Hoy por Hoy (14/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

el Consejo de Ministros aprueba hoy una inversión de siete mil millones de euros en armamento

Voz 0858 00:29 para construir cinco fragatas a los astilleros de Navantia trescientos cincuenta blindados y actualizar el avión de combate Eurofighter con la partida de este viernes Sánchez habrá gastado en armamento doce mil millones de euros exactamente lo mismo que Rajoy había planeado para este

Voz 3 00:43 el año

Voz 0858 00:45 es viernes catorce de diciembre y el vicepresidente de Vox Víctor González Coelho de Portugal tiene una condena del Tribunal Supremo por irregularidades contables en una de sus empresas le ha prohibido administrar patrimonio ajeno durante tres años

Voz 0055 00:58 Alberto Pozas la sentencia que adelanta hoy el diario El País fue dictada hace un año por el Tribunal Supremo González fue inhabilitado por la vía civil durante tres años para gestionar bienes ajenos por el concurso de acreedores de su empresa una empresa dedicada al sector del mármol que en dos mil nueve invirtió dos millones en créditos de otra sociedad y que terminó perdiendo millón y medio se cometieron irregularidades contables relevantes dice la justicia en el caso de Laura dirigente de Vox el concurso de acreedores posterior de la empresa fue declarado culpable y el condenado

Voz 0858 01:26 se lo estamos contando hoy en la ser la justicia ha absuelto a un hombre acusado de abusar de una niña de once años en un parque de Madrid porque según la justicia aparentaba más edad ISE comportó de forma natural durante el contacto sexual la niña tiene una discapacidad reconocida del sesenta y cinco por ciento en Andalucía otro juez de esta vez de Huelva ha archivado la causa por supuestos abusos sexuales contra un empresario de la fresa algún grupo de temporeros marroquíes había denunciado liza el magistrado que no hay pruebas suficientes para demostrar los Radio Huelva Lucía Vallellano buenos días

Voz 1600 01:58 el juez de La Palma da así la razón al empresario de Almonte al que denunciaron por supuestos acosos y abusos sexuales las trabajadoras marroquíes de la fresa apoyados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores el SAT al entender que los delitos denunciados no están suficientemente acreditados unas denuncias que derivaron en manifestaciones en la capital a favor de los derechos de las trabajadoras Pedro Marín ex gerente de Intel fresa

Voz 4 02:19 tengo la satisfacción de que la verdad no tiene más con camino de la necesidad imperiosa de a proceder a iniciar los trámites para que se presionado más reparación

Voz 3 02:27 en el daño que ha producido

Voz 4 02:30 la empresa daño a la imagen de todo el sector

Voz 1600 02:32 llegaron hasta la Audiencia Nacional pero el juez Santiago Pedraz declinó investigar este asunto al argumentar que no era de su competencia ya que había una vía judicial abierta en Huelva

Voz 0858 02:43 aquí en Estados Unidos la fiscalía investiga los gastos de la investidura de Donald Trump creen que algunos contribuyentes hicieron donaciones a cambio de favores políticos lo cuenta esta mañana el Wall Street Journal Andrea Villoria

Voz 5 02:54 la Fiscalía federal de Manhattan está investigando al presidente Trump que recaudó donaciones por valor de ciento siete millones de dólares el comité gastó ciento tres millones y sólo identificó el destino de sesenta y uno de estos la investigación ha surgido a raíz de los documentos incautados al ex abogado del presidente Michael Cohen condenado este miércoles a tres años de cárcel la fiscalía busca indicios de favores en concesiones legislativas o influencia sobre puestos oficiales

Voz 6 03:34 hoy Cataluña vive en estado de ese regional que la leyes hay que respetarlas los llamamientos que se está haciendo a colapsar Barcelona

Voz 7 03:40 el importe en auto hoy día si libelo peaje porque la avalada aún grupillos en el capítulo de hoy hoy

Voz 6 03:46 el espacio de centro derecha está dividido esencialmente en tres hace falta entender entenderse nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos también con estado

Voz 1406 03:58 fuego en pie el halo muertos se les deja donde están sobre las televisiones que veamos cada uno creo que eso no es objeto de esta comida

Voz 8 04:11 John Le pedimos Sánchez que aplica el ciento cincuenta digo empezando por la segura

Voz 1406 04:16 por el control de los Mossos d'Esquadra que no puede estar en manos de un loco fanático como todos

Voz 7 04:20 el Partido Popular ciudadano todo el día alentando el follón

Voz 3 04:27 que la situación en Venezuela es nefasto

Voz 9 04:31 no

Voz 6 04:32 no hay un giro en general en todo el mundo hacia la derecha político a veces puede llevar a pensar que el mundo no puede ver sentencia

Voz 1406 04:44 por qué le preocupa tanto que hablen que esté a las cabras van a poder Taylor usted las ovejas ya le digo animales que como su líder ahora eso es de urbanitas que no distinguen ungir jilguero de una tórtola ciento muchísima vergüenza de haber hecho una broma machista muchísima vergüenza las jesuita semana remontar hasta los años sesenta para investigar casos de abusos a niños en paro

Voz 1727 05:12 la reunión convocada por el Papa con los presidentes de las Conferencias Episcopales

Voz 1406 05:19 cuántos no había ido nunca a un acto de un partido político a esta existir Vol dos progres y los tertulianos han llega

Voz 3 05:28 a nivel de investigación muchas mentiras de muchas insidias máxima solidaridad con los periodistas

Voz 1406 05:37 nos decimos lo que tenéis que pensar con Pepa Bueno bueno a las cabras le aburren y respuesta

Voz 3 06:04 son las nueve y seis minutos de la mañana las ocho y seis en Canarias hemos pasado del augurio de un otoño caliente afrontar un invierno de alto voltaje en toda España y también en Cataluña en poco más de una semana

Voz 1727 06:15 el próximo veintiuno a esta hora estaremos contando que el Gobierno se reúne en Barcelona en Consejo de Ministros esta mañana el Gobierno Aicha o públicas las cartas qué ha enviado tanto a la alcaldesa de Barcelona como a la presidencia de la Generalitat anunciándole es esa reunión y pidiendo su colaboración para organizarla la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo le dice también le escribe al vicepresidente catalán aragonés que sería conveniente esa es la palabra que utiliza conveniente que el presidente Sánchez y el president Quim Torra pudieran reunirse ese día para retomar la senda del diálogo entre los dos gobiernos con Lola García con Jesús Maraña y con Pablo Simón analizamos el momento que vive Cataluña Lola esa reunión va a ser posible la de los presidentes

Voz 11 07:02 pues de momento el la Generalitat se resiste bastante yo creo que me va a ser difícil encontrar un argumento para no para no hacerla dada dado que vamos me consta que la Moncloa digamos estaban pensando si no enviaba no lo enviaban esa carta formal no porque sí de hecho ya han tenido conversaciones si vienen hablando de esta posible reunión desde hace mucho tiempo pero como la Generalitat insistía en que aún no hemos recibido ninguna invitación ninguna propuesta formal pues al final la la han hecho con lo cual hay una voluntad digamos de de ponérselo difícil al al presidente ahorrar como para en fin que no así que yo creo que el final es bastante bastante probable que sí que se haga lo que no sé si va a poder hacer eso el Consejo de Ministros meramente porque en fin el el ambiente que haya

Voz 12 07:52 que eh augura protesta

Voz 11 07:55 dos importantes José que la amenaza de los CDR El anuncio de dar la batalla Si lo llaman y eso tiene credibilidad a tu juicio si hay a ver las últimas horas por parte de Burberry por parte de los partidos independentistas incluso por parte de los dirigentes que están en la prisión se han hecho muchos llamamientos a la calma intentar rebajar la tensión a que las protestas sean cívicas no sé han en protestas violentas ni sean protestas de encapuchados pero claro hay algunos grupúsculos CDR si otros han salido otros grupos que que están no organizando protestas vía redes sociales muy por su cuenta es que el problema es que no hay un control sobre estos subgrupos por parte de los partidos de Esquerra o del PDK todo jeans para Cataluña no no no existe ese control

Voz 1727 08:51 venimos diciendo todo el Otaño todo el otoño el el momento tan delicado que vivía Cataluña justamente porque falta un liderazgo claro para muchos grupos que se mueven en la calle no Lola

Voz 11 09:01 claro es que es que además está faltando dirección política y de ahí viene que los discursos sean tan distorsionador es no son contradictorios acelerones ahí frenazos constantemente porque no hay una dirección política clara en el mundo independentista tienen

Voz 1727 09:18 Ana Terradillos buenos días qué tal

Voz 11 09:20 seis buenos días ante este panorama que describe Lola Ana

Voz 1727 09:24 seiscientos policías y guardias civiles se van a desplegar en Cataluña para garantizar la seguridad y también los Mossos claro

Voz 1450 09:30 si esto seiscientos agentes Pepa son los antidisturbios de la Policía y de la Guardia Civil son los que van a tener digamos el más delicado no en caso de inacción de los Mo sus seiscientos antidisturbios son cuatrocientos policías y doscientos guardias civiles pero claro va a haber también unidades de prevención rápida alrededor de cien me contaban ayer por supuesto todos los equipos de seguridad de los ministros compuestos por escoltas compuesto por unidades de subsuelo hoy también por gente de información en total se calcula que de diferentes puntos de España van a llegar a alrededor de mil agentes entre policías guardias civiles a esto

Voz 1727 10:03 lo dices hay que sumar los Mossos todavía no

Voz 1450 10:06 han o digamos el dispositivo la Generalitat pero se calcula que alrededor de ocho mil mossos pueden estar también ese día en Consejo de Ministros los que vienen de diferentes puntos de España vienen todos los lados son mucha gente son de Sevilla de Oviedo de Galicia de Tenerife de Madrid dicen que están avisados les he llegado un escrito en el que van a estar desplegados desde el día dieciocho al veintitrés de diciembre aunque tampoco descartan ya pasó el año pasado acuérdate

Voz 1727 10:31 finalmente según lo que pasa en Cataluña

Voz 1450 10:34 pues puedan estar algo más van a estar en cuarteles van a estar en organismos del Ministerio de Defensa iban a estar también en instalaciones de la policía por lo tanto parece que no va a haber lío a la hora de alojar les veremos a ver lo que pasa y sobre todo veremos a ver cuánto dura ese despliegue

Voz 1727 10:49 el alojamiento importante pero desde luego lo que pase lo que pase en la calle también Terradillos gracias un abrazo hasta luego Ramón Cosío bueno

Voz 13 10:57 días lo veo

Voz 1727 10:59 el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía hay preocupación me imagino ante este despliegue

Voz 14 11:05 si la preocupación que tienen nuestros compañeros principalmente que tenemos física dos policía es la de preservar también hay espera Policía Nacional no creemos que en casa Núñez diecisiete mil mossos d'Esquadra que su cuerpo perfectamente capacitado aparte de tener entonces las competencias en materia de seguridad ciudadana tras esterilidad de mucho tiempo con lo cual esta competencia salvo que fuese imprescindible nuestro apoyo pues todos deberíamos poder pues entrar a ser un papel pues a lo mejor como el que nos tocó hacer leyes pasa por otro lado existe preocupación con el tema de los desplazamientos por porque nuestros compañeros como indica su como bañera Ana Terradillos posiblemente están viajando por toda España y están viajando con unas dietas que llevan sin revisarse desde el año dos mil dos y aunque son cuestiones pues mundanas quizás para seguridad para que tiene que ir a encontrar alojamiento por cuarenta y ocho euros temporada alta como la semana pasada como el partido de fútbol que tuvimos que que que cubrir pues es realmente complicado

Voz 3 12:08 mundano no es la vida cotidiana porque la policía es es un ser humano tiene que llegar a final de mes hoy oiga dígame porque me decía Terradillos que el tema del alojamiento estaba resuelto es que no está resultó

Voz 14 12:23 aparte de como decía Ana Terradillos pues que en cuarteles otros como la Guardia Civil nosotros estamos pues según por lo que sabemos lo menos ha dicho pues en hoteles parece ser que se ha resuelto el problema como digo pues es bastante complicado para nosotros con los horarios que tenemos y que nos escucha desde hace dieciséis años pero menos ya lo hicieron en ese momento la baja que es complicado a partir de ahí nos preocupa mucho pues parece llevar la imagen de la Policía Nacional que uno se a las puertas de cuerpos de seguridad todo para resolver pues pues deficiencias que a nivel político no se han resuelto porque al final pues quedará nuestra imagen y nuestro papel pues pues muy alejado de lo que es en realidad si sufriremos desde que sufrimos el año pasado con unos tú

Voz 1727 13:08 bueno pues que todo vaya bien y que no haga falta

Voz 13 13:10 emplearse Ramón Cosío gracias a ustedes buenos días

Voz 1727 13:14 así estamos un consejo de ministros del Gobierno de España en Barcelona inútil lo que nos preocupa ahora mismo deberíamos estar hablando el contenido político de que se puede acordar de si se abren vías de no no estamos hablando de la seguridad porque decía Lola García duramente la reunión de Torres el presidente Sánchez quizás se celebre pero el Consejo de Ministros veremos

Voz 10 13:36 lo cual indica mi juicio ya una enésima victoria política del sector más radical del independentismo porque iniciamos digamos otra cuenta atrás hasta el veintiuno de y mientras tanto el marco de discusión y de debate compuesto y sin embargo la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona donde se va a anunciar una medida tan importante como la subida del salario mínimo ya está asumida ya está fagocitado por el debate público no con lo cual bueno ojalá como apuntaba Lola se produzca una una reunión entre Pedro Sánchez y Torra visibilizar algún avance por las dos partes porque efectivamente si no estaremos constantemente en la contradicción entre la modulación de los de de los mensajes no ayer vivimos la penúltima no de de por parte de Joan Tardà que dijo claramente que no se puede avanzar hacia la República con pasamontañas vamos a escucharlo

Voz 8 14:38 que la independencia lo cual la pena Si hay sangre tengo la República luego la construiremos con pasamontañas

Voz 10 14:47 ante insistió en un mensaje a mí me parece todavía más importante y lo ha reiterado varias veces Joan Tardà qué es eso de que la mitad de Catalunya no puede imponer una solución independentista la otra mitad ni viceversa bueno el problema es que desde fuera de Cataluña seguimos percibiendo por supuesto que hay excepciones y hay muchos más matices pero seguimos crecimiento como bloque el independentismo como si no hubiera matices como si no hubiera distintas sensibilidades en Cataluña Lola lo sabe mejor que cualquiera de nosotros es distinto ahí sí que está presente la la batalla política entre los distintos sectores con un pegamento hasta el momento yo creo que por mucho tiempo indestructible que son los presos que están en la cárcel no

Voz 1671 15:32 yo creo que lo además apuntaban muy bien cuál es la causa primera de todo este asunto no que es la propia

Voz 10 15:37 pugna dentro del bloque independentista la falta de

Voz 1671 15:39 era gol a falta de interlocutores y como evidentemente cuando tú tenías unas organizaciones muy sólidas la ANC Omnium etcétera con unos liderazgos muy claros podían vehicular au hasta cierto punto embridar esas tensiones dentro de la calle ahora lo que estamos viendo es pues esas brasas mucho más descentralizadas de los CDR que hay desde CDR que son el cuatro y el el tambor por decirlo fácil que son cuatro personas mayores que no hacen nada hacen hasta algunos que tienen cariz un poco más un poco más violento aquí hay como dos reflexiones que hacer una que a lo mejor es un poco más general que es esta idea de hacer Consejos de Ministros fuera de Madrid como que es lo típico que parece una buena idea pero que tampoco sabemos muy bien en qué se traduce como son

Voz 3 16:17 perdona pero luego nos pasamos la vida acusando al Gobierno de centralista

Voz 1671 16:21 pero pero Pepa dime los sevillanos cuando se hizo el Consejo de Ministros en Sevilla como lo anotaron en sus carnes es decir la cultura federal se construye de otras maneras mucho más insistentes que no simplemente llegar ahí con el AVE hacer un Consejo de Ministros y marcharse eso tiene que tiene que ir más allá pero aún así fijados en el problema que nos encontramos ahora con algo que parecía buena idea que era como una política de acercamiento y como se le ha dado la vuelta y hay que buscar un equilibrio que yo creo que tiene que ser razonable entre el derecho a la protesta porque la gente tiene derecho a protestar pero tiene que ser también consciente de que el Código Penal establece entre dos y cuatro años de prisión a personas que bloqueen el acceso a un Consejo de Ministros impiden su desarrollo es decir de lo que estamos hablando aquí es de que hay una tensión evidente mire cuáles son los límites de la protesta otro elemento que también es importante que es que los Mossos son los que tienen la competencia en esto es decir al final lo que estamos reconociendo aquí es una desconfianza política también porque hay que tirar cuerpos policiales de otros lugares de España cuando la competencia en esto es de los Mossos d'Esquadra que son los que se tienen que encargar de garantizar la seguridad del Consejo de Ministros yo entiendo las quejas del sindicato policial que es decir vale nos traen a nosotros hacer el trabajo sucio nosotros somos los que quedamos mal ante la opinión pública catalana cuando esto es algo que lo que corresponde hacer a los cuerpos de seguridad porque la Generalitat

Voz 10 17:34 ese Estado

Voz 1671 17:34 no vamos a recordar lo otra vez la Generalitat Estado y quién tiene que garantizar la seguridad en Cataluña son los cuerpos y fuerzas de seguridad el estado ahí solo

Voz 1727 17:42 por eso hay que decir otros cuerpos de seguridad del Estado

Voz 1671 17:45 efectivamente los cuerpos de seguridad del Estado

Voz 1727 17:47 van a Cataluña porque los Mossos son cuerpos de seguridad del Estado decía Pablo Simón hay que tener confianza en en los Mossos y estas son las palabras de la portavoz del Gobierno

Voz 11 17:58 centrado en las últimas horas confianza absoluta vamos son profesión

Voz 3 18:01 Ales del orden público y por lo tanto tienen que hacerse por criterios profesionales se llevarán tener

Voz 1727 18:07 los confianza absoluta decía la portavoz Borrell ya sabéis que está de Pepito Grillo del Gobierno dice la prueba del algodón una prueba de algodón en en una semana políticamente que puede avanzar Lola que puede avanzar

Voz 10 18:22 pues

Voz 11 18:22 típicamente me temo que poca cosa porque a ver sólo un apunte sobre sobre los Mossos los Mossos desde el desde sus inicios han estado sometidos a una gran tensión porque al principio digamos se dudaba de su profesionalidad dio y que yo creo que está fuera de dudas realmente es un cuerpo policial muy muy profesional hay que tiene a sus espaldas éxitos policiales indiscutibles ahora está en el pues eso en el en el en el ojo del huracán por cuestiones ideológicas no y entonces pero no solamente por el tema independentista sino porque también hay hay dirigentes políticos que pretenden poco menos que que un mosso no sea que la porra nunca no sea no ejerza de policía y entonces todo eso les provoca provoca una tensión añadida no todas sus actuaciones acaban estando en en discusión pública

Voz 1727 19:16 nunca o las que depende

Voz 11 19:18 yo creo que sí igual igual tiene razón en que las que depende pero que ahí hay una buena parte de la sociedad catalana buena parte de de de la política que que las imágenes de cargas policiales les provocan la gran incomodidad todos no la provoca dividiendo comente pero que que que considerarían que que está de ser una policía digamos es que no se sabría cómo explicarnos lo una policía como de muy buen rollo una policía no

Voz 3 19:49 hay algo muy plastilina yo creo

Voz 11 19:52 lo que más miedo les da el día veintiuno es que los Mossos tengan que sacar Laporta y eso provoca auténtica

Voz 1727 20:00 en el Palau de la Llera

Voz 1671 20:02 escisión entre un gobierno de la Generalitat que llama a la desobediencia o hasta cierto punto pero que también tiene que garantizar la seguridad es que es imposible entre entre lo que dicen en términos retóricos y lo que tienen que hacer

Voz 3 20:13 lo mismo que interesante este punto de la conversación la retomamos sensibilidad

Voz 19 21:51 de escuchar Emma Booth

Voz 1280 21:53 se ve ella inteligente y rica con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona en los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi nada la infligiera aula y no Haase

Voz 20 22:09 era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa

Voz 21 22:19 hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para aquí ya conservase algo más que un confuso recuerdo de sus caricias y había ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 1280 22:31 que se había hecho querer casi como una madre la señorita Taylor había estado dieciséis años con la familia del señor Body House más como amiga que como institutriz encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había

Voz 8 22:47 entre ellas era más de las que de otra cosa lo cierto e iraquí los verdaderos peligros de la situación de Emma eran

Voz 1280 22:54 una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello la turbadora en absoluto de un modo demasiado visible la señorita Taylor se casó Jane Austen mil ochocientos quince

Voz 19 23:31 el placer de escuchar

Voz 22 23:35 en

Voz 3 23:39 Juan Echanove y buenas

Voz 10 23:41 vamos a dar

Voz 23 23:41 tú al tomate le pones de verdad un poquito pimiento un poquito no mucho

Voz 3 23:46 pasa más o menos diga Carlo corista coge una galleta María Fontaneda Sardina Mercurio mira coges con la mano como le voy a poner una galleta la salsa tomate pero que elevada a mí me lo que quieras cursó respetarle como cocinero

Voz 24 24:08 hoy por hoy

Voz 3 24:10 con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 1280 24:13 síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 25 24:15 en Nasser

Voz 26 24:21 buen tacón las del vas lo que pasa

Voz 3 24:40 y ahora hablamos de las Navidades que está aún pues

Voz 27 24:43 está al caer si quieres que este año sean más UAW toma nota tus compras en media mar o entra el Media Markt punto es porque tienen de todo y para todos y que garantizó que triunfará seguro con tus seres queridos porque ellos se lo merecen todo

Voz 23 24:56 no sólo media mar pues eso da todo

Voz 2 25:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 3 25:18 habíamos dejado en la conversación con Pablo Simón con Lola García y con Jesús Maraña con dos contradicciones sobre la mesa la contradicción entre ser gobierno y ser activista por la desobediencia y otra ser policía Isère como era Lola de buen rollo claro el Jesús excepto claro pues buen día

Voz 10 25:37 la solución sólo del régimen no solamente para hacer un poco de memoria porque hay que recordar que el cuerpo de los Mossos durante etapas bastante largas pasaba por ser uno de los cuerpos de seguridad más contundente más duros que con determinados excesos que en su día fueron claramente denunciados

Voz 1727 25:56 lo digan a Esther Quintana que perdió un ojo

Voz 10 25:59 claro que entonces no no no me parece que se haya base para dudar sobre la efectividad de la contundencia de los Mossos como cuerpo sino que lo que trastoca o distorsiona todo el asunto es la actitud política sobre los Mossos en este caso claramente en la vida en una fase en la actitud del señor Torra no es decir lo que no puede ser es que él porque los responsables de los Mossos y que no se puede ahí sí que no puede haber buen rollo animal tienen que garantizar la eficacia que es bueno pues el concepto de quién puede emplear la violencia en un Estado democrático sólo los fuerzas de seguridad cuando están autorizadas cuando se justifica porque puede haber desórdenes públicos au delitos en la calle y esto debería asumirlo si tienen alguna capacidad de responsabilidad política los que son los que están en la responsabilidad de dirigir al los no

Voz 1727 26:55 hola pero la presión sobre los Mossos una

Voz 11 26:57 fíjate ayer mismo estaban algunos se encerraron en la Consejería de Interior porque están en plena reivindicación laboral hubo cortaron la Gran Vía en Barcelona en fin están en plenas movilizaciones laborales no y al mismo tiempo eso van recibiendo instrucciones contradictorias y al mismo tiempo está sobre ellos pesa la posibilidad de que depende como tú en el día veintiuno por ejemplo la ley de seguridad nacional en fin la tengo la impresión de que cualquier cosa que hagan el día veintiuno

Voz 1727 27:34 va les va a ir mal me acordaba yo me acordaba de José María Aznar cuando en el en el contexto de la guerra de Irak que se decía aquello de que mandaba andábamos militares a la guerra poco menos que a cultivar hortalizas en en muerto no claro cuándo lo tienes protestas convocadas en la cara en la calle protestas que se convocan como estas porque les llamamos protestas en fin por resumir porque una cosa es protestar y otra cosa es anunciar que va a impedir el desarrollo de un acontecimiento acontecimientos muy importante

Voz 1671 28:05 ante porque la gente tiene derecho a la protesta eh cuidado con esto

Voz 1727 28:08 claro pero bloquear

Voz 1671 28:11 además los anuncios que se han hecho no le ocupación de puertos aeropuertos que es muy extraño por como iniciativas de sentido de tranquilos que vamos a ir a estos sitios no cada compra excesos sorpresas poco llamativo pero luego fijados también algo que que es curioso no en el contraste que hay entre la retórica y la práctica política porque luego tuve es que entre el Gobierno central y la Generalitat ha habido más de veinticinco reuniones ha habido avances en un montón de temas habido desbloqueo de conflictos competenciales por lo tanto cuando tú aterriza sexto en negro sobre blanco y recuerdos materiales ves que hay avances en la interlocución entre ambos gobiernos en el momento en el que interfiere en este tipo de dinámicas en las que ya damos a la retórica de la seguridad de etcétera ahí es cuando ya salta todo por los aires el marco es totalmente perdedor para los que puedan ser más pragmáticos en uno y otro

Voz 1727 28:54 bueno pues veremos cómo se desarrolla todo tenemos una semana por delante la próxima semana estaremos aquí con vosotros analizando el comienzo si es que comienza el Consejo de Ministros confiamos en que sí que todo se desarrolle bien no sabemos dónde estaremos dentro de unas semanas sobre el Brexit alguna idea Pablo Simón

Voz 1671 29:11 no tenemos ni idea pero del que está claro es que la cosa no pinta nada bien

Voz 1727 29:15 lo de esta noche esa cumbre europea que termina diciéndole a la señora May oiga pónganse de acuerdo ustedes los británicos no vengan a pedirnos garantías sino me da garantías siquiera de que puedan aprobar el texto acordado en el Parlamento británico no decía Griselda Pastor a las ocho eleva el tono eh

Voz 10 29:33 no no no se esperaba que Bruselas

Voz 1727 29:35 fuera tan contundente sí pero es que lo que no puede esperar

Voz 1671 29:38 Art Theresa May es que venga la caballería europea el rescate es decir aquí el problema es de equilibrio político interno yo creo que esto es un empate debilidades en el fondo porque Theresa May lo tiene los números para poder aprobar su acuerdo en el Parlamento los críticos a Theresa May no tienen los números para poder descabalgar la colocara otro primer ministro y la oposición no tiene los números para forzar una moción ni siquiera tiene un plan al

Voz 3 30:00 activo porque esto no depende ya de ellos es que la Unión Europea

Voz 1671 30:02 se ha fijado el perímetro de la negociación es que este es el acuerdo y son como las lentejas no hay mucho más tratar de plantear que un líder alternativo o que incluso la oposición podría negociar un acuerdo distinto a mi juicio ilusorio sino que pueden hacer los socios es darle garantías poco más pero este es el acuerdo

Voz 1727 30:18 y no se las han dado esta noche no será estancado por por escrito ni una coma más y yo me preguntaba y qué pasa con las empresas españolas que están ahí con planes de contingencia ya lo sabemos hay empresas muy grandes multinacionales pero hay otras pequeñas que exportan también es nuestro tercer destino de exportación en el marco europeo qué está pasando ahí Andrés Pereda buenos días

Voz 28 30:39 muy buenos días Andrés Perea ex director de desarrollo

Voz 1727 30:42 yo corporativo de cámaras de Cámaras de Comercio de España y una persona que que están muy en contacto con las empresas haciendo pedagogía si me permite la expresión para para explicarles que podía pasar con el Brexit si finalmente se consuma vamos a hablar de todo pero si se consuma el peor escenario lo de esta noche en Bruselas tiene mala pinta pero lo que queda mala pinta en realidad es la falta de acuerdo en el propio Reino Unido

Voz 29 31:05 si hay un Brexit por las bravas nuestras empresas están preparadas para eso

Voz 28 31:11 bueno pues esa es nuestra principal preocupación la la mayor parte de las pymes españolas exportan habitualmente únicamente al mercado único y por lo tanto no están familiarizadas con con la desdicha digamos con los con las formalidades aduaneras y la practica de exportaron país a un tercer país no que es en lo que se convertiría al Reino Unido en el caso de que el veintinueve de marzo pues no hubiera sido capaces de alcanzar un acuerdo salida

Voz 1727 31:37 qué vendemos a Reino Unido bueno

Voz 28 31:39 la verdad es que los los principales rúbricas de exportación son vehículos automóviles maquinaria aparatos mecánicos vehículos y por supuesto mucho sector alimentario aparatos y material eléctrico y las relaciones es muy intensa

Voz 1727 31:54 y cómo se preparan se están preparando de alguna manera porque claro con esta incertidumbre depende del resultado de la negociación ya está el marco decía Pablo Simón ya hay un marco fijado pero igual ese marco no sirve para nada que les explican ustedes a las empresas

Voz 1671 32:09 bueno pues les explicamos que sentían tienen quedamos

Voz 28 32:11 dar un plan de contingencia a nosotros sabemos que de acuerdo con las con con algunas estadísticas las empresas están ahora más centradas en los problemas más inmediatos que tienen de bando nacional costes laborales deuda externa escasez de personal cualificado precios de la energía costes de financiación tipo de cambio incluso no y ahí sí que afecta en el caso de la libra Hay pero también obviamente en menor medida están preocupa está en lo que tienen que hacer es evidentemente hacerse una radiografía así mismas ver qué relación tienen no piensan tener con Reino Unido de qué más puede afectar y prepararse no hay un tercio de empresas que ya han elaborado planes de contingencia un un tercio de empresas que lo están elaborando en este momento y un tercio y es lo que más nos preocupa que aún pues no ha hecho nada no estamos tratando desde las cámaras de impulsar que que trabaje en ello

Voz 1727 32:59 las más vulnerables son las más pequeñas claro

Voz 28 33:02 sí sí no tienen experiencia y no están familiarizadas con con los con los trámites aduaneros con los con los controles aduaneros y con todas las implicaciones que que esto tiene el país en el caso de que el Reino Unido saliera finalmente de de de la Unión Europea y uno de marzo las normas que aplicaría nuestra relaciones comerciales y económicas con Reino Unido serían las propias de la OMC nación más favorecida serían similares a las que la Unión Europea tiene con Estados Unidos con Rusia sería más desfavorables para las españolas las que las que menos preparadas están pues efectivamente lo van a pasar peor

Voz 1727 33:37 y luego está la burocracia la burocracia cuesta dinero esto es un factor a tener en cuenta en los costes para las empresas no

Voz 28 33:44 la burocracia cuesta muchísimo dinero y la Organización Mundial de Comercio lo ha cuantificado y considera que Cat que es que es el catorce por ciento de los costes que tienen las transacciones comerciales en total es decir es es mayor que digamos facilitar el comercio en términos de de tiempos y de ida mi Iggy The

Voz 1671 34:02 cuestiones administrativas sería día

Voz 28 34:04 hemos tendría un efecto en los costes más importante que incluso desarmar todos los aranceles en el mundo de una sola vez no

Voz 1671 34:11 sí una una pregunta muy breve en la administración pública y sobre todo el Gobierno está también implicándose en esto se les están echando una mano para tratar de elaborar estos planes de contingencia hay coordinación

Voz 28 34:20 absolutamente la coordinación es muy buena y hay que agradecer al Gobierno su implicación en esto porque vamos particularmente a través de la secretaria de Estado de Comercio y de la Dirección General de Aduanas que son los agentes del Gobierno más implicados en esto y conjuntamente con patronales y con las propias Cámaras de Comercio estamos habilitando jornadas en todo el territorio precisamente dirigidas a pymes no que es lo que más nos preocupa y la verdad es que las son jornadas técnicas donde se explican aspectos que tiene que tiene implicación esto no que esos servicios financieros de inversiones sector químico audiovisual telecomunicaciones puertos farmacéutico es decir muy exhaustivo insertando buena mucha y buena información

Voz 1727 34:57 ojo hablamos de un volumen de exportaciones de casi treinta y ocho mil millones de euros el año pasado de España a Reino Unido hemos echado un vistazo a la bolsa después de de de lo ocurrido anoche en Bruselas esa salida de Gmail camino del Reino Unido sin llevarse nada bajo el brazo porque ya está todo pactado pues las bolsas europeas están cayendo alrededor de un uno por ciento es poco la libra está cayendo ligeramente también frente al euro frente al dólar y el bono británico a diez años y que está acusando de una manera más notoria los efectos de la cumbre casi casi cae ahora mismo un un tres por ciento por ejemplo esta devaluación de la libra la notan ya las empresas que negocian con Reino Unido Londres Pereda

Voz 28 35:40 bueno eso hace menos atractivo a las empresas del Reino Unido importar productos de otros países porque los encarece obviamente tiene otros efectos para España como por ejemplo digamos unidos el principal emisor de turistas a España diecinueve millones de turistas al año evidentemente ahora esos turistas les sale más caro días vamos visitar España no con lo cual es un incentivo adicional bueno ha habido muchas caídas habido repuntes de la libra desde desde el referéndum del Reino Unido yo confío en que en que finalmente pues ese algún tipo de acuerdo o bien que se active algún otro alguna otra de las vías que permita digamos ganar tiempo no

Voz 1727 36:19 una última cosa me imagino que tienen ustedes monitorizadas a casi todas las empresas españolas pero póngase en la piel de alguien que nos está escuchando en su pequeño negocio que tenía planes para para crecer para abrirse al mercado británico que no ha entrado en contacto con nadie que esto del Brexit le parecía algo que en fin que no le iba a ocurrir que iba a ocurrir finalmente por las bravas o que no le afectaba que tiene que hacer una empresaria un empresario que esté en esta coyuntura

Voz 28 36:46 pues yo creo que es esperar lo mejor pero es casi una obligación prepararse para lo peor no efectivamente tiene que digamos radiografiar qué tipo de actividad

Voz 3 36:55 va a tener con el Reino Unido piensa tener o tiene

Voz 28 36:57 en la actualidad qué implicaciones tiene tiene en términos de habilitación de normativas unidos que le puedan aplicar es decir si tiene alguna digamos concesión europea que le permite habilitar en el mercado único pues esa va a dejar de ser válida a partir del treinta de marzo tendrá que recabar la que le permita hacerlo eventualmente en el en el Reino Unido no bueno pues lo que tienen que hacer es analizar esto prepararse y en su caso pues ponerse en contacto un especialista en las Cámaras de Comercio ejemplo lo no

Voz 1727 37:26 Andrés Pereda ex director de desarrollo corporativo de las Cámaras de Comercio de España gracias Iñigo ojalá no tengamos que volver a hablar porque

Voz 3 37:35 todo salte por los aires muchas gracias Pepa Bueno abrazado

Voz 36 41:50 sí sí

Voz 3 42:14 tenemos cuerpo de viernes eh tenemos cuerpo de mujer que que agradecida la música esta mañana dijimos un Brexit sin acuerdo es un desastre será un desastre viene el apocalipsis pues el apocalipsis pero el desastre hasta aquí no porque estamos padeciendo las consecuencias primero de la de la gran crisis porque todo esto viene de la desregulación de la gran

Voz 1727 42:40 crisis del dos mil ocho el desastre ya está aquí qué fue antes el huevo o la gallina donde empieza el desastre

Voz 10 42:49 si elevamos la mirada por encima de las reuniones de madrugada en Bruselas y negociaciones de pasillos etcétera el desastre viene desde hace tiempo porque por resumirlo mucho el problema es que la Unión Europea viene debilitándose mientras que el esquema de la globalización sea reducido a el dramatismo por un lado el auge de China por otro de Rusia por otro son sistemas además que tienen en común características eh bueno pues que van en el camino de eso que se llama las democracias y liberales y que ponen en entredicho pues los principios y valores que deberían regir que deben seguir rigiendo

Voz 1671 43:33 la Unión Europea de lo bueno

Voz 10 43:36 pues de la de los valores democráticos no ese es el el desastre que yo creo que ya está aquí y que todo esto son digamos pues réplicas de ese primer terremoto que ha sido digamos suave pero que durante la crisis y después del crash del dos mil ocho se han impuesto las tesis que llevan a esa debilidad del proyecto europeo en el que además los países del norte están enfrentados a los intereses de los países del sur por el medio está el Reino Unido que optó en su momento por algo que efectivamente ahora está provocándole asimismo una serie de de de hecatombe que nos llevan al a la a la cuestión surrealista de que sea la Unión Europea Kim parezca estar obligada a echar un cable para que el desastre no se va todavía mayor para todo no

Voz 1671 44:23 si es olvidamos que la Unión Europea en realidad su club de perdedores es decir son naciones destruidas tras la Segunda Guerra Mundial que si quieren ganar soberanía hay pintar algo en el mundo no les queda más remedio que integrarse porque al final reconozcámoslo Sidi España pone una multa a Google Google Se ríe coge desplaza sus activos a otro lugar ya si lo hace un mercado de quinientos millones de consumidores como es la Unión Europea tiene capacidad para embridar esos poderes ya estamos viendo una cosa que es evidente que es que si desde mil novecientos ochenta y nueve en la economía de mercado es la única regla te existe para ordenar nuestras sociedades ya no existe el socialismo real lo que no están la claro es eso que se decía que es que la economía de mercado iba siempre acompañaba de democracia no ya está visto que no lo que estamos viendo es que esa va a ser la única regla que va a haber en términos económicos pero en términos políticos y esto es lo clave creo yo que no sean tendido desde la Unión Europea si tú no llegas aliento a las a las posiciones políticas nacionales que están a favor de un proceso de integración ICIT uno les da cierto margen para que ellos no tengan que imponer si O'Shea recetas con las que tú opinión pública no está de acuerdo el problema es que van a votar a partidos que lo que van a aquel de salirse de sí

Voz 1727 45:30 mil novecientos ochenta y nueve dice Pablo Simón él ni había nacido yo creo que es que esta vez los

Voz 3 45:36 tenemos memoria de que ese celebra hoy se celebra

Voz 1727 45:38 me Mora que efemérides tiene este catorce de diciembre Software Jesús y yo fui Lola se acuerda del catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho la primera la primera no la primera no pero desde luego la gran huelga general Jesús en España no contra el Gobierno de Felipe González contra una reforma laboral que abaratar el despido y un plan de empleo juvenil que siempre siempre odiado esa expresión juvenil un plan de empleo juvenil que que proponía para los jóvenes eso que luego también Nos naturalizado tanto contratos basura decía los sindicatos UGT y Comisiones que convocaron aquella huelga que significó además la ruptura formal entre el PSOE insumos sindicato hermano

Voz 10 46:23 yo no olvidaré nunca de varias generaciones que lo vivimos pues primero y el primer punto y además fue imprescindible para lo que ocurrió después fue el cierre de pantallas la Carta de ajuste en Televisión Española no

Voz 1727 46:37 a las Kofi H

Voz 10 46:41 claro diríamos que sobre la marcha fue un detonante yo diría que mayor que el del Plan Emprende juveniles aparte de que era una acumulación es decir veníamos de una década de bueno pues de condiciones laborales muy complicadas en este país que por cierto hicimos poca referencia a ello creó con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución pero es que en este país hubo muchas renuncias muchos sacrificios y durante una década larga después de la feroz crisis económica de los setenta y que aquí se alargó con una inflación desorbitada etc etc bueno pues esa acumulación llegó a lo que tú apuntabas es decir por primera vez además los dos grandes sindicatos Comisiones y UGT actuaron juntos desde entonces siguieron en la unidad sindical no por lo tanto eso sí precio y además no olvidemos con un gobierno socialista con gobierno socialista en La Moncloa y que tuvo que ceder a casi todas las reivindicaciones que sería ir recuerdos a mañana recorre los polígonos industriales en el semanario donde yo trabajaba hicimos un recorrido Icomos las calles estaban vacías y los polígonos industriales a día piquetes sindicales controlando pero es que

Voz 3 47:53 según noventa y cinco por ciento de seguimiento

Voz 10 47:56 Nos adivino en este país no ha vivido recordémoslo después del crack de dos mil ocho al que estamos haciendo referencia de los mayores recortes sociales de la democracia nunca se ha producido una reacción pacífica invasivo

Voz 1727 48:10 hablo de memoria pero la manifestación hubo que hacerla pues porque no había transporte público un par de días después creo creo recordar la gran manifestación hubo que hacerla después si el Gobierno ojo el Gobierno como apuntaba Jesús el gobierno socialista que había ganado seis años antes de una manera arrolladora en las elecciones y había renovado en el año ochenta y seis veo que Lola no tiene interés en dejar su muy jovencita no me acuerdo que es acuerda que se acuerda tenía veinte

Voz 11 48:36 años sí que me acuerdo sí que recuerdo todo paralizado eso es que es verdad recuerda también digamos como se te en en aquel entonces se desmoronó la imagen de del Gobierno socialista no que bueno era lo que conocíamos en lo que mi generación conocía

Voz 37 48:53 y si como como una cómo se rompía algo no ahí y es curioso cómo

Voz 11 49:01 los vivido en estos últimos diez años una crisis tan brutal sin que se haya producido nada parecido

Voz 1671 49:08 lección que conecto con lo que había también en aquel tiempo y que ahora un poco ha perdido que es esta fortaleza que tenían los cuerpos intermedios para vehicular las demandas de los trabajadores y eso es algo que conecta con una doble vertiente es verdad que ha cambiado nuestro modelo productivo y hoy los trabajadores están más dispersos más precarios más aislados hoy no hay grandes centros de trabajo como había durante los setenta ochenta que permitían que esa acción colectiva fuera más eficiente pero también es verdad que las las las los sindicatos en general han perdido afiliación de manera importante han sufrido un varapalo en términos de credibilidad creo yo también con algunos casos de corrupción reciente y al final es verdad que si no existen cuerpos que vehículo en ese tipo de demandas pues quién tiene más capacidad de acción es justamente quién no necesita de la acción política no que es normalmente los que tienen la capacidad

Voz 3 49:53 fue ansiedad económica reivindica hoy

Voz 1727 49:55 Antonio Gutiérrez en un artículo una tribuna en el diario El País el ex secretario general de Comisiones Obreras aquella huelga que dice las anteriores que se habían convocado en España tenían un una finalidad política no cambiar claro nada menos que una dictadura y sin embargo ésta era una una huelga que no no pretendía hacer caer un Gobierno o un régimen para enlazar con lo que decíamos al principio sino que dentro de una democracia Se se elaboró una lista de reivindicaciones y sea no es que se ganó