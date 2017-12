La Ventana (22/12/2017 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 Garvey Marcel

Voz 2 00:07 vicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Mariano Rajoy ofrece diálogo al futuro gobierno de la Generalitat que se constituya tras las elecciones de ayer el presidente ha eludido responder a Carles Puigdemont que esta mañana le ha invitado a mantener un encuentro fuera de España pero recuerda cuáles son sus condiciones

Voz 1487 00:26 haré un esfuerzo para mantener diálogo con el Gobierno que salga de estas elecciones en Cataluña pero como he dicho también un esfuerzo para que la ley se cumpla por tanto y es bueno que yo lo recuerde espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales Ike no se sitúe por encima

Voz 0313 00:46 madera ley no aceptaré que se sale

Voz 3 00:48 es la Constitución española y el Estatuto de Cataluña ni la ley

Voz 4 00:52 que lo haga nadie Rajoy ha defendido

Voz 1667 00:54 la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 0827 00:57 ya ha descartado la convocatoria de elecciones generales

Voz 1667 00:59 anticipadas y opina que los malos resultados de su partido no son extrapolables al resto de España Pedro Sánchez cree que el fracaso el PP si tiene consecuencias evidentemente no se puede ser un partido grande a nivel nacional si se es una anécdota electoral en Cataluña y evidentemente esa es una anomalía que está sufriendo en la política española creo que es justo reivindicar el único partido nacional con opciones de gobernar este país que es capaz de vertebrar social y territorialmente España es el Partido Socialista Obrero Español por cierto que el Tribunal Supremo ha ampliado este viernes la lista de investigados por la organización de la consulta del uno de octubre en Cataluña ha incluido entre otros Artur Mas o la número dos de Esquerra Marta Rovira más cosas el Tribunal Constitucional ha anulado la indemnización de mil trescientos cincuenta millones de euros que aprobó el Gobierno para compensar a las empresas promotoras del proyecto Castor tras su paralización informa Javier Álvarez

Voz 0689 01:54 el tribunal considera que el Gobierno no tenía razón al aplicar razones de urgencia para el pago de la indemnización de mil trescientos millones de euros por la paralización de las obras como consecuencia de los movimientos sísmicos por lo que ha anulado esa indemnización a la sociedad encargada de los trabajos sin embargo el tribunal si dan la razón al Gobierno al aplicar razones de urgencia para paralizar las obras para la hibernación de las instalaciones ante la compleja situación técnica que se vivió durante la inyección de gas colchón que produjeron una serie de movimientos sísmicos dice el tribunal que causaron una notable alarma social

Voz 1667 02:25 ya está en marcha desde hace una hora la operación especial de Navidad en las carreteras en estos momentos las situaciones especialmente complicada en las salidas de Madrid sobre todo en las seis cinco por dos accidentes y la suerte el sonido del día es el de los premiados con el Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad el setenta y un mil ciento noventa y ocho Arturo es uno de los agraciados hablaba con la SER desde un colegio de Vilalba

Voz 5 02:48 todos los años por Navidad sino encargamos unos décimos para profesorado cada uno con los que quiere que apunta los con Pray nunca tocaba claro y esta vez puestos sonó la flauta

Voz 0827 02:58 sonó a Roy tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:03 carriles el Madrid en Madrid la Fiscalía ha pedido al juez investiga el caso Lezo la imputación de una decena de personas que intervinieron en la compra de Inalsa estrecha así el cerco sobre el consejo de administración del Canal de Isabel Segunda en la época en la que Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad Alberto Pozas

Voz 0055 03:18 ella dice que la única razón por la que no solicita su imputación y la de todo su Gobierno entonces es porque la Comunidad de Madrid todavía no ha remitido toda la documentación solicitada el Ministerio Público solicita una batería de diligencias en torno a la compra de la empresa y por parte de Canal de Isabel Segunda en dos mil uno porque dice se hizo de forma opaca perjudicando los intereses generales y a través de una sociedad panameña interpuesta el escrito por una decena de imputación los encima de la mesa entre ellos Arturo Canalda presidente de la Cámara de Cuentas madrileña hay entonces director gerente del Canal Pedro Calvo ex diputado del PP en la Asamblea Juan Bravo entre otras cosas es consejero delegado de Metro entre otros además la fiscalía exige al Gobierno de Cristina Cifuentes que envíe toda la información sobre el Consejo de Gobierno que dio luz verde a esta compra en dos mil uno para valorar solicitar la citación judicial de Gallardón entonces presidente de la comunidad

Voz 1915 03:58 gracias Alberto por lo demás pleno de Presupuestos en la Asamblea en la que se van a aprobar las cuentas del Gobierno regional para dos mil dieciocho y hasta allí ha llegado la resaca de las elecciones en Cataluña Ciudadanos ha celebrado la victoria de Inés Arrimadas ha recibido la felicitación de todos los grupos aunque no de la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes que ha evitado pronunciarse escuchamos al portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado del PSOE Ángel Gabilondo de Podemos

Voz 0313 04:19 Lorena Ruíz Huerta todos estamos muy orgullosos aquí

Voz 6 04:21 en Ciudadanos en la Comunidad de Madrid de lo que ha hecho Inés Arrimadas de lo que hemos conseguido en Cataluña hemos hecho los deberes otros pues no tanto por lo tanto no hemos podido conseguir arrebatarle la mayoría absoluta al bloque independentista felicidad

Voz 7 04:33 los ciudadanos pues con resultados

Voz 4 04:35 primada

Voz 8 04:37 también comprendes que ahora es el tiempo de la política de no dar la enhorabuena al pueblo de Cataluña por la madurez que ha demostrado enviando al Partido Popular al lugar que le corresponde que es el último en el Parlamento

Voz 1915 04:50 tiempo sin cambios en la comunidad sol y cielos despejados esto ahora tenemos quince grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:02 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana con Carles Francino y a las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 4 05:10 cadena SER

Voz 9 05:13 servicios informativos

Voz 2 05:18 en la Cadena SER con Carles encina

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana de que los premios de la lotería alguno especialmente importante hay han vuelto a caer en Catalunya después de tres años de sequía igual puede interpretarse por parte de alguien como una señal de los dioses y hoy hace tiempo que dejé de creer en las señales los dioses nosotros solitos los humanos nos bastamos para montar líos como el que sigue planteado tras las elecciones de ayer en Cataluña eso que Puigdemont define en una conversación que le han grabado en laSexta como que España con la mayoría independentista rivalidad ayer año tiene un pueblo de cojones es verdad tiene razón pero la misma frase exactamente la misma frase puede aplicarse a Cataluña porque de hecho el primer pollo que debería resolverse es el que tienen el que tenemos los propios catalanes entre nosotros como además a maquinaria judicial sigue su curso hoy tenemos más imputados por un posible delito de rebelión hay diputados electos que siguen huidos de España empezando por el propio Puigdemont o en la cárcel y como esto no va a parar no tiene pinta de que vaya a parar como la digestión política va a ser lenta y pesada yo creo que lo mejor es que nos pongamos tranquilos que pasemos la Navidad de la mejor manera posible en que confiemos en que visto lo visto a alguien aprenda de los errores ese sería el premio gordo porque hasta ahora entre unos y otros unos más que otros llevan años nos sin regalarnos ni la pedrea bienvenidos a La Ventana

Voz 10 07:20 simplón

Voz 11 07:24 no

Voz 10 07:28 la tenga ya qué tal

Voz 12 09:46 pues aquí estamos ya da tomándose la Ventana Roberto Sánchez estaría disfrutando de sus vacaciones de Navidad Isaías Lafuente buenas tardes bueno es un abrazo muy

Voz 0313 09:54 desde desde aquí tenemos en Radio Mallorca la adjunto a la dirección del Diario de Mallorca Matías Vallés nuestro cafetero de esta tarde de viernes Matías buenas tardes buenas tardes les oye lo primero que ellos obligado preguntar lo he aspirado a algo no quiere decir que ver siempre repetir las elecciones no repitió el sorteo de Navidad no hasta hasta hasta que Camio está suelen ustedes pilotada nada pero nada nada nada nada cero patatero los he analizado hablabas tu de las señales de los dioses olvida el primer premio el segundo premio el tercer premio y los dos cuartos premios tienen la cifra uno el gordo por partido doble esto es una cosa que sin duda hay que interpretar los ocho quintos pero no sé cómo eh pero no habrá que el saber no el bombo eh en los ocho quintos premios seis ocho ochos Éstas son las leyes que yo creo de lo de la de la lotería que son las que las que tenía alguna bestia toca

Voz 13 10:44 algo no de lotería el arte ya digo en sea o no en algún otro tipo de centros

Voz 0827 10:49 no no porque sé que

Voz 4 10:51 no toca a los los ganadores son de atrezzo todo esto son montajes no existen no conozco a nadie real aquí le haya tocado algo

Voz 14 10:57 la lotería El show de Truman yo sí conozco a alguien

Voz 0313 11:00 estamos a a Maxi en Huerta que contó cómo hace unos años cuando estaban en en Telecinco una media hora antes de que de que saliera al gordo le dijo a una compañera de trabajo hoy X en Ávila a comprar el décimo lo compartimos que hoy dijo no tocó el gordo en fin Inarro lo explicado muy divertido un artículo debían veinte minutos ya ayer lo lo amplió aquí en la en la Ventana en lo mal que lo pasó que fue mañana absolutamente fría son diez detención

Voz 0827 11:25 con él son días de mucha tensión porque es una lotería que se comparte mucho simple la víspera tierra sensación de Wii a lo mejor lo tenía que haber compartido huy si me toca me va a reprochar no haberle ofrecido la verdad es que bueno supongo que será solamente un consuelo pero cuando no toca dices mira por lo menos dictador evitado esos problemas

Voz 4 11:43 es como todo en ese país Isaías acabó muchas veces en los tribunales Theodore a Sastre a la participación hoy llegaría avisado no te había

Voz 0313 11:50 hoy hablando de tribunales Matías esta semana se ha jubilado juez Castro no

Voz 4 11:53 sí sí yo creo que es que es una noticia es decir que un juez de instrucción en un juzgado de provincia su autonómico como es como es Palma como como hay miles que su jubilación si es que sea sea conocido en todas son excesivamente sólo con estas palabras que tú has dicho Carles juez Castro esto ya ya es significativo y el sea José jubilado diciendo que no quería jubilarse y eso que tiene setenta y dos años porque lo ha vivido siempre toda la marejada que la instrucción la la digamos la la Emergencias del del del derecho penal servicio de emergencia del derecho penal y sobre todo que no quería pasar a la historia como solamente el juez que que imputó que sentó en el banquillo a una infanta

Voz 0827 12:28 por cierto que se F S la sentencia definitiva sigue todavía pendiente no pasan los meses ignoto

Voz 0313 12:34 cuánto tiempo llevan ya todavía no hay la vista parecen

Voz 4 12:36 a mediados del año que viene del año que ya está a punto a la media

Voz 0313 12:39 datos del año no enero sino del año dice de sí sí sí

Voz 4 12:41 debe puede haber una una sentencia de conocimiento

Voz 0313 12:44 bueno pues oye Matías déjame preguntarte qué antes os lo comentabas así en plan privado ayer en Cataluña crees que ese voto más a partidos a personas airea su a sentimientos

Voz 4 12:54 sí yo frente al pudor y siendo un poco políticamente incorrecto reivindico el voto me cae bien no o el voto no me cae bien creo que tiene un peso muy superior al que le atribuyen los politólogos y en el la vencedora de ayer aunque no parece que no va a gobernar que es Inés Arrimadas yo ya está claro que las

Voz 0313 13:08 yo ganó Arrimadas triunfó Puigdemont

Voz 4 13:11 ah pero Arrimadas más que ciudadanos esto es lo que yo defiendo decís Arrimadas mujer joven pujante que se ha enfrentado cara a cara el independentismo como ya sólo un modelo de diríamos Juana de Arco por su por supuesto con un indudable atractivo físico yo para meterme en jardines quería decir si Obama Si Obama en su momento hubiera pesado veinte kilos menos hubiera medido veinte centímetros menos hubiera hubiera ganado las elecciones es decir que estamos es una supremacía de los candidatos sobre los partidos como normativa Cirlot lo diré con una con una expresión de de Manuel con Macron Presidente de Francia y dice que los partidos tradicionales están clínicamente muertos viendo lo que pasó ayer con PP y PSC o PP y PSOE en Cataluña creo que Macron puede tener razón y una cosa los dos presidentes ahora democráticos más importante de Occidente que son Francia y Estados Unidos primero no son de ningún partido porque ni Macron ha salido de de los partidos segundo nunca habían tenido una experiencia priva electoral no se ha presentado ni a concejales de de de sus municipios idea de repente son presidentes del Estado es yo creo que esto nos tiene que hacer pensar sobre el peso individual más que las siglas los partido las ideologías y los programas después a mí me conmueve mucho no

Voz 0827 14:17 este esfuerzo que hacemos los periodistas los comentaristas los políticos para intenté entender como si fuera una persona a un cuerpo electoral de cinco millones no que cada uno vota pues pues como le viene en gana y al final es la suma de esas voluntades la que dibuja un mapa que después no es tanto interpretar sino ver qué hacemos con él es decir ahora ya no importaría mucho saber por qué ha votado cada uno de los catalanes lo que ha votado sino con lo que hay en el Parlamento que es lo que podemos hacer y claro nos encontramos con una persona como Inés Arrimadas que ha ganado las elecciones pero bueno salvo milagro no puede gobernar ya una persona que puede gobernar y que se estará preguntando ahora dos meses después si para este viaje eran necesarias estas

Voz 4 14:59 porque yo yo y otras cosas serias ondeando en lo que dices un Arrimadas que no puede gobernar con lo cual la victoria es dudosa de hecho toda la prensa internacional toda el tema de portada ahora mismo el primer tema en todo el mundo es Cataluña seis puede contraerse y el titulares el ímpetu de independientes como el separatismo el secesionismo no

Voz 0313 15:15 dan la victoria de ciudadanos precisamente no sale ayer

Voz 4 15:18 no salía así más pero es un independentismo sin independencia es decir creo que nadie de hoy racionalmente que los próximos tres cuatro años se vaya a plantear de nuevo la la independencia de esto quiénes no han renunciado ya explícitamente y al margen de los tribunales porque también el resultado de ayer vuelve a dar que no existe la famosa mayoría de votos es decir gana al independentismo sin independencia gana Arrimadas pero en realidad no gana y esto que te decía Isabelle esa ese muy importante que es lo que los expertos llaman la sabiduría de las multitudes es decir solos nos equivocamos cuando sumamos cinco millones de votos el el el ochenta por ciento de votantes Salih un resultado correcto es decir ahora el el elector localiza por ejemplo que en el bando constitucionalistas siendo doblar siento hablar de bandos en la la lista más prometedoras Arrimadas se van todos en masa hacia Arrimadas Associació

Voz 0827 16:03 pero esto era flagrante y esto parece mentira que no lo entiendo los políticos porque es lo que pasa en los campos de fútbol en los campos de fútbol hay setenta mil personas cantando un himno es seguramente más de la mitad cantan fatal pero la grada canta bien es decir la suma al final

Voz 4 16:17 pero digamos que lo que vale

Voz 0827 16:19 pues esto es lo que lo que a partir de hoy con la reflexión que proponía Fran Lino con el silencio que ayer proponía algo propio tampoco descalzo yo creo que es lo que tienen que mil por todos lo que ha pasado y lo tienen que mirar también con punto de autocrítica porque también es verdad que el bloque independentista también le han pasado una cierta facturan es decir tenían antes setenta y dos ahora tiene setenta bueno ahí ha habido un cierto cobro que también ellos tendrán que interpretar no como ese Estado opresor que les ha impedido la la independencia con todo lo que han clamado en los últimos meses sin embargo no han conseguido un apoyo mayor parlamentariamente aquel que tenían antes

Voz 4 16:55 yo aquí una cosa ya ya sé que tenemos audiencia infantil muy numerosa pero está claro que la mayoría silenciosa son los padres porque ayer votaron todos los catalanes la famosa mayoría silenciada silenciosa que tenía que salir que estaba oprimida o que no opinaba por fue Sally salió el resultado es el mismo los dos bloques inamovibles pero sí que estoy alguno contigo en tres crisis creo seis en el independentismo porque además vamos a ver si éstos lo lidera Junqueras o Puigdemont que salió muy reivindicado en toda la prensa mundial Puigdemont ya es Puigdemont es decir no es el ex presidente de Cataluña o el presidente de Cataluña o el silo no pues de Montes es decir es una figura política ahora mismo detalla planetaria la lucha entre en los partidos clásicos esto es que decía Macron que está en el ICAM clínicamente muertos PSC y Partido Popular desde luego sí con unos resultados muy desastrosos dice Rajoy que yo con quién tengo que reunirme con

Voz 0313 17:41 ha sido una boutade desde ahora ha salido del alma

Voz 4 17:45 la desaparecer en el sentido de decir para pedirle Arrimadas como lo ha hecho tienes que pedir a como ha para ganar en Cataluña porque lo que ha dicho Rajoy es que el PP en dos mil doce en Cataluña tuvo diecinueve diputados diecinueve que no es mucho pero es una cifra significativa ya ya bajaba tres y luego

Voz 0313 18:01 años señor la última crisis es dentro de sí

Voz 4 18:03 la danos porque quién sería hoy el mejor cartel de Ciudadanos para Madrid para unas elecciones generales pues a lo mejor no soy Alves rivales sería Inés Arrimadas pero estas virtudes personales que ha que ha desarrollado en la en la campaña catalana

Voz 0827 18:14 no corramos tanto juez allí fíjate que hoy les estamos dando vueltas a los números no yo ayer le di vueltas al ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco tiene tres números uno cinco cinco buenos y viviremos quince sabor cinco que son los cinco años que han pasado pues se han quedado con tres

Voz 13 18:31 buenos los diputados quitamos que somos de letras yo me agarro la metáfora de antes de Isaías con lo de la grada

Voz 0313 18:37 el fútbol pasamos de la política al fútbol a ver estamos hablando además de sentimientos de política emocional que es una expresión que está muy de moda mañana tenemos lo que tenemos que es un partidazo entre el Madrid y el Barça a la una de la tarde por cierto en fin una hora horrorosa por aquello del mercado asiático el mercado global del dinero Cerezo dijo el otro día al presidente el Athletic que hay que olvidarse el sentimiento

Voz 15 18:58 con el fútbol que el fútbol es un negocio yeso a alguien no le ha gustado absolutamente nada

Voz 1558 19:05 tengo un amigo que cada año se compra el FIFA para la consola lo primero que hace es cogerse el Real Madrid descender la segunda una temporada entera vendiendo estrellas comprando medianías ir perdiendo adrede una vez logrado busca un equipo nuevo al que dirigir inning ninguno bueno le quiere pero le da igual los principios son los principios mi padre mantiene una relación amor odio con Gabi y sus amigos les regalaron una figurita del capitán del Atleti es un señor ateo que no ha visto ni una escena de Juego de Tronos o El señor de los Anillos porque él no pierde el tiempo con dragones fantasías supersticiones cuando voy a comer los domingos busco la figura en la estantería siesta de frente qué bien si está castigada cara a la pared o tumbada boca abajo se que el último partido será hizo largo mi padre y a Gabi mi hijo tiene tres años y pasa del fútbol pero ha sido accionada somos del Atleti si hay fútbol en la tele y nadie puede rojiblanco pregunto desconcertada cuál de los dos el Athletic sí1 uno viste de blanco les digo que somos el otro mentira un hijo es feo que te salga del enemigo es peor si usted desde el Madrid del Barça hijo del Écija tendrá historias similares con distintos colores eso es fútbol por eso cuando Cerezo dice que el sentimiento en el fútbol se debe perder esto es un negocio no es así sentir indignación por el insultos oficio o pena porque no ha entendido nada por eso también sorprende la pullitas de Simeone a Torres al compararle con Vietto y Gameiro hace pocos goles pero es el ídolo nadie utilizado mejor que él como jugador y como entrenador el factor emocional Ikeda raro que lo menosprecia al hablar de otro cosas el Cholo con Simeone me pasa como con mi pareja no les cambiaría por nadie pero tienen cosas que me alteran en ella es la manía de ir a todos lados con una botellita de plástico de agua la mano botellitas que siempre van nunca vuelven convirtiendo mi casa en el infierno del ecologismo beber agua fría en una odisea en el caso del Cholo es que parta de la base de que todo va a salir siempre mal implante cada partido como si lo normal fue ese ir Pal mandó cero tres a la media hora cuando era un soltero inconsciente nada más cobrar compraba cinco cajas de cereales frontis las guardaba en el armario tras eso procedía a vivirse llegar mi cuenta hasta que en torno al día veinte el cajero informaba de que hasta allí habíamos llegado

Voz 12 21:12 el resto del mes me alimentaba de Asturias bien

Voz 1558 21:16 pues Simeone comería cereales del uno al veintinueve sólo entonces sacaría dinero del banco o un extra

Voz 1667 21:21 model Bankinter su sistema asegura más

Voz 1558 21:24 éxito a largo plazo pero en el día a día o el partido a partido se hace así que cuando sale con cuatro mediocentros contra el Alavés en casa me desespero luego miro la clasificación no pasa porque el fútbol es sentimiento y el sentimiento de ganar es la hostia pero no es el más hermoso el más hermosos cuando caes el todo el mundo cae en algún momento ITE siguen adorando por lo que diste como les sucede a Torres como les sucederá

Voz 16 21:54 no

Voz 13 21:56 dime Guerra buenas tardes hola qué tal cómo estáis atrás queda a gusto eh sí sí sí aquí para hablar del Athletic

Voz 14 22:03 en fíjate que Iñako como saben los oyentes compañero del diario El Mundo y fíjate qué

Voz 0313 22:08 he estado tentado de recortar un poquito algún fragmento el artículo no no no no yo creo que era interesante escucharle verlo y escucharlo en el integramente no y me parece que tiene todo un hilo conductor el relato el argumentario con el que vincula es el fútbol al sentimiento que también podríamos aplicarlo en parte a la política pero que ahora no toca pero está muy bien que te picó lo que dijo el otro día vamos

Voz 17 22:29 sí pero vamos yo creo que a cualquier atlético de cualquier aficionado al fútbol no yo si si lo piensas fríamente no pierde de dos horas de que hubieran ver un partido a veces son

Voz 0313 22:37 tu crees que tú crees que que Cerezo piensa eso o que suya como una una especie de rendición ante la ante la dictadura efectivamente del de del dinero con el fútbol no se lo piensa porque

Voz 17 22:48 porque hacer estamos le gusta el fútbol lo bueno esos que tampoco a nadie les gusta ahí lo dice ya está lo que es bastante cuenta que tiene que vive de dejé millares de gentes que usted les gusta a ellos lo que olvida

Voz 13 23:02 la mayor prueba del del negocio una de las pruebas por si alguien tiene dudas hay del partido de mañana que eso es verdad pero es de verbena

Voz 17 23:09 a día veintitrés una luego al Athletic han día de bajo los niños les da igual les da igual el problema que tiene el fútbol ahora mismo a los gestores Móstoles Cerezo no les gusta el fútbol Mallorca

Voz 13 23:20 la gente cree que los aficionados del fútbol

Voz 4 23:22 hoy debe deberían cobrar por ejemplo que formar parte del exprimer espectáculo con igual calidad que los que los jugadores en el negocio de que desde el que habláis que que que a ti Francino Cal este a su te asusta con motivos es el sobre todo el fabuloso negocio de las apuestas y quiero dar dos clubs no españoles que son los que más amenazan la supremacía española de fútbol del punto que está el negocio que son el París san Germain Manchester City no con una concepción de de multa de multinacional de gran empresa de de control absoluto de fútbol mundial claro

Voz 17 23:50 a este ahora lo sobretodo ha cambiado las normas del juego el preso llegué al Madrid y al Barça y al Bayern un poco a los que sabían que si querían lo tenían les ha llegado el más grande ir lo que pasa es que además es un pez que no se le acaban los fondos desde luego ahora el fútbol negocio Mosbah comer aficionados hasta que esto siga teniendo un poquito sentido que sigamos cantando a Torres aunque sepamos que Torres está como está

Voz 0827 24:11 claro de ese sentimiento en el fútbol Iñako es un poquito asimétrico no porque no lo mismo el sentimiento del aficionado que el sentimiento ya no del entrenador o del presidente de un club sino de los propios jugadores que hoy te manifiestan siempre quise jugar en el Real Madrid mañana te van a decir

Voz 4 24:26 yo siempre quise jugar en el Bayern

Voz 0827 24:29 hemos todos con dos palmos de narices si lo

Voz 17 24:31 el jugador le juzgo menos porque al final jugadores un trabajador todo lo hemos hecho de todos luego está ante una mejor oferta hemos hemos movido y bueno yo eso es razonable es una carrera muy cortas verdad que muy bien pagada pero que también intentan exprimir al máximo para mí eso que más ha excusa tiene que el jugador tiene sentido que los directivos pasta tiene sentido pero pero es una mala idea a largo plazo porque aunque ello se va a veces lo olviden esto es una afición no tira

Voz 4 24:56 en vísperas de del de otro Madrid Barça porque aunque ahora ya hay más selecciones catalanas que que Barça Madrid hay una cosa que tú puedes

Voz 0313 25:04 hemos en cinco años no está mal eh

Voz 4 25:06 lo decía dentro de ese artículo que cogerse al Madrid bajarlo a Segunda lo primero no es sentimiento este sentimiento anti dice dices que lo hace un amigo tuyo vamos a suponer que es un amigo que no eres tú

Voz 13 25:17 no tengo la paciencia que no lo haría

Voz 4 25:19 ha planteado una cosa que me dijo un día Ramón Mendoza el legendario presidente del Real Madrid me dijo los barcelonistas son anti madridistas pero los madridistas no somos anti barcelonistas como como el cómo es esto cómo es necesario serán para ser aficionado

Voz 13 25:31 es como es esto eso es mentira

Voz 17 25:35 yo creo que no es sabes el antiviral el fútbol muchas veces es un Peñato hiciste te sienta adelante un partido sin que sin ir con nadie el fútbol que se diluye mucho

Voz 13 25:44 el normal que cuando juega tu equipo

Voz 17 25:47 intente exposición Arte con alguien normal que con un rival muy cercano quieras que pierdas yo esté siempre que lo haga la normalidad y la broma con el colegas y tal pues que es donde está el problema el fútbol es mejor es mejor si tienes también

Voz 0313 26:00 como enemigo deportivo es es eso pasa en otro en otras facetas de la vida también hoy Ineco y esto esto esto de meter el dedo en el ojo a los a los héroes a los símbolos entre comillas como puede serlo Torres como fue Casillas en el Madrid tuvo lío con Mourinho eso forma parte también de la entrada a lo bestia del del negocio me da un poco de la pérdida de valores en el fútbol o por qué ocurre por qué les mete en el dedo en el ojo a a los símbolos últimamente tanto

Voz 17 26:24 bueno yo creo que en estos dos casos en el de Mourinho llénale Simeone tiene más que ver con una personalidad de descomunales en ambos casos que les que les cuesta entender que nadie les puede hacer sombra Simeone el caso más reciente es verdad que ha salvado al Atleti nadie duda de en la afición del aquí a dos horas y media pero a veces poco dados a tengo que le cuesta compartiera esa operación y yo creo que con Mourinho y Casillas pasaba algo similar yo creo que va más por eso cebos que porque el negocio a Pisón a los ciudadanos yo creo que al revés los ídolos bien a salvarlo lo vimos hace poco con Totti que es un jugador que que

Voz 13 26:57 la gran carrera pero se retiró y fue mundial

Voz 17 27:00 veinte aclamado porque se siguen necesitando eso como yo creo que al revés

Voz 0827 27:06 el Caño Iñako tu hija de tres años ha preguntado ya papá por qué somos de la actriz

Voz 13 27:10 yo me dije sólo quiere que le ponga doctora juguete te el fútbol oye

Voz 0313 27:16 qué te pasa con las botellitas de agua de plástico

Voz 13 27:19 es que es imposible una perdona que te lo pregunto brillar ya que las contándonos su claro claro claro claro pues porque se mueve que todo el rato con una botellica lo hago y la va dejando donde coge otro juegos maíz y agua fría cerveza me regañan pero éste tampoco es la solución

Voz 18 27:35 pero ahora meras cuando un escrito se pone a buscar un defecto de su mujer sólo encuentra éste debe ser una mujer extraordinaria eh

Voz 13 27:41 bueno sólo me atrevo con este oye ya como mañana con quién vas qué vas con alguien mirad lo que hablamos yo ahora debería decir que con el empate

Voz 17 27:50 qué tal cual con el Barça sea les viene mejor que que se deje puntos el Barça claro chicos vamos a ir vida tengo miedo a Love payasos hasta la muerte y al Real Madrid entonces yo prefiera al Madrid irlo

Voz 13 28:03 estando en medio cuanto antes bien tiene orden el Real Madrid y el Real Madrid los payasos de la muerte eso me da miedo

Voz 0313 28:10 bien de dónde vendrá eso no tengo ni idea tú

Voz 13 28:12 se yo creo bien admiran miedo también me da mal rollo tenemos allá algo un poco escondido en algún día descubriremos a Txiki al psiquiatra o deporte yo tengo hay un trauma que en los peli

Voz 4 28:22 ahora el elige Stephen Kay no ahora todo la pienso

Voz 13 28:24 no vamos a verlo no no

Voz 17 28:28 de Oña acercarme a ya Matías

Voz 13 28:31 de las seis futbolística actitudes

Voz 4 28:33 cree este artículo es superior a la religiosa incluso a la política de vamos a los partidos traición traición vamos a la religión pero no al fútbol porque se porque es esto

Voz 17 28:43 la pregunta hombre yo creo que final el fútbol que respecto al religión tiene algo tangibles actúa ganar su titulo lo ve lo toca eso estás contento la remisión no lo saben hasta que te mueras igual cuando descubres que no pues ya está

Voz 13 28:54 el campo

Voz 17 28:57 respecto a la política es un estado de excepción permanente Chailly la es decíamos que la policía polizario si eso al final lo he logrado todo Armengol aparte que sí que tiene que es el el amor incondicional porque pensamos que eso es lo que ya al Partido Popular y mirad en Cataluña tampoco lo que pensé que señal grupis pero sobre

Voz 0313 29:15 la política sí que se sufre partido a partido todas las cosas ya que Díaz Guerra

Voz 13 29:20 bañeras del mundo un abrazo muy grande un abrazo gracias por estar este ratito en La Ventana hasta luego chao

Voz 2 29:26 sí sí que tocará el sorteo de Navidad de la ONCE

Voz 19 29:30 pues pues seguiría a mi vida normal no cambiaría nada

Voz 1667 29:34 de nada cuida

Voz 20 29:36 que toque porque el uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE quiere más de novecientos diez mil cupones premiados y setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros puede que uno te toque a ti comprar

Voz 2 29:51 hay cuestas que parecen imposibles

Voz 21 29:54 inalcanzables pero con tu dificulta eléctrica estará

Voz 2 29:57 todo para afrontar cualquier reto que te plantees

Voz 21 30:00 descubre antes del seis de enero lo último en tecnología e innovación en tu bicicleta eléctrica de montaña paseo o plegable la cien por cien financiada hasta en doce meses

Voz 2 30:10 sin intereses pedalea con lo mejor sólo en El Corte Inglés

Voz 22 30:14 la ropa interior roja no va a evitar que tu coche salga de la carretera beber cava conjuró no va a hacer que resista las tres vueltas de campana convierte las doce uvas no te salva si tocas contra un camión en un cambio de rasante

Voz 4 30:26 de las tradiciones nos salvan vidas

Voz 23 30:28 las costumbres si si viajas estas navidades acostumbrarse a planificar descansos llevar el móvil cargado

Voz 24 30:34 a pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación no te amargas la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior el Gobierno de España

Voz 2 30:46 los viernes Know My Lol

Voz 19 30:48 déjate ha dejado han perdido el trabajo no le ve sentido a nada tenemos líneas no tenemos línea Jarre

Voz 2 30:57 las noches de Ortega con Juan Carlos Ortega le dejó

Voz 19 31:01 al habla con la vidente acatar lo pero yo les pronostico que va a morir en una semana sino al

Voz 2 31:14 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 25 31:22 sí

Voz 26 31:28 sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 2 31:33 como ventana y el funky

Voz 27 31:36 de las

Voz 2 31:43 no conozco muchos otros países donde tanta gente compuestos tan relevantes está en la cárcel

Voz 6 31:50 igual es que no hay tanta borrón país cuánto han mentido Ignacio González la propia Esperanza Aguirre el Partido Popular hemos vivido tantos

Voz 2 31:59 esos ya desde aquel que pese acusado el golpe sin ninguna duda Hora veinticinco con que pesar no digo pero cuantas razones tenemos para mantener viva la desconfianza en estos políticos opinión

Voz 9 32:13 con Ángels Barceló

Voz 2 32:16 es casi a Cuzco cuando la Cadena SER la emisora hotel

Voz 28 32:22 los vi

Voz 2 32:25 pero muy poco como que escuchen

Voz 28 32:28 es una forma de deben de un producto no se al famoso pues esto es lo lo lo oyen lo consume tal vamos a vender un producto se usa muchas veces en la entero a medios de comunicación ya pero es decir que los virus hoy hoy en la Serra lo que pasa que no pueden escuchar la Cadena SER Si pasar que era ser visible quién les puede oir y quién no no no presume está Radio les sea una radio abierta todo sí pero qué pasa con los Bill vale vale de acuerdo

Voz 2 32:57 cada e lata escucha algo

Voz 13 33:03 bueno ya sabéis que todas las mañanas de los sábados

Voz 2 33:05 de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias Ser aventureros verdad Chema

Voz 12 33:10 yo tengo sección nueva es una mezcla de Sexy planes con ser corruptos todas las semanas no esta semana José Luis qué hacemos yo el fin de semana Malú así voy el podcast directamente y me apodo el fin de semana pero si tú estás en directo con nosotros

Voz 0313 33:24 mira tú que yo estoy muy preocupado no duermo porque estoy pensando en nuestro hombre en Corea que será de

Voz 29 33:29 mira ahí les podemos relajar está haciendo eco de Gea pues no sé qué están haciendo en en Corea nosotros hacemos un programa todos los somos

Voz 2 33:39 mañana de seis a siete hora menos en Canarias el aventurero Ser aventureros los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti síguenos también en Ser aventureros punto es y como dice José Luis sino en el podio

Voz 30 34:00 ese desaconsejan las expresiones vulgares prohiben las obscenas blasfema nunca deben utilizarse palabras o frases que resulten ofensivas para una comunidad

Voz 31 34:10 el libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 9 34:18 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 25 34:30 con

Voz 32 34:32 Melchor esta carta estudia gracias rey querido Baker este ha sido bueno a el regalo

Voz 1558 34:40 también quiere Eufor con motor Eco Boost asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad sin perder

Voz 33 34:46 este año no era falta que le pida es el regalo a los Reyes Magos porque ya te lo trae Ford hasta cinco mil euros

Voz 6 34:51 cuento y el mejor equipamiento esta Navidad

Voz 33 34:53 CS financiando con FC van condiciones en por punto ese sólo hasta final de mes Redford de concesionarios

Voz 9 34:58 tú Ron La Ventana Francino

Voz 0313 35:44 es posible que los aviones no sepan que pueden volar lo que sí es seguro es que en estas fechas en Navidad y en otras fechas muy significadas del del año hay un montón de gente que viaja que viajamos en avión no serán la primera vez ni la última en que una huelga de algún colectivo relacionado con los aviones o nos hace la pascua o en fin no nos estropean las vacaciones o lo que sea eso lo hemos comentado muchas veces ese es un conflicto de intereses no está claro dónde termina el límite de uno empieza el límite de otro no bueno pues la justicia un juzgado en concreto ha venido a tomar una decisión que no todo el mundo tiene clara hay una gran división de opiniones un gran debate en las últimas horas por el hecho de haber impedido una convocatoria de huelga de los vigilantes de seguridad lo Oporto de Barajas como hay tanto debate tanta polémica pues es nuestra

Voz 2 36:39 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 36:46 pues así es una jueza de Madrid han suspendido los paros que habían convocado a los trabajadores de Prosegur en el aeropuerto de Barajas durante estas Navidades sostiene la juez que en fechas tan críticas en las que millones de personas Nos movemos para acudir a citas familiares que son inaplazables porque la Nochebuena es la Nochebuena y punto pues priman los inter es generales sobre el legítimo derecho de huelga la de los trabajadores los especialistas andas sorprendidos por una decisión que es pionera los sindicatos andan indignados por esta limitación de un derecho fundamental y muchos ciudadanos supongo que tendrán una mirada Polaris se mostrarán más o menos comprensivos según se sitúen a un lado o al otro del arco de seguridad es un debate recurrente porque la huelga busca lógicamente una proyección pública que se multiplica precisamente en fechas críticas pero también es verdad que los ciudadanos víctimas secundarias de estos conflictos pues también ven vulnerados derechos que deberían ser protegidos así que se abre un debate muy interesante que en todo caso yo creo que merecería una regulación muy estricta para no desvirtuar un derecho fundamental como es el derecho a la huelga también una regulación general porque si queda en manos de un juez puede que trabajadores de otros aeropuertos puedan hacer los paros prohibidos concretamente estos vigilantes y huelga decir que eso sería muy

Voz 1558 38:06 justo

Voz 0313 38:10 Jesús Cruz Villalón buenas tardes

Voz 34 38:12 hola buenas tardes rubia no es profesor de Derecho del Trabajo

Voz 0313 38:15 con la Universidad de Sevilla

Voz 15 38:17 creo que hacemos con esto por donde le metemos mano por dónde empezamos profesor

Voz 34 38:22 bueno empezamos diciendo que los asuntos complejos no tienen respuesta sencilla

Voz 0313 38:27 efectivamente pero pero que también

Voz 34 38:29 eh hay que advertir que la jueza ha dado una respuesta excesivamente sencilla en nuestro sistema de la Constitución prevé que si se hace una huelga que afecta a servicios esenciales de la comunidad la responsabilidad de buscar el equipo abrió la tiene en este caso el Ministerio de Fomento fijando los correspondientes servicios mínimos el el Ministerio de Fomento ya ha fijado los servicios mínimos luego el equilibrio lo ha decidido el Ministerio de Fomento el Larra declamación que plantea la empresa la ante el acceso a una empresa privada la empresa privada no está preocupada por los intereses generales de la Comunidad está preocupada por su particular el interese luego entonces en en la sede de judicial se resuelven hice solventan en otros asuntos distintos creo que la jueza se precipitado bastante en su decisión por muchos otros elementos como pudieran ser el que lo resuelve en veinticuatro horas y que ni siquiera le ha dado audiencia a los convocantes la huelga para que se defiendan calme al final puede que los sindicatos no llevasen razón los convocante pero es que ni siquiera le ha dado tiempo para que ellos expresen su su criterio

Voz 0313 39:45 sí se puede presentar recurso esta decisión oiga o ya no

Voz 34 39:49 la verdad es que el aquí la cuestión es que una medida cautelar pueblo es es Gus rendir Himma contra esta resolución no cabe

Voz 13 39:58 la recuerdo alguno en lo que

Voz 34 40:01 y después se tiene que ver es cuando se vea el asunto de fondo si se tendrá que analizar pero en este momento no cabe recurso

Voz 4 40:09 yo como siempre como espectador desde luego igual que hay una un cine navideño y una literatura navideña Cuento de Navidad veo aquí una sentencia navideña es decir la jueza se ha exprimido todos los argumentos jurídicos pensando en protegerla nada de si quería hacerle profesor culminaron un un un argumento una pregunta a dominen usted va a volar por Barajas estas navidades demuestra sea nos molestaría personalmente

Voz 13 40:30 el humor estuvo

Voz 35 40:32 eso yo personalmente Anonymous familiares míos tampoco pero

Voz 34 40:37 yo procuro distanciar un poco cuando doy mi opinión

Voz 35 40:40 con respecto a as hay afectaciones fatal

Voz 0313 40:44 de todas formas esto lo que abre no creo que abra la puerta pero para entendernos abre la puerta a una especie de convocatorias o reconocimientos de huelga a la carta si se me permite no teniendo en cuenta circunstancias como ésta de unas fechas muy concretas no

Voz 34 41:00 claro es ese es otro elemento a tomar en consideración es decir que quien convoca la huelga book al momento en el que puede hacer mayor daño por aquí hay sectores especialmente sensibles a los cuales no se le acaba de dar solución nosotros tenemos ausencia de regulación de las huelgas que afectan a servicios esenciales de la comunidad esto era una asignatura pendiente desde la transición política el único derecho fundamental que no está desarrollado por ley orgánica es el relativo a la huelga y en particular el asunto candente es el de la huelga

Voz 0827 41:42 sí y usted que cree que se debería regular que necesitaríamos una ley de huelga porque los sindicatos a veces dicen que la mejor ley de huelgas la que no existe

Voz 34 41:50 sí pero la ley existe la la cuestión en España ya existe una yo creo que no hace falta en estos momentos una ley de huelga lo que hace falta una ley para atender a las específicas y muy singulares huelga que afectan a servicios esenciales de la comunidad para el resto la cosa es pacífica de no plantea mayores problemas

Voz 4 42:12 España vive un momento de conflictividad laboral mínima después de haber comparado con años anteriores con con mucha huelgas este es un fracaso de la negociación esto que ha ocurrido es decir tendrían que haber llegado a un acuerdo trabajadores y empresa en este en este caso es bueno

Voz 34 42:25 en este caso también muy claro como todos complejos decía al principio muy

Voz 13 42:28 sí es que los sindicatos mayorías

Voz 34 42:31 varios sí que han llegado a un acuerdo con la empresa

Voz 13 42:33 sí sí aquí es un sindicato minoritario

Voz 34 42:36 me va contra un acuerdo ya alcanzado por los sindicatos mayoritarios ya a la también uno de los elementos de la cuestión de fondo porque la legislación española así que dice que es ilegal aquella huelga que pretende modificar lo que está ya pactado en un convenio colectivo que está vigente

Voz 0313 42:56 a mí me parece muy interesante esto que ha dicho hace un momento el profesor de que hay determinados servicios básicos que deberían en fin ser regulados de manera específica también porque claro admitiendo la complejidad de este tema que estamos abordando hoy me estoy acordando de lo que ocurrió este verano en otro aeropuerto el aeropuerto del Prat en Barcelona a donde durante días y semanas por una confluencia de factores donde había reivindicaciones laborales falta de Planinic de planificación por parte de la administración etcétera hubo colas hubo centenares miles de pasajeros afectados que perdieron vuelos que perdieron conexiones que hicieron colas de entrada de salida claro eso como resultado tampoco es admisible José algo habrá que hacer yo fino quiero hacer paralelismos pero estoy pensando en el lío que decrete Cataluña no sea el Zika y cada uno tiene su cuota de responsabilidad pero si al final resulta Axel que es el que se han hecho mal las cosas algo faltar a profesor

Voz 13 43:46 hablo en el tema laboral lleno de lo claro si yo no no no no bueno hay que hacer mucho en y el otro usted mucho más complicado que plena no

Voz 4 43:53 se habla hablando del tema

Voz 34 43:56 la huelga de aquel verano lo lo que tampoco se puede es no pensar que las soluciones a estos problemas se resuelven en mandando la Laguardia

Voz 17 44:06 la arrumbar los favor puesto de los trabajar

Voz 34 44:08 por eso estaban en huelga mismo tenemos que tener previsto un sistema distinto no no

Voz 35 44:14 siglo utilizará la Guardia Civil para resolver este asunto

Voz 0313 44:18 pues nada Jesús Cruz Villalón profesor de Derecho del Trabajo en el Sevilla gracias por estar un día más a La Ventana eh gracias a vosotros venga feliz Navidad por cierto igual

Voz 34 44:26 sí es Navidad

Voz 30 44:29 se han portado muy bien Iparralde modismo reservamos los juguetes volvemos para regalo y se pueden pagar con el anticipo que ofrece la tarjeta de El Corte Inglés siempre al mejor precio

Voz 2 44:44 este año y los Reyes Magos saben muy bien dónde acudir para que se hagan realidad El Corte Inglés

Voz 36 44:54 recortaron tu reclamando estas Navidades regala el guarda

Voz 32 44:59 un musical irresistible que sólo podrás ver

Voz 36 45:02 di con Sánchez Iglesias y la increíble voz de dominio consigue dos centradas en el guardaespaldas y uno musical punto com

Voz 9 45:13 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 37 45:18 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo de grabamos un anuncio de Feeri cura para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el pleno

Voz 31 45:37 abrimos la ópera una nueva sigue la queremos un recorrido musical por las ciudades que inspirar las principales óperas de la programación del Teatro Real de Madrid el Liceo de Barcelona nuestros días claros serán Mariela Rubio y Rafa Bernardo señoras señores ajusten bien el volumen y prepárense para un viaje musical inolvidable abrimos la ópera

Voz 7 46:00 no todos los episodios en Podium podcast

Voz 38 46:04 con la colaboración de Endesa

Voz 39 46:10 hoy ponemos las luces de Navidad si explota una bomba

Voz 4 46:16 el árbol arbolado

Voz 39 46:18 Bakio porque somos los más a ver

Voz 30 46:23 cuando tienes un buen seguro de hogar no te que seguro te siente segurísimo este mes con un veinte por ciento de descuento El Corte Inglés seguro seguro segurísimo

Voz 22 46:34 la ropa interior roja no va a evitar que tu coche salga de la carretera beber cava conjuró no va a ser que resista las tres vueltas de campana convierte las doce uvas no te salva si tocas contra un camión en un cambio de rasante

Voz 4 46:46 las tradiciones nos salvan vidas

Voz 23 46:48 las costumbres si si viajas estas navidades a costumbre hacia planificar descansos llevar el móvil cargado

Voz 24 46:53 a pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación no te amargas la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior el Gobierno de España

Voz 0313 47:06 me llamo Daniel pongo toda mi pasión en paz

Voz 6 47:08 mira educación y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 19 47:13 que venga

Voz 40 47:15 penalizar no por eso se creo una fundación por Cilic para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación proceder al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 9 47:26 la Ventana

Voz 10 47:29 Carles Francino

Voz 2 47:39 un banquero envidio a batirse no hay correr pero una Vega en su Barbón le llamó bien el cielo Baby en el martes su bar Cole

Voz 41 48:45 hace pocas fechas tuvimos aquí en La Ventana la oportunidad de charlar con José Luis Perales a propósito de su segunda novela que es la segunda que escribía yo hoy traemos música a colación porque resulta que esta tarde el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión

Voz 0313 48:58 de las Medallas de Oro de las Bellas Artes este año en total son veinticuatro galardonados en la lista aparece el nombre de de Perales otros ilustres también del mundo de la música como Luis Eduardo Aute en fin no sé Andrés Rábago El Roto el actor Andy García el cocinero José Andrés el escritor Jordi Sierra i Fabra Lolita María Luisa Merlo hay un montón de gente importante en esto de la de la cultura de hecho el motivo que era el el Ministerio de Educación Cultura y Deporte para otorgar esta de reconoce cimiento es abro comillas a las personas así y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural hoy han prestado notorios servicios en el fomento desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico que a mí me hace ilusión comentarlo porque está lista de de personas ilustres de la cultura yo creo que es un poco una mezcla de candidaturas candidaturas como las de los políticos premios como los de la lotería los regalos que nos hacen con su con su trabajo con su apoyo esa opción en casos como el de Perales o el de Juan Echanove con tantos años verdad Matías de de de carrera a la a a las espaldas que vamos su aportación si pudiera medirse números sería yo creo que realmente estratosférica sí

Voz 4 50:13 además me sorprende la constelación es decir creo que un ministerio que cualquier institución oficial en concreto misterio acierte con Juan Echanove con Luis Eduardo Aute como te decía donde la las cuatro y diez la canción la solidez es una filosofía vital es el equivalente al Mediterráneo de Serrat interiores el Mediterráneo de he visto en la meseta sobre sobretodo el roto que es la editorial más densa y más profunda que se publica a diario en la prensa española no miro el roto