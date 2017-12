La Ventana (28/12/2017 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias Ciudadanos y Partido Socialista vuelven a señalar al Gobierno por la corrupción por el caso Lezo reclaman la renuncia o el cese del actual presidente de Adif Juan Bravo después de su imputación en esta trama que investiga la Audiencia Nacional peticiones de Ignacio Aguado de Ciudadanos y de Mercedes Gallizo del Partido Socialista

Voz 2 00:29 no es la única emisión que se debería producir también debería dimitir el presidente de Adif debería dimitir ya el acuerdo Investidura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos y mi partido político recoge que cualquier cargo público imputado por delitos de corrupción debe dimitir así que sí señor Juan Bravo presidente actual de Adif no dimite tendrá que ser el Gobierno de España al que le exija esa dimisión

Voz 3 00:50 como parece lógico que el señor Canalda haya dejado su cargo en una parecería lógico pues presidente de ADIF deje el suyo o que el Gobierno nombró pues los sustituya por otra persona

la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sigue

Voz 1667 01:04 analizando hasta ahora la petición de renuncia de otro de los nuevos imputados en esta trama en el caso Lezo el actual presidente de este organismo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid Arturo Canalda en Moncloa reunión de Mariano Rajoy y Albert Rivera han llegado a un preacuerdo sobre la elaboración de los presupuestos de dos mil dieciocho ya han coincidido en que el próximo Gobierno de la Generalitat catalana cumpla con la ley José Manuel Villegas ha rechazado la pretensión soberanista de investir a Carles Puigdemont por vía telemática

Voz 4 01:31 nosotros no vamos a colaborar

Voz 1089 01:34 circo que tiene montado al señor Puigdemont desde desde Bruselas

Voz 4 01:38 has no vamos a a colaborar

Voz 1089 01:41 eh no hacer un traje a medida para un presunto candidato prófugo que huye de sus responsabilidades ante ante la justicia y por lo tanto nos vamos a poner íbamos a pedir a todos los grupos que forman parte de del Parlament de Cataluña que se pongan porque por la dignidad de las instituciones

Voz 1667 02:01 en Guadalajara a los vecinos de Azuqueca de Henares han secundado una concentración de condena al último asesinato machista en la localidad la víctima tenía treinta y siete años ha muerto asesinada por su pareja en presencia de sus tres hijos José Luis Blanco es el alcalde de Azuqueca

Voz 5 02:14 la hemos fracasado como sociedad porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer la verdad que es el día

Voz 6 02:28 lo más triste como alcalde deportes Pedro Fullana creyentes hasta ahora del Sevilla que está cerrando el sustituto de Berizzo para el banquillo Montera es el elegido

Voz 0887 02:37 club negocia a esta hora la rescisión de su contra

Voz 6 02:39 todo con el Milán además la renovación del día la de Joaquín en el Betis amplía su contrato hasta el dos mil veinte para hoy tenemos baloncesto tres partidos de Euroliga con equipos españoles a las siete menos cuarto Fenerbahce Real Madrid a las ocho y cinco Maccabi Unicaja y a partir de las nueve Valencia Basket fan tiene ecos

Voz 0887 03:01 como acabamos de escuchar continúan las reacciones a la dimisión de Arturo Canalda al frente de la Cámara de Cuentas la última la del secretario general del PSOE madrileño

Voz 1623 03:09 José Manuel Franco que considera que la instruir

Voz 0887 03:11 dio judicial del caso Lezo deparará nuevas sorpresas al tiempo que augura nuevos implicados por las presuntas irregularidades en el Canal de Isabel Segunda

Voz 1 03:24 lo que es ahora mismo el Canal de Isabel Segunda debido a la corrupción del Partido Popular

Voz 0887 03:29 la Plataforma en Defensa del Hospital de Getafe ha entregado este jueves más de dos mil firmas a la Gerencia del centro denunciando el estado de las instalaciones entrega que se produce tras el descolgado miento de un ascensor hace sólo unas semanas David Callejo

Voz 7 03:42 el pasado mes de noviembre se descolgaba un ascensor del hospital de Getafe hería a una celadora hay un paciente no era la primera vez que daban problemas los elevadores del centro y eso ha sido el detonante para que la Plataforma en Defensa del Hospital de Getafe presente este jueves dos mil firmas para reclamar inversiones Hinault hablan sólo de los ascensores se han desplomado techos han inundado salas según una portavoz de la plataforma Amelia Gómez hay más reivindicaciones

Voz 8 04:06 la está más tan reducido bastante es que en dos mil doce que a parte de las instalaciones que se está externalizando todo su mantenimiento el colapso en las urgencias las listas de espera que son aproximadamente para especialistas de cinco seis meses de primaria centros de salud donde están desbordados

Voz 7 04:27 ahora quieren que el gerente del hospital tras la de estas demandas a la Consejería de San

mira en Italia como ocurrió en dos mil diecisiete tras las campanadas el Año Nuevo será recibido en la Puerta del Sol con un espectáculo de fuegos artificiales aumentar en esta ocasión los kilos de pólvora pasan de cuarenta y cuatro cincuenta y cinco con más de mil artificios pirotécnicos y hasta dieciséis posiciones de serpentinas todo ello en un espectáculo que tendrá dos minutos de duración

Voz 9 04:55 Peña

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 12 05:18 Carles Francino habla de la sino vamos a ver

Voz 1623 05:26 adiós

Voz 13 05:31 otra vez

Voz 14 05:33 con la relación Iñaki de la Torre Sy la blanco que nació ayer en la radio continúa pero continuó además en un día muy especial sabéis porqué

Voz 9 05:42 porque es el cumpleaños señala

Voz 12 05:45 ha ido Trump hace que no lo sufren los de

Voz 14 05:48 dentro que gente cantemos todos tenéis que cantarán luego cantamos todos los días

Voz 9 06:48 todos los años me bolsillo trabajamos en la misión construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna eh cada año íbamos consiguiendo las piezas casi lo teníamos sólo nos faltaba el retrovisor Inter espacial el año siguiente lo conseguiríamos

Voz 22 07:02 en este año cuando llegué a su casa me di cuenta de que me abuela

Voz 10 07:06 ya y ahora soy investigador vivo con

Voz 9 07:10 otra misión intentar llegar hasta el mil hasta los millones de personas que sufren al cine

Voz 10 07:15 colaboran Fundación Reina Sofía punto es

Voz 27 09:17 antes de tomar las uvas os vamos a hablar de Howard Hawks el director de películas como La fiera de mi niña que murió hace cuarenta años

Voz 1623 09:24 no puedo dar menos se

Voz 0377 09:26 pero vi Sucedió una noche

Voz 25 09:51 Vivaldi nos pidió hacer amigos a la política me la trae floja segunda de la traía al fresco u que la pregunta aquí así que yo os propongo que de aquí digamos sí claro es si nos parece un razonamiento muy brillantes

Voz 1981 10:30 vasco pide per en un restaurante se convirtió en la vergüenza de miles de generaciones

Voz 1623 10:40 garrote Garrote abrimos el último todo por la radio de este año

Voz 0377 10:46 coincidiendo con el cumpleaños de Iñaki de la Torre

Voz 0230 10:49 accidente de Venezuela Nicolás Maduro ha acusa a Portugal de sabotear los barcos jamonero

Voz 12 11:02 que la imagen de barco

Voz 28 11:04 enero es bonita porque sugiere pescadores especializados en la pesca de cerdos de mar y sería muy de Mortadelo con la expresión Barca jamonero se refiere a barcos que transportaban patas de cerdo jamones crudos para la elaboración del plato típico de la Navidad venezolana el pernil

Voz 0230 11:20 bueno en el mes de noviembre Nicolás Maduro prometió que los Venezuela Nos pasarían unas Navidades Felices que todos los niños tendrían juguetes y que se repartiría pernil para todas las familias ha llegado diciembre esa promesa no se ha cumplido el presidente de Venezuela acusa a Portugal de sabotaje Éstas son las explicaciones de Maduro

Voz 1623 11:41 pero qué pasó con él no sabotear nos Abbott quedaron puedo decirlo de un país Portugal

Voz 0230 11:53 pero qué pasó con el pernil es una frase de la que podemos decir que saltará de año las estrategias de políticos para dar explicaciones tienen algo de universal pero realmente lo de Nicolás Maduro Portugal ha saboteado la llegada de patas de cerdo a Venezuela explica cómo persiguieron dos barcos gigantes

Voz 1623 12:11 no persiguieron los dos barcos gigantes que venían dos abogaron por ahora pero lo que no saben es que conservo Teo y Szabo Theo a este pueblo nadie les quitó la Félix

Voz 1 12:24 mira

Voz 1623 12:25 de la Navidad ni nadie nos va a quitar la felicidad de fin de año

Voz 0230 12:28 sí correcto esto el final ya es como de cualquier político primero das la explicación a continuación levantas el tono de voz y entre aplausos a dices pero no cuadraban con nosotros eso es lo convencional

Voz 28 12:39 pero la imagen de portugueses persiguiendo por el Atlántico barcos gigantes cargados de patas de cerdo es de las respuestas políticas más originales que se hayan dado nunca deberíamos exigirlo esto en España si los políticos nos tienen que dar explicaciones que se estrógeno un poco las meninges un gigante cabalgando el Arcoiris se llevó los ordenadores de Luis Bárcenas la independencia de Cataluña no ha sido posible porque

Voz 1623 13:04 en una bruja venida de Saturno conjuró Morgana inmediato dijo Puigdemont vente a Bruselas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son molinos de viento encantados por la loca subsanar esto es lo que España reacción previa

Voz 0377 13:25 no

Voz 30 13:27 de momento tiramos con Lass

Voz 26 13:30 Diriri duras y a las últimas criterios del año esta época que estamos viviendo de sobre alimentación puede ser mala para nosotros pero bueno para otras especies tuiteo el vecino de la izquierda

Voz 0377 13:41 ahora mismo me ataca un león y tiene comida para ocho meses

Voz 26 13:46 vamos con una interesantísima evolución de los propósitos de Año Nuevo a cargo de no

Voz 0377 13:51 su voz propósitos de año nuevo dos mil trece bajar cinco kilos dos mil catorce bajar siete kilos dos mil quince bajar diecinueve kilos dos mil dieciséis bajar trece kilos dos mil diecisiete quince kilos dos mil dieciocho luchar contra los patrones de belleza impuestos por esta sociedad capitalista

Voz 26 14:10 la modernidad atraer nuevas formas en la relación empresa trabajadores fotón tuitean

Voz 0377 14:15 la idea es para motivar a los empleados pagarles más no demasiado Fathi monten un evento coaching cuyo coste sea igual a pagarles masones

Voz 26 14:25 atención porque señor yonqui ve un rayo de luz Amorós en su vida

Voz 0377 14:28 creo que la chica del GPS Le Monde porque me ha llevado

Voz 26 14:31 acamparon y acabamos las librerías con este precioso diálogo con los Reyes Magos a cargo de la próstata oro

Voz 0377 14:39 incienso y usted que trae mirra Tàpies

Voz 26 14:41 ay por Dios no haber migrado

Voz 1623 14:47 era la idónea éxito riadas

Voz 14 14:55 y después de las twiterías llegan las noticias El Mundo Today

Voz 1981 14:59 sí

Voz 0579 15:00 Apple reconoce que ralentiza a sí

Voz 1981 15:02 tu usuarios tras recibir varias quejas la compañía admite que ralentizó a los propietarios de los iPhone viejos para que el teléfono siga siendo más rápido que ellos las quejas vinieron por parte de varios usuarios de Android que sentían pena por sus compañeros con Iphone que ni siquiera tenían fuerzas para reclamar el de Cataluña es elegido el mejor referéndum ilegal de autodeterminación de dos mil diecisiete el de Cataluña si soy el más influyente y el que más ha dado que hablar ha dicho el director de la revista referéndum ilegal de autodeterminación este año ha vivido su mejor momento en la redacción todos lo tienen clarísimo y el ranking no ha sido ninguna sorpresa el señor anuncia que no dará más paciencia a partir de dos mil dieciocho

Voz 28 15:47 ocho heridos nuestros ya no tiene paciencia ni para sí mismo así que sea declarado harto de dar paciencia a los demás en adelante los que necesiten paciencia tendrán que auto generarla ya sea respirando hondo o tomando medicación

Voz 26 16:02 última hora Arman cuéntanos el primer bebé de dos mil dieciocho será un Remick del primero de mil novecientos ochenta y seis los expertos confirman que la naturaleza se ha quedado sin ideas como ocurre en Hollywood

Voz 1981 16:13 los Galatea asomando vamos ahora con algunos titulares breves millones de sillas abandonan España tras prestar su servicio en la cena de Nochebuena

Voz 9 16:22 a Albiol deja de hablar catalán porque total para qué

Voz 1981 16:26 ecografías revela que el niño será escritor porque el embrión tiene una mano debajo de la barbilla Ciutadans en Cataluña no saben cómo explicar a sus electores el gran tacto de derechas que se disponen las ella señora que decía que Internet era una pérdida de tiempo ha mandado mil quinientos ochenta y nueve mes por whatsapp este año Camilo Sexto abdica en Camilo séptimo

Voz 1623 16:48 no

Voz 12 16:50 ya

Voz 20 16:59 madre mía eso te lo digo todo eso te lo digo todo

Voz 1623 17:12 ah muy bien la fiesta muy voy mucha gente muy divertida bailando bebiendo todo por la radio cuidado con el final de año

Voz 0230 18:21 no desconectamos la radio en estos días son días en los que se aprovecha para subir cosas son los días en que sube

Voz 28 18:28 la luz y el agua el gas el agua con gas el vino el coña el teléfono el tabaco la gasolina cuidado con las subidas que luego llega enero y te dicen

Voz 1623 18:39 se siente ya está subido ahora como tú

Voz 28 18:42 todo el mundo está melancólico todo el mundo está melancólico por el año que Sabato decimos que el loco todo es verdad que momentos locos claro que los hemos tenido algunos tan recientes que sabe mal volverlos a poner

Voz 0230 18:55 en antena porque son prácticamente de anteayer es más son de anteayer cuando Íñigo Íñigo Espinosa aquí presente inventó el concurso puesta el concurso que incorpora la pregunta y la respuesta pero con tal naturalidad que a él le pareció lógico prestamos atención estos treinta y cinco segundos

Voz 0377 19:13 estamos terminando el año el dos mil diecisiete cuántos meses han tenido treinta días son menos cinco meses

Voz 25 19:19 vale febrero abril junio septiembre noviembre no

Voz 31 19:28 el piso

Voz 26 19:33 sabes que quieres ver a ver que qué dices tú gracias siquiera a

Voz 0377 19:35 pero no es igual igual igual García IVAs es decir cinco verdad está Íñigo vigor gritos estas respuestas claras

Voz 0230 19:51 hasta luego sensacional oye momentos locos lo tiene todo el mundo en estos días el comentario político es sobre Inés Arrimadas la política de Ciudadanos en Cataluña fue la candidatura más votada la suya pero los independentistas estuvieron tienen mayoría absoluta en el Parlamento como todo el mundo sabe ninguna ley está escrito que estas elecciones pasados fueran un referéndum entre independentistas y no independentistas es más legalmente no puede ser pero son cosas raras que hacemos en España no se puede hacer un referéndum pero cuando llegan las elecciones todo el mundo cuento a los votos como si fuera un referéndum bien una Cabrio la más loca todavía los independentistas descuentan a trescientos mil catalanes que han votado así dicen que han ganado un referéndum que no era un referéndum pero que todo el mundo cuenta como referéndum aunque fueran elecciones más o menos es un follón parecido al que es capaz de transmitir Francino a este mismo concursante

Voz 1623 20:37 lo del martes pasado

Voz 0230 20:40 quién después de escuchar las normas preguntará a quién ha ganado atento

Voz 0579 20:43 sí María cierta ahí Carlos no acierta empatan vacío María falla y Carlos acierta gana vale

Voz 0230 20:49 bueno hablamos de cine Megane vamos le haga bien pero aquel es lo más entrañable que el concursante pregunta quién le van a hacer la pregunta pero parece eh pero parece que en realidad pregunta a quién lejano pero lo escuchábamos vamos a quién pero aquel para quien me aclara nada por el concursante entendía con razón que se debe ya un reconocimiento más allá de ganar a su rival en el concurso ganando a los elementos que el Partido Popular en Cataluña están un poco bueno en toda España están un poco igual tras las elecciones catalanas han tenido un mal resultado vamos a escuchar un fragmento de la Crónica de hoy de nuestra compañera María Jesús Güemes hay más indirecta

Voz 1461 21:26 pues en el PP que en Sálvame la debacle electoral ha reavivado el duelo entre esa de Santamaría De Cospedal los partidarios de una y otra no hacen más que lanzarse reproches a la vicepresidenta la critican por alarido diciendo que Rajoy había descabezado los independentistas las señalan cuando apuntan que la estrategia la diseñó el Ejecutivo Hinault el partido Irene hay que encarga con la secretaria general del PP por evidenciar los fallos de la gestión del proceso recomiendan que se ocupe de sus asuntos de sus temas de defensa de los procesos judiciales por corrupción que tiene por delante su formación

Voz 0230 21:54 no vamos a las cosas que se dicen también podrían decir bueno a quién tenemos que ganar es lógico que haya nervios en el Partido Popular porque las elecciones en Cataluña las ha ganado ciudadanos que es un partido que no defiende nada que no pueda defender el Partido Popular en Cataluña si las hubieran ganado los socialistas sería distinto porque el PSOE defiende otros hoy por cierto el líder del PSOE en Pedro Sánchez es como Leo Messi de repente desaparece del partido si quieres es como Leo Messi sin títulos no la parte difícil de ser Leo Messi no es desaparecer la parte difíciles aparecer y ser decisivo pero lógicamente una cosa detrás de otra lo malo del PP en Cataluña es que el discurso de ciudadanos decíamos podía ser suyo en el PSOE también pasó un poco lo mismo hay socialistas que dicen esto se ciudadanos esto de Ciudadanos lo que deberíamos hacer nosotros en Cataluña

Voz 28 22:47 también están un poco como Perdidos en el espacio en realidad Cataluña es un agujero negro que absorbe energías de todas las formaciones políticas nadie sabe cómo salir hay tantos

Voz 0230 22:56 nervioso Roberto Bermúdez de Castro ex secretario de Estado de Administraciones Públicas os lo presento se identifica por su cercanía política la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la persona en realidad encargada de dirigir la administración catalana tras la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y hoy ha hecho unas declaraciones a la Cadena Ser en Aragón quejándose de los catalanes algo que no deja de ser curioso se queja de la sociedad catalana dice que allí se aceptan cosas que no puede ser

Voz 1623 23:23 límites no dimitió nadie tus debían de Chateaubriand trataban el ciento cincuenta y de pedir casi todos trataban y yo vamos esto porque hemos concebido tuviera normalidad ahí no porque hay lo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza y medios públicos que iba enseñando lo estaba una patrulla de la Guardia Civil en Cataluña Radio la presentadora estrella Mònica Terribas es suponía por las mañanas iba señalando dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil no ha pasado nada insisten a Pepe es de los móviles eran los establecimientos que no rotular en catalán y la sociedad lo admite este tono de la sociedad lo admite no tenga o no tenga razón Bermúdez de Castro

Voz 0230 23:58 es bastante curioso el tono que utiliza porque se atrás Se trata el es una autoridad ahora mismo de Cataluña no elegida por los catalanes una autoridad excepcional su partido ha obtenido el cuatro por ciento de los votos en las elecciones a la Comunidad autónoma vecina para quejarse de la sociedad catalana el Gobierno no digamos eso es tu trabajo pero hemos visto tantas cosas raras en este año en realidad en Cataluña hubo un gobierno que proclamó la independencia fue de fin de semana

Voz 13 24:28 este

Voz 0230 24:32 esto fue bastante bueno pero dos meses después hemos tenido la candidata que gana las elecciones iba de vacaciones

Voz 13 24:38 no

Voz 0230 24:43 tenemos la posibilidad de que Carles Puigdemont participe en su investidura como presidente desde fuera de España ofrece está hablando de esto de que haya una investidura telemática sería presidente de la Generalitat o Skype hay otra posibilidad ahí es que otro candidato salga de la cárcel durante unas horas para ser investido y luego regrese a la cárcel para dirigir el Gobierno desde allí desde la prisión de Estremera como en Desayuno con diamantes

Voz 13 25:10 no

Voz 1623 25:16 todo esto nos podría conducir a pensar incluso a expresar en voz alta esto no se podría haber hecho de otra manera uno o dicho de otra manera Massaguer

Voz 12 25:28 la banda

Voz 0230 25:40 a una de las cosas más importantes aquí en la radio es hablar bien tan importante que cuando alguien dice un taco puede llegar a sentirse muy culpable otros no otros no esto todos los pimientos del Padrón uno se sienten culpables y otros non Susana Ruiz es de las que sí la vamos a escuchar hace unos meses sintiéndose culpable

Voz 1623 26:02 pero el dotada porque el porque es negra me parece bien la verdad del no curiosidad planeta

Voz 9 26:13 antes un poco soso eran precioso es acoger Nanterre

Voz 1623 26:25 ahí dijo

Voz 0230 26:25 Susana prueba de que este programa es una estafa que en realidad todos los medios de comunicación somos una estafa y que hablamos siempre de lo mismo de que estábamos hablando en el mes de enero de dos mil diecisiete dentro de veinte días hará un año de la ola de frío hablábamos aquí de la diferencia entre frío y sensación térmica como todos los años y acabamos eso sí jugando los caballitos

Voz 28 26:44 la sensación térmica es algo que no es fácil de entender no es fácil de entender a pesar de que cada año cuando llega el invierno alguien entrevista un meteorólogo le pregunta fríos sí entiendo pero la sensación térmica para expresarlo técnicamente

Voz 0230 27:01 el frío es algo que frío y la sensación térmica es cuando además haces

Voz 1623 27:08 es común

Voz 0230 27:11 por un caballo Piaf Faldo no real hinchando e Piazza Pia Francino

Voz 1623 27:19 según cómo es estar aquí en caballo si hay Piaf Faldo toda la vida estaba dando el caballo la sensación térmica

Voz 28 27:33 el viento con viento condicionó la sensación térmica no tienes frío

Voz 0230 27:39 tienes frío Se levanta viento y qué pasa esto es la radio BNG Gaspar por el frío y acabas haciendo caballo si vamos llorando minutos otro momento loco en Bilbao en el mes de mayo con el público coreando la careta al programa ahora

Voz 1623 28:19 queremos

Voz 1509 28:20 pero los tendremos en dos mil dieciocho los tenemos hoy momento loco en realidad dos con Nerea Aróstegui saber hoy es vengo con opciones voy a dar dos titulares vosotros vais a ser los que escoja Ice que titular que noticia que discos cuente la primera un avión vuelve a mitad de trayecto a Los Ángeles cuando se dirigía a Tokyo y la segunda lo que ocurre cola en el depósito de tu coche

Voz 1623 28:38 que no la primera de Los Ángeles mira

Voz 1509 28:44 vale bueno para contaros la primera he traído una musiquita que al final de la noticia pues tendremos

Voz 32 28:49 los originales que tiene la razón también con Dios

Voz 1509 28:52 cuatro horas de vuelo el piloto dio la vuelta con lo que el avión salía del aeropuerto internacional de Los Ángeles a las once y treinta y seis de la mañana y regreso a las siete y treinta y tres de la tarde de ese mismo día por qué porque uno de los pasajeros se encontraban el avión por equivocación la aerolínea japonesa pidió perdón a los pasajeros afectados pero dicen que desconocen cómo ese pasajero entrar avión de además explican que dar la vuelta es parte de las normas de seguridad de la aerolínea los el resto de pasajeros tuvieron que realizar el viaje al día siguiente es decir ayer miércoles y porque esta canción es de John Legend es porque John Legend el cantante era uno de los que viajaba en ese avión fue gracias a que hemos conocido el suceso porque fue tuitean do cada instante todo lo que sucedía

Voz 1623 29:33 pero por un pasajero equivocado volvieron pasajeros tuvieron que volver todos hicieron el trayecto darlo no Los Ángeles Los Ángeles y lo voy hacer bueno seguro no me siento identificado como Benjamín Prado que se venden cuando vas bueno bueno claro claro

Voz 22 29:49 vamos al Albacete Espando ahora vejaciones árabe

Voz 1623 29:52 pues yo digo si es que llega los pitos segundito hospedado hoy como he dicho

Voz 15 30:01 cinco y media a cuatro y media en Canarias todos los planes de pensiones tienen comisiones con menos comisiones ganó más para mi futuro

Voz 35 31:41 ríe bebe que hoy es macho buena ahí en estos

Voz 1623 31:43 vientos hay que tener pena Telegraph con bomba

Voz 35 31:45 a el Almirón ilesos os animo de Cataluña por favor

Voz 1 31:49 Navidad y cuñados de lo bueno lo mejor el zapping de humor de la Cadena SER conlleva

Voz 1623 34:52 quiere ser como Veronica Lake es la peli

Voz 9 34:55 el esa Rytas cuantas veces tengo que repetir

Voz 1 35:33 ahora bien

Voz 14 35:39 al estamos en el último todo por radio el año estaba pensando que hemos perdido el de las ardillas este año extra

Voz 1623 35:46 pues a final de temporada ya que las demás temporadas y hasta mediados de agosto final de temporada

Voz 14 35:54 de momento otras cosas de Especialistas secundarios sabes

Voz 26 35:58 venga pues en pocas hoy pocos días se va a cumplir vamos a cumplir miles de millones de personas en el mundo con una tradición con el nuevo año vamos a formular todos unos deseos unos propósitos para el año nuevo pero si vamos a ser capaces de cumplir estos deseos tiene fundamento esta esta tradición no es una chorrada os presento don Eugenio don Eugenio quedar opina que sí que tiene fundamento no

Voz 0230 36:19 a pasear Asad Pinós de que sí mira ese a paga mil dieciocho es dejar el dequeísmo a

Voz 26 36:28 pero este hombre don Eugenio ella fue capaz de momento de cumplir un deseo verdad así en mil batallas entre ocho no SO para el para el año nuevo era poder trabajar todo el día con pijama y usted lo consiguió sí porque mi portera balonmano muy bien como ese

Voz 0230 36:40 exactamente ir en pijama

Voz 0377 36:43 pero estoy parece bastante pero hay un noventa y nueve por ciento

Voz 26 36:46 sí es verdad es esa es la clave amigo

Voz 0377 36:49 posible de que no podamos cumplir fielmente con nuestro deseo tal y como lo habíamos pensado ya sea porque es muy difícil porque somos uno mantas pero con imaginación con una buena gestión del autoengaño a sus lo que consigamos Se puede parecer muchísimo al deseo original trabajar en pijama portero de balonmano no es lo mismo pero hay lo tiene claro

Voz 26 37:10 sí sí sí por eso el pero sí por eso estoy fundó desea bien que desea bienes una asociación que ayuda a modificar tu deseo para adaptarlo a tu realidad una fundación sin ánimo de lucro a gestionar de la mejor manera lo deseo de año no pero sin ánimo de lucro ha dicho no cobran cuota mensual matrículas imparables así sonar o un servicio lo cobra no puede ganarse la vida pero entonces eso no es sin ánimo de lucro perdón que no a ver a ver como usted pero usted qué cree qué significa para usted qué es sin ánimo de lucro las cosas sin presume

Voz 31 37:45 sí pero China sin sin ánimo de fanfarrón y si no como los aquí

Voz 26 37:54 esto significa que no sirve para su beneficio en serio si eso fuera Paquita ha resumido no no no entonces con ánimo de un ánimo de claro bueno decía Viena yo de esa personas a gestionar sus deseos pero si hacemos que los impasible parezca posible parezca que por ejemplo tenemos aquí oyentes que nos envían sus sus deseos por ejemplo Simón del desierto Nos dice mi deseo es ir más al gimnasio el año que viene lo podré cumplir con lo sí

Voz 0377 38:22 Simón han dicho Simón Simón lo ha hecho perfecto vale pues sólo con ir ya cumple el deseado dijo es decir más a gimnasio pero no concreta se compromete Simon hacer nada menos no es cierto lo dice nada de sudar como un cerdo loco delante un espejo eso no propósito es ir nadie ah vale valer Si se aferra a esta idea es ese engaño claro ese deseo se va a cumplir sin duda sin duda

Voz 26 38:46 con otro mensaje Marcela dice Marcela quiero aprender inglés Isère mejor persona y a aprender inglés parece más difícil hay un compromiso esfuerzo aprender inglés aprender no dice ir a la Academia expresamente aprender inglés Marcela se meten Fraga

Voz 9 39:03 vale como

Voz 0377 39:05 gestionamos estos desde la hebra cuando pedía un deseo que exige esfuerzo y voluntad es difícil cumplirlos el y la alimentación la flotación matar siempre hay que poner lindes limitar el objetivo vale Marcela aprender inglés sí vale pero como quién como Michael Caine o como Ana Botella

Voz 31 39:23 yo yo digo la opción dos por ejemplo

Voz 26 39:26 hace un par de semanas ingle ella cobremos expectativas se tiene el objetivo Marcela que evidenció el hijo de ser mejor persona que puede hacer Marcela

Voz 41 39:34 hace sólo debe decirte sobre la persona soy buena persona su buena persona

Voz 0377 39:38 Polo día cabras creyendo a Hitler le funcionó amigos

Voz 26 39:42 muy bien pues no creo de la lámpara un placer y muchísimas gracias por haber unos ofrecido su sabiduría y conocimientos de mi deseo para los oyentes a través de nuestros este que puedan hacerle la

Voz 0377 39:54 por conmigo cielos disfrutaría mucho con él conmigo conmigo son muy bueno tengo un cuatro en Trip Advisor

Voz 31 40:02 venga más te diga más ahí está la petición

Voz 1623 40:12 Lucía Taboada buenas tardes buenas tardes a ver

Voz 1322 40:15 hoy veintiocho de diciembre ya sabéis que es el día en el que en España parece que vivimos de forma perpetua por la traigo hoy de traer varias aplicaciones para gastarle una broma al compañero amigo pareja millar de turno puñado en fin que la tecnología vale para todo pero también para esto la primera réplica ciento extraído es bastante clásicas se llama descartó AMC con ella invitas a jugar a un videojuego amigo durante treinta segundos antes de que reciba

Voz 23 40:54 así con malos

Voz 1322 40:56 esta esta es la más clásica luego tener

Voz 23 40:58 Dutt York cada colega tu coche que es un savoir de edición de fotos que con el que puedes modifica el coche un amigo para que parezca que esté involucrado en un choque

Voz 1322 41:07 la aplicación funciona se aparcan el coche en la calle que sí la tienen un garaje pues pierdes un poco de credibilidad es muy sencilla con la foto del coche dibujar el contorno del área puedes añadir abolladuras rasguños

Voz 1623 41:20 día roto es bueno que Carona

Voz 1322 41:23 ese precio es la de la expediente aplica es de tener bastante perdón las siguientes de tener bastante mala leche vamos si tienes un amigo adicto a Juego de Tronos y que todavía no se ha terminado el hasta hoy puedes mandarle un spoiler a través de la aplicación spoiler punto y además ya es que la gente es muy mala y además lo puedes mandar de forma anónima ahí con saña ni siquiera sale tu nombre bueno esta última te puede salir un poco cada situación tiene ahora no fobia con la aplicación arañan teléfono Le puedes enviar una animación foto realista de arañas movimiento en su pantalla es esta publicación puede provocar que las su teléfono y te salga la broma por trescientos euros a restaurar pero oye ahí cada uno si quieres hacerle creer a tu amigo a tu pareja quién ciudad que tienen la pantalla rota también hay una aplicación para esto se llama Crack Your Screen Nadal e insta Lies automáticamente le parece la pantalla rota como es sabido aplicaciones

Voz 14 42:26 dagas de todo tipo

Voz 9 42:35 un poquito de Telekom Marta Estévez va seguro que hoy pensáis que os podría decir algo del programa de la campo podrías Nueva York de Master Chef Junior tampoco olvidó hablar de las campanas

Voz 14 42:46 el y Chivas in a pongáis caras los que despiden el año no lo tienen fácil porque hay que decir que la competencia es dura hay por eso que y Lope indígena Pardo que van a dar las campanadas en las esta pensaron si los Colita

Voz 1509 42:58 los van a los mercados a buscar votos porque no nos van

Voz 14 43:01 nosotros a la Puerta del Sol a buscar espectadores

Voz 25 43:04 a mí lo han hecho llega al treinta y uno de diciembre once menos cuarto y que tan alto no como somos un canal de bajo presupuesto tenemos cacerolas promociones a lo barato duros de pedir pero más duros de robar que he visto

Voz 12 43:38 pues sí

Voz 1623 43:45 porque es el mejor del mundo para las clases

Voz 25 43:51 el pues que me gusta mucho estupor ejemplos bien y acompañante

Voz 14 44:04 de ha hecho realidad empeño pusieron el Miguel resalta dar un mitin todo lo que falta espectadores venga

Voz 0230 44:12 tú

Voz 42 44:13 fue bueno

Voz 14 44:15 bienvenidos hola milenio La Ventana con señor a la dura vida millennials duro dulce dura todo como un turrón fille se Jorge

Voz 0377 44:28 pero bueno mira hoy otra cosa Negre que no hacerle la cena de Navidad pero es que acabo de Villiers las la gente al mundo habla de la cena de Navidad Kiki a hablar de las bondades de viajar con gente que no

Voz 0579 44:42 genial una vez me pasó hay cierta zona de España que están como inconexas por por un abismo tú no puedes ir de Madrid a Pontevedra sin un paje por ejemplo que te escribe es imposible es tardas años en llegar allí no hay conexiones de avión buenas tardes un montón en ir en coche en tren no hay no hay nada que esa zona es como la zona perdidas es imposible decidí alquilar un coche con la brillante suerte que el coche me dejó tirado en Zaragoza Bono quería fue genial pero yo venidas de Pontevedra para para Madrid tenía que hacer el otro programa de radio en el que esté en You y tenía que llegar no había comprometí tiene que llegar ir decidí pues digo voy a buscarlo no había no es nada si existen hablar lagar es increíble esa decidí digo pueden había venga voy a la brava voy a coger un taxi a juego no había taxis en el pueblo tampoco es increíble es que no era Zaragoza Zaragoza era una pedanía de a tomar por saco no hay un señor se ofreció a llevarme en su coche cuando en un saxo hecho mixto pero claro me dio eso fue un viaje muy amable se tiró como un ahora diciendo que hay que verlos maricones diría que eso no ser súper guays fue increíble el el muchacho para acabar cobrando me doscientos euros fue una de las mejores y prensa de mi vida pero una de verdad que me marcó de verdad placar fue en un viaje que que híper en Málaga a Valencia está hubieran coches yo y así me ahorro unos dinerillo había quedado con tres persona al principio in tenían nombres extranjeros no no eran españoles pero digo bueno así habló inglés pues no no hablaba inglés ninguno uno era polaco que se presentó con otro polaco que no hablaba inglés que era como incluido incluido digo sólo caben cuatro en el coche para ir apretados vosotros veré a mi me da igual yo voy conduciendo pues todo bien nadie hablaban en inglés en ese coche en dos eran alemanes y dos polacos y era increíble yo digo bueno voy a poner música porque es imposible porque no voy a comunicarme por lenguaje de esta gente a mitad de camino empiezo digo buenos te aburrido ya no sé qué hacer pero de repente algo me divierte un olor un olor muy simpático un olor como como añejo no digo bueno ya ya uno de estos atascado claro

Voz 1623 47:14 Dios eso es muy incómodo

Voz 0579 47:17 en a cinco personas en un coche del halagar no sé digo bueno voy a parar en estas de paro se bajan cada uno hace unos un movidas ya pasan diez minutos ido mira falta un polaco digo que dónde está tu colega bueno bueno no figurativamente porque no podía decirle estatus legal polaco yo digo de Iker qué pasa con otro colega viene así como como apurado y me dice cómo se se toca el culo Vigo no el hastío en serio si seca Going

Voz 1623 47:59 cima de esa pequeña tal se cargó encima claro

Voz 0579 48:04 acompañados de un olor llegamos a Valencia muy feliz pero hay que ver qué bonito es compartir coche moraleja

Voz 1623 48:11 Morales no nos con esto no digo nuevo comparado la moraleja es

Voz 0579 48:21 es muy bonito conocer gente pero es más bonito quedarte en tu maldita casa no va con una mantilla con esta fecha es hora de estar con la familia no viajes quédate con tu familia encendido entendido

Voz 43 48:39 sí

Voz 1623 48:45 lo vamos a esa salvación hasta donde quieras

Voz 26 48:49 no son amigos pero bueno va a subir peor persona porque si queremos ser como son las fiestas y es que son las fiestas navideñas en el salvaje Oeste vamos a ver si podemos con la V R W regateó de Wichita donde espero que no reciba no mis ya que nadie vive qué tal felices fiestas Morris como dijo Sergio Ramos non Sergio Ramos escuelas de Texas el nada ahí están los oye si el cerveza ahí en el salvaje oeste se celebrará la Navidad no

Voz 0377 49:23 bueno me dijo que me has pensado en estas tierras abandonadas por el diablo celebramos el nacimiento del Salvador de la tierra aquí hacemos Ashton pesebre toman amigos hay un Belén viviente en la plaza el Ayuntamiento de Wichita preciosa

Voz 26 49:36 les viviente que guay como eso es lo mentes

Voz 0377 49:40 pues mira María José son Pocahontas y Jerónimo domar Lily el niño en la cuna claro Carvalho locutor sentados son el buey y la mula en lo alto el pesebre está huella Cher con su estrella de sheriff los reyes magos son los tres hermanos chelo a los oyentes

Voz 26 49:55 dos tenía entendido tres a Messi

Voz 0377 49:57 Frank Baltasar Jake Miró

Voz 31 50:01 bueno pues a ver si nos escapamos Un día y lo vemos todo

Voz 0377 50:03 la así es aquí estaremos amigo bueno Wichita es decir es que es una tierra que acoge al forastero con alegría si el forastero es honrado y viene con el sombrero en la mano Si viene buscando problemas lo colgamos al mediodía lloras íbamos con las llamadas de indios y vaqueros creo que tenemos a sable Sam

Voz 30 50:19 pues ha vuelto a caer borrachos diablo que lleve

Voz 0377 50:23 muy Tucker de Buffalo

Voz 30 50:26 oye San conocía tu padre

Voz 0377 50:28 el nombre lo amamos lo tengáis tenéis más de tres mil cabezas de ganado

Voz 30 50:33 yo lo importante el cuerpo entero también operaba

Voz 31 50:38 tasa de búfalo

Voz 30 50:43 el otro día que excusó familiar o de Cataluña somos guapos por Lincoln Óscar el Audi Chaves pienso hermanos William Hilario Charlie Jimmy su vida Artemis y perdedor Calin y Serrano Joshua yo África pequeño generado e imagina que salía Ayna casi salió no lo transformaba a dejar se asoman guerra guerra

Voz 0377 51:20 eso es otra gas siempre estamos igual aquí abajo bueno suerte Sam vamos ahora con un aviso urgente del alcalde de Kansas City Kansas City alcalde Maíllo

Voz 30 51:29 me siento interrumpieron show en directo todo perdonar pero estamos buscando a Santa clavos

Voz 0377 51:35 Diez de los polvos él desde la noche

Voz 30 51:38 cuatro sabemos que venía la diligencia desde Pusa Camino de Kansas City algo regalos e Ica debía pasar por tu precisamente

Voz 0377 51:46 que me has pero piejos Santa no pasó por Wichita los niños están llorando bueno es que no pasó alcalde

Voz 30 51:51 la almazara toda mi sal que los apaches enfadado

Voz 0377 51:55 sí sí somos esa chica

Voz 30 51:58 ah y también opera de cabrones fue James vamos con hallados es tierra peligrosa no

Voz 0377 52:06 no yo no apostaría un centavo que al bueno de Santa aún conserva el aliento que le dio nuestro señora al nacer

Voz 30 52:13 a veces hablamos

Voz 31 52:18 también

Voz 30 52:19 pues nada no quiero molestar más Ayuntamiento de Kansas City mil oye perdona por la introducción buenas

Voz 0377 52:28 el día en varas vosotros amigos Cadena SER deciros compadres de España buenas fiestas infeliz mil ochocientos cincuenta y siete

Voz 44 52:37 eh

Voz 14 52:49 es una experiencia que hoy continuamos estuvo tenía Iñaki de la Torre Eiffel

Voz 9 52:53 Blanco por día promete buenos y voy a ver hoy que hoy sí hoy está haciendo el que ocurre de fondo que es un tema a simple única

Voz 22 53:04 claro el Así habló Zaratustra pero sólo Sardenya ampliado bueno sí lo han cambiado de ritmo y la han puesto de otro modo porque a cambian sobre todos los acentos que te lote de James Brown entonces ahí la tenía una idea magnífica

Voz 1623 53:17 bueno cambiando siguiendo con el juego de cambiar nuestro cientos pues se vamos a poner ejemplos originales y nosotros nos vamos a cobrar esas versiones ahora cientos

Voz 22 53:25 es que vale hasta con música sinfónica ya que está aquí Vela del Campo al otro lado de cristal luego descubrir

Voz 1623 53:29 sí sí veía por ejemplo la Marcha Radetzky de Strauss no la Marcha Radetzky tiro ritmo facilísimo de seguir porque bueno como toda la música clásica acentúa en las partes fuertes no en las partes más intuitiva es por ejemplo en un compás de cuatro partes acentúa en el uno y en el tres es un dos tres cuatro Ehud tres horas eh vamos a escuchar la Marcha Radetzky seguir esas palmas tres y no te queremos llegar

Voz 45 54:14 a dónde queremos llegar pues aquí sale cambia pues mira qué bueno mira quién le cambiamos el aumento en vez de acentuar en el uno y el tres acertamos en el tres en el dos y en el cuatro por qué pasa esto vamos allá

Voz 32 54:29 Pérez Reverte

Voz 1623 54:41 sí

Voz 32 54:43 la tendré de cara a la planta de punta

Voz 12 54:58 la pena

Voz 1623 55:03 de

Voz 12 55:05 no

Voz 41 55:08 puede mostrar toda la música la busca Se puede pasar a otro ritmo

Voz 22 55:12 a su hija lo que quieras tú dentro del pop indie de los gemelos digamos del siglo XX XXI pues pues hacer eso también hay una canción a la que él hemos decidido cambiar el ritmo ella Ayllón Sheila que es una que cumplió cincuenta años que es de Simon y Garfunkel eh

Voz 0377 55:26 es que Velasco como hombre con esta canción

Voz 22 55:28 no

Voz 46 55:31 es decir arrimado

Voz 22 55:35 por eso servimos original entonces si la intentamos destrozar un poco a nuestra manera Le cambia el ritmo y empiezas

Voz 12 56:28 aquí con vosotros aquí

Voz 1623 56:30 pues los nuevos vamos primero mucho mucho las cambiado claro no hay muchos cambios el equipo antes que él estos cuatro partidos vamos a escucharlo no es

Voz 12 56:58 no

Voz 9 57:01 la del Campo apunta de que cuesta aprender esta cosa

Voz 1623 57:05 bueno eso es normal que destacó son lo más

Voz 0377 57:08 pero si lo convertimos en un dos tres uno

Voz 1623 57:11 los tres pasa bonita racha no

Voz 47 57:14 nada más así que venga

Voz 12 57:39 bueno hasta hasta

Voz 13 57:49 ah muy bien

Voz 22 57:55 bueno última vamos a última o penúltima pero eres como aquí también ha mostrado cambió es una cosa que hizo Stevie Wonder con la canción también de Bob Dylan y va pues seguirlas y ésta también se puede cambiar para Toni Martínez

Voz 1623 58:07 está mucha mano

Voz 22 58:10 sí

Voz 12 58:14 a mí que ya no porque eh

Voz 49 58:33 así

Voz 9 58:35 va

Voz 12 58:38 sí

Voz 49 58:42 vi a dos

Voz 1509 58:44 eh eh

Voz 12 58:46 eh mi eh eh

Voz 49 59:22 en el tobillo eh

Voz 1623 59:46 el para rabia hasta el próximo año