La Script (08/01/2018 - Tramo de 04:30 a 05:00)

Voz 1084 00:00 el Romero dicho Big Little Lies eh porque dice serie de pijas eh porque eran problemas de pijas hasta el capítulo III pero me alegro de que la hayan dado el reconocimiento pero Lady Bird escribió esperaba con Lady ver ver algo nuevo sea yo quería algo nuevo entonces me he encontrado una una película indie o revestida de Indy pero llena de clichés porque es que es el baile del Instituto la mejor amiga dejas a tu mejor amiga

Voz 1 00:26 pero con la verdad a mi saber y no quiero hacer spoiler Pinós Franklin y se es no nos somos es porque es una contar la adolescencia el en la relación con su madre muy diferente a lo que hemos visto en cine no tiene que ver con nada cuando hemos visto a Drew Barrymore hacer el tonto del Instituto o cuando hemos visto o ni siquiera la por trece razones que me parece que tiene muchos más clichés a pesar de que hablar de otros temas dado que parece que está muy bien contado bueno es que lo del baile del Instituto no sea así fue al la del instituto pero me parece que es un poco así como América no fuiste del baile en Villa estabas en Bilbao

Voz 2 01:03 antes no se inventa nada así hay bailes Instituto lo que pasa es que lo ex

Voz 3 01:07 Geranín poco a veces bueno pues Jose ponerlos de barrio

Voz 0544 01:11 sí lo exagerado no poco por lo demás

Voz 4 01:13 de Carlotto se ha vivido la redacción Dani Garrán Lucía

Voz 1084 01:18 bien estamos muy contentos con así San Sari por Master of non porque para mí es una de las series del año la comedia del año ir y luego ya hemos encontrado una explicación al vestido rojo de la presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera a lo ha contado ya ella vale

Voz 3 01:33 es tonta

Voz 1084 01:34 la verdad es que ya nos oficial porque había la CNN lo ha puesto que es que culturalmente en India el rojo es como el el el color sobrio que es como nuestro negro entonces lo lo a lo han explicado en la CNN

Voz 3 01:47 como se ha parecido en la gala hasta el momento

Voz 1084 01:50 no era un tostón parecen los Oscar salvo o para que lo ha levantado con ella ya tenemos

Voz 3 01:57 yo creo que el impeachment bien tiene que estar ya en la puerta

Voz 1084 02:02 si no sólo Obama también preparado por el con un poco de suerte

Voz 4 02:06 no lo sé porque Michelle Obama tampoco la ha oído hablar tanto eh que desea que Oprah tiene más tiene las caderas hubiera con David bueno al lado y que Barbara es verdad que todavía no ha salido

Voz 1 02:19 el cante seguro que da un premio no mejor película bueno

Voz 3 02:22 bueno ya en mejor película estamos un poco a la espera porque parecía que te tres anuncios en las afueras del británico

Voz 5 02:30 Martin Mc Donald iba a ponerse en camino no puede estar entre y ahí en la forma del agua no yo creo que por ahora pues lo que esa punta no

Voz 1268 02:39 Guillermo Guillermo ahora da la sensación de que Spielberg que también es normal que Spielberg con una película tan clásicas sobre El periodismo del año setenta y uno pues no haya levantado la la pasión noise

Voz 0544 02:52 no es extraño que los premios los den los periodistas sino premiaron una película que ensalza el periodismo esto

Voz 1 02:57 pero eso tampoco premiaron Spotlight es verdad es verdad es verdad bueno a los y nos gusta que el cine hable de periodismo los periodista

Voz 3 03:05 pues eso es lo que más les como los actores que las películas hablen de actores osea es no es que no quería ser

Voz 1 03:14 no no a mí me gusta que hablen de otras cosas mi especialmente no me interesa

Voz 0544 03:21 una sobre periodismo como o cometemos

Voz 1 03:23 los hombres del presidente como a mí me gusta pero no me suelo cabrear felices era muy rica

Voz 1268 03:29 Aaron Sorkin que es una serie pero aquí vemos a Meryl Streep además que decir

Voz 4 03:34 bueno pues tenemos a una de combatiente que es Jessica Stein en el escenario

Voz 3 03:40 qué iba a decir sobre el marido

Voz 4 03:42 el conductor con Thor Chris Hemsworth descargo El Cid

Voz 2 03:49 o sea que el ganador en esta categoría

Voz 4 03:52 teniendo Waits también recibirá el veintitrés por

Voz 2 03:54 ciento de su salario que faltaba

Voz 4 03:57 como el maniquí

Voz 2 03:59 que no pasa nada porque hemos ahorrado mucho dinero echando tanta gente de Hollywood hablamos del mejor quitado a todos los hombres estaba categoría

Voz 5 04:09 eso es lo que Dominique Aubry y estas son las actrices de cine a mejor comedia el puede ser Sinclair Margo Robin cogió con Lady Warhol es más por la batalla de los sexos o por la película de Creta y que tanto hemos estado criticando aquí Lady Bird

Voz 0544 04:59 esta actriz esta jovencísima

Voz 3 05:02 la actriz que se está convirtiendo más o menos la sucesora de que Kate Winslet

Voz 1 05:08 así que más que de de Jennifer López la verdad es que por el lazo más soy más serios no porque ya ha tenido varias nominaciones y la verdad es que en este papel que tiene veintitrés años y de un adolescente de diecisiete está estupenda está mal

Voz 2 05:23 muchas es mi madre están Face Time ahora así que Hola no tengo tiempo muy a la larga grafias siempre quiero decir lo mucho que me inspira estar aquí esta noche yo estoy aquí con mi mejor amigo y también gracias a la sociedad de prensa uniforme Creta a todos los productores todas las mujeres a las que amo y que me apoyan cada día de mi vida mi madre gestante Stamm marcó todas mis amigos familia y todo el mundo en esta sala así que muchísimas

Voz 6 05:58 gracias

Voz 5 05:59 y a sus veintitrés años es su tercera nominación porque fue candidato

Voz 3 06:03 por Expiación y Brooklyn

Voz 4 06:06 es la revelación ese una auténtica

Voz 3 06:08 la máquina la verdad es que ella hace de un adolescente peleona e insoportable

Voz 5 06:13 sí

Voz 1 06:14 pero con la autoestima alta que eso es difícil prever es decir pero se rompió es porque lo típico hubiera sido una niña detrás de los chicos totalmente obsesionada con

Voz 1268 06:24 su físico y sin embargo aquí pues es una tía completamente para las frikis de la clase no

Voz 3 06:30 yo yo no lucía a mí la película me gusta me gustan mucho

Voz 7 06:35 es lo que pasa es que había tanto tantísimo Hyde con que era la la mejor que en la crítica es la mejor para el público que no me pareció tan poco a las es maravillosa eh pero el personaje no

Voz 3 06:48 bueno yo creo que que le han dado mucha de repente parecía que los críticos de todos los periodos de porque ahora en Estados Unidos lo que pasan esta temporada es que empiezan a salir los sindicatos e inundan las páginas web

Voz 7 07:00 desde entonces la vendían como poco la película indie de la temporada pero es la clásica protagonista de película indie para mí eso es como si lo que es la chica un poco rara si es inteligente que no les gusta el chico normal es para mí es un poco estereotipo y carnes

Voz 3 07:17 a mí en realidad lo que me gusta más es el papel de la madre no que es una madre que es una enfermera que lo está pasando fatal y que ve cómo su hija es tiene pájaros en la cabeza y en ese sentido de parece muy normal que una señora que tiene que hacer turnos dobles de enfermera y su marido en paro y está diga que se quiere a Nueva York para ser estrella o escritora pues dices hoy un poquito es real vida entonces esa madre eternamente dolida me parece que es lo que que es muy brillante la verdad me parece ver vamos no sé yo si

Voz 1 07:45 esto va a llegar mucho los se demuestra que las actrices de comedia pueden hacer grandes tramas

Voz 3 07:51 totalmente veinte Lady tampoco es que sea una comedia no

Voz 0544 07:54 Libia no hablo yo lo hice yo nombrarán

Voz 3 07:57 no si la actriz de rasante quién que además bueno era muy difícil que ganara en el papel de secundaria porque en ello Toni era súper súper importante pero es verdad que es un una mujer muy en con muchísima una carrera una gran secundaria y es verdad que que se mueve muy bien en los dos pero sí hay

Voz 0544 08:15 no que decía que está está puesta en en esta categoría pero que no es puramente una comedia porque si tiene momentos algo divertidos pero en el fondo pues es casi casi es más melodramática aun así dramática no porque en

Voz 6 08:27 la película también Se trata la figura del padre que es un hombre que se queda sin trabajo que tiene de presiones que

Voz 3 08:33 pasado hermano adoptado mexicano al que ella está continuamente llamando el mexicano y que además vive en casa con su novia se que también es un poco la médica esa deseables notan sensibles pero un poco en América que no tienes derecho sea cómodo Madrid te vamos a ir es que no tienes derecho

Voz 1268 08:49 a ser escritora los los dos padres de esta película son maravilloso

Voz 0544 08:55 la actriz dos sea la verdad es que es es de estas actrices que es la primera vez que la ves en la pantalla que fue en Expiación te quedas practicamente prendado de ella por eso por el papel que lo hace por la no se la personalidad con la que interpreta todos los papeles luego en Brooklyn que era una película más bien de mediocre postal bien también ella destacaba mucho no sea que es una actriz para tener en cuenta en los próximos años

Voz 3 09:18 pues sí porque yo también creo que hay una cierta con una dificultad en que haya una renovación generacional casi esa pasando más en actrices Emma Stone bueno está Ryan Gosling no pero es practicamente el Brad Pitt de su generación porque los demás no no no consiguen estaba ahí Pattinson que que él hace sus pinitos y hace sus pinitos en el cine independiente pero se cae sano y que en cambio en el yo creo que con el tema de la S de las mujeres no estás veinteañeras seis D'Estaing consolidándose más aunque es muy difícil yo creo que para las nuevas generaciones

Voz 1 09:53 al entrar y mantenerse bueno si no se autogestión amigo que producen como estas mujeres

Voz 1268 10:00 Nicole Kidman de Güiza es porque tal bueno las mujeres en los papeles de Hollywood siempre son las que orbitan alrededor de los hombres no pero claro imagínate es que Nicole Kidman y Reese Witherspoon ya van con su Oscar por eso debe quedar claro

Voz 3 10:12 aquellas vena pero por ejemplo la comedia televisiva

Voz 1268 10:14 sí que nos hemos encontrado con creadoras nuevas con Israel que que era una de las candidatas afroamericana que empezó triunfando con su webserie que hay consiguió hacer su la serie sobre sobre Sudán sus historias sus aventuras de veinteañera lo profesional en lo personal pues es un caso no que salen un poquito más de la de la nada Frankie son también hizo su triunfo triunfó en Sundance con su corto eh y habla de su vida y ha conseguido hacer una serie con Showtime pues sobre su vida como madres solteras su propia experiencia en comedia televisiva aguilucho autobiografía idea mujeres afortunadamente que no vienen con ningún Oscar ningún premio sino que son jóvenes Pamela Adlon es joven pero ese es es una eterna secundaria de la industria ha hecho muchísima animación

Voz 3 11:02 no poner rótulos a voces de animación y ha conseguido también hacer su propia serie semiautomático

Voz 1268 11:07 gráfica de una madre ya veterana de una madre ya con cierta edad con tres hijas actriz de normal que que se gana la vida también en el doblaje entonces

Voz 1 11:18 eh en en la comedia televisiva sí que sí que

Voz 1268 11:21 modos la producción a a gente de todo tipo

Voz 1 11:24 después el cine quién encumbrar también a momentos ha ahora tenemos que encontrar contra la nueva Angelina Jolie al nuevo es como uno y lo más no pero hay muchísima gente claro

Voz 3 11:33 lo que pasa es que en ese sentido la televisión las redes sociales todos está fluyendo a una velocidad tan brutal que yo creo que impide que las carreras se consoliden y vemos precisamente de Salma

Voz 5 11:44 allí en el escenario de los Globos de Oro

Voz 2 11:48 la siguiente película dramática es la historia de una madre que persigue la justicia para su hija que fue asesinada y violada cuando la policía no consigue encontrar al asesino o contrata tres anuncios pone en evidencia al jefe de policía y es la manera de decir Times a cabo

Voz 3 12:16 ITA a misa Up es la es el has de esta asociación que han creado las actrices para tienen catorce millones de dólares para apoyar y pagar las demandas de acoso sexual no solamente en el mundo del cine sino de aquellas mujeres que se lo pidan que sí estamos algo más de trescientas actriz si se estabiliza

Voz 1 12:35 en también también ahí a activistas que han entrado y la idea es como ampliarlo a otros campos otras industrias

Voz 3 12:44 bueno es que la película de la batalla de los sexos esta esta tenista salió del armario en en en esa en esa época también querían hacer presente no que la discriminación no solamente en el cine sino en no

Voz 5 13:00 otros ámbitos y aquí estamos viendo a Frances Mc Dormand con su cara con su cara apática

Voz 2 13:09 mientes pero los presentadores vaya restos y dos otra vez tienes que hacerlo todo en todo lo siguiente esquina y mi Alicia Vicario

Voz 5 13:24 Michael Keaton y Alicia Bike Ander ella Saleh negro que decían toda la tarde que no iba a aparecer con un vestido negro quedan cuatro premios por entregarse a The Times

Voz 2 13:35 las últimas horas hemos vistos para mejor película de comedia musical

Voz 5 13:41 eso nos ha mirado quizás trámites déjame déjame salís el gran espectáculo yo a Lady P o pues la ley

Voz 4 14:01 la comedia autobiográfica de Greta Garbo huy hemos visto ya que su protagonista conseguía el premio bueno es uno de los premiados esperado de la noche autor ficción auto ficción indie que gusta unos la vida misma no de comedia del todo no nos nos medias todo

Voz 5 14:22 de paladín del SPD viable de que ella por lo menos

Voz 3 14:24 es una tenía la autoestima alta

Voz 5 14:27 no tenía problemas de anorexia Nadal a día tenía clarísimo que quería irse de Sacramento

Voz 2 14:35 la única persona que debería hablar es Greta Garbo

Voz 5 14:39 y sale su directora guionista

Voz 8 14:43 yo no existe más gracias a la asociación hablar de mis productores por todo lo que habéis hecho gracias a mí reparto tenga en el gran reparto Dios eso es erróneo

Voz 5 15:06 son maravillosas

Voz 2 15:11 todos los demás sólo tengo ocho segundos si quiero gracias a mis padres a todo el mundo en Sacramento que me dieron raíces pero a las que de media permitieron llegar a donde estoy ahora

Voz 5 15:25 tierra bueno pues ahí así que no habían permitido hablar más como a a Guillermo del Toro ya tenemos premios a mejor comedia Lady ver

Voz 0544 15:35 bonito bueno gesto justo gesto el del productor que normalmente este es un premio que recoger los productores no

Voz 6 15:41 lo ha dejado a a la que ante

Voz 3 15:44 admiro y dos por el es que se lo dedicará a sus padres porque con lo pesada que es cierto que si lo si su madre no me lo dedica no vuelve a Steering ni nada vamos

Voz 1 15:56 eso lo era también a Carles Simon cuando reciba el el Goya si lo recibe a sus padrastro sea su tíos padres

Voz 3 16:04 puesto me imagino que sí porque por allí participaron en una en la película su padre decía ella decía que había compuesto la banda sonora que había estado el hermano sí sí sí y que ya había tenido una hermano después osea que sí que lo que pasa es que yo creo que Carlos Simón es bastante más controlada si regresa Lass vería Greta Greta

Voz 4 16:23 a veces poco intensa pero bueno Nos encanta mi sabéis no me encanta Greta te lo juro por sí sola intensidad total quince que anima a Greta no ya de el Calderón tiene una hermana gemela una hermana melliza y te lo has callado está ahí yo creo que el como monologuista el periodista transversal de todo intensa tenía esa deberías hacerte un auto biopic

Voz 1 16:51 a sólo ellos solos

Voz 2 16:53 eh

Voz 1268 16:54 no aquí hay que empezar a hacer comedia televisiva de esta Izarra Frankie

Voz 4 16:58 pues consideraba que con ellos te lo juro ante el otro Chain se dice que tiene las cosas aquí os apoyamos va ser arrestado la noche diciendo que lucía

Voz 5 17:09 Let Meyer denunció

Voz 4 17:12 la reina Isabel Calderón no tienen un leit Night porque los machos pues no se entonces ya tenemos muchísimos temas

Voz 9 17:22 ya hay que pensar que Melissa Mc Carthy es una de las mejores actriz

Voz 1 17:25 desde ley Night por ahí lo dejo que es mi prima

Voz 4 17:28 pues sí no yo como actriz

Voz 1 17:32 buscando trabajo bueno pues estamos ya

Voz 4 17:34 muy cerca del final Pepa tú quieres una mujer tan ordenada vamos a hacer un poco de recapitulación yo puedo decir que mejor comedia ha ganado la viva de comedia

Voz 2 17:47 sí lo no

Voz 1 17:50 hay un vídeo circulando por ahí de nosotros aprendiendo inglés con Alan White Guillermo del Toro mejor dirección también la eh por la forma de agua que se ha llevado mejor banda sonora e Allison Jenny actriz de reparto por Giotto Oña eh Coco película de animación diseñas Artis mejor actor para James Franco acto de comedia en cine y bueno tres al anuncio nos lleva guión ir mejor actor de reparto para San Rafael en televisión bueno de momento sigue todo igual bueno no cuatro para Big Little Lies tres por intermediación y la cuarta por mejor miniserie de Marvel los mis el Massiel dos Mejor Comedia Director Mejor actriz de comedia para Reche no voy a decir es el cuento El agria lleva dos mejor actriz Elisabeth Moss y serie dramática disipadas uno Mejor Actor in más no mejor actor de comedia para así

Voz 3 18:40 Sari osea resumiendo que Nicole Kidman y sus chicas arrasan en televisión y estamos pendientes de Guillermo del Toro a ver qué pasa si su película

Voz 1 18:51 no ganes porque no les ya parece que no

Voz 3 18:54 no va a ganar porque no ha ganado director pero puede ganar el el británico y luego bueno en Ofra pero para presidenta ya total sea es lo que más lo que más nos ha gustado a mí me han París me pareció maravilloso que Kirk Douglas

Voz 5 19:09 que había parecido a veces pues a construir

Voz 3 19:11 ciento un años mi me parece maravilloso que

Voz 1 19:14 todas las producciones que están haciendo últimamente televisión hizo lo que están premiando más es la diferencia aquí todavía no pasa en cambio allí ese arriesgan son diferentes físicos diferentes historias diferentes se habla de lo políticamente incorrecto y eso creo que nos queda una gran lección

Voz 0544 19:33 verdad es que los Goya se olvidaron de pieles

Voz 1 19:36 no no creo que se han olvidado porque estoy ahí y también está nuestro querido de estoy de Costa Il maquillaje maravilloso si no lo hace están ahí nominaciones también pero bueno no yo creo que son olvidados de Eduardo Casanova eso sí en gran creador que va a dar muchísimo que hablar de aquí unos años

Voz 0544 19:56 no porque es una película que se ha hablado que es una película sobre la diferencia el menor

Voz 3 20:02 hombre yo lo que veo también es que el cine y en el cine americano también digamos que le cuesta ser innovador hay una ahí ahí lo de televisión exactamente la innovación está en la televisión bueno la Eloy entran exactamente dos mujeres es extraña

Voz 5 20:20 en áreas Thelma y Louise Susan Sarandon Gina Davis y bueno pues ahí en el escenario

Voz 0544 20:29 si no no a arreglarlo todo

Voz 2 20:32 no no hemos arreglado todo todo habilidad ciento veinticinco años pero tenemos a todas estas mujeres apoyándose entre ellas los hombres también los cinco nominados han van a dar la mitad de su salario van a devolverlo para que más dinero las mujeres no yo creo que esto va a pasar pero es una gran historia entonces es un honor representar mejor actor dramático en una buena

Voz 5 21:09 a año ya es Daniel Davies con el hilo invisible respira con los archivos del Pentágono arraigado es Denzel Washington Ronan J Israel algo de algo que ha querido Goldman por su papel de

Voz 1 21:42 cuando de Winston Churchill precisamente por lo menos el martes lo que no exactamente en lo que no muestra Dunkerque de Christopher Nolan a Los la parte política y Dunkerque es la batalla no tiramos es la batalla como él llega al poder

Voz 6 21:57 además cuenta eso contó Llera Winston Churchill al poder como

Voz 2 22:01 lo primero que se tiene que enfrentar Chopin Larrea por parte de los soldados me sorprendió que se me para no me dice quiero agradecer guitarra enhorabuena a los demás nos ha llenado dos favores se trabajo precioso estoy muy bien acompañado Rice dijo que es fácil de satisfacer lo mejor dentro estaba rodeado qué tristeza inquietud creadas por neumonía recibe sabes que se hace un trabajo un trabajo exquisito no gracias a soportar todo es sexo es a puros que me tuve que fuma de arriba todos los demás Ronnie también el reparto aquí en muchísimo talento me has apoyado infumable no hay alegría trabajar a Maika también gracias al equipo de maquillaje mal yo pues unos artistas inigualables muy generosos teníamos tres aplicaciones también a llores

Voz 5 23:35 han Charlie

Voz 1 23:38 Moscú

Voz 2 23:38 ah y también a mi esposa me hago aguantó mi locura durante sus dos meses me voy a la cama con muy despierto con Gary Oldman que creo que es mejor así que al revés estoy muy orgulloso del instante más oscura porque muestra cómo lo haría las palabras y las acciones pueden cambiar el mundo el mundo necesita goles

Voz 6 24:17 muchísimas cosas que la prensa

Voz 2 24:20 gracias Winston Churchill

Voz 6 24:23 es curioso porque en los últimos meses hemos visto a varios

Voz 2 24:26 hemos visto a Bryant

Voz 0544 24:28 he Brian Cox en otra película sea más Churchill que contaba el desembarco de Normandía también al primer ministro británico como tenía que enfrentarse al desembarco de nombrar Normandía y lo hemos visto a John lírico en la serie The Crown haciendo de Winston Churchill yo no sé de los tres cuál es mejor porque los tres están excelentes Marine falta ver el precio no basta muy bien en la película hay una cosa muy curiosa que es que Winston Churchill hoy no serían y concejal de matarlas Cabanillas del Monte porque es un personaje totalmente incorrecto no correcto por completo por completo borracho que ve que grita a las secretarias que se después algunos momentos lo claros un es un genio

Voz 3 25:09 pues es una cosa curiosa por qué Gary Oldman que que realmente no es un acogido uno de los favoritos en los Globos de Oro hace unos años dijo que parecía que esta fiesta era una chorrada osea que es no le interesaba nada ir pues ahí le tenemos emocionado facha dijo eso en dos mil catorce y aquí le tenemos emocionado y la verdad es que estamos un poco angustiados por qué faltan cuatro minutos dos pero supuestamente esto tiene que terminar nos falta mejor actriz y mejor película de drama van vemos viendo que en realidad podría ser Sally Hawkins en la forma del agua y el drama de de Guillermo del Toro no que da la sensación de que las de las otras películas en la de Spielberg pues se ha quedado se ha quedado fuera la que podría competir tres anuncios

Voz 1 26:04 fíjate que yo mejor actor pensé que iba a ser para Daniel de Luis

Voz 0544 26:07 sí yo también se retira no se retira después de

Voz 1 26:10 estas es como Curro Romero esa factura esto es una película preciosa

Voz 3 26:15 sobre uno Un modisto muy muy neurótico vista basado digamos en la personalidad de Cristóbal Balenciaga ya en efecto dijo que él se iba a retirar al terminar el rodaje pero bueno suele pasar unos cinco años entre una película y otra no

Voz 1 26:33 José haya tenido su momento de derretir de retiro no acierto y ha pasado casos volvió podía o no sabía concluido uno con nada lo lo mismo also va Elda Novelda no no Pepa

Voz 0544 26:45 no lo que pasa es que es verdad que no que está extraordinario pero se nota que es la preparación del personaje el interpretarlo el meterse en él es que les debe provocar una angustia y un desgaste físico y psíquico que hacer luego desaparecer del cine durante años

Voz 1 27:03 ya pero entonces no hace falta que nos ustedes que te que te vas te va sillas volverán a yo no sea anunciarlo bombo platillo me parece como no sé demasiado si no te me retiro a descansar ahora vuelvo lo dices no os voy a hacer cine nunca más claro

Voz 1268 27:22 están Sari que ve ganador de mejor actor es ahora se encuentra en un momento de esa de año sabático así entre comillas porque dice que él no va pro la tercera temporada hasta que no tenga inspiración la tercera temporada no va a emprender ningún no va a intentar crearla ni él que él no trabaja bajo presión y además se ha desconectado de redes de Internet esta esta como haciendo ahí una limpia

Voz 3 27:46 eso me imagino que a la gente que se levanta a estas horas también le gustaría hacer una limpieza y una idea concesión

Voz 5 27:51 eso

Voz 3 27:52 ahora sea quiero decir yo el a todo mi respeto entiendo que que que hombre cuando te cuentan estas cosas de resultaban poco que el cine es una industria también no ir hecho Michael Caine y muchos grandes actores siempre han dicho que ellos trabajan también para comer no entonces cuando Daniel Day Lewis hace esto dice pues no sé cuánto te habrán pagado porque pues hay gente quiso o lo que paga lo que lo que cobra

Voz 1 28:16 zapatos que hace que el peso puede ser él

Voz 3 28:18 el caso es que estábamos no hay momentos de muchísima tensión porque nos faltan dos minutos pero evidentemente

Voz 4 28:26 que esto sea larga se va a ver si queda

Voz 1 28:29 mejor actriz yo me pongo tensa porque aquí fue pero que de Warren Beatty nadie

Voz 4 28:37 o por lo menos a que salgan con vida

Voz 3 28:38 es que yo es que manía claro

Voz 4 28:41 ha que lo de que sale sin

Voz 3 28:44 más sería una manera tremendamente de cerrar esta esta noche en la que se han coronado las mujeres no se corona Big Little Lies la serie de Prada bueno producida por Nicole Kidman inglés francés y Reese Witherspoon y que han conseguido cuatro de cuatro Globos de Oro lo cual es es maravilloso y también otra serie de mujeres el cuento de la criada en el análisis más en las es bueno pues vamos

Voz 5 29:10 ahora sí que vamos a un premio a mejor actriz Isabelle Huppert Islandia Lina Jolie

Voz 2 29:17 vaya Pau en cada una de estas mujeres ofrecieron grandes interpretaciones todas tienen que ser merecen nuestro reconocimiento

Voz 5 29:28 en fin es de cine

Voz 2 29:32 qué es el arte de las mujeres ellas haciendo cosas bellas pero sólo en el cine no en la vida real no tenemos estas son las nominadas a mejor actriz dramática