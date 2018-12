Hoy por Hoy (13/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias llega con todas las noticias Antonio Martí buenos días

Voz 0228 00:09 unos días Toni Theresa May viaja en este momento hacia Bruselas donde se celebra hoy una cumbre europea un día después de haber conseguido superar la moción de no confianza el ministro británico para el Brexit acaba de decir en la BBC que me iba a buscar en Bruselas entre otras cosas tranquilidad para sus propios compañeros de partículas Stephen Berkeley

Voz 0116 00:26 Whitman con lo que ahora tenemos es una oportunidad para centrarnos en el acuerdo para escuchar las preocupaciones que nuestros compañeros han expresado para que haya una barrera de Seúl

Voz 2 00:35 puridad en Irlanda del Norte para conseguirla

Voz 0116 00:38 la seguridad política ilegal que nuestros compañeros desean este es el único acuerdo que hay sobre la mesa y debe conseguir el apoyo del Parlamento como Theresa May se va a reunir antes de esta cumbre con Donald Tusk corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 00:53 me exactamente tenía que ser la cumbre de la reforma del euro pero será otra cumbre del Brexit porque necesita el apoyo europeo y porque la verdad la reforma del euro sigue pendiente de consenso el único posible expedir un proyecto de presupuesto europeo sin la capacidad que deseaba Francia para usarlo en épocas de crisis para inversiones aunque del euro los jefes de Gobierno van a hablar mañana porque esta noche la van a dedicar a analizar con mi la situación buscando qué garantías le pueden ofrecer garantías que han advertido ya no pueden modificar el texto del acuerdo

Voz 1995 01:23 en nuestro país comparece Pablo Iglesias en la comida

Voz 0228 01:25 León de investigación del Senado sobre financiación de los partidos políticos antes de entrar ha reconocido que ve difícil la aprobación de los presupuestos están marcha ya esa comparecencia que sigue en el Senado Óscar García adelante si Iglesias está diciendo que esta Comisión está de esa

Voz 1645 01:39 acreditada porque es una comisión del Partido Popular donde busca sus propios fines políticos dice que está encantado de aclarar lo que haga lo que haga falta pero subraya

Voz 3 01:47 que es un poco extraño que el partido político con más presos por corrupción de la historia de nuestra democracia Un partido que la justicia acreditado que se ha presentado a elecciones con financiación ilegal y que ha sido condenado por ser partícipe de una trama corrupta que ha saqueado a los españoles que proponga digámoslo así fiscalizar la financiación del resto de partidos

Iglesias en el Senado dos apuntes más el Tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón a los ayuntamientos de Madrid París y Bruselas en su recurso contra la decisión de la Comisión de establecer nuevos límites para las emisiones de óxido de nitrógeno de vehículos diésel anula por tanto esos nuevos Lin deshielos mercados el IBEX treinta y cinco Se nota ahora mismo cuatro décimas cotiza ligeramente por debajo de la cota de los ocho mil novecientos puntos llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 4 03:04 en Madrid continúa el pleno en la Asamblea con la última sesión de control de este año el PSOE ha preguntado al presidente por su intención de recortar los horarios en atención primaria de los centros de salud los trabajadores temen que la intención del Gobierno pueda ser dejar de cubrir las plazas de los profesionales que se vayan jubilando Ángel Garrido respondía así a la pregunta del portavoz socialista

Voz 0177 03:22 porque hay una situación generalizada que usted conoce en toda España de falta de personal sanitario y lo razonable y lo responsable es adoptar este tipo de medidas pero esto no implica ninguna restricción de horario no me parece bien que se venga aquí micro que razonable alarmar a la población gratuitamente diciendo que a reducir los horarios son alentando falsos temores que señoría no son

Voz 4 03:43 el presidente aludía en su respuesta al acuerdo alcanzado en la Mesa sectorial al que llegó con sólo dos de los cinco sindicatos que además no son mayoritarios y más cosas Inés Sabanés no confirma si estará en la lista de la formación encabezada por Manuela Carmena de cara a las elecciones más Madrid pero la alcaldesa ha dejado entrever en el desayuno informativo en el que participaban esta mañana que no le disgusta la opción vamos a escucharlo para

Voz 1410 04:03 a mejorar muchas de las cosas de crispación que en este momento estamos

Voz 5 04:07 viviendo necesita tiempo

Voz 0869 04:10 reflexión y serenidad

Voz 5 04:12 prudencia es buena si usted

Voz 1995 04:15 me gustaría tener dado surrealista

Voz 1410 04:18 bueno ya la respuesta de Inés han visto eh a visto vale la pena no ya está muchas gracias muchas gracias a todos

Voz 4 04:27 y un varón de treinta y cinco años está muy grave tras haber sido atropellado en Alcorcón en la calle Argentina tiene un traumatismo severo y fractura de pierna además sigue lloviendo la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid uno

Voz 6 04:38 en uno dos activado el nivel cero del Plan de incluir

Voz 4 04:40 gracias invernales se recomienda tener precaución en las carreteras de la sierra podrá nevar en cotas superiores a los mil trescientos metros tenemos a esta hora siete grados en el centro de la ciudad

Voz 1508 05:20 a Garrido

Voz 1995 05:21 Javier Cercas Luis buenos días placer saludarle imagínese vamos a empezar esta entrevista imaginando que es básicamente su profesión imagina S que escribir una novela en que a un escritor Le tocó una vuelta al mundo como no sería ese viaje no te lo voy a ver Guardien pronto tendré que documentar me me voy a Documenta el el viernes que viene me parece que me enteré no vamos a explicarles que no se preocupe bueno Javier Cercas como saben es escritor recibió muchísimos premios Jürgen no hay más premios cuando hay que hacer un premio lo hacen ya solamente para dárselo acercas desde que en dos mil uno publicara Soldados de Salamina ahora acaban de darle Francia uno nuevos un galardón literario que que inaugura acercas además es el André Malraux que premia su último libro el monarca de las obras por estar al servicio de la condición humana

Voz 0869 06:15 te lo que es un poco abstracto eso sí bueno alude al al libro demagogo claro más famosos y lo hago la condición mar sí pero pero

Voz 1995 06:23 a mí como tal al servicio sin sucede es verdad pocas se bueno

Voz 0869 06:29 vamos a dejarlo no mientras te den un premio estar contento

Voz 1995 06:32 a favor de esas que lo del Ku Klux Klan

Voz 0869 06:35 algo parecido venga cuyo casa me lo pensé

Voz 1995 06:37 lo bueno es que que felicitó a Vox hace semanas pues si nos preguntamos a qué hace algunas semanas señor Cercas claro aquí lo mismo esto correspondía Vox la formación imitando a la Semana Santa de Sevilla a los del clan no podríamos saber nunca si lo han hecho o no no me vale el caso es que le han dado el premio incluye mil novecientos treinta y tres euros de premio por el año de la publicación de la novela esa que habla sobre la condición humana y una vuelta al mundo

Voz 0869 07:13 si iba muy aceptado usted el premio si sabes porque he aceptado porque quién rechaza un premio es porque quiere dos Yo a menos insisto que sea algo parecido sólo aceptar los premios con mucha con mucha en fin con mucha gratitud y encantado imprime además que lleva el nombre de André Malraux mira hace poco estaba en Francia con con Salman Rushdie cedamos ahí en en un festival entonces se decía no es que claro no no sé qué hablado exactamente quizá del Booker Prize que es un premio muy importante que ganen en Inglaterra decía no no no todos los premios son justos y entonces yo dije tienes razón Salman porque si todos fueran justos todos los darían a nosotros pero bueno es así la porque bueno esta vuelta al mundo

Voz 1995 08:07 ya claro un premio maravilloso estupendo pero a ver claro dónde vas dices me paran Inglaterra no claro están las cosas voy a Estados Unidos voy a no sé Italia Brasil pasó por Venezuela decir elegir adonde adonde viaja uno ya es casi un acto político sí si no las cosas pinta mal verdad vas por ahí sí sí pinta mal pintan bastante mal

Voz 0869 08:33 lo que he pasado yo creo hay que entenderlo así cuando le preguntan por ejemplo por lo que ha pasado en Cataluña por ahí fuera yo siempre contesto lo mismo lo que ha pasado en el que pasaron en Cataluña o no es lo que ha pasado ahora con Vox es algo qué está pasando Occidente es decir en Occidente vivimos una crisis en dos mil ocho sólo comparable magnitud a la de mil novecientos veintinueve sólo comparable a la de mil novecientos veinte

Voz 8 08:58 nueve provocó la la eh

Voz 0869 09:01 afianzamiento o la aparición de los del fascismo de los totalitarismos en general en Europa y desembocó en la Segunda Guerra Mundial

Voz 9 09:09 la de ahora lo que hay

Voz 0869 09:11 provocado es un terremoto de él mismo

Voz 8 09:13 o de parecida intensidad al novecientos

Voz 0869 09:16 veintinueve que se han manifestado en cada país de manera distinta y efectivamente en el sitio parecido señor Trump en el otro si te ha parecido el Brexit en el otro si te ha parecido voz sonaron en Europa del Este en Hungría verdad esta Orban quien en fin el Evening Italia está Salvini etc etc etcétera son son manifestaciones distintas del mismo te mismo terremoto que tiene muchas cosas en común yo los llamaría nacional populismos hecho hay gente que se llama así no lleven nacional populismo no es fascismo y no es fascismo es porque la historia no se repite nunca exactamente la historia se repite con máscaras distintas entonces esto para mí es una especie de máscara el Nacional por próximos esa especie de máscara posmoderna y además la así de momento no tan dañina de los totalitarismos del siglo del siglo de los años treinta y vamos a ver cómo acabamos ha dicho usted vivir

Voz 1995 10:07 hemos sea pasamos la del dos mil ocho la crisis ya está ya está superada no estamos viviendo los los las consecuencias de esa crisis

Voz 8 10:16 no claro que no está superada hombre

Voz 0869 10:19 las cosas están mejor en algunos países como por ejemplo España estaban por ejemplo en dos mil once o dos mil diez esto decidiremos todos pero pero pero no estamos viviendo las consecuencias de esa crisis es que las consecuencias de la crisis de mil novecientos veintinueve sacaran viviendo los años cuarenta entonces eso tarda mucho tiempo en curarse si es que acabamos

Voz 1995 10:37 jurando que pero que en Idomeni me está dando mucho miedo esta entrevista enfermo no no porque te da miedo no pues este pero secuencias porque es que nunca tenemos en cuenta las consecuencias siempre íbamos a los actos analizamos el Eloy la acción pero nunca tenemos en cuenta las consecuencias no no y sobre todo sentimiento maduros para eso

Voz 0869 10:56 y quizá sobre todo lo que no tenemos es suficientemente en cuenta la historia que es decir mira atónito vivimos y esto para mí es una un hecho inapelable vimos una especie de dictadura del presente en gran parte fomentado propiciada por el poder por uno de los hechos fundamentales nuestro tiempo que es el poder creciente abrumador de los medios de comunicación que tienen cosas buenísimas sobra decirlo pero que también tienen sus efectos secundarios uno de los efectos secundarios de ese poder creciente abrumada

Voz 1995 11:26 por

Voz 0869 11:26 como nunca ha existido de los medios de comunicación es que para los medios de comunicación y tú lo sabes muchísimo mejor que yo el presentes ahora y lo que ocurrió vamos lo que hace tres horas a las siete de la mañana has pasado y lo que ocurrió hace una semana no te digo si has y lo que ocurrió hace un mes eso ya es la prehistoria no tiene absolutamente nada que ver con el presente verdad de manera que la historia para la gente para mucha gente se crea esta ilusión de que el pasado es algo que está ahí en las en las bibliotecas en los archivos y que interesa a los historiadores y algunos frikis verdad como yo mismo o quizá como tú pero que no tiene ninguna relación con el presente esto es un disparate esto crea una fue un espejismo total esto impide entender la realidad porque lo cierto es que el pasado sobre todo el pasado del que hay memoria que hay testigos ese pasado todavía no ha pasado ese pasado es una dimensión del presente sin la cual el presidente está mutilado yo creo que los libros que he escrito algunos o bastantes de los que escritos escrito sobre todo últimamente son precisamente un un combate contra esa idea contra esa dictadura del presente intentan mostrar que a mí cuando me dicen Toni que escribe novelas históricas me me me pongo nervioso porque no es verdad yo siempre es que no sobre el presente inmiscuirnos transcurre sobre el presente sólo que tienen en cuenta ese pasado que todavía no ha pasado que es una dimensión del presente como te decía antes eso no puede enseñar cosas nos debe enseñar cosas verla el pasado nunca ese es el pasado exactamente sí señor ese es un leitmotiv de un libro que yo escribe que se titula El impostor que habla de estas cosas fondo vencía el pasado no ha muerto ni siquiera es pasado no has pasado es presente

Voz 1995 13:03 el té claro no tanto a la historia yo estoy de acuerdo con quién dice que usted hace libro sobre sobre Historia pero sí sobre la mentira la la mentira forma parte de nuestra rutina pero sí de su literatura

Voz 0869 13:15 sí claro porque el escritor tantos inscribe ficción como si no la escribe busca la verdad impreso el inscritos un poco romper pelota

Voz 1995 13:25 eso es verdad en esto son

Voz 0869 13:27 con pelotas y aún está no

Voz 1995 13:29 el escritor te dedicas a decir cosas que la gente escuchar me gusta sabes lo que pasa es así y me gustaba mucho el titular como de entrevista la dictadura del del presente me gustaba mucho como titular pero ahora me gusta más el escritor están romperá pelotas espero que estemos empezando nada más porque no no pero dicho vamos a hacer como estamos tan esa dictadura el presente vamos ir hacia el futuro poniendo unos anuncios y nos encontramos dentro de dentro de unos minutos en el futuro Javier

Voz 1995 19:23 Javier Cercas buenos días otra vez qué hace poco nos contaba Gran Wyoming de las personas más elocuentes de este país que él descubría lo que opinaba sobre cualquier tema

Voz 27 19:35 mientras escuchaba asimismo sobre muchos temas lo reconoce

Voz 1995 19:40 sí yo me entero de lo que opino mientras me hoy

Voz 27 19:42 a usted le pasa lo mismo mientras escribo

Voz 0869 19:47 bueno es que escribí no se a opinar no sé no no lo creo pero si averiguo cosas mientras escribo de hecho yo escribo sobre lo que no entiendo

Voz 8 19:55 no sobre lo que entiendo es que hubo para para para saber a mí cuando hay algo que me fascina que no por poner un ejemplo Soldados de Salamina que es una novela la novela más todavía

Voz 0869 20:11 pues trata de un episodio una cosa que no entendía ahí es porque un soldado republicano al final de la Guerra Civil despunta después de un fusilamiento colectivo vais salva la vida de un ideólogo fascista en medio del bosque cuando todo conspira para que lo maten o para que lo tome prisión era entonces yo no entendía que este tipo acceso de que había en la mirada este hombre que salvar a otra por eso escribe esa novela entonces en mi caso siempre es así Hemingway decía que escribir sobre lo que se conoce yo esquivo exactamente sobre lo contrario sobre lo que uno conoce

Voz 1995 20:41 y eso que que que descubierto últimamente con nosotros descubrimos muchas cosas con cercas con usted pasa pasa con poca gente pero pasa que cuando hay mucha gente no no no tengo ahora yo nada especial mucha gente

Voz 0869 20:54 cuando yo le leo

Voz 1995 20:57 lo que descubro es que usted describe con total precisión lo que yo ya pensaba

Voz 0869 21:03 eso sería maravilloso eso sería fantástico eso es lo que deben hacer los escritores no

Voz 1995 21:07 o sea usted le da forma a mi pensamiento que ya lo tenía eh ojo que oye yo creo que deberíamos dejarlo

Voz 0869 21:13 entre la entrevista aquí porque mejor que eso no se puede decir nada

Voz 1995 21:15 no qué va esto es fantástico yo es que no

Voz 0869 21:19 yo voy a poner en la faja bien próximos

Voz 1995 21:21 tras que cuatro tenga cuatro cuatro folios y esos esos

Voz 0869 21:27 sí claro dar forma a lo que la gente a lo que la gente piensa pero no sabe expresar lo que yo ni siquiera yo mismo sabía que pensaba porque en la escritura sirve para eso para bucear en ti mismo descubrir cosas que ni siquiera tú mismo sabías que sabías la la la la escritura y la lectura sirven para eso

Voz 1995 21:46 claro pero usted me gusta verlo como una especie de explorador sea como sea yo veo el argumento de de sus libros te perdón persona analogía autoridad de pero veo como la bola aquella que que haya con ellos que perseguía casi te sirve a usted como un explorador con con el mismo gorro incluso sea yo le veo una especie de explorador de la vida por ejemplo sobre la verdad y la mentira donde usted basa gran parte de su literatura de pienso Ojos que no sé si es peor mentir por ignorancia o por cinismo usted qué cree que es peor no es que mentir por ignorancia no es mentir

Voz 0869 22:21 la mentira es deliberada quién miente sabe que miente quién miente por ignorancia simplemente son garante eso no es mentira lo perturbador es que a una cosa que me realmente me perturba me perturbó cuando la la vi la viendo un libro que se titula impostor es que a mucha gente cuando digo mucha gente digo mucha gente y quizá la mayoría de la gente prefiere la mentira que la verdad sobre todo cuando se trata de cosas desagradables porque que pásala tú como periodista lo sabes muy bien todos lo periodistas lo sabes muy bien que la mentira es más agradable más bonita más redonda más fácil de explicar más sencilla mientras que la verdad es más compleja a menudo es desagradable a menudo es incómoda no es tranquilizadora no es digerible verdad no suele ser sentimental Isaí arrancar las lágrimas de la gente en absoluto bueno ese es una esa es una las cosas que descubrí investigando la vida de un hombre que era Vargas Llosa la llamó el mayor impostor de la estoy estoy de acuerdo comer no un nombre que había mentido no solamente acerca de su paso por un campo de concentración sino acerca de toda de toda su vida y ese hombre tenía un éxito fabuloso es decir iba a daba conferencias que va estaba en los medios de comunicación todo el día en la televisión la radio etcétera etcétera y a la gente le encantaba lo que contaba sobre cosas terribles como los campos de concentración como la guerra como el franquismo o como el antifranquismo etcétera etcétera la voz y les encantaba por eso porque las mentiras son más agradables son las verdades son terribles el único problema Tony

Voz 1995 24:05 cabal es que las mentiras

Voz 0869 24:09 sólo hacen esclavos la verdad saben hombres y mujeres libres pero las mentiras son son los de es sólo hacen esclavo

Voz 1995 24:14 no no quiero banalizar pero escuchándole creo que estamos perdiendo dinero hebreos hacer un reality show con este título el mayor impostor de la Historia

Voz 0869 24:22 ah no pueda sólo dijo Vargas Llosa no lo dije yo en mis como el Messi de la historia

Voz 1995 24:25 además de las lo otra impostura vamos pero se lo robamos el señor odiosas en nombre IU y meterlos todos en una casa veinticuatro horas el día comiendo no no sea una una especie de batalla de de de impostura bueno sería audiencia eh

Voz 0869 24:40 bueno eso es el libro exactamente es sea el libro El impostores eso es una batalla entre las mentiras que contó este hombre las verdades que había detrás de esas mentiras porque otra cosa muy importante y que tú sabes muy bien eh lo sabes perfectamente porque todos los previstas los habéis es que las buenas mentiras esto también lo descubrí con ese libro de hecho están de algún modo todos mis libros pero ese libro lo vi clarísimo las buenas mentiras no son las mentiras puras las mentiras exentas de verdad lagunas mentiras la más es decir las más venenosas las más eficaces son aquellas que tienen un puntito de verdad que están basadas en la verdad que tienen el sabor de la verdad porque esa es lastrar a la gente

Voz 1995 25:20 bueno es el fenómeno de la verdad izar una verdad a medias confundir con trocitos de verdad

Voz 0869 25:27 eso ha existido siempre es es eso está en la naturaleza misma de la mentira lo que ocurre ahora es que la mentira tiene una capacidad de difusión como no ha tenido nunca porqué por lo que decíamos al principio por el poder abrumador extraordinario único esto no existió jamás el poder que tienen ahora los medios de comunicación entonces la mentira tiene una capacidad difusión absolutamente extraordinaria ese ese es para mí el cambio el cambio fundamental de manera que ahora mismo parece eso explica que digamos el señor como Donald Trump en la Casa Blanca más miedo no te señor miente a diario difunde masivamente sus mentiras eso explica el fenómeno Donald Trump eso explica el fenómeno del Brexit al que los los la vivimos inundados de mentiras los pobres británicos fueron literalmente inundados de mentiras y compraron una cosa que es el Brexit es simplemente una catástrofe para ellos

Voz 1995 26:19 tras que como usted índices es jugó es hoy un titular de la prensa británica hoy titula Made Poppins que vence

Voz 0869 26:27 no son más que una manda metieron chiste no

Voz 1995 26:30 no hay construimos un relato entretenido de la realidad yo creo que sí presiones usted señalamos la verdad mentira como todos enemigos pero de lo que usted es un relato entretenido enough pasamos en el sofá de casa con el móvil en la mano los mensajes porque es divertidos a porque es entretenido

Voz 0869 26:47 sí sí la verdad a veces no es entretenida y sobre todo es incómoda y sobre todo a veces es desagradable verdad viví es si es compleja y cómo se cuenta vende más la mentira pues esto lo sabéis vosotros

Voz 1995 27:02 pero no hay nada queda prácticamente nos dedicamos a eso ahora

Voz 0869 27:05 no los buenos no perdona mira cuando oigo periodistas amigos míos que me dice jode esto el periodismo está que yo no soy periodista escribo en un periódico cuando pero no no soy periodista usted mismo está acabado yo creo que es exactamente lo contrario los periodistas son sois más no seres que nunca a los buenos periodistas sus más de tres que nunca lo que pasa es que no basta hoy ahora voto muy complicado puesta oficio porque no basta con contar verdades también hay que desmontar mentiras sobre todo hay que desmontar mentiras y encima esas mentiras que están construidas a base de ver a base de verdades cosa que no es tarea fácil pierda

Voz 1995 27:39 el ejercicio creéis que para nosotros ver a hablar como somos muy miramos Blige del periodismo gran parte del error de estos días es cancelar las opiniones pero no quiere escuchar y eso se ve muy claramente en las redes sociales no acaba os debe no sé si tiene de Spotify igual no es nada prohibido pues el experto en Spotify no está mal lo que pasa es que el algoritmo ese de Spotify es perverso porque te acaba recomendando lo que ya sabe que te gusta entonces la es es muy gráfico y un poco lo siento no se me ocurre otro ejemplo es como alimentar de tu propio vómitos acabas solamente comiendo aquello que acabas de ser tu criterios la única base para la que seguir escuchando música y eso es absolutamente perverso bueno pues eso pasa con la información sí pero bueno

Voz 0869 28:23 eso que ahora para mí la cuestión es el tamaño es ocurre masivamente pero piensa Toni que la gente se informaba por periódicos los periódicos doy son mucho más a digamos no partidistas mucho más imparciales digamos aun siéndolo todo por supuesto todo muy en su línea como por otra parte de ser pero los periódicos tules periódicos de principios de siglo de finales del siglo XIX eran periódicos absolutamente militantes pero absolutamente militantes la gente sólo su periódico y sólo consumía por tanto sus propias noticias lo que pasa es que ahora hay insisto una verdadera inundación en fin el poder ha descubierto un instrumento el poder lo que hace es lanzar propaganda es decir mentiras verdad para quedarse en el porque eso es lo que hace todo poder cuanto más autoritario pues más todavía pero lo que ha descubierto son instrumentos absolutamente formidables de difusión de mentiras entonces vosotros yo no soy periodista pero es muy importante que vosotros seáis un filtro es decir que cuando vosotros estáis haciendo una entrevista a un señor que está diciendo una mentira digáis ya perdón de pero esto que está diciendo es mentira yo eso no lo veo nunca Toni Fucka nunca oigo que pare por favor esto es mentira explíqueme eso porque eso que estoy diciendo es verdad y claro sino si uno no hace eso sí un periodista no hace eso se convierte en cómplice de la mentira que está soltando este señor verdad que hay muchos oyentes son muchos lectores son muchos espectadores que están escuchando

Voz 1995 29:47 vamos a tener que parar esta entrevista porque no está usted desnudando no ha venido durante eso es que Javier Cercas está autor de algunos de los mejores libros quienes sito en nuestro idioma en los últimos veinte años Soldados de Salamina Anatomía de un instante impostor ante las urnas será el primer escritor en recibir el premio André embargó en París el próximo viernes día veintiuno y a partir de ahí lo hará porque porque ha puesto su obra al servicio de la condición humana que no sabemos muy bien que consiste pero que nos gusta esa definición así que Javier buen viaje a donde vaya porque el premio es una vuelta al mundo

Voz 2 30:23 escribe come

Voz 1995 30:26 manda postales porte ese usted bien por favor haré lo intentaré por lo menos un abrazo muy grande

Voz 8 30:36 hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:51 no llegan las checas Celia Montalbán presidenta de las chicas espacio de cinismo de guerrilla en la Cadena SER buenos días

Voz 6 36:01 hola cómo estáis también lo llamamos el programa feminista de cuando no hay fútbol de la Cadena Ser pues es verdad que es una paradoja Jaro pequeñas visto

Voz 1995 36:08 es el el jazz o el fútbol

Voz 6 36:12 el descanso del guerrero ahí estamos nosotras estamos volvemos esta Navidad el on Play DDP tendrá versión estamos muy contentas tengo bastante saturación Tura social porque esta semana se ha culpado al feminismo de todos los males del planeta se dicen muchas tonterías como que el feminismo tiene la culpa del avance de la ultraderecha la entrada de Vox en el Parlamento andaluz derrumbe de la izquierda que somos muy pesadas pidiendo la igualdad los derechos humanos que se proteja a las mujeres de la violencia machista el lenguaje inclusivo que que eso para mí es que no lo entiendo es como decir que por la pesadez de la OMS y los médicos por pedir una alimentación sana y hacer deporte la gente se ve irremediablemente empujada drogarse mira sabes cómo es que estáis tan pesado con el Running que nos tenemos que no no sé si menos del lado justicia no entiendo ese razonamiento para nada a lo mejor ya venía alguno machista de casa está agarrándose a esto hay que poner el fútbol puede Adil cuidadito en este tema cuidado también porque veo una maniobra en estas fechas fuerte de distracción hacia las mujeres que es llenar los escaparates de nuestras ciudades de vestidos de lentejuelas para que se vayan los ojos brille como las urracas nos despistemos de lo nuestro no chicas no foco atención que no te fuiste una fiesta una Nochevieja a Holanda

Voz 1995 37:23 denuncia vamos a saludar a alguien que es empoderamiento y que en poder a mujeres cada día nos acompaña Esther Valdivia en su presentación es decir todo lo que hace es muy difícil así que vamos a resumir es presidenta de las revistas mujeres a seguir más editora de títulos líderes en el sector de la policía como la revista anuncios y CEO de publicaciones profesión la bienvenida hemos resumido mucho trayectoria pero es que no tenemos tiempo

Voz 0381 37:48 muchas gracias encantada de estar con vosotros en la vi resumido muy bien porque para qué si en definitiva

Voz 40 37:55 Esther son cosas que pasan en la vida es la primera feo que viene a las chicas

Voz 1995 37:58 se cree este estás aquí

Voz 0381 38:01 sí seguramente de las pocas empresarias dedicadas al mundo de la comunicación y a los medios de comunicación lo ya creo que todavía narraron yo estoy tuvo uno muy bueno

Voz 1995 38:12 a poner en marcha mujeres a seguir para dar visibilidad mujeres que cambian el mundo de la ciencia de la empresa de la comunicación el deporte de la cultura que tiene tela que haya que crear esta publicación para reivindicarlo de una forma específica aclara que en el resto

Voz 0381 38:26 no se tiene en cuenta pues la verdad es que sí y precisamente por eso se nos ocurrió la idea hace ya cinco años cuando a mí me gusta decir sobretodo esa visibilidad que no tenemos esa barrera con el papel papel por poner un medio periodístico y en todo esto no hay mujeres parece que sale mujeres para tertulias ligeras para hablar de cosmética para hablar de moda de niños las mujeres estamos en todos los sitios y realmente en el fondo es tremendamente triste que tengamos que poner cara dar visibilidad a tanto talento femenino que no es nuevo ahora estamos casi de moda pero esto no es nuevo sólo con que miremos o hablemos con nuestras madres nuestras abuelas nuestras maestras nos van a contar una cosa bien diferente

Voz 1995 39:18 pero tú te dedicas a más hablas de la comunicación específicamente dentro de la comunicación a la publicidad es un sector terriblemente iba decir masculino pero terriblemente Baptista

Voz 0381 39:32 bueno no estoy segura es y machista la verdad es que tanto el mundo del periodismo como el mundo de la publicidad en el mundo de la empresa General es un mundo masculino pero el mundo de la publicidad no a lo mejor si tenemos tienen una responsabilidad igual que los medios de comunicación sobretodo en el cuidado de los estereotipos viene cuidado poder plantear un rol de

Voz 6 39:58 mujer o esas mujeres espejo de una forma delicada tratarlas bien en su propia estructura

Voz 40 40:05 a mí el el Manifiesto fundador de la revista me parece ejemplar recomienda la lectura habláis de sonoridad de brecha salarial conciliación termina diciendo si somos feministas por si alguien lo dudaba todavía en las estructuras en la estructura de las empresas sabemos que hay techo de cristal Ike es un mundo creado para que los hombres triunfan y las mujeres estén en casa el sistema laboral es así cuidando tú como feo en un mundo de la publicidad tan agresivo te ha requerido grandes sacrificios personales requiere grandes sacrificios personales a las mujeres especialmente

Voz 0381 40:40 la verdad es que hay y tengo que decir que no me he movido siempre en un mundo masculino en el mundo del periodismo primero y en el mundo de la empresa periodística también siempre he sido de las pocas mujeres dentro de los órganos de la compañía común de los comités de dirección uno de los consejos y precisamente por eso que yo no lo haya sufrido y que nunca me he sentido discriminada no quiere decir que no exista precisamente por eso me tomo un compromiso y una misión real luchar para que la mujer esté donde quiera al lado del hombre

Voz 1995 41:23 pero Esther el éxito llegará el día que un hombre tomé esa misma decisión no por el hecho de ser hombres y vamos a hacer el mundo más justo y no puede están en diversas categorías mucha ven cuando

Voz 0381 41:34 esto no es una lucha de mujeres

Voz 1995 41:37 el concepto feminismo ha evolucionado rap

Voz 0381 41:40 visiblemente en muy pocos años desde hace cinco años que nosotros empezamos a hablar de El Mundo del talento femenino siempre con nombres de deciros que mujeres a seguir punto com entre sus suscriptores News Letter diaria que son casi veinte mil mujer pues suscriptores hay un veinte por ciento de hombres a los oyentes

Voz 1995 42:05 a los premios que salen de mujeres a seguir si vamos a sacar uno Celia

Voz 40 42:08 Andy esto también lo recomiendo el estudio es la creadora de estos premios Mujeres a seguir yo ahí descubro unas mujeres tan alucinantes tan inspiradoras que realmente cambian cosas hacia fuera y en sus propias estructuras

Voz 6 42:21 por ejemplo es un caso del machismo es bueno explica

Voz 40 42:25 el de Carolina piel de Carolina Pi que es la fundadora de hola luz Carlota hay perdona Carlota Carlota pintor la fundadora de o la luz ella trabajaba en una gran empresa tiene un hijo se va de baja maternal y al reincorporarse pues sufre lo que sufren muchas mujeres que es pérdida de responsabilidad se la apartan poco ella se va crea su propia compañía donde hay medidas reales que favorecen la conciliación como que se pueda hacer trabajó en casa que cada uno se pone el horario no sopla las mujeres cambiar las reglas del juego

Voz 0381 42:53 hay no nos queda más remedio de todas formas Carlota ella siempre lo dice no crea la empresa sólo tiene dos hombres con los que lo crea ella pilota el proyecto o pero con sus socios es una mujer brillante Carlota y sobre todo por el negocio tan complicado meterte en energía que se mete y consiguen sacar una empresa adelante a las mujeres nos toca luchar si mantenernos firmes siempre con los hombres porque esto no va de chicas ni de chicos esto ha de seres humanos tenemos que comprender cada uno tiene un talento para una cosa juntos lo conseguimos separados o separados mira pero tenemos que estar todavía hoy ojalá tenga que deja muy pronto no haya premios mujeres

Voz 40 43:41 pero si además los y las medidas de conciliación favorecen a los hombres porque los fondos también se tiene que quedar en casa con sus hijos y disfrutar de la crianza de la familia de su tiempo entre esas medidas que benefician a hombres y mujeres

Voz 1995 43:53 pues Cook es paradójico pero entre las mujeres a seguir vamos a seguir a la mujer que montó mujeres que este Valdivia y que demuestran además que que esto no va de hombres y mujeres que estaba de justicia e igualdad que va de ser de crear un entorno mejor más competitivo y sobre todo insistir mucho más justo en Esther tenemos que despedirnos ha sido un placer

Voz 0381 44:19 siendo muy a menudo pero Guerra sí

Voz 1995 44:23 veremos muy pronto con que nos despedimos

Voz 6 44:25 mira tome ponme el tema de la Navidad empieza como Malaya el verano empieza con Ana Obregón y luego intentan uno mandamos es que

Voz 1 44:34 Ama de quicio evidencia de que cosa Celia Montalbán ser de luto esperemos dos según gracias

Voz 1995 50:39 pero hoy frontón garita vamos ahora a hablar de un fenómeno que lo es desde hace tiempo las series de adolescentes con cual crecieron ustedes

Voz 45 50:49 es

Voz 1995 50:51 de generación escuchas que tú estabas contando también sí sí sí al muy de Málaga es decir en España empezamos a engancharse a género en azul

Voz 45 51:09 y aunque

Voz 1995 51:10 cueste creerlo hace pocos días estábamos celebrando el veinte aniversario de Al salir de clase uno de los mayores fenómenos en nuestra televisión analógica

Voz 16 51:20 todos vivos por sentado que la finalidad de Fernanda había sido mortal

Voz 1995 51:24 seguro que lo saben pero quién está la pomada tiene espectadores a lo largo y ancho del mundo en el género es Elite

Voz 6 51:31 me llamo Samuel y efectivamente como dice nuestro compañero

Voz 46 51:33 el camarero y es que aunque parezca raro a veces a los camareros le dan

Voz 0869 51:36 estar en la mesa pero pueden estar muy tranquilos que yo no