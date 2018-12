Hoy por Hoy (14/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

es viernes pero no para la actualidad que no no descansa han tenido Martín buenos días buenos

Voz 1645 00:12 has Tony ver Rivera está defendiendo en estos momentos la necesidad de un cambio en Andalucía pero el líder de Ciudadanos no considera prioritario detallar con qué mayoría exactamente Rivera participa en un foro organizado por la Cadena Ser en Sevilla en el que está presentando sus ideas para esa comunidad sin referencias por el momento al papel que pueda tener Vox jugará con

Voz 0137 00:29 seguir ese cambio veamos que más está diciendo desde Sevilla informa Óscar García adelante

Voz 1645 00:34 buenos días Rivera marca como prioridades para Andalucía la educación la innovación y el empleo y también una fiscalidad justa que no sirva dice para comprar voluntades de momento como dices nada ha dicho de Vox pero para el presidente de Ciudadanos la mayoría que se obtenga para la consecución de ese gobierno es accesorio

Voz 3 00:53 llegar hasta el último punto en la forma de configurar un gobierno una mayoría claro pero permítame que les diga que eso es lo accesorio lo principal es que Andalucía tiene que volver a mirarse al espejo y sentirse representada

Voz 1645 01:07 Rivera ha vuelto a pedir de nuevo a Susana Díaz que se abstenga para no dar la llave del Gobierno a los extremos tal cual lo ha dicho Yeste se construya desde la moderación el presidente de la patronal CEOE recuerda al Gobierno que el único camino que contempla para una nueva reforma laboral es el diálogo social con todas las partes Antonio Aramendi se mostrado molesto hace unos minutos en un acto en Bilbao con la posibilidad de que Gobierno y sindicatos puedan estar negociando sin contar con la patronal

Voz 0219 01:31 sí es cierto el tema pues atenta contra la propia negociación contra el propio diálogo social entonces lo que realmente planteamos si dijimos es que si esto es así bueno pues que que legisle el Gobierno pero que no tiene mucho sentido que eso se llame diálogo social eso no es social eso es un acuerdo bipartito entre los sindicatos y el Gobierno este martes esta unión de

Voz 1645 01:51 el Consejo Europeo con la presencia de los líderes de los países de la Unión Theresa May ha reunido con Macron antes del inicio de esta segunda jornada de trabajo en Bruselas que arranca hablando de temas económicos y aparcando el Brexit corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:04 aunque aquí si en la reunión ordinaria de jefes de Gobierno no habrá más debate ni documento alguno sobre el Brexit que el aprobado ayer un mensaje a la prensa británica sorprendida hay que sigue preguntando y también muy especialmente a los diputados del Parlamento de Serbia

Voz 4 02:18 Mail

Voz 0738 02:18 tras José Jobs expresan y ya ha hecho el mejor trabajo posible y obtenido el mejor acuerdo posible ahora le corresponde al Parlamento de Londres decidirse lo que quiere es un Brexit pactado o una salida sin acuerdo es el mensaje de consenso aquí el único mensaje que se dirige insistimos a los diputados británicos

Voz 1694 03:03 la Asamblea de Madrid acoge la última sesión de la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en el metro comparece a esta hora el consejero delegado de la compañía Borja Carabante y siguiendo todas las comparecencias está Sara selva

Voz 1510 03:13 ya ha comparecido el responsable de Seguridad y Salud Laboral José Martín dice que no cree haber cometido negligencias aunque el imputaran él no dimitiría

Voz 6 03:21 no voy a dimitir porque no tengo ninguna

Voz 1995 03:25 ningún motivo para el que admitir

Voz 1510 03:27 tanto él como Borja Carabante dicen que no supieron de la presencia amianto hasta marzo de dos mil diecisiete a pesar de existir un informe interno sobre ello de dos mil tres después del consejero delegado va a comparecer también el vicepresidente Pedro Rollán y la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo

Voz 1694 03:40 simultáneamente los sindicatos han protagonizado una protesta a las puertas de la Asamblea insisten en que la gestión del amianto ha sido pésima y que deben depurarse responsabilidades Juan Carlos de la Cruz Comisiones Obreras

Voz 7 03:50 hombre lógicamente sobre todo los cargos que han sido políticos que son los que los máximos responsables que han gestionado Metro de Madrid durante toda la vida

Voz 1694 04:00 esta madrugada la presión de vecinos y activistas ha logrado paralizar el desahucio de Pepi por quinta vez en Lavapiés las administraciones no le han dado una alternativa habitacional no puede hacer frente a un alquiler con el precio triplicado la justicia insiste en que el lanzamiento sigue en pie Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:15 buenos días así es el Juzgado de Instrucción número treinta y tres ha denegado el recurso por el que se solicitaba la suspensión del desahucio de Pep y su familia este órgano jurisdiccional considera entre otras razones que los dictámenes de Naciones Unidas no tienen carácter vinculante para la legislación española el Juzgado señala que la decisión de adoptar el desahucio sigue vigente por lo que en los próximos días va a fijar una nueva fecha

gracias Alfonso la previsión del tiempo es de frío bajan las temperaturas aunque los cielos estarán despejados luce el sol a esta hora tenemos siete grados en el centro de la ciudad

el actor y cantante Juan Gabriel murió la mañana

nadie el día de hoy en Santa Mónica California esto lo Estados

dos a la edad de sesenta y seis años

Voz 1995 06:00 es lo que sabemos hasta ahora sin embargo hace unos días en la televisión americana su ex manager ex Malle puestas mort calla no puede seguir siendo mala José bueno pues el ex manager Joaquín Muñoz decía esto otro

Voz 13 06:18 Juan Gabriel de esta Eslonza esto para nada absolutamente corazón el corazón de todos el corazón de todos está vivo y si él físicamente está me lo compra pues mira y ahora para ves que entra pasando al día quién se va a aparecer ante el público

Voz 1995 06:42 Cabriel estaría vivo según antes

Voz 14 06:45 su muerte habría sido fingida

estamos a horas quizá del regreso de Juan Gabriel del regreso de la muerte según Joaquín Muñoz su ex manager que dijo estas declaraciones que está vivo y que no sólo eso sino que está planeando su regreso a los canarios este quince de diciembre sea verdad

Voz 15 07:29 estamos a horas quizá del regreso de Juan Gabriel del regreso de la muerte según Joaquín Muñoz su ex manager que dijo estas declaraciones que está vivo y que no sólo eso sino que está planeando su regreso a los canarios este quince de diciembre sea verdad

Voz 1508 07:46 sea mentira ha despertado la inquietud

Voz 15 07:48 de propios y extraños porque Juan Gabriel sigue vivo algunos dirán cómo va a regresar si no sea ido Si su música sigue ahí si sus fiestas siguen ahí si sus letras y sus tonos y sus melodías

Voz 16 08:00 siguen ahí él simuló su muerte dijo

Voz 15 08:04 su ex manager pero para la cultura mexicana Juan Gabriel es una leyenda que trasciende a la propia muerte del Divo de Juárez porque en cada boda en cada quince años en cada festejo y ahora empiezan las fiestas navideñas también estará presente Juan Gabriel en todos y cada uno de los hogares mexicanos porque si Juan Gabriel trasciende fronteras trasciende ideologías trasciende condiciones económicas Juan Gabriel este homosexual no de qué parado que tiene problemas legales de herencia que sus hijos pelean por sus millones por lo que hizo durante su carrera artística Juan Gabriel en una sociedad de machos como la mexicana sigue siendo el Rey porque ha apropiándose de la herencia de José Alfredo para seguir vivo en su mensaje

hombre buenos días

Voz 1995 09:08 no estaba muerto que estaba de parranda andaba

Voz 8 09:10 parranda de son los están diciendo fíjate la la floreada epifanía que se va a resolver afortunadamente no escogieron el día de la Virgen de Guadalupe porque eso ya sería demasiado iniciativo de París y Messi se honda crisis nación

Voz 1995 09:25 eh

Voz 8 09:26 entonces interesante porque o es un bulo o un ardid publicitario muy bien pensado muy bien Orchestra cosa que no logró Elvis Presley por ejemplo no

Voz 1995 09:38 nuevo avión o es una realidad las

Voz 8 09:41 la revelación de una nueva forma del espectáculo en el siglo XXI porque fíjate que hace unos días se presentó María Callas Pedro en forma de holograma las personas que pagaron el boleto sabían que lo que iban a ver era una proyección en tercera dimensión pues de una difunta y aquí a la mejor lo que nos van a proponer es que vamos a poder seguir con él El aura mística de Juan Gabriel desenredar en realidad lo que no es es decir era un preso que buscaba la libertad Iker logró a través de sus canciones eso dice la película

Voz 1995 10:20 qué pasa que mezclamos afición hilaridad es verdad que en México si cabe lo hacen mejor que nosotros con mucha facilidad a mezclar esos dos géneros afición y la realidad Passio no pase esa esa resurrección hoy estamos hablando de Juan Gabriel recordamos las colas enormes en su día los millones y millones y millones de personas que mostraron su aflicción por la muerte del cantante si esto es una farsa alguien se enfada en algún momento Jorge aparte fíjate

Voz 8 10:49 que hay que recordar que el día que fue la ceremonia

Voz 1995 10:52 Beyoncé Ortúzar fue

Voz 8 10:54 el malogrado día en que el presidente Peña Nieto invitó actuaron a México hicieron desde el helicóptero en el que voló pista donde aterrizó su avión a la Casa Presidencial esperaba haber hordas de personas en las calles que lo quería insultar y que le decían que el muro no lo vamos a pagar

Voz 1995 11:14 estaban y cuando vio la concentración

Voz 8 11:17 John Le tuvieron que es decir no pero esto no es porque usted esto es por Juan

Voz 1995 11:21 haga entonces se le vino abajo

Voz 8 11:24 el Cristo tanto atroz como ha al presidente Peña Nieto

Voz 1995 11:30 si tuviéramos a día de hoy tres años después verá que vive en nuestros corazones Juan Gabriel la obra de de de de Juan Gabriel sigue activa sigue sigue siendo vigente

Voz 8 11:39 sin duda sin duda no hay una sola reunión en donde no se decanten por lo menos dos de sus canciones quién vaya Ciudad Juárez a aparte de él lamentable tú de rendirle honores a las muertas de Juárez y de lamentar el estado en el que cayó esa ciudad tan boyante incluye pasar por los lugares el terruño de Juan Guerra que es por ejemplo el no a no que se incendió hace muchísimos años sin embargo te siguen llevando en el Tour para que veas en donde estuvo no ya que no puedo decir en persona buenos por lo menos te imaginas que vas a bailar con con Juan gas

Voz 1995 12:17 queda una clave en la en la letra no

Voz 17 12:20 él dice que pues acaso que vuelve

Voz 1995 12:23 Teresa un estoy estamos en el lugar es siempre la misma ciudad económico en la misma al mejor las pruebas de la resurrección supuestamente también se basará en audios con la supuesta voz todos estos supuestos de Juan Gabriel hechas públicas por el ex manager este hombre del cantante pruebas que fueron emitidas en la televisión vamos a escuchar a Juan Gabriel el inmortal supuestamente deseando suerte a ayer ante la presentación de su libro

Voz 9 12:48 quiero descarte mucho éxito en la presentación del Líbano esta tarde con muchísimo cariño respeto coincide con la de Juan Gabriel vivo ahora

Voz 1995 13:03 Juan Gabriel se le conoce como el Divo de Juárez sí sí lo de mañana ese confirma debería pasar a ser él vivo de Juárez el redivivo

Voz 8 13:11 qué sería más o menos sentiremos lo que sintió la familia Lázaro tendrán no estén planteado muy bien el que sería eso cómodo walking dead Binyam fíjate que hace unos meses yo

Voz 1995 13:21 cometí un pequeño Quito que en una

Voz 8 13:24 la comida no voy a decir con qué persona por una persona muy importante le mencione que me parecía muy honroso que la nueva Casa de México en España estén en la calle de Alberto Aguilera dirige qué bonito homenaje de la alcaldesa ponerle a la calle el nombre de El verdadero nombre Juan Gabriel que se llamaba Alberto Aguilera a las veinticuatro horas me llamó esta persona este funcionario optar importante conociese en que problemas problema de que por qué porque tuve una cena con funcionarios del Ayuntamiento de Madrid invención en lo de Juan Gabriel dije Pío cree que sabías maestro Alberto Aguilera están muertos Dios años el verdadero Alberto Aguilera sea ahora pasa lo mismo ahora el segundo Alberto Aguilera está diciendo que va a resucitar mañana y que se presenten

público tendría que venir a la casa de México en en Madrid que está en la calle Alberto Lera que es el verdadero nombre Juan al estas fantástico pero aparte hay un nuevo tema de Juan Gabriel el divo de Juárez no vivo de faltan pocas horas para confirmar sí sí está vivo sino está vivo si todo esto es una operación de marketing pero es divertido especular con que algo mañana vaya a suceder en esta presentación en México y vamos a expedito antes la canción más conocida de Juan Gabriel en nuestro país que es esta que escuchó que no la da él la canta Isabel Pantoja y que es un hit en ambos países Jorge sí si tuvieras noticia de algún vivo muerto más por supuesto no dudes en ya no hay podamos unas las negras ya a quién más podemos invitar al programa Fat Duck mejor que Negrete gualda tampoco ojalá antes

Voz 21 16:33 gran cuéntanos lo que quieras Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 11 21:30 pero vengo con Toni Garrido en cadena

Voz 1995 21:36 once y veintiún minutos una hora menos en Canarias habitualmente a estas horas buscamos el refugio de la música en Boston hoy no es necesario Limón ha vuelto a casa por Navidad con un currículum aún más abultado que tenía la última vez que los saludamos al de uno de los mejores productores y compositores de mundo y maestro del Berklee College of Music en Boston se une ahora el denominado la mejor canción original de la próxima edición de la

Voz 1 22:04 Goya por la canción una de esas noches sin final película todos lo saben

Voz 35 22:11 sin un metro

Voz 1995 22:20 Javier Limón nominado a los Goya buenos días

Voz 17 22:23 asfixia buenos días muchas gracias Tony es un orgullo y un placer estar aquí con vosotros como siempre

Voz 1995 22:29 tiene mucha alegría al saber que debían nominó de dónde viene esta canción como como compones

Voz 17 22:33 esta canción se mira a mí me el directoras Hadi del que hemos hablado alguna vez me llamó para hacer una canción es la película componer una canción para la película para una escena de la película en la cual Inma Cuesta

Voz 21 22:48 que como podéis escuches una súper cantante Inma Cuesta cambiamos la crisis

Voz 17 22:55 ya era la novia en la boda y en un momento dado le cantaba la la canción al no a la boda esa escena pero yo le compuse esta canción una guitarra que se suponía que que que era interpretada y filmada entonces se hizo la película se filmó la escena todo el mundo emocione y muchísimo ella cantando la canción pero luego este director que es un tipo que ruedan mucho y luego en montaje toma mucha decisión artísticas pues decidió sacar la canción perdón sacar la escena de la película en la película Inma no canta en la boda no bueno pues nada bien claro y tal pero de repente al final de la película en final de créditos en vez de poner la canción que yo le había propuesto el tipo cogió la canción de Inma Irala puso el filial de créditos entonces convertido bueno pues esto de una canción que va votando con una pelota de un lado a otro lo a otro hasta que cae en el número de de la ruleta que tiene que tocar es una canción que realmente mira ahí está mi niño en Javi Javi

Voz 36 24:04 sí

Voz 17 24:09 que bueno como el final de la película sin desvelar nada es muy triste

Voz 1995 24:12 sí

Voz 17 24:13 pues entonces va va muy bien la película de las que de esas canciones que que que por lo que yo visto la deja la gente sentado

Voz 37 24:24 seguro que hemos el juego

Voz 21 24:34 yo soy socio

Voz 9 24:37 apareció en el momento Garzón Javier decide cambiar pero has visto nada y apenas había leído el guión

Voz 17 24:43 no bueno había leído el guión hoy a escena hay bueno me tenía alguna iniciativa alguna información pero es que si es una canción de amor de una tipa que a su novio le canta una canción en una boda básicamente

Voz 1995 24:57 bueno pues esta esta canción acontecieron viejos tengan repaso porque compartes nominación en esa categoría con el gran Coque Malla hay su canción para la película campeones este es el momento

Voz 38 25:09 sólo quiero ganarle tiempo al tiempo que a dominar probó una mano me entrego

Voz 1995 25:28 gran Coque Malla gracias a nada una semana estaba despidiendo surgida con dos conciertazos en Madrid Cela en La Riviera y que interrumpió sus vacaciones para agradecer la nominación

Voz 17 25:37 es muy bonita muy bonita canción y además es muy amigo oí un orgullo estar tener mi nombre en la misma lista que el señor

Voz 1995 25:46 contra baila pues también esa lista aparece Paco de la Rosa la canción me vas a extrañar

Voz 39 25:50 el Carmen y Lola y dando fe de la diva

Voz 1995 26:02 y la última de las nominadas si es Roque Baños y testigo diez por la canción tarde azul de abril de la película El hombre que mató a Don Quijote

Voz 18 26:18 cuando empezó

Voz 1995 26:21 así que el próximo dos de febrero estará en Sevilla porque esta vez no estoy mis no se celebran en Madrid los Goya se hacen en en Sevilla estarás ahí

Voz 17 26:28 sí por supuesto ya Sevilla pero quería mencionar también que aunque estas cuatro canciones yo yo creo que están muy bien Hay instan desde luego merecidamente en esa lista este año merecía la pena que mucha canción estuviera lista osea el yo cuando he visto el el todas las candidatas ahora justo en el listado a Silvia Pérez Cruz en fin a Lucas Vidal a como de canciones buenísimas de muchísima gente osea que tiene un valor yo creo que es la segunda vez que estoy terminó estuvo una vez o no la película de David Trueba con Andrés Calamaro ya que aquel año me acuerdo que ganó bebé así que bueno a ver si este año suerte pero pero era había era o ha sido una buena cosecha de canciones este año

Voz 1995 27:16 sí de película se además ha habido muy muy buenas películas hay que recordar que esta nominación a la mejor canción es relativamente reciente los premios cumple veintitrés años los Goya pero curiosamente hasta el año dos mil uno no existe sí a la la categoría no existía la categoría de mejor canción la primera canción galardonada con el premio fue el tema fugitiva de Manuel Malú nota cara JJ chaleco para la película fugitiva en el año dos mil dos se llevaba el Goya a la mejor canción original tu bosque animado de Luz Casal y Pablo Guerrero la película denegados pudieran en que bosque animado bastante familia bueno unos años más tarde no encontramos con este tema el documental El milagro de Candeal dirigido por Fernando Trueba con música de Carlinhos Brown

Voz 41 28:19 el resto

Voz 1995 28:36 es curioso que supuso el milagro de Candeal en las puertas Cabrio

Voz 17 28:39 si ésta estaba producimos juntos además justo esta canción la de Carlinhos es bueno yo creo que fue una de las películas ya hay distintas manera de de de de proponer canciones para la película no hay canciones que son parte de película musicales lo tiene claro en mil canciones que forman parte de la historia realmente no que se decantan en la película que también

Voz 9 29:02 luego hay canciones que realmente estar ahí

Voz 17 29:04 como la de Jorge Drexler no os acordáis que que que es lenta sí o de final de crédito y que son muy bonitas y que y que merece la pena no pero es curioso las diferentes las muy diferentes maneras que una canción tiene de sobrevivir de convivir con la película no a mi lo que más me creo que las que más se justifica en que no es el caso de la mía por ejemplo este año pero es cuando la canción realmente forma parte de las pérdidas no

Voz 1995 29:32 año dos mil seis Me llaman calle de Manu Chao

Voz 11 29:36 ayer pisando me llaman Calle

Voz 1995 29:46 el año dos mil ocho para el documental

Voz 25 29:47 el Carlos Saura Fados esta es la canción que saludaba Bianca

Voz 1995 29:59 la lluvia volvió sobre los Goya han tenido mucha reconocimiento a la música portuguesa la brasileña estuvo aquí hace un rato Langui que ganó precisamente el Goya a la mejor canción original con el truco del manco

Voz 11 30:11 qué va quisiera que no fuera así según TEPCO que asiste tocará sufrir cada colmena esconde una historia feliz la suerte de poder reír

Voz 1995 30:22 también este año que finalmente no llegó la nominación Silvia Pérez y que ya ganó el mismo Goya Goya a la mejor canción por la película Blancanieves esta una canción en inglés You One to be love has de la gran familia española pese a que el cine y la música hacen un tándem fantástico y al revés no mismo ya es muy difícil entender una lucha de la nueva producción musical

Voz 17 31:10 bueno las series no cuántas series no eh de la clase papel narcos están vinculadas ya una canción aquí ya no se sabe al final quién es quién y qué que ayuda que lo realmente

Voz 1995 31:24 las cosas no pero es una de las mejores series de las mejores selecciones musicales en SER hiciera House guardas House sí sí del doctor House pues si tiene usted esa oportunidad váyanse a cualquier recopilación a a cualquiera que tengan a mano hace una selección musical maravillosa sí sí maravilloso

Voz 17 31:46 a mí me gusta mucho a mí lo que más me gusta es aparte hay muchos grandes autores no pero por ejemplo Gustavo Santaolalla es un tipo que además de componer grande bueno obviamente tiene dos Oscars a bandas sonoras

Voz 1995 31:58 que lo digas tú lo cara que Isère

Voz 17 32:00 así es como es productor iría al margen del cine ha trabajado mucho

Voz 21 32:05 pues claro tiene que meter una canción es un gustazo

Voz 1995 32:10 hay hay hay gente que sabe elegir perfectamente en esta gente que eligen a la perfección

Voz 17 32:18 la canción olvidados durante décadas quiso pero en este momento lo saca lo ponen una película destaca tanto como él algo más película El gran maestro para mí

Voz 21 32:28 Jorge y Scorsese no sé si es un tipo que te puede meter veinte canciones una película pero veinte una tras otra es un subidón subidón subido no

Voz 1995 32:39 en fin vamos a esperar al dos de febrero para conocer al ganador de los premios Goya una de las nominadas sus la dejadez

Voz 9 32:45 Airbus Maya a todos ellos muchísima suerte

Voz 1995 32:47 estoy voy con tu canción porque te conocemos a T

Voz 9 32:50 bueno esto no tiramos por qué has venido a algo que vaya por email

Voz 17 32:53 gracias a Inma Cuesta que de verdad

Voz 9 32:56 ya sabemos que sonara pero no se puede cantaba bonito que me cuesta pues

Voz 1995 33:00 con ella nos despedimos escuchan

Voz 43 33:07 como no

Voz 17 33:17 en la Cadena SER Hoy por hoy y con Toni Garrido

Voz 1995 39:13 hay una santísima trinidad de la comida viejo una formada por el melón con jamón

Voz 52 39:18 el cóctel de gambas y la contesta lo llamen como lo llamen eso es condesa clase llama otra manera ojo así que nadie

Voz 1995 39:27 sienta ofendido de todo todo bien pero desde los tiempos de Don Pelayo hay alguna comida que ha sobrevivido y eso tiene mérito

Voz 0477 39:39 de Jorge muy buenos días pasa buenos días Contés en a la tarta el whisky por Dios Toni del gusano el pijama el pijama pero la tarta al músico dicho raza de whisky que ser plata del camionero por antonomasia el pollo

Voz 1995 39:54 Nos hace años íbamos a comer sitio a las afueras de Palma han típico mesón mallorquín buenísimo impedía siempre dispone de poste una una tarta el whisky chorrito de iberos intacta

Voz 9 40:11 sí

Voz 0477 40:15 compost eso sigue todavía soy nace como sea me entiende todo el mundo no contestaba yo que sé no sé

Voz 1995 40:25 qué pasa con esa hoy queremos fijarnos sobre todo por encima de todo

Voz 9 40:29 el cóctel

Voz 0477 40:34 es impresionante me encanta timbre de gloria de la cocina más casposa más rancia y más maravillosa mimarlo lo Navidad además cuando esperábamos a fiestas para comer golosinas porque antes cosas algunas en la restó al año pues comemos lo que podíamos no con esas copas de cristal os acordáis

Voz 9 40:50 sí veo de bajo

Voz 0477 40:52 tiritas con esa de bote que convertimos en Salsa rosa pues con ese tomate con ese golpe de Wish cazo que sobraba de whisky zumo de naranja maravilloso y luego también tengo otro recuerdo no sé vosotros os acordáis que era otra golosina comíamos como a Unesa sobre Triángulo de pan Bimbo que yo creo que es un poco de hermano pequeño de del cóctel de gambas

Voz 53 41:14 día de la misma familia no el el cóctel el sueño imposible para un un sueco de origen paletos usted que como era era nuestro sueño comer vídeo en qué momento el cóctel de gambas dejó

Voz 0477 41:26 pues en el momento en que la civilización contemporánea me que cambió el plato de porcelana por la pizarra de angular que cogieron unos pizarras de las techumbre esas casas convirtieron todo eso en platos nos hemos vuelto unos para este unos años que parece que como que hemos emprendido a comer y nos hemos vuelto todos como vanguardista si de repente pierde pierde indigencia esos platos que por cierto en alguna carta de algunos restantes veo que vuelven a aparecer y la gente se alegra mucho porque son platos contundentes súper sabrosos tampoco son baratos pero bueno en fin ricos y yo que sé son una fiesta todo lo que sea ensalada y rusa cóctel de ambas yo creo que era todo eso nos hace alegrarnos la existencia en las bodas por ejemplo que te suben cosas muy modernas la gente donde va pues al jamón Nancy a rusa ha cóctel de gambas a la croqueta nadie va a la piruleta cristalizada de parmesano al aroma de los últimos suspiros de una oveja punto de morirse

Voz 9 42:23 sí sí sí nos vimos no

Voz 0477 42:26 en fin es el tipo de cosas que me lo que me malo Toni que no no pero es que tienes toda la razón

Voz 1995 42:30 no no tienes un pero que ven Málaga

Voz 0477 42:33 decir hago China la pobre que me estará escuchando problemas de llamando a mi madre pero fíjate metía el cóctel de gambas en una piña se acogió una piña la vaciaba rellena avala la piña con cóctel de gambas lógicamente no es el cóctel de gambas y la piña en la tiramos a la basura pero bueno en fin ese impulso

Voz 1995 42:49 eso claro ahí para los ortodoxas poner un poquito de piña mítica Dita no no está dentro de los planes

Voz 0477 42:57 era Mallén fíjate yo prefiero antes que meterle Piña que la piña la piña está bien yo creo que meterle Piñana pincha un horror a la más pues igual también yo antes que piña prefiera meterle por ejemplo aguacate y sobre todo prefijos meterle manzana verde la manzana verde ácida que está muy sabrosa coronas de hábitos y la mente el cóctel de gambas pues con el con la salsa de tomate con zumo naranja Worth Esther la lechuga en tiritas y luego la gama cocida hay pelada eh yo creo que era mucho mejor sobre todo las cabezas de las gambas cuando las peleamos para hacer el cóctel de gambas es importante que se jugo que está dentro de la cabeza aprendemos la cabeza para que salga todo especie como de sustancia todo ese sexo marino maravilloso irse Julito sólo añadamos al cóctel de gambas y de esa manera conseguiremos pues carteles de Gaspar modernos mucho más sabrosos y bueno yo creo que la avanzan a la vez ir junto de la cabeza también de de mucho sabor telegramas

Voz 1995 43:50 no está nada mal alguna

Voz 9 43:52 está todo esto que has dicho también saca que obliga a añadir a lo hacemos sobre una cama de pánico lo que haría yo

Voz 0477 44:01 con un cóctel de gambas se lo pondría encima fue dar boda realista de diez actrices españolas a las que cubrir a las que cubrir

Voz 1995 44:10 era la así que

Voz 0477 44:12 eh yo que se puede saber eh yo cojo conozco gente que la pone encima de una galleta que pone encima de una coctelera más de verdad lo he visto muy Bacon siempre de Bacon Crispi por supuesto que encima de una buena un buen cóctel de gambas le puede dar un toque impresionante es el preguntas ya es que te increíbles que que te diga FETE incluso conozco fíjate esto te lo digo que es en serio Yukos con tío que coge el cóctel de gambas lo mete en la batidora con Sting ficticia tercer estos días que tuve yo sé si me meten es Ci mete el cóctel el caso o la o la o la ensaladilla rusa Itar suele añadir sujetos que rollo que sabe lo tritura no voy a decir el nombre porque es un sobrino tiene pocos años pero chicos no tritura lo hicieron se lo bebe dice que es una especie que quieren como sabroso pues en fin este tipo de maravillosas que es la vida que es la vida que es la vida sueco sin acción estas cosas ni imposible esta mal

Voz 1995 45:14 en unos segundos si no segundos vamos a jugar con nuestros oyentes y con David de Jorge queremos rescatar todos esos ingredientes querido cayendo en el olvido pero que son muy sabrosos le dan un toque especial a todas las recetas ya todas las mesas en estas fechas tan señaladas

Voz 0477 45:29 plataforma que plantea el Jobim previo

Voz 1995 45:32 uno sino algo desconocido así que así nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta llámennos porque unos instantes nada en unos minutos

Voz 9 45:41 jugamos con ustedes y David de Jorge a comida vieja Ros vid nueve carenado a las madres

Voz 1995 51:29 Irán se vea usted carroza joven le tira lo vintage nunca votaría Vox hay algo en un hombre a caballo que apela a su instinto entre tres

Voz 9 51:41 mí que Diego la bronca que comenta de Jones menos y participe en el Gran Concurso de navideño más de ayer que hoy por hoy hay tenía un chiste buenísimo o un extremo de contar un chiste vida contagió expectativa cual unos este tipo Arguiñano qué tipo de Yeste

Voz 1995 52:05 a la quita la musica es que lo pensé ayer pero tú sabes porque este programa Se llama Hoy por hoy a laringitis esto una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Paul McCartney es una entrevista nuestro esto que estoy contando

Voz 0477 52:21 es verídico y cuando acaba

Voz 1995 52:23 donde graba la entrevista con más con McCartney dice hoy esto cuando cuando es admitir dijo Iñaki Hoy por hoy

Voz 9 52:34 sí porque seguimos por el concurso

Voz 25 52:41 vale que hoy por hoy

Voz 57 52:45 el Sevilla muy bueno pues días Manuel el chiste era buenísima fabuloso lo me una realidad

Voz 9 52:58 hombre pero tampoco nos vengamos arriba no

Voz 57 53:01 bueno estás listo para competir aquí en la cocina me gusta porque yo soy de cocina retiraba

Voz 1995 53:10 pues de esta va a ser muy tradicional vamos con la primera pregunta satén todo Manuel debemos el concepto comida dijo una gran Miguel López Iturriaga el equipo del comunista pero sabría decirnos cuáles son los ingredientes básicos y los cuál es un cóctel de gambas no puede llamarse cóctel de gambas Sepla toques el símbolo del concepto comida vio una a gambas aguacate y Salsa rosa B cóctel porque la gama es opcional pero la privada OCE gamba lechuga y salsa cóctel

Voz 57 53:46 pues yo creo que la se vale

Voz 1995 53:50 suba hila salsa cocktail siguiendo con la salsa cóctel que lleva la salsa cocktail a mayonesa que tuvimos taza o Tabasco mayores hay que licor de coco granadina chorrito de ron

Voz 57 54:06 creo que las

Voz 9 54:08 qué más habido muchos cóctel se nota se nota

Voz 57 54:15 mote me gusta pero no no yo no plato dijo no me gusta a mí me tengo que no nos quiten la magia pues unos premios Un bote me encanta me encanta eso es

Voz 9 54:26 qué persona tiene Manuelita decir decirme

Voz 57 54:32 no yo yo tengo claro que no te enfada David

Voz 9 54:36 yo me enfado ni con que Vega tercera

Voz 1995 54:41 todos sabemos que ahora mismo lo más moderno es comer para desayunar tostadas de pan rústico con aguacate ese alimento que fue el colmo de lo exótico en los ochenta lloras el desayuno preferido de los modernos pero sabes cuál es la capital del mundo del aguacate ah es mala saña que hay mucho hipster ve Michuacán en México que es el principal exportador o Nueva York

Voz 57 55:03 la capital de modo que tengo más dudas que jugo

Voz 0477 55:07 de pregunta que jugón

Voz 57 55:10 María tiene

Voz 1995 55:11 malasaña ve Michoacán México

Voz 57 55:14 se José Nueva York las eh

Voz 1995 55:20 tan es la capital mundial del del aguacate vamos al siguiente el huevo hilado es un básico del buffet viejo el huevo hilado eso es una cosa va estaba ya es decir con que hoy en se prepara a

Voz 57 55:33 con pelo de huevo de gallina feliz ha pues siempre en peligro tele con Gemma de huevo y azúcar

Voz 9 55:47 con ese día pelo de Torre del huevo hilado lo llaman así

Voz 57 55:56 duele cuando yo ya lo reponer de azúcar Gemma y azúcar

Voz 1995 56:02 la siguiente pregunta según Ana Vega autora de la gran biblia cocina viejo en el postre que mejor condensa el espíritu Begino bien uno es a la tarta que no lleva whisky pero tiene color sepia y sonada labrada ve la tarta contesta por su nombre con su nombre de Kournikova de imitación de alta alcurnia de imitación OCE cualquier tarta industrial que se guarde en el congelador ocupa un lugar de honor en nuestros corazones

Voz 57 56:30 por qué bonitas jamás descansa de ese cualquiera eh venga hay vale le hicieron pregunta termina después

Voz 9 56:43 es prefieres que tiene que hablemos del lenguado

Voz 57 56:47 solomillo Wellington joder que los plazos

Voz 9 56:51 con lo cual el lenguaje

Voz 1995 56:56 tampoco ha corrido mejor suerte en esto de la comida alguna lenguado Beniel que ya nadie quiere pero aquí

Voz 9 57:01 queda como que ya nadie quiere todo siete