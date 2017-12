La Ventana (26/12/2017 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0032 00:15 ha denunciado dos veces a su pareja por maltrato en las últimas seis semanas según fuentes judiciales la mujer no quiso continuar con las denuncias y la Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar para proteger la más datos en Miguel

Voz 0563 00:27 la mujer tenía treinta años y los Mossos d'Esquadra la encontraron anoche muerta y con signos de violencia cerca de las vías del tren en el barrio de la mina de Santamaría al vasos esta madrugada los Mossos han detenido a su pareja como presunto autor de la muerte es un hombre de treinta y cuatro años y de nacionalidad española como decías ella lo denunció dos veces en el último mes y medio pero no quiso tirar adelante con el proceso judicial y por eso la Fiscalía no había solicitado ningún tipo de medida cautelar para protegerla con ella ya son nueve las mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja este año en Catalunya tres de ellas habían denunciado a sus agresores

Voz 0032 01:02 el Gobierno ha convocado para mañana a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para analizar cómo empieza a poner en marcha el pacto de Estado contra la violencia machista el medio de la desconfianza porque no se ha aplicado a un ninguna medida Lourdes Hernández ex presidenta del Consejo de las Mujeres de Madrid

Voz 3 01:16 tememos que esta medida no

Voz 4 01:18 también funcionamiento se vayan dilatando en el tiempo y sigan mujeres siendo asesinadas eran medida tienen que ponerse funcionamiento ya es tiene ya está disponible Oro doscientos millones esto tiene que está ya para el uno de enero

Voz 0032 01:30 el Supremo ha confirmado la condena de un año de prisión a cinco jóvenes que en dos mil catorce interrumpieron una misa en Palma para protestar contra la reforma de la ley del aborto Radio Mallorca Esther visan

Voz 1455 01:40 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año de prisión por un delito contra la libertad religiosa impuesta por la Audiencia de Palma a cada uno de los cinco jóvenes que interrumpieron una misa en la iglesia de San Miquel en dos mil catorce para protestar contra la reforma de la ley del aborto el Tribunal parte de los hechos ocurridos el domingo nueve de febrero de dos mil catorce cuando un grupo de treinta personas entró en el templo avanzó por el pasillo gritando al unísono y repetidamente fuera los rosarios de nuestros ovarios y aborto libre y gratuito

Voz 0032 02:10 la Unión Europea cuestiona que pueda haber elecciones democráticas en Rusia tras el veto de la Junta Electoral Central al opositor Alex seis Bruselas en un comunicado de Mogherini duda del pluralismo político en el país

Voz 5 02:21 de las presidenciales de marzo bayana celebra

Voz 0032 02:24 darse en total democracia vamos con los deportes José parece buenas tardes

Voz 1038 02:28 buenas tardes y fútbol en España la tendió la centra la premier y su tradicional Boxing Day jornada que se celebra hoy además con un resultado finalizado con récord incluido Tottenhan cinco Southampton dos hattrick de Car de Harry Kane que le convierte en el máximo goleador de dos mil diecisiete con cincuenta y seis goles dos más que Leo Messi además desde las cuatro está jugando el grueso de la jornada a al descanso el Manchester United cero dos titulares De Gea y Mata Si gana mañana en Manchester City bajarían diecisiete puntos al United y Chelsea cero Brighton cero cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 0622 02:59 el accidente de tráfico en la A seis a la altura del kilómetro veinticuatro en la entrada a Las Rozas dirección Madrid donde se ha producido un alcance entre un turismo y un camión los bomberos han rescatado al conductor del coche un varón que ha sido trasladado por el Summa en estado grave al Hospital Clínico Víctor Prieto oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid

Voz 6 03:20 esa procedió a la extracción de la persona que se encontraba dentro uno único varón de forma costilla y era bastante severo ha penetrado bastante en el vehículo ahí bueno lo saco estaba un poco pero no

Voz 0622 03:42 los sindicatos lamentan la falta de previsión de la Comunidad de Madrid por emitir el pago de la extra de Navidad de la nómina de diciembre de los empleados públicos el pasado viernes día veintidós sin que varias entidades bancarias pudieran hacer la transferencia antes de la Nochebuena la consejera de Hacienda Engracia Hidalgo según informa Europa Press ha enviado una carta a los funcionarios con independencia de que hayan cobrado o no para explicarles lo ocurrido disculparse por los retrasos las centrales hablan directamente de error de gestión ISE plantean denunciarlo Isabel Calvin Comisiones Obreras Rosa Robledano UGT

Voz 4 04:17 tengo que no se sabe a día de hoy dónde está el dinero de los empleados públicos hay que pedir responsabilidades también a las entidades esto

Voz 7 04:25 que valorarlo y hay que verlos

Voz 4 04:28 Si se retrasa mucho más pues por supuesto que

Voz 7 04:30 qué habrá que hacer otro tipo de acciones

Voz 0622 04:33 aviso de Hacienda a la Comunidad de Madrid el departamento de Cristóbal Montoro le ha recordado al Gobierno de Cifuentes que ya alcanzado el límite de aumento del gasto público del dos coma uno por ciento en una carta dirigida a la Puerta del Sol el Ministerio pide a la comunidad que el envíe toda la infanta

Voz 9 05:12 la Ventana Carles Francino

Voz 5 05:21 pues ya estamos arrancando la segunda hora de La Ventana como de costumbre preparados a poner en marcha todo por la radio hoy haber estamos todos por cierto Toni Martínez Especialistas secundarios atragantado ahora llegan Dilar Pilar de Francisco buenas tardes esta semana lo que nos queda de semana tendremos todos los días clase de música en la Torre todos

Voz 10 05:40 recuperamos lo que pasa que me ha dado a la familia

Voz 5 05:45 pero hoy por encima de todo voy a hacer algo que me hace muchísima ilusión ahí hoy queremos Desafío Iturriaga sin Iturriaga no que bien quién va a presentar el desafío que es Iñaki que lo ganó yo aprendió y las pregunta las hacéis vosotros

Voz 11 06:01 nadie en aviones y si hay un problema pero bueno bien bien

Voz 5 06:05 es que si te apetece espero que sí porque lo haríamos igual que nosotros sí fíjate Iturriaga sin Iturriaga en Todo por la radio La Ventana

Voz 23 10:13 la primera de las Real fresco Wood que Miguel

Voz 1 10:18 algún Pascal acapara así que yo os propongo que de aquí digámoslo claro es si no parece un mérito muy gigante

Voz 24 10:47 yo les tengo que decir a los independentistas que que depende sí lo vamos a respetar o no ven que es más basa valoró

Voz 15 10:57 va va a que estamos en fiestas pum pum pum más eh estos días son ideales

Voz 0230 11:06 para reflexionar y concluir que hay debates que es mejor dejar aparcados hoy que yo estoy en Santander desde Radio Santander nuestra redacción de deportes informa de un importante debate torrija o tostada de la receta es la misma el productos el mismo lo conocéis todos con algunas variantes locales el pan sumergido en leche con azúcar canela limón rebozado después de muchos lugares de España se consumen en Semana Santa con el nombre de torrija en Cantabria se consumen en Navidad en estas fechas

Voz 5 11:37 amiga isla denominaciones según las zonas

Voz 0230 11:39 Cantabria torrija o tostado

Voz 15 11:45 Sudán forman la polémica desde la redacción de deportes de Radio Santander provocó encendido debate en las redes social

Voz 1 11:51 la y las familias que cara

Voz 0230 11:53 hemos públicos del Gobierno local se pronunciaron inequívocamente en favor de la denominación torrija mientras que algún familiar terciaba en favor de la denominación tostada son debates que dividen a las familias debates que conviene no abrir debates ante los que resulta mucho más sensato decir

Voz 15 12:15 la discrepancia aparcamos la diferencia en horas de otras cosas que nos unen no nos vamos a poner de acuerdo Se trata de tostadas

Voz 0230 12:26 por reduzcan nuestras relaciona la denominación entre tostada

Voz 1 12:30 Brick también palanca darse veremos el acuerdo probablemente haya partidarios del establecimiento de la verdad estricta Jones para la torrija nada porque sí

Voz 0230 12:43 tostadas tostadas es torrijas torrija no se puede negar son asuntos difíciles a veces países enteros se atascan en esas discusiones

Voz 0522 12:49 ya lo creo

Voz 6 12:53 claro claro

Voz 26 12:55 por

Voz 10 12:59 vamos con las tuberías el veintiséis de diciembre las comidas navideñas pueden sacar a flote nuestros talentos ocultos el Twitter se usa despierta quería ingreso

Voz 1 13:08 para el Circo del Sol agilidad en casa de mi abuela llevo los platos de sopa la mesa líos vía darle un camerino

Voz 10 13:17 vamos ahora con los datos de una encuesta navideña a cargo de Ana

Voz 1 13:20 Tico once de cada doce apóstoles recomiendan no vender a tu Mesías

Voz 10 13:25 P se esta noche vieja de una pareja mi deseo en fin de año será que me quieras tanto como te quiero yo pide salud no seas tonto no te Twitter a un ciclo de la vida interrumpido nace es creces intenta reproducir te plantar marihuana recolecta Sport donde iba acabamos las tuberías con un tuit de bar a cargo de camarero una cerveza marchando tienes Kinski quilla déjame hombre

Voz 27 14:00 UU

Voz 28 14:02 en suerte a divertirse las ya te va a gustar que me ha pasado algo

Voz 29 14:14 madre mía amigo mío de depende mucho huevo más de ganar un que le

Voz 15 14:36 vamos a llevarnos bien porque si lo paga donadas

Voz 29 14:43 que sí que le todo por la radio

Voz 0230 14:52 cosas que conviene saber y según podríamos decir que conviene saber según se mire porque estamos a veintiséis de diciembre Neeson ganas de de este besarse en primer lugar hace frío usted está en su casa tal vez algo malhumorado piensa que el frío es algo personal no es así es general hay un temporal se llama Bruno como Marx más cosas ha subido el salario mínimo que es tan mínimo que le llaman el sabio villancico por el chico Retail sea reunido el Gobierno y los sindicatos y después de la firma encantado todos

Voz 30 15:21 ahí sigue rinitis vital a ver si tiene

Voz 0230 15:31 pero ha subido podría subir más y se pide que suba más pero ha subido tampoco seamos fenicios estamos prácticamente en tregua política eso es de agradecer porque las elecciones catalanas las han perdido todos que es algo ciertamente loco en realidad han perdido todos van murmuró dando todos como el legendario señor Scrooge lo que más nos puede preocupar es saber si el año que viene el dos mil dieciocho va a ser igual de pesado que el diecisiete en el debate político se aventura a la gente adivinar si hay algún indicio por ejemplo adivinar en el discurso del Rey se ha habido cambios en Nochebuena habló el Rey como todos los años pero como había hablado también el tres de octubre de manera inusual se comparan los discursos vamos a comparar aquí el tono en esta Nochebuena dijo el Rey así las buenas noches buenas noches

Voz 0623 16:17 me dirijo a todos vosotros para felicitarles la Navidad transmitidos junto a la reina la princesa de Asturias y la Infanta Sofía nuestros mejores deseos para el año dos mil dieciocho

Voz 0230 16:28 vamos a escuchar ahora cómo saludó el pasado tres de octubre cuando la tensión en Cataluña era muy grande

Voz 31 16:34 eh

Voz 2 16:37 es

Voz 31 16:38 un grupo

Voz 0522 16:44 o más broma no fue sé que son tiempos cordiales pero sí habló el Rey en el en aquel

Voz 0230 16:50 el tres de octubre en un tono más enérgico vamos a escuchar lo bien ahora

Voz 0522 16:55 estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática tiene estas circunstancias quiero dirigirme directamente

Voz 0230 17:04 a todos los españoles ya que ahí estaba como con más tensión con más había además tensión es verdad que estas fechas predisponen a una mayor empatía ha sido muy comentado el discurso de Nochebuena del alcalde de la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera aunque en un tono cariñoso

Voz 0522 17:19 amable afable afectuoso

Voz 32 17:22 hola vecinos tiene final de San Vicente de la Barquera un año más para felicitarles las Navidades desearos que el dos mil dieciocho sea próspero para todos los perfiles

Voz 0230 17:36 pero de repente en un giro inesperado narrativo no giro narrativo inesperado el alcalde

Voz 10 17:41 Vicente de la Barquera Fidia sus vecinos

Voz 0230 17:44 Arzo de limpieza solamente quería

Voz 32 17:46 en filos que si cuando vamos a tirar la basura los contenedores diremos que uno está lleno que miremos al de al lado porque a lo mejor está vacío

Voz 0230 17:56 hemos en todos los contenedores y especialmente atentos aquí porque especialmente pide un esfuerzo a los vecinos con perro

Voz 32 18:04 que procuren recoger los excrementos porque esa imagen que le cuando vamos paseando por la calle por las aceras iberos excrementos con el suelo la verdad es que las da una buena imagen de San Vicente

Voz 0230 18:18 que bueno ha sido que supuso muy bien ha sido un discurso muy muy alabado Dionisos Dionisio lo hubiera sea mala Altares de San Vicente que además es un lugar muy

Voz 0522 18:25 el recomendación cierto San Vicente lo que os escucho

Voz 0230 18:28 los de noche bueno sí Armani yo lo conocemos que es lo más significativo de el discurso de Nochebuena del Rey fue que se refirió al final a la necesidad de no resignarse dijo no queremos ser un país resignado ni conformista en una frase con muchas palabras que sugerían movimiento y actividad decía el Rey en movimiento dispuesto evolucionar adaptarse

Voz 0623 18:52 nadie desea una España paralizada o conformista sino moderna y atractiva que ilusione una España serena pero el movimiento hoy dispuesta a evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos uno

Voz 15 19:06 evolucionar moverse adaptarse cambiar madre mi esas miradas

Voz 0230 19:11 se dirigieron a Mariano Rajoy no por nada sino porque es el presidente del Gobierno es legendaria su alergia al movimiento su pasión estatuaria como esos mismos callejeros que basan su espectáculo en permanecer quietos durante horas la gente se arremolinan para intentar descubrir cómo pueden estar tan quietos le preguntaron a Rajoy después de las elecciones catalanas y consideraba que debía convocar elecciones generales porque su partido había oído especialmente mal y respondió sólo nos faltaba eso con todo lo que nos está pasando como si la política fuera un accidente meteorológico dicen los están pasando unas cosas y ahora vamos a convocar elecciones no dice si es bueno o es malo

Voz 0522 19:49 sino menudo lío en este momento

Voz 19 19:51 pues de todo lo que está pasando en España creo que lo que nos faltaba era convocar elecciones genera

Voz 0522 19:57 pero lo curioso cosas

Voz 0230 19:59 acordáis de cuando hace una semana le preguntaron también por la reforma del sistema de financiación y sobre el como el cupo vasco como respondió

Voz 33 20:07 por qué de repente es no tenemos suficientes líos para organizar un problema más Gere decir a qué viene esto debe ser

Voz 0230 20:15 claro con este espíritu en la presidencia del Gobierno claro el Rey ya puede pedir dinamismo modernización actualización calle majestad majestad siempre hay alguien en las familias bueno ahora que nos reunimos siempre podemos identificar a alguien en las familias que quiere hacer cosas tirar una pared de la cocina cambiar la nevera

Voz 33 20:33 yo creo que de repente no tenemos suficiente ciclo dice

Voz 2 20:36 bueno organizar un problema más dentro

Voz 33 20:39 era a que viene todo es la historia

Voz 0230 20:41 España habría sido completamente distinta de albergo de haber gobernado España un Mariano Rajoy eterno Rajoy desde el inicio de los tiempos llega Cristóbal Colón

Voz 0522 20:52 al Palacio de la Moncloa del siglo XV a ver al Rey Mariano

Voz 2 21:00 Bach está dice Colón lo dice Majestad

Voz 0230 21:03 he pensado qué voy a ir a las Indias a buscar una nueva ruta de las especias le contesta el hombre para buscar pimienta lo que quiere hacer este logo si quieres especias te vas al mercado y hasta tanto follón por hecho especial

Voz 33 21:16 que por qué de repente no tenemos suficiente cirios para organizar un problema más poco es decir a qué viene todo pues

Voz 0230 21:24 cómo habría sido la historia de España con un Mariano Rajoy eterno no nos habríamos metido en líos a lo mejor vendrían a estudiar nos seríamos España el país intacto

Voz 24 21:33 entendáis loca eso sí entendáis vale pero sin entender

Voz 5 21:45 Especialistas secundarios al ruedo que bueno

Voz 10 21:47 bueno estar aquí con vosotros después de estos días con la familia yo lo tenía no tenía muchas ganas de de compartir micro de nuevo aquí con vosotros

Voz 34 21:55 los oyentes echaba de menos a a la gente por eso me gustaría saber cómo han pasado los oyentes estos días de de comidas de Briones de discusiones familiares así que abrimos teléfonos y que la gente pues así no trabajamos ellos nos cuentan

Voz 10 22:07 tu su Wayne Hay o minutitos

Voz 34 22:10 ya tenemos al teléfono a alguien verdad hola buenas tardes

Voz 10 22:13 pues a la jeta es que tal amiga no amigo amiga amiga cómo te llamas amiga Tarragó en que estos días el comidita familiares

Voz 11 22:24 estoy muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Nico

Voz 6 22:27 el muy para que os hagáis una idea aquí venía a la familia a comer a mi casa y mi marido ha ido entrante puse langostino coma ciento cincuenta y siete Instagram

Voz 1509 22:40 no tiene el arte eso es mucho la verdad

Voz 34 22:46 veintisiete estaban ricos no

Voz 6 22:49 lo que queda pero aspirar Krall tranquilizando marido cifras del segundo redonda Turner abaratar todo lo que bueno sesenta y cinco retuvo veintisiete segundos tren Tapia el Sigüenza todo

Voz 10 23:10 eso es excitante brutal sí sí

Voz 6 23:14 Prodeni Cristo porque hasta que le conseguimos bueno te quedabas frío

Voz 10 23:19 que la sin par Pedro mapa H bueno pero podemos decir que fue un éxito no a seis al final porque

Voz 6 23:26 citas sí comida pero unos más impacto en las redes sociales

Voz 10 23:33 que suma Pacheco pero si ya muchísimas gracias por compartir con nosotros la audiencia adiós guapa tenemos una persona otro hola buenas tardes u otra

Voz 6 23:46 tu nombre es hecho años ya vale tu nombre Gerardo borriquillo Gerardo borriquillo muy bien parece hecho daño

Voz 3 23:52 de acuerdo Gerardo desde dónde llamas desde

Voz 6 23:58 dónde está el acueducto Segovia Ciudad de Segovia

Voz 3 24:04 no sé no tengo dieciocho años tiene un cigarro

Voz 34 24:07 no ahora mismo no está pero qué tal que tras la reunión familiar en Nochebuena y la Navidad

Voz 6 24:13 por la noche del veinticuatro la pasó con mi padre y a la vez la comida en el XXV da paso con mi madre

Voz 0522 24:20 no han separado estos padres junto está juntos por la vida estuvieron separados

Voz 6 24:26 la Junta pero una semana con mi padre una semana con mi madre

Voz 10 24:30 sé que están separados pero que viven juntos

Voz 6 24:33 Vine o vale vale lo que pasa que han acordado hace una semana se encarga mi madre de mi hablarme darme comer y decirme que sí tiene tal y como si yo no estuviera ya lleva tres semanas a mi padre y mi madre pues pase de mí

Voz 10 24:46 siempre no pero tu padre está pero como si no estuviera sino a mí no me habla que tu madre que pasa por qué

Voz 6 24:53 sí porque está hasta la pelota de menores son los fines de semana descanse Padrón era mi madre

Voz 34 24:58 ya sé que podemos decir que es el primer hijo de padres separó

Voz 10 25:01 los pero juntos los era más raro

Voz 6 25:03 no sé si tenéis para discoteca discoteca tío la de Segovia es que no sé cómo se llama

Voz 34 25:13 vías dos mil algo si yo qué sé Dios no se encima

Voz 6 25:16 de Segovia no se oye Gerardo he porque

Voz 10 25:18 llamado crecido el tu tu tu lo tres interesa hablar con nosotros verdad

Voz 6 25:22 oye llamado para disimular mientras le quito dinero del bolso a mi tía que está dormido aquí en eso fallas caiga la deplorable Asinca dio ya tiene igual derecho puede no puedes dejar donde tenemos siete más

Voz 34 25:31 las Francino son no no son en esta línea hace yo lo justo si lo dejaría ya eh

Voz 5 25:37 pues venga bueno vamos a Youtube

Voz 35 25:38 vamos en clara no

Voz 0522 25:41 concluirla arriba Insalud

Voz 15 25:43 es que les vetaba

Voz 2 25:46 así lo establece que venga vamos

Voz 1509 25:50 Pilar de Francisco buenas tardes qué tal buenas tardes libres muy bien pues hay muchísima expectación en Youtube están los a todos los seguidores esperando con mucha ansia el mensaje el rubios a la nación no se ha filtran titular dedicará salud ir Red Bull para toda así pero hasta que eso llegue que lo contaremos aquí vamos con otras tradiciones fue ejemplo ser solidarios en You Tube ya mucho eso esa tradición de Navidad poner un verano en tu mesa cada vez que hasta ahora claro hasta ahora a los veranos el resto del año nadie quiere quedar con ellos sufren incomprensión bueno esto ya se ha solucionado gracias al canal La Ventana mi mundo de la youtuber Andrea García ella prepara cenas navideñas de ganas

Voz 36 26:29 no es quiero traer el minuto Nochebuena pueda vendrán de yo voy a tener a un par de intuir incluirlas tuvo un disparo vuelan del primer plato y y lo tradicional es la sopa de marisco su web pescado yo y caso omite una sopa de verduras como plato fuerte nada aquí son pimientos rellenos buenísimo último demostré duró tradicional lo que pasaría en esta canción Mi dice Urroz donde su lucha casero y los que no sabéis animada probarlos salimos porque son de en un segundito

Voz 1509 26:58 bueno como Straw Hornillos color prima que el otro Hornillos es mi prima en casa

Voz 5 27:04 la queremos

Voz 1509 27:07 miedo lo que familiar el caso es que ya de gana unos días gano luego tienes que quemar esto la cuesta de enero los verdadera cuesta de enero es subirla para quemar todo lo que has comido en el canal entrena con Sergio peinado propone un reto cuánto tiempo pensáis que se tarda en quemar mil calorías en dulces navideños en polvo en el roscón mil calorías cuántas horas horas

Voz 1 27:26 estas dos fuerza gas bienvenidos a este vídeo el que voy a comer dulces navideños después vamos a ver cuánto tardo en quemarlos polvorones

Voz 37 27:37 el otro oiga Guiza

Voz 1 27:40 no otro tipo plena ni el minutos veintitrés segundos zarpado mil calorías de azúcares llevo cinco minutos he quemado sesenta calorías más ser duro eh explica floristas calorías mil calorías una hora y cuarenta minutos casi una hora el XXXVIII I m treinta y ocho

Voz 1509 28:00 una hora y treinta y ocho origen minuto sí sí sí sí sí proporción da que reflexionar es por qué llega al fin de año y hay que reflexionar también la Gaya hace frío pues ahora bueno aprovechar el tiempo reflexionando vamos a escuchar fiesta del para verdad que ser ha tenido esto la youtubers Silvia Salas hace una reflexión muy popular entre ocho Towers esta

Voz 1628 28:24 hace algo más de un año que me miren en el espejo y me dije algo estás haciendo muy mal y eso que aparentemente estaba en un momento genial consiguiendo un montón de sueños cada vez tenía más trabajo me pasaba los fines de semana grabando los vídeos que algo que me encantaba pero un día me di cuenta de que llevaba dos semanas sin hablar físicamente con nadie creo que el único contacto físico en Getxo Google en dos semanas que era pues el el repartidor de Correos la caja del supermercado y poco más pensar cómo es posible que yo subo a un vídeo a Youtube y en menos de un día lo vean cien mil personas perdió la red esquivó dos semanas sino hablar físicamente con nadie

Voz 1509 29:02 pues es para mirar sólo a veces lo más a lo más alto mira que entiendas el Via además hasta Chile arrasado este año tiene más de setecientos mil suscriptores tiene muchísimo talento ella hace tutor el CF La técnica está deseando tú mismo ya contra la bricolaje decoración sí sí sí la Leroy Merlin está de moda también todo va vamos a escucharlo porque media hora te enseña a diseñar te tu vestido en Nochevieja

Voz 28 29:28 esas ante la que utilizar es un lamé plateado y la primera medida que necesitamos el han sembrado hembras medido así íbamos a recortar este rectángulo midiendo lo bien cotiza desastre vamos a marcar seis centímetros hacia adentro para hacer las del vestido y lo vamos a poner todo el quieres vamos con la máquina de coser aunque como os digo también lo podéis escogiera mano mandan verso gigantesco nosotros el próximo vídeos

Voz 1509 29:52 ya te vestido última Rafa

Voz 38 29:56 lección última reflexión

Voz 1509 29:59 los allá por qué el consumismo es posible a Navidades minimalistas sin consumir el Antiguo Testamento no dice nada más conocer la youtuber Tera fobia con ochenta y un mil suscriptores nos cuenta cómo hace una carta a los Reyes Magos minimalista

Voz 0268 30:13 Julio Iglesias que den más todo apunta a un papel o en una nota de muy o lo que sea en la que cuando se te ocurra una cosa que que quieres comprarte Audi quieres tener o qué quieres gastarte dinero en ella en vez de que el primer impulso sea comprarla que el primero sea apuntala antes de comprar algo también es muy importante haces una serie de preguntas lo necesito lo voy osa es lo que quiero hacer con ese dinero es lo que quiero hacer con ese espacio que va a ocupar eso en caso de que sea una cosa material cuando Tizón una dura hay otra alternativa al llano claro

Voz 1509 30:41 claro así nos lo menos posible otra menor alumbrado y menos aún vago

Voz 5 30:48 cinco y treinta y ocho minutos de la tarde las cuatro y treinta minutos en Canarias

Voz 8 30:51 las hoy muchísimos conductores a los que nunca le han puesto una multa se hacen la misma pregunta porqué a mí

Voz 39 30:57 si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua sea cual sea te lo bajamos llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco veinte a la mutua condiciones en moto a punto es

Voz 30 36:52 ajá

Voz 46 36:59 sí sí en La Ventana en todo porque

Voz 5 37:02 la dio como se nota que afinamos los días que estáis aquí sabíamos sabemos porqué por qué porque los clase de música por cierto lo prometido es deuda dirige este es el Brown pues actriz Paz

Voz 8 37:26 ya

Voz 2 37:31 bueno porque como la herejes del sí sí yo pero me da escucharía a través los seis minutos de este Sex Machine Buero James Brown tiene un documental que lo quiera ver ahora lo han puesto en Un ex Netflix vio colgado es maravilloso porque cuenta no solamente mejor dicho no cuenta su historia personal que es muy morbosa de que era un maltratador y un no sé qué hay que pobrecito vino de una cabaña que cuenta Un poquito de eso sino que habla de su música puramente de cómo hacía su música como la fue inventando sobre la marcha un tipo que no sabía tampoco nada o sea nada para empezar él lo que el empezó a interesar fue que o veía en las en las iglesias el gospel veía el manejo

Voz 1 38:07 que el párroco o como se llame el

Voz 5 38:11 que que dirigía hacer

Voz 2 38:13 Sonia mano y bueno pues el reverendo manejaba el público él alucinaba ya solamente espectáculo pero que escolares con la música le parecía aquello explosivo en lo que yo quería contar es la historia de cómo él llegó a la música tan peculiar que él hacía que es estáis Iker rasgos tiene esa música porque él empezó realmente tocando una música que era

Voz 0622 38:31 de momento la convencional

Voz 47 38:34 sí sí

Voz 48 38:38 eh

Voz 49 38:56 esto era Rickman

Voz 2 38:57 luso sea el blues con ritmo que ya se hacía a finales de los cincuenta y que él adoptó porque estaba en ese ambiente de música negra de hecho resume gracioso porque él no está nada interesan las letras de sus canciones casi no hay letra Le llamaban míster Please please please porque padecía que no sabía dar otra cosa aún aún cazatalentos que lo llamó para grabar un disco en una discográfica lo echaron porque dijeron como tú te puede contar anunció que hace una letra que explique bueno pues fue un grandísimo éxito para lo que voy es que él tocaba música que ya habíamos oído en mucha otra gente en ese momento

Voz 8 39:29 como esta

Voz 2 39:34 los Príncipes

Voz 50 39:35 el ritmo adecuado

Voz 23 39:40 el día sito machacón

Voz 8 39:43 sí me parece para

Voz 2 39:52 a alocado hoy para que veáis que era un músico más por así decirlo cuando comenzó no había inventado todavía nada eran muy gracioso porque él cuando todavía no era nadie él ya era amigo de Little Richard de unos de los fundadores del rock'n'roll de hecho él no era nada conocido James Brown como Little Richard cometió el digamos un error de agenda y se comprometió a dar unos conciertos allí mismo tiempo al que se comprometió a grabar un disco se tuvo que ir a grabar el disco dijeron bueno pues aquí en ponemos de sustitutos sin decir que era James Brown pues al mismísimo James Brown pero diciendo que la Little Richard el modo especial en el que canta Little Richard no es muy diferente al modo en el que grita James Brown en sus canciones él aprendió esa energía en el rock'n'roll aparte de venir del ritmo amplios es una historia bonita pero luego vamos a empezar con lo de porqué su ritmo era tan peculiar a su ritmo le llaman el One Le llaman el Guan porque porque los compases nuevamente que se utiliza en el pop rock son de cuatro por cuatro sedes Un

Voz 51 41:00 dos tres cuatro veces dos tres cuatro puntos normalmente en el jazz en el swing el blues el que está acentuado es el dos mil cuatro Un dos tres cuatro dos tres

Voz 2 41:13 el cuatro entonces lo que inventó fue acentuar el uno pero vamos a comprobar esto del dos y el cuatro con fijaos como los golpes fuertes suenan en el dos y el cuatro yo robo y midiendo

Voz 23 41:24 tres cuatro cuatro dos tres

Voz 1 41:33 cuál es escuchar obedece a la batería la batería

Voz 23 41:37 Lily tan así

Voz 2 41:40 a los golpes fuertes son el dos y el cuatro aquel gano instrumento para darse bien cuenta pero la acentuación que la gente ponían el jazz en el swing en el rock and roll estaban en el dos en el cuatro de los compases de cuatro decidió que se suicidaron en el Guan decía aquí a quién me guarde sea dame el acento siempre en el uno y entonces ahí es donde él decidió que cambiaba el ritmo sea la acentuación fijados como sí que se nota en esta uno de sus primeros

Voz 1 42:05 ritmos funk

Voz 2 42:31 eso es el Guan eso lo el invento realmente dijo poner el acento en en el número uno y les decía a su bajista en el dos el tres y el cuatro que te dé la gana pero que cuando ayer el I hay tienes que estar tú como yo decía a veces de broma que esto es como cuando a un tío le dicen que tiene que ir cada quince días ha fundado el resto de los catorce días lo que te dé la gana el día quince tienes que estar en el juzgado esto era una parte el otro día intenta explicarlo con más ejemplos porque quiero contarles más cosas pero vamos a quedar con eso el Wall

Voz 46 42:56 no era el ritmo de James Brown y luego él

Voz 2 43:00 no tuvo tanta influencia en tanta gente que luego veremos como por ejemplo influyó en Prince pero primero lo bueno es ver cómo él no solamente decía que el ritmo general tenía que apoyarse en el uno sino que cada uno tenía que dar un golpecitos en un sitio

Voz 52 43:15 ya la guitarra como está es tan tan tan tan

Voz 2 43:22 Blanco

Voz 52 43:28 Sara olvida P

Voz 2 43:34 para cada uno en un hueco que no del otro escucharlo instrumentos que nunca coinciden muy lágrimas Race caes bien el metal la batería estará sintió el bajo nuestro eso en funk es distribuir a base de golpecitos cada uno busca el suyo casi nadie coincide con el otro eso mezclado con el Guan eso da el aire también saltarín del funk y estará asunto el pop nunca haría eso el pop buscaría casi siempre dar los golpes en el mismo sitio y luego él hizo eso es lo que digo influirá en muchísimos músicos

Voz 53 44:10 mismo esquema un móvil golpes

Voz 2 44:20 creíble y luego otra cosa que fue aprovechar momentos en los que nunca su pondríamos que se podía tocar osea hay una cosa que los músicos llaman el PAM que son como ratos tontos en los quedándose acordes solamente por ejemplo para dejar hablar al músico esto es la canción normal y de repente se va para ampliar el Vázquez dos acordes para nada viola en parte no pasa nada es lo mismo que hacía dos o tres para nada una especie de compás de espera que ir a llaman bueno pues lo que la colla utilizar en zonas de esas canciones Adecco a mí con esas das trocitos me valdría haría una canción Vanessa da a mí lo que me interesa es el ritmo poca letra y eso es lo que hacía que utilizaba el osea tramos muy pequeños de canción para ir por último volviendo a la influencia a ver si reconoces esta batería la batería no suena esto sólo Spain han caníbales en los ochenta and The man I yo estuve

Voz 54 45:37 escucha la batería tu culpando a sus padres

Voz 2 45:42 bueno pues esto es una canción de James Brown de la que no solamente sacaron el ritmo sino que en ciertos momentos James Brown le pide al batería que separe y que haga uso lo que es uno de los solos de batería más famosos de la historia hay que sonaba así faltan sea más vacante el cama baterista fantasía y esta canción la compuso después de volver de dar un concierto estaban todos Matas en el autobús Inditex venga vamos al hotel y fenómeno chavales al al al estudio que quiero grabar una cosa que le da el batería tocada que vamos a agravar la grabaron casi por casualidad es uno de los grandes

Voz 54 46:23 por qué

Voz 5 46:45 buenísimo buenísimo fantásticos fantástico una segunda parte como el gran hoy tenemos un reto lo sabéis no sí sí sí sí el Desafío Iturriaga

Voz 30 46:55 que hay como quede mejor ya verás me mejoraba

Voz 11 47:04 bueno nos acusan de símbolos del empate infinito cubano

Voz 5 47:11 Carlos verdes lleva cuatro semanas concursando este Zaragoza es funcionario María Muñoz lleva cinco ya es de Ciudad Real pero trabajan en Badajoz es investigadora

Voz 3 47:21 María Carlos buenas tardes hola buenas tardes feliz feliz la vida locos eh oiga feliz Navidad igualmente

Voz 5 47:29 al bueno a ver hoy las preguntas las van a plantear Íñigo y Arman de Pajín os tenéis que elegir entre Pilar de Francisco e Iñaki de la Torre no hay más aislada tu disco no yo no porque me quedo ahí fuera ahí fuera por si acaso al rebote una multa plantado

Voz 1509 47:44 no no vale doble como entre sí sí

Voz 5 47:48 el que venga María erige padrino padrino ya venga muy bien Garrosa queda compilar Pilar Vega empezamos con María

Voz 10 48:01 vale vale yo voy a hacer las preguntas de María Jiménez Carlos las acuerdos

Voz 5 48:05 yo no tengo que hacer todo

Voz 10 48:08 que ya no sepa comodín vale vale

Voz 5 48:11 pero esa incomodidad alguna vez sólo vale pero solamente escucha escucha La Ventana añoran lo de los padrinos diga

Voz 34 48:21 vamos María hoy es veintiséis de diciembre se celebra el Boxing Day que es una fiesta internacional pero en España en España hay dos comunidades autónomas que lo celebran con otro nombre que dos comunidades son hoy es festivo en estas dos comunidades

Voz 3 48:34 nadie unas Catalunya

Voz 5 48:38 la otra trabajos otra no está lejos alejando está de acuerdo

Voz 3 48:42 no podrán el alemán muy cerca pero no convenga no iba sonando

Voz 34 48:47 no puede servir al pueblo

Voz 3 48:49 vale Dios

Voz 34 48:52 segunda pregunta veintiséis de diciembre faltan pocos días para que termine el dos mil diecisiete este año cuántos meses han tenido veintinueve días pero

Voz 3 49:00 móntate todos todos tenido tiene tan mal se la damos por buena doy por bueno venga

Voz 34 49:10 vale tres suponemos que sabes que este año Twitter aumentados los caracteres los mensajes lo sabes no por qué lo han hecho

Voz 5 49:18 absorciones cuestiones y dramáticas por cuestión

Voz 34 49:20 les económicas o por competencia con Facebook

Voz 55 49:24 he por competencia con Facebook

Voz 3 49:26 no por cuestiones

Voz 10 49:29 somáticas María si me consuela yo iba a decir eso se aquí para darle un poquito de ritmos y ya ves estas semanas vamos

Voz 34 49:40 las hemos conocido cuál ha sido el tema que más se ha buscado en Internet sabría es decir cuál es la palabra más buscada todo y tres opciones independencia Cataluña o sexo

Voz 3 49:50 bueno la quizás más buscados estelares pero este año si pues yo ya sexo no

Voz 34 49:58 desgraciadamente no

Voz 0522 50:01 qué les pasa a la gente es Cataluña la sí

Voz 34 50:03 no vamos con lo siguiente hoy es el cumpleaños de Jared Leto que es un actor americano que cumple cuarenta y seis años lleva más de veinte actuando pero sólo ha ganado un Oscar por qué película ganó un Oscar a mejor actor secundario

Voz 3 50:16 ya le dan alguna pista sobre una peli de que si la que participa la tierra con Bárcenas

Voz 6 50:23 con sangre fría

Voz 34 50:26 son tres Pablo la verdad porque sí

Voz 6 50:29 quiero no

Voz 3 50:31 no Bayern club si yo lo bueno no tres

Voz 5 50:39 es que muy las vallas claro bueno vale llevas tres me parece si estoy recuerda pregunta doble cuando tú quieras eh

Voz 34 50:48 oye que difíciles esto es hacer preguntas sin contar sí

Voz 5 50:51 bueno seguimos conlleva listo

Voz 34 50:53 Dante y ex vocalista de un grupo como se llama el grupo de música de ayer el delito se mal CERT se consuma se consuma Ars o One Hundred eh

Voz 3 51:04 estoy muy bien bien renta tres

Voz 34 51:08 dos segundos para amarte de acuerdo hablando de música cuál ha sido la canción más escuchada de dos mil diecisiete esto no es fácil

Voz 5 51:14 claro avanzarán en pista

Voz 3 51:16 la alternativa es pues no ha sido así vales

Voz 34 51:23 dime noble vamos con estas doble de María cuál de estas tres noticias es verdadera Le hemos contado en todo la radio una Cristiano Ronaldo se compra un coche de dos coma cuatro millones de euros segunda descubren que las croquetas pueden salvar el cambio climático tres se celebra por primera vez Miss Mundo en silla de ruedas

Voz 5 51:42 cuál es hay que somos

Voz 4 51:46 eh haber la prima la de las croquetas pues nada de nada

Voz 3 51:50 a lo largo de Cristiano Ronaldo

Voz 34 51:53 no se compra un coche de dos coma cuatro millones de euros a mí me parece es moco descubren que las croquetas pueden salvar el cambio climático o primer certamen de Miss Mundo consigue en silla de ruedas

Voz 3 52:01 que está pero qué tal

Voz 10 52:05 el señor echarle por dos porque en casa para no

Voz 34 52:08 las dos las dos últimas son en honor a tú son un poco la adivinanza no es un árbol tiene bajas no es Ternera tiene lomo que es el libro

Voz 10 52:20 claro yo sí señor estas podía de María

Voz 34 52:25 se abre el telón y aparece un toro con dos e IU una niña junto a él diciendo Toril que te vas a caer Toril que te vasallos

Voz 10 52:32 a ver y al final se cae como se llama la película mítica legendarias de amor aquí se la sabe María

Voz 3 52:41 no me Story

Voz 10 52:45 he trabajado

Voz 5 52:46 miran si no eres haría dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dos

Voz 0522 52:51 el Carlos tu turno va a lanzar ahí venga ver empezamos ya hemos dicho que hoy se celebra el Boxing Day pero de qué país es originario este este este tema la esta celebración de los Estados Unidos Reino Unido o Canadá Reino Unido es correcto

Voz 5 53:13 exactamente no por las voces no puede evitarlo estamos terminando el año el dos mil

Voz 0522 53:22 diecisiete cuántos meses han tenido treinta días son menos cinco meses vale febrero abril junio septiembre y noviembre no no era una respuesta

Voz 10 53:38 muy bien visto la respuesta sabes quién pero ver a ver que qué dices tú

Voz 5 53:43 entonces sea un éxito igual igual igual igual iba a ser es decir cinco verdad

Voz 0522 53:49 hasta ahora los negritos esas respuestas pero creo que tener algo bueno faltan pocos días para que acabe dos mil diecisiete once cuidar pero cuántas horas faltan para que sea dos mil dieciocho si te doy mira te doy tres de margen

Voz 34 54:07 vale es hoy mío

Voz 3 54:13 es de ciento veinte y seis no se haga bien

Voz 0522 54:20 bueno como se acaba el año salen las las listas anuales y la semana pasada se conoció las listas de las contraseñas más usadas vale cuál es la contraseña que más se utiliza así que se pone de contraseña en el ordenador

Voz 3 54:35 a lo mejor peor lo sabe digo yo digo yo no sé no sé hay lo que me lo diga Pilar Bardem como es lo más obvia

Voz 1509 54:43 uno dos tres cuatro cinco seis cifras pese a estos cuatrocientos porque es que le da el acento al cinco seis

Voz 5 54:52 tampoco

Voz 3 54:55 la siguiente doble que no sé lo que será

Voz 0522 54:58 Carlos seguimos con más números hoy también cumple años un actor español se llama Pablo Puyol cuántos años cree que tiene Pablo Puyol Un simpático

Voz 3 55:06 dime dime dime pistas son algunos despistados no darle darle margen uno arriba no te doy si es que no se margen van

Voz 5 55:15 dos en nuestra quinta digamos de mí

Voz 3 55:17 el muro de pero de quinto hablamos a que venga no se vende años que tenemos un buen margen cuál era dos dos

Voz 11 55:31 pero tiene cuarenta y lo es porque tiene vale Pablo Puyol

Voz 56 55:35 yo cine teatro y televisión pero ha sido este último la la televisión el que lo lanzó a la fama hace muchos años con una serie a ver si te acuerdas cuál fue la serie está con la que se dio a conocer Pablo Puyol hombre gira de los bailes un Pascual o algo así

Voz 30 55:49 sí sí sí

Voz 1 55:52 serie favorito de Iñaki de la Torre