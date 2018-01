La Hora Extra: Versoa verso, golpe a golpe (28/01/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:03 la Hora Extra poesía

Voz 1 00:06 la muerte no puede con ella Clarín la alegría

Voz 3 00:09 el reposo Kohlschreiber buen trabajo Villalón y me pregunto si demonio Sellam quien soy una mezcla insólita del AVE y de la bestia tengo las par Dust casi de ratón mis ojos la ceguera pero escucho más díscolos los mensajes que me transmite el viento percibo la monociclos estelar Clive despierto ciento Rey cuando lo entre las sombras la pregunta pero sí que se me el clamor soy demonio soy Ángel no silencio

Voz 4 01:07 Lope de Vega en una carta manuscrito ahora en poder de la Biblioteca Nacional carta

Voz 5 01:12 que escribió al duque de Cézanne Johan de mis tiempos databa de esta mercadería de la voluntad me reliquia tan toque como yo no pensaba en otra cosa así no quería que lo que yo amaba pensase diese hablase con otro que conmigo llegan estos celos cantes atinada pasión en mi que tocaba tenerlos de mí mismo porque si me favorecían mucho imaginaba que lo fingía no lo que yo podía ser otro o parecerme entonces alguna consta que le agradaba o de que en otro tiempo había tenido gusto todo me hacía contradicción el marido me quitaba el sueño pensando cuando se le antojaba de decirle fíjate a mí que los maridos tienen llave maestra de sus mujeres entran cuando quieren y como quieren y por eso que un hombre

Voz 6 01:51 bueno estima que merecían ser los sentidos de otros

Voz 7 01:58 Lope de Vega dramaturgo poeta y también poeta Nico

Voz 1 02:04 Manor Parra alejado del Olimpo de la poesía encumbrado Anti Poesía homenaje a Nicanor por Sara vítores

Voz 8 02:16 flores como cómoda

Voz 1880 02:25 ella es su hija Colombina la hija de Nicanor Parra el anti poeta el chileno que usaba el lenguaje de la calle en sus versos matemático físico el hombre que vivió ciento tres años y que moría esta semana en el municipio de La Reina en Santiago en dos mil once recibió el Premio Cervantes fue su nieto Tolo de Colombina quién vino recogerlo

Voz 3 02:46 los premios son como las Dulcinea del Toboso mientras más pensamos en ellos más lejanas más hondas más enigmáticas los premios son para los espíritus libres

Voz 9 02:57 a los amigos del jurado

Voz 1880 03:01 Toro lo también canta es este al que escuchamos sus letras tienen también es el lenguaje del abuelo el que decidió no usar en sus textos palabras

Voz 9 03:09 con honor o Arco Iris

Voz 1880 03:14 aquel día de entrega de los Premios Cervantes veintitrés de abril de dos mil doce la cantante Patti Smith se acercó a Alcalá de Henares y también Ahmadi quería rendir homenaje a uno de sus poetas favoritos por la noche en un café de la zona de ópera en la capital Patti cantó su Because the night en una íntima fiesta dedicada al poeta

Voz 9 03:35 sí hola

Voz 1880 03:43 Leonor Parras definía en cada uno de sus versos en cada uno de sus poemas de sus complicaciones como en Cancionero sin nombre manifiesto o Cacho seco poemas Ouattara piques últimas prédicas así suena su voz su epitafio

Voz 4 03:58 la mediana con una voz muy delgada hijo mayor de profesor primario de una modista de trastienda flaco de nacimiento aunque de devoto de la buena mesa de mejillas escuálidas y demás bien abundantes orejas con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca todo esto bañado por una luz entre irónica y parecida ni muy listo ni tonto de remate fui lo que fui una mezcla de vinagre aceite de comer

Voz 1880 04:38 Nicanor Parra el amante del silencio

Voz 10 04:45 co yo me inclino pues el canto gregoriano por una música ya nos escucha en un aparte no me refiero a esa música llamada

Voz 2 04:59 queda silencio Siles

Voz 1880 05:04 a cuatro segundos de silencio el grito de guerra de su hermano gracias a la vida de Violeta Parra Gracias Nicanor Parra

Voz 11 05:14 creo que me ha dado todo me dio dos no este libro que cuando los distingo no Enebro del blanco tienen la altos cielos con las multitudes El hombre que no Crack

Voz 9 05:58 esto es La Hora Extra

Voz 11 06:00 eh yo quedo todos tú y yo pero daba noche diría que ellos a diario sí yo perdí no en la Il de algo

Voz 4 06:31 aquí tratando de diferenciar lo negro de lo blanco y al tiempo disfrutando de toda la gama de

Voz 1 06:37 ese es para intentar conocernos un poco más en el Musac en León el Camino de Santiago en realidad el camino de uno mismo para uno mismo Oscar González a Radio León

Voz 12 06:58 dicen que existen tantos caminos de Santiago como peregrinos tantas visiones sobre esta ruta jacobea como pies que la recorren porque este camino ancestral hacia el fin de la tía

Voz 9 07:07 tras es sobre todo un recorrido interior tiene que ver con el destino la idea de destino no tanto con Santiago como destino de la peregrinación pero entender que el ser humano tiene un destino en la vida lo que la persona encuentra cuando hacer el camino es la relación denunció comer el mundo tiene que ver básicamente con la perfección cuando uno hace la peregrinación en el cuando trata de trascender ciertas cosas en la realidad

Voz 1 07:45 con estos cimientos que no se explicaba Manuel Olveira director del Musac este centro de arte se acerca a esta ruta a través de los ojos la percepción de cincuenta artistas una mirada transversal a lo que hay más hallado el camino

Voz 9 08:00 el mundo espiritual Lotus los porque estoy cada vez Ricardinho pero no tiene que ver

Voz 1 08:17 el Camino de Santiago dentro del Camino de Santiago porque León es lugar de paso aunque esta muestra no fue concebida originalmente para aquí se ideó para Italia y allí se vio de hecho hace un año en la Real Academia Española de Roma ahora llega al Musac ampliada completada por piezas inspiradas en la propia tierra

Voz 13 08:40 el camino se ha desarrollado durante muchos siglos pero todos esos siglos están también en el camino que están las guerras las invasiones la coexistencia de culturas está últimamente desde los años sesenta la despoblación

Voz 14 08:54 mundo rural periferia nada

Voz 1880 09:01 Nos invita a comer

Voz 1 09:02 tiernos en peregrinos de nosotros mismos hasta el próximo dos de septiembre

Voz 15 09:06 ronda cuando

Voz 9 09:25 una fotografía que nos rescata una muerte que nos desvela una vida a veces desconocida

Voz 1 09:32 esta pasada semana una de ellas

Voz 16 09:34 de quién siendo mujer también fue Robert Capa Natalia Otero Radio Madrid

Voz 17 09:43 sí hay

Voz 0530 09:49 hay personas que por diversas razones acaban diluyendo en el devenir de los acontecimientos se pierden en la sombra de otras hasta que en algún momento algo las vuelve a tener a la luz es el caso de tratar hoy el tuit de John Kingsley que desconocía la identidad de la mujer a la que su padre asistió en el hospital de campaña de Torrelodones

Voz 18 10:04 no es todo Feve y vea el penas hablaba de sus experiencias en la guerra nunca me hubiese auxiliada hasta personal

Voz 1880 10:13 la confirmación de quién era esa mujer de vestido

Voz 0530 10:15 aunque hoy cejas finas estaban El Museo Imperial de la Guerra en Londres donde se custodia una entrevista hecha brigadista mil novecientos noventa y dos en la que él reconoce haber tratado a todo

Voz 19 10:24 los viejos Deus Vult de Goldman era una mujer que llevó prácticamente muerta después supe que era la corresponsal de ese suave

Voz 1 10:31 de cara a la ahí llevo

Voz 0530 10:38 el veinticinco de junio el XXXVII Taro estaban Brunete con los soldados republicanos la fotoperiodista permaneció en el frente y cuando se quedó sin película Se subió una camioneta que transportaba a los heridos al pueblo en el camino una tanqueta fuera de control hizo volcar el vehículo el pequeño Zorro Rojo como la apodaron los combatientes republicanos falleció al día siguiente cuando se hizo la foto Taro hoy su compañero sentimental Andre Friedman compartieron el pseudónimo Robert Capa durante la contienda tras su muerte estalló la Segunda Guerra Mundial Friedman sigue usando ese nombre su familia fue exterminado en el Holocausto y el olvido se trago a Taro hasta que en dos mil siete en México se encontraron los negativos de más de tres mil fotos de los que Capa se deshizo ante el avance nazi entre ellas apunta Irma saber experto Cantaro algunas cuya autoría se ha atribuido a capa y eran en realidad de Taro el descubrimiento en Twitter de esta foto ha hecho que su nombre vuelva a

Voz 18 11:28 con suerte más personas conocerán atado y la fantástica que era aguanta sucesivos

Voz 0530 11:33 aparte de su labor como fotógrafa Taro involucró en la lucha antifascista y fue considerada mártir por el comunismo

Voz 17 11:39 se le ve sentido a estos space

Voz 1 12:03 una vieja dama visita el Lliure de Barcelona para vengarse lo hace en conversación con marionetas creadas por una compañía que suele dedicarse al público familiar infantil llega para vengarse pero el texto que interpreta Vicky Peña que desde duren más es mucho más complejo

Voz 9 12:24 Crisol Tuá Radio Barcelona

Voz 20 12:32 ah bueno parte Chun Vicky Peña interpreta aclara una multimillonaria que vuelve a su pueblo natal dispuesta a rendir cuentas con sus antiguos vecinos que ahora viven en la pobreza más allá del tema de la venganza la actriz destaca que lo más interesante de la obra de Frederic Torrent Matt es observar cómo se corrompe una comunidad

Voz 21 12:51 en Matt que es muy puñetero que es muy sarcástico que es muy lúcido y que es muy cruel lo que apunta ya en el año cincuenta y seis cuando él escribió es cómo se pueden pervertir las almas a través del confort a través de la comodidad a través del bienestar como se puede dejar caer los principios fundamentales humanos

Voz 9 13:15 por mor de una cierta prosperidad

Voz 20 13:23 los habitantes del pueblo son manipulados por la vieja dama a través del dinero por eso la compañía de títeres Farrés Brothers consideró interesante convertir estos personajes en títeres de medida humana manipulados a su vez por tres actores Vicky Peña cuenta la experiencia de actuar con estos muñecos

Voz 21 13:40 te encuentras como actriz dirigiendo a los a los personajes marionetas con la misma intensidad o con la misma profundidad actoral con que lo harías con compañeros de carne y hueso y al mismo tiempo como el personaje que yo interpreto clara Sahin Asian tiene algo marioneta SCO ha sido también ajustado inapropiado tiene una gran parte de sí misma ortopédica aparte de un alma mecánica y calculadora

Voz 1 14:09 la compañía destaca que dio remar ya advertía

Voz 20 14:12 de la cara oscura de la sociedad de consumo en un texto que combina el dramatismo con un humor grotesco la obra puede verse hasta el cuatro de febrero en el Teatre Lliure en su sede del barrio de Gràcia de Barcelona

Voz 9 14:27 y ahora nos vamos al cine para

Voz 1 14:29 conocer la experiencia que divide Isabel Coixet con cae Guo Jan un pintor chino que utiliza la pólvora para crear expone precisamente en el Museo del Prado Raquel García nos desgrana las claves de del artista de su trabajo las claves de este documental

Voz 17 14:48 eh la Pinto

Voz 0819 14:52 pura acaba siendo siempre es asignatura pendiente no hay y ha sido realmente muy para mí muy muy revelador no

Voz 1880 15:00 a esta lucha por

Voz 22 15:02 a hombre

Voz 0819 15:03 el GH reelaborar absorber influencias utilizar

Voz 23 15:10 la pólvora a modo de

Voz 24 15:12 eh de de pintura La Benjamin es pues un tipo simpático quisimos tiene un punto infantil que como él mismo dice un poco la la la figura de este niño mentalizado viene de cosas que que que el dijo las primeras conversaciones no de sentirte como un donde

Voz 0819 15:37 de de querer romper los jarrones hice ser muy muy indisciplinado Él desde luego y no es nada indisciplinado es o no es un es un trabajador infatigable Moix vistos la es un artista al que le encanta la cámara

Voz 24 15:55 eh que estos muy bueno

Voz 0819 15:57 gracias a Dios para nosotros a a Kay Le gusta mucho a

Voz 23 16:01 el elaborar

Voz 0819 16:04 refutar a veces las mismas opiniones que ha dicho le gusta este este proceso dialéctico Le gusta mucho explicárselo

Voz 9 16:14 en mí

Voz 0819 16:17 de un poco de la preocupación de él de hacer algo realmente pintor

Voz 11 16:21 es algo que

Voz 24 16:25 que de alguna manera le devolviera la esencia de las primeras cosas que lo había hecho porque él

Voz 0819 16:31 empezó pintando en China siguió pintando en más de una manera muy amateur pero el Japón pintó y a partir de ahí yo creo que aquí a mi intensión era hacer una mosca en la pared no sean no es decir yo no quería imponer nada

Voz 24 16:46 que que lo importante era retratar

Voz 0819 16:49 creo que de la manera más cercana más didáctica y más bonita para mí ha sido una lección de de desde otro lado de de yo creo del planeta no porque aquí yo creo que no hay personas más diferentes que Kelly yo no desde pero es de todos los puntos de vista no creo que creo que para mí ver que no está reñido el el el reelaborar di reestructura Ari andan supera analizar lo que uno hace no está reñido con a ser con hacer con crear belleza

Voz 1 17:30 ir refutación década han por Antonio López el viernes investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid a mí no me gusta

Voz 25 17:41 no me gusta verme dolida no porque haya es decir verlo sino porque tampoco evitó hacer otras cosas pero yo creo que el Prado ya es algo muy muy grande es lo más grande de España en el mundo del arte esas cosas yo pienso que han de estar unidas al a los espacios de nuestra época este hombre tenía que hacer todo eso pues en el Thyssen o en o en la como el Reina Sofía es el espacio natural lo otro es un juego un poco a veces mucho ahí me gustó mucho ver a Bacon porque es un artista es un clásico ya aquello era muy majestuosos era un majestuoso era un buen final de todo lo que hay en el Prado pero yo lo de lo de la pólvora no me va mucho

Voz 1 18:36 qué pasa si un Rey pierde la cabeza literalmente pues que pierde la vida como uno también los bienes incluso la colección de arte que pudiera haber acumulado es el caso del Estuardo Carlos I Cromwell lo mandó decapitar Cromwell ordenó vender su colección una exposición ahora reúne esos cuadros algunos de esos cuadros en Londres Begoña Arce corresponsal

Voz 26 19:08 antes de perder la cabeza ser decapitado en mil seiscientos cuarenta y nueve Carlos I de la dinastía de los Estuardo tuvo tiempo de acumular una de las colecciones de arte más importantes de la historia mil quinientas pinturas y medio centenar de esculturas que tras su muerte se subastaron para llenar las arcas del Estado dispersas por Europa algunas de las obras acabaron en las mejores pinacotecas del mundo como en el Paseo de Prado en Madrid y el Louvre en París ahora estas y otras instituciones han prestado algunos de aquellos censos a la Royal Academy de Londres la galería de Piccadilly ha reunido por primera vez ciento cuarenta de esas piezas en una exposición abierta hasta el quince de abril titulada Carlos I Rey y coleccionista la muestra incluye obras maestras como Minerva protege la paz de Marte de Pedro Pablo Rubens retratos monumentales del Rey que su familia a cargo de Pantic y óleos renacentistas como La cena de Emaús de Tiziano o El triunfo de cesa de Andrea Mantegna noventa de las obras expuestas proceden de la colección real la que posee la reina Isabel II hay además de pinturas esculturas miniaturas y tapices los primeros sintió despertar su voracidad por el arte tras visitar Madrid y quedar prendado por la pinacoteca de los Austrias españoles más tarde adquirió la colección Gonzaga de los duques de Mantua según la Royal Academy su pasión aunque le hizo muy impopular por el elevado coste fue determinante para cambiar la manera de entender el arte en Inglaterra

Voz 1 20:56 la verdad es que la vida de Carlos I da para más que una novela también la de Cromwell su ejecutor bueno en realidad para una serie negra tres años después de la muerte de Cromwell el cadáver de Cromwell fue exhumado y sometido a una ejecución simbólica y además el mismo día en el que fue ejecutado por orden suya y años antes Carlos I todo un historial porque su cabeza fue separada de su cadáver que luego colgó de unas cadenas el cine un material que seguro que interesará en Barcelona negra que comienza mañana Ayna Milá Radio Barcelona El festival B

Voz 1628 21:33 te negra llega su décimo tercera edición con el objetivo de seguir acercando la novela negra a las calles de la ciudad de Barcelona con la presencia de autores de todo el mundo manteniendo la misma filosofía de las anteriores ediciones este año el festival tendrá el acoso como eje central Carlos Zanón nuevo comisario del festival explica la relación entre la novela negra y el acoso

Voz 1895 21:52 en enfrenta al festival como Soon Yi hemos hecho del festival como si fuera un libro y el título del libro este año es perro pequeño muerde en consideramos que la novela negra entre otras cosas aparte de entretener a parte de ser un género comercial y al mismo tiempo literario también los muestra la parte que no nos gusta de nosotros mismos y esta es una oportunidad como otra de denunciar y poner ante nosotros un tema como es el acoso dan a nosotros un problema como es al tema

Voz 1628 22:16 en esta edición del BC Negra participarán autores de todo el mundo como el ganador del Premio Pepe Carvalho James Ellroy o Luis Penny

Voz 1 22:22 Tania alguien sal Roy parece tener a James

Voz 1895 22:25 el Roy por ejemplo en el mismo festivales como tener a Elvis cualquier cantautor absolutamente fantástico Joni Mitchell el mismo programa es una cosa absolutamente brutal pero es que no sólo los tenemos a ellos también Don Winslow Leonardo Padura tenemos a Claudia Piñeiro y Juan Madrid Andreu Martín a Massimo Carlotto después apuestas nuestras de autores muy interesantes como son Andre y Korsakov ya Adele Inés plana ha nevado y va

Voz 1628 22:50 los autores nacionales del género consolidados como Víctor del Árbol Ignacio del Valle Alicia Giménez Bartlett o Luis York también estarán presentes en esta edición el festival presenta más de treinta y cinco actividades entre las que habrá mesas redondas temáticas en torno al eje central del festival otras dedicadas a un personaje un autor o un libro una mesa para las editoriales especializadas y otras de homenaje a Manuel de Pedro lo Jaume

Voz 9 23:13 Agustín

Voz 27 23:18 la poesía el teatro el cine el cómic y la música también tendrán su sitio en este festival como la proyección de la película La dalia negra en los Cines Aribau la fiesta canalla cómic party en la antigua fábrica Estrella Damm o el concierto de Dani Nel lo y la Barcelona Big Blues Band en la sala Apolo como inauguración del festival

Voz 1 23:39 libros una novela que se ha convertido con el paso del tiempo en una obra casi de culto el novio del mundo de Felipe Benítez Reyes publicada hace veinte años y reeditada ahora por la Fundación José Manuel Lara

Voz 0619 23:54 el García yo tengo muy mala memoria para para los libros que escribo por una necesidad de depurar la memoria porque claro uno puede uno a convivir con los hechos de la vida real y también con con con la ficción regiones inventa con con los hechos de una vida imaginaria de una vida paralela como es la creación literaria

Voz 1880 24:23 la memoria cuenta Felipe Benítez Reyes le hizo releer la novela Veinte años después describirla con temor sin saber que se iba a encontrar descubriendo personajes y episodios que ni siquiera recordaba

Voz 0619 24:33 no lo propio porque los libros propios una especie de de mentalidades reparador de relojes bueno que se trata de darle tengo en comprobar si el reloj funciona o tal vez día no me importa que sea de plata que sea de oro de platino

Voz 9 24:47 o que sea moverlo de tres euros

Voz 0619 24:50 el caso es que funcione que marquen cien con una obra narrativa lo mismo decirnos y estructuralmente funciona pues

Voz 1880 24:56 poco más de año y medio tardó Benítez Reyes en dar forma al novio del mundo una obra que transita entre lo amable y lo terrible de la que reconstruir iría con el paso del tiempo el clima emocional con el que logró escribirla un tono febril ir rápido que dio vida al surrealista excesivo políticamente incorrecto Walter Arias

Voz 0619 25:13 mismo dice que está entre su pensamiento está en un punto intermedio entre Descartes y el barón de mucha ausente desde el punto intermedio bastante bastante complicado armonizar pero bueno debe está ahí por una parte la intento de racionalizar lo que le pasa el intentar reacción de racionalizar la vida hay un pico separan unos Universo y por otra parte esa tendencia continúa al disparate

Voz 1880 25:39 y es que más que un personaje Walter Arias es una forma de pensar tanto que Benítez Reyes se negó a hacer una secuela de la novela pensaba como él hablaba como él escribía como el incluso se relacionaba de la misma manera

Voz 0619 25:50 durante el tiempo en que la escribí o bien la resaca alguna vez escrita yo recuerdo que que incluso las artículo quería entonces a la prensa les harían Walter risa de Céline con los razonamientos de este hombre realmente se me metió en la vida a este personaje incluso de comportamiento con los amigos en Mi vida cotidiana un empezaba a razonar como como su nombre y tampoco se trataba de eso

Voz 1880 26:17 es la secuela quedó en unas pocas líneas que no tuvieron continuación el recuerdo de Walter Arias quedan dos novelas posteriores bajo seudo

Voz 9 26:35 el atleta rusa

Voz 1 27:04 para acabar con las pilas de libros desbordando frustración por no poder leer todos y hablar de todos el acuse de recibo semanal que nos regala

Voz 9 27:17 todas las semanas como no podía ser de otra manera

Voz 1 27:20 Emma Vallespín

Voz 28 27:23 y a la ficción

Voz 0564 27:26 cuenta lo hace bien pero algunas historias reales no hay quimera que le pueda hacer sombra Lützen d'Or fue en jugador de fútbol de la Alemania comunista que en el año setenta y nueve escapó del país dejando a su hija y a su mujer que fueron desde aquel momento acosadas por el servicio secreto el escritor y periodista Eduardo Verdú publica a partir de la fascinación por esta historia real todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo emplaza Jane

Voz 29 27:51 era una opción

Voz 0564 27:52 qué estos días anda por España presentando novela el escritor argentino Jorge Fernández Díaz editorial de espina publicado la herida la segunda entrega de la saga protagonizada por mil un tipo pluriempleado ejerce de agente secreto detective guardaespaldas conspirador y encima que su mala pieza de manual una novela sobre la corrupción y el lado oscuro si es que tiene otro del poder

Voz 17 28:17 se ha

Voz 0564 28:20 ahora que por ley los animales son seres sin dientes cito textualmente Hinault cosas es un momento oportuno para

Voz 0819 28:27 ayer fuego Police una revolución animalista que firman los filósofos canadienses su Donaldson

Voz 0564 28:32 Will química en errata Natura e un libro que propone un nuevo modelo de relación entre humanos y animales plataforma edita educar en el feminismo de la madrileña Lidia Marañón los datos no dejan lugar para el optimismo a partir de los seis años las niñas se sienten menos inteligentes que los niños en la universidad ellos subestima la capacidad de sus compañeras el libro apuesta por la educación como la clave para educar a ambos en la igualdad en la certeza de que la capacidad no entiende de sexos

Voz 17 29:04 Linda luché eh

Voz 30 29:09 no

Voz 1 29:10 le niega

Voz 17 29:12 eh

Voz 30 29:17 sí

Voz 17 29:19 Maine Serra

Voz 1 29:23 ya está aquí la Hora Extra que es la más corta del mundo porque sólo dura treinta minutos volvemos la semana que viene o en domingo y aunque sea pronto