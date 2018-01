La Hora Extra: Instrucciones para liarla (10/12/2017)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER la hora

Voz 3 00:05 la el discurso que el cineasta escritor actor y artista visual John Waters pronunció ante la promoción de dos mil quince

Voz 3 00:15 Paul Island en lectura muy personal de Pepe Rubio se supone que tengo que servir de inspiración

Voz 4 00:21 yo le digo no es no recordad que uno es gratis Se supone que tenéis talento Jaques laSexta es que cada uno se espía ser cotilla escuchada escondida

Voz 5 00:34 en la crítica de hoy debería ser el primer día de vuestra nueva desobediencia adulta de huida de la normalidad gente normal es la que le vuestro enemigo es el integra

Voz 5 00:49 qué sorpresa contra la sociedad

Voz 5 00:53 la escuchada vuestros enemigos políticos encontrar la manera de hacerles Rey nos llega a todos los ricos los necesitamos para financiar nuestras películas o nuestro arte

Voz 5 01:13 los pobres a los pobres de espíritu

Voz 5 01:20 para echar la culpa de todo a vuestros padres

Voz 0564 01:27 las novio enamorado

Voz 5 01:30 tres semanas juntos que no te enteras de salida al mundo hijo del mundo horrorizado nos destruida

Voz 5 01:45 la tecnología ponerme nervioso ha llegado el momento

Voz 1340 01:55 lo único que te ofrezco es la más Rafael Sánchez Ferlosio esta semana cumplió noventa años

Voz 11 02:11 claro los FEGA cómo lo dijo claro dijo Valle Inclán hoy torero halló que aquí sólo te falta para que era muy bueno tenía fallos de edad llena de eh aquí sólo te falta que que entrar pide sea algo que pueda

Voz 0809 02:46 antes fue Bandrés que en el trecho aquel venía conmigo a la grupa del caballo la que me señaló de pronto sobre el perfil de aquellos que albero blanquecino mosqueados a penas de pequeños y oscuros matorrales como unos quinientos pasos de distancia las negras siluetas de un grupo de animales que al pronto no acerté a reconocer y que corrían Diagonal mente hacía el Camino como Aira atajarlo muy por delante de nosotros pero no sé con qué señales manifiestas de habernos avistado

Voz 1340 04:32 aunque a veces parecemos tontos Bunbury esa tarde que ofrece concierto en la sala Fibes de Sevilla en España no llueve lo suficiente ahora la sequía fecha el agua esa es la cuestión agua que en este país ha provocado transformaciones del territorio por grandes obras por las presas que se han construido hace falta más que mirar el mapa de León allí ahora en el Musac y en esa joya que es la Fundación Cerezales región los relatos cambios del paisaje políticas y agua en realidad una exposición con dos patas María García Radio León

Voz 0809 05:18 en una provincia que ha sufrido como pocas los estragos de ver sus valles anegados por grandes embalses emerge ahora después de tres años de intenso trabajo la exposición región cambio de paisaje y políticas del agua pantanos como el de Riaño Barrios de Luna o el del Porma que a día de hoy lucen su peor cara de tierra reseca y agrietada fueron hace años verdes praderas víctimas de los macro proyectos hidrológicos que pretendían convertir en regable buena parte de España cómo ha cambiado el entorno desde entonces qué consecuencias quedaron atrapadas entre las compuertas de los embalses y qué efectos arrastró la corriente preguntas que trata de contestar esta muestra utilizando ejemplos que van desde el siglo XIX hasta finales de los años ochenta con la polémica construcción del pantano de Riaño

Voz 16 06:06 un caso excepcional porque se dan en la democracia es visible totalmente diferente a todos los otros procesos de construcción entre formas el paisaje que no había no había habido una posibilidad de de producir información debate en la prensa

Voz 0809 06:22 doscientas piezas expositivas de múltiples ámbitos se muestran en esta exposición que tendrá dos sedes una el modernista MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de León y otra la recién inaugurada sede de la Fundación Cerezales ejemplo de cultura sostenible ubicada en un entorno

Voz 0564 06:37 es rural a treinta kilómetros de la capital leonesa

Voz 0809 06:40 como hilo conductor el escritor Juan Benet su obra culmen volverá a esa región el libro fue rematado mientras en su condición de ingeniero Benet perfilaba desde Boñar los detalles de la Presa del Porma la cual sepultó bajo las aguas a entre otras la localidad natal de uno de nuestros escritores ilustres Julio Llamazares

Voz 16 06:58 especial atención al caso de en el embalse del Porma la presencia de Juan Benet como escritor ingeniero a la vez que está construyendo el pantano crear la novela volver a esa región en la cual mitificar amigos pacífico a desaparecer debajo de las aguas

Voz 0809 07:15 Nos habla uno de los comisarios de la muestra Bruno Marcos estará abierta hasta el mes de mayo el proyecto se completa además con otras actividades paralelas durante estos meses entre ellas un ciclo de conferencias que abordará temas como la literatura y el paisaje o la energía y el medio ambiente algunos de los ponentes confirmados serán el propio Julio Llamazares y Marisol Bennett

Voz 1513 08:00 ve obligado atravesar un pequeño y elevado desierto

Voz 2 08:03 parece interminable un momento hubo otro conocerá el desaliento al sentir que cada paso hacia adelante no hace sino alejarlo un poco más de aquellas desconocidas montañas cien día tendrá que abandonar el propósito de aquella remota decisión de escalar su cima más alta ese pico Cal hizo con forma de mascarilla que conserva imperturbable su leyenda romántica su penacho con ventisca o bien tranquilo sin desesperación invadiendo una suerte de indiferencia que no deja lugar a los reproches dejara transcurrir su última tarde tumbado en la arena de cara al crepúsculo contemplando como en el cielo desnudo esos hermosos extraños y negros pájaros que han de acabar con él evolucionan en altos círculos

Voz 1254 09:09 el pantano que que fue su primera obra como director de de ingenieros e la presa esa primera erizos y no sólo eso sino que allí comenzó a escribir fundó territorio literario mítico de región debió empezar antes de que había un joven poeta entonces con veinte y pico años deberá él sintió me mucho de Burdeos curiosidad por conocerme pero Benet era un personaje muy muy peculiar cuando me me dijo esa frase me dice así que tú eres escritor gracias a mi a mí me sentó fatal y tú eres un gilipollas

Voz 1880 09:50 todo Julio Llamazares ha reconocido que Benet sí influye su literatura pueblos desaparecidos el paso del tiempo la soledad la sed de la tierra la sed del ser humano la falta de agua la falta de vida el último suspiro Julio Llamazares sabe de lo que escribe cuando nos presenta en sus novelas el dolor del silencio de las aldeas deshabitadas o los cielos estrellados del pasado la lluvia amarilla referente de

Voz 24 10:19 toda su obra os su última novela distintas formas de mirar el agua nos hablan de él de su vida de un leonés acostumbrado a decir adiós

Voz 1880 10:46 hay distintas formas de mirar el agua de dos mil quince es parte de su biografía de ese pueblo del que habla en el que nació en mil novecientos cincuenta y cinco Vega Mian hoy desaparecido bajo el agua una novela que nos habla de una familia que vuelve al embalse del Porma del que se comió a su pueblo para echar las cenizas del padre dice Llamazares que el trabajo de los escritores es recuperar todo lo que se pueda del peso del olvido recuperarlo traerlo al papel a pesar de que para él cualquier tiempo pasado fue peor siempre le hacen la misma pregunta cómo lleva uno eso de haber nacido en un pueblo que hoy está bajo las aguas la respuesta está en cada una de sus novelas pero Julio responde mi patria es una sombra bajo el agua

Voz 10 11:49 para mí no es delito que esto cine Fem Cat Pietro ETEA fiebre

Voz 10 12:15 qué les vamos a proponer un juego

Voz 1340 12:19 piensen en una obra de arte cualquiera famosa no digan el nombre pero piensen que ahora tienen verdad y ahora piensen en su autor en el creador a que es un creador a que no es una pintora una escultora a que sí y sin embargo siempre ha habido mujeres que se han dedicado a las artes plásticas aunque su nombre siempre ha sido silenciado ahora editado por Libros de letra azul grandes maestras repasa temas que exploraron mujeres en el arte desde el Renacimiento al siglo XIX mujeres del arte occidental un libro de Ángeles Caso que ha leído Javier Jiménez Bas mujeres artistas haberlas las hubo aunque durante décadas era silenció

Voz 30 13:14 la historia en general la Historia del Arte en particular sea construidos desde una mirada patriarcal en la que han sido protagonistas absolutos los hombres esa mirada Android céntrica ha dejado de lado las

Voz 0887 13:32 cuando se las dejó de lado pero entre los siglos XVI y XVIII tuvieron mucho que decir más de lo que nos ha llegado pero todo cambió en el XIX

Voz 30 13:40 lo cambia todo para mal se ve claramente

Voz 31 13:43 como eh en el dieciséis en él

Voz 30 13:46 diecisiete especialmente en dieciocho una mujer artista era algo mucho más común de lo que solemos considerar y además no se movían en los niveles más altos del mundo del arte no sin embargo a partir del diecinueve se les cierran las puertas

Voz 0887 14:03 así lo plasma la escritora historiadora del arte Ángeles Caso en su libro grandes maestras mujeres en el arte occidental Renacimiento siglo XIX

Voz 30 14:11 siempre hablamos de la Artes así como si no existieran otras culturas artísticas diferentes no la África Ana de la la orienta la china la japonesa la India la musulmana la incluso la latinoamericana y me pareció que era una clave importante

Voz 0887 14:34 una selección de doscientas setenta y dos obras pertenecientes a un centenar de pinturas fotografías y esculturas de las que sólo seis son españolas

Voz 30 14:41 la sensación es que fueron menos relevante de lo que eran en otros países de nuestro entorno la duda es si eso fue así o es que nos falta todavía profundizar en la investigación sobre las mujeres artistas españolas

Voz 0887 14:58 el tiempo lo dirá pero sin la historia del arte se empieza a escribir en los libros este sirve para rectificar al menos una pequeña parte de las injusticias de los olvidos reivindicando la figura por ejemplo de la jordana de Sofía Anderson Judith Lester Aubry capaz

Voz 1340 15:21 Francesca Kaczynski es compositora barroca de esta Chacón ha francés fue la primera mujer que compuso una ópera poesía hecha por mujeres ahora poesía recopilada por Amalia Iglesias en un libro editado por Vaso Roto y titulado

Voz 32 15:39 sombras diversas yo siempre vengo defendiendo los últimos veinte años que el fenómeno literario más importante que ha sucedido en la literatura española pero lo digo en los últimos tiempos digo en comparación a muchos a muchas décadas quizás tal vez el fenómeno más importante desde la famosa Generación del veintisiete este fenómeno de las últimas décadas esta irrupción de las mujeres poetas con una voz personal con una voz nueva con una voz que lo dicen las mismas cosas que las dice desde el mismo punto de vista que las podría decir un nombre entonces lo tiene mucho peor porque no se las considera la calidad poética que tienen tampoco hay una labor crítica que esté a la altura de la calidad poética de estas diecisiete autoras y luego cuando se hace en antologías plurales digamos de todo género pues siempre es las incluye dosificado así nunca a la misma en dos antologías para por sacar sus eh se consolida no pero si no hay más que ver las listas de los premios nacionales de los premios de la crítica de cualquier tipo de premio de Congreso para entender que que no se está valorando estas Hoces en su justa medida no yo la justicia poética existe creo que está antología El lector que la cojan sus manos lo haber inmediatamente la la calidad de estas autoras pues venga a poner un granito de arena en que eso no siga sucediendo

Voz 3 17:31 Electra hija de cría menestra del Rey de mecenas Agamenón hermana de Orestes Electra Orestes que matan a su madre y al amante de su madre gesto porque éstos habían sido responsables de la muerte de su padre todo un festín para Freud ahora el Ballet Nacional de España estrena su versión escénica Marta

Voz 1513 17:53 con dramaturgia de Alberto Conejero y la colaboración de Olga Pericet el coreógrafo y bailarín de danza contemporánea Antonio Bros dirige al Ballet Nacional de España en una Electra que conecta el mito griego con la España rural con sus raíces personales

Voz 33 18:07 la Elektra que yo imagine desde el principio venía de Eurípides el detonante muy importante para mí que era en la versión de Eurípides está basada en el universo rural no es una Electra que va está en el campo tiene relación con la tierra con el agua y dice eso se conecta con mi raíz José de Córdoba mis raíces populares mis padres y toda mi familia son agricultores

Voz 1513 18:35 dice Alberto Conejero que Elektra es una historia de fantasmas familiares de viejas querellas de ausencias ingobernable Electra matará habilite muestra su madre y a su amante Egipto para vengar el asesinato de su padre y Antonio

Voz 18 18:48 se sitúa el drama de Eurípides a Prince

Voz 1513 18:50 varios de siglo veinte en un lugar que tiene que ver con nuestra historia más negra

Voz 33 18:54 que el tema del matriz indio es un concepto que me ponía los pelos de punta no me puso en contacto también con todo este mundo de de esa España profunda del crimen de Puerto Hurraco del crimen de Cuenca de todos esos asesinatos y esas matanzas familiares no Electra en sí es un personaje que me fascina por su belleza estética

Voz 1513 19:21 era la primera obra argumental que afronta el Ballet Nacional de España desde que lo dirige Antonio Najarro que baila en este espectáculo por cierto nace con vocación internacional y juega también en lo musical al lograr un equilibrio entre lo popular y lo contemporáneo Pablo Martín firma la música

Voz 26 19:37 la cuestión ha sido encontrar un equilibrio musical que es complejo entre el el universo de esa España oscura entre la propuesta más contemporánea entre las músicas populares que estamos manejando la orquestación el que sea atractivo Elche

Voz 1463 19:57 el presidente pueda representar la estética

Voz 26 20:00 aquí en España en el extranjero

Voz 34 20:18 Igor Yebra pillado a la salida del metro bailarín

Voz 35 20:21 en y coreógrafo hasta ahora a partir de la semana que viene también sobre el escenario pero como actor era una versión de la última obra teatral completa que escribió García Lorca esto no es La Casa de Bernarda Alba en versión de Carlota Ferrer

Voz 36 20:35 bueno yo lo conocido ya porque interpretado obras en ballet otra suyas

Voz 37 20:39 Ono como lo hemos hecho

Voz 36 20:42 Andre entonces digamos que ya tenía una referencia a partir de que me encanta la lectura esto campa a sus obras no sobre todo por la creación del personaje que tiene y luego a la hora de una cosa es leerlo y letra ya es cuando estás inmerso en una obra de el teatro no que los giros más cercano con una y otra vez las palabras te das cuenta que el mensaje que tiene y las palabras que tienen tienen un significado total y absoluto no es que no hay no hay prácticamente nada es casi como te como el primer no hay nada de aprovechar los dos

Voz 1880 21:23 música de Manuel

Voz 34 21:27 Balboa que La casa de Bernarda Alba Nos vamos al cine la semana que viene vamos a liarla es estrena un documental muchos hijos un mono y un castillo la protagonista absoluta es sin duda Julita Cameron la madre Berlanga Azcona es realismo un poco a poco mágico fotografía en todo caso de una España que aún sigue ahí vamos a liarla Pepa Blanes

Voz 1463 21:57 el cine documental ha retratado la realidad más profunda de nuestro país hay queda Basilio Martín Patino retratando el franquismo en la guerra o El desencanto de Jaime Chávarri precisamente de esta última película tiene algo muchos hijos un mono y un castillo el documental que está siendo la sensación de esta temporada de premios

Voz 38 22:16 que no sé no sé cómo dónde está dos dejarlo

Voz 39 22:24 era es una del que tenía tres deseos

Voz 1463 22:29 a mitad de camino entre la comedia y el retrato de no ficción el actor Gustavo Salmerón que ya había dirigido varios cortometrajes sube la cámara al hombro y retrata a su propia familia sobretodo a su madre Julita Salmerón

Voz 39 22:40 Nos gustaba vivir sencillamente son horas

Voz 40 22:44 ya

Voz 39 22:47 entonces el Pina por de Norfolk vimos ricos que hacer siendo ricos pues la ilusión que yo tenía ya tenían los circos ya tenía mono pues a lo que necesitaba era el castillo

Voz 1463 23:00 como ya hizo Paco León con su madre Carmina Salmerón mira con desconcierto ternura que también con respeto la historia de su familia de su madre que refleja su vez la historia de una generación de hombres y mujeres nacidos durante la guerra que vivieron y crecieron con el franquismo que tuvieron hijos en democracia nietos en plena crisis económica y es que los Salmerón no se libran de los desahucios de los impagos y de los problemas económicos

Voz 39 23:23 tal mataron a mi abuela ya su sobrina idas y escupieron de piedras valoró Del Río divide pasar un año duro no sé por qué las vísceras fondo y al fueron acogerla no tendrían Carney

Voz 1463 23:38 hay quien dice que es una disparatada y berlanguiano historia familiar pero que representa la historia de la España reciente

Voz 39 23:44 a ver si tengo tiempo de estudiar un poco la historia de mi vida la edil tampoco tiene el interés de los sabe la historia de mi vida

Voz 1463 23:51 muchos hijos un mono y un castillo eran los tres deseos de una joven Julita Salmerón que los cumplió disfruto y que ahora a sus ochenta y dos años ha visto subida plasmada en una cinta que ha ido a Toronto que ha ganado en Karlovy Vary y ahora es una de las pocas que le planta cara en su estreno en cines a Star Wars

Voz 1340 24:23 películas que también se producen en países vecinos a los que siempre parece que estamos dando la espalda como si no existieran bueno salvo para hacer turismo en Marruecos por ejemplo se lucha por poner en marcha una industria algo esquiva y por ello cobra sentido la celebración la pasada semana de una feria en Tánger de la que tiene más detalles nuestra corresponsal Sonia Moreno

Voz 1463 24:44 se celebró la primera feria de la industria cinematográfica en Marruecos con motivo de la décima edición del Festival Independiente de Tánger varios países exhibieron sus tintas cuatro mil títulos en una videoteca durante el propio festival donde España también participo Amaya Augé del jurado de cortometrajes de animación uno de los intereses de participar mano de detenerlos

Voz 42 25:02 que es saber cómo los empieza con esta feria primer año consolidando como décimo año el festival para dar un empuje a todo el tema de Alarte marroquí que a pesar de que es muy muy amplio no acaba de

Voz 18 25:21 desertar con océano vamos a España

Voz 1463 25:24 decenas y hermano otro de los integrantes fue el productor Javier Aguayo me ha llamado mucho la atención de manera pusimos

Voz 43 25:30 viva el que en la sala hubiese varios grupos de adolescentes de han ido de distintos institutos con sus profesores los cortometrajes me parece una iniciativa fantástica eh porque hay que acercar el cine el lo antes posible a los estudiantes y me ha dado mucha alegría ver a a tanto chaval joven por allí viendo documentales y ficción bueno cortometrajes de todo tipo

Voz 1463 25:56 doctor de festival Mohamed VI Buch nos explica que se persigue con este nuevo mercado de cine

Voz 44 26:01 en julio Cook os sí

Voz 1463 26:04 todo el promover la producción entre los países africanos del mundo árabe como una nueva forma de coproducción reforzar la proximidad africana en marroquí para promover una inversión privada en el sector cinematográfico

Voz 44 26:15 con sismos doble éxito sin sitio

Voz 1463 26:19 el centro Ahmed Buck Mc de Tánger se convirtió en un espacio de reencuentro intercambio trabajos posición videoteca y laboratorio de coproducción

Voz 1340 26:39 sí para acabar como siempre bueno la semana que viene les hablaremos de dos exposiciones una en Bilbao en el Guggenheim otra en Málaga en el Centro Pompidou para acabar como siempre libros que han llegado a nuestras mesas y que hemos visto también en los estantes de la Feria del Libro de Guadalajara México magia pura Emma Vallespín espinos acuse de recibo

Voz 0564 27:05 hay pocas cosas tan ásperas como las crisis personales momentos en los que las emociones provocan las peores de las de valles Periférica publica experiencia y pobreza de Vicente Valero que ahonda en los dos años de la década de los treinta que el filósofo y ensayista Walter Benjamin pasó en la isla de Ibiza una etapa en la que se juntaron su crisis personal con la que sufrió su país Alemania con la llegada del nazismo al poder Gatopardo ediciones ha publicado la Mecano grafía de Henry James de Míchel Heinze un libro inspirado en Teodora Anquela la que fuera Mecano gafas del novelista Henry James una novela repleta de personajes reales que protagoniza esta mujer que admiraba al escritor pero se sentía profundamente sube estimada todo esto cambia en el momento en el que un periodista amigo de su jefe llega a la casa y acaba sintiendo que su vida se asemeja a la de las novelas que Mecano grafía

Voz 0564 28:15 dejar la infancia y pasar a la edad adulta es dificil Yruela la editorial Bloc Verds publica la ternura de Roy Galán una historia que ocurre en esos años confusos en los que uno no es ni una cosa ni otra también es el retrato del rito iniciático que hemos tenido que pasar todos para encontrar nuestro lugar en el mundo illes por encima de todo un homenaje del autor al mítico El guardián entre el centeno de Salinger Montana publica cinismo ilustrado un manual básico que aclara conceptos del feminismo y ayuda a identificar el machismo sin género de dudas el lector descubrirá los porcentajes deprimentes que colocan a las mujeres a la cola de los puestos visibles ahondará en los mal llamados micro machismo se conocerá la historia de mujeres en poder Adís simas lo firman María Murnau Helen Sotillos