La Hora Extra: Lorca es mucho más (17/12/2017)

Voz 1 00:00 sólo un disco reúne los auténticos

Voz 2 00:05 si los del dos mil diecisiete los números

Voz 1 00:08 de los cuarenta todos los éxitos de la radio en el recopilatorio del año en los números uno de Los cuarenta y ya está a la venta Villa Antelo

Voz 3 00:26 en la Cadena SER La Hora Extra

Voz 4 00:29 no me he tengas por una de esas Burgess citas perdidas entre las filas obreras soy un año

Voz 5 00:33 antes soviética si ese va protagonista de

Voz 6 00:35 la nueva novela de Arturo Pérez Reverte cumbre turbulenta aventura en un Tánger lleno de espías tramas y seducción así después de Falcó llega a Eva de Arturo Pérez Reverte en Alfaguara

Voz 7 00:45 de La forja de un rebelde series de televisión de la televisión pública española de mil novecientos noventa

Voz 8 00:53 los campos

Voz 9 01:00 claro

Voz 8 01:02 pero en virus que además es que hemos hecho parecía que tuve ese crimen algo pero diseñaron de piquillo es normal vida no se Begic por ello quedará es vacío tiempo os cosas nuevas en las que pondrá esto confianza procura renting pero mejor todos esta vez que no te preocupes yo estoy aquí contigo

Voz 10 01:42 a Arturo Barea es el autor de La forja de un rebelde una trilogía que no fue lo único que escribió mucho más que literatura en el exilio quela impulso

Voz 11 01:53 la que impulso que razón hubo para que escribiera la forja tiene la razón casi podría decir en lo personal el choque de la guerra civil de España el destierro en Francia expulsado por un lado y por el otro Benito de echarme la busca de cuáles eran las razones porque los españoles estábamos así yo es cuando buscando tuve que reducir la busca lejano realmente a un mismo hecho de nacer y seguir de raíz la razón de por qué un español había sido Baker creado de tal manera como tantos millones en Arturo esta pregunta puede parecer paradójica pero quizás sea complementaria de la anterior su vocación de escritor nació con la forja no ni vocación de Vitor nació allá cuando tenía siete años ya me daba entonces por escribir cuente Tito si versículos cuando estaba en el colegio teníamos un periódico pequeñín qué te llamaba madrileña hitos que creo que allí están Mis primeras

Voz 10 03:11 incursión es de una entrevista en una

Voz 7 03:14 radio argentina la única voz que queda de Arturo Barea José Ignacio Calvo es co comisario de la exposición que une a Goya ya Buñuel que se puede ver en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid

Voz 12 03:26 eh el libro está claro

Voz 13 03:29 aceptó

Voz 12 03:31 una realidad que les

Voz 13 03:33 interesaba excepcionalmente a Goya ya Buñuel pero que también sabían que el hombre es limitado por naturaleza y que esa libertad pues era muy deseable pero tenía también muchas limitaciones sin embargo había un campo en el que consideraban que la libertad no tenía límites a la libertad de la imaginación ahí está tenía no tenía tasa

Voz 12 04:00 aquí en esa en esa idea

Voz 13 04:04 fueron los dos maestros consumados de aprovechar esa posibilidades queda la libertad de imaginación y esa libertad de imaginación lleva entre otras cosas a imaginar cualquier absurdo imaginar cualquier su versión imaginar cualquier alteración del normal de las cosas

Voz 12 04:26 qué es lo que

Voz 13 04:28 es otro de los de las ideas que los hacen para dejar de madera muy interesante a uno y a otro esto es la ahora ex

Voz 14 04:37 día histórico con Ci publicita Ariel tú cada una

Voz 15 04:59 no abandonar eh

Voz 14 05:04 Paco Diango bien una eh espera ahora

Voz 16 05:42 sí sí

Voz 17 05:44 Ana María Arnal

Voz 10 05:51 Marcel ofrecen concierto hoy en la Sala Nova Jazz Cova de

Voz 17 06:01 y ahora que sólo tú adquiere García Lorca

Voz 10 06:10 Francisco García Lorca hermano de Federico miembro de la única promoción diplomática de la Segunda República ahora Miguel Caballero en un libro editado por Carpe no obtenga ofrece los diarios de viaje de los miembros de esta única promesa

Voz 14 06:24 que te casa

Voz 10 06:34 Lorca siempre Lorca esto no es La Casa de Bernarda Alba dirección versión escénica de Carlota Ferrer alegato feminista incluido más allá del inmenso mensaje que la propia obra conlleva

Voz 18 06:50 ante la desaparición del hongo era esclavo vuestro espíritu pero a miles

Voz 21 07:26 inmediatamente

Voz 22 07:29 Manuel ha logrado una cosa que es que veamos por primera vez cuáles enamora y él ha logrado en un monólogo que está adscrito divinamente que darse la vuelta saber qué piensa que no seguida como imaginamos como soñamos si está

Voz 23 07:49 en el mira alma

Voz 22 07:51 la veda

Voz 23 08:01 a ver si ese silencio ese silencio que somos todos Bernarda es la sociedad una sociedad entero para atraer a escala eras una sociedad en la que con el silencio somos cómplices de esos tener una situación de injusticia con la mujer ya durante siglos y ahora parece que somos una las porque bueno hay mucha gente que ha hecho mucho ruido pero es una injusticia porque lo el feminismo no es más que igualdad no la hay hoy dos mil diecisiete no la vía en el XXXVI cuando Federico Garcia Lorca escribe esta obra justo antes de su desgraciada desapareció ese silencio que pide Bernarda es ese silencio en el que vivimos todos necesitan estas cosas

Voz 22 08:54 tras que necesitamos nosotras mujeres tiene un coste de acero que ese símbolo vetado dictadura

Voz 23 09:09 parece estén ladridos de perros de ahí algo tienen de de amenaza con me parece que esta familia son poco una familiar de perras que tiene la docilidad de Lamo seguido del esclavo y entonces eso Bernarda y las cinco hijas que puede dar miedo y a la vez puede dar una gran fragilidad el viejo co La casa de Bernarda Alba somos todos hablamos

Voz 24 09:51 dos de los de las víctimas y de y de los verdugos víctimas todos unos verdugos la opresión hace que las víctimas

Voz 23 10:00 en la vuelta y se conviertan en verlo Bernarda al no es más que una víctima más que ha aprendido a vivir convirtiéndose en verdugo

Voz 10 10:29 un paso atrás para tomar distancia ya que Bernarda Alva en la propuesta de Carlota Ferrer nos habla de machismo

Voz 25 10:35 una obra de teatro valenciana pequeña interesante pequeños episodios de fascismo cotidiano los micro machismo que aún siguen ahí Manaman Sergas Radio Valencia Ubú

Voz 1693 10:49 pequeños episodios de fascismo cotidiano es el nombre de la obra que recomendamos un hombre un título y una puesta en escena que no dejará indiferente a ninguno ni a ninguna Se trata de la nueva producción de la compañía valenciana brama han Teatre que acoge la sala Carme Teatre durante este fin de semana una obra que habla de los micro machismo y la violencia de género a partir y con la excusa de una familia convencional a la que se realizan varias entrevistas a modo de estudio sociológico a partir de este falso documental descubren que casi todas las familias tenemos micro machismo los arraigados de los que no somos conscientes Jerónimo Cornellà es es el director de la obra

Voz 26 11:32 pero en muchas más de las que creemos au pensamos siempre hay un gay ya de un padre a una madre en un momento dado o un quién fregar los platos o un tapar un algo traer vendrá cuando empiezas cálido esta seguiré cosas derepente dices ostras es que estamos dando por válidos muchas cosas hay que no se deberían dar por eso por lo menos deberíamos cuestionar la plantear porque eramos por válido esto esto es un poco lo que mostrara la pieza osea es poco a poco observando y desgranando como pequeñas acciones que no tiene en importancia que no tienen luego evidentemente es mucho teatral ya es un hecho teatral adquiere una dimensión distinta conforme iba pasando la obra pero aparentemente es como que no está ocurriendo nada son personas que hablan a una cámara que estaban entrevistándose la obra empieza con una frase que os vamos a hacer una serie de preguntas podéis contestar ya a partir de aquí empieza a salir un pues todo lo que sí todas las familias tener hemos Iker cuando lo vemos el enfrente nuestro decimos clubs

Voz 1693 12:34 pequeños episodios de fascismo cotidiano está formada por un elenco de diez actores y actrices Se trata de un cuadro ente teatro cine falso documental nuevas formatos expositivos una propuesta de lo más arriesgada

Voz 26 12:49 beber es una propuesta muy complicada de eres unas muy complicado cuando de repente como compañía e hacer un proyecto con diez actores techo creo que la Comunidad Valenciana en estos momentos no hay ni una compañía privada que no tenga espacio propio que se atreva o que se lanza a hacer una producción con diez actores y actrices del el toreo sobre todo el elenco que tenemos son hemos tenido la suerte de poder contar con con diez pedazo de bestias escénicas la obra se sostiene por ellos por los de es una peculiaridad de la obra básicamente es que aunque la protagonista de la obra es la hija mayor en unos yo nunca quise que la hija mayor fuera una persona una mujer es que la hija mayor estará presentada por seis actrices hay que hacer el mismo personaje por la idea de que no todos los fascismos cotidianos recaen sobre una persona sobre una mujer en este caso sino que son muchas las personas que reciben estos fascismos cotidianos a lo largo de en su casa de puertas para adentro

Voz 1693 13:47 esta nueva producción forma parte de las residencias de creación promovidas por la propia Sala Carme Teatre con el fin de dinamizar el Teatro contemporáneo valenciano Se trata del décimo sexto estreno de la compañía Teatre que en dos mil dieciocho cumplirá veinte años un texto que fue premiado ya en dos mil once dentro del primer programa de desarrollo de dramaturgias actuales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la música

Voz 26 14:13 volvemos a Lorca

Voz 5 14:14 pronto en cine la visión de Emilio Ruiz Barrachina Bernarda con Assumpta Serna Victoria Abril Elisa mobiliario

Voz 27 14:22 cada vez que otra situación se puede dar nuestro tiempo que fuera ver cinco mujeres retenidas contra su voluntad y que hagan valer el texto lorquiano y el texto de Lorca sirva perfectamente en esa situación y lo hemos hecho ha sido ambientar las el tema de la trata de blancas ya hemos desarrollado la obra Fiona perfectamente en nuestros días

Voz 7 14:44 en Bernarda protagonista el silencio el silencio para no hablar para no recordar también silencio para no contestar para protegerse Lorca siempre inspirador un libro con ilustraciones de Juan Carlos Mestre también poeta fotografías de Clemente Bernard análisis político de Juan Carlos Monedero memoria de Emilio Silva poesía y mujeres Isabel Cárdenas cañón habla Juan Carlos Mestre

Voz 28 15:10 ha sido fundamental la idea de de su finca de un lugar inamovible donde sea vía creíamos situado la figura de Lorca Lorca es una asamblea de voces bien esa asamblea de voces entra en juego algo tan innegociable en la sociedad y la cultura contemporánea como creo yo es el imperativo categórico de la memoria es decir esto a hacer ese compromiso ético y moral que las personas del presente tienen con las deudas definitivas en las heridas del pasado sólo nombrando la zona ominosa y terrible donde el fascismo y el aduptor integrismo obró de hecho también por obra del silencio es posible recuperar el espacio definitivo de la libertad que nos permita mirar el futuro desde un lugar más fe pero no creo que esta Asamblea de presencias y de diferentes miradas desde una mirada de género desde una mirada histórica y abiertamente política la que pareciera todavía existe miedo de en nombra es la que hace de de este libro pues fundamentalmente un espacio de desafiante libertad es decir un espacio donde se reabre la discusión que nunca debió haber sido cerrada sí un poeta no es el desafío permanente frente a la costumbre del silencio son poeta no significa de alguna manera una ampliación significativa de los horizontes del porvenir yo creo que estaríamos hablando de otro tipo de persona el poeta está en alianza no sólo con las voces colectivas del pasado de las voces que lo preceden sino de las voces que engendra acaso nosotros no seamos otra cosa que el resultado de una discusión que abrió Lorca que creemos que existe la necesidad social cultural y política de seguir

Voz 10 17:33 en ellas Ana de Mena Burgos Aula Boreal ofrece hoy un concierto con entre otras piezas una selección del Mesías de Händel

Voz 30 17:41 en el Valle de Mena donde más de ciento cincuenta personas fueron asesinadas más de doscientas cincuenta represaliadas tras la Guerra Civil

Voz 7 17:56 Valle de Mena una pieza más en la geografía de la memoria española lesa humanidad un documental que ahora se puede ver en España lesa humanidad Pepa Blanes

Voz 1693 18:06 a un país en el mundo Camboya tiene más usos comunes que España Así empieza el documental lesa humanidad dirigido por Héctor Faber y en él hace un repaso global y general de la impunidad del franquismo ochenta años después dice hoy

Voz 18 18:19 dar a la injusticia este movimiento las leyes alcanzar el Estado a los principios le Movimiento Nacional tiene magia

Voz 5 18:32 ayer fundamentales Fernández

Voz 1693 18:34 catalán y castellano la cinta se apoya en el testimonio de víctimas hijos y nietos de familiares asesinados y enterrados en cunetas bebés robados o presos durante el franquismo que sobrevivieron a las tortura

Voz 24 18:45 el puede transforman germen que después de gravita duras llegan los organizadores de lo mío no pues aquí lo bebió casualmente tuvieron a partidos un partido comunista al Partido vista que votaron a favor de la ley de amnistía no votar lo dijeron vamos a la a los presos franquista no emitía Conde aquí tener puntos F que quedan amnistiados todos los agentes y funcionarios del orden público que hayan cometido delitos contra los derechos de la espero

Voz 1693 19:11 lesa humanidad explica las violaciones de derechos humanos en dos países España y Argentina dictaduras herederas del nazismo pero con transiciones muy

Voz 31 19:19 diferentes ya que nuestro país se ha llegado a juzgar

Voz 1693 19:22 incluso al único juez que se atrevió a investigar los crímenes franquistas que jamás hubo

Voz 32 19:29 ni de una parte y de otra ni de los franquistas de los socialistas ni de los demócratas después hubo intención alguna más que de silencio quiere pasar página sin haber siquiera leído no ya la página sino el capítulo en la historia

Voz 1693 19:48 el PSOE es el partido al que más reprocha muchos de los testimonios del documental el olvido a las víctimas

Voz 24 19:54 deslice presidenta estaban los del viaje en Roma se entera de que Garzón en la investigación del franquismo que ya usa compañía que dices llevan acabar las de las zonas

Voz 1693 20:06 la Transición española aparece en el documental La mencionan varios protagonistas como la oportunidad perdida para lograr una reconciliación con justicia y reparación que todavía no se ha dado

Voz 22 20:20 yo estoy estos quitamiedos en España

Voz 10 20:23 la mano de Goya su pincel que logró captar una esencia una visión que también se puede descubrir en Buñuel El ojo crítico la mirada acerada ambos aragoneses que ahora comparten espacios en el madrileño Museo Lázaro Galdiano en una exposición que ha visitado Raquel García y que ha comisionado Amparo Martínez hijos Ignacio Calvo bienvenida

Voz 33 20:44 señorita soy Ramona la criada de don Jaime

Voz 7 20:48 mucho gusto Viridiana a Buñuel no le gusta

Voz 0073 20:50 a aquel de compararán con Goya a pesar de que le admiraba y que incluso escribió un guión sobre él que nunca llegó a rodarse lo cuenta Jean Claude Carrière actor escritor y guionista francés quizá una de las personas que mejor conocieron al cineasta hago yo les separa un siglo pero más allá de su origen aragonés y de su sordera los dos genios supieron cómo llegará el espectador a través de imágenes perturbó

Voz 13 21:13 en horas con todas la eh ambigüedad complejidad que puedan tener sin embargo visualmente entran por los ojos y te crean una una sensación una emoción inmediata tú puedes especular mucho con sus imágenes puede especular mucho con las intenciones puede desfigurar mucho incluso con la ambigüedad con la que de manera calculada jugaban los dos pero sin embargo antes que todo eso de madera mucho más intuitiva de madera mucho más primaria te entra por los ojos

Voz 0073 21:43 un ojo seccionado con cuchilla insectos moviéndose prostitutas con sillas sobre la cabeza burgueses cenando sentados en retretes ellos sabían que la imaginación era libre

Voz 13 21:53 pero el hombre no había un campo en el que consideraban que la libertad no tenía límites irá la libertad de la imaginación allí está tenía eh no tenía tasa y esa libertad de imaginación lleva entre otras cosas imaginar cualquier absurdo imaginar cualquier su versión imaginar cualquier alteración del orden normal de las cosas

Voz 0073 22:16 Goya y Buñuel compartieron un espíritu crítico hacia la Iglesia la educación los preceptos sociales hacen los principios estrictos del academicismo juzgaron en los horrores de la guerra en las miserias del ser humano en las de uno mismo en la oscuridad del propio yo

Voz 31 22:31 Ellos juegan ir se dan cuenta de que lo que es peligroso es asomarse al interior lo que es peligroso es mirar en la parte íntima del ser humano donde a veces hay par ahí ahí secciones luminosas e desconocidas donde a veces entienden mejor al ser humano pero también están las partes más oscuras sin más miserables que los dos son capaces de retratar

Voz 26 22:57 sí

Voz 34 22:59 hola hola

Voz 2 23:05 yo sólo un disco reúne los auténticos éxitos del dos mil diecisiete y dos números uno delos cuarenta todos de usted

Voz 1 23:14 estos de la radio en el recopilatorio del año

Voz 10 23:23 números uno de los cuarenta

Voz 1 23:27 ya está a la venta Villa Antelo

Voz 3 23:29 la Hora Extra en la Cadena Ser

Voz 7 23:32 emigrantes cuerpos voces que viajan que superan obstáculos se celebra ahora la octava edición Festival de escena migrante en la villa de las Artes de Rabat Sonia Moreno corresponsal migración

Voz 31 23:44 Pratibha ahí movimientos es la producción de una veintena de artistas de diferentes nacionalidades que exploran las posibilidades de lenguaje y la expresión corporal se estructura en cinco áreas principales consta de quince vídeos y una instalación de sonido que rodea el espacio de las voces en diferentes idiomas montados en un bucle historias de viajes obstáculos relaciones amor sueños rotos esperanza resurge entes permiten al público considerar los nuevos horizontes de las historias de las personas en la migración ya Bongo músico y pintor de Costa de Marfil afincado en Marruecos desde dos mil once con

Voz 35 24:17 espera que el arte integra a los migrantes club

Voz 36 24:20 no Crivillé son el club quiso constituye una zona distinguiendo

Voz 31 24:26 va de los grupos artísticos privilegiados son los grupos que están formados de varias nacionalidades hacer exposiciones colectivas verá artistas diferentes de fuera y percibir que son distintos pero al mismo tiempo también hacen cosas bonitas la integración en cuanto artista que veo Marruecos es la existencia de espacios de expresión

Voz 36 24:44 temía que el ex líder pero yo diría

Voz 31 24:52 este proyecto es el resultado de dos talleres participativos de vídeo fotografía e Phones que tuvieron lugar en Rabat en marzo y octubre de dos mil diecisiete bajo la dirección artística de dos creadores marroquíes y un francés se organiza dentro de la octava

Voz 35 25:07 edición del Festival de escena migrante se puede ver hasta el treinta de diciembre en la vía de las Artes de Rabat

Voz 13 25:17 un

Voz 5 25:18 es una Pat Martino que tiene nuevo disco se llama formidable tu en Bilbao en el Guggenheim se explora la relación entre Chillida y Heidegger que habla del espacio con el arte y su relación aunque no sólo porque se extiende también a la abstracción Izaskun Montero Radio Bilbao

Voz 1628 25:38 el arte y el espacio toma como referencia la colaboración que unió en mil novecientos sesenta y nueve al filósofo Martin Heidegger el escultor guipuzcoano que esté recogido en el libro del mismo nombre el contenido son más de un centenar de obras que reinterpreta en el libro al tiempo que hacer un homenaje al continente el edificio de Gehry ya actualizan y desarrollan conceptos presentes en el diálogo que se produce entre sus espacios y volúmenes con las obras que expone todo ello permite al comisario de la muestra Manuel y repasar las seis últimas décadas en la historia de la abstracción

Voz 37 26:06 pues no yo creo que el tema del espacio eh recorre nos permite recorrer toda la Historia del Arte particularmente del arte moderno y contemporáneo fines un libro que de alguna manera es un documento de esa reflexión e al cual acompañan muchas obras por una parte obras de Chillida eh que que desarrollan esos principios de trabajo como el eco las litografía el el grabado sobre los en la incrustaciones

Voz 1628 26:31 partiendo de obras clave de la colección del Museo Guggenheim Bilbao esta exposición se ofrece como una celebración del lugar y de la arquitectura a través del arte obras que se adueñan del espacio y espacios que atraviesan la obra de arte obras como la de Chillida Oteiza que hicieron del espacio un tema fundamental de suerte están presentes también en la muestra Lucio Fontana han aún Gabo o la pieza burbuja blanca donada por el brasileño Ernesto Neto al centro Juan Ignacio Vidarte director de

Voz 10 26:55 no sé usted aunque los permite

Voz 38 26:57 tengo que hacer un tributo a la enorme capacidad que tiene este edificio para generar citar día los únicos entre espacios fundamentales del siglo XX del siglo XXI

Voz 1628 27:12 estará hasta el quince de abril con esta muestra el Guggenheim cierra las celebraciones de sus veinte años

Voz 10 27:20 yo antes de irnos como cada semana con la ayuda impagable de ahí Espinós vamos a expulsar títulos entre los libros recibidos acuse de recibo

Voz 0564 27:36 aún Lille la hay familias grandes y pequeñas también las que son sólo nuestras aquellos lugares que nos pertenece o a los que pertenecemos quién sabe errata natural ha editado los gansos de la nieve de William fins el autor británico vivió desde niño en un castillo que pertenecía a su familia desde el siglo XIV un lugar al que se sintió profundamente arraigado hasta que tras curarse de una enfermedad necesitó y quiso salir de allí que aquel hogar que ahora se asemejaba a una Karpin y lo hizo guiándose por el viaje que año tras año emprende los gansos siguiendo su periplo para convertirlo en una experiencia fascinante

Voz 39 28:12 lo malo eso deberá seis Porras

Voz 5 28:19 ha publicado el resto de sus vidas de lidiar la historia protagonizada también por un viaje que el que inician por Europa tres personajes como poco curiosos Ambrós un embalsamado por Manel una cuidadora de ancianos y un enfermo terminal decidido a poner punto a su vida

Voz 9 28:34 yo más bien me mande

Voz 5 28:41 la escritora Jose Mota firman Tusquets lagartijas son seis relatos que transcurren en Tokio y que ahondar en la tristeza la soledad y la heroicidad de hacer frente al paso del tiempo sus protagonistas son hombres y mujeres con aquel tipo de heridas que no se ven pero escuece personajes que parecen vivir por inercia pero que albergan aquella esperanza de que de repente un día

Voz 22 29:01 a ustedes

Voz 5 29:07 Reservoir Books publica el manotazo una recopilación de todas las tiras de Liniers diez volúmenes el uno que concilian la inteligencia con la

Voz 22 29:16 no deben no mucho

Voz 10 29:29 ya está aquí esta hora extra que es la más corta del mundo porque sólo dura treinta minutos volveremos con más la semana que viene esperamos que estén ustedes hay buen domingo ya aunque sabemos que es pronto y pueden buen vermut