La Script (08/01/2018 - Tramo de 01:30 a 02:30)

Voz 1 00:00 noche de Globos de Oro aquí en cuanto termine el larguero que es ya mismo

Voz 2 00:03 la Contigo Dentro con Celia Blanco en onda media en aplicaciones móviles el programa de sexo hasta mañana Chao sigue la radio sigue La Ser

Voz 3 00:11 a un lado

Voz 1 00:23 el Larguero Manu Carreño Cadena SER

Voz 4 00:29 ahora La Script no está de resaca Dani una cota

Voz 5 00:33 nos tranquiliza Teno me emborracharse hasta después de perder no sólo eso sino que encima me antes trabajar después de los Reyes Magos es que no me dejan de abrirlos jugué Tito pero que Pepa querer republicana así que deja los dos y abre la ginebra que tenemos ya Gastón la madrugada del domingo al lunes a la una y media especial Globos de Oro fuentes ginebra con tónica llevas reescribe Brasil platónica con unas de las otras

Voz 1268 00:55 los hay que portarse bien esta noche sabes

Voz 5 00:57 sí con retransmisión envidio If Facebook Laie doce otoño todas estas mirando no puedes mirar a la cámara encima voy a tener que venir vestida de etiqueta de negro en protesta por el acoso a las mujeres de Hollywood y nuestro has ta es La Script Black

Voz 1 01:12 el cine en la SER con la escrito

Voz 7 01:22 bueno sofrito lo que hago es añadir un polvorón al sofrito le va de perlas así que yo aconsejo a los españoles me voy a poner firme a dar un consejo magistral que a partir de ahora hasta el verano añadan un polvorón a los guisos porque buena con todo lo digo tú ha dicho transgresor pero la sección diciendo estoy Devon humor ha abierto en libro relleno con más corta Finito de ciruelas una historias y seguro que lo quizás ya sin colores rojo así como mozárabe como una historia como a Andalucía

Voz 0544 01:55 pues anda que grandes escándalos iba a Maimónides en Hoy por hoy con Pepa Bueno y síguenos también en Hoy por hoy

Voz 8 02:13 cuando escucha usted que la cabina de de toda la vida Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo en el suelo Gabilondo admite diario no no había hecho una comunión Gabilondo

Voz 5 02:29 ya ya ya ya decía que yo les de Iñaki

Voz 9 02:34 quieres que empieza hoy por hoy soy niña aquí a mi lado

Voz 5 02:38 Juan Pozuelo como si

Voz 10 02:43 gracias por escucharnos desde siempre Gabilondo era pequeño rubio preparación perdimos

Voz 11 02:50 pero la próxima vez

Voz 2 02:54 pic Carles Francino dice haber entramos en tiempo de rueda de prensa para que en rueda de prensa mejor escuchen preguntas de calado como esta

Voz 5 03:04 qué opinas de esa gente amateur que que publica en redes sociales las marcas que hacen cuando salen a correr por la calle

Voz 10 03:11 el ocho de enero

Voz 9 03:13 bien bien

Voz 12 03:16 pero ella se que tal como está es bien los seis el cabe

Voz 10 03:22 Nasser

Voz 13 03:33 los Globos de Oro en la SER

Voz 14 03:41 María Guerra

Voz 15 04:02 hola qué tal muy buenas noches bienvenidos al programa especial de los Globos de Oro en la Cadena Ser con todo el equipo en La Script tres invitadas especiales les vamos a contar cómo va a ser esta edición setenta hay cinco empezamos con esta canción tan mega hortera Pepa Blanes buenas noches no hay decreto Blanes George

Voz 1509 04:21 era en la misma frase eh perdona pero me voy a ir porque encima de que me pagas un poco puede a bajar de ese en casi un festivo este ya no es festivo es de negro yo que venía de color

Voz 15 04:33 es ver esto es de lunes no sé que que nada bueno puede ir presenta menos noches buenas noches buenas noches muchas gracias a todos por estar ahí vamos a ir contando cómo se desarrolla esta esta gala que parece que va y viene viene cargaditos saludamos a Itziar Castro qué tal Itziar buenas noches buenas noches qué tal estoy encantada Renault nosotros también la ex actriz es la actriz revelación es candidata actriz revelación por la película

Voz 1478 05:00 pieles si eres de globos soy de globos y todo lo que sea redondos a mi me gusta mucho va conmigo de globos seis de Óscar soy de Goya soy de caudillos me encantan los primeros las noches de premios sí sí

Voz 15 05:15 tú quieres revelación de estás preparando te para

Voz 1478 05:17 Nos Goya como como eh pues es es viernes de negro tengo de luego yo también lo Bridges porque hay que llevar Brigitte también voy viendo cómo van todas las celebrities en Estados Unidos sobre todo las de talla XXL

Voz 15 05:32 es decir que yo creo que algunas buenas supera a la eso me parece maravilloso también tenemos

Voz 5 05:39 a una pareja de periodistas transversales

Voz 15 05:41 que son Isa Calderón y Lucía Mayer qué tal cómo estáis Amaya somos Transfer bueno transversales para mí es lo más pringao que ese pues en esta vida porque es que Hacienda acabas de todo ya es verdad tiene razón la verdad es que yo ahí Sara conocí de buen fue acompañada nuestra y luego es ahora sois estrellas que fíjate solucionando te has y la verdad es que trabajan en todas partes habías a ver pero son responsables de Yates feminista deformes semanal que se puede ver en el Teatro Arlequín de Madrid que es la ley Nights feminista

Voz 5 06:16 sí y eso por qué el por qué

Voz 15 06:18 dulce cuentan que no es pues no claro que no por qué por qué pasa pues que como sabemos obsesionadas concebimos como nosotras todos machista

Voz 16 06:27 dijo que no tienen por qué no Sando

Voz 15 06:29 Date Night en móvil está ostrás por no

Voz 16 06:32 así lo acaba dos mil dieciocho lo pedimos ocupa Change punto org ahora mismo pero ahora mismo

Voz 15 06:39 o sea bueno nuestro hasta aquí es la Scream Black pero pedimos un leit Night para para nuestras nuestras de forme semanales genial extra fundamental bueno como veis esta noche Lucía pues yo la veo negra no de momento

Voz 16 06:58 de momento pero vamos a alfombra roja Mendieta

Voz 15 07:00 actrices y actores van todos vestidos de negro

Voz 17 07:03 más pero tiene pinta de que va a ser la él lo que van van a hacer un año de las mujeres esperemos que no quede solamente en un año en sino que sea una una reivindicación que dure más

Voz 16 07:13 no no yo lloro que yo no sabía quién era Seth Meyers tenido que mirarlo bien yo lo que me pregunta

Voz 15 07:20 es que como no lo presenta una mujer este año a ver

Voz 1509 07:23 el esa cola así no buenos bueno

Voz 15 07:26 claro no podían pero es que si montar este follón ya tendrían el contrato firmado no bueno yo Bosnia

Voz 5 07:31 a él y con otros dos

Voz 15 07:34 paso atrás pero tampoco quieren dejarte su sitio los de los ley extiende los no ha pues no lo entiendo mal

Voz 16 07:42 vamos eso es dejar el sitio

Voz 15 07:46 bueno también nos acompaña Elio Castro me compañero de toda la vida que tal hola qué tal Helio es cómo era eras estás en total minoría

Voz 0544 07:55 excompañeros estoy muy a gusto

Voz 5 07:57 muy bien bueno ves la noche cinematográficamente porque es un año en el que Spielberg bueno el favorito es Guillermo del Toro con siete nominaciones por la forma El agua y luego Spielberg con seis aparece como que la cosa va de vacas sagradas también

Voz 0544 08:13 a un poquillo de vacas sagradas y luego yo bueno el año pasado por ejemplo Arroyo la Dahlan y yo creo que este año va a estar un poco más repartido aunque Guillermo del Toro yo creo que puede hacer doblete de mejor director y mejor guión por la forma de agua a ver y luego creo que todo lo demás bastaron poco repartido bueno

Voz 5 08:33 las apuestas que más hemos estado mirando resulta que como mejora el director la pasta está en Christopher Nolan Porter que bueno me parecía o más la peli serán acerado bueno también tenemos por aquí a Laia Portaceli es nuestra ya Portaceli que se sabe todo

Voz 16 08:52 hombre no te o qué tal pues muy bien muy bien con

Voz 1268 08:56 muchas ganas de beber aquí la gala hay las series y sobre mujeres que hay muchas este año

Voz 5 09:03 por si pero yo lenta eso por ejemplo ha pasado en y en cine pues de no hay directoras sí que hay creadoras de series en cambios en este sentido el el la televisión sigue yendo por delante

Voz 1268 09:14 sí la televisión este año ha sido un año de las mujeres porque hay mucha producción de mujeres a muchas mujeres que se han metido la producción en el guión sobre todo en comedia comedia vemos a muchas autoras que protagonizan que produce en que lo hacen todo con él como con las series mil franquista dan por ejemplo hoy Secure de de Issa Rae y luego bueno pues y también he sido el año de Big Little Lies o de cuento de la criada que son pues series que hablan también de la situación de la mujer

Voz 1509 09:42 con lo cual pues pues bueno por un lado por otro

Voz 18 09:46 eh tenemos tenemos un marcado acento femenino en la parte de televisión creo yo soy porque en en el cine

Voz 1509 09:54 yo creo que salvo Lady Bird pues es que siempre lo lo veníamos comentando que teníamos un año en el que había muchas directoras

Voz 1268 10:03 posibilidad de estar colocadas en la categoría de dirección

Voz 1509 10:05 siempre donde las mujeres están ausentes Livni Ramsey Greta Garbo y que aunque está mejor guión y a mejor comedia no está mejor dirección parece como que las mujeres es una categoría que no no suelen colarse no entonces este era el año en que podían haber mirado y haber tenido en cuenta que además son grandísimos trabajos no no ya

Voz 1268 10:25 para Streisand no es la única que ha ganado un Globo de Oro en la historia de estos premios en en en el ochenta y cuatro tengo por aquí la chuleta por Jendel pero nunca nunca más

Voz 5 10:33 nunca más se supo supo nunca más se supo está con nosotros a Alan White que también es ex compañero qué tal Alan buenas noches

Voz 10 10:41 Alan tú como americano medio bien

Voz 5 10:44 ahí no medio de Nebraska

Voz 18 10:46 ves las cosas si estoy muy

Voz 19 10:50 tantea a ver a ver qué dice es verdad que dentro de de todos esos hombres de night en Estados Unidos es el más feminista

Voz 14 10:56 creo pero es verdad que a mí me pega más una

Voz 19 10:59 no se Samantha vi Sarah Silverman

Voz 5 11:02 el Financial

Voz 1268 11:04 este el hombre había sido muy de lo que pasa que es verdad que NBC el canal NBC Jimmy Fallon fue el año pasado y ahora pues es el siguiente en en en en en el escalafón el viene prime el primer leit night es Jimmy Fallon que presentó el año pasado y luego base Meyer que que se presenta este año sí que es verdad que yo creo que dentro de los presentadores de Knight ese Meyer es bastante se mete bastante en política hay se mete bastantes ha metido mucho con Weinstein eh yo creo que no se va a cortar eh lo que pasa que es verdad aquello pues a menudo se Gustavo Vera emite allí de haciendo sus sketches más reacios imágenes

Voz 19 11:39 lo que dijo lo de tenemos mucho de qué hablar y yo creo que es que va a abrir el melón

Voz 10 11:43 pero

Voz 18 11:44 al quedar bueno pues a ver qué tal bueno El equipo de la escribe esta noche es grandísimo por ahí por la redacción ya se asomara José Manuel Romero Dani Garrán Lucía Taboada Guillermo Nieto en la producción está Rafa Muñiz hizo en en la técnica no el Calero

Voz 1509 12:03 vea Polo también está no no veo a BA veo que ha está en Facebook que hay un Facebook Life hay Facebook la esto en Facebook y aves temen Miravet José Manuel Romero acaba de venir es que está tan oscuro no sé qué hacéis en el control que tenéis las luces apagadas bailar agarró porque están haciendo viene por aquí José Manuel Romero que puedes está la web y también está en las series se sienta

Voz 16 12:27 exige transmitiendo tú llegas sientes somos los que somos transversales de negro

Voz 10 12:33 previa

Voz 16 12:38 eso eso que tenemos todo el rato la coña y queremos decir todo el rato no conectó

Voz 5 12:47 Jose tú cómo ves cómo ves esta esta gala como ves las redes ves que esto es los últimos años en toda la atención por favor hay alguien al otro lado en la radio alguien tiene el transistor encendido o es todo Twitter

Voz 20 13:00 no si yo supongo que si esos pero pero espero que ahora pero nos estamos viendo algo no mucho porque es verdad que la alfombra roja al vestirse de negro pues eh pero ha habido algún detalle que no ha gustado por ejemplo hoy la protagonista de The Crown sabía puesto en llevaba un traje chaqueta ahí sale puesto una chapa que no sólo pedía igual pedía igualdad de representación no sólo salarial sino que fueran cincuenta cincuenta venta entonces estaba bien muy bueno y estamos pendientes de de que sale más protestón por el tema

Voz 16 13:31 estamos antes hablando con

Voz 5 13:32 con Lucía hay misa que es interesante que la la precisamente también la alfombra roja pierda interés porque no

Voz 16 13:39 bueno e o al contrario hay mucha expectación a ver quién nueva pero no por ejemplo

Voz 1268 13:45 a quién es el listo pero lo que vale

Voz 16 13:48 qué tiene la diva no habré yo creo que para

Voz 1268 13:50 a fines este año ya tendrán que preguntar cosas poco más allá de mi de que diseñado le está al sino que un poquito más allá las preguntas que siempre se quejan bueno Algete se queja de las preguntas un poquito insulsa Sanz es que les hacen a las actrices

Voz 1478 14:04 es que hubo hace unos hace un par de años el hashtag de

Voz 5 14:07 pregunta le algo más

Voz 1478 14:10 entonces bueno que pasa que a veces cuando te preguntan algo más bueno yo no porque los respondo todo

Voz 1509 14:14 asimismo pero hay gente que pone esa cara de póquer va a salir pasa no sea que yo

Voz 1478 14:22 es que no me va a preguntar bando pero habría que poner una chapa pregúntame más es que no me preguntéis vestida y así ya sabemos que está muy bien

Voz 1268 14:31 en que no se malinterprete está muy bien preguntar por el vestir

Voz 1478 14:33 el diseñador es estupendo pero el bloque Se trata es de preguntar algo más

Voz 5 14:37 no de lo que el trabajo que has hecho no pues sí claro es que en el caso de los actores no se les bueno sí que es cierto que ellos mismos ya te lo cuentan eh el soltero van contando de quién llevan el smoking

Voz 1478 14:49 bueno es lo prestan los lo hacen todos hola

Voz 1509 14:52 la cosa es que solo se preguntaba a las mujeres no cesan los y los garajes los hombres también llevan traje evidentemente en la moda femenina y otro Clio pero que también si se le pregunta ellas porque no se va a preguntar quién es el esmoquin la corbata pajarita o los zapatos que los de hombres no son de la porque nos hacen zapatos en el odio

Voz 17 15:09 hoy yo recuerdo hace no mucho a Samuel Jackson en la clásica pregunta el uno de estos lo que no se lo hemos euros le preguntan qué tal cómo estás

Voz 5 15:20 anda pues y lo que es lo que es cierto es que estos Globos de Oro que tienen normalmente a estas horas hay memez sobre todo Jennifer López que es la más espectacular y siempre con posa en sus

Voz 1268 15:36 en sus escotes y tal pues claro está resulta

Voz 5 15:38 es un poco triste pero como decía Ayza también es interesante que no se no se hable de esto no

Voz 1478 15:43 mira mili Brown es muy fuerte esta niña tiene trece años y parece que detenga veintitrés el que tiene que crecer más que la dejen ser niña

Voz 5 15:53 pero eso es una maravillosa pregunta porque en la isla yo siempre

Voz 18 15:56 yo vivo en al lado de una parada de autobús donde va la gente

Voz 5 15:59 Antena tres iba a de ingente con niños muy pequeños yo pregunto y que hacen estas señoras con estos niños aquí no se total se situó ha sido una actriz e infantil

Voz 1478 16:10 no no no si me hubiese gustado son actriz batir yo siempre he querido ser actriz desde pequeñita entonces yo bailaba con tres años ya me ponían despejó ya haciendo monterías y ya le dijeron a mis padres esta apunta maneras quiero decir que yo hubiese tenido familia en el mundo interpretativo que me hubiese ayuda o entrar WISE no a rabo estos veinte años de lucha que hiciese vía revelación con diez esos ataques panaderos esto o terapia AIM pagando de mayor yo tengo otra vez depende mucho porque hay unas grandes Familias consagradas en este país y en el mundo no de Guti rescataba eh

Voz 1509 16:46 pero aliente protegió el guarde fracaso en sí sí yo creo que sí

Voz 1478 16:52 yo creo que por ejemplo los Bardem yo lo que Pilar ha protegido todos los hijos del fracaso diciendo esto es muy duro Weiss

Voz 0544 16:59 las familias eso de Azores las grandes sagas saben que

Voz 21 17:01 la carrera de actor o de accidentes una carrera

Voz 0544 17:04 a largo plazo a una maratón que hay épocas en las que estás mejor económicamente y otras que estas puedes estar peor y que la fama muchas veces es un accidente que y nuestras primera y qué sucede y los premios también hay veces que rascas algún premio y otras veces que no rascas absolutamente nada de que lo importante es el trabajo continuado ahora hablando de esta gala de los Globos de Oro yo creo que esta edición es hay más expectación por lo que va a pasar sobre el escenario sobre dar discursos que sobre los propios premios

Voz 10 17:34 hace sobre los problemas que se van a dar

Voz 0544 17:36 es años está blandos están haciendo muchísimas quinielas quién ganará no sé qué no sé cuantos esta película este actor esta actriz vital y aquí me parece que este año esta edición

Voz 16 17:46 todo lo contrario también a mí la clase más sobria pues os

Voz 1478 17:51 al menos festiva que otros dando que llevan bebidos y contento

Voz 1268 17:53 sí bueno beber yo creo que van a beber igual porque los tienen se lo hacen adrede allí en las mesas tienen todo tipo de de versos y de siendo pero que lo que tienen el reto que tiene

Voz 1509 18:03 que afrontar ahora después de todo que de alguna manera esto ha dividido a la industria en el sentido en el que gente que parecía intocable o que parecía muy buena maravillosa Jeffrey Tambor pues evidentemente de todo el que ha trabajado con Kevin Spacey con Jeffrey Tambor todo el que no se ha pronunciado ni va a estar en los Globos de Oro ni se le espera ningún premio más entonces de alguna manera enfrentar esto pues

Voz 1268 18:27 difícil gustaría saber si va a haber algún chiste de Seth Meyers con respecto a esos desaparecidos recorre por el impacto de los escándalos por ejemplo esta salgan hablando de de Jeffrey Tambor pero bueno también

Voz 0544 18:39 Kevin Spacey eso sí y todo el dinero del mundo que le han borrado de la mente su papel luego han nominado a Christophe Plame

Voz 1268 18:50 Luis Checa no que que hay dar la la la comedia better things con Pamela Adlon que esta que decirla creadoras Pamela Adlon pero junto con Luis CECA ha sido un poco penalizada desde mi punto de vista

Voz 1509 19:01 justamente no opta a mejor comedia

Voz 1268 19:04 por qué Luisfe casta clara amén yo creo que claramente porque Luisfe castrando hombre en la producción de esas que de él

Voz 1509 19:10 va a recoger porque claro ella haría él contra ellas la veo muy dura con él y con su agente demostrado que es un poco lo que le ha pasado a Ridley Scott pero claro que suba el a recogerlo como productor de una serie puede ser también para la prensa una prensa que no ha dicho nada hasta que no saltó el esquí

Voz 0544 19:26 anda no lo paradójico es que hipocresía tal es que estos premios nos da la asociación de periodistas extranjeros en Hollywood

Voz 1509 19:33 ya podían haber investigar

Voz 0544 19:36 dados a la industria de Hollywood y que miraron para otro lado Iker recibían prebendas os digo regalos pero que da las gracias a mucho esta

Voz 18 19:48 esta ceremonia es muy de relumbrón sea que muchas veces acordados el año de The Tourist que que estaba que hubo un abucheo generalizado no porque da una película que era espantosa

Voz 5 20:00 la Lina Jordi Johnny Depp que había bromas de Ricky Gervais de que realmente esta gente estaban y que le daban pasta por por llevar a estrellas y aquí también da un poco la sensación de que con tal de que hay estrellas no les importa que no se pues la película o sea la de Hugh Jackman por ejemplo AMPAs telón infame pero esta semana

Voz 1478 20:23 mucho una cosa Hugh Jackman puede hacer lo que le dé la gana al pasteleo en que les de la gana es un señor que canta baila interpreta produce tiene su mujer de toda la vida exterior tienen espacios

Voz 16 20:35 hombre que pensamos lo mujer no estar aquí ya es más

Voz 15 20:38 sí que lo eleva no lo bueno

Voz 16 20:40 Miren Ivano Navas la a me gustaría preguntarte

Voz 15 20:46 sobre en qué os parece

Voz 5 20:48 en ese borrado que han hecho de Kevin Spacey en que por qué qué qué consecuencias tiene eso es provisión

Voz 15 20:56 Nancy Aisa

Voz 17 20:58 a ver yo tengo dos cosas que hace que me parecen interesantes con respecto a lo de Kevin Spacey lo primero es que Michelle Williams si no me equivoco hoy va ir con una de las creadoras del movimiento Michu a la alfombra roja Michelle Williams estaba en la película con Kevin Spacey yo creo que es una demostración de su postura ante todo esto y la segunda es donde están ahora estos tipos es decir que ha sido de San metido todos en una isla y están pensando lo que han hecho sabes

Voz 18 21:25 bueno dónde está bueno decía que Kevin Spacey

Voz 5 21:28 daban en una cura de tú fíjate absurda

Voz 18 21:31 de adicción porque decían que eran adictos al sexo o más bien lo lo que es también curioso es que no ha habido a lo mejor muchas investigaciones judiciales sino que es Lane la propia industria la que te castiga no sea que había

Voz 0544 21:45 parece lo de Kevin Spacey me parece muy exagerado que Borrell al que se ha hecho un trabajo un papel que bueno puede estar bien puede estar mal el tío puede ser un canalla se puede demostrar que es un cretino o lo que sea un acosador todo pero borraron le anima a mí no me parece a mí no me parece

Voz 1268 22:02 Donald Is sino que claro ahora se abre este debate es muy interesante desde a tu vida

Voz 22 22:08 lo que hace lo que tú haces qué pasa con tu trabajo quiero decirles todo como lo vamos a ver

Voz 0544 22:13 bueno grandes cuando Loli contraten más a partir de ese momento digamos realmente contrato porque tú eres una cosa vale pero

Voz 19 22:21 todas aquellas hecho y que te han pagado

Voz 0544 22:24 que a mí lo que me parecen

Voz 1509 22:26 ante lo que dice es que esto es Kevin Spacey ya se rumoreaba de Winston ya se rumoreaba quizá no sorprende de otra gente de la que a lo mejor no lo podíamos saber pero la industria seguía contratando entonces ahora que es un escándalo no se le borra por que estén en contra os quiero decir se les borra porque el escándalo se les puede venir tan encontrar que pueden perder tanto dinero Riley puede perder tanto dinero salir de la brutalidad es Reyal pues no ha habido un rebaño un debate de Cuba como dice Elio pues la obra de arte base para o a lo mejor a partir de ahora no le contrato pero lo que ha hecho es que ni siquiera ha habido ese debates es una limpieza de cara que no sé hasta qué punto es sólo la limpieza de vestir de negro esta noche y mañana

Voz 1478 23:05 el tal vez pero estamos en una industria cuidado también hay que pensar eso es una industria a los productores no arriesgan pocos arriesgar y lo que quieren es ganar dinero para poder seguir haciendo otras películas tener sus mansiones gigantes donde están Kevin Spacey Javi haciendo una fiesta seguramente emborrachándose con hombres horas y señores de Playboy

Voz 1268 23:26 a mí lo que me preocupa es que todo esto sea muy estos son también modas entonces pues son cosas que van y vienen no entonces que luego esto pues pase y no se olvide

Voz 1478 23:36 en fin una cosa así a la ayuda de negro hoy que pasa claro pero claro hoyos hoy

Voz 1268 23:41 lo que pasa dentro de un año los vamos

Voz 1478 23:44 acordar de esto a uno es que el año pasado

Voz 5 23:46 recordad que dieron el Oscar light que era el año en el que parecía que finalmente Hollywood se iba a abrir a las minorías inmigrantes hacer algo así

Voz 15 23:59 esta no Denzel Washington que el invitan aún

Voz 5 24:02 que aunque haya hecho nada o sea que tienen que necesitan a alguien que les legitima hombres

Voz 1509 24:08 desde luego aunque sea una moda

Voz 1268 24:10 para darse con un canto a los los dientes porque esto es una situación que de por lo menos la gente de la calle empieza a tomar conciencia no si no aunque sea a través de las celebrities y Hollywood lo que luego lo que luego hay que ver que se queda todo esto dentro de eso dentro de un tiempo

Voz 5 24:26 sí a mí me parece también sorprendente que esto sea tan quirúrgicamente aislado en Hollywood no porque pienso en Europa o en España no se deja llevar

Voz 1478 24:37 pues mira yo llevo dice una cosa a mí me ha preguntado bastante en entrevistas ahora de que si a mí me había insinuado no sí claro a mucha gente pero sí mucha gente fuera a la calle en trabajo porque te va a esta fiesta pasa ahí te emborrachan siete disfrutas así pero yo soy una persona que soy cabaretera en el fondo y echó mucho de presentadora de cabaret entonces yo cuando a mí me acceso de una manera graciosa eh yo lo lo toreó en el sentido de que lo juego a mí no me yo creo que esto es una línea muy fina la línea muy fina tiene que ver con el lo que a ti te increpa o no es a mí que armó método me digan o qué buena estás no sé que me voy cualquier cosa yo les hago o por ejemplo

Voz 8 25:22 es una anécdota

Voz 1478 25:23 ah y yo en Sitges Le me tocó una teta Susan Sarandon escenario porque dice una broma presentando vestida Cabaret el tiempo aquejado de Knight por la mañana desayunando con Guillermo el Tour hablamos y me tocó aquí Rebollo entonces

Voz 15 25:42 pero si lo al mejor alguien se podía sentir ofendido o yo tan bueno pero yo creo que más bien por el tema de la gente joven que son chicas que entran en el caso la especialidad de Weinstein eran las aspirantes pese que es una cuestión de debe de usar el poder o El cartero siempre ha estado

Voz 1478 26:01 en algún modo lo que pasa que es cada uno cómo lo lleva o no lo puede llevar entonces yo creo que si alguien se siente realmente intimidado pase no pase más allá de que tienen encima o no

Voz 1509 26:12 vaya sólo vayas borracho ahí es donde cada

Voz 1478 26:14 persona tienes cuál es su límite si a una chica suele Le Le les resulta realmente duro o chico está bien que lo diga y lo denuncia a mí

Voz 15 26:23 me y la agricultura es el el el peaje es la cultura del peaje a ti te parece que en el cine español y esa cultura yo creo que el poder ruso

Voz 0544 26:35 exactamente yo creo que no solamente el cine en cual claro

Voz 19 26:38 tras se Enquirer en cualquier empresa

Voz 0544 26:40 esa he cualquier no seguir es que vivimos en una cultura machista María

Voz 1478 26:44 no no sí pero yo no lo he vivido y compañeras mías tampoco dicen que hayan vivido

Voz 22 26:48 tenía razón Laia Portaceli ahora que estamos en esta ola feminista y tal y cual esto lo tiene que quedar en agua de larga esto tiene ya que en pegar los colegios institutos universidad esto hacer pedagogía desde desde la raíz porque claro esto deriva de muchísimas cosas quiero decir Pep Tosar adaptados bueno claro gastamos en contra de los acosadores claro claro claro que está marcado el riqueza pero eso hay muchos micro machismo que a lo mejor dando cuenta debido a las ejerciendo sabes lo que te digo

Voz 18 27:18 no no a mí en este sentido me parece muy interesante que esta gala se ha puesto tan serios con este tema y que el reto es haber hasta un cuánto dura porque si no si esto se acaba a las cinco de la

Voz 15 27:30 mañana ilesa fastidiado

Voz 18 27:33 las las páginas más vistas a ese moda no o a nosotros mismos que tenemos una foto Galería maravillosa a la gira que ahora están hacia los compañeros un pues comentando lo que puede pues en tiene que ir a más sea evidentemente esto es una reflexión mucho más amplia y que es verdad que la industria de la moda posiblemente hoy haya perdido un pastón

Voz 1509 27:57 bueno tampoco porque yo creo que la industria de la moda lo que he hecho es adaptarse todos los vestidos son preciosos están guapísimas hay escotes hay volantes hay pedrería Evry Yibril ni hay lazos rojos osea que quiere decir que la industria de la moda al final se adapta even the igual no creo que

Voz 5 28:11 eh

Voz 17 28:12 sí yo creo que hay una cosa importante en todo esto de lo de lo que estamos diciendo que puede que sea una cuestión de un año puede que sea más amplio pero lo terrorífico de todo esto es que si se adapta y si se adopta algún tipo de medida se adoptará dentro de las industrias pero no será algo estatal no será algo sobre lo que se regule en en los países no es decir una de las razones por la que por las que Weinstein pudo hacer lo que hizo durante tanto tiempo es porque podría no llegar a juicio no es hasta qué punto puedo estos acosos a toda esta violencia sexual se puede permitir sin que haya ningún tipo de legislación mucho más dura al respecto

Voz 1268 28:51 mete de legislaciones lo es una de las cosas que pide que pide el movimiento Times SAP que es este viernes este que esa que ha que ha impulsado todas las alfombra roja investidos de de vestidos de negro además de un fondo de trece millones de dólares para víctimas del acoso al que no tengan medios osea que que bueno que una legislación es uno de los puntos eh que que han pedido

Voz 18 29:10 exactamente porque por ejemplo Rose McGowan ella había afirmado acusó a Weinstein de haberla violado a los veintitrés años y firmó un acuerdo de confidencialidad de cien mil dolares no bueno pues digamos que ya pudo en a interponer algún tipo de demanda pero hay muchísimas mujeres que no pueden no en ese sentido es muy interesante este fondo Ike las actrices también den el paso a lo pragmático bueno pues es la una hizo cincuenta

Voz 5 29:37 cabe estamos a veinte segundos de que empiece la gala eh Alan White en ti confiamos que TBZ los bordes Haro es la que es en mi todo el par lo de hoy es el titular de mañana se cree que la suerte le acompañe a Seth Meyers Piatti pues todo decimos son las dos de la mañana una hora menos en Canarias estamos retransmitiendo los Globos de Oro la edición número setenta y cinco aquí en la Cadena Ser ibamos a ver cómo se desarrolla esta noche en la que todos van vestidos de negro Seth Meyers el conductor ya está subiendo al escenario de este hotel donde está todas las mesas llenas de acto

Voz 19 30:30 eso escuchemos Hola a todo el mundo bienvenida

Voz 23 30:37 buenas noches

Voz 19 30:43 buenas noches señoras y los señores que quedan ese Maier Si voy a ser el presentador esta noche bienvenidos a esta edición setenta y cinco de los Globos de Oro feliz año Hollywood es dos mil dieciocho se puede fumar más iguana aquí por fin y no se puede acosar sexualmente así que vas eso es que ha sido el año de Big Little Lies Si Déjame salir y también las series Big Little Lies Si Déjame salir ambas cosas se tiene la realidad y la serie El hay hay una nueva era mi sí lo sé porque ha sido años

Voz 0544 31:37 desde que un hombre blanco ha estado tan nervioso en Hollywood

Voz 19 31:41 adelante también

Voz 24 31:43 hola a los futuros presenta

Voz 19 31:45 a es de otros premios como el primer perro que se mandó al espacio Amelie y eso es lo Bruno Senna los dos nominados masculinos esta noche es la primera es que no será aterrorizados escuchar tu nombre en público sabes dice no no es que ha sido nominado no jueves con eso por favor igual es venga venga bueno todo lo que ha estado pasando con los hombres en poder y ese comportamiento que han tenido en Hollywood mucha gente quería que presentara una mujer quizá tuvieran razón pero si os consuela de algo yo soy un hombre sin nada de poder ni siquiera soy el sed más poderoso aquí el esperadas Sergio pues acordada es cuando él se metía con Corea del Norte

Voz 10 32:51 os acordáis de eso te diré hicieron una pedicura tres eran tiempos más sencillos

Voz 19 33:00 sí que hubo mercados intentaron dice que una mujer no presentara me dijeron no te gustaría venir aquí que todo el mundo teme alguna de las personas más poderosas dijeron en un hotel entonces bueno al final ninguna aceptó han presentado si estamos aquí todos los gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera dejó

Voz 25 33:22 vivos

Voz 23 33:24 con un aplauso para esta asociación

Voz 19 33:30 tres palabras diseñados para enfadar al presidente del Olivo es extranjera Yarovenko Meryl Streep dejen lo único hoteles en esta debería más es la Asociación de ensaladas mexicana de Hillary a Szeged Sáenz yo yo creo que es la hora de que hablemos del elefante que no está aquí Harry Weinstein no está aquí esta noche porque he escuchado rumores de que está loco ir es difícil trabajar con él y no volverá dentro de veinte años en la sección memoriam pues

Voz 10 34:14 la abuchea harán será justo como acaba

Voz 19 34:17 anda decide deseos dos a uno a pesar de todo lo que ha pasado esta noche Alexis la vida sigue por ejemplo va a haber otra temporada de House

Voz 10 34:27 no sé si Christopher Plummer estará disponible para hacer un acento sureño no

Voz 19 34:33 que Kevin Spacey no sabía lo siento me he metido demasiado con Kevin Spacey en el Kalou ya está nominado a mejor

Voz 16 34:44 tú

Voz 19 34:48 a este año pues él interpreta a un joven que le llevan a un evento con blancos envejecidos hay Daniel esto es una trampa pues es una gran película para ver Sines y también para saber si tu cita acompañante era racista o no sabían qué triste cuando atropellaron es ser ciervo pues es racista tu cita en la forma del agua es la película con más nominados

Voz 10 35:22 en este este año

Voz 25 35:24 m defina que merecido en no hemos tristón no vemos esta entradilla

Voz 10 35:28 el todo es una película preciosa

Voz 19 35:32 no admito cuando me hablaron de una película de una mujer que se enamora de un monstruo pues fíjate otra película de Woody Allen

Voz 10 35:42 no pero acuática Night

Voz 19 35:47 los archivos el Pentágono también está nominado hasta

Voz 10 35:50 anoche Nadal Chema los archivos el Pentágono sobre la integridad periodística dirigida por sirven Spielberg interpretada por Tom

Voz 19 36:00 Hans Zimmer el Street no guarda esos globos de oro

Voz 10 36:02 no hay que esperar un poco hemos hecho los fueran a dar ya varias

Voz 5 36:10 pido unas unas fija con unos de oro para entregarlo

Voz 19 36:12 lo ha dicho han habido grandes nominados en televisión este año una gran temporada de reinserción

Voz 25 36:20 hecho

Voz 10 36:21 los ríos Miño

Voz 19 36:25 es me recordó a mi infancia todo ciencia ficción y que no tenía amigos sí que nos montar bici sino el hecho de bueno se parecía al novio de la madre pues al novio de mi madre también ha sacado una parodia recibimos mientras que Blas han estado parodiando con mi padre

Voz 10 36:50 durante años

Voz 19 36:52 ha estado viviendo en Nueva York durante años entonces me encanta es sobre Times Quer en los años setenta cuando Times cuál era tan sucio es que había

Voz 10 37:03 dos Chang James Franco

Voz 19 37:10 Boehner recibirá el premio excesivo Vittek no honorífico esta noche es un honor para así

Voz 10 37:23 Marie de terreno cara de póquer relativa

Voz 19 37:28 otra Geox en dos mil once contiene unos chistes sobre nuestro presidente en la cena de los corresponsales el dijo que tú tiras para presentar presentarse a el presidente lo siento Oprah pero tú nunca vas a ser presidenta

Voz 10 37:48 sí

Voz 19 37:49 no tienes lo que hace falta Tom Hanks tú tampoco serás vicepresidentes porque eres demasiado muy malo la gente no puede relacionarse contigo así que bueno ya veremos el efecto que tiene de bueno en mi programa tenemos es un especial que dije chistes que yo no puedo contar porque son chistes son más graciosas cuando lo cuentan ellas Hinault yo que soy un hombre blanco heterosexual y entonces bueno dónde está el lastre no vamos a hacer una

Voz 10 38:24 nueva

Voz 19 38:28 entonces yo voy a empezar el chiste tú lo terminas

Voz 5 38:31 vale código sea venir

Voz 19 38:33 los Globos de Oro tiene sus setenta y cinco ediciones

Voz 10 38:36 este aumento pero la actriz

Voz 19 38:39 hay que interpreta a su mujer solo

Voz 10 38:42 en el XXXII

Voz 19 38:45 bueno me viene bien está nominado a mejor película es una historia adolescencia gays

Voz 26 38:55 sí mear

Voz 19 38:58 el dijo Kevin Spacey bueno me parte me gusta la parte adolescentes interesada es que era malo cuando me metía con su acento sureño

Voz 10 39:10 también Isar Rey está nominada por

Voz 19 39:15 en se hizo a la creadora que hice Rey tienen tres

Voz 27 39:21 todos con hace veo estoy Palha exaltado solo

Voz 5 39:24 me detengan France si también piensan que soy

Voz 19 39:26 de los proyectos

Voz 10 39:29 la marginadas

Voz 19 39:31 de las ciudades también con chao pues recordó hoy según un artículo sólo el cinco por ciento de las pero los actores no

Voz 10 39:43 hace los asiáticos

Voz 19 39:47 pero quizá no en unas cifras correctas porque lo hizo un blanco

Voz 24 39:53 sí en y por esto aquí nombraron

Voz 19 39:59 pues sí podía hacerlo no necesito tu ayuda allí miles de fans no tú lo termina así funciona esfuerzo estás explicando algo que ya se esto es la pleno

Voz 24 40:12 eh

Voz 19 40:15 no es que no sé si no va a funcionar bueno gracias por tu opinión soy una mujer no necesito que empieces el chiste para terminar esta es muy complicado

Voz 10 40:30 vengo a

Voz 24 40:33 no

Voz 10 40:37 disculpas bueno pues tengo aquí me di no

Voz 19 40:44 sí yo estoy así que va a salir Fermín narra existe sin empezar el CIS si todo el mundo lo entiende no tienes que explicarlo todo el rato vale voy a terminar el sí

Voz 15 40:59 no

Voz 19 41:00 Michel dijo el melocotón By N

Voz 10 41:07 estás Tena es la reos

Voz 19 41:10 no tiene relaciones con este error cero saludar a la vez es es una activista fuera de este sector que ha sido la esta noche para la iniciativa es de una enorme estés genial que este movimiento se entiende que el lo que afecta esta industria también afecta el resto del mundo estáis en casa viendo a que todo el mundo vestido de esta manera parecemos unos privilegiados elitistas pero sabe que Hall entonces mucho más que cuando estás en el plató conoces a todo el equipo de rodaje muchas veces son para personas que trabajan durante muchas horas es el sueño american

Voz 10 42:07 no para muchas personas

Voz 19 42:15 y esa gente no está ahí gracias a su padre rico salvo un extenso buenas personas todo el mundo tiene un asistente que siempre el IES porque bueno pues es Jeremy Paramount

Voz 10 42:32 he ido pues ya se sabe a Jeremy

Voz 19 42:37 pues para ruido hijo hay mucha gente que ha trabajado mucho para estar aquí IVE no pero se sabe que las mujeres han tenido que trabajar aún más si cabe gracias por el trabajo que

Voz 10 42:50 sí sí en emocionada que vosotras vais a liderar

Voz 23 42:56 el siguiente paso

Voz 19 43:01 esto haría ahora

Voz 10 43:03 para presentar espero que no sean dos hombres blancos ir Dwayne Johnson

Voz 5 43:11 bueno pues este ha sido el discurso de inicio de mayo es que ha sido realmente muy cañero contra Weinstein Spacey Woody Allen ya era sube la roca In Wonder Woman a entregar el primer premio

Voz 24 43:27 bueno

Voz 10 43:30 estos personajes Antonio algunas de las mujeres poderosas que nos han captado las nominadas a mejor actriz en una Ministerio

Voz 16 43:40 lo decía Bill en en el cine lo que Nicole Kidman Big Little Lies Ander Susan Sarandon pronunciación estilo Alam flujo y me tocó a mí es Witherspoon Big Little Lies también escéptico de Jessica Lange por

Voz 24 44:10 a mí me corren como Lobo de Oro es para

Voz 10 44:18 hasta ahí bien

Voz 16 44:22 Nicole firma mítines Nicole Kidman por Big Little Lies

Voz 18 44:29 pues muy muy esperado realmente era no hay sorpresas no sé no llegó la verdad es que ha estado muy muy difícil era relajado

Voz 1268 44:37 Pita el placa de una candidatura con donde predominaban dos miniseries todos estas dos miniseries unas Big Little Lies Nicole Kidman están ella y luego la otra serie todas de mujeres vamos a escucharla

Voz 10 44:51 ella sube con su vestido negro esto es una chica que mis hijas se siguen despiertas así que esto

Voz 28 44:57 para vosotras dos está en gira y huérfano

Voz 19 45:00 gracias a la Asociación de la Prensa

Voz 10 45:03 nada por el yerno gracias también a de hoy generen corra por apoyarnos y cuando hablo de nosotras líder con nosotros yo os esto por amistad Unión creativa y el apoyo que nos damos entre nosotras te quiero Riis Jean Daniel uno Laura de a Willy Haas derbi en que estuvimos comprometidas las unas con las otras

Voz 19 45:33 es esto lo compartimos

Voz 10 45:37 ay si hace falta

Voz 19 45:40 en el estoy hablando en nombre de las

Voz 10 45:42 en cambio en exceso no estaríamos aquí con estas seriedad no sería tan buena sin usar más vale de ahí Ari Amore e mails en una ciudad maravillosa seis esas personas que han estado en mi vida durante décadas a todas estas personas

Voz 18 46:13 Els When chicha he ancho Chacho Chopin o de fiebre a a a veces o decir a mi mamá y a todos

Voz 10 46:22 ah y también a mi madre y mi madre era activista por el movimiento de las mujeres cuando yo era pequeña gracias eh yo estoy aquí mis logros son sus logros y también mi hermana yo decimos gracias por todo lo que luchas Fight este personaje que interpreto a algo que está en el centro de la conversación ahora mismo los abusos espero que hundió a través de las cosas que contamos la manera de narrar las mantengamos esa conversación viva den cuando estoy contigo todo desaparece eso es el amor

Voz 25 47:06 pues acaba en lágrimas

Voz 16 47:12 bueno es tan buena actriz orquesta cuando recibes premios vestidas exactamente da la sensación de no lo con ex tengo diez a que se la come con patatas buenas tardes no sé si vamos hacia

Voz 5 47:26 segundo premio que es el mejor

Voz 16 47:29 por el dúo por ejemplo el cine a la Villa no se puede tenemos a Helen Mirren

Voz 10 47:36 los actores del reparto nos está apoyando simplemente son grandes interpretaciones sí pero con menos frases de diálogo los primeros planos también lo menos maquilladores y publicista salario también pero lo que contribuyen revelar de muchas cosas

Voz 18 48:01 ibamos al premio a mejor actor de reparto d5

Voz 16 48:05 Willem Dafoe

Voz 25 48:11 mira mamá come Bayón Hamer por Llámame por tu nombre la película italiana como Richard Heynckes por la forma del agua está maravilloso os Christopher Plummer por todo el dinero del mundo el papel de Kevin Spacey it Sam Rockwell por tres anuncios a las afueras

Voz 5 48:32 de Evin Missouri

Voz 10 48:38 este sábado por tres anuncios a las afueras de Suri en España se va a llamar tres anuncios en las afueras menos mal porque es es un lío realmente es una

Voz 5 48:54 media negra de del director de Perdidos en Brujas es Frances Mc Dormand yo la verdad es que en este caso no lo no lo esperaba mucho aparecía más sí

Voz 1509 49:06 pensé a William Balfour dando favorito

Voz 0544 49:08 para esta categoría y bueno la verdad es que San Roque que está muy bien

Voz 16 49:13 la película nace de loco que es un es una película descansan poco bueno compruebo Se redime y lo hemos buenísimo

Voz 10 49:24 me emociona más gracias a la Asociación de la Prensa

Voz 27 49:29 en faxes Swayze también su trabajo Martín algo bueno es trabajar

Voz 19 49:38 muchas islas independientes una de las

Voz 16 49:43 ahí se blue

Voz 27 49:46 gracias a todo el mundo que trabajaron para este giro Vestuario los productores regular gastó en los Schleck pues estoy temblando muchísimas gracias al director y los actores saben que decir palabras preciosas es todo una

Voz 19 50:13 en dicción así que muchísimas gracias por Frances Mc Dormand lo he dicho más veces

Voz 10 50:21 la fuerza de la naturaleza también

Voz 19 50:28 muy divertidos

Voz 27 50:30 tu compañero él me has hecho mejor Audi profesores Telefónica

Voz 10 50:45 te te ponen la música es una película sobre la compasión lo necesitamos pero bueno pues este es el primer bloque de premios que tenemos

Voz 18 50:58 esas Nicole tiene Sweet Sweet Little Lies no

Voz 16 51:03 es bueno el año pasado y pistas Manchester frente al sí por tres anuncios

Voz 15 51:10 las es todavía más impresionante Isa porque nosotros que no somos Carrusel tenemos cuyas tenemos dos cuñas y aquí va la primera esto es el titular de la noche

Voz 15 52:23 bueno pues muchísimas gracias al Serranito ahí no vamos a ir todo el cuando porque lo que me gustaría a mí es esta de

Voz 0544 52:29 Villa ido ADIC hace un frío horroroso y este momento le podemos llamar Luis Buñuel

Voz 16 52:37 el extraño ambiente siempre

Voz 10 52:40 a esta maravillosa Jamón jamón

Voz 16 52:43 ha sido una celebración de los premios que sean tan bueno dar también las gracias a los seis oyentes que han venido a vernos noticieros que eso XXXI pero eso debido también hemos comprado quinientos veinte escuches creo que no es pero esto es la oyentes apuntados están en la AP seis se vaya por Dios y la verdad es que os agradecemos hornos arrodillado mostrarme

Voz 0544 53:15 luego les vamos a preguntar un poco que ellos también opinen

Voz 16 53:18 claro que esta noche decirlo de rodillas no es muy inspirado Pepa

Voz 15 53:25 bueno vamos a hacer un repaso de los dos premios que yo hasta el momento

Voz 5 53:29 no soy capaz de de enfocar me en ellos Sam Rockwell a mi me parece que es un poco excesivo no sé por este lado Isabel usted tensiones ideas

Voz 16 53:38 es decir todas de loco que te dan un premio ya estaba hicieron lo que pasa es que este chico hace el mismo papel en las otras dos del mismo director osea es un poco vida yo votaba por por Army Jameer iba a venir todo lo que rodea a esa película que a mí me encanta esa Mariano bueno me parece odioso anhelando la adoro adoro cautivador encantados los los Hawking programa pues por eso me encanta todos los los pijos las familias el dinero la burguesía me encanta ver los problemas de los pijos quiero decirte Preciado el problema problema tiene bueno e hija al final este niño cota al final pero bueno pues desde el inicio

Voz 5 54:12 sí final se queda

Voz 16 54:16 ella Boyle el teléfono y me ha mandado

Voz 18 54:19 por eso el problema de los Globos de Oro es que la mayoría de las películas no las han visto los oyentes entonces no podemos además de que haya alguien ahí bueno

Voz 1509 54:29 con IVA Journey me es un drama ha es una historia de amor muy bonita un primer amor entre eh Armin Hummer que es un señor que está muy bien está buenísimo buenísimo nos la da un chico joven que es muy cientos de entonces bueno llama El intentos después viven una historia de Adamo adolece

Voz 0544 54:45 es el descubrimiento entraría bonita y es una historia tierna aunque a María Guerra no les gustó nada

Voz 15 54:51 más pijo que hay en la historia de la humanidad me parece patriarcado me parece que no pasa el test el ni para atrás y al final de la película lo que te viene decir es mira hijo mío nosotros lo que hacemos es que las mujeres Nos casamos con ella para socialmente tirarlo pero todos somos gays Hinault necesitamos a una mujer manantial para reproducir esto si está viviendo película en la que se de la excitación sexual vine de los bolsos de paro

Voz 16 55:21 nada bueno Bolton yo es que cuando se ha dado tiempo de Badajoz vuelve que pueden donde sí es un hombre con barba es hombre ya que deberían ir

Voz 19 55:37 era

Voz 10 55:37 película nominada es un musical que celebra el sentimiento del show business y esa ilusión cuando cobran vida sueños está inspirado en la ambición y la imaginación de secundario fue encontrado en la nada y creó un gran espectáculo que se convirtió en la sensación global nominada a tres Globos de Oro esto es el gran luego el gran showman que es la película que

Voz 5 56:09 agoniza Hugh Jackman y también el mismo Zac Efron también está Michelle Williams

Voz 15 56:14 se su eterno papel de madre

Voz 5 56:17 llorona que a mí me pareció una cursilería pero al

Voz 0544 56:23 bueno porque tiene hay una categoría que es mejor comedia musical y esta es la cuota musical de de daño pero a mí es una película musical que no me no me gusta de demasiado me parece bastante ñoña

Voz 30 56:34 tiene un juego divertido

Voz 0544 56:36 lo con los freaks no con con estos

Voz 30 56:39 es que los contrata Barnum para hacer uso