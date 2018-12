Hoy por Hoy (14/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos que da el Estado muy buenos días llegamos al viernes si alguno de ustedes ha tenido mala semana piense que la de Theresa May seguramente ha sido peor ha tenido que aplazar sin fecha la votación del Brexit le han intentado descabalgar de su Gobierno y anoche la Unión Europea le negó el K hable que pide desesperadamente la primera ministra británica se ha ido de la cumbre de Bruselas sin conseguir compromisos jurídicamente vinculantes sobre la frontera de Irlanda los Veintisiete le dicen que no está en posición de pedir garantías cuando ella misma no puede garantizar todavía que el acuerdos aprueben su parlamento

Voz 1 01:01 Nos ha situado volvió tendencias no

Voz 1727 01:05 nuestros amigos británicos deben decir que quieren el lugar de preguntarnos qué demos ha dicho el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker que ha pedido salir de este debate nebuloso e impreciso y allí en Bruselas Emmanuel Macron ha recibido la noticia de que la policía francesa ha matado al presunto terrorista de Estrasburgo después de cuarenta y ocho horas de fuga

Voz 2 01:27 ya se conoce

Voz 1727 01:30 yo me dice el ministro francés del Interior que no hay indicios de que tuviera cómplices ya será casi imposible saberlo porque no van a poder interrogarlo según la policía cuando lo localizaron y fueron a detenerlo en el barrio de sus padres les disparó los agentes respondieron con sus armas es viernes viernes ya catorce de diciembre y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy una partida de siete mil millones de euros para renovar armamento en España Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:03 buenos días Pepa en total se van a encargar cinco nuevas fragatas y trescientos cincuenta blindados el plan sigue la hoja de ruta que venía marcada ya por el Gobierno Rajoy en total desde la llegada de Sánchez el Ejecutivo ha autorizado el gasto de doce mil millones de euros en armamento

Voz 1727 02:18 sí hoy nueva reunión entre PP y Ciudadanos en Andalucía porque quieren tener listo el nuevo Gobierno a mediados de enero la SER les viene contando que los populares negocian ya por su parte con Vox

Voz 1714 02:30 nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos si vamos a hablar también con Vox que ha sido la fuerza política que más ha crecido en estas elecciones autonómicas

Voz 1727 02:39 ciudadanos marca en público distancia

Voz 3 02:41 la mesa negociaciones Ciudadanos Partido Popular y nadie más en esa mesa bonobos partido populista claro sigo pensando que los populismos y los nacionalismos de todo signo un adversario en la Unión Europea y nosotros no vamos a ir de la mano en los campos de P

Voz 4 02:57 Santiago Abascal el líder de Vox son la veleta naranja que un día mira para un lado y miran para otro diciendo que con Vox nada sometiendo a un grave riesgo a la alternativa política en Andalucía acaba de decir Albert Rivera que Vox el partido populista que está fuera de la negociación en Andalucía no populista es Albert Rivera

Voz 0978 03:19 todo apunta a que el encargado de

Voz 1727 03:21 de limar las asperezas es José María Aznar que dice que pretender abolir la España autonómica por ejemplo que es lo que quiere Vox es reformista

Voz 5 03:30 el partido que ha surgido nuevo es un partido que quiere hacer reformas dentro del orden pero que no es un partido fuera del sistema como puede ser el caso de de la extrema izquierda de Podemos

Voz 1727 03:41 bueno pues en Podemos Pablo Iglesias tú no comparto algunas de las cosas que dice

Voz 3 03:46 el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta no he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto y creo que que rectificar en política está bien

Voz 1727 04:01 rectificar en política está bien decía Pablo Iglesias en el Senado y esta mañana vuelven a ser noticia los abusos en la Iglesia

Voz 0858 04:08 aquí en España los jesuitas investigarán todos los posibles casos de abusos que se han producido en sus colegios primero en Cataluña se van a remontar hasta los años sesenta después lo quieren ampliar a toda España en más Llorenç sus responsables

Voz 6 04:22 ahí la idea de que después esto se se hagan todos nosotros todos estamos dispuestos a empezar estos trabajos ya mantener digamos la línea que llevamos los últimos años para que no se repita no se reproduzcan este tipo de de de acciones

Voz 0858 04:37 y en Australia un tribunal ha condenado al cardenal George Pell por abusar de dos menores llegó a ser número tres del Vaticano in manejó sus finanzas de momento sólo se conoce el veredicto la pena la harán pública en febrero

Voz 1727 04:54 ya en los deportes Sevilla Villarreal y Betis cumplieron anoche pasan todos a la siguiente ronda de la Europa League como campeones de grupo Sampe buenos días

Voz 1161 05:02 buenos días Pepa dos victorias la del Sevilla tres cero sobre el caos nadar y la del Villarreal dos cero sobre el Spartak de Moscú en el debut de García Plaza en el banquillo amarillo y empate a cero del Betis en Luxemburgo con ayuda a las que les sirve para ser primeros por la derrota del Milan con Olympiacos en Grecia tres uno que dimita elimina además a los italianos Sevilla Villarreal y Betis junto con el Valencia que se sumará como uno de los cuatro mejores terceros de la Champions los cuatro

Voz 0171 05:22 pero serán cabezas de serie en el sorteo que se celebrará el lunes

Voz 1161 05:25 desde la una de la tarde en la sede de la UEFA en la ciudad suiza tenía

Voz 1727 05:31 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:33 los días a esta hora la borrasca aflora sigue activa centrada sobre Baleares provoca marcado oleaje en gran parte del mediterráneo peninsular vientos muy fuertes en la isla de Mallorca al norte también Ibiza y Formentera rachas que todavía pueden superar los cien kilómetros por hora a medida que avance la mañana empezará a debilitarse se notará más durante la tarde en un día en que en general va a hacer sol nubes y nieblas ahora pero después acabar haciendo sol y temperaturas bajas durante toda la jornada máximas de diez a quince grados nubes en el Cantábrico alternando con ratos de sol pero lluvia persistente y a ratos intensa en las provincias de Guipúzcoa también al norte de Navarra

Voz 7 06:18 hola

Voz 8 06:32 el viento corta al que creía que el sino con Fran viajamos el va ANSA el móvil me tira o me voy que me llama con el Athletic

Voz 1727 06:49 bueno ya ven que ellos sienta dormir

Voz 3 06:52 desde que llegamos al GIL desde mañana

Voz 1727 06:55 lo hacemos acompañados hoy de Lola García de Pablo Simón ID Jesús Maraña también de quién escuchan Langui Dani buenos días

Voz 1621 07:04 tener ideas trancas buenos días Pepa buenos días a todos y a todas fueron el Langui le dijo no al Athletic como escuchamos en este tema porque creo su propio club el Atlético Pan Bendito y hoy tiene buenas noticias quedarnos sobre el equipo sobre los chicos y chicas que juegan en él también mire con algunas novedades musicales que vamos que nos va a desvelar a partir de las diez de las nueve en Canarias con el tronco de Toni Garrido antes con nuestros chavales analistas no empecemos de lleno en las negociaciones en Andalucía con Vox entrando en el juego vamos a poner la mirada también en el Consejo de ministras del veintiuno de diciembre en Barcelona y para ello llamamos a Ramón Cosío Portavoz del Sindicato Unificado de Policía también queremos valorar los efectos que el Brexit pueda estar provocando en las empresas españolas y lo hacemos con Andrés Pereda que es director de Desarrollo Corporativo de cámaras de España

Voz 8 07:55 está bien es fuertemente Nobel los consejos que da para hoy comprendo

Voz 0858 08:01 es el hombre que anunciarles que a partir de las sancionar antes en Cannes

Voz 1621 08:04 Arias recordamos al artista mexicano Juan Gabriel el revuelo que ha provocado el rumor de que está vivo como Elvis y otros tantos con María Guerra y Javier Limón vamos a repasar las mejores películas del año y las mejores bandas sonoras de las nominadas a los Goya respectivamente el limón por cierto octavo uno

Voz 8 08:24 aquí

Voz 1727 08:27 de hoy le llamamos barra libre pero tenemos la barra del bar Jamie Anita de noticias esta semana un programa muy completo como escuchan

Voz 1621 08:35 en el que están invitados a participar como todos los días tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis para repasar la semana los asuntos que quieran nacionales e internacionales los hayamos contado no en nuestra barra libre politica de los viernes

Voz 1727 08:55 Arias Tronco adiós trágica son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias Javier

Voz 0858 08:59 más troncos y Trancas en este hoy por hoy están Roberto Mahan y Elena Sánchez de la técnica Jordi Fábrega

Voz 12 09:31 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 09:43 buscador del ahorro usar el papel de plata del bocadillo del cole de tu hijo para el río del Belén no es ahorrar ahorrar en Navidades venir a los días locos The Phone House porque sólo aquí tienes un Samsung Galaxy S ocho por trescientos sesenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del doce al dieciséis de diciembre buscadores de la ahorró venida Phone House

Voz 14 10:02 el inversamente proporcional al retén

Voz 15 10:08 enemigos que camino de la Vega Baja en Alicante destino Orihuela entre dos bandas sonoras la que hace posible que la palabra vía

Voz 16 10:18 de Fran Perea bola ibérica electrónica de la chica mide Guzmán voces que cantan voces que hablan como las de Mariola Cubells Isaías Lafuente Mona León Siminiani Iñaki de la Torre o Benjamín Prado si el que abre y cierra la ventana cada tarde Carles Francino este viernes desde el Teatro Circo Atanasio día Marín de Orihuela Elda ser fue una

Voz 1 10:55 en la Cadena Ser

Voz 0858 11:03 hoy se va a reabrir el mercado navideño que el martes sufrió un ataque terrorista en Estrasburgo en el este de Francia estaba ya previsto pero va a volver a la actividad con la certeza de que el presunto autor de este atentado no lo va a intentar de nuevo la huida de sheriff se Cat ha durado cuarenta y ocho horas ayer la policía lo tiroteó en el mismo barrio en el que viven sus padres prácticamente a la misma hora en la que él dos días antes había iniciado un reguero de víctimas el Gobierno cree a esta hora que actuó solo corresponsal en Francia Carmen Vela

Voz 0390 11:34 buenos días el ministro del Interior Christophe Castán explicó que tres agentes de la Policía Nacional trataron de identificar a un sospechoso que Dean

Voz 1727 11:42 hablaba por la calle al detenerla este CG

Voz 0390 11:45 doy disparo y fue entonces cuando los agentes abatieron al asaltante el presunto terrorista al que se acusa de matar este mar pesa tres personas y herir a trece más en el centro de Estrasburgo se encontraba en la calle La Sagra en el barrio no todos donde se le perdió la pista el pasado martes en el que la policía hizo redadas toda la tarde tras haber detenido a cinco personas de su entorno el ministro indicó que el perfil del hombre de veintinueve años delincuente reincidente y radicalizado se correspondía con la descripción de la persona buscada desde el martes una vez que la Fiscalía antiterrorista galas verificaciones sobre la identidad la investigación proseguirá

Voz 2 12:20 la víctima Joy de conquista

Voz 0390 12:23 no hay indicios que hagan pensar que hubiera cómplices pero la investigación proseguirá hasta el final para que se conozca la verdad para que todas la seguridad en torno a estos hechos se garantice a los franceses

Voz 0858 12:34 los ojos hasta

Voz 0390 12:35 recordó con emoción a las víctimas francesas y extranjeras de este nuevo atentado en Francia y agradeció el trabajo de las fuerzas del orden que sin descanso desde el martes registraron casa por casa un barrio entero de Estrasburgo la búsqueda del fugitivo se extendió por el Rin y más allá de las fronteras en colaboración con Alemania

Voz 0171 12:54 la policía batió el club mientras

Voz 0858 12:55 el presidente francés Emmanuel Macron estaba reunido en Bruselas con el resto de líderes de la Unión Europea sobre él mesa el debate que trae de cabeza al continente el Brexit May viajó a la capital comunitaria con la intención de conseguir de sus socios algo de oxígeno algún compromiso que le permita vencer las reticencias a ese acuerdo en casa pero no les ha convencido no han pasado los líderes de la promesa dicen los Veintisiete que mi no puede ir a Bruselas a pedir garantías cuando ya no puede garantizar por su parte que su parlamento en Londres vaya a aprobar el acuerdo Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 13:28 tenían un borrador diciéndole que estaban dispuestos a estudiar cualquier garantía de futuro pero justamente esta parte se ha caído del texto final de conclusiones porque los Veintisiete temen que nada de lo que puedan darle valdrá para el acuerdo mella ha dirigido en combate con coraje pero los resultados no se ven y con el Reino Unido queremos una relación pacífica para el futuro pero sobre todo queremos que quede claro que no se puede renegociar Jarro de agua fría para la delegación británica a la que ahora le corresponde clarificar dicen los Veintisiete qué es lo que quiere ir realmente si aceptan o no el acuerdo que ella misma negocio

Voz 0858 14:16 en esa reunión ha habido una imagen que ha llamado mucho la atención de los periodistas españoles Pedro Sánchez en un aparte con el primer ministro esloveno uno el que llega después recordarán de la polémica visita de quinto Torra al país báltico y sus referencias después al había eslovena bueno pues cuentan fuentes de la delegación española que sí que han hablado de esa visita Ike Marjah y le ha mostrado su total apoyo al Gobierno español ya anoche en el Congreso de los Diputados el ministro de Exteriores lanzó una advertencia al guber dice Josep Borrell que Torras enfrenta a la prueba del algodón el viernes veintiuno con la celebración de un Consejo de Ministros en Bárcena

Voz 1727 14:54 el presidente del Gobierno fue tajante no pudo

Voz 17 14:57 decirlo de una manera más firme no voy

Voz 0171 15:00 a tolerar que lord de un público sea pero Tour

Voz 17 15:02 dado en Cataluña bici quién es responsable de salvaguardar el orden público no lo hace será sustituido su función en la aplicación de la ley con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y expresó su efecto pero tendremos la prueba del algodón el día veintiuno

Voz 0858 15:20 de momento ya han comenzado a correr por las redes sociales las primeras convocatorias para tratar de impedir que se celebre con normal ya de ese Consejo de Ministros por eso el Ministerio del Interior y la Conselleria están preparando un gran despliegue de seguridad en total unos nueve mil agentes según Cuesta cuenta esta mañana el periódico El País entre Mossos policías guardias civiles eso sí el grueso de la operación va a recaer en la policía autonómica Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 15:46 Bondi así son los Mossos los que tienen la competencia en orden público en Cataluña pero el Gobierno mandará a seiscientos agentes cuatrocientos policías nacionales y doscientos guardias civiles aunque podrían ser todavía más según cuentan fuentes policiales a La Ser el dispositivo a empezará tres días antes del encuentro se alargará hasta el domingo con el objetivo de poder celebrar con todas las garantías un Consejo de Ministros que serán la Llotja de Mar es el sitio que ha escogido la ejecutiva un lugar en pleno centro de la ciudad al lado de la capitanía del ejército algún Sayago no quiso entrar en si los Mossos lo consideran un lugar seguro no Falcon musulmana

Voz 1727 16:17 nada según los Mossos le toca garantizar

Voz 0931 16:19 la seguridad y eso es lo que harán decía los CD han hecho convocatorias frente ya ha estalló Chayanne la Asamblea Nacional Catalana llama todo el mundo a bloquear Barcelona con su coche y Unión prepara un acto también aún por determinar

Voz 0858 16:33 allí en Cataluña los jesuitas han anunciado que van a investigar todos los presuntos casos de abusos sexuales en sus colegios desde hace sesenta años dicen que será exhaustivo y que su intención es extender luego ese trabajo a toda España su responsable dio ayer un paso adelante y pidió perdón a las víctimas de esos abusos Adela Molina las

Voz 0011 16:50 la semana remontará hasta los años sesenta para investigar casos de abusos a niños en sus colegios de Cataluña pero la intención es no quedarse ahí Enric más Llorenç director de Jesuitas educación en Cataluña en declaraciones a la SER

Voz 18 17:02 ahí la idea de que después estos Sara en toda España nosotros todos estamos dispuestos a empezar a estos trabajos ya mantener digamos la línea que llevamos los últimos años para que no se repitan no se reproduzcan este tipo de de de acciones

Voz 0011 17:17 la Compañía de Jesús a la que pertenece el Papa Francisco reconoce que la gestión de algunos casos ha podido ser deficiente pide perdón a las víctimas y asegura que trabaja desde hace tiempo para que no haya abusos

Voz 18 17:27 desde el momento de explicar lo que ya venimos haciendo los escuelas jesuitas de todo España desde hace tiempo es decir estudiar posibles casos para hacer un seguimiento sobre todo para acompañar al máximo a las posibles víctimas de estos abusos y es el caso necesitamos eh de alguna manera pues pedir perdón e tener tener este sentimiento digamos de de

Voz 0011 17:48 no la Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre esta decisión de los jesuitas simplemente dicen que trabajan con la vista puesta en febrero en la reunión convocada por el Papa con los presidentes de las Conferencias Episcopales para abordar los abusos en la Iglesia

Voz 0858 18:01 gracias Adela todo esto en el mismo día en que un tribunal de Australia ha condenado por abusos a dos menores al cardenal George Pell de la máxima confianza del Papa Francisco de hecho llegó a ser el número tres del Vaticano estuvo al frente de sus finanzas más cosas en Estados Unidos el Congreso puedo ligar a Donald Trump a retirar su apoyo a la coalición internacional que combate en Yemen y que lidera Arabia Saudí de momento ya lo ha ordenado una de sus cámaras falta que lo ratifique la otra y es que el Senado lo tiene claro ha aprobado una resolución en la que señala directamente al príncipe heredero a Mohamed bin Salman como el responsable del asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi corresponsal en Washington Marta Delgado buenos días

Voz 1510 18:44 buenos días es la primera vez que los senadores desafían al presidente de Estados Unidos mediante una resolución por su política exterior en una votación unánime los senadores han responsabilizado a Mohamed bin Salman del asesinato del periodista Jamal Khashoggi a pesar de que Donald Trump se niega a culpar al príncipe ignorando los informes de los propios servicios de inteligencia estadounidenses el Senado ha aprobado también por mayoría el fin de la participación de Estados Unidos en la guerra en Yemen invocando la Ley de los poderes de guerra yo no estoy con Bernie Sanders uno de los

Voz 15 19:16 la votación subraya que por primera vez en la

Voz 1510 19:18 historia hay un consenso bipartidista para evocar esta ley aprobada en mil novecientos setenta y tres mediante la que se limitan los poderes presidenciales en una guerra el Senado le dice el presidente que la competencia constitucional para participar en una guerra en el Congreso no de la Casa Blanca la Cámara de Representantes no votará la retirada del apoyo estadounidense en la guerra de Yemen hasta enero cuando asuman su cargo los nuevos congresistas quedarán a los demócratas la mayoría en la Cámara

Voz 0858 19:50 seis y veinte cinco veinte en Canarias a esta hora más de un centenar de activistas siguen en casa de Pepi han pasado allí toda la noche propias una vecina del barrio de Lavapiés en Madrid no a la que pueden desahuciar de forma inminente esta mujer de sesenta y cinco años se ha convertido en un icono de la lucha contra la gente y ficción en la capital y también contra la burbuja del alquiler Radio Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 9 20:12 buenos días hasta en dos ocasiones la ONU ha exigido al Estado que paralice este desahucio la última esta misma semana ahí la anterior el veintiocho de septiembre vecinos y activistas consiguieron paralizarlo entonces pero la jueza ha vuelto a exigir que se ejecute el desahucio y esta vez a una hora atípica a las seis y media de la mañana anoche PP en rueda de prensa explicaba así su situación

Voz 19 20:30 ya veinte años en moza y resulta de que de la noche a la mañana cambian dueña yo no lo sabía ir habían vendido quieren que nos vayamos pagaba cuatrocientos euros ellos quieren que paguen dos mil euros que tengo

Voz 9 20:45 desde la Plataforma bloques en lucha consideran que la hora prevista para el desalojo es una medida para evitar a la prensa y la movilización vecinal Pepi tiene sesenta y cinco años vive con dos hijas lleva meses batallando con la inmobiliaria pro indie visos ahora propietaria del edificio sin que la comunidad de de alternas

Voz 0858 21:00 iremos contándoles en esto el por el cómo avanza la situación en esa calle argumentos a número once en pleno centro de Madrid otro problema al que se enfrentará al muchas ciudades es el de la movilidad el fiscal de Seguridad Vial ha ordenado a todas las policías locales del país que vigilen con atención el uso que le damos a los patinetes eléctricos asegura que sólo en los últimos once meses se han producido casi trescientos accidentes con estos vehículos porque son vehículos implicados Bartolomé Vargas es el fiscal

Voz 20 21:29 hay la idea de que el patinete es un juguete es buena prueba de ello parece que se van a regalar mucho en Reyes no más solo juguete no es un juguete atienden necesidades muy relevantes pero también obliga a responsabilidades muy relevante yo esto mismo

Voz 0858 21:46 la semana les hemos contado que las cifras de nacimientos habían alcanzado su cifra más baja desde la posguerra mientras que la de muertes había marcado un récord pues bien el Instituto Nacional de Estadística llenos ha dado la fotografía completa de la población en España que es la que incluye también a las migraciones Ana Button buenos días

Voz 9 22:04 a unos días de la que sacamos de sus datos dos conclusiones

Voz 0858 22:06 foto la primera es que la población sigue creciendo gracias a la inmigración que compensa esa baja Nathalie natalidad

Voz 1727 22:13 se compensa de tal manera que crece en setenta y cinco

Voz 0127 22:16 en mil personas hasta llegar a los cuarenta y seis coma siete millones de residentes en España con este son cinco semestres consecutivos al alza que consolidar la tendencia iniciada hace ya tres años por nacionalidad por nacionalidades sube sobretodo el número de venezolanos que hay en nuestro país pero también el de colombianos marroquís baja el de ciudadanos de Reino Unido Ecuador Rumanía

Voz 0858 22:37 la segunda conclusión es que se ha acelerado el retorno de los emigrantes españolas españoles esos que se fueron a vivir fuera todavía son más los que se van que los que vuelven pero la diferencia ya es mínima

Voz 0127 22:48 de apenas dos mil personas Reino Unido es el país del que volvieron más españoles unos tres mil quinientos pero también es el destino al que van más personas los que deciden emigrar casi nueve mil españoles se fueron allí entre enero y junio de este año

Voz 0858 23:01 gracias Ana hasta luego y una cosa más Carmen Iglesias va a repetir hoy como presidenta de la Real Academia de la Historia es la primera mujer que ocupa ese cargo desde que se creó esa institución hace casi trescientos años donde parece que se descarta la presidencia femenina es en la RAE los académicos de la lengua no consiguieron anoche mayoría suficiente para elegir al sucesor de Darío Villanueva pero parece que pierde opciones la única mujer que había en liza Javier Torres

Voz 0907 23:31 será el jueves que viene cuando en un máximo de tres votaciones la Real Academia decida quién va a dirigir la institución que vive momentos de apuro económico con unas cuentas más que reajustar y con la ayuda de unos presupuestos públicos reducidos al millón y medio de euros cuatro veces menos de lo que disfrutó la institución hace pocos años la terna de los ya candidatos está encabezada por Santiago Muñoz Machado que es jurista y que ha ganado este año el Nacional de Historia les sigue Juan Luis Cebrián periodista que fue director del País presidente del Grupo PRISA también escritor que acaba con José Antón

Voz 0858 24:03 no Pascual filólogo que trabajó en él

Voz 0907 24:06 diccionario Corominas aunque algunos creen que su trabajo fue fundamental que es director de nuevo Diccionario histórico del español quién resulte elegido sucederá a Darío Villanueva que tras cuatro años en el cargo el pasado octubre renunció a seguir al frente de la institución

Voz 1 24:25 en Hoy por hoy

Voz 0858 24:28 los tres equipos españoles cumplieron anoche con sus compromisos y pasan a la rondas eliminatorias de la UEFA Europa League Sampe ganando su fase de grupos

Voz 1161 24:38 el resultado más claro y contundente ante el Sevilla tres cero en el Pizjuán al Krasnodar que también pasa pero como segundo con los mismos puntos que los de Machín goles de Banega hay dobletes de Benger Icomos esperaba protestas en la grada antes del comienzo por la posible venta del club a inversores chinos

Voz 1621 25:06 la plantilla pudo abstraerse de ese ambiente

Voz 1161 25:08 enriquecido según comentaba en El Larguero Roque Mesa

Voz 22 25:11 bueno nosotros somos profesionales Almo No somos tonto tampoco sabemos lo que pasa fuera pero sí es verdad que nosotros desde el principio queríamos dar no de lo que pasa porque son cosas que a nosotros en realidad no nos incumbe lo que no ven con buenos otro es lo que pasa en el verde pero que en este sentido el equipo ha respondido bastante bien el afición reformismo estrategias con el equipo

Voz 1161 25:30 Victoria también del Villarreal dos cero sobre el Spartak de Moscú les deja primeros pasa el Rapid de Viena como segundo con los mismos puntos victoria en el debut de Luis García Plaza en el banquillo que espera refrendar

Voz 23 25:39 lo hemos ganado que hay que estar muy contento hubiera que la situación en Liga no es ni mucho menos la que deseamos pero bueno en esta competición teníamos bajo quién Harlan casas y esperemos que sea un comienzo de algo viajarán en domingos

Voz 1161 25:51 empate a cero del Betis en el campo del colista el dudará AMS luxemburgués que conseguía su primer punto en la competición y que les vale por la derrota del Milán en Grecia ante el Olympiacos tres uno que elimina a los italianos y mete a los griegos como segundos del grupo Feddal justificaba el empate por las malas condiciones que se encontraron

Voz 24 26:05 las condiciones serán lamentable que el campo parecía una pista de patinaje llevó nos han encerrado muy bien por dentro nos han dado las bandas que era aparte donde estaba la campo congelado y no hemos podido circular rápido porque teníamos que asegurar el balón

Voz 1161 26:19 Sevilla Villarreal y Betis junto al Valencia que se suma como uno de los cuatro mejores terceros de la Champions van a ser cabezas de serie en el sorteo que se celebrará el lunes en desde la una de la tarde en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon a evitar rivales como Fenerbahce turco el Sporting de Portugal lo la Lazio de Italia en casa arranca esta noche en la jornada dieciséis penúltima del año en Primera con el Celta Leganés en Balaídos desde las nueve sin bajas en los locales Pellegrino tiene hasta ocho entre lesionados y sancionados arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero y también la dieciocho en Segunda con el Málaga Cádiz desde las nueve en La Rosaleda el arbitraje del tinerfeño Trujillo Suárez siguiendo con segunda Antiviolencia ha propuesto una multa a Osasuna de doscientos mil euros y cerrar el estadio por un mes por mantener a como socios a miembros de han sido condenados a penalmente permitiéndoles además acceder al estadio y del Reus la Federación no aceptado el aplazamiento de su partido solicitado por la Liga el ente federativo considera que la plantilla tendrá un comportamiento profesional precisamente hoy los jugadores emitieran un comunicado en el que expondrán su versión de la situación y en baloncesto se completa esta noche la jornada doce de la Euroliga con el Gran Canaria Bud Buducnost Ayerbe Victoria de Baskonia ir del Real Madrid sobre el Barça en el clásico

Voz 25 27:27 ya está sentada en el tren empieza a moverse Tatum viaje sólo para te van a hacer lo que te gusta como ver una película o esa serie que te tiene tan enganchado o leer un libro tienes tantas posibilidades incluida la de no hacernos ni el más mínimo caso porque lo que de verdad te gusta es el especial de la casa

Voz 0858 30:32 el presidente de la Comisión

Voz 1 30:35 ETA foie

Voz 0858 30:37 ha dicho tras el Consejo Europeo que esperan que los británicos se aclaren porque dice Juncker seguimos en un debate nebuloso mientras Theresa May no ofrezca evidencias de que su parlamento puede aprobar este acuerdo del Brexit la UE no va a estar dispuesta a ofrecer dice garantías legalmente vinculantes esto en Bruselas en Francia

Voz 30 30:55 sí creo que desde detente porque lo tengo que contar no sé

Voz 0858 31:00 la policía ha batido esta noche al terrorista de Estrasburgo que el martes mató a tres personas e hirió a otras trece estaba ofreciendo información el ministro de Interior francés el atacante se habría Atrium se había atrincherado en un barrio de la ciudad no muy lejos del Mercado de Navidad recinto que por cierto vuelve abrir este viernes ya sin amenaza terrorista y aquí en España si alguien le roban la tarjeta y la usan para fines fraudulentos su banco no les podrá cobrar más de cincuenta euros el Congreso ha aprobado rebajar más de un sesenta por ciento lo que teníamos que pagar hasta ahora en casos como estos

Voz 0605 31:36 el robo de una tarjeta de crédito y su uso con fines fraudulentos se penalizaba con ciento cincuenta euros y ahora se rebaja a cincuenta con el Real Decreto aprobado en el Congreso la norma persigue además reforzar la seguridad del pago electrónico y que hacerlo con el móvil en el extranjero sea tan seguro como en territorio nacional disminuir también el pago en efectivo lo que reduce a su vez el blanqueo de capitales también los abusos de mercado se podrán denunciar de forma anónima Nadia Calviño ministra de Economía

Voz 31 32:06 mediante el establecimiento de un canal de denuncias de los incumplimientos del correspondiente reglamento que permitirá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los posibles incumplimientos de la normativa sobre abuso de mercado como ya se viene haciendo con la ley Nacional del Mercado de bala

Voz 0605 32:21 es la ministra presentará hoy tras su aprobación en Consejo de Ministros las nuevas competencias del Banco de España para pinchar burbujas inmobiliarias con límites al crédito cómo evitar que la hipoteca se lleve la mayor parte de los ingresos del hipotecado suponga un porcentaje muy alto del valor de la vivienda

Voz 0858 32:39 en Madrid sepan que hoy continúan los paros en las líneas seis y diez de Metro mientras que los trabajadores de Renfe Adif comienzan hoy el primero de los días de huelga coincidiendo con fechas clave durante la Navidad se han cancelado ciento cincuenta y cuatro trenes ochenta y cuatro de ellos son AVE Larga Distancia y qué tasa circula hasta ahora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 9 32:58 buenos días pues en madre primeras complicaciones en los accesos en la zona sur de la M40 problemas destacados por la nieve en varias zonas las más afectadas Castilla y León Asturias Aragón Navarra Lleida Granada con varias vías cortadas

Voz 0858 33:11 en cuanto al tiempo hasta ahora tenemos fuertes rachas de viento de hasta cien kilómetros por hora en Baleares se espera que el sol vaya ganando terreno este viernes en prácticamente todo el país salvo el Cantábrico

Voz 1 36:28 hoy por hoy de España

Voz 1727 36:37 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias abrimos la Mesa de España en Andalucía el PP andaluz ha respaldado la decisión del ex ministro Zoido de renunciar a su acta en el Parlamento regional de continuar como diputado en el Congreso eso Elena Carazo buenos días buenos días Pepa es la segunda baja Elena que sufre el PP andaluz desde las elecciones autonómicas y la segunda baja la de Juan Ignacio Zoido que encabezaba la lista del paro tío popular en Sevilla prefiere continuar con su escaño en el Congreso desde donde asegura va a seguir trabajando por los andaluces el líder de la formación Juan Manuel Moreno le agradecía ayer su compromiso reconociendo que ese compromiso estaba en Madrid

Voz 1714 37:16 hizo un compromiso un compromiso oí hizo también un esfuerzo de generosidad de representar a al Partido Popular por la circunscripción de Sevilla pero todo sabiendo que el tienen su recorrido evidentemente

Voz 1772 37:29 pues no tiene en Madrid la primera baja de los populares

Voz 1727 37:32 la de José Ortiz cabeza de lista del Partido Popular en Cádiz en la fase elecciones andaluzas él prefiere continuar como alcalde de Vejer puesto al que se va a presentar a la reelección en las próximas municipales Buen Fin de Semana Elena igualmente Pepa un beso beso vamos a Cataluña ahora Joan Bofill hola hola bueno

Voz 0821 37:49 ya pero el alcalde de Montblanc en Tarragona es el primer

Voz 1727 37:52 dirigente de Esquerra en sumarse a la huelga de hambre que como saben están realizando cuatro de los independentistas presos los cuatro que están en la cárcel del P de Cat pero el alcalde Joan va a hacer la huelga en casa

Voz 0171 38:03 sí lo anunció Pepa entregó ayer hablando de una decisión personal

Voz 0931 38:09 a darles apoyo porque no se puede normalizar que haya presos haciendo huelga de hambre argumenta comió por última vez el miércoles por la noche y tendrá un control médico igual que los presos

Voz 1727 38:17 los para Cataluña es un alcalde de Esquerra pero

Voz 0931 38:19 se sumó al manifiesto a favor de la vida del proyecto de de la primera persona que hace una huelga total e indefinida al margen de los que están en la cárcel y ha asegurado que mantendrá su agenda política de alcalde mientras sus fuerzas y su salud se lo permitan

Voz 1727 38:38 el juez ha dejado en libertad a los dos radicales dos jóvenes que le pegaron una paliza a un estudiante de la Universidad de Vitoria por defender la unidad de España los presuntos agresores no podrán acercarse al campus ni a la víctima Isabel Léon bueno

Voz 0821 38:54 qué tal Pepa uno la Ertzaintza detuvo el martes a tres jóvenes por esa brutal agresión por la que el Estudiantes sufrió la rotura de la nariz de uno de sus pómulos y tuvo que ser operado uno de los arrestados fue puesto en libertad aunque con la obligación de presentarse ante el juez cuando sea requerido los otros dos de veinte y veintiuno años pasaron ayer a disposición del Juzgado de Vitoria que ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares de alejamiento la extensa les imputa delitos de odio de lesiones y les vincula con grupos ultra del deporte de hecho uno de ellos tiene antecedentes por haber participado en algún enfrentamiento entre radicales la investigación según fuentes del departamento de Seguridad continúa abierta están previstos nuevos arrestos agosto

Voz 1727 39:30 Isabel un abrazo máxima pena para el menor que esta primavera violó y mató a una mujer a una mujer joven en Castro Gonzalo en la provincia de Zamora El Juzgado de Menores le ha impuesto ocho años de internamiento y libertad vigilada Eva Marín buenos días

Voz 0603 39:47 buenos días era lo esperado y es lo que ha fallado el Juzgado de Menores de Zamora en su sentencia que contempla también indemnizaciones de más de doscientos veintinueve mil euros para el novio los padres y el hermano de la víctima Letizia Rossi sino en esencia las

Voz 0011 40:00 la sentencia recoge como hechos probados Kelme

Voz 0603 40:02 Noor de dieciséis años en el momento del asesinato y violación abordó a la joven cuando paseaba cerca del lugar donde el ahora condenado estaba cuidando las ovejas de su padre con la intención de satisfacer sus deseos sexuales refleja el fallo la Bardo por detrás le asestó un primer golpe con una piedra en la cabeza y la dejó semiinconsciente e indefensa ante su agresor la sentencia que no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial establece que el menor es perfectamente conocedor de lo que hacía y de sus consecuencias

Voz 1727 40:39 y terminamos hoy la Mesa de España en Valencia Toni Jiménez Buendía bon día Pepa los conductores de autobús nombrando otra cosa que de los colores de sus nuevos uniformes rosa lila naranja pistacho los trabajadores de la EMT lo consideran una falta de respeto Toni pero la empresa municipal defiende este colorido

Voz 0821 41:01 si tal es el revuelo que algunos trabajadores ya han dicho que si al final esto sale adelante no irán a recoger el nuevo informe y será un argumento más para la huelga que tienen previsto convocar la empresa municipal ha pedido a sus empleados que voten por correo electrónico el color del nuevo uniforme entre esos cuatro tonos que decías Pepa que no han gustado a la plantilla porque aunque están de acuerdo en que hay que actualizar estas prendas creen que no son los más acertados

Voz 1727 41:23 de la M te dicen que sepa

Voz 0821 41:26 con los sindicatos esta renovación pero de momento en la consulta siga adelante y el tema ya ha dado pie algunos mes que circulan por las redes

Voz 1727 41:32 tienen que elegir entre rosa lila naranja

Voz 0821 41:35 o pistacho no la me relay todos a correcto bares un abrazo buen fin

Voz 1727 41:40 desde demanda igualmente un abrazo Pepa

Voz 39 41:46 con una semana me fui con lugar

Voz 1727 41:57 abrimos la Mesa del Mundo en Cisjordania un lugar tenso ya siempre y donde crece sin embargo la tensión después de la muerte tiroteados de dos soldados del Ejército israelí el Ejército ha enviado refuerzos in Netanyahu amenaza con atacar Gaza corresponsal en Jerusalén Beatriz Le con Berry

Voz 40 42:16 el balance de las últimas veinticuatro horas en Cisjordania es alarmante además de los dos soldados israelíes muertos en un ataque ayer hay tres palestinos los tres presuntamente vinculados a ataques que han sido abatidos la ciudad de Ramala en Cisjordania cercana al lugar del atentado de ayer está rodeada por el Ejército israelí y el primer ministro el y Benjamín Netanyahu ha anunciado que quiere legalizar miles de casas en colonias israelíes aunque para la comunidad internacional todos los asentamientos israelíes en tierra palestina son ilegales el Gobierno israelí diferencia entre aquellos que han sido autorizados y los que no la violencia en Cisjordania regresa con fuerza en un momento en que la tengo John parecía disminuir en la franja de Gaza ayer por la noche Netanyahu advirtió al movimiento islamista palestino Hamas al que considera de alguna manera instigador de los ataques de los últimos días de que la tregua en Gaza puede terminar siga incitando a la violencia en Cisjordania la Autoridad Palestina ha condenado estos ataques pero ha señalado que Israel provoca con su redadas y detenciones y que la sociedad palestina es una olla exprés a punto de estallar

Voz 1727 43:25 si Italia quiere desahuciar a Mauro el único habitante de una pequeña isla de Cerdeña este peculiar Robinson Crusoe italiano lleva treinta años viviendo en uno

Voz 10 43:36 yo sé que él mismo se construyó y que ahora las autoridades quieren demoler porque está en una reserva natural Rafa Muñiz Mauro Morandi era profesor de Educación Física

Voz 1772 43:48 pido de subida se compró una pequeña barca en mil novecientos ochenta y nueve naufragó en la isla de Delhi en el archipiélago de Cerdeña cuando vio los atardeceres sí descubrió su famosa playa Rosa nunca quiso volver allí se construyó una pequeña cabaña vive desde entonces a base

Voz 42 44:05 de huevos de gaviotas setas cuando es temporal

Voz 1772 44:07 ah y sobretodo de la pesca

Voz 3 44:11 aunque su idílico paraíso puede

Voz 1772 44:12 determinar dentro de poco las autoridades italianas le quieren echar de la isla porque desde hace dos años la zona es considerada parque natural por lo que no puede haber edificaciones ni siquiera una simple choza así que si nada lo remedia Mauro tendrá que hacer las maletas en enero que es cuando se agota el plazo dado por las autoridades para derribar su casa

Voz 43 45:52 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 44 45:57 el y de de

Voz 45 46:05 no

Voz 1727 46:08 agitado nervioso

Voz 45 46:10 expectante termina la semana José Mari

Voz 46 46:13 buenos días Pepa te voy me reconocen que a veces los puede la impaciente

Voz 1100 46:17 a este vetusto Ojo de por sí parsimonioso sabido es que correr es de cobardes anda estos días un poco agitado y algo nervioso en esta espera prolongada y lo que te rondaré para saber cómo van a resolver PP Ciudadanos la perentoria necesidad que les guía en cuerpo y alma a los indeseados doce escaños el indeseado Vox si quieren sumar en número de suficiente

Voz 1727 46:41 de cincuenta y seis

Voz 1100 46:43 para sacar a Susana Díaz de San Telmo recordemos la memoria es débil y la presidenta socialista cosechó una buena bajada de votos pero a pesar de todo ganar las elecciones y quién ahora se proclama vencedor popular Moreno Bonilla obtuvo un resultado desastroso que pasó de treinta y tres diputados en dos mil quince a veintiséis en dos mil dieciocho pero como su jefe de filas el Prim pollo casado y él mismo ya han olvidado aquello que tanto gritaron te que debería gobernar la lista más votada una tontería

Voz 0171 47:16 inconstitucional joroba necesita

Voz 1100 47:19 estar pero recién votantes de su otrora compañero de partido el aguerrido Santiago Abascal tan querido y bien pagado por Esperanza Aguirre ya hay le entran los nervios al ojo deseoso de conocer qué va a suceder PP y Ciudadanos para lograr su apoyo misterio Rivera tan centrista hasta dónde piensa Federer hasta la

Voz 1 47:45 el hombro izquierdo

Voz 45 47:52 otros diez

Voz 1727 48:01 escuchamos lo nuevo de Leiva que se publica hoy viernes Leiva luchando contra bestias gigantes algunas que tenemos en la barra libre política de este viernes

Voz 1621 48:12 vamos a empezar en Andalucía con una pregunta Rafael Martín de Alcalá de Guadaíra renunciará

Voz 15 48:18 Ciudadanos a los votos de los populistas de Vox imprescindible para poder conseguir ellos la presidencia del Parlamento de Andalucía

Voz 1161 48:29 sí responde Antonio de Motril va experimentar cómo pactar con la extrema derecha sin parecer

Voz 1621 48:39 este asunto no sólo preocupan Andalucía buenos

Voz 47 48:42 Raúl de Madrid pues estaba pensando que no me gustaría estar en el pellejo de muchos andaluces en este momento con el panorama de ver como los señoritos del PP vamos no se ponen y coloraos diciendo que van a negociar con todo el mundo incluido Vox con el Bin pollo Rivera como dice José Mari diciendo

Voz 1727 49:02 que con Vox nada pero vamos yo no

Voz 47 49:05 creo nada yo simplemente si fuera andaluz me echaría a temblar y nada pues un abrazo a todos y que tenga muy buen día troncos

Voz 1727 49:14 con Dios y con Dios troncos otro abrazo

Voz 1621 49:17 la detrás por la canción del Langui que hemos escuchado a las seis hoy va a estar con Toni Garrido a partir de las diez y terminamos en el norte con otro asunto Diego A Coruña

Voz 8 49:27 por qué le preocupa tanto que hable que elevó por qué le preocupa que esté a las cabras además viernes troncos

Voz 46 49:33 me político tan acertada aburre usted a las cabras porque claro el que estaba allí aburriendo a las cabras pues si las acudiera a las cabras quiénes son pues efectivamente gente como él que pronuncia la frase veinte

Voz 1727 49:48 con buen humor el Diego gracias gracias a todos siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 48 49:54 eh