La Script (23/12/2017)

Voz 2 00:21 Justo para celebrar la Navidad es sus excesos el director Alexander Payne estrena una vida a lo grande una comedia de ciencia ficción que propone un planeta más sostenible sino reducen al tamaño de un lápiz

Voz 3 00:34 duda que uso de todas las catástrofes y hoy en día es la superpoblación tenemos el orgullo de representar el remedio práctico para el problema más grave de la humanidad preparado doctor

Voz 4 00:45 si Woody Allen estrenaba su película anual se titula Wanted Teruel una comedia oscura con Kate Winslet en la piel de una actriz fracasada y amargada por el destino de pasa aquí soy la criar

Voz 1 00:55 tengo que quitar el plato yo también la siento cada vez que voy a hacer lo que me sienta la ha pintado las uñas bueno con un marido que se ha hecho rico punto zapatos de cemento a la gente es normal que no hayas lavado un plato

Voz 4 01:06 no Bray aquí Richard y eres el protagonista de La cena una reunión de hermanos que se plantean encubrir el crimen de sus hijos

Voz 5 01:15 chicos cometido terribles delitos

Voz 6 01:18 quizá el que sólo Chirino resolverse pero eso es lo que queríamos

Voz 4 01:25 qué celebramos los ochenta años de Jane Fonda actriz activista y profesora de aerobic una mujer con muchas vidas Millán Varela

Voz 7 01:37 en este aspecto veinte terrestre existe sexo femenino no es así

Voz 4 01:43 exactamente en las series hacemos nuestra propia selección de las mejores dramáticas del año apostamos por el cuento de la criada la distopía feminista de Ad Bud que se parece mucho a la realidad

Voz 8 01:55 ha servido a los líderes de los fieles y a sus esposas sin fecundas engendrar risas a sus hijos con ellas

Voz 4 02:17 hola qué tal buenos días bienvenidos a La Script con Pepa Blanes con su maleta hecha para irse a casa por Navidad Feliz Navidad Pepa hola buenos días y feliz Navidad pero vamos al lío porque yo pierda el tren de además a mí estas cosas de la nave ya bueno bueno bueno bueno bueno pues empezamos ya con el primer estreno que es una vida lo grande una de las películas más esperadas del año del director Alexander Payne el de Entre copas o los descendientes son Nebraska que se ha embarcado en una curiosa historia de ciencia ficción eh en todas sus películas hay un viaje el ese padre que no entiende a sus hijas y descubrí una infidelidad de su esposa fallecida en los descendientes

Voz 1463 02:59 o el de esos amigos amantes del vino en Entre copas o ese anciano al que nadie entiende en Nebraska Alexander Payne recupera ahora un proyecto que llevaba años gestando down south sin una vida lo grande una ambiciosa mezcla de géneros para la que ha manejado un presupuesto mucho más grande y que se acerca a sus primeras películas comedias con un alto contenido político como Citizen Ruth o el ex

Voz 6 03:19 si es usted uno de los millones de americanos que aún cree que la honradez la integridad y la lealtad somos piedras angulares de la democracia le sugerimos que espere a otro trailer antes de empezar a comerse sus palomitas

Voz 1463 03:38 Payne que se ha quedado fuera de los Globos de Oro se ha marcado el capítulo que se le escapó a Black Mirror unos científicos noruegos descubren la solución al cambio climático y a la superpoblación reducir a los ciudadanos a miniatura para que reduzcan también sus gastos y sus residuos

Voz 1463 03:58 sin embargo el sueño americano y la clase media occidental ven la gran oportunidad para gastar comprar más por menos de modo que una vida vulgar con su hipoteca casos promesas incumplidas y la envidia en estado de ebullición puede transformarse en puro despampanante lujo el director siempre irónico en sus guiones nos pone ante los

Voz 4 04:16 ojos todo un recital de vidas vacías dedicadas a consumir sin freno

Voz 12 04:20 cuando pienso en la gente grande que se hace pequeña entonces antes pequeñas el mundo abre oportunidades me pregunto contrucción porque quiere la gente hacer sorprenda retocar al medioambiente por favor o sea ser pequeños para tener las cosas que hasta ahora sólo eran para los ricos que por cierto esto es lo más genial altera

Voz 1463 04:41 Payne tiene la capacidad de despojar de todo el glamour a las estrellas norteamericanas lo hizo con Clooney lo repite con Matt Damon el único en Hollywood según el director que parece humano que podio aumentar el presupuesto de la cinta para poder pagar los efectos especiales el actor interpreta a un ser anodino habitante de Omaha el pueblo natal de Paine en Nebraska pero que quiere trascender en el mundo

Voz 1 05:01 la reducción te quita la presión del dinero vivíamos como reyes como triste muere por modernos pero estamos pilla

Voz 13 05:08 mi consejo elegido él y su mujer la actriz Kristen Week asediados por las deudas y la precariedad deciden hacerse pequeños y vivir en ocio día así se llama el pueblo de los pequeñitos

Voz 4 05:19 los en los cien y una llamada

Voz 14 05:22 es conmigo para cuatrocientos mil familias

Voz 1 05:27 ni aquí estoy pensando primero mil

Voz 1463 05:32 la cinta se divide en tres partes y cada una representa un género eso sí sin moverse del marco de la comedia Si el comienzo con la reducción de tamaño se corresponde a la ciencia ficción el centro de la historia se convierte en una crítica social al capitalismo y al sueño americano donde ni ese nuevo mundo se escapa de la desigualdad de clases del maltrato a los inmigrantes

Voz 1 05:52 los muros me he portado muy bien sus nuestra diamantes sólo una pulsera de diamantes esto nota me gusta romper un conjunto así que hace unos pendientes y un collar de diamantes a juego dime cuánto Laura pero yo dime cuánto Laura ochenta y tres dólares prestó sus nuestro caso

Voz 1463 06:17 puesto de dos meses el tercer acto de la cinta se cierra con la comedia romántica algo inusual en este director Spain se ríe de las verdades dogmáticas de las injusticias sociales del reparto desigual de la riqueza de la ignorancia de los votantes en una peli la pensada mucho antes de la llegada de Donald Trump y que es la más optimista del director como reconocía el actor Matt Damon

Voz 15 06:38 hoy se den resultados

Voz 4 06:41 dónde estás

Voz 1463 06:50 en un nuevo Lily put sin Gulliver que al igual que el relato de Jonathan Swift tiene mucho de sátira social en el nuevo paraíso en miniatura también en muros que separan a los ricos de los pobres también hay inmigrantes falta de médicos para los que no pueden pagar los refugiados políticos como una joven vietnamita la actriz Concha o que acaba dando un azote de realidad al mismísimo mate

Voz 1 07:09 bueno con los sonidos brandy Oporto calmados trufas que pese a todo esto es legal Christopher es el salvaje Oeste no tiempo de perseguir a un punto soberbio de diez metros por unos puros de un poco de de no

Voz 1463 07:25 dice que no es una película puramente política sino que la política se esconde tras la metáfora que él es un ser humanista sin embargo es negativa con el ser humano como si estuviéramos condenado

Voz 4 07:36 las repetir y repetir el peor de nuestros PK

Voz 1463 07:39 el individualismo ilegal transbordo

Voz 4 07:44 como todos los inviernos Woody Allen estrena su película siguen siendo comedias pero cada vez más oscuras esta semana llega a los cines la historia crepuscular ambientada en el escenario de su infancia en aquella casa imaginaria que describía en el monólogo inicial de Annie Hall en la playa y el parque de atracciones de obreros en dominados de Kony aislado

Voz 16 08:03 no veía Alan Wass por aquí pues si no no lo que no le ha durado a ahora

Voz 4 08:22 ambientada también en los años cincuenta esta comedia tiene el aroma de las obras de Tennessee Williams Yu yen O'Neal Kate Winslet es la protagonista una ex actriz fracasada convertida en ajada camarera y casadas sin amor con

Voz 1457 08:34 Belushi el dueño de un tiovivo

Voz 4 08:37 Salgado explicó que es una

Voz 1 08:39 es una buena Kipur que te pega cuando se emborracha pega todo el mundo casi toda la acción

Voz 4 08:46 discurre en la casa de esta familia en la que todo está a punto de estallar Woody Allen como suele hacer convierten jocoso los males de esta mujer en plena crisis de los cuarenta que además tiene que acoger ayuno Tempel hija mayor de su marido una impresionante rubia que huye de un mafioso Florenci Rey

Voz 1 09:04 me detuvo

Voz 8 09:04 el estaba hecha un lío asustada y les dije cosas

Voz 4 09:09 porque si cosas el cuarto personaje en discordia es Justin Timberlake un actor en principio inaudito para acabar en una película de Woody Allen que además interpreta al narrador el que suele ser el alter ego de Allen que en este caso es un socorrista tontorrón que coquetea con Kate Winslet

Voz 4 09:36 a sus ochenta y dos años

Voz 1457 09:37 como Wonder will Allen llega a las cuarenta y ocho películas estrenadas como director ya tiene la siguiente en pos producción Él mismo reconoce que es un cineasta compulsivo

Voz 4 09:47 los que hemos estaría picada dice que solos

Voz 1457 09:50 tirará cuando literalmente no pueda seguir trabajando y que el cine para él es una terapia ocupacional una terapia que financia Amazon a la que se entregan rebajando su caché Icon

Voz 4 10:01 emoción del primer cásting estrellas como que

Voz 1457 10:03 tu Winslet que contaba en el Festival de Nueva York que le temblaron las piernas cuando habló con Woody por primera vez

Voz 17 10:10 esas almas no Juan M Egües a esta bancada Benjamin bajas

Voz 4 10:16 no era yo tuve la sensación de que me estaban haciendo una mala prueba Telefónica Yell dijo estas palabras extraordinarias escrito un guión pensaba que eras la actriz ideal posiblemente no te guste nada hay de hecho sino quieres hacer lo puedes dejarle seguir con tu vida seguro que es mucho más plena pero bueno no quiero forzar tesoro que lo leas lo dieras no Carrasconte

Voz 1 10:33 no Giselle

Voz 1457 10:40 Winslet se enfunda un delantal y la típica combinación a lo Blanc sitúa de Un tranvía llamado deseo entren un personaje desquiciado una montaña rusa emocional es madre de un niño pirómano y por supuesto hay terapeuta a la vista

Voz 1 10:54 me has quitado ahorros que bloqueó el mes envia ya la psiquiatra para sentirme que hay frente a la sala de espera

Voz 1457 11:05 por segunda vez Woody Allen trabaja con el director de fotografía Vittorio Storari hijo juntos repiten también rodaje en digital de hecho Allen dice que el importa un comino la tradición

Voz 10 11:16 hay el destinado un aumento

Voz 18 11:19 sí golpeadas para mí no importa el formato en tanto en cuanto se habían Symbian tres tiempo la fotografía y lo dejas en manos de un fotógrafo la película La Servei hacen las ruedas en digital o en celuloide es verdad que analistas que sólo quiere en celuloide y me pregunto hasta dónde llevamos las hacemos en blanco y negro o porque no cine mudo hasta dónde queremos llegar y me da igual en activo Suárez

Voz 4 11:43 incluso ha usado efectos digitales para recrear

Voz 1457 11:45 por la playa y el parque de Konya en de los años cincuenta y le ha dado libertad a Storari para que Will tuviera una tonalidad mediante y anaranjada tenemos que hablar pues no Allen sigue su costumbre de no hablar demasiado con su equipo asegura que se fía de sus actores les da las indicaciones mínimas en definitiva que ya está en los cines la última película de Woody Allen que no ha levantado pasiones entre la crítica pero seguro que sus fieles ya la tienen en la agenda navideña iban a decidir por ellos mismos

Voz 19 12:18 qué cosas en la vida que hay que hacer usted déjame ver la película Titulcia sacado el dinero para la entrada le he cogido cincuenta centavos a Hunting mientras dormía a tu padre mi padre y León

Voz 22 12:44 también vuelve al cine un actor veterano que ha ido mutando de Galán ochentero a Maduro interesante y comprometido Richard Gere estrena la cena un thriller ético que ha visto frenado Núñez

Voz 23 13:10 no voy a ir tres meses para conseguir una reserva

Voz 4 13:14 en ese sitio es estar con él

Voz 23 13:17 hombre exclusivo y sexy

Voz 4 13:20 será como ya Francia durante la ocupación

Voz 23 13:22 en alemana basada en la novela de Hermann

Voz 1480 13:24 Cots la cena está dirigida por Oren mover Man que repite con Richard Gere después de invisible en la que el actor americano interpretaba a un hombre sin techo en esta ocasión la cinta realiza una critica la doble moral de la clase alta y el director cuenta cómo ha sido la adaptación de la novela al contexto de la sociedad norteamericana

Voz 24 13:41 el gol que tiene que ver mucho con el libro y el impacto de la pregunta imposible hasta dónde llegarían por proteger a tu hijo tras haber cometido un crimen y haber salido con la suya también a punto de vista de Alvin de Estados Unidos un inmigrante legal hasta tienen previsto las cosas de fuera así que me pregunté qué tipo de película americana sería que surgiría hasta la superficie con todos estos temas o las metáforas y elementos americanos como la locura el racismo el privilegio razias de los blancos la manipulación la historia desde el punto de vista americano todas esas cosas me fascinaban

Voz 1480 14:20 a la cena psicológico de tintes negros centrado en una reunión en la que dos parejas charlará han para librar a sus hijos de la cárcel valiéndose de su poder económico y político

Voz 25 14:31 estoy agujero y vamos a hablar antiguos los expertos sobre la amistad para los niños por sobrevivir a esta cena de una sola pieza

Voz 1480 14:45 Richard Gere y el actor británico Steve Cuban al que vimos en películas como Filomena encarnan a dos hermanos distanciados por viejas historias del pasado Geert es un congresista

Voz 4 14:54 candidato a gobernador Cuban un burgués de carácter complejo problemático la única persona de familia importa

Voz 23 15:00 la gente de verdad sólo presentarse a un cargo público y también restan los elitista interesado tal y como el idioma

Voz 1480 15:06 estos dos hermanos dejaron de mantener relación hace años pero de repente ocurre algo que les une a la fuerza a sus dos hijos adolescentes son culpables de un delito que ha conmocionado a todo el país la historia plantea las consecuencias de la sobreprotección de unos menores y las grietas de la justicia

Voz 4 15:22 a la Hayman ajenos Arenas destacó

Voz 26 15:27 la vieja casa mantenemos la Carla

Voz 1480 15:29 a lo largo de la cena se ven los distintos puntos de vista de los cuatro invitados sus reacciones de miedo hipocresía y el doble rasero Richard Guire explicó en el programa Hoy por hoy las cuestiones que

Voz 27 15:39 plantea identificar si yo entiendo por lo que están pasando sensible a esta previsible en muchos sentidos pero después la película como ésta es un espejo hacia nosotros intensísima yo veo diseñó el personaje que yo interpreto

Voz 2 16:01 la voz moral de la película yo veo

Voz 27 16:05 todos los en todos los otros personajes intenso hacia hacia la protección de para proteger a los que están cerca de nosotros amenizar cualquier persona que no esté cerca de nuestro círculo íntimo y su problema enorme

Voz 5 16:20 esos chicos competición terrible

Voz 6 16:23 que el que suele adquirir en resolverse pero eso es lo que ha hecho hechos

Voz 1 16:35 llega el momento de la critica bueno las opiniones son como los culos todo el mundo tiene uno

Voz 4 16:40 que nos ha parecido una vida lo grande

Voz 29 16:43 en el planteamiento y puesta en escena con cínico y retorcido Alexander Payne plantea profundas cuestiones políticas y filosóficas pero no remataba el final es convencional decepcionante y sin embargo merece la pena

Voz 4 17:01 la última de Woody Allen Will

Voz 29 17:04 Mccain Dikoudis leche y fantástica fotografía de Vittorio Storari agradable de ver pero un guión irregular Idescat ha dejado para los incondicionales de Woody Allen

Voz 4 17:15 la cena con Richard Gere

Voz 29 17:17 ha sido podría ser una interesante reflexión sobre la doble moral la aplicación de la justicia y la familia

Voz 1463 17:30 y abrimos la sección de cine clásico esta semana Jane Fonda cumple ochenta años es una leyenda de Hollywood que todavía sigue en activo nuestro compañero Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche nos recuerda su vida y su carrera

Voz 2 17:44 como tantos hijo de actores la infancia de Jane Fonda no fue especialmente feliz

Voz 1 17:48 tuviste Manning niña tu padre era un déspota ignoraba que su novia

Voz 2 17:53 el caso era cierto su madre tenía problemas mentales y se suicidó cuando tienen tenía trece años su padre Henry Fonda nunca tuvo una buena relación con ellos

Voz 1 18:02 parece como si tu yo te este siempre estuvieron Bosé en guerra dice sólo creí que no nos gustaba

Voz 2 18:08 Jayne debutó como actriz en la década de los sesenta alcanzando pronto un gran éxito con películas como la ingenua explosiva tan Fahd Dan Pfaff malditos o esta junto

Voz 1 18:17 la red por la noche del jueves pasado insiste andar descalzo por el parque porque sencillamente estábamos a cero grados exacto

Voz 2 18:24 también trabajó en Europa y es que en mil novecientos sesenta y cinco había conocido el director francés Roger Vadim y poco tiempo después se casaron con él tuvo a su primera hija hay rodó varias películas la más famosa de esta misión

Voz 1 18:36 a ver en qué planeta bienes

Voz 7 18:39 si tienes aspecto que te resta eres sexo femenino no es así exactamente

Voz 2 18:47 durante el rodaje de Barbarella su compañero de reparto John Phillip Low presentó a la que por entonces era su novia la cantante Joan Baez quiere experto en Jayne su compromiso político que obligase a nuestra causa que causa varias y variadas participó en el mayo del sesenta y ocho apoyó a los Panteras Negras y a los indios americanos pero sobre todo se implicó en las protestas contra la guerra de Vietnam Jane viajó a Hanoi e incluso habló por la radio honor vietnamita aquello provocó gran indignación en los Estados Unidos no era Grecia los editoriales de los periódicos la despejaron dos congresistas pidieron que fuera procesada por tradición no obstante la actriz nunca se ha arrepentido de su posición política

Voz 1 19:28 now Ángel no

Voz 4 19:32 me siento muy orgullosa de mí mismo contra la guerra pedí disculpas públicamente por algunas cosas que dije defendieron a los soldados creo que aquello en concreto fue un error pero no me arrepiento de Mi lucha midia haber hablado claro contra la guerra

Voz 30 19:48 por supuesto pero

Voz 2 19:51 volvamos a ver sus películas con Bardem habían convertido a Jane Fonda en uno de los sex symbol de los años sesenta con los setenta llegó la hora de reivindicarse como actriz su papel de prostituta en club le hizo ganar su primer Oscar está considerada una de las mejores interpretaciones de la década

Voz 31 20:07 voy a usted o a su apartamento insulares

Voz 4 20:10 de uno

Voz 31 20:11 durante una actividad eran este la mejora

Voz 32 20:14 Cristobal Montoro porque porque es la mejor actriz del mundo un esos momentos porque entonces teatro eso es lo que me fascina me hace falta sentir nada más falta comprometerse en y que te importe la persona les un buen montón montones dinero en el tiempo

Voz 2 20:29 que no fuimos lógica sin fondas divorció de badén se casó con el político Tom Hayden y tuvo a su segundo hijo creó su propia compañía y con ella produjo películas como el regreso por la que ganó su segundo Oscar el síndrome de China o Julio en mil novecientos ochenta y uno tuvo la oportunidad de trabajar junto a Henry Fonda y Katherine Hepburn en la película En el estanque dorado Jayne vio en ella la ocasión de arreglar las cosas con su padre

Voz 1 20:53 ahora tenemos las relaciones que deberíamos tener que clase de relaciones son esas muestras de ello es el momento preciso

Voz 2 21:02 padre e hija hicieron las paces que sería la encargada de recoger el Oscar que ganó Henry por su papel ya que para entonces estaba muy enferma en la década de los ochenta Jane Fonda protagonizaría otras películas interesantes como Arnes de Dios o a la mañana siguiente pero mi novecientos noventa decidió retirarse del cine para dedicarse a una nueva actividad que había ido desarrollando a lo largo de la década

Voz 4 21:23 hola les habla Jamie Hince

Voz 33 21:25 de este programa les daré algunas sugerencias que les ayudarán a conseguir una buena condición física así que no se lo pierdan

Voz 2 21:31 sus vídeos de aerobic se hicieron famosos hicieron ganar mucho dinero además Jane Fonda sorprendió a todos casándose en mil novecientos noventa y uno con el magnate de la comunicación Ted Turner los años noventa los pasó junto a él pero Jayne no olvidado su profesión

Voz 34 21:46 a más la banda reflexiones en las becas lo pienso en mí como una mujer de negocios espero tener un futuro como actriz

Voz 2 21:55 cerrarse de Turner en dos mil uno la actriz regresó al cine con la comedia La madre del novio han pasado catorce años desde eso película

Voz 10 22:04 Tom Moulton

Voz 1 22:07 prometo que no

Voz 10 22:08 dejar desde entonces

Voz 2 22:11 ido trabajando con más o menos regularidad la vimos por ejemplo en la juventud de Paolo Sorrentino o en la comedia ahí os quedáis este mismo año presentó con Robert Redford en el festival de Venecia su película nosotros en la noche juntos recogieron el premio a toda una carrera a sus casi ochenta años Jane Fonda se mantiene en plena forma

Voz 34 22:30 pues quita una de las razones de la disciplina en lo relacionado con la salud la belleza y la forma física sea para compensar esa otra parte de mi vida que estuvo fuera de control expuso

Voz 4 22:57 ya abrimos nuestra sección de televisión estamos a punto de cerrar el año José Manuel Romero y Dani Garrán vienen hacer el repaso de los mejores dramas del año la próxima semana será Laia Portaceli con las comedias buenos días qué tal qué tal María buenos días bueno en la televisión este año las series americanas han abanderado la lucha de las mujeres en este bueno este dos mil diecisiete tan crucial aquí tan complicado no con los casos de acoso sexual muchas sedes femeninas

Voz 1084 23:27 es feministas producciones con con mucho poso social y actual y eso que algunas fueron escritas hace mucho tiempo por su relevancia denuncia hay estética pues bueno pocos dudan que la serie del año es el cuento de la criada esa distopía que la escritora canadiense Margaret Atwood escribió en los ochenta y que hoy miramos como una aterradora advertencia plantearon Estados Unidos convertido en teocracia una dictadura religiosa en la que no las mujeres no pueden trabajar son despojadas de cualquier derecho tratadas y clasificadas como ganado según su fertilidad

Voz 1 23:56 verano las guardias o unos días

Voz 8 23:59 el grupo soplas se especial la fertilidad han recibido pedidos deja adelantadas con un propósito bíblico igual que Vila sirvió a Raquel servirán los líderes de los

Voz 1084 24:16 bueno Atwood también adaptado para Net Flix alias Grade una miniserie de una sirvienta asesina que habla de la credibilidad de las mujeres pero además tenemos otras ficciones importantes Big Little Lies en HBO con Nicole Kidman como mujer maltratada y una reivindicación de la sonoridad de la solidaridad entre mujeres y fiu la serie de Ryan Murphy con Susan Sarandon Jessica Lange reviviendo el enfrentamiento entre las dos divas del cine de los sesenta vez Davy Jones

Voz 8 24:41 Araújo sabes cuánto poder tenían las mujeres exactamente el mismo que tenemos ahora ninguno bueno recuerda que aquello fue antes del movimiento de liberación de algo que

Voz 36 24:52 pero sí pero imagina que ahora un intentar enfrentará lleguen Fontàs contra Jean

Voz 4 24:58 a las TIC revelaría

Voz 8 25:01 dije venga ya no ha cambiado nada formas liberadas que esté en las mujeres harán como siempre si las acorraladas comerse entre sí y montarse en los dientes con los huesos fueron

Voz 4 25:12 pues no les vamos a dar este gusto eh el de la lucha feminista va a ser compartida o parecida transformadora ir realmente en poder adora vamos a perder más de Good Fight

Voz 0457 25:23 hay más Aimar podemos nombrar muchas más como The Good Fight de dius o incluso el retrato de la cosa escolar de por trece razones todo un fenómeno adolescente este año han pasado más cosas en la pequeña pantalla a los hombres al menos en las mejores series del año en les ha tocado ser asesinos o terroristas David Fincher ha dirigido para Netflix en Hunter un complejo psicodrama sobre alguno de los asesinos más famosos de la crónica negra americana que hay en esas cabezas para cometer actos tan atroces preguntan en la serie para establecer patrones de conducta

Voz 28 25:55 fui un tipo normal casi toda mi vida con una casa bonita en un buen barrio tenía mascotas fui a un buen colegio era un joven atento oculto vivían épocas de eso no hay en la menor duda pero al mismo tiempo llevaba otra vida de para Billy completamente paralela llena de violencia degradante caos miedo muerte

Voz 0457 26:21 sabes que hay muchos más como yo y ante los terroristas nos quedáramos con Manjón una bomba ver en la historia de una especie de lobo solitario que tuvo en vilo a Estados Unidos en los ochenta un matemático y filósofo que enviaba cartas bomba para protestar contra los avances tecnológicos terrorista antisistema que quería que las máquinas nos hacen menos libres y más obedientes

Voz 4 26:42 bueno también está en lontananza Juego de tronos que lo ha dominado

Voz 0457 26:47 no podemos decir dejó de tronos que arrasó el verano con todo no hay otras ferias cien televisión aunque recordarás que pusimos alguna perra en la última temporada sobretodo por el guión y esos giros un poco tramposo

Voz 4 26:58 son el acelerador si es verdad la nueva

Voz 0457 27:01 temporada que será la última se espera para dos mil diecinueve pero además hemos tenido otras series de ciencia ficción interesantes como ley o no American Ghosts algunas a las que hemos llamado inclasificables como el regreso de Tuenti a quien entienda de Bilic pues todo para él como Al Qaeda había alguien agriada este es el grupo el final de de lectores que nos sigue doliendo muchísimo ese viaje madre mía

Voz 4 27:23 hay intensidad muy dolorosa sabía que que hay que hay poner en en España hay que te puede ver en España

Voz 1084 27:29 bueno pues la verdad es que estamos bastante contentos porque se aprecia un salto cualitativo las cadenas generalistas han emitido productos muy interesantes como Sé quién eres y la casa de papel pero sobre todo Movi Star ha empezado a mostrar su apuesta de ficción propia el primer drama ha sido la zona un thriller de los hermanos Sánchez Cabezudo los de Crematorio que tienen mucho de español las consecuencias y la gestión de de un accidente nuclear y sus paralelismos con la crisis de ellos siempre me gusta su planteamiento y su filosofía porque para que una serie dicen sea exportable hay que ser

Voz 37 27:58 local un pueblo que no tiene culturas

Voz 4 28:00 pueblo indefenso para afrontar su propio disco

Voz 37 28:03 eso frente al resto bueno pues esto forma

Voz 4 28:05 de la entrevista que les hicimos Easy esta noche en la versión extendida pues un repaso a las mejores series dramáticas de de este año según la escribe José Manuel Romero Dani Garrán siempre cambió el apellido

