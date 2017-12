La Ventana (25/12/2017 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0032 00:00 son las seis las cinco en Canarias Ciudadanos rechaza que Carme Forcadell vuelve a presidir el Parlament de Catalunya es una posibilidad muy lejana según ha dicho el secretario general del partido José Manuel Villegas en una rueda de prensa celebrada hoy en Barcelona

la Ventana con Roberto Sáiz

Voz 1826 06:48 seis y siete minutos cinco y siete en Canarias bueno vamos siguiendo

Voz 0313 06:51 esta tarde nuestro plan estipulado es decir grandes

Voz 1826 06:53 historias música Nos queda también el cine pero ahora libros porque los lunes a esta hora llegamos La Ventana de literatura de seis a siete apuntamos las mejores recomendaciones literarias que nos da Benjamín Prado nos perdemos en los versos hablamos de Icon escritores ensayistas cuentistas como en este programa amamos las letras hoy vamos a hacerles también nuestro particular regalo modesto pero navideño es una recopilación de las mejores entrevistas literarias de este año dos mil diecisiete

Voz 16 08:07 BM ahora andando hola

Voz 1826 09:11 vamos a empezar con Javier Marías por cierto devoto fan de quien suena de Elvis con Javier Marías habríamos esté este año la temporada en septiembre coincidiendo con la publicación de su última novela Berta isla nos habló

Voz 0891 09:25 por ejemplo de los personajes que pueblan esta historia de lo que se percibe al ayudar a ver es que cuando uno se ve obligado a hacer algo que no quiere hacer incluso le

Voz 15 09:35 por

Voz 0891 09:35 la eh cuando no hay más remedio

Voz 14 09:39 es fácil y eso lo hacemos todos todo en todos los órdenes la vida en los más modestos en los más cotidianos

Voz 0891 09:45 acabamos intentando convencernos de qué es lo que estamos obligados es lo que debemos hacer lo que conviene y acabó no siendo exactamente un convencido entonces ese ese proceso también creo que la novela que es algo muy humano que que en realidad cualquiera podemos es decir bueno yo no sé yo no sé hacer nada más luego escribo novelas y a lo largo de los muchos años que llevo haciéndolo pues supongo que me ha convencido es lo mejor que puedo dar porque no hay ningún trabajo tan bueno como éste etcétera etcétera no esto nos pasa casi todos

Voz 17 10:16 aquí para no destripar me gustaría preguntarle por la música de la novela por la escritura de Marías que siempre se queda en la cabeza de uno muchas veces ha contado Javier Marías como sigue escribiendo a máquina ni me gustaría imaginar cómo es la cadencia de ese teclado de Javier Marías y pone especial cuidado en la primera página porque de todas las novelas de Marías a mi se me queda como tatuada en la memoria de esa primera hemos escuchado aquí

Voz 0891 10:41 no no es que ponga especial cuidado la verdad es que pues salen más la primera frase cuesta cuesta horrores que en fin esto está esto está en blanco la vieja cosa de esto está en blanco hoy aquí hay un montón de folios en blanco y algún día se supone que debería llenarlo sí como hoy como como digo y coma empiezo

Voz 14 11:03 no yo lo que sí

Voz 0891 11:04 tengo no sé lo que sí tengo es un sentido del ritmo de la prosa hagámoslo así que evidentemente son sentido mi y que puede estar erróneo puede estar errado y puede producir un efecto contrario aquello deseo en el lector pero digamos que los Filho corrija tanto cada página es porque hasta cierto punto trabajo la prosa como me imagino que trabajan la poesía los poetas es decir yo soy capaz de repetir una página porque de pronto noto que falta una palabra es brújula en este párrafo o porque tan tres sílabas o para la para la musicalidad que yo percibo pero percibo es evidentemente subjetiva por tanto a lo mejor pues resulta que no que que no sale como yo quisiera

Voz 0313 11:50 aquí hay mucho Elliot sí sí sí vamos y se de memoria

Voz 0281 11:56 los personajes yo el primero

Voz 0313 11:58 frases pero si no te una descripción que tiene música pero música celestial una descripción de una mujer adolescente de una chica joven descrita como una alguien con interrogativa carne sano hueso e intrigados sexo de esto hay que ensayar lo es todo esto no sale a la primera

Voz 0891 12:16 no hay que buscar sí claro uno siempre siempre busca el adjetivo adecuado El que no es que no considera que no está demasiado trillado el que le parece más preciso el que matiza más si evidentemente detrás de todo eso a mí lo que me sorprende siempre lo digo a menudo es que luego se lean los libros más o menos fluido estuvieran escritos de corrido cuando ya sabemos cómo es como hecho cada página ha pasado a la siguiente página hasta que ha dado por buena la la anterior yo me he estado rondando por la cabeza que estamos con Javier

Voz 0313 12:49 Marías y que además la nueva novela que estamos hoy presentando Berta isla o no discurre en unos años anduvo a nivel político político internacional mucho acontecimiento importante de la Guerra Fría fila en España va muchas cosas el franquismo etc etc lo que está ocurriendo ahora España en Cataluña todo este follón que tenemos esos fuente de inspiración para una posible novela de Javier Marías o lo podría ser algún día

Voz 0891 13:13 bueno es es un poco difícil saberlo para para mí hay un tipo de algún tipo de novela periodística hoy en día que que que recurre a lo más reciente y tal que a mí la verdad es que en general pues me parece fallida yo creo que hay que dejar pasar un poco de tiempo para ver para ver si las cosas realmente son buen material literario o no esta novela Berta isla transcurre a lo largo de muchos años más o menos desde mil novecientos sesenta y nueve a mil novecientos noventa Days

Voz 1067 13:40 bueno bueno

Voz 0891 13:43 en las últimas dos novelas la anterior dormía transcurría en mil novecientos ochenta mi tendencia de todas las anteriores era que transcurre de Ana en tiempo actual y me he preguntado por qué en las últimas dos medido más tras y en parte esté empezando a pensar que el tipo de personaje es el tipo de conflictos el tipo de ambigüedades el tipo de densidades el tipo de inquietudes que a mí me interesa tratar y que me interesa poner en los personajes de mis novelas eh en dos mil diecisiete si las pusiera en dos mil diecisiete empezaría a parecer que es todo inverosímil que la gente diría pero a estos que les pasa así y nadie es así ya pero por qué porque somos más eres porque yo creo que es que se ha perdido muchas la gente ha perdido mucha gente en términos generales hay excepciones han perdido mucha sustancia la gente es más superficial más sea de sustancias dopantes sí es decir ahí mi ese tipo de conflictos que que a mí me interesa en ese tipo de ambigüedades de dilemas morales incluso

Voz 1067 14:42 yo creo que

Voz 0891 14:42 era una grandísima parte de la población hoy en día están están están ausentes

Voz 0281 14:47 creo que Javier que es un maestro en muchas cosas como novelista

Voz 0313 14:51 en esa seguramente en la que más siempre tienen sus

Voz 0281 14:53 duros algo un centro alguna pregunta inquietante que es a la que alrededor de la cual gira todo vas en todo lo demás en este caso una historia de espías de viajes tremenda muy divertida por cierto yo lo he dicho lo que parecía su novela más divertida espero que no le parezca yo lo digo yo yo lo digo como un piropo no aquí en el yo creo que hay doscientos uno es tú lo has dicho antes no sabemos de la gente a la que conocemos hasta qué punto todos engañamos a todos hasta qué punto ninguno sabemos que hay debajo de eso que llamamos tú que llamamos Antonio Miguel lo o María pero que también eso una novela en el fondo sobre el perdón no sobre la captación

Voz 0891 15:33 la de perdonar en concreto del personaje de DC

Voz 0281 15:37 esta isla no bueno sí perdona

Voz 0891 15:39 relativo supongo es decir perdón aparente sentimiento de fondo probablemente quizá decepción enorme asumida eso sí hay muchas veces a mi a veces me me han preguntado hace poco en un en un cuestionario cuál es su lema ahí he dicho bueno que a veces empleo y es a veces un caballero debe dejarse engañar y siete siempre caballeros Olave

Voz 18 16:07 pero creo que todos todos tenemos esa actitud a veces uno peor

Voz 0891 16:11 en el engaño o lo hace o B que lo han engañado y a veces debe dejarse es decir bien bien está

Voz 14 16:19 aún así sigo adelante o no o no rompo la baraja o no

Voz 0891 16:23 entonces yo creo que es más bien ese tipo de reacción que un perdón propiamente dicho o cabal el que el que aparece en la novela a veces no tenemos más remedio para seguir adelante para no destruir absolutamente algo que no dejarse engañar y que aceptar que no sido engañado y no no no ah no armar un drama excesivo por eso porque como en otra novela mía de hace muchos años dije a veces nos alegramos revestido duras cuando descubrimos una mentira o un engaño no deberíamos es hacerlo tanto que porque es una de las condiciones la existencia que eso es algo que sucede continuamente no para todas las esta época como si fueras de Oprah es hoy ya de otro

Voz 0313 17:06 yo conozco Javier Marías de entrevistarle de varias veces en la calle los hemos saludado cobro mucho no me da miedo nunca la inversiones en un cascarrabias yo hoy tú vas a la calle preguntas opone según dice Javier Marías y cascarrabias que ha ocurrido es en qué momento se del Perú que que hay que ha pasado para que un escritor Tanos no que tengan de repente esta etiqueta colgada de es que esto ha enfadado con el mundo

Voz 0891 17:30 pues eh supongo que a mí no

Voz 0313 17:33 me parece que ustedes no no sé a lo mejor sí

Voz 0891 17:35 sí pero fin de yo creo que quizá en fin aquí barro para casa pero quizá una de las cosas que ha ocurrido es que lamentablemente yo creo que muchos de los articulistas y poco a poco a poco y quizá de manera inconsciente se han ido a otros censurando en los últimos tiempos a la vez de que cada vez son menos los que realmente dicen lo que opinan sino que no quieren tampoco enemistarse mucho Ny resulta además impopulares y luego hay muchos que también da la impresión de que están aterrorizados ante las reacciones de las redes eso es un fenómeno nuevo Amelia redes me dan igual porque como no tengo ordenador ni tengo Iphone ni tengo nada los de cuando me llega algún eco que me cuenta a alguien que se ha armado una buena con tal lo perdió nunca lo veo como nunca lo veo es como si no existiera para mí pero parece que hay mucha gente que tiene mucho temor a eso entonces quizá yo por inconsciencia o por temeridad o mala quieras pues quizá sigo sigo diciendo lo que opino y muchas de las cosas del mundo actual me parecen falaces no me parecen estúpidas son me parecen injustas son me parecen erróneas y creo que en eso estamos todos de acuerdo que hay mucho basta con mirar a Trump basta con mirar el Brexit basta con ir a Turquía basta con mirar a Venezuela a basta con mirar entonces creo que hay muchos motivos para decidir yo lo sigo diciendo y quizá por eso

Voz 0488 18:54 da la impresión pues de que estoy un poco peleado con él

Voz 0891 18:57 hondo pero yo creo que es más por defecto de otros columnistas que no dicen ni mu o dicen cosas complaciente Si buscando el aplauso y en cambio cada vez hay menos no soy el único por supuesto hay unos cuantos pero que pues sigo diciendo lo que me parece yo a veces me preguntó vamos a ver por qué tengo yo porque tendría yo o cualquiera que estar informado de lo que hablan sujetos mientras cenan o de lo que hablan por teléfono no tengo porqué

Voz 14 19:25 gente que no se no conozco y su opinión

Voz 0891 19:27 a priori puede ser interesante pero puede no serlo etcétera etcétera y hoy en día parece que haya una obligación de seguir eso de seguir a una serie de de gente desconocida que uno no sabe a priori sí

Voz 0488 19:38 algo que Ci de interesante o no

Voz 0891 19:40 y eso tiene unas consecuencias graves también el decirlas y él escucharlas entonces bueno yo recomendaría mucha gente que no estén ustedes tan enloquecidos creyendo que están fuera del mundo si no atienden a eso porque yo no atiendo a eso y no creo estar totalmente fuera del mundo un poco sí pero lo del sábado

Voz 0313 20:00 que sepas que no estás el Javier Javier Marías ha sido un placer tenerte tenerle en La Ventana con la nueva novela con la isla

Voz 19 20:15 hola

Voz 20 20:16 tras más de ese sistema la que estas se bonita eh eh les llena veinte seis echemos Willy se hará

Voz 21 20:45 sí eh

Voz 1826 20:48 y en octubre otro buen amigo un buen amigo de Javier Marías Arturo Pérez Reverte publicó en Alfaguara iba Eva es la nueva aventura de la serie que protagoniza un tipo indecente llamado Lorenzo Falcó con acento en la ONU como sólo si sólo de solamente que para para Pérez Reverte al menos continúa siendo imprescindible el sigue necesitando

Voz 0313 21:10 hace justo un año muchos oyentes posiblemente lo recuerden les presentamos aquí en La Ventana eh bueno les presentamos alguien les advertimos por aquel entonces que ese trato sábado un tipo sin moral fumador empedernido dado las migrañas descarado mujeriego y sobre todo peligroso muy peligroso ahora que conocemos un poquito más puedo decir que es un criminal sin conciencia sin decencia y sin gloria y encima sin fe todas del pie se llama Lorenzo Falcó trabaja como espía acaba de regresar de Tánger ya pueden suspirar aliviados es un personaje literario de Arturo Pérez Reverte ahora protagoniza una segunda entrega que lleva por título Eva que arranca así

Voz 22 22:03 no quiero que me maten esta noche pensó Lorenzo Falcó no de esta manera sin embargo estaba a punto de ocurrir espacios a su espalda resonaban cada vez más cercanos rápidos sin duda tenían prisa para alcanzarlo no había escuchado el grito del enlace al caer en la oscuridad da su espalda desde el Mirador de Santa Lucía ir Pedro el cuerpo al estrellarse contra el suelo quince o veinte metros más abajo en una callejuela oscura del barrio de Al fama y ahora iban a por él en busca de trabajo completo de rematar la faena el desnivel de la Cuesta lo ayudaba a caminar más deprisa pero también facilitaba el paso a sus perseguidores eran dos hombres había entre visto arriba mientras el enlace apenas vislumbró su cara sólo un bigote bajo el ala de un sombrero en la penumbra de una farola lejana le pasaba el sobre como estaba previsto un momento antes de advertir la presencia de los extraños y proferir una exclamación de alarma

Voz 0032 23:03 el separado apresuradamente alejándose

Voz 22 23:05 la CE a lo largo de la barandilla del Mirador por eso lo habían atrapado primero Falco que allí abajo con las luces vagas de Lisboa extendiéndose más allá al pie del barrio elevado y la cinta ancha hay negra Tajo fundiéndose con la noche en la distancia bajo un cielo sin luna salpicado de estrellas

Voz 0257 23:27 dentro de poco habrá salpicaduras otras cosas pero lo vamos a contar que Pérez Reverte buenas tardes soy leído leídos

Voz 10 23:33 según el casi parece bueno siempre siempre que los visiten escritores cien

Voz 1826 23:39 el me gusta verles pero sacará

Voz 10 23:42 cuando escucháis lo cabeza habéis escrito claro es que

Voz 0257 23:44 parece ajeno parece giros entonces te permite verlo con la distensión no tienes hizo bueno es una impune ejercicios

Voz 0313 23:49 bueno Falcao no tiene nada de ajeno ni para su creador me para los lectores yo quería preguntarte de la misma forma que ya en la segunda entrega Se confirma la adicción por el personaje de la gente que lo leemos tiene que ser previa a la dicción para al escritor también enamorarse de su personaje bueno

Voz 0257 24:05 el escritor tiene su manera de abordarlo no si yo necesito vivirlo como rodearme de sus cosas y imponen mes sutil caminar con él y él

Voz 0313 24:16 caminar con él por por senderos realmente intrincados en esta en esta segunda historia que arranca Lisboa efectivamente con alguna dificultad seria que prosiguen Sevilla hay que discurre casi íntegramente en Tánger con con muchas cosas con muchos personajes centrales con muchos personajes secundarios muy interesantes con hombres de honor que son una a que son una que son una constante en la elabora de Arturo Pérez Reverte que es más importante para ti la valentía el honor

Voz 0257 24:42 bueno el honor me suena raro es ese uso tanto por dignidad pero lo Norel y esta no os suena suena falso no la dignidad supongo leerlo el orgullo la dignidad y el coraje son el cuando cuando

Voz 23 24:57 eso son cosas que se pueden comprar tú lo puedes comprar todo con dinero todo lo oferente que lo compres no pero cuando llega la hora de la verdad el para verles como valor dignidad coraje orgullo no resuelven la hice la prueba del nueve

Voz 0313 25:10 hay un hay un momento apuntado algunos de los muchos Gemma llama la atención hay un hay un momento de la novela donde

Voz 0281 25:16 tirante que su jefe Leticia Lorenzo Falcó que la guerra es adecuada para tipos como él no iré dice es perfecta para criminales sin conciencia sin decencia ni Gloria coño como ahora no quiere decir tampoco

Voz 0257 25:29 no hemos cambiado tanto bajo que descubierto almirante tampoco ha cambiado tanto es que los tipos como Falco ofrecen tipo amoral y entonces ellos en momentos de crisis momentos de turbulencia momentos de guerra de desastre son cuando esa gente encuentra su territorio fértil para moverse para medrar allí para

Voz 0313 25:47 en un un ejercicio muy interesante además la novela se titula Eva porque es el personaje de esa espía rusa que ya aparecía en la en la primera entrega hay un hay un movimiento paralelo muy interesante porque va es un en fin es el prototipo de alguien que por una ideología llamémosle así es capaz de no ver más allá de un burro emitirá Ari tirar y tirar y justificarlo todo Falcó se mueve por otros intereses que no son de ideología sino de dinero pero espero siguen caminos paralelos

Voz 0257 26:16 le me interesa mucho cómo está ese contraste entre entre el hombre que no tiene fe ninguna el el amoral que tiene que que bueno que vive en la vida es una aventura esta ella que es la mujer que tiene ella si tiene una fe fanática una fe hindú comunista de treinta y uno comentario eh con razonada con unos con unos pareja este es todo tan sólo axiomas su su su planteamiento es ese contraste entre la fe digamos la fe comunista del veintisiete y el escepticismo y la y la y la amoralidad el empresario me mucho plantearles

Voz 0313 26:47 cómo crees que se ve más cómodo con unas

Voz 24 26:50 ideas y un manual de ideas muy claro o con este de Merayo dinero

Voz 0313 26:54 hoy al que pague no yo creo que es más cómodo ir con

Voz 0257 26:57 con una fe yo creo que la fe facilita mucho las cosas yo creo que tener una fe sobre todo si a Efe no que esto es una fe no razona de intelectualmente una fe más emoción a Davis será lo que sea más fácil allana mucho el camino el otro se hace más preguntas y arrastra más fantasmas

Voz 0313 27:13 sería insistir en lo de la en lo de la trama de personajes que están los principales Eros y los secundarios poner el foco en poesía

Voz 0257 27:19 sí sí es decir justamente que lo segundo es decir paraíso muy importante

Voz 0313 27:23 que los capitanes beneficios John Ford

Voz 0257 27:26 los sargentos es pequeño ese cine lo que lo que está muy bien pero quién sostiene peso son los argentinos no estaba entonces yo efecto Mi sargentos en mis en mis novelas no y en este caso hay un buen despegue de una amplia

Voz 0313 27:40 hay dos capitanes vamos un comandante un capitán preciso que son los los clave hay Quiroz hay Quirós

Voz 0257 27:45 el racionales revolviendo Santa

Voz 0313 27:48 ahora no desvelamos nada con eso tampoco que que vayamos a chafaras la guitarra nacieron no no no pero es una historia bueno asume un barco republicano que huye con noruego cargado del Banco de España y que otro barco

Voz 0257 27:59 Banco Nacional de Desarrollo ahí vamos a ver qué ocurre con eso no muertos los ahí bloqueados los dos en el puerto sí

Voz 0313 28:05 pero lo la figura de los capitanes y los diálogos de los capitanes la caballerosidad con la que se tratan entre enemigos no las miradas las miradas

Voz 0257 28:13 pero entonces el novelista eso es la realidad los maños son así he conocido muchos mayor creciente marinos y esos códigos del marino en el mar se Aguirre es diferente a en tierra no hay uno es quizá porque el mar es tan duro que unía mucho a los hombres los hace comprenderse entonces esa especie lealtad profesión entre marinos tanto el republicano como el rojo o o el Nacional me me apetece ahí está de hecho la novela sale

Voz 0313 28:37 quien sólo da el mar Arturo basta de esta gente no lo del mar

Voz 0257 28:41 la verdad es que el el más rechaza un tipo de gente admite a otra no hay esta es la gente que pasa el filtro puede extrañarnos

Voz 0313 28:47 averiguar antes decíamos que lo algunas cosas no hemos cambiado tanto o no hemos descubierto tanto comprender Hoyo saber lo que es noticia lo que es cierto lo que es actualidad

Voz 0257 28:56 bueno pues sigue

Voz 0313 28:57 vendo bastante complicado no hay un momento cuando salían los dos barcos en puerto de Tánger y en fin una amiga que aparece da igual no diremos tampoco mucho alguien le dice a otra persona que cuéntanos periódicos ya está otra persona responde pues mira el porvenir que republicano clama contra la piratería franquista la Depeche es partidario de los otros sostiene que es intolerable que se permita al otro barco estar aquí y Gasset que es más neutral dice que es un es un bonito embrollo

Voz 0257 29:25 tampoco estamos tan siempre pensiones tampoco estamos tan alejados siempre sigue siendo de Primera Bages la verdad como decía como decían los periodistas en Vietnam así lo pero bueno la novela ahora no sólo en la guerra ya no todo es una guerra

Voz 0313 29:40 hoy al comienzo de la novela un personaje que es el capitán de servicio de inteligencia portugués Almeida le dice Delicias Falcó varios son medio colegas algo así como los españoles siempre necesitan alguien a quien joder

Voz 1067 29:52 eh esto es

Voz 25 29:55 argumenta histórico es probable ICO

Voz 0257 30:00 el aval a esto puedo los portugueses entre pero la vileza ser humano la infamia la crueldad está en la novela pero también está la la la la el orgullo el valor el coraje la sonoridad están todas las cosas no hay más malos que buenos digamos digamos que el número de o sea mayor que el número de bueno la novela hay gente

Voz 0281 30:22 qué se juega la vida por salvar a alguien te quería matarlo no

Voz 0257 30:25 pero eso está bien eso está no sé estoy contento es decir en frío ya sin las sin el calor del escritura creo que éste

Voz 0313 30:32 haber descubierto a Lorenzo Falcó estar transitando de su mano de techo tener una visión de la vida del ser humano un poco más optimista o o no o al revés

Voz 0257 30:43 más bien yo les daba Falcón visión pesimista de la vida no el Nobel de la vida como lo veo yo lo vi a medida que que me voy que voy avanzando con el que hoy escribiendo más con él cogió lanzando y profundizando en él es un tío muy peligroso es eso

Voz 0313 30:59 eso es realmente Falco es un tipo muy peligroso

Voz 0257 31:02 más de lo que yo creía es capaz de cosas saliera estás

Voz 0313 31:04 cuando algo más que de la primera sin ninguna duda

Voz 0257 31:07 porque eso es un personaje tiene su propia dinámica no se va siguiendo entonces vas descubriendo cosas del esta vez me he dado cuenta que Falcó tiene ángulos que yo no había visto tira ángulos muy oscuros reflejo muy peligrosos tiene escenas con con la mora en el en el en el latín escenas tú eso

Voz 0313 31:27 este es un personaje siempre sorprendido su personal con ángulos

Voz 0257 31:30 está bien porque sabes que eso eso es llegue el auto no no no me he dormido sigo vivo se ha sido atento me va a dar sorpresas y eso me hace me estimula a seguir

Voz 0313 31:38 Arturo Pérez Reverte ha sido un placer una cosita como siempre te preguntan por esto cuando era el cine porque es un personaje esto esto esto y esto en estado puro pero

Voz 1826 31:47 algún día va acuérdate por favor de que el araña que sea Javier

Voz 0257 31:53 porque acuérdate muchas gracias gracias gracias

Voz 26 31:57 sí ya

Voz 27 32:01 Ruiz Zafón muy

Voz 7 32:05 todos los planes de pensiones tienen comisiones con menos comisiones ganó más para mi futuro

Voz 1826 35:55 a los libros y los autores en La Ventana Javier Marías en septiembre Pérez Reverte en octubre pero antes en abril publicaba nueva novela David Trueba estuvo aquí para hablarnos de ella de Tierra de Campos publicada por Anagrama

Voz 0313 36:07 habría que recordar que los grandes clásicos de los cuentos infantiles han explotado mucho entre otras cosas la orfandad los protagonistas siempre son huérfanos o de padres de madre o de ambos pero luego resulta además que en la edad adulta la cosa no mejora la orfandad condena a uno a quedarse en un momento dado de su vida sin sin gran los referentes no sin los principales a vivir a vivir para siempre jamás en un mundo pues mucho más árido a que nos vamos a engañar esta semana se publica la última novela de David Trueba se llama Tierra de Campos protagoniza un músico podría ser un escritor o podrías pero no es un músico y tiene su razón de ser que más un año después de la muerte de su padre decide cumplir con la última voluntad de este has escrito Tierra de Campos porque un cantante porque ésta de este paseo por la vida esta metáfora del coche de muertos en mitad de la vida

Voz 0488 36:58 esta porque todo es porque a ratos se te olvida porque estas aquí inacción o ni siquiera lo encuentras y necesitas hacer un ejercicio de recordar eso que que está muy bien de vivir que está muy bien de las cosas que te pasan que está muy bien sufrir que está muy bien ganar que está muy bien perder que está muy bien seguir no hay que hay un momento en la novela que el protagonista dice yo así cuando asistí al parto de mis hijos ya cuando asistí a la muerte de mi padre descubrí que nacer y morir no eran experiencias místicas sino experiencias totalmente fisiológicas muy trabajosa sobre todo para la madre y para el que está intentando ahí agarrarse al último aliento de la vida no es verdad además la sensación de darle mucha mística hay mucho valor a a nacería morir casi siempre son fruto de una experiencia totalmente fisiológica y no nos olvidamos de la parte que hay en medio que sí que tiene muchos elementos absolutamente mágicos imposibles de definir y de saber nunca en qué consisten está todos los días

Voz 0281 38:02 tengo la teoría de que David ha elegido un cantante un escritor o cineasta que es lo que ya ya es hola las cosas que les yo me lo temía porque los cantantes son los más famosos yo creo que esta novela es una reflexión sobre las diferencias entre la fama y el éxito sobre gente que tenía cuando lo todos no tiene lo único que le importa por ejemplo el carisma de un padre no eso es lo que yo he visto esta novela como telón de fondo quizá por eso es un cantante no

Voz 0488 38:28 sí y también por por una elemento de pura proyección que es que yo envidio mucho el el poder que tienen las canciones para en tres minutos generar lo que uno quiere generar en un libro en una película es una expresión muy muy moderna que ha tenido una increíble presencia en la vida de las personas es decir estamos compuesto de muchos elementos y uno son canción

Voz 0281 38:53 les de formas de las canciones te burlas un poquito o no porque era recuerdo el gran éxito del grupo que se llama caramelo y que tiene algunos Alesón así como lo mismo que los perros Lama en cosas del suelo hacer caramelos no porque eso

Voz 0488 39:06 claro yo lo que no quería era escribí que el que el tipo escribiera canciones imposible eso que dijeran Bono es que éste es la no escribe las canciones que escribió el mundo pero si es que las grandes canciones contienen ver eso es de una sencillez a crecer hay veces que la gente aprende inglés para saber lo que dice su cantante favorito

Voz 0313 39:23 yo no sorprende a nadie se sorprende amigo dice

Voz 0488 39:25 mismo o menos que lo que hacerse mayor

Voz 0313 39:28 es otro de los grandes éxitos del

Voz 14 39:30 entre el grupo no hay ahora me me has recordado ahora

Voz 0488 39:33 con eso a una cosa que dice el libro de hay un momento en que él está obsesionado el protagonista entonces tiene muchos amigos músicos está obsesionado por hacer una letra no perfecta sino una letra maravillosa una rima que no sea previsible algo que escape digamos a la facilidad esa que a veces oyes en las canciones y te echa para atrás no entonces su mejor amigo le dice bueno bueno

Voz 14 39:53 tampoco tampoco te pongas exquisito que Bob Dylan reinaba tango con Duran exacto romances Durango para completar el escombreras

Voz 0313 40:02 son las alusiones a Dylan nunca son casuales a mí me parece una rima impresionante clubs oye el padre de de Daniel mosca que es el ya veía que se compra el libro lo leen y lo entenderán enseguida a la normalidad y la falta de extravagancias y apuesta por el por el conformismo que es todo lo contrario de lo que normalmente nos han vendido Nos han intentado inculcar a todos no hay que ser inconformista en la vida padre Dani cree que el conformismo es la clave para ser feliz yo ahí tengo dudas de que nos hacemos mayores pero no mejores creo directamente que no hay estoy en desacuerdo

Voz 0488 40:37 hay de todo hay ejemplos de gente que al hacerse mayor se hace mejor al hacerse mayor sigue siendo tan malo como era o peor gente que ha empeorado entonces el lo dice uno de los de los amigos y la verdad y a lo que se refiere a que a que en muchas ocasiones volvemos a equivocarnos igual que cuando éramos jóvenes a la experiencia como me decía siempre mi maestro Azcona me decía David la experiencia sería estupendo así todos los días fueran iguales no como cada día es distinto pues cada día te vuelves equivocar como la primera vez en cuanto al conformismo sí que hay hay algo de la generación a la que pertenecía a padre es casi la generación de vuestros abuelos sí que era demasiado digamos de mi padre estuvo a los cincuenta y tres a un padre mayor ir sí sí que tenía una sensación de que de que no ibas por buen camino si eras inconformistas y buscabas la satisfacción porque no le ibas a encontrar nunca yo soy partidario y el personaje creo que también de que es mejor vivir toda una vida insatisfecha que cinco minutos satisfecho no y lo creo no creo que el conformismo no es bueno que hay que hay que hay que pelear todos los días

Voz 0313 41:41 es una novela sobre entre otras cosas sobre la rebeldía sobre la amistad mucho sobre la visita a la amistad con animal animales es uno de los tres campus muy claro es que Bush es un personaje clave no podemos desvelar pero vamos Lamy es una novela sobre la amistad

Voz 0488 41:55 bueno es que es que la amistad es una extrañísimo combinación de de amor y Familia como hoy hay un personaje precisamente animal el personaje que dice incluso la familia tiene algo molesto y conservador porque te obliga a proteger tres viste obliga a una especie de sanguíneo es decir que como somos de la misma sangre tengo que defender pero la amistad no la amistad es una cosa elegidas desde el minuto uno que si la selección

Voz 1067 42:20 en pura selección pura es probablemente la

Voz 0488 42:22 titulación

Voz 0281 42:24 tal más interesante acordó la concesión que hay de la paternidad y las relaciones entre padre dijo la novela es es tremenda al padre el padre tiene una condición que en principio parece muy positivo una virtud que es la coherencia es muy coherente si claro la coherencia pese a la cierre de los fanáticos también no los que siempre son los que tienen principio los que tienen valores con los que aplastar a otras personas por ejemplo a un hijo eso es muy importante en la novela hay a mi me parece un hilo conductor de la de toda la la historia de relaciones y relaciones rotas y a la novela muy importante no

Voz 0488 42:59 yo nunca he buscado no busco elemento es demasiado confortables para mí ni para mí como escritor ni para los personajes siempre les situó en situaciones difíciles donde hay que donde hay que decidir en equivocarse salir de indignidad de a veces de de equívocos de de situación está ahí y no me gusta que ningún personaje sea totalmente de blanco totalmente negro me gusta que creo que que cuando un hijo se enfrenta a su padre de alguna manera o le cuestiona algunas de las cosas que le dice está haciendo un ejercicio que lo pueden agradecer mucho tanto el padre como el hijo porque a veces las convicciones de

Voz 0281 43:35 no es el caso en tu novela

Voz 0488 43:36 si a la larga si osea es después de muerto uno

Voz 0313 43:39 los dos claro que por desgracia tiene que pasar mucho tiempo

Voz 0488 43:41 por el momento que el padre le le dice ya aprenderán a ser hijo cuando seas padre general todos aprendemos a ser hijos o muchos aprendemos a ser mejores hijos cuando somos padres

Voz 18 43:52 todos son los territorios muy reconocible sí sí

Voz 0488 43:55 a un padre muy autoritario pero al mismo tiempo muy cariñoso una contradicción andante era un hombre brillante querido muchísimo a veces con mis hermanos bromeaba les decíamos es de visita es el Number One es decir no existe ninguna

Voz 0313 44:10 oye el otro padres es mucho peor

Voz 0488 44:13 en casa en la presentación de los libros

Voz 0313 44:15 sí de un compañero de de Nicolás Castellano de modo que es un libro que cuenta la historia de la maleta cite tu novela con un personaje que esta Jairo que es el conductor del coche fúnebre porque le dice en un momento dado lo protagonista España es un país racista pero no lo sabe

Voz 1067 44:32 o Clarín y le dije esa frase si desvelarlo

Voz 0313 44:35 además aquí sin gran acritud la dice como quien describe el paisaje

Voz 0488 44:38 sí le cuenta un par de detalles que tú nunca cae en ello que es el dice es un chico ecuatoriano sin conductor y una aspecto Cierra usted que dije cuando hay dentro en las cafeterías las mujeres sin querer aprieta en el bolso contra no se luego se lo vuelven aguarda claro son gestos que no somos conscientes que hacemos y qué es lo que contienen es siempre me de el racismo o sea es decir no nada más no pasa nada es decir lo importante saberlo oye que hemos siempre

Voz 0313 45:05 estado hablando así de pasada de Bob Dylan yo quiero citar a Serrat porqué sepan los oyentes lectores de La Ventana que en un momento dado el protagonista de la novela se va de gira como enero como telonero de Serrat Serrat en un momento dado no es que no revelar en homenaje a hace una reflexión así un poco digamos irónica sobre el daño que hace las canciones de amor

Voz 25 45:27 eh tú has hablado con el Nano porque es que no se Benjamín le conoces Mac Air escribe muy bien

Voz 0313 45:34 Serrat es capaz de coger un teléfono cagas deterioro esa esa manera que tiene de crudo

Voz 0281 45:38 muy bien también la idea lo decía antes de la de la fama no se le dice le dice bueno el mundo está dando vueltas entonces si tú te quedas quieto el algún momento volver a pasar por dónde estás tú no hará como corras tú detrás del éxito siempre vas a llegar tarde

Voz 0488 45:50 eso sí está muy bien en esa es de él esa esa recesión no por eso se la pongo a él la digamos que juega un papel no no entro mucho obviamente en Serrat Serrat merecerían alguna novedad sino cientos pero no lo que pasa es que hay un momento en el que era importante también generar esa esa contra figura también en el mundo de la música para mi generación Ferrater a alguien con el que de alguna manera un músico profesional tenía que acaba si hablamos de matar al padre pues se seis ejemplo ese entonces yo me encontraba muchas veces en el mundo de la música con gente no hay más que Serrat no Mediterrani estoy harto tal no sé qué es bueno y claro cuando le conoces cuando le tratas cuando cuando estudias un poco algunas de sus canciones de pronto dices joder quizá presumir hemos algún día de haber estado en el mundo árabe que sus canciones ponían estoy totalmente de acuerdo si eso es verdad es un país en España en general que es un país muy desagradecido y muy de es que también está bien aquí nadie se puede creer nada

Voz 0281 46:43 el vamos a dejarlo en regular hasta que cree

Voz 0488 46:45 sí hasta que bueno no no Palma no te cae el elogio digamos bondadoso casi siempre lo que te queda es el elogio preparados y me gusta mucho el pero sobre todas las antiguas sí esas hay con entonces necesitaba digamos una figura que tuviera esa esa importancia del otro día de escribí le dije te tengo que mandar una cosa que te echen homenaje porque le preguntó un día digo tú has hecho alguna vez una gira por Japón me dijo no nunca me dejas que te la invente sí sí

Voz 35 47:23 sí

Voz 9 47:26 sí

Voz 36 47:30 Cyril libros también en Radio lindo

Voz 1826 47:32 en noviembre nuestro admirado José Luis Perales vino aquí con una novela así una novela es la segunda de Perales la hija del alfarero publicada en Plaza Janés

Voz 0313 47:50 la verdad es que escuchando esta canción de Perales soledades recordando otras descubres que la cantado prácticamente a todo a la tierra a los hombres de la mar al amor a los viejos a los jóvenes a su pueblo al de los demás a la libertad al poeta al pobre labrador al dolor a la Navidad al amigo al afloran a la luz del sol ha cantado a los sentimientos ha sabido tocar la fibra se le ha escuchado mucho ahora encima escribe siempre escrito de hecho eh pero en corto porque eso son las canciones pero hoy vuelve con otra novela su segunda novela dicen que su canción más larga se llama la hija del alfarero yo me planteo que para que las dedica Soria sea a ti página Banco la cosa no debió ser coser y cantar yo José Luis este pánico la este pánico este respeto o más que respete la página en blanco te te lo tenías también

Voz 1067 48:37 canciones de hecho esto es una canción que nunca grabé todavía anda y entonces la he querido en fragmentos en la primera novela y sin la segunda continúa la canción espero que en la tercera la termine ya no es verdad que que se pánico a la página en blanco lo he sentido mucho ahora es menos pánico pero también y nunca sabes iba a salir una canción nueva o no y a veces te pasas días escribiendo y no hay nada que te sirva de esa reacción no hay veces que sale como una necesidad ir una hora una canción a veces las canciones más conocidas mías han nacido como una necesidad como una URSS con urgencia no por ejemplo yo qué sé por qué te vas por ejemplo la canción que dio la vuelta al mundo de un millón de discos es una de mis favoritas bueno pues fíjate que yo la escribí la escribí una tarde de lluvia en el campo como siempre ellos y siempre mi mi casa en el campo en el refugio allí en en Cuenca en Castejón y la verdad es que me da poco vergüenza decirlo pero realmente creo que lo otras de más de dos horas adscribe esa canción no le no le dio ninguna importancia la canción para mí no era la mejor canción para que tuviera tal tal repercusión día yo creo que la culpa la tuvo Carlos Saura que la inflación acuerdos yo creo que ahí el éxito de Carlos ahora que a veces me lo encuentro si hace poco encontré en San Sebastián por ello comercial sí

Voz 0313 49:59 ese momento así exacto entonces

Voz 10 50:01 me hice aquí porque ayuda la cancela que a la soldado Collosa devuelve

Voz 0313 50:09 o al mundo rural igual que el anterior

Voz 24 50:11 pero día del tiempo tus novelas tienen eh yo creo eh me parecía intuir un aire de

Voz 0313 50:16 de de una cierta reivindicación de ese mundo al menos que se conozca lo digo que es no digo que esté bien o mal porque la vida tal como la describe era y sigue siendo bastante dura pero sí al menos hacerla visible no

Voz 1067 50:29 estas estas canciones volar está estas novelas

Voz 0313 50:31 a la otros no

Voz 1067 50:34 porque también estas estas estas historias de la loa también tiene también tienen música algunas canciones como yo mi pueblos está muriendo canción palado Pastor cosas Asunción que son la crónica social de la época en la que es estaba el maestro el boticario el curso doña Asunción poniendo a parir a todo el mundo dándose de peso con el mazo ya yendo a misa todos los domingos cuando insultaba a todo el mundo encerrados a su muralla dentro de un jardín este tipo de sociedad siempre la la plasme también las canciones en este caso es verdad que me estoy alimentando un poco de los recuerdos en muchos casos Recuerdos míos de esa época que son la segunda mitad del siglo XX no ahí estaba yo observando y viendo y sufriendo el el el sufrimiento de Labrador censurando un poco la prepotencia de prepotentes que está

Voz 28 51:22 la la la