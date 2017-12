La Ventana (22/12/2017 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 los servicios informativos

Voz 1667 00:13 aunque les adelantamos en La Ventana el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha confirmado la destitución de Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol ahora habrá que convocar elecciones para elegir al sucesor Antón Meana buenas tardes

Voz 3 00:25 qué tal buenas tardes estamos en la puerta del TAS a punto de terminar la reunión en la que han decidido que Ángel María Villar ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol consideran que la forma en la que Villar que trabajó durante las pasadas elecciones de la Federación no fue justa y por ese motivo le destituyen Larrea pasa a ser presidente de una gestora está obligado a convocar elecciones antes del Mundial de Rusia

Voz 1667 00:47 el Ibex treinta y cinco ha perdido este viernes un uno con dos por ciento tras las elecciones del veintiuno D es la que más ha caído en Europa Caixabank y Banco Sabadell lideran las pérdidas con caídas del tres con seis del tres con cuatro por ciento Carles Puigdemont propuesto una reunión con Mariano Rajoy fuera de España y sin condiciones previas el presidente del Gobierno ha evitado reconocer a Puigdemont como interlocutor en Catalunya pero se presta al diálogo con el futuro gobierno de la Generalitat siempre que se respete la ley

Voz 1804 01:13 sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a prácticas fervientemente escindida ningún problema si las garantías de cerveza viene a La Moncloa boom problema a lo que quieren son soluciones

Voz 1487 01:25 yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el Gobierno que salga de estas elecciones en Cataluña pero como he dicho también un esfuerzo para que la ley se cumpla importantes y es bueno que yo lo recuerde espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales Ike no se sitúe por encima de la ley

Voz 1667 01:56 no compensaciones en su factura Hugo Morán ex secretario de Medio Ambiente en el PSOE

Voz 4 02:00 esa es la incógnita que sea abrir ahora mismo y que probablemente tengan que resolver los tribunales porque yo vamos al creo que ni Enagas ni en este caso Excal van a renunciar a sus derechos por más que una sentencia del Tribunal Constitucional haya dicho que el Gobierno no ha actuado

Voz 5 02:18 correctamente ni procedimiento gestiona

Voz 4 02:21 el expediente en Madrid a finales

Voz 1667 02:23 pero ya el dispositivo de emergencia activado por el accidente de un tren de cercanías en la estación de Alcalá de Henares el balance final es de treinta y nueve heridos dos de ellos graves portas Toni López

Voz 6 02:32 pendientes del futuro de Eduardo Berizzo en el banquillo del Sevilla la Junta lleva dos horas reunida valorando si despidieron hola actual entrenador ir pensando también en posibles sustitutos esto llega tras la derrota de anoche en Anoeta en el partido de la jornada diecisiete de la que hoy dos partidos más en media hora Betis Athletic y a los no hay media Español Atlético de Madrid Mar de la agenda del día de Segunda A las ocho luego Arroyo y a las nueve Alcorcón Almería y en la Euroliga de baloncesto Baskonia Barça y Unicaja milagros

Voz 1667 02:55 la previsión del tiempo a los espera un fin de semana sin cambios con sol en la mayor parte del país pero con heladas y bancos de niebla en el interior en las primeras horas del día las lluvias llegarán a partir del lunes sobretodo a Galicia es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1804 03:15 apenas Serra

Voz 0313 03:32 pues después de las últimas noticias nos metemos ya en la última hora de la Ventana de los viernes que tiene todas las semanas un sabor especial huele a fin de semana

Voz 7 03:46 la Ventana de la cultura y el ocio

Voz 2 03:56 vamos a proponerles una colección de planes una agenda para que inviertan su tiempo de la mejor manera posible además un fin de semana muy especial que tiene la propina del del día de Navidad así que Emma valles Pino buenas tardes hasta ahora con que empezamos hoy haber Con circo circo eh

Voz 12 04:13 lo que

Voz 2 04:16 pero hay muchos tipos de Cierco si este circo mágico mundo poblado de duendes ahora

Voz 13 04:42 nos trasladamos a una época Mer Liñán algo de la alquimia los seres increíbles como son unos las a las doce en son los que van a gobernar Ése es el circo mágico nuestro nuestro presentador o maestro y demonios es antiguo

Voz 14 04:57 es un es un castaño centenario

Voz 15 05:00 nos vamos a llevar a un poco al al al espectador a nuestro terreno en terreno más poético digamos esos menos sentimos más

Voz 7 05:13 sí Souza

Voz 2 05:16 muy extenso y muy variado también el desarrollo que ha tenido el mundo del circo e implicando en ocasiones códigos pues no sé que son muy propios por ejemplo del teatro por decir algo bueno en fin con que se a justamente con teatro primera propuesta hoy y mañana las

Voz 0564 05:38 Sochaux ese representa Medusa en el Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona una obra sobre el mal basada en la novela homónima del escritor Ricardo Menéndez

Voz 2 05:45 bueno aunque La Ventana somos muy muy fans eminentes

Voz 0564 05:48 si los directores de la obra también les fascinó este recorrido este periplo por el peor lado de la humanidad es una historia que protagoniza el cineasta fotógrafo y pintor cojas K nos ha hablado de él el codirector de la obra al Faure

Voz 4 05:59 es un personaje muy particular porque el defiende que no tiene ideología y que si Alemania hubiera sido comunista él también hubiera sido eso fotógrafo cineasta Pere como él no tiene ideología ahí estaba ahí pues fue el cineasta fue el pintor y fue el fotógrafo de tercer raíl

Voz 2 06:24 acordando de de la novela de medusa hoy escuchando al Aurora estaba pensando que nos encontramos en unas fechas en unos días donde lo que se destaca habitualmente pues es el el en el lado el mejor lado de las personas no la mejor cara ver a veces la bondad reina también por su ausencia

Voz 0861 06:39 en este aspecto es una obra anti navideña total que recorremos la peor versión de la manida pero el espectador sale sino un nudo en el estómago al menos no inmediato

Voz 4 06:47 hay una cosa que creo que hemos logrado que también logra la novela de Ricardo que es que como todo está explicado desde el punto de vista en nuestro caso de una mujer una investigadora que es una apasionada de la historia de lo que cuenta sobrepeso hojarasca hay una sensación de calidez hacia el final que acerca pro hojas de una manera casi familiar permiten no salir con un nudo en el estómago Pérez desnudo se te hace al al cabo de diez minutos cuando reflexionar sobre todo lo que ha pasado el ser humano durante el siglo XX

Voz 0564 07:45 sí una propuesta muy original en Santa armen a en Santander mañana a partir de las ocho de la tarde es la función de hambre el clásico del sueco August Strindberg en el principal teatro que tiene un aforo de treinta personas y su escenario es en el salón de una casa una casa de la que el espectador sólo conoce la ubicación al comprar la entrada Heidi Asenjo es actor director y el propietario de este particular teatro

Voz 17 08:05 el juego empieza desde que la persona llama ahí dejamos parte de la información sin desvelar para que poco a poco ya vaya descubriendo y se encuentre hasta última hora en el que tiene que llegar un mensaje de texto por el piso la escalera de la casa bueno la primera impresión es impactante porque está decorado pues como si fuera la casa de la abuela y todo es muy papel Damasco muy en los cincuenta cuarenta una época de España que casi casi ella muy define de todo las interpretaciones que hacemos la sala principal pues va muy orientado a sal un poco teatro y mucha verdad

Voz 7 08:39 sí sí

Voz 2 08:56 hemos tocado el teatro hemos tocado el circo que otros palos podemos tocar en una pista una misa saber una moto un coche esos un motor si es un votante pero no un coche cualquiera vamos con un plan protagonizarán

Voz 7 09:13 a Rolls Royce

Voz 0564 09:21 hasta el siete de enero en el Palacio Euskalduna de Bilbao se puede ver la exposición Roll Royce Un siglo de estilo que recoge todos los modelos fabricados entre mil novecientos diez y mil novecientos noventa y ocho pertenecientes a la colección privada Miguel de la vía es también toda una clase de Historia del siglo XX a través de estos coches legendarios que tienen además multitud de historias personales detrás Patricio Careaga es organizador de la exposición

Voz 19 09:43 tenemos un coche que se fabricó para él marajás de yo porque es un coche daño veintiséis tiene un montón de peculiaridades pues por ejemplo la bocina es una boa de latón que parece que una boa dorada luego de los focos la estatuilla todo está bañado en oro CD volante Marfil quiera pues sé que lo que lo utilizaban una vez al año el día de su cumpleaños porque tenía el tantos coches que cada coche utilizaban para propósitos votemos

Voz 20 10:08 es igual que el coche a como psicodélico ellos luego ya de los más modernos suelen ver en películas de Hollywood luego para mí el el más interesante todos un alpinista del que se utilizó en mil novecientos trece para una carrera que enarbolan a Renan

Voz 7 10:22 lo mismo

Voz 2 10:33 la exposición de Roll Royce me parece un planchazo incluso para ir con niños que estaba pensando siempre te lo preguntas los viernes tenemos alguna propuesta algún plan específico para ir con ellos

Voz 0564 10:42 sí tenemos y esta semana tiene que ver con música

Voz 21 11:02 en mil veces yo

Voz 0564 11:08 en los litigio entablado esto son Petit pop con su tema mamitis aguda son un grupo asturiano que hacen como ellos dicen música para toda la familia llevan en activo desde dos mil diez lo forman miembros de diversas bandas míticas como Pauline en la playa o nosotras a como eran fans acaban de sacar su primer disco recopilatorio Petit poquísimo y mañana estarán a las cinco de concierto en Gijón en el teatro de La Laboral hemos hablado con Mar Hernández miembro de la banda que asegura que el pop es hablar de lo que a uno le pasa y lo que les pasa a los niños pues pues es esto

Voz 5 11:36 hablamos de cosas como por ejemplo yo que sé no nos gustan los lunes porque no tiene madrugar por la mañana una que es hoy un Rey Nica por qué habla de esta cosa que te pasa que tú eres te consideras una buena persona pero a la hora de compartir parece que no te sale ayer gracias cuánto falta me hago pis porque habla de esos viajes que es el eternizan a los niños

Voz 2 11:55 era este que no llegan nunca deberán no no podemos

Voz 5 11:57 eso es un poco un poco ese planteamiento vamos a reírnos un poco de estas cotidianidad es que a veces parece que nos aplastan sin embargo eso llevadas con un poquito de sentido del humor esa ligera

Voz 21 12:09 Nos vamos en tasa milímetro Silió

Voz 2 12:20 yo podríamos ir cerrando la agenda con música porque algún concierto habrá

Voz 0564 12:23 si empezamos con el quedará esta noche Rosendo a las nueve en la sala La Riviera de Madrid

Voz 22 12:54 qué gran de Rosendo Excel muy catalán

Voz 0564 12:56 en esta noche a partir de las nueve en el teatro de Palma en Mallorca

Voz 23 13:02 no puedo

Voz 7 13:02 no

Voz 2 13:10 los ocho

Voz 24 13:13 sí

Voz 0564 13:15 pero tenemos tiempo Si con M Clan que estarán mañana a partir de las nueve de la noche en la sala Razzmatazz de Barcelona

Voz 7 13:24 Crocker del CAR de gala pero

Voz 2 15:42 a última hora informativa que empezamos como cada tarde en Andalucía

Voz 30 15:46 nuevo caso de violencia de género esta vez en Sevilla donde un hombre ha sido detenido por la Policía Local como presunto autor de un delito de malos tratos cuenta con tres detenciones anteriores y fue sorprendido cuando acudía a una cita con su mujer con un arma punzante a última hora en Aragón

Voz 1915 16:01 la economía seguirá creciendo en dos mil dieciocho aunque su ritmo se ralentizará respecto a dos mil diecisiete crecerá un dos con cuatro por ciento frente al tres por ciento de este año la razón la incertidumbre por la situación de Cataluña principal comprador proveedor en Aragón

Voz 0831 16:14 a última hora también en Asturias la Comunidad se queda siempre supuesto Asturias entrara en prorroga el próximo uno de enero después de que la oposición en bloque a excepción de Izquierda Unida haya tumbado el proyecto de cuentas para dos mil dieciocho del Ejecutivo socialista de contamos hasta ahora

Voz 1915 16:27 Baleares pues hoy la mirada puesta en Catalunya kilos partidos han reclamado diálogo a las formaciones en Cataluña de también al Gobierno central para buscar soluciones políticas al conflicto reclaman responsabilidad y altura de miras

Voz 2 16:40 de Baleares pasamos a Canarias va camino de convenio

Voz 1915 16:42 su leyenda ya anoche se formaron colas de compradores por fuera de

Voz 0564 16:45 local de hasta sesenta metros la gasolinera de Granadilla al sur de Tenerife ha vuelto a dar premio por quinto año consecutivo unos tres millones y medio incluido un décimo del gordo de los más de seis millones que llovieron sobre el Archipiélago no

Voz 2 16:56 Putin ahora en Cantabria ya tenemos presupuesto para dos mil dieciocho gracias al voto de un ex diputado de Ciudadanos los tres partidos de la oposición votan en contra y responsabilizan al presidente Revilla de pactar con un tránsfuga

Voz 7 17:07 en Castilla La

Voz 2 17:09 mancha o un camionero ha llevado la felicidad a la residencia de ancianos de Campo de Criptana en uno de sus viajes trajo veintiséis décimos del Gordo de Navidad que repartió entre las trabajadoras y voluntarios de este centro Castilla y León

Voz 31 17:21 si León pero en total han llegado con el segundo premio con varios quintos tres millones de euros donde la suerte ha llegado con más fuerza en concreto así va a Laguna de Duero Valladolid con dos millones de euros con un quinto premio

Voz 2 17:32 vamos en Cataluña veinte mil docentes se han presentado a las oposiciones a maestros y profesores que el departamento ha convocado para este curso como sólo hay disponibles dos mil puestos resulta que hay diez candidatos para cada plaza convocada a última hora en Ceuta el Gobierno de la ciudad no va a autorizar la ampliación de los horarios el próximo día veinticuatro tal y como había solicitado el sector hostelero se basan en informes policiales y la falta de concreción en la petición que se hizo de forma oficial

Voz 0313 17:57 esta destacamos en la Comunitat Valenciana Mills

Voz 1915 17:59 ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Energía Álvaro Nadal para que explique qué piensa hacer el Gobierno tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular la compensación de mil trescientos cincuenta millones que debía pagar Enagás a la promotora del almacén subterráneo de gas Castor situado frente a la costa costa castellonense

Voz 2 18:18 a última hora en Euskadi sin sorpresas

Voz 0861 18:20 el Gobierno vasco ya tiene presupuestos para dos mil dieciocho once mil cuatrocientos ochenta y seis millones de euros que el bipartito PNV PSE

Voz 2 18:28 ha aprobado gracias a la abstención del Partido Popular turno ahora para Extremadura

Voz 1915 18:33 el producto interior bruto aumentó un dos con tres por ciento en Extremadura en dos mil dieciséis lo que supone tres décimas más de las estimaciones que publicó el Instituto Nacional de Estadística en marzo pasado

Voz 0831 18:43 a última hora en Galicia la suerte esta vez sí que ha sonreído a los gallegos el gordo ha dejado quinientos veinte millones de euros en Vilalba viernes olvidable por tanto para los afortunados entre ellos los profesores del colegio de la localidad han comprado entre veintisiete profesores ciento nueve décimos así que se llevan un buen pellizco

Voz 2 19:01 la Rioja la lotería de Navidad pasa de largo

Voz 0831 19:03 en La Rioja tan sólo un quinto premio llega a Haro con diez décimos de un décimo más se ha vendido en Cervera del Río

Voz 0867 19:09 el Madrid accidente en Cercanías en Alcalá de Henares con casi cuarenta atendidos y dos personas heridas al ministro de Fomento se ha trasladado ya a la zona Renfe ha abierto una investigación aunque todo hace indicar que el tren no se detuvo correctamente a su entrada en la estación el conductor ha dado negativo en drogas y alcohol última hora en Murcia

Voz 32 19:26 el primer fallecido por gripe en la región el virus inicia su tendencia ascendente con trescientos ochenta y un casos en la última semana en los próximos días podría superar el umbral epidémico y última hora en Navarra

Voz 0831 19:39 el Gobierno foral aquí ha presentado su plan estratégico de cultura con horizonte en dos mil veintitrés su fundamento es que la cultura sea considerada como un servicio público y por eso se trabaja también en la elaboración de una ley de derechos culturales que pretende fijar las condiciones para la igualdad en el acceso a la cultura y a la participación

Voz 0867 20:58 lo acaban de escuchar susto en la estación de Cercanías de Alcalá de Henares esta misma tarde casi medio centenar de personas han tenido que ser atendidas cuando el tren de la línea Ce7 entraba en esa estación no se detuvo

Voz 37 21:14 no

Voz 38 21:17 prensa virtual instigación ya dio operativo ha estado en Murcia hasta hace tan sólo unos minutos Luis prodigios jefe de guardia del suma un uno dos qué tal muy buenas tardes y medido La Ventana como está lo primero

Voz 0867 21:30 voy con la cifra de atendidos y de heridos vamos actualizarla porque en el último balance hablábamos de casi cuarenta personas atendidas ha cambiado eso cifró

Voz 15 21:39 a sus treinta y sanitarias que ha realizado

Voz 0867 21:44 min treinta y nueve personas atendidas de esas personas hay alguna que se encuentre en estado más grave

Voz 15 21:52 efectivamente me podemos confirmar que eran veintiséis las personas e leves con contusiones y crisis con once pacientes que nosotros consideramos moderados o aquellos que han sido trasladados a tales el Corredor del Henares dos pacientes graves e que han sido trasladados al hospital aquí en Alcalá de Henares del Hospital La Princesa estos dos pacientes quizás más graves han sido las que ha sido evacuado no

Voz 0867 22:19 señor pardillos ha ocurrido justo a la entrada de la estación no sé si sabe por qué no frenó a tiempo el conductor que que por cierto ha dado negativo en los controles de alcoholemia de drogas

Voz 15 22:31 bueno la razón no nos Blas hizo lo parece se ha al a la estación pues ha habido o sea que es decir que llena los gags era quizás un poco más Lérez pero ha habido un problema para nadie finalmente fue lo que hemos hecho nosotros nos han sido pacientes que estaban y las escaleras pues ya sale

Voz 0867 22:53 claro porque porque es el momento final no el momento de la entrada en la estación cuando ya la gente está a punto de salir de de del convoy por eso se ha producido digamos que ese gol

Voz 39 23:01 no porque la velocidad tampoco era excesivo al menos según los control

Voz 0867 23:03 es los datos que ido facilitando Renfe durante la tarde

Voz 15 23:07 no no lo es

Voz 0867 23:10 en la estación sabes si funciona ya como cualquier otro día como a cualquier hora pero si la estación está funcionando correctamente a digamos que está funcionando correctamente ahora mismo al cien por cien

Voz 15 23:19 en esa fase de Jaca así que finalizado está son muy todos los pacientes así evacuados habitación funciona actualmente contrastaron

Voz 0867 23:31 pues Luis pardillos jefe de guardia del Summa uno dos le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde abriendo esta Ventana de Madrid afortunadamente todo ha quedado en un susto un saludo buenas tardes

Voz 15 23:42 así es buenas

Voz 40 23:46 la primera foto la segunda es la alegría en Doña Manolita foto del día de cualquier día veintidós ha vendido parte del Gordo el segundo tres quintos del sorteo especial de Navidad

Voz 41 23:58 exhibirlos conoceremos a tome que hoy alguien

Voz 8 24:03 me ha tocado el gordo es a esta persona

Voz 40 24:15 la despedida de sus compañeros de instituto a uno de los profesores que ha defendido en estos años con más tesón y con más perseverancia la educación pública en la Comunidad de Madrid contra todo tipo de ataque

Voz 0867 24:26 Agustín Moreno qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 13 24:29 hola buenas tardes bueno Agustín se jubila después

Voz 0867 24:31 de cuántos años impartiendo clase y también en la lucha

Voz 19 24:35 que llevo desde los años noventa

Voz 13 24:38 ahí se entre Comisiones Obreras y afortunadamente sin faltarle el día al trabajo por buena salud

Voz 0867 24:44 qué clase de Historia

Voz 13 24:46 sí clases de Historia de cojos todas la horquilla de Bachillerato a los pequeñitos primero de la ESO

Voz 0867 24:52 cuéntanos Agustín como ha sido este momento de la despedida no que te han dado tus compañeros y que hemos podido ver en todas las redes sociales y que los parece un vídeo realmente emotivo

Voz 13 25:02 si la gracias en primer lugar porque me parece importante que estos temas se aborden no a veces que ha noticias que venderá escuelas son noticias negativas no sabrá de bullying de agresiones a profesores como una cosa normal en la escuela es un sitio maravilloso es una especie lugar donde nací los sueños no los alumnos que lo deseen académicamente personalmente moralmente como ciudadanos nuestro papeles acompañarles en ese proceso que es el sentido que tiene la la pedagogía yo lo viví con una emoción muy intensa no me lo esperaba si es que nunca ha dado tanto que agradecía así tantos abrazos que bueno pues sobre todo el día de ayer fue terrible fue un puré de emociones

Voz 19 25:40 eh

Voz 13 25:41 bueno muy bonito pero lo entiendo en no doble sentido primero entre los alumnos siempre paga no siempre pagan reconoce lo que no reconocerán acción algo que es muy de agradecer que yo lo veo como un reconocimiento o un homenaje al profesorado en general así profesorado que es la mayoría que luego el que yo conozco la enseñanza pública se está dejando la piel a diario que no tira la toalla y que incluso intenta compensar los recortes no haciendo menos hacia un poco peor sino haciendo los mismos intentando mejorar cada día en el propio centro en el que estoy es un centro extraordinario del punto instalar La Antilla un centro de difícil desempeño es un centro que combina veteranía juventud buenos profesionales y sobre todo mucho compromiso con con el alumnado y con la calidad de la educación pública

Voz 0867 26:25 hombre de la lucha de toda la lucha sindical y desde la docencia el momento quizá más amargo pero también el más reconfortante fue la marea verde la victoria contra el Gobierno de Esperanza Aguirre

Voz 13 26:36 pues llevamos mucho tiempo con esa pelea hizo una pelea que tenemos que seguir manteniendo pero tenemos que mantener amparar luchando contra los recortes usando contengan hay que es injusta hay que consolidar una doble red que es lo que hace es establece les colas para niños ricos si para niños pobres pero esta esta componente que quería abordar la más Mora y el trabajo diario por lo que sí significa intentar rescatar alumnos en en unos tiempos que son desesperanza donde a veces ellos ven que no funciona el ascensor social no antes la ecuación era estudia tendrás un trabajo de nuestra autonomía organizar su vida a la ven que eso no funciona que hay paro que hay precariedad que hay emigración hace al exterior no entonces es que nuestros tiempos es muy muy importante profesorado para rescatar a a los alumnos pero no son otra cosa más que personas que tienen una mochila y hay mucha sal nuestro barrio en Vallecas pesan yo familias afectadas por la crisis y el paro los desahucios familias desestructuradas desarrolladas muchas veces a los alumnos es por el tema de la inmigración entonces combatir ese determinismo de estudios sociológicos no que establece para muchos jóvenes Un futuro de paro precariedad de tanteo con a drogas de botellón de embarazos no deseados y realmente algún importante no porque cada rescate va sentido nuestro trabajo y luego la incluso sentido pues a la a la dirá qué hacemos

Voz 0089 27:56 es usted

Voz 0867 27:57 esto escucharte Agustín Moreno a disfrutar de las Navidades ya descansar y sobre todo muchas gracias por todo

Voz 13 28:05 oye pero una última cosa puesto que mis oposiciones este año me parece que es tesón trabajo maravilloso no animar a los futuros profesores que sepan que es son trabajo de lujo en el que se va cantando si te gusta que siempre eduquen desde el afecto porque si en efecto no hay educación que que no los alumnos sin que más importante decirles que Montilla al decirles que el esquí el esto no y sobre todo que cooperen con las familias y con los compañeros no conoce asesores porque se trabaja los valores de respeto de igualdad de convivencia la cosas siempre mejora yo veo tú la lanza un mensaje de esperanza que hay muchos profesores que quieren mejorar si se quiere mejorar y esperan once y la esperanza pues evidentemente es siempre una distraía Agustín

Voz 37 28:49 no me abraza a vosotros

Voz 0867 28:57 veintinueve en Madrid ya tiene presupuestos para el año que viene sin retrasos y sin sorpresas aunque con algunos problemas durante las votaciones porque votar tanto número tanta enmienda y con un sistema tan complejo allí en Vallecas es casi casi Asamblea de Madrid Javier Bañuelos como jugar a los barquitos no a uno hundido

Voz 0861 29:14 buenas tardes o ve tocado entre dos tocado qué tal Javier Gordo vendido la palabra tediosa sin duda se queda corta para describir a votación de los Presupuestos de dos mil dieciocho han sido casi dos horas votando de enmiendas o como decías jugando a hundir la flota sino escucha

Voz 22 29:29 os vamos a votar el resto de las enmiendas del grupo parlamentario Podemos comunidad Malí correspondientes a los números a uno a3 a5 hasta la A siete a diez a doce a catorce hábitos

Voz 0861 29:44 grave delito e este es un ejemplo del complejo sistema de votación con esa mecánica Bono casi maquiavélica es que asumir agro que no haya habido equivocaciones masivas eso si ha habido algún pequeño despiste votos a favor

Voz 22 30:01 estamos votando el voto parte de la sección de créditos e los de acuerdo le rogó silencio señorías ya queda muy poco les ruego silenció señorías ya ya estamos terminando

Voz 7 30:19 bueno sí a estamos terminando quedaba minutos Javier la presidenta de la Asamblea

Voz 0861 30:22 a Paloma Adrados en vivo mensaje de aliento de ánimo a los diputados y no hace falta imaginar porque hemos visto a varios Bosti rezando diputados despistados que no levantaban la mano hay que recordar que que hoy se vota va a mano alzada incluso que hubiéramos visto diputados viendo la web de de Lass en sus móviles en plena votación su ponemos que buscando la alineación de del Madrid para el clásico de mañana bueno eso será mañana tocará escuchar Carrusel hoy les tocaba votar ISIS sorpresas el tándem lo decías PP Ciudadanos ha conseguido sacar adelante los presupuestos para dos mil dieciocho

Voz 22 30:52 votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada la exposición de motivos por sesenta y cinco votos a favor sesenta

Voz 0861 31:05 seis imaginar que con ese resultado después de ese momento la persona más feliz en el hemiciclo ha sido Engracia Hidalgo la consejera de Economía Hacienda que ha superado uno de los momentos más complicado de todo el año esta vez no han tenido que pasar el trago del efecto moño UQS hoy Engracia Hidalgo estaba más que feliz

Voz 0566 31:20 pues sí yo creo que es una buena antesala de la Navidad que tengamos a los presupuestos aprobados para el año dos mil dieciocho es que son la garantía del mantenimiento de la mejora de los servicios públicos es bueno siempre que que estén aprobados porque se generan credibilidad generan confianza y los madrileños van conocen perfectamente cuáles van a ser la hoja de ruta del Gobierno de Cristina Cifuentes en el año dos mil dieciocho

Voz 0861 31:44 recordamos brevemente géneros datos diecinueve mil trescientos treinta y un millones para dos mil dieciocho casi ochocientos millones más que este año suben todas las partidas con esas cuentas se prevén crear setenta y cinco mil puestos de trabajo menos que para este año porque la previsión de crecimiento en Madrid es algo menor al final se han aceptado ciento setenta enmiendas de la oposición pocas sorpresas hoy de hecho sólo una se ha aprobado una enmienda a última hora de Ciudadanos de diez millones de euros dirigida ayudas a las asociaciones de discapacitados y el PP confiaba en que el Partido Socialista la tumba se pero finalmente han votado a favor el PP se ha quedado solo ya salía adelante esa propuesta

Voz 0867 32:18 Javier rápido en hoy en Navidad tranquila en Podemos hace un año Navidad se cargaron a José Manuel López de la portavocía en asamblea ir adelanta a los compañeros del Confidencial hay una reunión mañana de la dirección para hacer cambios importantes que no afectan a la portavocía pero sí otros puestos del grupo no

Voz 0861 32:33 sí lo más importante cambios en la ejecutiva de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar ha decidido incluir en su ejecutiva alos Errejón listas que hasta ahora no estaban entre la dirección la diputada Mónica García que además se convierte en la nueva presidenta del grupo parlamentario de Podemos en sustitución de Margo Candela Fuentes de la dirección de Podemos ha asegurado a la SER que también en ese ejecutivo de Podemos los anticapitalistas pierden peso pasando de cuatro consejeros a tres sale uno pero a cambio en ejecutiva Lorena Ruíz Huerta que sigue siendo la portavoz de Podemos en la Asamblea en el sector anticapitalista Javier hay un profundo malestar con esta maniobra creen que no ha respetado las cuotas de votación de los inscritos no descartan que detrás de esos movimientos estén las criticas a Manuela Carmena por cesar a Carlos Sánchez Mato fuentes de Podemos sino reconocen que han tratado de ajustar la línea de Podemos en Madrid con la mayoría del partido que los anticapitalistas no pueden marcar el discurso como se había hecho hasta ahora en el Ayuntamiento

Voz 0867 33:29 gracias Javier y una cosa más mal pinta el futuro judicial del antiguo Gobierno de Gallardón el fiscal pide identificar a los miembros de ese Ejecutivo que dieron el visto bueno a la compra de Ignacio Vilar Velasco qué tal muy buenas tardes

Voz 1743 33:39 qué tal Javier buenas tardes en un amplio escrito Anticorrupción detalla un cúmulo de irregularidades en el desembarco del canal en Latinoamérica a través de la compra en dos mil uno de su filial inaudita en Colombia se hizo sin cobertura ni autorización con claros indicios de sobrevaloración en el precio se pagaron setenta y tres millones de euros que utilizan una compleja estructura societaria en Panamá y Uruguay toda aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón al frente la Fiscalía coloca por tanto a Gallardón en el centro del acuerdo que autorizó la adquisición pide la completa identificación de los miembros de su Gobierno que firmaron la compra además pide la citación de catorce investigados entre ellos dos de sus ex altos cargos cercanos pero

Voz 29 34:16 lo Calvo Juan Bravo también la de Arturo Canalda además solicita nueva documentación de forma agur

Voz 1743 34:22 gente en el plazo de diez días tanto a la comunidad

Voz 29 34:24 como al Canal de Isabel Segunda de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 7 35:36 no no no a Quini Zemeckis ni Spielberg ni Jim Carrey aquí la Navidad suena diferente suena a cuenta

Voz 40 36:36 bueno últimos minutos de esta Ventana de Madrid con Alfonso Ojea director de pistas Blancas qué tal Alfonso muy buenas tardes cómo estás

Voz 0861 36:43 a ver qué nos va a contar cómo se presenta el finde

Voz 40 36:45 emana pero sobre todo estas fiestas de nieve

Voz 0089 36:48 en Madrid algo de nieve hay algo de nieve hay tenemos menos que la pasada semana pero bueno tenemos dos instalaciones de Guadarrama operando la primera esta en Segovia pero muy cerquita La Pinilla bueno pues la Pinilla tiene poquito dos kilómetros y medio y cuatro pistas abiertas con espesores que van desde los quince veinte centímetros hasta los cincuenta cincuenta y cinco ir a otra que lleva ya abierto casi tres semanas ya que es el puerto de Navacerrada con seiscientos metros escaso la parte baja de la estación a parte alta no también unos espesores que llegan al medio metro desde un mínimo de quince tenemos tres pistas abiertas bueno no se puede pedir más el tiempo desde luego va a acompañar bastante mañana pasado y también el lunes con cielos despejados y a partir del miércoles y el martes por la noche esperamos nuevas precipitaciones que serán sólidas a partir de los mil quinientos metros de alto

Voz 40 37:35 el día veinticuatro o el veinticinco son buenos días para subir ahí hay mucha gente

Voz 0089 37:39 bueno sí la gente madruga coge plaza en esos aparcamientos tan pequeñitos que tenemos en la sierra pero no suelen ser días excesivamente masivos en cuanto a la afluencia de público por supuesto de esquiadores como tampoco lo es el día uno y fíjate que curiosidad tampoco lo suele ser el próximo día

Voz 0861 37:56 ustedes son leves pero Alfonso Ojea venido vestido de

Voz 0089 37:58 Papa Noel sus ya quisiéramos ya quisiéramos que Papá Noel nos nos trajera los regalos que hemos

Voz 40 38:04 pero pero creo que va seguimos sin dinero no se puede esquiar eh con con disfraces ni cosas raras hay que ser respetuosos con el medio ambiente pero sobre todo con las prácticas deportivas peligro

Voz 29 38:12 a sigue sin duda hay que tener mucho cuidado por donde menos deslizó Alfonso Ojea feliz Navidad venga lo mismo digo hoy también felino para todos los que nos están escuchando adiós

Voz 7 38:20 no es no sé por la sierra

Voz 0867 38:27 no sé pero moverse por Madrid es un horror esta tarde es la gran huida las carreteras con problemas en las salidas y las estaciones hasta arriba de personas Borja quitará ha estado con ellos Borja qué tal muy buenas tardes qué te ha entrado

Voz 44 38:38 las tardes Javier las estaciones de Madrid bien estos días con ajetreo son muchos los que residen aquí pero se Iván para pasar las Navidades con su familia

Voz 45 38:44 vuelvo a a Plasencia

Voz 5 38:47 viviendo en Madrid sólo vuelve durante la Navidad

Voz 45 38:50 estoy Almería todo a mi hija mira está Gemma Adrián media por ciento está muy mal comunicada entonces

Voz 2 38:55 este hecho puentes vacaciones para

Voz 45 38:57 a volver y ver a familia y amigos

Voz 46 39:00 es adecuada la FET hace ya vuelvo a después de Reyes para pasarlos con la familia mucha alegría porque estoy aquí por obligación o por devoción

Voz 44 39:08 las estaciones de Madrid se convierten estos días en escenario emociones y reencuentros como las mejores películas de

Voz 47 39:12 el cinco de Londres vengo visitarme dijo que está viviendo en Madrid vamos a celebra la Navidad vamos a estar una semana hasta el treinta y uno de diciembre compartiendo con la familia y los amigos de

Voz 51 41:11 parados de Polar de plumas de guantes gorro sonido de la tormenta de nieve verdad que frío no es fruto sí pero pero

Voz 2 41:22 también en el que Agustí

Voz 52 41:27 desmayo y encantador en el pueblo

Voz 51 41:31 alguien que ha hecho bueno a ver

Voz 2 41:35 estamos hablando por ejemplo

Voz 51 41:37 a Laponia escandinava

Voz 39 41:39 pues sería uno de los de esos destinos clásicos cuando la voz del frío y estoy contigo Carles en que el frío puede ser un aliado y de hecho es mucho sitio lo utilizan como recurso turístico no no hay que irse siempre al calor a mí también me encanta el frío de hecho me siento mucho más cómodo en un lugar frío por ejemplo ido muchas veces como bien dices ahora a Laponia Laponia no es solamente quizá la más famosa los que más ha trabajo han hecho ha sido en los finlandeses en Rumanía Mi papá Noel escribiera pero bueno hay una Laponia sueca por ejemplo también Irún a donde hay todo un un montaje para hacer actividades en invierno a veinte treinta bajo cero estoy trineos de perros moto Nieves hay una capilla hay un bar y un y un y un hotel hecho en Die lo esto es muy habitual en Noruega por ejemplo todo el norte de Noruega también es Laponia también es tierra de esa mis y se puede ir por ejemplo a cara que es la capital de la cultura Sami donde tiene su parlamento se puede llegar incluso al hago norte Honey se que que en invierno estuvo el espectáculo llegar allí se puede ir a alta donde también hay muchísimas actividades es decir que todas la ponía Toronto nunca a la noruega como la finlandesa está muy bien preparada Gemma yo te diría su territorio más bonitos en invierno ellos lo disfrutan más pero una vez en Canadá que que me decían que estaban deseando que llegara el invierno porque podían conducir mejor conducían con ruedas de pinchos por clave otra que en verano sólo en las camino de tierra ya está

Voz 2 43:07 pero ese esos destinos que acabas de comentar obtenido este sonido de fondo

Voz 51 43:11 ese sería el el invierno en plena naturales

Voz 2 43:14 en serio su buscamos algún destino en algún destino de cómo lo mismo de frío Albano urbano frío urbano pues mira que es al norte de Europa no

Voz 39 43:22 también pero igual siempre pensamos huy ir a Estocolmo y Helsinki ir a Oslo irá bien en el invierno socios es tan agradables tan calidad también preparadas y sobre todo tienen aún la iluminación navideña en estas fechas tan cálida que merece la pena ir a Estocolmo por ejemplo es una maravilla si está helada la a la bahía Rambla estad que es el barrio lo antiguo con nieve es una preciosidad Oslo también o una ciudad que a mi me gusta mucho en invierno ido varias veces es Helsinki

Voz 7 43:50 P ah sí

Voz 2 44:09 cómo estamos en la ruta como esta no son los destinos de frío preguntas común

Voz 39 44:14 dirá alguien de Tenerife en Helsinki ese tendrá que poner tres abrigos

Voz 0313 44:19 dos pues a preguntárselo él trabaja en el restaurante primero que está en pleno centro de la ciudad Luis Vázquez buenas tardes hola

Voz 14 44:28 hola buenas tardes mismo no lo primero la la temperatura cuántos grados tenéis os dejáis que tienes hombre hoy estamos a menos que lo esperado es toda una cosa discretamente

Voz 19 44:42 es algo discreto porque el fin de semana al menos diez de los quince grados sirviese lanza

Voz 0313 44:48 oye de de de Tenerife a Helsinki un cambio radical total no

Voz 19 44:52 sí un poco a poco por por mi mujer que es el Aldesa

Voz 0089 44:58 si hay que subir al mucho eso tira con esto

Voz 19 45:01 mucho de mujeres tiran demasiado voy a Luisiana

Voz 39 45:04 sí coincide conmigo en que Helsinki es una ciudad que en invierno se viene arriba se ponen muy bonita yo recuerdo ese puerto casi helado con contemporáneos de hielo uno te hace unos cafés que ponen en unas tiendas así como de de lona en esfuerzo que hay un mercado también de pescado ir fueras de un cartelito y tú te crees que es el precio del café y es la temperatura que hace dentro diecinueve grados

Voz 5 45:26 eso sí debe siendo así

Voz 39 45:28 pero yo recuerdo invierno en Helsinki paseando por es muy agradables no

Voz 53 45:33 sí es en realidad el invierno aquí en el cien tienen menos que en el desagradable porque no es un invierno muy frío pero al final es es como el con las platos no pasamos bien va a estar todo está aquí estamos bien preparados para para entiendo a una nevada de al lado del cuerpo hay hay suerte

Voz 19 45:53 esto que se llama causara Halley que que venden como decía estantes venden pescado fresco sermón ya recién preparado y todo se está muy bien muy bonito además la iluminación ahora en estas en estas fechas de Navidad del esto muy bonito

Voz 0313 46:11 oye Luis muchos españoles de haciendo haciendo turismo viajando a Helsinki

Voz 19 46:16 por ejemplo ahora mismo si ahora aquí hay mucho mucho turismo hay muchos españoles viajando aquí

Voz 0313 46:25 los hilo los precios son caros en comparación con España por ejemplo un menú de restaurante cuánto puede costar

Voz 19 46:31 hombres mira por ejemplo aquí yo trabajo en un restaurante si ahora mismo sí sí un bufé a normal son diez euros con treinta no no tenga más

Voz 0313 46:42 pues no está no está muy bien los que esté mal está muy bien

Voz 19 46:45 es que yo y luego a otros estamos ante ella que vas a la carta entonces el mundo son poco más caro entre sesenta ochenta y los dos platos

Voz 39 46:56 en Helsinki en particular y Finlandia en general tienen fama de ser así como los más latinos de Escandinavia en el sentido de de de vivir más en la calle más fuera yo recuerdo de haber Helsinki puedes ir a comer a cenar a diez a las doce de la noche no no no son unos horarios tan estrictos esto siga siendo así Luis

Voz 19 47:15 no no en realidad no en realidad los horarios de los holandeses todo muy estricto a la hora de ello siempre suelen empezar a comer a once de la mañana o donde se y que terminan hasta las tres de la tarde después de turno para ellos para que la son de las seis hasta las ocho el no quieren seguir comiendo más en la noche aquí ha rápido amanece a las nueve de la mañana de sol ya las cuatro y media de la tarde ya no lo a saber en invierno

Voz 5 47:44 no en verano

Voz 19 47:47 son sobre todo al anoche y todo el día

Voz 0313 47:49 si bien oye Luis una cosa antecede antes de decirte adiós como es feliz Navidad en fin es súper Llull

Voz 14 47:57 no no intensidad no imposible pero si imposible Luis Vázquez un abrazo amigo

Voz 42 48:04 gracias igualmente un abrazo

Voz 39 48:18 soy incapaz de repetirlo eh es que te ha metido en un jardín de finlandeses uno de los lenguajes más raros vienen de la segunda de una gravísima que no tiene nada que ver con el resto de idiomas escandinavos y si fino viene de un de un de una ante un tronco muy muy extraño y muy curioso pues mira hablando de ciudades del frío otra clásica para para disfrutar de esas temperaturas es San Petersburgo yo no yo están en San Petersburgo un par de veces siempre en verano pero sí tengo amigos que han estado en invierno ahí hace mucho más duro el invierno de San Petersburgo que les capitales escandinavas treinta treinta y cinco bajo cero es normal y me han dicho que es todo experiencia no obviamente tienes que saber muy bien preparado lo puedes estar todavía paseando por la calle pero el invierno en San Petersburgo es un espectáculo porque la ciudad en sí es espectacular

Voz 2 49:06 destinos de frío destinos de invierno hoy

Voz 39 49:09 en La Ventana de los viajes saludamos a

Voz 0313 49:11 Carlos Escobar él es de Colombia es músico vivir desde hace cuatro años en San Petersburgo Carlos buenas tardes hola

Voz 5 49:18 hola buenas tardes qué tal

Voz 0313 49:21 muy bien muy bien te pregunto lo mismo que el oyente anterior qué temperatura tenéis ahora mismo

Voz 5 49:26 pero bueno ahora tememos al menos cuatro

Voz 0313 49:29 buena cosa discreta no hasta otoño todavía

Voz 5 49:33 porque ellas no hace tanto frío

Voz 0313 49:35 ya ya pero días atrás hasta hasta qué temperatura habéis llegado por ejemplo

Voz 5 49:38 más o menos a uno menos dieciséis diez

Voz 0313 49:42 hiciese se hace con menos dieciséis se queda uno en casa como cómo se vive eso Carlos

Voz 5 49:48 bueno una una tradición rusa que hay se que sauna Si después de que va en alza una cava un hueco en la arena hizo se bañan en el lago el agua helada

Voz 0089 49:59 tú has hecho esto también no supongo sí lo hice una

Voz 5 50:02 es muy difícil que no solo

Voz 2 50:05 pues bueno

Voz 0313 50:08 desde Colombia a San Petersburgo radical

Voz 39 50:10 pero lo más profundo del invierno cuánto se puede alcanzar porque está empezando el invierno

Voz 5 50:14 pero bueno cuando las voces que más he llegado por ejemplo una vez estuve a menos XXXII

Voz 14 50:20 ostras sea igual menos treinta que menos cuarenta y siete como sí

Voz 5 50:27 aquí es por lo regular esa Pérez Burgos no es tan frío que la gente prefiera ir a una ciudad que es la más fría que están Rusia que se llama hoy mía con menos cincuenta grados es esto

Voz 0313 50:40 no quiero ni pensarlo oye Carlos recomiéndanos algún lugar algún escenario algún rincón que merezca la pena visitar en San Petersburgo poder ser poco conocido muy conocido me da igual el que a ti te guste

Voz 5 50:51 bueno hay un parque aquel que se llama Igor FARC sic horas aquí en ese parque pues ahora la gente se va a hacer es no sé por aquí también si las las familias van a jugar con los perros también de esos esos poco divertidos de todos que interesan y la avenida Nevski se iluminan ahora para el año nuevo

Voz 39 51:15 que allí se celebra el siete de enero no si también

Voz 5 51:18 ilumina la avenida Nevski debe estar muy bueno