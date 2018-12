Hoy por Hoy (14/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días por si alguien tenía alguna duda de quién está moviendo los hilos del nuevo tridente de la derecha española escuchen a José María Aznar en una entrevista esta noche en El Mundo sobre el ciento cincuenta y cinco en Cataluña uno

Voz 2 00:22 trece en total y sin límite de tiempo el tiempo que sea necesario sobre el PSOE en que es muy difícil definir a un partido como el Partido Socialista de hoy el depende del del presidente del Gobierno Pedro Sánchez como un partido constitucional les suena verdad

Voz 1727 00:37 exactamente el discurso el único discurso en realidad que Casado Rivera hay por supuesto Vox que llega todavía más lejos repiten machaconamente desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa la vieja táctica de Aznar un único mensaje repetido hasta el límite mito como un martillo pilón sin pararse un segundo ni en la letra de la Constitución que tanto defienden ni en el fracaso de sus propios gobiernos para arreglar el problema como un martillo pilón la evidencia de la estrategia de Aznar y de sus jóvenes ayudantes no exculpa obviamente los errores de cálculo del presidente Sánchez sobre la convocatoria de las elecciones generales o los errores de cálculo del PSOE andaluz sobre el resultado de sus elecciones o el error de cálculo de toda la izquierda sobre la capacidad de la derecha de rearmarse en tan poco tiempo e imponer una agenda basada en exageraciones nipón

Voz 0978 01:32 supuesto exculpa a la irresponsable

Voz 1727 01:34 edad de los líderes independentistas que por acción u omisión nos han traído hasta aquí pero no deja de ser una triste paradoja que un personaje como Aznar el presidente que perdió la Moncloa el catorce de marzo del año dos mil cuatro administre el argumentario de toda la derecha en España

es viernes viernes ya catorce de diciembre y la SER les viene contando que el PP negocia ya formalmente con Vox en Andalucía y no sólo sobre la mesa del Parlamento también de contenidos de gestión por ejemplo Vox ya no pretende cerrar Canal Sur se han enterado de que resulta que la tele autonómica está en el Estatuto de Autonomía pero piden su reestructuración también lo avanza la SER el juez que va a hacerse cargo del caso Villarejo va denegarle la libertad provisional al ex comisario

Voz 0858 02:37 Javier el magistrado De Gea que instruía la causa hasta ahora pero que no va a renovar su plaza si se había planteado conceder sala pero no el nuevo juez según ha podido saber la Cadena SER por el riesgo de fuga dice es elevadísimo

Voz 1727 02:49 ahora vamos en directo a la calle argumentos en pleno centro de Madrid porque la presión vecinal ha obligado a suspender por quinta es un desahucio por impago de alquiler de una mujer de sus dos hijas que pagaban cuatrocientos euros y ahora le piden mil trescientos ahí está Enrique García buenos días

Voz 4 03:06 buenos días Pepi de sesenta y cinco años finalmente se queda a cientos de personas han pasado la noche en el interior del edificio para evitar el desalojo estaba previsto a las seis y media pero finalmente la comitiva judicial ha decidido paralizarlo porque la policía no podía garantizar el orden público por la cantidad de personas que acompañaban a Pepi hasta la ONU ha pedido en dos ocasiones no dejarlas en la calle se queda por el momento hasta una nueva orden judicial de desalojo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige a la Comunidad de Madrid que actúe y lo ofrezca una alternativa habitacional mientras este edificio de dónde está marchando ya los activistas sigue empapelado con pancartas de No nos moverán

Voz 1727 03:46 esta noche la Unión Europea le ha dicho a Theresa May que no puede hacerle más concesiones mientras los británicos nos aclaren

Voz 0858 03:52 no sé quién dice Juncker que nuestros amigos británicos deben decidir qué quieren antes de ir a preguntar a Bruselas

Voz 1727 04:00 Theresa May lo sigue teniendo igual de malo peor para que el Parlamento británico apruebe el acuerdo lo del Brexit en Francia el ministro del Interior quería el cree que el presunto terrorista de Estrasburgo no tenía cómplices anoche la policía lo mató a tiros aquí en España los periodistas de Madrid y Barcelona se concentran hoy contra la decisión de un juez balear que se incautó del móvil de dos periodistas que investigan la corrupción del caso Cusack ayer ya hubo concentración en Palma

Voz 5 04:29 que los periodistas trabajamos con fuentes jamás desvelaremos nuestras fuentes son nuestras herramientas de trabajo estos días están mostrando un ejemplo todos de unidad hay algo que está podrido hay tenemos que

Voz 6 04:40 el Pulga denunciarlo a defender el derecho al secreto profesional que es una garantía de de la

Voz 7 04:48 libertad de información los dos periodistas

Voz 1727 04:51 los medios Diario de Mallorca Europa Press se han querellado contra el juez

Voz 0858 04:55 le acusan de prevaricación y de vulnerar el derecho al secreto profesional

Voz 1727 05:03 en los deportes Celta Leganés llegan con buena racha al partido de esta noche partido con el que empieza la penúltima jornada del año en primera Samper

Voz 1161 05:11 Jornada dieciséis a las nueve en Balaídos llega al Celta dos victorias seguidas buscando enlazar el tercer triunfo ir con la plantilla al completo en los madrileños que no han perdido en los últimos cinco compromisos faltarán hasta ocho jugadores entre lesionados y sancionados a la misma hora jornada dieciocho en Segunda también un partido adelantado derbi andaluz en La Rosaleda Málaga Cádiz que ayer buena jornada la última de grupos en la Europa League Sevilla Betis y Villarreal junto al Valencia sortearán el lunes como cabezas de ser

Voz 8 05:33 ya tenemos por

Voz 1727 05:36 durante un fin de semana de sol y frío Jordi Carbó buenos días buenos días sol pero

Voz 0978 05:41 en todos los puntos del país de hecho muchos en el ambiente será gris frío vamos a detallar lo de momento la borrasca aflora que esta noche ha afectado el mediterráneo con rachas de hasta ciento treinta kilómetros por hora por ejemplo en la provincia de Almería lluvia persistente en Baleares está debilitándose todavía You en Baleares pero poco a poco irá desapareciendo esta lluvia chubascos a lo largo del día en el Cantábrico con muchas pausas más concentrados con lluvia persistente e incluso intensa entre Guipúzcoa y en el norte de Navarra algunos chubascos en Galicia mañana nieblas nubes bajas en prácticamente todo el interior peninsular por ejemplo en Madrid poco severa

Voz 1671 06:17 el sol con sensación de frío más a eso

Voz 0978 06:19 en puntos costeros y el domingo sí que en la mitad norte la lluvia volvería ganar protagonismo son las ocho y seis siete y seis

en Canarias

son las ocho y nueve de las siete y nueve en Canarias y esta medianoche los Veintisiete se han levantado de la mesa para concluir que el caos británico actual no permite plantearse añadir ni una coma al acuerdo del Brexit corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días hola muy buenos días ni aclaraciones Griselda ni más garantía ya sobre la frontera de Irlanda endurece el tono Bruselas

Voz 0738 08:52 exactamente lo esperado porque a su manera los Veintisiete piden que May consulte a los británicos o al menos que vuelva a trasladar este debate ante sus diputados para que el Parlamento debe es míster diga si quiere o no y qué tipo de relación

Voz 10 09:08 futura

Voz 15 09:12 sino muchas dificultades para comprender las posiciones de los diputados británicos pero siguiendo el debate segundo a segundo Mi impresión es que hay una dispersión de opinión es importante

Voz 11 09:25 Claude Juncker

Voz 0738 09:26 diciendo que de momento los Veintisiete ratifican los acuerdos de noviembre ya empiezan dicen a preparar el no acuerdo un fuego delicado para todos pero frente al que no ven alternativas tanto por hecho que en estas condiciones actuales todo lo que le de la Theresa May que de momento ayer se fuesen hacer

Voz 16 09:43 declaraciones y no sabemos que va a decirnos hoy

Voz 0738 09:46 puede ser rechazado Griselda

Voz 1727 09:48 hasta luego hasta ahora hoy a partir de las nueve y media de la mañana vamos a hablar en Hoy por hoy con las Cámaras de Comercio para saber cómo está afectando ya está incertidumbre a nuestras empresas porque Reino Unido es el tercer mercado en Europa para las exportaciones de los nuestros ya aquí en España Pepe y Vox hablan ya sobre Andalucía ya han tenido algún encuentro formal sobre el relevo en la Junta y los apoyos que necesita Moreno Bonilla para un Gobierno que el PP quiere tener listo a mediados de enero lo viene contando la Ser y también que los populares querrían exportar ese modelo el modelo PP Ciudadanos Vox a los ayuntamientos y a las comunidades que van a elecciones la primavera que viene María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 10:35 buenos días los populares ya están hablando con Vox y Adelante Andalucía para negociar su encaje en la Mesa del Parlamento también claro con con todos salvo con el PSOE y nos cuentan que han mantenido varios contactos informales con ellos para analizar la situación así la formación de Abascal ha trasladado formalmente al PP que no quiere ninguna consejería en el Gobierno pero hay que ver qué pasa en el Parlamento allí tal y como nos explican el reglamento establece que todas las fuerzas tienen que tener representación de modo que a Vox Le pueden dar

Voz 1727 11:03 en una vocalía sin voto o que le corresponda

Voz 1461 11:05 puesto con voz y voto claros y pide esto último pues está en manos del PP si lo acepta o no por el momento los populares lo dejan en el aire aunque desde luego esperan contar con su respaldo a la investidura de Moreno para lograr el cambio que ya dan por hecho llegará a mediados de enero a partir de entonces Andalucía se convertirá en un laboratorio en un ensayo que si sale bien Se podrá repetir en ayuntamientos comunidades ya está en La Moncloa

Voz 1727 11:28 gracias Güemes Adrián Prado buenos días

Voz 0019 11:30 qué tal Pepa buenos días Vox ha elegido ya una comida

Voz 1727 11:33 John negociadora para Andalucía quienes la forma que piden pues al frente

Voz 0019 11:37 el equipo negociador está el secretario general del partido Javier Ortega Smith al que hace unos días escuchábamos aquí en la SER utilizar términos como

Voz 18 11:43 el CIS también están Rafael Bardají ex

Voz 0019 11:46 militante del PP antiguo asesor de Aznar es quien ha elaborado las propuestas en inmigración de Vox y Francisco José Contreras es uno de los ideólogos del partido

Voz 1671 11:55 crítico por ejemplo con la ley LGTB las

Voz 0019 11:57 la que viene quieren poner encima de la mesa la eliminación del impuesto de sucesiones una rebaja importante del IRPF en su tramo autonómico y la supresión de organismos de la Administración que ellos consideran superfluos y que genera un gasto innecesario el caso es que la formación ultra está empezando a matizar algunas de sus exigencias iniciales ya no habla de eliminar Canal Sur sino de reestructurar la televisión autonómica y así rebajar costes y además se ha pasado del No queremos cargas ni cargos a exigir un asiento en la Mesa del Parlamento andaluz lo que sí tienen claro en Vox Pepa es que al menos por ahora su entorno

Voz 0978 12:27 tutores el PP sienten que ciudadanos les está ningún

Voz 0019 12:30 meando acusan al partido de Albert Rivera de emprender una campaña de descrédito contra ellos por una mera cuestión estrategia

Voz 1727 12:35 las gracias Adrian para ser un partido que presume de hablar claro utiliza la palabra reestructuración ya sabemos todos que suele haber detrás de esa palabra el Partido Popular habla con Vox por un lado y habla con Ciudadanos por otro porque Rivera en Bruselas y al lado de sus socios europeos que le tienen hecho un cordón sanitario a la extrema derecha colocó por primera vez al partido de Santiago Abascal en algún sitio

Voz 0040 12:57 yo sigo pensando que los populismos y los nacionalismos de todo signo es un adversario la Unión Europea y nosotros no vamos a ir de la mano en los campos de en Andalucía fíjense que la mesa negociaciones Ciudadanos Partido Popular hay nadie más en esa mesa en la que si queremos que los populistas no gobiernen los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo se ponga como se ponga sabes

Voz 1727 13:19 luego está claro en el populismo lo colocó ayer hace un mes aquí en Hoy por hoy en plena campaña andaluza

Voz 19 13:25 es que yo no soy un analista político y eso se dejó ustedes podemos lo sitúan usted en la izquierda o extrema izquierda con naturalidad los ya yo les llamo emita sólo podemos cada uno lo llama yo no me dedico a esos ustedes

Voz 1727 13:37 no quería ser analista político Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días están conociendo todavía se están conociendo si nuevo viene a hablarnos de Andalucía esta mañana no viene a hablarnos de esto

Voz 20 13:48 no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta he podido decir cosas políticamente que hará no comparto y creo que que rectificar en política está bien

Voz 1727 14:05 Pablo Iglesias en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos que el PP se inventó para contrarrestar la que hay sobre su caja B en el Congreso se la inventó en el Senado Jabois Iglesias rectificó evoluciona pues creo que

Voz 1389 14:21 evolucionar ya es una forma de de rectificación ir ir un solemos rectificar todos nuestras opiniones sacado un tiempo lo que no suele hacerse es hacerlo público como lo ha hecho el eso creo que para hacerlo hay que tener cierto coraje cierta vergüenza ahí desde luego es algo que que le honra el ha habido políticamente muy rápido y todos los que viven políticamente muy rápido empiezan destrozando habitaciones y haciendo titulares de portada y acaban empresas sentando como se está viendo ahora discos de madurez digo discos de madurez entonces maduro como como dejó también claro él él le honra bastante la referencia a lo que dijo de Alarte qué canción sobre Mariló Montero porque fíjate raro raro muy raro es el hombre que nunca haya hecho en privado ningún comentario Zarra pas mente machista del que avergonzarse y hacerlo en público es algo que a muchos otros les da una lección también creo que era necesaria la referencia a Venezuela aunque aquí me parece que más que una rectificación se ajusta casi a un cálculo electoral en me parece muy difícil aspirar a presidir España creyendo que Venezuela está mejor o que Chávez y Maduro han sido mejores dirigentes democráticos que los nuestro

Voz 1727 15:27 vamos que también se están conociendo esto están color

Voz 1389 15:30 sin duda alguna más de alguna manera el Iglesias actual con el cosas del pasado

Voz 7 15:33 pues ya es más fácil certificarse bueno

Voz 1727 15:36 abrazo buen fin de semana cumbres hubo enciende

en la Cadena Ser

Voz 1727 15:46 no lo avanzábamos en la portada el juez que va a hacerse cargo del caso Villarejo tras la renuncia del magistrado De Gea descarta dejar al excomisario en libertad provisional por el riesgo de fuga información de Miguel Ángel Campos buenos días Miguel Ángel

Voz 0978 16:03 buenos días Pepa porque te dicen que ese riesgo el Rías

Voz 1727 16:05 lo de fuga es efectivamente muy muy alto

Voz 0978 16:08 más que de huida hay riesgo de que Villarejo desaparezca para siempre si queda en libertad literal según las fuentes jurídicas consultadas Pepa El excomisario aún conserva docenas de millones de euros en el extranjero según los investigadores y una estructura societaria hay para la fuga que harían muy difícil su localización por ello el juez García Castellón que se va a hacer cargo del caso desde el uno de enero actuará de acuerdo con Anticorrupción descartara dejarle en libertad siquiera con una fianza sonaría en contra de lo que se planteaba el magistrado que acaba de renunciar Diego Egea

Voz 1727 16:39 esto es sobrevivir parejo pero también tienes novedades campo sobre una de las piezas separadas del caso la que se centra en la Operación Kitchen porque los investigadores apuntan al que fue número dos del ministro del Interior de Fernández Díaz que se llama Francisco Martínez como principal responsable de autorizar el uso de los fondos reservados

Voz 0978 16:58 como avanzó la SER en los documentos que Interior prepara sobre la operación para la destrucción de pruebas que perjudicaban al PP con fondos reservados la Kitchen aparecen las firmas del ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y de sus colaboradores en la policía patriótica pero los investigadores recalcan que el secretario de Estado de Seguridad de Interior era el responsable político quién ni a la llave de la caja de los fondos reservados en este sentido destacan como Ignacio Ulloa Primer Secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior dimitió en dos mil trece alegando motivos personales cuando hacía sólo un año que había sido nombrado y es a partir de ese momento cuando se desarrolla la Operación Kitchen coincidiendo con el nombramiento en enero del trece de Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad que no era un político sólido o de prestigio como suelen ser los elegidos para ese cargo sino el jefe de gabinete de Fernández Díaz y la persona de su más estrecha confianza las fuentes consultadas afirman que llegarán hasta el final y que pretenden alcanzar hasta el último responsable en este caso

Voz 1727 17:59 por gracias al buenos días

el sobrevivir

Voz 1727 18:04 Valencia sexual otra sentencia asombrosa Alberto Pozas buenos días qué tal Pepa buenos días la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un hombre de veinticinco años que hizo que una niña de once con una discapacidad intelectual de sesenta y cinco por ciento le hiciera una felación en un parque porque lo absuelve

Voz 0055 18:21 pues le absuelven Pepa porque dicen que no sabía o no podía adivinar la edad que tenía según la justicia el contacto sexual existió hace cuatro años en un parque de Madrid el tenía veinticinco años y la niña once ilegal legal en ese momento arrancaba en los trece la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver le porque dice no podía conocerla de la niña ella según dicen textualmente los jueces presentaba naturalidad en el pacto sexual porque accedió voluntariamente y además aparentaba más años de los que tenía el Tribunal da credibilidad a la versión de la suelto y apoya por ejemplo en la declaración de una pediatra que en el juicio dijo textualmente que su apariencia se correspondía con su edad algo mayor la solución además es firme llega después de que la primera sentencia también absolutoria tuviese que ser repetida la familia ha decidido no recurrir Pepa por las escasas opciones de ganar el caso ante el su

Voz 1727 19:01 las once años tenía la niña sesenta y cinco por ciento de discapacidad intelectual en la Iglesia católica el reconocimiento de la realidad los abusos va por barrios o mejor por órdenes religiosas porque como en tantas otras cosas los jesuitas en este caso los jesuitas de Cataluña dan el paso al frente iban a investigar qué ha pasado en sus colegios desde los años sesenta Ida en el paso Adela Molina buenos días qué tal buenos días después de admitir que ésta es una asignatura pendiente y que la gestión de algunos casos ha sido deficiente si esta es la primera investigación rigurosa y retroactiva que anuncia una institución de la Iglesia católica en España en principio va a afectar como tú decías a los colegios de los jesuitas en Catalunya se va a remontar hasta los años sesenta aunque la intención es ir más allá Enric más Orense es director de Jesuitas educación en Cataluña

Voz 21 19:51 ahí la idea de que después estos de Sara en toda España nosotros todos estamos dispuestos a empezar a estos trabajos ya mantener digamos la línea que llevamos los últimos años para que no se repitan no se reproduzcan este tipo de de de acciones

este anuncio llega después de que el diario El País desvelaba esta semana el caso de un sacerdote jesuita condenado por abusos a una niña en un colegio en Cataluña ya al que la orden no abrió una investigación canónica la Conferencia Episcopal Pepa quiénes hemos preguntado no han querido comentar esta investigación anunciada por los jesuitas catalanes gracias a del así llegamos a las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1 20:30 muy hoy

Voz 1515 20:39 qué tal buenos días cuatro grados ahora mismo en el centro de la ciudad la previsión meteorológica para hoy es de frío aunque habrá cielos soleados la justicia europea reconoce el derecho de los ayuntamientos a tener voz sobre las emisiones ha sido el Tribunal General de la Unión Europea el que da la razón a Madrid París Bruselas da un varapalo a la Comisión Europea estima los recursos que presentaron estos ayuntamientos y anula los nuevos límites de gases contaminantes que fijó la Comisión nos lo cuenta Sara selva

Voz 0125 21:06 los límites que fijó la Comisión mucho más flexibles los del reglamento permitían que los coches contaminara por encima de los niveles previstos en la normativa era una decisión contradictoria con la política de reducción de gases contaminantes que promueve Europa el Ayuntamiento recurrió porque consideraba que afectaba a la salud de los madrileños también lo hicieron París y Bruselas y el tribunal les ha dado la razón Fernando Zunzunegui es el abogado que ha representado a Madrid en el caso

Voz 0488 21:29 la sentencia estima Doria anula este reglamento obliga a mantener los márgenes de contaminación saludable

Voz 0125 21:37 así que Luxemburgo desautoriza la comisión no sólo anula esos nuevos límites también le dice que no es competente para cambiar esos umbrales de todas formas va a pesar un año hasta que la decisión se lleve a la práctica porque el tribunal ha dado un plazo de doce meses para que se fija la nueva normativa

Voz 0488 21:51 dentro de un año la ciudad de Madrid tendrán un aire más limpio aplicándose los márgenes establecidos por el Parlamento Europeo y que la Comisión Europea

Voz 7 22:01 hecho levantar en perjuicio de la salud de los ciudadanos el Ayuntamiento celebra la decisión dice

Voz 0125 22:06 qué supone un apuntalamiento de un camino que empezaron con otros países y que seguro que va a beneficiar a toda la Unión

Voz 1727 22:16 aquí Pepi finalmente se queda en su casa

Voz 1515 22:18 hemos a once de momento

Voz 22 22:22 no sé que va a atacar pero bueno de momento estoy tranquilo

Voz 23 22:24 la oye hoy era un desahucio inminente es qué ha ocurrido para que de nuevo no hayan vuelto a su entender de manera indefinida la ropa miente que

Voz 1515 22:35 la movilización social lo ha logrado una vez más es viernes catorce de diciembre con esta noticia la paralización del desahucio de Pepi comenzamos titulares con Aurora Santos

Voz 0159 22:44 se han suspendido sin fecha el desalojo cientos de personas se habían citado a las puertas de su casa en argumentos a once para impedirlo y han pasado la noche allí como no tiene alternativa habitacional por el momento PP y permanecerá en su casa el año

Voz 1515 22:56 también de Madrid va a instalar veinte puntos de recarga para coches eléctricos el año que viene van a ser puntos de recarga rápida públicos aunque estarán en lugares de titularidad privada se suman a los veinticuatro que ya hay en la capital

Voz 16 23:07 un hombre de cincuenta y tres años ha resultado herido

Voz 0159 23:09 y otro de sesenta y dos leve al caer un árbol sobre el vehículo al que iban a entrar ha ocurrido esta noche en Boadilla del Monte

Voz 1515 23:16 bar ante la Fiscalía las pintadas homófobas y contra la alcaldesa que han vuelto a aparecer en Torrelodones Se trata de graves insultos contra el colectivo homosexual que no es la primera vez que se producen

Voz 11 23:30 no impuro y abre esta noche

Voz 1161 23:35 Jornada dieciséis en primera Sampe buenos días buenos días con su visita al Celta en Balaídos desde las nueve llegan con la intención de mantener su racha de cinco partidos seguidos sin conocer la derrota en Liga ocho bajas para Pellegrino los lesionados y manos quince Kiel Santos Recio Roland Darín aparte del Arsenal sancionados Rubén Pérez el técnico se hace preguntas sobre el uso del Bara

Voz 25 23:54 porque adecuadas definitiva que se consultan porque hay otra que no probablemente ellos sepan tengan la comunicación directa pero simplemente para mí es el único interrogante que tienen como norma pasado nosotros no

Voz 1161 24:05 arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero mañana el resto a la una de la tarde Getafe Real Sociedad a las cuatro y cuarto Valladolid Atlético de Madrid a las seis y media Real Madrid Rayo Vallecano y en baloncesto el Real Madrid se vengó de la derrota liguera en el clásico anoche pasó por encima del Barça en la jornada doce de la Euroliga noventa y dos sesenta y cinco con esta victoria los de las son segundos con diez victorias igualados al CSKA de Moscú ya una del Fenerbahce líder

Voz 7 24:25 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 1727 34:45 terminamos la semana con Lola García directora adjunta de la vanguardia que está en Radio Barcelona buenos días bon día hola Buendía Pablo Simón politólogo editor de políticos a mi lado buenos días

Voz 1671 34:55 días Pepa a mi lado también Jesús Maraña director

Voz 1727 34:57 la editorial de Info Libre buenos días o lo bueno si ya no está con nosotros en adelante Isabel Benjumea la directora de la red Floridablanca fichada para su equipo por Javier Fernández Lasquetty el nuevo jefe de gabinete de Pablo Casado el presidente del PP así que desde aquí mucha suerte Isabel la nueva tarea y nosotros hablamos ya de Andalucía más resultado muy sugerente e Jesús esa columna de esta semana de Almudena Grandes no del Régimen andaluz y otros regímenes de los que nos olvidamos en la España de las autonomías

Voz 7 35:29 el poder de las palabras no comentábamos la bueno la habilidad que puede tener un discurso para situar un marco de pensamiento unos elementos que conformen una idea que puede convertirse en algo lo que no es es decir es evidente que cuando un solo partido se sitúa ahí va renovando el poder durante décadas pues se van creando una serie de vicios y se puede crear una red Trio enterar se pueden crear muchas cosas pero lo que comentaba Almudena Grandes sí tiene toda la razón es que esos elementos serán en cualquier otro territorio donde ocurran y cosas semejantes no similar

Voz 1727 36:10 que un partido gobierna en muchos años exactamente pero sino

Voz 7 36:13 lo estamos viendo en esto como en tantas otras cosas de el puzzle absolutamente endiablado de la política que estamos viviendo no qué es la capacidad de simplificar de nombrar una serie de situaciones y de de mide elementos que bueno pues que abocan a una determinada línea de pensamiento sobre las cosas que pasa no sobre la incertidumbre de futuro etc etc muchas veces tienen poco que ver con la realidad pero el poder en política de esa forma de nombrar y de esas manipulaciones y queremos denominarlo claramente así pues es el que es y lo estamos bien no debemos

Voz 1727 36:51 a partir de las nueve de la mañana de la situación en Cataluña indican escuchándote Jesús de ese José María Aznar anoche no hay Pablo Casado Albert Rivera que llevan meses hablando de ciento cincuenta y cinco sine díe completo en Cataluña Hyun

Voz 1671 37:10 Partido Socialista no constitucional

Voz 1727 37:12 qué cosas se y repitiendo los repitiendo viéndolo repitiendo los repitiendo y creando un marco de discusión vamos a hablar de de del PP de Cataluña más adelante pero ahora nos quedamos con el PP de Andalucía o porque porque al final va todo tan deprisa pasan tantas cosas que efectivamente nos olvidamos que hay una negociación en marcha resultado de las urnas es es claro e inequívoco que la derecha ha ganado en tres partidos las elecciones en Andalucía Ike el Partido Popular ejerce de puente Pablo porque como ciudadanos con sus socios europeos tiene dificultades para para decirles estamos negociando con la extrema derecha pues ya formalmente el PP que no tiene ese problema negociaciones convenga

Voz 1671 37:53 efectivamente quiero empezar primero con la idea general de Almudena para luego girar hasta aquí porque sí que hay un hecho empírico no que es que las autonomías hay menos alternancia en el Gobierno nacional y esto lo vemos siempre es decir hay vida autonomías que también han tenido el mismo Gobierno desde practicamente noventa y tres Castilla León Murcia etcétera yo creo que hay algo que también tenemos que reflexionar no que algo que es muy bueno para la democracia es que los partidos que está en el poder tengan el miedo de perder

Voz 7 38:15 no yo creo que la fragmentación partidista

Voz 1671 38:18 si algo bueno puede traer también a nuestro sistema es que ahora hayan más partidos que tengan que transaccional tengan miedo de que sean desalojados del poder y esto les obligue a fijarse más en los ciudadanos porque cuando tienes la amenaza de perder no entonces trata de ser más representa

Voz 11 38:30 me encanta que Pablo no ponga siempre la botella medio llena de sobre la experiencia Lola García la botella medio vacía

Voz 1671 38:42 Comillas que han tenido más alternancia más fragmentación también son de las mejor gobernadas es decir esto también es algo que deberíamos reflexionar

Voz 35 38:49 pero aquí la fragmentación no ha en las redes clientelares en Pais Vasco tampoco porque el régimen se superpone a la venta

Voz 1671 38:58 es un debate laboral es un debate la tienes toda la razón eh eh tienes toda la razón en esto pero yo creo que desde una óptica democrática es bueno que los que están en el poder tengan el miedo de perderlo porque creo que eso les ayuda a ser representativos giro ya hacia hacia el tema del PP que me estoy yendo por las ramas efectivamente lo que lo que estamos viendo aquí es lo que ya anticipa que se va a seguir como línea estratégica por parte del Partido Popular quien dentro del eventual pacto que pueda tener conciudadanos y que por lo tanto es extrapolable a otras comunidades autónomas que es básicamente él aceptar que Vox es un interlocutor válido y que por lo tanto estas tesis del cordón sanitario que tiene en Francia o en Alemania no se van a imponer sí esto sí es verdad hay algunas derechas en en Europa que también siguen este este dictado es decir hay derechas era Austria por ejemplo meten a la extrema derecha en el Gobierno o en Dinamarca el Gobierno del centro derecha está apoyado desde el Parlamento por la extrema derecha parece que ésta va a ser la vía preferida Vox sabe que entrar en el Gobierno les va a generar desgaste por lo tanto no van a pedir consejerías está claro pero sí que es verdad que esto como lo hemos hablado muchas veces en un contexto fragmentado lo importante no es el primero segundo sino poder sumar

Voz 11 40:00 esto está desequilibrado el bloque

Voz 1671 40:02 permitiendo que la derecha esté mucho más movilizada lo que es una tesis que va un poco en contra de esto que decía muchas veces la izquierda en España de si surge una extrema derecha que fragmenta la derecha esto ya está hecho porque vamos a poder no hay divisiones que multiplican y aquí estamos viendo claramente como la derecha está

Voz 11 40:17 esto este error de cálculo de la izquierda era anterior a la llegada

Voz 1727 40:22 de Tezanos al CIS

Voz 11 40:25 pero fíjate

Voz 1671 40:29 me tires por ahí que ya no pero esto debería hacer también reflexionar a la Alianza sea que existe ahora en la izquierda a la izquierda del PSOE sin no merece la pena el seguir una estrategia mimética a la que está siguiendo también la el bloque de la derecha es decir sin no merece la pena dejar espacio separado sobre todo cuando tiene sistemas electorales en las autonomías que son relativamente proporcionales para que cada cual pueda movilizar a los suyos y después sumar en la arena parlamentaria no

Voz 1727 40:56 hola

Voz 11 40:58 hay tasas todo

Voz 16 41:02 de de de Almudena Grandes que me encantan porque es el poder de las palabras no y realmente aquí lo hemos vivido bastante cuando hablaba del derecho a decidir no es algo que engancha tanto las palabras tienen un poder impresionante porque se acaba instalando acaban instalando un pensamiento no es eh yo creo que efectivamente lo del régimen sido son esas hipérbole es que hacen que hacen fortuna lo que hay es que la el poder tan próximo al ciudadano pues efectivamente crea redes clientelares que yo creo que es uno de los defectos de nuestro sistema autonómico que tiene muchas virtudes porque precisamente esa proximidad permite saber lo que los ciudadanos necesitan en cada momento no pero pero las redes clientelares efectivamente están muy instaladas en en prácticamente todas las autonomías

Voz 1727 41:54 ahora es cuando Pablo Simón diría aquello de si el sistema es buenos y la cercanía a los ciudadanos es buena y lo que pasa es que no son ángeles quiénes tienen que llevarlo a cabo sino seres humanos con sus debilidades fortalezca vamos el sistema para que con los controles convenientes

Voz 11 42:08 se puede detectar vengo para garantizar que sale este debate

Voz 1671 42:14 el tema ante Madrid ha adelantado instituciones yo creo que esa es esa es un poco la clave porque las el sistema autonómico pidieran perdón perdón

Voz 16 42:22 no durante mucho tiempo existió aquello de el doble el el diferente color político a un lado y otro de la plaza Sant Jaume es de la Generalitat y del Ayuntamiento y efectivamente era un contrapoder no el uno al otro se se libraban pero bueno últimamente estas cosas también van cambiando muy rápidamente

Voz 1727 42:41 el tema de el tema de Ciudadanos y los

Voz 16 42:44 a los pactos y los las negociaciones en Andalucía a mí lo que me está sorprendiendo mucho es la evolución de ciudadanos sea tengo mucha curiosidad por saber cómo ciudadanos resuelto eh digamos este este momento en Andalucía porque no está descartado que en un futuro relativamente próximo se elecciones generales el PSOE pueda decidir cambiar de pareja ir dejara a Podemos sí acercarse más a ciudadanos entonces no sé hasta qué punto eso puede ser posible si Ciudadanos acepta aunque sea de manera tácita y el apoyo de de Vox en Andalucía no sea eso puede tener consecuencias más allá de de Andalucía esta fascinante ese exigido impresionante que ha hecho ciudadanos de desde que lo vimos nacer aquí en Cataluña de de con un tinte pues socialdemócrata o al menos eso era lo que ellos impulsaba ni lo que lo que abonaban

Voz 7 43:40 no eso acuerdos con Vox no Si bueno la capacidad camaleónica de de Ciudadanos es es muy evidente desde hace mucho tiempo no ayer escuchando a Rivera por un lado ni en esa reunión que tenía con los liberales europeos Por otro lado al líder del PP Juanma Moreno en Andalucía yo estaba realmente no sé si sorprendido porque ya no queda a escasa capacidad de sorprendernos pero Moreno los argumentos que daba para justificar su pacto con voz su futuro pacto un negociaciones era fundamentalmente tienen cuatrocientos mil votos ha sido un ascenso clarísimo en las urnas por lo tanto es democrático hablar con ellos tienen doce

Voz 1727 44:22 años

Voz 7 44:23 qué era exactamente la argumentación que daba el PSOE para justificar que fuera apoyado por los partidos independentistas que son dos millones de votos no son cuatrocientos mil Pero esa argumentación es válida para el PP pero no es válida en ningún caso para la izquierda esto volvemos al poder de las palabras y de los marcos mentales y esto se ha sentado sirve para cualquier cosa por su lado Rivera

Voz 2 44:48 sí

Voz 7 44:49 pues su justificación aunque parezca un truco de magia o de trilero es no no nosotros no pactamos con voz pactaban los intermediarios pacta serán amigos de mis amigos pero no mis amigos no bueno pues esto ya es una cuestión de la la capacidad la eficacia que tengan los mensajes políticos también para desmontar las trampas que estamos viviendo una buena una un desfase entre la capacidad de desde las opciones progresistas de hacer un discurso sencillo claro contundente un plan por decirlo así que desmonte este tipo de trampas del lenguaje que van más allá del lenguaje que tiene una eficacia que

Voz 1727 45:28 sobrevuela siempre sobre eficacia es la comunicación de esto que decías exactamente tú Jesús Aznar anoche en el mundo

Voz 2 45:35 pero que no es un partido fuera del sistema Vox como puede ser el caso de de la extrema izquierda de Podemos no no es un partido fuera que no son perdió en el sistema pero quiere reformar el sistema

Voz 1727 45:47 cosa que está fuera del sistema un partido que tiene setenta escaños en el Congreso de los Diputados y gobierna el Ayuntamiento de Madrid con sus confluencias el Ayuntamiento de Barcelona ayuntamiento que

Voz 7 45:57 Nacional de si un partido es lo que propone por ejemplo es desmontar el Estado autonómico defiende claramente un discurso anti feminista anti igualdad antiinmigración monte pero estaba autonómicos proceso constituye

Voz 1727 46:11 gente bueno ya estamos hablando también no

Voz 7 46:13 el reformista de eso que parece que Rose reivindican la vuelta en el PP al aznarismo de principios y valores pues hoy ya estamos hablando de principios de valores constitucionales

Voz 16 46:21 que que la la cuestión es cuestión de que tengan representación puede conseguir representación en cualquier partido evidentemente se presentan dos y dos mil cuatro mil partidos pero el problema es que cuando cuando se hace también es asimilación con independientes mismo o en este caso con con Podemos es que el independentismo Podemos no pregonan la xenofobia el el machismo en fin es una cuestión también me valores no es una cuestión de incluso de de nuestra Constitución no sea para mí Vox no es un partido constitucional

Voz 1671 46:57 los dos cosas a este respecto primero en Andalucía yo creo que el dilema para ciudadanos va a ser menos que en otros contextos porque al final el dilema es alternancia o no entonces es muy sencillo situar al PSOE como el statu quo y cualquier tipo de acuerdo que permita desalojarlo de la Junta va a ser aunque pueda tener cierto coste electoral mucho menor que intentar pactar con el PSOE o terminar forzando un adelanto electoral porque no se quiera pactar con Vox por lo tanto en ese contexto probablemente el desgaste va a ser menor que el que va a ser después en otros territorios en los cuales vamos a tener que ver alianzas de bloque en el cual Vox se va a situar dentro de este pero cuando se habla de si este es un partido constitucional o no yo creo que estamos aquí errando el tiro porque no hay ningún problema en que alguien plantee unos procesos de reforma constitucional en los términos y quiere hacerlo aquí el errores que yo creo que

Voz 1727 47:41 a disolver a las autonomías esa reforma constitucional

Voz 1671 47:44 no precisó que bueno sería una proceso constituyente pero pero Pepa espérame aquí lo importante de fondo es lo que está proponiendo Vox es reducir la comunidad política porque hay personas que las quieres pulsar es excluyente tema entonces esto va mucho más allá de que sea constitucional o no esto es un partido directamente que tiene principios xenófobos que van contra el cuerpo de los derechos humanos podríamos decir por lo tanto la crítica tiene que ser sobre el fondo el que sea constitucional o no es un debate meramente formal lo jurídico aquí lo importante es hablar de la idea de fondo el problema de Vox es que ha decidido que hay determinadas personas por el tipo de origen que tienen

Voz 7 48:17 Larraz de la que que que tienen que están fuera de sí

Voz 1671 48:20 tema yo creo que eso es lo grave y lo peligroso

Voz 7 48:22 contexto vamos a hacer una pausa ocho cuarenta

Voz 1727 48:25 los siete y cuarenta y ocho en Canarias