La Hora Extra: Dentro y fuera (04/02/2018)

Voz 0907 00:00 ya han escuchado a María Guerra a Pepa Blanes a todo el equipo de La Script ya hay razones más razones para ir al cine nosotros también les traemos algunas otras ir al teatro visitar algún museo leer algún libro porque la vida no es sólo cine que también en la Cadena SER La Hora Extra José Ovejero autor del libro de cuentos un mundo extraño editado por Páginas de Espuma

Voz 1124 00:24 cuento tiene la ventaja de que te permite una gran intensidad un cuento puede hacer como una especie de fogonazo o puede ser un poquito más lento tiene tener otra respiración pero sabes que entras enel que te vas a asomar un momento un mundo te vas a salir de él al cabo de poco tiempo cuando ya lo de cuentos sabes que te permite ir pasando de una situación a otra que te permite voces distintas una en cada cuento estilos distintos tenga una gran versatilidad y además te da libertad a mi me parece que es una buena palabra para el cuento porque una novela exige un compromiso quiero decir un compromiso tú empiezas una novela a lo mejor no sabes cómo la vas a escribir pero poco a poco vas a tomando decisiones luego durante doscientas trescientas cuatrocientas páginas tienes que ser fiel a esas decisiones el cuento no el cuento te permite eso entrar a hacer una cosa una voz puede que puede ser más realista más disparatada más divertida más triste y te vas a otro puedes ser libre en utilizar todas las voces que quieras en en un libro de cuentos Tedeón un montón de de

Voz 1 01:32 TAD una novela te ata Tamas el amor de las tres naranjas de Serguéi Prokófiev en versión de violín y piano en la Fundación Juan March hoy James Ellroy escritor estadounidense en Barcelona negra

Voz 2 02:21 o no me importa una mierda el presente divo en el pasado siempre he vivido en el pasado cuando tenía siete u ocho años leía las revistas Life de mis padres de la época de la Segunda Guerra Mundial el tiempo presente no me ofrecen nada no me siento obligado a comentar nada sobre el presente mis novelas están ambientadas en el pasado no están hechas para representar algo que sucede hoy en día se vuestra intenciones leer ficción histórica pensando que refleja el tiempo presente no habéis tenido suerte conmigo la historia es su propio lenguaje nada en mi libro quieres retratar algo más Dad

Voz 1 04:08 Elías que sueco Bosé incluida en el espectáculo que el ballet cool ver ofrece este fin de semana en Barcelona la próxima semana en Madrid Elías Salin que comenzó a cantar en un coro de Gospel de Estocolmo cuando tenía trece años

Voz 1 04:53 hoy nos montamos en un avión nos vamos a Cuba a la Real a la que vive pendiente de un hilo y a la que fue expulsada a la que resiste dentro y a la que lucha fuera

Voz 0907 05:04 a la que cree que aún es posible ya a la que aún cree que es posible dos ópticas diferentes que llevan años como vías paralelas una muestra en la Casa de América de Madrid y una novela nos ofrecen retratos diferentes de una sola misma cosa Cuba iluminada la mirada de Héctor Garrido la transparencia del tiempo letra de Leonardo Padura dos visiones un sólo reportaje Raquel García

Voz 1285 05:31 la vida de la gente no se puede únicamente ordenar a partir de acontecimiento histórico tiene que haber un poco de un no sólo de épica vive el hombre también tiene que haber dramaturgia la dramaturgia tienen mucho más que ver con los sentimientos con las maneras de comportarse de de las personas

Voz 0011 05:50 habla Leonardo Padura del cansancio histórico que sufre desde hace años el pueblo cubano del que ya habló en la neblina de ayer hace más de una década en la transparencia del tiempo el país asoma en dos mil catorce a otro momento histórico el inicio del deshielo en las relaciones con Estados Unidos

Voz 1285 06:05 esa e historicidad eh tal vez excesiva de Cuba que puede producir este este cansancio de qué se queja Conde y sus amigos también es muy responsable de juicios y prejuicios que existen alrededor de Cuba eh a favor y en contra y creo que hay que ver todo el contexto cubano en la multiplicidad de de elementos que la componen de reacciones de de verdad es posible que que existen

Voz 0011 06:38 Padura se sirve del paso del tiempo para investigar la relación que mantienen el hombre y la historia para hablar de sus consecuencias lo vemos en la trama policíaca y en los cambios de la sociedad cubana en este contexto político y social escritor cubano utiliza su alter ego para denunciar la falta de mirada compasiva y lo hace con personajes como el viejo sin zapatos que deambula por las calles de La Habana sin que nadie repare

Voz 1285 07:00 no sé si es un alcohólico y bajo una persona que se comunique pero me sirvió para crear este este personaje que que no se sabe exactamente dónde salen y de dónde viene ni si es real o es una imaginación de Conde y sobre todo lo que quiero decir es como de hay en la sea cubana lamentablemente síntomas de pérdida de solidaridad y de composición

Voz 0011 07:36 después de veinticinco años la transparencia del tiempo nos muestra el de más autobiográfico a punto de cumplir sesenta años asomado a la vejez revela un Conde nostálgico que echa la mirada atrás y que nos habla de una generación demandados

Voz 1285 07:48 si te digo que particularmente dramático en mí para mi generación porque fue fuera generación que que creyó que se sacrificó que trabajó yo cuando tenía quince años estaba un campo de caña cortando caña con un frío e más frío el que hace hoy aquí en en Madrid eh con una mano completamente llena de llagas de rozaduras del del machete y estaba allí por qué me va a ir ahí esto no tenía opción de de Noel para estudiar tenía que ir

Voz 0011 08:27 y aquí otra visión de Cuba a la que nos llega de las manos y de los rostros retratados por Héctor Garrido

Voz 7 08:32 Kobe iluminada bueno dejó un proyecto de amor hacia una tierra y sus gentes a través de los rostros que los representan a través de la la gente que hace posible que Cuba sea un lugar singular especial en el arte y la cultura un sitio una rareza en el mundo una pequeña perla que hay que conservar

Voz 0011 08:51 conocido por sus impresionantes imágenes de Doñana Garrido llegó a La Habana de manera casual hace ya ocho años y con los primeros retratos empezó a tomar forma este catálogo visual que protagonizan el presente y el futuro de la cultura en Cuba

Voz 7 09:03 participan Chucho Valdés como gran pianista de jazz conocido mundialmente pero junto a él hay una fotografía de un muchacho joven de sólo veinte diecinueve años pianista también Ahmed con su nombre pero yo estoy completamente convencido de que ese nombre en el futuro llegará pues a unas cotas de fama o de conocimiento o de respeto por su carrera pues similar a la que pueda tener Chucho

Voz 0011 09:30 junto a ellos los nombres de Portuondo de Alonso de Oliveri del propio Padura habla Garrido de la importancia del apoyo a la cultura en Cuba

Voz 7 09:37 de alguna forma eh

Voz 7 09:41 la presencia actual la existencia actual de tanto artista importante eh de tanta no sólo artistas porque también hablamos en Cuba iluminada también hablamos de deporte hablado de científicos e todo esto es fruto eh es de un esfuerzo mantenido durante muchos años un esfuerzo que en este momento estaba a las puertas o no de algo que no se sabe lo que es

Voz 0011 10:09 doscientos cincuenta retratos que va más allá del personaje que resultan de horas de preparación y de puesta en común imágenes que al final pertenecen tanto al fotografiado como al fotógrafo

Voz 0907 10:48 de vuelta paramos en Galicia de donde salieron muchos para saltar el charco para alejarse de la miseria en Santiago joven pero más que suficientemente preparado un festival de artes escénicas contemporáneas de vanguardia o simplemente de investigación bueno más que teatro escenas do cambio Radio Galicia María Sánchez Dios

Voz 1628 11:19 son trece los espectáculos que componen el programa de la cuarta edición del festival escenas los cambios se presenta como un ciclo de invierno de teatro danza de arte en acción lo que promete llevar a Santiago propuestas más arriesgadas que hagan al espectador vivir una experiencia única en palabras de su director Pablo Fidalgo el objetivo sacar partido a los cuerpos en escena

Voz 9 11:37 ese viaje no yo creo que cada aunque sea muy muy tópico decirlo pero es verdad que cada pie que son vive una experiencia única porque se trabaja no sólo con la palabra las horas son apuntan a muchos eh a todos los sentidos del espectador es un festival que se dirige a un a un tipo de espectador pues activo de donde es necesario siempre una implicación más allá de sentarte a mirar

Voz 1628 12:14 jugará con las sensaciones los sonidos y los cuerpos la temperatura de otro principal incluso se bajará para recrear la expedición a una pueda de los años setenta con los pasos de un bailaor que escenificarán el drama de los refugiados incluso la Ciudad de la Cultura se transformará en un garaje de la Citroën para reflexionar sobre el Barça

Voz 1628 12:44 eh obras urgentes en palabras de Fidalgo que componen un relato de los dramas del mundo contemporáneo

Voz 9 12:50 esas piezas que tenían que ver con los dramas y los problemas de la sociedad actual hemos presentado obras de Israel de México lugares donde acelerar no es no es tan fácil como a Cano piezas urgentes haciendo que nos trasladan directamente a la acción que no se mueve en algo inmediatamente y que no hacen esos remover no a la gente

Voz 1628 13:10 hasta el diez de febrero pasarán obras de cinco países España Portugal Siria Francia e Italia nombres que ya suenan como probador our o Israel Galván otros a uno vistos en el panorama nacional como Cal hacer Air aunque sean artistas nuevos la idea que ha guiado la traición el festival no cambia presentar obras que conformen un relato que haga el espectador Revólver buenas

Voz 1 13:38 que también hay gente que está saliendo ahora mismo de la discoteca Nos vamos a ir a París luego vamos a ir a Roma

Voz 0907 13:52 a París vamos ir a París para saber las razones que tiene el museo del Louvre que es probablemente el museo más visitado del mundo aunque para ver una obra bueno sea absolutamente imposible pero bueno el Museo del Louvre cuáles son las razones para mostrar unos cuadros que buscan dueños Carmen Vela

Voz 0390 14:10 dos salas del Lupa acogen desde el mes de diciembre y hasta nuevo aviso de forma permanente XXXI obras de arte de diferentes épocas que fueron expoliadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial son parte de las miles de piezas de valor que los alemanes robaron en Francia a sus propietarios entre mil novecientos cuarenta y mil novecientos cuarenta y cinco el director del departamento de pinturas del Lugo de Sebastián a la

Voz 11 14:33 la eso viste de la gran mayoría de las obras fueron expoliadas a familias judías durante la Segunda Guerra Se trata de que sean vistas sin mediante una reclamación declarando que probablemente sean de su pertenencia sede de una reciprocidad

Voz 12 14:48 como a ni Ice Cream de hecho

Voz 0390 14:52 todas están catalogadas con una inscripción particular M N R que significa recuperadas por los museos nacionales franceses la iniciativa del mayor museo francés forma parte de un proyecto del Estado que comenzó con gobiernos anteriores a la actual por encontrar a los herederos de las víctimas del pillaje de la Alemania nacional socio la lista el trabajo que lleva a cabo un equipo del Ministerio de Cultura es arduo hubo pocos supervivientes del Holocausto y esto se dispersaron por el mundo desde mil novecientos cincuenta y uno el Estado francés sólo ha podido restituir cincuenta obras de unas dos mil identificadas y eso pese a que despachos de abogados en las principales capitales del mundo lo buscan a los herederos de las obras de arte más cotizadas con el fin de ganarse un buen porcentaje la expoliación fue perpetrada por Adolf Hitler Hermann Goering y sus secuaces pero encontró grandes colaboradores en marcha antes de arte sin escrúpulos de muchos países occidentales como describió magníficamente la americano Lin Nicolas en su libro El rapto de Europa

Voz 0907 15:55 expolio nazi pero la verdad porque vamos a poner totalmente serios por qué no nos reímos un poco incluso de lo más serio en Italia esta semana se ha estrenado una comedia son otro ornato que protagoniza Mussolini Mussolini que vuelve a la Italia de ahora mismo para encontrarse con un país tan analfabeto como lo dejó o eso dicen quienes han hecho la película ahora en un momento además en el que existen posibilidades de que partidos pues fascistas como la Liga Norte o los Hermanos de Italia puedan llegar al Gobierno Ismael Monzón corresponsal

Voz 0831 16:37 imaginen que caminando por la calle encuentran a un hombre calvo mal encarado Camisa negra uniforme militar y al preguntarle su nombre responde Benito Mussolini pues esto ha ocurrido en Italia bueno al menos en sus cines porque esta semana se ha estrenado son notó ornato es decir he vuelto una película en la que el uso esto de Uche vuelve a nuestros días quién no encuentra un aspirante director lo toma a guasa pero visto negocio decide llevarlo de gira por Italia para comprobar cómo responde la gente a medio camino entre la ficción y el documental algunas respuestas son reales como estas este de Córdoba una dictadura en la que un hombre dice que como mucho deberían existir dos partidos

Voz 13 17:21 aquí

Voz 0831 17:22 de modo que el director Luca mineros reflexiona que

Voz 14 17:25 el fascismo el fascismo un periodo histórico de nuestras vidas pero no es visto necesariamente como un momento terrible o una dictadura un periodo con como

Voz 0831 17:34 en España Italia no vivido una catarsis colectiva contra el fascismo algo que sí ocurrió en Alemania y que expira esta película ya que son otro ornato parte de una misma idea que llevó al cine aún Hitler resucitado

Voz 1 17:46 está torpón Dator del fascismo de capo del Gobierno

Voz 0831 17:49 el alumno y el personal sobre el momento en dos mil dieciocho Mussolini se convierte en el personaje del momento al divulgar su viejo discurso tanto que le dan un programa de televisión en el que le dice al público un poco lo que dejó un país de analfabetos y se reencuentra con otro país de analfabetos el dulce de la pantalla no es más que una caricatura de lo que sería el Real pero según el director del filme detrás de él hay una crítica a los populismos hizo promesas hemos dicho que era todo una farsa pues sepan que se celebran elecciones en Italia y que los favoritos son Berlusconi y una coalición de derechas de la que forman parte por fases

Voz 1 19:10 de la época de Mussolini un torero si un torero Ignacio Sánchez Mejías que también fue escritor intelectual amigo de Lorca actor de cine jugador de polo

Voz 0907 19:25 uno de los personajes más populares de su tiempo a Ignacio Sánchez Mejías ahora ya tiene museo en Manzanares donde fue corneado mortalmente en agosto de mil novecientos treinta y cuatro Verónica López ser Valdepeñas

Voz 16 19:42 eh que las

Voz 1628 19:53 luego todo fue un once de agosto de mil novecientos treinta y cuatro a las cinco de la tarde cuando Ignacio Sánchez Mejías fue corneado mortalmente en la plaza de toros de Manzanares fallecía dos días más tarde ahora ochenta y cuatro años después de este trágico suceso el legado de Ignacio Sánchez Mejías descansa en la localidad en la que decidió volver a los ruedos tras su retirada en mil novecientos veinte en la que su futuro quedó truncado Paloma Qasem nieta de Sánchez Mejías explica el porqué del Archivo Museo en Manzanares

Voz 13 20:24 la Peña Taurina además a nadie Amir Laborda la conocí forma sombra porque yo solo podía pensar en después de tantos años prosigue ante el viento ese interés y cariño con la figurarían lo que yo quería la manera al pueblo Nemanja la Alavés el alcalde

Voz 1628 20:42 mil documentos forman parte de este archivo que muestran a Ignacio Sánchez Mejías como torero pero también como amante de las letras

Voz 13 20:49 el Teresa por ejemplo de El Hierro fatalmente a la cabecera de su cama tiene una foto de Santa Teresa y otro de Unamuno dirigido por Juan Ramón ama Donner sorprenda iba con lo eran como una profirieron así un poco raro no has sofocada Nueva York color lila una conferencia en la Universidad de Columbia aquello pues no era muy normal un torero y habló sobre todo pero explica al valor natural

Voz 1628 21:14 precisamente el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías es el eje principal de este archivo Museo una de las mejores elegidas de la poesía española con la que Federico García Lorca lloró la muerte de su amigo como decíamos cogido mortalmente en la plaza de toros de Manzanares por ello el patio de columnas de esta casa solariega recibe a los visitantes con relojes

Voz 10 21:34 parados a las cinco de la tarde tantos como veces Se cita esta ahora en el poema

Voz 0907 21:49 no tiene nada que ver nos damos de la Ceca a la Meca un dicho difícil de rastrear por cierto pero que supone recorre una gran distancia que bien podría suponer transitar de un buen lugar a otro tan bueno o mejor Artium Vitoria presagios del deseo Carmen Shakespeare

Voz 17 22:07 Isabel Cobo ser Vitoria Carmen Shakespeare presagios del deseo

Voz 18 22:11 es una nueva muestra de arte de la bailarina

Voz 19 22:15 Olga Mesa de la bailarina coreógrafa y del artista plástico Francisco Ruiz de Infante un vitoriano afincado en Francia hace más de veinte años exposición como un laberinto como una muestra en la que el visitante forma parte del proyecto parte porque él

Voz 17 22:32 ha recorrido el espectador crea sombras provoca reflejos emite sonidos muestra un laberíntico montaje de distintas instalaciones y vídeo instalaciones que a partir del mito de Carmen del creador de mitos Shakespeare buscan frotarse dice Francisco Ruiz de Infante y así le gusta a Olga Mesa

Voz 20 22:49 Carmen si efectivamente el mito creador de mitos de mitos y el mito de Carmen es un diálogo no imposible pero es un diálogo de frontera miento y cuando hablo de enfrentamiento que es una palabra que Francisco utiliza mucho es una manera frotarse para que vamos a apretarnos no para fundir unos no para ponernos de acuerdo sino vamos a apretarnos para echar chispas

Voz 19 23:13 Carmen Shakespeare presagios del deseo hasta el uno de mayo en Artium una exposición que se organizan cuatro zonas cuyos límites no siempre son claros y cada una de ellas se refiere a otras tantas situaciones dentro del tema general la seducción el conflicto la deriva y finalmente la muerte son relaciones personales El Espectador su presencia eso actitud ingrediente fundamental resulta donde dialogó de una confrontación entre dos artistas una perspectiva abierta en Artium Vitoria hasta el mes de mayo

Voz 0907 23:45 a él se llama Kike Ferrari es un escritor argentino consciente de clase limpiador de una estación del su parte de Buenos Aires que no quiere dejar de serlo escribió una novela que desnuda más que ambienta una sociedad en la que los ganadores la Argentina siempre han despreciado sin mayor problema moral a los que no tienen dinero ni posibilidades es una novela ya publicada hace años en Argentina y que ahora rescata Alfaguara Marta García

Voz 22 24:16 es un Rayo Negro que cruza la General Paz a las siete de la mañana el señor Machi siente como una caricia esas miradas celosas de su suerte que chocan contra la carrocería de su BMW

Voz 1513 24:30 así comienza la novela que de lejos parecen moscas del argentino Kike Ferrari la historia de un tipo que acumula dinero poder y desprecio a partes iguales que se queda tirado en una cuneta con ese BMW que parece un Rayo Negro y que descubre que lleva un cadáver en el maletero Ferrari radiografía una clase social podrida la de quienes se hicieron ricos con la dictadura argentina

Voz 23 24:51 nueva burguesía construida a partir de los negocios en la dictadura y que sea como bastante bien al al juego democrático en la Argentina curiosamente en la presión mi personaje es muy parecido al acogió el presidente del país que es un claro ejemplo la nueva burguesía no ilustrada que la hagan

Voz 1513 25:17 en la novela de Kike Ferrari hay toneladas de machismo prostitutas matones cocaína corbatas de Armani mecheros Dupont pero también está Borges son las palabras y las cosas de Foucault en esta historia en la que el autor muestran no sólo conciencia de clase sino también cierto rencor del que no se avergüenza

Voz 23 25:33 pues hoy a la patronal a Hoy por hoy el capital no es solamente una cuestión de conciencia o de justicia o de la clase que tiene la posibilidad histórica de la anterior sodio la gente el trabajo ajeno no personalmente a cada uno pero sí cómo cómo clase puntúan regalaba Valoria

Voz 1513 25:54 Premio Casa de las Américas y de la Semana Negra de Gijón Kike Ferrari no vive de la literatura aunque quizá podría pero dice que no quiere que alimentar a sus hijos dependa describe o no escribe libros Ferrari trabaja por las noches como limpiadora en el metro de Buenos Aires le preguntamos si no está harto de que eso acabe siendo el titular de todas sus entrevistas

Voz 23 26:12 a mí me tocó Pitufo prole ETA no pasa nada por eso me sirve para que los libros dialoguen con más gente pero vamos me sirve para hablar de trabajo y no está mal poder decir la musa no juegan escribir es un trabajo y además los trabajadores escribí yo sólo soy una mosca blanca de la hay montón de nosotros produciendo cultura y me parece que que sea algo interesante para decir es decir la clase trabajadora

Voz 1513 26:36 dice Ferrari que no hacemos nada solos ni siquiera escribir ese asunto de la construcción colectiva de la identidad individual es un tema presente en toda su obra también en la novela que acaba de terminar y que está a punto de publicarse titula todos nosotros

Voz 23 26:50 es una activista político de Izquierda en Argentina el año ochenta y cinco que al mismo tiempo un montón de pastillas intentos en algún momento se suelta la chaqueta durante cuarenta y ocho horas son una cosa así de ese dedica de corrido a alternativamente leer Historia al tiempo Hawkins Iber Terminator dentro se decide qué va a ser una máquina del tiempo para viajar a mil novecientos cuarenta matar a la sino otros de La Bella

Voz 1 27:15 que habrá sentido Kike Ferrari tras releer una novela escrita hace tiempo Emma Rice Espinós se lo pregunta en este repaso que hace todas las semanas acuso de recibo

Voz 0564 27:31 la escritora al releerlo ya publicados siente lo mismo que el común de los mortales al pasar las páginas de los álbumes de fotos así puede reconocer ciertas torpezas de sus inicios la poderosa influencia de aquel escritor por el que se obsesionó o la huella de aquella mala época

Voz 0564 27:49 cuentos de John Cheever una recopilación de relatos en orden cronológico de este maestro del género que en su día escribió en el prefacio haber eliminado los más cito textualmente embarazosa mente inmaduros

Voz 26 28:00 eso sí

Voz 0564 28:07 seguimos con cuentos errata natural se publica esta semana en un café de Mary Lavín la autora falleció a finales de los años noventa allí es una injustamente desconocida por los lectores españoles porque su obra no había sido traducida todavía sus cuentos tratan del amor de su contrario de la familia de la maternidad o de emigrante como le ocurriera autora de padres irlandeses nació en Estados Unidos volvió a Irlanda siendo niños Lumen publica una vida prestaran de Berta Vías Mao un libro que trata de responder a las múltiples preguntas que rodean la existencia de la fotógrafa Vivian Mayer murió en Chicago en dos mil nueve y a lo largo de su vida ejerció de niñera para poder pagarse el alquiler además de llevar niños de un lado a otro Mayer iba siempre acompañada de su cámara una Rolling Flex casi nunca revelaba las fotos porque no tenía dinero para hacerlo lo envejecido sin recursos y tres de los niños a los que había hecho de niñera la cuidaron hasta su muerte al morir y al revelarse los negativos acabó por convertirse en historia de la fotografía seis Barral evita absolutamente Khider el debut literario del guionista Matthew Weiner el creador de la serie mando Se trata de un thriller que ahonda en la familia y el poder Khyber es la hija de un matrimonio aparentemente modélico que la han creado a su imagen y semejanza pero llega la adolescencia y Bobby un chico conflictivo entra en la vida de la mucha tralla amenaza con derrumbar la percepción Familia