La Hora Extra: Alejados del purgatorio (18/02/2018)

Voz 0907 00:05 en la piel de Unamuno escalofriantes sus palabras de hace casi un siglo

Voz 2 00:09 se está produciendo un divorcio cada vez más grande entre las parte del país y los partidos que parece que representan a este país la mayor parte de los diputados que tienen que legislar no saben qué

Voz 0907 00:33 reinterpretado a Alicia Martín Museo Lázaro Galdiano Madrid

Voz 3 00:37 surge de la lectura de ir leyendo y cuando le este cuando piensa sobre el libro nunca nunca trata el libro como libro de artista nunca hecho en libros el artista para mí es es un artefacto una prolongaciones como un objeto antropológico sabes algo que Anas estaba perfectamente para la manos a dar hay un compendio de universal pero nunca nunca lo trataba con el con el contenido o casi nunca casi nunca con el contenido ha sido siempre con el conjunto entonces me gusta mucho situarlo en por ejemplo en esas imágenes de esas imágenes de de manifestaciones que ponen el libro la cara al libro que me gusta o cuando veces contra las guerras se han usado como como se dice como barreras no tienen los disparos un objeto

Voz 0907 01:30 quédate habituales Paloma navales del Jardín de la Memoria Museo Thyssen Madrid descomposición de la mirada sobre la mujer vista en la historia del arte como mero objeto

Voz 3 01:41 empero en el arte como expresión artística pero como expresión literaria musical danza en todos mujeres abandonó todavía todavía importante creo que es el momento de mantenerla algo emocionada aquí hay el deseo de que la sociedad volvía la cabeza hacia lo que está pasando y que el trabajo se debe reivindicar porque es bueno que da su escritora son fantásticas poetas mira tengo una serie de trabajos basados en poetas suicidas Cortés ha sido más desequilibrantes tu trabajo tu alma que te lo rechacen por la mañana y por la tarde no durante toda tu vida ya los cuarenta años llega un vacío impresionante no estoy Obama muchísimas mujeres al suicidio cohetes que hoy están reivindicando su como grandes pisas e inexplicable todo el fenómeno no es plano sí lo digo sin amargura ni nada lo digo con la tristeza de cada una de nosotras no que afectará también a nuestras hijas quiero decir eh esto porque no evoluciona rápidamente es muy lento es imposible ahora hay una cuestión también me materia a mí me parece una venganza casi emite de ser mucho el mundo del futuro pues sé si has visto que ahora lo sustituyen eh por qué para hacer el amor para querer las para vivir con ella son cálidas su más inteligentes que nosotros y que a ellos les importa es como una venganza vasos sacar los pies del tiesto

la Hora Extra

Voz 6 03:51 con ya le dimos para algo menos quiero a Quesada esto sin poner en mi mano

Voz 7 04:09 bueno sí podía rodar

Voz 7 04:13 que esta noche va a día debe eras

Voz 6 04:27 nada ha señalado

Voz 0698 04:34 es Andrés Calamaro y Lila Downs en un disco que la verdad es una joya Un mundo raro se llama este recopilatorio especial de las canciones de José Alfredo Jiménez

Voz 0698 05:00 vamos a tomarnos una botella vamos con un poco de caña con Virgin dependes de la que se ha presentado en Madrid su trilogía Vernon subtexto editada por Penguin Random House como su teoría que con un texto de hace doce años referente el feminismo Siglo XX además de repente se plantea volver a escribir sobre sobre el feminismo tras el nacimiento del estadounidense movimiento Mi tú esencial para ella que tuvo una larga conversación con Marta García

Voz 8 05:31 a mí me apareció algo histórico algo que nunca había sido antes de una salida de la tele súper importante ajeno que hay un antes y un después de que una vez que las mujeres digamos de manera tan excesiva es fuerte vendo no lo pasamos bien algo va a cambiar de es como rechaza redes estatutos de pereza no me gusta tu presa quiero que cambiar astuto actitud hasta yo fue sorprendida de de dos todas todas todas cedemos Paulo menos una historia muy desagradable que contagie no es la historia siempre declaración pero de súper desagradable quitar puesto en una un sitio de de nuevo al vidas tenemos toda la solidaridad masculina que yo no sé si tu colega de trabajo llegue Caramiñal A con dos gramos de cocaína en la nariz quizás vas a decírselo a esto no puede pasar pero si lo ves tocando los pues pues de las chicas sequía quieres son cada novela lesionada se lo toman que hay en que que tengan una una subida del mismo bares y que quiere hablar el tema colectivamente bares publicarlo ahora tontería total pero a la vez en Francia es un drástico que viene directamente del mismo de más de los más potentes piden el derecho a hacer lo que quieren con menos potentes de su discurso que diciendo te tomo Cheema apogeo si estás tú en esta mierda es tu culpa tuya ahí es como un superordenador a esta clase social su para arriba objetivo dice vamos a hacer lo que no dan actitud leal sexualmente otras cosas

de ahí hay que seguir

Voz 8 07:27 en el ámbito público o por lo menos en Francia después supe hojear silenciado veinte años según algunas veces me parece mucho insistir en que hace años personaje de haber Sex a sexual sexy me parece mucho menos hicieron ya que a que hay todo un feminismo sido importante que alguien parece consistió pero así que a falta totalmente la a la sucia abrazó a todas estas me parece mucho menos japonesa sentadas y defendida

Voz 9 08:10 existen

Voz 8 08:12 muchos feminismo no existe no tenemos que estar de acuerdo a mi opinión dos hombres no entienden bien es que disfrutando un montón de todo el de las les gusta más la vida hoy que hace treinta años incluso a ellos si el mundo sigue siendo o desaparece hemos totalmente su vamos a cambio al mundo totalmente

la

Voz 0698 09:01 del infierno al cielo del cielo al infierno sin pasar por el purgatorio nos vamos a los Museos Vaticanos los más visitados de la Ismael Monzón corresponsal en Roma

Voz 0831 09:16 no les ponemos música del Coro de la Capilla Sixtina para entrar en situación imaginen estar dentro de los Museos Vaticanos uno de los más visitados del mundo con seis millones de personas al año en casi siete kilómetros de pasillos y al fondo lo que se esperan la Capilla Sixtina que para contarnos que los museos son mucho más que mejor que subdirectora bárbaras ya ataque explica era que claramente las piscinas un lugar único en el mundo pero si lo pensamos hasta de restauraciones de los años ochenta se venía el Vaticano para ver las antigüedades clásicas y las salas de Rafael confiando en Raqqa López déficit y ahora los veinticinco mil turistas que pasan por allí cada día sólo quieren llegar a la obra maestra de Miguel Ángel pero saben lo que eso supone pues un plan extraordinario con opciones

Voz 3 10:07 sobre todo dice el acuerdo

Voz 0831 10:08 los restauradores que trabajan de noche para espolear un material con el que se limpia la Capilla Sixtina de pelos tejidos que los visitantes dejan involuntariamente

Voz 16 10:19 si no

Voz 0831 10:22 es una de las principales preocupaciones de Bárbara ya que desde hace un año dirige los Museos Vaticanos la primera mujer en llegar hasta aquí seguramente la mujer con el cargo más alto en toda la estructura de la Santa Sede que aunque ella dice que no se ha visto nunca discriminada piensa que

Voz 17 10:37 según los Urtasun de David Merino II

Voz 0831 10:40 es una voluntad de renovación pero también al espejo de una sociedad que ha cambiado cuando llegue a la biblioteca Vaticana hace veintidós años éramos solo tres mujeres en el momento en que me fui Irán el cincuenta por ciento

Voz 0698 10:52 gracias a esa experiencia dice que la adaptación no ha sido difícil Belgrado

Voz 0831 10:59 Gabor anterior me da bombo en conocimiento de las salas las fotografías los mapas de los que me ocupado durante veinte años a sus cincuenta y cinco no sólo supone una renovación femeninas sin un cambio generacional en una institución pilotada tradicionalmente por personal en edad de jubilación que si este año cambiará esta música por esta otra porque uno de los momentos estrella de dos mil dieciocho y así volvemos a la Capilla Sixtina será un espectáculo multimedia en el que se requiriera la escena del Juicio Final con luces y música de estilo

Voz 0698 11:47 a juicio final al fin y al cabo una corte más en Bilbao esta semana dos reyes de la gestión de los museos dos hombres dos Miguel Zugaza Falomir

Voz 0907 12:02 Bellas Artes de Bilbao Prado de Madrid ahora Goya y la corte ilustrada noventa y seis obras del aragonés sobre su trayectoria como pintor en las Cortes de Carlos III y Carlos IV Ana Wadi Radio Bilbao

Voz 19 12:20 la exposición narra la ascensión de Francisco de Goya el pintor maño llegó a la capital con el encargo de confeccionar cartones con temas de caza para tapices de El Escorial iPS las zancadillas tan sólo tardó diez años en ganarse el favor del Rey Carlos III la correspondencia que se cruzó en aquellos años con su íntimo amigo el comerciante Martín Zapater es el hilo conductor de esta exposición es un revelador relato de la relación entre dos chicos de provincias que consiguieron el éxito lo cuenta Manuela Mena a la comisaría

Voz 20 12:50 me dice uno ya seiscientos del Rey ya me han hecho pintor de cámara y además pues el ansia de alcanzar la libertad crea la al no la libertad creativa sino a través de su creación la libertad dice muchas veces Goya dejar de pintar para la clientela incluso para los reyes pintar cosas para sí mismo

Voz 19 13:14 la primera exposición monográfica dedicada a Goya en Bilbao incluye una extensión de la Corte al País Vasco a través de retratos de once personajes vascos y navarros como el marqués de San Adrián o el Conde de Gavà Rus con un retrato épico que toma como referente a Velázquez

Voz 1280 13:33 entonces

Voz 20 13:33 aunque no lo parezca está basado directamente en un cuadro de Velázquez que Goya había estudiado profundamente en este caso es el bufón hoy el actor Pablo de Valladolid en pie vestido de negro pero que tiene esa actitud de apertura en el espacio de avance en este caso mucho más no porque Goya le da mayor dinamismo que la composición de Velázquez

Voz 19 13:56 en total son noventa y seis obras la mayoría cedidas por el Museo del Prado cuelgan por supuesto cuadros centrales de su trayecto

Voz 0698 14:03 haría como La gallina ciega o el pelele última

Voz 20 14:05 la serie como digo donde el sentido de la sátira es mucho más evidente estamos muy cerca ya del momento en que Goya empieza a trabajar en la serie de Los Caprichos de las estampas de los caprichos que tienen también ese sentido de crítica de determinadas cosas

Voz 0698 14:25 con su pincel Goya retrató a la realeza en su día a día

Voz 19 14:28 las fiestas populares hola convivencia entre clases una visión que se completa con obras de otros pintores del siglo XVIII como Luis pared con su extraordinaria vista de Bermeo Mariano Maella o Lorenzo Tiepolo Goya y la corte ilustrada para permanecer en el Bellas Artes de Bilbao hasta el veintiocho de mayo

Voz 0698 14:53 y ahora nada que ver con las salas de exposiciones aunque seguimos en la costa cantábrica tenemos una cita ineludible con las artes escénicas pensadas para público familiar infantil parada obligatoria en fetén que lleva años haciendo una labor

Voz 0907 15:08 más que admirable reúne a programadores a compañías ya un público de ahora no del futuro público ansioso de calidad fetén Begoña natal SER Gijón ya

Voz 0148 15:19 está aquí fetén si ya está aquí la Feria de las Artes Escénicas para niños y niñas que vuelve a inundar las calles de Gijón y todos los escenarios posibles y cada vez son más hasta doce y es que este evento cultural no para de crecer desde que arrancara hace ya veintisiete ediciones en esta entrega hay doscientas representaciones programadas de ochenta y tres compañías llegan de dieciséis comunidades autónomas y nueve países de todo el mundo Mariano sacar subdirectora nos va dando pistas sobre el contenido de este año

Voz 21 15:49 en fetén como todos los años va a haber todo tipo de técnicas de danza en musicales e de teatro de objetos de títeres magia de pompas de jabón de Espectáculos de la calle espectáculos en espacios no convencionales íbamos a tocar todo tipo de temas yo siempre digo que el teatro

Voz 22 16:07 las artes escénicas es un reflejo de la realidad y los niños no son ajenos a nuestra realidad como festival se hace muy visible para la ciudadanía que desde este sábado y hasta el día veintitrés

Voz 0148 16:18 encuentra a su paso en plazas y calles de Gijón infinidad de espectáculos ya en las salas hasta dieciséis al día en la vertiente de feria para que no

Voz 0698 16:26 hagamos una idea del peso de

Voz 0148 16:29 el teatro para la infancia apuntamos que este año han llegado a Gijón setecientas cincuenta propuestas con intención de participar quizá algo tenga que ver el Premio Max conseguido en dos mil dieciséis ensalzando su contribución al teatro Josu reciente ascenso al puesto veinticinco en el reconocimiento del observatorio de la cultura hasta setecientos profesionales han acreditado este año en la que consideran una perfecta herramienta de trabajo aquí tendrán la oportunidad de ver hasta diez estrenos absolutos y testar con las reacciones del público menudo las nuevas propuestas que después programarán es sus escenarios por ello las compañías no se quieren perder la cita encontramos ejemplos de algunas con larga trayectoria es el caso de Concerto Attenborough muere de la Orquesta de Cambra de l'Empordà Jordi Martí componente tres Joglars buscamos procuro

Voz 23 17:15 el crudo ciento ochenta actuaciones y donde los festivales internacionales que hemos estado pero podemos enseñar envío Ikea el programador lo vea ahí pues yo esto lo llevo a mi teatro estos de de All puerta hasta Ventana hasta aquí en Gijón fetén

Voz 0148 17:30 apertura de cierre musical este año para fetén ya que aquí se estrenará como clausura el flautista de James Lynn importara un nombre más sobre los estrenos absolutos Marie de John Premio Fetén dos mil dieciséis al mejor espectáculo regresa a los escenarios asturianos con estrella

Voz 0698 17:51 Nos vamos al festival de Jerez al Festival de fe

Voz 0907 17:54 cinco de Jerez mucho público muy buenos trabajos muchos cursos eso sí ausencia de Antonio Canales que tuvo unas muy malas palabras cada uno juzgue como crea oportuno sobre el asegura la dirección del festival en todo caso Festival de Flamenco de Jerez Radio Jerez Ruth Delgado

Voz 1280 18:14 eh

Voz 24 18:17 el Festival de Jerez con

Voz 1280 18:19 de veintidós años con una clara apuesta hacia su internacionalización el Ballet Nacional de España será el encargado de abrir el próximo viernes un evento por el que la última edición pasaron más de treinta y cuatro mil personas procedentes de más de una treintena de países durante los veinte días de duración del festival Jerez se llena de aficionados al flamenco que buscan impregnarse del arte de la tierra y las calles de la ciudad son un transitar de japoneses alemanes estadounidenses australianos que por las tardes y por las noches acuden a los espectáculo y por las mañanas van a clase y es que una de las patas más importante del festival son los Custo de formación al que acuden los aficionados para aprender bulerías tangos seguiriyas o incluso a cómo mover una bata de la ONU un abanico con Art estos días también se puede disfrutar del cante más genuino en las peñas flamencas de la ciudad regado con un vino de Jerez que es un maridaje perfecto sus sedes abre sus puertas estos días para acoger a todos los amantes del flamenco que quieran disfrutar de los cantaores locales a directora del festival Lisa Marie Benavente destaca que en esta edición se consolidarán los cimientos un certamen con mucho futuro

Voz 25 19:35 porque hemos podido trabajar en una edición que yo creo que va a significar un paso más en el camino que está recorriendo el festival en estos veintidós años porque creo que a este edición ya va marcando los cimientos de lo que será el futuro del Festival de Jerez la apertura a la internacionalización esta realidad imparable estos más de treinta países

Voz 1280 19:57 Manuel Liñán Rocío Molina María del Mar Moreno Andrés Peña Pilar vaya el Ballet Flamenco de Andalucía con el espectáculo cantera o la primera Compañía Internacional de Flamenco flamenco notas con Collina y la coreografía de Javier Latorre que van a presentar en Jerez allá son algunos de los nombres que pasarán este año por el festival quién finalmente no estará en el cartel es el bailaor Antonio Canales el carpeta ha decidido prescindir de él en el espectáculo que cerrará el certamen por los exabruptos que lanzó en una red social contra el certamen al que llamó bodrio festiva Lillo de amiguetes Yeste el clero de animales apetitosos a pesar de que pidió disco culpas y dijo que sus críticas e insultos no iban dirigidos ni Jerez ni a los jerezanos sino a la dirección del certamen Canales va a ser sustituido por Farruquito más de setenta medios de comunicación de todo el mundo se han acreditado para informar estos días sobre un festival que convierta Jerez en la capital internacional del flamenco

Voz 0698 21:08 el veintiocho de febrero salen a la venta

Voz 0907 21:10 dieciocho cuentos de Scott Fitzgerald que no habían visto la luz moriría por Ci y otros cuentos perdidos es el título de la compilación de esos dieciocho relatos que va a publicar Anagrama Sara vítores

Voz 1880 21:35 años veinte Estados Unidos Louis Armstrong y el jazz se convierten en la banda sonora de una generación de jóvenes que se acercaba inevitablemente a vivir la Gran Depresión y allí aparece la literatura de Francis Scott Fitzgerald lo llegaron a llamar el cronista del jazz pero en sus cinco novelas cientos de artículos idea escenas de cuentos va mucho más allá del jazz nos presenta a su generación nos presenta el mismo los personajes de las novelas de Scott Fitzgerald nunca son felices como no lo es él ni tampoco se mujer celda en la vida real Fitzgerald es depresivo alcohólico fracasado no encuentra el sentido de la vida se siente ruin y está desesperado Scott murió ocho años antes que Cela en la casa de su amante y Zelda falleció en un incendio del centro mental en el que vivía están enterrados juntos en Maryland su epitafio es la última frase de la novela que encumbró a Scott el Gran Gatsby y así seguimos luchando con barcos contra la corriente

Voz 27 22:43 atraídos pasa

Voz 28 22:49 al público a El Gran Gatsby en mil novecientos veinticinco

Voz 1880 22:53 pero su ascenso a los cielos con su gran novela fue proporcional a su caída al infierno hasta el éxito le vino mal la novela se llevó al cine

Voz 29 23:01 en ocasiones en mil novecientos setenta y cuatro y en dos mil trece

Voz 1880 23:05 en esta última Leonardo Di Caprio

Voz 29 23:07 es el encargado de dar vida al aspirante a escritor a Nick Paraguay

Voz 30 23:13 el equipo los Gate vivo hace es

Voz 1880 23:19 luchamos de William pertenece a la banda sonora de la película basada en la novela del americano una banda sonora que acerca el jazz de los años veinte a la juventud de principios del siglo XXI con temas de flores ante Machín Jack White o Cía aunque sobretodo se reconozca Scott Fitzgerald por el Gran Gatsby suaves la noche su segundo gran éxito llegó nueve años más tarde en mil novecientos treinta y cuatro Llesta más autobiográfica aún nos lleva por una Riviera francesa que guarda los secretos de una pareja tan adorable como inquietante también llegó al cine y a la música Ésta es la preciosa versión

Voz 0698 24:01 de Tony Bennet detenga Maite de suave es la noche

Voz 31 24:07 el eso es todo hola

Voz 32 24:17 sonido

Voz 31 24:32 hola

Voz 0698 24:39 más libros la editorial Reino de cordel escala pil político Lucero dan la vuelta al mundo entero que es

Voz 0907 24:47 un cómic que tuvo mucho éxito publicado por la revista ondas de Unión Radio en mil novecientos treinta y cuatro y XXXV inspirado en el Tintín de que todos conocemos vamos Raquel García era

Voz 34 24:59 mil novecientos veintinueve cuando ven la luz por primera vez las aventuras de Tintín

Voz 35 25:03 a un origina

Voz 1880 25:06 qué suerte

Voz 34 25:08 vuela alta los Ferrández en joven reportero que viaja por todo el mundo acompañado de su inseparable Milú publicados por fascículos las aventuras de aquel personaje que ideó el cargue lograron un éxito sin precedentes

Voz 36 25:20 sin tiene es un es un golpe de déficit frescura en toda la Europa de la época no Tintín llama la atención pero no solamente en España en Francia en Italia en Alemania casi todo el tengo francobelga todo el tebeo juvenil infantil la Europa actual Lucky Luke que Astrid ese todos ellos tiene una influencia enorme en la escuela de belga la escuela eh Tintín hasta hasta por ejemplo Spirou que es el el otro gran garante veo europeo tiene una gran influencia de André de Tintín

Voz 34 25:50 lo cuenta el editor Jesús Egido el responsable de rescatar a Pili político y Lucero un comité gran éxito que firmaron Augusto Caballero en los años treinta

Voz 36 25:58 quedan dos niños Pili Hipólito que iban con un perro su humildad que era Lucero un perrillo pequeño como era mi luz entonces Pili político y Lucero dan la vuelta al mundo entero no el texto que escribía el guionista te diría Caballero que que por la por la emisora y luego a la página en lado convertía en de ilustrador en cómic la aventura radicada ya hacia unas tiras de tebeos que van todas con un pequeño pie en verso

Voz 34 26:26 antecedente de la poesía infantil de Gloria Fuertes que también bebe de la tradición del cuento ilustrado europeo del XIX fue en mil novecientos treinta y cinco cuando apareció el primer y único libro ilustrado con las aventuras de Pili Hipólito y que ahora reedita Reino de Jordania

Voz 36 26:40 primero rescatar un libro que estaba completamente perdido que Si no llegamos a sacar pues es como si no hubiera existido en segundo lugar la calidad es muy alta es muy dije pero es muy bonito y luego se va a encontrar contó una época no aquella época de de la radio que tenía revistas aquella época donde donde con el mundo era aún muy desconocido hoy todavía ver un circo o o qué tal grande elefantes rinocerontes pues atrae a multitudes no

Voz 0698 27:12 para acabar y como siempre hay Espinosa acuse de recibo por favor por favor

Voz 0564 27:23 las lecturas obligatorias del colegio eran como las dos horas de digestión en verano un mal inevitable qué manera de fastidiar algo tan placentero como leer que tener que hacerlo al gusto de otros uno tiene que leer lo que le gusta como le dé la gana Black I Books acaba de publicar Contra la lectura de Nikita Bronfman un ensayo a favor del lector libre yen contra encontró pésima de los eruditos que nos dicen que ICO tenemos que leer los gurús que hacen agradecer la lectura Bronfman dice no leáis libros sólo porque sin país que debéis hacerlo hacerlo simplemente porque no podéis evitarlo Alfaguara publica que nadie duerma la nueva novela de Juan José Millás y que protagoniza lucía una mujer que pierde su empleo como programador informática el mismo día en el que su vida cambia para siempre decide un nuevo rumbo vital ser taxista con la íntima esperanza de llevar en el misterioso vecino del tercero un actor de segunda con ínfulas como es habitual en el universo literario de millas lo cotidiano se mezcla con lo asombroso lo inusual y lo surrealista

Voz 37 28:28 a los

Voz 38 29:03 de la literatura como Baudelaire Walter Benjamin a Lorca para traducir la realidad para lograr entender

Voz 39 29:09 el mundo Akenatón

Voz 0698 29:15 acaba la Hora extra que es la más corta el mundo porque dura treinta minutos buen domingo y se pueden ya lo saben y aunque es pronto

Voz 39 29:21 mondarina