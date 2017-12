La Ventana (26/12/2017 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Ministerio del Interior da por concluida la operación Copérnico contra el desafío independentista en Cataluña y está previsto que antes de este sábado día treinta abandone en Barcelona los dos cruceros en los que todavía se alojan policías y guardias civiles Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 00:27 qué tal cómo estás buenas tardes la decisión ha sido comunicada Policía Guardia Civil esta misma mañana la retirada va a ser de forma progresiva desde hoy y afecta a todos los agentes policiales que fueron desplegados a Catalunya según fuentes policiales el próximo sábado ya no van a quedar efectivos de este despliegue que ha durado más de tres meses levanta bien claro el puerto de Barcelona los dos cruceros en los que aún se alojaban los operativos los dos barcos llegaron también en octubre y que han sido fuente de polémica desde su llegada quién se queda Se mantienen las plantillas habituales permanentes de policía de Guardia Civil en total alrededor de siete mil agentes que de forma habitual están en Cataluña hay que se encargan de luchar contra el crimen organizado contra alta

Voz 0313 01:03 terrorismo gracias Ana la Fiscalía ha citado a declarar

Voz 0032 01:06 varios profesores de un instituto de Barcelona por supuestos comentarios contra la Guardia Civil y las cargas policiales del uno de octubre que presuntamente hicieron al día siguiente de ser referéndum en presencia de hijos e hijas de agentes de la Benemérita han recibido las denuncias de dieciocho familias y en total son trece profesores a los que se les va a tomar declaración entre el cuatro y el diez de enero para ver si alguno de ellos pudo cometer un delito de odio y en lo político Ciudadanos Se mantienen su postura de no intentar formar un gobierno en Catalunya y prefiere esperar a los movimientos de Junts per Catalunya y Esquerra algo que han criticado hoy desde el PP escuchamos a Miguel Gutiérrez y Rafael Hernando

Voz 0313 01:41 el bloque constitucionalista que nosotros entendemos que nos encantaría liderar y que creemos que es la solución a los problemas de Catalunya desgraciadamente

Voz 4 01:49 no suma es que tiene que intentar ser consecuente con una cosa que es evidente es que ganaba las elecciones Se la señora Arrimadas dice que ya no quiere hablar con nadie ni está dispuesta a hacer nada por intentar hacer un cambio de gobierno en Cataluña allí ha dicho las respecto ya sé cuál es la mayoría aritmética pero a veces la mayoría Sadiq médicas pueden cambiarse

Voz 0032 02:11 la Armada británica ha confirmado que estuvo vigilando durante el día de ayer un barco de guerra ruso que navegaba por el Mar del Norte cerca de aguas británicas desde la Marina aseguran que se ha incrementado el movimiento de barcos rusos en esa zona hay que podría suponer un peligro para los cables de Internet submarinos corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 02:28 el día de Navidad fue algo agitado en el mar del Norte una fragata de la Marina del Reino Unido las anal Vance hubo de escoltar un buque de guerra ruso que había penetrado en aguas territoriales británicas según el mariscal en jefe de la Marina Stewart Pich el San Vance había estado vigilando desde el sábado al almirante Ebro Skov el buque ruso que estaba navegando muy cerca de las aguas nacionales de acuerdo con el Ministerio de Defensa

Voz 5 02:52 ha producido un incremento significativo de unidades rusas transitando por aguas del Reino Unido Rusia no ha hecho ningún comentario sobre el incidente que viene a empeorar las ya pésimas relaciones entre Londres y Moscú

Voz 0622 03:10 así las personas con VIH podrán conseguir una licencia de taxi en Madrid algo que hasta ahora no podían hacer porque su enfermedad no estaba catalogada correctamente una catalogación que se mantuvo en dos mil doce cuando el Ayuntamiento con Ana Botella como alcaldesa revisó la ordenanza sin atender a criterios científicos circunstancia que ahondó en la exclusión laboral de las personas seropositivas la organización cesada denuncia no obstante que aún se les ponen muchas trabas para poder acceder a otras profesiones Ramón espacio es su presidente

Voz 6 03:42 por ejemplo para las actrices a las fuerzas de seguridad y estado policía para evitar también está restringido y esto es una cosa te llevamos muchos años peleando y que seguimos inconcebible que se quite esta restricción

Voz 0622 03:56 la Guardia Civil ha identificado a una mujer de cincuenta y dos años a la que se investiga como responsable de verter un líquido corrosivo en los asientos de un autobús de la línea Madrid Algete trabajo

Voz 0313 04:07 está en una empresa no vinculada con la producción

Voz 0622 04:09 con de sustancias químicas y el líquido que causó lesiones lesiones graves a dos pasajeros es un desatascador industrial Mercedes Martín portavoz de la Guardia Civil en Madrid

Voz 7 04:19 nosotros lo que sabemos que ha de desatascador porque la propia autora en el momento en el que se le comunica lo que había ocurrido ella reconoce que había cogido un un líquido desatascador la habían introducido en una botella de plástico evidentemente aciertan corrosivo e lo que hizo fue deshacer la botella

Voz 8 04:37 de plástico de Rameau

Voz 7 04:40 todo encima del asiento del autobús

Voz 0622 04:42 la de Madrid ha activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales para mañana miércoles la previsión anuncia nubes e intervalos nubosos que irán en aumento conforme avance el día

de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:18 pues no sé si son estos los mejores días para hacerlo igual no o igual sí pero tampoco me importa mucho hoy vamos a hablar de la muerte pero desde la vida desde el convencimiento de que morir dignamente sin sufrimientos inútiles

Voz 12 05:32 forma parte también de una buena vida

Voz 0313 05:43 sí sí ya sé que es un asunto incómodo que que pica bastante que pica mucho más de uno y más de uno estará pensando joder Francino vaya tema para la radio en las navidades no no entiendo lo lo entiendo perfectamente pero antes de que cambien de emisora me gustaría dos cositas primero primero que piensen que pensemos por un momento por qué no sea tanto yo oigo hablar de la muerte si es lo único seguro que tenemos en esta vida y segundo que escuchen dos reflexiones muy breves la de alguien que de ese momento bastante cerca

Voz 3 06:13 el momento no tengo miedo más a estar arriba cuando los mucho más que a morirme entonces digo eh sitúa no vamos a ir me tocarán eso de pues el tema es que hasta que me muera yo quiero estar viva

Voz 0313 06:32 Illa de alguien que se dedica a cuidar a esas personas

Voz 13 06:34 a veces tratamos a los pacientes como campos de batalla como sustrato necesario para que se pueda dar minutos a contraer la enfermedad nadie preocupado al campo de batalla todo ocupa el enemigo que la enfermedad de las armas de la

Voz 0313 06:53 estamos a puesto que acaban de escuchar son fragmentos del documental los demás días que muestra el trabajo de un equipo de Cuidados Paliativos del Servicio Madrileño de Salud es un trabajo preciso y en algún momento diría que incluso precioso que te hace llorar si bastante ya se lo digo bastante que te hace pensar también sí mucho hoy hemos invitado a su director y a dos de sus protagonistas principales no son reparto de cine de ficción son todos personajes de carne y hueso de la vida real y aunque no esté habitualmente en salas comerciales sólo eso proyecta ahora mismo en algunas ciudades en pases especiales con coloquio posterior ta pensando que sería genial encontrar un entre You mayo Ferdinand o la última de Star Wars para darse un chute de realidad que no creo que sea incompatible porque yo sí creo sinceramente que los demás días nos hace mejores nosotros hoy en la radio vamos a intentar bienvenidos

Voz 14 07:49 a mí me va

Voz 15 07:51 se ha que más que el Betis no

Voz 13 10:05 son las cuatro y diez y las trece diez en Canarias tenemos ya la ventana abierta

Voz 0313 10:08 a una semana vas Un día más aquí en la Cadena SER Isaías Lafuente bona tarda buenas porque tomamos café con la compañera del país Luz Sánchez Mellado buenas tardes aquí además los oyentes lo recordarán el tema que hoy nos ocupan está primero de programa y por razones personales lo tenemos todos lo tienes tú personalmente como muy fresquito en la memoria no

Voz 1362 10:26 bueno yo creo que nunca acaba de de no estar fresco no la pérdida de un ser de un ser querido madre en este caso hizo bueno el equipo de de paliativos que atendió eh bueno pues forman parte casi de mi familia tres años después hace un par de semanas estuve en el treinta aniversario del del hospital Alcalá de Henares Si bueno fue como un reencuentro con alguien de la familia porque realmente esa labor de cuidar a la persona que va a fallecer no Kuyt no curarla porque no es imposible la sociedad pero sí sí cuidarlas si acompañarla ese convierten casi en una parte de tu familia

Voz 0313 11:02 Carlos Agulló Pablo Iglesias Gemma Vizcaya buenas tardes a los tres bienvenidos a La Ventana estamos seguros el director de los demás días Pablo Iglesias es médico de cuidados paliativos el Servicio Madrileño de Salud hizo David Callas enfermera más son pareja desde hace años que no suele ser habitual en este tipo de de de tratamientos no segó ese se relevan los equipos médico enfermero con mayor frecuencia cuántos años juntos ya trabajan cuatro cuatro

Voz 18 11:25 no todos pero sí es habitual se en los equipos de cuidados paliativos en muchos equipos son matrimonios de hecho

Voz 0313 11:34 así que nos conocemos en el documental dais esa impresión es más fácil

Voz 18 11:39 no en otros que se cambian no pero en la mayoría si somos casi siempre

Voz 0313 11:44 le gustaría compartir así entrada con vosotros y a vamos hablando y que fluya todo mi sensación personal al terminar de ver el el documental la película no de sentirme básicamente comportado no sé si ese es el objetivo bueno y el otro el convencimiento de que esos servicios aquí en Madrid funciona muy bien nos en otros lugares pero aquí por lo que era muy bien pero lo primero lo de acabar hoy después de haber llorado de haberte conmovido sentirte como con forzado ese es el objetivo sí desde luego

Voz 12 12:13 las queda mucha rabia cuando oyes a gente que no va por por buenas que perdido una persona o es que estoy pasando por un momento entonces mejor no me meto a una película pensando que es una película hecha para que uno se corta las venas algo así

Voz 0313 12:26 lo contrario inclemencia precisamente una película luminosa

Voz 12 12:28 porque yo creo que que el vivir de espaldas a la muerte nos hace vivir en la nada no Hinault y el y el vivir de cara a la a la muerte nos hace vivir de cara a la vida icono me preguntan si me experiencia estos dos años pienso que la gente paliativos están hechos de otra pasta y tal ha nacido de otra pasta pero es que son gente que todos los días están muy en contacto con la vida porque todos los días están viendo la vida es también a la muerte entonces yo creo que es fundamental y creo que es mi mi mi objetivo era que la que la gente a ver esta película experimentar un poco el viaje que yo estos dos años

Voz 0313 13:01 Pablo cuánto tiempo llevas como médico de paliativos es vocacional esto supongo que si la medicinas vocación así la medicina sí pero esto concretamente

Voz 10 13:12 que si alguien cae por casualidad las unidades

Voz 19 13:16 dos son bastante reducido

Voz 10 13:20 los fácil hay compañeros que no solamente no sanitario sino compañeros médicos enfermeras que te dedicas a eso o no pero bueno yo estuve veinte años en la Atención Primaria la realidad es tozuda por mucho que nos empeñemos en curar al final todos acaban locura dándose no ida y la visión de de de como E S final cuando cuando ya las expectativas de curación cuando ya los esfuerzo esos por mantener una omega seis en funcionamiento unos funciones se vienen abajo como esos pacientes se van quedando solos no accediera especie de orfandad no hay estudios muy interesantes que que poner vida en ciudad que las visitas en hospitalarias son más breves y más espaciadas casi hay que agarrar por la bata de médico para que te da el caso cuando ya como has dicho tú terminó horroroso por cierto y perdóname desahuciado no se está desahuciado por si se experimenta en muchos profesionales experimenta la muerte de los pacientes como fracaso si yo eso te iba a preguntar si no es la lo que hacéis

Voz 0313 14:31 algo de abogado del diablo no es un poco la antítesis de lo que se entiende por éxito en la medicina que es curar

Voz 10 14:36 ha sido en algo me me medicina viene de Bravo modere el verlo Medel m la tienes cuidar nos hemos olvidado del objetivo real de la medicina el original no el cuidado es lo que hacemos nosotros nosotros procuramos no una muerte digna sino una vida digna hasta la muerte ese es es hay son son pequeños giros semánticos sí porque tienen mucha importante

Voz 0313 15:02 las palabras nunca son inocentes y a mí esa reflexión que que escuchábamos hace un momentito de lo del de lo del campo de batalla gustaría repetir hay ampliar un poquito porque cree que es clave en toda esta filosofía

Voz 13 15:15 a veces tratamos a los pacientes como campos de batalla como sustrato necesario para que se pueda dar mi lucha contra la gala ese preocupado al campo de batalla todo enemigo de la enfermedad de las armas entonces no podemos olvidarnos de que tenemos que cuidar a nuestros pacientes no solamente ajustas les la medicación no los parámetros vitales sino cuidar

Voz 10 15:46 al veces criticó con vencidos pisar área habla el doctor

Voz 20 15:51 y habrá la enfermera también un cáncer de páncreas que dices coño que es que tienes que ir a toda pastilla pero a este tío se para Vico no soy soy totalmente cuentan que basta que te quieran morir no yo no creo que José nadie se queda morir pero existe esperándolo que lo hayan analizado le haya a la vuelta hoy ha medido han vuelto analizaría ha vuelto a hacer así hija bueno pues en lo que hay con lo dice

Voz 15 16:16 no vamos a llegar rápido

Voz 20 16:19 no sé en Mamina son amputada veces

Voz 21 16:22 es es sólo a veces

Voz 0313 16:25 cuántas veces te te lo ha repetido Otero repiten Gemma que ha imputada puntos suspensivos a veces unas cuantas unas cuantas así

Voz 18 16:35 las cuantas veces pero sabes lo que pasa siempre acabas con la coletilla de crédito vivirlo no y sobre todo este trabajo lo que ves todos los días es gente pues a lo mejor como José María que les dan una fecha de caducidad eso no es eso lo vemos todos los días hombre soltarse después claro entonces hay personas que tiran con ello personas que hice me han dicho seis meses si llevo ocho eso plantea te lo te lo dicen Icex es verdad es que no tenemos fecha de caducidad Tebas cuando te toca irte no

Voz 0313 17:07 Carlos como es el caso una película sí perdona eh

Voz 12 17:10 sí bueno tenemos sobre todo mucha confianza en nuestro director de casting que es Pablo claro e nosotros no podemos hablar de un proyecto sobre la muerte con un paciente que no habla abiertamente de la muerte entonces

Voz 0313 17:26 es la única condición es que ese era el primer filtro

Voz 12 17:28 también buscábamos pacientes que tuve son unas en una expectativa claro eso esos impredecible pero bueno una expectativa de unos cuantos meses para poder hacer una reflexión no no no no se trata de grabar una persona que está fatal en la cama que ya no pueden hablar sino de alguien que puede hablar de que ya lo que se enfrenta sí vamos de la mano de Pablo y claro Pablo ya había entrado en esas casas y Gemma ahí Pablo sabían a la confianza de esas familias mientras yo creo que ellos también un poco tenían cierto grado de compromiso social de querer difundir algo que habían conocido que había sido esencial para sus vidas que estaba siendo esencial para sus vidas y que mucha gente no conoce

Voz 1362 18:01 pero es que si si está hoy es que no el cayendo reviviendo momentos les primero no se conoce y segundo y yo creo que las las estrategias del paciente del moribundo porque decías tú desahuciado es la palabra que que emplean todavía los médicos y las sano escuchado estos estos oídos no es muy difícil escucharlas como como os podéis imaginar hay pacientes que no quieren saber o que hacen que no quieren saber mi madre no quiso saber mi madre cerró cerró la boca ante esa ante esa postura que que bueno puede ser o no compartida pero es tan legítima como como la otra como la del activismo y la responsabilidad social que hacéis qué hacéis como cómo gestionarse porque me imagino que que también atender a pacientes que es que saben o no quieren saber o que hacen que no quiere saber lo que todo el mundo hace como que no saben y todo el mundo sufre como loco que hacéis Saint esas en esas situaciones

Voz 10 18:59 es que frente a situaciones muy distintas hay pacientes que efectivamente no quieren saber si lo dejan manifiesto rápidamente nosotros somos muy cuidadosos con la forma de preguntar contar a veces tienen el peligro de generar unas expectativas que antes no se había planteado Nadia hay que pregunta siempre con mucha mano izquierda y nosotros no damos respuestas que no han sido preguntada pregunta no hay respuesta a veces pasamos de puntillas por encima de las situaciones porque el paciente pasaba puntillas bien es verdad que Gemma nuestras características que sea exactamente en la película que somos muy distintos si tenemos se dice tacos

Voz 0827 19:50 yo también pero nada más

Voz 10 19:57 ese esa forma de ser tan diferente que tenemos hace que algunos pacientes algunos familiares simpatizan más con lo que con otro y tengan más confianza entonces cuando cuando detectamos osos sospechamos situaciones esas de algo como que no quiero saber pero me gustaría saber pero no quiero adherida a mi familiar la generosidad de los pacientes en ABC sin fin

Voz 1362 20:17 esto

Voz 10 20:18 y para no provocar dolor en sus seres queridos obvian situaciones que por otra parte ya están quemando por dentro entonces nosotros lo que hacemos es separar a los familiares o Gema se va a la cocina para repasar la medicación no Jaume y entonces Nos quedamos sólo los esta misma mañana Amelia alguien aprovechando el momento de de de de de intimidad me he dicho es que estoy harto Pablo bueno pues el que no quiere saber por supuesto no se le dice nada el que hace como que no quiero saber pero podemos buscar el momento de poder tener ese momento de intimidad aire que a veces sea aceptado un café en una casa porque es el que mientras se prepara el café tengo al al al familiar fuera unos pocos minutos no son distintas

Voz 1362 21:11 hay casos es que hoy hay ejemplos si yo en fin yo existo

Voz 0313 21:15 a recomendar en la medida de lo posible quién esté en alguna ciudad ahora en cartel lo pueda acceder a algún pase de estos privados con coloquio posterior que vaya con los ojos y con la mente abierta en fin con todo el dolor que pueda haber acumulado de forma más reciente más lejanas da igual porque luego además la forma y la manera como se pone la gente delante de la cámara es de una verdad tan absoluta por ejemplo

Voz 10 21:39 no

Voz 3 21:40 con dolores otra vez de esta positiva de busca soluciones acertadas de tal a decir yo así a vivir cita como es no no interesan esto no creo yo tengo miedo masa estar viva con dolor mucho más que a morirme en doce si tuvo o no vamos a Madrid tocaran eso de pues el tema es que hasta que me muera yo quiero estar viva yo a veces he tenido la necesidad de Bin dime cuánto tiempo pero es por por por lo bueno cuando yo estaba positiva estoy preparada para recibir eso para recibir esa información y quiero saberlo para el que lo mismo me quiero pues esto yo me quería tirarme en paracaídas irme a no y lo hecho no me quedan dos fines de semana para ser profesora de yoga sabes para qué que un titulo de profesora de yoga si tuviéramos el cual ha creado el peor para mí era importante o puede ser por tema las declaraciones de él

Voz 22 22:41 abre con no sé quién las recogemos de jugando dos años siguientes que esa eso ahí porque dices es que era mi amigo del alma ahora Mi primo era mi hermano

Voz 0313 22:50 no soy con respeto todas las opiniones pero quién quién quién no puede no digo compartir enteramente pero que no puede respetar esta reflexión y además considerar que él es útil que alguien que está en ese trance te hable así es que a mí me parece de un de un valor enorme de verdad

Voz 12 23:05 Ángela murió en septiembre y le dieron el título de yoga el mes pasado el mes pasado y la han enmarcado una situación bastante frustrante que ello yo con Angela hablando de lo que comentabais antes es el caso de del paciente que sí sabe que si quiere hablar de ello y que se encuentra con un muro rodeada por gente que no quiere hablar de ello y que aun teniendo muchos amigos que la quieren mucho y muchos es que la quiere mucho y que quieren estar ahí qué tal pero que se encuentra con gente que le hice pero hombre tú tienes que ser optimista Pablo optimista no no les así que ya verás como todo va ir bien yo sólo ella decía si va a ir bien ojalá que vaya bien pero yo tengo que contemplar porque no me queda más remedio que cuando me voy a costar antes de dormirme la posibilidad de que yo me vaya a morir y es algo que ocupa mi mente entonces y que necesitó compartirse

Voz 0313 23:53 la mejor intención eh peros como que tiene la depresión el Diccionari mate joder sí pero es que no las

Voz 18 23:58 han enseñado no es por pura ignorancia

Voz 0313 24:02 a acompañar y cuando ves a alguien que está sufrían

Voz 18 24:04 no sabes decirle estoy aquí cuéntame lo que quieras no simplemente estoy aquí siempre que animaba siempre que del lado positivo siempre quiere decir que todo va bien no no sabemos es muy difícil tratar en un domicilio es complicado hay ahí hacemos mucho pico pala y ahí no intentamos separar mucho ahí sí forzaban no forzamos pero si buscamos el poder separarnos en una cocina o en un salón porque hay que trabajar mucho sobre todo con la familia además es una protección yo es un cariño y sobre todo se protege no no no hablar con ese con esa persona no llorar de no decirle cómo me siento es muy difícil hay que hay que hay que hacer muchas visitas y hablar mucho con las familias

Voz 0827 24:48 desagradar el doctor de la importancia a las palabras no sobre la etimología de Medicina es que no me extraña que vivían del término desahuciar porque desahuciar es quitar la esperanza aunque sea la esperanza que manifestaba Ángela de seguir viva en un momento de mi vida pues eso es una esperanza ya en sí misma no pues está paliativo paliativo viene del latín Valium que es un manto manto que abrirá va la gente los médicos las enfermeras desde luego no podéis quitar el frío porque el está pero sí que les pueden el manto para que sientan menos ese frío no en ese manto sí que me gustaría preguntaros qué importancia tiene el medicamento

Voz 0313 25:22 qué importancia tiene el médico

Voz 0827 25:24 la enfermera

Voz 10 25:27 de los medicamentos que actúan fundamentalmente sobre el cuerpo que es uno de los elementos básicos con los que tenemos que trabajar peor seres humanos no somos solamente un cuerpo hay otra dimensión que es la psicológica emocional en la cual hay algunos medicamentos que funcionan pero muy torpemente es decir la fin esa con la que yo qué sé de determinados fármacos actúa sobre el receptores no se consigue con unos psicofármacos son bastante más ahorros son mono y hay otro tipo de intervención que es pues el apoyo emocional etc y luego hay una tercera dimensión que es espiritual que él no tiene que ver con la religiosa o tiene que ver pero tangencialmente que una espiritualidad que los eh experimenta a de la religión sino a través pues de de de de cuestiones como el sentido de la vida como una trascendencia no ya bueno trascendencia a otras vidas aún cielo on sino lo que sale fuera de mí en en pacientes la ateos militantes no los que solamente escuchar la Palabra de Dios ya enarbolan banderas tiene sus necesidades espirituales que muchas a veces tienen que ver con lo que han hecho por sus compañeros a trabajos recuerdo un abogado que había sido un luchador por los derechos de los trabajadores tras su vida de que estaba viviendo una situación realmente un auténtico infierno el final de su vida no sí ir Ifop solamente darle un par de un par de pasos no acerca de cómo había educa a sus hijos y que tenía la oportunidad la última enseñanza a sus hijos y es cómo mantener la entereza de integridad hasta el final para que cambiara radicalmente en que bueno eso es o eso eso forma parte de esa dimensión espiritual en un ateo confeso como el aquel entonces claro tenemos que trabajar con las tres dimensiones manejarlas hay un poco hacemos funambulismo con mayor o menor éxito depende de el fármaco por supuesto es fundamental un paciente con dolor es un paciente en el que no se puede intervenir a ningún otro nivel porque está rabia da el mismo fármaco o del dolor el sufrimiento según muchos autores es un balance entre la amenaza percibida recursos para afrontar la amenaza en la medida en que nosotros Fabra recemos la sensación de control sobre los síntomas físicos con medicamentos el paciente tiene menos sufrimiento experimental dolor de un modo distinto que cuando sea dolor es un agravamiento de la enfermedad dijo es un dolor la que no puedo hacer nada Notes cuidado porque me ha hecho Gemma que cuando tenga dolor me tomo esto se me alivia luego el dolor ya no es tan amenazante no genera tanto sufrimiento

Voz 0313 28:18 hay momentos del documental y esto me gusta también compensarlo con los oyentes porque el tema que estamos tratando es el que es pero hay momentos el documental donde unos emociona y otros son dos Se ríe hay momentos cuando el doctor Iglesias aparece con ese maletín mágico repleto de Putin es que yo cuando lo abre a veces hay que juegue pero si traes aquí lo que yo necesito no es hacerlo con esa naturalidad al final no incorporarlo a la vida de esa manera por cierto cuál es la última carta de duelo que habéis enviado porque eso es bueno que se sepa también hay una relación personalizada con las personas con las familias y cuando esto cuando el actor desaparece de escena pues resulta que estos invitados que tenemos hoy aquí

Voz 12 28:58 pero también una carta

Voz 0313 29:01 con lo que quieran decir es cuál es la última que habéis enviado

Voz 18 29:05 ese mal que tenemos encima de la mesa es una asignatura muy pendiente que tenemos porque hay que dedicarle mucho tiempo escribimos menos de las que nos gustaría la tenemos encima de la mesa es una chica que tuvimos en la zona de ventas Sonsoles Nos dio una lección de vida vivía sola con su madre que que tenía una demencia no sé la hermana al morir nosotros es la que estamos contestando pero eso

Voz 1362 29:34 algo que sí que nos gustaría no es fácil hacer

Voz 18 29:36 en una carta de duelo porque tienes que es que tienes que dedicarle tiempo tienes que tienes que conocer a la familia que es importantísimo es sobre todo un poco la biografía del paciente no si nos gustaría hacer más de las que de las que hacemos

Voz 10 29:55 los hacemos por falta de tiempo siempre

Voz 23 29:57 crearemos llamadas ni un solo aunque lo hayamos visto una vez

Voz 10 30:02 dejamos de hacer una llamada unos días después para bueno también para ponerlos a su disposición porque el duelo es un momento muy importante en la vida de las personas las cartas

Voz 19 30:15 ese duelo seguimos un modelo digamos

Voz 10 30:19 los de un maestro en el tema que es Javier Barbero eh que tiene un estudio muy interesante publica un análisis de qué contenidos a una carta de duelo en función de los elementos que alivian lo que favorecen la elaboración etc entonces como dice Gemma no

Voz 19 30:36 algo no es un

Voz 10 30:38 formulario a rellenar con nombres no claro que en lo que entonces lleva tiempo íbamos siempre a mata caballo vamos con la lengua fuera

Voz 0313 30:46 cuántas personas controla esos regularmente

Voz 10 30:49 ahora mismo en programa tenemos cincuenta no llegan

Voz 18 30:52 ni unos cuarenta ello los recursos de que dispone

Voz 10 30:55 son muchas o pocas pues somos esta señorita yo

Voz 0313 30:58 es un coche con más de veinte años

Voz 10 31:01 a la dispersión geográfica que además es decir Orcasitas

Voz 1362 31:06 eso es lo que más nos de unitarios porque póngame férreos normalmente la gente expresa su deseo de morir en casa pero sigue muriendo mayoritariamente en los hospitales sucede que hay está demasiado poco extendida a la red de paliativos domiciliarios o que al final la gente por miedo por angustia de la familia acaba acudiendo al hospital

Voz 0313 31:27 a veces porque no lo conoce

Voz 12 31:29 mi abuela mi abuela murió hace cinco días en un hospital dijo por activa y por pasiva que ella quería ir a su casa a su residencia de la familia tenía firmado un documento que no quería que le largas en la oficial tenía a toda la familia apoyando la no hubo manera de conseguir que el médico y no es que los niveles de sodio no son los correctos si dices ya pero es que tiene una insuficiencia renal aguda hay tiene noventa y siete años no va a salir con los niveles de sodio dejará con su nivel de sodio en su casa no no también hay un problema ahí a la hora de derivar muchos especialistas a a paliativos no voy a mandar a casa

Voz 18 32:08 hace tres años me decía lo siento

Voz 1362 32:10 de la sociedad apelativos que hay muchos enfermos que mueren con el colesterol impecable irradian de dolor si sigue sigue siendo esa situación es verdad que está muy muy desigualmente repartido el tema de la de los paliativos en España no sé si en Madrid todavía sigue pasando eso

Voz 24 32:28 no

Voz 10 32:29 claro eso eso no pasa tanto por que esté extendido sólo porque hay una red de cuidados paliativos o no eso depende de muchos factores fundamentalmente de quién es el médico responsable claro de el seguimiento de pacientes es un cardiólogo un digestivo un internista u otro eh no en todos los hospitales los periodistas son bien recibidos hay muchas hospitales sobre todos los más vetustos donde parece que hay ahí como una antorcha de de competencias es si sigue aquí bueno pues estos que había en la aquí si a mí se veo muriendo treinta años de los pacientes a esa pregunta ya en qué condiciones se te llevan murió en los pacientes treinta años una planta no no quiere decir que no lo hagan bien hay de todo o no pero bueno pues puede ocurrir que que alguien se empecina como el médico de la abuela de Carlos en en colocar el potasio y el en su sitio oí no prestar atención a otros aspectos que son quizás bueno más y Pablo Iglesias Carlos Agulló Gemma Vizcaya muchísimas gracias por haber estado

Voz 0313 33:41 en La Ventana hay hilo recuerdo si tiene no

Voz 10 33:44 unidad así tienen ocasión por la vía que sea los demás días yo sigo pensando que haberlo nos hace mejores muchísimas gracias de verdad somos nosotras

Voz 25 33:53 los socios Ferro a China dos Tele

Voz 0827 41:35 pues las policías aún desplegados en Barcelona desde los días previos al uno de octubre no tuvieron una Nochebuena la cena de Navidad consistía en unos espaguetis croquetas bacalao rebozado así a palo seco sin de construcciones Sferificaciones espumas ni sofisticadas tempura y todo ello regado con agua y servido en bandeja de plástico agentes y sindicatos policiales han denunciado este escueto menú señalando que a los delincuentes encarcelados se les da un poquito mejor trato una cosa cierta uno revisa por ejemplo la cena de la prisión de Estremera interior ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias determinar responsabilidades no creemos que ninguna ordenanza especifique cuáles a vencerla condiciones del rancho navideño de agentes de servicio pero estamos convencidos de que cualquiera dentro de sus posibilidades se esmera un poquito más en fechas tan señaladas como las circunstancias parecen claras pues quedamos ahora a la espera de las responsabilidades quizás el cocinero no haya sido muy exigente puede que sus superiores tengan la sensibilidad nada o vaya usted a saber a lo mejor el presupuesto no daba para otros locos bueno sólo cabe esperar que el día veinticinco no con grandes obras Iker XXXI si todavía siguen embarcados allí en el puerto de Barcelona puedan celebrarlo de la mejor manera

Voz 0313 42:55 pues yo creo que sí podrán porque acaba de salir que van a estar hasta el día treinta

Voz 0827 42:58 anda mira si a treinta el sábado se elevan

Voz 0313 43:00 hasta el dispositivo policial especial de seguridad con motivo de las elecciones de Cataluña ayer

Voz 1362 43:06 ah y todo lío te Marín

Voz 0313 43:11 tenemos follones por todas partes poco de Mundo Today el Ministerio del Interior abre nuestra canción por la cena de Nochebuena sí pero verdad que en fin las fotos que han colgado algunos oficiales e incluso de Honda rozó el cuesta tanto cutre a la gente que está además en un en en una misión que te podrá parecer bien mal o regular da igual pero que están fuera de su casa en un día tan especial es es necesario exactamente el cutre de esta manera si además tampoco te falta compararlo con lo de Estremera hombre

Voz 41 43:38 que hay que que es lo que cenaron eh consomé del Coffee Party

Voz 0313 43:42 a profit warning si es mejor esclavas comenta

Voz 0827 43:44 el mejor pero bueno si tampoco es porción de contar no no digo arar con los delincuentes encuentro no pero el asunto es que semejante Estremera como de cualquier otra prisión como de cualquier hospital como del parque de bomberos de la ciudad como de la radio que el día veinticinco a un poquito especial en estas croquetas es difícil ver algo especial y que elevan bien

Voz 0313 44:03 el único que porque dice es que esta gente con mejillón

Voz 1362 44:07 a Donald mientras de algunos chinos que es pollo con almendras pero bueno al fin y al cabo el pollo con almendras lo compras tú pero si no tienes opción

Voz 0313 44:14 todo en todo este despliegue del de la Policía y de la Guardia Civil en Barcelona con con motivo de todo el lío político ha habido episodios de de de de trato a los agentes realmente nefastos como estaban alojados inventaron lo del barco finalmente por qué tal y ahora lo de la comedia Nochebuena es que de verdad osea es de una de una torpeza que no

Voz 1362 44:35 verdad que han sido los sindicatos los

Voz 0313 44:37 poner siempre al señor teniente ha hecho pública la Sito

Voz 1362 44:40 acción no pero pudiera parecer que es que se quejan de vicio pero como estamos en estamos en en el primer mundo quiero decir que no es tampoco una una reivindicación tan exótica Ivonne tan exorbitante de una cena digna el día de Nochebuena

Voz 0827 44:54 sí yo creo que es un poco el efecto Piolín es decir que no hay ningún responsable que viendo el barco diga oye no hay otro barco que no tenga Piolín la cubierta pues esto pasa un poco lo mismo que no hayan muy superior que viendo el menú que se iba a ser mi no ha hecho oyendo podemos poner alguna otra cosa sería una copita de cava queda tenemos aquí muy cerquita no por ejemplo por ejemplo yo creo que que al margen de lo que haga los disgustos pero eso no tendrá la sensibilidad que tenga pero yo creo que el en el detalle se tenían que haber fijado otros indica

Voz 0313 45:25 oye por cierto que con lo del comentaba lo del menú de la cárcel de Estremera Junqueras haber habido un follón derivado de sonó estos días en Twitter

Voz 1362 45:35 desde el viernes desde el viernes porque el compañero de del diario El País Óscar López Fonseca publicó el menú de la buena Navidad Nochevieja Año Nuevo de la prisión de Estremera entonces eh su señoría el diputado Gabriel Rufián es algo que esa información pues será sospechosa eh no no especificó de quién pero señaló al compañero Óscar López Fonseca diciendo se llama arroba o eh López Fonseca para qué

Voz 18 46:00 sus bueno pues las personas que siguen

Voz 1362 46:04 ciegamente sus instrucciones tuitera le harán a base de bien y entonces ha estado todo el se Trending Topic eh eh no sé cuál es exactamente cuál es la acusación no ninguna cuál es porque lo mejor arroba Óscar López que lo cual es lo cuál es cuál es publicarlo pues presuntamente tendenciosas sobre el menú que van a tomar o que han tomado todos los presos de la prisión de Estremera incluido Junqueras

Voz 0827 46:28 quién ha dado después han cercenado con todos los compañeros y no compañeros

Voz 0313 46:33 era pero táctica de señalaba pero éste parece la Inquisición

Voz 0827 46:36 no pero lo recreo me refiero claro que en ese ensalzamiento que ha tenido después con algunos compañeros pues parece un poco la intención a los que acusaba además de preocuparse más por el menú que va a comer y Junqueras que por el hecho de que yo no pueda estar celebrando la Nochebuena con sus familias

Voz 0313 46:51 que no tiene nada que ver una cosa con la

Voz 0827 46:54 otra como si los periodistas fueran los culpables de que Heras estén en la cárcel no o de lo que coma esa noche como comen otros presos

Voz 1362 47:01 pero bueno esto te te da idea de de cómo ubicamos las las mareas en en en Twitter y las redes sociales se mueven de manera absolutamente ciega y en ese sentido ha habido otra noticia bastante bastante curiosa hoy es que la noticia más vista hay más compartida en redes sociales del Financial Times este año ha sido una que ha publicado un análisis satírico muy claro sobre la figura de Puigdemont en la que se comparaba a bueno pues a la al ex president se le comparaba con Nelson Mandela ganó además por sus grandes aportaciones a a la paz mundial y a la humanidad entonces bueno pues

Voz 18 47:40 de legiones de de persona

Voz 1362 47:42 la sangre tuitear todo el el artículo no solamente por el título y no caer en la cuenta de que es un artículo satírico y haciéndolo Trending Topic no entonces quiero decir que que es el la irracionalidad no lo que decías ya por la irracionalidad de darle al darle al me gusta o al o al o al no justa por el título sin sin analizar

Voz 0313 48:04 bueno a veces Twitter sirve para hacer el ridículo a veces para mí pero a veces sirve para en fin para proyectos para cosas muy positivas por ejemplo estoy van a escuchar son fragmentos de un vídeo de un portal que se ha creado llama machismo callejero machismo callejero igual ya lo han visto es Un vídeo en Cercanías en Barcelona donde una mujer que va en un vagón de metro a ver si se escucha jetas que contiguos ha perdido el individuo que luego además la coquetea y tal

Voz 42 48:39 bueno pues esos

Voz 0313 48:41 Dido descubrir a través de este yo hacer es este canal vueltas una cuenta de Twitter que hay otro pamplinas que se mete con dos chicas que son pareja que está en una gasolinera diciéndoles hay unas cuantas y ellas se encaran con él cuando enfrentan ir iré discuten bueno total esto es una cuenta de Twitter insisto que se llama machismo callejeros donde están apareciendo e imágenes en forma de denuncia episodios que se viven en la calle en en la vida cotidiana y que tiene la autoridad pues eso de darle visibilidad a todas a Q3 que durante mucho tiempo permanecido oculta Marta es una de las creadoras de la cuenta y la hemos invitado a asomarse a la ventana nada simplemente primero para dar las gracias para felicitarle de fue para nos cuenta un poquito más de la idea Marta buenas tardes

Voz 8 49:28 qué tal cómo estáis bien Marta muy oye cuanto seguidos

Voz 0313 49:31 este tienes ya

Voz 8 49:32 pues a verla con tantas idas que empezó en Instagram entonces pagará ahí como cincuenta mil Si hace nueve días decidimos abrirlas en Twitter también

Voz 0313 49:42 John cinco mil cómo cómo cómo cómo funciona esto como recibís los vídeos después los edita is habéis tenido que borrar alguno cuéntanos un poquito detalles Marta

Voz 8 49:51 mira justo ahora un apunte las propias no vi al vídeo esté sí ajustados acabar el diario Mail porque como se está jugando están sacando en todos sitios

Voz 0313 50:00 el de Cercanías sol de las chicas de Cani el de Cercanías S

Voz 8 50:03 esto en realidad sucede en Madrid en Madrid

Voz 0313 50:06 vale no sabemos por qué ha dicho que el Barcelona si yo yo pensaba que era en Barcelona también sí sí sí

Voz 8 50:11 pero se ha visto que es Barcelona pero salidas cercanía en Madrid y son unos amigos de ella que graban a estos chicos se lo deben enviar a ella ella no siga nosotras reenviar entonces nosotros lo que hacemos es Pixel Arles rótula y lo subimos

Voz 0313 50:24 como muy bien yo cuál es la media de edad si la tenéis calculada de del de la gente que está muestra cuenta de público de nuestra cuenta

Voz 8 50:32 la mayoría se mayor redada el grupo más grandes de dieciocho a veinticinco

Voz 0313 50:36 sí sí

Voz 8 50:37 y luego veinticinco XXXV así sala mayorías gente mayor de edad

Voz 0313 50:42 oye cuéntanos Marta vamos el motivo me lo puedo imaginar pero con un poquito más detalles que lo expliques no porque os Sunny Maiza a crear esta cuenta primero en Instagram luego en Twitter

Voz 8 50:51 pues nosotros en realidad bueno mi pareja yo les otra chica

Voz 0313 50:54 sí tenemos una cuenta paralela

Voz 8 50:56 se llamaré vermut donde hablamos de temas pues el colectivo LGTB era ir un día paseando por Barcelona porque somos de allí Nos bajos esto del semáforo y apareció un chico ahí nos va diciendo pues si queremos hacer un trío bueno lo típico eh hay nosotras lo grabamos los subimos a nuestra a nuestra cuenta de vermut entonces Sevilla Liza muchísimo eh la gente empieza como a mandarnos cosas abrir una cuenta paralela para denunciar esta estos acosos que pasa en la calle con pasan el día había que prácticamente la mayoría de mujeres hemos sufrido alguna

Voz 0313 51:31 sí sí claro que esto es una variante del es clarísimo es que hay material infinito yo creo también tiene que totalmente dices lo típico

Voz 1362 51:40 cómo lo normal no sé si si Federer

Voz 8 51:42 pero lo normal no era la primera vez que nos pasaban a últimas

Voz 0313 51:46 ya

Voz 0827 51:46 Marta hay alguna de estas denuncias ha tenido consecuencias las consecuencias sea abierto algún tipo de investigación habido alguien

Voz 8 51:53 sepamos no yo creo que este es el vídeo con el que se está moviendo todo más creo que he leído que la policía en la policial el destinada a nosotras nos vamos a la espera porque tampoco sabemos bien cómo gestionar los no sabemos si ahora se pondrán en contacto con nosotros que lo tenemos claro no sabemos hasta qué punto ha llegaremos por tener que ponernos en contacto con ellos persiga denunciar siga adelante si la chica decide porque es que ella no denunciados quiera denunciar no lo sabemos para nosotras palabras todo se queda en una denuncia revés un poco más simbólica dijera bueno

Voz 0313 52:30 en armar un poquito de ruido no que que tampoco está mal que tampoco está mal igual no hace falta o no es necesario o es utópico pensar que todos los episodios de este tipo para seguir un camino talde denuncia pero bueno por lo menos

Voz 0827 52:43 que quede gente retratada sabes documentar en documentar cosas claro mucha gente dice bueno no es para tanto por sus bajistas dicen no es para tanto cuando uno ve un vídeo como este que estamos comentando dice es claro que es para tanto es decir yo no sé para qué es pero para algo es desde luego porque haya hay primero un acoso no solamente verbal sino que de sí sí sí la cosa ya a la que sea al borde de haber no

Voz 0313 53:09 claro es bastante suerte

Voz 1362 53:12 de dos formas en las chicas yo no sé si lo hacen anónimamente si os piden que os Pixel en las píxeles a ellas porque parece ser que que bueno la carga preside sobre la víctima estamos viendo últimamente casos en la en las que se duda de la palabra