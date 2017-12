La Ventana (26/12/2017 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las seis las cinco en Canarias el PSOE reconoce que la propuesta de Miquel Iceta en plena campaña de las catalanas sobre el eventual indulto de los investigados por el proceso pudo de alguna manera afectar al resultado electoral del PSC José Luis Ábalos ha estado hoy en la Serra

Voz 2 00:24 es un elemento que genera una cierta desconfianza que sin duda pues ya había previa una desconfianza sector mantienen ver en pista de la capacidad del PSC para estar claramente alineado en una posición de beligerancia como en ese momento estaba exigiendo entonces lo que era la posición más sensata razonable bueno pues esto esto que es tan racional y loable es verdad que en momentos de combate pues uno tiene que uno tiene muchos partidarios

Voz 0032 00:52 este martes nos deja la afirman Moncloa del acuerdo entre el Gobierno los empresarios y los sindicatos para revalorizar el salario mínimo interprofesional hasta los ochocientos cincuenta euros mensuales para catorce pagas de aquí a dos mil veinte progresivamente un incremento condicionado eso sí al crecimiento económico y al del empleo Unai Sordo comisiones Joan Rosell CEOE Mariano Rajoy

Voz 3 01:12 es el propio Banco Central Europeo el que está recomendando a las economías europeas economías como la española la necesidad de un salto de un incremento en el conjunto de los salarios los salarios como suben pues los salarios suben cuando las empresas van bien cuando las empresas son productivas cuando las empresas son competitivas España es un gran proyecto compartido que mejora con el concurso de todos va a mejorar sin duda gracias este buen acuerdo pensando en los trabajadores con menores salarios

Voz 1510 01:48 buenas tardes y según fuentes judiciales los quince eran culpables atacaron puesto de control en agosto de dos mil trece la península de Sinaí matando a nueve soldados la sentencia fue dictada el trece de noviembre Joe han sido ejecutados ocurre una semana después de que el grupo terrorista Daesh atacara un helicóptero en la península del Sinaí matando a dos personas a lo que el presidente egipcio Al Sisi reaccionó diciendo que había que responder con violencia a la amenaza terrorista este domingo en una redada Varios policías mataron a otras nueve personas sospechosas de pertenecer a una célula terrorista la Federación Internacional de Derechos Humanos ya condenó en dos mil catorce el aumento de la aplicación de la pena de muerte en Egipto pidió su abolición pero en dos mil dieciséis más de doscientos setenta personas fueron condenadas a muerte

Voz 1038 02:28 en el Boxing Day en la Premier el segundo clasificado el Manchester United sólo ha podido empatar a dos ante en el minuto noventa si mañana al Manchester City aventajar y a los de Mourinho en quince puntos en el liderato ha finalizado también el Chelsea dos Brighton cero con goles españoles de Álvaro Morata y Marcos Alonso antes Harry Kane

Voz 4 02:44 superado al Leo Messi como el máximo goleador de dos mil diez

Voz 1038 02:46 siete El delantero el tótem ha marcado tres tantos en la victoria cinco dos alter Sausanto hicieron daño con cincuenta y seis goles marcados

Voz 0622 02:58 el ex consejero delegado de la EMVS Fermín unos ley el apoderado de Khider Alfonso Benavides tienen cita mañana miércoles ante el juez por las supuestas irregularidades cometidas en la venta de dieciocho promociones de vivienda pública a un fondo de inversión en llega a esta decisión tras los recursos de apelación del grupo municipal socialista de la asociación de afectados contra un auto del Juzgado número XXXVIII que ordenó el sobreseimiento provisional

Voz 4 03:24 de la causa Alfonso Ojea según el nuevo auto judía

Voz 0089 03:27 es el recurso incluía el informe de la Cámara de Cuentas donde se concluía que la Empresa Municipal de la Vivienda y el suelo vendió mil ochocientos sesenta pisos sin la existencia de pliego de condiciones y aplicando exclusivamente las reglas del mercado lo hizo dice el juez sin establecimiento previo del valor de mercado que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contrato acción sin estudios otras acciones previas que fijaran dichos valores el juzgado añade que aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces ahora resulta imposible de mantener por lo que ha procedido a reabrir la causa al gobierno de Carmena recae reclamo en noviembre ante el Tribunal de Cuentas a la anterior alcaldesa Ana Botella ya su Junta de Gobierno el reintegro de ciento veintisiete millones de euros por el dinero que el consistorio dejó supuestamente de percibir por la venta de estos inmuebles muy por debajo del valor de mercado

Voz 4 04:16 cerca de tres millones de personas tienen ya

Voz 0622 04:18 la tarjeta de transportes multi puesta en circulación en la Comunidad de Madrid el pasado siete de julio en sustitución de los billetes magnéticos los cuales tendrán que dejar de usarse de forma definitiva a partir del uno de enero cada día se realizan más de ochocientos mil viajes en la Comunidad con este nuevo soporte que utiliza tecnología sin contacto es reutilizable según ha informado este martes el Gobierno regional desde el pasado treinta y uno de octubre Llanos expiden billetes magnéticos en papel y los usuarios que aún tengan en su poder alguno de ellos sólo podrán utilizarlo hasta el XXXI de dice

esta música no está elegido al azar ni muchísimo menos se imaginan un accidente nuclear en España tipo Chernobil lo o Fukushima cómo sería la vida después en la zona afectada cuánta miseria no sólo material sino moral emerge después de una catástrofe así este es el retrato que plantea la zona una de las series del año sin ninguna duda estamos escuchando fragmento de su banda sonora enseguida hablamos con sus creadores en La Ventana de la tele

Voz 16 08:52 vamos con las noticias el Open USA de Themis buena jornada entrenamiento del Sevilla el libro ya ha vuelto a parar el McLaren de Fernando lista de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Cyril con las mejores opiniones las que deja

Voz 1 09:07 vosotros o siga

Voz 6 09:52 la Ventana Carles Francino

las seis y diez las cinco en Canarias vamos a navegar por la historia como cada día hasta ahora hora la ventana aunque más hoy más que navegar casi que el verbo correcto sería volar o intentarlo y sobre todo poner todos los medios para no partirse la crisma tal día como hoy nació el paracaídas

Voz 18 10:17 en La Ventana acontece que el obispo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:33 es una de las ambiciones más ancestrales del hombre ha sido conquistar las alturas y la principal preocupación en caso de conseguirlo es como bajar luego sin partirse la crisma así que mientras unos empeñaban en inventar artilugios para surcar el aire en horizontal otros diseñaba en ingenios para hacerlo en vertical y fue el veintiséis de diciembre de mil setecientos ochenta y tres cuando un francés llamado Luis Sebastián Lennon Humain saltó desde la torre del Observatorio de Montpellier agarrado a un artefacto que le permitió tocar tierra suavemente como era físico hoy poco dado a la poesía

Voz 9 11:09 me llamó a su invento para caídas en francés para chute eh

Voz 1626 11:35 el verbo parar Se ha demostrado muy útil a la hora de poner nombres a las cosas para sol para aguas para choques paracetamol y también sirvió para bautizar al paracaídas con Luis Sebastián no era tonto por eso antes del día de su exhibición con el primer paracaídas oficial de la historia ya había experimentado haciendo volar a perros y ovejas no hay datos esto

Voz 1 11:59 todo de cuántos de ellos murieron en beneficio de la tecnología

Voz 1626 12:03 la idea le vino al inventor después de leer que en algunos países los esclavos para entretenimiento de sus amos eran obligados a saltar desde grandes alturas con una especie de parasol que les permitía llegar más o menos ilesos al sí

Voz 5 12:16 hoy

Voz 1626 12:17 al francés le inspiró la idea y construyó un gran paraguas de unos cuatro metros de diámetro pero con estructura de madera para que la resistencia del aire no pusiera las varillas del revés osea para que no ocurriera lo que ocurre cualquier día de viento con los paraguas de los chinos de tres euros que se te das la vuelta con un soplido en contra de lo que nos pudiera parecer el físico francés no diseño su invento pensando en saltar desde el aire eso ni se le había pasado por la cabeza aunque volar en globo ya era posible los primeros paracaídas Se pensaron en realidad para saltar de los edificios en llamas si alguien está pensando en que Leonardo da Vinci fue el verdadero inventor del paracaídas sí sí fue él porque inventó de todo pero Leonardo sólo lo diseño nunca lo probó y una cosa es hacer un dibujo con un papel y otras cosas uvitas tirarte

pues hay muchísima diferencia por eso es tan importante la fecha y el invento que hoy hemos recordado aquí en La Ventana y ahora La Ventana de la tele

Voz 1 13:30 y yo buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa con un arma en la mano que aseguró que da más miedo un loco que les quede claro

Voz 0313 13:37 para mí me dice que con acarrea

Voz 20 13:40 no el dijera pero aquí la vida

Voz 1 13:42 porque salir en este programa la famosa Kiss Camprodon a ir pero despedimos esquemas Pretty dice con usted como que la Copa lo tengo malo que el pasado de estuve en El Prat tienes que tirar hacia adelante y no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 21 14:10 eh

Voz 0313 14:14 hoy en los estudios de Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes cómo estará muy bien

Voz 4 14:20 viene acompañado de una fíjate

Voz 0313 14:22 los oyentes que no siguen habitualmente saben que hay un servidor discrepamos muy bien además discutimos en algunas cosas tema series por ejemplo no recordaremos el famoso debate sobre Perdidos

Voz 4 14:33 pero creo que si no lo sobrevalorar Ron momento

Voz 0313 14:36 el de discusión entre nosotros no pero pero pero hay veces que discrepamos eso sí sin embargo coincidimos vas una vez hemos puesto como como ejemplo como referencias hasta ahora cuando hablabas de series de culto en España todo el mundo absolutamente todo el mundo coincide en un título crematorio

Voz 5 14:54 lo contaremos aquí un lote

Voz 22 14:56 cualquiera que hago yo ceder terreno a cambio recibieron el porcentaje de los beneficios

Voz 1 15:01 no quiero que mi dinero entre los perfecto

Voz 0313 15:09 la gran serie española sobre la sobre la corrupción adaptado de una novela de de una novela de Rafael Chirbes Premio Ondas por cierto en el año dos mil once bueno Crematorio muy bien forma parte de la historia de la tele pero este año este año sumamos otro título para ser también de culto y de referencia la zona mucho más con

Voz 1 15:35 lo mató con sus manos es lo empezó a comer

Voz 0313 15:45 de excursión esa es la clave tres años después de un efecto entre nuclear en Asturias bueno el accidente con un muerto si todo debió ser terrible pero lo que queda es absolutamente desolador en términos de miseria material de miseria moral rapiña engaños crímenes una maravilla está en Movistar y se puede ver ya enterito porque empezar el veintisiete de octubre pasito a pasito pero ya se puede ver completa y merece mucho la pena esta tarde en La Ventana de la tele sus creadores Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo amigos buenas tardes bienvenidos

Voz 4 16:17 la tarde no es no es

Voz 0313 16:19 el casual ni involuntaria la conexión con crematorio no sólo por la autoría fin que es obvia y es de justicia sino porque creo que también la zona además del

Voz 4 16:28 lo de lo de lo visible de lo que aparece

Voz 0313 16:31 a simple vista Banús es un retrato de la sociedad española a la Sociedad General de eso que dio de la miseria material inmoral yo creo que está en la zona pero de una forma

Voz 4 16:41 brutal sí yo creo que también el hecho de pero quiero decir que es una metáfora dejada a lo mejor también lo es pero vamos me parece claro que si las medidas y lo es no yo creo que nuestra intención era a partir desde el thriller aprovechar un poco lo que era el la tragedia de un accidente nuclear y eso no servía también de fondo para contar las miserias que deja un un accidente o una crisis como también hemos tenido aquí una crisis económica entonces en ese sentido siquiera muy metáfora de la crisis

Voz 23 17:08 a reducir el un el tema de la crisis que puede ser mucho más amplio aplicable un país a una zona más restringida donde se podía ejemplificar de una forma más sencilla pues las cabezas visibles digamos los arquetipos o o lo los que intervienen no quién se beneficia y a quién la paga digamos que todos los elementos estaban sobre la mesa desde podían se podían analizar ese podía explicar de una manera

Voz 0313 17:33 muchos miserables en muy pocos héroes e o casi ninguno eh

Voz 4 17:36 hay héroes eh sí pero pocos ambas cada uno tiene sus razones no pero además está muy bien los héroes porque él no son héroes totales es decir tienen un lado humano

Voz 1510 17:47 lo sombrío que está muy bien reflejado

Voz 4 17:50 estoy de acuerdo con Carles de la metáfora sí que es verdad que la sería un poquito más allá de un accidente nuclear porque toca todos los palos no de de lo que está de lo que vamos de lo que vivimos

Voz 24 18:00 cada día Jorge Hay Alberto

Voz 4 18:06 es el intención no claro y luego todos estos

Voz 25 18:08 es un ángel hay un momento en que uno de los personajes dice todo mal genera un mal necesario no entonces como todo todo el mundo tiene que justificar un poco sus actuaciones

Voz 4 18:19 qué porque si no hay un mal mayor no ir dentro de de toda esa cadena de responsabilidades siempre hay alguien que se eso

Voz 0313 18:25 no lo hiciéramos nosotros eh

Voz 4 18:28 haciendo el concepto de más necesario

Voz 23 18:30 vendido tantas veces Hinault que nos interesaba yo creo que eso es un poco la la Alberto la almendra de la serie y la que explica el lo que queríamos contar con ella no es decir que hay detrás de eso que nos han vendido de de del mal necesario no es que estas cosas hay que hacerlas porque sino pero que más además

Voz 4 18:48 sería que empezasteis hace diez años a pensar cómo cómo vive una serie en cabezas como las vuestras durante una década

Voz 26 18:55 esa años diez años puede ser objeto puede no me lo dijo a mí Jorge porque no me dije eso es absolutamente yo me lo que es doctor en la que una grabadora

Voz 27 19:05 de hecho no se nos pasa que tenemos las ideas ahí iban creciendo solas y en este caso esta idea si es verdad que que que empezó hace diez años

Voz 24 19:14 como una imagen no ir

Voz 25 19:17 y cuando le vamos a desarrollar un poco más justo sucedió a Fukushima

Voz 27 19:21 más con lo cual lo aparcamos lo dejamos allí

Voz 4 19:25 cuando varios años después nos metimos a bucear un poco para ver qué había sido de Fukushima pues nos encontramos con con cosas tremendas que yo creo que merecían la pena bucear y que además se asemejaba en un poco

Voz 27 19:36 yo a la realidad post crisis que habíamos tenido aquí en España

Voz 0313 19:39 bueno habéis mencionó Fukushima ha pasado mucho tiempo efectivamente en vuestra cabeza esta historia un montón de años pero esto es una noticia de ayer de ayer mismo en un boletín debe ser de ayer

Voz 0032 19:49 ya ha empezado la descontaminación en la ciudad japonesa de ABBA es una de las dos que alberga la central nuclear de Fukushima que sufrió el terremoto y el posterior tsunami Sara selva

Voz 1510 19:59 se espera que las personas puedan volver a sus casas en cuatro años en dos mil veintidós once años después del accidente nuclear ya han comenzado los trabajos de limpieza y descontaminación nuclear para eliminar el material radioactivo es parte de un proyecto el Gobierno de Japón aunque la empresa encargada del coste es la compañía responsable de la central la ciudad de uno de los dos municipios la central de Fukushima los dos tuvieron que ser evacuados por completo después del desastre natural el objetivo de este proyecto es que estas zonas puedan ser habitadas de nuevo se ha comenzado a eliminar la capa superior de suelo ya desmantelar decenas de casas e instalaciones públicas ahora fue considerada un área de

Voz 0813 20:31 difícil retorno ninguno de sus habitantes ha podido

Voz 1510 20:33 volver sólo el cuatro por ciento de la ciudad está abierta a visitas

Voz 0313 20:36 pero se ha colado una frase un tanto equívoca en este en este boletín se coló ayer cuando se habla de desastre natural sea el tsunami gente la han sacado esos municipios no por el tsunami sino por lo que ocurrió nada en la central nuclear como pueden imaginarse los oyentes de La Ventana a alguien que se anima a poner en marcha un proyecto de este tipo tendrá que asesorarse tendrá que documentarse porque el tema nuclear lo antinuclear a todos nos suena más o menos tenemos ideas opiniones formadas de aquella manera pero hace falta ir al meollo meollo se llama Raquel Montón responsable ante nuclear de Greenpeace

Voz 4 21:09 hola Raquel buenas tardes hola muy buenas Tarno le pasa por la cabeza cuando aquí los Brother si te dicen que es una idea de cuatro agentes en Asturias

Voz 0416 21:18 pues que están tan locos como yo pensando

Voz 4 21:21 o es que alguien puede contar de hacer vivir

Voz 0416 21:23 en un accidente nuclear no irlo primero que que hablamos bueno primero fue unas conversaciones luego eh Pino Jorge nos conocimos y mi preocupación queda también la la de ellos era no hacer caricaturas libro

Voz 23 21:36 Solaria exageraciones sino que lo que se repite

Voz 0416 21:39 a en la medida que de sus posibilidades fuera fuera regalos embajadas realidad que no hacía no hacía falta eh ni queríamos desde luego Greenpeace no quería colaboren en eso y ellos podrían hacerlo algo que no fuera real y ahí empezó la andadura por el dos mil catorce

Voz 26 21:54 el comité si os conté historias de tiempos del recorrido

Voz 0416 22:00 sí sí ya así fue yo les fui pasando información ellos no sabían todavía que guión iban a escribir con lo cual bueno yo les iba contando cosas mandando los documentos tanto planes de emergencia procedentes del Consejo Superior de perdón el de se hubiera nucleares y bueno información de de diversa índole se fueron construyendo lo que ellos lo que ellos han hecho

Voz 4 22:22 pero hay imágenes esos esos planos aéreos son reales tierra removida con un montón de bolsas

Voz 0313 22:28 otras que parecen muertos pero tierra contaminada con gente con los monos de tal eso lo hemos

Voz 4 22:32 visto en la vida real también es perra si si está sacado un poco de documentales hemos la verdad que hicimos una inmersión tanto en toda la información que Nos que nos facilitó Raquel como en documentales y muchos artículos que caen en Internet claro es verdad Raquel me decía el otro día que que ya había visto cosas en la serie que que quieran exactamente igual que lo que hayas visto en Fukushima no Raquel

Voz 0416 22:53 él si en el dos mil dieciséis Yo estuve en Fukushima haciendo unos trabajos de investigación para Greenpeace también visitando la zona de conociendo esas bolsas de tierra que tienen más o menos un metro cúbico están por todos los lados son cientos de miles hoy leía informes de de de compañeros de de Greenpeace que están pasando esta información porque un accidente nuclear empieza empieza pero no acaba es un continuo son ciento cuarenta y un mil emplazamientos donde hay cientos de miles millones de bolsas de contaminadas que ya que ya por algunas zonas ya han limpiado esas tierras se limpian pero se contaminan también en la serie lo lo explica

Voz 4 23:29 sí claro tú limpias una tierra pero

Voz 0416 23:32 inmediatamente en cuanto llueve en cuanto se mueve eso vuelve a quedar contaminado es una tarea imposible que en el caso de Jaén sólo tiene la finalidad de quitar las ayudas que hay para que la gente pueda retornar pueda retorna no les obliguen a retornar porque allí no quieren retornar nadie

Voz 4 23:46 en las tierras limpio contaminan pero la mierda esa convierte el negocio

Voz 0313 23:49 es que eso también nos conecta con crematorio es una parte sustancial de la

Voz 4 23:53 zona siempre como está

Voz 26 23:56 Juan Echanove entendimiento otra

Voz 4 24:00 hay que ser siempre siempre aparece Endesa sin querer hacer maniqueísmo porque al revés que quisimos jugar si estuviera muy medido para no hacer tampoco malos de opereta

Voz 23 24:12 no nos interesa sobre todo por por ser fieles

Voz 4 24:16 el tiene sus razones igual que las tenía Bertomeu el discurso muy elaborado igual que lo tenía Bertone y si es claramente que nuestros antagonistas en ese sentido heredan de Crematorio Chirbes un poco esa idea de la convicción que tienen es lo que hacen de la cual se aprovechan no pero pero le hubiera encantado la serie Chirbes Löw le hubiera encantado me gustaría pensar seguro de propuestas de seguridad mira que la exigente segurísimo que se seguro que sí hay una cosa es que a mí me ha gustado mucho que también el tema de cómo se cuenta las trabas que te ponen para averiguar cosas que es también me lo comentaba Raquel en la serie está muy bien contada y me me me me costó mucho Carles habitualmente cuando hablas con gente digamos Los

Voz 0313 24:53 que puede contar lo que queríamos saber y no podíamos en el accidente de Vandellòs II de qué haces

Voz 0813 24:58 los claros afortunadamente no fue tan sereno tan

Voz 0313 25:00 grave pero en fin en la cojones eh

Voz 4 25:03 creencias criticable yo creo que sigue siendo igual ir Raquel una cosa que que qué le había parecido muy coherente la serie porque es verdad que las trabas siguen siendo las mismas no Raquel Jorge

Voz 0416 25:14 de hecho si nos ponemos a fijar en no quiero pensar que tampoco ellos pero la compañía propietaria en Fukushima Tepco la compañía propietaria la operadora no reconoce creo que había un accidente nuclear sino recuerdo mal la primer comunicado fue en junio reconociendo que el once de marzo había explotado del primer reactor el reactor uno a las pocas horas no fue hasta junio esto es sólo una muestra de las trabas de la dificultad de reconocer las cosas que ocurren y esto pasa en en en cualquier tipo de accidente pero especialmente lo involucrado con la energía nuclear es

Voz 4 25:49 el desastre económico que eso supone no sí bueno el tema de las naciones seamos lo que nos enteramos es que simplemente la repercusión que tiene el accidente de Fukushima ahora mismo no recuerdo el dato pero era como como el ochenta por ciento del PIB español la brutalidad sea imaginamos aquí lo que pasó con Bankia pues si tuviésemos un accidente nuclear sería vamos increíble no puedo parecidos otro tipo radiación pero oye Alberto por el porqué un accidente nuclear cómo cómo cómo se os ocurre esto podría ser pues póngase mucho

Voz 27 26:21 a mí también a un terremoto o un atentado a la verdad que en la primera imagen con la que empezamos esta no salió un poco de

Voz 4 26:31 la película es tal que no teníamos esa imagen de un personaje cruzado

Voz 0313 26:34 es tal cuenta para para que esto no es una

Voz 27 26:37 película de cosas de Tarkovski

Voz 4 26:40 es es un personaje es tal que es el guía no entonces ellos entran en una zona que supuestamente está contaminada e iba a llevan de una película muy lenta muy tranquilo muy muy muy atmosférica hay toda la naturaleza que es bellísima está contaminada no hoy ellos

Voz 0313 26:56 todo el peligro es cruzar esa naturaleza no

Voz 4 26:59 entonces nos pareció una idea muy interesante no simplemente cambiando el marco de referencia dijimos Jo imagínate que haya un accidente nuclear simplemente y además teníamos las imágenes de Chernóbil que la verdad que tienen una fuerza

Voz 0313 27:10 y brutal no cuando entró

Voz 4 27:12 mentales de gente que todavía pasea por esos campos hice oyen los pájaros carpinteros ir son terroríficos ese sonido ese silencio y a partir de

Voz 27 27:22 la idea empezamos a buscarnos gusto la la idea de de de poder contar

Voz 4 27:28 qué pasa no después de un accidente nuclear no tanto el accidente

Voz 27 27:31 Seat sino las vidas que deja no y a partir de ahí empezamos a andar ahí

Voz 4 27:37 lo paramos claro cuando cuando pasó lo de Fukushima

Voz 23 27:39 desde Chernóbil por ejemplo es una novela que nos nos inspiró muchas cosas y que y que nos metió en todo ese ambiente de la tragedia pero además de una tragedia que tiene que hacer una connotación no diría sobrenatural pero es un enemigo invisible

Voz 4 27:53 esta muchas cosas y además además precisamente lo dice Alberto

Voz 23 27:56 en otro edificio noble que bonito es la contradicción de la naturaleza de la belleza exuberante de lo que estás viendo delante y que y que además sea peligroso no es verdad que muchos actores

Voz 4 28:06 daban esta esta obra de de de la periodista rusa como fuente de inspiración Alba a la una de las protagonistas yo quería saber una cosa vosotros ya estamos empezando a hablar de los Sánchez Cabezudo como hablamos de los Coen

Voz 26 28:20 mira dijo ella con

Voz 4 28:23 no universo propio en un universo propio con lo lograría de series así como muy muy muy sombrías también como la vuestra ustedes de pequeños que comía a las ahora capaces de en dos series marcar la pauta el Texas como loco e muy felices eh también hay que decirlo no eso sí eso es verdad la gente se cree que igual son personajes así un poco sórdidos Carlos pero no

Voz 23 28:47 no no son son chavales simpático no lo sé hacemos las series basadas en las cosas que vemos y nos gusta no es verdad que que nos Nos tira digamos la parte más crítica de lo que hacemos y quizá eso es no es tan complaciente y signos ya va a nos lleva a terrenos más oscuro Si a intentar ser lo más incisivos que Podemos en las cosas que contamos pero bueno yo que es es una cuestión de gustos y los los Coen Nos apasionan

Voz 4 29:14 Palmira bueno sabéis que vuestro

Voz 23 29:16 los digamos compañeros de fatiga

Voz 4 29:19 las dicen bueno ya pero es que han tenido mucho dinero para hacerlas

Voz 26 29:28 como dice anda enseña también lo habría hecho bueno pues me parece fenomenal

Voz 4 29:33 pero no se está muy bien en el año yo lo digo como al yo yo yo yo valeroso es decir si bueno no sé yo te aseguro que es que yo creo que luz

Voz 23 29:45 más de lo que hay también teme es decir se puso mucho dinero por supuesto se cubrió nosotros hemos intentado sacarle la mayor visibilidad a todo lo que se nos ha dado es decir

Voz 28 29:55 hemos intentado utilizar cada céntimo

Voz 23 29:58 para el espectador y para que luzcan la pantalla para

Voz 28 30:01 Nos obsesionaba mucho el paisaje

Voz 4 30:03 soy de cosas que nosotros nos gusta de Sintel

Voz 25 30:05 el cuando llegamos a rodaje tener un poco la batalla ganada con lo cual en mandamos

Voz 27 30:09 con localizador que estuvo seis meses viviendo allí en Asturias esos seis meses se fue eso es lo que se tarda en rodar una

Voz 4 30:17 al uso el inglés ingleses claro claro por eso porque sólo nosotros que sentar mente digo Mariola que lleve yo vivo muchos años también trabajando con presupuestos mucho menos ahí quería que era gallego y ahí seguía

Voz 23 30:32 durante todo el partido a todo lo que se nos da que siempre siempre a uno le parece poco hacer mejor más dinero Carles nunca la hace

Voz 4 30:40 soy siempre yo Vega vosotros habéis hecho series

Voz 27 30:43 de pierda

Voz 4 30:45 no lo digno yo no pasaría nada no no yo ahora tenemos cadáveres en el armario bueno Carles no pero hay otras cosas que me ando yo estoy tu silencio

Voz 26 30:55 pero a este Carles no te silencio atronador no no no yo

Voz 4 31:02 aquí Raquel tampoco esto

Voz 26 31:04 no no no no lo tengo

Voz 23 31:09 qué decir además porque yo he estado muchos años la mayor el tiempo que he estado trabajando ha sido con bambú como director controlando muchas cosas y aprendido de cada una de las series que hecho de hecho yo creo que en el Crematorio ni la zona tendrían sentido sin esas series porque aprendimos a rodar mucho también muy rápido parte del equipo por ejemplo que vino a rodar la zona y el director de fotografía y Dani Sosa por ejemplo empezó conmigo en Bambú y la forma en que se rodó desaparecida por ejemplo que rodamos sería imposible

Voz 4 31:41 como era de Hispania que era aquello sí que era una serie de romanos la hacíamos con lo que pudimos y se sacó un partido que se pudo aprendimos muchísimo entonces la zona es deudora de esas series porque es lo de menos en enseñó anudado de la zona

Voz 0313 31:55 deje de ver las zonas una película

Voz 4 31:58 a me ser puedes ver cómo muchas hasta ahora

Voz 0313 32:01 son cine si acaso poder verlo en la tele

Voz 4 32:04 perfecto pero la zona en fin yo recomiendo también

Voz 0313 32:07 lo posible que se vea prácticamente el tirón gente

Voz 4 32:09 porque es una película no sólo a nivel de actores pues el cásting es espectacular lo de Eduard Fernández ya no tienen nada

Voz 26 32:17 alguna rabia que te lo he dicho pero él no está al nivel que es desmesurado

Voz 27 32:28 claro que sí desde que empezamos el el proyecto la verdad que se juntaran como una piña y yo creo que se nota no cuando cuando los actores

Voz 0416 32:36 sí

Voz 27 32:36 qué sienten que el proyecto también es

Voz 25 32:39 cuyo y lo dan todo y además había un compañerismo y ayudaba

Voz 27 32:43 yo creo que que eso se refleja un poco en la pantalla no es verdad que ellos además

Voz 23 32:49 cómo iban por tramas también pues

Voz 4 32:51 pero los liquidadores hicieron una una especie de Grupo salvaje

Voz 25 32:58 y si hubo hubo entre todos general entre todos pero es verdad que la serie va reuniendo por tramas no debe iba reuniendo grupos de personajes por tramas

Voz 0416 33:07 la este con Carles eh si tienes una tarde libre siéntate delante de la tele Pirate lo que sales en fin

Voz 4 33:15 mejor eso una peli larga eso sí

Voz 0313 33:19 siete horas hay que tiene que tener

Voz 27 33:21 es que que sabe y se ve muy bien del o a varios tirones no porque yo creo que que la serie intenta presentar ese universo no la película es un road movie una road movie de de una investigación pero la esa road movie lo que nos permite es descubrir todo ese universo bueno perdón Movies seguirá no

Voz 26 33:39 es nuestra intención de la claro por lo cual una cara

Voz 4 33:43 no estamos en ello estamos en algo no está en fin con Verdasco en ibérico

Voz 26 33:50 a esta de muestra que es verdad es que es a toda suerte Carles adiós adiós adiós

Voz 29 33:59 eh

Voz 22 40:00 lo he exista

Voz 0313 40:27 Lozano buenas tardes qué tal buenas tardes feliz Navidad y también oír este espacio dedicado a la filosofía vamos a hablar a ver vamos a hablar de la realidad de la de la tangible de la intangible de la física de la que tocamos ID la virtual que seguramente imaginamos es que si en realidad a la que se tampoco de filosofía la pregunta más básica de hechos preguntarse por la realidad puesto narra para cambiar las refutar la interpretarla pero la pregunta hoy en este mundo en dos mil diecisiete y acabando sería todas las realidades que conocemos y tocamos tienen el mismo interés filosófico o depende todas las realidades

Voz 0813 41:03 bueno la realidad en general siempre ha tenido interés

Voz 4 41:05 estoy sola Arico de hecho la metafísica Cage ocupa

Voz 0813 41:08 de todo eso no de los componentes de la naturaleza de la realidad lo que sí distintivo de esta época es que han surgido nuevas realidades yo creo que también la filosofía vamos creo no la filosofía se está ocupando de ellas porque la realidad eres

Voz 4 41:22 espacio de la realidad Baltasar

Voz 0813 41:24 al de esas zonas fronterizas entre la realidad y la irrealidad que surgen ahora hay que generan relaciones distintas entre las personas y sensaciones distintas de lo que es la realidad yo creo que sí que es muy duro

Voz 4 41:36 gente que vayamos son puntos de partida a ver si si ordenados la conversación si realidad virtual frente a ciberespacio como cómo definimos las dos realidades saber por dónde pues yo creo que empezando por empezando por el diccionario que es lo suyo y la filosofía siempre aclara los conceptos

Voz 0813 41:50 pero la el diccionario de la Academia define realidad virtual de esta forma dice representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático queda la sensación de su existencia real es decir son las imágenes recreadas por ordenador y esto es lo interesante que da la sensación de que existe realmente al diccionario de la Academia se le escapó un matiz que yo creo que es importante que otros diccionarios recogen que es que no que no tiene realidad física que la realidad virtual no tiene el elemento físico de creación de imágenes por ordenador pero le falta ese elemento físico sin embargo sí que se puede interactuar con esa realidad con elementos físicos por ejemplo cuando uno se sienta yo lo hice en Dubai en el circuito de Fórmula uno en un simulador de de coches de Fórmula uno a ti te ponen ante una pantalla que genera esas imágenes pero tú tienes unos mandos que coges está sentado en un sillón que es físico y que real entonces ya se empieza a producir una interacción entre una realidad virtual generada por ordenador y una realidad física que son los mandos que tú que tú a garras no hizo frente a eso el ciberespacio es un lugar es decir en el ciberespacio y todos entendemos que cuando entramos en Twitter por ejemplo entramos en un lugar un lugar que no es físico pero sí es un espacio no es una mera recreación de imágenes no entonces ahí ya empezamos a distinguir yo creo que habría que dejar el término realidad virtual pues esto para los videojuegos para los simulador eso como aquellos programas que había lo de Second Life tal

Voz 0313 43:19 Second Life ahora hace exactamente diez años te lo digo porque lo lo viví lo sufrí entre comillas con Fernando Berlín si la radio ese tiempo es un experimento son las diez dos minutos de la mañana a las nueve y diez en Canarias la historia de la radio española en este instante un nuevo paso y me dicen que además con enorme potencial es la posibilidad lo recordamos de una segunda vida en un mundo en el que tú creas tus propios personajes o avatares que es como se llaman en esta nueva realidad así que la radio española ya los tiene porque a la vez que les estamos hablando en nuestro mundo en la Cadena SER de toda la vida nuestros avatares lo hace

Voz 41 43:58 con este con la familia

Voz 0313 44:06 yo es algo que nunca acabe de entender del todo yo tampoco de hecho un poquito más adelante en este momento estamos viendo el escenario donde se está produciendo esa emisión hay un personaje un avatar que es como se conocen a los personajes de Carlos Francino que está asentado que se llame Carlos Carles Francis lo estoy viendo una actitud compungida de además yo esto lo puedo corregir o no yo lo contemplaba con con con un poquito de Fernando Franco estaba entusiasmado luego es verdad que el blog de Second Life no sólo de moda así pero pero fue un amago de lo que de alguna

Voz 0813 44:40 cosas que vendrían después cero como catalogamos todos esto es pues eso es lo que es un sociólogo de él si se dedica mucho a ver analizar las consecuencias culturales y sociales de la tecnología él señaló una distinción fundamental que es la realidad creada por el orden por como es el caso de ese con o de un videojuego la realidad mediada por el ordenador Josep cuando yo le mando alguien un whatsapp o pongo un Twitter un tuit o o por ejemplo cuando alguien entra en una página de citas por internet está entrando en un espacio y la relación que establece con la persona que conoce esta mediada por el ordenador pero la pero las relaciones real con las limitaciones que tiene una relación virtual en este caso porque no se conocen físicamente pero la relación existe en la realidad mientras que en la realidad virtual todo lo que se recrea es es la sensación de lo real

Voz 0313 45:33 bueno además los estudios ya que los ha sacado a colación demuestran otra cosa enlaza también con lo que comentabas hace momento que la experiencia física de tocar de estar ahí de desde de sentir es pues es muy intensa que la experiencia remota se diluye se difumina es mucho más tenue no en un ejemplo la guerra no es lo mismo en fin le voy a contar así matar a cuchillo o ETA parara a alguien que tienes muy cerquita

Voz 4 46:01 que lanzara una bomba desde un avión donde solo

Voz 0313 46:04 motivo un dron en una pantalla no nos lo mismo vaciar de Rambo para entenderlo

Voz 42 46:08 incluso el que marca nos lo mismo esto

Voz 4 46:20 no es lo mismo

Voz 0313 46:22 que ser el piloto de Lage

Voz 43 46:24 he elegido ir un puente concurrido en el centro de Hiroshima podíamos ver el puente El puente de Hiroshima el lugar enemigo que habíamos estudiado una y otra vez y lo podíamos partes del la avión cuando los habitantes de Hiroshima acudían a su trabajo el coronel Tíbet dio la orden que marcó el comienzo de la era atómica vi caer la bomba desde su arriban desde el mío la vi claramente y me dice a mí mismo

Voz 1 46:46 no lo para mal demasiado

Voz 5 46:51 eh

Voz 0313 46:59 con rarito acabábamos de la zona de esta serie basada en una actitud de pelear y recordamos Fukushima y otra vez claro pero la experiencia es muy distintas pero fíjate y sensaciones muy distinción

Voz 0813 47:08 de lo lo que supone la era atómica lo que supone respecto a la a no ser capaces de imaginarnos las consecuencias de nuestros actos porque es muy difícil imaginar de matar a cien mil personas ahora todavía se ha sofisticado son mucho más porque el el militar que está en una base de drones en Alabama como si tuvieron videojuegos y sido extorero pero él maneja los mandos tal y a la persona que mata donde sea que puede ser a diez mil kilómetros Distancia el asesino esto es real y entonces esta distancia este no esta falta de contacto físico realmente hace que nuestros frenos morales sean mucho menores y esto ocurre en la guerra pero ocurre es que el de la que hemos hablado muchas veces cuenta un caso ella también ha investigado mucho sobre estos temas de la tecnología y las relaciones humanas y ella cuenta una investigación en un instituto en la que había una alumna Ana que se enfadó mucho con otro con Luis da igual el motivo para no tenernos mucho y entonces se daba la circunstancia de que el padre de Luis se había suicidado un año antes y ella tan enfadada como estaba con Luis va ponen Facebook ojalá Luis acabe como su padre entonces claro el director del Instituto la llama a capítulo indignado y le cómo se te ha ocurrido escribir es hoy dice bueno es que sólo era en Facebook es es como como una realidad amortiguada no sin embargo el daño que se causa es real porque sabemos de muchos casos de acoso escolar a través de redes etcétera en los que el sufrimiento de la víctima es real

Voz 44 48:37 he visto tu página ayer visto un comentario en el que llamadas Torra alguien como es ahora me Stephen publica algo en Internet deja de ser privado y lo ve todo el mundo y sabes mis normas no puedes ofender o insultar a la gente por Internet cuando me lo hacen a mí que se que es horrible pero no es excusa para ofender a nadie

Voz 0813 48:54 por Internet

Voz 0313 49:15 matice Irene que tienen que ver si tiene que

Voz 9 49:18 era algo las realidades virtuales

Voz 0313 49:20 es el ciberespacio con la ficción

Voz 0813 49:23 imaginas imaginar no si tiene alguna

Voz 0313 49:25 en algún punto en común podría aún fronterizos

Voz 0813 49:29 tienen cosas en común podríamos pensar bueno pues una realidad virtual pues esto que acabamos de Second Life si no es real del todo se parecerá a la ficción ir efectivamente en realidad al ser humano desde que existe sobre la tierra está creando realidades alternativas no en la ficción las novelas la la religión es incluso lo podríamos encuadrar a nuestra mente simbólica siempre busca incluso las drogas los paraísos artificiales que decía Baudelaire siempre busca realidades alternativas menos dolorosas porque la la vida real muchas veces es muy dura y es muy difícil de aceptar Ari de encontrarle sentido no décimos bueno hice parece esta realidad virtual a otras que culturalmente ha sido importantes como la afición ir vemos que hay al menos dos diferencias muy importantes en una novela uno es espectador y es verdad que tú vives otras vidas en lo que decía Unamuno no leer leer vivir las vidas que otros soñaron ir cuando un escritor es muy bueno dices oye es que me transporta es que tengo la sensación de haber estado en la Inglaterra del siglo XVI no hay ese ese sentido de de vivir otra realidad paralela pero tú lo vives como espectador mientras que en la realidad virtual tú eres actor porque tú vas tomando decisiones en un videojuego pues me acerco hasta persona mató a esta otra en fin dependiendo de lo que sea entonces tú eres actor por lo tanto no es igual que la ficción en ese sentido hay otra diferencia importante que es el consenso un novelista que escribió una novela muy muy crucial en todo este tema de las realidades virtuales y el ciberespacio William Gibson decía que el Iber Espacio es una alucinación consensuada que experimentamos millones de personas en distintas partes del Brondby porque es verdad no existe pero todos lo lo vivimos como si existiera todos con estamos en el consenso de que ese espacio aunque sea virtual existe y sin embargo en una novela también te habrá ocurrido muchas veces que te dices oye pues el personaje tal letal novela hay que ver qué cara más triste tenía ano pues yo no me lo había imaginado con cara triste porque el tu imaginación es individual y cada uno recrea la ficción en su imaginación con su con supone pone su propia aparte de creación

Voz 0313 51:31 pues bien ese tema de hoy yo creo que es tan interesante y tan complejo al mismo tiempo que Bono creo que nos puede aportar también algo de luz saber cómo piensan los oyentes las personas unas cuantas elegidas así

Voz 4 51:42 poquito al azar Alejandro Martínez ha hecho el ejercicio

Voz 0313 51:45 y el resultado es el resulta curiosa

Voz 0813 51:48 pues

Voz 5 51:53 te explicaré por qué estamos aquí es porque está arrestando aunque no lo puedes explicar pero lo perciben