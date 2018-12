Hoy por Hoy (14/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal buenos días como en los buenos tiempos europeos a la una de la madrugada ha terminado la cumbre de urgencia de los Veintisiete en Bruselas con una conclusión que los británicos aclaren primero y luego ya veremos qué garantías les estamos sobre la frontera con Irlanda lo explicaba gráficamente Jean Claude Juncker

Voz 1804 00:41 no sí

Voz 1727 00:43 amigos británicos deben decir que quieren en lugar de preguntarnos qué quedemos así que la primera ministra británica vuelve a casa con las manos vacías la recibe el titular del Times esta mañana diciendo Bruselas humilla a May para quienes ya han perdido en este culebrón el Parlamento británico debe aprobar el acuerdo antes del veintiuno de enero ni nadie en su sano juicio puede atreverse a hacer pronóstico es viernes catorce de diciembre y hoy el Consejo de Ministros aprueba aquí una inversión de siete mil millones de euros para renovar el armamento del ministerio de Defensa pide hoy en una semana el Consejo se reúne ya lo saben en Barcelona y los CDR anuncian su propósito de

Voz 3 01:27 dar la batalla en la calle y el diputado republicano de Esquerra Republicana Joan Tardà advierte que la independencia lo cual la pena

Voz 1727 01:36 sí

Voz 4 01:38 hay sangre de la República catalana no o la construiremos

Voz 1727 01:42 con pasamontañas policías y mossos intentarán que todo salga bien el conseller de Interior dice que los Mossos en muy como subsidios garantía cumplan con su obligación la portavoz del Gobierno Isabel Celaá confía en lo mismo confianza absoluta

Voz 1727 02:14 en Andalucía el PP ya está hablando con Vox para conseguir su apoyo

Voz 1727 02:20 a boxes una fuerza política

Voz 6 02:23 eh que ha surgido de las urnas Iker surgido por el apoyo de casi cuatrocientos mil andaluces que evidentemente va a ser escuchada y que nosotros queremos escuchar

Voz 1727 02:32 habla el PP por su lado con la extrema derecha habla el PP por su lado conciudadanos jazz y Ciudadanos puede decir esto

Voz 1804 02:39 en Andalucía fíjense que la mesa era obtener particular hay nadie más en esa mesa la hora de partido

Voz 1727 02:46 populista claro yp para convencer a Rivera ya está José María Aznar para el ex presidente del Gobierno acabar con las autonomías como propone Vox es ser un partido del sistema

Voz 6 02:57 pero que no es un partido fuera del sistema como puede ser el caso de extrema izquierda de Podemos no no es un partido fuera del sistema es un partido en el sistema pero esquinas reformar el sistema

Voz 1727 03:09 la policía francesa cree que el presunto terrorista de Estrasburgo no tenía cómplices y a partir de ahora va a ser difícil averiguarlo porque no van a poder interrogarlo lo abatieron a tiros anoche en el barrio de sus padres cuando él abrió fuego al verse descubierto por dos agentes el atentado deja tres muertos y trece heridos y en Estados Unidos la fiscalía investiga los gastos de la investidura de Donald Trump

Voz 7 03:34 a ello Haro ya suenan

Voz 1727 03:38 pues según el Wall Street Journal se realizaron donaciones a cambio de favores políticos

Voz 8 03:56 Salamanca ya está

Voz 1727 03:57 en el año dos mil diecinueve al menos los universitarios más de veinte mil personas abarrotaron anoche la Plaza Mayor para tomarse las uvas las gominolas en este caso en la ya mítica Nochevieja Universitaria y ambiente festivo también hoy para los cuatro equipos españoles en la Europa League Sampe

Voz 1161 04:16 no fallaron en la última jornada de la fase de grupos los que jugaban victorias de Sevilla y Villarreal y empate del Betis las colocan a los tres como campeones de sus respectivos grupos ambos juegos los tres junto al Valencia que llega desde la Champions como uno de los mejores terceros estarán en el bombo uno de los cabezas de serie en el sorteo que se va a celebrar el lunes desde una de la tarde en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon en casa esta noche dos partidos a las nueve Celta Leganés Jornada dieciséis en Primera a la misma hora a la misma hora Málaga Cádiz jornada dieciocho en Segunda

Voz 0978 04:45 y qué tiempo vamos a tener Jordi Carbó buenos días buenos días después de una noche ventosa en el Mediterráneo en puntos de Almería se han superado los ciento veinte kilómetros por hora vientos fuertes todavía en Baleares a partir de ahora empezará a debilitarse este viento también a desaparecer la lluvia de Mediterráneo ir poco a poco el viernes acabará siendo un día soleado en la mayor parte del país a excepción del País Vasco especialmente en la provincia de Guipúzcoa también al norte de Navarra aquí lluvia persistente e intensa prácticamente durante toda la jornada

Voz 1 05:15 en el conjunto del país hace más frío ahora que ya por la mañana durante la tarde al sol el ambiente será un poco más

Voz 1727 06:16 bueno antes de que la polémica por el consejo de ministros del próximo viernes se apodere de todo vamos a detenernos siquiera brevemente en el de hoy porque no son pocos siete mil millones de euros en armamento veamos en qué se van a invertir Mariela

Voz 1450 06:31 será el techo de gasto de cinco fragatas F ciento diez para ser construidas entre dos mil diecinueve y dos mil XXXII por cuatro mil trescientos millones lo mismo con trescientos cincuenta vehículos ocho por ocho del Ejército de Tierra a entregar hasta el dos mil veinticinco por dos mil cien millones y también se actualizará el avión de combate Eurofighter por novecientos con la decisión de hoy el Gobierno de Sánchez habrá autorizado gasto en armamento por valor de doce mil millones desde que llegó a La Moncloa exactamente la misma cantidad los mismos programas que el Gobierno anterior el de Mariano Rajoy había planeado por

Voz 1727 07:04 ir en marcha este mismo año el consejo

Voz 1450 07:07 ministros de hoy dará luz verde a estos programas que suponen en realidad una declaración política de intenciones ya que los contratos que supondrán el comienzo de la fabricación se firmarán según Defensa a lo

Voz 1727 07:18 algo del año que viene vamos ya con el consejo del viernes próximo porque el curso político se juega en Barcelona

Voz 4 07:29 sobre la mesa

Voz 1727 07:29 esencia del Gobierno de España en la capital condal la mirada esta mañana de Sandri

Voz 13 07:34 buenos días a una semana del Consejo de Ministros del veintiuno de diciembre prevista en Barcelona las Jerez sociales se calienta ante alegra los ceder el llamar a tumbar el régimen en tuitear otros quieren ocupa al Parlament de Catalunya hasta conseguir la República mientras la ANC prepara una de sus grandes manifestaciones es difícil imaginar qué consecuencias impacto tendrá este acontecimiento pero es muy probable que Pedro Sánchez salía ganador se logra celebrarlo sin mayores alteraciones habrá ilustrado que el estar vistiendo vigente en Catalunya hay que ambiciona ser más presente si los CDR consiguen boicotear lo y alterar el orden público o de manera grave pues tendrá una imagen que contraponer al relato del uno de octubre la de un Gobierno democrático saboteado existe es hay que tenga también ahí una justificación para aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco como lo pide la oposición pero también algunos barones socialistas en unos baja lo hará o no pero más ERE posibles cálculos electoralistas y demuestra determinación del Gobierno de legislar para todos y con todos incluso los que prefieren la confrontación porque les permite esconder su de militares mentiras y fracasos

Voz 1727 08:49 bien el Partido Popular siguen los cambios tras la llegada a la presidencia de Pablo Casado join Nos dice María Jesús Güemes que algunos nombramientos escuecen en las estructuras marianistas que aún quedan en la calle Génova por ejemplo la designación de Fernández Lasquetty como jefe de gabinete o la de Isabel o sea que se incorpora al equipo ambos fueron muy críticos en su día con Rajoy

Voz 1461 09:13 casado premia a quienes castigaron a Rajoy en esta semana se han incorporado su equipo varios nombres que criticaron mucho al ex presidente como por ejemplo Javier Fernández Lasquetty su nuevo jefe de Gabinete que sea llevado con él a Isabel Benjumea la directora de la red Floridablanca un think Zintan cercano al PP que llegó a pedir incluso su dimisión por eso los fichajes ha levantado ampollas algunos dirigentes populares consideran que es tremendo recompensar así a quienes les insultaron lamentan que no se apueste por personas moderadas temen que el discurso de su formación se radicaliza aún más o que la dirección nacional del PP dice que eso no va a ser así que sus planteamientos son liberales no de extrema derecha y aseguran que con los nuevos no buscan enfrentamiento sino recuperar los principios y valores de su partido para que sus votantes no se vayan a Ciudadanos y Vox

Voz 1727 09:59 a algunos regresando al pasado y otros en cambio evolucionando yo no comparto algunas de las

Voz 1727 10:20 oye Pablo Iglesias revisa su posición sobre Venezuela durante su declaración en la comisión de investigación de los partidos politicos que el PP se inventó en el Senado para intentar contrarrestar la que investiga su caja B acreditada por la justicia en el Congreso son ahora las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 16 10:38 lo que

Voz 0011 10:41 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe haciendo el servicio gratuito de Renfe de asistencia a personas con discapacidad inmovilidad reducida presta ayuda a más de seiscientos cincuenta mil viajeros al año en total en sus más de once años de existencia acumula más de cinco millones de asistencias actualmente está disponible en ciento treinta y cuatro estaciones las solicitudes servicios se puede realizar en el momento de la compra del billete o en el teléfono nueve uno dos ciento cuarenta quinientos cinco

Voz 19 13:00 qué tal Pepa buenos días pues se ha paralizado el desalojo de Pepi de sesenta y cinco años de sus dos hijas se ha hecho porque la Policía Nacional ha considerado que desalojar este edificio podría suponer un problema de orden público y es que han pasado la noche aquí más de un centenar de personas ocupando el edificio

Voz 1727 13:16 Montero también la la puerta del mismo han pasado la noche

Voz 19 13:20 por eso han consideró que podría suponer un problema se ha paralizado el desalojo pero no se ha suspendido

Voz 1313 13:25 dos pero la comisión judicial ha no ha dado ninguna fecha del del próximo desalojó hay que decir que esto es alguna cosa Lavapiés un paradigma de un barrio del centro de Madrid donde

Voz 1491 13:36 el precio del alquiler se ha triplicado en los últimos años Pepi pasaba de pagar cuatrocientos euros al mes a pasar mil trescientos euros a pagar mil trescientos euros

Voz 1727 13:45 madre mía gracias Enrique Lavapiés en el centro de Madrid la justicia europea ha dado la razón a las ciudades a París Bruselas y Madrid y anulado los nuevos límites de emisiones diesel que había establecido la comisión

Voz 20 14:00 el opio en supo actuó o tipo que era era muy la Gilda el Ayuntamiento de la

Voz 1727 14:10 dice el Tribunal que son demasiado elevados esos niveles Le da un año de margen para que los modifique a la comisión una buena noticia claro para el Ayuntamiento de la capital de España lo expresaba así Rita Maestre soportó

Voz 1821 14:23 creemos que es positivo hay un plazo de doce meses en los que va a seguir vigente esta normativa de la Comisión Europea pero creemos que marca un muy buen rumbo que es la de ir reduciendo paulatinamente las eh los límites de las emisiones posibles a nuestras ciudades y en Europa

Voz 1727 14:39 los jesuitas catalanes anuncian que van a investigar los posibles casos de abuso sexual que hayan podido ocurrir en sus colegios desde los años sesenta el responsable de Educación de los jesuitas en Cataluña ha estado en Radio Barcelona estudia

Voz 21 14:54 al posible escasos para hacer un seguimiento sobre todo para acompañar al máximo a las posibles víctimas de estos abusos es el caso necesitamos eh da de alguna manera pues pedir perdón e tener tener este sentimiento digamos de de culpa no

Voz 1727 15:12 los periodistas en España están estamos muy preocupados por la decisión de un juez de requisar los teléfonos de dos redactores que investigan un caso de corrupción el conocido como caso Cusack que es el nombre al que responde un todopoderoso empresario de Baleares Carolina Gómez buenos días buenos días ayer los periodistas remitieron su queja al Consejo General del Poder Judicial y hoy hay centro acciones convocadas en Barcelona y Madrid sí

Voz 0393 15:37 este viernes hay manifestaciones de periodistas en Madrid a las puertas del Supremo hoy en Barcelona frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ayer se concentraron en Baleares para apoyar a los dos compañeros afectados uno del Diario de Mallorca hay otra periodista de Europa presa a la que también además el teléfono le han requisado el ordenador personal

Voz 1161 15:53 porque algo inédito nunca nos había ocurrido hoy porque los periodistas trabajamos con fuentes jamás desvelaremos nuestras fuentes son nuestras herramientas de trabajo si no tuviéramos fuentes no tendríamos noticia

Voz 0393 16:06 más de seiscientos cincuenta periodistas han pedido al Consejo General del Poder Judicial que se posicione frente al insólito ataque a la libertad de prensa en Baleares el órgano de gobierno de los jueces han manifestado su compromiso con la libertad de información pero reconoce que en este caso no puede hacer nada

Voz 14 16:25 qué piensas durante días que regalar Paquirri que te acuestas con una sonrisa porque ya lo sabes y también para que no sabes cómo decir que quieres porque este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión este año es muy fácil estar con el corte inglés nos gusta la Navidad

Voz 22 16:45 habéis sido buenos este año

Voz 10 16:48 la OTAN buenas como esta oferta

Voz 1804 17:30 a Bale país colecciones presenta yo fui

Voz 24 17:33 hay GB los cuatro libros originales por sólo mil seiscientas cincuenta y seis pesetas Amirato es decir hueco en noventa y cinco euros edición en tapa dura como los de antes que se te cae libre en un pie y te hace más daño que chutar un balón medicinal tú ya me entiendes si a uno le consigue el primer libro este domingo con el país

Voz 25 17:51 en qué le ha pasado a Ana ha cogido el bolso que ha salido corriendo acaban a rogar en su casa que sirio que como ha sido no sabe nada ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa que fuera corriendo para ya que habían entrado a robar

Voz 17 18:03 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1804 18:18 Fermín

Voz 26 18:20 además de repasar la semana con Maricarmen referencte la reunión de los ministros que se en Barcelona día a Pedro Sánchez que por favor que lo celebren en Madrid porque en la que se van de allí va a ser cortísimo nos ahorraría ahorraríamos un dinero y un disgusto para los catalanes que no somos independentistas porque vamos a dar una imagen vamos que yo no quiero ni pensar amparo al bicampeón

Voz 27 18:45 cada vez estos está enquistado más parece el título de la película no me si es que no te veo unos no quieren escuchar yo no quieren ver pero no le veo solución unos encierran todos en un sitio para hablar de la situación y no salen de ella está que lo solucionen puesto cada vez va ir a peor

Voz 5 19:03 a propósito de los Goya Montse Tarrasa como es que el tema Hausen haya tenido tan poco seguimiento tiene pero no demasiado hay películas que tienen más que yo creo que es una película llegue a ver todo sobre los jóvenes esos exaltados que van detrás de las banderas para que se den cuenta de dónde lo llegar el fanatismo quedan lo pueden hacer

Voz 28 19:26 terminamos con otro asunto de esta semana vete de este ronda porque no baja la cifra de fumadores a pesar de la ley antitabaco Puno porque el tabaco es un negocio redondo para el Estado dos porque no interés al decir las cosas por su nombre el tabaquismo no es un vicio no es un hábito no es una costumbre es una enfermedad adictiva crónica y los fumadores son enfermos y como tales necesitan ayuda Iza también muchas gracias PP Amparo mal

Voz 1727 19:55 Carme Montse a todos y a todas buen fin de semana son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1804 20:12 qué tal muy buenos días la historia

Voz 1 20:14 me pite la escuchábamos el veintiocho de septiembre hace casi dos meses y la volvemos a escuchar esta mañana hace unos minutos hemos sabido que Pepy se queda Se lo acabamos de contar la presión vecinal ha logrado suspender una vez más este desahucio en Lavapiés en el bloque de argumentos a once allí sigue nuestro compañero Enrique García Enrique cuéntanos buenos días

Voz 19 20:34 qué tal Virginia buenos días y se ha paralizado el desalojo de Pepi de sesenta y cinco años y sus dos hijas se ha hecho porque la Policía Nacional consideraba que desalojar el edificio podría suponer un problema en público es que más de cien personas han pasado la noche aquí en el interior del edificio hoy en la puerta vamos a escuchar el momento en el que el abogado de Pepi comunicaba el acta de la comisión judicial informando de que efectivamente se paralizaba el desahucio

Voz 29 21:00 para poder acceder a ejecutar el desalojo pero está claro que a la movilización social no les importa la obra está dispuesto a frenar donde un desalojo a la hora que sea el día que sí

Voz 19 21:13 bueno sea paralizado Se ha pospuesto que no sea suspendido la gente siga aquí ese más de la el más de centenar de personas que han pasado la noche aquí continúa en la puerta eufórica Pepi está rodeada de activistas de la de la Plataforma de Afectados por ley

Voz 1 21:29 aquí desde las siete de la mañana unos minutos

Voz 19 21:32 pues en el que han comunicado la paralización de este desalojó han estado gritando que sí se puede

Voz 1 21:39 gracias Enrique una buena noticia a esta hora de la mañana a las siete y veintidós cambiamos de asunto se dilata el debate en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid están barajando los recursos presentados por el Gobierno autonómico contra la ordenanza de movilidad están presentados como decimos por Gobierno regional contra las restricciones en la AP reuniría antes de final de año habrá una decisión sabremos si se suspende o no cautelarmente esta medida nos lo cuenta Alfonso Ojea habrá

Voz 19 22:06 una decisión antes de que termine este año a pesar de que los recursos del Ejecutivo de Garrido del Partido Popular y de la empresa quita multas de vuelta solicitan medidas cautelares los magistrados madrileños de la Sala de lo Contencioso se lo están tomando con calma ante una realidad jurídica que es más que evidente no se está elevando ningún tipo de denuncia contra aquellos conductores que infringe la normativa de Madrid Central porque está abierto por ahora un periodo de información en definitiva un periodo de gracia y esta situación no genera problemas futuros aquellos que surgiría si alguien ha sido denunciado y luego se suspende judicialmente este Madrid Central por tanto sin prisa pero sin pausa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tienen muy presente toda la normativa europea sobre salud ante la contaminación atmosférica principalmente de las grandes ciudades

Voz 1 22:56 es viernes catorce de diciembre repasamos otras noticias en titulares con Aurora Santos

Voz 19 23:01 la policía ha detenido en Carabanchel a un hombre que ocultó en casa el cadáver de su madre durante un año había seguido cobrando su pensión llegó a fabricar un ataúd casero para meter el

Voz 1 23:10 continúa la huelga en Metro quinta jornada para hoy a convocados paros en todas las líneas del suburbano entre las diez de la mañana y a las dos de la tarde a hoy a esta ya está huelgas se suma la quinta jornada de huelga en las líneas seis y diez

Voz 19 23:24 el Tribunal General de la Unión Europea anulado en los límites de los gases contaminantes que fijó la Comisión al estimar los recursos que presentaron los ayuntamientos de Madrid París y Bruselas le ha recordado hacia la comisión que no puede modificar a su antojo los límites inicialmente previstos para la categoría de motores Euro seis

Voz 1 23:38 en deportes el Leganés abre esta noche a las nueve en Vigo la penúltima jornada del año en baloncesto el Real Madrid se impuso al Barça noventa y dos sesenta y cinco en la jornada doce de la Euroliga

Voz 1804 23:48 descargas de la web el sí ve más allá muy del patrocina un apunta te ofrece la información del tráfico

Voz 1 23:56 vamos a echar un vistazo a las carreteras conectamos con la DGT Teresa Serrano buenos días buenos días pues a esta hora mañana viernes un poquito más menos congestionada que otras mañanas pero estamos ya practicamente la hora punta los accesos encontramos retenciones habituales y también M40 especialmente en la zona norte íbamos ahora con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:22 los días hasta primeras horas de la tarde lloverá en cualquier punto de la Comunidad a ratos con intensidad y persistencia nieve en Negredo Somosierra y la Sierra de Guadarrama a partir de unos mil quinientos metros de altura en las laderas norte nevada intensa durante la tarde se abrirán claros con algunos chubascos viento cada vez más fuerte temperaturas mínimas y máximas muy parecidas apenas variarán dos grados pero entre el viento la lluvia aumentará la sensación de frío

Voz 30 24:47 me gustaría visitar la exposición perfecta su nombre con Francisco Iruretagoyena bellamente Benavides crítico Etxea acaba el año con los precios irrepetibles de mi unos precios un poco difíciles de repetir Angel humildad antes del veintidós de diciembre

Voz 1491 28:18 el Ayuntamiento de Madrid va a instalar veinte puntos de recarga para coches eléctricos el año que viene van a ser puntos de recarga rápida públicos aunque estarán en lugares de titularidad privada se suman a los veinticuatro que ya hay en la capital nos lo cuenta

Voz 1694 28:30 las ahora selva aún no se sabe dónde estarán esos puntos de recarga pero dicen que en lugares como centros comerciales o estaciones de servicio ahora los titulares del suelo tienen treinta días para hacer propuestas al Ayuntamiento luego el área las valorará para hacer dicen un reparto homogéneo por la ciudad Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmoviliza

Voz 0795 28:47 nosotros hacemos una apuesta clara por la movilidad eléctrica vamos a iniciar una experiencia pionera de colaboración público privada para el desarrollo de una infraestructura de recarga eléctrica de acceso público para contribuir a la configuración de una red general en la ciudad

Voz 1694 29:06 desde el Partido Popular dicen que el plan es insuficiente que debería ser mucho más ambicioso y que de hecho esto llega después de una propuesta que ellos llevaron al Pleno del Ayuntamiento

Voz 1491 29:15 y hoy es viernes catorce de diciembre esta noche concierto de Malú en el Bicing Center

Voz 38 29:19 según eh

Voz 39 29:30 demasiado fue

Voz 40 29:31 eh demasiada agua

Voz 1 29:38 un espectáculo dentro de su gira oxígeno a partir de las nueve de la noche tenemos ahora cuatro grados en el centro de Madrid

Voz 40 29:46 estoy pegando por qué pesa tanto nada

Voz 1 30:02 son las siete y media las seis y media

Voz 1727 30:04 Canarias

Voz 1473 30:54 la Dirección General de Tráfico reconoce estos casos y explica a la SER que los errores se dan en coches matriculados antes de dos mil nueve porque la matriculación se comunicaba por procedimientos manuales tráfico explica que es el dueño del vehículo demuestra que cumple la normativa puede pedir una catalogación para obtener el distintivo que le permitirá por ejemplo circular en Madrid los días de restricción por contaminación desde el RACE se exige que la DGT establezca un sistema telemático para que los conductores sepan de forma ágil si su vehículo es uno de los que cumplen la normativa de emisiones no les han proporcionado el distintivo medioambiental y les semanal

Voz 1727 31:25 termina para Theresa May con un mensaje claro los problemas de Londres no se pueden resolver en Bruselas se lo han dicho en la cumbre de la que se va sin conseguir la mínima concesión que venderle al escéptico Parlamento de Reino Unido Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa hoy estás en Cádiz no pues si con vistas al mar qué suerte tienes con ese aceite de ricino Joseba de Bruselas Theresa May como las reciben en Londres

Voz 3 31:52 pues el Times no deja lugar a dudas un titular que es como un editorial la UE humilla a May con la negativa a ceder ante el acuerdo la primera ministra regresa con las manos vacías Francia e Irlanda eran una acción que lo hubiera dado a May garantías políticas y legales de que la Unión Aduanera no se indefinida así una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte te Gardian dice que los líderes de la Unión Europea rechazan la idea de May de salvar su acuerdo con Brexit en España La Vanguardia dice que los Veintisiete serían abrir el pacto de retirada pero buscan cómo ayudar a mí

Voz 1727 32:24 y aquí viernes de Consejo de Ministros en Madrid que va a aprobar hoy una partida de siete mil millones para renovar el armamento

Voz 3 32:32 lo cuenta El Mundo en portada Sánchez lanza el mayor gasto militar en dos décadas compromete más de doce mil millones de euros en renovar armamento cifra no vista desde mil novecientos noventa y siete hoy aprueba adquirir cien cinco fragatas trescientos cuarenta y ocho blindados Defensa justifica este esfuerzo por necesidades del ejército de generar empleo en industrias militares nacionales

Voz 1727 32:53 como Navantia pero el Consejo de Ministros del que todo el mundo habla hoy también la prensa Alfonso es el que marcará el curso político el del próximo viernes en Barcelona así es más de nueve mil agentes protegerán el Consejo de Ministros

Voz 3 33:04 no es que celebrará el veintiuno de diciembre en la capital catalana dice El País los Comités de Defensa de la República implicados en sabotajes y accidentes y acciones violentas en las últimas semanas llaman a dar la batalla en un artículo titulado el pueblo el escritor Jorge Martínez Reverte dice también el país que la palabra pueblo está cargada de dinamita yendo a Cataluña donde Poble Sec con vuelto de uso común resulta que los CDR tan ensalzado por el presidente Torra son los delegados del pueblo para misiones que en países democráticos como España tienen la policía y otras que en países no democráticos como Cuba o China tiene también apoyó

Voz 1727 33:39 y en medio del guirigay nacional con una derecha cada vez más vociferante va Pablo Iglesias se modera el líder de Podemos no han tenido inconveniente en reconocer que se equivocó en sus juicios sobre Venezuela

Voz 3 33:52 a esos cuenta Gabriela caro en en ABC de Iglesias se desdice e intenta desvincularse de Venezuela la situación allí es nefasta dice el líder de Podemos afirmó ayer ante la comisión que investiga la financiación de los partidos que se arrepiente de sus opiniones sobre el régimen político de Venezuela y negó haber recibido financiación de Chávez e Irán he podido decir cosas que ahora no comparto rectificar en política está bien el mundo lo ve así Iglesias reniega del chavismo tras el batacazo en Andalucía

Voz 1727 34:18 él tenemos dos varapalos a Trump en el mismo día

Voz 3 34:21 se cuenta que la espía rusa Marina Butiña Se declaró culpable de tratar de estrechar lazos entre el Kremlin y los conservadores estadounidenses su iniciativa surgió durante lo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijeron que fue un esfuerzo concertado del Gobierno ruso para ayudar a elegir a Trump como presidente y el New York Times dice que el Senado estadounidense donde los republicanos tienen mayoría decidió retirar el apoyo Arabia Saudí en la guerra que libra en aquel país en Yemen en un claro un acta reprimenda a la defensa cerrada que Trump ha hecho de Riad senadores demócratas y republicanos indignados unieron sus voces tras ser la asesinato del disidente Jamal Khashoggi en el consulado Varela saudí

Voz 1727 35:01 Turquía y me pides que preste mucha atención al largo viaje de una bomba

Voz 3 35:17 es tal vez la historia más impresionante que podrá leer hoy en los periódicos pero necesitará innecesaria el lector tiempo y paciencia no en vano son varios miles de palabras escritas por Jeffrey están en el magazine del New York Times con fotos de Tyler Hicks desde Arizona a Yemen el viaje de una bomba americana cuando un artefacto como este estalla no sólo mata gente la reordena externa termina su historia hablando de a quién encontró en una escuela de a Huff llena de heridos escribe vuelve su rostro hacia mí entiendo que quiere que le toque la cara pero la muñeca como si fuera a tomarle la temperatura a un niño me parece menos intrusiva acabó posando la mano sobre el su sobre su mejilla guía mi mano hasta su sien donde algunas partículas se mueven bajo la piel como si quisieran huir de mis dedos baja el párpado para mostrarme donde estaba todavía las cero y me sorprendió esta forma surrealista de encontrar metralla estadounidense el final de un viaje que comenzó en el sudoeste de EEUU término en esta remota parte de un país desesperadamente pobre en el rostro de un hombre que por un momento hace dos años pensó que tenía algo que celebrar así que

Voz 1727 36:26 tarea para el fin de semana esa el viaje de la bomba también un homenaje a Alberca ni el que hace Pedro García en ABC

Voz 3 36:35 hay una frase Alberca mi que siempre

Voz 1727 36:37 he tenido presente he comprendido que todas las desgracias

Voz 3 36:40 las de los hombres vienen de no emplear un lenguaje claro yo he apostado por hablar y actuar

Voz 1727 36:46 con claridad

Voz 3 36:47 sí muchos dirigentes políticos siguieran el ejemplo de cama

Voz 1727 36:49 sería posible evitar muchas desgracias y una recomendación para el fin de semana también en vista del éxito de la película Roma de Alfonso Cuarón en los cines Netflix y los exhibidores se han visto obligados a negociar

Voz 42 37:05 todo

Voz 3 37:12 lo cuenta El País encima de Alfonso Cuarón se puede ver desde hoy en la red pero continuará también a la gran pantalla la compañía hay las salas buscan un modelo de futuro compatible ven heredera de Los olvidados de Buñuel quedaron convierte a una indígena en protagonista en una entrevista el pasado miércoles en correo Cuarón le confesó a Óscar Velastegui que la historia de la sirvienta indígena que cuidó de él y sus hermanos en la colonia a Roma de DF recuerda que el poder en Méjico depende del color de tu piel su película dice fue una llamada de atención para recordarnos cómo vive la mayoría cuando la actriz protagonista Aparicio salió en la portada del Vogue mexicano todos los comentarios fueron racistas no se la pierda nunca lo olvidará no me la he perdido él no la voy a olvidar maravilla de película un abrazo un abrazo

Voz 43 38:02 señales de humo

Voz 10 38:05 Alfonso Armada

Voz 1727 38:08 en la gran pantalla también pueden ver desde hoy varios estrenos con acento español Pepa Blanes

Voz 1463 38:14 el cine español domina la cartelera esta semana la cabeza Julie nueva película de la directora Icíar Bollaín con guión de Paul Laverty juntos llevan a la gran pantalla la biografía del bailarín cubano Carlos Acosta él mismo protagoniza la historia de su vida desde niño hasta la actualidad en su escuela de La Habana su hazaña ser el primer bailarín negro de la Royal Ballet de Londres

Voz 36 38:33 así que quería ser bailarín Carlos Ramón Oller

Voz 1463 38:40 que tú quieres ser una disección del racismo el esfuerzo y el valor de la comunidad como única medida del éxito conforman Julie nominada a cinco premios Goya y cambiamos de género hay comedia romántica millennials

Voz 44 38:54 es maravilloso nadie

Voz 1804 38:58 es

Voz 1463 39:00 esto es mi amor perdido lo nuevo de Emilio Martínez Lázaro el director de los apellidos vascos it del otro lado de la cama protagonizan Dani Rovira en Israel Jenner para los más exquisitos recomendamos trote una película muy de autor del gallego drama familiar en la parte más rural de Galicia

Voz 1727 39:39 eh

Voz 1727 41:24 en el Real Madrid preocupa la situación de Isco

Voz 1804 41:27 la unidad entendemos que es un elemento fundamental para seguir adelante siempre hay que confiar en nuestros jugadores

Voz 1727 41:32 palabras de Emilio Butragueño Sampe el enfrentamiento del miércoles con el público había iniciado todavía más el ambiente

Voz 1161 41:38 que no era bueno ya del jugador con el técnico Solari que empeoró ante el CSKA con la afición Butragueño pedía esa unión ayer al madridismo y mientras equipos como el Barça esperando que la crisis blanca siga durando aunque Guillermo Amor prefiere regatear el tema

Voz 1804 41:49 actualmente que Isco es un buen futbolista pero yo estoy buscando que me gustan muchos futbolistas futbolistas me gustan mucho los del Barça nosotros tenemos futbolistas fantásticos tenemos una plantilla estupenda que es lo que cuenta

Voz 1161 42:04 los blancos enfrenta mañana al Rayo en la jornada dieciséis que empieza esta noche con el Celta Leganés en Balaídos desde las nueve Cardoso sobre el rival

Voz 46 42:10 el Leganés ataca pero ataca como quiera no creo que es un equipo defensivo es un equipo que tiene una forma de atacar ahí se prepara para el momento en que ataca como tiene que atacar nuevos dejar llegar al momento de atacar de esto está en nuestras manos también

Voz 1161 42:23 en los madrileños Pellegrino no puede contar con los lesionados y manos Quirce Kiel Santos Recio Roland a parte de los sancionados Rubén Pérez unión

Voz 1727 42:31 Pelegrino hace preguntas sobre el uso del bar

Voz 47 42:33 porque adecuadas definitiva que se consultan ir porque hay otras que no probablemente ellos sepan en tengan la comunicación directa pero simplemente es el único interrogante que tiene como norma pasado nosotros no

Voz 1161 42:44 arbitrará el partido el colegiado andaluz Munuera Montero hoy también jornada dieciocho en Segunda con el Málaga Cádiz desde las nueve en La Rosaleda arbitrará el tinerfeño Trujillo Suárez siguiendo con segunda Antiviolencia propuesto una multa de Osasuna de doscientos mil euros y cerrar el estadio un mes por mantener como socios a miembros de Gorri que han sido condenados penalmente permitiéndoles acceder al estadio y sobre el Reus la Federación no aceptado el aplazamiento de su partido solicitado por ahí liga el ente federativo considera que la plantilla tendrá un comportamiento profesional en el encuentro precisamente hoy los jugadores emitirán un comunicado en el que se pondrán

Voz 1727 43:14 la versión de la situación ayer a Bono

Voz 1161 43:17 noticia la última de la fase de grupos en la Europa League Vitoria del Sevilla cero sobre el Krasnodar pasan ambos el Sevilla como primera victoria del Villarreal dos cero sobre el Spartak de Moscú en el debut de García Plaza en el banquillo los amarillos serán primeros de grupo II el Rapid de Viena empate cero también del Betis con el duda Lance campeona este grupo los béticos por la derrota del Milán en Grecia con Olympiacos que termina segundo los italianos eliminados los tres junto al Valencia que se suma como uno de los cuartos uno de los cuatro mejores terceros de la Champions serán cabezas de serie en el sorteo que se celebrará el lunes desde la una de la tarde en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon en baloncesto completamos esta noche la jornada doce la Euroliga con el Gran Canaria Buducnost a las nueve ayer Victoria de Baskonia en Tel Aviv fueron Maccabi setenta y nueve ochenta y uno del Real Madrid sobre el Barça en el clásico noventa y dos sesenta y cinco Campazzo que lograba al filo del descanso Un triple de de casi el fondo de su cancha en el Larguero con las claves de la contundente victoria

Voz 4 44:05 lo que está estuvimos preparado con respecto al último partido cuando Sayyaf saca una diferencia que en ningún momento no obsesionados con sacar solamente seguimos jugando defendimos duro eh creo que atacamos de la defensa de este partido no bajamos el punta gélido controlamos el rebote tener buenas extensa controlamos los tiro al mejor ubicado y creo que eso en ese sentido

Voz 1804 44:24 me

Voz 1161 44:24 el Petit en la NBA victoria de San Antonio sobre los Clippers ciento veinticinco ochenta y siete sigue lesionado Pau Gasol además Houston ciento veintiséis Lakers ciento once Orlando noventa y siete Chicago noventa y uno Phoenix noventa y nueve Dallas ochenta y nueve

Voz 1727 47:43 cuatro once de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Teresa Gálvez hoy hace un año quizá lo recuerdan un criminal apodado Ígor el ruso mató en Teruel a dos guardias civiles y a un ganadero y líder sindical agrario llamado José Luis Iranzo Teresa era amiga de Iranzo y hoy quiere recordarlo en el diario recordar también

Voz 51 48:04 el mundo rural del hombre Raquel les represento al movimiento de los amigos de José que visitan hace un año que nuestro amigo fue asesinado a sangre fría es explotación de Andorra Teruel criminal que está buscado por la Interpol ese mismo día también matado a dos guardias civiles Víctor Romero Víctor Caballero afortunadamente el criminal fue detenido ya está encarcelado a la espera de juicio antes el cinco de diciembre en la misma zona de Teruel es en mismo el criminal disparó a dos personas provocándole heridas graves pero no se tomó ninguna medida excepcional desde el principio hemos pensado que estas tres muertes se podrían haber evitado hoy conforme hemos ido conociendo datos tenemos claro que muchas cosas fallaron a partir del día cinco de diciembre aparte de la falta de efectivos clara en el medio rural las personas responsables no pidieron refuerzos solicitaron ayuda unidades más especializadas presentamos en unas preguntas en la Subdelegación del Gobierno de Teruel para conocer qué paso también hubo reuniones con los grupos políticos de las Cortes de Aragón para hacer varias proposiciones para pedir más protección en el medio rural pero a día de hoy no hay ningún grupo político que ha hecho nada más al respecto con esto que vindicación estamos también pidiendo justicia para toda una comarca que está abandonada para el futuro de nuestro territorio y El Mundo la ley general es difícil yo bebí vivir en zonas despobladas y la falta de los servicios y oportunidades de trabajo que ayer en el medio rural le unimos la falta de seguridad complicada va a ser la supervivencia en estas zonas como dice nuestro lema por vosotros por nosotros porque no se vuelve a repetir siempre editor siempre Tote enseguida

Voz 1727 49:44 gracias a Raquel Raquel Gálvez y un abrazo muy fuerte a la familia a los amigos de los dos guardias civiles Iranzo son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 1804 50:14 qué tal muy buenos días la movilización social la logrado más ha logrado una vez más paralizar un desahucio

Voz 29 50:22 el desahucio

Voz 1 50:29 este viernes ha sido en Lavapiés en el edificio de a once ahora propiedad de la inmobiliaria pro individuos que presiona a los vecinos con subidas del alquiler en el caso de Pepi de sesenta y cinco años pasaba de cuatrocientos a mil trescientos euros los vecinos hasta ahora comienzan a marcharse Enrique García sigue allí buenos días Enrique