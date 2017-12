La Ventana (22/12/2017 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 3 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias la Fiscalía estrecha el cerco sobre

Voz 1667 00:14 a Alberto Ruiz Gallardón en el caso Lezo llama a declarar a tres exaltos cargos de su círculo cercano pide que se identifique a quienes autorizaron una de las operaciones clave de esta investigación la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel Segunda informa Pilar Velasco

Voz 1743 00:28 en un escrito remitido al juez García Castellón Anticorrupción califica de irregular el desembarco del canal en Latinoamérica a través de la compra en dos mil uno de su filial y NASA con claros indicios de sobrevaloración en la operación por valor de setenta y tres millones de dólares se hizo sin cobertura hay autorización utilizando empresas en los paraísos fiscales de Panamá y Uruguay y aprobada por el Consejo de Gobierno con Alberto Ruiz Gallardón al frente entonces presidente de la Comunidad de Madrid la Fiscalía pide una amplia batería de diligencias entre ellas la completa identificación de los miembros del Gobierno de Gallardón que firmaron la operación la citación de catorce personas en calidad de investigadas entre ellas el presidente del canal con Gallardón al frente Pedro Calvo documentación de manera urgente al canal y a la comunidad

Voz 1667 01:06 resaca electoral en Cataluña el nuevo Parlament debe constituirse antes del próximo veintitrés de enero Esquerra Republicana ofrece su apoyo a Junts per Cataluña para formar gobierno con Carles Puigdemont como president la número dos del partido Marta Rovira ha demandado garantías a Moncloa para que Puigdemont pueda volver a España

Voz 4 01:21 si el precio Amón que ha dicho que propondrá su investidura a nosotros nos hemos puesto a disposición de todas las negociaciones oportunas estamos pidiendo al Gobierno español y en concreto al presidente Rajoy que el señor Puigdemont que el preso pueda volver a Cataluña y se pueda iniciar estas negociaciones con mucha tranquilidad con mucha más madurez democrática

Voz 1667 01:45 el Constitucional ha tumbado la reforma impuesta por la mayoría absoluta del PP para cambiar el sistema de elección del presidente de Radio Televisión Española informa Adela Molina

Voz 1915 01:54 el Constitucional no entra en el fondo de la reforma que aprobó el PP que supuso que pudiera designar a dedo al presidente de la Corporación pero si dice que no puede hacerse por decreto ley José Miguel Camacho es portavoz socialista en la Comisión Mixta para el Control de Radiotelevisión Española

Voz 5 02:07 hay que recordar que lo que hizo el Partido Popular fue reducir el número de miembros del consejo de administración sacar a los sindicatos de ese de ese consejo vía decreto ley que y eso es lo que el tribunal

Voz 1915 02:21 el portavoz socialista señala que la sentencia llega cinco años tarde y una vez que se ha producido la modificación de la ley que afecta a RTVE por lo que es más una victoria moral reconoce que efectiva

Voz 1667 02:30 aquí en Madrid estamos pendientes hasta ahora de un incidente en la red de Cercanías un tren ha chocado contra la Opera de la estación de Alcalá de Henares hay unos cuarenta heridos en principio ninguno de gravedad deportes Toni López

Voz 6 02:41 mañana se juega el clásico entre Madrid y Barça cristianos entrenando con normalidad inervarse la noticia es la no convocatoria de Deulofeu a pesar de los pocos efectivos en ataque por la lesiones hoy dos partido al mar de la diecisiete a las siete y media Betis Athletic Club a las nueve y media Español Atlético de Madrid cinco y tres cuatro tres en Canarias

Voz 1915 02:59 cada mes lo acaban de escuchar en Alcalá de Henares al menos cuarenta personas han resultado heridas leves tras el choque de un tren de cercanías en la estación de la localidad más datos Alfonso Ojea

Voz 3 03:08 sobre las tres y media de esta tarde la unidad de cercanía

Voz 1915 03:11 es que finalizaba trayecto en Alcalá de Henares ha estrellado contra el tope de la vía situado al final del andén de esta estación no se sabe todavía las razones del impacto pero el tren no ha podido frenar con la rapidez necesaria escuchamos a las emergencias de la Comunidad a su portavoz Javier Chivite el equipo

Voz 7 03:28 bélico el suma uno uno dos ha tenido ya alrededor de cuarenta personas todavía desconocemos

Voz 8 03:33 sí heridos de gravedad el

Voz 7 03:36 la inmensa mayoría de esas atenciones sanitarias son a personas que han sufrido una crisis de ansiedad o qué

Voz 1915 03:43 en tan contusiones Los heridos están siendo atendidos en el lugar por los efectivos de las emergencias del Summa uno uno dos la ex alcaldesa de Algete entre dos mil siete y dos mil trece la popular Inmaculada Juárez desvió cuarenta y un mil eu

Voz 3 03:55 los de dinero público para pagar la comunión de su hijo uno

Voz 1915 03:58 informe de la Guardia Civil concluye que la trama Púnica organizó la celebración después cargó los gastos a contratos Municio

Voz 0827 04:04 al ex SER Madrid Norte David Guerrero la Guardia Civil

Voz 1554 04:06 localizó en el ordenador de la sede de Warner Music una carpeta con el nombre Algete comunión con numerosas fotografías una celebración donde hubo carpas catering castillos hinchables una actuación de marionetas no faltó ni un detalle para celebrar la comunión del hijo de la que entonces era alcaldesa del Partido Popular en el municipio Inmaculada Juárez los agentes en un informe entregado ya al juez encargado del caso afirma que se desviaron cuarenta y un mil ochocientos euros de dinero público para sufragar este evento indican que no se facturó nada alcaldes y sin embargo el administrador de determinar si José Luis Huerta o imputado consiguió de dos mil siete a dos mil trece adjudicaciones municipales por uno coma siete millones de euros

Voz 1915 04:43 a las tres de la tarde ha comenzado la operación especial de Tráfico para estas navidades a esta hora los principales problemas están en las seis sentido A Coruña a la altura de Las Rozas donde un accidente está causando hasta diez kilómetros de retenciones tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana ya a las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 9 05:16 última jornada del tercer capítulo

Voz 2 05:20 este viernes a partir de las siete de la tarde una hora menos en Canarias hay Liga ahí

Voz 9 05:25 el ruso

Voz 2 05:29 dos partidos en juego dice el Benito Villamarín Betis Athletic Club de Bilbao desde Cornellà El Prat el partido del y libre Espanyol Atlético de Madrid

Voz 11 05:43 además

Voz 2 05:44 a los trenes baloncesto europeo y lo todo a través de nuestra aplicación móvil en Cadena Ser punto com onda media de tu ciudad Dani Garrido bienvenidos a Carrusel deportivo gracias a todo el mundo Josean Paredes por escuchar la radio vengarse

Voz 9 09:19 este fin de semana en La Script Woody Allen físico la listo dice que exagero recuerdos infantiles pero juro que me crié debajo de la montaña rusa del parque verlo porque hay Lane pero menuda jetas y estos Annie Hall no puede ser que estrene la misma película otra vez no no Pepa es una comedia nostálgica ambientada si en el mismo lugar de Annie Hall pero con Kate Winslet haciendo de camarera de pasar aquí soy la criar tengo que quitarte el plato yo también mira Woody Allen estar sobrevalorado además seguro que los terapeutas le dan el tres por ciento las cajas para decirme espera bueno deja que los oyentes decida por sí mismo este sábado por la mañana a las siete y media en el podcast y la sesión golfa no lo veo el cine escrito

Voz 25 10:05 eh

Voz 26 10:07 sí

Voz 27 10:10 la Ventana

Voz 9 10:13 con Carles Francino

Voz 3 10:48 son las cinco y diez minutos de la tarde las cuatro y doce en Canarias vamos a meternos Isaías en nuestra penúltima unidad de vigilancia lingüística del activamente venga Eva

Voz 28 11:02 no

Voz 0827 11:05 ahora

Voz 29 11:08 los débiles a localmente moderados con la cota de nieve que se situará en los quinientos metros subiendo al final del día a los ochocientos mil metros a los ochocientos mil metros

Voz 30 11:18 el recién nacido fue trasladado ayer con problemas cardíacos desde el hospital maternal de Pamplona al neonato de treinta y seis años debidas de treinta y seis años de vida se le detectó una cardiopatía Navarro tuvo un gasto medio

Voz 29 11:30 de dos de de dos millones doscientos treinta y tres mil euros de dos millones doscientos treinta y tres mil euros junto a ello comentarles

Voz 31 11:39 otros acuerdos como es la autorización de un gasto plurianual de un gasto plurianual de uno coma setenta y dos millones de euros

Voz 32 11:46 no hubo esa penetración entre toro torero esa penetración entre toro torero para conseguir que disfrutas hemos más de la corrida

Voz 33 11:55 la película Las brujas de Ferran Mundi de esta Rahmouni robarle móviles se agarra mucha garra

Voz 29 12:03 murgas grupos esas las Lucas

Voz 33 12:07 el de oro a Ramón su barra Murgui siempre me equivoco comentarista podemos cometer

Voz 9 12:12 error iban los errores rápido hay que emitir esta cinta esta capaces esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias esquíes esquíes de V unidad de vigilancia

Voz 0827 12:30 las trufas y si no lo repetiré que unidas para debería tuvimos en Pamplona la semana pasada bueno ayer se celebraron las elecciones en Cataluña más de uno se llevó un chasco que tal y como lo define la Academia en su diccionario es la decepción que causa a veces un suceso contrario a lo que se esperaba dije suta Francino que que el ejemplo que recoge el Diccionario parece profético porque el ejemplo dice buen chasco sea llevado Mariano esto lleva ya años en el diccionario pero hoy desde luego adquiere tintes profético nos lo ha rescatado Irene a Castro que es una compañera de eldiario punto es y me parece divertidísimo es una mina siempre el Diccionario bueno no sabemos hacia dónde iremos a partir de ahora pero cerramos un capítulo que se abrió en lo más inmediato el pasado uno de octubre con el referéndum ilegal Un día en el que sucedieron cosas que nunca hubiéramos querido ver algunas que desconocíamos hasta ahora resulta que además de cargas policiales al parecer hubo algo mucho más inquietante dos dice devorador

Voz 34 13:26 Pekín aún se espera que aporte algún dato sobre las terribles agresiones sexuales de la policía agresiones sexuales de la policía el uno de octubre aplaza Honda fueron sexuales

Voz 0827 13:36 pero sencillamente cargas policiales y hoy veintidós de diciembre pues que te voy a contar Francino que tú no sepas hoy es el día de la lotería por excelencia secundaria mente el día de la salud y cómo no el día de los números sabemos que siendo de letras esto de los números es una piedra con la que solemos tropezar cuando narramos partidos

Voz 35 13:58 eso es que efectivamente porque mete el tiralíneas tres tres tres seis seis tres trece trece repito tres arriba y tres treinta y seis para acabar no lo son

Voz 0827 14:06 da pie cuando manejamos ordinales algunos un poquito extravagantes

Voz 36 14:11 cero cero ocho partido lleva sin ganar el equipo Mahdi amarillo que suma cuatro de veinticuatro se queda en la posición décimo catorce con catorce puntos recibo catorce en décimo catorce

Voz 0827 14:21 la posición décimo catorce también erramos a veces al dar un número de teléfono por ejemplo nos dice Rafael Urturi

Voz 37 14:27 queremos sus mensajes de voz por Whatsapp al seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el XXXIV delante sino es llaman de España con el XXXIV delante sino es llaman de España

Voz 0827 14:39 los llaman de España no es necesario cargar el XXXIV eh

Voz 6 14:42 antes en todo caso si uno llama desde fuera hay claro

Voz 0827 14:44 esto nos pasa en días normales cuando llega un día como el de hoy pues entre los nervios y oye que somos de letras repartimos premios por encima de nuestras posibilidades nos ha sucedido esta mañana cuando apenas comenzado el sorteo ya repartimos los premios de este año de la próxima década

Voz 34 15:01 Teo sigue adelante estábamos aquí lleva a ello echando cuentas del dinero que ha repartido esta administración de Catral cuya dueña estaba tan nerviosa horas hablando contigo es que se ha vendido todo ha vendido cincuenta y cinco series a quinientos mil euros por serie veintisiete mil millones

Voz 38 15:16 las euros veintisiete mil millones de

Voz 9 15:19 euros eso ostras ostras es cuántos punto

Voz 3 15:21 desde el PIB unos cuantos puntos del PIVE teniendo en cuenta que

Voz 0827 15:24 la lotería reparte dos mil trescientos ochenta millones creo que son los veintisiete mil Greg que repartimos a las nueve y media nos darían para muchísimos años y esta mañana el sorteo ha tenido como protagonista a una niña de San Ildefonso pequeñita le costaba llegar para introducir la bola en el alambre para rellenar pues prolongaba lo de los mil euros hasta el infinito larga

Voz 39 15:45 para poder llegar hasta el otro lado se alarga mucho lo que canta

Voz 9 15:49 hemos escuchado

Voz 40 15:52 sobre todo la pum algún servirlo medirlo que dura

Voz 0827 16:14 entonces la niña era para comérsela tanto tanto que nos hemos comido su nombre la hemos estado llamando Noelia pero resulta que no

Voz 41 16:25 muy buenas días Ashton ni estoy con María Jesús que es la madre de Nerea hay que aclarar que la niña la que hemos está llamando Noelia la niña que se ha convertido en la protagonista de este sorteo en realidad se llama haya es haya quién ha conseguido levantar este teatro

Voz 0827 16:38 pues de Noelia haya hay una pequeña diferencia buena oye en los nervios que también atenazan a los loteros que reparten suerte y a veces les falla la concordancia como a Juan que hablaba esta mañana de lo bonito que es su pueblo Madrigal de la Vera

Voz 42 16:51 me voy a un pueblo muy bonito porque justo estamos aquí en Al Qaeda drama actor es un pueblo muy bonito o que un pueblo que tenemos mucho agua o que la Vera tiene mucho agua

Voz 0827 17:02 damos fe de que la Vera es una comarca muy hermosa Madrigal de la Vera es un pueblo muy bonito tiene agua pero tiene mucha agua Hinault mucho agua será el agua pero será mucha o demasiada o poca agua hay que concordar también está feliz y nerviosa Maite propietaria una administración en Laguna de Duero de la que se ha hecho cargo hace muy poquito tiempo se tiró a la piscina Nos ha dicho hice puso manos a la obra bueno o algo así

Voz 43 17:28 pues sinceramente es un pueblo que a mí siempre media o mucha atención ni por porque no porque no la estación lleva aquí tiempo el anterior dueño lo dejamos aquí dije obra ponernos a las obras

Voz 3 17:42 manos a su hermana sala soberanas a las hora bien

Voz 0827 17:45 me ha gustado mucho porque además es lo que hacía yo cuando entraba en la cocina de mi madre echar manos a las obras de de las comisarías de mi madre que estaban larguísimas y nos ha gustado mucho también como el oficio de vigilante se ha extendido incluso entre los niños y niñas de San Ildefonso ellos hoy no se han equivocado pero sin embargo han tenido que corregir algunos de sus mayores

Voz 9 18:05 el premio a las doce y treinta minutos pidiendo ver la bola detenidamente el número veintidós mil doscientos cincuenta y tres premiado con doscientos mil euros en cada serie con sesenta mil euros en cada grasa ahí pueden de doscientos mil

Voz 0827 18:36 pero bueno ya dejemos la lotería hay vayamos con nuestra pedrea José Manuel García y José Luis Gutiérrez llaman a Marta Fernández a la Unidad de Vigilancia nos contaba esta semana que siendo fan de la saga de La Guerra de las Galaxias aún no había podido ir a verla por unos motivos laborales un poquito redundantes estoy esperando

Voz 19 18:53 la sesión golfa porque quería haber ido ayer a ver la película pero no pude por motivos laborales de trabajo por motivos laborales nueve trabajo laboral

Voz 0827 19:02 desde trabajo que es lo que suele ser un motivo habrá de trabajo un motivo de trabajo un motivo laboral buena veces no sobran las palabras y a veces Nos faltan las letras es lo que cree Mario Suárez que le pasó a Inés Arrimadas al referirse al mes de septiembre

Voz 44 19:16 eh vamos a ver estos señores ya sabemos lo que nos ofrecen cero realismo viven en Matrix mira por ejemplo un dato solamente en el mes de septiembre en el mes de septiembre la creación de empresas en Cataluña bajó un treinta por ciento

Voz 0827 19:30 metida en el mes de septiembre lo tiene interiorizado porque lo dice dos veces septiembre que seguramente vendrá del catalán

Voz 3 19:36 el satén eh si bien entonces

Voz 0827 19:39 Mario lo considera un error o un catalanismo pero pero no lo es no lo es Mario he porque ambas formas están recogidas en el diccionario y además no recientemente desde hace doscientos años en mil ochocientos diecisiete entró la palabra septiembre también tenemos el adjetivo séptimo Hinault séptimo y además lo tenemos en el diccionario sin ningún tipo de acotación que señala que esas formas son vulgares o coloquiales sin embargo ojo otra obra de referencia de la Academia que es el Diccionario panhispánico de dudas sí que aclara que en el uso culto Se prefieren en castellano las formas etimológico séptimo septiembre Hinault séptimo setiembre después todas las palabras de la misma familia eh septuagenario no os septuagésimo siempre siempre siempre conservan la pe pero diríamos no estamos aquí ante un error hay errores que además pueden que no sean dependiendo de la intención subjetiva de quién habla es verdad que a veces confundimos por ejemplo lo posible con lo plausible como nos señala nuestro vigilante Andrés fue arenga

Voz 1715 20:43 dejadme que escuchemos lo que decían en la hora anterior Paco Martínez del PP Aitor Esteban del PNV Julio Rodríguez de Unidos Podemos Odón Elorza el PSOE Carlos Carrizo sea de ciudadanos y Carles Campuzano del PDeCAT ante la hipótesis insisto plausible ante la hipótesis insisto plausible de que efectivamente el próximo presidente de la Generalitat sea alguien que hubo está en la cárcel o está fugado vamos

Voz 0827 21:04 saber hipótesis plausible una hipótesis plausible es aquella que es digna de aplauso hombre queda un poquito raro y que alguien considere digna de aplauso la posibilidad de que sea presidente de la Generalitat alguien encarcelado o fugado e incluso también posible porque tampoco creemos que sea en este caso en este caso concreto porque no sería posible que estando encarcelado uno pueda ser presidente de la Generalitat pero en todo caso tenemos que diferenciar entre lo que es posible

Voz 45 21:30 y lo que es plausible por el banco

Voz 0827 21:37 dupla esta canción de Serrat ha sonado mucho en las últimas semanas cuando hemos hablado de Cataluña hemos aprendido mucho catalán en los últimos tiempos a veces con malas traducciones del catalán al castellano por ejemplo hechas por algún candidato en este caso Carlas mundo que fue conseller de Justicia es de Esquerra Republicana Yuso el verbo recapacitar Cataluña

Voz 46 21:56 el dieciséis por ciento de la población el veinte por ciento de PIB cierre captan se recaudan en Cataluña el veintitrés por ciento de todos los impuestos que capa negra en el conjunto del Estado ser K

Voz 0827 22:09 el recibe lo repite y esto también los viene del catalán y el castellano sería Se recaudan ambos verbos es el catalán y el castellano beben de la misma palabra latina que es de captar tarde o decapitar pero en castellano aquella P al serbio siglos se fue perdiendo si buena vez los políticos elijan sin interferencias de paso por ejemplo a Martínez Maíllo que en vez de decir lapidar dijo dilapidar yo hombre hablando del enemigo del contrario no selló

Voz 23 22:36 no poseo más que otra cosa que dilapidar al contrario que dilapidar al contra ciertas al Partido Popular

Voz 0827 22:41 pues bueno suponemos que se refería metafóricamente a lapidar al contrario hemos hablado del Mediterráneo pero también nos hemos referido a otros mares alguno de cuya existencia o cuya existencia desconocíamos nos dice Teresa Colomer

Voz 1743 22:55 pues son huevas de pez esturión

Voz 38 22:57 hembra y el más caro y el de mejor calidad Cell de él

Voz 9 23:01 Marc Cartes y el más caro es el de inmediata

Voz 0827 23:06 ante Caspio eh corregimos aquello del mar Carpio que bueno ni siquiera podría ser un mar lleno de carpas porque creo que la carpa es un pez de agua dulce lo es sino de agua salada pues bueno no sólo hemos cambiado el nombre de esta mismos rebautizado alguna empresa como Acerinox esto lo escuchó Sara García

Voz 6 23:25 el Ibex treinta y cinco cierra en los en los diez mil doscientos treinta y cuatro puntos por valores hacen hacen

Voz 0827 23:33 más de un uno coma uno Eric una tarea estéril

Voz 6 23:35 a personal sí hubo un negocio de de alguno de los com

Voz 0827 23:38 bañeros de exterior pero no es a cero Knicks sino que es

Voz 3 23:42 Acerinox Acerinox bueno en fin letras

Voz 0827 23:44 que bailan o letras que se cuelan sin ser invitadas nos dice Mario Suárez

Voz 19 23:49 lo que significa que las líneas de más afluencia las que pasan por el centro apenas se va a notar aunque en las de la periferia podrán pasar hasta

Voz 47 23:55 veinte minutos tardó veinte minutos entre un tren y otra

Voz 0827 23:58 teníamos tren teníamos otro escrito en los coló esos veinte minutos menos coló una letra a veces lo que sucede es que la cambiamos de repente un hueco se convierte en un huevo haya dando lugar a situaciones un poquito surrealistas

Voz 1148 24:15 la otra novedad en la convocatoria es que muerde

Voz 48 24:17 Carlos Vela jugará su último derbi con la Real Sociedad

Voz 1148 24:20 para el huevo huevo deja de la convocatoria por

Voz 48 24:22 yo no dista

Voz 0827 24:24 bueno un jugador ocupando el huevo de otro es otra de las imágenes

Voz 3 24:28 que lo deje algo quite perturbadores oye

Voz 0827 24:31 nos leamos Hinault damos con la tecla dice Mario Suárez por esto que escuchó por ejemplo en la

Voz 6 24:36 la moderna una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía la Agencia Tributaria ha permitido la incautación la incauto sido la incauto la incauta juego como un incauto así espera que la propia darle la no en cauta acción cine quinientos veinte kilos

Voz 0827 24:58 Dolón bien alguno pensará que nos podemos un poquito persiguieron en la Unidad de Vigilancia bueno pues si ni mira nos vamos a poner pesqueros con la palabra persiguieron que Teresa Angulo comer es muy bonita pero no sé si siempre significa lo que queremos que signifiquen y esto se lo escucho a Carlos Latre al valorar la actuación de un concursante de Tu cara me suena

Voz 49 25:18 a pesar de la maravilla de actuación y lo bonito que ha sido me voy a poner un poquito pero me voy a poner un poquito pesquero porque creo que yo he notado hoy a Miguel un poco forzado

Voz 0827 25:28 no entendemos perfectamente Begic cero puntilloso pero tiene razón Teresa la palabra liguero no está recogida en el diccionario aunque la usamos con frecuencia para eso referirnos alguien excesivamente puntilloso sí que registra el diccionario el femenino persiguiera que hace referencia a esas cosas que sintió no gran provecho nos ponen en problemas o dificultades eso es lo que significa Higuera IPE giro de momento no está en el diccionario

Voz 9 25:58 otros eh

Voz 0827 26:11 bueno decíamos que hay algunos errores que depende a veces de la subjetividad de quién pronuncia una palabra pero hay otras cosas que son indudables por ejemplo algunos verbos mal conjugado es Alfonso Sanz nuestra este apostaban que es un poquito irregular

Voz 50 26:24 confiaban en que pudiera producirse algún tipo de trasvase pero poco parece que vamos a una dinámica donde el electorado

Voz 0827 26:31 que ha puesto que apuesta por los partidos nacionalistas Studies el electorado

Voz 6 26:34 se aposta en este apostar

Voz 0827 26:36 el electorado que apuesta sería lo más correcto pero hay otro verbo apostar que ese sí que regular que es el que se refiere a poner una o más personas según determinado opuesto para algún fin en ese caso que uno se puede apostar uno se aposta David Curiel escucho en Radio Marca este freidora que le dejó un poco frito

Voz 51 26:56 número uno de la temporada que viene en Liga en Primera División sólo en primera tendremos el vídeo arbitraje supongo que desde ayer eh te han traído a preguntas no te han traído a preguntas no sean Figa preguntó

Voz 0827 27:08 bueno la verdad es que suena un poquito raro pero recordamos que es uno de sus versos que tiene los dos participio se Fresnedo frito aunque cuando utilizamos el participio como adjetivo solamente utilizamos frito una diríamos me he comido dos huevos fritos siempre diremos luego fritos pero en este caso se puede admitir esa forma ir Rafael Urturi nos envía este hubieron por hubo

Voz 3 27:30 el pasado fin de semana si es por naves fuera

Voz 1148 27:32 la Roda tuvo hubieran hubieran dado

Voz 3 27:35 los dos empieza viene dice un poco riego

Voz 0827 27:39 corrige mal corrige para caer finalmente en el error y Arturo Obregón también nos envía este reducir Heron tan regular que al final termina siendo irregular

Voz 52 27:49 la recibo desde el inicio de el trabajo desde hace mucho tiempo ir con la cantidad no pues yo tenía tres pagas extras en la reducción donados en la reducción donado

Voz 0827 28:00 la reducción a dos lo correcto hoy es redujeron pero veremos Francino yo tengo la sensación de que esto se está extendiendo en un futuro no sé si dentro de veinte de treinta de cuarenta años no sé si esto será error en el BOR duro bueno pues vamos con algunos refranes dichos frases hechas que después les hacemos abrimos el telón con esta frase con la que comienzan algunas adivinanzas la desear el telón y aparecen

Voz 9 28:31 bueno pues hay una nueva versión con poco gore que escucho

Voz 0827 28:34 a tu Mario Suárez

Voz 9 28:36 la gira abre el talón

Voz 6 28:39 qué tal nos abre el telón otra verdad

Voz 0827 28:44 piezas L puede abrir el talón lo de romper una lanza que nos ha dado mucho juego en esta unidad pero esta versión surrealista que nos envía Alfonso Martínez es fantástica la escuchó en A Vivir Euskadi

Voz 53 28:55 a través de Linkedin mal se veía somos Junta de madre mía esa según tu hija había eh no me cabía poner acabas de confirmar pero no había ningún tipo de danza pero no había ningún tipo de danza pues ahí lo pueden encontrar

Voz 0827 29:06 no me cabía ningún tipo de Lanza claro le preguntan si somos punto de lanza hoy en vez de decir no me cabía ningún tipo de duda dice no me cabía en ningún tipo de Lanza que menos mal porque podría matarlo y tampoco habíamos escuchado nunca esta expresión que nos envía Alfonso Martínez

Voz 54 29:20 yo creo que ganar cinco títulos es espectacular hoy yo creo que era un título que algunos lo verán muy importante otros menos importante depende a cada uno por dónde le del agua por donde le duela

Voz 0827 29:32 agua agua depende a cada uno por dónde le del agua me he metido una palabra WADA agua perdón hay un montón de frases hechas con la palabra WADA agua vacía Ríos pero esto pero ésta no la concretamente será no la he encontrado bueno tenemos también este toque a muertos que nos envía Arturo Obregón

Voz 17 29:49 este mismo sido ni aprobación de la ley italiana de testamento vital muchos Parra Costa

Voz 9 29:56 los campanarios

Voz 17 29:57 parroquias sentó que a muertos que han muerto

Voz 0827 30:01 esto que han muertos bueno pues tiene razón nuestro vigilante ese toca han muerto en singular también se puede decir que doblan las campanas que tiene ese sentido específico repicar sin embargo

Voz 3 30:12 Pablo eso expresar ya es decir

Voz 0827 30:14 también hemos dicho que las campanas van ha muerto que sería también una Melo nada como es me lo nada este giro que Albert Rivera dio a la frase sin prisa pero sin pausa

Voz 6 30:24 porque eso va al al Consejo de Política Fiscal y Financiera es decir tiene que haber un acuerdo el Gobierno tampoco tiene mayoría por lo tanto estamos en en la ocasión de debatir eso con calma pero con prisa pero sin pausa sin prisa pero sin pausa

Voz 0827 30:35 con prisa pero sin pausa mete hay un Comme si de repente la frase queda absolutamente deshecha pero bueno en El día de los números vamos a despedirnos como corresponde

Voz 6 30:54 de homenaje a los números que han marcado nuestra vida a veces sin darnos cuenta Marta Valderrama está dispuesta a documentarlo

Voz 19 31:01 los números nos acompañan a lo largo de nuestra vida desde las semanas de embarazo hasta que bajamos tres humana

Voz 9 31:08 los uno

Voz 19 31:14 están dentro de nuestra herida Hydra es coches que muchos tienen por los números aunque hay uno que nunca olvidaremos

Voz 13 31:21 la abuela jugar confunden ungido como

Voz 9 31:25 como tampoco olvidaremos a nuestros padres o abuelos este licor que tenemos a dar de beber empezamos por este otro tiene claro

Voz 19 31:42 a si acompañamos los aperitivos con una caña

Voz 9 31:45 voy a ponerme a trabajar Cervezas Alhambra Reserva mil novecientos veinticinco

Voz 19 31:49 a veces lo vivo desperfectos dejó sino debemos alcohol y queremos guardar la línea lo haremos

Voz 9 31:54 qué hacéis bebiendo Coca Cola Zero chicos si es Coca Cola pues se opone coco con hacer

Voz 6 32:01 antes de poder encontrarlo todo por Internet

Voz 19 32:03 queríamos un número de teléfono llamábamos para preguntarlo

Voz 9 32:10 hoy

Voz 19 32:11 más que nunca los números mandan cuantos gusta o cuántos amigos solemos en las redes sociales

Voz 11 32:17 sí

Voz 19 32:20 donde últimamente parecen mandar más es en la política en la que hay un numero que puede con todo

Voz 47 32:27 así el cincuenta y cinco punto cincuenta y cinco Fundación Cotec in cualquier hasta cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco más en décima ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco ciento

Voz 1743 32:43 la Navidad va marcada por la número logia

Voz 55 32:46 con ella corrompe este siempre

Voz 19 32:52 los encargados de repartir a los allá cada año

Voz 56 32:56 ante ella también está marcada por los números ser el número uno es el objetivo de muchos cantantes aunque si hay que bautizar a un niño de Sanidad Alfonso sin duro

Voz 9 33:08 suria él

Voz 0827 33:17 tomamos pastillas fórmula cuarenta y cuatro y como comíamos aquella galleta doscientos veintidós si la galleta que se pedía por su numerosos bueno nada me voy

Voz 47 33:25 señoras señores si me lo permiten me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracias

Voz 0827 33:32 el próximo viernes la última unidad de vigilancia del año haremos balance de lo que nos ha dejado este año dos mil diecisiete recordamos de todas las maneras la dirección de correo Ud de V arroba Cadena Ser punto com ya saben si en algo me equivocado

Voz 9 33:46 tú mucho juicio Cowboy no volverá a ocurrir

Voz 6 33:49 la feliz Navidad Francino igualmente Isaías no vemos el martes el martes embargo venga hasta luego adiós

Voz 13 39:53 con Carles Francino

Voz 11 40:22 Bush

Voz 45 40:37 play

Voz 3 40:40 la radio me encanta me gusta cerrar todos los días pero lo he de confesarle es que hay momentos como todo en la vida no que momentos particulares que te emociona no que te provocan sentimientos más menos esto de ahora me hace muchísima ilusión hace cinco años cinco añitos ya que las navidades en esta casa en la Cadena SER tienen tiene

Voz 62 40:56 un sonido muy muy singular muy especial muy muy

Voz 3 40:58 articular el día de Navidad al mediodía a partir de las doce llega el cuento de Navidad este año atención este año nos lanzamos a una película legendaria que produjo en su día el gran Pedro Masó que se titulaba La Gran Familia y que se lanza al radio teatro la familia Alonso aquella familia salta de mil novecientos sesenta y dos al dos mil diecisiete pedazo de viaje que ha trastocado como es obvio alguno de los personajes y también el modo de relacionarse

Voz 63 41:36 esta es

Voz 1110 41:38 es una historia como tantas otras sin grandes sorpresas ni exóticos argumentos una historia corriente que sin embargo ya lo verá acaba siendo muy especial la protagoniza una muy numerosa familia compuesta por seis chicos y tres chicas sus padres su abuelo fíjense ahí las tenemos despertando ser levantándose de la cama un miércoles cualquiera

Voz 3 42:06 por ello es viernes pero da igual el actualización ha sido de José Antonio Pérez y la dirección de nuestra Mona Mona León Siminiani buenas tardes cómo estás qué tal hoy cambiamos el quién dijo miedo porque quien dijo cuento porque no podemos decir también eh no uno cero alegrías tenemos que tenerla porque la gran familia esto es un reto eh es un reto un reto

Voz 1743 42:27 Andy Simó hay muchos referente mucho recuerdo

Voz 3 42:30 mucho y sí mucha cosita grabada en la memoria

Voz 1743 42:33 sí además es un icono entonces la cosa es también a ver como como la entramos a esto no porque primero fue sí venga lo hacemos y luego es como de luego claro la planteamiento era pero por qué hacemos esto no y bueno pues porque yo creo que ya tocaba también no sea la Gran Familia yo creo que es la gran película navideña española eh y luego una película que que que muchas generaciones tenemos en nuestra cabeza Chencho es como un personaje que yo creo que todo el mundo contra la Plaza Mayor de Madrid grita Chencho ese sea junio sea si es diciembre ya ni te cuento entonces bueno yo creo que precisamente es es un homenaje a España también a Pedro Masó ya España ya decir que ha sido de nosotros en todo este tiempo no conocíamos a los de entonces cómo somos los de ahora no se está estas películas costumbristas se prestan a esa a esa cosa de un poco de análisis de la sociedad no de tomar el pulso a la sociedad y eso es lo que yo creo que nos hemos propuesto hacer

Voz 3 43:28 España ha cambiado y entre esos cambios se incluye que las familias ahora habitualmente no tengan ocho nueve hijos como es el caso no pero bueno luego lo contamos sí ha modernizado la familia para que el número sea el mismo para que el follón el follón sigue ahí

Voz 11 43:43 arriba todo el mundo

Voz 9 43:48 los dos pues hombre que me que me tuvimos no sé cariño pregunta la buena la lo dejarle que está dormido por buenos días abuelo buenos días

Voz 29 44:17 estas con el móvil James Carla me da igual

Voz 64 44:21 del móvil allí perdona cadáveres eran quince en la en la película

Voz 3 44:27 con el móvil con con perfiles distintos además no muy muy diferente sobretodo

Voz 1743 44:32 pero las que más han cambiado son los de las chicas la madre la madre por supuesto porque creo que es un el personaje de la mujer el papel de la mujer creo que es de lo que más ha cambiado en España seguramente para para mejor aunque todavía quiere tanto por hacer y en general las chicas chicas yo creo que han cambiado mucho han cambiado más cosas luego comentamos pero sí sí

Voz 3 44:52 el padrino

Voz 1110 44:53 él ya hemos conocido casi todos los personajes importantes de nuestra historia pero no a todos

Voz 65 45:00 todo nos falta

Voz 9 45:03 a veces ser muy

Voz 1110 45:06 se llama Juan es pastelero era desde hace unos años es el propietario de cuatro pastelerías por toda la ciudad y ahora prefiere la denominación de empresario confitada

Voz 27 45:20 en MM

Voz 1110 45:22 tiene demostrado rollo gallego que acaba de hacer

Voz 23 45:27 hombre no tienes que aprender las costumbres de la casa tú dejas los de ayer cuando se acabe sacarlos de ahí así sobran los de hoy queda para es que si no podrían quedar para amañados de ayer y entonces serían de anteayer y eso no me entiendes

Voz 9 45:43 se vive

Voz 3 45:46 va usted listo la vida eh

Voz 38 45:50 no es un listo como a mí me gustaría ser yo porque he visto con gracias son estos simpáticos nuestro que es listo y de otra manera más amarga

Voz 3 45:59 cómo ha sido la experiencia de meterse en la piel de un de un padrino que fue López Vázquez en su momento pues bonito tiene que es bueno y tiene que dar un poquito qué cosa también no

Voz 38 46:07 muchas cosas pero es que no es la primera vez ya en teatro interprete y a un personaje que había hecho José Luis en El pisito si digamos que el espíritu de José Luis López Vázquez

Voz 6 46:22 no sé si me persigue yo creo que soy yo el que yo quiero parecerme a mí me encantaría

Voz 38 46:27 ya ser parecerme a la suela de zapato de José Luis López Vázquez entonces bueno pues yo tengo la cabeza este padrino pero claro Mona pues sabíamos que estábamos haciendo otra cosa es que no tenía nada que ver con la época y que había que hacer otra darle un giro más allá de aquello pero no se puede olvidar a al gran José Luis López Vázquez y la base de lo que el centro en ese padrino está sigue estando

Voz 3 46:48 oye tú ya has estado en otros cuentos de Navidad de la canciller lo decía pero además lo digo no son imposturas que es que me hace muchísima ilusión desde desde el primero que emitimos que fue una idea Jodorowsky follón aquí para grabarlo todo el making off bueno un pero luego resultados que el magnífico yo quiero que me contéis la experiencia la intrahistoria la vuestra no sea como perfecto como moneda de directora no

Voz 38 47:11 es es es la primera vez que trabajo con ella de conocer pero fue una tarde deliciosa a lo estábamos comentando ahora aquí aquí fuera que nos lo pasamos muy bien yo desde hace cinco años estoy esperando que me llamen estoy esperando que cuenten conmigo diciendo cruzando los dedos para decir por favor no sé qué estarán haciendo pero me da igual porque quiero participar me parece que es una es una actividades una iniciativa es algo que además la gente ya se está acostumbrando claro aquel día

Voz 6 47:36 se trata de eso espera un momento no a cualquier

Voz 38 47:38 me van a contar este año ir cómo va a ser hiló estoy esperando y este año pues he tenido la suerte de trabajar con ella que fue fue muy bonito porque además siempre hay muchas dificultades a la hora de grabar porque todos tenemos

Voz 9 47:49 ya indicaciones es muy difícil juntarnos

Voz 38 47:51 a todos y entonces pues el trabajo que haya hecho un reuniéndonos quizás por por trozos y luego juntar todo esto dar una una unidad que resulta algo tan bonito

Voz 3 48:01 desde hace mucha gracia es verdad que la familia ha tenido que adaptarse a los tiempos actuales y que en fin toda la obra en conjunto pues ha tenido que reescribir seis adaptarse en muchos de sus contornos una de las novedades porque no estaba en la película original es la voz del narrador hay un narrador que antes escuchábamos

Voz 1110 48:20 cualquiera que haya viajado niños sabe que dicha actividad merecería por sí misma la consideración de deporte olímpico no precisamente uno de esos deportes elegantes como la esgrima golf se parece más bien a una mezcla de intriga

Voz 9 48:35 con lo imaginan a viajar con nada menos que no hijos durante horas primero en avión

Voz 66 48:54 Juan Carlos Alonso

Voz 9 49:09 y luego en tres

Voz 45 49:13 Josep Maria Pou buenas tardes hola cómo estás ya Varea llamados baby

Voz 3 49:21 yo he dicho que hace bueno tú eres un personaje más no quieres un personaje más de la

Voz 1148 49:26 si en este en este guión por supuesto es como si fuera una especie de antecedente de la familia no les conoce a todos muy bien les califica a todos muy bien y creo que les define y les les retrata a todos con muchísimo cariño siguiendo las instrucciones de moda del día que grabamos yo lo que intenté sacarme lo más posible no sólo a la familia sino también al oyente porque esto es lo que hace al narrador ser el puente entre los dos no y además me gusta me estaba escuchando ahora ahí debo decir

Voz 58 49:57 el Murcia colgó formaban bastión de Bush que estás en el s

Voz 1148 50:07 esto no que tiene como de narrador de las películas españolas de los años cincuenta que lo nos lo propusimos Dimona ni yo creo pero es escucharos decía uy me recuerda algunos narradores te las películas cuando yo era pequeña no a lo mejor es que ese tono estaba ya grabado inconscientemente me interior ya apareció esta tarde como por milagro no estoy muy contento ante hace que me lo pregunta pues te digo ya que estoy feliz de participar como sabe designadas desde el primero hace cinco años en todas estas de Navidad que creo que es una de las mejores tradiciones que la SER puede presumir de haber instituido

Voz 3 50:45 pero yo tengo una curiosidad los anteriores cuentos de Navidad los habías dirigido tú ahora que has puesto a las órdenes de una directora que en fin que qué tal la experiencia ya sé que me dirás pero que qué tal qué tal ese cambio de de

Voz 1148 50:55 hola fantástico en cualquier caso mucho más cómoda por supuesto siempre es mucho mejor que te dirijan que a los perfectamente porque tiene una larga carrera también al respecto no yo creo que hay que hay que hay que hay que descansar de vez en cuando hay que dejar que muchísima gente capacitada asuma también responsabilidades tenemos que repartir entre todos el trabajo yo he tenido la suerte de Tres cuentos de Navidad ahí entre ellos el famoso cuento de navidad que da título a todas las series de Dickens ya además de interpretar el primer es Cruz de la primera de la primera el primer año en que se hizo aquella que son los más personas favoritos pero este año estaba yo con rodajes de cine de televisión preparando estrenos de teatro muy muy muy ocupado y por otra parte hacer un narrador es una Amis una de las cosas que más me gustan porque me parece como he dicho antes que es el personaje que se mete casi

Voz 3 51:51 desde el Laures

Voz 1148 51:54 hay una confianza mucho más cercana incluso que las de los otros personajes

Voz 3 51:59 soy un día hacíamos Un cuento de Navidad de las cosas que están pasando en la política V de narrador a Pepe le gustaría también ese papel te gustaría no vende también lo sé a lo mejor ha acabado la psiquiatra

Voz 58 52:13 sí lo es

Voz 3 52:14 a poco ahora hace unos días cuando le dieron el Premio Ondas por la serie de TV tres nos decía yo en realidad soy un vago no para de mira mira mira mira mira a la cara que está poniendo comprenderéis si la radio el fuera fuera capaz de transmitir para que pues soy un vago

Voz 1148 52:33 no no no no un no soy yo yo lo que te dije el recuerdo aquella fantástica es descubierto a estas alturas criminalidad después de más de cincuenta años que boya con bueno más no el próximo año en el dieciocho yo cumple cincuenta años de actor profesional es descubierto ahora a estas alturas que no quería ser actor

Voz 58 52:54 de lo descubierto ahora y me ahorro asiento nunca estás anécdota

Voz 1148 53:00 lo lamento mucho el tiempo parecido no lo digo lo digo en broma pero sí es verdad que que bueno o no a uno le entusiasma este trabajo en todos sus campos cine teatro televisión la radio aunque fue mi primer amor pero que uno estás deseando también tomarse las cosas con más calma aunque si no lo hago es única sucesivamente por culpa mea

Voz 3 53:20 en qué andas ahora ellos María donde donde te pillamos ahora mismo