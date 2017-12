La Ventana (27/12/2017 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 KPN eh

Voz 1667 00:11 son las cinco o las cuatro en Canarias más presión para Ciudadanos en Cataluña el PSOE coincide con el PP ir reclama que Inés Arrimadas tome la iniciativa de formar el nuevo gobierno de la Generalitat el secretario de Organización de los socialistas José Luis Ábalos cree que el partido naranja debe ejercer el liderazgo que le otorgaron las urnas

Voz 3 00:27 proclamarse victoriosos de una contienda electoral también comporta alguna responsabilidad y esa responsabilidad sea más iniciativa política no esperar a ver qué pasa en el mundo

Voz 2 00:39 a tener el número uno

Voz 3 00:41 no significa de ejercer un cierto liderazgo que la responsabilidad frente al electorado hay que ejercerla

Voz 1667 00:48 mensajes similar desde la patronal mensaje también dirigido a ciudadanos del presidente de Foment del Treball Joaquim Gay

Voz 4 00:55 a lo que tenemos que pedir a los que se han presentado y que han obtenido los mejores resultados la formación que ha sido la primera es que tenga la valentía y la responsabilidad también la cordura de formar gobierno se han presentado para ganar pues cuando uno es ganador tiene que ser el motor y el líder

Voz 1667 01:09 no salí y al líder no desde Valencia nuevos detalles de la joven de Benicàssim que murió este fin de semana en un accidente provocado por su ex pareja el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que la víctima presentó una denuncia por malos tratos este mismo mes denuncia contra su ex novio que ya contaba con antecedentes Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:28 juzgado recibió la denuncia en la que la joven relataba a varios episodios violentos sufridos en diferentes momentos de la relación el quince de diciembre ocho días antes del doble suceso mortal ese mismo día la jueza tomó declaración a la víctima y a su presunto agresor siendo la única denuncia que consta de ella contra él en el Juzgado de Vila real

Voz 0911 01:47 el juicio finalmente no pudo celebrarse porque las

Voz 0808 01:49 versiones serán contradictorias no existía parte médico que acreditara las lesiones el supuesto agresor había sido además condenado en septiembre de dos mil trece a sesenta y cuatro días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos episodios violentos con una pareja anterior ya a la Policía Nacional confirma que la joven fue introducida a la fuerza por su expareja en el turismo siniestrado la mañana del pasado día veintitrés lo que refuerza la hipótesis de que se trate de un nuevo caso de violencia

Voz 1667 02:17 on ahora el Gobierno ha acordado con comunidades autónomas y ayuntamientos la puesta en marcha de las primeras medidas contempladas en el pacto de Estado contra la violencia de género el Ejecutivo va a aprobar una partida de doscientos millones de euros durante el primer trimestre de dos mil dieciocho para desarrollar esas medidas deportes José Palacio

Voz 4 02:33 el Sevilla va a decidir en las próximas horas quién va a ser su nuevo entrenador el consejo de administración se ha reunido esta mañana ya decidido delegar en el comité ejecutivo y la dirección deportiva la decisión final Vincenzo Montella Javi Gracia sólo dos candidatos aunque todo apunta a que será el italiano Vincenzo Montella

Voz 1667 02:48 así hemos llegado a las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias tiempo en la SER para la información de su comunidad en Madrid la pasada madrugada fue asaltado el despacho profesional que Begoña Gómez Fernández mujer de Pedro Sánchez tiene en la capital los ladrones han sustraído décimos premiados en el sorteo de la Lotería Nacional del pasado veintidós de diciembre Alfonso Ojea

Voz 0089 03:10 en el despacho que se encuentra situado en un edificio que agrupa a varias entidades sociales ha amanecido revuelto y con desperfectos el robo iba dirigido a hacerse con varios décimos del pasado sorteo de la Lotería de Navidad cuyo número ha resultado premiado cada décimo debía recibir cien euros de premio a primera hora de esta tarde todavía no sabía interpuesto denuncia ante el juzgado de guardia pero los agentes del Grupo de la Policía Científica siguen en el lugar obteniendo pruebas

Voz 1667 03:38 paro de veinticuatro horas durante este miércoles en las cafeterías y comedores de los centros de mayores que el Ayuntamiento de Madrid tiene en el distrito Fuencarral Pardo sus trabajadores denuncien así que la empresa que gestiona este servicio vegetales tradicionales SL lleva cinco meses sin abonarle su salario desde Comisiones Obreras aseguran que el consistorio conoce la problemática Fabiola guerra es su portavoz

Voz 5 03:59 con fecha veintiuno les notificaron por guasa la apertura de un expediente de regulación de empleo de extinción la empresa no se presentó a la mediación del Instituto la gran que a los trabajadores los tiene todo el mundo abandonamos Ayuntamiento lo dije nada bueno pues esto es lo que estamos denunciando hoy convocaremos disparo porque es tocas Island es el de los trabajadores pelea por supuesto llegaremos a todas las consecuencias

Voz 1667 04:25 los hospitales madrileños necesitan de forma urgente donación de sangre de los grupos cero positivo cero negativo en los próximos dos o tres días del grupo A negativo los ciudadanos que lo deseen pueden donar en los treinta y dos puntos de donación fijos en hospitales en las dieciséis unidades móviles que recorren los municipios de la región y en el Centro de Transfusión de Valdebernardo a esta hora los termómetros marcan nueve grados en los termómetros de la Gran Vía Madrid

SER

estado seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las seis las cinco en Canarias en la SER

SER

servicios informativos

Carles Francino

Voz 10 05:26 tu

Voz 7 05:28 Pío

Voz 11 05:49 ah

Voz 7 05:50 no saben nada

Voz 6 05:57 todos estamos en La Ventana efectivamente estamos a punto de arrancar todo por la radio y andamos con musiquita porque esta semana está siendo está siendo especial ayer Desafío Iturriaga sin Iturriaga sin miedo Un fallo clases sin ningún problema

Voz 1704 06:16 puesto al con más clases de música con

Voz 6 06:18 aquí de la que es Joy el más difícil todavía el propio Iñaki Sheila Blanco aquí presentes ambos hola qué tal que vais a cantar juntos

Voz 0509 06:29 además alguno

Voz 12 06:32 ver claro esto pero esto como no se bien como sí

Voz 13 06:38 sí sí es luego días viendo

Voz 6 06:49 Ling Ling bueno más cascabeles de Navidad ha un aperitivo de lo que viene después en Todo por la radio todos

Voz 26 09:49 de lunes a jueves no My Lol hoy trataremos temas como qué es realidad que es magia quién fue el primero en persona porque el tanto fijo distintos animales están las cosas

Voz 27 10:03 la vida moderna con David Broncano hubo para los mil millennials

Voz 25 10:10 pues lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 1 10:25 Vivaldi y hacer amigos a la publicidad

Voz 27 10:31 tres floja me las Melandri Alfred Un que miedo la pregunta estará clara así que yo propongo que de aquí digamos mando claro es si nos parece un razonamiento muy humillante no le permite

Voz 10 11:06 cumpliéndose el diciendo que te vas a caer dolorida

Voz 6 11:11 es ya el final

Voz 10 11:14 cómo se llama la película

Voz 6 11:17 Tica legendarias de amor aquí la marea

Voz 28 11:21 esto bravo bravo

Voz 29 11:31 bueno ver estar aquí los cantantes pero hay más gente estará de Martínez Especialistas secundarios El Mundo tú de hola Nerea Aróstegui Pedro Aznar Ana Alonso

Voz 6 11:41 la Fini yo no me lo equiparan

Voz 1 11:47 el pollo también aquí estamos cinco comenzamos con buenas noticias

Voz 16 11:54 a los reyes magos nos van a traer un tanque a cada uno leemos en el diario El País que España saco

Voz 0230 12:01 prometido con la OTAN aumentar su gasto en Defensa en un ochenta por ciento vamos a aumentar tanto el gasto que vamos a tener que contratar enemigos el veinte por ciento el veinte por ciento nos lo gastaremos en enemigos nuevos y el sesenta por ciento en armas

Voz 6 12:17 pero a los sitios se puede ir de manera diplomática Sí Se Puede dos maneras con tanques y de manera

Voz 0230 12:22 Atica son las dos opciones más cosas ha dimitido uno del PP por los malos resultados en las elecciones catalanas

Voz 28 12:27 también para eh pero bien cara pero lo quiero mítines

Voz 0230 12:32 el que han dimitido es el secretario de Estudios y Programas ahora ellas y canas mata bueno no es un cargo muy destacado pero él dijo aquí debería dimitir alguien y le dijeron lo de siempre meto más cosas hace frío y hay viento por culpa de Bruno

Voz 1 12:51 el temporal Bruno huracán

Voz 0230 12:54 nuevo menos mal que los meteorólogos no han llamado al temporal Giorgi porque estaríamos ponía

Voz 1 12:59 pero la radio quedaría el chiringuito Welby salvó ese día peor

Voz 0230 13:04 es Bruno el temporal Bruno bueno y el que se levanta bien pero bien bienes Vladimir Putin es un crack ha convocado elecciones ha dicho que se presenta es el favorito si los tribunales rusos han dicho que su principal rival no se puede presentar porque tiene antecedentes penales los antecedentes penales derivan de que este político líder de la oposición estuvo en una protesta contra Vladimir Putin que así se presentará sólo las elecciones ya sería mala suerte que las perdiera podría darse el caso de nosotros todos conocemos tabú político que sería capaz de presentarse solo

Voz 1 13:35 perderlas pero no es muy habitual que te presentes

Voz 6 13:38 sólo a las elecciones y las piernas

Voz 10 13:43 sí

Voz 6 13:49 hola

Voz 1 13:51 la Diriri podido

Voz 10 13:56 a ver vamos a empezar con los notarios aún faltan cuatro días para año nuevo pero la gente ya está pidiendo deseos como por ejemplo cojo vicio

Voz 6 14:04 ojalá todos los productos de los anuncios los narra una voz francesa Carolina Herrera fabada Litoral línea segunda surtido Cuétara

Voz 10 14:14 no cuesta nada hacer las cosas guardando un poquito las formas no no hagáis por favor como el forma Lito y una mierda Patil

Voz 6 14:21 esta no es forma de entregar una muestra de heces de verdad ese digo

Voz 10 14:27 seguimos ahora con otra de médico y pacientes está la ha vivido Hannibal Lecter doctor me duele la cabeza el dolor seguro sí pero no

Voz 1704 14:35 se pone tilde porque acaban es real

Voz 10 14:40 vamos ahora con un claro ejemplo de una persona que va de guays por la vida el Twitter de Klaus Mann

Voz 6 14:45 ha costado pero he traído un vino gran reserva del año en que naciste Good Tata

Voz 10 14:52 si acabamos las tutorías no acepten imitaciones esto lo saben hasta los niños tuitean tsunami hijos

Voz 0230 14:57 papá no me vuelvas a comprar cromos Star Wars en las chinos

Voz 10 15:01 Lido chabolista

Voz 15 15:07 y después de las twiterías

Voz 6 15:11 en titulares del Mundo Today con Xabi Quique por este orden y cinco

Voz 32 15:15 pero el Gobierno quiere que los usuarios de redes sociales que no sean bots del Partido Popular seguir

Voz 6 15:21 en Tikrit que se pretende evitar que los tuiteros se amparan en el anonimato para no cierre tuits a Mariano Rajoy

Voz 32 15:28 el ochenta por ciento de los niños españoles se ha limitado a pedir la Aix en Instagram en su carta a los Reyes

Voz 6 15:34 el veinte por ciento restante ha pedido a sus Majestades que se suscriban a su canal de Youtube en Alfaz vasco pide per en un restaurante se convirtió en la vergüenza de miles de generaciones Aaron Most recibe de golpe todas las multas de los coches sin conductor de Tesla el dueño de la empresa tendrá que vender más coches sin conductor para pagar las multas de los que ya ha vendido en el cuarenta y siete por ciento de los policías desplazados a Barcelona ya se ha hecho independentista totalmente hambriento se comieron una bandera de España consiguen dividir el núcleo de un átomo usando un discurso de izquierdas los neutrones son sus aristas y los Quart Sant si éstas abuela de la familia avergonzada porque ella es la única sin tatuar también es la única que aún con gluten usa la pulsera de ejercicio que le ha traído a Papá Noel para rebañar el guacamole pensada que no el iba para utilizar y al final mira

Voz 32 16:34 extraterrestres gamberros llaman a la Estación Espacial Internacional

Voz 6 16:38 luego huyen empiezan ayer empiezan a llegar a la Tierra los escupitajos que lanzaron hace miles de años Joan Manuel Serrat molesto saber que fue el único que cobró el anuncio de Campofrío en lonchas de pavo es que encima son Like dice

Voz 1 16:57 la va gota

Voz 0277 17:00 con Lucio fue uno de los que inventó la confusión claro que sí WAP y fue el segundo de los chinos

Voz 27 17:14 antiguo te queda una cara podía tocar bravo bravo tres es bravo Aimar Pla también a Dios que me voy

Voz 1 17:32 que en la pasada algo

Voz 0230 17:56 el día que Iñaki de la Torre habrá consultorio en lugar de plantear estos discursos suyos de manera unidireccional cosa que por otra parte hacemos todos aquí sanamente pero el día que él rompa esta tendencia

Voz 16 18:07 podremos preguntarle

Voz 6 18:09 por la peculiaridad de esta canción de George Harrison que tal vez no sea prioridad los habrá pero es el caso de la batería inesperada la canción que la va marcando la guitarra como las vamos oyendo raca raca raca raca pero en el minuto dos

Voz 33 18:24 de manera inesperada

Voz 0230 18:27 entre la batería te cambia el rollo de la canción lo escuchamos porque va entrando subrepticiamente

Voz 33 18:33 no te das cuenta ya está la batería dentro

Voz 1 19:01 Iñaki esto no es normal a los dos minutos de hecho

Voz 34 19:05 eh yo él pocas canciones que empiece más tarde de los quince y los veinte segundos hemos votado tenían en la norma de los cuarenta y cinco segundos ya tenía que haber un estribillo que es raro

Voz 0230 19:13 yo ya te digo yo todo esto otro día nos da una doctrina sobrado volviendo a la prosa varios medios de comunicación incluido el nuestro y La Ventana

Voz 1 19:22 yo soy de tabarra tenía esta loca

Voz 0230 19:24 calidad imaginaria formada por la mayor parte de la población de Barcelona I de Tarragona donde los independentistas pierden con bastante diferencia el juego no tan juego consiste en que esta localidad imaginaria Tavernier se independiza haría de la Cataluña independiente las selecciones catalanas en realidad son la pesadilla de cualquier político o el sueño de cualquier político según se mire porque ya hace tiempo que en la política catalana la realidad lo de menos lo que verdaderamente importa es lo que se cuenta ahora esto se llama el relato antes lo llamábamos la milonga una de las pruebas más graciosas de la absoluta falta de importancia de la realidad sucedió hace unos días con un artículo de Financial Times este periódico publicó un artículo sobre Carles Puigdemont

Voz 15 20:15 lo comparaba con Nelson Mandela con Gandhi Icon el general De Gaulle pero lo comparaba para burlarse en tono satírico

Voz 28 20:24 entendáis loca en eso sí entendáis vale pero si no entender

Voz 0230 20:28 algunos y lo entendieron pero otros no porque algunos partidarios de Puche Montse tomaron el artículo en serio y comenzaron a difundirlo ya decir fijaros comparan a nuestro líder con Mandela con Gandhi con The Wall pero los contrarios a Puigdemont también lo difundían porque el artículo era un sarcasmo sobrepuja entonces este artículo ha tenido una difusión tremenda pero como la aclaración de que el artículo era satírico no ha aparecido en todos los medios independentistas probablemente haya muchos partidarios de pulmón que ahora mismo están convencidos de que a su líder le han comparado con Mandela Gandhi De Gaulle en positivo

Voz 6 21:02 lo que es verdad lo que es mentira aquí ya va siéndolo

Voz 0230 21:04 menos los independentistas quieren convencer de que la independencia es mayoritaria en Cataluña con el cuarenta y siete por ciento que es algo bastante Groucho marxista se ha confirmado que la independencia es mayoritaria porque tenemos el cuarenta y siete por ciento

Voz 1 21:17 quién va a tus propios ojos

Voz 0230 21:19 de siete por ciento de los votos y sin el apoyo de los núcleos de población más importantes incluida la capital que es Barcelona

Voz 6 21:36 quienes también es muy interesante el trabajo que está

Voz 0230 21:40 cuando se está haciendo desde el Partido Popular para convencernos de que Mariano Rajoy no tiene nada que ver con los resultados del PP en Cataluña pronto nos convencerá de que Mariano Rajoy no tiene nada que ver con el Partido Popular en general es más Mariano Rajoy son los padres es hora de que rompamos con este mito del presidente del Gobierno no es verdad que haya una persona que dirija la política Piqué ex presidente medicado va a ser verdad eso seamos adultos

Voz 36 22:11 el Rajoy es como el mago de Oz

Voz 0230 22:16 es una imagen es una metáfora

Voz 36 22:18 su símbolo Si tú te lo crees

Voz 0230 22:20 pues qué le vamos a hacer mucha gente va a Moncloa pregunta a la vicepresidenta por el mago de Moncloa

Voz 15 22:25 tú crees que si fuera contigo es en me pondría un cerebro no pero aunque no se lo dieran no quedaría es peor de lo que pasa

Voz 6 22:34 esto es lo que te pasa con el cerebro esta criatura no pero pero no es el Mago de

Voz 0230 22:41 de esta mañana en la crónica de nuestra compañera María Jesús Güemes podíamos escuchar una vez más la fórmula magistral de Mariano Rajoy para resolver sus problemas

Voz 37 22:49 en el TT algunos vuelven a hablar de sucesión otros del eterno enfrentamiento entre Sáenz de Santamaría y Cospedal que hay que pide una renovación urgente en Cataluña turbulencias que el superviviente Rajoy confía solventar con el paso del tiempo

Voz 6 23:01 pasó el tiempo como decía el gran Vinicius de Moraes

Voz 15 23:09 tiempo para pasta si no hay nada como el tiempo para pasar

Voz 38 23:18 y

Voz 6 23:20 canciones os acordáis de Iván Lagarto que hizo esta canción sí hombre Armando dice que no pero bueno no hombre hizo esta canción a partir de las palabras de Mariano Rajoy

Voz 1 23:32 bueno mejor obra maestra bueno hizo esta

Voz 0230 23:38 otra canción también

Voz 27 23:40 pues bien yo lo que creían el edil advierte a lo que creía que dijo adiós

Voz 2 23:54 tú mejor hizo esta canción sobre la ministra de Trabajo

Voz 0911 24:00 la última Báñez humildemente lo digo otra vez

Voz 39 24:04 bueno tío es muy mayor que el señor Klein o no

Voz 40 24:17 dime todos

Voz 6 24:24 atentos a esta canción que ha hecho iban Lagarto a partir del discurso del Rey firme orgullo

Voz 41 24:29 los viajeros sin complejos mira a mi hijo es imposible de trabajo sin trabajo contribuye sin duda prescindible su gélido mucho más de lo que nos podíamos imaginar sabes mucho más a Omar está mucho más de lo que nos podíamos imaginar está mucho más grasas no quiero olvidarme voy bien trabajadores muy llegó el enteros y no a nosotros

Voz 0230 25:09 cosas de invento chulos que hace Iván Lagarto la policía británica también innova nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 6 25:14 la policía de Reino Unido ha conseguido detener a veintiún ladrones con un trucos a contar el truco y haberse algún adivina de dónde se les ha podido corría la llamada operación y dos agentes enviaron tarjetas de Navidad con el nombre de una compañía falsa en ellas ponía

Voz 0911 25:28 ya que la empresa era mundialmente conocida por sus cestas navideñas y que los

Voz 6 25:32 me ofrecía champán botellas de vino pudiera especial de Navidad y otros regalos para hacerse con el lote lo único que debían hacer era informar de una hora concreta a la que estarían en casa y así poder realizar la entrega claro en ese momento en esa ahora la policía acudía a los mítines y así han detenido a veintiún por seis personas en dos días pero esta idea no es de ello no de donde es el Dios de los impuso no maya

Voz 0911 26:00 en la temporada nueve en el capítulo ocho Lisa la escéptica el jefe

Voz 6 26:05 este invento es sólo que los cambian un poco

Voz 0911 26:07 es una rifa la que ganaban al ancho montó

Voz 6 26:10 es que bueno todos a Los Simpson desde los ojos

Voz 1 26:24 Especialistas secundarios me hubiese disco momentito pero es que

Voz 10 26:28 a mí me indican por línea interna que bueno esto viene indica

Voz 1 26:31 por si esto es un eufemismo que la gente tiene que saber lo que

Voz 10 26:33 eh me indican polietileno significa que al otro lado del vidrio hay un histérico haciéndome gestos diciendo que tenemos una llamada urgente última hora por lo visto se trata de una persona que los quiere pedir un gran favor en directo en estas fechas yo creo que sería Rubin negarnos a conocer este favor a un oyente

Voz 1 26:50 yo creo que bueno ahora mismo como luz estúpidos

Voz 10 26:52 pilotando este momento vamos a dar paso esta persona Yago hola buenas tardes buenas es tu nombre por favor amigo amiga Carmena Carmena Manuel tú dirás amiga escribe pero en ganan

Voz 36 27:05 pero me quedan dos pues que la decana de la radio eran calado social plagados de influencer Fire Iñaki es de las torres

Voz 10 27:15 te acuerdas de la sigue sigue gente que

Voz 36 27:18 en Santiago de Compostela el Casco Viejo si alguien de unos ocho meses negros piel roja para restar Dusko Fito

Voz 10 27:29 color fuerte cito que responde al nombre de Vitier

Voz 36 27:32 se ha dicho que me llame porque yo era buscar ya que es mía

Voz 10 27:36 perdiz señores entonces es usted una gamba

Voz 36 27:39 han tenían la caza deportiva desde hace ocho meses pero se me ha escapado descuide de la tengo mucho cariño es alguien pues lo encuentre recompensa

Voz 10 27:48 ahora no todos ustedes un gran vacío en la familia no cuando que anda si la verdad que si como te suena siempre no vas sin árbol vida una pregunta que yo quería hacer planes día para cocinarlo en la noche de fin de nunca jamás se va vale vale

Voz 36 28:07 mi mascota yo nunca lo haría ningún daño

Voz 10 28:10 sea que sí que es verdad que puede señor amenacen Galicia Maresca se saben no hay nada y lejos de lo que no está Daniel pero ciento ser negativo pero estos días son los peores para para perder una gamba yo creo que la gente que lo encuentre pues no no no

Voz 36 28:27 yo confío muchísimo en la buena fe

Voz 10 28:30 de acuerdo pueden vende indican por con por línea interna que es otro histérico aquí diciéndome seis días que sorprendentemente me dicen que tenemos a alguien a otro lado el teléfono que tiene información sobre esta Camba perdida hola buenas tardes un hombre hola buenas tardes Sicilia civilidad que nos cuenta creo que no

Voz 36 28:47 creo que me encontraba que la no

Voz 1704 28:50 no me diga que bueno pero usted como sabe que es la gamba

Voz 10 28:53 ha sido la señora Carmena Manuela

Voz 36 28:55 sí tienen una pera sí por robo

Voz 10 28:58 para algunos pero sí sí sí

Voz 36 29:01 este responde al nombre de Vicenza

Voz 10 29:04 usted pero como saben que responde al nombre de Vicenza

Voz 36 29:06 porque cuando iba gira la grasita de la colilla si yo tengo que que ya sabes que yo decía

Voz 10 29:14 en esto entonces se trata de ella usted lo podría llevar a nuestra emisora en Santiago

Voz 36 29:18 tenéis organizará en la SER es antes

Voz 10 29:21 en todos lados se preocupe

Voz 36 29:23 la lleno por cierto donde encontrar aquí lumbares Santiago

Voz 10 29:28 ella bebiendo albariño

Voz 36 29:31 el dueño estaba porque llevaba citado empezaba a ponerse faltara tenían ahí mostraba me ha dicho Kelly toda ella por ella Vicenza podían ese a la mierda

Voz 10 29:43 vaya un poquito que entonces tenía algo contra el pulpo bueno pues Ernesto muchísimas gracias por haber aportado estaba información

Voz 36 29:52 la recompensa que la señora dicho recompensar no sé qué

Voz 10 29:56 ah pues no lo sé señora Carmena de cuál es la recompensa por la gamba congelada una cigalas con gira a amigos pierde una gamba fresca pero gano una cigala congelada muchísimas gracias a Dios final feliz

Voz 28 30:10 que sí

Voz 10 30:13 no no no el espíritu navideño tomar por saco eh

Voz 6 30:17 a las Pinto y media las cuatro y media en Canarias

Voz 0911 30:20 Coral nos vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa qué te da miedo que

Voz 39 30:26 hombre miedo miedo no pero es que el viaje

Voz 42 30:29 es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 16 30:35 cuidado porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados y setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros aquí estás esperando no pierdas la oportunidad de jugar pero este uno de enero Sorteo de Navidad de la fe

Voz 20 30:54 me llamó Daniel y pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 1704 31:01 Daniel

Voz 39 35:33 la Ventana

Voz 1 35:36 Carles Francino

Voz 6 35:49 Miguel Bosé en La ventana ante todo por la radio Páramo pide paso

Voz 15 35:52 sí y buenos deseos adelante proyectos fin mencionan todo para el año nuevo que ya está casi aquí hacemos de todo para llamar la suerte yo en el cava mil gestos no está comprobado ninguno de que funcione pero ahí están si viajamos la familia es importante y en estos días pues más que nunca a muchos viajes son en coche y ahí sí que sabemos lo que Junqueras

Voz 49 36:13 clarificar descanso sino hacer todo el camino de un tirón llevar el móvil cargado por su ocurre algún incidente consultar la previsión del tiempo y preparar el coche para la climatología del invierno todo para que el viaje cierre la mejor Navidad así que no es la época más dulces del año es un deseo de quién pues de la Dirección General de Tráfico

Voz 1 36:30 vale

Voz 39 36:32 te cantante vuelven que pueblo aunque es buena tanto tengo que tú

Voz 50 36:48 todos

Voz 1 36:50 pero en la Torre levantar las manos suma ya seis dice yo no he sido esto vuelve a Pedro Aznar culpable a ver qué pasa cuando yo tengo gases sale al intentar hacer una cosa con vosotros os quiero despedazar esto quiero Inter

Voz 1704 37:07 dar entender con vosotros la que será ya la canción del verano es esta que estamos escuchando y empezamos antes si la no no nos gusta el presente por algún motivo no nos gusta hoy siempre estamos en el mañana ya estamos en la canción del verano es del mismo tipo que el despacito vale poner el estribillo para que os ganada la guerra con este estribillo escucha se llama El sobre la culpa la canción y no la entiendo vale a ver si la entiendo retorno física cuántica pero no sé si la acabo de entender bien yo os cuento la historia típica historia chico conoce chica chico Ferrera con chica chica Perea con Chico lo que pasa que sólo para empezar la canción en el videoclip él él está llamando a ella por teléfono Valeo entrada ya la manera de descolgar en la canción el teléfono es extraña escucha

Voz 51 37:53 les dije

Voz 1704 38:00 es raro esto

Voz 1 38:01 es una conversación telefónica con firma Francino esta tarde le digo que hace dos normal que en principio sería malo

Voz 1704 38:17 Javier yo Francine yo no tenemos relación todavía pero puede llegar sigue la canción atención que tiene sorpresa o en esta historia el buque

Voz 39 38:25 tres

Voz 1704 38:25 ya empezamos mal mantenga de la buena ya tienes algo de confesar sin rodeos en principio por la melodía parecía que esto iba a ser de buen rollo la canción pero se ve que no e Isidre sí sí

Voz 39 38:33 muy bien que suena tanto tuvimos que tú

Voz 1704 38:40 ahora tenemos aquí teniendo en cuenta que empezó como un buen rollo con melodías honra ya son de discutir así entrada nada más descolgar pero en serio lo van a dejar ha sido buen rollo lo van a dejar en una canción el clásico no eres tú soy yo pero hecho reggaetón y que tiene que decir ya todo esto lo otro del teléfono al parecer bien ha tomados en disgustos yo bailoteo final ella también quería lo por lo visto pero había ganas había ganado dejarle dice que se acabó la magia la magia que la enamoró seguro claro los los magos en Tinder pone erige una carta equívocos además en el pantalán intentar

Voz 1 39:15 cada diga sino de la canción

Voz 50 39:21 todos

Voz 1704 39:22 así que ya no entiendo nada ahora vamos a ver entonces y es la mala o es el osea tú Rosso lo fue conocerme deberá menos mal que el estribillo ya lo aclara todo en Aleph

Voz 52 39:30 tú eres

Voz 6 39:40 ah ya está sólo unos vale vale vale soy yo

Voz 1704 39:44 a te dice no eres tú soy yo la culpa es de todo esto me suena mucho la actualidad mientras que hacerlo lo dejamos y Astano estamos aliados una de Maker

Voz 1 39:59 no se va a acabar su pero esto no es lo del alteraba pero nos falta el chupito Lucy

Voz 1704 40:06 poco Perales oye que viento que selló en la culpa me hago Paktia echamos un último venga vale vale la echamos a que esta este es el un nuevo éxito mundial del Tinell despacito lleva más de trescientos millones de reproducciones en Youtube

Voz 1 40:19 claro

Voz 1704 40:20 sí sí señor matriz extensión Te8 en Youtube en casa de la amiga otras tantas otras por lo visto y ahora te permiten escuchando la canción como lo hemos seguido todos creo que se podían haber ahorrado tres minutos de canción por razones obvias pero vamos a dar una sólo si tú llamas para dejarlo con alguien y ese alguien también quiere dejarlo al principio de la canción sólo con la llamada del principio Llanos hubiera valido sería algo así

Voz 51 40:45 dos minutos

Voz 39 40:48 claro

Voz 28 40:53 bueno en Liga está reunido con simpleza Anglada

Voz 10 40:57 el jugador

Voz 1 41:02 periodista estoy empezando a creer que todos los periodistas extensos

Voz 0911 41:07 bueno es época de comer de comer mucho como si no hubiese mañana así que anticipo con nos vendría bien ahora hacer deporte hoy hablamos del polideportivo de Nava de la Asunción en Segovia una localidad castellano leonesa de tres mil habitantes

Voz 6 41:21 próximamente dos mil diez año de esta canción

Voz 28 41:29 africano

Voz 0911 41:33 si en dos mil diez tuvo mundial los lo cantos Akira nos tocó Holanda marcó Iniesta ganamos a lo mejor por eso nos vinimos arriba haciendo polideportivos en dos mil diez España asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea hubo huelga general tomó posesión en España el nuevo gobierno nombrado por Zapatero Rubalcaba asumirla Denia el Gobierno decretó el estado de alarma por una huelga de controladores aéreos y tuvimos apagón analógico así que la gente tuvo que comprarse adaptadores para la TDT sancionada y mientras todo esto sucedía en Nava de la Asunción en Segovia decidieron que había que empezar a construir el polideportivo con el que llevaban soñando años Un dos tres responden como cada miércoles otra vamos comenzaron las obras

Voz 53 42:17 sí sí ve no

Voz 0911 42:20 el mes que viene me gusta oír es que viene

Voz 12 42:26 el mes que viene

Voz 0911 42:29 engañadas respuesta trampa claro si comenzaron a comenzaran comenzaron vale Se terminaron

Voz 53 42:36 ah sí ve no fe

Voz 1 42:39 es así no

Voz 2 42:45 qué mal eres Ana malayo

Voz 0911 42:49 terminaron el polideportivo no esta en marcha siete años después casi ocho bien cuántas fases de obra distintas llevan acumuladas en estos casi ocho años entendemos fase como en

Voz 6 43:02 pues luego lo dejamos luego empezamos a otras más si eres tú como como la canción de hecho estrenada

Voz 1 43:07 Ángeles el trío sí

Voz 0911 43:09 las fases distintas

Voz 6 43:12 ocho pases diez pases

Voz 1 43:15 diez dieciocho diez pases el mes que viene

Voz 0911 43:21 B ocho fases por qué tantas bueno por muchas cosas y tenían un poquito luego reanudar lo han pasado otras cositas porque separaron

Voz 6 43:32 ah

Voz 0911 43:33 por un conflicto entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Nava de la Asunción por los terrenos de porque hubo errores en la construcción que han ocasionado varios cambios de empresa constructora Carlos porque se quedaron sin paso eso sí todas las anteriores son correctos

Voz 6 43:48 lo que esto

Voz 12 43:50 adorada yo yo yo sí

Voz 0911 43:53 se quedaron sin pastos pues efectivamente se quedaron sin a veces no son todas las anteriores según el actual alcalde socialista de la localidad Juan José Maroto con el que ha hablado además según llamé oye me pasaron con el irredento el polideportivo está financiado con planes provinciales y convenios compartidos con el plan del Gobierno Zapatero con recursos propios han terminado una fase en la que se ha avanzado bastante la tentación hormigonado al licitado iluminación le han pedido a la Junta Castilla Leon que es del PP pero la Junta no cree necesario Dios me libre yo he aquí estará diciendo que como la juntas de Pepe Mel

Voz 12 44:31 por Dios

Voz 0911 44:32 no quiero decir nada de eso bien si según la Junta de Castilla León y ellos no cree necesario que hay ya un polideportivo en este pueblo sólo bastaría con una instalación para el equipo de balonmano porque el equipo Club de Balonmano Nava por lo visto pues tiene mucha trayectoria mucha actividad bueno y además me ha dicho a la Junta que dieron cien mil euros para una de las fases y que él no tiene contemplado hacer más aportaciones entonces volví nación cromática y el futuro que a negro negrito Ximo sin luz al final del túnel ve de color de rosa por fin verde caqui esperanza pero de color caqui

Voz 1 45:14 es el color del sueldo

Voz 0230 45:16 ese pavimento

Voz 1 45:18 no que iba efectivamente es el

Voz 0911 45:21 color de los sueños en hormigón verde caqui esperanza pero de color caqui han gastado un millón doscientos mil euros el alcalde dice que necesitan unos seiscientos mil euros más espera poder abrir el verano que viene pero bueno al ritmo al que han conseguido la financiación lo mismo al equipo de balonmano ya está formado por los hijos de los que ahora dentro de poco más y me temo que peor

Voz 1 45:52 estos Aznar otra vez no

Voz 1704 45:58 el un superhéroe pero no amigos llegas

Voz 1 46:01 no os hagáis esto es que tenemos que no hombre

Voz 1704 46:03 todo esto autoestima Pedro Soto por la por la música que persigue con esta música cien Radio Valencia con las tazas diez para sus amigos y amigas porque alguien se lo perdió la semana pasada hemos crear un nuevo partido de otro más y hay más partidos políticos que de fútbol y eso ya es muchísimo pero el nuestro se fija las sin portantes somos el PDL F el partido de las ocho Rábida sí señor de que seas de un lado óseas de otro pero siempre en alguna ocho adicta del día a día que te toque fuerte lo que es quizá es pingüino nuestro cometido hacer de tu vida un una vida mejor y resolver Mier de citas así que comenzamos señor por favor en el orden del día de hoy señorías tenemos varios asuntos importantes por favor presten atención que podrían englobar se dentro de una misma categoría así que hemos decidido por lo tanto abrir una comisión especial una comisión de hostelería con algunas de sus Torradijo a mejorar comenzamos por ejemplo con estará escuchamos

Voz 2 46:55 los asesinos más temibles del mundo natural

Voz 54 46:58 viene Vima haría centro

Voz 27 47:01 mira lo que te traía

Voz 1704 47:02 eh café café bien resuelto como te gusta seguro que lo han reconocido estamos hablando de la televisión

Voz 1 47:12 aquí estamos emulando doble desmontar un vecino lenguaje parlamentario sabes me voy por los restos corre bien pero un poco más concreto

Voz 1704 47:23 la televisión de los hoteles no importa el nivel allí

Voz 1 47:25 hicimos nuestros ciudadanos siempre vamos a hoteles mejores

Voz 1704 47:28 lo peor es pero vamos bien estas habitaciones hay televisiones si el hotel es bueno la televisión parece de este siglo si hoteles más precario la televisiones antigua muy antigua tan antigua que todavía están poniendo altivo sí que dobla cucharas y es en directo pero ese no es el asunto señorías el asunto es el siguiente seguro que están de acuerdo conmigo porque en ningún hotel de este país bueno o malo los canales de televisión están en su sitio corre verla está en el setenta y seis ante en el ciento cinco laSexta en el ochenta y siete eso sí en el Canal uno dos y tres está Al Jazeera BBC Yunnan señor haciendo vudú A a a parecerles la noche radica señorías pero nos tensa nos yo sé señorías señorías hosteleras que nos escuchan que sintonizar los canales de una tele es más coñazo el proceso pero por favor desde el Gobierno de las citas exigimos que los hoteles en pleno unos minutos para exponer estos canales es un sitio votos a favor por favor de que los ojos

Voz 28 48:28 algún día absoluta total

Voz 1 48:32 hemos hecho todo por la radio hablado segundo orden del día señorías nos vamos a sigue

Voz 1704 48:41 continuamos con la colisión hostelera vamos con un tema delicado señorías cómo se sienten cuando su acompañante en una comida terminado antes que usted y el camarero sin IVA supla deja usted todavía comiendo se sienten solos verdad el acompañante que debía ser un niño de la posguerra porque come a la velocidad de la luz el fracaso bien el otro bando arte en cinco minutos se lo lleva todo pero usted no usted quiere masticar al menos una vez cada bolo alimenticio producirá eso no es porqué retira el camarero el plato del que ha terminado es para meter los presión por qué tanta prisa son las dos no sales de Curra esta noche que pasa te parezco un Gremlin tienes miedo de que salgan las doce señorías creo que ha llegado el momento de lanzar un mensaje firme no se retiran los platos hasta que hemos terminado los dos porque ya lo dice nuestra construyeron en el artículo setenta y ocho Barrabés para que sea una buena comida los dos tienen que terminar la vez bueno así es así hoy socios a favor de que el camarero espere un poquito por favor Bona

Voz 12 49:39 no hay tú no

Voz 1 49:42 le replica yo tengo dudas si no es que se encuentra de Candeleda sólo conoce

Voz 0230 49:46 con la persona que como más rápido que Yoyes fruncir

Voz 1 49:51 la pareja que se estaba pensando nunca no

Voz 6 49:54 ha pasado pero sí una cosa a favor de que los camareros de España cuando van Toni Francino comercio lo ven para llevar votamos en va a todos nosotros a uno

Voz 1 50:08 entonces estamos a favor de que el camareros presionó si es acá ahora la el otro que ese es el problema

Voz 1704 50:21 el Gobierno de las Terradillos que no nos ponemos de acuerdo con el fin todo por la radio hablado señorías se suspende la señal la sesión del Gobierno de las toallitas a usted

Voz 55 50:35 como la que bien

Voz 6 50:48 pero aquí los deuda hoy tenemos clase de música con Iñaki de la Torre Conseil a Blanco y sorpresas en fin

Voz 0509 50:53 a esperando a tutiplén todas navideñas claro porque estamos en Navidad y hemos decidido ponernos muy pequeños

Voz 1 51:01 no

Voz 0509 51:02 lo que hemos hecho ha sido que aprender a cantar villancicos esto ponernos muy vos Gospel del Golden Gate nosotros no no pero los vicios y las manías que tienen muchos de los cantantes que vimos vocales lo gente Lola bueno el caso es que por ejemplo se la ha traído unos de los Beatles más habituales que hay en las cantantes eso que llaman diva como si bueno

Voz 0277 51:26 digo vicio o virtud depende como se quiera ver depende del del criterio de cara escucha no pero el exceso de vocalización que nos hablando es cantar no lo hacen las eses Silva antes las erres vibrantes las Ms resonantes ahí es Illes la boca bien abierta Icon mucho eso mucha resonancia facial es el caso por ejemplo de la grandísima Paloma San Basilio vamos a escuchar estos gimnasia facial y lo demás son tontería

Voz 1 52:16 Jim Carrey exactamente la más cara es Paloma San Basilio bueno como sonaría malo

Voz 6 52:30 Paloma San Basilio cantando por ejemplo Campana sobre campana

Voz 0277 52:41 o pareja

Voz 56 52:45 siempre nada o Un

Voz 6 52:48 nada

Voz 0277 52:51 a ver

Voz 56 52:54 en la nube Ubud

Voz 57 52:57 ah

Voz 1 52:59 se queda

Voz 57 53:02 el metro

Voz 0277 53:04 eh

Voz 1 53:07 justita Grima eh hay otros calentita hay otro dio muy

Voz 0509 53:14 parecido también que encontrabas yo que eso lo hace muchísimo machismo no los cantantes cubanos se general que es más que es lo que hice Sheila de exagerar lo que ya tiene esa es que exageran tanto que meten una vocal donde no la hay pues es una broma que ya

Voz 58 53:26 me mola micro vocal entonces esto lo hacía mucho Antonio Machín que vais a empezar oyendo cómo suelta una eh donde no era sea vais a fijaros cómo mete vocales donde no debería haberlas pero muy pequeñitas

Voz 25 53:42 en este bar vi por primera vez SARS Teddy Navy ingresara en este bar veinte concede

Voz 1 53:53 con está ya hemos

Voz 0509 53:55 triste falla emoción estepas nada bueno

Voz 1 53:57 pues eso de meter una micro vocal en medio queda muy sentido como muy de la Oti seiscientos

Voz 0509 54:09 estás muy folclórico eso sí lo aplica por ejemplo a Hacia Belén va una burra ya ya es muy difícil porque tiene una letra molesta decantar si la entidad vocales además pues es tremendo

Voz 17 54:22 en ritmo

Voz 34 54:33 hacía Belén estarán rendían a todos que se de cada antes de hecho cola este va en su uso con nada yo un yo me lo era algo Davis suban nada

Voz 2 54:54 a fe que lo haría de Corrie

Voz 1 55:00 K Corrie que tocó el latiguillo se comía en Eto'o es quería decir para

Voz 28 55:13 llegar a cenar Pedro Aznar ganara

Voz 0277 55:17 bueno bueno I más D más ahí hay un un vicio que que se da sobretodo mucho en cantantes y del noventa para delante no es el el abuso del ron Romeo sexy a principio frase me estoy refiriendo

Voz 59 55:32 es

Voz 1 55:33 IVA

Voz 59 55:36 el no se puede ser recién

Voz 0277 55:38 cántabra o a punto de acostarse pero

Voz 1 55:41 más

Voz 0277 55:43 vamos a escuchar por ejemplo a una gran representante de estas cantantes de los noventa a Britney Spears os a cambiar toda la peli hablando además porque tu poesía hecha doscientos vamos a comer

Voz 1 56:24 juntero pero desde luego que se me quitan tranquilo ah pues lo vamos a verlo José María este erróneos fíjate nunca

Voz 0277 56:38 pico tan blanco y tan tan puro comieses jingels sino vamos a ver quién a y pienso o a mí no Hills a él o a sube una Nestlé

Voz 6 57:31 eso sí sí los hasta los Estados Unidos

Voz 0509 57:37 no hay otra cosa que yo he hablado y que es una es una costumbre que además la tenía también Frank Sinatra que es la de os lo he dicho muchas veces es beber le gusta tanto a Fran pero lo del retraso Ito y también vamos a nadie Tito para hacer

Voz 0911 57:52 es el impresionante pero sí lo es

Voz 0509 57:55 Clos Cruner para hacerse los interesantes en vez de cantar lo que estamos esperando que canten como tiene que mirar a la que estaba en primera fila Guinart ley si luego tienen que seguir haciendo como que creas que no me la sabida muñeca pues voy a continuar cantando pues por ejemplo es lo que hacía Sinatra fíjate

Voz 1 58:10 chao

Voz 60 58:11 yo soy Aranaz les adelante en Madrona Avenue han actuado otras silbado menos

Voz 34 58:20 ves que entra y sale cuando gana

Voz 1 58:24 en este caso el Francino de la canción marrón bueno pues

Voz 0509 58:37 bueno pues esto del es ordenar para hacerse el interesante estoy dominando la chica eso lo puedes hacer también con villancico llama White Christmas también en claro un poquito de ellas IVAs adelantando va trazando el momento en el que cantaba

Voz 61 58:53 todo muy bien

Voz 62 58:59 eh eh

Voz 55 59:03 a no

Voz 2 59:09 esos

Voz 63 59:13 no

Voz 1704 59:15 aquí sí no

Voz 55 59:18 tu intensa e poniendo en el centro sendos

Voz 1 59:31 no

Voz 55 59:34 el Rey me ha pasado