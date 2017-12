La Ventana (22/12/2017 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 apenas se servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cinco en Canarias actualizamos la información disponible sobre el accidente en la red de cercanías de Madrid un tren ha chocado contra el final de la vía en la estación de la localidad de Alcalá de Henares hay alrededor de cuarenta heridos algunos graves última hora Alfonso Ojea

Voz 0281 00:23 la cifra de heridos asciende a treinta y nueve personas de las que dos sufren lesiones en efecto de carácter grave el resto está siendo atendido en la propia estación de Cercanías de Alcalá de Henares en su mayoría por crisis de ansiedad Javier Chivite es el portavoz de las emergencias de la Comunidad de Madrid

Voz 2 00:37 el Summa uno uno dos ha atendido a un total de treinta y nueve personas dos de ellas han resultado heridas de gravedad y otras once han sido trasladadas a diversos centros hospitalarios con pronóstico moderado

Voz 0281 00:52 Renfe compañía operadora de la red de Cercanías madrileña acaba de abrir una investigación interna para averiguar las causas del choque de esta unidad contra el tope de la vía el tren circulaba a muy baja velocidad al entrar en la estación pero no ha podido frenar las pruebas realizadas al conductor han dado negativo en lo que se refiere a sustancias estupefacientes consumo de alcohol

Voz 1667 01:12 el Ministerio de Energía defiende la indemnización concedida a las empresas promotoras del proyecto Castor considera que la sentencia del Constitucional que tumba esa compensación no cuestiona el pago el consorcio sino la forma en la que se aprobó en las yo Meizoso el ministerio considera que el Tribunal Constitucional no concluye que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento Castor sino que la decisión para ese pago debería haberse adoptado por un procedimiento legislativo ordinario de urgencia y no mediante Real Decreto Ley esta fue la fórmula adoptada por el Gobierno en dos mil catorce después de haber liquidado la concesión para el almacenamiento

Voz 3 01:44 a decidir su hibernación por los seis

Voz 1667 01:47 mismos que se consideraron entonces asociados a su puesta en marcha el Ministerio anuncia que adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad de la sentencia del Constitucional en Aranda de Duero ya han declarado ante la jueza tres amigas de la menor que ha denunciado abusos sexuales por parte de tres jugadores del equipo de la localidad también ha declarado la psicóloga que le atendió las cuatro han avalado el relato de la adolescente Mariola

Voz 0259 02:06 pero si han ofrecido datos coincidentes sobre lo que les contó la víctima tanto el abogado de la menor como letrado de la acusación popular han destacado que han confirmado su versión han confirmado por lo tanto la denuncia de que fue forzada sexualmente de que se sintió sometida e intimidar a por los tres futbolistas tras estas comparecencias han fijado más fechas para practicar nuevas diligencias después de las vacaciones de Navidad a partir del uno de enero pero para ambos abogados la prioridad ahora mismo es redactar el escrito contra el recurso de apelación de la defensa que va a pedir la puesta en libertad de los tres jugadores porque considera que han desaparecido los motivos que alega la jueza en el auto de prisión sin fianza deportes

Voz 1667 02:44 Héctor González desde las cinco de la tarde está reunido al Consell

Voz 4 02:46 la administración del Sevilla que puede desembocar en la destitución de Eduardo Berizzo como entrenador sevillista además esta tarde dos partidos de Liga City media Betis Athletic y nueve y media Espanyol Atlético de Madrid seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 02:59 cadena SER Matri en Madrid vamos a la Asamblea allí se acaban de aprobar los presupuestos regionales de dos mil dieciocho con los votos a favor del Partido Popular de ciudadanos cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:10 no dejarles a mano alzada y sin sorpresas salvo algún despiste la aprobación de los presupuestos ha culminado ya después de casi dos horas de votación la consejera de Economía y Hacienda acaba de dar las gracias a Ciudadanos por haber permitido que los madrileños puedan estrenar dos mil dieciocho con nuevos presupuestos diecinueve mil trescientos treinta y un millones según que según Fidalgo mejorarán la calidad de vida de toda la región

Voz 5 03:32 pues tengan gracia esos casi ochocientos millones de euros una mejor sanidad una mejor educación mejores servicios sociales pues pueden ser posible de cara de cara al año dos mil dieciocho

Voz 0861 03:43 la votación ha dejado pocas sorpresas sólo una se ha aprobado una enmienda de Ciudadanos de diez millones de euros dirigida ayudas a las asociaciones de discapacitados El PP confiaba en que el PSOE la tumba se pero finalmente se han abstenido la propuesta ha salido adelante gracias

Voz 1915 03:57 días Javier y la Comunidad ha incluido en el catálogo de bienes protegidos el inmueble de la calle Peyron Celia en Vallecas fotografiada por Robert Capa durante la Guerra Civil la medida garantizará su restauración para convertirlo en un centro cultural Javier Jiménez buenas tardes

Voz 6 04:09 buenas tardes sí de esta manera dicen queda garantizada tanto su protección como la conservación Paloma Sobrini es directora general de Patrimonio Cultural

Voz 7 04:17 en diez tiene un valor histórico relevante por lo que ya en agosto solicitamos al Ayuntamiento que lo incluyera en el catálogo municipal de elementos protegidos iniciara el cambio de uso para poder darle un uso de dotacional cultural

Voz 6 04:31 en julio el Ayuntamiento aprobó incluir el inmueble en el catálogo de elementos protegidos y en octubre se le denegó al propietario la licencia para demoler la

Voz 1915 04:39 las Illes recordamos que Madrid ha caído buena parte del Gordo de la Lotería de Navidad el setenta y un mil ciento noventa y ocho ha tocado en dos administraciones de la capital y en una de

Voz 1280 04:48 de harto tenemos doce grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 1 05:08 cadena SER

Voz 0684 05:11 servicios informativos

Voz 8 05:16 la ropa interior roja no va a evitar que tu coche salga de la carretera beber cava conjuro no va a ser que resista las tres vueltas de campana convergente las doce uvas no te salvas y choca contra un camión en un cambio de rasante

Voz 9 05:27 Dunn de las tradiciones no salvan vidas las costumbres si si viajas estas navidades acostumbra te a planificar descansos llevar el móvil cargado

Voz 10 05:36 a pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación no te amarga es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior el Gobierno de España

Voz 11 05:48 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Pardo

Voz 12 05:52 además es que su mensaje culmina tripita

Voz 11 05:55 Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 13 06:12 esta Navidad Cambia tus tradiciones

Voz 1 06:14 no te tomes las uvas tomate un año sabático yo vistas de queda olvida que existe los célebres Noche Vieja Deluxe siempre puede ser joven este navegante de la mirar pero la mirada que importa es la rodilla entreno que regalar dos cajas de Salmo por cincuenta y ocho euros mí

Voz 13 06:31 estoy ante ustedes el David de Miguel Ángel uno quedaría formalidad portero bien alguien ha dicho lo que daría date esa oportunidad

Voz 10 06:40 contrata a un plan de pensiones BBVA antes del treinta y uno de diciembre que aprovecha las ventajas fiscales planifica tu futuro con BBVA

Voz 14 06:48 es BVA creando oportuno

Voz 8 06:51 Vázquez

Voz 10 06:52 en Navidad queremos que todo salga perfecto y que no te falte velada por eso te ayudamos con ofertas tan buenas como ésta por compras superiores a veinte euros han Hipercor consigue un vale descuento de cien euros para adquirir tu robot aspirador Dunga serias seis por ejemplo el rumba seiscientos cinco de trescientos nueve euros te lo llevas por sólo dos cientos mueve cénit

Voz 8 07:12 hay personas que para mover el mundo tan sólo tienen que descolgar el teléfono cogería es la llamada Tapas magacín elige a las veinticinco personas más influyentes de la vida Gastro descubre sus nombres quizá un día te llaman Spain Media mucho más que revistas

Voz 15 07:34 ningún ladrón quiere entrar donde no puede rogar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct jazz tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 07:58 has visto los nuevas tecnoprecios de El Corte Inglés

Voz 10 08:00 esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas cuando compares precios asegura de lo que incluyen

Voz 16 08:06 veinte por ciento de descuento en auriculares y altavoces Sony

Voz 8 08:09 gente lo tiene son los auriculares inalámbricos por tres

Voz 16 08:12 en nueve euros con noventa y dos en Navidad

Voz 10 08:15 quién te da más los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en El Corte Inglés

Voz 17 08:20 que viene el sabor de la Navidad en el frac porque porque en esta aquí hay de todo de todo y además bueno y sobre todo lo que hay son vendedores que me ayudan a elegir bien Cristina estabas comentando antes que hay una autora grite vuelve loca

Voz 18 08:31 sí es Sara Mesa y en particular su libro cicatriz porque Sara Mesa porque es una escritora que me ha marcado para bien

Voz 17 08:39 si te incluido Kevin que me lo recomiendas muchísimas gracias proxímetro a llevar me encanta venir a la FNAC y esto ha sido buena verdad por eso se conectara seguramente ha sido bueno punto com para poder ganar tarjetas regalo de hasta quinientos euros para comprobar si ha sido buena Iker regalos de van a traer los Reyes porque todo lo que necesitas esta Navidad voy a descubrirlo

Voz 13 09:00 David Broncano

Voz 12 09:02 esto Romero y Especialistas secundarios El Mundo Today Juan Carlos Ortega Miguel Burque Back To Vima fue el Bel

Voz 1 09:08 programa con más humoristas por ese espacio cuadrado de lo bueno lo mejor es decir este sábado a partir de las diez de la noche a favor dime que hizo el Real Madrid y el apoyo al proceso

Voz 0684 09:25 lo bueno y lo mejor de él Sapin de humor de la Cadena SER se evitará

Voz 8 09:32 hay personas que para mover el mundo tan sólo tienen que descolgar el teléfono cogería la llamada la revisa lo él elija a las veinticinco personas más influyentes del mundo de la moda descubre sus nombres quizá un día te llamen Spain Media mucho más que revistas

Voz 0684 09:56 pero B

Voz 15 10:05 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 10:29 esto es una historia como tantas otras

Voz 20 10:32 la Cadena SER presenta no te entiendo te ha hecho uso que quiere galletas Rosa jodido Yo también la gran familia

Voz 21 10:41 ayer veinticuatro de diciembre un niño de dos años

Voz 13 10:45 desapareció

Voz 22 10:47 dirigido por Mona León Siminiani y con la participación de Adriana Ozores Imanol Arias José Sacristán Pepe Viyuela Irene Escolar José Luis García Pérez y José María Powell

Voz 1 11:00 los trucos ni volvemos este veinticinco de diciembre a partir de las doce del medio día

Voz 0684 11:09 el cuento de Navidad

Voz 19 11:13 buena La Ventana Carlas Francina

Voz 0313 11:22 esas personas seis y once silencio son las seis y once minutos de la tarde a las cinco y once en Canarias llevamos Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes de pareja de hecho cómo estáis llevamos un montón de años ya llevan muchos programas muchos viernes dándonos aquí con la música en directo porque pasa muchísima gente de de todos los estilos de todos los palos y ha sido recurrente el debate muy cansino por otra parte sobre si poner etiquetas en lo pone etiquetas hoy tenemos la gran suerte recibirá un grupo que creo que esto no hace vamos pasa absolutamente más hace ninguna falta porque tiene una marca tan singular un estilo una firma tan tan tan trabajada y tan tan irrepetible que yo simplemente con presentarles creo que ganamos tiempo ellos son la moda la maravillosa orquesta del alcohol hace un par de años cuando pasaron por aquí con la primavera del invierno Llanos encandilaron porque fue así hice no lo diríamos y ahora regresan en invierno también con su nuevo disco que incluye por cierto una canción para no decir te quiero

Voz 0684 12:32 la noche Ferro Carril el aire con enfilado el suelo el secreto tía quién es suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar

Voz 0313 13:10 a ver son siete han venido los siete voy a presentar a nombrar un comité de representantes e David Jacobo Nacho José Jorge Juan Albert Caleb José Ángel buenas tardes a todos bienvenidos amigos cómo estáis muestra de recepción está integrado por David por José Jacobo cómo estáis Hadid buenas tardes canjeados diez aquí pero hablas igual que cantas osea esa voz ya te lo dijera otra vez que que hablamos oye plantea una pregunta retórica hay casi auto biográfica en esta canción que escuchaba hemos quién es suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar cuando vosotros

Voz 12 13:45 lo hicisteis en su momento sí lo hicimos no nos queda más remedio y de alguna forma lo hacemos en cada disco porque hay que intentar no repetir fórmulas y salir de ciertas zonas de confort y creo que en este álbum No somos acercarse

Voz 0313 14:01 hoy podemos regresar un poco al origen para la gente que hay igual nos conoce tanto cómo surgió todo esto un trabajo tan coral tan diverso luego entraremos en detalle de los instrumentos que algunos no son muy muy usuales no los utilizan muchos grupos y tal pero vamos al origen de cómo nace la moda

Voz 12 14:19 pues habría que regresar a la ciudad de Burgos hace siete años donde empezamos a fraguar sin darnos mucha cuenta y sin ser conscientes

Voz 0313 14:28 la vida es una es el fragmento de una de una de las canciones fraguar la brida miremos

Voz 12 14:35 sin Hitchens y fue como empezó con un grupo de amigos que se juntaban para compartir canciones para beber y para disfrutar de la música enseguida empezamos a escribir nuestros propios temas y desde entonces hasta ahora nos hemos dedicado a eso a componer y a tocar todo lo que podíamos euros

Voz 0313 14:52 quería insistir en el verbo escribir porque ya veréis que Benjamín tiene ganas de entrar en el tema de las letras porque no yo creo que merece un punto y aparte pues ya se pueden parecerse pueden hacer canciones Se Puede la música te puede entretener y es fantástico como el cine hay películas que me lo pasé muy bien y otras que está dándole vueltas al coco nos mejor mejor peores diferente pero en vuestra música y en este disco le das vueltas al coco después de cada canción porque además te te te sientes yo me siento no identificado o por referente personal con con muchas de las cosas que describía no eso requieren Curro eso no es una cosa verdad benjamín que se improvisa así de en dos tardes como aquel que prendida economía en dos tardes no vamos a eso

Voz 0281 15:33 los vela apoyó por debajo de estos son unos chicos que citaban Antonio Machado en una canción

Voz 23 15:37 pop lo cual no es nada natural y ha

Voz 0281 15:41 ya ahí los campos de Castilla hay dicen cosas como que bueno la idea viene a ser que es una pena que en este mundo haya o no haya suficientes alas para todos los que merecen ser Ángel amarillos con la canción Please cosas así no cuando vinieron la otra vez la hoz de moda significaba orquesta ahora ya significa Orfeón porque eran tres y ahora son siete la próxima vez que vengan nos tenemos que ir nosotros para

Voz 0313 16:01 verles la entrevista no

Voz 0281 16:02 es duro pero es verdad que es el a David a David que además que además también publica ha publicado un libro de poemas de manera que tiene ese ese veneno también se le nota se le nota al poeta en la manera de describir sí sí pero yo sólo como un piropo a las canciones hay canciones de muchos tipos las que apuntan sólo a los pies a veces son maravillosas porque son las de los Beatles son las de los las de Elvis plas que además apuntan a la cabeza a mí que me gustan estas apuntaló la cabeza qué duda cabe

Voz 0684 16:34 y el sábado sí

Voz 25 16:50 año a eh

Voz 0684 17:02 eh eh hoy reluciente ahí

Voz 0313 18:09 es una canción muy pop además es un algo que tenían menos en los otros dos discos y en este lo tienen más esto va a hacer que os crezca el público creo yo

Voz 26 18:18 hoy por hoy ha crecido este del que ha crecido es cierto fue la moda vienen de ganar tres de la Riviera no sea sin que eso no se hace de un día para otro dirija como perdona que te recordó no no no no que que sigue que lo bueno también de este disco es que hemos poco experimentado todo nos hemos portado en pro

Voz 18 18:36 por cosas instrumentos luego

Voz 12 18:39 melodías con inspiración pues eso la francesa por ejemplo bueno pues ésta queda un pelín pues igual

Voz 18 18:48 por eso más de corte clásico igual esta si algún piropo que consta pero no me gusta y me gusta porque es cierto que me parece que está disco estaba un poco con poco más de mala leche también en las melodías por ejemplo dan unas cosas un poco más oscuras un poco más molestan más decidiese llevar tampoco más duro también en cierto momento sea muy intenso a veces se sí eso es aún no intensos no no pesaba es otra cosa

Voz 0313 19:13 no claro que no tiene nada no

Voz 18 19:15 no es otra cosa pero no se Solaris buscaba eso es lo que decía yo que iba yo si vosotros habéis buscado que fueran una cosa lo que decís ahí probar otras cosas que habéis dicho vamos a arriesgarnos a hacer cosas un poco más oscuras Un poco más duras juego ha sido sin querer

Voz 12 19:27 más que buscar luz oscuridad buscado dejarnos llevar y no tener tanto ese peso en la espalda de las estructuras más clásicas de vale después este puente tiene que venir un último estribillo pues hemos dejado llevar allí en canciones que las nota mucho más como Cea nuevos aparte el himno nacional hay otras que son temas como mil demonios que abre el álbum que son tres minutos y lo que llevamos haciendo más tiempo pero como decía Jacobo estoy disco quizá es nuestro álbum más variable

Voz 13 19:57 y en el que hemos incorporado influencia ritmo

Voz 0313 20:00 y sonoridades más Yves como Se nota que venís de la cultura clásica el rock'n'roll porque seguirla llamando algún a esta cosa que ese púnica ahora es un acto de romanticismo integral fíjate en esta claro que estamos buscando hay una hay una frase por ejemplo la noticia me gusta mucho que es imposible ser neutral de desbroce en en movimiento no que eso sería es aplicable a muchísimas facetas de la vida como me da la impresión además tengo el convencimiento de que en este disco y vosotros en vuestra ADN apostar por la música como joe como elemento de cohesión de un concierto privado para Rajoy no daría día yo creo que es cierto privado no sé si para que ese es decir hechos y si es que se las donde hablamos da igual vamos donde sea

Voz 12 20:50 los tengo muy amigos de los conciertos privado no gusta más el concepto de público

Voz 0313 20:53 bueno llevarían público ellos no te preocupes si Soros no van a ninguna parte fíjate cuando hablamos de cuando hablamos del de de Lex esto que es un concepto mareos quería preguntar por eso Jacobo confesaba el público crecido ya lo creo que ha crecido en los últimos años como los gestionados por cierto esto cómo cómo se lleva esa progresión de decir mira una firma de discos en Callao y hay mogollón de gente qué tal los tres días de la Riviera como con esto cómo cómo se gestiona

Voz 12 21:18 suerte que nuestro día a día sigue siendo parecido al que era cuando empezamos la banda y que nuestro entorno no está muy metido en el mundo de la música lo cual nos hace bajar a la tierra bastante rápido cuando volvemos en fin de semana de de Rivière así de éxitos e el domingo y el lunes sedes uno más y eso ha hecho que lo llevamos con naturalidad así un fruto del trabajo del día a día hay bastante progresivo no hemos pasado de tocar para treinta hacerlo para tres mil también somos conscientes de que al fin y al cabo pues tocamos música somos ahora igual de importantes que un carpintero que una médico local cualquiera yo

Voz 0313 21:55 en uno de los termómetros que a veces se utilizan para medir el éxito de un grupo ese que acierten con una canción himno bueno vosotros habéis sido directamente al título ya Teresa Tonino nacional que la pusimos en La Ventana por cierto

Voz 1280 22:09 vuelven son las voces de la gente

Voz 27 22:26 no contentos con tanto

Voz 0684 22:29 mira hacia adelante reconoce

Voz 28 22:34 la Liberta

Voz 0684 23:13 elegante queda violencias convincente la miseria devorado hay billetes que pueden nacer que una armonía que la pobreza también es intelecto era un hombre cruel y la maldad la gente

Voz 18 24:02 la voz ronca de es hoy folclore e perdona que te interrumpa Simon pensando

Voz 19 24:05 con Compromís y folclore me está esta canción no

Voz 0281 24:09 Óscar Wael que un tonto nunca se repone de un éxito de ellos demuestran que tienen los pies en el suelo precisamente porque mantiene sus raíces

Voz 18 24:17 los cambios preventivo lo llevan el título pero yo creo que lo es además de nuestro tiempo ya lo creo que se estaba diciendo que la voz ronca de David es graciosa

Voz 1084 24:29 aparte de porque hace medio grupo de los grupos que tiene una voz reconocible a San medio grupo pero porque cumple muy bien el estándar que yo me he estado fijando estos días oyendo la voz de David decía me daba cuenta de que los negros tienen la voz ronca porque les viene del drama de una vida dramática que han tenido los negros y los blancos vienen la voz ronca siempre significa energía al revés sin querer revolverse contra el drama entonces por ejemplo Big Mama Thornton una de las primeras voces rondas del rock cantando el jondo era verdadero drama

Voz 20 25:00 no Espejel

Voz 1084 25:11 aun Doc que lo cantó antes que el mismísimo Elvis Presley ella se está quejando de que eres un tipo inaguantable horrible que se está revelando porque viene del drama de la mujer maltratada negra y luego holding Wolf un bluesman con una voz de lo más reconocible también que también arrastraba una voz destrozada por una mala vida como una que tenían todos los del Misisipi

Voz 20 25:39 lo llevaban el nombre era el holding Wolf el al

Voz 1084 25:42 Lobo arrollador y luego otro que tuvo una malísima infancia terrible que también era como alguien que quería salir de su drama con su propia voz pero que llevaba siempre el marchamo de haber pasado muy malos años en la Louis Armstrong

Voz 30 25:55 a ellos

Voz 20 26:01 la voz ronca de haber tenido verdaderamente mal

Voz 1084 26:05 las noches en el peor sentido y luego lo que digo los blancos en realidad cuando son ronco son porque tienen la energía dentro o porque se están peleando por lanzarla como por ejemplo este señor

Voz 0313 26:23 él está realmente digamos lo sabe si las tropas Amara noches bueno

Voz 31 26:28 por lo que cuenta en su biografía mala noche pasada pero porque es en las buscaba da me entiendes tú por malas exacto lo que tú entiendes por buena

Voz 0313 26:36 hay otro torero

Voz 1084 26:39 otro que ya tuvo malas y buenas noches de tu tipo de mío era este otro hombre y además es una cosa muy bonita pues Rod Stewart vino a sustituir al cantante de los Small Faces que era un blanco que cantaba suavecita hoy por pero Ile quisieron dar una vuelta rock'n'roll era dijeron vamos a contratar a este chaval que canta con mala leche

Voz 18 27:04 sí claro hacia ese vozarrón que tenía Rod Stewart

Voz 0313 27:14 avería Kiel eramos el aprobado Benjamín pero luego le voy a preguntar a David que ha pensado cuando Evelio definió definió su voz como duración su graciosa por lo demás sí sí notable notable alto me voy Estados con la voz de La Ventana como todos los que pasan por la cita con la música en directo van a regalarnos dos canciones en la primera va a ser la que abre el disco mil demonios

Voz 20 27:49 cuenta esa historia

Voz 1 27:52 bueno

Voz 0684 28:07 lado verja pruebas son sur del Masnou Adri más Aquila nuestra ya era tarde ah bueno Rando

Voz 33 30:25 sólo en El Corte Inglés encontrarás el regalo perfecto al precio adecuado como los estuches de Kut Ken de Carolina Herrera que pasa de ciento quince con cincuenta euros a sólo ochenta o el de Light Blum de Dolce Gabbana que pasa de noventa y nueve euros al sesenta y uno con XXXV Priísta El Corte Inglés

Voz 19 30:43 está es la mía

Voz 15 30:47 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct es tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 31:12 un disco reúne los auténticos sexy

Voz 1 31:14 dos del dos mil diecisiete Los números uno de Los cuarenta todos los éxitos de la radio en el recopilatorio del año los números uno de los cuarenta

Voz 34 31:32 ya está a la venta pillas

Voz 35 31:40 llegué a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 28 31:48 cadena

Voz 13 31:51 por desgracia alguno no siempre puede estar escuchando la radio que estamos leyendo a Dostoievski o en la cama durmiendo o interpreta junto a Rachmaninov la cama con fiebre o interpretando a Bach y a Rachmaninov Alavés o leyendo a Dostoievski con fiebre descargas de la App de la Cadena SER llenos cuando te dé la gana

Voz 3 32:16 les prestan los medios toda la atención a toda la actualidad nosotros tenemos un punto de fuga

Voz 0684 32:22 va

Voz 36 32:24 escasa no podemos decir en Afganistán es muy peligroso no les

Voz 3 32:28 estamos todos más tú los Azahara minoría étnica perseguida por crisis y los talibanes en Afganistán los campos de concentración para gays en Chechenia

Voz 37 32:37 la historia de Teresa cachondeo da moto mujer que lucha para erradicar los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados

Voz 38 32:50 hay algunos que han actuado de forma impune en su motocicleta pasan por unas zonas específicas donde hay manifestaciones sacan sus armas disparan han matado

Voz 15 32:59 hola Punto de fuga historias y voces que han quedado fuera del foco de la actualidad con hablo Morán domingos de cuatro a cinco de la madrugada y en cualquier momento en Cadena SER innato

Voz 0313 33:11 dice delitos sexuales

Voz 13 33:15 los viernes Know My Lol tu pareja te ha dejado han perdido el trabajo nos debe sentido a nada tenemos línea no tenemos línea

Voz 1 33:27 noches de Ortega con Juan Carlos Ortega le dejó

Voz 23 33:30 al habla con la vidente acatar yo le pronostico que va a morir en una semana así no

Voz 0313 33:39 sí

Voz 1 33:43 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 39 33:53 del color y creencia que sean a los humanos nos gusta una fiesta este domingo a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias Nieves Concostrina en la historia de pagarnos a creyentes de las fiestas navideñas

Voz 18 34:06 el emperador Aureliano plantó las del sol en veinticinco de diciembre y empadronando sin el calendario Solís invirtió el nacimiento del sol invertir

Voz 1 34:15 cualquier tiempo pasado fue anterior como la fiesta misma yo me que también sólo haber Nieves Concostrina corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 40 34:37 claro

Voz 19 34:44 las Francina

Voz 0313 34:46 son las seis y treinta y cinco minutos de la tarde las cinco y treinta y cinco en Canarias tenemos noticia de última hora noticia relacionado con el mundo del fútbol y que no tiene nada que ver con el derbi de mañana entre del Madrid

Voz 41 34:56 el Barça sino con el presente y el futuro del hasta ahora presidente de la Federación Ángel María Villar que creo que ya no es Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 35:04 hola qué tal buenas tardes pues sí ha sido destituido Ángel María Villar por el TAD Tribunal Administrativo del Deporte que ese reunida en la tarde del viernes y considera que se vulneró la neutralidad de las pasadas elecciones a la sublevación por tanto según ha confirmado la Cadena Ser Ángel María Villar ha sido destituido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol por parte del todo

Voz 41 35:27 esto ya no tiene Ernie recurso posible y nada Antón

Voz 0231 35:30 sí sí tiene recursos a la justicia ordinaria no a la Deportiva

Voz 0313 35:33 a la Deportiva ya no vale correcto el Tribunal de

Voz 0231 35:36 vivo más importante de España ha dicho que Villar ya no es presidente de la Federación le quita de su cargo Villar ha amenazado con recurrir hasta donde haga falta incluso a la justicia internacional pero es una noticia de impacto que no se esperaba en la tarde de hoy y que marca el futuro del fútbol español a pocos meses de que es el campeonato del mundo en Rusia

Voz 0313 35:56 Villar Llanos presidente noticia de última hora que que vamos a contarles aquí en La Ventana en la SER y más

Voz 0684 36:08 próximo

Voz 19 36:10 llegó el gol del cielo los más frentes por ciento el equipo a batir Madrid Si Bale el de él

Voz 0684 36:21 el Deportivo se juega nada se cierra con dos derbi Valencia Villarreal Deportivo de la Coruña el mejor fútbol

Voz 8 36:59 el cariño mis padres que vienen

Voz 10 37:03 H buena con destino fácil el mejor rodaballo fresco de crianza como esta de Hipercor y del supermercado el Corte Inglés de kilo y medio dos kilos y medio la pieza por sólo once con noventa y nueve euros el kilo que venga toda la familia alimenta tu Navidad en Hipercor en el supermercado el corte

Voz 19 37:25 la Ventana

Voz 42 37:28 con Carles

Voz 0259 37:29 Francina

Voz 44 37:34 eh

Voz 1084 37:38 no

Voz 0684 37:46 al mes

Voz 45 37:54 Fraga la venta

Voz 0684 38:04 sí lo de

Voz 46 38:07 pero mientras no

Voz 0684 38:18 para que puedan ser ángeles

Voz 0313 38:25 aquí seguimos en La Ventana hoy estamos presentando el nuevo disco de la moda salvavidas de las balas perdidas con un montón de preguntas en esta canción por ejemplo no naufragar de cuál es nuestro lugar en este en este mar este David José Jacobo portavoces este sería un disco antes lo comentaba

Voz 12 38:41 poco e Iñaki con la de la música

Voz 0313 38:44 sería un disco luminoso hundidos

Voz 12 38:46 con más más sombrío

Voz 0313 38:49 un disco reivindicativo o tiene un poquito todo yo lo encontré un poquito todo no

Voz 12 38:52 se hizo otros también tiene momentos más reflexivos letras que hablan más de uno mismo y de ese mundo interior

Voz 0313 39:00 el mil demonios es para salir de tranquila salgan los y Ángel

Voz 20 39:05 pero luego también hay otras letras que tienen ese componente social colectivo

Voz 12 39:10 Ellos y reivindicativa inconformista

Voz 0313 39:13 esta canción en concreto naufragar tiene ese fenómeno que ultimamente detectamos y comentamos aquí que es de dos canciones en una misma no o es la evolución de una canción stocka empezaba hace un momentito una guitarrista muy suave muy plácida muchos sesgada cuando llega a dos minutos veinte Se pone así

Voz 0281 40:16 no voy a preguntar cuándo vais a parar porque no es el tema pero si quería preguntaros si se disfruta haciendo un disco ose sufre

Voz 24 40:24 es un proceso muy bonito que tienes muchísimo bueno en este caso este esta es la primera vez también que hacíamos un disco en el que realmente habíamos parado Anteriormente mientras mientras hacíamos gira estábamos haciendo el resto de discos pero bueno que hemos tenido tiempo prepararnos para poder investigar para poder escuchar mucha música eh descubrir nuevas fórmulas bueno de todo eso pues ha salido esto

Voz 0281 40:49 de disco del que sí se se disfruta mucho yo habláis todos en plural como compartís la composición de las canciones partí vais todos hay roles en la moda

Voz 20 41:01 sí claro lo van a un grupo de verdad sí pero ahí van

Voz 0281 41:03 las siempre cuento Mick Jagger le preguntaron un día cómo funcionaba los Rolling dijo Keith y yo lo hacemos todo de vez en cuando dejamos que Ronnie mandó un fax

Voz 12 41:12 entonces bueno es caso Sandro Rosell nosotros somos un equipo de verdad y todos somos igual de importantes y participamos y colaboramos y eso también es lo que nos hace ser este grupo en otro que cada uno de los siete tiene su personalidad su manera de ir entender la música y la vida de esa mezcla es de donde sale nuestra fuerza pero

Voz 0281 41:34 quién tira la chispa el incendio cese pero quieren lleva la chispa

Voz 12 41:37 al al estudio en dice mira lo que tengo aquí al estudio ya damos con todo quemado porque la Chase para este disco lo grabamos en julio tuvo lugar en noviembre del año anterior entonces tuvimos un año pero bueno pues poniendo a tu pregunta si yo suelo llevar a un esqueleto de de la canción con la guitarra y con la voz y entre todos nos peleamos durante varios meses hasta que acabamos con con esto

Voz 1084 42:01 está bien yo yo casi podría decir a modo de hablar no pero que te pones un disco y te das cuenta de que si es una banda que han empezado como ellos como amigos y luego juntando a todos a hacer las cosas ya son las canciones o uno que ha hecho una cosa y luego ha contratado músico se la han ido incorporando después por ejemplo se nota en que las evoluciones son más naturales y tienen menos sobresaltos ya estuvo por aquí Vetusta Morla tenían tres discos bastante continuos si de repente pega un salto y aún así siguen siendo Vetusta Morla sino eso un grupo de este tipo que han empezado de amigos y que se conocen de en el local y tomando cañas como dices tú no es una evolución tan

Voz 0313 42:35 esto forma si alguien tiene dudas de que son un equipo que lleva en la camiseta imperio que sólo engaña como llevar los colores encanta por cierto lo eh Nicolas Cage con palos y pero es un poco un poco la amarga no eso sería la forma en el fondo alguno hemos repasado durante la conversación este disco está hecho con un montón de nombres propios antes citada benjamina Antonio Machado pero no es el único empezando por el título hay varios merece la pena repasar los vamos a hacerlo con la ayuda de Laura Piñero

Voz 0684 43:05 vuelven a sorna

Voz 1280 43:07 a el escritor Eduardo Galeano están las balas perdidas del título en estos nadie que son protagonistas durante todo el disco de la moda

Voz 1 43:16 sueñan los nadie salir de que algún mágico guías llueva la buena suerte que va a Cannes pero yo Benita cae la buena suerte niño eh

Voz 19 43:36 mañana nunca

Voz 1280 43:39 en los locos son ellos está el cantaor Manuel Molina

Voz 3 43:42 creo antes yo desee encantada con que canta no podría vivir Nicky

Voz 1280 43:47 en su primera estrofa está también chicos Sánchez Ferlosio cantautor autor de canciones

Voz 47 43:53 a moderar

Voz 0313 43:56 por

Voz 1280 44:12 Víctor Ruti Robert del Pyro en otra canción está el rapero de Fornel Galibier incluido en la inmensidad de un océano de un verso el logo nunca trabajará para el

Voz 13 44:30 la música no

Voz 20 44:33 nunca trabajará para el cinco en campaña marisquillo no suenan voces suena silencio

Voz 1280 44:41 esta es la lectura que hace de la canción el periodista Paco Cerdá en su libro Los últimos hace un recorrido por los pueblos más despoblados de España algunos de ellos en Burgos

Voz 0684 44:51 es el único infierno con hielo

Voz 13 44:54 me encanta esta canción por su tono así como lento pausado que se lo pidan de los campos castellanos habla de miedo es imprescindible despojarse del miedo para vivir en tierras despobladas salirse del guión consumismo capitalista que marca también habla de que sus clientes no importan al Gobierno es verdad en estas tierras no hay apenas ni votos ni un comprador y esto no va de patrias ni de banderas va de un enorme territorio que se va pagando con sus tradiciones y con su memoria la llamada Laponia española consolidados

Voz 1084 45:23 provincias que se está extinguiendo por la pasividad

Voz 13 45:25 la institucional ante la despoblación otras luces que nos remiten las canciones Campos de Castilla

Voz 12 45:32 el hombre de estos campos que incendia los pinares

Voz 1280 45:35 de Antonio Machado Miguel Hernández otra última

Voz 12 45:38 el olvido es una herida en la que nadie sangra envasados aún vacío de cimas inmensas como rutinas es soledad

Voz 1280 45:45 la del poeta de la risa fértil fundador de la aleatorio bar escándalo a dos manos firman la viajaban

Voz 0684 45:52 la Guardia

Voz 38 45:58 eso es costó muchísimo hacerla si queremos el punto mio volvernos a los los en ese momento en debidas como pasó de la juventud en las que te digo que pondría móviles intenta ver el mundo los ojos que él tiene

Voz 48 46:14 sí se aplicará pasó al mundo y sobre todo de la mentirosa asimismo

Voz 0281 46:19 verá las mañanas felices la época en la que las

Voz 13 46:21 personas nuestra o en en conversaciones de ascensor por cierto

Voz 1280 46:25 miraban los que se fueron mismo pero está

Voz 0684 46:32 no deja de y tú

Voz 19 46:43 toda una declaración de principios verdad

Voz 0281 46:46 hizo da un catálogo y me gusta mucho la gente desconfío de la gente que no tiene héroes Yeste como bien ha hecho en su magnífico todos los que hace reportaje la hora es un disco lleno de héroes

Voz 20 46:57 en muchas referencias

Voz 13 47:00 al final somos

Voz 12 47:02 no hay como dice la frase un poco la música al que hemos escuchado las películas que ha visto impone libros como leído además de todo lo que hemos vivido y todas las personas que se han cruzado en nuestro camino y siempre desde desde nuestras primeras canciones citando a Johnny Kerouac hemos intentado de alguna forma dejar constancia de de quiénes eran algunos de esos héroes que Nos han iluminado un poco el camino fácil

Voz 0281 47:25 además el el el logo de la frase esa que tanto sobre esa frase a Bengasi a mí también

Voz 0313 47:31 me recuerda la novela de Guillermo Arriaga al lobo de la novela ponen reparos bajarán

Voz 0281 47:35 el circo el circo puede ser la industria discográfica incluso no

Voz 0313 47:40 porque no tiene deberían poder silbar si queréis

Voz 26 47:46 también también quería añadir varios nombres propios que han sido importantes para el disco como de Santi García que ha sido de gran ayuda

Voz 0281 47:55 hay siempre un apoyo hay mucho amor hacia nosotros apoya mucha gente porque por ejemplo Quique González once cosecha unas flores por ahí por donde pasáis impresionantes buenos quiere mucho y nosotras más

Voz 1084 48:08 seguro que es una de las cosas que más le gustan porque es la utiliza de vez en cuando es el el acordeón aquí hay dos protagonistas en este disco sobre todo que son el banjo acordeón que son muy sobresaliente si la Historia de la acordeones muy bonita no sé si vosotros sabéis cómo llegó al pop y al rock el acordeón porque los primeros que lo inventaron fueron una familia de vieneses que lo que hacían eran

Voz 12 48:27 tubos de órgano y que bueno

Voz 1084 48:30 es una especie de caja en la que dentro del funcionamiento era parecido tenía algunas teclas todavía no era lo que es ahora no aquello pasó a Francia en Francia les encantó y sustituyó a un instrumento que era parecida a la gaita que se llamaba la Corona musa

Voz 20 48:41 y que y que bueno se dedicó a a ambiental

Voz 1084 48:45 las fiestas de populares entonces eso lo que ocurrió después es que los emigrantes que se fueron a Francia a los colonos perdón a Estados Unidos los colonos San Luis la empezaron a usar y la metieron en un folclore que crearon allí

Voz 0281 49:08 estés aquí dice

Voz 31 49:10 va como rajada parece un plato de comida bueno pues

Voz 1084 49:14 a esta era bud Buick Sáenz de que murió el año pasado creo recordar hay un folclore que sea habréis oído o visto escrito y es una música criolla hecha por los franceses que está hecha a partir del acordeón no ese es uno de los caminos es que la acordeón llevó al sur de Estados Unidos pero hay otro modo que es llegar por México en México la cosa fue todavía más curiosa porque llegó por dos lados primero porque había una ocupación vienesa osea austriaca al final del siglo XIX pero también por qué había inmigrantes alemanes que habían ido allí a hacer el ferrocarril y entonces lo hacían en Texas y luego los mexicanos iban a Texas a conocer el tren también conocían ese instrumento y se lo llevaban a México

Voz 20 50:07 Flaco Jiménez

Voz 1084 50:14 a Paco Jiménez ha tocado por ejemplo con los Rolling Stones en fin es uno de los que ha conseguido que se mezcle la acordeón dentro del pop y luego la historia bonita y divertida es como llevo llegó el acordeón más al sur osea afronta América a Sudamérica y es que han descubierto hace pocas una investigación muy larga muy bonita que se creía que era una leyenda Hinault había un barco alemán repleto de acordeones que iba rumbo a Argentina pero que naufragó a finales del siglo XIX en una playa cota del Caribe y entonces los nativos hasta entonces solamente tocaban percusión pero vieron aquellos chismes dijeron lo vamos a dotar Nos vamos a poner a tocar y así es como nació esa música que hemos oido así comercialmente a Carlos Vives que es el vallenato

Voz 0313 51:02 palabra que desde ayer ya vallenato vallenato lo estaba más fuerte

Voz 1084 51:08 está la historia el baño también es graciosa porque el que no se haga el ideal baños esa especie de tambor cito que tiene cuerdas no es algo que ya había nacido hacía mucho tiempo la vamos a recordar cómo suena en la moda

Voz 28 51:22 sí

Voz 18 51:27 muy bien tocado por ciento Además porque es un momento muy difícil de tocar

Voz 1084 51:30 además tiene en los sesenta el mundo sabe que tiene me parece son tres cuerdas

Voz 50 51:33 el master y una cuarta en medio una quinta Juan cuarto cuatro y bueno la historia también es bonita porque viene tiene predecesores en el Lejano Oriente pero luego también en Africa Info es precisamente fue de África de donde se lo llevaron

Voz 1084 51:47 a Estados Unidos los esclavos los esclavos empezaron a mezclar también con los con los esclavos negros con los blancos que andaban por allí haciendo mis tres eran aquellos sus de quedan como unos carro Matos donde había un show donde se vendían cosas tipo vulneró se pintaban la cara para invitará a los negros tocaban aquel instrumento ya hay un grupo muy graciosa que se dedica a hacer versiones con el que Jai SIT Dixie que es un juego de palabras con seis y dice que hace casi todas las cosas del rock

Voz 20 52:12 banjo

Voz 18 52:33 bueno pues así es como se metió el banjo también dentro de la música no sea de la música pop

Voz 50 52:38 quiero decir de aparte de la emigración

Voz 1084 52:41 instrumentos que vienen de África y la música secuela por todas partes en aportó la última cosas muy graciosas es que en España también se utiliza ahí un tío muy famoso que toca con media España que ha tocado sobre todo mucho en los años ochenta y noventa que era Freddy Quintet Kentucky que por ejemplo grabó uno de los grandes discos de la frontera eh

Voz 0313 53:15 hoy nos han visitado más que nunca el profesor Ignacio de la Torre operación paseo histórico muy interesante ya que no de verdad surgió de de bando ante bandoneón

Voz 12 53:24 acampados si es muy bonito

Voz 0313 53:25 en Colombia del estar bien buen rato está ahora de música en directo de cada viernes en La Ventana hoy hemos tenido el gusto de poder destripar el nuevo disco de la moda salvar Vida de las balas perdidas su tercer disco a los siete a David a Jacobo a Nacho a José Jorge Juan a Álvaro a a José Ángel que hayan estado aquí en en directo que tengáis mucha suerte amigos próximo concierto por cierto día treinta en Tavernes de la Valldigna en Valencia y luego ya en enero y atareados para cada día de acuerdo

Voz 13 53:52 que venga el mucha suerte hasta siempre

Voz 51 53:59 con tanta

Voz 0684 54:12 poder tiene el universo eh quitarle la pieza jarras ahora son carne y centró jo colas fe eh sí citan los nueve euros igual la

Voz 34 57:20 sí

Voz 35 57:27 sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 1 57:37 la última jornada de la tercer capítulo este viernes a partir de las siete de la tarde una hora menos en Canarias hay Liga Hay

Voz 18 57:49 el

Voz 1 57:52 dos partidos en juego del Benito Villamarín Betis Athletic Club de Bilbao desde Cornellà El Prat el partido del beatle IVE Español Atlético de Madrid

Voz 52 58:04 sí

Voz 53 58:07 los trenes baloncesto europeo vive lo todo a través de nuestra aplicación móvil en Cadena Ser punto com vi la onda media de tu ciudad Dani Garrido bienvenidos a cárcel de dio gracias a todo el mundo Josean Paredes por escuchar la radio de I más D

Voz 54 58:25 una cita transparente sin intimidad emigré usted pues que tras pero que hay otras sitio prestaría la guerra a provocar un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo no todos a la ciudad un futuro protegido en una ciudad transparente donde todo es de dominio público extrañamente alegre pero dentro cabe una ciudad

Voz 12 58:56 la ficción su reverso Weller Weiler vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Leonor

Voz 3 59:04 la Guardia Imanol rendición ya dispone de un podcast que le renunciar a cualquier demonio que nos diga que no es posible

Voz 1 59:17 en la SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos