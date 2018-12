Hoy por Hoy (14/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

el Gobierno considera conveniente que Pedro Sánchez y Quim Torra se puedan reunir aprovechando la presencia del presidente el Barcelona el próximo viernes veintiuno así lo comunica la vicepresidenta Carmen Cal con una carta remitida al vicepresidente de la Generalitat en la que pide también la máxima colaboración para organizar ese Consejo de Ministros al consejero de Territorio Damià Calvet acaba de confirmar en La Ser en Cataluña que ayer recibieron esta carta Ike hoy el gobierno catalán va a debatir las

Voz 3 00:30 cuesta Avui soy cuando se debatirá la conveniencia de esa reunión lo que nosotros pedíamos es

Voz 1222 00:36 en una reunión bilateral entre dos gobiernos para

Voz 3 00:38 poder entrar en cada tema sectorial porque sino nos encontramos con lo que ya nos pasó hacemos

Voz 4 00:43 la reunión no vaya vaya de tu luego te enseño el Palacio pro

Voz 0228 00:48 pero después en qué se traduce en que concreción

Voz 4 00:50 en China concreción

Voz 0228 00:52 al mismo tiempo la policía espera que no se les utilice políticamente ese día en Hoy por hoy acabamos de hablar con Ramón Cosío Portavoz del Síndic del Sindicato Unificado de la Policía quién considera que las labores de seguridad de cara al próximo viernes deberían quedar garantizadas por los Mossos d'Esquadra

Voz 5 01:06 en Cataluña hay diecisiete mil mossos d'Esquadra y que supuesto perfectamente capacitado aparte de tener todas las competencias en materia de seguridad ciudadana algo que fuese imprescindible nuestro apoyo pues todos deberíamos entrar a ser un papel pues a lo mejor como el que nos tocó hacer leyes pasa preocupa mucho pues parece llevar la imagen de la Policía Nacional que uno se a las fuerzas y cuerpos de seguridad para resolver pues deficiencias que a nivel político no están resueltos si sufriremos desde que sufrimos el año pasado con que algunos tú

más cosas hasta ahora debe comenzar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas allí está Theresa May también Pedro Sánchez de momento sin declaraciones a la entrada después de la cumbre de ayer centrada en el Brexit corresponsal comunitaria Griselda

Voz 1222 01:48 Pastor exactamente ni no ha hecho ni una declara

Voz 0738 01:50 haciéndola hizo ayer cuando se fue uno ha hecho hoy a su llegada a tendremos que esperar para saber el impacto en la delegación británica del rechazo europeo a dar más garantías a la espera de que el Reino Unido clarifique qué relación de futuro desea establecer con la Unión Europea porque aquí se ha instalado la opinión general de que en estos momentos cualquier cosa que se le pueda dar a Theresa May no servirá de nada porque ya no puede garantizar un voto favorable a la kurdo ordenado

Voz 0228 02:17 el Gobierno de Francia da por hecho que el terrorista de Estrasburgo abatido ayer por la policía no formaba parte de ninguna red lo explicaba hace unos minutos el ministro del Interior Christophe Castán eh en Europa aunque

Voz 6 02:27 domingo no la investigación lo determinará pues yo soy incapaz de responder a eso con precisión en este momento pero nada indica que estuviera integrado en una red nada indica que haya tenido una protección particular en este asunto pero evidentemente ya lo sabe la investigación no está cerrada setenta Clos

y un apunte más el IPC ha caído seis décimas en noviembre se ha situado en el uno coma siete por ciento interanual lo que supone su nivel más bajo de los últimos siete meses una cifra que es consecuencia del abaratamiento de carburantes electricidad que han compensado la subida del transporte de la vivienda

Voz 7 03:06 en Madrid un hombre ha sido absuelto por abusos sexuales a una niña de once años en un parque de la ciudad hace ahora cuatro años los jueces entienden que la víctima aparentaba más edad de la que tenía Alberto Pozas la justicia no dudar de que los hechos ocurrieron la niña tenía

Voz 0055 03:19 hace años el acusado XXV ese cruzaron en un parque de Madrid mientras paseaban a sus perros el joven le propuso mantener relaciones sexuales Illa víctimas según la justicia aceptó en ese momento en dos mil catorce el mínimo de edad para el consentimiento legal estaba en trece años y la Audiencia Provincial considera probado que existió del contacto sexual pero le absuelve le absuelve porque dicen los jueces la niña aparentaba es más edad de la que tenía y además dicen como argumento actuó con naturalidad por lo que el joven no tenía por qué sospechar que tenía once años la fiscalía había pedido hasta nueve años de cárcel para él la familia doce ironiza provincial le absuelve por segunda vez después de que el Tribunal Supremo ordenase repetir la sentencia fuentes de la defensa de la niña reconocen a la Cadena Ser que no van a recurrir esta segunda absolución porque dicen el relato de hechos probados ya no puede tocarse y hace casi imposible pensar en una victoria ante el Supremo

Voz 7 04:05 soy un hombre de treinta años ha resultado herido grave por la deflagración de una lámpara de etanol en Coslada esta madrugada presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el cuarenta por ciento de su cuerpo y los vientos de las últimas horas en la sierra han provocado varias incidencias en la zona afortunadamente sin consecuencias graves una de ellas en el Belén Monumental de San Lorenzo Raquel Fernández

Voz 1315 04:24 se ha desactivado el aviso por fuertes vientos en la sierra que han dejado destrozos en el Belén Monumental de San Lorenzo árboles de gran porte caídos y dos heridos uno de ellos grave en Boadilla del Monte al desplomarse un pino de grandes dimensiones cuando iban a entrar en su coche en el uno uno dos desde las once de la mañana del jueves hasta las nueve de hoy se han gestionado un total de ciento siete expedientes imprevisto

Voz 8 04:45 en el tiempo para este viernes cielos despejados pero temperaturas frías cinco grados a esta hora en el centro de Madrid

días hace frío no free es frío que no es lo mismo es viernes catorce de diciembre lo del Brexit Aznar convencido de que el odio es una forma de respeto el aumento del veintidós por ciento en el salario mínimo en el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona la semana que viene que será vigilado por nueve mil policías cinco mil más que para la final de la Copa Libertadores y la buena noticia es que Pepy se queda en su casa se lo hemos contado esta mañana así interrumpido de nuevo el desalojo de una mujer de sesenta y cinco años en el centro de Madrid desalojo en el que hasta las Naciones Unidas han intervenido saben esta mujer debería ser la protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad

Voz 2 06:06 se imaginan a tomar

Voz 11 06:09 la decisión de suspender o de paralizar el desahucio sin sin fecha sino ha paralizado el desalojo de Pepi de sesenta y cinco años comprometido esta mañana a paralizar el desahucio sin fecha el próximo día

Voz 12 06:21 hemos una plano cerrado de Pepi llorando de alegría que encadena con la cámara mientras los antidisturbios con las porras se alejan para cerrar Klum plano medio que va cerrando a corto

Voz 1995 06:30 donde vemos la puerta de Pepi que sujeta a un deseo

Voz 13 06:33 eh y si cae aquí en fin no comprendo

Voz 1995 06:37 en lo que trato de decirles es viernes

Voz 2 06:39 eh

Voz 1995 06:41 no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible ya pasó ciertos que acechan las navidades pero todavía conservamos algunas flechas con las que defendernos de las gambas y ese poquito de jabalí queridos amigos el viernes es la manera que tiene la vida de dejar migas de pan para que no nos perdamos por el sendero de la rutina el viernes hola esterillas con las que prender fuego a la cotidianidad algo que haciendo el frío que hace al menos sirve para calentar los las manos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que no dice demasiado en su favor el supuesto ahora sin que esté presente el alcohol el entusiasmo desde hace semanas es damos coleccionando las versiones del fracturas a mí lo que ustedes nos envían a nuestra dirección de correo electrónico Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com los están llegando fusiones de todo tipo llega una una versión con aires de bossa nova los llega desde Teruel que es muy buen sitio para la una de la bossa no nos avanzan Gaspar Juani Paloma juntos son Coppel Beatriz

Voz 14 08:23 dicen que ustedes aunque ello el temido

Voz 15 08:33 no está nada mal por algo de Aragón

Voz 14 08:40 al ni de estar detrás de mí sí

Voz 1995 08:45 más bien

Voz 2 08:46 mañana bien ahí ahí tenemos Gus

Voz 1995 08:51 lo puedo decir que Coppel ya ya a Eurovisión seguimos buscando el talento nuestros oyentes así que a poco que puedan mantener su versión de vilo a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto con todas las versiones todos los estilos da igual la calidad sonora nada igual todas van a ser bien recibidas aquí no se tira hablando de tira

Voz 16 09:14 hola española

Voz 15 09:16 hombre de Pekín las desgracias de la vida o pequeño he durante la noche derrames de agua electricidad intentando arreglar lo ha dormido dos horas más que eficiente y luego me ha duchado en agua fría fría me destino sin desayunar a parte de esto todo bien pues te viene bien a que si bien te da estas como más más más bueno más pero sabe lo que dicen los ingleses y siempre los estamos Pío otras cosas pasan en alta mar

Voz 15 09:59 pero es lo mismo de siempre diez minutos una hora menos en Canarias Rosa que buenos días

Voz 20 11:05 bueno con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1995 11:11 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 21 11:19 una Nations lo Nacha allí

Voz 2 11:25 sigue temblando Penín ninja

Voz 15 11:38 pero catorce diré de vivir la vida y la actualidad al último

Voz 22 11:42 este viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 1995 11:47 es la vida

Voz 23 11:50 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 24 11:57 señora Margaret taza le Jaume Mata Hari o además de libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 25 12:08 historia con Nacho Ares todo lo que quiso saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 1222 12:18 los oyentes de la SER son alegres cercano optimistas sensibles curiosos tolerantes a Fable radiantes inteligentes informados

Voz 4 12:26 momento momento momento sí que pases tampoco es cuestión de pelotear nica manera satánica

Voz 8 12:31 no peros bonito no de decirles a usted excusas bonito pero

Voz 4 12:34 no nosotros les vamos a escuchar igual el caduco peloteo lo mutada hoy vale

Voz 12 12:39 cadena SER nuestros oyentes son gente normal

Voz 26 12:56 ah

Voz 1 12:58 cuenta con las

Voz 33 14:11 L

Voz 1995 14:13 Páramo del pobre buenos días contando todos los oyó de vayan bueno estoy si ven cutis estupendo le sigue ahora le le voy a proponer que escucha esto va a venir muy bien como todos los bienes sabéis que hablamos de la carne de

Voz 34 14:26 Cuno pide su contribución a un mundo más sostenible no siempre somos conscientes de la importancia de los ganaderos en el sostenimiento del medio rural más de ciento cincuenta mil familias dependen en las zonas rurales de la producción de carne de vacuno esto es sólo un dato económico sin esas familias amplias zonas de nuestro país quedaría despobladas sometidas a graves riesgos ambientales como los incendios que asolan cada año miles de hectáreas lo mejor que los jóvenes están regresando al campo para hacerse cargo de granjas de vacuno y eso garantiza su continuidad con nuevas tecnologías que modernizan la producción y las instalaciones la carne de vacuno es parte de nuestro presente y nuestro futuro

Voz 1 15:09 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:22 muy buenos días Langui horas días gusta fenomenal pues Geni

Voz 1222 15:25 cuál de de esta

Voz 1995 15:27 como tú todo mundo sabe ya que vives empa Mendi toman bienes de Pan Bendito tuve un poco más lejos hoy como ha llegado

Voz 2 15:37 pues con muchas ganas

Voz 1222 15:41 es obvio que dando Eugenio eh

Voz 1995 15:43 mio en en coche venía en taxi ya pero la gente ahora mismo todas las grandes ciudades más en Navidad es difícil llegar si tienes problemas de movilidad una especie de odisea complicadísimo complicadísimo

Voz 1222 15:59 de hecho el todas esas llega tarde

Voz 1995 16:03 la de hecho desde aquí un abrazo a nuestros amigos taxistas

Voz 1222 16:06 siempre claro siempre es que yo no tiene la culpa si es es realmente la cúpula de arriba que no cambia no cambia su forma de los amoldarnos a los nuevos tiempos y ellos continuamente no paran de decir meses que ahora voy a tener una llamado algún jefe porque no puede ser posible que no puede ser posible que calle te designados ya llamamos para para reservar el el taxi para que estuviera es que pierde esa aviones pierdes

Voz 1995 16:29 no tú dominas cuando fue aquello que para este un un autobús Joseba no Face dos años recuerdan ustedes una imagen de Química que te metes Helios por qué por qué te metes el si no sé porqué

Voz 1222 16:42 el hilo de repente y veo veo que que no es justo oí no miro luego si algo mejor miro lo que va a suceder de que voy a estar una semana peleando luchando en en primera plana los medios y todo lo que viene pues a lo mejor te lo piensas un poco dices o pero en ese momento no piensas piensas en la injusticia piensas en que cómo puede ser esto esta mujer este hombre o yo mismo o el vecino no va a poder hacer esto de que ahora entonces estén gorilas te vienes arriba se dice que no

Voz 1995 17:09 ya ya me acuerdo yo aquella imagen el autobús verde para o los medios de comunicación tudelano cura hoy viene a contarnos una aplicación que se llama vence y que iba a hacer que la gente que tiene movilidad reducida no tiene problemas de movilidad y qué gente normal que no los tienen que no todo el mundo se va a ver beneficiado de un alguno aplicación que va a intentar facilitar esos somos es dificultoso ya para cualquiera es difícil pero si tienes pruebas demolida estos imposible como como se sí

Voz 1222 17:42 pues eso es un es una aplicación que acaba de salir ahora mismo y que nace eh en realmente por la necesidad que tenemos las personas con movilidad reducida y que otras empresas pues no está están dando el el servicio que que que creo que que es necesario y que y que merecemos estamos hartos yo por ejemplo lo vivo en primera persona entonces puedo hablar de ello puedo ser embajador creo de una forma más digna o justa no eh al al vivirlo en primera persona llamas a cualquier empresa taxi o lo que sea o la que sí de ahí de repente no hay ningún coche adaptado disponible ya me dentro de cinco minutos y te puedes tirar una hora y una hora llamando cada cinco diminutos ya terminas diciendo el operador cuántos coches hay ahora mismo con con con rampa en Madrid dice el número te dice pues más o menos a estos dicen no me creo que el noventa y cinco por ciento lo estoy diciendo gente con con ruedas y es que ves pasar por delante tuya éxtasis con adaptados con gente sin ningún tipo de movilidad reducida si a ruedas cargados con maletas o simplemente haciendo servicio dices esto no puede ser no puede ser y así una tras otra entonces esta empresa nace ahí son gente que que lleva trabajando bastantes años en el en el mundo de de de la discapacidad de de la movilidad reducida transportando los Issa creado entonces dan una un uso exclusivo para gente con movilidad reducida tuvo ahora mismo descargar la aplicación de Vence solicitas un vehículo is no tienen movilidad reducida no va a haber ese ese vehículo para ti luego las posibilidades que te da no hay un montón de personas que bueno pues son son independientes pueden hacer su pagos en ir de su casa al trabajo o a la cita importante donde tengan no necesitan nada más que que la ayuda del coche no pero hay otras personas que no entonces ellos también dar un servicio un poco exclusivo con el mismo coste incurre incluso a los costes son más baratos qué otras que otras aplicaciones de otras empresas entonces está un poco encima están también con las propias familias y ya está bien etcétera es esas prestaciones que te da que soluciones pero que

Voz 1995 19:55 ya está bien de que la movilidad aparece un derecho es un derecho poder movernos libremente como les da la gana y gente que no puede porque directamente no no puede Lange es un referente me acuerdo me gusta mucho su frase de A mí no me digas que no se puede en Huelva en un congreso nacional de motivación Universidad ayer te despidieron de esta manera y es que Juanma Stone reseña final sacan quién te iba a decir adictivas acabar convertido en un referente fíjate has hecho

Voz 1222 20:29 ese caía cada dos pasos e Edward dijo

Voz 1995 20:32 un referente Juanma

Voz 1222 20:33 eh bueno yo yo creo que lo más importante de todo esto es que creo una de las cosas importantes que que el ser un referente eh es bueno para gente que viene por detrás te explico rapidez para no enrollarnos de haciendo poco lo quiero no sé por ejemplo yo cuando llegue con con con bueno pues he con trece años con catorce años IG después de que ya sabía que no iba a ser futbolista y que Medi contra un muro y que nada me motivaba y de repente me motiva la música al rap espectáculo les digo a mis padres que yo quiero ser rapero que yo quiero ostras ellos ante el miedo de no hay referentes que cantante sabía cómo reducía que cantantes había con otras capacidades delante de la tele el cantante de tesis que no se levantaba de la butaca no había sido nada bien lo que pasa no tenías entonces era muy difícil lo primero para Haití aunque tú tengas ese sueño dices pero yo podré pero no hay nadie pero verdad y sobre todo no tiene ningún espejo

Voz 1995 21:32 yo me imagino Juanma Matos padres en ese vecino que dice el niño que quiere ser rapero sí era era era tremenda Le Monde motivado en su vida

Voz 1222 21:41 John que está más cuaderno más Cuadernos escribiendo está ahí motivado con algo pero hostias este mundo ya es difícil donde buena persona con movilidad reducida con discapacidad a dar conciertos en el mundo de la tele cuando no hay cuándo entonces ahora mismo cuánta gente hay con con movilidad reducida con con con algún tipo de discapacidad diferente drapeado porque no llegan porque conozco yo quiero ser rapero o yo quiero interpretar sus padres Gorila hoy dicen ostrás miran enfrente dicen por qué no lo sé si mira Juan Manuel Montilla desde aquí pues tendrán pues Langley puede pues eso es

Voz 1995 22:17 bueno me dijo el tenis que se lo merece

Voz 1222 22:20 poder motivar y ampliar viva son eso Mora hilo luego cuando otra cosa ya no sólo para la gente con muchachos son muchachas con con algún tipo de capacidad diferente sino el hecho de de ser un referente en los jóvenes en general que va a un instituto basa un centro va son colegio ellos de repente sales al salón de actos y ves a chavales de seis de siete de trece de quince dieciséis que no tienen delante tienen delante un tío con una capacidad diferente os tras ya es un valor añadido no se les genera una empatía le

Voz 1995 22:51 en el año pasado con se buscan valientes

Voz 1222 22:53 sí

Voz 1995 22:55 claro que dejaba a los niños en el colegio con esa canción ponían la canción en el cole se buscan valientes esa canción seguro que recuerdan la campaña anti antiguo Langui se meten nuestra hay un charco allí queriendo sin querer la iba al charco estoy de vacaciones y que a veces inquiere de esto desde Moscú la semana pasada sí

Voz 35 23:14 tú qué haces Moscú pues bueno Ascó eh

Voz 1222 23:17 hay un festival muy muy importante que se llama para música que van representantes de diferentes países de todo el mundo pues con una capacidad diferente

Voz 36 23:28 Is hace allí en en en el estadio no de los estadios de ahí de Moscú e es increíble la verdad hace la cantidad de gente talentosa que que se concentra allí llevan dos años y llamándome para representar a España allí por temas de trabajo y de giras y demás pues nunca ha sido posible y este año pues intentamos intentamos ir allí

Voz 1995 23:49 de esa la que en unos minutos es decir en nueva campaña la aplicación Moscú la movilidad y luego tiene que esto les pasará a ustedes también los barrios en las ciudades medianas que no hace falta que sea una gran ciudad no es lo mismo el barrio bueno que el barrio malo y parece que los vecinos de los barrios buenos y los barrios malos entre comillas mal no se la que ustedes me entiendan pagan los impuestos entonces en Madrid que es donde Juanma ha dicho pues no no está bien y ha iniciado una campaña que lleva ya recogidas más de setenta mil firmas una campaña yo una canción

Voz 37 24:24 queremos pero es una comunes se lleven de hierba Così deplora el Segre Getty hay padres Free concierto

Voz 1995 24:32 del para un rato en casa no te puedes quedar un rato ya ahí sentado viendo la tele te contenedores

Voz 1222 24:40 que muchas veces digo es lo que me apetece es lo que quiero es leyes o quiero ir llamarte y allí perderme

Voz 1995 24:45 escrita y cómo puede ser que en las distintas ciudades pagando los mismos impuestos haya barrios con una iluminación ahora en Navidad lo pleno habidas sobre es evidente los barrios con unas luces maravillosas los barrios poco más periféricos no hay que ir

Voz 1222 25:00 hay que ser muy lejos un poquito más allá

Voz 1995 25:03 cero nada aquí no hay Navidad habida solvente para estos la recogida de basuras allí aquí no

Voz 1222 25:09 o como como yo digo por ejemplo en en un barrio

Voz 8 25:12 bien no como

Voz 1222 25:14 ya es el bien para que todos nos entendamos Maldito tú se levantan los adoquines en la calle o tres ya demás a los dos días están aquí en un barrio así de repente se levantándose no nueve nadie viene tres cuatro empieza la lluvia se va levantando el desperfecto la gente que pasa y a los dos años tienes ocho metros a siete metros de la levantada como tenemos en nuestro barrio la persona mayores no se les dificulta no pueden pasa si tiene que dar el doble a manzana es yo algunas hierbas tampoco el con la con un carrito tampoco dices es sorprendente la verdad y sobre todo más sorprendente aún el hecho de que bueno tú ya lo saben nosotros en cierto modo con nuestra música pues siempre hemos intentado poner nuestro granito de arena allí donde vivimos para reivindicar da igual esté el partido político que esté de

Voz 1995 25:57 desde hace ahora veinte años desde que no subimos

Voz 1222 26:00 esa un escenario yo con mi grupo la excepción y han estado los diferentes partidos políticos y todos todos ante la crítica de alguna canción que hemos sacado y los medios Nos han puesto micrófono pues oye para no la boca bajamos la hemos estado en todos hemos está con Ana Botella dando una vuelta por el barrio bendito hemos estado

Voz 8 26:19 con con con Ahora Madrid en

Voz 1222 26:21 en este cambio dando una vuelta pues bendito y todos es delante de los medios Thain a sus propios medios también para que se haga la foto prometen vamos a cambiar este barrio de Diego la la antigua administración lo ha hecho muy mal este barrio se va a cambiar Ken necesita Juanma vamos a dar un paseo no va a enseñar porque conoce bien el barrio su vecino y nuestras necesidades y de repente lo mismo lo mismo como esta última legislatura osea

Voz 35 26:45 bajó bajó a Madrid

Voz 1222 26:47 eh qué pasa y esto estaban esto estaba al esto está mal mira cómo estamos aquí mirar las zonas verdes mirar el el el el polideportivo polideportivo que tenemos un polideportivo en ruinas la cantidad de muchachos que quieren hacer deporte te promete promete

Voz 1995 27:05 qué pasa

Voz 1222 27:06 entonces entonces evidentemente en todos los problemas políticos piensan que hacer unas declaraciones subrayo eso es bueno pero luego no son

Voz 1995 27:15 déjeme que que como te hable es que luego no paramos aquí de dejar que luego montado un club de fútbol

Voz 1222 27:22 entre

Voz 1995 27:24 es algo que no tiene la verdad

Voz 1222 27:25 muy motivado y es si cuesta elegir

Voz 1995 27:28 la del que hablar contigo Juanma pues sí pero el tema de fútbol ya no por el hecho el fuego

Voz 1222 27:33 el sino extras los que tú quieres según Florentino

Voz 1995 27:36 sí lo dejó ojalá tuviera Cerezo hojalata

Voz 1222 27:38 mira el dinero Florentino y no no tener que estar a regañadientes para tener instalaciones en condiciones en el barrio porque bueno yo yo vi tenemos una asociación a mí no me digas que no se puede que se fundó en en en dos mil diez en la cual intentamos crear un espacio para para los chavales del barrio y que las herramientas que nosotros hemos ido aprendiendo pues dárselas a ella para que se sientan útiles y saca su mejor versión con talleres etc

Voz 8 28:02 y de repente viendo la la la

Voz 1222 28:04 la necesidad de los chicos de hacer deporte de hacer fútbol todos pedían fútbol este año pasado todos con fútbol no lo llevamos a las canchas a las malas canchas que tenemos fútbol Horie de repente decía pero tú no estabas en equipo el año pasado ya mi padre no puede porque a no tiene trabajo y tú no estabas en otro club no mi padre ya no puede porque no hay trabajo y tú es que el mayor está nosotros no podemos Ebro apuntadas así tú yo nunca hasta en un club así así así de repente te das cuenta que el fútbol base se ha convertido en un negocio que ahora les cobran a las familias una cuota mínima de quinientos euros para arriba quinientos patrocinios y nietos euros en Federación sí sí sí entonces hay familias se lo pueden permitir hacer

Voz 1995 28:43 el esfuerzo que hay que pagar quinientos euros para que el niño juega el fútbol base

Voz 1222 28:48 convertido en un negocio grande entonces luego te llenan de de Infantil Infantil B infantil categorías pues un montón de letras iban a niños que es así como se financia el club bueno ahora se triplica ahora que uno está metido dentro sabe lo que cuesta una fichan Federación lo que cuesta la mutua lo que cuesta un equipaje lo que cuesta un árbitro lo que cuesta un entrenador dices ostras si es que están cobrando el doble el triple y algunos Club el cuatro tiples a la familias de lo que vale un niño entonces de repente

Voz 1995 29:15 así que todo el mundo Autoclub claro dije vamos

Voz 1222 29:17 a montar un club en el cual ve que hemos al cien por cien de los jugadores y jugadoras todo para familias que no pueden permitírselo bueno al principio íbamos a hacer un equipo pero yo vi que hicimos una convocatoria se presentaron cien típico niños allí o en el barrio claro todo el mundo quería jugar al fútbol eso lo pago yo soy mecenas y bueno con con agradecido de de de colaboradores de empresas que van aportando un poco que de repente dice yo te pongo el vestuario como mayor para ello como Vicar XXV te ayuda a los chavales que su padre no pueden desplazarse por trabajo o porque no tienen para darle el metro que ha pasado cuando jugamos fuera de casa pues es que hay familias tenemos refugiados tenemos inmigrantes

Voz 1995 30:00 no tiene no tienen cuatro euros para darles a los niños país

Voz 1222 30:02 volver al metro pues yo te pongo una furgoneta los vamos a cambio sabes qué pasa

Voz 1995 30:07 sí yo te ayudo me gusta más lo que haces con lo de la moralidad si acabar con la injusticia de los distintos ayuntamientos sino que tenemos aquí el suyo jugar a fútbol deporte bueno de porteros sambenito de yo no

Voz 1222 30:22 Atlético le digo en venderse llaman nuestro

Voz 1995 30:24 pan bendito a setenta familias allí décadas Nagy aquí nadie te puedo decir que no se puede he dicho esto si ustedes que están ahí son muy buena pero los oyentes de la cadena se asoma una persona sin alguna de esas que les hemos contado que tienen algún tipo de interés nosotros les ponemos en contacto rápidamente ahora que llega la Navidad Illes obra un jabón pues hacemos un sorteo iba para club ya eso estaría genial un lomo o lo que sea vamos hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com ahora fichamos una mano que la gente pueda seguir jugando al fútbol fenomenal sacaba al tiempo porque hay que hablar de otras cosas pero sabemos estar aquí hablando de las cosas que si me encanta mucho porque tengo mucho cariño

Voz 1222 31:02 ya lo una dice

Voz 1995 31:04 lo hizo la verdad pues bueno yo creo que la sudadera negra porque sabe que si no hay una está mucho tiene que querer siempre como debido a que quiere si Juanma Pino tengo un abrazo grande

Voz 37 31:20 los niños se de pelo cada uno a sus Play de del barrio como mínimo diez decirle que Zidane Wyoming haciendo de las suyas a suponer hay seriedad y demás

Voz 8 31:34 voy con Toni Garrido

Voz 38 31:37 ya está sentada en el tren y lo primero que piensas es donde no estás no estás en una reunión con todo el mundo mirando T no está intentando ayudar a los niños con la lección de matemáticas no estás haciendo nada de eso porque oficialmente estás viajando y es entonces cuando tu mente mientras ve el mundo mover

Voz 21 31:55 sea a través de la Ventana piensa por una vez no soy yo la que va deprisa Renfe pasajero de tu tiempo

Voz 39 32:04 Ministerio de Fomento

Voz 1222 32:06 por lo de España

Voz 1995 36:45 hay cosas que inevitablemente empieza antes de tiempo como los adornos navideños en las calles las borracheras en las cenas de empresa y las listas de lo mejor

Voz 1 36:55 y lo peor de la

Voz 1995 37:02 vamos a hacerlo este año hemos tenido una cosecha audiovisual muy porque estas negando con la cabeza

Voz 8 37:07 hola qué tal buenos días surfistas

Voz 1995 37:10 estoy hablando y María está Love nación

Voz 15 37:12 no no no

Voz 8 37:14 vamos a ver vamos a hacer el otro día empezar yo creo que antes de ayer empezaste el programa diciendo que no íbamos a hacer listas este año hoy no yo tengo un amigo se llama Álvaro que es súper cinéfilo ICOM se ríe de los periodistas lógicamente dice Mariah esta semana cuál es la película del año todo porque ahora todo el mundo dice que todas las películas son las películas Déjame que te digo se llama

Voz 1995 37:38 la Álvaro Ruiz Álvaro Ruiz pero cuál es la película del año bueno hemos pedido a María Guerra que hiciera el esfuerzo el ejercicio tremendo sacrificio de elegir película Cubillas Barack menos no lo han visto más irremediable el compartir socializar tendrá que esconderse en algún sitio ahí se lleve usted pues un ordenador o una tele mira ya tiene oportunidad de poder verlas cinco películas según María Cuesta

Voz 9 38:11 me gusta que digas según porque lo de las listas de mejor y peor no me gusta nada entonces empiezo empezamos por la quinta que es lo que lo que me ordena que además es como de peor a mejor que no me gusta no es una película de animación que me ha encantado del estilo de Vals con Bashir es una mezcla de ficción documental se llama Un día más con vida ir está basado lógicamente en la en la en el libro de Richard Kapuscinski en su experiencia en la guerra de Angola

Voz 47 38:41 me llamo Ryszard Kapuscinski trabajó para la agencia de prensa polaca soy su único corresponsal en el extranjero y cobró cincuenta países en todo el mundo una nueva África estaba naciendo en Angola

Voz 9 38:55 bueno pues es una película que tiene e imágenes inéditas que te enseña lo que pasa lo que pasó en África era el el el el nacimiento el tercer mundo según Kapuscinski

Voz 1995 39:07 el día más con vida número cuatro

Voz 9 39:10 ah perdón perdón que les ha dado paso al corte sin que este no es tu hijo se llama tu hijo de Miguel Ángel Vivas

Voz 20 39:19 esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza los agresores no se llevarán la cartera haría el dinero

Voz 9 39:28 es la historia de Coronado en un papel de un padre con planeando una venganza brutal porque su hijo pues le han apaleado han dejado en coma es una película que debería haberse en los institutos sobre las masculinidad es tóxicas la venganza en qué pasa cuando tu hijo no es lo que tú esperas eh maravillosa Coronado tiene una nominación al Goya a mí me parece poco porque la película es es muy interesante inmerecido que merece más

Voz 8 39:57 y ahora me das paso tuvo la tercera película que más le gusta

Voz 1995 40:00 para este año a María Guerra en el número tres de las sorpresas en las nominaciones a los Goya de poder

Voz 9 40:07 de cada regate Fadesa Carmen Lola es una es una historia de amor una historia de la adolescencia de la fragilidad del amor dos niñas lesbianas gitanas que ha ido poco a poco avanzando que ahora se va volverá a estrenar precisamente por estas ocho candidaturas in y habla de lo de la fuerza el destino donde te pone el destino donde te lleva el amor pues muy muy recomendable

Voz 1995 40:33 cuando en nervios al número dos mil como esta es la banda sonora de la segunda película que más le gustaba María Guerra claro su criterio

Voz 48 40:41 este este duda

Voz 1995 40:44 bohemio y bueno me para

Voz 9 40:47 dice que con esto de las listas está viendo cuál es el top ten del del de la taquilla mundial que es Black Blackpool que es interesante una película Marvel pero a mí no me no me ha gustado y esta película que ha causado muchísimo cabreo entre

Voz 1995 40:59 el grito pantera negra ya estaba

Voz 9 41:02 la negra también está en el tres nuestro Bayona con el mundo perdido sea quiero decir son las que también es una película interesante pero a mí me ha gustado bohemia han Rapsodia yo no conocía cómo era lo que me ha gustado esta película es como el Queen hacía las canciones

Voz 1222 41:18 eso es lo eso me ha interesado ir reconoce

Voz 8 41:20 porque en efecto pues Freddie Mercury está pues casi es una historia muy blanca

Voz 9 41:26 pero a mí de las las del día

Voz 1995 41:31 vale pues vamos a la que más le ha gustado a María Guerra

Voz 23 41:35 sí señor

Voz 8 41:41 con que hoy se estrena hoy

Voz 9 41:45 en Roma la película de Cuarón que yo así que les diría a mi amigo Álvaro que ya más ya la ha visto él está de acuerdo conmigo en que no es la película del año es una película que trasciende que va mucho más allá pero hay mucha gente que yo le he recomendado que no le ha gustado que la aparecido agónica mente eh larga pero a mi me parece que es una película que rompe la lógica no del del realismo no es no es solamente la historia de una de una familia de del de una criada indígena es eh

Voz 8 42:12 es un estado mental sea una película maratón cuando llegues cuando vuelvan a poner luz en tu casa

Voz 1995 42:17 aquí no se haya acabado el la inundación sí

Voz 8 42:21 extra pues pero no dijo Tom que esta Geni que lo que mejor le parece a él es vivir sin luz pero me lo todo Alavés no debemos tributaba María por

Voz 1995 42:35 Lass no solamente las películas sino también las series Iniesta a tu juicios de las buenas

Voz 22 42:40 aquí Hingis indistinta

Voz 9 42:43 cuántas es el asesinato de Gianni Versace está Penélope Cruz haciendo un papel increíble de Donatella yo elegido sería es que no son segundas temporadas elegidos de diez que es la primera y la última porque a mí me parece no me gusta las muchas temporadas no me gusta vivir mucho tiempo en una serie me parece un retrato interesante

Voz 8 43:01 de del Miami de los noventa me parece que es está bien también le gusto María al Real Madrid

Voz 2 43:08 Dios manda que ciertas cosas salgan sólo dentro del matrimonio y la señora señores extranjera que Dios no en el extranjero que yo sí que Franco no me encanta

Voz 9 43:18 Franco no bueno es arte de Madrid que es una serie de Paco León co escrita con su pareja Ana Costa y me parece muy interesante en el enfoque me hubiera gustado más que fuera película y que fuera más amarga y más política pero

Voz 1995 43:32 bueno plantea una realidad sobre todo una Liga femenina en una época muy oscura con una Nos actores maravillosos es un planteamiento visual muy por último la serie que amarilla más le ha gustado

Voz 20 43:50 si queremos parecernos tenemos como High School que el pues adiós y te dijera que no tienes que empujarlo nunca más

Voz 9 43:57 sí bueno es Fariña es Fariña que estaba basada en la libro de Carretero y que a mi me parece que es una que nos explica es una tiene un reparto gallego impresionante y mientras en una parte está a mí me me ha impresionado ver es como el de Guayre me ha proseguido que nos retrata hay que está magníficamente hecha no sé si le van a dar los Emmy los Globos de Oro no porque no está nominada pero a mí me parece muy interesante ahora está en Netflix hilos que no vayan al cine pues pueden ciudad

Voz 1995 44:26 bueno sí lo que no tienes ganas de compartir su vida con nadie

Voz 8 44:30 María nos acaba de darnos ideas pero que no pero también compartir interesarse en el sofá de Gento Illano porque series

Voz 1995 44:40 compañías

Voz 20 44:41 es casi el cine casi también María Guerra gracias por este

Voz 8 44:47 lo mejor yo he The Kills echar ya

Voz 19 45:26 sí

Voz 20 45:34 voy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós

Voz 44 46:00 Nos gusta porque aparte de espacios y Antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno por nuestros padres toda la infancia no es habitual Irene yo a persistir son ya lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantando a las siete y a eso de las once yo les dejaba

Voz 1995 46:31 ahí de las últimas habitaciones por repasar

Voz 44 46:34 me iba a la cocina almorzaba Musa mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios los resultados resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y como estábamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos moriría cundía día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera mente antes de que fuese

Voz 2 47:37 demasiado tarde

Voz 1995 47:41 Asad tomaba Julia Cortázar

Voz 15 47:43 a cincuenta y uno

Voz 21 47:46 qué digna seas el placer de escuchar

Voz 22 51:04 hoy por hoy

diez cincuenta y un minutos una hora menos en Canarias una de las maneras que tenemos de celebrar que es viernes en este programa es tomarnos las cosas con cierta distancia con bastantes miles de kilómetros de distancia lo que nos separa precisamente de ellas en Roig que es más que residente

Voz 20 51:29 es resistente Londres

Voz 1995 51:32 ambas como es la Theresa May de los medios de comunicación recibir en Bayona aceptaría eso comentarios Cinema muy buenos días

Voz 55 51:41 muy buenos días Toni muy buenos días el Tom

Voz 15 51:44 insolventes estamos aquí estamos

Voz 55 51:46 entiendo Easy Margaret Thatcher era la Dama de Hierro ahora creo que podemos empezar a darle el título a Theresa May que es menos ilustre como políticamente pero le podemos dar el nombre de la Dama de te porque Miracle tiran cosas a la cara nada se le pega pero está en una cuerda floja ahora ahora pues os cuento