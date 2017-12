La Ventana (27/12/2017 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

son las siete las seis en Canarias la oposición al Gobierno en la Comunidad de Madrid señala al Partido Popular tras la imputación en el caso Lezo del equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Canal de Isabel Segunda entre los imputados se encuentra el actual responsable de la Cámara de Cuentas de la comunidad Arturo Canalda la diputada de Podemos María Espinosa exige responsabilidades a la presidenta Cristina Cifuentes

Voz 2 00:30 el Partido Popular y la corrupción son dos caras de la misma moneda no es nada nuevo Cifuentes es como su predecesora Aguirre hora que tampoco sabía nada pero queremos saber dónde estaba la actual presidenta mientras el equipo de Gallardón saque a la empresa pública del canal al imputarse a su actual responsable de la Cámara de Cuentas se estrecha el cerco contra Cifuentes la presidenta va a comer las uvas con corruptos de su Gobierno

Voz 1667 00:53 en Huelva una juez ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del hombre detenido en las últimas horas en Lepe acusado de agredir a su ex mujer después de incumplir la orden de alejamiento que pesaba por sus antecedentes informa Mercedes Díaz

Voz 1541 01:04 misión para este hombre de cuarenta años por haber entrado a las diez de la noche en el domicilio de su ex pareja de la que tenía una orden de alejamiento supuestamente la agredió a ella y a uno de sus hijos menores fue detenido cuando un familiar de la víctima la llamó por teléfono y le escuchó gritar no pudo hablar con la mujer así que avisó a los servicios de emergencia la policía se personó en la casa el supuesto autor reconoció los hechos fue detenido se activó el dispositivo de ayuda tanto a la mujer como a sus hijos que presenciaron todo el episodio desde Marruecos

Voz 1667 01:30 la voz de la activista Helena Maleno la justicia marroquí aplazado por segunda vez su interrogatorio el interrogatorio al abogada acosada de tener vínculos con las mafias que trafican con inmigrantes esta tarde ha enviado esta comunicación de éste el tribunal

Voz 3 01:44 estoy en la posición de decir que todas las

Voz 4 01:45 acusaciones e se basan y mis llamadas a Salvamento Marítimo y que en ninguna de esas acusaciones se contempla que yo haya recibido lucro alguno en mi actividad de defensa del derecho a la vida

Voz 1667 01:57 Maleno esta citada de nuevo el próximo diez de enero y en Perú primeras consecuencias políticas al indulto concedido a Alberto Fujimori por parte del Gobierno del país el ministro de Cultura acaba de presentar su renuncia al cargo después de las protestas generadas por la concesión del indulto lo ha confirmado el propio ministro a través de las redes sociales deportes José Palacio

Voz 1038 02:16 el Comité de Competición ha sancionado al técnico del Betis Quique Setién con tres partidos de suspensión por haberle dicho al árbitro Martínez Munuera durante el partido ante el Athletic de Bilbao esto es una vergüenza además su segundo Der Sar había sido sancionado con dos partidos esto quiere decir Kenia el primer entrenador ni su segundo podrán estar en el banquillo el Sánchez Pizjuán el seis de enero en el derbi ante el Sevilla también ha suspendido con un partido por roja directa al central central bético Jordi Amat ya al madridista Dani Carvajal movimiento entrenadores en primera Paco Jémez ha sido presentado como nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas firmado por lo que resta de temporada y estamos a la espera de conocer el nuevo entrenador del Sevilla esta mañana se ha reunido el consejo de administración de

Voz 0313 02:55 lo pero ha delegado la decisión en el comité ejecutivo

Voz 1038 02:57 a la dirección deportiva tienen que elegir un nombre entre estos dos Vincenzo Montella o Javi Gracia

Voz 1667 03:02 el tiempo ha marcado hoy por el paso de la borrasca Bruno con fuertes vientos que mantienen activa la alerta naranja en la cornisa cantábrica Pirineos Levante y Baleares en Tarragona a un hombre de cincuenta y seis años ha muerto en la localidad de Segur de Calafell después de perder el equilibrio por una racha de viento y precipitarse al vacío mientras hacía unas obras en una ventana de su casa de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0313 03:29 Abbey Nasser

Voz 0089 03:34 porque la política también se explica

Voz 5 03:37 no podemos hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quien gana con la respuesta es compleja ahí llena

Voz 0313 03:41 de matices la comunicación política juega estallar la ingeniería

Voz 5 03:45 somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 0313 03:49 el asunto ha donde está bien no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la custodia estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la radio

Voz 6 04:03 el lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en

Voz 0313 04:06 Darias síguenos también en Hora veinte

Voz 6 04:08 cinco punto es Cadena SER

Voz 8 04:22 menos aún voy yo mi laicidad apellido María Gil

Voz 9 04:33 a eso

Voz 8 04:36 a Decker West varía no le van y le

Voz 10 04:56 cómo pongo yo Alá no varía

Voz 0313 05:07 cuando uno se pone de vez en cuando o por capricho o por ganas o porque se lo preguntan a recordar pasajes importantes de su vida se agarra a la música por ejemplo sin ninguna duda a las películas también al cine al teatro a momentos a lugares a personas pero también a los libros hay libros que por un motivo u otro Nos han marcado en un momento dado lo recordamos por circunstancias especiales particulares por lo que nos dijeron buenos dejaron de decir cuando uno hace memoria ir refresca algunos párrafos Joker S de cien años de soledad el Quijote nada El guardián entre el centeno el camino mucho

Voz 11 05:50 años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulida blancas y enormes como huevos prehistóricos

Voz 2 06:13 en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía unidad algo de los de lanza en astillero a dar antigua Reocín flaco galgo corredor una olla de algo más vaca que carnero salpicón las más noches duelos y quebrantos los sábados lentejas los viernes algún Palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su acción

Voz 0313 06:39 pues dificultades en el último momento para adquirir billetes llegué a Barcelona a medianoche en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustada por el contrario me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche

Voz 12 06:58 si de verdad les interesa lo que voy a contarles lo primero que querrán saber es dónde nací como fue todo ese rollo de infancia que hace a mis padres antes a tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield pero no tengo ganas de contarles nada de eso

Voz 13 07:14 las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera sin embargo sucedieron así Daniel el mochuelo desde el fondo de sus once años lamentaba el curso de los acontecimientos aunque lo acatará como una realidad inevitable y fatal después de todo que su padre aspirará a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honra a su padre

Voz 0313 07:41 refrescado sólo fragmentos de cinco títulos pero habría más muchísimos más porque el universo de los libros es escasa os en casi infinito bueno pues hasta el próximo sábado en la plaza del Pilar en Zaragoza funciona organizativa literario absolutamente fantástica se llama libros que importan Se trata de pues de de un de un gran amigo invisible Literario que este año llega a su segunda edición vamos a saludar al coordinador de Atrapa vientos los impulsores de esta actividad Jorge González buenas tardes hola buenas tardes Carles como felicidades Jorge de verdad es una idea fantástica magnífica

Voz 15 08:18 pues estamos encantados muy felices además como bien acaba de decir aquí en plena plaza del Pilar en el corazón de la ciudad con este ambiente magnético y un montón de gente con risas con con libros en la mano no es increíble

Voz 0313 08:31 oye qué requisitos ha de tener el libro que se entrega

Voz 16 08:34 pues básicamente en el que reza el el título no tiene que ser un libro importante además en la introducción la o perfectamente tiene que ser un libro que que nos haya tocado que no estará marcado en la algo es que haya tensión después no oí y eso es el requisito que la gente traga un libro que importa hay que además nos cuente por supuesto en esa dedicatoria porque ese libros importante para ella

Voz 0313 08:56 ahí no vale decir espero que te guste hecho rabietas esta muy simples no no vale eso

Voz 16 09:01 pero no hay alguno que secuela ya porque sabes que para Carla la gente se cabrea a la gente que haya un libro con todo el cariño del mundo sea Curro además un envoltorio bonito y Isi por lo que se escapaba alguno porque piensa que los libros unos los entregan envueltos a ciegas sin nosotros vamos también lo hace la faz pues si alguien se cuela algún espero que te guste veo incluso alguno que vaya siempre dedicatoria la gente se cabrea lo devuelve automáticamente les damos otro hasta que encuentre un libro que importa su dedicatoria

Voz 0313 09:30 fíjate una cosa tú se que lo sabes pero para los oyentes que a lo mejor no acaben de hacerse a la idea de en qué consiste este este intercambio este amigo literario gigantesco hemos hablado con algunas de las personas que ya han pasado por la plaza y mira que nos han dicho

Voz 2 09:44 a los reyes difíciles de Almudena Grandes

Voz 17 09:47 Ike porque al porque la quiero la amo Almudena Grandes es una novelista una escritora fabulosa Escipión el Africano su conquistada Hispania sido harta de Hermann Hesse

Voz 18 09:59 deja no es todo

Voz 19 10:02 es que a mí me gustó mucho

Voz 2 10:05 bordo del Sternberg una autobiografía de Stravinski la mejor aún guardias las obras infames de Pancho Marambio

Voz 20 10:16 a lo mejor sí que variedad hubo un

Voz 0313 10:20 lectora hablaba de Almudena Grandes a la que dice que quiere otro hablaba de sin harta que hace años Jokin hoy a eso pero el niño de Gerónimo Stilton es para comérselo directamente

Voz 16 10:29 ah hermoso que es hacer llegar a la caseta del Eurogrupo a familias enteras Simon Pope niños Pepe incluso de primeros lectores no cuando hablamos de esos primeros lectores de cuatro años que Fran libros ya libros que han Leire pelos intercambian por otros libros que he leído niños Pepa también es decir ya hay libros importantes para niñas y niños de cuatro años y eso es genial

Voz 0313 10:50 cuántos libros ser entregado hasta ahora tienes el dato Joffé

Voz 16 10:54 se hará el tuvimos una participación de unos cuatrocientos libros ahora estamos casi a las nueve cerramos pues estaremos entorno a los trescientos el entorno a los setecientos llevar en estos dos primeros días de participa

Voz 0313 11:06 que me imagino que esto que son cifras que crecen con respecto a la primera edición del año anterior

Voz 16 11:11 sí se mantienen muy parecidas el año pasado conseguimos que se acercara es intercambiaron mil ochocientos Heathrow vino más gente calculamos que venían unas ocho mil personas sociedad Rafal Pilar elijo a mil personas un libro es bueno que ojalá ojalá este año seis cercano a un libro más pero en cualquier caso lo lo importante es que la iniciativa se consolide y sobre todo qué género esta esta ilusionan los ciudadanos incluso hay gente que eso es capaz de otras ciudades

Voz 0313 11:39 como propio

Voz 16 11:41 a traer su libro que importa

Voz 0313 11:43 los alguna historia alguna dedicatorias de libros del año pasado que te llamara la atención por algo especial

Voz 16 11:48 hay cosas hay cosas preciosas carreras me estoy acordando por ejemplo orden de once años y un años que trajo el primer libro que tuvo en su vida ahí ese libro había sido subió Ignacio su padre que a su vez su abuelo eso lo trajo porque además nos con porque estaba como en el final de su vida no nos quiso contar nada más pero que era el libro que el que más le costaba desprenderse pero que precisamente había sintonizado tanto con la iniciativa que dijo es que

Voz 21 12:15 este es el libro te quiero

Voz 16 12:17 que quiero que tengáis no eso fue eso fue impresionante también pediría no

Voz 21 12:22 a un a una joven zaragozana Diego joven porque estaba en bueno tenía cuarenta y tres años otra joven se había quedado llega él me Bazán

Voz 16 12:32 yo creo que atrajo fue el último libro que leyó

Voz 21 12:35 eso no es sobre el último libro que era yo

Voz 16 12:37 cuando todavía podía haber y quiso compartirlo con nosotros y lo confirma lo compartió con esa sinceridad y con esa honestidad uno casi desgarradora de lo importante que puede llegar a ser un libro

Voz 0313 12:47 que maravilla los libres no fallan nunca oye la última Jorge actúas tú a ser intercambiado alguno has entregado alguno que otro más

Voz 16 12:54 nosotros este año todavía no he tenido tiempo porque bueno esto es una locura pero todo el equipo a tratamientos sí por supuesto participamos con la misma ilusión y ahí sí yo traigo mi libro yo yo si quiere el mio es Cortázar porque yo soy un auténtico enamorado de Julio Cortázar y yo creo que que va a ser un historial reconoció si Fama

Voz 0313 13:14 tendría que convierte lo conmigo porque no leído nada de Cortázar

Voz 16 13:17 no pues bueno el respetamos notas Carles si yo creo que el año queden harto libro que importa que seguramente no será un Cortázar nosotros a cambio venga hacemos llegar un libro así importa para alguien anónimo ya las

Voz 21 13:31 de hecho está grabado eh oiga surgen ensalmo gracias amigo gracias un abrazo

Voz 2 15:35 en fin hora informativa el que ponemos en marcha en Andalucía Sevilla ya no tiene ninguna Callejón nombre franquista el pleno municipal por unanimidad ha aprobado esta mañana los últimos ocho cambios aunque Izquierda Unida ha recordado que todavía quedan vestigios del régimen como la tumba de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena a última hora en Aragón la nieve poco a poco se va adueñando del Pirineo continúa nevando la cota desciende hasta los seiscientos metros la práctica totalidad de la carretera de las carreteras de esta zona precisan cadenas y permanece cortado el acceso al puerto del Portalet en la vertiente francesa Asturias

Voz 28 16:07 amarre de la flota por el temporal está causando un serio descalabro a los pescadores asturianos a pocos días de Nochevieja el parón agrava la situación de un mal año con expectativas poco alentadoras ante la reducción de la cuota de la merluza

Voz 29 16:20 a última hora en Baleares los Bomberos de Mallorca han encontrado el cuerpo sin vida del ermitaño de setenta y cuatro años que desapareció de la comunidad religiosa de Valldemossa el martes salió a buscar musgo para decorar el Belén la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación última hora también en Canarias

Voz 2 16:34 los fin canaria se vivían con expectación las posibles consecuencias del Brexit en el turismo pero en el sector se ha disipado las reservas de británicos hasta el próximo mes de marzo se han incrementado un nueve por ciento este año supusieron cuatro millones y medio de viajeros un tercio de nuestra total Cantabria en Cantabria concretamente en la Vega estado serán las últimas Navidades en las que se podrán lanzar petardos y cohetes libremente la nueva ordenanza condicionará su lanzamiento a una la autorizado estarán o de una hora al día última

Voz 0313 17:04 ahora en Castilla La Mancha aquí otra intoxicación

Voz 2 17:06 por la mala combustión de un brasero y con fatídico resultado un joven de diecinueve años que ha perdido la vida esta tarde en una vivienda de la nueva en Toledo toda la prudencia es poca con calefactores y estufas Castilla y León un juzgado de Palencia reconoce una profesora de un instituto de Peñafiel en Valladolid que su baja de varios meses por el acoso que ha sufrido por parte de varios alumnos es accidentes

Voz 0313 17:26 laboral última hora en Catalunya

Voz 30 17:29 en serio de Barcelona ha condenado a trece años de prisión al sujeto que el año pasado disparó contra una moza d'Esquadra en Santa Coloma de Gramanet la chica se salvó porque llevaba un chaleco antibalas y el proyectil

Voz 0313 17:39 no le atravesó Cataluña Ceuta Interior y Asuntos Exteriores se comprometen a agilizar la frontera con más

Voz 11 17:45 efectivos policiales más tecnología y contactos al más alto nivel con Marruecos para evitar los constantes colapsos en el entorno fronterizo

Voz 2 17:52 Comunitat Valenciana la situación del campo preocupa por la sequía hay además por los datos elaborados por la Unió de Llauradors i Ramaders a partir de la encuesta del INE casi cinco titulares de explotaciones agrarias de la Comunitat abandonan cada día la actividad por falta de rentabilidad última hora en Euskadi el Instituto Vasco de consumo

Voz 31 18:10 descalzas operadora la ex jugadora del Bilbao invicta

Voz 0089 18:13 hay por no devolver al público todo el dinero no gastado en las pulseras prepago

Voz 31 18:17 a la central para pruebas

Voz 2 18:20 la dos a quienes les devolvió el dinero

Voz 0089 18:22 pero les cobro un euro por gastos de gestión que contamos en esto

Voz 32 18:26 quemadura luz verde al primer parque eólico de la región que se ubicará en Plasencia tendrá un presupuesto de treinta y ocho millones y una potencia de

Voz 0313 18:33 cuarenta megavatios pasamos ahora a Galicia

Voz 0089 18:35 te doce horas esperando por una cama en el pasillo de urgencias una situación que se repite en los hospitales públicos de A Coruña y Santiago los sindicatos denuncian que la Xunta no tiene un plan de contingencia ante los colapsos que provoca la gripe iré Galicia a La Rioja

Voz 18 18:49 el Ministerio de Fomento recula hay retomar el proyecto de construir un tramo de alta velocidad ferroviaria para enlazar Logroño y Castejón hasta ahora el proyecto contemplaba obras en las vías pero excluía al AVE última hora informativa en Madrid

Voz 0867 19:00 campanadas seguras la Puerta del Sol va a reducir su aforo en Nochevieja veinte mil personas podrán entrar en la plaza cinco mil menos que el año pasado en la San Silvestre ningún corredor podrá portar una mochila llena la se prohibe la circulación de camiones en los alrededores del desfile medidas aprobadas hoy por la Delegación del Gobierno en mal

Voz 2 19:17 y contamos en Melilla un menor

Voz 33 19:19 pesado en el centro de reforma muere tras sufrir un infarto la Ciudad Autónoma afirma que han sido causas naturales y estudia denunciar a miembros de una ONG melillense que han insinuado que este hecho ha sucedido tras una supuesta paliza

Voz 34 19:32 a última hora en Murcia la Guardia Civil ha detenido a un octogenario que condujo en la autovía del Noroeste durante más de once kilómetros en sentido contrario esta persona que se dirigía a su domicilio ocasionó un accidente de circulación con daños materiales sin heridos

Voz 0313 19:45 ahora en Navarra se llaman adapta iba a ser el primer proyecto Life Europa pone en marcha en una comunidad autónoma para aplicar estrategias de adaptación de un territorio ante el cambio climático

Voz 35 20:01 tu no

Voz 18 20:05 sí a este Navidad regala con auto las mejores soluciones de transporte y movilidad

Voz 36 20:11 compra bicis eléctricas y patinetes Si lleva te hasta cien euros en cheques y además comprando maleteros Porta bici remolques barras Porta esquís llega a T hasta sesenta euros en cheques

Voz 18 20:22 abrimos los domingos y festivos consulta los horarios en hora punto es

Voz 0867 20:26 imputados por Navidad el juez cita como investigados a los consejeros del Canal de Isabel Segunda que participaron en la compra es decir en el desembarco de la empresa pública madrileña en Latinoamérica

Voz 37 20:37 abrimos La Ventana de Madrid buenas tardes

Voz 0867 20:42 dos la lista de imputados es larga hay gente de todos los colores políticos también antiguos miembros del PSOE pero en esa lista destacan tres nombres y una ausencia la ausencia la de Alberto Ruiz Gallardón que queda a la espera de la documentación que todavía debe aportar la Comunidad de Madrid entre los imputados están dos exconsejeros de aquel Gobierno Pedro Calvo fuera ya de la política

Voz 11 21:03 creo creo que fue una buena decisión fantástica la forma que entonces me imagino que no tendrá ninguna duda sobre los socios a los que compramos esa empresa no te no tenía ninguno

Voz 20 21:18 hombre de las finanzas de Alberto Ruiz-Gallardón Juan Bravo insultaron les fuera ni arrojar la pelota a ningún tejado porque yo estaba en en las dos en las dos cosas pensando en ganar y el Consejo de Gobierno es no sólo eso es lo que soy el consejero que eleva la propuesta a solicitud de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto tengo Ladd la doble visión y la doble responsabilidad

Voz 0867 21:42 y que la suma y la mantengo Juan Bravo que existan activo y es ahora mismo el presidente de Adif y un tercer nombre también en activo Arturo Canalda que hoy es todavía presidente de la Cámara de Cuentas en Madrid

Voz 20 21:53 yo estoy seguro que no voy a tener que ir a declarar ante el juez porque no he hecho ningún sillón que en algún momento me llaman juez por un supuesto caso de este tipo porque virajes yo tengo algo que decir que evidentemente me iría de la Cámara de Cuentas pero no estoy obligado hacerlo y usted lo sabe

Voz 0867 22:08 Canalda que ha sido imputado y de momento esta Daniel ni Juan Bravo como digo los dos en activo han presentado su renuncia al cargo aunque no se descartan movimientos en las próximas horas en el caso de Canalda simplemente por coherencia con estas palabras que él mismo pronunció en su comparecencia en asamblea el pasado uno de diciembre

Voz 0313 22:26 sí

Voz 0867 22:28 como Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes buenas tardes decía ayer la lista de imputados es larga y al margen de esos nombres importantes por lo que han supuesto lo que siguen siendo el juez va a citar a declarar a partir del día nueve después de Reyes por tanto a todos los miembros del consejo del canal algunos nombres de lo más dispar no

Voz 0313 22:47 pues así es es una citación masiva veinticuatro pero

Voz 0089 22:49 son las que integraban la cúpula de los órganos de gobierno de esa empresa pública de aguas en dos mil uno una citación masiva dispar porque dependiendo del color político de los que ocupan la Puerta del Sol así se configura el consejo de administración del Canal de Isabel Segunda ponemos un ejemplo con la llegada a la presidencia de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón fue su núcleo duro el que ocupó el poder en esa compañía pública ya se sabe partido ganador es ganador también en el control de todas las empresas públicas regionales y el canal no lo olvidemos es la más importante con diferencia ese núcleo duro lo presidió en un principio Carlos Mayor Oreja y después Pedro Calvo Poch entonces era tradición que el consejero de Medio Ambiente fuera también el máximo responsable político del canal pero eran siempre sillas que ocupar os seguir ocupando en el consejo de administración y ahí llega el reparto minoritario de puestos para las fuerzas de la oposición en este caso es el de Agapito Ramos que lo fue todo en el Canal de Isabel Segunda con Joaquín Leguina con el PSOE y que después siguió formando parte de la empresa pero como consejero igual que se hizo también con Izquierda Unida por eso hay esa disparidad

Voz 0867 23:52 Alfonso después de Reyes como digo las declaraciones voy a la ausencia por qué no se cita Gallardón ahora cuál es el elemento por el que la imputación sólo salpica al consejo del canal no el Consejo de Gobierno

Voz 0089 24:02 pues en realidad no solicita por las mismas razones que ya expuso en su escrito la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada este auto de hechos un calco de ese escrito como no podía ser de otra manera porque el juez de instrucción no puede negarse a practicar las diligencias que les solicita una parte tan importante de este procedimiento como es el ministerio

Voz 0313 24:19 publicó Fiscalía Audiencia Nacional

Voz 0089 24:22 no han señalado a Gallardón porque el actual Ejecutivo regional no ha enviado la documentación solicitada no será enviado a la Fiscalía esperemos que el juez que se la ha vuelto a requerir las reciban

Voz 0313 24:31 en otras cosas porque de no hacerlo se centraría en un

Voz 0089 24:34 en ilícito penal directamente a parte de una enorme sombra de duda recaería sobre el Gobierno de Cristina Cifuentes por cierto una política muy cercana Gallardón desde sus inicios como parlamentaria en aquella pequeña Asamblea regional que existía

Voz 0867 24:47 aquí muy cerca en la calle San Bernardo hay fotos que lo documenta gracias Alfonso Ojea usamos otros Palomo invitado a este programa Juan Bravo y a Pedro Calvo que han declinado la invitación tampoco hay ninguna reacción oficial a esta hora del Partido Popular o del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0313 25:05 Javier Sierra XXV

Voz 0867 25:07 Mercedes Gallizo portavoz socialista en esta comisión sobre corrupción y una de las parlamentarias que mejor conoce las operaciones del canal Mercedes qué tal muy buenas tardes y un medida La Ventana

Voz 38 25:15 hola buenas tardes con el tiempo dirá

Voz 0867 25:17 la implicación de todos estos consejeros va más sonó de momento la justicia si da un paso más siguiendo las indicaciones los pasos que ya la semana pasada le enmarcaba la Fiscalía no

Voz 38 25:27 pues sí sí ha sido una decisión bastante rápida la verdad que también en enlaza con una iniciativa que ya tomamos desde los partidos de la oposición en en abril de este año irá hace ya muchos meses que fuera de llevar a la Fiscalía no sólo la denuncia sobre la compra de visado para lo que se está investigando sino una ampliación después de esa denuncia en la que hablábamos de cómo se adquirió y NASA porque con lo con nosotros habíamos analizado investigado de esa operación pues vivimos el mismo modus operandi que luego se había aplicado en la compra de NASA es decir pues un entramado de compras de ventas de empresas radicadas en paraísos fiscales tienen una cosa absolutamente irregular y turbia en una empresa pública no es decide instalarse nada menos que te en Colombia comprando una empresa cuyos avatares pues se me dan bastante dudoso ya en ese momento

Voz 0867 26:28 en lo que sorprende Mercedes es que se investigue eh no sé si es un poco exagerado no pero se mete en el mismo saco a todos los consejeros del canal a todos incluso los de menor rango que se quede fuera Gallardón es decir que que estas responsabilidades al menos de momento no alcancen al Consejo de Gobierno que aprobó la compra

Voz 21 26:45 sí sí

Voz 38 26:45 bueno no es que se haya quedado fuera de sino que el momento de tomar esa decisión se les investigados se les imputa los miembros del Consejo de Gobierno no ha llegado todavía porque como bien explica vais antes y falta una documentación que es la exactas toda la documentación del consejo de administración en el que se decidió la compra de NASA

Voz 21 27:08 en la que venga a haberse

Voz 38 27:11 eh qué es lo que sabían de esa operación a los miembros del consejo de administración antes parece que esa documentación al Gobierno todavía no se ha facilitado al juez lo cual sorprende porque cuando compareció Gallardón a la Asamblea hace unos cuantos días y nos explicó que a él del Gobierno le había facilitado esa documentación y de hecho nos dijo que tenía no sólo las actas sino todas la documentación complementaria absolutamente todo lo recalco así te en fin si sólo han dado al señor Gallardón pues supongo que tendrán esto ya preparados y no sólo han enviado al juez y al fiscal

Voz 0867 27:48 en la lista que sea es Mercedes en la lista de nombres hay políticos que que permanecen todavía en activo y me refiero Arturo Canalda que es presidente de la Cámara de Cuentas au Juan Bravo preside Adif es el presidente del gestor de las infraestructuras ferroviarias este país y tú crees que deben marcharse otras imputación

Voz 38 28:05 sí bueno de hecho el grupo socialista ya en el mes de no sé si fuera el mes de abril uno de mayo ya planteamos que este señor tenía que dimitir de su cargo es que es nada menos que presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y el escándalo de las cuentas de Canal pues viene desde el principio y desde la época en la que él estaba estaba ahí no y del descontrol que había como mínimo del descontrol pero además es que este señor compareció a petición de la oposición en la Asamblea de Madrid precisamente sobre el que existió nena hay dijo un montón de cosas que no eran ciertas

Voz 21 28:43 no dijo la verdad

Voz 38 28:44 comparecencia en la Asamblea de Madrid eso dijimos bueno pues que este señor es nuestra opinión lo tenían que permanecer ni un minuto más en su puesto no íbamos a ver que eso qué opina el PP sobre esto porque es verdad que no es un pum cargos de designación del PP no que este electo por la Asamblea de Madrid hay un procedimiento complicados de revocación te ya tendremos que estudiar a estoy no queda más remedio yo espero que quede más remedio que este señor subraya por su propio pie pero lo que hace falta es que también el Partido Popular se lo pida

Voz 0867 29:16 Mercedes Gallego otros

Voz 38 29:19 se vaya cómo se va a quedar

Voz 0867 29:21 eso también para Juan Bravo claro

Voz 38 29:24 bueno Juan Bravo es un cargo que no de pensiones en la sangre

Voz 21 29:27 de bien y tal

Voz 38 29:30 bueno pues hay que que ver que el criterio mantiene no porque de tienes no de periodo aleatorios según él piense tras el procedimiento que se trate pues en unas ocasiones dicen que sigue tiene que dimitir los imputados son hacerte no depende de las presiones que reciban bueno ya veremos

Voz 0867 29:49 pues Mercedes Gallizo gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana de Madrid en salud y buenas tardes

Voz 38 29:52 a vosotros

Voz 0867 29:55 dado luz ha pedido también la división de Canalda a través de Twitter lo mismo ha hecho Podemos a través de su portavoz en esa comisión sobre corrupción es María Espinosa

Voz 2 30:02 las imputaciones del equipo de Gallardón que hemos conocido hoy nos demuestran que el Partido Popular y la corrupción son dos caras de la misma moneda no es nada nuevo otro caso más de corrupción el partido más corrupto de Europa Cifuentes es como su predecesora Aguirre que tampoco sabía nada pero queremos saber dónde estaba la aquí la presidenta mientras el equipo de Gallardón saque a la empresa pública del canal al imputarse a su actual responsable de la Cámara de Cuentas Se estrecha el cerco contra Cifuentes la presidenta va a comer las uvas con corruptos en su Gobierno

Voz 0867 30:33 son ya a las siete y media de la tarde

Voz 1667 32:41 siete de la tarde y treinta y dos minutos

Voz 0867 32:47 el resumen del resto de cosas que han pasado de Madrid la Comunidad presionó una empresa privará de ambulancias para que retirara de manera voluntaria de un concurso público que ganó al ser la oferta más barata la empresa en cuestión se llama alerta tenía un largo historial de incumplimientos y ofrecido un servicio deficiente durante meses y meses y por eso la Comunidad se la quería quitar de encima incluso saltándose las condiciones de su propio concurso en una reunión entre los responsables de alerta con el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina este les pide que no sigan adelante porque no van a poder cumplir con el servicio el tema lo adelantado el español a la grabación ha tenido acceso las eh

Voz 10 33:20 no me gusta inicial contratos que inicialmente no son viables por qué por Costa que bueno algunos críticos también por aquí seguro sabe lo que estar en cuestión tiene para cualquier tipo

Voz 0867 33:36 está sancionado especial de seguridad para la Nochevieja menos gente en Sol que otros años San Silvestres y mochilas como el año pasado se prohiben los camiones cerca de la cabalgata de Reyes Concepción Dancausa delegada

Voz 39 33:49 todas las entradas y salidas estarán señalizadas con carteles para facilitar la evacuación en caso de necesidad ahora también megafonía controlada por la Policía Nacional para emitir mensajes en caso de que sea preciso y el Centro de Coordinación encargado de gestionar la información y los datos estará situado en Cibeles pero habrá también un punto observación en la sede de la Comunidad de Madrid por supuesto funcionará también el Cecop de la Policía Nacional

Voz 0867 34:14 esta mañana en los juzgados los responsables de la venta de los pisos sociales del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre se han negado a responder a las preguntas de los abogados de las familias afectadas ni al abogada tampoco de la EMVS no han abierto la boca aquí desarticularon aquel pelotazo que de nuevo investiga la justa

Voz 0313 34:30 la de Madrid Javier Casal

Voz 0867 34:33 treinta y cuatro Arantxa Mejías presidenta de la Asociación de Afectados de la venta de los pisos de la EMVS a un fondo buitre qué tal muy buenas tardes bienvenida

Voz 21 34:40 hola buenas tardes deja bien la respuesta

Voz 0867 34:43 tanto de del que era consejero de la empresa pública no como como la respuesta del testaferro de Fidel haya sido el silencio es muy sintomático porque si uno confía la operación entiendo que se defiende

Voz 40 34:54 pues eso es lo que queremos nosotros no el que calla otorga Hay cuando se supone que las cosas también y bajo el marco de la ley no entendemos por qué no han querido contestar las preguntas de nuestro letrado ni de la Empresa Municipal de la Vivienda suelo

Voz 0867 35:07 hay el tema tropezado ya varias veces en la vía judicial creéis que esta es la definitiva que que se va a poder probar lo que desde fuera parece un pelotazo en toda regla no que fue vender pisos por debajo del precio de mercado beneficiando unos señores que que no están precisamente necesitados

Voz 40 35:22 pues nosotros esperamos y confiamos en que ahora con la actitud del juez de de el XXXVIII habiendo he accedido a la que fuera está gente a declarar bajo peso desde que no han declarado me haya una ventana sólo una puerta para poder esclarecer un poco lo de la operación no además Colate Tours han tenido tanto Benavides como le para nosotros es cuanto menos significativo y sintomático el que no hayan querido contestar a ninguna de las preguntas

Voz 0867 35:49 el abogado de los afectados quiere que declare la la cúpula de la empresa pública que validó esa operación debería acudir Arantxa ante ante el juez Ana Botella o los miembros destacados de su junta de gobierno

Voz 40 36:00 pues saber en principio nosotros sólo pedimos que vayan a contestar a las preguntas e la gente de de la M V no los anteriores directivos pero por supuesto el a lo largo de todo el proceso no descartamos como afectados no sobre todos los vecinos escuchar también lo que tenga que decir la alcaldesa al final es una empresa municipal de la vivienda

Voz 21 36:23 Arantxa un abrazo gracias un saludo

Voz 40 36:26 a vosotros hasta luego muchas gracias

Voz 1626 36:28 el matiz frías en Madrid los haciéndola estamos recogiendo

Voz 0867 36:31 están algunos de los temas que han sido noticia este año en la antena de la Ser ayer recordamos el orgullo mundial hoy la situación de incertidumbre de los taxistas ante la llegada de las nuevas plataformas como Cavic Fay

Voz 1509 36:42 Elena Jiménez el escenario en el que acaba el sector del taxi este año puede ser el más conflictivo que haya vivido y la escala va más allá de lo local y por eso en este dos mil diecisiete Madrid ha sido Palacio de movilizaciones de taxistas llegados de todo el país protestas contra la entrada en el mercado de las plataformas de vehículos con conductor las llamadas VTC de Uber Ica avifauna

Voz 41 37:03 pues ante todo reclamar nuestros derechos puesto que estamos pagando un montón de impuestos han venido estas aplicaciones extranjeras si ellos no pagan impuestos en España pagan impuestos en el extranjero

Voz 0313 37:15 me parece muy bien que haya competencia pero una competencia dentro de la legalidad

Voz 31 37:25 en el trasfondo del conflicto está el cumplimiento de la ley que dice

Voz 1509 37:28 de qué tiene que haber una licencia de VTC por cada treinta taxis en la Comunidad de Madrid hay dieciséis mil setenta y cuatro taxis dos mil quinientas cuarenta y ocho VTC es lo que supone que ese cálculo no se cumple porque hay cuatro veces más vehículos con conductor que los que señala la ley pero esa cifra de VTC podría aumentar mucho más porque el Supremo ha dado vía libre a las primeras ochenta licencias que acabaron en los tribunales de fondo también están otros debates sobre el pago de impuestos si hay competencia desleal o si es necesaria la modernización del sector del taxi

Voz 0867 37:59 hoy y mañana como ya es tradición en Navidad del Teatro Real va a acoger el concierto solidario de la orquesta a la orquesta de instrumentos reciclados salidos de la basura de un barrio marginal de Paraguay con los jóvenes artistas y con el director de orquesta

Voz 1280 38:12 ha hablado esta mañana la edad Natalio pero el mundo nos manda basura y nosotros le devolvemos música siguiendo esta máxima esta escuela y orquesta Asunción la capital paraguaya lleva años formando a jóvenes de una comunidades favorecida cercana al vertedero que le da nombre del que rescatan los materiales que usan para hacer sus instrumentos orquestales la oportunidad de mejorar sus vidas huevo y Alicia llevan años tocando el violín en la formación

Voz 0089 38:35 la orquesta ha cambiado totalmente de vida

Voz 42 38:38 dado como becas voy estudiando si estuviéramos

Voz 0313 38:41 se nutría

Voz 42 38:43 hasta

Voz 43 38:44 desde que nací

Voz 31 38:47 la primera vez que vine a España le conocí por primera vez a mi abuela

Voz 1280 38:52 el luthier del proyecto transforman instrumentos los desperdicios que tiran al vertedero en el que trabajan las familias de estos jóvenes

Voz 31 38:58 violín está hecho de una lata de pintura entre por la puerta de atrás de una fuente para hacer pizza o para ser pan manera de paneles puentes las cuerdas dilación hijas son débiles formal

Voz 1280 39:09 mañana estos jóvenes reivindicarán la función social de la música sobre las tablas del Teatro Real acompañados de

Voz 3 39:15 entre otros invitados Rosario Flores

Voz 0867 39:32 Nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid aquí les esperamos

Voz 0313 41:36 lo que queda ofendía con Isaías Lafuente puesto saltan apenas veinte minutos para cerrar esta edición de las ventana pero han pasado han ocurrido muchas cosas aquí y en otros lugares de las Isaías algunas

Voz 1667 41:49 malas noticias pero este veintisiete de diciembre en los atraída también buenas noticias ya sabemos por ejemplo algo de lo que nos van a traer los Reyes Magos este año a todos los españoles

Voz 3 41:59 comenzamos con buenas noticias

Voz 2 42:04 los Reyes Magos les preguntó en que a cada uno le demos en el diario El País que España se ha comprometido

Voz 0313 42:10 con la OTAN aumentar su gasto en Defensa un ochenta por ciento vamos a aumentar tanto el gasto que vamos a tener que contratar enemigos el veinte por ciento nos lo gastaremos en enemigos nuevos y el sesenta por ciento en armas

Voz 0827 42:22 pero a los egipcios se puede ir de manera diplomática Sí Se Puede y maneras con tanques de manera diploma

Voz 1667 42:28 no son las dos opciones son las dos opciones buen hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de Iván Lagarto y no es porque su letrista no le haya dado material en estos meses

Voz 0313 42:37 cuanto peor mejor

Voz 1 42:42 mejor me esta adaptación

Voz 1667 42:46 Ical es una genialidad aunque él le quitaba mérito el día que se asomó a la ventana hace seis meses

Voz 47 42:51 es que quién lo pone tan a huevo es que no hay nadie que tan maravillosas no hay ninguno sino entonces es muy difícil encontrar otra personas parece que tenía una obsesión con él

Voz 1667 43:01 no hay nadie que haga estas frases tan maravillosas es difícil encontrar a otra persona bueno encontró a Fátima Báñez a Cristóbal Montoro

Voz 1 43:10 en el fondo del mar en el fondo del poste quedan como esta

Voz 0827 43:17 y ahora ha decidido poner música al último discurso del Rey el de la Nochebuena mira que le hemos dado vueltas pero ninguna como ésta

Voz 1 43:24 yo estoy firme orgullosos sin complejos mejores trabajos entraba muy positivos sin duda imprescindible

Voz 0827 43:40 sorprendente como sorprendente ha sido escuchar esta mañana a Juan Arza

Voz 1667 43:44 el secretario de Estudios del PP catalán el único que ha dimitido asumiendo responsabilidades por la catástrofe electoral del día veintiuno ha hecho autocrítica ha explicado por qué dimite

Voz 48 43:54 a mí me gusta formar parte un partido disciplinado pero una cosa es la disciplina y otra es la obediencia ciega no creo que hay una distancia entre ambas cosas que ojito porque creo que alguien tiene que asumir la responsabilidad tan que aunque en mi caso es responsabilidad bastante limitada bastante pequeña creo yo pero creo que es necesario enviar un mensaje a la sociedad de que se ha entendido el mensaje

Voz 1667 44:17 pues Serge ha hecho lo suyo y ha dicho que otros deberían asumir responsabilidades por la gestión del uno de octubre por ejemplo

Voz 48 44:23 una cosa como el uno de octubre no puede ocurrir sin que no digo inmediatamente no digo el día siguiente en oigo la semana siguiente pero sí que al cabo de un tiempo pues se vea que alguien asumido las las consecuencias no que alguien ha asumido la responsabilidad de aquello que insisto creo que fue un desastre desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de la comunicación

Voz 1667 44:44 no ha citado a nadie pero el ministro del Interior se ha dado por aludido dice que respeta pero no comparte esta opinión porque eh

Voz 49 44:51 la los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si se refiere a que el día uno de octubre

Voz 0313 44:57 actuaron como policía judicial bajo el mandato

Voz 49 45:00 de la autoridad judicial lo hicieron con proporcionalidad y lo hicieron como ya lo saben hacer con mucha con mucha profesionalidad y sobre todo proporcionalidad

Voz 1667 45:11 bueno por lo menos se lo ha dicho sin perder las formas como se perdieron el uno de octubre como nos han contado en las twiterías que es muy importante no hacerlo

Voz 0867 45:22 las cosas guardando poquito las formas no hagáis por favor como el forma Lito

Voz 0313 45:27 esta no es forma de entregar una muestra de heces de verdad ese digo

Voz 0867 45:34 vamos ahora con otro de médico y paciente es esta la ha vivido Hannibal Lecter doctor me duele la cabeza el dolor seguro sí pero no se pone tilde porque acaben RIA

Voz 50 45:46 carrera pues nada tomamos buena nota

Voz 0827 46:05 cuando uno se va cuando uno se aparta de la política habla con mucha más libertad lo hemos comprado esta mañana cuando un juez se jubila sencillamente habla porque mientras ejercen no suelen hacerlo hoy hemos tomado café en La Ventana con Joaquín Giménez magistrado del Supremo desde ahora ya jubilado ha sido un café muy interesante habla de de toda ha hablado de la prisión preventiva de los dirigentes independentistas catalanes

Voz 3 46:27 la piel preventiva no es una pena anticipada es algo excepcional yo particularmente y respetando esa decisión no la comparto en caso de duda hay están en favor del imputado en caso de duda

Voz 1667 46:39 ha hablado también del sistema penal que en su opinión tiene que ser retaguardia innovan Guardia el delito el sistema

Voz 2 46:46 Tales la retaguardia la Rita Guardia

Voz 3 46:48 no es la vanguardia a veces la la la la tendencia del poder ha sido convertir la guardia y ha hablado de las presiones que a veces reciben los jueces vamos a ver el tema de las presiones que quién diga que no ha sido presionado es que es un hijo o no se entera de que está siendo presionado las presiones más su más subliminales son las de dentro del sistema mira esto con cariño

Voz 1667 47:16 también con él hemos comentado en nuestra polémica a partir de una iniciativa legislativa en México que pretende elevar las penas por corrupción a la misma categoría que tienen las penas por

Voz 3 47:28 ahora mismo el problema no son los años el problema es la efectividad de las condenas es decir que la justicia tiene que llegar tiene que llegar a tiempo por lo tanto una sentencia puede ser simplemente injusto por por demoras y claro hay infinitas posibilidades de demorar un proceso de los visto porque eso de que la justicia es igual para todos ese es el principio El desafío el desafío es hacerlo de verdad día a día

Voz 1667 47:59 también ha hablado de justicia y de política y de cómo los políticos a veces trasladan sus problemas a los tribunales pues hombre si yo pienso que sí

Voz 3 48:07 sí en España ha pasado varias veces de derivar al sistema judicial al Poder Judicial problemas que tienen un altísimo contenido político y ante la imposibilidad de de solución en clave política se derivan al sistema judicial y esto es malo para la política para los jueces para los dos para la política porque supone una incapacidad de resolver para eso están los políticos para buscar mínimos comunes denominadores no para discursos excluyentes no para maniqueísmo o conmigo o contra mí para a los jueces es malo

Voz 1667 48:34 porque es un desgaste ya he dicho que tenemos pocos jueces no llegamos a la radio que marca Europa yo he dicho algo muy grave dice que quizás alguien le interese que haya pocos tribunales y jueces yo pensando muy agriamente lleva o

Voz 3 48:50 es decir uno es que realmente lo que se espera del sistema judicial desde determinadas instancias políticas es que el sistema judicial ofrezca este servicio de ineficacia porque su ineficacia también puede tener réditos desde determinados planteamientos políticos

Voz 1667 49:03 ha sido muy interesante la conversación hemos hablado de un montón de cosas también de las redes sociales dice que no hay que confundir el mal gusto con el delito de las redes sociales hablaba hoy la primera noticia de esta redacción más estrambótica la del mundo