La Hora Extra: Poderoso escenario frente a butacas (14/01/2018)

Voz 7 02:03 para evitar este divertimento y convertirlo en algo serio justo antes del concierto madrileño en el que Barenboim ejecutó al piano obra de David si se pidió a la Audiencia un poco de sentido común Barenboim a cuenta de la necesidad

Voz 11 02:18 la educación musical cuando yo estaba el Chicago

Voz 12 02:21 es un día unas cena donde se hacía fans no para buscar busca dinero por eso yo estaba de mal humor me hicieron preguntas estúpidas y un momento Marte la crisis Mayol justamente el tema este de la juventud no sé cuánto iniciales de que pero es porque están tan sorprendidos nace un bebé en una casa en Chicago donde no se hace música nos escuchan música van Ángel de Infantes no sea se escucha música van al colegio Arsène en el bachillerato no han oido una nota de música luego este joven él que tienes dictó ex dirigente va a estudiar Medicina hice convierten un doctor un abogado y es muy bueno se casa con una bella rubia americana tiene dos hijos magnífico ahora tiene treinta y tres años es el doctor o abogado más importante de la ciudad iba Arsenal un buen restaurante con algunos amigos y una de ellas Denise Jorge tú asestado escuchar a la Orquesta Sinfónica de Chicago dice que es eso la Orquesta Sinfónica de ella mejor orquesta del mundo tendrías que ir es maravillosa y además de vendría bien ser visto en un concierto de la Orquesta desde fuera sí claro este pobre hombre el una noche donde yo dirijo en las Variaciones de Schönberg que puede tener eso me costó mucho ese pequeño discursó Tito de Chicago eh el Col seguir muchos seres vivos sí pero es verdad

Voz 7 04:29 esto es La Hora Extra

Voz 5 05:37 Rosario la tremendista que la semana que viene saca disco Delirium tremens poesía de José Ángel Valente Yanes sexto

Voz 0294 05:44 no

Voz 5 06:05 esta semana colocamos la Hora extra sobre los escenarios reflejo de la vida catarsis necesaria que no recuerda que estamos vivos que somos contradictorios que existe la esperanza que la crítica y el análisis nos pueden ayudar a comprender ya disfruta

Voz 5 06:32 y una española una mujer pionera no debería de haberlo sido debería haber sido algo más habitual encontrar a mujeres a más mujeres en la filosofía Voltaire Rousseau María Zambrano que tenía problemas para conciliar el sueño que casi no dormía por cierto en la guantera del coche en el que se accidentó

Voz 11 06:59 otro dos obras dos tres filósofos tres Marta García no deja de ser un canto a la libertad de expresión de estas dos personas pero estoy convencido de que estoy Voltaire incluso hubieran tenido Twitter

Voz 9 07:12 la Fiscalía hubiera actuado contra ellos pues había sido perseguidos como fueron en su época

Voz 1513 07:19 perseguido y desterrado fue profesor filósofo de origen plebeyo autodidacta crítico con las Artes y las Ciencias defensor de la igualdad y autor del Contrato Social perseguido por la Inquisición fue Voltaire enciclopedistas con Diderot y Lambert miembro de la élite intelectual y económica ya la época autor de Cándido el Tratado sobre la tolerancia

Voz 9 07:38 la política mi querido amigo nunca es algo más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulos oprimir

Voz 1513 07:47 agentes sin béisbol volteo rosó la disputa no es una obra filosófica pero sí es una obra sobre dos filósofos y escritores dos pesos pesados el siglo de las luces que debaten sus ideas y hablan de su vida un texto de Jean François Preval un texto de altura pero accesible que dirige Josep Maria Flotáts

Voz 4 08:05 aquí en ningún caso ninguno de los dos se quiere mantener el poder Akil los dos defienden la idea de social y una ética y una moral y un concepto de dedica

Voz 11 08:22 son dos conceptos opuestos y naturalmente chispas muchas chispas

Voz 1513 08:31 son los únicos que suben a los escenarios a pesar de ser ninguneados en aulas y planes educativos el Centro Dramático Nacional lleva también a escena la tumba de María Zambrano una obra sobre la primera mujer que recibió el Premio Cervantes y uno de los grandes nombres de la filosofía del siglo veinte

Voz 1513 08:59 la obra escrita por nieve Rodríguez muestran con un lenguaje poético momentos de su infancia de su vejez en un espacio y un tiempo que no existen por el que se pasean su hermana Araceli clave en su vida su padre Blas José Zambrano un maestro republicano un niño hambriento símbolo de quienes tienen hambre de futuro y de palabras y los gatos los gatos de la Zambrano y sus preguntas su búsqueda en la razón poética es su resistencia

Voz 17 09:24 no es estudiada pero yo creo que hay un hay un pensamiento del siglo XX femenino que no es estudiado que tiene que ver con la resistencia fueron mujeres resistentes cuya filosofía se erige en una concepción pacifista donde la confianza y la esperanza son aspectos éticos sobre los que realizan todas

Voz 5 10:06 María Zambrano poeta como dice Amalia Iglesias poeta no poetisa de poeta a poeta una ética un amoral una manera de estar en la vida y por lo tanto una manera de crear Ángel González diez años de ausencia ha recordado esta misma semana Raquel García para que yo me llame Ángel González

Voz 11 10:29 para que pese sobre el suelo fue necesario un ancho espacio que un largo tiempo

Voz 18 10:36 fue la amistad la comunión a los escritores que formaron parte de su generación la generación del cincuenta lo contó aquí en La Ser en una entrevista con Juan Cruz a finales de los años noventa

Voz 19 10:49 los muy respetuosos con las obras mutuas y muy admite eh teníamos un sentido de la admiración por la que hacíamos por lo que hacían los demás que yo creo que bueno que es muy positivo y muy agradable e irá en efecto fue una generación muy marcada por la amistad

Voz 18 11:13 conspiración para poetas y músicos lleno de sentido del humor y de ironía Príncipe de Asturias de las Letras académico de aspecto en ocasiones serio como él reconocía o bohemio según se mirara aunque a él no le gustará hacerlo un apasionado de la música que escribía por necesidad no por pedantería sin esa necesidad decía Ángel González no tendría sentido para el que lee poesía

Voz 19 11:34 es una necesidad expresiva e que probablemente responde algunas obsesiones de las que uno no es del todo consciente y que cuajan primera una serie de palabras que compone ya uno o dos versos perfectamente hechos y luego a partir de esos versos uno va tratando de averiguar adónde van qué quieren decir que significan que Asetra pocas veces uno tiene idea de cómo va a ser el poema cuando empieza a escribir

Voz 5 12:17 en un acto José María Pou que estrena Moby Dick la semana que viene en Barcelona el capitán contar la ballena que viene de una novela poderosa una historia en la que se imponen en la locura bueno que es la locura es decir

Voz 2 12:34 Cáritas he descubierto en los últimos tiempos que me apetece muchísimo no hacer nada porque creo que ya ha hecho bastante yo cumplo cincuenta años de actos sí es cierto que cuando debo más

Voz 11 12:43 a es estando en mi casa cuando llega es ahora en que normalmente uno se ha pasado toda la vida en el teatro

Voz 1880 12:49 los camerinos ha vuelto a pasar Josep Maria Pou no puede estar metido en casa a pesar de llevar cincuenta años de profesión y menos mal porque se les ocurre mejor que él para hacer del capitán Aja Posse sube al escenario del Teatro Goya de Barcelona el próximo viernes Andrés Lima es el director y Juan Cavestany ha adaptado la obra de Melville Moby Dick que este dos mil dieciocho cumple ya sesenta y siete años Pou luchará contra la ballena será SAG valiente y loco del que podremos escuchar frases como no está en ningún mapa los lugares verdaderos nunca lo están la creación musical es de Jaume Manresa el teclista del grupo mallorquín Antònia Font que nos dejó preciosidad

Voz 1880 14:00 hay Ray Bradbury basado en la novela de Melvin y con un Gregory Peck al que adoramos desde el momento en el que nos dice me muy

Voz 1880 14:22 se ha adaptado cientos de veces como cuento infantil como obra de teatro para niños volvió también varias veces al cine una de ellas en dos mil diez con Barry Bosti René O'Connor como protagonista

Voz 11 15:43 vamos con un poco más de teatro esta vez en Burgos

Voz 26 15:56 pasado viernes teatro fuera de Madrid fuera de Barcelona artes escénicas en Burgos en un festival pionero que lleva la pasión del escenario todos los públicos estén abierta opta esto es textual por una encendida defensa por la diversidad artística ya que por encima de las etiquetas y de los cánones que impone la coyuntura actual defiende la libertad creativa sin cortapisas

Voz 27 16:20 Francho Pedrosa Radio Castilla Burgos la diversidad artística es el eje del Festival Escena Abierta que cumple su décimo novena edición con ocho espectáculos y veintidós representaciones en seis escenarios burgaleses durante nueve días del doce al veintiuno de enero estén abierta vuelve a apostar por la libertad creativa y lenguajes escénicos arriesgados para un público inquieto lo que ha hecho del festival un superviviente conocido y reconocido en el panorama nacional según Ignacio de Miguel programador cultural

Voz 28 16:50 desde la primera edición ha intentado siempre presentar espectáculos de ultimísima as tendencias escénicas

Voz 29 16:59 es racionalmente dentro del panorama nacional

Voz 28 17:02 de la programación en diferentes ciudades españolas pues no hay muchos festivales de estas de estas características y Burgos vuelo pues

Voz 3 17:11 de el haber sido el pionero han tenido durante diecinueve años hacen es Mateu si quinta rígida con rebota rebota en tu cara explota estrenan el festival animal religioso

Voz 27 17:23 con propone una inmersión en media tonelada de barro en fango Moss mayor un reflexiona sobre el drama de los refugiados teatro extremo toma como inspiración a Dalí en obligación o Office ves que se reflejan como elefantes una provocación interactiva es lo que traen Hermanos Pico hueso con nadie va a los cumpleaños en verano Juan Navarro estrena en España su nadie es una isla una investigación sobre la realidad virtual estos en la nómina foránea Santiago Cartuja con su película autobiográfica el Camino de Santiago el concierto de Romo y los cromos la biblioteca de ruidos y sonidos de José Antonio Portillo son la representación burgalesa del festival

Voz 28 18:04 de esos creadores que están trabajando en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos del que sea una pues diferentes disciplinas artísticas como las artes plásticas como puede ser la videocreación en los últimos años la eso que se llama la realidad aumentada la danza la música lo en fin

Voz 27 18:20 Escena Abierta se sostiene con fondos públicos del Instituto Municipal de Cultura que aporta cincuenta mil de los noventa y cinco mil euros del presupuesto total que completan la Universidad de Burgos y la Fundación Caja de Burgos

Voz 5 18:59 te su historia de su muerte de su pintura la música es de Clint Mansell

Voz 5 19:20 con un estrella de Sergi Belbel sapiens que no sabemos muy bien de qué va exactamente porque no nos lo han querido decir pero que nos plantea una idea por qué nos creemos superiores los humanos al resto de los animales que además plantea otras ideas porque es Sergi Belbel habla de por qué los mayores creen creemos que los jóvenes deben aprender de nosotros acaso los que peinamos canas no aprendemos de aquellos que tienen menos experiencia preguntas sobre un pequeño montaje con el que es Sergi Belbel se ha comprometido

Voz 2 20:12 los responsables de la obra prefieren no contar muchos detalles de un montaje que quiere ser una cura de humildad frente a la presunción que el Homo sapiens está en el puesto más alto de la cadena evolutiva el director Sergio Valverde subraya el factor sorpresa de la mezcla de géneros de este texto de Roca esquivos

Voz 11 20:29 juego teatral increíble la obra empieza de una manera acaba de otra el espectador Seve imbuido desde el minuto uno en la comedia de situación esto acaba casi como un capítulo de la serie Black Mirror no conozco se va hacia hacia zonas de ciencia ficción de bueno que tampoco podemos expresar muy bien porque matamos un poco la la sorpresa del espectador que viene es un tipo de escritura joven que me interesaba mucho explora

Voz 2 21:03 el punto de partida está en el despacho de un político que recibe la visita de una desconocida que pone en duda todo su esquema mental el autor rocas Cube cuenta la idea inicial del texto jugar un poco más

Voz 31 21:14 ser conscientes de de de de lo que implica ser sapiens hoy en día no de que tú puedas verlo desde otro prisma pararse a pensar que estamos locos lo hemos hecho bien que dónde nos hemos equivocado porque nos creemos superiores a un perro por qué tenemos que hacer los derechos de de las serpientes de África hay

Voz 11 21:37 y un poco es y nosotros estaríamos preparados

Voz 31 21:39 también para que alguien hiciera esto cuernos

Voz 2 21:42 otros no Sergi Belbel acostumbrado a dirigir montajes en grandes teatros y con una sólida trayectoria internacional como autor y director dirige este texto de este joven dramaturgo que fue alumno suyo en un seminario con cuatro obras estrenadas a hacerlo ha recordado cuando en su momento un autor consagrado como Josep Maria Benet i Jornet confió en él cuando empezaba el decía un poco de broma porque

Voz 11 22:05 estaba que era una broma cuando lo decía él decía te equivocas yo aprendo de ti cuando cuando él con cincuenta y pico años yo con menos de treinta empezamos a trabajar juntos ir para mí era mentira era yo que aprendía del pero ahora entiendo lo que decía cuando yo también estoy poniendo en escena la obra de un autor mucho más joven que yo porque yo también aprendo no de de de esta escritura tan de Siglo XXI lloc pertenezco al siglo XX yo he desarrollado y estoy ahora en el XXI pero he desarrollado todo mi mundo y toda mi carrera a finales del siglo XX bueno estoy poniéndoles tenemos datos del siglo XXI también por mi propio egoísmo no para para aprender yo de las nuevas generaciones

Voz 2 22:47 la obra sapiens está interpretada por Mireia Portas y Enrique Bray puede verse en una pequeña

Voz 5 23:16 dicen que es uno de los estrenos de la temporada una obra potente que veremos si que seguro nos ayudará a comprender que nuestros encierros nuestros ombligo a veces no son tan importantes viene de una película El ángel exterminador de Buñuel de principios de la década de los años sesenta de México esta próxima semana se va a poder ver en el Teatro Español de Madrid en versión escénica dirigida por Blanca Portillo y con una recopilación descripción sonora de Marta García

Voz 32 23:42 el hombre podríamos echar resulta que ahora mismo Irkus Le por no haberme ocupado antes de esto vamos también tocados

Voz 0294 23:53 hay una palabra que a mí me ha acompañado en todo este viaje que es encierro lo que significa la palabra encierra el encierro que tienen que ver con la incapacidad para ver lo que pasa a tu alrededor desde el individuo desde el encierro individual preocuparte tanto de tu propia porquería de tu propio miedo de tu propio dolor que no ves el dolor ajeno que deja de interesar tribuno de alrededor toque todo gira en torno a ítems cierras ahí dentro para proteger te de alguna manera cuando en realidad lo que estás haciendo es ponerte tú y al resto en riesgo

Voz 33 24:30 en peligro

Voz 0294 24:40 existe todavía un sector social al que hoy se llama de alguna manera el establishment que Kill the

Voz 34 24:47 alguna manera detenta el poder y que no tiene por pertenece

Voz 0294 24:51 ver a una familia de rancio abolengo

Voz 34 24:54 ha sido que puede ser desde un periodista presentador de televisión torero un un empresario urgente que de alguna manera es la

Voz 0294 25:01 que corta el bacalao la que decide ajena a los males de los demás aquí nos vamos a encontrar con una casa alguno un lugar que es la casa del lujo y el poderío de un sector social que vive muy atento a las bodas que hoy vive muy atento a lo que es bueno cool lo interesante donde el diseño está presente es la lectura contemporánea de lo que entonces se consideraba la riqueza o la el lujo de alguna forma parece mundo antes la gente tenía que salir de Europa escapar de Europa porque el peligro estaba dentro de Europa se cierra no se puede entrar en Europa cuanto más nos cerramos más peligro generamos fuera creemos que estamos más protegidos cuando en realidad Estados más en peligro que nunca creo que eso está en la película de alguna manera en mi vida

Voz 35 26:21 ven ustedes que me dije de esta psicosis la verdad no se parece inverosímil o quizás demasiado normal para mí lo malo y que nadie se estrelló

Voz 26 26:48 cada semana recibimos libros ahora más que hace una libros más que interesantes que queremos leer pero que no tenemos tiempo a veces ni para comenzar ni para conocer siquiera las primeras líneas para hacer una selección de los que creemos que pueden interesarles siempre contamos con el acuse de recibo

Voz 5 27:06 que no regala en Madaya Espinós

Voz 0564 27:12 esta semana empezamos con una novela que es un viaje por el tiempo ocurre en Japón en el año mil cien en una pequeña aldea dedicada por completo a surtir los estanques de la ciudad imperial de carpas hermosas la protagonista es mi Yuki la viuda del pescador que se encargaba de esta delicada tarea hay que ahora debe iniciar un viaje largo y peligroso para cumplir su cometido se titula La oficina de estanques y jardines Il afirma el francés Didier de cuán en Alfaguara Don uno e la editorial Planeta acaba de publicar el legado de los espías de John Le Carré donde el auto recupera veinticinco años después a su personaje George Smiley todo un alter ego el espía que creo basado en su experiencia en el servicio de inteligencia británico es la vuelta del personaje y de Peter Gill and discípulo y mano derecha de Smiley que disfruta de una jubilación placer será hasta que una carta para su desgracia el por fortuna del lector lo insta a regresar a Londres

Voz 0564 28:17 expediciones polares publica Johnny Halliday a toda tralla de Felipe Cabrerizo una biografía que recorre la vida del celebrado rockero y escarba en los detalles una vida de éxito de días en la carretera de excesos de grandes fracasos de drogas y también de soledad fue el hombre que revolucionó la música francesa Halliday murió el pasado diciembre en su haber medio centenar de discos de estudio y más de cien millones de álbumes vendidos el poeta Luis Alberto de Cuenca evita en verso y cuento de Aguilar se aceptan cheques flores y mentiras una antología de sus versos desde la década de los ochenta hasta hoy Quique prologa su buen amigo Loquillo