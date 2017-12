La Ventana (25/12/2017 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias los presidentes autonómicos piden a Rajoy que acelere la reforma de la financiación autonómica este lunes han pasado por la antena de la SER la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y el presidente valenciano Ximo Puig critican su lentitud con este asunto denuncian la desigualdad entre las comunidades y por eso piden que en los primeros meses de dos mil dieciocho ya haya un plan real sobre la mesa cuando Rajoy

Voz 2 00:36 les sale bien tiempo y cuando no tiene prisa con la ceja dormir

Voz 3 00:41 y en el olvido no hay nada peor que un político que no ser de fiar que no tener palabra que comprometerse con algo sellar los reunir a todos los presidente en una conferencia que todos unamos esa voluntad de acuerdo nuestra palabra la suya él

Voz 4 01:00 en la primera de cambio en la fase por el alcohol el triunfo

Voz 3 01:03 lo ver

Voz 5 01:03 hay una base de insuficiencia de todo el sistema autonómico que la cifran en dieciséis mil millones de euros hay una falta de equidad enorme no se trata de hacer victimismo eso no tengo ningún interés en el victimismo lo que se trata es de que haya justicia

Voz 0032 01:19 precisamente en Valencia la Policía Nacional ha identificado a la agente de policía que fue grabado en vídeo pegando a una mujer en la calle

Voz 1 01:27 es el momento en que

Voz 0032 01:29 noche en plena calle sin casi mediar palabra la gente le da un bofetón a la mujer tirándole al suelo tras recibir una amenaza verbal por parte de ella momento que fue grabado apenas seis segundos debido que más tarde se finalizó en redes algo que ha servido para que la dirección de la policía de Valencia lo identifica y en principio abra un expediente reservado y aseguran que se depurarán las responsabilidades que correspondan Salvamento Marítimo ha rescatado a siete personas que viajaban a bordo de una patera en el Estrecho más datos Estefanía Salvatierra buenas tardes

Voz 0032 02:30 la tromba de agua que ha caído esta mañana en Sanlúcar de Barrameda en Cádiz ha provocado inundaciones y destrozos en comercios monumentos y calles de la localidad se calcula que han caído unos cuarenta litros por metro cuadrado en menos de media hora algo que ha forzado al Ayuntamiento activar casi inmediatamente el protocolo de emergencia para atender las incidencias limpiar toda la zona ya está en marcha la evacuación masiva de centenares de miles de personas en Vietnam por la tormenta ten Bin que ha dejado decenas de muertos y destrozos a su paso por Filipinas Sara selva

Voz 7 03:00 la tormenta llegará a Vietnam esta noche esa fortalecido mientras avanzaba por el Mar de China Meridional y entrará convertido en tifón se prevén inundaciones riadas y desprendimientos de tierra ya ha acusado a unas setenta y cinco mil personas pero se espera que un millón tengan que dejar sus hogares mientras en Filipinas continúan las labores de rescate hay unas cuatro mil personas trabajando en buscar a las más de cien personas que han desaparecido la tormenta llegó el viernes ya ha dejado doscientos cuarenta muertos y alrededor de quinientos mil afectados sobre todo en Mindanao en esta zona las tormentas y tifones son habituales durante la estación de lluvias honesta con la tormenta te envían ya ha habido dieciséis este año en Vietnam en los medios locales la comparan con el tifón Linda que en mil novecientos noventa y siete causó cuatro mil muertos

Voz 0032 03:38 deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 8 03:41 EBA por Navidad a las seis de la tarde New York Knicks Fira del Texas con Bale Hernangómez en los Knicks saber si tiene minutos a las nueve de la noche Golden State Warriors Cleveland Cavaliers los dos finalistas de los últimos tres años se ven las caras un español están pista José Manuel Calderón después a las once y media otro buen encuentro entre Boston Celtics Washington Wizards iré madrugada a las dos Oklahoma City Thunder con Álex Abrines se enfrenta Houston Rockets después Los Ángeles Lakers Minnesota Timberwolves

Voz 0032 04:04 gracias Toni de momento es todo la información sigue en La Ventana

Voz 1 04:09 cadena SER

Voz 13 05:46 abrimos la opera una nueva en la queremos un recorrido musical por las ciudades que inspirar las principales óperas de la programación del Teatro Real de Madrid el Liceo de Barcelona nuestros días claro serán Mariela Rubio y Rafa Bernardo señoras señores ajusten bien el volumen yp prepárense para un viaje musical inolvidable abrimos la ópera

Voz 1490 08:32 tanto tiempo con finalmente descubrí todos me enreda hasta en esto mirad miedo amenazas de con todos los defectos esta vez dosis sabes armen me noté paías quédate por siempre y para siempre para siempre jamás no ahora son doce ex quererme soy el afloren cada color al jardín

Voz 1490 10:14 María del corras

Voz 1 10:21 los cinco y diez cuatro y diez en Canarias

Voz 19 10:24 en la tarde del día de Navidad aquí en La Ventana partido

Voz 1826 10:26 este momento música libros cine ya hemos querido empezar está ahora la música con este directo un directo esa es además la esencia de esta sección de la música aquí cada viernes habitualmente La Ventana ahí estamos escuchando a Natalia la de cantando desde la terraza de la Cadena SER ella sin más recursos técnicos que su voz sí y una guitarra o un ukelele porque desde este verano hemos querido darle esa doble vida a la música en este programa han pasado muchos artistas dentro y fuera del estudio dentro hemos tenido por ejemplo el peor grupo del mundo así reza el nombre de su último disco hablamos de Sidonie que por cierto el próximo sábado sábado día treinta

Voz 16 11:10 se cierran gira en el Wisin Center de Madrid

Voz 1 11:42 en directo escapar de Sidonie El peor grupo del mundo han hecho mucho deja broma ya no pero os lo dijeron porque como tiene otra vez a tiene otra vez esta tarde en directo presentando su último disco Sidoni el peor grupo todo el mundo ahora veréis lo que voy a decir esto sí que aparece por allí algunas notas de prensa no las muestras por las vuestras ni mucho menos pero diría este álbum es conceptuales las letras pero el sonido combina AIS varias cosas sí sí bárbaro

Voz 10 12:25 yo creo que a nivel a nivel de producción pero tanto a nivel de sonido este este disco eh necesitaba justamente arropar con su mejor envoltorio a canciones que ya de profesora ver por seis horas Diane querían luge brillaban la lo de Cataluña no la mar al South así ha sido tener canciones brillan entonces hemos permitido porque son hablamos de pop ahora hay un envoltorio con todo lo que les permite a la producción a cada canción y por eso hay tantos homenajes y tantas cosas distintas más rico el disco más que me madres perdona ya que una de las peores críticas que hemos recibido ha sido la de mi madre que me ha dicho en este disco de tu voces muy alegre suena muy alegre y se entienden muy bien las letras ya era hora ya era si voy a decir precisamente algo parecido que es un es un disco parece que está buscando el estribillo todo el rato duda que hay que lo puedan entender como que es una cosa barata Fadi no es una cosa muy difícil para cosa más difícil que existe en el mundo que muy pocos han podido hacer Paul McCartney Phil Spector Wilson claro y luego lo han y eso lo acordado

Voz 25 13:32 también que antes mencionamos la discográfica Motown para que no se acuerde pues la de la Suprema donde empezaron los Jackson Five donde empezó Ander que había una norma muy clara que era más tarde después de cuarenta segundos no te pongas una de eso es entonces aquí está buscado pero me parece que está buscado con soltura con una naturalidad que no era la habitual de Sidonie luego creo que habéis evita me parece eh giros un poco más incómodos de acordes que son de eso que llaman el indie que parece que hay que hacer una cosa de vez en cuando incómoda aquí está muy melódico

Voz 1826 13:57 muy trabajado con estribillos de civismo

Voz 25 14:01 está hecho me gusta porque es un buen ejemplo de cuando se hace pop muy bien hecho hoy cuando se cuando en otros ejemplos ya de pop buscando solamente en el acto

Voz 1826 14:09 lo que le dijo nos contó Iván Ferreiro hace muy poco Leiva en la producción que le dijo con algún la normal

Voz 2 14:17 la sombra de honor

Voz 1 14:55 esta podría ser éste podría ser el tema en el que mejor refleja lo de

Voz 1826 15:00 el cambio de aportación de un salido también diferente vuestra carrera después de los veinte años después de que empezáramos rememorando aquello de la sala Apolo Dickens gritara también a lo mejor algún vecino cuando ensayaba Weiss en el garaje

Voz 16 15:13 vamos a ver si se callan ya que son el peor grupo del mundo y no van a llegar

Voz 1 15:17 algún sitio que han veinte Se cierra

Voz 4 15:19 solo

Voz 10 15:21 Ono cree usted que se abrió otro que nos va a llevar a los sé donde bien bien que no queremos pensar que nuestro aniversario que será venta años de carrera

Voz 1 15:30 sino que vamos a seguir trabajando nuestro mayor hit creo que se abre creo que se abre

Voz 10 15:35 precisamente lo que en este disco hay un montón de producción

Voz 1 15:38 les diferentes sitúa al que no entienda nada

Voz 10 15:41 la producción a que coja solamente la batería que arranca en varias canciones ella sola en una suena de una manera Batasuna de otra de sus la producción y ahí hay diferentes tipos de música solamente quizá el haber hecho falta frescos antes de saber que la experiencia que queremos es verdad al final los ha ido liberando de complejos central es cortejos suena es que a veces te te atacan cuando es decir seguro a la hora de de caminar no disco a disco creo que llega el momento en el que estamos orgullosos de lo que hemos hecho sino muy seguros por eso en este disco no ha hecho falta ningún ejercicio de estilo para ir a buscar nada lo que decía antes no la canción ya lo tenía entonces sí veremos de de complejos y hacemos lo que nos da la gana con esas canciones

Voz 24 16:29 ahora son los esa es tema sólo de Imaginarium eh al ver el primero de los eh

Voz 26 17:16 y queda ahora Arnes

Voz 24 17:20 con trabajo lee esta jaima e una vivienda mal a dos ya era eh eh eh a las a la India lo que queda de Heras yo John transeúnte los es el texto que les Brian eh van cantan d'Or se eh tras de miedo estoy gritando y tres vinilo al estrés Lesbos se quedan dos a ellos lo peor el Sevilla era aquí donde me eh eh eh a Hungría las eh

Voz 27 19:54 no

Voz 24 19:58 por eh

Voz 29 20:03 eh

Voz 24 20:06 por otro tipo

Voz 30 20:09 él mismo lo bueno es eso

Voz 1 20:12 sí

Voz 1826 20:13 eso pensaron sus vecinos al principio de los principios que gran tarde pasamos aquí con Sidonie en directo también ha pasado y además muy recientemente el grupo indie por excelencia Vetusta Morla con su último disco mismo sitio distinto lugar lo presentaron aquí el mismo día que salió el álbum

Voz 31 20:33 otro que como se Panda

Voz 1 20:48 no

Voz 33 20:54 ahora

Voz 4 21:30 pues esta tarde en La Ventana de la música Vetusta Morla Juanma Guille Puig o Jorge David Álvaro América todos soy buenas tardes amigos y bienvenidos hola qué tal hola a muchísimas gracias por estar aquí estamos contentísimos felicidades por el disco pero ya ya pero pero alusiones a que contar de la teoría de siete perdona partes y eso cómo se mide teoría matemática teoría de los juegos promesa los melones

Voz 16 21:54 viendo donde los tocas sabes está bueno Malú sabes no tocar un melón sabemos bueno malo

Voz 4 21:58 sí sí sí regional que son a mí siempre me ese las piñas pero no salones las piñas las piñas también se tocara atravesar se tocan

Voz 34 22:09 el el el la gente en las hojas de arriba de las demás al centro de primera es que está

Voz 4 22:17 ayer que la piña a comer cuando está verde ya lo ves que está verde en Campbell el melón tenga engañar a veces tienes donde roban medios amarillos pero bueno no no no no no no no lo digo porque es una táctica de ellos antes cuando te escuchaban la he dicho mucho curioso usted cuando he dicho esto es posible lo has dicho sí hombre Andrés decidieron reunirse con los diablos pero eso es porque un disco tiene un relato Amy casi a mitad de camino sabe lo cual lo tiene que ser el siete hombre normalmente cuando construyes un repertorio en un disco eh

Voz 18 22:48 yo por lo menos nosotros solemos Orenga en Murcia en el problema a dar puede ser el sábado a pensar con una sola canción no como una película de que tiene que haber una introducción tiene que haber un un desarrollo un punto álgido en punto a conclusión

Voz 4 23:03 normalmente es verdad que que en que en el que al seis siete sabes Cindy

Voz 18 23:08 como ha acumulado todas las todas las balas al principio y empieza a aburrir se aguarda a un a una a una como una tercera etapa un tercer acto para para la paz

Voz 4 23:19 de final nos gusta hablar de canciones con numerosas veces también tienes teoría para el número uno quiero decir está por ejemplo deseamos suerte un carrusel que es que sea paga alguien que no se reconoce y una conclusión muy clara no todos necesitamos alguna vez que alguien nos cubra bueno era un poco el el arranque la premisa inicial les llame sobre mucho quién dijo está va a ser uno

Voz 34 23:39 pero una casa cúmulos si me parecía que tenía como todas las premisas de las que partíamos a la hora de de hacer este disco no

Voz 4 23:47 es un disco de transformación es un disco de refuta

Voz 34 23:50 acción de la banda es un disco de introspección es un disco lo que habla mucho de de una búsqueda de de nuevo otra vez para encontrar esa esa ilusión que a veces con el día a día de los conciertos y la vorágine se va perdiendo muchas veces no y hay que reencontrarse otra vez entre los seis para para volver a a que a que la magia surja no entonces bueno me pareció como que tenía muchos ingredientes de lo que iba a hablar el disco hay algo muy importante

Voz 16 24:18 en los discos yo sigo hablando de discos es seguir hablando de hijos hasta que me muera en lo que no todo el mundo repara llegará con lo de las copias físicas todavía más complicado que es el tema de los créditos los créditos hay que leerlos hay que prestarles atención y que si uno tiene ganas investigado y rascar un poquito y que tras un montón de Historias de voces de voces voces de los créditos del nuevo disco de Vetusta Morla con Laura Piñero

Voz 35 24:42 el primer nombre que cae del fondo blanco de los cree

Voz 1280 24:44 edictos del último disco de Vetusta Morla

Voz 35 24:47 el del productor campeón

Voz 36 24:49 el frío levanta alas las guardan tu falda los granos de arroz

Voz 37 24:56 si la primera sensación que tenían es como nos llamamos y despidió tienes clarísimo como yo desde el principio tenía hoy como muy claro la idea de que hicieran un disco corto y que les pasa mucho la partida es como los las carrera como como y fritos que el disco me parece un poco que es como una radiografía no es tu ves muchas detalles que no será simple vista pero que Quilós la luz deja a través de ellas

Voz 1280 25:19 de su mano llegamos bien lejos hasta el mezclados de este trabajo de no

Voz 37 25:24 me caí en poco de culo cuando empecé a escuchar las lo que realmente aporten muchisísimos al a lo que estaba pasando bien de novedades sonoras que que hay como mucho trabajo con arte jugadores es que es una novedad para ellos que yo tampoco había experimentado muchísimo y me parece que funciona

Voz 4 25:41 a las

Voz 1 25:48 que sirva

Voz 1280 25:52 seguimos paseando por nombres que no no suenan tanto asistentes de mezclas de producción ingenieros y técnicos de grabación uno de ellos es Héctor García que viene

Voz 3 26:03 prima probar todo tipo de de aparatos junto con Andy en ingeniero del estudio estuvimos buscando por por todo Hansa bueno un encontré un sintetizador de la época de Bowie uno de los crímenes que sean fabricado pensaba yo que había encontrado una joya que a ella le ahí con mi sintetizador a a la sala para que aprobaran iba y me dice joder esto otra vez si es que parece un Gorrín siempre sacando porquerías de la basura

Voz 1280 26:31 me iré hay reconocemos a María Mónica estrella Marisa los músculos de pequeño salto mortal o a Pablo Camuñas que ha visto multiplicar en estos años los titulares

Voz 38 26:43 el grupo aquí estamos hablando estamos somos amigos y nos entendemos bien porque si no no habría manera pero luego me gusta mucho ese sacrificio vamos a decir tú haces una entrevista con el grupo Eagles cien

Voz 4 26:56 pues son entrevistas interesantes porque ves que hay

Voz 38 26:58 los mismos en lo creen estás tu primo seis

Voz 1280 27:01 equipo de vídeo Rubén Chumillas que firma Alarte su manager de esmerarse Pekín Martínez

Voz 38 27:06 todo el mundo habla de qué pasó en la plaza del trigo llegaran del Duero Sonorama no donde Vetusta Morla pues como explosión nada más llegar a lloviendo y bueno pues quedamos los restos de un botellón del día anterior y recuerdo que le dije usted compre unas Covain una fregona el escenario para hacer algo grande tenemos que hacerlo preparar el escenario para detener Nuestra tuvo un periodo de crecimiento muy honesto no para nosotros han sido de donde hemos empezado y donde donde el proyecto ha ido creciendo aún por encima de de de lo que eran las instalaciones que había en España para nosotros es muy importante mantener una coherencia

Voz 1 27:54 también están otros músicos como Pedro super submarina

Voz 1280 27:57 entonces las bandas que atraviesan las carreteras para convertir emoción en canción

Voz 39 28:02 Carrusel después de otro carnaval los conos de papeles

Voz 1280 28:05 su peso Rosell

Voz 39 28:08 se marcha de la ciudad y que viene después lustre a dónde regresar Laura

Voz 3 28:13 la me dejó a los pies de mí mismo encima que ascender sin una tan las páginas

Voz 1280 28:28 el poeta Elvira Sastre encargada de traducir las letras del disco al inglés

Voz 40 28:33 que son letras que tiene su aquel esa me ha costado más traducirá Vetusta que que tradujera Oscar Wilde entonces bueno el trabajo es difícil pero es verdad que que es un reto ya me los retos me encantan como fan acérrima de este grupo pues pues también estaba ahí ese componente que lo hacía todo todavía

Voz 1280 28:51 lo más interesante es tan sus familias y como no ellos mismos que dicen soportar se y hasta quererse en este proceso que los lleva del mismo sitio a distinto lugar

Voz 41 29:02 aún hermoso punto sin retorno

Voz 42 29:05 la la la

Voz 1490 29:14 no

Voz 1826 29:15 sí sí

Voz 33 29:21 no merezca la pena ya haré lo propio con esta canción al final no hay más que una comedia aquel río no se a los ya no cruza por Mi busca teme me vea pero hoy

Voz 24 30:35 a la velada

Voz 10 30:50 Juanda

Voz 1 31:49 sí

Voz 1826 37:15 a las cinco y treinta y siete cuatro hay treinta y siete en Canarias en esta ahora estamos recordando tardes de música aquí en La Ventana desde actuaciones en directo de la terraza como la de Natalia la K de grupos indies como Sidonie lo último de Vetusta Morla bueno ahora Mikel Erentxun con El hombre sin sombra un trabajo que recoge las diferentes fases del amor según su autor que nace ese rompes enfría hice vuelve a reconstruir los tuvimos destripar su aquí con su permiso en La Ventana

Voz 46 37:49 ahora casi han ido cayendo donde sólo le da las piedras son piedras El tiempo dirá que primero que quedo siete

Voz 4 38:14 Mikel Erentxun buenas tardes bienvenido La Ventana muy buenas cómo estás amigo qué tal encantado de estar aquí otra vez con vosotros

Voz 2 38:21 más aun después de esa

Voz 16 38:22 la pequeña introduce encanta venga al débil han vamos a competir por el amor o no lo dejamos en tablas lo dejamos en Tablero el central que te parece

Voz 4 38:33 sí sí lo dejamos en tablas ganando yo pero si entendemos que El hombre sin sombra eres tú no sé si es cuéntanos un poco en Bercy sombra bueno este este es un disco a mí me quito a un hombre sin sombra así imaginar bueno aquí hay algo oculto me desperté una mañana con el título en la cabeza y lo primero que me gustó porque es la primera imagen que tenía del hombre sin sombra es el hombre transparente un hombre que no tiene nada que ocultar este es un disco en el que vuelvo a hablar de mí otra vez he descubierto que es más fácil mirar hacia dentro que hacia fuera no ya llevo dos discos si mirando hacia dentro pero el El hombre sin sombra también es el hombre como dice literalmente sin sombra de realmente incompleto no en busca de algo el desnortado desolado de si de todo esto habla un poco el disco no el personaje protagonista de este disco y es una persona que lleva muchos años con con una persona con una con su pareja bueno pues todas las vicisitudes que pasa el amor no estaba cada canciones como un capítulo están más ordenadas las canciones sí sí tiene relato el disco eh es llegar a las dos una es un un pequeño libro de relatos sobre es más partidario Tour es más partidario o te gusta más el el amor modelo montaña rusa o travesía por el Nilo o no se puede elegir y las cosas van como bueno se puede elegir estoy vice cae en lo que sí es cierto es que si quieres mantenía una relación larga

Voz 10 40:00 tú tienes que ser consciente de que sólo montaña rusa

Voz 4 40:03 hay momentos buenos y momentos malos también lo comenta Miguel porque el título es el hombre sin sombra sombra no sé pero de corazón hay un montón plazos yo montará zonas de corazón piel es un desorden porque realmente es una declaración de amor a mi mujer este disco es un beso en fin añade un Oña de literatura para que esto se convierta en algún poco más universal y cada uno pueda comprar identifica más o menos pero como te digo prefiero escribir sobre mi experiencia que inventarme lo todo no no se inventar escribe uno para fingir que la pasaba otro no llegue efectivamente cada vez optado más por estoy como huyendo hacia adelante no me apetece buscar más profundizar más en discos muy analógicos y buscando esa imperfección sobre todas esas perfección que te viene dada por la espontaneidad buscada no es bueno busca tocar mal sino no vamos a ensayar mucho no vamos a hacer demasiadas Tomás vamos hacerlo todo muy rápido y en este disco hemos hablado en ocho pistas eh bueno tengo suena muy rimbombante y lo que primero pasó la primera fase que es la de la de ideas que la que para que no tienen ninguna tensión no simplemente voy almacenando ideas en papel saben todo un cuaderno no ideas con un lápiz o se metía en la calle en el en el teléfono grabando frases por su rayo una frase un lío

Voz 18 41:28 pero o una algo con la película Una palabra voy apuntando montón paralelamente lo mismo

Voz 4 41:34 con ideas con líneas de melodías un riff de guitarra o si sí estoy varios meses acumulando material y eso eso es la parte bonita porque simplemente es meter llega un día que Diego bueno ya tengo muchas cosas voy a empezar a ordenar no entonces ya empieza a oler lo que tengo hoy esto me gusta esto no mira esto con esto con esta otra página líder veinte estoy todo eso paralelamente estoy oyendo melodías y empieza a encajar llevando consigo encajar una frase con una melodía ya es el embrión de una canción entonces eso ya pasa a otro ayer no energía pone canciones hacen una cosa es que no no Maika Makoki desde la la la más visible la más protagonista del de este disco pero hay otras mujeres que sobrevuelan el trabajo por motivos distintos de forma más directa más en directa Laura Piñero las ha recopilado y el resultado es este

Voz 1 42:26 qué ha ido a las promesas los

Voz 1280 42:29 el hombre ya sombras no tendrá sombra pero sí varias voces femeninas a su alrededor que enriquecen su último disco hay unas más evidentes que otras entre las que sí se ven esta Mike amagos Key la voz que va entre lanzándose con la suya y adquiriendo importancia propia tal estará tan presente las nuevas canciones de Mikel Erentxun que han decidido buscar una voz femenina que la sustituya los directos ya la han encontrado

Voz 47 43:04 Marina

Voz 30 43:08 personalmente tengo un Podemos y bueno que ya en dos mil once se consolide el que se llama Yo soy la vocalista la guitarra inerme es la batería Psicosis pues el el bajista todavía seguimos luchando y trabajando con nosotros eh sí sellos y productora nada

Voz 1280 43:31 cantará y tocará con Miquel y su banda durante toda la gira

Voz 30 43:34 lo dijeron yo empecé a trabajar las canciones estuve un mes entero sin salir de casa o estudiando lo para hacerlas que nos decía Micky que da también ellos han confiado mixto ni y eso también me gusta mucho me ha sido muy segura creo que es una oportunidad enorme para mí para aprender para crecer como músicos para vivir experiencias de este rodeada de de profesionales que llevan años en esto yo pues nada absorber como una esponja pasármelo bien disfrutar

Voz 1280 44:08 la siguiente voz que le acompaña esta mucho más escondida tan escondida que en un verso

Voz 48 44:15 pertenece a un problema que es creía cuatro cinco años presentando en la idea de que hay que aprender de los errores y las malas que han pasado fue hace un año más o menos que vino Miquel a Valencia con la obra en el elepé de un amigo mío que se llama Manuel Carrillo Luis había que a mí me encanta cien termina encantado siempre la música creciente un así que tuve la suerte de poder con ellos después de esa grabación Miquel habló de esta frase que había leído en Instagram me preguntó si que me parecería que las incluyese en unos cansancio yo vamos obviamente me encantó la idea nuclear alucinando muy especial forme parte de su carrera de esta forma tan bonito ahí estuvo muy contenta ser colaborando así con Mónica Lorente

Voz 1280 44:59 verso que le ha tomado prestado a una joven poeta valenciana a Nerea delegado autora de la barba de Peter Pan de Frida edición

Voz 49 45:11 Nos hemos atribuido a bailar con los ojos cerrados no notable sacáis nos han crecido algas todos las cicatrices

Voz 1280 45:23 otra voz nos la imaginamos dentro de una canción a Eva Amaral que junto a Juan Aguirre aparecen sus dos estrellas

Voz 1 45:30 bueno

Voz 49 45:33 com hola Miquel soy lleva la dejó herido respectivamente nada sólo quería decirte que nos ha hecho muchísima ilusión que repulsivas nuestros nombres a los personajes de tu canción los estrellas vi que dentro de mí sigue viviendo del adolescente que cantado a grito pelado en tres salitre sudor que los adolescente de las propuesta sin que nadie los hacerse enormes que que este nuevo disco El hombre sin sombra te traigan muchísimas alegrías

Voz 1280 46:07 y la última mujer no está dentro de este disco

Voz 50 46:10 Nos fuera edil se de ella

Voz 1280 46:15 Miquel es uno de los hombres sensibles del último disco de Solé

Voz 51 46:18 Jiménez cuando recibí la canción de acuerdo perfectamente que iba en el coche y me pareció preciosa lo padeció fresca me pareció

Voz 0022 46:26 me pareció muy bien cómo

Voz 1280 46:28 porque yo creo que Mikel lo que tiene

Voz 51 46:31 la personalidad lo tiene tan claro ojos su su manera de hacer música y su manera de componer luego tuve la oportunidad de defender un poquito porque no la verdad es que le admiro muchísimo porque ha conseguido perdurar tener un serio propio una manera de ser

Voz 1280 46:49 Air única IES inigualable voces que demuestran que no hace falta tener sombra si estás lleno de emociones

Voz 2 47:13 ya no hay estrellas cuando a jugando

Voz 50 47:21 no hay corriente eléctrica cuando me roza

Voz 52 47:26 no hay palabras de consuelo Alan la derrota ya no

Voz 2 47:36 venid y esto es el principio

Voz 41 47:45 el fondo

Voz 30 47:52 no lo es

Voz 4 47:55 ni Bini

Voz 2 47:57 yo vivo muy al

Voz 1826 48:08 también Mikel Erentxun en directo aquí en La Ventana bueno para ir cerrando esta ahora hay tendremos oportunidad posibilidad la próxima semana también coincidiendo con la tarde especial de el primero de año del primero de enero de repasar otros momentos otras actuaciones pero de momento vamos a quedarnos con una de las voces femeninas con su disco cuando el río suena una de las voces femeninas desde luego que está ahora en uno de sus grandes y dulces momentos en este disco cuando el río suena acariciado de estilos más bailables destaca también especialmente la la temática temática en la que relata varias historias familiares estuvimos hablando aquí de icono roza Allen

Voz 19 48:48 para María cómo estás bien venida qué tal hay que alegría Benissa que bien

Voz 16 48:54 cuántas puertas violetas han pedido ya porque a lo mejor que reúna te tienes una es una puerta liberadora

Voz 0022 49:00 es una puerta liberadora después de estar reprimido es una es una puerta que que se abre a la igualdad y al feminismo que ya la gente va entendiendo que significa lo mismo poco a poco pero poquito a poco es muy poco eh

Voz 3 49:17 a ver eh teoría que los finales abiertos

Voz 16 49:21 a dos mil trece con derecho a puestos en dos mil quince quién me ha visto vivos dos mil diecisiete cuando el río suena si Bono no hay que explicar esa esa esa práctica porque los finales abiertos son puertas abiertas son caminos que desconoce los puntos suspensivos mira que Benjamin según lo que dice te riñe con los puntos suspensivos

Voz 0022 49:42 es que ellos son mucho de puntos suspensivos porque para mí son como respiración es no como como viene lo que viene es evidente pues ya empecé ya no no no puedo no puedo acabar este disco como habla de Bono de historias que han sido tabú en casa en el pueblo donde yo me he criado aquí bueno pues eso de habladurías pues lo tuve clarísimo digo excesivo con los refranes cuando el río suena pero hay que poner la entonación sino no tiene mucho fútbol

Voz 16 50:08 dice puede cambiar se puede cambiar el final del refrán cuando el agua lleva yo Olmos

Voz 0022 50:13 cosa está ahogando no claro cuándo

Voz 16 50:15 todo el río suena me asusta un poco por ejemplo no es algo sí pero todo tiene ese sentido cuando suena el Ríos que tenemos todos el agua al cuello ya pero no la verdad estaba pensando ya te he dicho yo que estaba pensando yo te la la canción que estaba cantando dice que tiene un jilguero en la garganta si tu tienes la pajarerías entera como que un que un jilguero no a mí me llama mucho la atención

Voz 53 50:38 en en las canciones de María Salem que la cantidad de registros que tienen todas las canciones la Dama de la variedad casi fin

Voz 16 50:47 cita dentro de la misma canción parece que está cantando a veces varios géneros dentro de

Voz 53 50:51 la misma canción pues no sé de eso eso uno nace se hace es entrena hombres

Voz 0022 50:59 yo creo que sí que eso vengo ya de la generación que ya podíamos tener acceso a toda la música no entonces pues mi madre me encantaba mucha copla Mi padre me ponía cantautores y luego mi hermano me metió al rock yo luego empecé a escuchar hip hop flamenco de todo entonces pues supongo que cuando lo escucha desde cría pues no sé o eso que la la la garganta que tengo pues me lo permite sí

Voz 0032 51:22 desde crío será el martes pasado es también yo creo que es porque racial en una de esas personas que te va explicando las canciones de pasa como a Santiago Auserón que entre la verdad es un trovador te va explicando la y por lo tanto le va cambiando el ímpetu a cada frase y eso les lleva a un timbre de cada uno

Voz 16 51:38 son contadores encantadores de historias las dos cosas van Dolores encantadores por cierto me encanta me encanta me gusta muchas cosas en este disco pero me encanta que reivindique esa a la buena gente a las personas luminosas en contra de los tóxicos oscuros que a veces no te dejan ni respirar

Voz 54 51:56 pero

Voz 1490 51:58 era necesario respirar para mira de Alfredo paseo por la imprenta una Aleco cinco cinco cinco cinco piensan los recuerdos las espinas afloraran veinte heridos todo lo que tarde o temprano reaparece vayan yo para ver si remontamos

Voz 55 52:24 dedicarle más tiempo porque el mundo está ya no de la mujer a si cantan los adoro

Voz 16 52:35 yo ya sé que esta canción luego los las arreglará todos aquí en del directo pero quería subrayarlo y preguntarte si tienes ya un detector incorporado para los que son tóxicos de distancia de esa con los años yo creo que poquito a poco se va activando sus

Voz 0022 52:48 es verdad que ya algunos vienen que digo qué pereza me da me da fuerza Pérez te voy a dedicar tiempo

Voz 16 52:52 el Renault es mucho porque sino que hacen daño no podrás escribir canciones ya Bono mira del otro también tampoco sea obligatorio Van Morrison no la han hecho nada es asuntos Arribes

Voz 0022 53:04 no pero verdad verdad que hay un cierto una cierta unión de cuando uno lo pasa regular cuando de hecho yo en este disco pues el primer año no lo pasé del todo bien aquí de ahí pues mira te salen cosas buenas pero es lo es lo bonito del arte y de la música que pues del dolor se transforma algo muy positivo y es verdad que también tome una decisión cuando estaba escribiendo la de girasoles dije eso ya está voy a focalizar en la gente buena y en la luz y lo que es oscuro y ya así como parásito voy a dejar de mirarlo ya verás cómo deja de brillar y me va un poquito mejor la vida

Voz 4 53:36 hay un ayuno y además y además Benjamín Si Si uno somete su creación al examen de la abuela pues no para nada más

Voz 1490 53:43 se remonta sin dedicarle más tiempo que el mundo está lleno de mujeres y hombres así que le canta a los valientes el sentirse en la piel de los ves que no participa de las injusticias no mira a otro lado los que no sea cómoda y los que riegan siempre

Voz 56 54:17 está bien no crezca hay gente buena en el mundo

Voz 2 54:22 los y ya ha habido que no pueda querido

Voz 1490 54:24 Holder viene cabe yo soy de las que mucha gente buena

Voz 56 54:31 mucho que sigo diciendo letra me iré

Voz 1490 54:35 Al Tin y compañero que me entiendes Lama no estuco oral la estudias con curiosidad me miras con respeto a esas Conca fondo

Voz 16 54:48 a los que hermoso documental cuánto tiempo se está hablando con su abuela para hacer este disco con más gente y con mi familia claro

Voz 0022 54:56 bueno yo tengo la suerte de de que desde niña la he escuchado mucho India abuelas gran contador de historias me acuerdo que desde pequeña cuando me enseñaba pue poemas y todo eso me decía que tenía que mover las manos decías inmóvil las manos a entender mejor que os la expresividad me viene de ahí de mi de mi Madrid M abuela que son mujeres Almodóvar total total total y luego eso con este disco verdad que me que me he puesto pues eso en plan en plan periodista y he grabado y todas las conversaciones con ella tengo tardes de bueno de cuatro horas seguidas en las historias que siempre me había contado pues en un poquito más si quería saber detalles detalles que al final pues eso es lo que te hace entender las cosas

Voz 57 55:41 Paulson

Voz 1490 55:43 era necesario respirar para mirar al

Voz 58 55:46 todo a paseo por La Habana era un cazo enfrenta el Leko cinco cinco con con con

Voz 1490 55:54 a los recuerdos las espinas a Aden

Voz 58 55:57 ante todo lo que no se entiende de tarde temprano reaparece ahí

Voz 1490 56:05 pero no vaya año pasamos a ver si Sinde dedicarle más tiempo que el mundo está ya en la mujer

Voz 55 56:16 ah sí

Voz 1490 56:18 el día a quienes piensan que no participa de las injusticias pronto moda mi los que siempre se ha hecho

Voz 2 56:39 Kimi con bandera

Voz 1490 56:40 pero que me la mano pues tipo estudias con curiosidad me miras con respecto impresas con cariño cada cincuenta y cuando ella brilla con tres lo siento tanta calma dentro de las tres La Bella con orejas me siento

Voz 19 57:17 es necesaria revivir para poder saborear eh

Voz 1490 57:22 ah bajo las CIDE lección para mejora y a tres de un gran impulso doy un paso Pekín

Voz 33 57:32 Ana

Voz 2 57:34 todo lo que no atenten di ue el Ibex siempre

Voz 1490 57:40 pero vaya si vivimos todo el mundo está ya no granuja

Voz 55 57:51 así

Voz 1490 57:52 el canto a los cuarenta buscan la paz los seres sensibles que cuidan a todos los que lucha por los costará hechos mida a quién es tomen Ucia y quién está dispuesta químico que tienes alma pura que a esta hora respetan vital las escuchas Viana con cariño cada ATA a propósito de las ideas Villa o Torres tranquila la Palma de entre ella

Voz 50 59:11 que haya tanta basura es una pero que nadie llenos que la basura aflore de puesta en la calle a la dura día es una suerte si mañana dice a alguien lo que los periódicos las emisoras están haciendo mucho daño a nuestro país es conveniente tener muy claro de dónde viene el mal olor donde vive y muerde en Hora veinticinco comprometidos