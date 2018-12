Hoy por Hoy (13/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 se lo contábamos hace unos minutos se ha registrado un terremoto de tres con cinco grados en la ciudad de Lorca en Murcia de momento no hay constancia de daños materiales ni personales pero sí se ha notado mucho en la localidad Lorca Lázaro Jiménez

Voz 3 00:20 movimiento sísmico de tres grados y medio de magnitud que sacudió a la ciudad a las ocho y cincuenta y ocho minutos según el Instituto Geográfico Nacional al norte del término municipal se localizaba el epicentro aún sólo Quirón a sólo un kilómetro de profundidad coincidía este movimiento sísmico con la hora de llegada colegios e institutos

Voz 4 00:39 pues al principio no han dicho nadie Maldini

Voz 5 00:42 bueno lo que ahora me la batalla se eso

Voz 3 00:44 según el uno uno dos por el momento no hay constancia de daños personales ni materiales

Voz 1727 00:49 era ministra de Política Territorial considera que si se ha conseguido rebajar algo la tensión en Cataluña Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:56 buenos días Pepa Meritxell Batet acaba de matizar en La Ser en Cataluña las palabras de Josep Borrell en las que el ministro de Exteriores dijo ayer que la política del ibuprofeno no estaba teniendo éxito en esa comunidad del PDK por su parte cree que el Gobierno no va a ofrecer ninguna alternativa a la situación actual escuchamos Savater como decimos en la SER a Ferran Bel casado hace unos minutos en el Congreso

Voz 1257 01:15 década basada ansiosa producto creo donde la bajada de tensión se ha producido no sólo hemos hecho gestos también políticas concretas con resultados creo que si nos fijamos en cómo está hoy la sociedad catalana podemos decir que está mejor que hace un año son todos los resultados que hubiéramos querido no porque falta un poco reciprocidad lealtad por parte del Gobierno de la Generalitat Pardo algo verdad

Voz 6 01:39 el Gobierno del presidente Sánchez y el Partido Socialista hoy por hoy no tiene ninguna alternativa a la situación de Cataluña y eso es lamentable

Voz 0228 01:49 y al mismo tiempo el presidente de Castilla-La Mancha cree que el Gobierno no ha explicado bien lo que supuso la moción de censura Emiliano García Page estado también esta mañana en Hoy por hoy cree que ése debería detallar mejor qué significó esa moción y que esta legislatura que cree que va a desembocar en unas elecciones el próximo otoño no es normal

Voz 7 02:04 que yo creo que el Gobierno tiene que explicar mejor a mi me gustaría que mi partido explique mejor que hemos hecho servicio al conjunto de la nación española en desalojando a un partido corrupto como el Partido Popular seguramente mucha gente piensa como muchos han desactivado la confusión a pensar que que que es como se quiera empezar una legislatura nueva como si lesiones lo cierto y verdad es que lo que ha desalojado por moción de censura es evidente que esta legislatura no se puede entender en términos normales como una legislatura

Voz 0228 02:32 del exterior al menos siete personas han muerto y otras cuarenta y seis han resultado heridas al chocar un tren de alta velocidad con una locomotora en Ankara en Turquía

Voz 1 02:42 el gobernador de Ankara ha explicado esta mañana que la locomotora de mantenimiento no tenía

Voz 0821 03:04 en Madrid la alcaldesa Manuela Carmena y la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés participan hasta ahora en los Desayunos Informativos organizados por Fórum Europa en el hotel Palace Sabanés ha anunciado que el próximo año se van a poner en marcha veinte puntos de recarga eléctrica Sara selva buenos días

Voz 1491 03:17 que dar buenos días de puntos de recarga públicos pero en ubicaciones privadas como centros comerciales por ejemplo en una apuesta Inés Sabanés por la movilidad eléctrica la delegada ha explicado en este desayuno informativo da política que está llevando a cabo el Ayuntamiento y apela a la cooperación institucional con la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes la escuchamos

Voz 8 03:35 por qué créanme que no podemos resistir o los retos que tenemos un mar de confrontación Instituto

Voz 1995 03:43 Donald permanente es imposible

Voz 1491 03:46 sobre Madrid tendrá del protocolo anticontaminación Sabanés ha agradecido la respuesta de los madrileños dice que ha sido ejemplar

Voz 0821 03:53 y a esta hora comienza el pleno de la Asamblea de Madrid en el que se va a aprobar la nueva ley de salud bucodental la norma entrará en vigor a partir de enero pero el programa de atención dental infantil que contempla la atención ontológica gratuita a menos pues entre siete y dieciséis años no llegará hasta dos mil veinte los menores que ese año cumplan siete serán los primeros en beneficiarse de esta ayuda a José Manuel Freire es portavoz de sanidad del PSOE el grupo que impulsó la ley hemos pro

Voz 1193 04:15 me evito esta ley porque no es aceptable que los niños madrileños la comunidad más rica de España no tengan los servicios de un programa de atención dental infantil que ya existe en ocho comunidades autónomas españolas País Vasco Navarra Andalucía Baleares Canarias Extremadura y Murcia

Voz 9 04:33 hoy y mañana de lluvia en toda la comunidad algo de

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:24 pues pendientes por el momento no ha habido daños personales sí el terremoto de tres con cinco en Lorca como él sabe que vamos a contar una más en Lorca Murcia es jueves trece de diciembre que están ustedes son las dieciséis minutos una hora menos en Canarias y siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser atentos ojo suele es una advertencia que estamos entrando en una época del año delicada en un terreno difícil mucha precaución porque estamos hablando de las cenas navideñas con los compañeros de trabajo que empieza ya cuidaba prudencia moderación recato con Pozuelo hay recuerden recuerden que la gente después de una cena de trabajo dice un montón de cosas que verdaderamente piensa sólo por darles algo de esperanza piensen en cómo debe ser la cena de Navidad de los tories británicos porque finalmente Theresa May se cometieron entre mucho ánimo tanto si tienen que sonreír fingir disfrutar abierta veinte o incluso si no tienen cena con compañeros de trabajo en las siguientes horas han Hoy por hoy vamos a a huir de la política porque alguien tendrá que ocupa sede el importante como por ejemplo esa borrasca que acaba de entrar en nuestro país y que mantienen la alerta treinta y seis provincias fue el bien

Voz 12 06:44 pues deben gran parte del país el portavoz unos quinientos la lluvia el viento que se lleva la polución de las grandes ciudades como por ejemplo en Madrid donde la lógica es inversa

Voz 1995 06:55 en esta ciudad cuanta más gente y esperando el metro menos trenes ponen con tal de demostrar que el de enfrente esta equivocado las consecuencias de sus decisiones son apocalípticas hablando del Apocalipsis Jonathan Gómez hombre del tiempo muy buenos días

Voz 1 07:10 hola qué tal muy buenos días como bien esto qué podemos esperarle esta borrasca

Voz 13 07:15 bueno está borrascas una borrasca podemos decir normal no es nada realmente extraordinarios una borrasca de otoño es una borrasca que se

Voz 1491 07:23 comenzará a formar en las próximas horas en el Mediterráneo

Voz 13 07:25 es una borrasca de tipo mediterráneo se contra de nombre Flora y la verdad es que no deja de ser una ciclogénesis much cuando hablamos muchas veces los todo logos y los meteorólogos de ciclogénesis no estamos hablando de nada extraordinario solamente hablamos del proceso de formación de una borrasca eso quiere decir ciclogénesis toda borrasca ha pasado un proceso de ciclogénesis es decir de nacimiento y esto es una borrasca que en las próximas horas tendrá su ciclogénesis su nacimiento ir a lo largo del día pues tendremos aflora en el Mediterráneo que aquí lo más llamativo en toda la Península Ibérica será las rachas de viento que nos va a dejar alguna precipitación que otra abundante en Baleares

Voz 1995 08:03 tienes toda la razón pero claro ciclogénesis podría ser el titulo de una película de sábado por la tarde o con algún tipo de acontecimiento ciclogénesis Netflix cines tienes toda la razón y cuánto hasta cuando los va acompañada

Voz 13 08:17 bueno algo en este caso estará con nosotros en la jornada de hoy también en la de mañana afectando a Baleares de hecho Baleares va a ser la zona más afectada no quieres decir gravemente quiere decir la zona más afectada porque como Flora se va a formar en el Mediterráneo por eso de que las baleares están metidas en el Mediterráneo serán las que se vean más afectadas nos va a dejar fuertes rachas de viento pues siguen en nuestro caso aquí templo en Castilla La Mancha nos va a dejar pues en Ciudad Real y en Albacete rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora a cien kilómetros por hora en Madrid en cotas altas de montaña y también rachas de viento fuerte en las costas mediterráneas de la Península Ibérica pero en términos generales muchas veces y esto también es importante hablamos de grandes borrascas hablamos de situaciones que muchos avisos de nivel amarillo naranja a la gente como que se asusta pero luego lo cierto es que hablamos de situaciones Norman es tener una borrasca en el Mediterráneo una racha de viento de ochenta kilómetros por hora a finales del desde de noviembre principios del mes de diciembre nevadas en las montañas es el tiempo que deberíamos tenerlo lo que pasa es que yo creo que nos estamos hablando con esto del cambio climático como que estamos acostumbrados ya tanto sólida tanto anticiclón que cuando vino una borrasca en la lluvia lo llamamos mal tiempo cuando es él

Voz 7 09:22 mejor tiempo posible porque que hay más bonito admitió

Voz 13 09:25 hombre que ver nevar en las montañas y que luego en nuestras ciudades

Voz 1995 09:28 Jonathan más razón que un santo es así aparte yo añado a eso que dices algo que todavía es peor es que tenemos muy mala memoria climática parecen no nos acordamos que el año pasado pues llovió hizo mal tiempo buen tiempo como tú dices tenemos muy mala memoria en ese sentido las temperaturas así que hago aparte del paraguas abrigo mucho

Voz 13 09:51 las temperaturas sepan a mantener bastante fresquitas en la jornada de hoy decimos fresquita pero son tanto capturas normales para un mes de diciembre y las temperaturas máximas en todo el país

Voz 14 09:59 la tarde pues eso es no te llamamos lo normal

Voz 1 10:03 sí es una situación normal vamos a tener

Voz 13 10:05 los en Burgos diez grados en Valladolid como mucho van a subir hasta los diecisiete dieciocho en el Valle del Guadalquivir en el caso de Andalucía en Castilla La Mancha Toledo podrá subir hasta los doce trece grados al igual que Ciudad Real Valencia se va a quedar esta tarde con unos diecisiete Murcia podrá subirán los dieciocho son temperaturas templadas para la época del año pero que iba a ser llamativo el viento cómo vamos a tener esas fuertes rachas de viento y las temperaturas bajitas la sensación térmica va a ser algo menor por lo tanto aunque tengamos catorce quince grados nos va a dar la sensación que a lo mejor estamos con diez debido a ese viento además tenemos que decir que a estas horas el frente está atravesando la Península nos está dejando una bonita regada en toda la Península y esto que no lleva que detrás de este frente bien una masa de aire frío no quiere decir que vayamos a pasar mucho frío lo único que las temperaturas no van a subir más de lo que ya estamos teniendo en este momento es decir que nadie espere que a lo largo de la tarde y las temperaturas vayan subiendo porque se van a mantener prácticamente estancadas en lo que están ahora durante todo el día eso sí que a partir de mañana las temperaturas y que van a subir un poquito

Voz 1995 11:07 pues Jonathan muchísimas gracias por el parte que es como se decía antes es el parto muchísimas gracias un abrazo un habrá hoy

Voz 1 11:15 qué tal Lucia

Voz 15 11:18 grandes fiestas que estos celebra

Voz 1 11:20 en el norte de Europa

Voz 14 11:23 no me dice yo tengo una cosa muy Don Carles buenos días aquí soy tan cara efectivamente buenas siempre saber es una fiesta puramente católica tuviese una Alianza País El món eso seriamente navideña pero en Suecia protestantes se cool escandinavos ya los evangelios David venia luteranos reconvierte en la festividad católica

Voz 1995 11:45 ya Santa Andalucía

Voz 14 11:47 italiano Sabine obviamente yo Italia no es curioso pero sin embargo estás con gusto no tenemos tanto otra lección este este tipo de fiesta como aquí en España con lo cual con lo que tenemos citamos pero hoy hoy que sea bueno para no simbolizada los chavales son es latina la que adicionalmente hay que añadir es que es cuando elige un al usía en los lugares públicas que es una chica que va con una corona Bella una fallera de ahí a ver si eso significa que la luz vuelve porque nos acercamos solsticio de invierno hechos con eso velas los foros encantan vela estos crono de velas un desfile pues mira aquí viene la luz la luz después tanto

Voz 1995 12:30 se come hoy

Voz 1 12:32 bollos bollo y café muchos cafetería pero no es el mismo tipo de pollo vuestra celebración aquí lo llamamos

Voz 14 12:44 desayuno es muy poco ahí sí Barça menos en Canarias Rosamar que buenos días hola qué tal

Voz 31 17:46 pinte punto es vamos a hablar con una eminencia que es una palabras utiliza muy poco en la inminencia Manuela Mena muy buenos días buenos días

Voz 1995 17:57 Manuela cuánto daría usted cuando me cafecito quieres un café cuánto daría usted por pasar una tarde en una cafetería con Goya

Voz 32 18:13 no me imagino más en una posada de un camino en el siglo XVIII

Voz 33 18:21 y entonces así me gustaría no estar con él sentadas y no estar lejos similar que es lo que me gusta hacer en la vida observar

Voz 1995 18:28 observar cómo hay verán Manuela Mena probablemente la persona que más sabe acerca de Goya en este planeta ha dedicado veintidós años de su vida a proteger estudiar y difundir su obra así que si el pintor maño es hoy quiénes en nuestra memoria colectiva también es gracias a ella es historiadora del arte jefa del Área de Conservación de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado y ahora después de décadas de entrega una de las mejores pinacotecas del mundo está a punto de jubilarse como se lleva usted con Goya

Voz 33 19:03 yo intento ser muy objetiva es decir no a pasional porque eso es contrario a cómo debe de ser un historiador o historiadora por lo tanto pues intento ser objetiva e intentar analizar todos los elementos y por supuesto trabajar en equipo es decir con Goya que es una figura monumental complejísima está pasado de moda el que trabajé una sola persona sobre es decir no soy la máxima autoridad somos una gran autoridad el Museo del Prado

Voz 1995 19:35 entonces que son ustedes las máximas autoridades usted la que más pequeño hay una cosa que que si no es que las las cosas están viva pensamos que el Prado es un ente vivo hace diez años por ejemplo ha seguido una polémica y usted será no se granjeó porque según aseguran Gea enemigo no no se granjeó nada más más que enemigos cuando hace diez años en y un enorme revuelo usted desde atribuyó el coloso a Goya diciendo que no lo pintó Goya sino Asensio Juliá eso eso montó usted una qué lío

Voz 33 20:11 posiblemente Asensio Julia en tengo

Voz 1995 20:14 sí lo que más que tiene siempre eh

Voz 33 20:17 en en solfa el conocimiento porque la única forma de avanzar yo soy la cabeza visible de todo un departamento pero esos hizo porque todos estábamos de acuerdo en en eso desde hacía muchos años no fue solamente entonces sino que fue un proceso lento no del conocimiento sino de ver cómo se daba a conocer la cuestión

Voz 1995 20:43 sí vamos a ver usted dentro a trabajar en prácticas en el Prado en el año setenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro es posible depositados sino me cuentas cuarenta y cuatro años llevo usted Prada

Voz 33 20:58 bueno si es posible si es porque quizá quizá entre de verdad a un poco más tarde porque el setenta y cuatro no era prácticas exactamente estaba haciendo un estudio del dibujo italiano del siglo XVII con una beca de la Fundación Marc y entre los dibujos italianos estaban los del Prado entonces que tuve que estar vinculada de esa manera pero en prácticas creo que fue después de volver de América ya años setenta y siete setenta y ocho

Voz 1995 21:29 sólo cuarenta y un años en tan sólo cuarenta y un años trabajando en el en el para usted esta gente porque es difícil no ahora mismo cualquier guía turística de Madrid incluye la visita al Prado pero la gente entre al Prado que usted conoce como usted conoce cada esquina cada rincón te conoce las baldosas que hay en el en el Prado usted las conoce no las ha contado pero cuando nosotros vamos al Prado no sé si si lo apreciamos como debe

Voz 33 21:55 yo creo que simplemente con que entren en el Prado ya es suficiente ya es un aprecio yo recuerdo una vez que iban en el autobús al Prado cuando pasábamos por delante del Prado había dos estos señores allí delante y me dice mira a esos el Prado ley decía uno al otro decía el otro sí que se lo has visto jo

Voz 1995 22:18 por quién me Tomás

Voz 33 22:19 experto entonces yo creo que esas barreras así se van rompiendo y ahora entra el Prado mucha más gente diversa que entraba que entraba cuando yo llegué

Voz 1995 22:30 digo ya como se ha ido transformando en en estos cuarenta y un años no existe si se ha ido transformando ahora

Voz 33 22:36 si no no se ha ido transformando muchísimo e incluso el aprecio hacia Goya no porque por ejemplo las majas siempre han sido obras importantes no desde nuestro punto de vista pero no no tenían esa especie de fascinación que que tienen que tienen ahora no que salvo incluso no molesto sino que que producen embotellamientos no no suelta con lo cual pues ahí hay una una una forma de apreciar a boya de una forma distinta por ejemplo hace tres o cuatro años en Estados Unidos a través de un mecanismo digamos de algoritmos o algo por el estilo declararon como una de las obras mejores de la humanidad el Cristo en la cruz de Goya

Voz 1995 23:25 algoritmos ahora a Manuela

Voz 33 23:28 yo no sé nada de matemáticas porque no

Voz 1995 23:31 bueno cuando decía que Goya está vivo hace diez años la polémica el coloso y esta misma semana pues tenemos la polémica el Museo del Prado acaba de adquirir una carta personal del pintor escrita a su amigo de infancia Martín Zapater acá donde y dibujar a un corazón de algunas frases expresando su amor hacia el destinatario que han abierto un debate sobre la orientación sexual de degollar eso cambiaría algo

Voz 33 23:57 pero nada es decir eso yo creo que se debió a una mala interpretes a interpretación de una rueda de prensa sobre el catálogo que acabamos de publicar en donde desde luego no hablamos de la terminología que era se utiliza para esa orientación en sexual porque no existía en la época y no pudimos decir nada de eso pero lo interpretaron mal se produjo una especie de de salto no rápido sobre Goya eso lo puro

Voz 1995 24:28 la verdad que no es decir la titularidad Goya éramos eh

Voz 33 24:31 bueno no lo dijimos así que sí pero es que salió bueno eso se repite porque también cuando Natacha Seseña una historiadora de arte hizo una exposición hace ya casi veinte años y dijo lo mismo pues se volvió arma esa polémica y hay publicaciones sobre ello es decir que no es una novedad es es una cosa que ha surgido de vez en cuando ya hay una parte digamos de los historiadores que han visto en ese en esas expresiones de afecto hacia su amigo algo más de tipo sexual y físico y otros que piensan que es la terminología en la forma de tratarse

Voz 1995 25:10 los hombres pero en el siglo XVIII hay que doscientos años lo única parte positiva aparte que la carta costaba ochenta y cinco mil euros

Voz 33 25:18 ves es poco a poco sí sí

Voz 1995 25:22 sí sí lo dice Manuela es que es así

Voz 33 25:26 bueno valorar no puedo hacer valoraciones económicas de obras de arte por por ley pero en realidad si yo hubiera sido un coleccionista americano y la carta hubiera estado fuera de España hubiera pagado mucho más

Voz 1995 25:38 cuánto puedo decirlo casi afable exactamente doble triple diez veces más la Lotería Navidad que son cuatrocientos mil Un botó un billete de esos cerca está disgustado mucho clases bueno la vida se va a contar en billetes de lotería o sea cuando hay mucha gente en un sitio es un Santiago Bernabéu son mil persona diera la vida es lo que cuesta el billete de la lotería Goyo un personaje no sé es una ascendencia extraordinaria del cine español por ejemplo no solamente a través del del Cabezón sino a todo ese sufre es decir su trabajo con la luz decidió que Goya iba a ser el premio no y hemos visto en varias películas no sé si usted ha participado en alguna de ellas por ejemplo Televisión Española de los ochenta lanzó una miniserie de seis episodios basado en su huida se titulaba Goya

Voz 34 26:31 basta el silencio amargo de estos días de sordera de exilio les llegan

Voz 1995 26:36 el recuento y a las voces de mi madre después el gran Carlos Saura lanzó o Goya en Burdeos un Goya piano reconstruyendo subidas del exilio en Francia quería huir de la mitología de la solemnidad quería integrar el tema sagrado el milagro de San Antonio con el pueblo Bigas Luna se acercó a Goya con una pistola lo más recientes la de Milos Forman Los fantasmas de Goya musculoso Manuela que es dificilísimo pero hay otros grandes artistas españoles no se piensa en Velázquez y nosotros grande que no recibido nunca la atención mediática que que recibió ya qué

Voz 33 27:23 pues no lo sé Goya es realmente un una especie de mito no porque tenemos muy poca documentación sobre él verdadera no salvo las facturas del Palacio Real y alguna otra noticia pronto y luego afortunadamente esa correspondencia suya suya hacia Zapater por qué no corre no no se conserva la de Zapatero a él no está contestando por sus propias cartas de Goya él está contestando a todas ellas no no se conserva y entonces en el XIX no los románticos franceses y los teóricos románticos franceses se fijan en Goya y los artistas que le encantan sus caprichos los conoce desde muy desde niño prácticamente in hilos sin reinterpreta hay ya su estilo romántico pues Boya se convierte en un artista apreciado tanto de los intelectuales e que es importante para un artista porque es lo que le da la fama como de los coleccionistas a continuación que es lo que le da a lo mejor el desvío de lo que es su verdadero arte por encontrar la máxima cantidad de obras del artista

Voz 35 28:40 que llenen eh

Voz 33 28:42 ya de adquirir sus cuadros no

Voz 1995 28:45 por su voz no lo parece pero si pudiera hubiera Manuela ya gesticula de una manera mostrando una pasión por Goya que estarán cuarenta y cuatro yo estoy cuatro años ya digo yo estoy harto pues no Manuela está todavía paseo

Voz 36 28:58 mira tenemos algo en común yo también contempla la obra de Goya casi cada día dos meses porque el metro que todos esos dibujos paro lo mira muchas veces algo nuevo no algo que no ha visto antes mirando hacia el futuro después tantos años mirándose el futuro hay algo más que descubrir una enigma para resolver sobre asunto

Voz 33 29:23 en realidad voten sí más o menos podemos podemos entender muchas cosas pero Goya es es una figura compleja la falta de documentación exacta es lo que hace que no podamos realmente estar completamente seguros si de todas unas a mí quién me gusta en realidad porque me apasiona es por Poussin por Nicolas Poussin el francés sí que es un artista que nadie piensa que es apasionado de libros yo

Voz 1995 29:59 un momento Marbella que pensaba que iba a decir pero no para mí quién me gusta mucho es Pablo Alborán Jaycee que suele deja usted

Voz 1 30:07 Manuela es una eminencia

Voz 1995 30:10 no me suena a púrpura

Voz 33 30:12 cardenalicia es verdad

Voz 1995 30:15 Irak es una autoridad mundial la figura de Goya eso usted una autoridad sobre un gran pintores Goya fue el mejor cronista de los siglos así que Manuela una de las mejores intérpretes de esa sociedad española de hace siglos Manuela dice que se va a jubilar yo viéndolas pues no me lo creo no no sé pero bueno ya usted

Voz 33 30:39 yo tampoco

Voz 1995 30:40 en cualquier caso es un placer compartir con con usted con todo su conocimiento en un rato una mañana como yo la radio así que muchísimas gracias por su visita a todos ustedes un verdadero

Voz 37 30:52 meses la la

Voz 2 31:08 hoy por hoy

estoy viviendo aquí el mapa hay llueve en el norte en el sur en póngase usted al lado de la radio si puede será cubierto y no lo que hoy es un día como para quedarse en casa llega un momento que salvar a las dos únicas personas sin miedo a que se acabe este planeta porque ellos serían capaces de volver a inventar una les hablo claro de dos creativos de Gonzalo Madrid de Toni Segarra

Voz 48 36:49 entonces

Voz 1995 36:50 hoy está en Mar Bella muy buenos días aquí llueve que te ha llevado hasta hasta amigo la cocina cómo se claro entonces que unas oposiciones que pregunta vale la culpa es mía por preguntar Gonzalo Madrid retando debajo de la mesa tratando a encontrar el volumen de los cascos buenos días que durará

Voz 0228 37:11 había el freelance Tony si voy a volver

Voz 1995 37:14 de ahora cazó claro claro claro si queremos hablar de nosotros de un binomio histórico que en fin un poquito sorprendidos hace pocos días el Ministerio de Sanidad hacía públicos unos datos muy sorprendente sobre el consumo de tabaco

Voz 1257 37:29 desde mil novecientos noventa y siete Esta encuesta del Plan Nacional Sobre Drogas no arrojaba datos tan malos un treinta y cuatro por ciento de los españoles fuma cada día y cada vez lo hace antes es el caso de uno de cada cuatro menores

Voz 1995 37:41 la voz de contándonos que volvemos a fumar como carrileros en la historia de la publicidad si ha habido un matrimonio bien avenido de la industria del tabaco y la publicidad unas décadas los anuncios de publicidad eran tan habituales como inimaginables a día de hoy a pesar de que suba la estadística y el consumo entran en Estados Unidos por ejemplo no era extraño ver a médicos médicos participando en anuncios sobre marcas de cigarrillos

Voz 1 38:09 dice que el Plan nacional Editions médicos de todas las especialidades del país a la pregunta que marca de cigarrillos fuma doctor de nuevo la marcan Maki Prada fue Cameron que hacer que marca de cigarrillos fuma usted

Voz 0621 38:23 eso sí eso sigue ocurriendo tras los médicos otras que dicen

Voz 1995 38:26 a tres no en la consulta aprobada entonces era dentro de la consulta Los Picapiedra referencia animada infantil de la época presentaban

Voz 49 38:34 se imagen a una marca de tabaco y se y la Patrulla Canina anunciando ahora

Voz 1995 38:44 bueno quién no recuerda por ejemplo en nuestro país esos anuncios que se deducía que el hombre que se parece mucho a sus conciertos se emociona aventura y libertad del hombre Marlboro

Voz 2 38:54 este es el mundo mal dos es evidente

Voz 12 39:01 hombre de Vox el tabaco era bueno bien

Voz 1 39:07 B señorita fe de cumbre de arribar al sueño americano

Voz 1995 39:15 hablamos de identidad estaba en la vida y en el espejo de esta fin

Voz 17 39:19 mil novecientos veintisiete nació el cine sonoro de repente los directores tenían que

Voz 14 39:24 darles algo que hacer Asus Antonio estaba aquí la Policía se han llevado bien de toda la vida

Voz 1 39:28 de toda la vida y ahora que no hay publicidad del tabaco repunta es un poco curioso

Voz 0621 39:34 la la gran pregunta no es no hay publicidad pero ayer veía una cajetilla un amigo que fuma y con esas desagradables fotografías de de cosas enfermedades tremendas idearon o una de dos o esto es un estímulo o no entiendo estabas andamos el gran fracaso de la publicidad Anabel es decir el colocar ese cartel diciendo que vas a morir que la gente no deje de fumar bueno también las explicaciones la extraordinaria adicción al tabaco que seguramente esa esa pero me preguntaba si si nos lo dijeran del azúcar chocolate de polvorones igual tampoco lo dejaríamos no se atribuye el fracaso de la

Voz 8 40:14 este como como elemento de disuasión no

Voz 1995 40:19 que poner junto con el titular La el fracaso de la muerte y seguirá ahí ese sepia es complicado llegar

Voz 0621 40:27 luego luego de os hablo de una campaña que maravillosa que que entendido eso ya

Voz 0228 40:32 a ver yo creo que uno cabe la posibilidad que estos datos sea una maravillosa campaña antitabaco y que también esta cuestión un poquito cocinada cabe la posibilidad sería una gran idea

Voz 14 40:41 zancos exacto hacia una campaña

Voz 0228 40:43 tabaco diciendo que la gente fuma más dos a ver el tabaco y la publicidad pero es que el tabaco es la cultura popular María muy bien es imposible imaginar de a James Dean sin fumar o a Humphrey Bogart en Casablanca sin fumar OAMI Jagger sin fumar

Voz 14 40:55 sea lo claro es que

Voz 0228 40:57 que lleva acuerda a mí no me influencia en los anuncios del hombre Marlboro yo fumata medida pero me influenciada mucho el cine que veía yo quería ser es un poco snob esta pero da igual poner la película que queráis Jean Paul Belmondo en al final de la escapada que tienen mojo

Voz 14 41:12 bueno pues la puedo casi anidar pero

Voz 1995 41:15 a ha dado muy bien muy bien muy bien las cosas como son osea que creéis que tiene que ver más con la cultura popular que con el si los efectos el propio Tabak

Voz 1 41:26 hay una cosa que decía

Voz 0228 41:28 ahora que a mí me hizo pensar yo tengo un amigo que me vino un día y me dijo he deja de fumar y le pregunté cómo cómo lo ha conseguido fuera o porque llega a mi hijo de ocho años en ha dicho apoyo de mayor como tú que lo fumar como tú en ese momento apagó el cigarro está muy demostrado que los hombres que las personas queremos más a los otros que a nosotros mismos es decir viernes primer día que era maravilloso es que tú a cien personas les receta un fármaco deshacían hay un treinta por ciento que no va a la farmacia un treinta por ciento que comprar medicamentos no toma y un treinta por ciento que lo toma sin embargo a esas personas les les dices que su perro está enfermo y el cien por cien de la persona tan el fármaco al perro tiene que ver porque queremos más a los otros que a nosotros mismos yo creo que tú no eres capaz dejar fuera por Ci pero piensa en tu hijo pues a lo mejor deja de fumar yo creo que ahí hay camino

Voz 0621 42:15 dejándonos cuenta esta campaña así si hay tiempo

Voz 1995 42:17 me caí eh porque es el

Voz 0621 42:19 la campaña de la de la Administración Clinton estoy hablando hace tiempo Illa hizo una agencia míticas a Crispín Porter busque de Miami Miami no hay agencias de banda Palacio de esta estos tipo descubren en una campaña para para que los jóvenes dejan de fumar o por lo menos intentarlo lo público joven éstos descubrieron que el joven no les importaba nada morir

Voz 1995 42:38 o sea que que la escuela

Voz 0621 42:41 el argumento de que te me pilla lejos no además esa sensación de inmortalidad este creo no si exacta total que la campaña que hicieron y que fue un éxito durante años y fue tremenda fue a una cámara que está basada en el que eslogan truth verdad y que decía es que las compañías Dago te estaban engañando

Voz 1995 42:58 buenísima como como comer que que si es que está

Voz 0621 43:01 las engañando con lo que decían y que te estaban y digamos dando falsa información sobre sobre lo que el tabaco hacía no llamas en aquella época era habían juicios de las compañías tabaqueras porque empezaban a ver eh problemas de anunciar reales sobre sobre casos de muertes y tal entonces esa digamos es en realidad una campaña política esa idea de las compañías tabaqueras no es que te esté matando es que te están engañar

Voz 1995 43:22 ah sí Moby movilizó a la a la juventud de una manera escribir que el eslogan no sé desde cuándo pero desde hace muchos años aquel eslogan antitabaco es que el tabaco mata tuve es que sería más eficiente que la Castilla rezará eres idiota

Voz 14 43:36 o alguna fumas eres tonto o alguna otra cosa desde luego sacamos ya lo demostró durante bastantes años y funciona muy bien la verdad que tiene sentido que bueno sí me pasé genial con tu salud básicamente ganan dinero

Voz 1995 43:47 le es curioso donde gente general fuma poco es es considerado uno rebeldía ser fumadores mira cómo va a convertir en algo tan como una hoy en día es tu desplante mira son

Voz 14 43:59 qué quimera que malos hoy que estoy fumando por lo cual cuidado con lo que llama peligroso cuidado lo que llaman porque también tiene

Voz 1995 44:08 dicho eso está muy bien visto imágenes de la cultura en cierto deberíamos hacer campaña

Voz 1 44:13 como la DGT con el tráfico esas campañas del miedo

Voz 1995 44:17 deberíamos plantearnos de esa manera tú crees Toni

Voz 0621 44:20 yo yo es que tengo la sensación de que de que eso no funciona del todo tampoco funciona mucho la DGT decidió porque la que amenazar allá por alguna razón la muerte le a los demás no no a nosotros no iba una razón el el esa amenaza no no acaba de de ser efectiva yo creo que hay que buscar otros argumentos que es lo que parece brillante de esta Vuelta quiso Crispín por lo decía y vamos a buscar un argumento distinto que haga enfadar más a los chavales que decirles que algún día si fugarse morirá no si hay que buscar otro camino desde luego

Voz 1995 44:47 no Si las cifras las cifras que por momentos no tenemos ninguna sospecha de que estén cocinadas porque no son políticas si las cifras son esas algo no está funcionando sin vuelve a repuntar el consumo de tabaco además Emma es que cada vez empezamos a fumar antes que es una imagen de la España de posguerra esos niños con el pitillo la que no queremos también las tasas de natalidad en más o menos en a la misma altura algo estamos haciendo mal Gonzalo completamente de acuerdo

Voz 0228 45:16 yo creo que tiene completan de acuerdo creo que hay una cosa que decía el sueco que tiene toda la razón

Voz 1 45:21 el mundo mira con toda razón el mundo Tito buenos unos días digo un año y dos días

Voz 1995 45:30 para sorprender así yo sigo con lo mío sin importa que

Voz 0228 45:36 a ver en un mundo donde ya no hay espacio para rebeldía por nada en donde te vas a revelar quién no puede revelar de la política da igual lo que votes que van a hacer lo que quiera nada igual está frustrada por los salarios no sé qué pues hay un punto para rebelarse es marciano que terribles contra ti mismo porque relevar de matar Dati dice pues lo que te digo que en esta nota o caso Profumo que es como algo chicos así es tu pulmón no es el mío sí pero yo creo que hay un acto ahí de de indignación de canalizar no sé

Voz 0621 46:00 la la la la la prohibición no la prisión de las drogas claro la prohibición del alcohol y el juego en determinada época en nuestras vidas

Voz 1995 46:10 el cualquier ex fumador bueno cualquier uno sabe que los efectos beneficiosos que te provoca cuando eres fumador eh básicamente es te quitan algo de ansiedad y no te da nada cesarán que siga es ansiedad por fumar no no provoca nada bueno yo sí

Voz 0228 46:26 de hecho yo decía al enfoque de este tío qué me contó que me parece brillante es tú puedes querer Hadi matar de lo que tú quieras pero ojo ajeno

Voz 1995 46:32 los dejas de fumar bueno pues mira esa es una buena campaña de garra o sea lo que sea que estáis haciendo ahí Marlene no queremos tampoco deja preguntar más vale vale

Voz 1 46:43 que vaya todo bien la publicidad ahí hacer spots a todo amén

Voz 0621 46:48 me gustaría saber en todo caso otro día hoy tal fue en Linares

Voz 1 46:51 bueno pues eso requiere lo dejamos

Voz 1995 46:57 hemos de esa muchísimas gracias un abrazo Gonzalo Madrid placer como siempre el nuestro

Toni Garrido Cadena SER

Voz 24 47:12 a su manera igual que Línea directa que como son los expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde son los setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com un acompañaban que

Voz 2 50:25 cuenta con las eh

Voz 22 50:29 lo que pasa

