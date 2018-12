Hoy por Hoy (14/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias

Voz 1018 00:08 Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días periodistas de Madrid y Barcelona se concentran a esta hora frente a las sedes de supremo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respectivamente para defender el derecho a la información de todos los ciudadanos una protesta además por lo que considera un ataque directo al ejercicio del periodismo tras la orden de un juez de Mallorca apoyado por la Fiscalía que requisó los teléfonos móviles y ordenadores de dos reporteros que investigaban un asunto de corrupción el llamado Caso Cursa tenemos por tanto doble punto de conexión en directo primero con el Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:39 gracias Antonio buenos días primero fueron dos periodistas del diario punto es imputados por investigar el caso Cifuentes y ahora la policía requisa los teléfonos de un periodista una periodista de Europa Press y otra del Diario de Mallorca por investigar un caso de corrupción es intolerable dice el centenar de periodistas que se han desplegado aquí delante del Tribunal Supremo con una pancarta dice nuestro secreto profesional tu derecho a la información nos lo decía hace un rato Alejandro de la Federación de Sindicatos de Periodistas esto es imparable

Voz 3 01:04 hable no solamente un ataque a la libertad a los periodistas ciudadanos la información porque quién manda

Voz 2 01:09 ahora colegios previstos sabiendo que su mensaje

Voz 3 01:12 puede difundirlo cualquier

Voz 0055 01:14 cada vez viene más periodistas a la puerta del Tribunal Supremo José Antonio el Comité Intercentros de Prisa Radio ha emitido un comunicado mostrando su absoluto rechazo a la actuación del juez

Voz 1018 01:23 tenemos el otra conexión frente a la sede del Tribunal Superior de Cataluña al Prat

Voz 4 01:28 a esta hora siguen llegando periodistas de todos los medios para sumarse en esta protesta delante de la sede del Tribunal bajo el mismo lema el secreto no se tocan muchos de ellos llevan pancartas con el mensaje nuestro secreto profesional es tu derecho a la información está prevista también la lectura de un manifiesto para denunciar que en cuarenta años de democracia y es la primera vez que un juez ordena la incautación de móviles a periodistas

Voz 1018 01:52 hora doce dos minutos está reunido el Consejo de Ministros sin Pedro Sánchez se encuentra todavía en Bruselas en la recta final de la cumbre comunitaria centrada del Barça en el bares y ponerse mensaje a Theresa May de que se aclare en primero los británicos sobre lo que quieren Griselda Pastor

Voz 0419 02:05 exactamente sí sin garantía sobre qué quiere el Parlamento británico no puede darse nada Teresa Mille Ésta es la clave para entender el rechazo europeo a sus demandas lo que escuchamos ayer no nos tranquiliza frente a qué va a pasar en el Reino Unido y por tanto no podemos dar nada explica el primer ministro belga Shepard Michel al llegar a esta cita que continúa aquí con May todavía en la sala sin posibilidades de modificar el texto aprobado ayer un texto que reitera que los Veintisiete se ciñen al acuerdo de noviembre ya esperan saber qué quiere el Reino

Voz 1018 02:39 comida gracias eh Griselda al Consejo de Ministros aprobará entre otras cosas un decreto ley para reformar la normativa sobre alquileres de viviendas y también un plan de inversiones en defensa de más de siete mil millones de euros que por ejemplo que contempla la fabricación de trescientos cuarenta y ocho vehículos blindados Illa de cinco fragatas que se iban a construir los astilleros de Navantia en Ferrol para cuyos trabajadores suponen auténtico balón de oxígeno Radio Galicia Aida Pena

Voz 5 03:01 el presupuesto supera los cuatro mil trescientos millones de euros y supondrá carga de trabajo para los próximos trece años la construcción de las cinco fragatas F ciento diez creará siete mil empleos defensa sustituye así seis fragatas Santamaría con treinta y cinco años de antigüedad el alcalde de Ferrol Jorge Suárez destaca precisamente el impacto que ese contrato tendrá su

Voz 6 03:19 por el empleo no va para toda la comarca para recuperarse es más de seis mil pósters de Traballo perdidos una sociedad sector naval para poder incorporar nuevas plantillas de personal de la banda

Voz 5 03:31 este encargo que obtiene la aprobación del Consejo de Ministros es uno de los pilares del plan estratégico de Navantia que va a suponer la renovación del astillero ferrolano

Voz 1018 03:39 sobre Cataluña Gobierno que preside Quim Torra estudia la respuesta que dará la carta de Moncloa para cerrar una posible entrevista entre Pedro Sánchez y el presidente autonómico el próximo viernes coincidiendo con el consejo de ministros previsto en Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 03:50 según cuentan a ser Cataluña fuentes de Palau la intención es responder a la petición del Gobierno entre hoy y mañana recordemos que el guber hace unas semanas afirmaba que no habría Reunión entre Sánchez y Torra el día veintiuno Si no se reunían también todos los ministros y consellers pero los últimos días esta exigencias ha ido rebajando y es que tras la polémica por la vía eslovena la Generalitat quiere poner el acento en la oferta de diablo

Voz 7 04:09 hoy negociación y esto le ha llevado a replantearse

Voz 1673 04:12 el encuentro entre presidentes Avui

Voz 8 04:14 la patada a la conveniencia o no de esta reunión no

Voz 1673 04:17 al conseller Damià Calvet explica en declaraciones a la aquí a Josep Cuní que esta mañana va a debatir si acepta o no la Reunión aunque advierte que la voluntad era celebraron un encuentro bilateral para abordar todos los temas sectoriales y evitar así dice que el encuentro entre presidentes se convierta en poco menos que un gesto simbólico

Voz 1018 04:32 hay justo al día siguiente de ese consejo el veintidós de diciembre sorteo de la Lotería de Navidad por si lo habían olvidado escenario un año más el Teatro Real de Madrid al que ya han llegado los bombos Elena Ballesteros pues sí

Voz 1913 04:43 bombos que pesa mil doscientos cincuenta kilos han llegado ya están bien custodiados en los bajos del Teatro Real desde ahora y hasta el sorteo se harán pruebas el viernes veintiuno los suben al escenario para ensayo general y el XXII era el día del sorteo son los bombos de siempre el mecanismo de siempre sólo cambian algunas gotas

Voz 9 05:00 la revisión un cero coma dos por ciento de ellas que podría rozamiento algún siete es de suelen confundir con el uno ya han sido sustituidas pero estamos hablando de doscientas sobre sobre elección mil un porcentaje muy pequeño

Voz 1913 05:14 la novedad este año es que los ganadores pagarán menos Hacienda porque la cantidad libre de impuestos sube de dos mil quinientos a diez mil euros y todo

Voz 0325 05:21 Carlos Cala Isabel Quintana la DGT admite que puede haber vehículos con derecho a pegatinas ambientales aunque estén matriculados antes de las fechas límite establecidas tráfico reconoce que si cumple la normativa no importa que fuera matriculados antes de dos mil once gasolina hay dos mil seis los de diésel

Voz 0824 05:35 se lo cuenta en la SER el juez que asumirá el caso Villarejo Manuel García Castellón va a denegar la libertad provisional al excomisario por el elevado riesgo de fuga el juez De Gea encargado hasta ahora de la causa si se había planteado concederse

Voz 0325 05:47 jornada de huelga de interventores en Renfe que ha obligado a cancelar ciento cincuenta y cuatro trenes entre Alta Velocidad larga y media distancia Fomento ha establecido unos servicios mínimos de hasta el setenta y ocho por ciento en hora

Voz 0824 05:56 apunta el Banco de España reduce una décima hasta el dos y medio por ciento su previsión de crecimiento para este año la mantiene en el dos con dos para el que viene rebaja hasta el uno con nueve por ciento en dos mil veinte lo atribuye a la atenuación de los efectos positivos de la política monetaria sobre las condiciones de financiación de la con

Voz 0325 06:11 la deuda pública toca un nuevo techo se sitúa en el uno en uno con diecisiete billones en el tercer trimestre del año en noventa y ocho coma tres por ciento del PIB el dato es un golpe al objetivo del Gobierno que pretendía cerrar dos mil dieciocho con la tasa en el noventa y siete por ciento una intención que sigue mantenía

Voz 2 06:27 esto es lo que tenemos por ahora se luego te escuchamos seguimos

Voz 1995 06:42 Toni Garrido dos seis y seis una hora menos en Canarias lo contaba troncal en en su Toms Letters y lo leído ya saben de qué les hablo sino se lo cuento el juguete más codiciado por los niños en Estados Unidos lo que piden los niños a los padres que más piden es un unicornio

Voz 2 07:01 qué hace caca con purpurina

Voz 1995 07:05 claro hemos dicho

Voz 2 07:07 qué podemos añadir sobre esto no que como lo caca con purpurina madre Dios Eva Cruz muy buenos días engendro existe como hemos llegado al genialidad

Voz 7 07:26 genialidad porque unifica en un solo artefacto dos de las tendencias más pujantes de dos mil dieciocho por un lado mierda no les meses blandía Blue ese puede hacer en casa que vuelve locos a los niños tan locos que hasta hicimos una sección la temporada pasada

Voz 2 07:41 de lo que era aquel que hubiera sido de de Sergio del cuello donde estés vamos a recordar

Voz 12 07:54 les Lime Baba o moco en inglés es una especie de como bien decías blandir Blue de toda la vida caseros pero que se ha puesto masivamente ahora de moda en toda la velada del planeta gracias a los tutorial

Voz 2 08:04 de acuerdo

Voz 7 08:07 pues la locura de les Line persiste se une a la fiebre por los Unicornio este año a que no había piscina este verano que no tuviera su unicornio flotador pues hemos localizado el inicio de esta locura por los únicos torneos en esta escena de la película Group tres

Voz 13 08:27 el unicornio de pinus

Voz 7 08:32 moción a partir de ese momento millones de niñas de todo el mundo empezaron a obsesionarse por los Unicornio y la empresa que fabrica él UF6 Lime su Price ahora ha hecho su agosto en diciembre es un unicornio ideal de la muerte con ojos enormes y suaves crines de colores eléctricos que defecto se encontró con purpurina si tiene seis años que otra cosa puedes desear en el mundo

Voz 2 08:53 eso está a la venta en España por supuesto esto no

Voz 7 08:55 no validación amigos unicornio con Kaká purpurina para todos espera que se vendan seiscientas cincuenta mil unidades

Voz 2 09:03 Price y no te digo yo mi hija y me pide un si otros juguetes espera que traiga por millones Papá Noel y los Reyes

Voz 7 09:20 sus sacos Bues en España están causando furor las ve Elise son unos muñecos interactivos que hablan solos y les late el corazón si a mí me preocupa un poco qué pasa cuando les deja de latir el corazón os imagináis el caso es que además tiene un aspecto de vez de bebé recién nacido con un corazón con puntos dibujaban me dio el pecho pero al mismo tiempo hablan cosa que es un poco inquietante bueno yo no tengo de tres a seis años que es el público natural de estos Mirek y es curioso con unos muñecos nunca pasa especial pero nunca pues en España desde luego que no somos el país europeo donde más muñecas Se venden en proporción a nuestra población suponen el dieciséis por ciento de la cuota de mercado de juguetes mientras que en el resto del continente son sólo entre el siete y el doce es curioso con los datos demográficos que conocimos esta semana parece que nos dedicamos más a la crianza de ficción que a la crianza de niños reales

Voz 2 10:07 podríamos estudiar pero que vamos quema regalos corren un riesgo de agotarse este años

Voz 7 10:12 pues si sus hijos han pedido las Lola al sur Price corra a la tienda más cercana que se agotan son muñecas que gustan no tanto por ellas mismas sino porque son sur Price que es la clave son un producto de la fiebre del han Boxing se esconden tras siete capas de accesorios reafirmando que a los niños lo que les gusta es desenvolver más que el muñeco en si les educamos en la satisfacción inmediata y claro pasa

Voz 2 10:34 existe también tendencia en cuanto a géneros hay Cuba

Voz 7 10:37 tras de chicos claro este año vuelven con fuerza a los coches Hotmail Buils que son un clásico Super asequible porque la mayoría cuestan menos de dos euros pero claro tiene truco porque los niños los coleccionan hay centenares de modelos hay hace te ponen un pico votará pero tal vez el Halcón Milenario de Lego sí que es bastante más caros cuestan más de cien euros bastantes horas que puede estar

Voz 2 10:57 el mapa es un juguete clásico de alcohol milenario de delegó no hay ninguno asociados

Voz 7 11:03 es José ahora si os acordáis el equivalente de este año al centro de mando de la Patrulla Canina que trajo a los padres por la calle de la amargura en dos mil quince porque se agotó en todo el país en Navidades y costó el costaba el doble en la reventa pues este año este juguete es el centro de control de los pilla más

Voz 1673 11:19 el año pasado pero su reinado sea prolongado con

Voz 7 11:22 notáis a los pilla más somos niña superhéroe Volando voy en pijama

Voz 1 11:30 una iguales la rabia los dibujos una igual

Voz 7 11:34 bueno pues este juguete acabará como todos los de todos los años olvidado en los estantes más altos de la habitación infantil esa melancolía que tanto explotó Toy Story le ha bastado por ejemplo en dos mil uno al scalextric que fue Luis Cueto más bandido dos mil dos y dos mil tres las Núñez habrá en dos mil cuatro el tamaño Bochi en dos mil cinco la primera generación de los Urbi los für esos morritos garantizaran prehistóricos

Voz 2 12:03 pues la verdad que tampoco entre los seis kilos es la única finca Casa los únicos torneos con caca de purpurina imaginaria es un regalo gracias seguimos

Voz 19 13:00 sí

Voz 23 14:21 hola me llamo Ricardo sede me manda además en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén en Madrid eso no se pronunciar bien el nombre

Voz 24 14:31 de mi pueblo quede más era no más de la gente esa burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo he encontrado esos amigos que en vela de nada más que eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director

Voz 25 14:48 por Dani Garrido no no no

Voz 2 14:53 la vida

Voz 0959 15:11 en España la tasa de desempleo es de aproximadamente el treinta por ciento trescientos cincuenta mil puestos de trabajo se van a quedar sin cubrir estamos dentro de una transformación digital y un entorno en continuo cambio eso requiere adaptaciones y soluciones rápidas por parte de las empresas y por eso Fundación Telefónica acaba de presentar la nueva plataforma conecta empleo mapa del empleo punto Fundación Telefónica punto com estamos con Luis Miguel Olivas el es el director de empleabilidad de Fundación Telefónica hola qué tal hola Murias con las nuevas tecnologías y la transformación digital el big data cuéntanos cómo habéis construido una herramienta online tan potente apea en tiempo real a demandar empleo

Voz 26 15:42 los usuarios interactiva con los recientes que los datos que quieras dado son tremendos nos obligaba a tomar acciones rápidas acciones aprovechando las las las potencialidades que nos da la transformación las herramientas de Big Data el inteligente fertilidad para que para poder levantar toda esa información de los portales de empleo como Infojobs entre otros para poder también conocer perfectamente al usuario y en función del conocimiento que tenemos de usuario de lo que está demandando exactamente esa vacante de empleo ofrecerle ese itinerario personalizado que sólo hacemos llegar a través de un robot de la amplia un asistente conversación que va en todo momento aconsejarle qué tipo de formación tiene que ir desarrollando a lo largo de su vida

Voz 0959 16:21 después de desarrollar esta herramienta hacia dónde creéis que va el futuro

Voz 26 16:23 el mercado laboral es meramente bueno está claro que que en toda esta transformación tecnológica esta revolución tecnológica la persona tiene que está en el foco de toda transformación y ahí nosotros fomentamos siempre que esto tiene que ver un tema de competencias transversales cinco competencias emprendedoras competencias que te hagan ser capaz de detener felicidad a los cambios de adaptarte continuamente de trabajar en equipo hay apostamos mucho por todo esa ese paradigma por eso Luis Miguel qué consejo darías a los jóvenes que nos están escuchando y a las empresas bueno en todo este revolución tecnológica hay una palabra enorme que es oportunidad en esa oportuna tenemos que ser capaz de sacar nuestra actitud y nuestra pasión por parte de las empresas tenemos que dar la oportunidad nuevamente a esos jóvenes que tienen esas competencias esas habilidades para ocupar un puesto en nuestra en nuestro mundo laboral hay que confiar porque el futuro es de todos los mira Olivas director de empleabilidad de la Fundación Telefónica muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros

