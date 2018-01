La Hora Extra (21/01/2018)

Voz 0564 00:00 en la Cadena SER La Hora Extra

así bienvenidos a esta hora extra al son las voces de Nacho Sánchez Olivia del clan y Andrea de San Juan son los actores que interpretan en los Teatros del Canal en Madrid la obra de teatro La tristeza de los ogros un texto del director belga Fabrice Murguía que estrenó en dos mil nueve que no ha dejado de representarse desde entonces convertida en una obra de culto se estrena por primera vez adaptada en español y en ella Murcia habla del miedo de los niños a dejar de serlo habla de la pérdida de la infancia de los ogros que habitan en el mundo real y lo hace conectando dos historias que existieron dos historias reales sucedidas en el año dos mil seis la historia Sebastián Bosé un chaval de dieciocho años que volvió a su instituto disparó a sus compañeros y después se suicidó después de haberlo contado todo en en su blog en internet la historia de la joven en Austria Natascha Kampusch que escapó tras haber pasado los últimos ocho años de su vida secuestrada

los a otro territorio otro espacio quieren saber cómo suena James Joyce en euskera

Voz 12 02:52 para Irlanda y República barren

Voz 0390 02:55 les atendió este abertzale tiene sus

Voz 13 02:57 muchos dudan usted fuimos a la historia y que es su hoy en el día de la terracota oro harén Schulte el papel cautela

Voz 12 03:07 así escuela ex república conversar de Alcoy

Voz 1513 03:09 es un fragmento de Dublín da RACC la adaptación al euskera de dublinés de dublinés es el clásico de James Joyce es una adaptación sobre todo de su último cuento los muertos que firma dirige Gary Losada y que se va a estrenar en unos días la semana que viene en el teatro Arriaga de Bilbao Izaskun Montero ha estado hablando con el equipo artístico

Voz 14 03:30 al le debido quinta raqueta una adaptación libre del clásico de Joyce Istomin su una obra en euskera estructurada alrededor del último de los cuentos los muertos al que se han incluido pinceladas de otros temas relatos e incluso personajes todo en el servicio de la reflexión explica José Antonio Vitoria uno de los autores de la adaptación

Voz 15 03:50 como esos experimentos ponen un avión que lo hace subirá cuando y hay un momento en que en que gira y antes de caer todo el mundo está como estación de ingravidez retrata Cissé en ese momento de ingravidez han dejado de ir en una dirección todavía no han cambiado de dirección

Voz 14 04:05 porque los personajes se encuentran en un momento de cambio que queda patente durante la cena a Carrie Losada es la directora

Voz 14 04:26 para ello se sirven de los distintos roles edades sexo

Voz 4 04:30 esos en los que se nuestra yo también esta cena de Navidad la discusión política no es que sea no se centra en esto pero existe también además de otro tipo de discusiones afectivas los roles de mundos diferentes personajes personajes Gabriel que representa el pilar aparece también una sufra fragilidad digamos que estos son como las cosas latentes que año tras año habano surgen y se van apagando no

Voz 1463 04:53 pero hay algo que puede cambiar sobre todo para Gabriel y está muy relacionado con la fragilidad de la vida

Voz 16 04:58 esta canción que escuchamos interpretará por claro

Voz 4 05:00 el el tienen una vida más segura casi garantizada en su sitio el delito por una canción su mundo su su vida como escudos pasará estamos vivos y el último instante estás muerto no lo representa la canción que es la chica de

Voz 14 05:22 o Green el gran estreno será el veintiséis de enero a las ocho aunque el veinticuatro y el veinticinco habrá sesiones matinales

Voz 7 05:31 de Joyce a Melville con mirada enloquecida

Voz 1513 05:33 pata de palo cicatriz en la cara IS Arpón que sueña como su dueño con dar caza de la ballena blanca Josep Maria Pou da vida al Capitán a Jaap de Moby Dick en una puesta en escena dirigida por Andrés Lima que se acaba de estrenar en Barcelona hay que haya visto Crisol Tuá

Voz 17 05:51 no estoy sobre la locura enloquece

Voz 18 05:56 la historia de Moby Dick se ha popularizado a través de ediciones juveniles centradas en la parte de la aventura este montaje se aleja totalmente de esa idea y condensa el libro de Melville para adentrarse en la mente enferma del capitán a Jaap capaz de cualquier cosa para satisfacer su venganza Andrés Lima es el director

Voz 19 06:13 nosotros queremos partir de dentro de su cabeza Iber la aventura de la caza de la ballena desde desde sus ojos también es una mirada sobre el ser humano ante la muerte además es la historia de la agonía de un suicida

Voz 18 06:29 Josep Maria Pou destaca la resonancia shakespeariano del capitán recordando unas palabras

Voz 20 06:34 el escritor Ray Bradbury Shakespeare es

Voz 1110 06:37 volvió Moby Dick utilizando a Herman Melville

Voz 20 06:40 como tablero de Güiza

Voz 1110 06:42 es decir Shakespeare el edicto amo a Melville Moby Dick es una manera simpática y original de decir que Moby Dick y el personaje viajar está a la altura de lo mejor de Shakespeare yo creo que es un personaje y hay que afrontarlo como se afrontara es un Mac Beth don Ricardo III es una mezcla de recado III mass media hago el rey Lear todo junto

Voz 18 07:04 dos actores Jacop Torras y Óscar que apoya dan voz a la tripulación como si fuera un solo personaje un montaje que apuesta por las proyecciones de videocreación para recrear un mar tormentoso y oscuro con un punto de esperanza Josep Maria Pou lleva tres años inmerso en el universo de Moby Dick dice que el capitán a Jaap es un personaje que le lleva a su límite físico y mental con el que dice tener algún punto en común

Voz 1110 07:27 lo que estoy viviendo en ese momento la locura personal de un actor que se pierde dentro de un personaje que es muy muy ya Happy tiene que ver mucho pienso yo o noto yo en el escenario que la obsesión de Aja por movidita es la misma

Voz 21 07:41 yo he tenido una procesión durante esos cincuenta

Voz 22 07:58 la Hora Extra en la Cadena Ser

Voz 1513 09:23 el escáner cerebral visité un neurólogo era un hombre corpulento Calvo con las uñas cuidadas con corbata debajo de la bata blanca me hizo pruebas me dijo que no había nada raro en mi cabeza que estaba todo bien y comencé a escribir este libro pensé que el estado de mi alma era un vago recuerdo de algo que ocurrió en lugar del norte de España han llamado Ordesa era un recuerdo amarillo tras Ordesa se dibujaba la figura de mi padre Éstas son líneas el escritor Manuel Vilas si pertenecen a un libro pero llamado Ordesa que es su nueva novela que acaba de publicar en Alfaguara Manuel Vilas bueno pues días hola buenos días porque ese territorio mental en el que sucede esta novela es Ordesa porque Ordesa tiene color amarillo

Voz 20 10:09 es un libro sobre la memoria familiar y en concreto sobre mí sobre mis padres y Ordesa es un lugar en el Pirineo de Huesca es un valle de montaña al que mi padre me llevaba inmediato concretamente cuando tenía ocho años y se me quedó grabado ese valle ese espacio mientras al evocar la vida de mis padres me parecía que que debería que debía comenzar

Voz 26 10:36 por traer a la memoria ese ese espacio no donde en mi memoria nació

Voz 1513 10:43 en en la página diez en el año dos mil quince una tristeza que caminaba por todo el planeta entraba en las

Voz 20 10:49 ciudades humanas como si fuera un virus este libro nace del danés

Voz 1513 10:53 por

Voz 20 10:54 que el dolor es un es un sentimiento que nuestras sociedades actuales como proscrito no pero es un sentimiento que acompañaba al ser humano desde el principio de los tiempos y aquí hay una reivindicación del de la de de presida la capacidad de precisa el dolor cuando uno consigue verbalizar en el dolor se produce una catarsis y se produce también una iluminación y el dolor deja de de tonos menos y este libro es un poco la filosofía del libro es precisar lo que nos ha dolido en la vida y una vez dicho oí minuciosamente dicho y concretado Adese produce una liberación incluso se produce un un cierto sentimiento de alegría ahí es la paradoja del dolor precisamente esta historia bueno eso es una historia de una familia de clase media baja española en los años sesenta y setenta que es mi familia y me parecía que era lo mejor que yo podía contar porque era la historia que mejor me sé no tenía por qué inventarme nada no tenía por qué es recurrir a la ficción era lo que yo había vivido me parecía que lo que yo había vivido tenía la consistencia de de la verdad y eso en literatura pues es un objetivo que en fin que que a cualquier escritor el le compete y le interesa y le atrae

Voz 1513 12:15 uno escribe de sus padres por poner un sentimiento de culpa

Voz 20 12:19 no no para mí es no yo es es una larga carta de amor a a la voluntad que hizo que yo esté en este mundo entonces es simplemente bueno es decirle al lector acuérdate de tus padres porque tu padre son importantes es también una cadena vital porque también en el libro se hablan de los hijos decir yo soy soy hijo y también soy padre no entonces en esa en esa cadena vital está escrita la vida de la mayoría de los seres humanos que pueblan este planeta no por otra parte la literatura de padres hijos pues es un clásico bueno ya es lo que nos pasa somos padres somos hijos moralmente son los acontecimientos quizá en las sociedades actuales nos hacen pensar que los acontecimientos más importantes de la vida son otros pero los acontecimientos más importantes en la vida de una persona son

Voz 26 13:10 que eres padre Iker es hijo

Voz 20 13:14 en que casi en la parte biológica en un partido en el esto es un libro muy atávicos muy un libro que vamos a a lo primordial no que que esa a la sustancia biológica de la paternidad sirve de la te Hermida no como él es bueno eran originales qué porque eran muy raros yo escrito este libro porque mis padres eran rarísimos de hecho

Voz 0564 13:38 el libro lo cuento no cuento todo

Voz 20 13:41 las cosas que hacían si no eran padres normales no por nada especial sino porque tenían unos eran muy misteriosos hablaban muy poco de sus cosas un email que exhibe preguntas eso tengo que ir directamente a contar el libro narra las historias que hay en el libro en donde

Voz 1513 14:05 la historia de de esos padres que eran tan especial

Voz 20 14:07 era era un hombre que tenía un estilo enorme

Voz 27 14:12 pese a a a estar en una clase social en donde el estilo no tenía sentido no esa era una de sus gran

Voz 20 14:18 Virtudes esa peculiaridad que que ya la la exploró mucho en el libro no era era un desplazado en alguna medida no le correspondía vestir como vestía según su clase social había que extrajera eran muy también era muy original eran los dos eran ejemplo no iba nunca mis aportar la España aquella más en un pueblo jamás iban a misa una cosa que yo recuerdo es que jamás hablaron de de la religión nunca nunca hablaron de la religión jamás ahora es normal evidentemente entonces claro yo todo eso lo ido recordando digo sino tampoco hablar nunca de política no hablaban dos era eran muy originales

Voz 1513 15:05 no se hablaba de política no no no no no

Voz 20 15:08 no no no hablaban eran eran vivían como como si no existiese España eso lo digo en el libro

Voz 1513 15:19 ah vale el libro tiene también algo de retrato de clase hablas de pobreza hablas de ser pobres

Voz 20 15:25 claro es que cuesta un ataúd

Voz 1513 15:28 el ataúd más barato efectivamente

Voz 20 15:30 sí porque eso yo lo vivido bueno es simplemente quizá esto choque en la sociedad española este tipo a veces este tipo de confesiones pueden resultar pues incómodas no porque nadie quiere contar esas cosas pero a mí me parecía un libro muy material se cuenta lo que valen las cosas los muebles las no se la los coches el tipo porque la clase media baja española de los años sesenta y setenta pues será sobre todo Estado material de cosas no eran cocinas de una determinada manera cuento por ejemplo que anima de nunca tuvo un lavavajillas está escrito a pie a pie de obra de alguna manera no

Voz 1513 16:10 oye debidas dicho debido a un tipo como tú que viene de ese lugar de pronto un día sesenta a cenar a comer con los Reyes en el Palacio Real el lo cuenta así es bastante cómico bastante delirante el tema en esa comida al Cervantes no con con ahí solo

Voz 20 16:26 yo quería ahí simbolizar la es decir la la idea fundamental el progreso que hay en este país en cualquier país es que los hijos van a hacer cosas que los padres no pudieron hacer entonces la idea de haberlo logrado lo conseguido yo la simbolizó en el hecho de que yo vaya un día a la comida del Premio Cervantes idea como una emancipación de la clase media que al final consigue a través de la educación subir en la escala social cuando sube se da cuenta de que ha subido para nada entonces es una Ése es uno de los contenidos más políticos del libro es la idea de que tu hijo va a vivir mejor y entonces yo eso lo simbolizó en la comida en donde yo soy invitado a una comida mi padre nunca evidentemente nunca comió con con el Rey de España no yo como con el Rey de España pero en vislumbró que no estoy haciendo no sigo estando en la misma clase social y esa es una de las grandes paradojas

Voz 1513 17:31 que yo quería señalar en el libro en qué se diferencia la España de la que no hablaban ni al margen de la que vivían tus padres de la España de tu España yo les todos

Voz 20 17:41 tu día yo pude yo voy a estudiar y ellos no mi padre no pudo estudiar esto sí que es importante yo pude estudiar gracias a los curas lo cual también lo digo en el libro no

Voz 1513 17:55 es la de tus hijos

Voz 20 17:57 pues la de mis hijos está por ver si no hay allí un un enorme interrogante y desde luego la situación política es bastante desalentadora Il donde vamos no sé muy bien si va a haber un Aspaym van a tener condiciones económicas y laborales y sociales y culturales mejores que las que las que yo he tenido

Voz 1513 18:20 no sólo hablas de tus padres sin de la España que vivieron y de la España que estuvo sino que también hablar mucho de ti de momentos personales Bono que a más de uno le daría pudor compartir con lectores y con gente a la que no conoce de nada como mide uno el material que comparte en una novela material biográfico de personal

Voz 20 18:44 yo yo he pensado al escribir este libro que si decía la verdad tal como yo pensé que qué era tal como a mí me había ocurrido esto era era suficiente es el el libro es amor a la verdad es decir es decir me ha pasado esto esto es lo que me ha pasado me pasó esto entonces quería decirlo tal cual esto yo sé que caro que según qué te pasa por no no cuentes esto porque hijo mío esto no vale la pena porque van a pensar de tío bueno pues a mi me da igual que que lo que piensen de mí esa idea de que iban a pensar es una idea yo creo que es una idea muy del de herencia religiosa del catolicismo en España hay poca ahora hay ahora ya empieza a ver pero poca literatura de decir mire esto es lo que yo he vivido esto es lo que he pensado y estas son las cosas que a mí me han ocurrido yo las cuento pueden servir a otro lector que lo haya pasado lo mismo y no se atreva a decirlo a pensarlo no en el caos narrativa de verdad es madera caótica madera imposible entender que es lo que le había al final le daba cincuenta versiones sobre los mismos hechos entonces al final de unos cuantos días uno podía recomponer el puzzle de lo que le había pasado y y acabar entendiendo algo aunque fuese luego descubría que que había manipulado los hechos pero tenía

Voz 27 20:16 en escena están a tus hijos no no lo sé

Voz 1513 20:21 qué pasará si la Alen que que descubrirán que no sepan que que encontrarán que no que no conocieron durante

Voz 20 20:31 eso un me imagino que tampoco bueno yo he puesto muros de contención tampoco en fin hay un narrador y hay una serie de de de deslizamientos de la ficción no hay digamos que hay una cierta protección para que bueno todo caiga dentro del campo de la literatura aunque sea una literatura de carácter autobiográfico no gracias muchísimas gracias

Voz 1513 21:12 Nos vamos al cine que se acaba de estrenar ciento veinte pulsaciones por minuto del director graben Campillo es una crónica de la lucha activista en Francia que derribó muros y prejuicios sobre el sida en los años noventa una historia que se mueve entre lo colectivo y lo personal que ya avistó Pepa Blanes

Voz 1463 21:30 aquello de lo personal es político cobra especial importancia en ciento veinte pulsaciones por minuto película ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes que retrata la lucha de varios activistas contra el sida en los años noventa los primeros el francés Laurent Campillo dirige esta cinta que emocionó a Pedro Almodóvar como escuchábamos él mismo estuvo en el movimiento que retratan a París que movilizó a muchos enfermos para pedirá a las autoridades compromiso para evitar la epidemia a las farmacéuticas que buscarán tratamientos y a la sociedad que no les estigmatizar a

Voz 1 22:13 no eso no pudo pillar vuestra mierda

Voz 1463 22:19 el protagonista el actor argentino una Well perdiz callar subraya precisamente la importancia de esta película frente a la estigmatización

Voz 10 22:26 a pillar el gran parte de los sigue habiendo una pretensión que son culpa ese fuera transmitida sí que lo merece lo que algo malo

Voz 1463 22:39 con un tono realista casi documental cinta se compone de las asambleas estilo 15M de estos activistas y las acciones que realizaban cómo repartir preservativos en los institutos

Voz 10 22:51 buenas días somos hasta París y hemos venido ataques un curso de prevención sobre encima porque el Estado y Procris loca para reforzados frente al buen rollito de otras películas sobre el sida como

Voz 1463 23:01 Philadelphia o la más reciente da valles clave ciento veinte pulsaciones es un arrebato de lucha cuando la vida está en juego es el amor como salvación IS el recuerdo de una enfermedad que en los noventa amenazó a la juventud de distintos países

Voz 1513 23:32 esta primavera se cumple medio siglo del mayo francés ya sabemos que bajo los adoquines no estaba la playa sino el mercado tampoco sabemos muy bien qué hará el Gobierno de Macron para celebrar el cincuenta cumpleaños de las revueltas de Mayo del sesenta y ocho pero ya hay algunas instituciones culturales francesas que han avanzado sus propuestas Carmen Vela corresponsal en París

Voz 3 23:55 París Francia se disponen a revivir al menos un poquito el espíritu de

Voz 0390 24:00 de mayor sesenta y ocho unas semanas de efervescencia política social que pusieron al Estado contra las cuerdas un tiempo en el que las ansias de libertad sexual y de cambiar el mundo dejarían huella en la vida en las artes museos universidades Cinemateca las bibliotecas y archivos se han unido para ello el director del Centro Pompidou ser Vine Mayo del sesenta y ocho fueron acontecimientos muy poderosos determinantes para la evolución de la historia para la política para la práctica de la vida política y no sólo en Francia el interés de esta conmemoraciones interrogarse cincuenta años después de manera crítica no se trata sólo de mostrar fotos de las manifestaciones sino de reflexionar como comprendemos hoy Mayo del sesenta y ocho después del tiempo pasado estamos desencantados resignados o por el contrario es que debe revivir y de qué manera el punto en común de todos los actos que se desarrollarán este año es que ha sobrevivido de Mayo del sesenta y ocho con el punto de vida en diversos ángulos la filosofía la historia la arquitectura las bellas artes los archivos por ejemplo exhibirán documentos desde el otro lado de la barrera para ilustrar como un estado en dificultad reacción a un conflicto masivo como el de entonces la directora de Archivos Nacionales Faso Habana a José iniciados mostraremos documentos del Ministerio del Interior interior de la cohorte de seguridad del Estado la institución que voy a juzgar los ataques a la seguridad del Estado vemos así por un lado como reacción a la política y por el otro tendremos antiguos que emanan de la población de los estudiantes contestatarios de los profesores de los obreros funcionarios CGT aquí en el Centro Pompidou presentará además en fresco visual de sesenta metros el golfista Philippe la Keith rey interpretará eslogan hace carteles de Mayo del sesenta y ocho eso estuvieron en una influencia decisiva porque en estos días en Francia no había periódicos ni radio ni televisión todos estaban

Voz 7 25:57 eh

Voz 1513 26:00 no pues el Nava espinos esto no estaba ni preparado ni pactado también ha viajado al mayo francés en su acuse de recibo terminamos casi casi como empezamos leyendo libros

Voz 0564 26:20 de haber vivido el mayo del sesenta y ocho fue a lo largo de los años noventa un punto a favor como haber corrido delante de los grises o tener el disco rojo de los Beatles mil novecientos sesenta y ocho marcó para muchas cosas un antes y un después especialmente en la cultura occidental la editorial Debate publica mil novecientos sesenta y ocho El nacimiento

Voz 29 26:40 la de un mundo nuevo del editor y periodista Ramón González Ferri que recorre aquellos doce meses en los que se cuestionaron sistemas políticos en el que la arena de playa asomaba bajo los adoquines un año del que ahora se cumple medio

Voz 7 26:53 Siria

Voz 0564 26:58 Boda en Lumen publica a donde tú vayas iré la segunda novela de la escritora victoria Dana una novela que traslada al lector a Siria de principios del siglo XX una historia que ahonda en el papel de la mujer en la sociedad a través de una familia judía en buena posición social pero que está abocada a la miseria porque la madre no concibe a un heredero a un hijo varón Latifa de su hija crecerá con dos dificultades añadidas la de ser mujer en un mundo machista y el del horror de la guerra

Voz 30 27:30 era el ruedo

Voz 0564 27:33 la editorial Planeta publica inesperadamente el segundo libro de poemas de Luis García piedra hierro de niño tras descubrirse Neruda Se convirtió en lector compulsivo de poesía y ahí lo tienen a los treinta componiendo versos sobre el amor como este fue una pena no supimos quedarnos no supimos que darnos esta vez ni una tilde lo arreglo

Voz 31 27:56 sí

Voz 32 28:31 pues hasta aquí está ahora extra tan extraño que sólo dura la mitad que una hora normalita hasta el próximo domingo

