La Ventana (25/12/2017 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la Comisión Central Electoral de Rusia ha prohibido oficialmente al opositor Alexei naval ni presentarse a las elecciones presidenciales de este próximo año está acusado de delitos económicos olor Zamarreño buenas tardes buenas

Voz 0116 00:24 tardes la Comisión Electoral Central considera que naval ni es inelegible para el cargo de presidente porque en dos mil trece fue condenado por malversación de fondos por ese motivo han rechazado el registro del grupo de apoyo que promovía su candidatura el cumplimiento de la sentencia está suspendido y los opositores rusos lo consideran una condena política naval ni ha ingresado y salido de prisión varias veces por acusaciones de quebrantar la ley organizando manifestaciones contra Putin al que las encuestas le dan una cómoda perspectiva de victoria para las presidenciales de marzo la ley rusa obliga a que quién quiera ser candidato tenga el apoyo de al menos quinientos electores requisito con el que buscaban cumplir el Grupo de Apoyo cuya inscripción

Voz 0032 01:02 acaba de ser anulada Putin que ha anunciado que

Voz 0116 01:04 incurrirá su reelección como independiente usará esta misma fórmula

Voz 0032 01:08 y precisamente Moscú al menos cinco personas han muerto tras ser arrolladas por un autobús que se precipito por las escaleras de una estación de metro hay además quince heridos Se están investigando las causas de este accidente y atentado suicida en Kabul el balance provisional es de siete fallecidos y un herido en el ataque cometido contra la agencia de inteligencia afgana Sara selva

Voz 2 01:26 ha tenido lugar a las ocho de la mañana hora local cerca una oficina de la principal agencia de inteligencia afgana el atacante ha detonado el chaleco explosivos que llevaba diez personas han muerto y otras cinco han resultado heridas el grupo terrorista Daesh como es habitual en este tipo de ataques asumido sin aportar pruebas la autoría del atentado Afganistán ha sufrido varios ataques de este tipo durante este año en octubre decenas de personas murieron ataque en una mezquita en un barrio en el que viven en su mayoría Hazara uno de los minorías étnicas más numerosas Afganistán más perseguidas y discriminadas en mayo un camión bomba en la zona verde de Kabul donde están las embajadas y edificios del Gobierno mató a más de ciento cincuenta personas varios gobiernos europeos consideran Kabul un lugar seguro y envasan acuerdo entre Afganistán y la Unión Europea están de portando

Voz 3 02:05 decenas de afganos unas deportaciones que según órgano

Voz 2 02:07 naciones como Amnistía Internacional violan las leyes internacional

Voz 0032 02:10 es ya han pasado por la antena de la SER Ximo Puig presidente de la Comunitat Valenciana y Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía entre otras cuestiones ambos han apuntado a la urgencia de reformar la financiación autonómica en nuestro país

Voz 4 02:21 que hay una base de insuficiencia de todo el sistema autonómico dentro de esa insuficiencia global hay una falta de equidad enorme y hay unas asimetrías enormes no se trata de hacer victimismo eso no tengo ningún interés al victimismo lo que se trata es de que haya justicia

Voz 5 02:40 el camino de las prebendas ese es un mal camino para España enfrentar ciudadano y enfrentar territorios siempre acaba perjudicando este país creo que ahora él que es el que tiene la máxima responsabilidad se tiene que poner a currar llega a principio del mes de enero poner ese modelo sobre la mesa

Voz 0032 02:56 durante este dos mil diecisiete se ha disparado en España la concesión de permisos para volar drones de hecho se ha quintuplicado en los últimos años hasta llegar a los dos mil setecientos operadores certificados este año algo que hace que también se vaya adaptando la normativa Nieves Goicoechea Sky dron dedicada a la afirmación de imágenes y vigilancia de infraestructuras y cultivos ha perdido estos años más del cuarenta por ciento de las encargos porque la antigua normativa le impedía grabar imágenes por ejemplo en ciudades uno de los objetivos principales de esta compañía ahora tendrán que presentar planes de seguridad pilotos con formación y acotación del espacio aéreo un permiso previo también del Ministerio uno de los responsables de Sky Groban César Antón prevé un encarecimiento de los precios

Voz 6 03:37 lo que pasa es que todos los requisitos

Voz 7 03:39 a pesar de trabajo un poco más vas a tener que hacer un estudio diagnóstico de seguridad tendrás que presentara esa el trabajo otro tendrá que aceptar y eso paralizara tampoco los trabajos incrementará un poco el coste al cliente

Voz 0032 03:52 la nueva normativa establece requisitos para el uso recreativo de drones por ejemplo como juguetes y aumenta las posibilidades de en el campo de la investigación el investigador del centro sevillano Catair Aníbal Ollero se felicita por esta normativa que mejora según él la revisión de infraestructuras difíciles a través de un dron

Voz 8 04:09 los sistemas que hemos desarrollado es posible realizar en vuelo tocando la estructura y manteniendo el contacto estas medidas que ahora se realizan manualmente

Voz 0032 04:19 la directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea Isabel Maestre defiende que esta ley dará más flexibilidad a las empresas dotará de más seguridad a las operaciones aéreas de momento es todo la información a partir de ahora sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 9 04:36 servicios informativos

Voz 10 04:42 en la Cadena Ser

Voz 1 04:46 con

Voz 1826 05:20 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a La Ventana feliz tarde de Navidad si una sobremesa más de este día veinticinco de diciembre en la que vamos a tener la oportunidad de asomarnos por aquí y hasta las ocho proponerles un programa especial para una tarde que desde luego no es una tarde cualquiera La Ventana ya saben que mira siempre hacia la realidad y hacia la ficción que son dos ámbitos dos mundos que encontramos a través de los libros de la música del cine también desde luego en las grandes historias vamos a empezar con estas porque han sido muchísimas las historias que han pasado

Voz 11 05:54 a esta hora

Voz 1826 05:55 a la hora del café por aquí por la ventana historias que nos han contado sus propios protagonistas historias y noticias de la propia actualidad como decíamos también otras tantas que podrían haber llegado a pasar desapercibidas porque son las que no acaparan los grandes titulares pero que sin duda

Voz 12 06:12 son grandes historias

Voz 13 06:37 eh

Voz 14 06:58 ya

Voz 13 07:02 eh

Voz 15 07:03 qué

Voz 6 07:07 la eh

Voz 13 07:10 la mía sí la primera Historia que tenemos muy presente a escasas dos semanas de presentar su libro Mi maratón contra el cáncer la enfermedad se llevó al periodista Jesús Martín Tapias fue el pasado treinta y uno de octubre Jesús había decidido escribir un libro cuando le detectaron cáncer de colon en el año dos mil dieciséis decidió escribir ese libro para contar su experiencia porque el como como otros muchos

Voz 1826 08:02 era consciente de que podía haber esquivado la enfermedad como una prueba una prueba que sólo cuesta dos euros en La Ventana y dos hablándonos visitaron bueno su hija Julia Martín estuvo acompañado también por su madre por Miguel Arévalo y también por Francisco Medina compañero periodista amigo conmigo el último de de Jesús ellos recordaron su lucha el objetivo por el que Jesús escribió la obra Mi maratón contra el cáncer

Voz 19 08:31 a recibir de golpe la noticia de que tienes un tumor en el colon que no un efecto devastador al porque yo que todo el mundo se pregunta cuando le ocurre algo así se añade el agravante de porque yo sí he llevado siempre una vida sana entre otras razones para prevenir accidentes como éste llegar a la vejez de la mejor manera posible pues así es el cáncer respuesta que valga llega de golpe y lo único que se puede hacer es afrontarlo este es sin duda el primer kilómetro de lo que va a ser una larga maratón

Voz 18 09:01 el niño

Voz 19 09:06 pero sobre todo protestó enérgicamente por una situación a todas luces injusta se hubiese vivido en el País Vasco Valencia lo más probable es que me hubiera librado de todo este sufrimiento Julio Martín buenas tardes hola buenas tardes cómo estás Julio bueno dentro de lo que cabe bien muy emocionada la verdad estaba tu padre muy cabreado por esto que cuenta

Voz 20 09:30 el libro o trataba de de de que ese es solucionar arreglarlo es que como siempre dice

Voz 3 09:36 en mi padre no se solía enfadar nunca la verdad incluso aunque a viéndole pasado esto no no tenía rabia realmente lo único que se dio cuenta investigando con el libro que bueno se podría haber salvado no en padres siempre como muy sano si era deportista ser cuidada siempre se hacía revisiones siempre si él hubiera sabido lo que tenía que hacer esto que tenía que hacerse esa

Voz 21 09:58 lo que cuesta dos euros que están fácil aparentemente que sí que está implantada en otras comunidades autónomas lo hubiera hecho sin duda

Voz 19 10:06 pero aún así no tenía tanta Paco confiemos en qué consiste pruebas que muchos de que hablan dos euros

Voz 22 10:13 de qué están hablando exactamente algo tan simple como una prueba de heces es decir siempre te toman una una una muestra de heces la lleva

Voz 23 10:22 cuál es que te van a hacer la sangre pues Tomás una prueba de ello

Voz 22 10:24 eres a depositan un fresquito igual que el de el de orina lo llevas al al médico lo que miran es saber si hay sangre o no hay sangre sino hay sangre no hay ningún problema

Voz 1826 10:36 puede ser que tengas un pólipo canceroso puede ser también que tenga cualquier otra cosa

Voz 22 10:40 sí pero detectar que tienes sangre en heces significaría Carlas la que se salvarían de cuarenta y de cuarenta y pocos mil casos que cada año se dan en España XXXVII mil es decir lo que estamos hablando es que el noventa por ciento de las personas se salvarían no tendrían que padecer lo que padecido Carlos y los que como ha padecido Jesús lo padeció Jesús lo que como tú sabes padecido tanta gente todos es sufrimiento que se produce a partir de que te encuentran tarde

Voz 24 11:11 el cáncer es que esto de Jesús para que los oyentes tengan una idea más precisa de lo que estamos hablando tiene que ver con una decisión del año dos mil catorce cuando la Asociación Española contra el Cáncer consigue que el Ministerio declare digamos de utilidad pública esa prueba de medio millón de recogida de firmas torero da un plazo digamos generoso de diez años a las comunidades para que se adapte no y claro una estará adaptado y otra no es curioso que en la Comunidad de Madrid justo a las veinticuatro cuarenta y ocho horas del fallecimiento Jesús se presentó con gran alegría para todo el mundo esta campaña de que esta prueba pasaba a engrosar esta de de tal eh Julia no habéis descubierto muchas cosas de vuestro padre en el en el libro sí antes y más eh yo le libro hace bastante tiempo cuando tenemos además era discreto claro bueno era muy discreto sí desde luego él no compartió con nosotras su sufrimiento si lo tenía que yo no lo vi desde luego no sea lo llevo muy bien y el libro no

Voz 3 12:13 permitió a mi hermano y a mi entender qué es lo que está que es lo que le estaba pasando entenderle un poquito mejor el entender el proceso que estaba que estaba viviendo en la lucha que estaba viviendo aquí ya como te digo lo leí hace bastante tiempo en pdf de hecho eh él él estaba preocupada porque yo le decía papa pero se le

Voz 24 12:30 muy rápido

Voz 3 12:31 o sea me lo he leído en muy poquito tiempo en el metro dos viajes y me decía si Santa Misa se pero bueno yo creo que que que que lo cuenta tan claro tan claramente a mí me da la sensación ha hoy hoy en día cuando lo leo de que el eleva él hay una parte en la que cuenta como nos lo cuentan a nosotras también como nos dan la noticia de que teniendo sí Julio pues yo estaba de Erasmus en Córcega como Mi padre dice en el libro pletórica de felicidad en uno de los mejores momentos de mi vida eh y fue un shock

Voz 25 13:01 en Palacio porque

Voz 3 13:03 me lo decía siempre que a nosotros nunca nos ha pasado nada malo tengo a mis cuatro abuelos vivo hemos sido muy muy muy muy feliz esta fécula digamos pero es así y de repente pues enterarme de esto además que al principio hay tanta tanto desconocimiento sobre el cáncer yo creo que lo lo primero que me vino a la cabeza es todo lo que vemos en las películas o lo que sea habrá popularmente de lo que es el cáncer el sufrimiento no entonces no entendía ahí la desinformación fue lo más duro yo creo y el estar lejos

Voz 24 13:33 cuando de repente es decir que hago vuelva a Madrid me quedo Mi padre desde luego lo tuvo clarísimo me prohibió absolutamente que volviera a Madrid me no no no esto son trance creo lo vamos a a superar si yo voy a luchar contra ello no pasa nada de nada y tú tienes que seguir ir disfrutar y te lo dijeron desde el primer minuto yo tu hermana a mano un poquillo lo es por eso por eso si se quiere que lo cuente

Voz 3 13:58 que ella estaba estaban haciendo los exámenes de selectividad estaban segundo de Bachillerato entonces claro hubiera sido bastante complicado aunque mi hermana ya sabía eh qué estaba pasando algo porque ella a diferencia de mí lo vio en casa vio que había que estaba pasando algo no entonces estaba preocupada yo creo pero bueno no le dijeron nada hasta que volvió de Mallorca que tenía el viaje de fin de curso

Voz 11 14:21 eso

Voz 24 14:22 que se enteró hay entonces clarito es la madre de los dos que va mirando de un lado a otro que estuvieron partido te dice a ver qué reacciones hay con la con la conversación yo la quiero saludar Miguel buenas tardes no se dice yo no yo no hablo yo nombrar un Oporto por Julia yo no hablo pero yo quiero saludarte Miguel buenas tardes

Voz 25 14:37 hola buenas tardes cierta signos gracias como eso pues es un sueño pesadilla no sé si estoy durmiendo estoy dormida pero bueno es terrible es durísimo y todo lo que no está pasando porque éramos realmente una familia feliz

Voz 11 14:53 bueno lo somos lo somos bueno

Voz 25 14:55 todavía no sabemos qué va a pasar después pero mis hijas me han prometido que vamos

Voz 11 15:00 seguir siendo felices

Voz 25 15:02 el legado de Jesús que yo he oído bueno hemos ido de la mano en el proceso desde hace año y medio que todo empezó a esta siendo algo maravilloso porque sólo se fue con una él nunca tenía rabia siempre perdonaba verdad Paco no no vivía con rabia el siempre resolvía cuando algo le producía desagrado algo desagradable buscaron camino de salida empezó este libro como una terapia personal fue dedicaba muchas horas de espera en en la sala de detrás del hospital de día recibí de la quimioterapia ahí esperando a la la la cita con la oncóloga dedicó muchas horas de observación y fue una terapia maravillosa y por eso yo creo que el libro es es así de optimista de cómo él era por supuesto pero es que es muy sincero eso francamente sincero

Voz 22 15:58 yo quiero contar una anécdota que fue de mi última conversación con Jesús que lo estábamos comentando ahora antes de centrarnos en el libro que era lo que realmente hay le preocupaba el Jesús me vio llorando yo estaba llorando llorando llorando y no podía dejar de llorar

Voz 26 16:12 sí él Guillerme se me quedó mirando y me dijo

Voz 22 16:17 te duele de de la enfermedad humana me duelo de lo que estoy pasando es lo que estoy haciendo sufrir a los que me queréis esto me lo decía una persona a la que le quedaban semanas de vida luego han sido dos semanas pero que sí

Voz 11 16:28 a él lo que le dolía anorak

Voz 22 16:31 muriendo ha logrado Elías que yo lloraba que su hermana lloraba que dejaba sus hijas y le preocupaba como fuera narraciones

Voz 24 16:36 pero pega mucho con una persona como él de la forma que les estáis describiendo no no puede ser de otra manera por cierto el habla del muro de los treinta kilómetros del maratón en el libro pero esa parte final que ya no es muros sino en fin que es lo que es de eso cómo lo vivido hoy como lo habéis vivido con serenidad y sabiendo hacia dónde iba sin los los dos sí

Voz 25 17:04 bueno la última parte cuando la doctora por cierto es decir eso

Voz 24 17:09 no los nombra todo con tus apellidos

Voz 19 17:12 que estaba muy agradable gracias

Voz 25 17:14 lo pública ahí ya la doctora Mercedes García que estuvo atendiendo este último momento él lo pidió mucho tiempo de vida El pido pidió calidad de vida la

Voz 24 17:25 la entendió perfectamente fueron

Voz 25 17:27 encajaron perfectamente los dos eran un perfecto yo era un acompañante como casi siempre y ellos entendían a la perfección una calidad de vida maravillosa la doctora los últimas bueno la última vez que fuimos a verla dijo abiertamente no ya la medicina no puede hacer nada por vosotros decía vosotros porque íbamos en paz lo siento mucho oí nada si queréis venir a verme pero ya esto está hecho entonces salimos a la puerta dijo vas a dejar de trabajar

Voz 27 17:59 hay nos vamos

Voz 25 18:01 esa casa íbamos vamos a empezar a despedirnos entonces él con bueno despedirnos si tenía el libro en la cabeza ya estaba terminado lo primero que hizo porque ya teníamos el libro ya Ricardo el editor ya ya estaba digamos vendido por se enamoró el libro lo primero que hizo salir del filme no vas a dejar de trabajar vamos a estar juntos todo el rato pero voy a llamar a Ricardo para decirle que entenderé que no quiera el libro porque no me quedan semanas y cuando los médicos dicen semanas no es un mes

Voz 24 18:32 la semanas

Voz 25 18:33 Ricardo se ofendió muchísimo dijo en no todo lo contrario adelante iba a salir ya lo han sacado en tres dos semanas dos semanas bueno pues él tuvo tiempo para ser feliz tuvo tiempo para organizar a sus queridísimos amigos a cuál es que adoro y no puedo agradecer más lo que han hecho por ellos por todo esto todos los amigos porque han sido mucho además de Paco y de Carlos puede tener reuniones de preparar lo que quería de preparar su eslogan y su dolor que era por favor que todo el mundo a partir de los cincuenta se haga la prueba que sencilla

Voz 1826 19:08 lo único dolor es su pequeña rabia

Voz 25 19:10 ya convertido en todo un eslogan ya está convirtiendo todo esto en esto

Voz 22 19:14 el mensaje que me pasó a mí Jesús ya que hablamos de la familia el estuvo pasando todo el tiempo y que le pasó a Carlos Hernández cuando le le encargó otra parte de la promoción del libro por un lado a mi me importa y a la familia que la memoria de Jesús este ahí encima de la mesa lo más el máximo tiempo posible porque básicamente era un tío bueno esto lo estamos viendo la Familia lo está viendo a borbotones yo lo estoy viendo en la reacción que estáis teniendo todos los medios todos los que le conocía es un poquito lo que había visto una crónica suya aquí o allá otro lado que no se vuelva a repetir esta estupidez de que se esté muriendo gente por una prueba que como decíamos al principio cuesta dos euros que la gente entre cincuenta y sesenta y nueve años tiene que hacer una prueba que cuesta dos euros que al Estado le va a costar sesenta y cinco millones al año pero que el tratamiento de esa gente cuando no se le detecta nos cuesta a todos mil cien millones de euros al año entonces ese es el mensaje que al final a Jesús le importaba más que su vida

Voz 28 20:20 Miguel I precisamente por ese espíritu de Jesús esto también va a ayudar a muchos enfermos que estén pasando por esto mismo que sigan esta carrera con el kilómetro a kilómetro los psicólogos por ejemplo dicen que las palabras batalla contra el cáncer no va muy bien y que las palabras deportivas que utiliza sí que pueden servir de metáfora más positiva no bueno yo trabajo

Voz 25 20:40 argumental me encanta la salud soy bueno dos amigos íntimos nuestros él estuvieron acompañando un poco acompañando se quedaron un poco alucinados porque ellos iban a ayudar a Jesús cuando te en sendas entrevistas con una psiquiatra muy querida hay un psicólogo amigo también de la familia y les contaba como estaba haciendo su su terapia personal con el libro dijeron no sé quién necesita tratamientos son los nosotros

Voz 11 21:08 no es verde

Voz 25 21:10 es entonces cuando hablaba de la batalla entonces un un uno de los psicólogos amigo nuestro decía Tomate lo como si fuera eso unas pequeñas batallas que hay que ir contra ellas él ya lo tenía definido en uno de esos artículos Jesús ha vivido cincuenta y ocho años pero

Voz 22 21:28 pero los ha vivido plenos plenos

Voz 25 21:30 eh

Voz 29 21:37 cuando nos besa en algo con honores se despidió

Voz 6 21:47 eh

Voz 29 21:50 no nos pasea por las calles y lo sentí

Voz 30 22:04 un éxito donde di como Manu es sincero Caja un boli que les da Bush me di di con ella es eh te ves vi la voz de delfines Blige no se Ros que hace

Voz 1826 24:03 son las cuatro y veinticuatro las tres y veinticuatro en Canarias en esta primera hora tomando café en esta tarde de Navidad con las grandes historias bueno hay rutinas informativas a las que parece que nos vamos acostumbrando eso desde luego es un peligro corremos el riesgo de insensibilidad darnos pasa por ejemplo con la llegada habitual constante de pateras de inmigrantes a nuestras costas son situaciones difíciles y que por desgracia se repiten cada día en nuestro país como decíamos conocimos aquí la historia de un hombre para el que estas noticias han sido una vivencia real es el caso de Osman Mar llegó a España en el año dos mil cinco lo hizo después de cuatro años de travesía cuatro años en avión en todoterreno en autobús a pie en patera para cruzar siete países incluido el desierto del Sáhara el océano Atlántico

Voz 24 24:51 hasta llegar a las islas Canarias bueno ahora

Voz 1826 24:54 el Man ayuda a los jóvenes de Ghana a tener una mejor educación nos lo presentó Rafaela San Juan seamos

Voz 1781 25:00 Manu Mar y quizás una de las cosas que mucha gente no sabe no es que él es la punta del iceberg cuando cuenta su historia de cómo sale salieron en un grupo de cuarenta y seis procesos sólo llega uno es decir cuando decimos los que llegan a Europa eh nos damos cuenta de que muchos van quedando por el camino no y te da idea de lo que llega aquí es lo mejor preparado lo más fuerte físicamente y también mentalmente no porque cuatro años de transitar de Art Perelló quizás Osman dejó el micrófono e cuéntanos un poquito cómo fue esa historia no

Voz 31 25:31 bueno antes nada pues me diversidad de agradecer a Francino abrir nuestra esta posibilidad que el acceso a esta voz digamos graciosa

Voz 6 25:40 es una ventana al hizo le puede hacer no porque realmente cree que están auténtico ventaja para nosotros poder compartir a está pequeñas esta Historia del país no bien aunque es mentira muchas veces curiosamente aún cuesta un a veces me me parece un sueño no que un chaval del que Martí dedicarnos a Luis trece años después de que así cruzando el desierto donde sobrevivieron veintiún días vendimos lo que no está escrito voy solamente llegamos a seis personas alivia Libia después de cuatro años trabajando in cosas que en fin sacar la mano en la mafia para cruzar que es la al mérito cráneo y se mueren prácticamente el noventa por ciento de los compañeros con que viajaba llegar aquí puede ver después diez años prácticamente analfabeto y que te diga que hoy estoy escribiendo digamos justamente aquello en la carrera necesitaría el junio el año y ahora estoy haciendo un máster

Voz 24 26:40 carrera para acabar de

Voz 6 26:42 te muy bien determinaran digamos no es la que ahora mismo estoy haciendo un máster en dirección completa el en uno lo los el unicidad más al fin quién aunque sea más importantes yo toreo ropa no sea que me cuesta creerme

Voz 26 26:57 pero este vial esa es la parte más interesante no este sueño no hay claro

Voz 24 27:02 de ahí me contaba cuando curiosamente teníamos una una reunión y me contaba no

Voz 26 27:08 me decía hay un día que despiertan dices para que no llegue quizás sean

Voz 6 27:13 dónde encuentra su futuro más que su pasado bueno en las redes que claro que una vez llegue cuando llegue después instan a digamos desgracia sí

Voz 0116 27:22 sí sí consiguió ya

Voz 6 27:24 llegar a Fuerteventura bueno en fin una vez a Barcelona que fue el día veinticuatro de febrero el año dos mil cinco Entonces después un mes escribiendo viviendo en la calle en condiciones con el frío que hacía ese trece tras pues al final acabé topando con una familia una señora que no acabe en un par de meses me acabaron cogiendo constructoras ilegales no me acuerdo que el primer día que llega a casa fue muy curioso muy distinta no es es decir que después de veinticuatro horas en la calle no tenía ninguna familia no tiene a nadie que me ayudaba virus lo que hunde después pues estar viviendo una casa Grael de agua caliente calefacción etcétera etcétera no y luego la madre me acompaña la invitación hablando HM Mir ponen meter en la cama como se fueron niños de cinco años al frente a sale no entonces la noche llorando como si fuera pues en fin que preguntando por qué tenía que ha pasado

Voz 24 28:17 tantas desgracias por qué he hecho mal

Voz 6 28:19 prohibir tantas eh digamos de historias para llegar a conseguir eh a conocer esta familia obviamente yo estaba aquí esperando

Voz 24 28:29 que dejas tengan Ausbanc

Voz 6 28:33 bueno dije pero la familia obviamente

Voz 24 28:36 no

Voz 6 28:37 ah y siguen sin la familia la infancia muchos recuerdos y ligeramente pues muchos amigos también pero sí que es cierto que creo que es realmente me han ido muchísimo la pena sobre todo teniendo en cuenta de que después de ver que el noventa por ciento noventa y siete por ciento la gente que salimos todos llegamos con la iniciativa que hemos creado la ONG firmantes que alimentando mentes en esto gracias a esta firma es esta ONG pues conseguimos dar a educación acceso a formación y la información a más de seis mil chavales de allí seis solamente seis mil alumnos sino por mil doce de cinco años pues conseguir crear cinco aulas una biblioteca tenemos trapos acceso dan forma a unos chavales allí eso sí

Voz 22 29:26 los avales tendrán futuro en Ghana o al final

Voz 26 29:28 Aranca que hacer lo que tú hiciste hace años

Voz 6 29:32 porque sea la respuesta es bastante sencilla no sea que realmente por qué funde esta ONG básicamente parará para que ellos y El día de mañana quisieran venir a España quieren a las decisiones de cada uno pero como mínimo aunque sea pan que no no no no no no ganan hasta España no son cuarenta y cinco minutos claro que la forma que sea me engañaron no me dijeran

Voz 32 29:56 en cuarenta y cinco trenes han esta edil Estu cuatro años

Voz 6 30:00 los amigos del Camino no entonces es dar la herramienta necesaria que es la formación y la educación para que ellos decidan sus futuros no luego Si quieren venir que vendrán pero yo que lo visto convencido que se cualquier estos chavales todos los compañeros Zubi supiéramos qué el camino era tan drástico tan tan dramático tal como es y lo lo hubiéramos pensadores veces no

Voz 24 30:27 porque la informática porque esa escogido los ordenadores como como como vía

Voz 6 30:30 para para ayudar bien porque yo realmente comercios ciegamente en que la falta de formación la formación es la clave de la pobreza ghanesa porque en mi propia piel

Voz 24 30:41 sí

Voz 6 30:43 entonces tiene en cuenta de que me gustaría

Voz 24 30:46 podías estudiar cuando estabas en Ghana

Voz 6 30:49 estuvimos solos dos años caminaba catorce kilómetros para ir al siguientes a estudiar catorce kilo

Voz 24 30:54 metros Canarias Orsay kilómetros al día

Voz 6 30:56 a los nueve años tuvo que abandonar la escuela trabajar al campo entonces me marché a la ciudad y a los tres que se marchó fuera de literalmente no cuál seria tu sueño si tienes un

Voz 24 31:06 yo venga

Voz 6 31:08 pues bueno a a gana ahora mismo tenemos nueve millones de estudiantes de dieciocho años no hay ahora mismo solamente dado acceso a la formación a sí sí sí es muy comparado con el seis millones aún queda un gran camino para recorrer no tan también uno es sólo es prácticamente imposible abarcar ese trabajo nuestros hablar de un gran trabajo donde empecé yo sólo al dos mil doce con cuatro amigos que me ayudaban letal ahora mismo para poder llegar a dar respuesta a lo que realmente necesitan necesitamos pues voluntarios que temas digamos de conseguir subvenciones el tema logísticas en también la comunicación que es lo que bueno en los puntos más débiles que tenemos no porque estamos haciendo un gran trabajo pero claro no es falta pues dar a conocer lo que realmente estamos haciendo no

Voz 33 32:10 no

Voz 1826 32:23 todos los planes de pensiones tienen comisiones con menos comisiones ganó más para mi futuro

Voz 1 32:29 conoce toda la verdad el cine hit punto Es planes de pensiones naranja de ING Pippa Lee

Voz 34 32:38 érase una vez una joven que soñaba con triunfar en la moda un día se le apareció un hada madrina les regaló unos zapatos de cristal inmoló

Voz 35 32:46 los tanto que fue a subir una foto

Voz 34 32:49 empezó a tener un montón de Aix de ahí a la semana de la moda de París a menos que vivas en Un cuento pregunte en Unicaja Banco por las soluciones de financiación para empresas informa en cualquier oficina o el Unicaja Banco punto es

Voz 36 33:01 este añadirá Cambia tus tradiciones no te tomes las uvas fíjate un año sabático no vistas de que queda olvida que existen los celebres Nochevieja la luche siempre puede ser jóvenes están alicientes van a mirar pero lo que importa es la tuya y regala dos gafas de sol Mo por cincuenta y ocho euros sólo en Montilivi

Voz 0032 33:20 Becas

Voz 36 33:29 si lo que te gusta es el baloncesto todas las semanas tienes una cita

Voz 30 33:32 el Basque

Voz 36 33:35 motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo y de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales ti porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busques lo encuentras cada semana Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado todo el equipo a todavía no conoce la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad

Voz 11 34:13 vayas donde vayas saludamos a los oyentes

Voz 36 34:15 adiós hebilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha asomado por fin guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que te interesa

Voz 37 34:31 la configurar la aparatito

Voz 36 34:33 canciones solo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales si te gusta la hacer la aplicación te encantará

Voz 1 34:56 nos une a todos

Voz 38 35:01 se une el fútbol el pase

Voz 13 35:06 los une el motociclismo

Voz 1 35:10 el baloncesto no sur porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos el larguero síguenos también en el Larguero punto es Capella

Voz 9 35:37 tengo que preguntarle esto señor guía

Voz 39 35:39 no participa usé ninguna película de superhéroes ninguna secuela uno hasta usted en Star Wars en casi ninguna producción Kee apenas en películas familiares es usted la única persona adulta en Hollywood

Voz 30 35:56 un dos cero y guarro ante la última que nos que tenía que tiene su validez aquí en Hoy por Hoy en la Cadena Ser muchas muchas gracias

Voz 40 36:09 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 1 36:21 vamos a escuchar

Voz 12 36:31 sí

Voz 41 36:33 sí nos gusta el espíritu de la Navidad compartir sonrisa

Voz 6 36:36 los dos recibidos

Voz 41 36:39 hablar ilusiones

Voz 42 36:42 por eso entrevistará se están todos los juguetes más deseados para que los más pequeños puedan disfrutar y aprender jugando compartiendo los mayores disfruten de esta alegría e ilusión porque nos gusta ver cómo los sueños se hacen realidad la pena Toy Saras descubre el verdadero espíritu de la Navidad felices fiestas a todos si existe es tanto y Saras

Voz 43 37:04 tú no

Voz 11 37:08 que haya tanta basura es una alegría

Voz 44 37:09 yo no quiero que nadie nos engañó que la basura aflore quede expuesta en la calle al día eso una suerte si mañana dice a alguien en los periódicos las emisoras están haciendo mucho daño a nuestro país es conveniente tener muy

Voz 11 37:30 claro de dónde viene el mal olor

Voz 44 37:32 vive y muerde hora veinticinco entrometidos

Voz 40 37:44 este viernes a partir de las ocho de la tarde un ahora mismo sin garantías con cada

Voz 45 37:54 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 48 38:09 INEN Cavs esperan en esta condición no Arif que está ahí la insulina Hope de muy intenso muy lejos Mar en Chelsea de whisky las aquí van a ti

Voz 1826 38:39 también estuvo tomando café con los otros Antonio Pampliega el periodista español que unos estuvo explicando nos contó cómo temió acabar acabar siendo asesinado cada día de los dos cien dos noventa y nueve que estuvo secuestrado por el frente al susurra fueron diez meses de cautiverio los últimos siete separado de dos amigos y compañeros también secuestrados durante ese tiempo sufrió vejaciones humillaciones torturas constantes casi un año después de su regreso a España publicó el testimonio de de ese infierno que tuvo que vivir lo publicó en su libro en la oscuridad diez meses secuestrado por Al Qaeda en Siria será el viaje número doce de Pampliega ese país donde viajó por primera vez en diciembre de dos mil once para cubrirla

Voz 9 39:32 me temo que esto toca a su fin Lehman la partida está cerca determinado y tiene pinta de que voy a perder este momento en el que llevo teniendo desde hace meses y ahora va apareciendo en el horizonte nítidamente Navy preparado durante las últimas semanas para afrontar

Voz 1 39:49 y lo voy con la cabeza muy de lo prometo

Voz 9 39:53 después de todo lo vivido y sufrido es una mierda que esto se vaya a acabar de esta manera pero que sea cuanto antes de sol muy no sé que sería capaz de aguantar más tiempo en estas condiciones pero prefiero descansar e ir al cadalso es una manera de hacerlo no sólo yo sino también vosotros que ya no tendremos que preocuparnos más por mí la pena será inenarrable pero ya sólo tendréis que llorar me sin pensar en cómo está ahí sí me tratan bien o no sólo me podréis llegar

Voz 49 40:32 Antonio J

Voz 24 40:33 pliega buenas tardes compañero

Voz 19 40:34 hola buenas bienvenido a La Ventana muchísimas J puesto ojitos y no me extraña

Voz 24 40:38 sí es escuchar a viva voz

Voz 50 40:40 esas palabras que refleje

Voz 24 40:43 ante tanto tiempo aún diario a mi hermana que tiene diecinueve años escucharlo siete cosas fuerte dentro Antonio tú cuentas en tu libro que debió ser un un momento terrible que te enteras de los atentados de París de noviembre de dos mil

Voz 11 40:59 en Bruselas en marzo del dieciséis

Voz 24 41:02 entera porque te lo cuentan ellos y me lo cuentan y además te dicen esto sólo el principio esto lo vamos a extender por todo el mundo porque los occidentales que os creéis de venir aquí apelar gente sí echaros de entre rositas efectivamente

Voz 23 41:14 a ellos se jactaba de lo que hacía Estado Islámico a pesar de ser Al Qaeda que dentro de Siria combaten unos contra pero bueno ellos justificaban de vosotros occidentales abismo

Voz 24 41:25 pido a nuestro país o a zonas de de Oriente Medio a bombardear y a matar

Voz 23 41:31 Nuestros hijos entonces es el ojo por ojo que dice el Corán vosotros vais a sufrir lo que nosotros estamos sufriendo

Voz 26 41:36 Ike Ike tránsito que paso distinto

Voz 24 41:40 tuviste quedar sé que lo cuentas en el libro pero me gustaría que lo resumieron para que en un momento llegues a entender ese chaval de diecinueve años que tienes delante que lleva cinco en guerra que vio morir a su hermano acabe es un poco entendiendo comprendiendo bueno por qué te secuestros vamos directamente

Voz 23 41:56 bueno como has dicho al principio está doce veces en Siria llevo cubriendo la guerra desde diciembre del dos mil once y he visto toda la evolución de lo que es ese conflicto lo que hoy es Siria no es lo que fue sea para mí me gusta decir que la revolución está secuestrada por esta gente que ha tomado una un grito de libertad de un pueblo y hará lo ha cambiado completamente entonces yo por ejemplo con uno de los secuestradores

Voz 24 42:19 eh tenía el chaval diecinueve años

Voz 23 42:22 es decir que cuando empezó la guerra tiene catorce con con tenía el catorce años entonces no conoce otra cosa el chaval era pastor en un pueblo perdido

Voz 22 42:31 provincia ahí vi no conoce otra cosa

Voz 23 42:33 además de la guerra se le han matado hermanos el han matado tíos entonces cómo le explicas a ese tipo que lo que está haciendo está mal no te digo venir a Europa atentar sino a su pueblo vengarse entonces los los llegas a dos llegas a entender no a justificar

Voz 26 42:52 ya

Voz 23 42:53 que si quieres defender a tu pueblo quieres hacer algo por los sirios coge la cama subes el Madrid de Youtube para que la gente sepa lo que está ocurriendo que es ayudar a los hijos a un hospital echar una mano a Médicos Sin Fronteras

Voz 11 43:04 claro pero coger las armas es lo más fácil

Voz 23 43:08 gritar Dios es grande y matar en nombre de Dios es la justificación más absurda que yo he visto en estos ocho años que llevo cubriendo la zona de guerra ahí al final el chaval no deja de ser un chaval

Voz 11 43:21 el nueve años hecho

Voz 23 43:23 pruebas que me puse a jugar al ajedrez con él un secuestrado jugando con el secuestrador le enseñé a jugar al ajedrez Se bajo una aplicación de móvil y hasta que no ganó la aplicación de móvil no volvió a jugar conmigo porque está cansado de perder recalcó ganando pero es que no deja de ser un chaval y al final él me preguntaban por mi fama

Voz 24 43:41 yo una persona yo por la suya entonces

Voz 23 43:43 cumplimos esa barrera de secuestrado secuestrador y éramos dos seres humanos con un tablero de ajedrez en medio que era lo que nos unía ni siquiera hablamos el mismo idioma eso no unió

Voz 24 43:53 Antonio tengo que hacerte una pregunta porque surge muchas leyendo el libro yo lo recomiendo no sólo para periodistas e es un libro de vida es un libro de de de de reflexión de reacciones de piel de supervivencia también que te sientes culpable todo rato te sientes culpable el sentimiento de culpa es porque muchas veces

Voz 23 44:10 los corresponsales de guerra en general pensamos en nosotros mismos Hinault en quién tenemos detrás yo me di cuenta de lo que están sufriendo mis padres a mis hermanos con mi mujer que aquí cuál estaba secuestrado y pensaban ellos de hostia se acabó como hoy de rodillas y con hijo de puta detrás que me corta la cabeza eso va a ser la última imagen que quiero no poder despedirme de ellos eso sí sin el sentimiento de culpa que tengo en un reportaje ninguno vale mi vida para eso me teniendo que comer doscientos noventa y nueve días de secuestro impone por lo menos aprendida la lección lo entendido

Voz 26 44:55 cuentas también en en tu libro que que bueno te comentabas adiós no sé si las creyente antes lo fuiste a partir de un momento determinado y que Dios y cuál es el dios tuyo el dios de ellos qué se supone que quieren bueno pues la caridad y la y la la concordia entre los suyos y que se enfrentan de esta manera en un momento del

Voz 23 45:16 el secuestro

Voz 26 45:17 como el veintitantos de doctor

Voz 23 45:20 abre migrado de desesperación después de de que simulaban una una ejecución fue esté allí solo fui a hablar con alguien entonces yo miraba la pared que era un descontrol allí parecía algo parecido a una cara me puse a hablar con Jesús gala Buda o llámalo como quieras

Voz 24 45:42 el que estuviera el que estuviera yo no sé

Voz 23 45:45 tienes yo sé que alguien me cuidó durante esos doscientos noventa y nueve días se que el era una forma de de desahogarme con con él de bueno pues bueno estar no sentirme tan tan tan solo no porque bueno yo estaba encerrado en una habitación yo sólo durante doscientos siete días de doscientos noventa y nueve doscientos siete sin ver la luz del sol ya sabía que quería era pobre los cantos a la nación ya tuvo otra pregunta que diferencia entre midió si el suyo no sé si hay diferencia no sé si es el mismo con diferente nombre es lo que sí te puedo decir es que entre seres humanos de hablo de secuestradores Eden y persona la diferencia es la tolerancia y la intolerancia por ejemplo ellos rezaban cinco veces al día yo mientras ellos rezaban yo guardaba absoluto silencio me callaba cuando yo rezaba es lo que hacían en asumir la radio para no escucharme entonces lo que yo hice es tú me vas a joder yo te voy a joder más cómo voy a rezar por la noche cuando no tienes luz y no puedes entubar la radio

Voz 26 46:46 pero no entró interrumpir su rezo

Voz 23 46:49 no no porque es que hay que respetar es un valor intrínseco hay que respetarles yo lo respeto ellos entraban en mi celda y me querían convertir al Islam que les decía mira yo es que creemos Jesús yo te respeto a ti pero no me hagas cambiar entonces estos tipos lo que hacen es en un momento dado se enfadan conmigo porque durante tres semanas estuvieron todos los días marcándome dándome el el Corán para que lo leyese y yo le dije mira por más que te empeños lo siento mucho pero no me voy a cambiar no voy a dejar mi religión por la tuya entonces el tipo como que se ofendió me puso vídeos de decapitaciones me puso vídeos de soldados norteamericanos ejecutados en

Voz 51 47:26 en Iraq y me dice yo lo único que quiero es que si te ejecutados mañana no vayas al infierno allí y yo le dije tronco el infierno es es

Voz 23 47:40 esto es el infierno mira dónde estoy

Voz 1826 47:45 Luis José Fernández Galán uno de los yihadistas históricos españoles convertido al Islam rebautizado como Yusuf Galán madrileño de cincuenta y dos años al que la Policía detuvo el pasado mes de octubre en Madrid por su presunta vinculación con el Estado Islámico esa misma tarde estuvo con nosotros Emma Rodríguez director decide compañero de esta casa

Voz 23 48:06 primo de Yusuf suprime hermano

Voz 24 48:10 compañero de juegos de muy pequeño de la infancia durante muchos años aquí en Madrid en un barrio concreto es el director de cine Chema Rodríguez cómo estás cómo cómo te has enterado de la noticia por cierto

Voz 11 48:20 pues me he encontrado puedo por productor con el que trabajo habitualmente con Jorge Sánchez Gallego que me ha llamado para decirme eh tu primo acaba de ser detenido

Voz 23 48:29 eh eh Porro fuera

Voz 11 48:32 Venecia al Daesh

Voz 23 48:34 ha heredado de piedra vamos la verdad es que no malos pero

Voz 11 48:38 no sinceramente no no habría comentado alguna vez dejó algunos amigo llevaba hace cinco años que nos comparen operamos lleva cinco años sin hablar con él precisamente desde que salió de la que decidiste dejaría hablar querías hablar con él porque tú ibas a visitarle a la cárcel si yo fui el único familiar que durante nueve años y medio fui a visitarle a fue visitar regularmente a la a la cárcel llevaba su padre algunas veces y otras se o a veces iba yo sólo yo

Voz 20 49:00 de la la película

Voz 11 49:02 mis películas ha puesto a los presos de la cárcel de Alicante hoy de la cárcel de Salamanca porque él quería entretener a sus amigos de la cárcel y les llevaba

Voz 20 49:10 yo tenía una

Voz 11 49:11 conmoción muy muy muy cercano hasta que hace cinco años rompe relación con ella cuando tuve constancia de que realmente lo que estaba ocurriendo son alrededor navegan iban más allá de meras suposiciones o en una condena que en su momento

Voz 20 49:25 Ello llegué a pensar que tenía mucho

Voz 11 49:28 aspecto político no

Voz 24 49:29 por los atentados del 11S la repercusión mundial y además el contexto en el que luego te convencerse de que no hay por dónde empezamos el relato es decir el compañeros de juegos de donde en que Ibarretxe de Madrid deberíais

Voz 20 49:41 Argüelles el viví el vivían Argüelles y vivía en Sevilla hasta los trece años pero cuando me trasladé a vivir a Madrid

Voz 11 49:47 madre y su madre está muy unidas y cuando no

Voz 20 49:49 tuvimos a vivir a Madrid practicamente vivía vivía en su casa eh

Voz 11 49:53 en aquel entonces era un chico muy muy muy inteligente con una capacidad intelectual brutal piensa que estaba en las listas que

Voz 20 50:00 de Franco y sacaba o recordaréis lista de niños prodigio se pues él estuvo en un niño prodigio leer a Hegel jamás yo médica o jugar al fútbol Eagles dedicado a a cosas de adultos y allí vi vi entonces esto tuercen

Voz 11 50:22 la cosa se tuerce la cosa porque bueno el el

Voz 20 50:25 el tiene un perfil muy político muy desde el principio fue uno de los primeros secretarios de él

Voz 11 50:33 de las juventudes del Partido Socialista Obrero Español en Madrid que luego poco a poco se fue radicalizando hacia una izquierda más eh más radical y en un momento determinado por crea un partido al Partido Republicano de los pueblos de España como en el que se presenta cabeza de pueblo por lo creo él yo iba la lista fónico que necesitaba gente que le hice bulto en el en la región

Voz 24 50:56 quería poner ochenta y tantos no Urtain

Voz 11 50:58 cinco Gelco eh ochenta y seis pero yo tenía dieciocho diecinueve diecinueve años los casos que en para

Voz 20 51:03 pero con todo eso el empieza a coquetea

Voz 11 51:07 perdón de forma muy seria con las drogas en particular con la heroína la heroína le destroza Le destrozó a la cabeza fundamentalmente el cuerpo y también la cabeza en el año noventa y uno me llama Un día me dice primo me quiero salir de la heroína y a ver si me puede echar una mano aquí yo era trabajaba de guía turístico trabajó en Turquía dice mira Turquía nuevos no es el mejor sitio para salir de la heroína

Voz 24 51:30 no parece si te quieres venir y me voy tres meses haya

Voz 11 51:32 ya veinte Se vino conmigo estuvo

Voz 20 51:35 o durante la noche es

Voz 11 51:37 de pasaba el mono en la habitación convive durante el día estaban el autobús durmiendo como la tercera cuarta semana cuando estaba mejor un día pasando por Konya donde eran los Beachy giro vago

Voz 20 51:49 decidió ir a diez días apareció de nuevo y me contó que se había quedado dormido en una mezquita chií que cuando despertó

Voz 11 51:57 iluminó desde que conoció a alguien un señor que se lo llevó una aldea estuvo durante un tiempo en esa aldea y ahí se hizo musulmán fuese como fuese esa Historia se hizo musulmán yo pensé llegó cuando llega a España se le pasara pero en realidad no sobrepasó llegó aquí aprendió como él él era el siga siendo imagino pues pues de muy obsesivo con todo pues aprendió yo ahora habéis aprendido que el Corán de memoria se convirtió en uno de los líderes de la mezquita de la M treinta de aquí de Madrid se casó con una chica musulmana de Tetuán de familia muy y mucho dinero no quería que se casarse porque León converso soy entonces no aceptaba esa boda finalmente lo aceptó pero solo pudimos asistir los hombres y las mujeres de la familia de del pero ninguna ninguno de los hombres de la familia de ella ha a ella le terminó abandonando porque él metí en su casa a todos los musulmanes inmigrantes que se encontraba por la calle la mitad de sus

Voz 24 52:52 pues lo gastaba en pagarle los papeles

Voz 11 52:55 en Isla ir su mujer no afecta puesto situación poco a poco se fue radicalizando aerosoles eso por altruismo

Voz 24 53:03 lo entonces metido aún en nada no

Voz 20 53:06 no no he tenido que el fraseo hablando de una persona con un potencial intelectual brutal con con con inquietudes con con inteligencia

Voz 24 53:15 ciudad de no sé qué

Voz 20 53:17 claro es que detrás de la oscuridad muchas veces hay una hay luz esa ahí Luis era un tipo era un tipo con unos valores y una capacidad intelectual y una Nahr manda brutal seguramente

Voz 11 53:31 que esa esa hermandad las ha ido

Voz 20 53:34 bando hacia el mundo de la oscuridad de cuando realmente él no

Voz 11 53:38 no sé en qué momento exactamente dosis fui viviendo su radicalidad radicalidad la la achacaba más él se iba los viernes todos los viernes a la embajada americana a protestar él estamos dando el contexto de la guerra en Chechenia el problema de Palestina Bosnia Herzegovina en la que el ha levantado la bandera de la defensa de los musulmanes en el mundo mismo soy más oprimido igual que antes defendía la bandera de los oprimidos de cualquier naturaleza justificó

Voz 24 54:04 en algún momento que por esa opresión se pudieran cometer atentados

Voz 11 54:09 la su era eso a su justificación

Voz 20 54:11 eh oficialmente de cara al exterior el anuncio

Voz 11 54:15 muy pocas entrevistas ya hablado muy poca pero cabales que hablado siempre se ha vendido con buen humor

Voz 20 54:19 mixta no que pero él yo teníamos discusiones si hablábamos mucho sobre y porque cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas y el pues el el al principio bueno pues lo justificado allí justificarlo como buenos sí han muerto picó dos mil personas pero mueren cada día cien

Voz 11 54:43 doce musulmanes en el mundo niños y mujeres y a su justificación era permanente

Voz 20 54:49 eh

Voz 11 54:49 lo que pasa es que durante los nueve años cuando lo que tienen que yo no tengo sospechas verdaderamente es de que el de que él pudiera pertenecer a Al Qaeda no hay ir durante los años que está en la cárcel no puedo hablar con el abiertamente porque crudo Embid mi teléfono pinchado durante dos años según me contó el el abogado in no en la carta no podía hablar con él abiertamente no consigo imaginar lo con como reacción a uno cómo se siente como como lo son matiza si es el caso cómodo nadie los oye pues hay

Voz 20 55:18 una parte de mí que siente

Voz 11 55:20 copar en la ciudad decir complejas si hubiera llevado a

Voz 24 55:23 que no se hubiera convertido en eso me imagino no