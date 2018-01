La Script (08/01/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 dónde está es gracias a los creadores sino emisor

Voz 2 00:04 en México son maravilla

Voz 1 00:08 eso es igual gracias a todo el mundo en Ammán

Voz 3 00:11 Lina Antena dejar dejarse faro jugártela

Voz 1 00:13 nada bueno podría tener que escribir muchas notas de agradecimiento que en mayo que sí a todo mi equipo rojo

Voz 2 00:22 hay otra otra

Voz 1 00:26 a veces estoy mira esto es una historia sobre una mujer valiente me enorgullece ser partido de esto porque hay tantísimas mujeres y sus historias que tienen que ser contadas entonces por favor este año realmente Indep estamos en edición quien lidere hemos de estas historias

Voz 2 00:51 pues nada reciben es bueno no es exactamente una recién llegada nosotros ya lo habíamos visto era la casa lo has dicho nada mal

Voz 4 01:00 es sí me dice

Voz 2 01:04 vamos con las mejores aquí en el drama de serlo voy por The Crown Gyllenhaal por medio de la protagonista de tres por tres razones de Gea Elisabeth Moss corra ves vecino

Voz 1840 01:39 el Globo de Oro es para Elisabeth Moss por el cuento de la criada eh la verdad es que como dice José Manuel Romero su año porque está en después en el cuento de la criada también en de ley muy bueno pues con Mad Men que es la Peggy Olson demanden no tuvo mucho reconocimiento los premios aquí bueno pues la verdad es que muy merecido porque es un papel difícil no Lalla mal

Voz 6 02:01 ha sido ese es es de la novela de Elisabetta en año ganando exactamente es una distopía

Voz 1840 02:12 futuro Estados Unidos donde las mujeres pierden completamente sus derechos y claro así ha sido un boom de de este año también se llevó el Emmy esta serie se llevó el Emmy Elisabeth Moss era ardiente tiene un Globo de Oro por tope ley Porcel ya estaban de Square en la película de sueco no other

Voz 4 02:28 Rubén Olmo veamos su discurso

Voz 2 02:30 es peligrosa se suele meter en charcos Rob mediático tras

Voz 1 02:37 aquí en Rande la Asociación de las cinco si bien todo mi equipo joven y sobre todo joven y todo el reparto no lo podría ser sin vosotros sobre todo si hubo Arnedo interna en la el tipo hombre es que necesitamos en esta industria así que gracias a Mainz y mi equipo sabes que nuestro esos quiero por mi madre y emigró en mi vida han traído esto porque vivo Margaret Atwood nosotras no estábamos en los medios discos vendíamos a los márgenes y vamos

Voz 7 03:19 eh

Voz 1 03:19 pero entre esas historias entonces esto es para ti Margaret Atwood hito esas mujeres que vinieron antes que tenían la valentía para denunciar la intolerancia y lucharon por la igualdad y la libertad en el mountain bike no vivimos a los márgenes de las historias nosotras somos esas historias y estamos contando esas historias

Voz 2 03:43 sí

Voz 0159 03:44 bueno pues preciosa dedicatoria a Margaret aquí

Voz 4 03:47 en la escritora seguimos Line de esta de de estar de esta novela no que que ha llevado a la pantalla y con la que decíamos antes que había tenido algunos roces porque realmente él Moss no es una claro ella no no era capaz de elaborar todo toda la disquisición feminista y entonces Margarita Double tuvo que pegar unos cuantos cortes o Carme daba un poco de miedo dijo a saber se mete en un jardín ojo que el cambio

Voz 0159 04:13 ya es Elisabeth Mas es productora de de la serie ella contaba cuando empezaba llevar la serie para para poder producirla realizarla a los estudios

Voz 7 04:22 han pero como una serie con dos mujeres protagonistas eh no lo no se puede hacer ciencia como puede ser como este sábado

Voz 8 04:28 que también repasó pit line Nicole Kidman y ironiza

Voz 3 04:31 sí son también productoras no adelante

Voz 8 04:34 sus proyectos y esto es muy interesante no porque es verdad que muchas actrices se han quejado muchas veces en Hollywood de que hay determinados años ya no encuentran papeles interesantes para ellas y ahora los encuentran o ellas mismas el ochocientos para televisión no

Voz 1840 04:47 es que la cosa está en meterse en la producción al final es lo que están haciendo todas y es a partir de ahí es donde están generando un cambio

Voz 4 04:54 pues sí la verdad es que en ese sentido siempre decimos que late eleva mucho

Voz 0159 04:58 por delante del cine Bev quizá también

Voz 4 05:01 es un un dinero que se invierte ese vendes la serie que ya está colocado no no tiene ese riesgo volátil porque realmente vemos este año que la película más vista ha sido el Bella La Bella y la Bestia de Disney que a mí me parece de de deprimente pues sí

Voz 9 05:18 bien porque tienen mucho que ver esto de las de las compañías no digo Amazon sea fijaros que que que compañías de ayúdanos a las televisiones lo Netflix vio a todo todo este precursor de la televisión vienen por aquí por esta nueva porque si no las grandes cadenas no se arriesgaban tapa

Voz 4 05:35 sí en Napa Bezos sentado el jefe

Voz 1840 05:38 de de Amazon que también ha tenido un algunos sus

Voz 3 05:41 San Salvador Dalí yo vamos alavesa enumeró

Voz 1840 05:44 en un proceso de reestructuración total porque el jefe de ficción ha sido el fue acusado de acoso sexual también entonces están con nueva Jefatura y creo que van a cambiar un poco la la la estrategia de de producción de series

Voz 4 05:57 pero lo que es curioso con Amazon es que no no tiene ese perfil tan alto no es tan escandaloso como Netflix y quizá eso también les les les digamos que les lesión a menos no estos casos aquellos son mucho más discretos

Voz 1840 06:11 yo lo que estáis hablando antes de la producción de meterse la producción también entre las candidatas que estaban junto con Elisabeth Moss está Maggie Gyllenhaal que has tienes

Voz 8 06:19 la autora de Dios exactamente ya sé que en la producción

Voz 1840 06:22 de de de de de Mishima en ese papel de prostitutas si es que es la última serie de de David Simon creador de The Wire sobre los inicios de la cine porno en Times Square en los años finales de los setenta Nueva York y es muy interesante el para las lo que se pueda hacer con su personaje que bueno es una prostituta pero que que se quiere meter a directora porno de cine porno y quiere ir controlando los su trabajo y además controlar en la producción artística ya tiene pues eso sí que quiere me quiere meterse en la producción de películas no Gyllenhaal decía que Rossi ya insistió para también formar parte de la producción de la serie y participar en la toma de decisiones además

Voz 9 07:02 me ha encantado el Spitz de presentación de la bis in idem Helen no sé cómo dejan que redes

Voz 4 07:08 que yo no reconocía que llevaba

Voz 3 07:11 el pelo ser reconoce pero es lo que

Voz 9 07:13 esto era una broma no sobre el tema del Estado en los hombres y mujeres como hablando todo el rato de que los hombres no según secundarios os han han ampara odiado lo que les pasa a ellas no me parece muy inteligente Spitz el de Carol Brunet muy no

Voz 4 07:30 no tanto bueno si es que él ha tirado de la orejas que no entendía yo muy bien si era porque es verdad cómo me voy a pellizcar Apoño

Voz 3 07:38 oye haces tú bueno qué os ha parecido

Voz 4 07:40 hasta los premios ver

Voz 3 07:44 para celebrar pero yo no quiero que den ya más premios al cuento de la criada porque es una serie que de verdad yo intenté que me gustara muchísimo muchísimo pues que me parece todo el rato una foto de Instagram de los te lo juro esto es lo que yo analice esta así al terminarla el libro me encanta todo el tema pero las sería me parece un poco artificiosa Ia demasiado efectista en este es todo hay más visualmente

Voz 2 08:07 bueno pues te digo más cosas

Voz 3 08:09 a boicotear los hacia muy bien María con eso es verdad o no

Voz 1 08:19 en nombre de las

Voz 5 08:21 he tenido la prensa extranjera de Hollywood

Voz 1 08:23 me gusta celebrar este setenta y cinco aniversario con vosotros apoyamos a todas las mujeres unidas hoy sí ya basta chef pidió esta asociación de fondo unos periodistas que es cubrían Hollywood también apoyamos a través de los años diferentes asociaciones ONG's con diferentes becas de más de veinte millones de dólares por ciento antes ahora intentamos proteger a los periodistas y sus redes ya que muchas veces han sido atacadas las entonces en solidaridad con ellos anuncio dos becas de un millón de dólares cada uno

Voz 3 09:12 para mí para mí era resolver nosotros

Voz 4 09:16 doce no es venenosa Nastun John dudas

Voz 1 09:24 para una asociación de periodismo de investigación que da vida a diferentes cuentas diferentes historias también el Comité para proteger a los periodistas que protege la libertad de prensa y permite que se pueda contar

Voz 2 09:42 sin represalias bueno pues es la presidenta de la Sociedad dicción de prensa extranjera

Voz 5 09:48 qué va de rojo

Voz 1 09:53 esto que nos permiten ver el mundo a través de los ojos de otros esto es la esperanza de reflejar el tipo de mundo en el que queremos subir tenemos suerte de poder compartir

Voz 2 10:07 a tu trabajo te con el mono gracias

Voz 0159 10:10 del rock sentido porque ellas fingía la India las mujeres de reloj dorado porque el color

Voz 1 10:17 como más elegante

Voz 2 10:20 tenemos en el Sara Pablo Pérez

Voz 1 10:23 a formar parte de esta siguientes nominada dirigida por Steven Spielberg es una mujer que busca su voz como la primera mujer editora de así es su amistad con el director de este periódico Ben Alí cuando el New York Times este errado por parte del Gobierno tienen que enfrentarse a ello dir si quieren poner en riesgo el Washington Post para contar la verdad sobre la guerra de Vietnam con seis nominaciones a los tubos euro los archivos del Pentágono bueno pues sí

Voz 4 11:00 este es el clip de la película de Spielberg que tiene aspira a seis en candidaturas incluida mejor película guión director los dos protagonistas Tom Hanks Meryl Streep que es una pena

Voz 3 11:14 es una película de Periodismo es la película

Voz 1 11:17 muy vamos que María Guerra hiciera alguna

Voz 3 11:20 Lehman dejaste Periodismo en la mesa que preside pero sobre esto no

Voz 4 11:25 los hasta que queráis pero bueno es una película que a mí me parece muy una maravillosa muy bien hecha lo que pasa es que

Voz 2 11:31 es un poco emperador sea me podría podría haber sido un poco más osado no no a mí me gusta a mí a gusto

Voz 8 11:37 mucho la película además te recuerda inevitablemente a todos los hombres del presidente que la película termina cuando en el descanso cuando descubren el caso Watergate

Voz 1 11:45 las oficinas Watergate parece que va a empezar todos los hombres del presidente

Voz 4 11:49 ya ahora vamos con el siguiente premio que me he perdido

Voz 1 11:52 a veces nos ha de ser muy dramáticos pero el caso es que somos actores que quieres

Voz 3 11:58 a todos nos gusta

Voz 1 12:01 así con estos nominados en esta categoría

Voz 5 12:04 en el mejor actor de televisión en drama

Voz 2 12:19 el protagonista de difícil pero no tengo Peterson podía ver por Ray Donovan por dice

Voz 4 12:42 es la Ground la bueno la la serie que están defendiendo aquí todo el día sí

Voz 1840 12:48 esas ha sido uno de las de las de mayor audiencia en EEUU ya va por su segunda temporada está bien y Brown está muy de moda porque también según muchos premios el año pasado por de OJ Simpson

Voz 3 12:59 por The People dosis sin son entiende hacia el abogado

Voz 1840 13:02 aquí pues interpreta a un aunado hijo

Voz 3 13:05 Estados sí porque son tres hijos adoptados me parece de una

Voz 8 13:07 la misma familia que además nacieron el mismo día sí y entonces cada capítulo va contando un poco la historia de de de cada uno de ellos

Voz 2 13:13 si un hombre de éxito claro

Voz 8 13:16 la casado

Voz 5 13:17 no un empresario de éxito que es es el primer actor

Voz 4 13:21 negro que recoge un oscar esta noche

Voz 2 13:24 marchaban

Voz 5 13:26 no quiero quedarme si así que voy a agradecer lo somos exigieron muchísimos todo el apoyo a mis hijos

Voz 1 13:37 para el cole por la mañana os lo prometo

Voz 5 13:41 en el reparto que es maravilloso y nos apoya

Voz 1 13:46 a Mojinos vamos alternando

Voz 5 13:48 que gracias también a Elvis Si a todo pero también quiero darle las gracias a Jean a nueve carrera

Voz 1 14:05 muchas veces eh

Voz 5 14:06 aprendes el encogido aunque fuera negro

Voz 1 14:12 pero es que tú escribís un papel para un negro que sólo podía interpretar un y eso es lo que agradezco porque no por quién soy apreciado por ello y entonces es mucho más difícil

Voz 2 14:28 descalifique Carme o descalificar a alguien que se parece a mí

Voz 0159 14:44 vuelve está preparando las Weigle Rosana

Voz 4 14:49 pero esa claro su su compañera en directo gracias a estos

Voz 1 14:54 presentamos mejor serie dramática yo soy muy dramática

Voz 5 15:01 sí sí pero no se premia a ese tipo de drama vaya estos son los nominados

Voz 2 15:15 trono el cuento de la criada Stranger team this is as en el dos vivo el cuento de la criada ella ha llevado ahora era era obligatorio quedar este este premio sí sí sí

Voz 10 15:45 bueno bueno es que es una de las series que más se ha hablado

Voz 3 15:47 pero sobre todo es que todas

Voz 11 15:50 yo creo que es la más rompedora o la más original crecí que Juego de Tronos Nacho una temporada perfecta pero tengo la sensación de que Totta round suelen pasar que capítulos que son agenda esta viables en el en el ganó de futuro

Voz 3 16:04 todo lo contrario este otros morboso en la en la criada que hasta el final no empiezan a pasar cosas bueno lo voy a tenga ese estatus fenomenal el luto preludio

Voz 4 16:13 se a mí al principio me parece todo como de

Voz 3 16:15 pues esto Instagram vital que no que no encontrar sufre Weiss navegar y tenéis una haber va a hablar el productor

Voz 5 16:27 muchísimas gracias tenemos un gran reparto gracias al a la prensa extranjera pidiendo los periodistas que han apoyado esta serie desde el principio si también está doloroso que es de todos y también a mi mujer tres hijos tú paz que han sido muy valientes sube un a todo el mundo aquí en este país si hacen con combinado todo

Voz 1 17:08 para que el cuento la criada no se haga realidad

Voz 5 17:11 la seguidas gracias

Voz 0159 17:14 bueno pues ha sido un discurso discreto impotente por el problema

Voz 4 17:19 basta en que yo veo que hay una disolución total en la en la

Voz 7 17:23 lista de nombres que yo entiendo que son necesarios pero todas las ceremonias nos quejamos amargamente de esto Lucía quería comentar el cuento de la criada no que yo creo que ahora como todo pasa muy rápido y nos parece que ya vimos el cuento de la criada hace ya un tiempo pero yo creo que si hay una una serie que ha marcado el sentir de este año de manera política y feminista es el cuento de la criada porque se relaciona tanto con el tema del cuerpo como con con Trump no veíamos cómo está distopía tan tan posible querida aparte

Voz 3 17:55 en la vida que te digo efectivamente Tutti está la razón es la manera de narrar la contarla lo que yo aquí estoy criticando tú criticar a pero si yo no voy a defender que pedir presupuesto por el

Voz 4 18:10 que ahí también en ese sentido las series se atreven que que yo entiendo que que ya tiene la Historia vendida pero que se atreven enseguida muy adultas sea muy muy adultos

Voz 7 18:21 como es esta lo que habría que saber es qué van a hacer con la segunda temporada porque el libro acaba donde acaba la primera yo no sé qué va a pasar con esta segunda

Voz 3 18:29 no importa porque seguro que no que no

Voz 1840 18:35 pero pero es verdad que que Margaret Atwood ha marcado este año el año de las mujeres al jazz Gray sin embargo que es otra adaptación de de sus libros se ha quedado fuera en una serie producida porel ley de Netflix que que no sé a no estar no estaba incluida pero bueno sí que es verdad lo que decía Lucía que que al final también se premia al momento y el momento es el momento de de cuento de la criada El momento de Big Little Lies que yo creo que ese lo va a llevar también Nicole Kidman ya se lo ha llevado

Voz 8 19:00 bueno a mí me di Little Lies y el papel de Nicole Kidman habla del maltrato de una forma tremenda cruda nuevo de una mujer pues común de presente profesional muy brillante lo deja todo para estar en casa cuidando de los hijos del y además es maltratada no

Voz 1840 19:16 sobre todo común justifica la violencia de su marido sobre ella que eso es lo más interesante no como se o cómo siente vergüenza que este tema se ha hablado mucho ese año la Vergüenza vergüenza que sienten las víctimas por algo que los culpa de ellas no pero que al final es la vergüenza lo que les hace que esto se perpetúe constantemente yo creo que también ha en la categoría de de drama de televisión es lo que decía esa bien si lo decías tú Pepa que no había tampoco una competencia muy fuerte de Crown Amina la única posible porque

Voz 3 19:44 es una reina Opel que animadores no

Voz 1840 19:47 puesto que no pero yo echo de menos que estuviera Twin Peaks de LEB Lou Dolors Obiols se porque podía haber estado Main Hunter es una serie que se ha quedado fuera muy de David Fincher y bueno nunca es porque los Globos de Oro tienen sus manías como la como otros premios y hay serias que que

Voz 3 20:05 periodista que somos raros pero a ver si los Globos de Oro

Voz 1840 20:10 son un poquito volubles porque ya lo veremos en la candidatura de comedia sepan ventilando las comedias un año tras otro luego ni siquiera al año siguiente aparecen nominados los del año anterior osea es como si desaparecieran los los que han ganado por ejemplo el año pasado Crazy Ex Google Friend Rachel Bloom pues no ha desaparecido completamente de aquí tan en fin que a favor de cortito son yo creo que es un pelín menos rigurosos que lo mi idea y este año pues es que Juego de Tronos yo creo que ha hecho una pésima temporada yo soy muy muy Tron era o como se quiera decir pero pero me parece un guión terrible con unos paseíllos de los actores el Papa bajo que parecía que tenían que rellenar allí todo saludando si tal y luego pues Stranger Things misas no tienen la suficiente fuerza dice esas en Estados Unidos y que tiene potencia porque tiene una audiencia muy grande indica ha sido común resurgir de las series más a en abierto allí no de de las network es una serie de Network que que que que frente a la división de una bomba Fitch por qué has hecho

Voz 3 21:14 que nadie la entendido siempre ha estado los toda la prensa europea Gaia ayer si compañía renunciar María Guerra ha sido una tomadura de pelo monumental

Voz 1840 21:25 Ali estoy harta de ver series experimentales porque desde de que la nueva era su pues bueno si era de la televisión que llevamos ya tiempo viviendo vemos de todo pero cara de todo pero pero hay algún límite

Voz 3 21:38 cuando vamos a un golpe

Voz 4 21:41 vivido volvemos

Voz 3 21:43 yo cuando vi el palo con el moco dirige hacerla vamos a lo mejor no lo puedo soportar que dolor

Voz 5 21:52 se siguen en el escenario no experiencia con el nominado el primer nominado a mejor comedia este año dos mil cuatro con un anuncio en Hollywood con una película muy rara que se llamaba murió la película con Brasil a Garzón que era la habitación sino los Brun porque el portal

Voz 1 22:16 lista de la habitación ni siquiera había nacido todavía entonces eran un anuncio muy raro no había una distribuidora ninguna productora simplemente la cara de hoy uno que parecía un vampiro que se había ido a una fiesta disfrazado de Johnny Depp también su teléfono aparecía en el anuncio en este gran caracter sigue amabas era realmente su número el creador protagonista de la serie te cogía el teléfono y entonces tú si se te ocurre Mar el número ir a ver la película pues lo que era algo tan malo es sin embargo muy disfruta realmente me hacía que te cuestionara que es la cara

Voz 3 23:06 ahí está

Voz 1 23:09 entonces mi amigo Sam Sein Franco es tan raro al pensar que contar la historia de aquellas personas tuvieron esa película serían la mejor forma de contar que todos los marginados sus sueños pueden hacerse realidad Quijada no de la forma que se esperan pero están aquí es una locura entonces nominados por los dos Globos de Oro

Voz 4 23:35 las obras ya estamos viendo el clip de la película de James Franco que esta sí que se ha estrenado veíamos que estaba en la sala verdadero tome o que es tan feo bueno es que es igual es es igual y a mí es otra película que también me ha resultado muy difícil

Voz 3 23:53 van muy caras y a mí me encanta me gusta me encantaba ocurrió en la apresar a ver si también se ajustaría igual no

Voz 8 24:03 pues a mí no me parece que tiene la magia de Ed Wood que me parece que le da una poesía al al al director ese que sueña con hacer una película IS

Voz 2 24:10 auténtico disparate todo lo que rueda pero ésta tiene momentos a mi me parece que son muy divertidos a la película bueno pues vemos ahora en el en el escenario Christina Hendricks es que no veo Touch

Voz 1 24:24 buenos ojos eh

Voz 2 24:26 Bale Patrice para ver si tenía que Escocia eh

Voz 4 24:30 meses aquí vamos a conocer al actor de reparto de series

Voz 2 24:36 Verizon Alfred Molina fiu Trueba Christian Slater Cornish te robo a en los pisos lo Alexander ska por Big Little Lies

Voz 12 24:58 David civiles por fardos

Voz 2 25:00 no

Voz 3 25:02 que lo diga cantando

Voz 2 25:06 al Alexander por Big Little Lies papelón papelón irreal porque es la noche porque esto tiene todo lo que se va a Corona perdáis

Voz 4 25:18 ese no parece que será a coronar y la verdad es que este es de los actores que también interpreta maravillosamente el mal es el celeste

Voz 11 25:25 marido maltratador aparentemente perfecto guapísimo y estupendo pero que está enfermo hilo fue el vampiro fiel de tu Vlad que hay yo creo yo me quería ir con él vamos

Voz 0159 25:40 bueno pues recoge el el Globo de Oro

Voz 4 25:44 que quiere dar ahí unos besos y ha insistido en el segundo mes quisiera

Voz 3 25:48 mando a él

Voz 5 25:52 tengo un amigo que tiene ocho años

Voz 1 25:55 es que no le diera las gracias hemos en mi es entonces esto es para ti

Voz 5 26:03 quiero dar las gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera

Voz 1 26:06 yo estoy aquí porque tuve la suerte de trabajar con un grupo de mujeres con muchísimo talento que están aquí escribió la novela gracias Bruna nuestra productora nuestro reparto extraordinario sobre todo Nicole hola ninguno no es que tienes más talento que los demás sino porque es que yo pues trabajen más con ellas en la serie Hero Nicole gracias por hacer que sea la mejor experiencia de todo

Voz 2 26:40 el sueco

Voz 0159 26:43 un sueco y que la verdad es que los suecos tiene mucha carrera

Voz 5 26:47 hoy todo así sexy con una mujer que necesita su té un nombre que le va a dar en cuanto termine primaria

Voz 0159 26:59 claro es un poco machista lo que acabo de decir adiós bueno el pobre está ya todo

Voz 2 27:08 poco tenso y ahí veíamos pero van a cantar con la banda sonora vamos con la banda sonora pues Carter Bowen por los tres anuncios Alexandre desplazan por la forma del agua

Voz 4 27:26 ni been good

Voz 2 27:30 John Williams es la enésima vez por y Hans Zimmer por Dunkerque

Voz 13 27:37 Golden Globe me amaga eh

Voz 2 27:44 Alexa de por la forma de la guagua que realmente es maravillosa la la banda sonora de este compositor francés que

Voz 4 27:54 además a mí me es una eventual de Payne de George Clooney que este año son los mega ausentes con su Beacon

Voz 3 28:02 que sólo tiene un Oscar a pesar de tener una alarma

Voz 4 28:05 la lista de buenas bandas sonoras sí lo que pasa es que el la verdad es que la competencia es es durísima sobre todo porque John Williams no se retira a sus ochenta y cinco años ni de broma es una cosa tremenda y Muqur

Voz 1 28:24 no es el mismo color que el gracias a la Asociación de la violencia está a FAC al productor

Voz 13 28:40 ahí está

Voz 1 28:43 me he emocionado rompió hubo humanidad tu pasión por sofocó de agradezco todas esas escenas de París todos los vendrán a todos los músicos que grabaron esta banda sonora todo el reparto de Vicky para el departamento de música también

Voz 13 29:14 todas estas frente a sonreír ello se que por email para para

Voz 0159 29:18 pero bueno si es que la anterior Globo de Oro pues lo ganó en dos mil seis por El velo pintado el Oscar que decías a pues por el Gran Hotel Butarque

Voz 2 29:28 este de dos maneras este soy compositor que trabajó montones que gira en dos mil diecisiete está suburbio la forma del agua

Voz 10 29:35 está Valeri en en la ciudad de los mil

Voz 4 29:39 planetas bueno es tremendo bueno pues vamos con la mejor canción original que es la de Home de Ferdinand Mighty River de Matt Vaughn ver mi de coco de estar que estábamos escuchando dice es mi del gran espectáculo del mundo

Voz 12 30:00 al no

Voz 3 30:01 el hombre

Voz 2 30:03 esto es tres cantantes que canten algo tengo

Voz 0159 30:13 bueno pues la crisis mil la canción

Voz 3 30:15 el gran so quedado muy alto espectáculo del grupo no pero

Voz 8 30:21 venga arriba había una película era el mayor espectáculo del mundo

Voz 3 30:25 claro por eso sí son los compositores de de la Lalanda las canciones de la la bueno la verdad es que a lo mejor de la película es la música porque esto es así es un tostón así de la Familia la familia te Banca

Voz 2 30:38 claro

Voz 5 30:41 la sala

Voz 1 30:44 a nuestro tercer colaborador en todas estas canciones también a nuestros progenitores que lucharon muchas batallas para hacer posible adhesión popular temido éxodo ahí a todo el mundo a que trajo a a esta película porque todo el equipo

Voz 5 31:02 pero sobre todo de Hugh Jackman inexacta de esta película que están encantador queda claro es verdad

Voz 2 31:16 en

Voz 5 31:16 no estoy Historia inspiro Times esta canción unos inspira cada día gracias por una gran público por no

Voz 1 31:26 ver musicales sean en la gran pantalla gracias

Voz 4 31:30 bueno pues eh vamos estamos ya avanzando en en los Globos de Oro pero antes otro momento también estelar que es que es nuestro momento de publicidad que allá vamos compañeros

Voz 14 31:48 el cine en la SER con La Script este Sevilla mesones del Serranito felicita al universo taurino deseando que el nuevo año que comienza consiga la unión de todas las fuerzas para poder seguir disfrutando de nuestro mejor valor de nuestra Fiesta Nacional visones del Serranito quiere así expresar su apoyo más incondicional a la Fiesta Nacional en todas sus facetas y manifestaciones como una de las señas de identidad de nuestro país nuestra cultura y nuestra tradición en mesones del Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones donde la buena comida se unen con las mejores tertulias síganos en Facebook en Mesón Serranito

Voz 4 32:56 los Globos de Oro y escrito son las tres y tres minutos

Voz 7 33:04 dos una hora menos en Canarias están escuchando el programa especial de los Globos de Oro

Voz 4 33:09 la Cadena SER y estamos aquí un montón de gente con los colmillos bien afilados para ver cómo se va desarrollando esta esta gala en la que en efecto ha habido bastantes palos a Weinstein ya los acosadores al principios y sobre todo ha habido muchos premios para la serie de Nicole Kidman un par de ellos ir el cuento de la criada tenemos a los compañeros de cine digo de cine perdón de serie José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal compañero

Voz 15 33:37 pues como lo habéis puesto muy predecible no un poco aburrido parece que no son los Globos de Oro va va a triunfar el Big Little Lies miniserie el cuento de la criada haya triunfado en drama y lo hará la maravillosa en en comedia para lo que nos tienen acostumbrados los Globos de Oro que siempre

Voz 1 33:55 de sacar la pata con algo parece que

Voz 15 33:57 este año está todo escrito todo el guión enough alegramos porque son realmente las mejores series vamos premiarán el poder femenino en televisión como estabais comentando que es muy interesante no solo delante de las cámaras sino también detrás de las cámaras porque muchas de ellas son productoras bueno pues la lucha también está detrás no solo delante de de la cama

Voz 4 34:18 no sobre todo está detrás porque es la pasta que eso es fundamental Daniel arranque el reaparecido

Voz 1 34:24 la él lo mismo que José muy predecible yo todavía espera

Voz 15 34:27 con Kevin premium porque realmente está haciendo un poco

Voz 1 34:31 corrida tengo que decir que las redes están que arden porque estáis criticando mucho al cuento de la criada

Voz 2 34:41 Llamazares está Alami Heinrich Heine Caixa que ya está usted vamos súper Cabré dice básica arreglarlo por favor ponerle coto Byrs Twin Peaks

Voz 3 34:55 la Íñigo como ya

Voz 4 34:57 vamos a estar viendo Twin Peaks y aparece mi hija Ana que tiene veintiún años y me dijo mamá me encanta esta serie es la la primera serie en la creo que todo el mundo es viejo en ella me dijo que en realidad me ha gustado por eso digo hombre no yo no tomo sustancias tampoco se incorporar Lucía Taboada que claros momentazo qué te ha parecido la gala

Voz 3 35:20 pues eso como decían bastante predecible hasta el momento pero como está siendo tan reivindicativa los momentazo ha son todos disco

Voz 1840 35:26 cursos y en la carpeta en la al

Voz 3 35:29 la roja lo que más ha gustado en redes sociales ha sido que muchas actrices han ido acompañadas por activistas del movimiento mi tú que más Ton ha ido acompañada por la tenista Billie sí sí sí maravillosa

Voz 1840 35:42 te ha gustado muchísimo al discurso iniciales Meyers y poco más porque ahí claro no hay como otros años esos grandes me mes ni nada parecido

Voz 3 35:53 por el discurso

Voz 8 35:55 me Seth Meyers ha dado por muerto a Jarvis importa

Voz 3 35:59 en veinte años claro ha dicho que dentro de veinte años

Voz 8 36:01 hablaremos del en el obituario Noel en mi memoria

Voz 3 36:05 de Castro una una foto

Voz 9 36:09 en en en Twitter hubo uno que por una foto que es de no sé si el año pasado el anterior y que lo dice no mira a tu amigo Jarvis ellos es una foto con tu mujer las mujeres si ellos muy sonrientes y muy amistosos o o

Voz 4 36:27 bueno bueno pero es que esas tienen casi todos los actores y actrices decía tienes una foto con Jaime bueno pues seguimos en la en la gala gracias compañeros podéis venir cuando queráis y ahora tenemos me imagino que el clip de la forma de protesta es Olivia Spencer dando el discurso de su mejor explica es una de las por favor que es la película de Guillermo del Toro es la historia de amor de una limpiadora muda en los años sesenta en la NASA con una criatura acuática en realidad pues es es totalmente adiós tiene todas todas las la antigua ética anti épica de Hollywood no

Voz 9 37:10 el no porque en el fondo su no no no porque al final hay un momento como es Spock juntar levantó el fauno la Villa La Bestia ideal en una misma película para mí es el el el quid de la cuestión es un homenaje total de Guillermo al cine tradicional europeo in America

Voz 4 37:29 no es maravillosa veremos a ver si es el tercer Mexicano que en esta década se lleva

Voz 0159 37:34 el el bueno el Globo de Oro y luego ya veremos si bebe está ahí está ahí estima veo a Ziggy Marley Hybrid

Voz 2 37:43 Larsson no es Emma Stone yo me es

Voz 9 37:46 los diques

Voz 2 37:48 Rossi que glamour

Voz 1 37:50 dicen que es más difícil hacer reír que hacerle llorar

Voz 3 37:54 a mí los hombres con talento en esta categoría

Voz 1 37:56 pero no hicieron las dos cosas son los nominados a mejor actor en una película musical o comedia

Voz 2 38:04 Carlos que Steve Carell por la batalla de los sexos Villa el gol por baby driver veintitrés años el más joven proyectado desde James Franco precisas de Dennis Hastert Artis por El gran showman ya era Daniel Calzada por déjame salir del deuda

Voz 3 38:38 sí sí

Voz 2 38:40 ahora

Voz 3 38:41 James Franco no sé si lo esperaba ahí sí es la primera nominación a los Globos de Oro esperabas que iba a ser el mano a mano no lo suelta que es también el coprotagonista porque ves que tiene una concha

Voz 11 38:56 de Oro del Festival de San Sebastián queremos los pero también

Voz 1 39:02 bueno pues igual eso por favor sube aquí

Voz 3 39:08 mira eso que me quemen les vendieron nueve años haya ya

Voz 2 39:15 es un friki de una pinta extrañeza por ahí insistir al micrófono me suena un poco

Voz 5 39:22 o que directamente se Mercadal el trono hace diecinueve años es

Voz 1 39:28 estaba en Tráfico para impedir dos Globos de Oro y le dijo vas tú bueno amigo Nuestro pues a mí no me mitad no me quieren porque tengo y tengo el pelo largo así que voy a hacer mi propia película ya verás entonces me gusta compartir este momento con él hoy gracias a las noticias

Voz 5 39:48 con por todo eso apoyó también a mis hermanos todos los a veces esto puede muy bien

Voz 1 40:00 es una película sobre la mejor peor película pero realmente es una historia sobre la amistad y ha aprendido mucho de mis amigos y mis colaboradores mi mayor amigo en esta industria Rogen de este Prix Celtics también a todos los demás muchísimas gracias a nadie y se enseñado a ser mejor director más responsable decidisteis así que muchísimas gracias por todo amor gracias mi hermano cuando yo fui a yo quería mi propio hermano en alguien con quien pudiera colaborar entonces eres mi hermano Franco

Voz 2 40:40 no te quiero más que a nadie así que gracias a mi madre por

Voz 11 40:45 Carmelo no deja hablar a la hora de gana dinero

Voz 8 40:49 las maneras ha inaugurado una nueva moda porque todos leían del papel hubiera leído del móvil todos los cimientos directas

Voz 4 40:57 sí está manteniendo nadie

Voz 3 40:59 dónde dónde estamos está haciendo un story móvil

Voz 8 41:04 sí ha puesto una una la voz que el oeste de con la que actuó en la película no

Voz 1840 41:10 que es que tiene que habla fatal rarísimo todo el mundo le dice que Piqué que acepto tiene es que no se entiende nada no entonces yo lo he reído muchísimo James Fran con este personas ansiosas esquí James Franco

Voz 3 41:24 es una persona como qué quieres amiga del Xaki su tío como súper divertidos está sonriendo es como buen actor buen todo me caería Isabel por favor también hasta hoy

Voz 11 41:35 a está a Faulkner que adapta eso súper fue os voy a ser

Voz 1840 41:40 pues bien frescos yo estoy contigo porque además están de dius que es de las más guays de David Simon él es también productor también es productor de esta serie

Voz 3 41:49 pero no es la gran verdad a nadie no

Voz 1840 41:51 estoy metiendo la verdad es que no quiere ser tan

Voz 3 41:54 yo cuento todo el día

Voz 9 41:57 antes de dormir and it después todo el rato es el el el el el hombre yo vídeos de todo suele falta Kagan ingresó creo que cualquiera de los que está ahí es es un poco todos no es más excesivo que nadie me cae muy bien pero lo encuentro excesivo

Voz 3 42:11 yo doy yo desde luego como actor a mí me parece interesante

Voz 1840 42:13 a mí me gusta que me gustan los actores camaleónico esto ya es un angosto personal y entonces sí que encuentro que ejemplo en de dius interpreta a dos gemelos hermanos por malos dos hermanos a menos que van que van lentos va va va variando la habla el aspecto y aquí también se ha transformado completamente y con lo guapo que es resultaba bastante desagradable el persona

Voz 3 42:30 es verdad tanto la María Guerra vomitar por favor lúcidas diálogo yo mientras me vuelvo a presentar los Oscar

Voz 4 42:41 tiene tiene cabeza sepa nos dio una gala en la que estaba en no sé si fuma o tuitean

Voz 1 42:47 el ratio de Mary Lynn de Rosa ahí

Voz 8 42:50 a reír tremendos de todas maneras podía vivir en el pueblo de Amanece que no es poco por su obsesión con porque aún Horner no sí

Voz 4 42:56 pero bueno también Hugh Jackman presentó los Oscar

Voz 1840 42:58 por lo que pasa es que con esa Jackman con tu casa de cantar y bailar yo que está basado en Quito

Voz 3 43:04 entraba eso vamos yo soy de Herat la opinión de que los actores

Voz 1840 43:07 es mejor que no presenten en general Rosa en Estados Unidos al menos los ejemplos que hemos visto yo creo que siempre es mejor que sea un humorista

Voz 9 43:14 pero humoristas actores no como puede ser bueno

Voz 1840 43:18 eso sí vale eso sí ya me refiero más a los que a los que no han estado en programas no

Voz 3 43:24 no además yo creo que además la

Voz 8 43:26 que presentó con Anne Hathaway me parece grave

Voz 3 43:29 pues sí sí anulada la sí

Voz 4 43:31 como el pastel me acordaría más

Voz 8 43:35 sí hay además fue la primera huelga una de las primeras en la que el Twitter empezó a

Voz 4 43:38 va se empezó a tuitear leía los comentarios que entonces era la que llevaba todo Easy Jet él es voy al fumaba pasaba por allí no sabías muy bien estaba sufriendo por ella entonces es que quiere ser su amigo seguro que está pero bueno

Voz 3 43:55 la a salir ese son y considerarlos mire usted siendo a día siempre ha creído espera un grano en el culo de pobre pobres

Voz 1840 44:05 eh

Voz 4 44:05 bueno pues vamos a hacer un repaso Pepa vamos a hacer un repaso yo puedo hacer la parte que no ha salido prácticamente era una dieta la portada de la web que es la favorita pues aquí porque tiene siete vale más tiempo sigue tiene tiene una banda sonora es los tres anuncios en las afueras que tiene seis candidaturas pues de mejor secundario para Sam Rockwell ir hasta Artis James Franco mejor actor de comedia que eso todos sabemos que cara a los Oscar no significa nada

Voz 11 44:36 bueno pues en series te digo que Big Little Lies lleva dos Nicole Kidman por mejor actriz de miniserie Alexandr descalzo por mejor actor de miniserie el cuento de la criada que reparte reparto de reparto Melián es el cuento de la criada también tiene dos hora actriz de televisión drama Elisabeth Moss mejor serie dramática luego tenemos a la actriz Rachel frío las reyertas bajando gracias al de velos mis de Messi el iris Isaías llevado mejor actor de drama para delinquir exactamente por qué no entiendo mi letra como Mariano Rajoy una cosa que tenemos los dos de momento las

Voz 1840 45:15 los amigos de de de serie ha correspondido bastante con los favoritos con lo que decían las quinielas bueno pues volverá al escenario donde vemos a Sharon Stone

Voz 2 45:25 ir a J A J casa mimo

Voz 13 45:27 claro horizonte tiene un papelito ente de exagerar que cargo

Voz 5 45:34 las actrices

Voz 3 45:37 en estos momentos

Voz 5 45:39 a la mejor actriz de reparto la televisión

Voz 3 45:41 a mí me echado

Voz 2 45:43 pues vamos allá Laura pero están pasando estando ya han dado el cuento de la criada no está solo dos pues no siempre es una crisis invitado yo empecé Michelle Pfeiffer The Wizard of le envuelve Sailing Hurley Jorge Big Little Lies

Voz 13 46:16 el menor

Voz 11 46:19 a la hora de la que era favorecer a la alegre

Voz 4 46:23 muchísimo ahora que también la hemos visto en Star Wars Ikea lleva una carrera que no para osea es un poco lo que decía Nicole Kidman que desde que puso los pies en los cincuenta nada parado pues yo creo que esta actriz le pasa lo mismo no te no tenido el bajón de los cuarenta ni muchísimo menos y esto implica en también estaban en

Voz 9 46:43 bueno aguantar tanto Twin Peaks ahí ha

Voz 6 46:46 ya ha ganado además en un piso puedes entrar si tienes veinte años además de los Globos de Oro es una

Voz 1840 46:53 habitual no ha ganado tres veces una de ellas por iluminada que era protagonista de una serie de televisión y también fue Miss Golden Globe en mil novecientos ochenta y dos

Voz 8 47:00 eh

Voz 9 47:01 hay aquí una demostración de que se puede ser guapa y tener una edad azul o penas de tanto

Voz 1 47:08 muchísimas gracias tenía estar aquí con estas y otras nominadas que me inspiran tantísimo sobre todo si Lin Hui indicó que son mira la familia Mc a acceder a los productores más mágicos que se preocupaban muchísimo por por mí para que forme parte del éxito gracias también antes de Ikea o nuestros súper héroe en que cogió las palabras de la novela Hijo me dio un personaje conjunto una madre asustada porque veía que a su hija le hacían Bulent a la niña no hablaba no lo denunciaba entonces a muchos de nosotros nos dijeron que teníamos que ser silbatos y entonces yo hicieron que todos no sólo apoyemos a los que sobreviven y que tienen la valentía de Cannes contado la verdad sino restaurar la justicia entonces protegemos con demos les enseñamos a los niños que el hablar sin el miedo es nuestra nueva brújula moral y entonces muchísimas gracias

Voz 15 48:33 a todo el mundo que nos ha apoyado gracias por todo

Voz 0159 48:39 el tres tanto que decía

Voz 2 48:43 Nuestro ha llevado Michelle Pfeiffer subrayaba de alguna manera su marido que es el productor de Vic literarias

Voz 3 48:49 bueno pues Lies que supone también como

Voz 1840 48:51 a un resurgimiento de David Kelly

Voz 2 48:54 aquí Dubai a época uy yo tengo un regusto sobre solución luego claro

Voz 3 48:58 los viendo Alison Jane esto es un homenaje a su paso

Voz 5 49:01 hay hacerle irte al hombre que trata este hombre ahora está uno de los mayores escándalos de la historia del deporte sobre la clase de la diversidad

Voz 1 49:17 de Francia

Voz 5 49:20 a través de un personaje verdadero oí un poco loca

Voz 0159 49:27 el clip de yo Antonio que la historia de la de la patinador a Estonia y todos los problemas que tuvo bueno con su madre sociales con que ya acusación porque había había bueno había montado una agresión

Voz 4 49:44 a su competidora es una película muy King quien no canta fenomenal

Voz 1840 49:49 encantado también piensa le Allison iraní que es quién ha dado paso al clip en el papel de esa madre que sumó

Voz 2 49:54 monstruos madre psicópata que maltrató a su hija

Voz 3 49:58 a mí me me ha encantado mucho el formato que tiene como The Fast falso documental no que los personajes

Voz 0159 50:02 Ana Cámara Iván recordando lo sucedido Margot Robbie que también yo creo que es muy

Voz 4 50:08 nada sólido aspirante a premio porque es una guapísima

Voz 5 50:11 conocida es costosos presentadores cuando trabajábamos en esa ordena interpretaban grandes personajes yo era mayor simplemente buena presentemos démosle la bienvenida a diseñando

Voz 13 50:25 si Tina Fey perdón en Infobolsa

Voz 0159 50:30 bueno pues eh que yo echo de menos este año a las dos presentadoras no Tina Fey y yo Blair

Voz 1 50:36 la Biblia es un honor para ello estar aquí para presentar mejor película animada y os tire cuál es mi mejor película animada mi boca también muy boca Un

Voz 3 50:54 años raro

Voz 1 50:56 dos son los nominados

Voz 2 51:00 Babe el Bread Butter un Robin Vincent como complicado

Voz 3 51:16 tan más planeamos Gogh Vengog todos a la vez

Voz 4 51:21 ya bueno va el Globo de Oro es para para cocos la última película de Pixar pero bueno realmente lo Vincent que es una un trabajo brutal sesenta y cinco mil fotogramas pintados a mano

Voz 0159 51:35 y yo pues

Voz 4 51:38 lealmente también era muy relevantes el hecho de estar aquí es importante pero claro

Voz 11 51:41 no se puede enfrentar a con uno que además pues ni sombra de John Lasseter no que también ha apartado por los casos y cuando Pixar pues se da era conocido dentro de la compañía

Voz 4 51:56 ningún secreto si lo sea yo creo que este premio lo que hace también es un poco lo de lo de la ACT el maravilloso fundador y tal que además yo creo que un coco bueno Pixar da la sensación de que es como el ideólogo el think tank de la bondad o de los de los valores no es lo que hará es bueno pues ahora podemos hablar del miedo ahora podemos hablar de los de ahora podemos hablar de los muertos ahora podemos hablar de los mexicanos no cualquier ha quedado patas pero a los mexicanos existen piqueta película los mexicanos se reían cuando se estrenó en México diciendo que por fin nos han descubierto no sea que bueno Iggy que haya pasado lo de Lasseter no deja de tener su miga

Voz 1840 52:41 en esta categoría además es donde había varias directoras mujeres no por que hablábamos antes de la la escasez de de de mujeres directoras

Voz 1 52:50 comparte esta aniversario setenta años y su hija perdón figura que es la embajadora ha dicho que los Globos de Oro alguien que represente a esas causas benéficas es esta sociedad avión mi mundo pues me rodean mujeres valientes y entonces voy a presentar ahora la primera

Voz 2 53:13 embajadora que es mi hija de dieciséis años

Voz 13 53:16 Simón García Johnson

Voz 1 53:18 a Simón Simon estoy orgullosísimo de Te quiero agradecer a mis padres gracias a esta asociación por elegir me como la primera embajadora voy a trabajar con una asociación que trabaja con las mujer eres también en el periodismo te quiero aquí encantan las causas benéficas y entonces por eso siempre con Rato a Kevin

Voz 4 53:47 volveremos bueno pues este es lo que se llamaba ante antes el Miss Golden Globe que es que un actor presentaba a su niña lo cual es toda queda es una de las cursi lado machista

Voz 3 54:00 sí bueno no preparar la verdad y ahora lo han cambiado por embajadora yo no entiendo muy bien la vista está

Voz 1840 54:11 yo creo que esta figura la mantienen porque les encanta las cosas de las celebrities y que este año

Voz 9 54:16 pero el hijo no lo otro pero tampoco absurdo pobre chiquilla fijar una cosa muy curiosa están a Salma Hayek y Ashley Judd juntas sentadas en la sala al lado de Guillermo

Voz 3 54:29 Toro pues están los apestados las juntos

Voz 4 54:32 me encanta pues ya has vuelto

Voz 3 54:35 muy bien bueno cae y qué tal desgracia antes

Voz 8 54:38 es una de las vetadas por una de las claves

Voz 3 54:41 eso exige bueno desapareció de los repartos

Voz 4 54:43 sí de las más Sorvino y sí de las más cañera además que lleva muchísimos años denunciando las campañas de odio

Voz 0159 54:50 que ha generado en Internet que y entonces hay un texto muy interesante sobre el odio a las mujeres en internet quiero decir que ella también

Voz 4 54:59 está en Twin Peaks saldrán

Voz 3 55:01 saldrá el premio no es que no entiendo por qué

Voz 1840 55:05 no sería por muy revelación a las dos

Voz 9 55:07 estás dando el premio no de algo sobre

Voz 1840 55:10 eh sobre el odio a las mujeres también tratado otra de las miniseries que topten ley que es campeón que este año están con la segunda temporada canta Illán la primera hablaba y hablaba de este tema y en esta segunda donde hay una red de prostitución de mujeres asiáticas se vuelve a meter en este tema ha insistido y además sale Nicole Kidman estupenda también la verdad es que sí que hay un denominador común en general porque muchísimas de las series hablando

Voz 0159 55:40 de de violencia contra la mujer y en el papel

Voz 4 55:44 bueno de hecho esa así se presentó en Cannes que fue también un festival en el que Nicole Kidman se llevó el como el premio de la madre de todos los premios no y bueno pues ella decía eso no que era un año muy importante para ella porque cumplía cincuenta años y que había que que empujar y que hacerse

Voz 3 56:03 un hueco yo en cine no me pareció que haya tenido un gran año

Voz 4 56:06 me parece que ya está mejoren las series bueno

Voz 3 56:08 en la han timos podemos discutir la mayor grado de parece que está estupenda haga muy bien decir que hoy no hay bastante Peter machacada

Voz 8 56:21 o sea yo quiero volver un poco a la hora de que es una actriz de siempre que hija de actor actriz debemos detengan Idaira Ladd que empezó a hacer trabajar de niña y que luego llevar pues fíjate te antes decías Davis le permite ser actriz de David se salvaje Terciopelo azul

Voz 3 56:41 esa sufrido todas sí sí

Voz 8 56:42 lo hizo in peace lo hoy es una carrera cómoda antes estábamos hablando de largo recorrido nos a que a veces puede que parece que no esté ahí pero siempre

Voz 1840 56:52 no yo viví yo creo que en The Big Little Lies la gran gran gran gran actriz allí gran es Reese Witherspoon fijado Una rubia muy legal yo le hubiera dado a ella el gol

Voz 3 57:01 la cosa está fantástica súper pizpireta de una vis cómica que te mueres yo que se lleva todo el peso no Nicole Sánchez es muy importante su papel y sólo han dado precisamente por lo que ha dicho ella porque el centro ahora de todo lo que está pasando que esto pero Reese Witherspoon no hay nada actriz también muy interesante porque

Voz 4 57:18 Ello a la verdad es que confieso que no tenía ninguna fe en ella y aquí a que sí yo creo que ella ha ido ha ido creciendo y se ha ido transformando y en ese sentido la televisión pues sí que está dejando que la gente hombres y mujeres su saque que hay que las carreras es ese alarde no ella es verdad que me parece una una actriz interesante Lucía

Voz 7 57:38 yo creo por hacer un poco un análisis de cómo vamos de gala que parecería como que la industria de Hollywood desde el primer discurso a viene a blindarse para decir

Voz 5 57:47 nosotros no somos como somos como ellos

Voz 7 57:50 como Weinstein nosotros no defraudó a nosotros no hemos monstruos pero o no pues bueno no expulsamos los porque lo que estoy viendo es constantemente es muchísimas mujeres ganando