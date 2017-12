La Ventana (25/12/2017 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0032 00:11 son las siete las seis en Canarias el presidente de Portugal ha celebrado este día de Navidad en la zona de Pedro Gao el grande que fue arrasada por los incendios del pasado junio dejando sesenta y cuatro muertos desde Lisboa corresponsal Aitor Hernández

Voz 1895 00:24 el presidente de la República portuguesa ha pasado el día entre los más vulnerables del país vecino acudiendo a la misa de Navidad en Pedro Grande epicentro de los devastadores incendios que cobraron la vida sesenta y cuatro personas el pasado mes de junio rodeado por más de doscientos asesinos de la zona Marcelo Rebelo de Sousa dedicó una oración especial a los difuntos y prometió que los sobrevivientes no caerían en el olvido

Voz 3 00:47 asimismo Congo editores

Voz 1895 00:50 el jefe del Estado portugués afirmó que se trataba de un día de sentimientos contradictorios te alegría pero Navidad pero de tristeza por quienes ya no estaban el presidente luso apeló a sus conciudadanos para que visitaran a las comunidades afectadas por las catástrofes y mostraron su apoyo contrabajo voluntario visitando comercios locales tras inaugurar la sede de la sesión de víctimas de los incendios Rebelo de Sousa prometió volver pronto a la zona que sigue parcialmente ruinas y donde actualmente sólo sean reconstruido la mitad de las casas perdidas en los incendios de este verano

Voz 0032 01:20 por cierto que el balance de incendios desde dos mil diecisiete en España es desastroso los últimos once meses sitúan a dos mil diecisiete como el año con más hectáreas quemadas de los últimos diez años según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente hasta noviembre son más de ciento setenta y seis mil quinientas hectáreas calcinadas casi el doble de la media de los últimos años me preocupa a organizaciones como Greenpeace que advierten de que estas cifras ya no son una excepción también ha ocurrido lo escuchábamos ahora en Portugal o en California estamos según alertan ante una emergencia social y medioambiental por lo que habría que cambiar dicen el Plan Estatal de extinción por lo demás jornada de análisis del discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI eso que apeló anoche a la pluralidad el entendimiento y la inclusión en Catalunya entre los que sí valoran ese llamamiento del Rey como algo positivo se encuentran PP PSOE y Ciudadanos destacan estas formaciones que el Rey pone voz a los sentimientos de la mayoría de españoles que mira hacia el futuro y que marca un rumbo hacia la estabilidad Pablo Casado José Luis Ábalos José Manuel Villegas

Voz 4 02:21 cuando hablo de volver a recuperar los afectos entre amigos entre familias en especial en un día ayer en una Nochebuena en la que probablemente por desgracias hablo demasiado política demasiado fracturas

Voz 5 02:31 la que queda claro cuál es el el conocimiento y la inquietud de Su Majestad el Rey junto a una reivindicación de nuestra historia reciente que los socialistas sin duda compartimos para ese discurso

Voz 6 02:43 no representa a la inmensa mayoría de los de los españoles la inmensa mayoría de los españoles que coincidimos en que estamos orgullosos de lo que hemos hecho durante estos cuarenta años

Voz 0032 02:54 ya está previsto que a partir de mañana representantes de empleo se reúnan con patronal y sindicatos para avanzar más que nada a nivel técnico en el acuerdo que previsiblemente va a elevar el año que viene un cuatro por ciento el salario mínimo interprofesional y que poco a poco progresivamente pretende llegar a los ochocientos cincuenta euros mensuales en dos mil veinte la intención es cerrar un texto antes de que el Consejo de Ministros apruebe esa medida vamos con los deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes a juego el segundo

Voz 7 03:20 harto del primer partido del día en la NBA minuto y medio para el descanso seis cuarenta y tres Philadelphia Sixers cuarenta y cinco por ahora sin minutos de Willy Hernangómez a las nueve se ven las caras los finalistas de los últimos tres años Golden State Warriors Cleveland Cavaliers donde juega un español José Manuel Calderón después habrá tres encuentros más a las once y media Boston Celtics nuboso Guada los Oklahoma City Thunder de Álex Abrines contra Houston Rockets ya las cuatro Los Ángeles Lakers

atención porque para mañana se prevén vientos fuertes al norte del país que según la Aemet pueden llegar a los ciento diez kilómetros por hora en zonas de Galicia y Asturias también bajo aviso por fuertes vientos Aragón las Castillas Madrid Navarra y País Vasco al igual que por nevadas por encima de mil metros gran parte del norte del país

Voz 1826 07:46 los siete y ocho seis y ocho en Canarias para la última hora Fire bueno el tres de febrero es la fecha se va a celebrar en Madrid la gala de los Premios Goya de este año por cierto presentadores los humoristas Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla la llamada de Javier Calvo y Javier Ambrosini los hobbies ahora están triunfando como profesores en la academia de OT la llamada es una de las favoritas con cinco nominaciones entre ellas a mejor canción que es este tema de Leiva que estamos escuchando bueno nosotros en esta próxima obra vamos a recordar alguna de las entrevistas que que hemos hecho a protagonistas directores actores autores que han pasado por aquí de esas

Voz 13 08:23 películas que van a hacer

Voz 1826 08:26 tras la atención de todos desde luego en la gala de los Goya para empezar

Voz 14 08:29 sí

Voz 1826 08:30 la la gran favorita la sorpresa han día

Voz 0313 08:33 que se estrenó el pasado mes de octubre

Voz 1826 08:35 después de triunfar ya lo hizo en el Festival de Cine de San Sebastián es favorita a los premios Goya por sus trece candidaturas incluidas las de mejor película director actor revelación in guión original bueno de hecho es la más nominada de esta edición la película sobre el gigante de ancho basada en una historia real afirma Aitor Arregui Jon que arañó creadores de L'Oréal con ellos hablamos me entiende

Voz 15 08:59 no no no entiende es vasco ella tenía decirme algo en vasco como no deja poco aquí estoy régimen hace estoy los disfrutar

Voz 16 09:18 yo estoy desterrado a estos diques que no te vean o Bingen día que no over de interesa estén este estoy esa Su Majestad

Voz 15 09:31 Miguel Joaquín el gigante de Arzo se congratula hay hay muchos gigantes sólo él es verdad conciben como él los carlistas se hubierais vencido sin embargo perdisteis la garra porque es es carlistas verdad Majestad nosotros somos liberales Si a su alteza le gustara nuestro espectáculo los abriría las puertas de viajar al extranjero ya existe totalmente proporcionado

Voz 1 10:00 es no desea

Voz 17 10:01 eh

Voz 1826 10:05 la reina jovencito por aquel entonces yo quería verlos tamaño reales pero tenía telas pero tenía Tele abono esta tarde nos acompañan en La Ventana los directores esta película que como digo se estrena el viernes en Radio Barcelona está Aitor Arregi en Radio San Sebastián John Garang

Voz 18 10:20 Aitor Jon buenas tardes arratsalde on buenas buenas tardes cómo estáis

Voz 0313 10:24 te digo que la Reina que hay jovencita era por la evoca pero que tenía detenía tela esta escena de todas formas que en fin no no no para que los oyentes tengan alguna pista Un poquito más clara yo creo que enlaza con lo que entiendo yo Roberto lo comentaba también antes un poco parte del corazón de la película no de los límites de la dignidad de cómo a alguien se le puede estirar estirar nunca mejor dicho pero hasta cierto punto no que hay límites que en fin que a veces

Voz 1826 10:47 traspasar los es doloroso y vergonzoso también al menos verlo

Voz 13 10:51 bueno esta es una secuencia que tiene una base histórica porque Miguel Joaquín y su hermano Martinelli se conocieron a la reina Isabel II que por aquella época era era era una niña sea realmente no tenía más que trece años entonces parte de una situación real aunque obviamente también hay algo de de de mención no lo que nos hemos tenido que inventar nosotros para la película pero sí obviamente habla de eso no de de hasta que punto se pueden traspasar algunos límites y cómo incluso algunos pues son capaces de hacer cualquier cosa por por vender su alma Hay lo que haga falta ha con el fin de conseguir algo no

Voz 0313 11:29 voy a dar alguna otra pista para los oyentes de La Ventana para que sepan Nos gusta siempre cuando hablamos de cine poder repasar alguna clave para que tenga una idea aproximada de lo que va a saber no este hombre Joaquín y empezó a crecer pero no es que naciera muy grande al partido los veinte años empezó a crecer de manera desmesurada y no paró hasta que hasta hasta que murió no entonces en un momento dado un en fin hay otra parte importante de la película que la vida cosa bucólica es Si era una cosa muy dura durísima un vecino le propone al al padre de de Joaquín que pueden ganar dinero

Voz 19 12:02 sí viéndole eh y ahí empieza todo

Voz 20 12:06 sí hay empieza a todo es bueno un época en la que la gente pues no salía de quince kilómetros a la redonda hacer subida de repente pues pues empiezan a ha exhibido Joaquín en Madrid en Lisboa en Londres en París bueno pues al final es una aventura de varios años y la película en sí recoge un poquito pues eso no es eso es una película nosotros solemos decir que que recoge varias películas dentro no porque al final son muchos años Si bueno pues la aventura digamos es la excusa también un poco para para hablar un poco la reacción que tienen ellos Si la relación especial tensa fraternal de los dos hermanos Si bueno como eso de alguna manera también metabolizar en otros conceptos no da igual

Voz 1826 12:52 que la la primera escena que escuchábamos la de la Reina hay otras tantas en las que se ve también la relación que se tiene como se mira al al vasco desde algunas Españas no se se ve con cierta superioridad digo por parte del español con cierta soberbia con muy poquito respeto no sé si eso a mí me ha parecido desde luego Nava que era muy evidente en dos o tres

Voz 13 13:13 escenas no más que que al vasco yo creo que es más

Voz 0313 13:17 el gasto

Voz 13 13:19 veinte también pero también un poco al Aldeano no como clases sociales y de repente ven que que hay gente que no es capaz de de expresarse en su idioma en castellano y entonces simplemente por eso dan por hecho que que esa persona es es retrasada no cuando realmente pueden ser personas inteligentes lo que pasa es que no tienen la capacidad de expresarse en castellano no y si es algo que que bueno seguramente pasaba hace doscientos años que es cuando ocurre la película pero que de alguna forma también sigue sigue pasando no a veces a alguien no se expresa de igual forma en un idioma que en otro y la gente interpreta las cosas de cómo quiere no

Voz 0313 13:57 Aitor comentaba antes que que hay varias películas dentro de dentro de Andy es verdad hay una una de las películas que podía haber tenido entidad la tiene de hecho esa relación tan especial que tienen los dos hermanos se nunca quiero desvelar cosas pero pero la relación que tienen antes de que se lleven al pobre que al pobre Martín a la a la guerra porque ha salido en la conversación con la con la reina no vosotros perdisteis la guerra con cien como esto es lo hubiera ganado es verdad hay imágenes y hay escenas de guerra muy bien rodadas

Voz 21 15:03 cómo es como es la guerra siempre como de guerra siempre pero como son los combates a bayoneta ese ese ese claras que las radios poder ubicar mesas es curioso escuchar la película claro claro claro pero es que hay un choque ahí de dos grupos de soldados en mitad del bosque que Jorge

Voz 20 15:25 bueno pues que al final lo que disfrutábamos también rodando eso nuestra escrita la verdad que fue fuera genial y además nosotros nos preguntábamos bueno como nos han permitido hacer esto no sí lo estamos pasando también a la vez que obviamente es una escena muy dramática no pero pero claro pues es es también un poco de alguna manera simboliza otra los temas no que es un poco la pelea entre el Viejo y el Nuevo Mundo no sea las bateas carlistas visualiza muy bien eso no y un bando que quiere que todo sigue exactamente igual que hay otro bando que quiere cambiar las cosas así igual nos parecía que era una muy buena base para para luego dar un impulso a la película a partir de ese momento

Voz 0313 16:09 esta es la primera vez que habéis rodado escenas bélicas una guerra

Voz 13 16:14 sí es la primera vez que además fue fueron los primeros días de rodaje entonces eso fue una apuesta de la dirección y la decíamos tú lo que quieres unir la película no empezamos a rodar a esto y a partir de ahora no levantamos cabeza pero justo pasa lo contrario realmente nos vinimos arriba estábamos muy contentos con lo que iba saliendo en la guerra y la verdad es que nos dio muchas fuerzas para seguir rodando no estamos contentos y con ganas de hacer más acción te acuerdas John que me acuerdo ahora que

Voz 20 16:41 lo que nos poníamos la valquiria es Valkirias

Voz 13 16:44 muy poco para darnos ese tipo de cosas hacíamos para motivar TI para motivar a la gente también no ya que yo creo que la gente también estaba un poco a la expectativa no hasta ahora habíamos hecho un cine más intimista y de repente una las secuencias era una batalla no y además una batalla que queríamos que fuese con esa visceral y que exhibiese no seré te aseguro que si entonces pues la gente el equipo también estaba concierta centro la incertidumbre pero bueno yo creo que al final se déjame

Voz 0313 17:15 a ver déjame que cuente a los oyentes los cinéfilos no hace falta pero déjame que cuenta todos los oyentes de La Ventana que Aitor Arregui Jon año Junta Andoni de Carlos y José Mari Goenaga son los responsables de Lore de Loreal que es aquella maravilla que nos representó la carrera por los Oscar en el año dos mil catorce es verdad es una película ya una temática que no tiene bueno no no tiene mucho que bueno pero en alguna cosa en lo de relaciones personales sentimientos en la manera de rodar el paisaje la fotografía los los cuadros es que no quiero decirlo tampoco hay momento que hacia el final donde todos blancos sí ya hay unas siluetas hay sobre todo una muy grande grande que la otra hay abrazadas esos un cuadro

Voz 20 17:59 eso es un cuadro precioso hay muchos hay muchos a la idea era esa poco no jugar un poco con el balance este de de por un lado hacer algo muy grande fresco precioso no que retrataron poco el momento histórico pero a la vez llevar el terreno donde nos sentimos cómodos que es una de las relaciones humanas las contradicciones Estonia

Voz 0313 18:18 lo que hay

Voz 20 18:21 se puede parecer bastante más de lo que nosotros pensábamos al principio porque mucha gente esos acerca diciendo si tiene ese mundo si comparte soy comparte algo que bueno si al final es que el punto de vista es ese no a pesar de que la historia sea muy distinta pues el punto de vista o el el grupo digamos pues

Voz 0313 18:41 hay Martino al final es un es un Caquetá a un héroe

Voz 13 18:45 sí diría bueno el no sé qué decir si es una persona que obviamente está limitada pero que él piensa que no tiene límites no en ese sentido yo creo que bueno el personaje lo interpreta Joseba Usabiaga y él ha sido capaz de darle darle esa esa verdad no un personaje que que no sabes si bien a veces a dónde quiere ir aunque él cree que sabe dónde quiere ir y al final pues no consigue lo que probablemente el quiera no pero yo creo que en cierta medida él es es valiente lo que pasa es que al final la sociedad también de pone en su sitio

Voz 0313 19:23 el mundo que que va cambiando constantemente aunque no lo parezca eh que es un poco también conductor de todo el relato de la Historia que por cierto que nadie piense que esto es un biopic

Voz 19 19:31 no es no es bueno si hay o no es

Voz 0313 19:35 no hay ni es el hombre elefante tampoco qué va es una historia que tiene aún aún gigante como como protagonista pero que tiene otros y que cuenta otras muchas cosas lo digo porque igual no se debe a Magaña no

Voz 20 19:47 sí eso es si la idea básicamente eran poco huir del biopic porque comentabas no El hombre elefante ya está hecho y muy bien hecho y es una película de culto hoy cartera eso es casi un suicidio porque sabes que va a salir perdiendo entonces otra cosa a los espectadores Si bueno pues eso no es un poco el tema reforzar más que el biopic bueno un poco el punto de vista del hermano como de todo este proceso su relación con el gigante hay una vez más pues te sientes cómodo oí a final a un terreno donde te sientas cómodo porque era posible

Voz 0024 20:19 pero mucho problema hoy muchos muchas

Voz 20 20:21 muchos retos digamos este este este proyecto no

Voz 0313 20:24 como lo habéis hecho quiero decir en algún momento habéis utilizado algún gigante alguna muy alta de verdad no pero sí que la versión muy complicado toro que es una especie de

Voz 1826 20:34 mención de gigantes las mismas

Voz 0313 20:37 en claro sí

Voz 13 20:39 bueno al principio lo contábamos todo pero ya llegó a un punto en el que justo hacemos lo contrario tratamos de no contar nada el hombro pero es bueno pero si son rockero sí sí que me gustaría destacar una cosa buena parte que es una mezcla de muchas cosas por un lado son efectos digitales por otro lado son trucos ópticos cosas muy sencillas como la anulación de la cámara etc etc pero yo creo que hay un aspecto muy importante y que me gustaría destacar viese el trabajo que hacen eco Sagardoy que es que quién da vida al al gigante de alto Joaquín L y seguir gracias a sus gestos gracias a su forma de andar a su forma de moverse yo creo que al final el gigantes hace creíble o esa sensación tenemos

Voz 0313 21:17 a darle mérito en gran parte a parte

Voz 13 21:20 de todos los efectos que obviamente lo Say estoy muy agradecidos a irse harté XXXVIII y a toda la gente que que ha hecho los efectos

Voz 0313 21:28 actoral el trabajo actoral es el que el que

Voz 13 21:30 el que marca eso no el que le da el que le da realidad ha

Voz 0313 21:34 el personaje puede ser una cosa que quiero que jode que me encantó pero es que lo y lobo por un todo ese principio Lobo al al final

Voz 13 21:47 en cuenta tu teoría haber no no no no no no no

Voz 0313 21:51 hay una teoría de récord que otra de recorte sea debe igual

Voz 13 21:54 ya estamos en momento de de decirle a animar al no yo le decía Aitor también que bueno en esta película sale un lobo hoy nuestra película anterior era una oveja no se a Lorea que entonces bueno a pesar de que el el el lobo en la película tiene un significado por otro lado me gustaba la idea de de vamos a comernos a Lorea no porque Gloria que estuvo muy bien y gracias a gloria que hemos podido hacer esta película Hay y bueno pues L'Oréal pues fue para nosotros un éxito de una película que pudimos extraer el Festival de San Sebastián que estuvo nominado al Goya fue candidato a los Oscar mano nosotros fue como algo increible no pero al final también acabamos un poco hartos de decía entonces pues de alguna forma también el lobo pues significa eso no pues queríamos hacer una película diferente a Corea que algo con distinto a pesar de que sí que tenga puntos de unión con con con con sandía pero pero la idea era de alguna forma hacer borrón y cuenta nueva

Voz 1826 22:49 voy a mí siempre me ha fascinado el hecho de que en otros siglos pues corrida la la información de manera muy rápida ahora es muy fácil

Voz 0313 22:57 de sociales y todo eso no sé si hay algo de

Voz 1826 23:00 eso también porque me parece entender como un guiño en eso de que ahora que hablamos tanto de las Fake news de los de los bulos hay algo de eso no también

Voz 21 23:09 sí claro

Voz 13 23:10 sí sí sí

Voz 20 23:12 Nos Nos lo comentan e IU Nos gusta nos gusta que haya un reflejo de de hoy en día aquí estoy desea ser siglo XIX no pues bueno hay también está el tema de otro de los pilares de la película en un poco la transmisión del relato y de cómo del relato de formando como él mismo gigantes va formando porque es una persona que no para crecer Nos gustaba mucho ese paralelismo hoy como ellos también en en en en en en la deformación de esas relato para vender más para que para que la gente diéramos atienda más al espectáculo y que esté más enganchado no me parece que eso es muy de hoy en día también yo creo que es eterno en realidad pasado casi siempre

Voz 13 23:47 es que he dicho muchas veces yo realmente lo creo no las películas históricas no hablan tanto del momento histórico que refleja las películas no tanto del momento actual en el que se realizó la tele Olano entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden trasladar al al mundo actual no es por ejemplo toma el todo el tema de los Fake news au la deformación de las historias o que en cuenta las historias en el mercantilismo como eh el tema de cómo se gestiona la fama

Voz 0313 24:12 la libertad la identidad yo creo que hay muchos temas que hoy

Voz 13 24:14 en día también está el muy en boga ahí en el siglo XIX también no y eso es lo que

Voz 1826 24:19 en un momento donde el gigante se plantea a gestionar yo a mi fama

Voz 18 24:23 se revela claro que con el final divide

Voz 20 24:27 si que al final el que es al la película el conservador el que no quiere

Voz 0313 24:32 tal se adapta una realidad no en este

Voz 20 24:34 no inestable y tal pues bueno le toca adaptarse y quizás haga sacar algo bueno de esto no

Voz 0313 24:39 es decir se viene arriba pero no sabía la expresión bastante arriesgarse hoy una cosas queríamos preguntar antes antes de deciros adiós

Voz 13 24:48 eh la película se va a estrenar en todas las copias

Voz 0313 24:51 en euskera

Voz 13 24:52 no la película se va a estrenar en Euskadi casi todas las copias van a ser en euskera con subtítulos en castellano siempre va a tener títulos en castellano hay ahora es una es una copia doblada y luego dependerá un poco de de las ciudades no en ciudades grandes como Madrid o Barcelona habrá la opción de ver

Voz 0313 25:09 las inversiones final

Voz 1826 25:12 títulos una versión doblada que creemos que sí

Voz 13 25:15 la bastante bien y en otras ciudades pues obviamente donde no hay presión original pues se podrá ver doblada

Voz 0313 25:20 estoy me estoy acordando de una Carlos Boyero puso la película por las nubes no no le gustó muchísimo ya sabes que no es regalar relojes

Voz 0024 25:29 por qué se legisle gustó muchísimo

Voz 0313 25:31 comentó hundido aquí en La Ventana dice no me la puedo imaginar sino sea en euskera

Voz 1826 25:35 a mi se me hacía difícil también imaginas pero bueno

Voz 0313 25:38 que es verdad porque cuando no

Voz 20 25:41 pedimos eso dijimos pues igual nosotros

Voz 0313 25:43 pues la verdad y luego escuchamos

Voz 20 25:46 Versión y la verdad está bueno obviamente el impacto inicial lo tienes pero

Voz 0313 25:50 sí pero hacen un gran trabajo

Voz 23 25:53 los dobladores si el estudio doblados Aitor Arregi son año compañeros muchísimas gracias por asomarnos a la ventana felicidades por Andy Hay suerte quiero que sea por lo menos tan exitosa como la anterior

Voz 0313 26:06 Abrazos

Voz 25 26:12 bueno pues el número de nominaciones

Voz 1826 26:14 a los Goya atendida con trece como decíamos les sigue el autor con doce compite también entre otras por el máximo galardón por el de dirección otro de sus actores aspiran a llevarse uno de los preciados cabezones Javier Gutiérrez Antonio Adelante correr a Belfast Calvo Ariana paz bueno en La Ventana recibimos a su a Manuel Martín Cuenca saludamos al auténtico autor a Javier Cercas

Voz 26 26:38 una red restando sólo está acompaña haciendo ahora jugando con Encina ventana mirando cómo nace de nuestro

Voz 27 26:59 estamos en La Ventana efectivamente esta canción que está sonando forma parte de la banda sonora de una película es una película muy recomendable que casa perfectamente con esa sección que se estrena el próximo viernes la película se llama al autor y está basada en la primera novela que escribió hace ya algún tiempo Javier Cercas que protagoniza bueno pues un aprendiz de escritor de esos que intentan formar en la escuela de escritores que dirige Javier Sagarna que está buscando un buen argumento momento que me permita debutar estrenarse con fuerza con su opera prima para ello cuenta con la ayuda del profesor de un taller de escritura

Voz 28 27:34 eh pero Jeins sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto que más tarde o más temprano lo conseguiría de ello dependía su futuro y el de robos así que decidió coger su abrigo y salir a la calle no llegará vale vale estará terminado en cuanto cuando usted en el taller restañar la de este año cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano que ridículo James Murphy Callahan quién coño se llama sin Sevilla ellos que intentábamos ha intentado que parece que se lo pregunten oscile no coño es que nadie le pide que esa Félix Ros usted que quiere contar lo de qué va esto que acabo de hoy yo ni sé quién coño es lleguen Mizuki metrobús ni ser dónde viene ni adónde va ni tienen cuerpo sin alma ni tienen y no tienen nada porque no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando porque usted lo tienen el punto de de lo que está hablando

Voz 21 28:29 yo no sé si en la escuela de escritores tienen profesores así

Voz 0313 28:34 el director de la película Manuel Martín Cuenca es esperado en alguien en concreto Manuel buenas tardes bienvenidos hola cómo estás felicidad con la película lo primero e muchas gracias que nadie piense ni mucho menos por las risas de fondo porque esta escenas en las merece que estamos hablando de una comedia el autor es una película con con enjundia que te hace el sonar mucho sobre los límites de los sueños y como no descubres o puedes descubrir que se convierte en obsesión

Voz 1826 28:58 en un momento dado sí la verdad que este este personaje que lo que quiere es trascender quiere hacer una gran novela no no sólo cualquier novela sino una gran novela también es un imbécil

Voz 29 29:11 todo esto viene al hilo de un de lo que que a mí me me parecía después de mi última película que que muchas veces somos bastante más imbéciles de lo que nos creemos los aquella frase de ten cuidado con lo que deseas porque en realidad área esa mezcla de trascendencia ridículo bueno fue un poco el origen el motor de la película al la novela de Javier que me

Voz 1826 29:33 parecía que que era muy fina en eso oye pero tú crees que quiere escribir una novela y también es un imbécil o es un imbécil y también quiere escribir una vuelve la porque cambia mucho no bueno yo Sanders factores sí altera el producto en este caso eh yo lo que

Voz 29 29:44 por lo que existe esa son todo un debate sigue es la pulsión la pulsión la pasión la tal de hacer luego la trascendencia o no sólo

Voz 30 29:54 pues el resultado no Delta quizás incluso se nos escapa de las manos todo lo que es una gran obra o no lo

Voz 1826 30:02 no empresa full esa pulsión identifica al al genio y al imbécil pero con esto decirte te has quedado cortado porque es imbéciles malvado es perverso de sus puta en ocasiones todo por la novela todo por la causa no es cariñoso también ha suscrito también

Voz 29 30:17 pues también es una la película no es una comedia pero sí es una para mí una unas

Voz 0024 30:23 la tiran sí es una exageración

Voz 29 30:26 donde todo esto y efectivamente el personaje entran unos lugares muy oscuros y dice sí muchas veces quieres parar la película decir dónde vas a pegar por el tema de la sátira porque este personal

Voz 31 30:39 si realmente representa justo desde donde no hay que escribir posiblemente no es decir es decir esa opción pero todo lo malo descomposición prescribir no tiene es digamos la verdadero amor por la literatura verdadera pulsión por la creación lo que quiere es que haga será alguien que que justamente lo que quiero es pues quiere lo que viene después la novela no la novela ensayo y yo me pasa con el profesor no que dice cosas que debe estar bien desde el lugar donde horas diría nunca ningún profesor no por eso digo que tienen todos una Yves atípico no bastante

Voz 29 31:09 sí sí para mí la película ese sentido todo es una todo es muy satírica profesor también en el fondo porque efectivamente luego te dices lo que dice lo podría suscribir un profesor pero no el lugar de no lo dice el el la poltrona en la que se sube el para decirlo en la isla y el tono no pero pero toma fíjate yo creo que el personaje sigue encuentra de de su locura su de demencia una especie de libertad de deliberación al final si se hace incluso que que encuentra un lugar en donde es que de escribir por escribir aunque no se publique

Voz 0313 31:38 es un poco como yo creo que lo más puro

Voz 29 31:40 es decir hacer las cosas aunque no haya ni siquiera en nuestra vida un resultado confía

Voz 0313 31:46 a cuántos Alvaros han pasado por vuestra escuela

Voz 21 31:50 a ver yo creo yo creo que efectivamente hay gente que diga la verdad

Voz 31 31:54 aprender escribió desde un lugar en el que está pensando en el después no está pensando en el camino pensando la verdadera escritura no está pensando en eso no dejaba llegan personas alguna

Voz 0024 32:02 manera de escribir por escribir

Voz 31 32:05 aunque no se publique escribir porque es tu vida en Hoy pues era debida es cómo vives yo que antes de eso antes de eso hay mucha gente que llega pensando en es una las labores que tenemos en una Escuela escritores hacerles descubrir qué caminos el otro no no no pensar en después

Voz 0281 32:19 déjame que revele un secreto a los a los oyentes que es como bajamos todas las semanas de la Ser del piso octavo de donde estamos a la calle Javier Sagarna yo bajamos de dos maneras una andando porque no me gusta más la la eso es la escalera que el ascensor dos unas semanas diciendo si votado este pero la verdad es que el otro también está muy hoy el tercero rebajamos como como realmente verdad y pensando que a ver si nos hemos equivocado y le hemos votado a quién no debiéramos es ese ese es el profesor un profesor que me gusta me invita pero no el que siempre tira la estación de haber citó con botón con el que en vez de poner en marcha estropeó la máquina no

Voz 0313 32:58 en cuanto al autor al escritor al al al al al al de fuste al de verdad sea bueno malo pero al auténtico escenas se mueve por los parámetros por los que discurre el protagonista de esta película al menos en en buena parte de la historia Si algo le da rabia rabia Rábida es por ejemplo

Voz 18 33:13 tampoco nada fundamental que su mujer sí haya triunfado con un bestseller con una cosita así un poquito pero ha triunfado

Voz 2 33:22 celoso de mi libro es estas celosas de mi éxito con tu tiempo de tu vida ha invertido en cursos el cuánto tiempo dinero para no hacer nada de verdad mira te observa te sino un Tienes talento para escribir no excesivas Shiva déjalo pero afrontarlo es literatura además escritura simplón entiende menos que no te rías dicen cuando pero pretender que yo sienta envidia porque hayas escrito un mero subgénero tremendo ves Elena es no haber entendido nada lo tiro escribir literatura literatura

Voz 0313 34:02 pues hablemos de literatura de verdad ante unos de Cuenca que le encantó la primera novela de Javier Cercas Javier Cercas están Perú a esta hora están pero Javier Cercas buenas tardes buenos días para qué tal

Voz 14 34:13 hola mi hija qué tal

Voz 0313 34:16 es que todo va eso Javier qué tal oye ya se quemara pregunta para un escritor pero la peli Tea te ha gustado

Voz 14 34:25 valor preguntas a porque la gente siempre

Voz 0313 34:27 nadie dice yo no puedo opinar sobre algo que escribí árabe en la pantalla aita siempre es escaqueo a la gente

Voz 14 34:33 pues es que aquí le nunca se ha quedado es que las películas no se pudo llevar la pantalla perdón

Voz 0313 34:40 son otra cosa no

Voz 14 34:42 claro sí claro es otra cosa que en este caso además una cosa estupenda sea realmente estoy muy contento con la película que ha hecho Manuel Martín Cuenca y estupenda interpretación de la novela la lectura de la modela una de cuyas virtudes yo he estado escuchando estaba pensando si tenéis razón pero yo también veo otras cosas en la en la película es decir no es es es la antigüedad

Voz 13 35:07 sí lo fundamental para mí en tanto es decir

Voz 14 35:10 como la Literatura es decir este tipo el protagonista de la de la película de la novela es un tipo ridículo hay una película una sátira inicia así la gente está muy bien pero también es un tipo una cierta dignidad

Voz 0313 35:25 es capaz de llegar hasta aquí

Voz 14 35:27 Navy conocía al final es decir al final

Voz 0024 35:31 barbaridades que lo llevan acabar

Voz 14 35:33 ah y por por qué quieres ser escritor yo no estoy seguro no estoy seguro por ejemplo pero no sabemos si acaba siéndolo uno hace como acaba siendo lo que ni en la película la novela

Voz 0313 35:45 no sé lo que he escrito verdad

Voz 14 35:48 a lo mejor este tipo de escritura libro Irán tiene talento de verdad no lo sabemos tampoco estoy tan seguro de que su motor a la hora de escribir sea sea eso que llamamos el éxito sea que te entrevistan en la radio en la ha dado sino que estoy pues yo creo que tiene una verdadera Manuel de pulsión que es una palabra muy muy exacta no yo diría vocación que es una es una pulsión continuado en el tiempo entonces yo estoy muy feliz pues esta película además imagínate las hace treinta años sí entonces qué ha ocurrido esto ahora tanto tiempo después

Voz 0313 36:21 qué resucitado nadie

Voz 14 36:24 salvo Minardi alguno más

Voz 0313 36:28 sobre todo sobre todo Javier porque es una es una

Voz 31 36:31 prácticamente toda una definición de lo que es la escritura no de los la literatura de cómo los personajes van cobrando vida de por mucho que todos los días controlar hay que dejarlos vivir y cómo acaban viviendo no

Voz 14 36:41 claro claro claro es lo que cuenta poco la película de lo que contaba en libros como los escritores queremos dominar la realidad y al final siempre la realidad la que no dominan nosotros que pasa a este a este personaje no

Voz 0313 36:56 tú serías capaz tú serías capaz Javier de tú serías capaz de explicar a los oyentes si es la película lo entiendes un poquito mejor el vértigo el cabreo el desasosiego la frustración o lo que sea que nos invade a los escritores ante la página en blanco y que no salga nada

Voz 14 37:16 si eso pasa pero bueno ahí hay forma parte del juego no forma parte del oficio forma parte bueno pues te tienes que quedar ahí se OIT a correr y pasear darse

Voz 0281 37:26 ahora siempre se habla mucho de la página en blanco pero la página escrita es la que más miedo me da a mí porque de pronto empieza a saber cosas que no te gustan que tachas que vuelves a tachar Ari guitar mientras están Blanco todos posible cuando ya está hecha ya empiezan los problemas no

Voz 14 37:40 sí sí describir es reescribir en realidad escribiré volver un ahí padres sobre lo mismo está hasta quería a decir aquello que ni siquiera tú mismo que sabía que quería es decir no y entonces a mí por eso este personaje tanto en la en la dirige la hay que decir que la la película de Manuel es muy fiel a la novela a la al espíritu de la novela porque traiciona su letra eso es muy importante decir es decir el cine es es imagen son palabras pero pero sobretodo imagen la literatura sólo palabras entonces hay que hay que cambiar las cosas no es decir voy a hacer una perogrullada una de las novelas de una película una película

Voz 0024 38:18 son dos tintas el lector nunca

Voz 14 38:20 puede pretender ir al cine a ver lo que él ha leído porque lo que él ha leído solamente suyo

Voz 0313 38:26 sí señor eso transcurre en su cabeza la mitad

Voz 14 38:29 me la pongo yo por otro lado el lector entonces lo que lo que tiene que hacer el lector el lector serbios ya a lo que ha hecho Mar Martín cuenta con él lo que ha hecho es ese esos travestir traicionar la letra para ser fiel al espíritu

Voz 0313 38:42 Manuel por alusiones esto de la tradición quiere lo que codifica

Voz 29 38:44 es un poco a ver no yo siempre se lo hemos hablado Javier yo y cuando he trabajado también con otros escritores y lo hemos hablado de principio yo creo que que

Voz 30 38:53 es realmente para adaptar a una una novela de traicionar la decir que si tú te intenta ser fiel intentas es que es lo que decía Godard

Voz 29 39:01 no sé tu tu si es sin te gusta si el guión es perfecto regaló página páginas no tienen ningún sentido es decir yo creo que hay en cualquier película para mí la literatura es una fuente de inspiración

Voz 14 39:14 como la vida

Voz 29 39:15 mira yo leo grandes novelas eh pero no se me se me ha me pienso en hacer películas ya había leído otra novela de Javier antes pero no había pensado en hacer una película es sin embargo esta novela contenía algo que más allá de es la novela que ha escrito que yo me apropie ellos Rove pensando que hay hay ahí había una película que yo podía hacer entonces un esencialmente manteniendo lo que la Historia pero fíjate yo leí la novela la vez que la ley la primera vez que pensé eso que tuviese intuición y una segunda vez para escribir nunca más he vuelto a la novela porque creo que tenía que traspasar la hacer la mía no entonces esa traición de la que habla Javier es una tradición e inevitable

Voz 18 39:55 doble cómo estás Javier Gutiérrez por cierto eh cómo está Javier yo creo que Javi es un maravilloso actor yo tengo además está en estado de gracia está en racha hemos todo lo que toca ultimamente es un acto

Voz 1826 40:08 muy con un compromiso muy muy grande con

Voz 29 40:11 tu trabajo y no hacemos bien nos hemos divertido mucho dando la película ahí hemos

Voz 0313 40:18 Tom muchas barreras en el sentido de decir no sabemos muy bien lo que estamos

Voz 29 40:21 haciéndonos da igual hemos jugado mucho en ese sentido

Voz 0313 40:23 bueno qué pena que se empeñara en quiere ser escritor señalarán elaboran los desfibriladores Javier Cercas te enviamos un abrazo muy grande desde aquí cuya te pero vale

Voz 14 40:32 a vosotros un abrazo Javier

Voz 28 40:35 luego lo crespón negro

Voz 1826 40:40 bueno pues otra de las películas esta temporada es es oro una superproducción firmada por Agustín Díaz Yanes por cierto basada en un relato inédito de Arturo Pérez Reverte es un relato ambientado a Prince Dios desde el siglo XVI en el Nuevo Mundo cuando los españoles iba allí a hacer fortuna un grupo formado por treinta personas la mayoría soldados pero también dos mujeres Un cura un escribiente del Rey y que tenían como objetivo principal encontrarlas ciudad en la que los tejados eran de oro estuvieron aquí su director y uno de sus interés

Voz 21 41:31 estamos asomados a la ventana con Agustín Díaz Yanes director de oro y Raúl Arévalo uno de sus actores protagonistas hoy he leído en una crítica que hablaba del primer plano de la de la película ahí sí hombre imagen general de de la selva con una niebla con jirones ahí qué les recordaba al crítico Apocalypse Now yo creo que está bien visto eso hombre que te diga ojalá eso es fan de Apocalypse Now IU fan absoluto de ya que hubo en si algo la recordaba ya

Voz 1826 42:02 cantaora pero tiene tiene bastante del corazón de las tinieblas hombres

Voz 0024 42:06 tiene bastante porque el relato western westerns

Voz 1826 42:09 que el relato estaba un poco en la línea de El corazón de las tinieblas Si bueno ya Apocalypse Now fue una película que vi

Voz 21 42:14 hemos mira todo ello mucho para hacer

Voz 0024 42:17 de oro lo que pasa es que claro no es tan gigantesco todo sabes que es pero si sigue ese ese tipo de relato es el que escribió Arturo sea que no vamos a engañarnos es el relato de oro está en otras películas también no sabes cosa contado nada lo único la gran diferencia es que quizá nosotros no lo hemos contado los españoles sabes pero sí que está contado claro clave el relato de un agente va desesperada que va en busca del sueño y que matan y se mata ni vive ni Amanita lo cual está contado

Voz 0313 42:46 se va en busca de esa sueño porque tampoco tiene nada que perder el personaje de de Raúl por ejemplo que tiene ahí un fondo de tiene un fondo como de de de de dignidad verdad de de de de una cierta eh

Voz 1801 42:58 sí es un poco diferente pero hay alguna Un poquito Magallanes

Voz 0313 43:00 exactamente que no les que no puedes rascar mucho

Voz 1801 43:03 total tres pero si eso de que no tiene nada que perder verdad que aquí en España en aquella época de hablaba esta mañana que tenían una esperanza de vida de como mucho treinta y tantos cuarenta años el que más se morían de hambre ex soldados gente que trabajaba en el campo ellos decían que allí había oro y ríos de perlas con lo que se embarcaba en aquella locura ya había un poco de valientes pero un poco también

Voz 0313 43:25 de de supervivencia y de no tiene nada que perder el set de supervivencia ir estar muy preparado para ahora estar dentro de un minuto no estar por esos hacían planes de contingencia como estos en el día de hoy

Voz 32 43:38 hemos perdido al soldado mediano pirata creéis que a los soldados Rekarte y Montés engullidos por mostró que en esta zona llaman caimán la parte de oro correspondiente a mediano según consta en su testamento pasará a Pedro el joven con la obligación de que éste se lo entrega su familia de soldados recorte que el soldado es no dejan herencia

Voz 14 44:00 su parte se dividirán

Voz 0313 44:01 aquellos que queden con vida cuando lleguemos somos una gente curiosa de todas formas no es decir cuando hay un enemigo común si exterior que en este caso son los indios con Schuster Batán así sus arcos sus cuchillos e idiomas bueno pero a la que hay una pausa en fin revolvía carambola

Voz 0024 44:19 con con con como no sé que poco nos cuesta sí sí es una un popular tradición nuestra no Ike desgraciadamente continúa un poco también en en el siglo XXI en aquella época además será así porque el soldado español y se distinguía por esa disciplina férrea que tenían contra el enemigo común no contra ellos mismos dormimos se peleaban y cuál pero en cuanto vio un enemigo

Voz 0313 44:43 la cual dicen hablar

Voz 0024 44:46 bueno es que se mataba al haber todo porque parece que es hoy a veces cuando hablar de esas cosas parece un tipo sanguinario pero es que de verdad se mataban y además como bien sabe Raúl porque ellos lo hacían en la película se mataban cara a cara porque mataba con una daga con una espada define a pero después es verdad que cuando venía un enemigo de fuera va se juntaban todos después cuando terminaban con el enemigo ya lo que pasaba no se sabía

Voz 0313 45:07 es curioso porque hace cinco siglos y una parte de las de las disputas de las riñas entre los soldados españoles ya tenían relación con el lugar de origen este año navarros

Voz 1801 45:19 es verdad que pasaba eso sí sí sí curioseando barato

Voz 0313 45:22 la dura tierra con agentes obesidad

Voz 1801 45:24 la conquista como decía no a sobre todo fue en Castilla también Navarra y de verdad que la parte catalana iba más hacia el Mediterráneo pero sí que ya había esas disputas entre entre regiones

Voz 1826 45:36 entre ellos tenían a uno al que consideraban un hijo de puta pero sí ve venía el enemigo entonces cuidado no me toques a mi hijo delante

Voz 31 45:45 fíjate que tenía en la en la película se hay dos cosas que es su base histórica bien documentada seguro que está no una de ellas es que esa España venía de ser una nación de naciones lo que ahora mismo estamos poniendo es decir yo cuando dicen los los de la Corona de Aragón no ya has esta diferenciando entre estos que son los soldados de la Corona de Aragón que era pues pues relativamente relativamente pronto la otra cosa histórica es lo que decía Isadora no es decir que en el fondo del fondo del fondo a mí lo que me desvela es que la conquista más una conquista fue un hecho de supervivencia es decir que vivíamos en un país o que vivían en un país nuestros antepasados pobre de solemnidad y que tenían que salir a la supervivencia hay que se mataban entre ellos no y eso es lo con la otra cosa que me ha desvelado esta película ya que me ha sorprendido muchísimo en ese sentido

Voz 0313 46:26 Raúl está sintiendo sí

Voz 1801 46:29 claro llegaban allí el miedo era fundamental sea iba iba al final estaban casados al final iban dando paso traspaso y se encontraban con flores con fauna que no habían visto la vida con indios que que pensaban que no tenían alma crear animales que era el monstruos y ese miedo pero es hacía reaccionar de forma sobre todo violentas claro

Voz 0313 46:46 eso es tener alma y no tener alma en eso España no ha cambiado tampoco mucho embajador de impulsarlo pero pero el papel de los curas de algunos curas por lo menos fue como sigue siendo

Voz 32 46:56 soldados nuestra misión no es sólo la de encontrar el oro también tenemos que evangelizar a estos salvajes claro la India se quedará con nosotros para recibir la gracia plena de Dios pero avisó a los indicadores que no se acerquen a ella ahora pertenece a Dios nuestro Señor

Voz 0313 47:20 dos comentarios los soldados no miraban a esta India como para que recibirá la gracia de Dios no sólo por un lado pero el cura vacía de todo menos amigos o sea no pero pero pero que importantes que en una expedición de de treinta personas soldados coronadas con dos mujeres entremedias y tal con lo que eso supone de fin de elemento distorsionador en mitad de la selva el cura no no ayuda nada contrario

Voz 0024 47:44 eh el cura en esta película no ayuda nada no digo que otros curas en la conquista ayudaran pero el de esta película no ayuda nada no no no ayuda absolutamente nada y además bueno es un personaje ni siquiera temido odiado por los soldados porque siempre se inmiscuye

Voz 0313 47:59 aquí por el espectador que el espectador que lo sepas

Voz 0024 48:01 al pobre e es una cosa del comentario que ha hecho nuestro amigo de Barcelona que era dicho una nación de naciones yo creo y a lo mejor estoy bocado que era más bien el principio de una unión de reinos no se vino si se uniendo no porque no por discrepar de ley pero por por esto después si es verdad lo que decía Raúl que nuestra película yo creo que ahí hemos sido fieles es decir estos iban allí muy poca gente treinta cuarenta cincuenta y si es verdad que iban no sólo matando y tal sino que iban descubriendo cosas claro según y así poco a poco descubrieron o habitaron Un continente lo cual es una una cosa absolutamente extravagantes y la piensas que importantes el eh

Voz 1826 48:46 el jefe no quiero contar cosas de la cuenta bueno no mejor que no cuente pero tengo tengo tengo una fama venciendo falsamente

Voz 21 48:53 la gala de cinco

Voz 0313 48:57 no cuente es el final pero no no no no iba a subrayar la importancia del del papel del del escribiente hubo escribidor

Voz 21 49:03 el Rey sí que es el periodista que es el que hace falta

Voz 0024 49:07 que si eso eso en el guión era menor que después de una película porque al conocer a Gertrudis ya ves su voz está que habéis puesto que es absolutamente increíble pues yo fui poniendo más voces en no porque me encantaba porque en realidad que todo se basaba en estas expresiones de las Indias en que querían Fame una pero de verdad que también querían fama quería que supieran que estaban allí entonces el escribano Ander eran informa el periodista de El periodista de guerra el periodista de ahora Gertrudis me salvó la película en ese sentido porque Javi tiene una voz después pude meter sin hacer es es también la voz desde el principio de Raúl y la voz del final de Raúl

Voz 13 49:45 si entonces espero pero es que las voces en off

Voz 0024 49:48 es para los directores son una gran cómplice hagan un poco declaratoria eso falsas la película va y está que no es una película que intenta es una película realista y yo le doy la primera voz y dijo bueno este es un momento vamos adelante

Voz 0313 50:01 lo consigue ser una película realista no lo quería preguntaros los actores por el rodaje porque ETA no estaría dan una asilo o no ponerse a poco estaba pero esa Aleix rodado en gran parte en en Canarias Ser Bono al barro la lluvia todo