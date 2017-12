La Ventana (27/12/2017 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:12 el sol abandonará la prisión de Soto del Real esta misma tarde el primogénito del ex president de la Generalitat ha depositado el medio millón de euros de fianza que le impuso el juez para recuperar su libertad a última hora Pilar Velasco

Voz 1743 00:23 sí el hijo mayor del ex presidente catalán Jordi Pujol Ferrusola podrá abandonar la prisión de Soto del Real esta misma tarde en una hora aproximadamente tras haber abonado una fianza de quinientos mil euros según confirman fuentes de Interior lo ha hecho después de que el juez José de la Mata rebajara la fianza de tres millones de euros a medio millón en un auto del pasado viernes veintidós de diciembre de la Mata tomó esta decisión a petición de su defensa y en contra del criterio de la Fiscalía al entender que su libertad podría perjudicar a la instrucción de la causa Jordi Pujol Ferrusola ingresó ingresó en Soto del Real el pasado mes de abrir en la causa que investiga al ex presidente catalán su mujer y sus siete hijos y ha acusado de delitos de blanqueo fraude fiscal y falsedad documental

Voz 1667 00:59 el lo político Esquerra Republicana desmiente el inicio de las negociaciones para formar el nuevo Parlament catalán de hecho los republicanos lamentan que Junts per Cataluña todavía no haya aclarado una alternativa a la presidencia de la Generalitat si finalmente Carles Puigdemont no puede tomar posesión del cargo el exconseller Jordi Turull no descartaba la investidura de Puigdemont vía telemática ha sido en declaraciones a Catalunya Ràdio

Voz 3 01:20 pero lo que he visto ustedes ya M es mira todos los cursos

Voz 0019 01:23 nosotros lo que nos planteamos es ver todas las posibilidades evidentemente porque nuestra intención es que sea Push the moon presidente y a partir de aquí veremos que pasa de qué manera podemos hacerlo tampoco vamos a dar muchas pistas porque ya sabemos cómo las gastan otros en todo caso Nos con centraremos en ponernos de acuerdo en quién debe estar en la mesa del Parlament y a partir de ahí hablaremos del debate de investidura

a cierra en rojo con una ligera caída del Ibex treinta cinco Eladio Meizoso pierde el cero dieciséis por ciento se queda en los diez mil ciento sesenta y cinco puntos en una sesión en que los principales índices europeos más bien han estado en positivo entre la plenitud podríamos decir de Milán y la subida del cero con tres por ciento de Londres horario el Dow Jones está subiendo el cero coma uno por cien aquí en el Ibex de arriba Técnicas Reunidas y colonial que suben en torno al dos por ciento Por abajo el BBVA que pierde el cero con siete por cien la prima de riesgo de la deuda española se sitúa en ciento ocho puntos básicos son dos más que el pasado viernes el petróleo en sesenta y seis con siete dólares el barril de Brent que es su nivel más alto desde mayo de dos mil quince

Voz 0313 02:28 Paco Jémez ha sido presentado esta mañana como nuevo técnico

Voz 1038 02:30 la Unión Deportiva Las Palmas firma hasta junio del próximo año con el reto de salvar al colista de la categoría edad más estamos a la espera de conocer el que será el nuevo entrenador del Sevilla la decisión queda en manos del comité ejecutivo y de la dirección deportiva el club que tendrán que escoger entre Vincenzo Montella y Javi Gracia al que será el sustituto de Eduardo Berizzo en el banquillo sevillista

Voz 0887 03:01 cadena SER en Madrid tanto Podemos como Ciudadanos han pedido esta tarde en la dimisión del presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de Arturo Canalda tras ser imputado por su presunta participación en la adquisición de la final de dos mil uno cuando estaba en el consejo de administración del Canal de Isabel II a María Espinosa ex diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

Voz 4 03:21 las imputaciones del equipo de Gallardón que hemos conocido hoy nos demuestran que el Partido Popular y la corrupción son dos caras de la misma moneda no es nada nuevo otro caso más de corrupción el partido más corrupto de Europa

Voz 2 03:34 Cifuentes es como su predecesora Aguirre que tampoco sabía nada pero queremos saber dónde estaba la actual presidenta bien

Voz 4 03:41 tras el equipo de Gallardón saqueada la empresa pública del canal al imputarse a su actual responsable de la Cámara de Cuentas Se estrecha el cerco contra Cifuentes la presidenta va a comer las uvas con corruptos

Voz 0887 03:52 su Gobierno junto al Canal han sido imputados también una veintena de personas entre ellos el ex consejero Pedro Calvo o el actual presidente de Adif Juan Bravo IMAS asuntos la Policía Municipal ha detenido en Carabanchel a cinco jóvenes que portaban cuatro machetes de grandes dimensiones y una barra de hierro presuntamente perseguían a otro para robarle en plena calle Natalio pero

Voz 5 04:11 pasadas las diez de la noche de ayer la víctima cruzó por un paso subterráneo y allí fue increpada por cinco chicos que querían robarle y que llevaban machetes de entre setenta y cinco y cincuenta y dos centímetros además de una barra de hierro el joven asaltado huyó mientras le perseguían y en una calle cercana pidió ayuda a un ciudadano que lo escondió en su coche ya en el veinte lo ambos llamaron a la policía que acudió a su encuentro puso en marcha un despliegue para detener a los agresores los cinco han pasado ya a disposición judicial por un delito de robo con intimidación y amenazas

Voz 0887 04:39 es que hoy ha sido localizada sana es Alba la niña de trece años que desapareció el pasado jueves de casa de sus padres de Parla tras dejar una carta la menor se ha presentado en una comisaría junto a sus progenitores a esta hora los termómetros marcan nueve grados en la Gran Vía madrileña para las próximas horas cielos nubosos y subida de las temperaturas

Voz 0313 05:51 a que es hermoso esté musical y es posible que les suena además ese sería una pregunta para pregunta no no hace falta un recordatorio han pasado treinta y tres años de esta película de esta banda sonora desde que conocimos a los Gremlin bueno pues estas navidades regresan al cine

Voz 8 06:24 oye puedo conseguir

Voz 9 06:27 no lo sé es el único que visca pegado cogerlo porque no les gusta

Voz 10 06:38 muy bien que fresco finita

Voz 0313 07:01 no se complicada todo no es un Remick esto ahora no es una secuela es un reestreno idea eso entre otras cosas hablamos enseguida en la Ventana

Voz 2 10:31 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0313 10:34 nuestro paseo de cada tarde por la historia no es la primera ocasión que hacemos referencia a los desmanes que se cometieron durante el descubrimiento o la conquista de América hoy volvemos a ese episodio para subrayar un intento

Voz 24 10:47 yo de los pocos que hubo para frenar tanto abuso

Voz 26 10:54 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 2 10:58 el relato personal de la Historia con quien

Voz 26 11:01 es Concostrina Cadena SER

Voz 25 11:03 de

Voz 1626 11:10 a la que debían tener organizada los conquistadores allá por la isla de la española esa que ahora forman República Dominicana Haití para que Fray Antonio Montesinos se quejara de los excesos que se estaban cometiendo con los indios que estarían haciendo para que un dominico acabar escandalizado Iker bronca no montaría el fraile que un año después el veintisiete de diciembre de mil quinientos doce Se promulgar hoy las famosas leyes de Burgos las treinta y cinco leyes que pretendían regular el trabajo la alimentación y la vivienda de los indios esclavizados dicho así suena bonito las leyes de Burgos intentaban poner un poquito de humanidad en los pequeño los campos de concentración que los españoles fueron salpicando por los territorios conquistados por aquel entonces se llamaban encomiendas donde los indios eran agrupados para servir extraer oro recibir la enseñanza cristiana abdicar o rascar la espalda del hombre blanco según se terciar pero la cosa se fue saliendo de madre y el Fraile Montesinos indignado por el trato que recibían los indios metió una bronca de órdago durante un sermón dominical a los altos funcionarios de la isla de La Española con el Virrey Diego Colón a la cabeza los puso a parir por tener a los indios oprimidos devengados apenas alimentados termos bueno bueno el pollo que les montó con el sermón los españoles indignaron el Virrey Diego Colón hijo de su padre se quería comer al dominico y le exigió que se retractara pero Montesinos dijo que Tariq que te vi Illes metió una bronca todavía más gorda todo aquel follón llegó a España provocó que se dictarán deprisa y corriendo las treinta y cinco leyes de Burgos las primeras ordenanzas españolas que llegaron a América prohibían abusos como hacer trabajar a mujeres embarazadas y obligaban a dar Sanidad descanso y alimentación a los indios pero no todo son buenas noticias amiguitos porque había algunas contradicciones nunca aclaradas por ejemplo las leyes se basaban en que los indios no se rían eran considerados hombres libres pero las leyes de Burgos recogían a la misma soltura que en caso de que los indios se negaran a ser Cristián izados los españoles podrían utilizar la violencia algo así como Bali mira que eres libre pero o te Cristian hizo o te arreó tú decides

Voz 0313 14:03 serán cuenta es siempre siempre con la coartada de la de la religión a cuestas pero haciendo caso omiso de los mandamientos no matarás no robar hasta etcétera Se lo pasaron pero el arco del triunfo cada vez que les interesada no me extraña que la cosa terminará como terminó cabeza parecían a una película de terror por cierto les apetece un poco de cine

Voz 29 14:32 cosas que no

Voz 2 14:37 Belmondo se divide en dos categorías los que tienen el revólver comprado y lo que acaban está usted intentando seducir

Voz 30 14:51 pero una oferta que lo rechaza

Voz 2 14:54 David Lucas lo sabéis cruzado con alguien a quien no debería ir a ver putter

Voz 31 15:00 todo ese sueño

Voz 1 15:05 la Ventana del fin

Voz 0313 15:16 hoy compartimos este tiempo de radio con el director de Cinemanía Carlos Marañón que nos escucha nos habla desde los estudios de Radio Coruña Carlos buenas tardes hola Carles hola a cómoda Feliz Navidad Feliz Navidad qué tal por Galicia viento dolor en mucho viento mucha lluvia anteriores pero bueno te dos estrenos para esta semana tenemos un reestreno de Gremlin que hemos comentado antes tenemos proyecciones para algo de lo que vienen en dos mil dieciocho que además será lo fuerte del del mes de enero de de Cinemanía vamos por partes hemos con el primer estreno la primera película dirigida por Michael Bay si se llama El gran showman está protagonizada por Hugh Jackman cuenta con el equipo de la ciudad de las estrellas de la la la

Voz 23 16:07 Miró

Voz 0313 16:14 se basa en la historia real del dueño de uno de los circos más exitosos Estados Unidos de siglo XIX candidata tres Globos de Oro incluidos mejor película comedia o musical

Voz 32 16:26 horario Chencho

Voz 6 16:29 llevaba meses

Voz 2 16:32 pero una versión original

Voz 6 16:36 estoy me atención está despedidos espero que tenga suerte

Voz 2 16:43 en versión doblada

Voz 0313 16:47 qué tal Carlos pues pues mucha España

Voz 2 16:50 da culo mucho espectáculo decíais de la mano de los de los creadores de la digamos que para ser más exactos de los creadores musicales

Voz 32 16:59 no estaba detrás de alguna manera

Voz 2 17:01 a los menos cerebros que que orquestar con la una de las grandes películas del año pasado por más que al final el Oscar se lo no se lo podrán llevar no pero lo

Voz 32 17:09 cierto es que que que es un musical que da lo que promete es decir muy al estilo si os acordáis de la película Mullen Ruth sí

Voz 0313 17:18 ese sí es un poco el aire la inspiración que quieren

Voz 32 17:20 tomar ese aire decadente pero a la vez muy muy actualizado no llevado a mí me recuerda también mucho una serie esa era un poquito más oscura de hecho veo que se llama Carnival que estaba muy bien

Voz 0313 17:32 yo la tengo pendiente pues es una conduciendo me me las regaló

Voz 32 17:35 no que estaba muy bien que estaba muy bien más digamos tirando al drama o tirando a lo oscuro por aquí vive es una mezcla de ambos no de la alegría de de esos momentos la figura de Piti Barnum no que es que es una figura histórica de que se puede considerar el creador del circo moderno tal y como lo conocemos hoy aquí lo importante sobretodo que Hugh Jackman es un portento ciudad es un tipo es un tipo admirable es un tipo es un actor completísimo capaz de dar vida a actores a héroes del cómic no como como Lobezno sin embargo también capaz de bailar y cantar muy bien por cierto de un escenario no él es el es en parte de la película no él es el que además desde el principio creyó en el proyecto y bueno la película probablemente no va a ser el gran musical capaz de convertir de competir con las mejores películas del año pero sí que es una cosa muy correcta es una cosa

Voz 2 18:27 muy muy animada y muy estilo Hollywood para bueno intentar meter sobretodo algo de musical en en una panorama que viene más marcado por el drama al que viene para el año que viene

Voz 0313 18:39 pues ya que se deja ver no Carlos sí sí sí sí está

Voz 32 18:42 está bien los números son muy espectaculares a veces tan espectaculares que te olvidas un poco de de la letra y la música Hay pero la verdad es que sí que está

Voz 0313 18:51 muy bien segundo estreno James Franco dirige produce y protagoniza la peli que fue sensación en el Festival de Toronto que ganó por cierto la Concha de Oro en la última edición del festival

Voz 24 19:04 de San Sebastián de Desire arte

Voz 0313 19:07 una comedia basada en hechos reales

Voz 33 19:11 Arenas voz ser eh

Voz 0313 19:24 esta es la versión original hará pondremos la doblara la historia es la adaptación al cine del del making of de la película The Room

Voz 2 19:31 es una peli del año dos mil tres sin clasificar

Voz 0313 19:33 L que fue bautizada por algunos críticos

Voz 2 19:37 como El Ciudadano Kane de las malas películas paradas rogando a

Voz 34 19:45 cuál frase cual frase yo no le he pegado no es verdad es mentira yo no le he pegado no o la marca cuál frases

Voz 35 20:07 todo tres

Voz 34 20:07 de acción yo no le Ojea que es verdad es mentira yo no hola toma A67 acción le he pegado no quieres cambiar la frase lo está haciendo genial tranquilos por acción acción acción todo lo que te voy vale yo no le he pegado es mentira no le adornaba

Voz 2 20:57 debe estar enterito Carlos para que es

Voz 18 20:59 del vieron poquito de lleva de que Málaga Olano Julen asterisco a esta película porque me parece que es una va a ser una de las películas del año se me alegro porque porque es una comedia me alegro porque ya sabes que la comedia hay Malema también por el otro la anterior película musical me alegro que esas películas hueco hoy Porta ante la cartelera esta película es una rareza que proviene de una rareza podíamos decir que es la mejor película que se ha hecho sobre la peor película no es una especie de os acordáis de Bud de Tim Burton sí que homenajeaba a ese a ese día sector capaz de hacer unas películas horrorosas absurdas pero que se convirtieron con el tiempo en míticas bueno pues está de room que que ahora James Franco que por cierto es un tipo que puede parecer buen un actor de comedia un actor de bueno que pasa por ahí por Hollywood una súper estrella pues es un tipo muy interesante que tiene por detrás un montón de cortos dirigidos un montón de películas dirigidas documentales la verdad que tiene muchísimas inquietudes y aquí el tipa elegido derrumbes la película We Saw que es una cosa muy extraña has visto por ejemplo y se puede ver pero es una cosa realmente rara pero que es muy celebrada en ciertos circuitos como eso como una un gran desastre pero hecha por un tipo que estaba tan tan tan tan ya que que que él estaba convencido de que estaba en una obra maestra cuando lo que estaba haciendo era un desastre no y Iker era tan pretencioso todo lo que hacía a la vez tan extraño que se ha convertido en una de esas películas míticas que se proyectan una vez al año en Los Ángeles en algunas ciudades más llenan como The Rocky Horror Picture Show es como una unos pases celebración entonces lo hará que ha estado muy bien hay James Franco a la hora de ver cómo es meterse en la cabeza de alguien tan loco por el cine capaz de meterse de embarcarse en un proyecto

Voz 1869 22:42 que costó un dineral además que Fun tan sumo

Voz 18 22:45 desastre de estas películas del cine dentro del cine que cuando funcionan funcionan muy bien

Voz 0313 22:50 aquella película desastre pero pero pero marcó una amistad muy potente entre dos personas no que son los protagonistas del delfín

Voz 18 22:57 eso es aquí está muy bien reflejados tanto sobre los dos hermanos además de trabajar en la película

Voz 32 23:02 hola Gianfranco y su hermano y la verdad que es una de las

Voz 18 23:05 Nicolas fíjate para que una película gane festivales una comedia no normalmente los festivales de cine sabes que que que están reservados a

Voz 2 23:14 según las mucho más Drama Aventuras

Voz 18 23:17 qué es más fácil más difícil hincarle el diente pues va en esta película la verdad que que que es encomiable está muy

Voz 32 23:23 bien merece mucho la pena vamos con el rey

Voz 0313 23:25 estreno

Voz 7 23:36 eh

Voz 0313 23:49 ha comentado hace un ratito han pasado día treinta y cuatro años desde que conocimos a los Gremlin

Voz 1 24:04 me

Voz 8 24:09 mejor donde pueda

Voz 2 24:11 sí

Voz 9 24:13 no lo sé es el único que he visto voy a coger porque no les gusta

Voz 10 24:23 a mí me siento muy fresco milita

Voz 11 24:33 sí

Voz 0313 24:52 bueno y para que no lo recuerde en fin es el regalo que recibí de Billy de de su padre por Navidad una criatura muy así muy simpática muy mona verdad o el Mogwai este que todo en fin sólo tiene tres reglas no para que la cosa unas estropee nada raro comer pasada la medianoche evitar que tenga contacto con el agua hilo exponer a la luz del sol y como esas cosas ocurren pues Joe Dante montó hace treinta y cuatro años un pollo con esta película insisto no es un remedio que esto esto es un reestreno con tiempo limitado además no Carlos sí

Voz 32 25:24 dar hoy está muy bien la pena es que bueno esto llega solo a veces a las grandes capitales Madrid Barcelona ir poco más pero que cada vez más están produciendo reestreno de este tipo de películas que arrastraba mucho pudo en su

Voz 18 25:38 tiempo es recuperar un poco verdad it is recuperar un poco el espíritu de ir al cine de una parte de la población sobre todo la más joven

Voz 2 25:47 que quizá está perdiendo eso por la fama

Voz 18 25:49 sea que tienen por un lado vamos a decirlo claro ilegalmente y por otro lado legalmente pero esa facilidad de consumir productos audiovisuales digamos en casa o en las pantallas móviles

Voz 0313 26:01 fuera de la sala exacto no entonces yo creo que

Voz 18 26:04 n muy bien porque están teniendo mucho éxito es curioso que cuando el cine se convierte en un evento el agente vuelve al cine no quizá habría que ver primero que la oferta en las pantallas está convirtiendo a veces poco siempre lo mismo no demasiado superhéroe demasiada cosas que a lo mejor no hacen que la gente se mueva de casa idea es verdad que cuando hay una oferta incluso con reestreno películas que en su momento fueron un éxito como esta y ayudante que por cierto merece una reivindicación total que fueron los propios estudios además Joe Dante tiene una historia muy interesante detrás fueron los propios estudios los que acabaron con él después de ser él el que pues llevo mucha gente

Voz 0313 26:40 así con sus películas y si el pavo

Voz 18 26:43 tenido digamos una carrera muy difícil después de películas como ésta como Piraña como explorador aullidos

Voz 32 26:48 no claro el sí

Voz 18 26:51 tema lo trató mal no digamos que que no entró en la vereda del sistema Hay desapareció no a partir de los noventa y no ha tenido un

Voz 1869 26:59 una carrera demasiado

Voz 18 27:01 prolífica después noi irá verá que es reivindicable tanto él como esos seres maravillosos probada enseñárselo a mis hijos pequeños todavía no los conocían y la verdad es que han quedado hipnotizados que algo tendrán los gremios

Voz 0313 27:15 pero mucho tiene mucho ser un buen reestreno para esta Navidad y enseguida propuestas para el próximo año en Cinemanía todos

Voz 26 33:04 con Carles Francino

Voz 0313 33:25 hoy estamos compartiendo la Ventana del cine con el director de Cinemanía con Carlos Marañón que está en Radio Coruña Goya abrir un pequeñito paréntesis porque como ayer hablábamos aquí con los hermanos Sánchez Cabezudo con los autores de de la zona como cada vez más el mundo de la televisión las series se parece muchísimo al cine es cine directamente una de las grandes novedades muy esperadas además para dos mil dieciocho

Voz 6 33:49 es la peste la serie de

Voz 0313 33:51 de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos ambientada en la Sevilla del del siglo XVI con Paco León Pablo Molinero Patricia López es una gran apuesta con un gran presupuesto seguramente uno de los más ambiciosos para una serie en España quiere proponer

Voz 1 34:13 las calles y las plazas

Voz 2 34:15 el seis galas de los caminos y en las puertas de las ciudades

Voz 1 34:24 pues los compararlas los claustros de los curas

Voz 2 34:31 que las acciones de los niños esta serie Carlos tiene una pinta extraordinaria yo tengo unas ganas de verdad no sólo pinta ya he podido ver ya era pero he podido un episodio y la verdad

Voz 32 34:44 las que es un trabajador Alberto Rodríguez la verdad es que para mí es quizá ahora mismo el director es decir el mejor porque obviamente está papá Almodóvar por encima e mucha mucha gente pero pero él vamos a ser el más en forma en términos deportivos ahora sería el director español más en forma seguro no

Voz 18 35:00 hoy hay además ha podido dirigir en casa un tema que que eleva muy bien el sevillano y yo pienso que

Voz 32 35:07 ha tenido encima los medios todos los que ha podido su alcance yo creo que le ha salido una cosa espectacular no yo creo que cines tocarlos es bueno nosotros ya te iba a decir nosotros hemos preparado digamos en Cinemanía que es lo mejor que viene el año que viene desde el año que viene en películas en cine y en series por supuesto y la peste por supuesto es algo que por el que va a ver que pasar irremediablemente no haber que entrar en eso la Sevilla sí seis porque además el barro se palpa es es es si sí sí es estar realmente no sólo la ambientación estaría mal hablar sólo de ambientación a veces se hace con otras producciones no decía nada está muy bien ambientada no la ambientación y a partir de ahí hay un trabajador soy yo pienso que es una de las grandes creo que ese va a ser sorpresa va a ser una gran sorpresa para

Voz 2 35:52 todo el mundo encontrarse con eso una producción completamente española ahí a ese nivel

Voz 0313 36:08 muy bien la peste en series y películas que vienen para dos mil dieciocho la forma del agua de Guillermo del Toro ligereza algo sobre lo que ocurrió

Voz 21 36:16 tenéis la obligación de dar parte

Voz 2 36:20 es nuestra única preocupación es el sujeto Sofía hecho del toro

Voz 0313 36:25 la vez Carlos pues me ha hecho un

Voz 2 36:28 cuento como es habitual en él él lo sabe he digamos enmascarar nunca mejor dicho ha bajado Prado disfrazar con envoltorios de cuento gótico de cuento de terror aquí está ambientada en la Guerra Fría muy interesante

Voz 32 36:44 lo que ha hecho es emocionar Nos porque esta película vuelve a pasar lo que hemos dicho

Voz 2 36:48 desde que ganó el premio del Festival de Venecia el primer premio en León de Oro y eso tampoco es como una película de género una película además para todos los públicos compleja pero a la vez muy interesante yo creo que este es el otra vez el mejor Guillermo del Toro ha vuelto a aparecer

Voz 0313 37:04 el laberinto del campamento el fauno

Voz 2 37:06 la entendernos está ambientada en la Guerra Civil es un trasfondo de la Guerra Civil este lo llevamos a la Guerra Fría al al conflicto nuclear de bloques entre Estados Unidos y la Unión Soviética y cómo a partir de ahí hay una un ser no esa

Voz 32 37:20 que da título a la película Hay y a partir de ahí se establecen unas relaciones entre los personajes muy muy de cuento pero muy muy de cuento complejo y como es él con un punto digamos así misterioso no la verdad que que que es

Voz 2 37:34 una muy buena

Voz 34 37:51 estoy beatle que muchas gracias

Voz 32 37:57 recomienda Cinemanía para dos mil dieciocho

Voz 0313 37:59 eso para el mes de enero Tres anuncios en las afueras

Voz 4 38:02 dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder puto coño verdad

Voz 46 38:12 Ana

Voz 1869 38:14 entonces esta es la historia de una mujer

Voz 0313 38:16 tras enterarse de que el asesino de su hija anda suelto bonos decide emplear la justicia por su cuenta hoy y lo hace de una manera

Voz 32 38:24 curiosa digamos no poco ortodoxa digamos no a muy muy eficaz esos anuncios sí libro tiene un nombre raro no así a priori no Tres anuncios en las afueras son estos estas vallas publicitarias y hay a la entrada de las ciudades en las que esta mujer decide comprarlas alquilarlas para poner tres sucesivos mensajes que van contra las autoridades que al parecer no están haciendo de lo suficiente para esclarecer este caso no que obviamente le les repercute y eso va a ser la espita un poco qué va a hacer estallar la bomba yo esta te la voy a recomendar personalmente yo creo que te va a gustar mucho es una película muy interesante el director es Martín McDonald's que dirigió una película que estaba muy bien que se llamaba escondidos en Brujas sobre dos gángsters que estaban con un rehén en en en la ciudad de Brujas esperando a que a que el jefe les dijera qué hacer con él la verdad es que esto es una película tiene un poco de espíritu con el reparto

Voz 0313 39:20 además esta franja horaria

Voz 32 39:23 cierto es la primera gran protagonista del año este año aparte de estos títulos que vamos a ver hoy va a ser un año muy femenino no sólo porque como ya sabemos la reivindicación al hilo de los digamos abusos de poder de abusos sexuales van a llenar bastante las noticias de aquí hasta por lo menos los Oscar sino porque las mujeres tienen personajes muy buenos este año a priori luego hay que ver las películas

Voz 1 39:48 es falso es la Isaí sólo genera más

Voz 23 39:56 en tres dos uno

Voz 30 40:01 y por muy triste que pueda ser el espectáculo de las vallas una servidora espera que esto ponga fin de una vez por todas al extraña historia de los Tres anuncios en las afueras

Voz 4 40:14 perdona Con el fin a nada Mamón a esto sólo es el principio por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones buenos días Missouri

Voz 2 40:22 esto promete venga y la última el

Voz 0313 40:25 la nueva peli dirigida por Spielberg con Tom Hanks con Meryl Streep Los archivos del Pentágono puede hacerte una pregunta

Voz 47 40:31 la hipotética haciéndonos no me gustan las preguntas hipotéticas creo que te vaya a gustar la que era lo es

Voz 26 40:40 tienes los penaltis no

Voz 0313 40:42 la peli narra la historia de mil novecientos setenta y uno cuando el New York Times el Washington Post junto a otros medios de comunicación se unieron para demostrar el valor de la libertad de prensa al publicar los documentos el Pentágono que recogía en un montón de información clasificada sobre la guerra de Vietnam de temática clásica de de de cine americano Carlos

Voz 32 41:02 los de todos los hombres del presidente y por supuesto está obviamente también de la recomiendo pero es tan obvio que prefería recomendar de la otra no estamos hablando ya de película todas estas que hemos elegido son peliculón es ideal si te he dicho que la mujer como presencia en el cine va a ser lo que va a marcar dos mil dieciocho otro que va a dos mil dieciocho es Spielberg porque no sólo estrena esta película con dos grandes Tom Hanks y Meryl Streep actuará esos que están estupendos ahí de nuevo una historia sobre el Washington Post siempre ahí defendiendo las libertades sino porque Spielberg estrena dos películas este año ya tiene siguiente película Ready Player One una película ya más de Fanta así ha de ciencia ficción con lo cual tiene ese ese ese esa dupla de películas y los años donde Spielberg estrenados que han sido varios suelen ser siempre muy buenos así que dos mil dieciocho tiene pinta de ser un años técnicas

Voz 1 41:59 que su futuro

Voz 0313 42:14 ambos tiene muy buena pinta esta Piccolo carros y sabes de que me estoy acordando ya que hablamos de papeles de documentos de información clasificada sobre la guerra del Vietnam hoy para cerrar la ventana del cine nos va espléndida recuerdas Good Morning Vietnam verdad provenga así no es de extrema más

Voz 32 42:29 la sonora

Voz 28 42:32 ah

Voz 2 42:55 Carlos Marañón director de Cinemanía feliz año amigo feliz año Carlas más te las doy Honorio

Voz 0313 44:13 Santiago Niño Becerra buenas tardes amigo cómo estás igualmente la vida por cierto es la época en la que se realizan más compras en todo el mundo a través de Internet varios estudios publicados en las últimas fechas siendo digan que aquí en España vamos a batir también récord no se calcula que el cuarenta por ciento más o menos de los españoles planeamos hacer la mitad de las compras on line pero yo no sé no sabemos Santiago y por eso te lo pregunto si ese indicador si ese termómetro es es es sólo navideño os se consolida como tendencia Tutu que que

Voz 2 44:44 es bueno esto lo mejor es comparar lo que ha pasado años atrás si es decir existe es verdad es verdad como todos ha apuntado que en la vida las compras en general no

Voz 1869 44:57 en este caso en Internet en particular lo que pasa es que en España en particular también había un freno en

Voz 2 45:03 las pasadas y está basado en la desconfianza es decir

Voz 1869 45:07 a España llegó tarde a Internet como como muchas otras cosas entonces existía una doble desconfianza con respecto a las compras por Internet por un lado claro e Iván danzando datos financieros por la red entre entre paréntesis no sé si lo sabías es tocarlas pero cuando tú pones una tarjeta en un número de tarjeta de un CVC en en Internet

Voz 18 45:30 si tiene una doble incriminación

Voz 1869 45:33 es decir cuando tú vas a Amazon por ejemplo si se desea eh tuvo este jeta tuvo una tarjeta tiene una doble encriptación y es más seguro poner exacta es nueve tarjeta en en en Internet

Voz 0313 45:45 de ponerle un restaurante José en contra de la carencia que tenemos muchos no al saco si fusiones da miedo vale vale no

Voz 1869 45:52 en esto no es bueno sin quererlo había un un un problema con esto yo otro problema con el hecho de me llegará lo que pedido ya una desconfianza vaya entonces cuando cuando sea visto que atraviesa un amigo y tal pues que que sí que llegaba y que no había ningún problema y además las devoluciones pues claro esto ha crecido la tendencia es claramente al alza ya con todas las consecuencias que esto va a tener es raro ahora insisto en en en estábamos aún años luz de Estados Unidos por ejemplo si es verdad que en la vida es un momento clave en esta en esta tendencia

Voz 0313 46:24 oye estamos años luz de los Estados Unidos también en esto que voy a comentar que en los próximos cinco años vayan a cerrar previsiblemente trescientos de los mil doscientos centros comerciales existen osea que es el veinticinco por ciento eso aquí nos va a llegar también hay que preocuparse quién tenga que preocuparse au todavía no

Voz 1869 46:42 bueno a ver yo yo no se esperaba una suerte

Voz 0313 46:45 ah eso sí AVE yo yo no sé cuál

Voz 1869 46:47 esas personas a las que no se están oyendo han estado de un un Mall en un encuentro de los niños propia yo creo aquello es otra galaxia sean no no no es el típico centro comercial de España aquellos sea piensa piensa Carles que hay hay centros convencer Estados Unidos que tienen un zoológico dentro

Voz 0313 47:03 sí sí claro aquello es

Voz 1869 47:05 a pasar sus vacaciones a un a una historia de esta eso entrar en qué es lo que pasa en primer lugar actualmente sobre todo sobre entienda sobran televisores obras de todo no eso por un lado y en segundo lugar que bueno que la capacidad de compra es la que es entonces como Puri a través de Internet ahora puedes conseguir muchas cosas muchísimas prácticamente todo no hace falta desplazarte o no hace falta ir taller para verlo pero luego tú te vas a tu sea vas comparando web donde tiene el producto en cuestión no pues pedir entonces claro la la eso estos grandes centros insisto más en Estados Unidos podrían estar a cincuenta kilómetros de distancia del lugar de residencia de una persona con lo cual reaviva esa pasar allí el día la tarde la noche y todo lo que hiciera falta entonces claro esta esta necesidad de alguna forma caído y Estados Unidos han caído Bono o van a cerrar es verdad hay una producción de trescientos en España yo personalmente hay quien dice que no hay expertos dicen que que no yo creo que esa tendencia llegará también lo que pasa es que va a tardar en primer lugar porque la la dimensión ha querido lo hacía de estos centros comerciales en España no es la misma que en Estados Unidos y en segundo lugar porque tampoco la masificación es la misma ahora sí si esta tendencia sigue evidentemente pues pues va llegar llegar acabará llegan

Voz 0313 48:32 muy bien hoy antes de preguntarte otros asuntos económicos que tengo aquí en en cartera ya que estamos mezclando lo de tecnología con hábitos de consumo compra de tal vamos a entrar en la sección de emprendedores con una propuesta con una idea que a mí me parece muy muy

Voz 2 48:46 sí se trata de unir tecnología

Voz 0313 49:06 hay moda Se trata de la empresa sepia con dosis sepia que venden Internet atención prendas inteligentes de tecnología propia a menos de cien euros has hablando de prendas anti manchas e antiarrugas anti olores osea ropa especiales saludamos a su fundador Federico Sánchez Robles buenas tardes qué tal muy buenas tardes Federico que tiene veintiocho años una me equivoco verdad

Voz 51 49:32 sí así es se allí eres ingeniero soy ingeniero industrial e industrial

Voz 0313 49:37 oye pero tú cómo pasas de un campo a otro sea como un ingeniero piensan cuéntanos

Voz 51 49:43 pues en realidad es que estamos muy dolidos porque la ropa no deja de ser al final un objeto que el que usamos todos los días y que al final pues como objeto también tiene que ser diseñado nosotros lo que hacemos es diseñar estas prendas desde el punto de vista y de más de ingeniería es decir analizando cuáles son las necesidades cuál es su uso y ver qué materiales y que procesos pues hacer que que estas prendas funcionen lo mejor posible

Voz 0313 50:12 este concepto de prendas inteligentes Giorgio dado fin algún algún ejemplo con lo de anti manchas anteriores y tal pero exactamente que consiste Federico

Voz 51 50:19 sí así es pues nosotros lo que hemos hecho es la primera pregunta que hemos que hemos desarrollado una camisa una camisa para hombre y que al final resuelve un poco los problemas diarios que presenta esta prenda es una camisa que no necesita plantarse no se arruga tienen un tratamiento que repele las manchas es decir pues todos los líquidos que se puedan caer encima de la camisa a buscar me vino incluso salsas de Tomás de etcétera resbalan y no dejan manchan la prenda

Voz 0313 50:47 parece un milagro

Voz 51 50:49 claro claro pero sí sí parece parece casi magia el el exacto y además las prendas no hacen enmarca de sudor y tampoco acumulan malos olores porque el hilo de Santi bacteriano y además son son elásticas son transpira hable si lo producimos todo en España desde el hilo con lo que hacemos ha y con el que luego hacemos al final las toda la parte de confección también pues todos estos procesos nosotros hacemos aquí con una red de once proveedores que cada uno pues va haciendo una parte del proceso

Voz 0313 51:20 es cómoda la camisa Federico y se puede lavar

Voz 51 51:23 claro sí porque es es una camisa que que es muy cómoda está pensada pues para la como el el el día a día

Voz 0313 51:30 pues más rígida por el hecho de de de no arrugarse todo eso no nos dieron era

Voz 51 51:35 me es muy similar el tejido al los tejidos de prendas deportivas técnica Nos inspirado un poco en en la tecnología del sector del deportes para aportar pues esas ventajas a a la camisa entonces la camisa y un poco de elasticidad es muy transpira hable exacto es muy es muy suave y es muy cómoda de llevar y esto es lo que hace pues eso que que que en a lo largo del día pues aprenda te te vaya acompañado

Voz 0313 52:01 vosotros entrar en esa categoría que comentábamos al comienzo con Santiago Niño Becerra de la de la venta online no tenéis tiendas físicas

Voz 51 52:08 efectivamente nosotros vendemos todo a través de la página web de este modo pues conseguimos poner a la venta una prenda con todas estas características fabricada en España de manera sostenible a un precio asequible sabemos que no es un un un prenda barata nuestras nuestras camisas están alrededor de unos ochenta euros pero pero de este modo pues podemos podemos tener en el mercado un una prenda con todo esto ese precio Si hiciéramos Si estuviéramos de miedo en una tienda las tiendas pues suelen multiplicar entre dos y medio es el precio al que ya lo ven vemos con lo cual pues en unos dispararía hay mucho el precio de venta de momento pues preferimos hacerlo directamente como a través de nuestra plataforma y además así pues podemos conocer todo el el camino que has el cliente desde que nos conoce hasta que nos comparar para también puede entender qué es lo que quiero ir poder diseñar ley darle el producto que necesita

Voz 0313 53:00 qué tal va a Federico cuantas camisas vendéis

Voz 51 53:04 Nos va bien no sabe bien empezamos hace poco llevamos también do desde hace aproximadamente un año

Voz 0313 53:11 ya entre la pequeña

Voz 51 53:13 una producción muy pequeñita hicimos trescientas prendas la segunda producción hicimos quinientas en esta última producción ya hemos hecho mil doscientos prendas si la siguiente producción pubs era todavía un poquito más grande claro

Voz 1869 53:25 bueno Santiago que parece haber estamos ante un caso pienso que se aparta un poco de lo que hasta ahora habíamos dicho porque ya lo está fíjate Carles que siempre vamos de un Target no de un nicho esto así es como poner una camisa una necesidad sí sí es verdad que hay camisas más baratas de ochenta euros estos días claro lo que pasa es que esta camisa lleva empañada un valor añadido que evidentemente otras camisas no tienen entonces entonces este es un claro ejemplo de que la tecnología se puede abaratar a medida que aumenta eh el uso aumenta el tiempo y por otra parte se populariza el uso yo creo sinceramente que saber muy bien bueno he hecho por lo que yo he leído

Voz 0313 54:11 ya no pienso que sea bien

Voz 1869 54:14 no pero creo Federico que yo soy muy bien porque porque bueno cubrir una necesidad a un precio muy asequible vas a una tienda a también a medida de cuesta bastante más de ochenta euros

Voz 0313 54:25 oye esto queréis quedaros en las camisas solo o vais a tirar también Joker se pantalones calcetines lo que sea

Voz 51 54:33 sí claro la la camisa al final ha sido pues el el el primer producto para poner a prueba es esta unión un poco entre tecnología diseño

Voz 0313 54:44 sí producción

Voz 51 54:46 y a partir de ahí pues el objetivo es continuar desarrollando el resto de prendas del armario tanto del armario de chico como el armario de Chica a finales de enero y febrero las haremos nuestras primeras prendas han para para chicas que no llevan pidiendo desde hace mucho tiempo que ya también quieren quieren camisas de cara verano lanzaremos también pueblos

Voz 32 55:06 a partir de ahí pues empezaremos a desarrollar

Voz 51 55:09 todo de de tejidos para el resto de prendas del armario el final también el objetivo un poco es ir generando nuevos productos no porque la tendencia haya cambiado sino porque la tecnología mejorado y podamos ir renovando el el armario comprende que cada vez tengan más tecnología pues pues tengan mayor confort in requieren de menos cuidado

Voz 0313 55:31 oye Federico una curiosidad y O'Shea ayudado a alguien y cómo ha sido con como es como un hacer este proyecto finalmente

Voz 52 55:41 claro nos ha ayudado mucha gente para para el final

Voz 51 55:45 llegado a donde estamos en primer lugar pues toda la parte de desarrollo tecnológico lo hemos hecho a través del Instituto Tecnológico Textil que hay Tech que ellos están en Alcoy forme con ellos durante durante cinco años después formando mi trabajando con ellos en proyectos relacionados también con con la aplicación de nuevas tecnologías y al sector de la moda Por otro lado la empresa la hemos montado dentro de una celda a empresas que aquí en Valencia que se llama lanzadera

Voz 0313 56:13 a esto es lo mejor porque no lo de entonces pues sí