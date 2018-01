La Script (08/01/2018 - Tramo de 03:30 a 04:30)

Voz 1 00:00 gracias por siguió de todas esas escenas que Enaitz

Voz 2 00:07 Estonia Harbin esta esta noche de Manchester

Voz 1 00:12 estoy muy gracias atonía por compartir su historia con permitir que va a contar a todas las facetas de esta historia igual en todas las personas en esta película lo hicimos es contar esta historia sobre la clase en Estados Unidos sobre las personas marginadas una persona estuvo bueno rechazada por tú su personalidad todas las verdades que nos contamos en los medios de comunicación y que nos contamos a nosotros mismos cada día es una película extra de una debilidad me enorgullece mucho de ella gracias a todo el equipo los productores traductores gracias a margen es una una amenaza es una gran amenaza ocho Volando voy también a Little Man George A

Voz 2 01:07 muchísimas gracias bueno pues este es el premio que va directamente a los ojos

Voz 3 01:13 sí

Voz 2 01:14 muy bien por su papel Allison Jenni por su papel de

Voz 3 01:17 abre el tono y la verdad es que está

Voz 4 01:20 no pero me han me llevado la tensión que ya cuando presentaba el clip de la película y ahora insistía mucho en la cuestión de clase no oí es verdad que eso y no es no es normal en el cine de Estados Unidos y en este caso se muestra cómo esta patinador no la puntuación simplemente porque da pues una hortera Sony y entonces durante por eso por no llevar el abrigo de pieles y el vestidito rosa e importa miembro

Voz 3 01:43 por tener unas conductas en tanto no se sí

Voz 0545 01:46 luego vino lo otro no pero que al principio cuando era una niña

Voz 4 01:48 directamente no la punto daban por eso no ir

Voz 5 01:51 sí que se muestran mucho el la distinción de clase que no suele verse ni en las series ni quizá en el en el cine norteamericano la serios está también en comedia contamos con Smith que esa es otra de las candidatas Frankie son que precisamente hace retrato también

Voz 4 02:05 de de una joven madre soltera con dificultades económicas también un poco de retrato de clase con su madre un poco y desequilibrada

Voz 3 02:14 otro retrato a mí también me ha encantado Antonio extendió Tony es un poco como que les salga un hijo deportista en simples no osea es un lujo

Voz 0545 02:22 esa es la la médica además la América blanca pero

Voz 2 02:25 es un pero para nada tenemos a Kirk Douglas en el escenario en silla de ruedas ciento un años a su lado su nuera es una bomba por qué si pese a que salga todo el mundo se ponen pie ciento uno ciento de mayor tamaño sí siempre dos años la las unas partes me da la mano a su nuera le besa y todo el mundo todo el mundo aplaudiendo Spielberg de todos de pie realmente es la leyenda esto sí que es una leyenda viva en lo demás está bien pero parece que no va a hablar parece que no va a hablar

Voz 6 03:16 aquí las que dices reciben Nancy

Voz 1 03:22 el ochenta y uno de mis suegros miden Halliwell unas dejó la eliminatoria viva fue reconocido por el sindicato de guionistas por su papel en poner fin a la lista negra de junio no no no sólo con Rato a Dalton Trumbo para escribir la épica Espartaco sino que también hizo que fuera mencionado en los títulos

Voz 2 03:50 twitter

Voz 6 03:58 ya sé

Voz 7 03:59 hace bien

Voz 8 04:03 para hubo

Voz 2 04:15 si no podrás seguirla nunca quiere hablar después

Voz 8 04:29 todo es a

Voz 2 04:35 yo no me han éramos Éstos son los nominados guión me iban a dar las nominaciones a mejor guion

Voz 0545 04:41 a Guillermo del Toro por la forma de la Rúa reta a Yes we por ley vea Marty mandona por los tres anuncios ya no

Voz 2 04:51 Elkin por Moris

Voz 9 04:55 te queda por Inglaterra Koichi Dhul Machi menciona

Voz 3 05:01 Ello iba precisamente al británico Martin Mc Donald por tres anuncios a las afueras este les de cuarenta y siete años pues consigue aquí su es bueno ya tuvo el Oscar por escondidos escondidas en Brujas también

Voz 0545 05:18 a un cortometraje

Voz 3 05:20 esta es una historia con Francis Norman también es una historia de clases sociales injusticias es una comedia muy negra vamos a escucharle

Voz 7 05:31 es decir la temida en Madrid para darle encantan estas cosas así que creo que hay aquí que el día que ganar al Iribar quiero agradecer a Sam Rockwell y Cornejo sin por sus interpretaciones maravilloso fijaos gracias a Woody Harrelson y son co también gracias a la banda sonora con tres veces sí y es increíble son grandes rodó al ser humano también te quiero mucho

Voz 1 06:12 muchísimas gracias a la

Voz 3 06:16 bueno pues esta es una película que nació cuando el IVA por EEUU libio de contaba que

Voz 0545 06:21 fue lo que que vive en un pueblo perdido y que además no se llama Evin el pueblo Pepa

Voz 3 06:28 cuando Huelva le era notó que había este tengo alergia a esta película pues locales

Voz 0545 06:34 o es que es una historia que él vio unos anuncios en mitad de la carretera que elepé que increpaban a Cherie por un asesinato que no había sido resuelto

Voz 3 06:42 eso es el jazz empezó a inventar la la película y metió a Frances Mc Dormand con este papel que yo también consideró que es un poco el de siempre no el de mujer madura es una película que todavía no se ha estrenado Ike no vamos a reventar

Voz 10 06:55 es muy difícil que un productor te ofrezca un papel que te aleje dejes mucho de ti a sólo notas este parece injusto que como triste claro que quiere decir ella está soberbia yo creo en todo lo que hace de lo que pasa que bueno pues los ponen los productores no arriesgar es un papel duro France cuantía buena Nicole Kidman vamos así Sarah es difícil por eso muy muy buenos por Froome me cuesta decir indicó Kidman deciden poner la pasta es decir yo no soy sólo una rubia guapa yo también soy una buena actriz que puede hacer personajes totalmente alejados lo tomes dando tutores por eso lo hago

Voz 0545 07:29 no en ese sentido me parece muy brillante a mí esta película lo que me parece es que es un poco el humor en cínico que ellas tampoco trillado

Voz 0544 07:39 sí es un humor muy cínico de unos personajes que son están entre el bien y el mal son malos pero tienen su lado buenos son buenos pero tienen un lado cruel también lo más curioso de Martin que es que tiene un hermano John Michael Mc hoja que es el director de el irlandés eso el director de Calgary Sun estas películas que que pero sí que era él mismo no no no no no no que han venido una infancia dura han tenido una infancia para ver si pararía

Voz 4 08:05 la el el IRA y todo pero me pasa factura

Voz 0544 08:09 sí pero que hacen en las películas con unos personajes verdadero irlandés con este policía os acordáis esa película que colabora con un agente de la A B A para unos narcotraficantes

Voz 1 08:19 Anita vírica es un cura Oracle

Voz 0544 08:22 confiesan en un asesinato y que tiene que a mí me han catado estará si no a mí también me gusta la película no está muy bien escrita tiene unos diálogos y además lo que hace esta película es que te tiene continuamente en sí pese porque no sabes lo que va a ocurrir porque puede ocurrir cualquier cosa

Voz 4 08:42 por te Barnasants es una persona hay mucha violencia en un retrato de también eso de de gente de favorecido gente de clase obrera

Voz 0544 08:50 alguien que crea que vaya en va a haber una película un thriller usual lugar para nada convencional no es para nada

Voz 4 08:58 mira yo echo de menos en estas nominaciones de guión lo siento muchísimo ha con mil Bayón made mejor guión Querida María como te vamos a ver todos queremos una casa en las afueras de Italia lago ganando adaptada alemán francés italiano que tengan chula hecho hasta ahora yo despectiva de madre que estos son haga súper conservadora

Voz 0545 09:22 no me me invito ahí a una chica Ron

Voz 4 09:25 que nos ayude a hacer no sé qué es la universidad Enrique no se me encoge y se me entusiasma con mi niña de diecisiete

Voz 3 09:31 años y el paseo pero vamos rápidamente vamos yo te entienden es que haya que hacer sea como no tengo una experiencia italiana

Voz 0545 09:41 las afueras de inversión porque ni porque además era de familia numerosa ya eran el apartados uno el conectado nada

Voz 4 09:50 nos ha habido una primera parte esa película que yo creo que está muy bien y yo creo que lo que quizá no a María a mí no ha podido chirriar más es ya hacia el final tampoco vamos a desvelar no sólo pero hay algún discurso

Voz 3 10:00 no de el padre no sigue un pelín que se como perdón

Voz 11 10:05 la curso

Voz 4 10:07 por ello poco a poco como que no en la isla de amores muy bonita pero no

Voz 0545 10:15 quitan los gustos de sí que sí es una chica si o no hay Lolita nos gusta porque a mí me paran y me parece una barbaridad lo que pasa con Lolita ópera me gusta Lolita porque me parece que es más magnética Rosario reconozco que Guada Nino Rueda muy bien pero se repite mucho si Kubrick no se repetía sea Kubrick yo no lo hubiera querido tener como amigo se repite autor pero este hombre aparte de verdad que creo que vive en en en Prada entonces emperador yo voy en metro pues entonces me da que que valoró muchísimo como rueda pero a mí me aburre y al final me cabrea pero mareante bien también tú quieres ver películas como tu vida

Voz 7 10:54 el Volvo

Voz 3 10:57 no obstante sí que ha Parquer

Voz 6 11:00 sí

Voz 2 11:01 Sarah Jessica Parker inició Jackman no Hugh Jackman no he sido hubiera inmigrantes sin duda que estuve el año pasado fue candidato el año pasado por

Voz 1 11:11 lo que hemos llegado a la mejor película extranjera

Voz 3 11:17 a levantar pero me quedo una mujer fantástica eh a primero mataron a mi padre de Camboya fue jefe y sin amor Rusia fue

Voz 2 11:32 desde Quer Suecia

Voz 6 11:35 el

Voz 3 11:43 bueno creo que es una película un thriller dirigido por Fatih Akin toda Jean Creed club preciosas como mejor actriz en Cannes aquí es la la venganza bueno en realidad es que se documenta en cómo la policía alemana

Voz 0545 11:58 no investigó casos de un grupo no

Voz 3 12:01 nazi que sistemáticamente estuvo matando a inmigrantes turcos relacionados con la droga y entonces no tenía ninguna creéis

Voz 0544 12:09 la vida privada hayan Cruz ida el sida sacarles

Voz 3 12:11 Mario porque no ha sido candidata les está diciendo clarísimamente es ustedes los no se han enterado de quién es el buen aquí

Voz 2 12:18 Muse ha gustado una mujer perfecta eh

Voz 3 12:20 si realmente la película chilena era muy muy Quer

Voz 7 12:25 no no no sé cómo vamos al otro hombre Alemania son mención muchas películas gracias a estas sala que aspira un novio pecho también a Magnolia Pictures Jordi construirla en Estados individual más Macron también gracias

Voz 1 12:43 no otros coproductores Warner Brothers

Voz 0544 12:50 sí entraran pero lo hiciste esto también gracias a mi productor debido productor Naji Joan aún sigue más grave

Voz 1 13:12 la puerta

Voz 2 13:13 gracias

Voz 7 13:16 han también puedes sale para decir algo

Voz 3 13:18 ya se resiste estuviésemos sobrevolaron si cabe

Voz 7 13:21 no es lo más hay muchísimas gracias y dedicarme a esto gracias por hacerle caso a esta película aunque sea extranjera gracias

Voz 2 13:31 buenos porque esta actriz que es la hemos visto sobre todo en peligro

Voz 0545 13:34 las americanas es de las pocas que hemos visto en en alemán hombre es un thriller digamos que convencional pero pero pero

Voz 7 13:43 muy solvente la así

Voz 1 13:45 te película nominada a mejor drama cuenta la historia verdadera de cómo cuatrocientos mil tropas aliadas atrapadas en las playas francesas fueron rescatados por pequeñas barcas civiles de Reino Unido es una gran película está nominada a tres Globos de Oro Bunker

Voz 2 14:07 de la Vega

Voz 3 14:07 que acaba de despertar no sé yo de una vez más antes hablábamos de lo

Voz 0544 14:13 que tarda Hollywood en olvidar pasados y obra en tuvo ese affair con la prostituta en la promoción de nueve meses y vital pues ya parece que

Voz 4 14:22 sí saldrá de los títulos de crédito

Voz 0544 14:24 vale

Voz 0545 14:25 sí la verdad es que sí pero él ha vuelto eh ha vuelto ha sido totalmente olvidado y estamos viendo el clip de Dunkerque que es candidata a mejor banda sonora que hemos visto mejor película y director que decían que Nolan era uno de los favoritos a mí me sorprendería

Voz 9 14:42 que fuera Nolan ganador

Voz 3 14:44 sin haber colado en otras secciones pero bueno es que en guión era difícil colar ahora pero es verdad que si hablar Ramírez era de negro pero parece que viene con una colada con bata de cola cuatro Ricky Martin pero claro son los de Versace

Voz 7 15:03 para presentar los nominados

Voz 1 15:06 mejor actor en televisión

Voz 2 15:08 la película Robert debido de uso por favor la gente Cooper S cumbre de piedra yo Illescas gas por James

Voz 3 15:46 y ahí sale con su con su barba pelirroja eh porque es pelirrojo si son no era el favorito

Voz 4 15:52 participan esta tercera temporada de Fargo en el papel de dos hermanos gemelos también con aspecto muy

Voz 3 15:58 frente uno un gran empresario otro hermano fracasado que intenta cometer un crimen robar

Voz 7 16:06 bueno pues vamos a escucharle muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa gracias también ansiedad

Voz 6 16:14 el conmigo también fregado

Voz 7 16:20 al guión que si esos directores con los que también un disco en el que me ayudó con el acento tan raro también la lindo aquí porque no podría estar aquí si este tipo hubo también graciosa que es que ha estado conmigo durante veintidós años y a mis cuatro hijos unos quiero hicimos siempre me ha encantado esta historia es siempre de poder trabajar con grandes actores que no sería nadie se inmiscuían protagonistas votan quiere más a así que muchísimo

Voz 2 17:02 muchas gracias

Voz 3 17:03 bueno yo gracias a les tuve ha dicho gracias a su compañera de reparto y con la que atrevido tiene una relación y derrotó veintidós años de matrimonio que me quedo

Voz 4 17:13 pasmada

Voz 3 17:16 es que me quedé pasmada

Voz 4 17:17 el frente millones veintidós años el matrimonio él llegaba con el con otra quién la agradecido sus esos cuatro hijos cuatro hijos

Voz 0544 17:24 oye uno de los nominados era yo fui Ras que no se ha presentado a la gala obviamente porque ha sido también acusado de de abusos sexuales en Australia ha tenido que dimitir como es me parece que era presidente de la Academia de Cine Australiano con cargo de una

Voz 3 17:39 pues fíjate que a sus sesenta y seis años Jofre y prácticamente jubilado a Exactamente dimitió como presidente de la Academia de Cine australiana por las acusaciones de acoso sexual aunque él siempre lo negó

Voz 9 17:54 o sea que ahí ahí queda queda

Voz 3 17:57 esto lo ha hecho mejor hoy por la verdad es que te vaya denigrar Grigor no era el favorito aunque era una candidatura que también podía salir por cualquier lado Robert De Niro quizá

Voz 4 18:08 que más sonaba no en el papel de de

Voz 3 18:11 el de Madoff Demidov

Voz 4 18:13 de nuestra Tibi Movies sobre sobre esta historia de la historia del fraude de Madoff a mí desde luego que estabas Jude luego porque ya un pobre

Voz 3 18:21 no es horrendo papelón ver qué ha pasado

Voz 0545 18:24 con de Jam pues

Voz 4 18:27 no se Sorrentino no ha conseguido yo creo que ni tampoco los semi tuvo apenas y tampoco tuvo apenas candidatura así no sé si esa ha sido demasiado irreverente con la Iglesia puede ser es que

Voz 3 18:40 la Iglesia hemos topado exactamente eh

Voz 4 18:42 les tira de la historia es un Papa ficticio ultraconservador guapísimas guapísimas absoluto de su besa sepa por favor ausencia entonces claro y tiene ese sentido del humor de Sorrentino muy mala leche

Voz 0545 18:57 unos planos impresionantes una estética maravilla

Voz 4 18:59 José Javier Cámara con Javier Cámara que está que es ya que estamos algo que tendrían estar nominado no todo esto es muy abrigados II hizo llorar segunda temporada graves

Voz 0545 19:08 sin judo sí sí sí sí

Voz 4 19:11 es lo que yo he leído hombre hay final de temporada donde va

Voz 0544 19:15 algo pasaba nada vemos como pasó con el Papa

Voz 3 19:18 se puede renunciar como Benedicto pues mira bien bueno igual magrebíes a Suárez

Voz 4 19:23 a mí me parecía que estaba muy fantástico en Fargo que para muchos es esta tercera temporada ha sido más deslucida que las dos anteriores a mil a mi me parece a mí me ha gustado y es es la adaptación de de la de la película de los Coen que creo que no no ha Jable ya conseguido capturar el espíritu de los Coen perfectamente en las tres temporadas está pues pues quizá le cuesta un poquito más arrancar pero pero igual agregó tiene una versatilidad muy grande interpretando a dos hermanos gemelos está está muy bien lo estáis de acuerdo estamos de acuerdo hasta ese acuerdo tan de moda en los gemelos

Voz 3 19:58 hombre he sido siempre han dado muchísimo juego

Voz 10 20:01 este es Golden Globe

Voz 0544 20:03 hemos de James Franco que hacía también de dos hermanos gemelos

Voz 3 20:06 es verdad ya subido a su hermano por eso tan de moda los gemelos están de moda los gemelos eso siempre es bastante negocio

Voz 4 20:14 pero bueno María yo me alegro muchísimo que no le han dado los autobuses Pepa Blanes ha descuidar el alcohol te parece size que pasa que a las dos horas de la API fuera pedir cuentas de qué chorrada cambio el jefe del Estado el Calderón eso nada se

Voz 0545 20:34 sabe abrir espacios a la masculinidad

Voz 4 20:37 bueno si Alarte Alarte Contemporani te lo que tú quieras pero hija yo sé ustedes larguísima el mono es además es buen

Voz 0545 20:47 el mono a mí me pasó algo que me parece que es un cínico sea que es verdad que es muy listo y dice cosas preciosas porque dice cosas como que es la primera generación de hombres que él tiene cuarenta años Rubén os lo que se está planteando que realmente sí que hay hay una hay un unos privilegios del patriarca dado que en realidad sienten una especie de complejo de culpa colectivo que a mí me encantó que dijera eso pero el encuentro tan alto tan guapo tan listo tan pijo que me parece un poco peli ver esto estás es que no es no es ahorrar Leo tiene momentos el blog momento el mono

Voz 4 21:23 sí sí eso es eso es impresionante esto esto es genial pero lo demás

Voz 3 21:28 y el hombre el encuentro

Voz 4 21:30 las redes sociales yo creo que que la peli es si tiene que es una es una critica es verdad la masculinidad mal entendida absolutamente pero al final esta auto consciente de que es casi digestivas

Voz 0545 21:41 Lula aquí bueno pues nos vamos a las sala porque están enfocando a Barroso

Voz 2 21:46 sí sean generen sin fecha

Voz 7 21:49 a la siguiente película comedia nada

Voz 1 21:53 es un análisis sobre las relaciones sientes raciales

Voz 7 21:58 turbadora una pareja interracial va a conocer a los padres

Voz 1 22:01 de ella is to comportamiento tan complaciente acaba desencadenando en unos hechos muy perturbadores revela una verdad que nadie podría imaginar

Voz 6 22:15 Avs es salir

Voz 3 22:17 bueno pues es el clic de la película Get out que tiene efecto es como si un Adivina quién viene a cenar esta noche no ir como así decía sin y Poitier lo más sacras

Voz 0544 22:31 ahí él me parecía y me hizo mucha gracia para decir que no sea muy inteligente muy divertida y la verdad es que no tiene nada de gracioso lo que realmente es una critica con voz pues la minoría negra se ha sentido durante muchos años muchos decenas de bloques de Estados Unidos pone como todavía se siente olvidásemos

Voz 2 22:54 venga hoy de hecho el único por el único actor la humor negro que se lleva a habido no sólo físicas

Voz 7 23:04 si es así Thatcher en ser madre anima a los dragones es

Voz 9 23:15 en el fondo Emilia

Voz 2 23:24 bueno pues es el el momento de la Mule Níger claro que no Khaleesi aquí está nuestra Khaleesi Ruth suele rubia civil seis Mis dejó comete sin dragones no

Voz 6 23:36 buena

Voz 3 23:38 pues vamos a ver cuál es la mejor vía Black I modo voz maravillosa Mrs Meis noblón más no

Voz 2 23:48 es mil muy cuando eres

Voz 6 23:54 Smith por favor

Voz 2 24:01 móviles meses es pues la maravilla

Voz 4 24:05 esa Mrs Maiso mantendrá la era la galardón así buenos quieren esa era recién llegado porque se estrenó en noviembre aproximadamente en Amazon ha sido llegar y besar el santo y es que a los Globos de Oro les gusta mucho innovar en comedia ir cambiando y sobre todo premiar la comedia sobre mujeres

Voz 3 24:22 este caso comentábamos sobre un ama de casa de los años cincuenta que descubre que tiene talento para la comedia Barxeta monologuista

Voz 4 24:29 una serie firmada por por emisión sepan paladino que es la creadora de de

Voz 3 24:34 las chicas Gilmore es les prive a medirse en la que va a recoger no es exactamente una especie de con un sombrero un sombrero una cola

Voz 7 24:44 las fajas es un poco difícil subir aquí

Voz 1 24:47 la Asociación de la Prensa Extranjera gracias por invitarnos aquí gracias el reparto que convirtió a Nueva York a mil novecientos cincuenta y ocho y nadie nos manchó Camillo mucha comida gratis también gracias a Amazon porqué su apoyo constante unos pagaron todo mejor para el equipo no nos vamos a ir así que gracias por arreglarlo todo gracias a todos estos factores que tengo aquí

Voz 2 25:24 el choque

Voz 1 25:28 por ejemplo que los lidera así que voy a comerme

Voz 7 25:33 que eso entre bambalinas

Voz 3 25:36 bueno pues el gran éxito de la maravillosa Mrs Meis el comedia me voy mejor que que que es lo que te tienes que ser

Voz 4 25:45 de Las chicas Gilmore para que tus me comería yo no lo creo así

Voz 6 25:48 echarle visto hombre

Voz 0545 25:51 pues vamos al mejor actor de comedia Andersen Blázquez

Voz 6 26:01 así Johnson Ansari por maestro

Voz 2 26:06 o sea que en adelante Kevin Bacon eh

Voz 6 26:15 William E Febles Belenguer es una Comas por Will Always Antonio sí

Voz 2 26:30 por más pero

Voz 3 26:32 bueno pues poco más de diversidad esta comedia sobre si estaría muy muy parecida al mismo y es la segunda temporada una historia de un aspirante a todo

Voz 4 26:42 T de origen indio y que se trata se busca la vida en esta segunda temporada se va a Italia allí en los encontramos

Voz 3 26:48 con homenajes a películas clásicas el italiano maravillosas da un giro un poco más romántico pero siempre con la base de crítica social de crítica social racial sobre todo

Voz 1 26:59 te escuchamos realmente no pensaba ganar porque todos

Voz 7 27:04 las páginas de Internet latiguillo Iván Pérez

Voz 1 27:07 es que me alegra ganar lo porque ganar dos

Voz 7 27:14 el ex seguidos hubiera sido un poco raro gracias a todo su reparto por la única razón por la cual tuvo bien aquí es porque todo el mundo me apoya todo

Voz 9 27:26 a rato ahí a o

Voz 7 27:29 hay vida más también gracias a a la ll en dos

Voz 1 27:35 tan sólo ahí están conmigo siete

Voz 7 27:37 es muy graciosa le aportó la comida maravillosa que vimos en la segunda temporada va a en ir esté en materia gracias a mis padres por darle tanto amor pie

Voz 1 27:50 gracias a la Asociación de la Prensa buenas noches

Voz 4 27:54 sus padres eh no encontraba ningún los actores es que pudieran interpretar a sus a sus padres en la ficción y al final fueron sus propios padres los que los que saben que Hwang ya está el también estuvo mi Italia recientemente aprendiendo a hacer pasta que es lo que le pasa a su personaje no teniendo hay un momento de sabático tiene un capítulo maravilloso esta segunda temporada del que hemos hablado en el programa que se llama acción de gracias donde donde el personaje que acompaña de Val protagonista que su amiga de mis que es que es lesbiana sale del armario lesbiana y negra negra entonces eh chungo no es un capítulo muy emblemáticos también donde se habla de las minorías que es un tema que siempre están Master of non y también de la orientación sexual nunca le y además este año también exactamente ida además ella la la actriz Lina White es guionista también de ese capítulo ITA mi fue la que recibió el Emmy junto con con así pero es el favorito el favorito yo lo que leí en las quinielas no era no era él ahora a mí me parece el premio más justos es el que más me gusta de de de todos estos candidatos sin duda porque además Él es el creador autor de su serie creo orquesta de de de más los non é se hablaba de Eric Mc Cormack por por la vuelta de William Graves que esa es la vuelto otras once años y ha vuelto con éxito en Estados Unidos y lo que es curioso no una una sitcom de toda la vida que todavía tiene risas enlatadas que es que te llama la atención pero como como sigue funcionando y él en en ese papel de de de de de de que en su momento fue un abanderado de la causa gay no porque era un gay que que pues ejercita su subí que hace su vida con normalidad y aquí han vuelto además pues con críticas a atrás primer capítulos situar la Casablancas a dar recuerdo

Voz 3 29:40 no nos vamos acercando las cuatro de la madrugada ibamos a hacer un poco de vamos a recapitular lo que ha pasado hasta ahora en estas setenta y cinco edición de los Globos de Oro

Voz 1 30:01 los Globos de Oro ser La Script

Voz 0545 30:06 son las cuatro de la madrugada una hora menos en Canarias ya están escuchando el programa especial de los Globos de Oro aquí en la Cadena Ser vamos a ir contando Pepa Blanes lo que ha pasado hasta ahora en esta en esta ceremonia en las que en efecto todos han llegado de negro todos

Voz 4 30:23 han venido de negro en protesta por los casos de abusos sexuales ya acoso en la industria y de momento pues me parece que la favorita que decías tú que da forma del agua sólo se ha llevado el Globo de Oro a la mejor banda sonora para Alexander de Esplá hila que cine va ganando expresa anuncios a las afueras porque se ha llevado dos uno de ellos mejor guión lo que o indicar que a lo mejor gane el premio gordo y mejor actor de reparto para Sam Rockwell la mejor canción ha sido para las gran showman James Franco ha ganado el Globo de Oro a mejor actor de comedia por The Artis Coco mejor película de animación y Alison Jenny a mejor actriz de reparto por Giotto Oña in the face la película mejor película extranjera la Fatih Akin en televisión pues tres lleva Big Little Lies tres interpretativas Laura Dekker alzando es Caja de Nicole Kidman dos de Marvel misses Messi el mejor comedia y mejor actriz de comedia dos también el cuento de la criada Elisabeth Moss ir a mejor serie dramática y acabamos de terminar con el Globo de Oro asesar y mejor actor de comedia por más

Voz 3 31:24 pero no irreal recapitular vamos en esta ceremonia

Voz 0545 31:27 que empezado con una discurso de apertura de Seth Meyers tremendo dándole muchísima caña a Weinstein Express Kevin Spacey y alrededores osea todos lo los acosadores y luego ha habido bonitos discursos pero yo creo que no

Voz 3 31:44 sí tiene mucha garra nos acompaña Isabel Calderón Lucía y me estoy is my religion allí de Calderón y según el diría Calderón Lucía

Voz 0545 31:55 a Calderón le dice Isabel GISA desaparece

Voz 4 31:59 luego hasta el momento a la gala pues tú tienes razón empezando con un discurso como Super Heavy pero es verdad que luego adiós adiós claro él no ha vuelto a aparecer buenos que siempre es así en los Globos de Oro sea decir que aparecen poco tienen como es es el monólogo y luego luego tienen que aparecer poco hay que saber apareció esperaba que quizá los entrenadores de premios sí tendrían eh algún algún mensajito alguna frase alguna cosa más bueno Pallola y Helen la han tenido

Voz 0545 32:28 pues vamos a ver porque está en el escenario Reese Witherspoon vamos a ver si podemos

Voz 1 32:32 hay muchas personas aquí por su nombre pero sólo hay una persona aquí que su nombre es un verbo un adjetivo y un sentimiento y eso es Oprah

Voz 7 32:40 bueno pues este es el premio de Honor a Oprah Winfrey nariz pero es a su nombre

Voz 1 32:44 es todo para todo el mundo te escucha intentarlo por ejemplo ópera acaba de escribir algo preciosismo Joana parar Ivana escucharte

Voz 3 32:55 me di yo pude escuchar a trabajar con

Voz 1 32:57 ya en un pliegue en el tiempo pude pasar cuatro horas en en el camerino con ella si podéis conseguir estar a solas con obra intentarlo porque es como ir al mejor escuela de negocios ya un retiro espiritual todo a la vez cuál es el mejor muro a cómo es ser la única mujer en una junta directiva y luego están sus brazos pueden terminar las guerras de conseguir la paz mundial es como encontrarte con un gran amigo después de un viaje cuando te abraza es lo mejor preguntarle a su mejor amiga Gale

Voz 7 33:35 cuando me dijeron que iba a poder presentara

Voz 1 33:38 yo les pregunto a mis amigos que él a Oprah todos tenían una cosa en común dale las gracias gracias por enseñarnos tirarnos por animarnos por reconocernos gracias Oprah Portu elegancia tu generosidad Itu sabiduría y también gracias a todas sus contribuciones en el mundo de la televisión y el cine

Voz 6 34:05 has cambiado en nuestras vidas

Voz 3 34:08 bueno pues este ha sido el el discurso de Año

Voz 0545 34:11 tanto oración y ahora vemos pues vídeo sobre sobre Oprah Winfrey

Voz 3 34:17 esa diva de la televisión ejecutiva

Voz 0545 34:19 actriz y realmente es una fuerza de la naturaleza y todos poder en en Estados Unidos no Alan Alan estás metido esto tú con lo que decíamos que es todo un poder en Estados Unidos estamos

Voz 7 34:33 sí hombre es que en los años ochenta y noventa de mil años ha sido

Voz 6 34:41 con un poco la psicóloga de Estados Unidos

Voz 7 34:44 entonces va más allá del papel de una presentadora porque además sería rechazó ser sensacionalista hubo un momento en los años noventa que dijo sólo voy a hacer cosas que

Voz 1 34:55 él nos hagan nuestras mejores versiones

Voz 7 34:57 sorprende nosotros mismos su lema es viviendas

Voz 4 35:00 Jover lo que podía ser una María Teresa Campos la ha acabado si no ha

Voz 3 35:04 venga no ha desembocado en eso no niega

Voz 4 35:07 hemos Eagle con la Era Trump

Voz 3 35:09 cómo es exactamente cuál es lo que pasa es que

Voz 1 35:11 ella antes de que llegara Tram que ya había dejado un programa diario el programa diario

Voz 7 35:17 entonces y ahora está muy metida en proyectos de televisión cine y tal como productora a veces como actriz pero no es muy vocal porque ella ayudó mucho a la campaña de Obama incluso algunas personas dirían oye pues porque no es que esté presente

Voz 3 35:31 ella claro pero no ha sido tan vocales

Voz 4 35:34 sí bueno dice que que sí que se lo plantea

Voz 3 35:36 lo sigue planteando no presentarse quizá nunca lo va a hacer es lo último que yo sé es que dijo que no

Voz 10 35:44 se nota ya perdió su corona de reina de la fauna del feminismo porque cuando te expone es tanto Oli desde la cuenta que había dicho que no pero que con la victoria

Voz 3 35:54 Trump porque ella pensaba que no estaba suficientemente preparada pero es que cuando vio que había ganando otra antiguo dijo a pues bueno pues lo mismo pues yo también sabes ahora estamos viendo clips de las películas en las que ella ha trabajado también en las que ella

Voz 4 36:10 me ha producido no y la verdad es que

Voz 3 36:13 año tras año siempre tiene el dolor de ver que su las películas que produce muchas veces

Voz 0544 36:17 no consigue Selma por ejemplo exactamente la productora pues se fue casi de de vacío me parece que solamente claro y luego fue también actuó a las órdenes Steven Spielberg en color púrpura que ese fue una de las batacazos de Spielberg eran antes de de

Voz 3 36:32 él se coronará y también trabajo en mayor mayordomo

Voz 0544 36:35 Volcker a esa película sobre un mayordomo en la Casa Blanca que tenía un final que era todo una lo a a Obama no

Voz 2 36:41 puede sobre dieron también un Oscar honorífico pues veamos

Voz 0545 36:45 no saber qué qué dice ahora porque entre

Voz 3 36:47 la vida es un es un momento delicado no para una esto sí que es una influencer lo demás son totalmente la reina dos y además uno dos yo

Voz 0545 37:00 os admiro es que corre maratones así corre maratones pues mira que ya me vale

Voz 6 37:06 dos mucho con con su peso y hubo un momento que también dijo

Voz 7 37:10 ya no me voy a obsesionarme más porque al principio de su carrera celebraba mucho sus éxitos de perder peso

Voz 0544 37:18 y los comienzos de temporada verdad Alan eran espectaculares en la televisión porque podía regalar cualquier cosa

Voz 7 37:24 claro luego tiene esas cosas como un poco más frívolas que regalaban coches

Voz 2 37:29 es la madrina americanos claro sí sí

Voz 7 37:31 pero eso era porque bueno tiene su stock

Voz 2 37:34 como bueno pues se levanta Oprah Winfrey se levanta realmente ahora mismo está John vestidos negros súper ajustado el pelo largo sus Gafotas negras porque tiene unas gafas a lograr abraza a la gente en pie en efecto y ahora da su discurso a su lado tenía Barnes seis mediados viva

Voz 6 38:02 muchísimas gracias

Voz 2 38:10 estaba expansión ovación total béisbol pero como una película las tres juntas

Voz 6 38:17 las cuatro y manda callar gracias

Voz 0545 38:21 no hay sin se situó en el sesenta y cuatro Ruco

Voz 1 38:24 yo era una niña

Voz 9 38:27 no estaba claro

Voz 1 38:30 el sentada en el suelo de la casa de mi madre envíen bosque y ver a Bancroft presentar mejor actor en los Oscar haciéndolo abrió a eh carta ebay me dijo cinco cosas y cinco palabras que cambiaron todo el ganador es Sidney Poitier me subió el hombre más elegante que he visto no me acuerdo de su corbata blanca su piel negra nunca visto que se celebrara a un hombre negro Many Many Many Times he intentado explicar muchas veces un el poder de un momento así para una niña que está viendo la televisión mientras entraba por la puerta mi madre cansada de limpiar y entonces sí puedo decir que la explicación de interpretación designe cualquier amén amén se civil Si bien el ochenta y les dieron este premio exceso mil daba en los Globos de Oro

Voz 6 39:47 de

Voz 1 39:48 me doy cuenta que ahora mismo está India niños va como la primera mujer negra

Voz 6 40:03 ahora es un honor

Voz 2 40:08 Putin

Voz 1 40:10 yo poder compartir esto con todas esas nimias y también con los hombres y mujeres que me han inspirado que me han acompañado en este camino hacia Jones Show en el que mayo apoyo al principio de mi carrera también color púrpura y también de Man que ha estado conmigo en cada momento gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera porque todos sabemos que la prensa está siendo atacada ahora es Díez pero también sabemos que es la asunción de desvelar la verdad que nos permite no

Voz 6 40:54 no haremos la corrupción y la injusticia eso es tiranos a las víctimas

Voz 1 41:05 de Secretos mentiras valoro más que nunca la prensa ahora que estamos intentando navegar estos tiempos tan complicados entonces todo lo que tengo claro es que decir la verdad es lo más poderoso que todos tenemos más estoy muy orgullosa de toda esa es Agger es que se sienten lo suficientemente fuertes moderadas para contar sus historias cada una de nosotras estamos siendo celebradas gracias a las historias que contamos si este año nosotras nos convertimos en esa historia pero no es sólo una historia que afecta a la industria del entretenimiento sino que trascienden todas las culturas la geografía las la religión la política los diferentes sectores laborales entonces quiero dar las gracias a todas las mujeres que han aguantado años de abusos y acoso porque ellas como no mi madre tenían que llegar a final de mes tenía que

Voz 2 42:19 cumplir sus sueños

Voz 7 42:27 ella

Voz 1 42:28 son las mujeres anónimas son las trabajadoras domésticas las agricultoras las que trabajan en fábricas

Voz 0545 42:41 bajan en todos los sectores de la ciencia y la medicina ahí la política

Voz 1 42:44 los negocios letras fueron dadas

Voz 6 42:51 si bien en a este fin

Voz 1 42:56 el nombre que conozco quiero que vosotros también lo conocéis en el cuarenta y cuatro era una joven ama de casa que simplemente estaba volviendo de la Iglesia a casa en Alabama cuando fue cogida violada por seis hombres blancos dejada tirada en la carretera la amenazaron con matarla si contaba esta historia pero ella lo cantó a la Asociación de los negros internacional en ahí llego Rosa Park se convirtió en la mayor investigadora de este caso consiguieron la justicia porque la justicia no era sólo una opción porque es hombres no fueron y perseguidos porque ella murió días Justo antes de cumplir los noventa Chukri ella debió a ellos en una cultura rota por hombres durante demasiado tiempo no se le ha pedido a las mujeres si se atrevían a alzar la voz ante eso

Voz 6 44:11 no hombre pero ese tiempo ha acabado

Voz 2 44:16 bueno pues tremendo discurso de Oprah Winfrey y se ponen de pie las mujeres se pone de pie toda la platea de los Globos de Oro yo pero a ellos pero sí Ch

Voz 1 44:42 Risi Teilor ahí han muerto sabiendo que su verdad como la verdad de tantas mujeres que fueron atormentadas durante todos estos años que ahora están siendo torturadas yo creo que estaba en el corazón de Rosa Parks

Voz 0545 44:58 años más tarde cuando decidió quedarse sentada en el autobús

Voz 1 45:03 en Alabama como ahí todas esas mujeres que deciden deciros

Voz 6 45:08 bien

Voz 1 45:10 a todos los hombres de escuchar algo muy procesión siempre lo que he intentado hacer enseñan la televisión

Voz 7 45:21 no no en el cine es decir algo

Voz 1 45:24 lo acabo de decir algo como los hombres y las mujeres y se comporta como vivimos la vergüenza como amamos como nos enfadamos como fracasamos como continuamos como queramos

Voz 3 45:42 hay tipo hub somos yo interpreto

Voz 1 45:45 dado a personajes que han vivido cosas muy feas pero todo lo que comparten es esa capacidad de mantener la esperanza para un mundo para una mañana

Voz 7 45:58 más luminoso incluso durante las noches más sus curas entonces quiero que todas las mujeres viendo esto es que en el horizonte hay un nuevo día

Voz 6 46:11 ya cuando llegue nuevo día

Voz 2 46:22 gracias a muchísimas grandes mujeres muchas medidas que están ahí también grandes

Voz 6 46:30 nombres lucharán

Voz 2 46:32 con explica

Voz 6 46:35 sé que sean los líderes que

Voz 7 46:38 nos lleven a los tiempos cuando ninguna persona tenga que decir yo también

Voz 2 46:44 a más gracias bueno pues impresionante dispuso de Oprah Winfrey que él debía hacer temblar atrás porque es lo que no tiembla mucho no bueno pero bien articulado políticamente Illes

Voz 3 46:59 qué es pues si pensaba que no podía ser presidenta Sue puede puede desde luego puede mucho más y seguimos con los premios ni en contra vemos en el escenario a Nathalie forman Ron Howard ha sido impresionante se ha quedado bebí un honor

Voz 7 47:24 publicidad sin volver a la realidad ahora el presidente Wolff para presentar al mejor directo bueno es que estamos cuarenta minutos

Voz 3 47:35 el final estos son y estos son todos los hombres

Voz 7 47:38 dominamos

Voz 2 47:41 ya ocho Guillermo del Toro por la forma del agua que ponen una carita darnos aire John Martin mandona por tres anuncios en las afueras Christopher Nolan por donde está la misma cara que que bueno ni en lo hueco Ridley Scott por todo el dinero del mundo están poco serios con los Beatles Piotr tilos papeles de el Pentágono Spielberg

Voz 6 48:13 quién no yo Guillermo del Toro

Voz 3 48:18 el tercer mexicano ese pone en camino a los Oscar también gana este premio por la forma del agua una película

Voz 0545 48:25 que todavía no se no se ha estrenado eso

Voz 3 48:28 una fábula una historia de La Bella maravilló y la Illa bestia eh ambientada en la Guerra Fría

Voz 4 48:34 todo copta político

Voz 3 48:36 esto tocarle las tetas en Sitges Joel

Voz 2 48:39 por eso los dos tienes que empezar a contar otra vez un papel

Voz 7 48:43 que ya empieza a su discurso amor de persona

Voz 1 48:48 yo mía

Voz 7 48:51 sonaron los mocos con este papel pequeño me han gustado los mediante no se me han salvado picos Monster Sáenz volví

Voz 1 49:05 creo que los homosexuales son los santos de nuestras

Voz 14 49:08 es verdad acciones Ana en Bari

Voz 1 49:12 Tarna han la posibilidad de fracasar durante falle de vivir durante veinticinco años

Voz 14 49:18 he creado vengo Morrison

Voz 1 49:23 las mociones sombras muy muchas de estas veces tres veces estas pequeñas fábulas me han salvado la vida de El espinazo del diablo El laberinto del fauno y ahora con la forma del agua porque como directores esto es no sólo son parte de nuestra filmografía sino es nuestro pacto con un día hablo que intercambia tres

Voz 0545 49:57 años de nuestra vida por una publicación niño

Voz 1 50:00 se debe así que muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera por la de

Voz 2 50:09 vamos a soy por favor Tuenti FAES bien

Voz 7 50:15 a mí también

Voz 2 50:21 va buen nombre

Voz 1 50:24 no estaría aquí si Maika Mi reparto y mi equipo también quiero mencionar unas fantásticas que están aquí

Voz 7 50:34 ya sí Octavio Vanessa ambiciones días no estaría aquí

Voz 2 50:44 lo mismo no

Voz 7 50:46 lo agradezco no creo que nos están

Voz 2 50:50 viendo mucho

Voz 3 50:52 bueno pues Guillermo del Toro el tercer mexicana

Voz 0545 50:55 lo que de gana el premio a mejor director después de Iñárritu el renacido ICO Aaron por Gravity en dos mil catorce además el premio que sí que suele coincidir con con los Oscar ya además pone en camino una película que toca la actualidad toca al pasar

Voz 4 51:14 totalmente porque la agenda de los monstruos

Voz 0545 51:16 los otros mucho el discurso de OP

Voz 4 51:19 la no de que nadie tenga que decir ni tú pues en en esta película es la verdad es que es un alegato contra todos aquellos considerados monstruos por la sociedad a las mujeres las mujeres discapacitadas las negras los gays

Voz 3 51:32 los gordos como Egon saque

Voz 4 51:34 es de hecho la la película es muy política en ese sentido y luego además pues hacer un alegato contra el racismo y que la película tiene mucho paralelismo con la América de Trump no

Voz 10 51:45 quise dar las gracias después de ver la película llorando he llorado tanto me dice yo la veo yo ciento ochenta veces la sigo sigo llorando y le di las gracias porque sólo él puede hacer que una protagonista que nadie daba un duro por ella como protagonista que hubiesen cogido a cualquiera de las hijo maravilloso la actriz de inglés pero nadie

Voz 4 52:06 xima sí pero es que además es todos los demás

Voz 10 52:09 el reparto son diferentes físicamente diferentes pero es que además son diferentes de energía y hacerla al nuevo tan bonito tan mágico ir tan precioso sólo lo puede hacer alguien tan grande como todos

Voz 0545 52:21 bueno pues veremos cómo acaba esta ceremonia que tiene que terminar a las cinco a las cinco de la madrugada pero podemos repasar un poco como ha sido el momento

Voz 2 52:31 ah no que ha sido tremendo Isabel Rice expresa eso dice esto

Voz 4 52:37 fenomenal con los un estilo es hundido tono de voz el todo yo ruso tiene aprendido iba un poco tal ha sido lo más reivindicativo de la noche lo más ha sido maravillosa porque es verdad que el discurso eh no se del principio era me entre bromas

Voz 3 52:52 Lucía a mí además que me impresiones que estar

Voz 15 52:56 así que la historia está estadounidense no de alguien que viene clase obrera negra que pasó muchísimas penurias éramos muy obra veces buena hechos tú ella donó una hija en adopción lo dijo hace poco que había tenido con diecisiete años aún menos de que es toda una historia tan alguien que llega adonde adonde llega tan tremendamente televisiva porque ese discurso iban a verlo y era una locura

Voz 3 53:20 Elio quite parecido cómo va la gala y qué pinta tienes

Voz 0544 53:24 bueno pues en ello me ha alegrado mucho por el último Globo de Oro a Guillermo del Toro además de porque sus películas alguna de ellas me han gustado muchísimo como El laberinto del fauno o como El espinazo del diablo quizá un poquito menos bueno Hell Boy una que no me gustó nada que es Pacific Rim pero bueno tiene esa conexión también con el cine español por estas dos películas que hemos dicho antes y también porqué apadrinó a Juan Antonio Bayona ha sido un referente para muchos cineastas españoles ha tenido mucha vinculación con con España producido por Almodóvar en fin es un personaje que es entrañable verdad

Voz 4 53:55 de hecho han nombrado la española

Voz 0545 53:59 sí además él también decíamos que si los Globos de Oro era un poco una fiesta de caras conocidas el nunca había sido candidato había sido candidato a mejor guión en los Oscar por El laberinto del fauno pero realmente era una era de esta de gente que no nos interesa no no interesa y hoy Jokin amiguillos yo espero que sí que sea la película que se ponga eh en camino porque también me parece una manera nueva es de la forma del agua es una película que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia Ike con una envoltorio digamos que mainstream con de género que también él decía que el género siempre ha sido muy maltratado y que el género es la manera de hacer la interpretación política no

Voz 0544 54:41 lo de hablar de cualquier tema a través de del género no y me gusta también mucho su discurso para hablar eso de los monstruos de las personas

Voz 7 54:49 de diferentes no que pueblan sus películas Morte siempre es una búsqueda de eso de la diferencia

Voz 0545 54:55 sí es lloro extraño no es extraño yo recuerdo una vez en en una rueda de prensa que llegó tarde en El laberinto del fauno dijo mi retraso no tiene nada que ver ni con mi peso Nickon mal mi nacionalidad no hay ayer si os la he estado hablando de su Mexicana que dice bueno ya a pesar de ser tan blanco porque ese es Blanqui Ximo pero siempre reivindica que él siempre ha sentido un mexicano y volvemos ya al al escenario de los Globos de Oro iremos a Greta la directora

Voz 9 55:24 The Daily Leila nominada a mejor

Voz 1 55:28 por película comedia es la historia de dos generaciones de mujeres una madre luchadora is tu hija adolescente también luchadora con aspiraciones as en dos mil dos en Sacramento en fin es la historias sobre cómo los tiempos cambian y también definen a las mujeres y sus futuros como las relaciones nos cambian los sueños y el poder del hogar esto es líder

Voz 0545 55:59 lo a ella da paso al clip de de su bélico

Voz 3 56:02 la que es Lady que es una historia sobre

Voz 0545 56:04 sí misma sobre su adolescencia cuando tenía diecisiete años

Voz 0544 56:07 por si Román parece muchísimo o físicas

Voz 3 56:10 hala a ellas la idea es que es impresionante y hemos tenido también bronca es una película que tampoco se ha estrenado todavía lo cual consideramos que es también los Globos de Oro son difíciles de compartir con con los hombres

Voz 0544 56:24 bueno lo que vas a decir María Amy también lo que está haciendo

Voz 3 56:26 a mitad de mi arresto pero hay compañeros millennials les parece claro que les parece un año Añez está muy vista

Voz 0544 56:33 no quieres mirar a tu derecha no

Voz 3 56:36 además Manuel Romero que no sé si está acuerdo por la reacción y que deben ir a defender su punto de Oxford alusión por alusiones José Manuel Romero júnior ya hablado

Voz 0544 56:48 José Manuel Romero presentes en el esto diga por favor

Voz 3 56:51 presentes en del día empieza la B la Bestia tenemos Emma misma Correa también íbamos con el premio miniserie

Voz 9 57:04 lo dos tíos

Voz 6 57:10 destinarán

Voz 2 57:11 a poner todo de ley Chain aquel

Voz 4 57:18 en el banquillo ante los Sinclair que es que esta vez Pfizer

Voz 3 57:24 toda ella es Little Lies la serie de Nicole Kidman Reese Witherspoon Laura Dern que lleva ya su cuarto Balón de Oro se que se convierte en televisión el gran que pelo Villa es agua no todos están buscando trabajos siempre depara la segunda temporada que está preparando la sonda de todos todos están buscando trabajo por eso todos le daban las gracias a Weinstein ha sido la supervivencia tiene tiene eso entonces la verdad pastelería dineros sabían que se den trabajo

Voz 1 58:04 la pido y que Lobo hable

Voz 7 58:06 luego esto una cría empezó con la gran novela supo luego el apoyo de hace veo a este hombre aquí a vale se dirigió cada episodio ideó cogió esta historia hoy lo contó desde el corazón elevando en cada página y la invitación muchísimas gracias me dirijo el reparto Horse en este reparto todo han sido ya he premiados pero dos de ellos son grandes productores productoras Ri Ri si te toca hay esto necesiten quiso dar las gracias

Voz 1 58:53 sobre el mundo que la vida que presentamos al mono que es muy diferente a lo que realmente pasa de puertas para adentro entonces gracias

Voz 7 59:02 todo el mundo te ha hablado sobre la el maltrato y el acoso entonces ojalá

Voz 1 59:08 se hagan más series así para que las personas silenciadas por la discriminación los abusos pues ya ha acabado te hemos escuchado contaremos

Voz 2 59:20 sus historias bueno pues Espe es el la la M

Voz 0545 59:25 triunfo de esta de esta serie producida por estas dos actrices Nicole Kidman Reese Witherspoon esta miniserie Big Little Lies que tiene mejor miniserie Nicole Kidman y los dos secundarios entre ya Laura del

Voz 0544 59:39 por cierto sale tiene un papel también Zoe Kravitz es la hija del cantante Lenny Kravitz

Voz 4 59:43 sí que es una aparentemente una historia de cómo a Mujeres desesperadas para empieza que parece que es una como otra nueva haber sido Mujeres desesperadas sigue bueno va mucho más allá es mucho más sofisticada mucho más complicada con el tema de violencia de género y mucho