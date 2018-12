Hoy por Hoy (13/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:11 el fiscal de Seguridad Vial ha ordenado a todas las policías locales que incremente la investigación de los atropellos originados por los polémicos patinetes que se han hecho habituales en las ciudades de nuestro país según datos de la Fiscalía en lo que llevamos de año se han contabilizado más de doscientos setenta accidentes con lesiones Adela Molina

Voz 0011 00:27 sí doscientos setenta y tres accidentes causados por patinete se han contabilizado en los once primeros meses de dos mil dieciocho de esos en doscientos tres en la inmensa mayoría habría responsabilidad del patinador el fiscal de Seguridad Vial Bartolomé Bartolomé Vargas que está compareciendo en estos momentos en rueda de prensa ha asegurado que se han registrado dos fallecidos Ipar heridos graves por atropellos de estos vehículos Vargas ha subrayado además que estamos ante cifras provisionales que previsiblemente aumentarán al finalizar el año porque ha pedido más datos el fiscal ha enviado un oficio como decías a todas las policías locales para que se esmera en en las investigaciones por estos siniestros ha recordado también la responsabilidad de los usuarios que se pueden enfrentar ha dicho a penas de hasta tres años de prisión

Voz 1018 01:11 merecía Adela el aumento de la inmigración en la primera mitad de este año ha permitido compensar el descenso de la población por la caída de nacimientos y el incremento de muertes son los cálculos que ha realizado el INE a partir del saldo migratorio en ese periodo Laura Marcos

Voz 3 01:24 si los inmigrantes valían el invierno demográfico

Voz 0809 01:27 lo español hasta el uno de julio la población de nuestro país ha crecido en setenta y cuatro mil quinientos noventa y una personas gracias a que han llegado ciento veintiun mil extranjeros más de quiénes han emigrado sobretodo crecen los venezolanos colombianos y marroquíes esto equilibra la balanza de los peores datos de natalidad españoles desde que hay registros y también de la tasa de muerte es más alta desde la posguerra que ha supuesto un descalabro demográfico nacional de algo más de cuarenta y seis mil personas ahora mismo según el Instituto Nacional de Estadística residen en España cuarenta y seis millones setecientas mil personas una cifra que no ha parado de crecer desde enero de dos mil dieciséis y de la que la población inmigrante representa ya el diez por ciento

Voz 1995 02:10 hora doce y dos minutos el lehendakari Urkullu responsabiliza a la Izquierda Abertzale hay

Voz 1018 02:14 H Bildu de bloquear la aprobación de los presupuestos sin tener en cuenta las consecuencias sociales el Gobierno vasco tendrá que prorrogar las cuentas de este año ante el fracaso definitivo de la negociación lo cual entre otras cosas impedirá que las pensiones mínimas uno en esta Comunidad eh cincuenta euros a partir de enero para situarse en dos mil veintiuno en ochocientos cincuenta y ocho euros que serán las más elevadas de nuestro país vamos a San Sebastián en Echávarri cien

Voz 3 02:38 Lehendakari con un discurso duro ha asegurado que ha sido una decepción al comprobar que EH Bildu sigue sin poner los pies en el suelo de la reabrir de la realidad vasca también el haber podido comprobar que la coalición se ha acabado comportando como la izquierda abertzale de siempre Iñigo Urkullu ha destacado además que cada vez que el Gobierno vasco lanzaba una nueva propuesta hasta un total de cinco las exigencias aumentaban

Voz 4 03:01 el final ha sido decepcionante porque en cuanto eh unos atendido sus demandas han vuelto a sus posiciones maximalistas originales no han querido negociar sólo han querido aparente han jugado con las expectativas de personas pensionistas de buena fe a sabiendas de que en ningún momento se han negociado esa materia porque no es nuestra Cómpeta

Voz 3 03:28 se refería Urkullu a esa exigencia inicial de EH Bildu de asegurar unas pensiones de mil ochenta euros y aunque finalmente el Gobierno vasco puso sobre la mesa el compromiso de complementar las pensiones para asegurar unos ingresos al mes de ochocientos cincuenta y ocho euros en tres años H Bildu finalmente terminó por no cerrar el acuerdo

Voz 1018 03:46 gracias Inés en el Senado en la comisión que promueve el PP para investigar la financiación de todos los partidos continúa compareciendo el líder de Podemos Pablo Iglesias negar cualquier ingreso ilegal lo irregular de dinero en su partido rechaza que el PP tenga capacidad moral para poner el foco en otras formaciones Óscar García llevamos más de una hora de comparecencia está siendo casi un diálogo de sordos mucho rifi rafe poco

Voz 1645 04:06 tenido el senador del PP Luis Aznar ha insistido en preguntar a Iglesias y trabajó para el Gobierno de Venezuela y éste ha dicho que no a partir de ahí pues mucho ruido y después

Voz 5 04:15 es una hora ustedes ya se han cansado de preguntas sobre la financiación de mi partido que Hamid una ahora mirando no me interrumpa señor quedamos son mejor Sanders y su discurso pero por no han venido usted a una sola pregunta no ha respondido usted a una sola pregunta y me gustaría avanzar lo que le preocupa tanto que hable que elevador que le preocupa por qué haber esté a las cabras no puede ser

Voz 1645 04:37 Iglesias está defendiendo las cuentas de su partido con abundante documentación como decíamos entre innumerables interrogó

Voz 1995 04:43 nos vamos a Bruselas el presidente del Gobierno Pedro Sánchez va a participar

Voz 1018 04:45 en las próximas horas en la cumbre europea que estará marcada como no podía ser de otra forma por el Brexit de hecho los sones de Gobierno esperan conocer los argumentos de la primera ministra Theresa May después de que tuvo ayer para incorporar algún tipo de interpretación sobre Irlanda al Tratado of eh oficial que Bruselas se niega a renegociar Griselda Pastor

Voz 0419 05:03 exactamente en una horas espera Theresa May en el edificio del Consejo Europeo para una reunión bilateral con tus que el presidente aunque en su agenda de citas previas a esta cumbre es importante también el encuentro con el primer ministro islandés encuentro que tuvo que suspender para quedarse en Londres is someterse a esa moción de confianza la cumbre en a las tres no sabemos cuándo terminará porque como sabéis aquí están dispuestos dice era encontrar garantías pero no quieren modificar el texto del acuerdo ya ese es justamente el problema porque es ese el texto que May deberá someter ante su partido

Voz 0325 05:35 quinto veracidad con Carlos Cala Isabel Quintana el Tribunal de la Unión Europea da la razón a los ayuntamientos de Madrid París y Bruselas que recurrieron la decisión de la Comisión de elevar los límites para emisiones de diésel los jueces anulan esos nuevos topes y señalan que el Ejecutivo comunitario no es competente para añadir

Voz 0824 05:50 la policía no descarta que el terrorista de Estrasburgo que mató a tres personas haya podido huir a Alemania o a Suiza tras el atentado el Gobierno francés pide a los chalecos amarillos que sean razonables y que no se manifiesta en el sábado aunque no ha prohibido los protestantes

Voz 0325 06:02 terremoto de tres con cinco grados sacude la localidad murciana de Lorca no ha provocado daños pero ha sido muy sentido por la población al situarse a poca profundidad hace menos de una hora otro temblor de dos con siete grados ha afectado Alcantarilla también en Murcia hay también sin daños

Voz 0824 06:15 en la comisión de delitos sexuales creada tras la sentencia de la manada ese pretende cambiar el Código Penal para considerar violación cualquier acto sexual no conocen

Voz 1995 06:37 hemos contado desde primera hora de la mañana y lo cierto es que abrir un nuevo debates no noticia que abre una nueva reflexión verán destruido una mujer está estadounidense William Powell editora de vídeos Del Post estaba esperando un hijo durante los premios los meses previos al parto hizo pues lo que habría hecho cualquier persona en su situación buscó páginas consultó páginas para futuras madres en Internet visitó webs de tiendas de artículos para bebés incluso llegó a hacer clics sobre los anuncios que elección prendas de ropa productos para su futuro hijo lo que hace que la historia Gilliam se cinta es que ya perdió a su bebé las últimas semanas de del embarazo el el corazón del feto dejó de latir y ahora al dolor de su pérdida que debe añadir el hecho de que las redes sociales les siguen bombardeando diariamente con anuncios de productos para el hijo que nunca tendrá hemos llamado para hablar de esto a Jaime García Cantero que es el director de contenidos Bay retina Jaime muy buenos días hay que añadir a esta polémica algo más y es la última hora ya denunció a Facebook a Google esas prácticas y han dejado de mandar ese tipo de anuncios ahora recibe anuncios de adopción que estamos ante un nuevo debate interesante ante un nuevo una nueva innecesaria reflexión Jaime

Voz 7 07:54 que ellos límites no a ellos hay os límites que no estamos cuestionando no un ese límite está dónde se puede llegar en esta persecución justo lo que decías tú no yo clínico en en en Facebook MSN atacando por Whatsapp por Instagram desea por todo lo demás el límite excede cuando había anunciar una cosa Venecia en la siguiente pero para mí la gran pregunta es cuándo olvidan los algoritmos cuando olvidan las máquinas cuando las máquinas cuenta de que esta señora ha dejado de estar embarazada cuando se va a dar a dar cuenta de que tú has dejado de te por lo que sea no yo creo que la gran diferencia todavía entre las personas y los algoritmos esas personas olvidamos perdonamos los algoritmos no te persiguen hasta que alguien les diga que dejen de pasillo en esa carta

Voz 1995 08:32 que que ha sido retirada Movimiento cinco cinco mil ves es que publicaba también hacía referencia que ahora ya está buscando por ejemplo ella buscó Google muerte bebé o muerte feto parece que el algoritmo a eso en el hecho caso hace también debería sino espían

Voz 7 08:47 pero los bien Silver hacía a lo mejor es una rara eso también de que Ulker muerta pero digo que desviarlos bien sí sí controlan lo que buscamos debería hacer bien porque esa búsqueda se contrapone a todo lo anterior verdes son son dos cosas no está haciéndolo bien tiene límites y por supuesto hacerlo mal es bastante ridículo pero ahora publicidad no ya la semana pasada estaba con la americana que que dice que los test están haciendo para Recursos Humanos todas las empresas son capaces de detectar que tú alguna vez en tu vida cuando fuera hace treinta años tuviste una enfermedad mental por ejemplo la depresión esto quiere decir que estos test que no olvidan no van a contratar jamás alguien que tuvo una depresión esto más allá de la publicidad tiene impacto en nuestras vidas el libro que ha escrito llama armas de destrucción matemática no con los algoritmos que no olvidan que no perdonan te pueden perseguir cuenta con este tipo de cosas toda la vida esta señora tiene derecho a olvidar tiene derecho y que la capacidad de olvidar que una vez por externa a pasar si lo malos que Facebook e Instagram no pasan página de ahí ya ir a reflexión profunda

Voz 1995 09:46 bueno sobre todo es necesario yo creo que no nos hemos conscientes ni mucho menos conscientes de que es lo que hacemos cuando estamos navegando de qué manera hay alguien pues habrá porque son fines comerciales pero sabemos que también tienen fines electorales eh

Voz 7 10:02 si no tenemos vivió de lo que está ocurriendo hoy no es una proyección de futuro insisto esto ha ocurrido hoy nadie nos protegen de esto hice Beltrame las marcas no porque muchas veces hablamos de desde Facebook de Google de Instagram perdidas marcas anunciantes no de que era tu reputación como señor quiere vender a madres cuando sigue mandando eh publicidad de tus trajecitos devuelven a una señora que ha perdido su feto no yo lo que también es el anunciante tiene una responsabilidad ahí no sólo al plataforma creo que todos tenemos una responsabilidad en esto en cuáles son los límites tanto en hasta dónde se puede llegar como este derecho a olvidar que las personas que no se presente a las máquinas queremos olvidar

Voz 1995 10:37 hemos para ganarlo in yo creo no cree que finalmente se van a ser las propias empresas que no hacen esa policiales que han a buscar la manera de acompañar te en tu estado anímico en el caso de Gilliam era terrible tras una pérdida de esas características pero finalmente procedente de lo que ocurre es que antes de que haya una regulación con europea al respecto que este soltarán dentro de dos días sean las propias compañías los que urge en policía aún más eficiente de la que tenemos aquí

Voz 7 11:05 regulación de las aprobado no funcionando fuerte este compaña le ponen una multa el año pasado vimos que la más grande del género de la historia y la paga al día siguiente no hay ningún problema con esta no el límite son los anunciantes ya empieza a hablar de publicidad programática pero con otra palabra más programática contextual no solamente es busca una persona que está embarazada sino esta persona en un contexto que creo que debe ser molesto para que te sientas reto de la publicidad programáticas adecuada para mí adecuada a ese contexto en el que está estuve en este momento pero bueno

Voz 1995 11:31 dramática e podríamos añadir una palabra amoral aparece ahí pero en las otras marcas las las propias plataformas deben regular lo que es inadecuado lo que es inapropiado o o lo que realmente absolutamente puesto costó percibiría insultantes diga usted quiere comerciar de verdad con el dolor de una mujer quiero usted especular en ese momento con sus posibilidades

Voz 7 11:53 esto esto que Tony que es que el que está aquí todas buena como nosotros somos la muchas veces no hay hay que volver a los valores las marcas tienen que volver a su valores lo que nos hace diferentes a tocar hueso no ya ese ese esa propuesta de valor diferencial que tiene que ver con los valores con la ética no con estos canales agresivos

Voz 1995 12:08 pero lo peor es que se trata de defender bueno si eso ocurre pues también la decisión es no sé si es factible pero prescindir de todo eso eh pues no busquemos no sé muy bien tratar de mantener una parte de nuestra vida y creamos más sensible lejos de los tentáculos era yo era un gran reto

Voz 7 12:26 la siempre me hago la pregunta no de cuantos Nos vamos a borrar avidez Facebook después de saber esto

Voz 1995 12:30 yo me si hasta hicimos eh

Voz 7 12:33 culto pero todavía creo que el impacto es muy bajo no oímos este tipo de atrocidades imágenes hemos olvidado y seguimos subiendo nuestras fotos entonces yo creo que ahí hay una reflexión que tenga de la marca plataformas también nosotros

Voz 1995 12:42 el número de no se puede comer era el mal así que no ha tenido que da la un visionario que siempre es un placer Jaime García Cantero director de Contenidos El País retinas siempre un placer gracias por invitarme esa reflexión muchas gracias

nos haremos las preguntas que nos deja el día tras la derrota en casa tres a cero ante el CSKA la pregunta a la grada que queréis era retórica los vehículos más contaminantes ya pueden volver a circular en la ciudad de Madrid tras el escenario de alta contaminación que han provocado entre otros los vehículos más contaminantes que ya pueden volver a circular hasta que vuelve al escenario de alta contaminación que a par arroparon se lleva muy mal pero en fin si la cosa cambiará de hecho hoy sabemos que Maduro acusa a Bolsonaro de querer derrocarlo si la cosa cambiar ese llevaran bien cómo habría que llamar a ese a ese idilio bolso duro madurar no es paradójico que a la mayor impulsora del Brexit Theresa May los de su partido le quieren hacer ahora un May Exit y por último Egipto prohíbe la venta de chalecos amarillos que fieras que represión y represión