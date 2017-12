La Ventana (26/12/2017 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el día

son las siete las seis en Canarias Unidos Podemos y PNV critican que el Ministerio del Interior les excluya de la reunión del pacto anti yihadista de mañana al ser obseso

Voz 3 00:20 Paradores no firmantes del acuerdo dicen que

Voz 0032 00:23 algunas discrepancias sobre sus medidas penales podemos a un así va a pedir que al menos se les informe de la hora y el lugar algo que desde el PP tampoco entienden Rafael Mayoral Rafael Hernando

Voz 4 00:33 tenemos toda la intención de hacerlo vamos a ver no creemos que haya ninguna ninguna razón por la cual se pueda intentar impedir que nosotros participamos de esa reunión pero quizás la pregunta hay que hacérsela a los otros actores si tienen algún problema porque si no qué qué qué diferencia hay entre sí he observado sean Teo firmante pues Mourning eh esto es lógico implica un compromiso y por lo tanto como lo de mañana es una reunión de trabajo me parece muy bien que no se convoque a las fuerzas que son observadora

Voz 0032 01:04 el PNV directamente ha dicho que no va a acudir en la reunión entre otras cosas el ministro va a aportar novedades sobre la investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils Zoido que hoy se ha reunido con la Policía Nacional y la Guardia Civil que vienen reclamando la equiparación salarial con otros cuerpos autonómicos la dificultad según el ministerio es encontrar baremos adecuados los representantes de los cuerpos han salido satisfechos de ese encuentro del que han sacado un compromiso firme para concretar la cifra el dieciséis de enero Alberto Moya hay José Antonio Calleja portavoces

Voz 5 01:32 nosotros entendemos que si se va a producir por una razón sobre todo porque la cocina cambio doy nos lo dicho a nosotros en una reunión que veníamos pidiendo desde este dieciocho de septiembre es que sí que en los próximos tres años va a haber equiparación salarial la consejera de Hacienda

Voz 0032 01:48 de la Junta de Andalucía ha respondido a la carta que hoy ha enviado Hacienda a diez comunidades autónomas en las que les exige más ajustes para cerrar dos mil diecisiete dentro del objetivo de déficit marcado por el Ejecutivo en el dos coma uno por ciento dice María Jesús Montero que les están imputando un gasto que a ellos no les corresponde

Voz 6 02:04 en primer lugar estamos siguiendo escrupulosamente el Plan de Equilibrio aprobado por el Gobierno de España por el Consejo de Política Fiscal y que por tanto las reglas fiscales caí contemplaban se están siguiendo escrupulosamente ido que no sabemos el porqué se nos otorga una cantidad u otra no conoce temo por qué se dice que Andalucía se va al dos con ocho probablemente porque no están imputando una parte del gas túnel del Gobierno de España que no nos corresponde

Voz 1038 02:31 deportes José Palacio buenas tardes buenas tardes a falta de fútbol en España movimiento las oficinas de los clubes y sobretodo los banquillos Paco Jémez ya están Las Palmas donde mañana va a ser presentado como nuevo técnico de la Unión Deportiva el colista de la Primera División el Sevilla continúa buscando entrenador tras la destitución de Eduardo Berizzo la semana pasada dos italianos entre los candidatos Vincent igual y aunque no no se descarta aún la opción de Javi Gracia sí que fútbol en la Premier Boxing Day con protagonismo para Harry Kane que ha superado a Leo Messi como máximo goleador de dos mil diecisiete hat trick del delantero el Tottenham suma cincuenta y seis goles iba taxi un récord que ostentaba desde dos mil diez Cristiano Ronaldo y el propio Messi además empate a dos del Manchester United Leele aleja del liderato goles españoles de Álvaro Morata y Marcos Alonso la victoria del Chelsea dos cero ante el Brighton en juego tenemos de en el minuto treinta y dos el Liverpool uno son Si cero gol de Philippe Coutinho Jean página polideportiva gran detalle de Jorge Martínez Aspar que barre nombrar a su equipo del Mundial de motociclismo como el nieto Tim gracias Palacio la información siguen la venta

Voz 5 03:32 Carolina S

Voz 2 03:35 servicios informativos La Ventana última hora

Voz 7 03:45 lo hemos visto

Voz 8 03:54 con estos Flo una o dos

Voz 7 04:07 dura

Voz 8 04:09 señor mío que se enfrenta ahora a pradera me diga grité no retro Serra fue un duro todo E l

Voz 0313 05:00 este año ya terminadas diecisiete se han cumplido setenta y cinco años de la muerte de Miguel Hernández y recuerdo que una ventana que abrimos hace ya algún tiempo en Granada no sirvió para descubrir que la Diputación de Jaén que es la entidad que conserva el legado del poeta había sido publicar y acaba de presentarse un disco homenaje a Miguel Hernández un tributo musical titulado El canto que no cesa agrupando un montón de voces conocidas que no hayan metido todavía en este en este terreno no hoy desde Sole Giménez ha José Mercé pasando por Víctor Manuel Serrato o Miguel Ríos al que estamos escuchando con con este con dos años dos flores al que Benjamín Prado ha puesto cara de sorpresa porque de Harbin buenas tardes tardes

Voz 9 05:43 no todo el mundo sabe que Miguel Hernández es el letrista Joan Manuel Serrat imputaron han venido aquí a Miguel que le pegaba poco pero pero lo hace de conoce como todo lo que hace

Voz 0313 05:53 adiós a vendedor canta mejor si con los años Miguel los grandes cantara mal pero verdad Santa mejor no

Voz 9 06:00 el le pasan dos cosas extraordinarias cuánto cuánto más años tiene mejor canta muy desde que se ha retirado nueve fracturar

Voz 0313 06:10 Javier Sagarna director de colegio pero buenas tardes hola qué tal día haré rolletes eh de La Ventana no nos hemos vuelto locos y nos hemos despistado ayer era de navidad era día festivo nuestra final mensual del concurso sesenta dejemos hombre no vamos a decirles a los pobres finalistas que estén pendientes en la tarde de Navidad a esa hora vamos al martes y al martes pasado así que haya vamos

Voz 11 06:37 en Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 07:00 finalistas a quienes ya saludamos José Ignacio domingo tiene cincuenta años es de Zaragoza es el gerente de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias Don José Ignacio buenas tardes qué tal buenas tardes cómo estás igualmente para todo el cual José Ignacio además lleva un montón de tiempos que viendo el concurso porque no es lo ha dicho y es finalista mensual por vez primera esa sino hacer y ha dicho un pajarito que estás leyendo Crematorio

Voz 0311 07:24 sí efectivamente estoy con ella de una novela que tenía pendiente de hace hace algún tiempo oí y bueno pues ya a mí me me he metido con ella

Voz 0313 07:31 pues llevaba otras de Rafa Chirbes y nuevas has leído porque nunca fallas un escritor extraordinario pues fíjate que hace un ratito hemos tenido aquí en La Ventana de la tele a los hermanos Sánchez Cabezudo si estoy escuchando que los responsables de Crematorio de la serie que fue una maravilla de la zona triunfan otra vez José Ignacio que tengas muchísima suerte amigo muy bien muchas gracias Carlos Isidro Fernández treinta y ocho años

Voz 1038 07:50 los de Castellón trabajo como administrativo en el asunto

Voz 0313 07:52 viento de Villarreal Carlos Carlos Isidro descompuesto no Carlos buenas tardes

Voz 12 07:57 hola buenas tardes sí es es compuesto es sabio

Voz 0313 08:01 pues carros Isidro buenas tardes bienvenido tú también enviar desde hace un montón de tiempo no

Voz 12 08:05 si hace siete años pero hacía ya bastantes yo alguna vez sabias estar en una final mensual no todavía no no no no nunca tal vez árabes también

Voz 0313 08:26 Atwood tendió lazos de Bagdad que que tengan mucha suerte amigo irá tercera finalista Victoria de la fuente de Zaragoza también sesenta y nueve años aunque vive en Madrid es jubilada ha trabajado en el Banco de España como administrativa Victoria buenas tardes

Voz 0311 08:43 a la familia Victoria también es

Voz 0313 08:45 esta por vez primera de finalista mensual iremos también varias temporadas no enviando relatos yo creo

Voz 0311 08:51 sí lo que pasa es que un intermitente pasa es es enviar por envío si se da ocurre la idea lo envíos y tengo tiempo pero vamos he mandado varias veces

Voz 0313 09:00 cuando se te ocurren las ideas normalmente

Voz 0311 09:02 depende de la frases es una frase que me gusta pues le doy un poco vueltas y a veces sale y a veces no

Voz 0313 09:10 y si no te gusta lo intentas directamente siempre la primera espero no fue Victoria que tenga mucha suerte gracias venga vamos a dar lectura al relato

Voz 13 09:20 si votamos le encanta eso de que el de que diga siempre la profesión de los de los concursantes porque es que demuestra que se que es difícil ser escritor sin ser además otra cosa siendo cualquier cosa se puede ser también Scream

Voz 0313 09:32 Toro eso es muy bonito que bonito efectivamente venga vamos a leer el primero el de José Ignacio domingo se titula llave perdida

Voz 11 09:42 no pudo seguir adelante sin ella

Voz 14 09:43 la estantería se tambaleaba lo había intentado con un destornillador con otro de estrella con un cuchillo ya está con unas viejas tijeras pero nada servía faltaba la llave precisa para ajustar todos esos tornillos que ahora brillaban solitarios sobre el parque la buscó por todo el salón entre los embalajes pero no aparecía es fácil de montar habría dicho su esposa se hubieran comprado esa estantería juntos la pateó en compaginado las Balda se derrumbaron en unos

Voz 0867 10:10 trueno que no interrumpió el sueño de ningún

Voz 14 10:13 un bebé un silencio recién alquilado Le confirmo que tardarían encontrar la llave que necesitaba eh

Voz 0313 10:23 la frase del silencio recién alquilado y que viene justo después del día con el listón alto no Hamid la verdad es que me parece que era primer punto

Voz 5 10:35 es un ejemplo de cómo llevar los con los unos a otros a otro lugar no

Voz 0313 10:38 podía seguir adelante sin ella parece que nos llevaba a un lugar muy evidente cómo ha conseguido José Ignacio I escapársele piropos que viene Diego Armando lo que parece que es simplemente montar una estantería acaba siendo tratar de remontar una vida por decirlo de alguna manera no como se ve ese vacío ese silencio y esa estantería que al final significa tantas cosas siendo al final simplemente un maldito mueble de Ikea y vamos con el segundo el de Carlos Isidro Fernández lleva por título algo en la vida

Voz 15 11:09 que hoy se va a encontrar la llave que necesitaba su padre todas parecían iguales la diez once doce trece catorce quince siempre igual al menos ahora no les juzgaba como cuando era niño esperaba pacientemente a que rebuscar en la caja de herramientas de pequeño Le de Fiat que nunca llegaría nada en la vida y ahora mientras

Voz 16 11:33 sujetaba la escalera no dejaba de alabar

Voz 15 11:36 pues aquí donde lo ven muy chicos abogado hable inglés es un hacha con los ordenadores como esperando que alguno de sus clientes le contratara acabado el trabajo volvían a casa en silenció su padre también le dejaba conducir la furgoneta

Voz 17 11:51 les

Voz 15 11:52 ahora

Voz 0313 11:55 es alto entre entre la expectativa del padre creo exige todos los dice que no va ser nada en la vida pero hay escuchamos todo diciendo esperando que sí lo no cuando al final el chaval lo es y ese silencio del qué más puedo hacer no

Voz 18 12:08 dejarle conducir la furgoneta si algún gesto final la verdad es que es muy útil y muy muy triste muy triste más triste es que el cristianismo

Voz 0313 12:16 vamos con el tercero el de Victoria de la Fuente se titula Padre permisivo

Voz 14 12:24 su padre también le dejaba conducir la furgoneta arreglarla cerca bajar los sábados al cine del pueblo ir al bosque a coger leña hay piñas para encender la chimenea esta Navidad le permitió pone él solo las luces del árbol lo único que le tenía prohibido desde

Voz 11 12:40 su madre los abandonó para irse con otro era bucear en el lago que había al lado de la casa

Voz 19 12:48 de ese es el la no porque

Voz 0313 12:51 ante vamos viendo esa ese padre permisivos demasiado permisivo porque quiere deja ver tantas cosas no donde está la madre no la respuesta final que es aterradora ID conviertes lo que parece una historia eso de UPA de desperdicios sin más una verdadera historia de terror a muy bien los tres vamos a votar Victoria con cuál de los otros dos te quedas tú con ese junto con el de Carlos sidra Carlos Isidro porque en botas José Ignacio y José Ignacio porque en botas pues se quedó con el Victoria con el de Victoria tenemos un triple empate a ver déjame difícil difícil dificilísimo muy bien los tres pero bueno me voy a quedar por las utilidad que tiene con el de Carlos Isidro Fernández

Voz 19 13:34 Xavier tiene dos votos muy bien pues tenemos el voto popular que vas a ver José Ignacio el domingo veinticuatro votos que pregunto Carlos Hydro noventa y tres votos victoria de la Fuente

Voz 0313 13:50 en todo un votos por lo tanto tenemos un empate tras empatar o ir al triple empate tú dirás

Voz 19 13:56 qué difícil era difícil pero vamos a a estar de acuerdo con el pueblo otros virtuales

Voz 0313 14:02 Victoria de Lafuente enhorabuena hay muchas gracias pasan a final de temporada José Ignacio Carlos es Hydro abrazos a los dos un abrazo a tirar para Victoria venga felicidades a todos venga Javier que es para la próxima semana bueno pues la frase que teníamos para el próximo semana es la siguiente será martes también este martes también efectivamente

Voz 16 14:22 el lago que había al lado de la casa

Voz 0313 14:24 bucear en el lago que había al lado de la casa tiene hasta este próximo jueves a las diez a las doce de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com un abrazo Javier un abrazo a quienes también hasta llegar las

Voz 16 15:59 a última hora informativa que comenzamos en Andalucía un niño de trece años ha perdido la mano en Jaén después de que el explotaron petardo que estaba manipulando en la calle esta Nochebuena Facua pide a las administraciones que realicen inspecciones para evitar que se vendan estos artículos a niños por debajo de las edades establecida

Voz 23 16:14 a última hora en Aragón la introduces urbanos no han salido hoy a la calle en Zaragoza los motores no han arrancado a otros no les funcionaban las puertas o el frío ha congelado las válvulas los sindicatos lamentan la falta de mantenimiento

Voz 1038 16:25 Asturias la Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de drogas con la detención de dieciocho personas que operaban en todas

Voz 16 16:31 las contaba con más de cincuenta distribuidores

Voz 1038 16:33 yo una docena de puntos de venta doce de los arrestados

Voz 24 16:36 que ya han ingresado en prisión última hora en Baleares el Tribunal Supremo Makoki o la condena a un año de prisión por un delito contra la libertad religiosa para cada uno de los cinco jóvenes que interrumpieron una en misa en Palma en dos mil catorce para protestar contra la reforma de la ley del aborto

Voz 16 16:51 que contamos en Canarias hay muy poca frase que se conserven del Guanche y desde ahora una menos pues un investigador ha desmontado la veracidad de la que se asumía como una traducción del Padrenuestro a la lengua aborigen canaria atiza Kang Reixac es como comienza la frase en cuestión es en realidad una oración de los indios de Cándida de Canadá no el salmo canarios como se pensaba bueno última hora en Cantabria

Voz 25 17:11 aquí los ayuntamientos costeros ya han activado los dispositivos preventivos por la llegada de Bruno en el primer temporal del invierno la comunidad estará a partir de esta noche en alerta naranja por fenómenos costeros ir desde esta tarde estalla en aviso por nevadas y vientos que podrían llegar a alcanzar los ciento diez kilómetros por hora esta madrugada Castilla La Mancha

Voz 26 17:30 aquí la sequía afecta a las tradiciones y en Villafranca de los Caballeros en la provincia de Toledo con sus lagunas practicamente vacías este año el van invernal del siete de enero habrá de hacerse en ganas se celebrará pero de manera muy diferente porque el Ayuntamiento ha decidido que los participantes seguida en su propio recipiente menos frío van a pasar este año

Voz 16 17:46 desde luego a última hora en Castilla y León aquí hablamos del frío también porque en plena alerta por frío y tienes en Castilla y León que siguen viajando sin calefacción es el caso del tren que une cada día Ávila con Valladolid y que tiene un trayecto donde hora y media así que casi nada para ir con fríos jueves imán en Cataluña la Generalitat ha puesto en marcha un piso tutelado para adolescentes que pegan a sus padres hace ocho meses que funciona y ya han pasado siete jóvenes que con la ayuda de educadores se preparan para reencontrarse con sus padres en Ceuta la consejera de Hacienda

Voz 1038 18:13 en la SER una reflexión sobre si el portero de mercancías fronterizo debe desaparecer y apuesta por que en dos mil dieciocho se decida de forma consensuada su eliminación uno

Voz 0313 18:22 Timor en la Comunitat Valenciana la Policía Nacional

Voz 16 18:24 ha confirmado que la chica de veinte años que murió este sábado en Benicàssim en un accidente de tráfico fue introducida a la fuerza en ese turismo siniestrado este hecho refuerza la hipótesis de que se puede tratar de un caso de violencia machista en Euskadi que en diez minutos concentración en Amorebieta en repulsa por el asesinato de Yvonne ocurre en huella por parte de dos dos conocidos que supuestamente iban a robar en la madrugada del sábado en Bilbao el alcalde Aburto pide que no se use esta tragedia para trasladar que Bilbao no es segura a última hora en Extremadura el cuarenta y tres por ciento de los jóvenes extremeños con

Voz 27 18:53 Leo están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social según los últimos datos del Observatorio de Emancipación Joven del Consejo de la Juventud de España que también advierte de que cerca Cardiff dos mil jóvenes emigran a otras comunidades calor semestre

Voz 1038 19:06 saltamos a Galicia los pensionistas gallegos a la cola

Voz 28 19:08 la del Estado uno de cada tres jubilados cobra en Galicia menos de seiscientos euros además en tan sólo dos años han perdido un tres por ciento de poder adquisitivo

Voz 1038 19:16 en La Rioja el Gobierno regional anuncia el inicio

Voz 29 19:18 de la tramitación de la directriz de protección de suelo no urbanizable de La Rioja el objetivo es disponer de una norma propia del siglo XXI que atenderá las necesidades de los riojanos y los valores del territorio última hora

Voz 0867 19:29 ese resolvió el misterio de la ciudad en el autobús dos personas se quemaron hace unos días con un líquido corrosivo que alguien vertió en el asiento del autocar la Guardia Civil ha localizado a una mujer que llevaba un líquido desatascador que se derramó por error no

Voz 1197 19:42 Murcia el BOE publica hoy el proyecto complementario de las obras el soterramiento del AVE en Murcia pero es que la empresa adjudicataria amplía otro medio kilómetro el tramo afectado por dicho soterramiento por importe de diecisiete millones de euros última hora Navarra un sistema fiable deducciones fiscales a los propietarios han conseguido ampliar la bolsa de alquiler social y vivienda en la región un catorce por ciento ya son quinientas cincuenta y tres casas

Voz 2 20:03 la Ventana última hora

Voz 30 20:07 no

Voz 31 20:10 con

Voz 0867 20:34 suena sorprendente en pleno siglo XXI Madrid va a cambiar la ordenanza que hasta ahora impedía que una persona con VIH accediera una licencia de taxi en Madrid capital un obstáculo administrativo que desgraciadamente se repite en otros concursos hubo posiciones Javier Castro La Ventana de Madrid buenas tardes a todos un problema de catalogación del VIH tal cual una restricción difícilmente explicable que básicamente consiste en que en esa ordenanza se considera el VIH como una enfermedad infecto contagiosa en lugar de infecto transmisible Vicente Estrada jefe de la Unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid como está hola buenas tardes bueno lo primero pedir la cuestión más técnico

Voz 3 21:18 en esta Cataluña

Voz 0867 21:19 nación era evidentemente incorrecta no es lo mismo una enfermedad contagiosa que transmisible a través de otras vías no

Voz 34 21:26 sí la verdad es que resulta incomprensible que esa normativa si era Vicente o sea yo creo que es muy importante diferenciar entre que una enfermedad catalogada como infecto contagiosa como por ejemplo puede ser la tuberculosis o ese acredite por ejemplo que son ovejas que sí se transmiten con facilidad por por ejemplo la convivencia cercana etcétera llenos una enfermedad como el VIH que efectivamente se puede transmitir pero en determinadas circunstancias que es relativamente difícil el VIH o sea que la diferencia es es muy clara en el sentido de que hubiese no es una enfermedad que se transmita te digo convivencia cercana por estar cerca de una persona

Voz 0867 22:05 no es que uno trata de entender el riesgo no no alcanza a comprender lo que qué problema tiene una persona con VIH o qué limitación tiene para poseer una licencia llevar un taxi

Voz 34 22:14 pues ofrecen entre estoy contigo no existe ninguna ninguna razón para que esto se pueda llegar a una persona con VIH no tienen ningún fundamento

Voz 0867 22:22 partivo seguro de del desconocimiento y no sé si también de un cierto desinterés por parte de la Administración porque es sorprendente no que durante todos estos años no se hubiese cambiado la redacción del texto

Voz 34 22:33 pues sí la verdad es que efectivamente resulta chocante que había ya haya solicitado la modificación de este de este tipo de normativas como te digo no tienen ningún fundamento sea no hay ninguna razón por la que el taxista puede transmitir el VIH haciendo su labor de taxista sea llevando a otro es absolutamente imposible no lo cual no tiene ningún fundamento que esto se mantuviera no

Voz 0867 22:58 objetivamente tenemos muchas lagunas de conocimiento sobre sobre el VIH en esta sociedad

Voz 34 23:03 muchas y sobre todo muchos prejuicios y desgraciadamente aún persisten un enorme este cuando sobre los pacientes osea PSOE eche sufrió una sociedad que se odioso iría tiene tratamiento que los otros dos John bien pero claro es decir uno tiene que soportar el estigma además siete ninguna enfermedad que le di una simplemente con de sufrir lo cual es enormemente injusto

Voz 0867 23:25 qué se puede hacer no para cambiar esta imagen equivocada que tiene consecuencias muy graves en el día a día de muchas personas en los comentaban hoy desde EC sida que que está por ejemplo de los taxis no es la única restricción normativa que que existe que permanece todavía vigente

Voz 34 23:38 pues yo creo que es fundamentalmente la información y la educación osea yo creo que a mi me parece que es el punto de vista comunicaciones lo que estáis haciendo es muy razonable no en sentido de difundir el hecho de que de y es una enfermedad que es difícilmente transmisible no o por lo menos que no se contagia con facilidad los eso por una parte no yo creo que el normalizar la enfermedad que estos concentrará como otra cualquiera para cualquiera que sea quiere un tratamiento de una un seguimiento médico como puede ser la hipertensión la diabetes yo creo que decir olvidar de que en sus orígenes fue una enfermedad que afectaba sobre todo a garitos etcétera Esto es una enfermedad que puede sufrir cualquier persona que tenga una práctica de riesgo ya no hay grupos de riesgo como sabes no es ella no todo no afecta solamente homosexuales eso como personas sino que cualquier persona tengo uno que decir desde su puede surgir algo por tanto no tiene ningún fundamento estigmatizar lo porque realmente todos lo somos personas susceptibles en realidad

Voz 0867 24:38 el Vicente Estrada jefe de la Unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico de Madrid le agradezco mucho que no haya aportado toda la información que haya estado con nosotros abriendo esta Ventana de Madrid un saludo muy buenas tardes

Voz 35 24:49 se a otros ríos sin ganas de Madrid

Voz 0867 25:22 la resaca de la Navidad y el primer aviso serio del invierno nieve en la sierra lluvia en el resto de la región y bajada de temperaturas y sobretodo mucho cuidado con el viento esta noche pueden soplar rachas de hasta ochenta kilómetros por hora recomendamos a los conductores

Voz 36 25:37 siempre que extremen la precaución al volante que reduzcan la velocidad que aumenten la distancia de seguridad si iban a circular por la sierra además deben prestar especial atención a dar zonas de umbría evitar giros bruscos y acelerar con suavidad y también frenar suavemente no deben olvidar llevar cadenas ropa de abrigo teléfono móvil con batería suficiente y el depósito de gasolina allí

Voz 6 26:06 son los consejos que nos ha dado esta tarde el un uno dos para la que se nos viene encima Ana Paula Espinosa alcaldesa de Navacerrada qué tal buenas tardes bienvenido a La Ventana alcaldesa en el puerto ya ya sé que ha nevado en Navacerrada Pueblo caído algo de nieve están esperando la están esperando con ganas

Voz 37 26:24 la verdad que la estamos esperando con ganas hay de Apple hemos empezado la producción Cobi ley como Viena indicio de un oro dos que a partir de las de verano se espera que que que en Las Vegas Nevada

Voz 0867 26:38 y qué es lo más urgente cuando cuando uno prepara un dispositivo de este tipo porque entiendo que hay que tener mucho cuidado con los coches con los resbalones de de los peatones también pero que es lo que lo primero que uno hace hola primer orden que que uno de los servicios de emergencia para que tengan especialmente especial cuidado

Voz 37 26:55 hombre por la verdad que aquí nosotros estamos

Voz 6 26:58 es lo primero

Voz 37 27:00 al servicio de calle que está completamente eh compuesto y con con las necesidades que eso de todos llevar sale en el asalto que lo que equipo le le hizo eso O'Donnell personal porque que toda la noche se pasa todo preparado para que para que todo salga correctamente

Voz 0867 27:22 pues los inviernos de ahora evidentemente no son los inviernos de hace treinta o cuarenta años todo el mundo tiene calefacción en casa todas las leyendas están preparadas digamos para las bajas temperaturas no especialmente la sierra

Voz 37 27:33 perfectamente hiciera aquí ya están preparando su chimenea acopio de leña y bueno la verdad que aquí en esto no tenemos ningún problema

Voz 0867 27:41 Nos da envidia eh

Voz 37 27:43 pues la verdad que sí estamos ahora mismo te mucho frío no tenemos volverán a cerca de los dos grados común una sensación térmica de menos dos que mirado yo ahora mismo comenzó pero bueno esperando estamos a ver si es verdad que cae en esos primeros copos blancos

Voz 0867 27:59 eh dicen los servicios de emergencia dice el uno uno dos que esta noche hay que tener especial cuidado sobre todo con el viento porque las las rachas de viento van a ser muy muy muy altas que pueden llegar incluso a los ochenta noventa kilómetros por hora

Voz 37 28:11 efectivamente

Voz 0867 28:13 ciertamente también entiendo que requiere de una atención especial de los vecinos que retiren macetas o cualquier objeto que pudiera trasladarse a la calle

Voz 37 28:22 sí eso es nosotros sí que le lanzamos Un pues unas medidas tomadas por debajo de los árboles tan grande manteros hackeo pero bueno el equipo está preparado la Policía Local desde ya está activada para cualquier tipo de emergencia cualquier vecino que necesite y a salir de casa o les pase algo está archivado el teléfono de la policía

Voz 0867 28:45 qué sería de un invierno sin un poquito de frío un poquito de viento además necesitamos agua así que alcaldesa gracias por atender nuestra llamada esta tarde un saludo

Voz 37 28:54 muchas gracias a ustedes gracias

Voz 0867 28:57 la tarde en un accidente en la A seis un coche en un choque entre un vehículo y un camión que se ha saldado con un hombre de cincuenta y cinco años herido grave el rescate ha sido complicado no son contado los bomberos porque el vehículo ha quedado literalmente encajado en la parte trasera de ese camión de este siniestro provocado muchos problemas en la carretera de A Coruña entre Las Rozas y Torrelodones aunque la situación unos contaban hace unos minutos desde la Dirección General de Tráfico ha mejorado mucho la Dirección General de Tráfico DGT como están ahora mismo las cosas Patricia qué tal buenas tardes

Voz 38 29:25 muy buenas tardes pues a esta hora en Madrid van a encontrar complicaciones para entrar a la capital en la uno desde nudo Manoteras en la A2 en el acceso a la M treinta la A6 en Puerta de Hierro también complicada la salida en la A2 en San Fernando de Henares de Guadalajara en la A tres en Santa Eugenia en dirección Valencia ya en la A cuatro en Pinto en sentido Córdoba tamil complicada está ahora la cinco en Alcorcón hacia Badajoz la A6 casi constante durante toda la tarde en Puerta de Hierro Majadahonda en sentido A Coruña además la M40 entre Coslada y Vicálvaro especialmente complicada está ahora en ambas

Voz 6 30:01 sentido circulen con mucha precaución

Voz 0867 30:04 esta tarde esta noche sobre todo durante las próximas horas porque insistimos va a soplar mucho viento en toda la comunidad autónoma hoy a las siete y media de la

Voz 6 30:11 perder

Voz 35 30:20 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Pardo

Voz 0313 30:25 seis meses inactivo

Voz 39 30:27 hay vídeos y lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 18 30:44 Nuestro estilo define la radios emoción imaginen una compleja estructura estructura cimiento de la información multitud de pisos donde habitan entre estas fuera valores emociones análisis que diversas utilidades en forma de entretenimiento periodismo según ese edificio debe estar revestido con una inacción sincera emoción que sólo se da en la radio

Voz 3 31:05 en ningún otro medio la Cadena SER presenta

Voz 18 31:08 en antena su libro de estilo destinado a convertirse en referente para las nuevas generaciones de periodistas radiofónicos publicado por Taurus ya disponía

Voz 40 31:16 en librerías de toda España Cadena SER

Voz 17 31:22 te gustan de la buena Carlos enhorabuena porque la calle

Voz 15 31:38 un equipo que te acompañan las veinticuatro horas para darte

Voz 17 31:44 información irregular dijo disculpe caballero este lenguaje ya hemos emplea

Voz 15 31:50 Airbus emplea lenguaje ya queda como un pelín antiguo un antiguo por si es que se están perdiendo valor hambre no no lo pregunto sin sin ironía o pregunto no no es simplemente que los valores han caído

Voz 6 32:03 dado que qué pena no

Voz 15 32:05 qué pena me da la Cadena SER nombrar no diga eso qué pena me da España

Voz 2 32:11 me duele España nuevos valores y me duele la ACAI más

Voz 6 32:19 siete de la tarde y treinta y dos minutos Javier Casal

Voz 0867 32:25 la crónica del día en Madrid la consejera de Hacienda Engracia Hidalgo ha pedido disculpas a los funcionarios que todavía hoy no han cobrado la paga extra de Navidad de impago se ha retrasado en algunos casos debido a que la orden coincidió con el fin de semana y después con el festivo en los sindicatos están bastante cabreados

Voz 41 32:40 esto hay que valorarlo y hay que verlos Si se retrasa mucho más pues por supuesto que habrá que hacer otro tipo de acciones en este momento las gestiones pues vamos a ir avanzando poco a poco porque a día veintiséis todavía la paga extraordinaria no como digo no se ha cobrado ni la nómina que habitualmente en este mes se adelanta el pago de lo que suele ser lo habitual

Voz 0867 33:06 la comunidades

Voz 42 33:07 a mí admite el error dice que sea apuró demasiado pero en los aseguran que el dinero va a llegar en cuestión de horas que la demora depende también de la entidad bancaria de cada uno los trabajadores se quejan de haber pasado haber llegado la Nochebuena sin la pagan

Voz 0867 33:20 pidiendo ya digo que ha afectado a profesores y sanitarios también a trabajadores de muchos ayuntamientos por ejemplo en Getafe donde la extra tampoco llegado antes de Nochebuena SER Madrid Sur David Calleja

Voz 1673 33:30 más de mil doscientos trabajadores del Ayuntamiento de Getafe esperaban cobrar la semana pasada su paga extraordinaria de Navidad pero todavía la mañana de este martes no lo habían ingresado el sindicato CSIF ha mandado una carta a la alcaldesa Sara Hernández pidiéndole explicaciones porque nadie les ha informado del motivo de este retraso especialmente cuando el de Getafe es un consistorio con unas cuentas razonablemente saludables Sergio de la aleja ex secretario de la sección sindical

Voz 34 33:55 a los que no que no nos ha informado con anterioridad para pues la gente poder hacer tu previsión muy tampoco lo entendemos

Voz 0311 34:04 pues cuando tenemos un Ayuntamiento que las cuentas

Voz 34 34:06 tan saneadas en total hay algo que que no que no funciona correctamente

Voz 1673 34:12 Fuentes municipales insisten en que la tramitación sigue su curso y el abono se debe hacer efectivo el primer día hábil para las entidades bancarias

Voz 0867 34:20 en el sur de la región Nos vamos a quedar con otro conflicto este más enquistado y mucho más molesto para los miles de pasajeros de avanza que cada día se enfrentan a una huelga indefinida que dificulta el transporte por carretera localidades como Getafe hoy hoy han manifestado pidiendo una solución mejoras salariales y mejoras del servicio pero la solución se antoja complicada seguimos en nuestra emisora en el sur con Víctor Rodríguez

Voz 1038 34:41 a las nueve de la mañana dos centenares de trabajadores y delegados sindicales partían a pie desde la sede de la empresa Avanza interurbanos en la A42 hasta el centro de Getafe dos horas después tras provocar importantes retenciones en la autopista llegaban a la plaza del Ayuntamiento para repasar públicamente sus demandas piden recuperar los recortes salariales de dos mil trece y mejoras en las líneas de transporte

Voz 43 35:02 el urbano del sur madrileño Eduardo Muñoz es el presidente del comité de empresa unos horarios ahora los trabajaría en Libia que no son adecuados hasta estoquear y luego

Voz 44 35:11 Nos son mejoras salariales lo que estamos pidiendo es lo que nos recortaron en su día por mediación del Consorcio los recuerdos cubo de dos mil trece que Le entregamos la uniformidad por dos año con veintisiete despido que tenemos en la mesa encima la mesa para negociar todo eso es lo que estamos pidiendo a los trabas

Voz 1038 35:25 esto es hablan de situación enquistada con la empresa dicen que la Consejería de Transportes en negada mediar y mantienen sus paros los martes miércoles y jueves hasta el quince de

Voz 0313 35:33 pero por su parte avanza interurbanos asegura que ha hecho

Voz 1038 35:35 una propuesta para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores para garantizar la paz social pero ese documento fue rechazado por los sindicatos

Voz 0867 35:43 ni el yacimiento arqueológico romano más importante de la Comunidad de Madrid está a punto de estrenar tren turístico un transporte con audioguía en catorce idiomas que va a conectar el centro de Alcalá de Henares con las ruinas de complot un SER Henares Javier Galicia

Voz 3 35:57 el Nuevo Alcalá Fitur ya ha sido ubicado por el Ayuntamiento y facilitará la visita a los yacimientos romanos de Alcalá de Henares alejados del centro fuera de las habituales visitas turísticas al municipio el tren tendrá un recorrido de ida y vuelta con dos paradas en el casco histórico el yacimiento romano de con Plutón y la casa de Hipólito María Aranguren es la concejala de Cultura y Turismo en Alcalá de Henares

Voz 45 36:18 un tren turístico que va a unir por fin el yacimiento de complot Un con el centro de la ciudad de manera que lograremos que más gente conozca el yacimiento más importante de la Comunidad de Madrid un tren turístico que además van a poder disfrutar los escolares de la ciudad de manera gratuita y que en definitiva viene a cubrir una carencia que tenía en nuestra ciudad y que va a ser beneficioso para todos los vecinos de Alcalá para el fomento del turismo iba a aportar un atractivo más a los muchos que tenemos

Voz 3 36:44 los usuarios del nuevo tren turístico dispondrán de la guía en catorce idiomas ya habrá además dos canales específicos con explicaciones para niños inicialmente el servicio funcionará entre el jueves y el domingo volverá a traer a los pasajeros hasta el centro de la ciudad acabada la visita de noticias en Madrid

Voz 46 37:01 a oro

Voz 47 37:06 la última semana de este dos mil diecisiete aquí en La Ventana de Madrid vamos aprovechar hasta el próximo viernes para recordar algunas de las noticias algunas de las cosas que han sido portada durante estos doce últimos meses un año en el que Madrid celebró en una edición mundial del Orgullo que sirvió a la capital y a toda la región como escaparate mundial pero que números no fue tan exitosa como se esperaba inicialmente Javier Jiménez las

Voz 15 37:31 de preparación y según los organizadores objetivo cumplido Jesús Grande COGAM

Voz 0921 37:35 ha superado nuestras propias expectativas pues ha servido para las dos cosas que es que en concreto consideramos que estaba diseñado una actividad de reivindicación ni de fiesta como acapara ciudad es muy muy muy difícil que Madrid consiga tener un evento de tal repercusión a nivel internacional y nacional

Voz 15 37:54 la afirmación con la que coincide la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre

Voz 48 37:58 de fuera uno más dos millones de personas las que se acercarán a Madrid por esas fechas también calculamos que hay el equivalente a setenta y ocho millones de euros de publicidad de la sede de Madrid en el mundo y hay un estudio del BBVA en el que se calcula que el gasto en dos barrios anunciando fue de un diecisiete por ciento superior no se día

Voz 15 38:17 unos buenos datos que sin embargo son matizados desde la viña la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid Juan José Blas Doni ex subdirector general

Voz 0921 38:24 como un desembolso de en torno a unos cinco millones y medio de euros un mayor gasto pero quizás tampoco tanto como se preveía

Voz 15 38:32 distinta Música para una misma partitura que volver a sonar en poco más de medio año aunque entonces habrá que quitarle la coletilla de mundial volver a ser el orgullo hacer

Voz 17 38:40 tras ingresar en frío el pago brotan

Voz 0867 39:07 bueno mañana recordamos otras de las noticias de este dos mil diecisiete que toca a su fin Lane hechas nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid cuidado con el frío cuidado con el viento cuidado con la lluvia y con la nieve mañana les esperamos hasta mañana adiós

Voz 17 39:52 pague

Voz 0313 42:23 vamos cerrando ya La Ventana de este día después de la Navidad a ver qué nos deja

Voz 2 42:29 día con Isaías Lafuente

Voz 3 42:34 ya es veintiséis de diciembre ya podemos volver a ser malo es la Nochebuena pasó algunos oyentes nos han contado su cena su peculiar cena de Navidad con grandes éxitos como el de Agnes Tarragó aunque hoy en día a Francine esto del éxito ya no es lo que era

Voz 40 42:48 Bodegas amiga Angels Tarragó o y que estos días

Voz 49 42:54 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien

Voz 50 42:57 mira no

Voz 49 42:58 para que os hagáis una idea ayer venía la familia comer a mi casa y mi marido ID entrante puse langostino trescientas cincuenta hay cierto Instagram estaban ricos que la single de un ataque tirar esperar pero mira felizmente marido hizo del segundo redonda Turner abaratar todo fe gen tal y cinco retuvo veintisiete segunda aprendí Tàpies Sigüenza

Voz 40 43:33 eso es es brutal si López

Voz 0313 43:37 Pavoni cristo aparca Tagle conseguimos buena

Voz 49 43:39 y se quedó más frío que que que las ingleses más pateras

Voz 3 43:45 cebo en Berlín las comidas navideñas que también se nos han colado y en las twiterías

Voz 51 43:48 las las comidas navideñas pueden sacar a flote nuestros talentos ocultos el tuit de una despierta quería

Voz 9 43:54 sobre el Circo del Sol agilidad en casa de mi abuela llevo los platos de sopa la mesa ni darle un camerino

Voz 51 44:03 vamos ahora con los datos de una encuesta navideña a cargo de Ana

Voz 9 44:06 Tico once de cada doce apóstoles recomienda no vender a tu Mesías perder unos seis de Nochevieja de una pareja mi deseo en fin de año será que me quieras tanto como te quiero yo pide salud no seas tonto cuidado con él

Voz 3 44:21 precios que se piden y como no hemos hablado y también del discurso del Rey un discurso que tuvo una gran audiencia en Televisión Española por ejemplo duplicó a la que cada día tiene Cárdenas por ejemplo bueno algunos piensan que como queriendo decir el Rey Felipe VI le envió un mensajito final a Mariano Rajoy

Voz 4 44:39 la España serena pero el movimiento de dispuesta a evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos

Voz 3 44:45 evolucionar armó adaptarse cambió

Voz 0311 44:48 si la mirada se dirige

Voz 0230 44:51 dieron a Mariano Rajoy no por nada sino porque es el presidente del Gobierno y es legendaria su alergia al movimientos le preguntaron a Rajoy después de las elecciones catalanas y consideraba que debía convocar elecciones

Voz 4 45:02 generales después de todo lo que está pasando en España creo que ya lo que nos faltaba era convocar elecciones generales

Voz 0230 45:08 ya es lo curioso os acordáis de cuanto hace una semana le preguntaron también por la reforma del sistema de financiación y sobre el como el cupo vasco

Voz 52 45:18 por qué de repente no tenemos suficientes medios para organizar un problema más gente decide a qué viene esto debe ser

Voz 0230 45:25 la historia de España habría sido completamente distinta de haber gobernado España un Mariano Rajoy eterno llega a Cristóbal Colón

Voz 40 45:33 al Palacio de la Moncloa Pages todo dice colonos dice majestad he pensado qué voy a ir a las Indias a buscar una nueva ruta de los especias

Voz 52 45:42 le contesta al Rey Mariano sí hombre no tenemos suficientes medios para organizar un problema esto quiere decir a qué viene todo eso

Voz 3 45:51 y qué le hubiera dicho el Rey Mariano si Leonardo da Vinci el hubiera propuesto fabricar para caída

Voz 0313 45:56 sí me

Voz 3 46:00 porque si fue Leonardo da Vinci quién imaginó el paracaídas quién lo diseñó pero él nunca lo probó fue el veintiséis de diciembre de mil setecientos ochenta y tres cuando un físico francés probó en Montpellier el primer paracaídas de la historia aunque entonces ya se podía volar en globo el artilugio en realidad no lo pensó para saltar desde una aeronave

Voz 14 46:19 los primeros para se pensaron en realidad para saltar de los edificios en llamas el físico Luis Sebastián no era tonto por eso antes del día de su exhibición con el primer paracaídas oficial de la historia ya había experimentado haciendo volar a perros y ovejas la idea le vino al inventor después de leer que en algunos países los esclavos para entretenimiento de sus amos eran obligados a saltar desde grandes alturas con una especie de parasol que les permitía llegar más o menos ilesos al suelo al francés le inspiró la idea y construyó un gran paraguas de unos cuatro metros de diámetro pero con estructura de madera para que la resistencia del aire no pusiera las varillas del revés

Voz 3 47:03 ya hemos hablado de otras cosas hoy en la radio algunas que parecen increíbles en Madrid por ejemplo las personas con SIDA podrán ser taxistas hasta ahora una ordenanza municipal se lo impedía Ramón espacio presidente de la Coordinadora Estatal del V IHH sida recuerda que no es el único caso de exclusión

Voz 0921 47:21 por ejemplo para hasta crecer a las fuerzas de seguridad del Estado Policía es decir quitarle el establecido y esto es una cosa que llevamos muchos años peleando y que seguimos sin excepción en general es una coletilla que arrastran muchísimas normativas el una vez que sea efectivo esta norma aquí la reforma general parando que peleando o las personas no entiendo para solventar estas infracciones

Voz 3 47:48 pues sí ya es hora de que terminemos eliminando algunas coletilla esta mañana hablaban del dolor en Hoy por hoy lo hablaban con el doctor Jordi Montero les decía que el dolor es imprescindible para

Voz 52 48:06 esto sería imprescindible de dolor agudo es necesario si no tuviésemos dolor agudo no podríamos sobrevivir los animales porque su sistema de defensa unos avisar de un peligro de un año cuando te pinche Ashotel quema eso de un parto una infección hay una sirenas de los bomberos que nos avisa que hay un fue y esto es un dolor agudo yo es necesario para sobrevivir las emociones son nuestro sistema de defensa fundamental el miedo el asco el dolor por ejemplo son sistemas de defensa necesarios los animales

Voz 3 48:38 por supuesto el dolor es universal pero nos ha contado una cosa curiosísima que el dolor crónico es cien tal

Voz 52 48:44 en África o en su en sociedades culturalmente muy diferentes menos desarrolladas es mucho menos frecuente el dolor crónico por ejemplo igual que tampoco hay besos quiero decir que muchas veces este tipo de síntomas que aparecen de forma crónica estará absolutamente ligados afirma menos culturales y emocionales en las sociedades avanzadas

Voz 3 49:06 ya hemos hablado en La Ventana de otro tipo de dolor el que se produce al final de la vida

Voz 17 49:12 sí sí

Voz 54 49:13 no

Voz 3 49:17 ante ese dolor y de quienes ayudan a sobrellevar lo porque hay un largometraje que ahora mismo se ha estrenado los demás días que cuenta el trabajo de estas personas el trabajo de las personas que se dedican a los cuidados paliativos como el doctor Pablo Iglesias os ayudante la enfermera

Voz 2 49:34 Gemma Viar nos contaba

Voz 3 49:38 testimonios en este largometraje como este

Voz 2 49:41 Ángela de positiva de soluciones acertadas de tal a decir yo así no quiero pedir cita como creo yo tengo miedo más a estar viva con dolor

Voz 17 50:00 mucho a morir hijo Harald

Voz 2 50:03 pues el tema es que hasta que me muera yo quiero estar viva

Voz 3 50:08 Carlos Agulló es el director de este largometraje nos decía que no es una película que hable de la muerte sino de la vida

Voz 1038 50:14 creo que el vivir de espaldas a la muerte nos hace vivir en la nada

Voz 0313 50:17 vivir de cara a la a la muerte nos hace vivir

Voz 1038 50:20 de cara a la vida y cuando me preguntan si estos dos años pienso que la gente paliativos están hechos de otra pasta letal de bonos que hayan nacido de otra pasta pero es que son gente que todos los días están muy en contacto con la vida porque todos los días están viendo la vida es también a la muerte

Voz 3 50:34 gente como Pablo Iglesias médico de cuidados paliativos del Servicio Madrileño de Salud que nos decía que ellos no curan ya no pueden curar pero cuidan es decir que hacen medicina

Voz 5 50:44 medicinas viene bregó modere el Bruno Medel en la tienes cuidar nos hemos olvidado del objetivo real de la medicina el original el cuidado es lo que hacemos nosotros nosotros procuramos no una muerte digna sino una vida digna hasta la muerte

Voz 3 50:59 pero es verdad que no siempre nos han enseñado a cuidarnos decía su ayudante a la enfermera Gema Vizcaya

Voz 16 51:04 Kiefer es que no nos han enseñado y no sabemos a acompañar y cuando ves saben que está sufriendo no sabes decirle que estoy aquí cuéntame lo que quieras no simplemente estoy aquí siempre que anima siempre que deben lado positivo siempre que decir que todo va bien no no sabemos es muy difícil fractales Un domicilio es complicado y hay unos intentamos separar mucho