La Ventana (28/12/2017 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias ciudadanos reivindica la presidencia del Parlament de Catral de Cataluña tras su victoria del veintiuno D el secretario general del partido José Manuel Villegas ha confirmado que presentarán un candidato para ese puesto en las negociaciones que se abren a partir de ahora para la constitución de la nueva cámara

Voz 1089 00:27 si queremos que como partido ganado las elecciones pues deberíamos a presidir la Mesa el Parlament de Cataluña habrá tiempo para ver qué de qué ha podido se disponen supongo que en estos días en la próxima semana se empezarán las negociaciones pero desde Ciudadanos vamos a plantear vamos a plantear una candidatura a la presidencia de la mesa efectivamente

Voz 1667 00:50 a esta hora son noticia las declaraciones en la SER del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales Roberto Bermúdez de Castro gestor del ciento cincuenta y cinco en Cataluña ha denunciado el clima impuesto por el bloque soberanista

Voz 3 01:01 Catalunya insisten a Pepe es esta de los móviles diseñarán los establecimientos que no rotulan en catalán y la sociedad lo admite es el problema no hay hay una una reflexión entre todo el mundo mire hay que hacer para esa sociedad en general vuelva a la cordura por cierto que

Voz 1667 01:17 esa ha decidido trasladar la sede social de su sociedad de distribución eléctrica se la llevan de Barcelona a Madrid son tres mil ciento sesenta las empresas que han cambiado de domicilio social desde primeros de octubre más cosas el robo en la sede central de Mercasa buscaba destruir pruebas es la hipótesis que maneja la policía tras analizar el material robado en esta empresa pública investigada por corrupción y que dirigió el hermano del ex presidente Ignacio González informa Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 01:44 buenas tardes la policía está convencida de que no es un robo casual lo que se han llevado los ladrones son ordenadores enteros en los que se guardaban según la investigación documentación importante para la causa que está llevando ahora mismo la Audiencia Nacional junto con la Fiscalía Anticorrupción también junto a la UCO es decir la policía cree que la finalidad del robo era eliminar pruebas de los pleitos que tiene Mercasa datos de la investigación que la Audiencia tiene abierta contra la empresa pública por diferentes irregularidades cometidas en sus contratos y en sus operaciones en el extranjero donde operaba el consorcio como por ejemplo en Angola o en República Dominicana y a través de los cuales se llevaba comisiones

Voz 1667 02:19 hay un dato económico que es noticia hasta ahora balance de las cuentas del Estado el déficit mejoran el conjunto de Administraciones Públicas Rafa Bernardo

Voz 4 02:25 los homogéneas las el tercer trimestre muestran un déficit de diecisiete mil cuatrocientos millones un uno coma cinco por ciento del PIB notablemente inferior al dos con ochenta y ocho del mismo periodo del año pasado para el ministro de Hacienda unas cifras que muestran que el objetivo de este año el tres coma uno por ciento es factible Cristóbal Montoro

Voz 5 02:39 tenemos a la mano eh el alcance del objetivo de déficit del tres coma uno por ciento algo muy importante muy importante porque esto significa que España va a abandonar el procedimiento de déficit excesivo e muy pronto

Voz 0313 02:53 en el detalle el Estado presenta un déficit del uno coma

Voz 4 02:56 cincuenta y seis por ciento hasta noviembre el asegura social del cero cincuenta y nueve por ciento también hasta noviembre las Comunidades Autónomas un superávit del cero cinco hasta septiembre cuatro y tres

Voz 0887 03:09 John en la Asamblea de Madrid aplaude la dimisión de Arturo Canalda que deja la Cámara de Cuentas tras su imputación en el caso Lezo aseguran que forma parte de la normalidad democrática por ello dicen esperan que esta dimisión no sea la última Mercedes Gallizo PSOE María Espinosa Podemos Ignacio Aguado ciudadanos

Voz 6 03:25 con parece lógico que el señor Canalda haya dejado su cargo y me parecería lógico pues presidente de Adif deje el suyo o que el Gobierno como nombró pues lo sustituya por otra persona todas estas imputaciones aquí misiones mira son otra cosa

Voz 7 03:39 prueba que demuestran que el Partido Popular y la corrupción son dos caras de la misma moneda

Voz 2 03:44 lo que ha hecho señor Canalda es es lo que tenía que hacer dimitir en cualquier caso creo que no es la única emisión que sí

Voz 8 03:49 se debería producir también debería dimitir

Voz 0313 03:52 siguiente de Adif ir debería dimitir

Voz 0887 03:54 mientras en el Ayuntamiento el equipo de Carmena ha confirmado que los presupuestos de dos mil dieciocho ya están en proceso de ser prorrogados la portavoz Rita más

Voz 3 04:02 se anuncia que seguirán adelante con las inversiones previstas

Voz 0887 04:05 a la vez que cumplen con la regla de gasto marcada por el Ministerio de Hacienda Maestre ha aprovechado su intervención para condenar el crimen de violencia machista ocurrido en Guadalajara

Voz 1821 04:14 basta ya es lo que la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid quiere transmitir su condena rotunda su preocupación absoluta y también su demanda al Gobierno del Estado para que libere los doscientos millones vinculados a la aprobación del pacto de Estado contra la violencia machista que son necesarios que son urgentes y que por tanto deben ponerse en circulación cuanto antes porque es una responsabilidad de todos que no se va a solucionar con declaraciones sino con políticas públicas firmes y eficaces

Voz 0887 04:43 el Museo Nacional Thyssen Bornemisza permitirá a partir del próximo dos de enero que los menores de dieciocho años accedan de forma gratuita tanto a su colección permanente como a sus exposiciones temporales a esta hora los termómetros marcan trece grados en la Gran Vía madrileña

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

en la Cadena SER La ventana con Carlas traducida

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana a nadie nos gusta como Peter errores absolutamente a nadie y además pude costar bastante admitir los lo que tampoco es sano a poco resulta sano es dejarse desbordar por la culpa ya abrumar sede en lugar de incorporar esos errores como un elemento de superación personal osea extraer lecciones de los mismos pero estas frases que podrían formar parte de cualquier manual ató de autoayuda cobran hoy toda su dimensión con la historia que vamos a contarles mire las fiestas de Navidad y Año Nuevo son tan propicias para no sólo para pasarlo bien sino para hacer planes y proyectos de todo tipo que corremos el riesgo de olvidar más que nunca que en un instante en apenas su segundo una mala decisión nos puede cambiar la vida Hinault para bien precisamente hoy tenemos a La Ventana el caso de alguien que pasó por este trance ocurrió hace ocho años por estas fechas un tipo joven treinta y dos años casado con dos hijos deportista motero tomó una decisión no mala no pésima a coger la moto tras saber debido se estampó contra una farola se rompió lo que no está escrito y perdió a casi el noventa por ciento de su movilidad hoy va en silla de ruedas lo ha pasado francamente mal pero acaba de celebrar por todo lo alto el octavo año de esa vida extra que dice que le han regalado vamos no sólo eso está metido hace tiempo ya en política es concejal en Vélez Málaga concejal de Fiestas eh que seguro que alguna broma habrá generado el cargo pero es sobre todo el quiere ser eso es lo importante un recuerdo un símbolo un aviso en definitiva de lo que debemos y no debemos hacer de lo que podemos y no podemos hacer será más Sergio y Jano creo que tiene mucho valor muchísimo y celebro que siga vivo para poder contarlo este año las casi mil doscientas personas que se han dejado la vida en la carretera más de un diez por ciento por culpa del alcohol no han tenido tanta suerte enseguida hablaremos con el bienvenidos a la vez

Voz 0313 10:22 aquí estamos una tarde más abriendo la ventana Isaías Lafuente que un servidor Isaías buenas tardes muy buenas

Voz 14 10:27 desde hoy tomamos café con la directora del Huffington Post

Voz 0313 10:29 el Domínguez Cary Grant y Magazine del año el último para no utilizar el tiempo para nosotros es el penúltimo para los oyentes saludar invitado que está en los estudios de de Ser Axarquía

Voz 14 10:42 qué ganas de escuchar mucho con esa

Voz 0313 10:44 crónica política que hoy encabezada de buena mañana el mal Huff el Huffington Post que firman Pilar Portero gana Candil estén ya en lo de raro raro siguiendo la trama de la serie de Netflix Stranger Things de extrañas cosas porque aparecen fenómeno realmente para paranormales Arrimadas con poderes ICO Keane éticos Rajoy al frente Laboratorio de Hawking se abre un nueva dimensión el osito de TOWS candidato a monstruo claro está muy bien

Voz 14 11:11 estado a verla y está claro que tanto portero como cañí se la han debido las dos temporadas enteras como tantos otros flecos además porque entre los jóvenes apasiona esta historia que es una vuelta casi casi o no a los años ochenta eh ponga pre móvil un poquito

Voz 0313 11:26 COEA en en I gracias

Voz 14 11:28 a mí que no me gustan a mí me pero es que están muy bien hecha hay muy bien interpretada pero claro es que tienes todos los componentes de la vida real de la vida oscura ahí fantástica pues eso él osito de todos a Rajoy como un siniestro director de un laboratorio vamos a Toledo que hace experimentos en la vida real llena infravida que nadie sabe dónde en una dimensión paralela Pedro Sánchez común por otra que muy guapo que padel o simplemente no está

Voz 0313 11:58 sí sí pero que no es que

Voz 14 12:01 eh corres el riesgo de destripar las series

Voz 0313 12:03 ya ya la ellas avisan eh al comienzo el artículo por el ojo advertencia incluye porque lleva varios pero eso luego es es un año es ha sido un año de de cosas extrañas de seguridad han contado Ac2 ha sido lo último que FADSP lo de taberna por cierto la RAE acaba de proponer un gentilicio para tapar nada arnés el Taberner en la culata bonita ver díscola

Voz 15 12:27 yo creo que el desarrollo de la Copa de no muy larga eh

Voz 0313 12:34 a saber sino empezamos el año dos mil dieciocho con con otra cosa extraña con otras Anger zen que sería una investidura telemática de Puigdemont que no parece pero no lo sé están ahí no no descartamos nada yo no descarto absoluta entonces Isaías

Voz 14 12:50 no cuando mucha bueno amigos compañeros gente en la calle te dice oye te preguntan porque debe pensar alguien todavía que a estas alturas de curso los periodistas tenemos idea de lo que va a ocurrir y te pregunta allí como ves esto cómo va a acabar

Voz 16 13:03 sí

Voz 14 13:04 ya no digo ninguno tampoco se vosotros y muy bien porque yo como estamos a tres días nueve que acabe el año yo lo único que dijo

Voz 3 13:12 digamos que tener un buen dos mil dieciocho acordé monos que también dijimos tened un buen dos mil diecisiete Linares ha salido rana así que

Voz 14 13:21 pero aburrido no ha sido bueno aburrido aburrido no asesinar ha sido tedioso es decir han pasado muchas cosas pero ha acabado siendo tediosas y lo malo es que

Voz 3 13:31 los atascos en los que nos hemos metido siguen igual de atascados

Voz 14 13:36 en el comienzo de dos mil dieciocho todas las señales sobre lo que ahora tienen año aunque sea aburrido pero plácida que son dos cosas a ver qué pasa

Voz 17 13:45 me llamo Daniel pongo toda mi pasión

Voz 0313 13:47 seguir educación y una alimentación básica

Voz 17 13:50 la doscientos setenta niños en Etiopía Daniels

Voz 18 13:52 en uno crees que merece la pena hacerlo y por eso se creo una fundación para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación proceder al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 10 14:05 no hay personas que para mover el mundo tan sólo tienen que descolgar el teléfono cogería la llamada Time Magazine la revista de estilo del New York Times elige a las veinticinco personas más influyentes del mundo del diseño descubre sus nombres quizá un día te llamen Spain Media mucho más que revistas

Voz 19 14:29 pierdes Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paso

Voz 2 14:33 el lugar más acogedores la Plaza Mayor

Voz 20 14:35 las interesante te Montoro varada perfecta la éramos Linaza eh al lado de la iglesia de San Bartolomé de las Casas Consistoriales que el antiguo palacio todo el mismo

Voz 2 14:45 mejor dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 21 14:57 en la Cadena Ser queremos recordar la tarde de diecisiete de agosto Rambla pueda Small Javier queremos recordar a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y recordar esos días de red

Voz 22 15:16 tenemos dos políticas al otro lado en las sirenas

Voz 0313 15:18 constante supongo que lo Weiss

Voz 23 15:21 para esta hora es que hay trece personas muertas

Voz 14 15:25 los Mossos d'Esquadra como decías Ana

Voz 23 15:27 abatido a un hombre Un reto

Voz 21 15:29 corrido radiofónico a través de la mirada y la voz de los periodistas de la SER

Voz 24 15:33 el no tipo

Voz 21 15:36 noventa y seis horas de radio este sábado

Voz 3 15:39 pinta de diciembre a las diez de la noche en la Cadena Ser

Voz 25 15:46 yo

Voz 26 15:51 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 16:00 dieciocho de diciembre de dos mil nueve el ciento doce recibe a las veintidós cuarenta una llamada sobre un accidente de motocicleta con un conductor herido ése era yo así comenzaba el post que compartió un malagueño en su muro de Facebook hace apenas a menos de dos semanas el mensaje proseguía así hoy cumplo ocho años de la vida extra esa que no saben cómo pero mantuve a pesar de todo el destrozo que le hice a mi cuerpo yo y la farola número noventa y uno de la Avenida Juan Carlos I en en Vélez Málaga el autor de estas líneas Se llama Sergio y Jano actualmente es el concejal de Fiestas y Ferias en el ayuntamiento de esa localidad nos acompaña desde los estudios de SER Axarquía Sergio buenas tardes qué tal buenas tardes lo primero feliz Navidad e igualmente qué tal todo como ha empezado eso la familia celebraciones qué tal se presenta el año nuevo

Voz 27 16:58 bueno pues bien con mucho ánimo y como tú bien dices siendo concejal de felicidad estaba pues bueno ahora muy liado con las cabalgatas de Reyes todas las actividades navideña que bueno que tienen su trajín pero bueno contento y feliz de poder celebrar una Navidad más

Voz 0313 17:13 Sergio de imagino que te habrán llegado un montón de de reacciones de de de de de gente que sea sorprendido Isaac conmovido también por tu por tu mensaje no porque es lo que Pío comentaba hace un ratito al abrir el programa no errores cometemos todos lo que no resulta tan sencillo desde los errores es tener algún tipo de elección que además pueda ser útil a los demás no sólo a uno mismo no cómo ha sido ese proceso si te parece empecemos por aquella noche del del dieciocho de diciembre de dos mil nueve

Voz 16 17:42 bueno pues anoche como te hubieran dicho bien has dicho ante cometí una un comportamiento bueno pues inadmisible en aquel caso optaba por la tarde con los amigos tomando unas copas si decidí volver a casa aproximadamente hora y media de la noche y cogí la moto en aquel momento bueno pues no era consciente y cualquier persona que ha consumido alcohol iba a coger un vehículo pues las dos palabras mágicas que parece que con eso se acababa todo ello controlo sé yo pensaba que controlaba Hinault efectivamente además estaba lloviendo injustamente a la entrada de Vélez Málaga venía desde Torre del Mar pues yo solo me estrelle contra una farola donde bueno pues me rompí la dos tibia los dos pero en el lado rodilla los dos fémur la pelvis el brazo izquierdo cúbito radio muñecas dedo me perforar el pulmón se me salió la tibia se me salió el fémur

Voz 0313 18:36 porque además no quedaban

Voz 16 18:39 amor ir iba deprisa no ser no no iba entorno según el testigo yo no no recuerdo nada era tal el el grado de alcoholemia de alcoholemia que que supongo que mi mi cerebro borró todo ese momento de Chuck tanto los diez minuto antes

Voz 27 18:53 el accidente cómo aproximadamente los dos meses postes

Voz 16 18:56 pero yo no recuerdo nada prácticamente si de lo que me cuenta mi mujer hola familia yo no recuerdo de hecho tuve la suerte que cuando choca con la farola eh un guardia civil Rafa paró y fue la primera persona que me socorrió y me mantuvo despierto hasta que llegó el cero sesenta y uno que es verdad que tardó muy poquito porque estaba cerca yo llevaba por suerte llevaba un casco integral completo para el que me salvó la vida a montar una moto urbanas seiscientos bueno yo había corrido en Jerez corrido en Almería de aficionado y bueno siempre me ha gustado al mundo de la velocidad pero en ese momento no iba no iba rápido pero si va debido entonces bueno pues como todos sabemos los efectos del alcohol en cualquier persona lo reflejo la capacidad de reacción todo eso disminuye y provoca bueno pues accidente que tuve donde además bueno la aparte de tener la suerte de que Rafa separó rápido me socorrió este guardia civil en el hospital de Vélez Málaga hasta el Hospital Comarcal de la Sarkía está muy cerca hicieron todo lo posible por salvarme la vida lo primero porque en ese momento ni piensa ni saben de qué bueno que tienen una lesión medular algo que tiene más gravedad en doce bueno mucho me me dicen que todavía recuerdan aquella noche y lo peor la llamada de mi mujer a ese móvil incansable de que yo no contestaba al Mavi ha sido el cumpleaños cuatro días antes de mi pequeña que cumplía dos años habíamos preparado para ese fin de semana la la fiesta de cumpleaños y mi mujer cuando ya le cogieron el teléfono a la Policía venga usted señora para hospital que su hijo su marido ha tenido un accidente

Voz 14 20:33 oye tú a qué te dedicadas de todo esto qué me estás contando buena lo que parecen milagrosa después de que hayas dicho todo lo que te rompisteis es que gracias a ese casco integral que no hay que dejar de seguir no mantuviese la la cabeza pudiste recuperar medianamente tu vida profesional tus tus planes a pesar de todos los cambios y la larguísima temporada que intuyo que pasa está en el hospital

Voz 16 21:01 la verdad es que todo se viene abajo se derrumba todo todo es otra vida nueva no tiene nada que ver yo era autónomo de un tenía un quiosco de prensa desde pequeñito Mi padre siempre ha tenido ese quiosco y yo pues mantuve la procesión de mi padre y está siempre de kiosquero Iggy yo ni ni estaban política ni te en pensaba nada sólo pensaba bueno pues saca adelante mi familia cuando niña conseguido año trabajar todos los días autónomo Un kiosko imaginaros sí sí conoce la vida de un quiosquero

Voz 14 21:35 eso estado es imposible no sea tal y como quedaste después de la acción

Voz 0313 21:40 claro claro de hecho fíjate

Voz 16 21:42 el segundo día como decíais vosotros de la gravedad de la herida el segundo día de mi accidente a mi mujer le dijeron prácticamente señora prepara usted el entierro porque su marido es imposible que salga de ahí a una Seal levanté un poco me trasladaron a lo haya en un hospital de Málaga donde bueno la Nochebuena y la Navidad estaba en la UCI mi familia bueno pues estaba fuera la puerta sabiendo que de un momento a otro pues podrían decirle mire usted ha fallecido eh lo pasaron muy mal eh yo esos momentos no recuerdo nada porque ya os digo perdí has dicho dos meses y memoria no si aproximadamente dicen que si nunca perdí Paco ciencia pero yo creo que el el cerebro es inteligente ir lo que te produce daño lo que provoca un un un sentimiento ahí dentro de de dolor y lo borra te ahorra lo peor si exacto y hasta lo Dome mese que ya me trasladaron a a los qué tal nacional de parapléjicos de Toledo no sé dónde allí estuve nueve meses ingresado todo sabéis que bueno la lesión medular no tiene cura no tiene cura hay entonces hospital de un hospital rehabilitador donde bueno pues te enseña a ser hacer la misma cosa que vosotras había hecho esta mañana decirte a duchar eh a conducir al día a día es verdad que ese trabajo que realizan allí el personal de fisio de de todo el hospital de parapléjicos de Toledo Un la labor encomiable no lo podéis si ni imaginar a lo que se pasa allí allí se ven escasos extremo de tetraplejia gravísima de sólo personas mover las pestañas o gente que que que ser destroza su vida que se rompen su matrimonio que rompen su casa porque eh esto es muy duro muy grande yo recuerdo lo los tres primeros meses donde no no presentar todavía en silla puesto que tenía mucha rotura la tiene lo primero arreglarlo hueso y hasta que me puede sentar pues en silla yo me tiré prácticamente lo los dos mesa de lo haya decían que lloraba todos los días y los tres meses primero de Toledo llorando lloran número

Voz 0313 23:43 España pensando sentimiento de culpa

Voz 16 23:46 habilidad porque cogí la moto porque bebí porque tiene por allí que va a ser de mi vida va a querer a alguien una persona ansía rueda que voy a hacer sino ando que va a ser de mi vida laboral bien que eran comentas hacerlo

Voz 0313 23:58 clip Serge que son qué momento dejas de llorar de lamentar de de cabrear de en qué momento

Voz 16 24:03 ese clima de ocurrió la primera que me senté en silla si toda la noche María querido eh morir prácticamente bueno pues cuando me senté en silla por primera vez quería suicidarme porque salí por esa puerta de mi habitación me encontré a más de cien personas y a ruedas todo el mundo igual decía esto imposible no está pasando a mí me volví mi mujer me dijo fijaros que mi mujer se vino conmigo al hospital alquila un piso al lado del hospital de Toledo dejamos nuestra hija aquí con nuestros padres y ella estaba allí para verme dos horas por la mañana y cuatro horas por la tarde fui el apoyo que tuve aparte de todos los fines

Voz 3 24:37 que subí a mi familia ICANN Biel

Voz 16 24:40 cuando me senté por primera en silla porque venía Mido hija verme estuve casi cinco meses sin verla y mi mujer me dijo este fin de semana viene las niñas a verte te sientas en silla y quiero que debe a yo bajé la puerta del hospital esperando a mi hija no tenía miedo quién quién va a querer a alguien en silla rueda mi hija me van a querer en ese momento el susto te invade IMI germano uno de mi hermano traía a mi hija en el coche se ido año la niña se bajaron del coche inhibieran silla Annie vieron oficial ni vieron nada vieron a su padre que estaba vivo corrieron hacia mí me abrazaron Papa papá no te preocupes te queremos te queremos estar vivo para parte querer

Voz 3 25:24 hemos conseguido año en ese momento me di cuenta Sergio Ortiz

Voz 16 25:29 en mucha suerte de estar vivo de seguir viendo

Voz 3 25:31 a tus hijas cambiarse que hay Sergio claro para esto es ocho años para tus hijas es toda una vida han crecido están haciendo ya Mujercitas como es él explica a unas niñas lo que te ha pasado con el paso del tiempo

Voz 16 25:47 el intento porque además de las charlas que doy los centros educativos sábado y a a niño de por ejemplo de catorce años la edad que tiene mi hija mayor yo se lo explico oí ya ya lo ven sabe que en el momento que juntas a dos palabra que no se pueden juntar nunca que deja alcohol y conducción saben que tienen muchas papeletas para que te toque ellas saben todo lo que hemos pasado todo lo que hemos vivido el tiempo que se que estuvieron de hecho mi hija mayor no quiere ver una foto donde yo estoy de pie no quiero ver por ejemplo mi vídeo de boda donde yo estoy bien ella lo sufre más la pequeña tenía daño lo vive de manera diferente digamos que ha crecido con la silla pero mi hija mayor lo pasó mal lo pasó mal y además intente ya se vino tres meses conmigo al hospital para ayudar a los niños que están en la planta de parapléjico niños pequeños con traqueotomía niños tetrapléjico niña parapléjico ella conseguía año ayudaba a los

Voz 27 26:40 sí

Voz 16 26:40 los ayudaba a salir al parque con la ciudad rueda y ella vivió desde pequeña ya ha crecido en este mundo de de la de la discapacidad bueno no de la discapacidad sino de esa capacidad de diferente que tenemos las personas que hemos sufrido una lesión medular debiera haber jugar al baloncesto intentó en no ve que no intento que no venga mal lo hago yo lo hago en plan pachanga

Voz 0313 27:04 bueno bueno bueno doce

Voz 16 27:06 el y cuando les cuento a lo mejor hoy por hoy me caigo de la silla B no a baloncesto

Voz 0313 27:11 pero bueno si es verdad que es necesario

Voz 16 27:14 pero el deporte clara nosotros que que nos tenemos que desplazar con las sillas

Voz 0313 27:18 el deportista además

Voz 16 27:21 sí me me gustaba sobre todo mucho mal a hand bike bicicleta de mano amarra de carreteras sí pero estuvo mucho tiempo practicando pero es verdad que que es bastante peligroso porque ya una bandera donde en teoría los coches

Voz 0313 27:34 pero no yo no deben

Voz 14 27:37 novena a las otras como volver a las bicis

Voz 0313 27:40 bastaba entonces tuve un par de sus

Voz 16 27:43 soy ya decidir venderla a la bicicleta porque mi mujer le iba a dar un infarto ya decidí bueno pues jugar un poco baloncesto hubo de Ignacio el cupo de sustos ya las

Voz 0313 27:53 a veces que no puede nadie me lo justo es ya no digo yo

Voz 16 27:57 sí yo creo que yo ya he cubierto a toda mi familia entera porque yo creo que tener familia son los que realmente me han hecho salir de dos hermano mi cuñado mi suegro mi padre familiar muy cercano que sólo que al final K por eso siempre van a estar ahí desde aquí lanzó un mensaje para que todos los que tengáis familia no dudó nunca de vuestra familia que eso siempre siempre van a estar como nunca te han hecho un reproche sobre todo me lo hago yo no lo hago yo porque cometió una responsabilidad grandísima todo apunta dejar mi hija huérfana a mi mujer viuda mis padres sin su hijo el sentimiento de culpabilidad de una

Voz 3 28:39 persona que tiene un accidente cuando ha consumido alcohol

Voz 16 28:42 es grandísimo porque todo lo ha hecho porque tú has querido Itu ha tomado la mala decisión lo reproche yo no ella o lo que es tan contento de estar conmigo mi padre hablar de este tema Mi padre se a llorar porque no puede le le le inunda la emoción de de de lo mal que se pasó eso día imaginaros yo les pregunto muchas veces y no me quieren casi ni contestaba de decirle oye hoy que pensaba ir cuando estaba nada nada nada nada nosotros Sergio estábamos esperando de que iba a salir de que todo iba a hacer bien pero yo no sé

Voz 14 29:15 es un renacido siempre es un renacido feliz octavo cumpleaños

Voz 16 29:19 sí yo la verdad es que no no es para sentirse orgulloso yo comprendo que que no soy ejemplo de nada ni de ni pararán bueno de algo si perdona de algo sí pero no de esto sí claro yo quiero ser el ejemplo mío quiero para que la gente vea que lo que no se debe hacer y tener

Voz 27 29:36 muchas cosas buena además es yo doy clases también

Voz 16 29:40 la escuela para las personas que tienen que recuperar el carné por punto también bueno pues colaboró con la Guardia Civil controles de madrugada dando información Caine os cuento la de cosa que no pueden llegar a decir a la gente hay gente reincidente no llego a comprender lo tenemos que seguir trabajando en la prevención porque lo centro educativo es verdad que niños con catorce quince año nunca han recibido una charla de seguridad vial y nunca han recibido una formación de alguien que lo haya vivido su carné que lo haya pasado para que vea que las consecuencias consecuencia que puede llegar a tener una irresponsabilidad como la que yo cometí

Voz 0313 30:14 de esta mañana cuando sabía que íbamos a hablar contigo Sergio pensaba le preguntaran qué les diría Saro no hace falta que te pregunto ya a los otros a lo largo de toda la conversación yo creo que más claro

Voz 27 30:25 qué decir yo ellos lo saben los chavales la universidad lo centro tienen que comprender y saber trabajar ahí de que la prevención es fundamental

Voz 16 30:36 sólo pido que que en las Islas

Voz 27 30:38 se una hora a la semana aunque sea se hable de seguridad vial una una cosa que provoca tanta muerte una persona al día mueren estamos nosotros hablando allí yo iba a haber tres cuatro fallecido carretera tres cuatro familia destrozada por no hablar de la madre de casi las diez mil personas que fueron ingresada con lesiones grave eso tenemos una grandísima como por desgracia la violencia de género hoy con otra víctima más y mi más sentido pésame a toda esa familia pero tenemos una lacra como solo accidente de tráfico no le damos importancia es como si todos los años

Voz 16 31:11 yo hubiese uno cinco atentado

Voz 27 31:13 como el cubo de los trenes inició no le prestamos atención a eso tengo que confesarte

Voz 3 31:19 pues ahí entrevistas en las que es más difícil mantener la serenidad para ver qué entrevista

Voz 27 31:22 que en este caso para el entrevistado y gracias por tu testimonio de verdad gracias a vosotros Portalada mi mensaje que mi mensaje el de mucha gente asomó mucha las persona en esta situación y sólo queremos bueno pues que colaborar en con nuestro pequeño granito de arena a través de las campañas de la DGT y a través de nuestra voz y nuestra experiencia personal de que lo que me ocurrió a mí no lo ocurra nunca nadie

Voz 0313 31:44 Sergio es Jano un abrazo muy grande amigo y feliz año gracias a vosotros

Voz 28 31:52 eh

Voz 26 39:09 para mirar a otro lado no parado para ignorar el problema ese sería la parte medio llena de la botella de la igualdad por desgracia en la medio vacía sigue habiendo todavía

Voz 0313 39:20 muchos asuntos pendientes demasiados ya hay situamos precisamente a nuestra polémica de

Voz 13 39:27 la polémica Isaías Lafuente

Voz 1 39:30 eh

Voz 39 39:34 yo

Voz 2 39:36 sabemos muy bien que asesinos y maltratadores

Voz 3 39:38 de mujeres actúan en España con una brutal eficacia hoy hemos conocido un nuevo crimen mientras tanto la respuesta del Estado no siempre está a la altura del drama ayer por fin vimos la imagen del pacto de Estado para atajar la violencia machista en la era digital esta foto ha tardado tres meses en ser revelada desde que el Congreso lo aprobó en el mes de septiembre para ver todas sus medidas desarrolladas aún habrá que esperar cinco años en dos mil sí ocho sólo se pondrán en marcha el doce por ciento de las acciones contempladas hace siete meses el Parlamento español también aprobó una medida para reconocer a todos los huérfanos de esta violencia una pensión de orfandad aunque su madre no hubiera cotizado a la Seguridad Social pero la proposición de ley todavía no es ley mientras los huérfanos voté han cada semana infancia vuela ya sabemos que los procedimientos requieren tiempo y los recursos no llueven del cielo pero también sabemos que en circunstancias excepcionales ya sea para modificar la Constitución o para atender los requerimientos de la OTAN los procedimientos aceleran hilo recursos encuentran y que cada año mueran asesinadas en España medio centenar de mujeres es donde las haya una circunstancia excepcional

Voz 0313 40:53 que el apartado concreto que acabas de mencionar de los de los niños huérfanos víctimas de esta de esta lacra social que es la violencia de género y de combate de manera especial la Fundación Soledad Cazorla que lleva el nombre de la que fuera primera fiscal contra la viole o para la violencia de género en España no subido Joaquín ha estado esta mañana en Hoy por hoy con Toni Garrido yacía este llamamiento muy concreto los grupos políticos

Voz 40 41:14 sí aquí hago un llamamiento a los grupos parlamentarios que aprobaron en mayo el proyecto de ley de pensión plena para los huérfanos de la violencia de género y todavía no ha sido aprobado en el pleno creo que habría que activar un poquito más y ser más rápido lo mismo que sería bueno aunque ya parece que se va a poner en marcha el pacto contra la violencia de género es algo que urge y que urge mucho

Voz 14 41:41 qué gran trabajo está haciendo Joaquín José María de de Cazorla que fue fíjate una de la la primera mujer fiscal jefe de violencia de género pero además una de las juristas que más aportó a estas leyes que ahora empezamos a decir cómo es posible que esto no no haya sido una realidad jurídica pero desde hace ya diez o quince vigente años bueno por eso es importante avanzar sabéis que han puesto en marcha la lotería de la de la ya que eso los fondos para las becas claro estos chicos y chicas se encuentran con que hay un laberinto judicial por delante matan a su madre en algunas ocasiones el propio padre el que lo ha hecho en algunas ocasiones el propio padre suicido se quita la vida no sería la primera ocasión entonces empieza un largo camino entre que se determina quiénes la filiación de los procesos judiciales los procesos administrativos ya aunque tengan derecho a las ayudas aunque tengan derecho a la pensión que la tienen aunque esté todavía por armar las pensiones de de mujeres que no han contribuido todo eso lleva su tiempo y entre tanto que los abuelos

Voz 0313 42:46 todas las tías los tíos que se hacen cargo de estos huesos

Voz 14 42:49 buenos se enfrentan a veces con situaciones muy bueno no con necesidades entonces la el Fondo de Becas Soledad Cazorla lo que busca es ayudar y dar unas cuantas becas para permitir que estos chicos tengan ya esas esas ayudas hay una lotería en la lotería de la madrina Si lo buscas en Internet es muy es muy fácil y aquí estamos unos cuantos unas cuantas madrina así y padrinos jugáis el número si os toca el reintegro diez euritos de los veinte que ha dispuesto van para los fondos para las becas el premio gordo pues hombre yo yo ahí te puedes especial todo el mundo que se toca el pelo algo más de los diez euros no porque claro hay merecería la pena pero seguro son una suerte no seas tú para el niño se pudo hacer ahora para el sorteo para específicamente la lotería de la madrina lo podía buscar en internet lotería de la madrina tenis varios números está Leticia Dolera Ana Pastor Susanna Griso Ana Rosa Quintana Julia Navarro Toni Garrido están apadrinando yo también mío es muy bonito por cierto a ver cuarenta y cinco mil ciento veinticuatro tiene musical bonito cuarenta cuarenta y cinco mil ciento veinticuatro no tenemos lo bueno pues si toca el reintegro diez euritos van para los fondos el último año ya han dado ocho becas para huérfanas y huérfanos claro necesitaban haberse el año que viene podemos dar muchas más

Voz 0313 44:12 porque a todo esto en fin eh recordemos hoy en estas últimas horas por desgracia otra vida robada

Voz 14 44:20 el agresor tenía una orden de

Voz 2 44:21 alejamiento de la alcanzó por la espalda y murió en el acto

Voz 41 44:24 nunca había denunciado tampoco había acudido nunca al Servicio de Atención a las Mujeres Maltratadas eso es una mujer era una mujer menuda muy activa con sentido del humor muy agudo tenían fuera son de niña que no le cabían en hecho cerca de mil personas se concentraron ayer por la tarde para guardar cinco minutos de silencio en memoria de está última víctima de la expresión más brutal de la violencia de género número

Voz 42 44:46 le distingue ni siquiera sólo un nombre la suya son vidas robada

Voz 0313 44:56 Vida robada en este caso en en el municipio de Azuqueca de Henares Guadalajara Alberto Girón buenas tardes

Voz 43 45:01 hola buenas tardes siete Alberto haber cuéntanos detalles local

Voz 0313 45:04 es podido descubrir escarbar sobre la vida de esta mujer que nos quede por ahí perdido todo

Voz 43 45:09 bueno pues hemos podido conocer que se llamaba Arancha hay que acaba de cumplir treinta y siete años de hecho los cumplió el pasado sábado justo el día antes de la Nochebuena tenía tres hijos dos de once y nueve años de una relación anterior y un tercero el más pequeño de apenas un año y medio de su actual pareja del que ha sido su asesino con él llevaba residiendo varios años en una vivienda de

Voz 0313 45:27 su queja donde esta mañana poco antes de las ocho A

Voz 43 45:29 la asesinado la asesinado con un cuchillo un terrible crimen que además ha cometido delante de esos tres menores ellos mismos han avisado a los vecinos de lo que estaba pasando nos lo contaba Amara que además de vecina decía que era amiga de Arantxa de la víctima

Voz 2 45:42 sí ha llamado una vecina porque los niños a su vida

Voz 44 45:45 a su casa pidiendo ayuda eh yo cuando he bajado he visto que les sacaban a él no sabíamos realmente bien lo que había pasado yo sabía que era él porque los pies ahora tu nombre evidentemente iba tapado entero y nada pues eh

Voz 14 45:58 cuestión de minutos pues ya hemos empezado a preguntar

Voz 44 46:00 la los vecinos y ya pues ha confirmado todo que era ella y que él sabe centrado también quitar la vida

Voz 43 46:06 el agresor está en el Hospital de Guadalajara Nos dicen que en estado grave pero que su vida en principio no corre peligro los vecinos han señalado que nunca habían escuchado discusiones previas se ha confirmado además que no había denuncias

Voz 0313 46:16 novia denuncias no Alberdi está no no había

Voz 43 46:19 once lo que pasa es que ha dicho el delegado del Gobierno en Castilla La Mancha que se está investigando si el asesino tenía antecedentes por malos tratos

Voz 0313 46:26 alguna pareja anterior al parecer ha dicho entorno

Voz 43 46:29 a una década hace una década Se está investigando pero de momento no sabemos si tenía esos antecedentes los niños en un primer momento han sido una vecina en la que se ha hecho cargo de ellos también ha recibido la ayuda a los servicios sociales de los psicólogos de Cruz Roja

Voz 0313 46:42 eso eso de los chavales que hablamos hace un momento me imagino de Alberto qué habrá sido un golpetazo esto para para para Azuqueca de Henares verdad

Voz 43 46:49 pues sí una conmoción en una ciudad que no es demasiado grande treinta y cuatro mil habitantes es un pueblo grande como se suele decir muchos de esos vecinos se han concentrado a las doce del mediodía las puertas del Ayuntamiento para condenar el crimen han guardado minutos de silencio y el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial el alcalde José Luis Blanco estaba roto de dolor lo decía él mismo ha dicho que es el día más triste desde que llegó al Ayuntamiento

Voz 9 47:10 como alcalde quiero manifestar la más rotunda condena de toda la ciudadanía de Azuqueca ante este vil asesinato quiero señalar que hoy hemos fracasado como sociedad porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salir dar la vida de esta mujer la verdad que es

Voz 27 47:33 el día más triste como alcalde

Voz 43 47:37 hacia dos años Carla es que no había un crimen por violencia machista en la provincia de Guadalajara el último había sido prácticamente hace dos años el cinco de enero de dos mil dieciséis en aquella ocasión fue la mañana del día de Reyes hoy ha sido el día de los Santos Inocentes teníamos preparada una inocentada esta mañana aquí en Ser Guadalajara pero la actualidad lamentablemente y una vez más

Voz 0313 47:55 desde luego nos ha borrado la sonrisa de la cara un abrazo Alberto gracias a enero

Voz 14 47:59 dejas crea una cosa hace lo demás estas fechas yo no sé si bueno tú lo sientes más no no no

Voz 0313 48:05 pero además deben ser propicias para no ser uno entiendo que llevamos una racha estos últimos días e del Besòs me ahora esto

Voz 14 48:11 me decía una comentaba esta más están mañana tomando una mirar esto es una epidemia esto es una epidemia antes no era así no sin antes no lo ha contado efectivamente antes nosotros los periodistas no lo contábamos se consideraban crímenes pasionales no tenían la más mínima importancia ningún tipo de peso Hinault estábamos invisibilizan dado a todas esas mujeres y ahora lo contamos suena duele cada vez que se pero es importante saberlo

Voz 3 48:40 todavía muy recientemente había políticos que decían que eran casos aislados que eran asuntos individuales y es verdad que son casos aislados porque los asesinos machistas no actúan como organización criminal pero claro la suma de casos aislados no efectivamente

Voz 0313 48:56 tema estructural un problemas clarísimo que hay que afrontar

Voz 3 48:58 además un problema que ojo eh y yo en la polémica señalaba a los poderes públicos que por supuesto tienen su responsabilidad pero yo creo que a veces en los llena mucho la boca hablando de este problema común gran problema sin embargo cuando el CIS pregunta en cada uno de sus barómetros los principales problemas que ven los españoles el tema de la violencia de género está en el puesto

Voz 14 49:20 sí veinte veces y uno ver antes

Voz 3 49:23 de esos hay un montón de problemas más porque todavía seguimos percibiendo el problema como un gran problema pero común gran problema que afecta a otros Nino sabes que hay

Voz 14 49:32 me ha llegado al buzón del Ayuntamiento de Madrid sabe que se ponen en los hoteles de molestar molestan llega uno que es una iniciativa curiosa que dice aquí como es dice aquí hay buenos tratos entonces te piden que lo cuelga en la puerta de tu casa posea una mujer necesita buscar refugio una cosa curiosa había visto una carta del Ayuntamiento es un colgada para que tú en la puerta de casa sí señaló dices que una mujer que tenga problemas puede puede buscar refugio

Voz 0313 50:00 todos los gestos agradecen y son bienvenidos sin duda

Voz 21 50:03 la ropa interior roja no va a evitar que tu coche salga de la carretera beber cava con duro no va a hacer que resista las tres vueltas de campana convierte las doce uvas no te salva si tocas con truncó un cambio de rasante las tradiciones no salvan vidas las costumbres sí sí

Voz 2 50:19 viejas estas navidades acostumbrado a planificar descanso

Voz 21 50:21 los llevar el móvil cargado para pedir ayuda

Voz 2 50:24 consultar la previsión del tiempo con antelación no te amarga es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior el Gobierno de España

Voz 0313 51:56 vamos a cambiar el paso un poquito para cerrar esta primera hora de la Ventana porque bueno para el próximo año hay quien se fija quién se propone todo tipo retos no antes lo comentábamos dejar de fumar por ejemplo retiráis hacer deporte ir al gimnasio adiós no se adelgazar por sea hacer un viaje poesía es muy buena pero al Paris Dakar esta esta canción que está sonando es la canción oficial del París Dakar al menos hasta hasta el año pasado este no sé si habrá alguna nueva y quién está a punto de hacer las maletas y está ultimando los preparativos los entrenamientos para llegar lo mejor posible y poder terminar al menos porque en dos mil once estuvo pero este año repite quiere llegar hasta el final pues es nuestro amigo Jesús Calleja también está en estos berenjenales Jesús buenas tardes

Voz 7 52:41 hola buenas tardes amigo

Voz 0313 52:44 Porto cartoon

Voz 7 52:46 no dejamos palo corto que ni ya sabes que en el mundo de la aventura nerviosa hacer muchas cosas diferentes y a ser posible lo más cañero entonces cuál es la carrera más dura del mundo pues es la cara claro como yo me puso han suscrito en el dos mil once pues que volver a ir porque hasta que no acabe no paro

Voz 0313 53:03 qué te pasó en dos mil once qué ocurrió para que no terminaras