La Hora Extra: El poder de la censura (25/02/2018)

Voz 0907 00:12 y ahora parte de sus obras se exponen al público en la Fundación Banco Santander en Boadilla Madrid

Voz 2 00:19 es suma tu llamó Yécora han sin sin igual eh de referencias de cine cuando se haya con eso nada yo no tenía idea de hecho dentro de un mundo te vas a ir a Blow de si decir es casi veinte años en torno a ese hecho aprende a una trenes AVE inclusive del mira intendentes a la acción no Solà ácimo te Ana eh sí han sido Erika llegamos dos ex presos contemporáneo no que es una

Voz 3 00:58 la propuesta no es que desde aquí

Voz 2 01:00 es que acontecer después allí y Kyi así cambio no no eso es golpeado

Voz 0907 01:11 Antonio Muñoz Molina un solitario andar entre la gente Seix Barral

Voz 4 01:16 esto cómo se cuenta esto cómo se dibuja como se muestra el instante en su fugacidad su fluidez sin matar no porque claro es como si para salvar una mariposa el precio ya que tienes que clavar las en en plazo impresionista o la literatura de desde Quincy o de la literatura urbana de bolero de por lo que hacen es que intentan reflejar algo que es muy difícil reflejar porque algo que está pasando a toda velocidad

Voz 0907 01:51 Horacio Castellanos Moya autor de Tonga editado por literatura Random House

Voz 5 01:56 el clip que hace saltar esta historia seguramente es mi experiencia de vida de los últimos diez años que estaba en Estados Unidos entonces a la fricción entre el mundo de valores que lleva un latinoamericano de mundo que que existía ya siempre me llama la atención porque hay cosas que para nosotros son bastante diferentes entonces los personajes son personajes que ya habían estado en otros libros ya sea como primarios secundarios pero la posibilidad de comenzar a contar estas dos historias para mí fue surge de esto de una como como como la manera de ver el mundo de un en el caso de un ex guerrillero y en el caso viene exprofesor su casa con la realidad la que llegan da tiene genera fricciones genera dificultades de adaptación dificultades de comprensión sobre todo en crisis

Voz 3 04:13 Sabino Méndez que por cierto acaba de sacar un libro Corre rocker su crónica personal de los años ochenta editado por Anagrama

Voz 8 04:45 sí bueno

Voz 3 05:12 Marco una estrella para empezar con la feria de arte contemporáneo de Madrid treinta y siete ediciones para no quedarnos con la censura que haberla la habido para no hablar de la obra de un artista provocador bien para eso está el arte entre otras cosas para no dejar de hablar para no dejar de ver la feria española que más valor aporta al mercado de arte latinoamericano Un paseo con la presencia con la ausencia de mujer

Voz 9 05:40 les en el mundo del arte al fondo y los jóvenes creadores y más mucho más recorrido de Raquel García

Voz 10 05:52 el mercado de piedra muchos altibajos es muy sensible se ve todo bien no es fuerte no acaben Tibi foros claro hay mucho es que hay que reconocer que ahora mismo hay muchos motivos de incertidumbre que preocupa Dion quiere saber qué va a ocurrir y tal pues a la mínima de estas historias

Voz 11 06:14 el mercado es la radiografía que hace Juana de Aizpuru la galerista que los años setenta ideó ARCO la Feria Internacional de Arte Contemporáneo convulsionada por una retirada histórica querían esta edición dar más voz a las mujeres comisarias y artistas un ejemplo Alicia Framis y su enorme esfera titulada Cartas al cielo

Voz 10 06:33 esto aspiro corten Pulido Guy pareció un espejo pero la cosa es que lleva una cómo ves lleva la ranura cartas al cielo esa ranuras con esto completa la pizca este Carpe quitarse tiro pues ahí está citas que ya hemos puesto el membrete de Karpets que lo en que puede escribir

Voz 11 06:58 aunque quiera Arco presentaba novedades como el programa comisariado por Chus Martínez futuro espacio de reflexión que por primera vez sustituía al país invitado hablar de futuro es hablar de artistas tecnológicos como Daniel Canogar más de treinta años presente en la feria aquí su visión de la influencia de los cambios políticos en dos de sus piezas de la serie tras

Voz 10 07:19 todos los bancos de la confección de Estados Unidos que sólo los derechos humanos todas las palabras de estos dos textos quedan distorsionados Guillem en tiempo real nuestra conectados a Internet por el viento que hay tener lugar donde se firmaron de estos textos Philadelphia dispares que es una pequeña metáfora los vientos políticos de la Comunidad que están distorsionando mucho de estos textos tan importantes

Voz 11 07:52 este año el vínculo con Latinoamérica más estrecho que nunca en su concepción original lo más parecido al arco que Carlos Urroz imaginó cuando ocupó el cargo de director hace ocho años la feria ha sido el escenario elegido para la donación de Ella Fontanals Cisneros premio al coleccionismo junto al brasileño Luiz Paolo Montenegro que por primera vez ha expuesto sus obras en España

Voz 2 08:13 les zona es que llamó yo corán sin sin ir a sugerencia SAE siguen jugando entre Sevilla con eso nada yo no tenía edad duque de hecho entonces de muros de vas a ser imprescindibles la instalación sobre

Voz 11 08:32 nomadismo que Jordi Colomer presentó en la última Bienal de Venecia y el regreso de galerías como la neoyorquina Alexander Amorim o la parisina tarea

Voz 13 08:40 roja de las discotecas

Voz 14 08:57 Arco y la constelación de serias a su alrededor una de ellas sus Vanity en la sede del COAM del Colegio de Arquitectos de Madrid Vanity Aubrey

Voz 0907 09:06 ilustraciones colas impresionismo carteles

Voz 15 09:10 Sara vítores a quién va a exigir a Eurovisión gente está excluido Scream frenen hay que me Amy va

Voz 16 09:21 es más fiel

Voz 1880 09:27 combina su ilustración su fotografías sus Colás sintetiza todo eso en los procesos de pintar y al final le hace más ambicioso Le quita el miedo como artista es o Bay podemos ver sus obras hoy es el último día en una de las muestras paralelas a ARCO urbanístico nube quizá por su nombre no lo reconozcan o Bay Fran Separ Frei pero ya les digo que un joven treintañero eso sí que se considere moderno y al que le guste el diseño seguro que tiene una de sus camisetas es algo así como el otro van sí ha pintado murales de doce por doce en fachadas de edificios pero también portadas de discos o carteles publicitarios una de las imágenes la del grupo que escuchamos Public Enemy pero por lo que más les reconoce por el cartel de Obama de las presidenciales de dos mil ocho en el que bajo la foto del ex presidente estadounidense rezaba esa palabra que a todos se nos pasó por la cabeza en su elección Hope esperanza

Voz 17 10:32 es mínimos del CSIC en un lobby en México

Voz 18 10:36 hinchado a ojo

Voz 1880 10:44 cuando hizo el cartel de Obama tenía claro que las ideas de una sola persona las suyas en este caso pueden impactar más que si esa idea la hubiera tenido un partido político o una corporación dice y que al final somos cada una de las personas de a pie las que hacemos democracia así que somos nosotros los que podemos impactar en el pueblo

Voz 19 11:04 no

Voz 20 11:12 hizo de Barack Obama un icono

Voz 1880 11:13 el pop transformó la manera de intervenir en la política en las marcas con su identidad colores para el mundo urbano para las calles o las gorras para la política o para la música dice que no le gustan las galerías de arte que el arte es la calle el origen es desafiar cruzar los permisos aquí en España en Málaga en dos mil trece participó en una actuación en el barrio de Las Letras vayan a verlo Se llama paz libertad es la cara de su mujer a veinte metros de altura

Voz 3 11:52 y también es una apasionada de la

Voz 1880 11:55 música el cree que la música es visceral y que tiene capas el alcance de las letras el contenido político el estilo cree que los artistas gráficos no pueden alcanzar ese tipo de impacto que consigue una canción no en vano tituló una de sus exposiciones en Londres como este tema de David Bowie Sound han visión pasen y vean y escuchen email

Voz 3 12:24 el urbanita al arte contemporáneo arte contemporáneo muchas facetas y no sólo en Madrid también por ejemplo en ramillete de centros bombas Henze por ejemplo en Valencia reconocida por ARCO el Musac en León ahora con varias exposiciones que nos han llamado la atención Illa entenderán ustedes las razones después Pablo bodega Radio León

Voz 18 13:09 el Musac nos invita a mirar a nuestro alrededor a levantar la cabeza hay descubrí el escenario de nuestra existencia las ciudades los edificios eso es lugares en cuyo interior transcurre en nuestra propia vida pone la lupa en la arquitectura franquista la huella que para siempre dejó la dictadura sus símbolos y valores ideológicos en nuestras calles y por extensión en nuestra realidad cotidiana imponentes edificios de El Corte pensé abigarrada construcciones historicistas arquitectura regionalistas fríos diseño racionalistas el franquismo no tiene sólo una cara muta de piel cambia

Voz 0907 13:44 el rostro colegios prisiones edificio

Voz 18 13:47 Dios gubernamentales grandes obras de ingeniería todas ellas reflejadas en las veintitrés obras de diecisiete artistas contemporáneos que forman esta muestra que mira al pasado reciente para entender el presente y que ha comisariado el propio director del Musac Manuel Olveira

Voz 22 14:02 ha de ser una contribución a las políticas de memoria que como digo tratan de conocer como el porque han sido realizadas las cosas y sobre todo tratan de ver cómo afectaron y afectan a nuestra vida cotidiana

Voz 23 14:15 tú no como

Voz 24 14:22 de lo pequeño de la magnificencia apabullante de la arquitectura al aparente sencillez de la letra Un simple palito que que sin embargo José Luis Castillejo eleva a la categoría de obra de arte al convertirla en la protagonista absoluta de su país la opa

Voz 18 14:39 la central de las más de doscientas que reúne esta primera retrospectiva en nuestro país del que es uno de los nombres claves para entender la evolución de la escritura expandirá el libro como pieza artística Annecy

Voz 24 14:50 algo lamenta la comisaria de la muestra en

Voz 18 14:52 Rivière que ha hecho que no sale de la relevancia que merece

Voz 20 14:55 este artista no pretende hace una escritura pictórica sino todo lo contrario quiere hacer escritura pura que dura por ello Castillo cuadros ni nada que se parezca cuadros impactantes desde un punto de vista visual Castillejo hace libros

Voz 25 15:09 no

Voz 24 15:12 el franquismo es escribe con ni como minería que protagoniza el nuevo proyecto del laboratorio nueve ocho siete cielos abiertos de Nader Cocha aquí hasta el mes de mayo la sala del Musac que lo acoge irá mutando a través de diferentes montajes para reflejar el legado bastardo de la industrialización a través de dos campos de estudio las cuencas carboneras de la provincia de León y las explotaciones de petróleo de Irán

Voz 26 15:37 tratar de aproximarnos al fenómeno

Voz 27 15:40 o desde otros casos respecto

Voz 26 15:43 vivas que no vendan ni de una lectura histórica del fenómeno ni de una lectura económica social antropológica bastarda como formas in encajado lejos de alguna manera

Voz 28 15:54 te estás muerto

Voz 24 15:56 estás compartirán espacio hasta el próximo verano con los montajes región y Camino de Santiago en el Musac

Voz 0907 16:07 nos vamos a detener en la primera exposición del Musac que habla del rastro que ha dejado el franquismo en la haber ni le sea presentado un documental The Silence followers que muestra hay impenitente de peregrinación en demanda de la Justicia de alguna gente española corresponsal en París Carmen Viñas

Voz 29 16:31 el sitio ahí ahí

Voz 0391 16:58 tras la voz ahogada de la nonagenaria María Martín abre el documental El silencio de los otros de los directores Almudena Carracedo y Robert vagar en el que se muestra el periplo de un grupo de víctimas del franquismo en su demanda de justicia María cuenta cómo su madre Faustina López fue asesinada el veintiuno de septiembre de mil novecientos treinta y seis en Buenaventura Toledo sus restos reposan en una cuneta al igual que los de más de cien mil desaparecidos durante la dictadura su historia es una de las muchas que se exponen en la película en la que durante seis años se ha seguido los querellantes del conocido como proceso argentino que investiga los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista un proceso judicial que supone el primer intento de enjuiciar asesinatos torturas y robos de debes contados por las familias de las víctimas o por quienes lo sufrieron en primera persona una lucha que como lamentan sus protagonistas tiene lugar a diez mil kilómetros de distancia de España donde ocurrieron los hechos aparcados en el limbo jurídico de nuestra joven democracia por la Ley de Amnistía de los años setenta aunque como no se cansan de repetir víctimas y juristas los delitos de lesa humanidad no hay amnistía que los pueda tapar no se trata de remover el pasado sino como defiende las víctimas apostar por el futuro

Voz 3 18:09 Eloy culo

Voz 10 18:12 por aquí o no

Voz 16 18:29 mira al pasado estamos peleando por porque

Voz 0391 18:33 producida por los hermanos Almodóvar la cinta llegado hasta la Berlinale y compite en la sección Panorama la segunda en importancia del festival muchos aplausos ha cosechado tanto por parte de la crítica como de los espectadores que llenaron durante varios días las salas de ese proyecto la cinta está dedicada a Carlos Slepoy que falleció durante el rodaje uno de los abogados que durante cuarenta años Se dedicado a prestar asistencia a las víctimas de las dictaduras en España Argentina o Chile a decenas de afectados que sea prestado al escalofriante relato de sus sufrimientos sus anhelos y sus pequeños triunfos desfilan ante el espectador desarman dolo planteándose qué tipo de democracia puede construirse sin una auténtica revisión histórica

Voz 6 19:14 Carlos Slepoy ir desmontando ideas

Voz 0907 19:16 concebidas un nombre una verdadera estrella de la música popular del Madrid de la posguerra y más allá Jorge Sepúlveda un ramillete de canciones y casi todos conocemos y una historia detrás ya casi olvidada que ahora no rescata una biografía de la que es además Elena Jiménez

Voz 31 19:32 me alegra

Voz 32 19:36 qué es

Voz 0136 19:41 aquel que miraba al mar era Jorge Sepúlveda cantante de boleros muy popular en la década de los cuarenta y los cincuenta uno de los primeros en España de utilizar altavoces en sus actuaciones el periodista Carlos Arévalo acaba de publicar su biografía Jorge Sepúlveda la voz de la nostalgia recuerda un pedazo del pensamiento de las

Voz 33 19:59 en los años cuarenta fueron agradables aunque la época fue difícil había escasez de muchas cosas en Madrid no se estaba mal era el Madrid con muchos sitios que cerraban bien entrada la madrugada y con coches con Gasol y matrícula noventa y tantos mil

Voz 0136 20:12 recoge en su libro el autor unas palabras de Manuel Vázquez Montalbán decía el escritor para reflejar aquellos años que las canciones eran el paisaje melódico de la gente y así lo confirma Carlos Arévalo al recordar el comentario generalizado entre los admiradores del cantante

Voz 33 20:27 a yo Nothing gracias a sus canciones Mi madre me ha dicho que es tienes unos versos discos etcétera pero un romántico que cantaba ahí enamoraba a las parejas con sus canciones

Voz 0136 20:36 además de los admiradores también están quiénes version Aaron sus canciones como Javier

Voz 34 20:41 la e hizo mirando al mar

Voz 16 20:46 que es tú a mí los es la dándome del bien

Voz 1880 20:57 o Los Panchos dos cruces

Voz 35 21:00 ha dado dos

Voz 36 21:07 pues hombre

Voz 3 21:15 qué le puso de banda sonora en El milagro de P Tinto

Voz 37 21:18 parece que conjunto cuando vino al mundo sin embargo en cuanto al momento cierra deber como chabola del chaval al que Kilian yo habíamos eh

Voz 38 21:31 eso da una vista

Voz 0136 21:44 también pasó por la radio por Radio Madrid para cantar en el espacio

Voz 34 21:47 te pones en el aire y también sufrió la censura del franquismo en esta canción Pecado

Voz 0136 22:00 en realidad esta frase en su origen decía es más fuerte que el miedo a la muerte y el temor de Dios Jorge Sepúlveda fue sargento del Ejército republicano y un disparo de bala en su mano izquierda que le atravesó los tendones le dejó para siempre tres dedos completamente inútiles por eso después ya como cantante siempre manejó el micrófono con la mano izquierda para gesticular durante las canciones con la derecha sin que se notara así que tenía tres dedos paralizados pero nunca olvidó a sus compañeros republicanos fue miembro después de la asociación de ex combatientes republicanos ya su muerte el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres quiso ser enterrado en una fosa común como explica Carlos

Voz 33 22:39 yo creo que promete piensa en en toda esa gente que ha visto morir en la guerra y dice que cuando le llegue la hora pues que quiere estar en una fosa común y así fue el está enterrado en el cementerio municipal de Palma de Mallorca en una en una

Voz 0136 22:53 la calle en la que vivió en Palma tenía el nombre de un falangista pero en dos mil nueve ICO la Ley de Memoria Histórica pasó a llamarse Jorge

Voz 10 23:02 el Málaga que nunca pistón tiempo esta vez para que así conste lo vi los toros

Voz 3 23:25 tenemos entrada al teatro así que bueno en realidad nos vamos a ir a una fiesta de la que salen preguntas a las que más tarde se rastrean protagonistas en la treintena aunque Marta García dice que no es un retrato generacional ofrece

Voz 0907 23:39 esta obra una mirada interesante una obra que triunfo en el que ahora llega al Centro Dramático Nacional este fin de semana de la Escuela de Timbre cuatro de Claudio Tolcachir

Voz 1513 23:50 los aires dice Ramos actor director y dramaturgo que debajo de las dudas deseos supresiones debajo del ruido interno y externo debajo de la relación tienes que establecemos debajo de todo lo que componen nuestra cabeza existe un lugar al que se puede acceder y formular esa pregunta que llevamos haciéndonos desde el principio de los tiempos cómo hemos llegado hasta aquí

Voz 10 24:13 no queremos hacer el mejor teatro del mundo no no creo algo súper teatral que sea un referente o que aprendamos del teatro era vamos a juntarnos a trabajar desde un lugar que que en el que a lo mejor nunca hemos trabajado ni trabajar para que me vea ni trabajar para dinero fuera el sentido de desarrollar un proceso con un con

Voz 39 24:36 la alguien

Voz 1513 24:38 hemos montó en dos mil quince una compañía de teatro sin saber que la estaba montando citó algunos compañeros para improvisar sobre algunas ideas y un año más tarde estaban pegando carteles las farolas de Madrid anunciando que estrenaban una obra de teatro en el espacio en la Brook llamada yogur piano una de esas farolas estaba frente al teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional

Voz 11 25:01 hoy un cartel enorme de yogurt piano

Voz 1513 25:04 venga de esa fachada le preguntamos a gol gramos cómo ha llegado hasta aquí

Voz 10 25:08 por el boca boca es que fue un Boca Boca muy muy muy muy potente lo que ha bastado es la gente tenía una recepción muy buena fue surgiendo que el boca boca de gente que tramos estaba también en el teatro si era como un espacio dentro de los madrileños con presión uno lo fue permanente te quedas despedido fue día tras día como labrando esa que esta relación de la obra con el público de una manera muy honesta entonces creo que el germen está ahí es que están intangible

Voz 1880 25:40 yo piano comienza con una fiesta suelen música tecno los personajes bailan y hablan con alguien ausente con alguien que no vemos

Voz 40 25:53 con todo mi pasado doce puedo cambiar para que la gana que vamos a compartir

Voz 1513 25:59 ya hablan sobre Spinetta o Steve Jobs sobre los cinco euros que ponemos para un regalo de cumpleaños sobre el vacío sobre el Diógenes existencial sobre el amor es una obra en la que están y no están Susan Sontag o Platón

Voz 10 26:13 la fiesta básicamente a cada uno de los de los otros cinco que estamos en escena nos ocurre algo tenemos un encuentro con alguien que nos revela bueno una información que no habíamos pensado antes entonces a partir de ahí es tratar de de de ver de dónde viene eso hice el cartel de ello

Voz 1513 26:33 piano cuelga del Valle Inclán de su otra obra Un cuerpo en algún lugar cuelga de la fachada del teatro Pavón Kamikaze una historia sobre la búsqueda del amor de un único amor una búsqueda sin descanso a lo largo de los años las ciudades y los incendios los trenes dice gol

Voz 3 26:51 vamos libros muchos libros que se acumulan muchos a los que echar una mirada por ejemplo Emma Vallespín nos acuse de recibo

Voz 42 27:05 si no

Voz 0564 27:09 esta semana tiraremos de estructura circular para empezar y acabar con cuentos la editorial Lumen publica de vez en cuando como todo el mundo del chileno Marcelo Lillo una recopilación de cuentos de los que son como ventanas abiertas a vidas cotidianas o no tanto pero a las que todas de repente les sucede algo que lo cambia todo cuentos habitados por moños infelices hermanos que se marchan ideas tenía

Voz 43 27:32 sí

Voz 0564 27:40 Alfaguara publica Mar Blanco la última novela negra del italiano Claudio y Chunta en el inhóspito Mar Blanco donde el régimen soviético estableció el más lúgubre de sus Gul Ax tres jóvenes en misión de la Unesco pretenden restaurar un monasterio pero no volverán Alessandro un periodista y escritor fracasado investigará el caso por su cuenta

Voz 44 27:59 es la caza

Voz 34 28:01 el Hamen bien

Voz 0564 28:08 la editorial Periférica ha publicado donde el silencio se bifurca de Gerardo Piña un texto que empieza con el narrador confesando que pronto va a morir porque no hay absolutamente nada más que falte por sucede es el inicio de este monólogo singular entre lo real y lo que en un mundo que parece llegar a su fin lo prometido ya saben así que terminamos con cuentos Anagrama publica moriría por Portillo y otros cuentos perdidos de Francis Scott Fitzgerald escribió cuentos y los que incluye este libro han sido descubiertos recientemente también descartados tozudamente por los editores al no reconocer en ellos el trazo la huella de este clásico de la literatura norteamericana

Voz 36 28:57 aquí

