La Ventana (27/12/2017 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:11 son las cuatro las tres en Canarias tarde de temporal el litoral norte Levante y Baleares siguen en alerta naranja por fuerte viento por el paso de la borrasca Bruno en Tarragona un hombre ha muerto después de precipitarse al vacío por una racha de viento mientras hacer reparaciones en una ventana de su casa litoral

Voz 2 00:26 así ha ocurrido en Segur de Calafell el fuerte viento le ha hecho perder el equilibrio ya cayó desde el balcón de su casa al patio interior del edificio tenía cincuenta y seis años el litoral catalán está registrando golpes de viento superiores a los cien kilómetros hora en algunos puntos en Barcelona ha levantado los tejados de diez puestos de la Feria de reyes de la Gran Vía hay en toda Catalunya Emergencias ha recibido unas quinientas cuarenta llamadas por incidencias por el viento el temporal es más intenso todavía en la costa norte de hecho se ha llegado a activar la alerta roja en Cantabria y Euskadi por olas de hasta diez metros de altura el viento alcanzado los ciento sesenta y tres kilómetros hora en la estación del cabo de Chaco en Vizcaya una borrasca Bruno que también está afectando al tráfico marítimo en el Cantábrico

Voz 0092 01:06 que el Gobierno se ha comprometido a destinar doscientos

Voz 1667 01:08 millones de euros para la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Pacto contra la violencia de género la ministra Dolors Montserrat garantiza que habrá financiación aunque el Gobierno no consiga sacar adelante los presupuestos de dos mil dieciocho informa Mariola laureado

Voz 0259 01:21 el dinero para las comunidades autónomas y los ayuntamientos no estará disponible en el mes de enero como exigía el PSOE sino que el Gobierno va a habilitar esa partida extraordinaria durante el primer trimestre del próximo año Éste será el reparto cien millones para las autonomías ochenta para el Ejecutivo veinte para los ayuntamientos es el primer presupuesto para financiar las primeras veintisiete medidas de las doscientas trece que recoge el Pacto de Estado la más inmediata será un protocolo como un protocolo único que se va a implantar en el sistema sanitario público para que los médicos de hospitales y centros de salud sepan detectar a tiempo los casos de violencia de género se va a aprobar este protocolo en el mes de enero

Voz 1667 02:00 otra novedad de esta tarde que nos llega de los tribunales el juez del caso Lezo ha llamado a declarar en calidad de imputados a toda la cúpula del Canal de Isabel II durante durante el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón entre ellos los dos ex consejeros del Partido Popular Alfonso Ojea

Voz 0089 02:15 la cúpula de la empresa pública de aguas en dos mil uno va a pasar ante el juez al haber sido y

Voz 0313 02:19 imputados ahora bajo la denominación de investigados

Voz 0089 02:21 con un total de veinticuatro personas la mayoría exaltos cargos pero algunos tienen todavía responsabilidad ejecutiva como es el caso de Juan Bravo actual presidente de Adif o de Arturo Canalda máximo responsable de la Cámara de Cuentas de la comunidad madrileña entre esas veinticuatro personas también se encuentra Pedro Calvo Poch esconde Jero de Medio Ambiente y presidente del Canal de Isabel Segunda en esa etapa la posible decisión de dedicar llamar investigado Alberto Ruiz-Gallardón aún no ha sido aceptada no ha sido adoptada por la Audiencia Nacional por qué es necesario dicen analizar varios informes y también otras pruebas la Fiscalía Anticorrupción ya dijo lo mismo hilo explicaba razonado que el actual Gobierno madrileño no ha remitido toda la documentación solicitada

Voz 1667 03:06 cuatro tres tres y tres en Canarias

Voz 0887 03:10 el Madrid se lo estamos contando primeras reacciones tras la imputación de una veintena de colaboradores de Alberto Ruiz Gallardón en el Canal de Isabel Segunda por la compra de Inalsa el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado acaba de pedir la dimisión del presidente de la Cámara de Cuentas de la comunidad en su cuenta de Twitter Aguado ha señalado Arturo Canalda debe dimitir debe hacerlo ya y más asuntos el Ayuntamiento de Madrid ha fijado un límite de veinte mil personas cinco mil menos que el año pasado para

Voz 0092 03:37 a la celebración de Nochevieja en la Puerta del Sol

Voz 0887 03:39 además se van a establecer controles en los puntos de acceso a la plaza en las calles Mayor Arenal Alcalá y Carrera de San Jerónimo que serán de entrada el resto de calles funcionarán de salida como vías de evacuación Concepción Dancausa delegada del Gobierno en Madrid

Voz 3 03:53 dar las entradas y salidas estarán señalizadas con carteles para facilitar la la evacuación en caso de necesidad ahora también megafonía controlada por la Policía Nacional para emitir mensajes en caso de que sea preciso y el Centro de Coordinación encargado de gestionar la información y los datos estará situado en Cibeles pero habrá también un punto observación en la sede de la Comunidad de Madrid por supuesto funcionará también el Cecop de la Policía Nacional

Voz 0887 04:17 en A Baña La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de defraudar más de setenta mil euros en consumo de agua tras enganchar de forma ilegal su vivienda con la red general de suministro de Otero

Voz 4 04:28 el Canal de Isabel Segunda detectó un descenso exagerado en el consumo de agua de la vivienda unifamiliar que resultó sospechoso la empresa respeto habla el suministro en la comunidad denunció la situación puso a los agentes del Seprona de la Guardia Civil sobre la pista finalmente te a registrar la vivienda encontraron el enganche ilegal procedieron a la detención del propietario el departamento de fraude del canal estima que usó más de veinte mil metros cúbicos de forma irregular la vivienda contaba con una piscina de grandes dimensiones zonas verdes incluso un riachuelo con agua continúa

a esta hora diez grados en la Gran Vía madrileña

Voz 0313 05:58 buenas tardes bienvenidos a La Ventana no es la primera vez que habrán escuchado mis quejas por el interés abusivo y en ocasiones pienso que es toma Gante que dedicamos al tema de Cataluña mientras otros problemas circulan sin tanta parafernalia pero no no nos que me parezca poca cosa eh el lío de Cataluña de España que tenemos entre manos porque además todas las señales casi todas apuntan a un bloqueo ahora mismo aún a un enquistamiento de la situación pero hoy repito ni queja INE autocrítica también al confirmar que el maltrato que pensamos desde hace casi diez años a toda una generación alcance niveles realmente insoportables datos de hoy mismo del Consejo de la Juventud sólo dos dos de cada diez jóvenes han podido emanciparse en este dos mil diecisiete y cuatro de cada diez están ahora mismo como en riesgo de pobreza posea un desastre rotundo sin paliativos una inversión de futuro como país absolutamente ruinosa y sin embargo yo no veo ni grandes movilizaciones en la calle mira Grates en televisión ni en el parlamento ni especiales informativos ni propuestas de pacto de Estado ni apelaciones al diálogo a Europa o al sur son Korda no ahora estamos cómo decirlo estamos castrando las aspiraciones los proyectos vitales insisto de toda una generación pero quién más podría hacer por evitarlo quienes más podrían hacer pues estar en otras cosas y sobre todo en sus propios líos decía esta mañana con ironía y un pelín de van a leche qué tal vez los jóvenes tengan que pedir su emancipación a los Reyes Magos pues miren Leyma donde un hombre o una mujer de dieciocho veinte veinticuatro veintiséis treinta años escribiendo la carta a los Reyes puede parecer graciosa seguramente lo es permitirá también muchísima pena y supongo que a ella en ellas una rabia infinita pero es lo que hay son la generación de los jóvenes maltratados bienvenidos a La Ventana

Voz 7 07:52 ajá

Voz 8 07:58 todo muy lindo

Voz 9 08:00 común

Voz 0092 08:05 ni no

Voz 10 08:35 en él sí

Voz 11 08:54 aunque

Voz 0313 09:45 hoy tomamos café La Ventana con Marta Fernández periodista del diario El País y escritora Marta buenas tardes buenas afronte buenas tardes hola buenas tardes enseguida ampliaremos detalles sobre el tema que acabo de comentar porque me parece que es muy importante que es de una enorme gravedad pero antes fin casualidades de la vida hoy hemos invitado a tomar café aquí en La Ventana alguien que esa etapa de juventud de los proyectos de la incertidumbre bola dejó atrás hace ya algún tiempo precisamente acaba de hacer lo contrario se acaba de jubilar como juez del Tribunal Supremo pasa por lo tanto ser magistrado emérito y como en estos tiempos donde el cruce de caminos entre justicia y política es tan visible OTAN frecuente donde el mundo digital plantea retos tan complicados nos apetecía mucho hablar con él hemos invitado a asomarse a la ventana Joaquín Jiménez buenas tardes buenas tardes encantado como está cómo estás nosotros nos tutear o usted lo que salga pedir siempre permiso nada nada me dé permiso estoy encantado de estar aquí dictador repasando papeles elegiste buena fecha para para la jubilación el uno de octubre cundía no lo sé yo creo que sí porque la historia es una fatal coincidencia puedo entrar por ahí directamente y les hemos endosado alguien ha endosado a los jueces a la justicia el fracaso de la política

Voz 0092 11:00 pues hombre sí yo pienso que se desplaza es un riesgo que en España ha pasado varias veces derivar a la al sistema judicial al Poder Judicial problemas que tienen un altísimo contenido político y ante la imposibilidad de solución en clave política se derivan al sistema judicial y esto es malo para la política para los jueces para los dos para la política porque supone una incapacidad de resolver para eso están los políticos para buscar mínimos comunes denominadores no para discursos excluyentes no para maniqueísmo o conmigo o contra mí para la poli al ir a los jueces es malo porque eh es un desgaste es un desgaste el poder judicial que aún cuando yo digo Poder Judicial son los jueces que tiene el poder jurisdiccional nada que ver con el consejo y demás que es un órgano de gobierno en digamos que entre comillas pero porque los diversos partidos políticos tratarán de dominar tratarán de presionar tratarán de hacer suyos el discurso judicial

Voz 0313 12:04 el dato se ahora por la experiencia de casi veinte años en el Supremo y otros muchos en otros en otros estilos País Vasco por ejemplo que luego hablaremos en a partir de ahora cuando el reloj empiece a contar en el tema del del proceso el proceso que Kairus ese proceso largo hice tomen decisiones políticas algunas pendientes en en en un plazo muy breve de tiempo hay un juez o varios que van a tener que tomar decisiones también eso cómo se hace uno intenta con pasarse a los tiempos de la política para no enredar uno intenta hacer abstracción decir Bono Bono yo voy a mi bola como ese acceso

Voz 0092 12:37 es como se tiempos los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos no son los que no pueden serlo por una razón muy sencilla

Voz 0313 12:46 pero tampoco los pueden ignorar no pero es que

Voz 0092 12:49 discurso de la justicia el discurso de la justicia no es un discurso vicario del del debate político es cierto que puede haber conflictos políticos Yeste el de Catalunya es de una notablemente la dura que pueden tener algunos aspectos penales algunos aspectos penales pero no todo es no todo es un problema no no no no judicial dice hemos todo el conflicto porque los jueces no lo vamos a resolver no lo vamos a resolver bastante será con que no lo en poder con que no lo empeora

Voz 0313 13:21 Sara entrada pero de los tiempos no era una selección con candidatos en la cárcel

Voz 0092 13:26 el desgaste es un desastre muy raro es un desastre efectivamente es un desastre si lo he dicho públicamente y ahora pues es decir así yo recuerdo de San Sebastián que a mitad de un juicio de torturas contra función contra algunos miembros unos miembros de la Guardia Civil el asesinato Contador militar de Garrido al cual yo conocía con el que había quedado para subir al monte siendo aquí unos días después pues a mitad de juicio sea quiero decir es que en fin los tiempos de la justicia son los tiempos de la Justicia de alguna manera hay que abstraerse un poco para no ser vicario pero ser consciente de que si el problema tiene una envergadura política como como es en este caso no vamos a resolver el problema es el ABC de de fin cualquier aproximación con un mínimo rigor intelectual al problema catalán nos lleva a esa conclusión

Voz 0313 14:21 de hecho cambiaremos luego retomamos pero por no caer en el pecado que reventó la ventana pero el tema este detener a candidatos en la cárcel y voy a preguntar directamente estas prisiones preventivas para exconseller si para para los Jordis eh dicho aquí personalmente en fin y mis conocimientos jurídicos son los que son el bajo cero dices hombre es un poco excesivo cuanto haya un juicio un proceso vital si se han cometido delitos se sustancian se demuestran y tal Si ya veremos lo que pasa pero me prisión preventiva

Voz 0092 14:53 no es una pena anticipada pero es algo excepcional es algo excepcional exige se justifica o bien porque había un riesgo de reiteración de actividad delictiva

Voz 0313 15:05 es una una destrucción de pruebas o una flor riesgo de huida sí entonces

Voz 0092 15:09 finalmente en el propio auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo y compañero mio Pablo en la que es el que está llevando el tienen en ese auto en la prisión en los términos que ahora conocemos solamente insiste en el tema de la de la reiteración de la acción delictiva yo particularmente y respetando esa decisión no la comparto lo digo contra clarear no lo comparto pero bueno en cualquier caso yo puedo decirlo ahora con esta tranquilidad porque ya es claridad extramuros de claro de ese edificio de Las Salesas también es cierto también es cierto que va a haber un recurso vean pero hay un recurso de apelación contra esa situación de prisión que se va a ver tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Voz 0313 15:55 fría para próximas

Voz 0092 15:57 yo creo que el Rey a mantener el riesgo de reiteración delictiva

Voz 8 16:03 me parece

Voz 0092 16:05 lo veo no lo vería justificado eh porque no no hay datos una cosa una cosa es la sospecha la sospecha y otra cosa es el dato objetivo el indicio más o menos objetivo pero en caso de duda hay que estar por la libertad en caso de duda hay que está en favor del imputado en caso de duda por lo tanto esa medida excepcional de la media de la prisión preventiva tiene que estar anclada en unos indicios más o menos sólidos de los cuál es el único que reconocía mente se dice en ese auto es el pero la reiteración yo francamente no me parece que no

Voz 0313 16:43 Joaquín luego volveremos sobre este asunto bien porque para cerrar la hora tenemos una historia muy curiosa que lo compartimos con los oyentes pero quería preguntar y no se recuerda su época de juventud que me imagino que sí pero desde la perspectiva actual eso de tiene un horizonte sin proyecto ni casi sin futuro estos porcentajes que hoy ha ha desvelado el informe del Consejo de la Juventud nadie puede marchar de casa casi casi nadie puede afrontar un proyecto vital cuando nuestra directamente en riesgo de pobreza estamos silbando osea pero la cosa pasa por aquí estamos silbando

Voz 0092 17:20 es muy preocupante de verdad que es muy preocupante lo que hay porque además la franja de esos jóvenes son los que el día de mañana

Voz 0313 17:28 el día de mañana es mañana que va a ser mañana no sí sí que pasen mañana

Voz 0092 17:32 eh por lo tanto si de verdad hay un disco ese discurso más o menos triunfalista de que hayamos salido de la crisis de que todo va bien de verdad yo creo que hay que ser un poco más tener un poco más de rigor intelectual y más autocrítica pero aquí el término autocrítica parece que es una palabra de esas palabras moribunda acciones que antes planteábamos en la reunión

Voz 0827 17:59 que a este paso tendremos que cambiar el Código Civil porque nos vamos a encontrar con muchos ciudadanos mayores de dieciocho años durante mucho tiempo que sin embargo son menores de edad dependiendo de sus padres siguen cobrando una paga de los de los padres y aparte de los derechos civiles y la mayoría de edad también tendrán la algunos deberes no

Voz 0092 18:17 efectivamente totalmente de acuerdo Isaías la auténtica independencia empieza por la económica hicieron independencia económica que un puesto de trabajo pues si no es que claro está viviendo de sueldo de la pensión de los padres fin lo lo los padres abuelos ahora se convierten en eso es la casa de los hijos la casa de los nietos del refugio de toda la familia y esto no puede ser pero efectivamente es algo que ha surgido ahora en esta en este estudio pero lamentablemente en los medios

Voz 0089 18:47 pues me gustaría relacionar los dos asuntos de los que estamos hablando el acceso de la juventud a la vivienda y al trabajo porque casi un cincuenta por ciento de los jóvenes están sobre cualificados

Voz 0092 18:57 estoy estos de trabajo que desempeñan pensar

Voz 0089 18:59 han esto pensaba al mismo tiempo en ese dato que dice que hay diez jueces por cada cien mil habitantes en este país es decir que tampoco hay un rejuvenecimiento en la judicatura Hirsch es normal porque hay que estudiar mucho hay que hacer muchas oposiciones porque seguimos teniendo un problema del que parece que hablamos cada vez menos que es la falta de medios

Voz 0092 19:19 es que la sido la ratio de los jueces europeos en general tenemos diez diez once aproximadamente la ratio razonable europea tal son diecisiete dieciocho aproximadamente y la verdad es que yo veces pensando muy agriamente a decir bueno es que realmente lo que se espera lo que se espera del sistema judicial desde determinadas instancias políticas sea cual sea el color es que el sistema judicial ofrezca este servicio de ineficacia por falta de medios porque se ineficacia también puede tener réditos desde determinados planteamientos políticos

Voz 0313 19:57 el último capítulo que yo recuerdo de creo creo de Jueces por la Democracia del año dos mil quince anteayer avalada que se precisaban en España del orden de mil juzgados más simil si si no doscientos diez setenta mil tienes estamos déjame incorporado la conversación al al autor de este de este último observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud ojo este informe surge hoy pero este tipo de datos hace ya casi una década desde dos mil ocho que se van repitiendo repitiendo repitiendo sea sorpresa no podemos alegar Jofre López buenas tardes

Voz 12 20:32 hola buenas tardes a todos bienvenidos qué tal

Voz 0313 20:35 y y si hacemos si nos quedamos con esta fotografía es un retrato continuo en el tiempo no no es algo que este año haya empeorado de manera especial por algo no

Voz 13 20:46 no de hecho la a ver la gente lo vimos emancipada así de pronto como sube y baja la economía o bajen los precios de la vivienda sino que es un son cosas que que se tardan en madurar nunca mejor dicho y que se pero digamos que son decisiones que que no se tomen precipitadamente sino que por los yesos que implican pues se toman con mucha mesura entonces el dato éste digamos esa es alarmante porque de hecho es una la tasa más baja en los últimos años pero no deja de sorprender porque es una cosa que venimos arrastrando pues desde dos mil ocho finales del dos mil nueve

Voz 0313 21:18 los sociólogos no son profetas pero sí tienen argumentos ya armas para a pronosticar un poquito lo que puede ocurrir en el futuro de mantenerse esta tendencia Jofre España dentro de diez años cuando esta gente que ahora tiene dieciocho veinte veintidós veintisiete treinta años siga igual de decir jodida pero no lo diré igual de de falta de expectativas cómo será este país

Voz 13 21:41 pues seguramente serán país muy distinto que tenemos ahora porque de hecho ya lo habéis comentado ahora no que el la gente joven actual es muy distinta a la gente joven que pudimos poco lo que pudimos como gente joven hace diez o quince años y ahora nos encontramos pues que para ser joven digamos es una etapa de la vida que durante mucho más tiempo incluso hay quien dice que dice que es muy difícil acotar la una determinada sino que se va alargando con fases de avance y retroceso constantes Nos encontraremos también que en el ámbito laboral por ejemplo es una gente que llevará otra vez trabajando muchos años pero al menos habrá cotizado o compinche ascensiones mínimas con lo cual eso no sólo no sólo afectará a la propia persona joven como tal sino también ocultar la sociedad

Voz 0313 22:20 yo he hecho y también esto ligado en el mismo tema de la

Voz 13 22:22 la viabilidad sistema de pensiones ya no es tanto que se viese quite que seamos más o menos gente mayor los hacia envejecida sino que la gente joven que podría trabajar no puede trabajar los trabajos se consigue son tan precarias que apenas cotizan a la Seguridad Social

Voz 0089 22:37 yo Fray además en el caso de las emancipación así los jóvenes son distintos las emancipación es también porque antes lo normal es que unos iba a vivir con su pareja os iba a vivir solo y ahora según vuestro informes que se va a vivir con amigos o con familiares que no son en primer grado con los primos con alguien cercano y que además la salida de casa no quiere decir que te vayas para siempre que muchas veces es una salida con vuelta precisamente porque el trabajo es inestable

Voz 13 23:01 sí exacto de hecho antes cuando cuando se empezaron a hablar de temas de juventud que esto fue a mirar a mediados de los ochenta era casi una cosa ya se hablaba de Premià de los jóvenes a la vivienda pero hasta entonces digamos la la automática era casarse tener hijos y la vivienda somos cómo se encuentra un regalo de Reyes no como ahora nos encontramos que la motivación digamos ya depende mucho de punto de partida a la gente joven no todos los jóvenes son iguales hay jóvenes de clases altas de clases bajas aunque el término clase social no estoy de moda existe las cuando miramos o relegamos un poco de la estadísticas vimos que sí que hay gente joven que se y otras que no otras que no lo consiguen nunca también lo que hemos ahora es que por ejemplo el alquiler a pesar del aumento de precios sigue sigue siendo opción mayoritaria más de la mitad de de la gente joven se sepan alquiler y lo hace ya no tanto por casarse no casarse compartiendo vivienda dicho en el en el número que hemos presentado hoy hemos que iban creciendo tanto entre hombres como mujeres lo que son familias atípicas hogares atípicos que ha no es la pareja con hijos o la persona sola sino que es gente que comparte vivienda o con hermanos con otros familiares estudiantes porque es la única manera de compartir los gastos de un alquiler por ejemplo aunque sea en condiciones digamos nuevas óptimas para tener una tractora invita a largo plazo

Voz 0827 24:17 yo que me gustaría profundizar en algo que has insinuado ahora es que ante esta imposibilidad de la emancipación lo que hace es dinamitar la igualdad que se ha ido construyendo en el periodo educativo la educación digamos no es igual a todos pero resulta que esta barrera puede hacer que esos dos que se independiza han sean Fahmi hijos de familias con más recursos económicos con más formación con más posibilidad de influencia con posibles enchufes que les sitúan en la vida laboral

Voz 13 24:48 sí efectivamente de hecho ha con los datos de pobreza que veíamos ya no se sólo haya mucha gente joven casi un cuarenta por ciento la gente joven pobres sino que incluso entre los que están trabas

Voz 0313 24:57 yo perdona que rumba desde cuando hablamos de situación o riesgo de pobreza

Voz 13 25:03 es un indicador a ver la pobreza digamos es como se puede coger de muchas de muchas maneras entonces en el hace como cuatro cinco años bueno más ya creó en la estrategia de Europa dos mil veinte Eurostat definió una manera oficial de entender la pobreza que es la la típica de estar por debajo del sesenta por ciento la edad de la de la mediana de ingresos pero además añadió dos elementos que son muy importantes que son estar en en carencia materia severa sentir no poder por ejemplo permitirse vacaciones no comer pescado dos son como varios indicado

Voz 14 25:34 y le ver en hogares que trabajan pero Kumba

Voz 13 25:36 en su de trabajo osea no título de jornadas a tiempo parcial personas empleadas entonces el mix de estos tres ingredientes pobreza económica Terence material iba intensiva de empleo es lo que se llama en riesgo de exclusión pobreza económica y eso que decimos este casi treinta y ocho por ciento de gente joven estaría en esta situación

Voz 15 25:55 qué desastre es que es la es dijo

Voz 0313 25:57 quién dice sin él quería preguntar el nivel

Voz 0092 26:00 de desertización que hay intelectual porque son jóvenes que han estado formados aquí que tiene sus carreras sus estudios sus profesiones no tienen posibilidad de trabajar hice marchan pues se marchan a Irlanda se marcharan Inglaterra se marchan a Francia se ahí es donde realmente ellos ejercen esa profesión supone un enriquecimiento para el país de acogida

Voz 0313 26:20 claro

Voz 0092 26:21 y un paralelo empobrecimiento para el país de donde vienen que es España precisamente entonces qué porcentaje de de de de pobreza intelectual también supone esto

Voz 0313 26:31 es sólo mide los observatorios yo fuera o no hemos llegado a esto

Voz 16 26:34 pero eso llegamos a tanto otra vez de manera que a veces que esperan para medir intencionada la

Voz 13 26:42 la ausencia de información este sentido

Voz 16 26:45 el hombre cuenta también

Voz 13 26:47 para la pobreza que también había olvidado por cierto es que no sólo queda más o menos gente joven gente joven pobre sino que incluso entre los que trabajan si vemos que en general Amos de desigualdad social ya Lacy en el caso de los salarios o los ingresos de la gente joven la polarización es todavía más extrema pongamos por caso es una diferencia entre lo digo moría pero entre el el la gente joven que cobra más la gente que cobren menos la diferencia es casi el doble de las que existen en conjunto de la sociedad o o doble un poco más beso va cambiando el año con lo cual la gente joven no sólo reproduce

Voz 12 27:18 eh nos vimos Mission de conjunto conjunciones

Voz 13 27:20 ciudad sino que además lo sagrado no es extremo poco más lo pasaría lo mismo si hablamos de precariedad laboral de acceso a la vivienda o sea que la gente empiece es casi como un reflejo aumentado de lo que está ocurriendo en el conjunto de la población

Voz 0313 27:32 oye tú te lo pregunto como experto como sociólogo esto cuando dentro de unos años estudie esta década suponiendo que terminara ahora esta desgracia esto es una ruptura del contrato social en toda regla no

Voz 13 27:43 exacto sí sí porque además esta baja participación precavida también está vinculada a temas de derechos sociales si inicios políticos digamos a la gente joven digamos están en situación de extremada vulnerabilidad que eso claro les impide acceso a muchas otras cosas que se dan por sentadas con lo cual ahí está ahí un riesgo muy importante de de que es un sesgo y internamente en la sociedad

Voz 0827 28:08 después además que es que claro estamos hablando de una sociedad en donde

Voz 0313 28:11 te desaniman la incorporación

Voz 0827 28:13 la incorporación al jóvenes que lo que estaba diciendo que estamos en una sociedad donde la incorporación de los jóvenes se retrasa cada vez más y cada vez antes se expulsa a los mayores del mercado laboral con lo cual la vida que les espera en el caso de que por fin se pueda situar es una vida cada vez más corta

Voz 13 28:33 sí esperar a veces no es no es mía es muy halagador a las sensaciones que tiene sentido si nunca

Voz 16 28:40 hasta Blas Gordo tras sociólogo incluso

Voz 0313 28:42 pues no no es verdad no nos algo progresar

Voz 16 28:45 la casa casa religiosa principios que es un tema que sí

Voz 13 28:47 bueno es verá de hoy sino que sabiendo que es que servido no Strands estas cosas no se producen porque de bote pronto de hace dos años a quién ha decía llena de arriba que esto va a ser así sino que es un síntoma de todos los fragilidades que aparecemos como se sean conjunto no es que los jóvenes por ser jóvenes lo tenga mal sino que realmente cómo son las personas que tienen que formar un hogar una vivienda formar una familia o David todo esto paso encuentran todos los problemas que viene arrastrándose de otros son límites que no sólo dependen de ellos

Voz 0313 29:17 de individual de los jóvenes que ser incapaz

Voz 13 29:19 emanciparse sino que incluso queriendo que los allí son muchos no lo consiguen tienen que hacerlo con bueno estrategias como más precarias más vulnerables

Voz 0827 29:27 es una estafa es una estafa y además es una estafa que no cae del cielo porque riqueza hay lo que pasa es que no se reparte bien entonces es una estafa que a lo mejor como antes el magistrado de decía refiriéndose a la justicia a lo mejor hay a gente a la que le interesa mantener

Voz 15 29:41 eh

Voz 0313 29:43 no tengo ninguna duda al que silencio tan tan

Voz 17 29:46 por correcto pues entre sí

Voz 0313 29:49 Geoffrey López muchísimas gracias y felicidades por el trabajo de verdad

Voz 13 29:54 bueno hay muchas gracias a vosotros para el trabajo que hacemos

Voz 0313 29:57 hizo gracias un abrazo

Voz 2 30:44 el Gobierno vasco

Voz 2 31:01 por dónde iremos esta semana quedamos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía fondos Feder

Voz 11 36:04 policía de torsión tanto pero estos vende lo que esto está pagando y quiten trata como a un delincuente da Legrand de hasta el Rey que arrancar el problema de Ray cambiar al Gobierno Topal a la gente que la puro ataquen que el cantón por esto ecuánime que porque a Kiev donde donde el Gobierno experto on a este van en que la pobreza porque hay más gente que cree que hay casos cabeza si le da poder culo porque fue potencia mundial somos sobre al

Voz 0313 37:27 pocas canciones como esta de cómo estoy de Molotov para describir parte del paisaje del que no estamos ocupando en la en la ventana no sobre todo poniendo el foco en la en la corrupción hoy aprovechando la presencia del magistrado emérito del Supremo Joaquín Giménez Isaías plantea una polémica mirando México pero que enlace con un concepto que no resulta muy muy familiar precisamente la corrupción

Voz 11 37:50 la polémica de Science Lafuente

Voz 1 37:52 ya

Voz 32 37:56 yo

Voz 0827 37:57 pues sí hoy la polémica nos lleva a México un país que elevó hace tres años las penas de terrorismo hasta los cuarenta años de prisión estudia ahora una iniciativa legislativa para establecer ese mismo límite cuarenta años en el caso de delitos de corrupción la diputada que defiende esta modificación Patricia Sánchez sostiene que la corrupción es un problema muy grave que afecta al crecimiento y desarrollo del Estado que provoca un deterioro del nivel de vida de los ciudadanos y que proyecta además

Voz 0092 38:24 una pésima percepción del país a los ojos

Voz 0827 38:26 la comunidad internacional aunque en México ocupa el indigno primer puesto entre los países de la OCDE en materia de corrupción y ocupa además el pelotón de cabeza en el mundo el diagnóstico general que hace esta diputada podía ser trasladable a un país como el nuestro en el campo en el que la corrupción es además desde hace mucho tiempo el segundo de los problemas para los ciudadanos ya tocado a casi todas las instituciones del Estado podríamos plantearnos si una iniciativa así tendría sentido en nuestro país al margen de la cantidad de años Si convento

Voz 0092 38:58 sí equiparar las penas por corrupción con

Voz 0827 39:00 los delitos más graves del Código Penal porque una democracia es difícil imaginar un delito más grave que utilizar las instituciones del Estado para robar a los ciudadanos sirviéndose de la confianza depositada en ellos

Voz 0092 39:15 de qué hacemos con esto vamos a ver yo creo que es muy demagógico el Lin que ante un problema como puede ser de la corrupción que es endémico endémico en Méjico que ha sido un problema grave porque durante mucho tiempo habido un canto a la impunidad es un problema que el de alguna manera también el sistema judicial puede tener debe tener ahí un poco sobre todo critica el problema no son los años el problema es la efectividad de las condenas es decir que la justicia tiene que llegar tiene que llegar a tiempo esto es como cuando uno va a la estación iba a coger el tren de las siete llega tarde cogerá otro pero el de las siete ya no lo coge por lo tanto una sentencia puede ser simplemente injusta por por por por demoras y claro hay infinitas posibilidades demorar un proceso de los visto porque eso de que la justicia es igual para todos eso se enseña en las universidades me señala oye es cierto que ese es el principio a practicar el desafío el desafío es hacerlo de verdad día a día una sociedad absolutamente desigual pretender que por magia la justicia va a ser igual para todos pues no hay que hacerlo y eso supone unos jueces que no basta que comprendan sino que tiene que comprometerse que es distinto es un paso más el compromiso es algo más que el comprendemos que tiene que tener unos medios necesarios a Bono unos medios necesarios esos medios son medios técnicos una policía real verdaderamente judicial para evitar el conflicto de identidades o de fidelidades entre los mandos naturales que puede ser el interior la función que ejercen como policía judicial su tema ya muy viejo en el tema de la Policía Judicial hace falta pues profundizar incluso en la independencia del Ministerio Fiscal algo se ha avanzado en la última reforma pero hace faltaba avanzar más en fin

Voz 0827 41:18 más cosas hay hay bufetes de abogados que tienen en estos momentos más recursos que los propios tribunales

Voz 0092 41:25 bueno los buenos abogados cuanto menos asuntos llevan a los tribunales y creo que son mejores incluso pueden ganar a este económicamente más no pero de verdad el tema el tema de la corrupción es un tema muy importante para la alcoholemia cualquiera sirve hablando así si ganamos llanamente decir que se pero cuando realmente es una investigación que afecta a personas con poder con poder político o económico relevantes cuando eso puede inquietar a esos poderes entonces es cuando ahí está en blanco sobre negro el tema de la verdadera independencia judicial y es entonces cuando vemos que existe juez porque ha hecho esto es de los de enfrente y ahí si hace lo contrario de lo contrario esto es una experiencia que que que yo la he tenido resulta que en función de las pruebas en función de las pruebas ir ya a la vista de de cada asunto resuelve lo que crees que puedes resolver y esto siempre genera en un sector aplausos y en otro pitos lo que pasa es que claro cuando ves descalificaciones sonoras de personas con responsabilidades políticas ante el quehacer judicial de jueces magistrados y además pues hombre en por lo menos no podrían defenderse

Voz 0313 42:36 poquito más hombre

Voz 0092 42:38 yo creo que es lo que tendrán que defenderse un poquito más allá un poquito más también porque una cosa es criticar una resolución no lo sé

Voz 0313 42:45 pues es defenderse los juega

Voz 8 42:47 no no no no no los puede esos esta nos Juan

Voz 0092 42:51 eso es en definitiva y somos poco proclives hay asociar los jueces dicho sea de paso antes que juez unos ciudadano antes que juez unos ciudadano anti sus derechos como ciudadano lo que pasa es que hay algunos derechos que pueden estar un poco auto limitados pues el tema de la crítica el tema de asociacionismo sí que hay afortunadamente pero quiero decir que hay que procurar mantener un cierto equilibrio pero un cierto equilibrio no es equidistancia no es neutralidad un juez no puede ser neutral Un juez no puede ser neutral ante el terrorismo ante la corrupción no puede ser neutral tiene que ser justo pero eso no quiere decir que sea equidistante no no no yo no no tiene que comprender con todas las garantías con todas las garantías dictar la resolución que corresponda sabiendo que esa verdad judicial sabe la judicial que está en la sentencia no es la verdad de todo lo que ha ocurrido por qué pues porque a veces hay cosas que no se no no se descubren hay pruebas que sean cogido atajos que provocan la nulidad de la prueba pero lo que lo que debemos tener claro es que la última garantía la voz del ciudadano en cualquier sociedad democrática al sistema judicial

Voz 0313 44:07 Jiménez ha estado durante casi veinte años en el Tribunal Supremo pero antes de recalar en ese destino estuvo bastante tiempo en el en el País Vasco ahí sufrió un tipo de presiones que todos los oyentes pueden imaginar por la época que le tocó vivir de eso podemos hablar también pero en cuanto a los casos de corrupción en algún momento ha sentido en el cogote el aliento de alguien que de verdad

Voz 0092 44:28 apretaba apretaba apretaba vamos a ver el tema de las presiones que es a quién diga que no ha sido presionado es que es un hijo o no se entera de que está siendo presionado evidente

Voz 33 44:42 a las presiones del delegado del Gobierno en la terminal T

Voz 0092 44:46 cuál es una cosa muy burda las las presiones más su más subliminales son las de dentro del sistema mira esto con cariño mira esto

Voz 0313 44:55 mira este con cariño estas cosas más o menos

Voz 0092 44:58 esas son las más de las burdas no desde alguno no no no francamente no no no porque sería además hombre que de alguna manera también es cierto tres editoriales de prensa puede generar una situación yo define también ha sido víctima entre comillas de esas cosas en algunos juicios que he tenido tanto en Bilbao como en Donostia hay demás en temas de torturas y además con una presión mediática tremenda en el sentido de que estábamos siendo coaccionados por el entorno abertzale el tribunal no había nada la única presión que venía venía de donde venía está en la realidad va amorosa que ahora que habla

Voz 0089 45:46 la presión mediática claro con más de cuatro décadas de ejercicio

Voz 0092 45:50 yo como juez actualmente hay algo que ha cambiado en hoy hemos pasado de la pena de telediario a ese tribunal popular en el que sean convertir

Voz 0089 45:58 en las redes sociales con esa presión absolutamente reír doblada bueno de todos podemos pensar en casos en los que sea juzgado previamente en las redes sociales y antes de que un juez dictamine

Voz 0092 46:09 es que el problema de las redes sociales es la impunidad en la que se en cuenta son los cinco minutos son los quince minutos de gloria que cualquier insolvente tiene pude poner cualquier cosa en la red automáticamente son se se multiplica ya aparece en todos sienten protagoniza de qué de una barbaridad de tipo sexual algo de tipo de odio de tipo de marginal de lo que es de lo que se quiera

Voz 0313 46:34 no es la frontera entre ese comportamiento indecente y el delito porque esa línea muy finita es una Liga muy fina yo

Voz 0092 46:40 siempre digo lo mismo el delito el sistema es la retaguardia la retaguardia no es La Vanguardia no es La Vanguardia a veces la la la la tendencia de la de del poder ha sido convertir la retaguardia resolver temas a golpe lo que comentábamos en sí sí sí

Voz 0313 47:00 eso es

Voz 0092 47:01 los jueces tenemos una función pero antes antes de eso está está la responsabilidad disciplinaria está lo las cuestiones políticas está el una cierto autocontrol yo desde luego resucitar el tema de la censura en la Red es en absoluto porque eso se sabe cómo empieza y no sabe cómo termina

Voz 0313 47:21 pero algo hay hay rum rum en esa dirección no por eso

Voz 0092 47:23 no lo he dicho porque sé que lo que sí que lo hay también hay que ponerse en guardia de esos conceptos masivos de todo es audio vamos a paso a paso no vamos a a

Voz 33 47:34 en meter en la cárcel

Voz 0092 47:38 morning y que hay cosas de mal gusto soez es muy bien de acuerdo sí sí pues están la realidad sea la la una sociedad democrática no no es una Arcadia feliz no lo es todo porque muy injusta porque unos pocos tiene mucho y no es muchos tiene muy poco entonces hay que parte de la base de ese conflicto de ese conflicto esencial

Voz 0089 48:05 eh Rejón estábamos hablando de eso de este conflicto esencial pero yo me he quedado pensando en esos casos en los que los jueces ya no se sólo sometidos a lo que dice una editorial de un periódico sino a lo que decimos todos en las

Voz 2 48:18 por eso entera sin tener ninguno ni puñetera idea

Voz 0089 48:20 ni de leyes ni de nada que parece que es que no es doctora Amos en en Abogacía

Voz 8 48:25 el día en en Twitter cargó en

Voz 0092 48:28 bueno en Facebook no hay que enfriar hay que tomar un poco de distanciamiento hay que enfriar y ahí los hombre los periodistas también de alguna manera tienen que dar un paso atrás en determinados a veces supeditado todo al titular sí sí hoy sin ir más lejos el no diré tampoco los datos pero en fin una noticia que en la en televisión en la puerta de un ayuntamiento en embalses harán parecidos dos pintadas que parecían hechas por una persona era bueno bien tampoco es decir eso justifica una noticia que tiene un factor de multiplicación en tiempos anteriores recuerdo un primer editorial una primera fotografía de otro periódico cuando ya en Euskadi las cosas estaban más tranquilas gran editorial dos contenedores de basura quemados un hombre por Dios bien entre entre no dar la noticia en la en primera página en fin creo que pero claro también las empresas de son empresas las empresas periodísticas es decir ir no sé el tema de la venta de ejemplares no sé la verdad es que yo creo la foto general está aclara Yebra

Voz 0827 49:38 el plano un magistrado como usted

Voz 0092 49:40 qué hacía

Voz 0827 49:42 cuando estaba en un proceso leía cada mañana lo que sea

Voz 0092 49:45 explicaba anoche y a varios periódicos

Voz 0827 49:47 está usted en las redes sociales no no no no no no

Voz 0092 49:50 yo en las redes sociales no punto primero luego ya sabía según la función según el perfil ideológico de ahí la ya que la máquina para exonerar a sabía quiénes eran los de los palmeros Iker

Voz 0313 50:05 no va a ser los de los de la Cruz

Voz 0092 50:07 los jueces no necesitamos ni palmeros ni la cruz no cuando ven a un político haciendo alabanzas al Poder Judicial doy un paso atrás es que no hay que aplaudir hacer posible que tampoco nos crucifican como cuando me he entrevistado te dice que buena entrevista malo malo seguido alegro mucho de que Brown Breno

Voz 0313 50:28 las redes sociales los lleva hoy para cerrar esta primera hora de la ventana nos lleva al tema que yo comentaba en fin de una cierta autocrítica al tema de Catalunya Fini de España lleva una historia muy curiosa que ha surgido

Voz 34 50:45 su

Voz 8 50:52 lo vas hemos elegido la música de Mayte Martín yo no la catalana flamenca canta como los ángeles

Voz 11 50:59 ya es que verdad lo de Cataluña es que el revivido

Voz 8 51:03 es distinto Cataluña y País Vasco así si fundamental

Voz 0092 51:06 el día dos cosas muy claves

Voz 8 51:08 ahí había un terrorismo mil muertos y la calle era de los que está más extraparlamentarios pero había un gobierno que estaba de la legalidad

Voz 0313 51:19 dentro de la ley he tenido varios lendakaris y todos con absoluto respeto a los a los jueces muy bueno está dieciocho años

Voz 8 51:25 es decir que fin Cataluña quiénes en el que medios dispone de Sin tetas no es cuestión de las cuatro el Gobierno no es cuestión de elegir no no no no no son cosas bueno pues en las últimas horas ha surgido una propuesta una propuesta

Voz 35 51:44 en este mundo digital tan tan curioso y tan interesante que lleva el nombre de Turner que viene de atrás eh tabarra es una propuesta que tiene una parte irónica pero una parte también de crítica hay alguien de Ciudad de de poner a los independentistas más más más recalcitrantes ante el espejo de sus propias contradicciones

Voz 0313 52:02 el tabaco tenía es una idea de que una idea basada en los últimos resultados electorales de que comarcas parte de las provincias de Barcelona y Tarragona son claramente ante independentistas dio por tanto reclamaría su derecho a no verse metidas en un proceso de de Nueva República digamos no bueno lo curioso de este caso es que a diferencia de otros movimientos en las redes sociales que puedan estar dirigidos alimentados que respondan digamos a una estrategia

Voz 0092 52:28 esto parece que ha sido parece que ha sido

Voz 0313 52:31 como bastante espontáneo queremos preguntar a Mari Luz Congosto que es investigadora de la Universidad Carlos III y que lo ha seguido de cerca Mariluz buenas tardes hola

Voz 14 52:39 hola buenas tardes como especialista

Voz 0313 52:42 era era analizar la propagación de mensajes en la red esto de tabarra había sido campaña organizada sí o no

Voz 14 52:48 pues yo cuando su se la curiosidad baje los datos

Voz 13 52:54 por los datos que de análisis que hecho me lamento

Voz 14 52:56 lesión de que ha sido un efecto viral de un grupo pequeño acababa a unas cosas que ha sido en un momento grandes sido por qué amplificado por alguna cuenta en concreto el día veinticuatro por Cataluña

Voz 0313 53:09 sí que ampliar el conocimiento

Voz 14 53:12 siendo pero ha sido creciendo poco a poco y con cuentas de usuarios pequeñas opción han intervenido bueno si hay alguna intervención de alguna mención de la Gazzetta punto es el día veinticuatro

Voz 0313 53:22 sí pero como resultado un aumento

Voz 14 53:25 los considerable de tuits lo dueña

Voz 0313 53:27 para ser una campaña dirigida hay imágenes bastante elaboradas