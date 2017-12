La Ventana (28/12/2017 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:06 servicios informativos

Voz 1667 00:11 sólo seis las cinco en Canarias el gestor del ciento cincuenta y cinco en Cataluña habla sin tapujos en la SER el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales Roberto Bermúdez de Castro ha descrito con dureza su visión sobre el clima de Cataluña clima de intimidación al que contribuya según él los medios públicos catalanes esta es la acusación que ha lanzado Bermúdez de Castro controlar Eladio televisión pública contra TV3 El Cairo

Voz 3 00:32 tiene tres y Cataluña es una vergüenza que hay medios públicos que iba enseñando lo estaban las patrullas de la Guardia Civil sea en Cataluña Radio la presentadora estrella Monica Terribas en su programa por las mañanas iba señalando dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil no ha pasado nada

Voz 1667 00:46 la gente sigue escuchando esta mañana han vuelto a quedar en libertad los dos concejales de la CUP en Reus detenidos por negarse a comparecer en el juzgado que los investiga por un presunto delito de odio contra la policía los dos se han negado a declarar ante la magistrada que lleva este caso otro día en rojo para la bolsa el Ibex treinta y cinco se deja un cero con setenta y seis por ciento Eladio Meizoso eso se sitúa en los diez mil a veintitrés puntos por primera vez por debajo de los diez mil cien desde el pasado uno de diciembre en la misma línea han estado hoy los principales índices de la zona euro lo ha llevado algo mejor Londres en Wall Street el Dow Jones que está subiendo ahora mismo el cero dos por ciento aquí en España destacan por abajo Técnicas Reunidas y Endesa que baja en el dos coma uno por ciento por arriba Abengoa que sube el cero con cuatro es la prima de riesgo de la deuda española en ciento nueve puntos básicos uno más que ayer el euro dólar con diecinueve centavos un centavo más que ya Coalición Canaria investiga un alcalde de su partido el alcalde de Firgas en Las Palmas acusado de suplantar a su hijo en unas oposiciones a la Administración Pública celebradas a mediados de este mes informa Eva Marrero

Voz 4 01:49 Coalición Canaria ha abierto una investigación para determinar si Manuel Báez el único alcalde que tiene la formación en Gran Canaria suplantó a su hijo en las oposiciones al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad autónoma el pasado dieciséis de diciembre allí los sitúa en varios testigos el primer edil de Firgas está ilocalizable desde el viernes veintidós en el que ese cogió unos días de permiso les sustituye como alcalde en funciones Alexis Henríquez

Voz 5 02:12 si fuera verdadero e nosotros como Administración

Voz 0313 02:16 podríamos pedir la responsabilidad política

Voz 4 02:18 el Gobierno canario no le consta que haya incidencia alguna las actas del Tribunal de oposición tampoco se han recibido denuncias ni reclamaciones en la Dirección General de la Función Pública

Voz 6 02:28 deportes Pedro Fullana ahora es la gran novedad del Atlético Madrid a esta hora en su vuelta de las vacaciones primera imagen de

Voz 0313 02:33 el jugador como rojiblanco recordamos que sea presentado el proxy

Voz 6 02:35 el domingo junto a Diego Costa ya ambos sean inscritos a partir del uno de enero como refuerzos del Atlético de Madrid y ya podrán jugar la semana que viene por su parte el club tienen acuerdo con el Sporting de Lisboa para la cesión de Vietto hasta final de temporada en el Betis Joaquín ha renovado su contrato hasta dos mil veinte y la Unión Deportiva Las Palmas ha presentado a Gabriel Peñalba

Voz 1667 02:52 seis si tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 0887 02:57 carriles el Madrid la Comunidad de Madrid registró entre enero y octubre de este año un déficit de doscientos noventa y cuatro millones de euros el más alto el conjunto de las autonomías junto a la Región de Murcia así lo señalan los datos de ejecución presupuestaria publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda y más asuntos la portavoz del gobierno del Ayuntamiento

Voz 3 03:16 de Madrid Rita Maestre señala la necesidad de

Voz 0887 03:18 seguir investigando hasta el final en el Canal de Isabel Segunda tras la dimisión hoy de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas por su imputación en el caso le

Voz 3 03:27 eso también hasta la colaboración con las actuales gestores Canal Isabel segunda para que lleguen hasta el final en en todas las investigaciones para que sean ellos seamos todos pero pero ellos como dirigentes actuales los que cierran una etapa he absolutamente nefasta en la Comunidad de Madrid y en el Canal de Isabel Segunda

Voz 0887 03:46 en Móstoles la Junta de Gobierno Local ha iniciado la rescisión del contrato con la empresa encargada de la limpieza de los colegios rescisión que llega tras el incumplimiento grave y reiterado del contrato Belén Campos

Voz 1478 03:58 este expediente de rescisión es la sanción más grave que puede ejecutar la corporación local podría conllevar la inhabilitación de la empresa para concurrir a futuros contratos con la Administración Pública a cualquier nivel Miguel Ángel Ortega es el concejal de Medio Ambiente parques jardines limpieza viaria

Voz 7 04:12 la plantilla que debería estar prestando servicio a los colegios no está completa irse han vulnerado todas las frecuencias de limpieza de modo continuado incumplimiento llega hasta las limpiezas de choque que iniciamos en el mes de noviembre que aún no han sido finalizadas en todos los centros a entera satisfacción pero la comunidad educativa la rescisión del contrato es la máxima sanción que permite la ley conlleva graves consecuencias para el contratista que serán aplicadas con todo rigor en cuanto finalice su tramitación

Voz 0313 04:39 mientras el expediente se resuelve Se está trabajando ya

Voz 1478 04:42 en la redacción de un nuevo pliego los trenes de la línea

Voz 0887 04:44 C3 de cercanías han comenzado a circular con normalidad después de que un convoy averiado en la estación de Ciempozuelos haya provocado importantes retrasos a esta hora los termómetros marcan catorce grados en la Gran Vía madrileña

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 2 05:09 S

Voz 8 05:11 servicios informativos

Voz 9 05:15 a La Ventana

Voz 10 05:21 todo

Voz 3 05:22 es Francino

Voz 11 05:25 sí

Voz 0313 06:00 esto que estamos escuchando música de Bach interpretada por una coral infantil y juvenil son alumnos de la Escuela de Música hablar de Barcelona

Voz 2 06:07 lo que cumple medio siglo de vida

Voz 0313 06:10 Ellos han protagonizado uno de los grandes momentos del año para nuestro prescriptor de música clásica que es Juan Ángel Vela del Campo tendremos con nosotros en un ratito aquí en esta tercera hora de La Ventana también a la escritora Elvira Lindo que quiere hablar no es una película muy muy estricta no película también directamente relacionada vinculada al mundo de la en Francia hastío la ausencia tanto tres Verano mil novecientos noventa y tres uno de las que acumula más nominaciones para los Goya de este año una película especial de la que hablaremos en Radio lindo y también pasearemos por la historia con Nieves Concostrina todo esto desde ahora y hasta las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 13 06:56 ya hemos y me encanta dedica mis vacaciones ayudar a aquellos que más lo necesitan allí donde estén Santiago tiene un gran lo crees que merece la pena cuidarlo

Voz 1626 07:05 por eso se creó la Fundación protegió para Chacón

Voz 13 07:08 para las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón de su fundación procedía al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 14 07:17 cuando con precios asegurate de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios del Corte Inglés que incluyen un montón de ventajas por ejemplo tienes una cámara réflex Nikon ahora cuatrocientos cuarenta y nueve euros además Nico devuelve cincuenta euros incluye también financia los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en el Corte Inglés

Voz 15 07:38 esta Navidad Cambia tus tradiciones no te tomes las uvas tomate un año sabático yo vistas de tijera olvida que existen los célebres Noche Vieja de Aluche siempre puede ser joven que alicientes van a mirar pero la mirada que importa es la tuya ya entra

Voz 2 07:53 nos regalan dos cajas de Salmo cincuenta y ocho euros

Voz 3 07:57 sí ópticas Melchor sacarte estudia gracias rey del ha este vuelo a el regalo

Voz 16 08:05 déjeme adivinar también quiere un Ford con motor Eco Boost asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad sin perder

Voz 17 08:11 este año no hará falta que le pida es el regalo a los Reyes Magos porque ella Ford hasta cinco mil euros de descuento y el mejor equipamiento esta Navidad te lo mereces financiando con FC van condiciones en por punto es sólo hasta final de mes for de concesionarios

Voz 15 08:24 mecanismo con la diseñadora de moda María Rosa Lloret su odio hacia las celebraciones navideñas Jordi Costa y sus batallitas en tentaciones hace un par de décadas

Voz 2 08:33 la nueva movida madrileña en la revista de El País salta a la radio este sábado a las seis de la tarde una hora menos en Canarias con Pepa Blanes Diego Fernández Cadena SER yo celebro tu celebradas el PP Evra en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés celebramos acabas con las mejores ofertas roscón de Reyes cono sin nata segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento Hipercor y supermercado El Corte Inglés feliz dos mil dieciocho

Voz 3 09:13 Coral Nos vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa que te da miedo

Voz 18 09:18 esta hambre uniendo mi hermano pero es que el viaje

Voz 19 09:22 es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 20 09:29 porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados setenta y cinco pequeños de cuatrocientos mil euros que estas esperando o pierdes la oportunidad de jugar

Voz 18 09:41 qué tipo esté uno de enero sorteo de Navidad de la fe

Voz 15 09:48 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 16 10:12 porque la política también se explica

Voz 21 10:14 no podemos hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quien gana con la respuesta es compleja y llena

Voz 1626 10:19 de matices la comunicación política juega

Voz 21 10:21 ya somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de circunscribir

Voz 2 10:27 el asunto ha donde está también y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la custodia estamos hablando de gastronomía Hora Veinticinco con Ángels Barceló somos tan felices haciendo las rabia

Voz 16 10:40 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es que Atenas Serra La Ventana

Voz 8 10:51 Carles

Voz 18 10:52 Francina

Voz 0313 10:55 son las seis y diez las cinco en Canarias y son ustedes seguidor

Voz 22 10:58 los habituales de La Ventana sobretodo de este de este paseo diario por la historia que llamamos acontece que no es poco ya sabrán que Nieves Concostrina no tiene no tiene una gran opinión de Fernando VII hoy no hablamos de él pero sí de su viuda

Voz 23 11:15 en La Ventana acontece que nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:33 recuerdan que hace un mes decíamos que no había que confundir a las dos Reina Regente María Cristina la currante era la ex Burgo la Chori la Borbón y hoy toca la Cholo hacía sólo tres meses que estaba muerto y bien muerto el Boluda de Fernando VII cuando su viuda ya estaba pasando otra vez por la vicaría el veintiocho de diciembre de mil ochocientos treinta y tres La Reina Regente María Cristina de Borbón se casaba en secreto con Fernando Muñoz el hijo del estanqueros de Tarancón que además era su guardas altas el Gobierno y las Cortes no dan

Voz 24 12:06 crédito no sería una inocentada no no

Voz 1626 12:09 no lo era aquella boda fue un secreto a voces pero la hipocresía de los dirigentes y la ignorancia de la plebe permitieron a la regente Cristina de Borbón mantener un trono al que debería haber renunciado por casarse sin permiso con un plebeyo al que los españoles bautizaron como Fernando octavo nota tenemos nada en contra de los hijos de los estanqueros faltaría pero como a las reinas Elia hacía poco el currículum del señor Muñoz sólo engordó duque marqués grande de España caballero del Toisón de Oro senador Teniente General de los Ejércitos por esto acabaron llamándole también Hidalgo de teta bragueta la boda secreta no fue lo más escandaloso lo peor fueron los embarazos secretos que la Reina Regente negaba hasta cuando rompía aguas en mitad de un Consejo de Ministros ocho hijos estuvieron todos adornados con Ducados marquesado Si condados creados para los nenes las corruptelas de la pareja alcanzaron cotas tan insospechadas que Cristina de Borbón y su marido

Voz 3 13:25 no acabaron expulsados de España

Voz 1626 13:39 fue el general Espartero quién amenazó a la regente con desvelar oficialmente su boda y los hijos partidos sino entregaba el poder alargaba de España al final Cristina de Borbón claudicó y se fue al exilio con su marido su prole toda la pasta robada de que me sonora esto da igual el caso es que Espartero acabó pregonando igualmente el asunto once es aquella famosa frase que les soltó Cristina de Borbón dice Duque pero no logre hacerte Caballero como si ella hubiera sido una dama alguna vez

Voz 25 14:18 sí

Voz 28 14:22 un día se mete en otra película hubo otro musical le Juan Gómez Chota

Voz 0313 14:25 los guardaespaldas Chori

Voz 28 14:27 de los que habíamos salados en La Ventana y ahora Radio lindo

Voz 29 14:37 radio Lito

Voz 30 14:40 es una mirada particular para

Voz 1155 14:44 con él

Voz 30 14:46 Irán Into Now Toño nada teme que no aumento está hora no

Voz 0313 15:04 yo primos va teniendo como todas las semanas con música portuguesa y la cerraremos también por un motivo que les dejó para más adelante pero que nos llena como diría aquél de alegría

Voz 31 15:12 Goyo peor Elvira buenas tardes

Voz 0313 15:15 a labores al haber Elvira ha venido acompañada porque de hoy finaliza el primer ciclo de cine dirigido por mujeres que durante tres días ha intentado profundizar en este fenómeno de la de la poca de la escasa presencia femenina en el en el cine como en tantos otros territorios no y con motivo de ese ciclo ayer Elvira estuvo charlando con Carla Simón que es la directora de la película Verano mil novecientos noventa y tres hastío ante tres habló sobre la peli eh sobre su vida y lo que ha supuesto para los hijos de una generación que sufrió en primera persona el drama del sida

Voz 2 15:49 madre

Voz 18 15:51 eh Versión original en catalán la hermana de Esteva pobrecita versión doblada en Castilla

Voz 0545 16:10 no porque éstas

Voz 21 16:12 Nicolai porque esta persona Elvira cuenta antes de que bueno ayer tuvimos la película a mí me

Voz 0545 16:17 me fastidia no lo hablábamos de un ciclo de de de cine dirigido por mujeres por supuesto es una película maravillosa no entre para la para casi para todos los públicos con mucha sensibilidad pero esto me ha hecho reflexionar sobre la generación de Carla Simón y sobre mi propia generación y hay ayer hablábamos de eso en este Coloquio en los cines Verdi no yo recuerdo Carles Francino tú recuerdas las primeras noticias sobre el sida

Voz 0313 16:48 sí pero me quedan muy lejanas me suenan muy lejanas

Voz 0545 16:51 yo fíjate lo tengo muy presente yo creo que fue en España como en el año ochenta y dos una cosa así en en Estados Unidos creo que a ese cifraron los primeros casos en el ochenta y uno Se hablaba como de un extraño cáncer que afectaban sobre todo al colectivo yo gay en California recuerdo por ejemplo como chispazos de imágenes a Rock Hudson y claro que te la enfermedad porque estaba muy deteriorado físicamente el recuerdo por ejemplo también que los Reagan le retiraron su apoyo y su amistad que Reagan no admitió la enfermedad hasta el año ochenta y siete u así eh no no admitió que existía ese problema quiero decir recuerdo también qué Lise Taylor le dio un beso que fue famosísimo en los labios a arrojar son que se convirtió en símbolo de simpa de empatía de apoyo hacia los enfermos recuerdo cómo empezamos a saber de casos de gente que se había infectado por compartir jeringuillas es que claro aquí eso es de esa generación de los ochenta fue como a últimos a primeros de los noventa no pero altiva al tiempo comenzamos a entender que las relaciones sexuales no importaba la condición sexual eran el gran transmito transmisor del VIH recuerdo no a ver de qué había muerto gente que había muerto si no queda que había como un gran misterio pensábamos ha sido a causa de la droga ha sido por relaciones homosexuales en la que el tiempo parecía que no entendíamos cuáles eran los medios de transmisión todos los reducimos a esos dos grupos no recuerdo haber leído un famoso con columnista fíjate esto hoy en día para ser un poeta reconocido en España hay que tener un Zidane se escribían cosas así recuerdo también al premio Nobel Camilo José Cela hacer bromas sobre el asunto no recuerdo leer por ejemplo que muriera nadie decida no leía nunca son la enfermedad encubrían tras y enfermedades moralmente aceptables como la neumonía un cáncer derivado recuerdo leer alguna noticia sobre padres que protestaban asociaciones de padres que protestaban al descubrir que en clase de sus hijos había un niño infectado de VIH recuerdo en mil novecientos noventa y seis y el año del cóctel de los medicamentos con el cual pasó de ser una enfermedad monta mortal a ser una enfermedad ahora que con la que puedes mantenerte vivo recuerdo cuando viaje a Etiopía por ejemplo vi lo que era en aquellos países no me acuerdo estará una tarde contando un cuento a niños etíopes cuyos padres y madres habían muerto de sida muchos de ellos no habían heredado el virus pero sí el estima estaban apartados de los demás niños

Voz 3 19:44 Recuero

Voz 0545 19:44 lo que en una entrega de premios del Día Mundial del Sida que los entré yo les dije a los que organizaban ante mientras no hubiera una presencia de mujeres una presencia aunque no fuera física pero sí que se entendiera que los niños también podían ser contagiados

Voz 2 20:00 y mientras no existía

Voz 0545 20:02 esa presencia este mal no se habría librado el estigma

Voz 31 20:06 tras el mundo gay por ejemplo se organizó

Voz 0313 20:09 la verdad desde muy pronto

Voz 0545 20:11 Tanto impulsó la investigación se apoyaron entre ellos crearon grupos de apoyo para la mujer ha sido casi imposible sentirse arropada ahora ya hay reportajes y los podamos leer en los últimos tiempos hemos leído en el país hace unos meses como está envejeciendo la gente

Voz 1626 20:27 eh que tiene VIH no

Voz 0545 20:30 una manera de luchar contra este estigma es que se hable de ello abiertamente pero llevamos a un periodista de El País que habla abiertamente Emilio Santiago que quiera pero el rechazo sigue vigente sin ser tan terrible como fue entonces sigue vigente y entonces ayer mandó esta charla con clara Simón que ha hecho una película muy sensible llena de esperanza también de eso que llamamos la resiliencia de los niños que que saben sobreponerse al dolor no he cinematográficamente es una belleza sobre todo es una gran película pero además de haber hecho una película importante tal vez sin habérselo propuesto háganoslo puedo decir abierto una nueva puerta para que se acabe ya de una puñetera vez Esther prima en la puerta es la de los hijos que cuentan como sus padres

Voz 21 21:23 de Carla Simon buenas tardes bona tarda hola buenas tardes que Carla muy bien

Voz 0313 21:29 los cuantos fogonazos de estos que el que repasaba Elvira te resultan familiares

Voz 31 21:34 Nos unos cuantos verdad bueno yo era muy pequeña de hecho se quede que no lo recuerdo en primera persona así como fuerte yo yo supe que mis padres habían muerto de sida cuando tenía doce años antes de digamos que que luego tuve como que aprender qué es lo que pasó aquí en España no hay en el mundo en general con eso no oí y bueno mi evidentemente el el estigma me parece absurdo me parece que sigue estando y es una lástima no sigue estando evidentemente de una forma muy distinta porque la gente ahora

Voz 0313 22:06 desde esta semana se puede obtener licencia de taxista en Madrid con VIH hasta ahora no se podía es noticia de hace dos días

Voz 31 22:12 sí sí sí estoy muy fuerte ustedes cómo que qué es eso que la gente puede vivir con eso pero sigue habiendo el estigma Hernando antes yo creo eso que decía Elvira no que es tan importante empezar a hablar hablarlo desde lo los que lo hemos vivido no sea lo mejor los hijos no se los familiares es muy difícil cuando yo creo cuando tienes el VIH hablarlo abiertamente yo sólo entiendo no pero pero bueno yo creo que los que estamos cerca hay y que lo hemos vivido de alguna manera pues está bien que que que lo digan

Voz 0545 22:47 Encarna tú ayer contabas como empezaste a bucear primero en la vida de tu madre porque es un bollo que sería un gran misterio para la vida de una persona de la que no tenías muchos recuerdos

Voz 31 22:58 si esa yo cuando empecé yo yo yo claro no lo considero como verán no sea esa historia que empecé a escribir sobreviven madres como otra cosa que me llevó a ver a no no pero sí que bueno pues cuando hace unos años de repente pues yo quería saber más sobre lo que vivió mi madre cómo fue su vida y me creaba mucha curiosidad entonces hable muchísimo con sus amigos y fue como una manera darme cuenta un poco lo que vivieron esa generación sobre todo de no juzgar porque creo que el la el ellos no sabían las consecuencias de todo es hoy tuvieron mala suerte pues pues eso no nos antirretroviral desde ese cóctel Celia el noventa y seis fue demasiado tarde para mucha gente no entonces fue para mí como una experiencia en tres ante conocer un poquito es caído al final cuando ella murió tenía seis años entonces me acuerdo poco

Voz 0545 23:47 pero contaba una cosa muy bonita que es que estuviste leyendo cartas de tu madre escritas por tu madre que sí habían dado las amigas de tu madre y como veías tu lenguaje que ya empleaba para hablar con sus amigos qué tipo de persona leídas bueno

Voz 31 24:02 no hay palabras concretas que es que que quedan como antigua anticuadas largas como eso de pues no sé estoy cantidad de este cantidad Adeva la el el la palabra cantidad de la osa mucho lo también enrolarse no sé cómo peleas que ahora suenan como como viejas pero yo creo que en ese momento era muy modernas porque bueno yo lo que lo que leo entre sus líneas una persona con Abi vitalidad brutal con unas ganas de vivir en muy fuertes no sé yo creo que fue como ese momento no de de la Transición donde la gente pues explotó en libertad no entonces yo creo que era una persona como muy moderno se viajó muchísimo hay cartas desde Perú desde muchos sitios de Europa desde Marruecos a ella vivió un tiempo en en Vigo con mi padre entonces pues no es ahora que que es tan fácil viajar no es en ese momento yo creo que que sí pues que la eran gente con muchas ganas de de experimentar

Voz 0545 25:00 y que ese que se siente cuando tú pensabas que tu madre había muerto no sé qué te habrían dicho pero dices que es a los doce años cuando tú te enteras de que de que ella muerto de VIH que es lo que piensas en ese momento

Voz 31 25:15 claro es como una noticia un poco difícil de digerir no pero yo creo que me que mis padres lo hicieron muy bien semis padres de ahora cuando me lo contaron no porque lo primero que hicimos fue ir al médico y ahí el médico me me contó no sea éste me contó que era el sida que era el VIH que que yo no lo había heredado eh luego pues yo tenía mil preguntas evidentemente que sí que tarde un poquito como a bueno poder como investigar entender qué es lo que pasó en ese momento en España porque porque tanta gente en murió de eso no iría luego pues al cabo de un tiempo yo empecé como a contar la versión real a todo el mundo de forma abierta no fue una decisión propia yo me acuerdo que le pregunté a mi padre no es como yo voy yo puedo contar eso a mi gente no y ellos me dijeron que eso era mi decisión no entonces yo empecé a contarlo pues tal y como era no

Voz 0545 26:12 dices que había trabajado había hecho un corto o algo así con niños que tenía el VIH

Voz 31 26:16 eh había un corto así cuando está en Londres un corto documental sobre niños bueno jóvenes nacidos con el VIH con esa curiosidad que tenía yo no lo heredé de mi madre entonces quería saber cómo se siente no fue muy curioso porque realmente bueno es curioso con con con el tema de del VIH el Ciudad porque cada cada país tiene como su historia no sea por ejemplo en en Inglaterra está muy relacionado inmigración africana entonces en general eran jóvenes y que que habían nacido ahí pero sus padres habían venido de África entonces pues claro eran como un poco más jóvenes que nosotros no pero te das cuenta de que ellos viven una vida absolutamente normal y los problemas que tienen en realidad son como más psicológicos de Red es ese esa sensación de de ser sede de pasar la adolescencia tener una enfermedad de transmisión os aún virus de transmisión sexual no antes de de de

Voz 21 27:14 a ninguna relación no sé eso es una sensación muy rara

Voz 31 27:17 sí sobre todo como ese momento hay como mucha cosa de culpa no de de porque yo porque me tocó a mí porque quién me lo pasó fue culpa de mi padre de mi madre no sea todo ese el tema de la culpa es muy fuerte it también el tema del secreto no se había una de ahí una chica en el documental pero en realidad no los firmamos a ellos directamente en el documental grabamos sus voces y hay actores que que digamos que sincroniza la voz no entonces ahí una chica que que estuvo tres años con su novio y no le contó que tenía el VIH no entonces bueno pues al final al final le contó poseía mientras sea útil Liceo utilizó precaución osea que no hubo ningún problema no pero bueno que son como cosas complicadas con las que vivir es bastante más

Voz 0313 28:07 ahí tú te lo habrán preguntado un millón de veces esta película porque las hecho quiero decir

Voz 32 28:12 tiene algo de de de de de terapéutica de desahogo de Denia

Voz 0313 28:17 necesidad o o un relato que merece ser compartido para que otra gente en circunstancias parecidas pueda mirar este problema con los ojos distintos digo yo pregunto

Voz 31 28:26 sí bueno yo siempre digo que no que no necesitaba hacerla como catarsis luego nada parecido porque si no es difícil hacer películas

Voz 0313 28:34 pero te sientes útil habiéndolo hecho

Voz 31 28:37 sí osea yo yo quería hablar sobre todos sobre cómo los niños enfrentan a la muerte desde mi punto de vista de cómo lo viví yo eso eso era como mi mi intención al principio luego me di cuenta que había muchas cosas más de las que hablar no como como todo el tema de la adopción sobre cómo

Voz 1155 28:54 claro

Voz 31 28:54 se transforma en las relaciones familiares no que todos tenemos un padre una madre enferma no nos parece como que es normal pero qué pasa cuando no no tienes eso se tiene que construir no y luego pues evidentemente está el tema del contexto que no que que ha resultado pues eh cero mucho más garanticen lo que yo pensaba No porque hay muchos casos muy similares al mío en España entonces ese abierto allí como muchas conexiones para hablar de eso no

Voz 0545 29:18 a mí me parece maravilloso que tus hermanos de alguna manera estelar en la película es decir una una es la niña que aparece en la película que ya estaban ya tus padres adoptivos la tenía

Voz 31 29:30 mira no Pippo si después

Voz 0545 29:33 estuvieron otro niño tu hermano hace la música a la película ahí tu hermana actúa en la película eso quiere decir que también ascendido una familia muy especial

Voz 31 29:44 sí sin duda sin nosotros siempre hacemos broma de que nunca los vamos a retirar a mi filme mermadas actriz y mi hermano músico sí sin duda algo no sé hay algo de la educación y de la sensibilidad que de que se educa creo que hizo que

Voz 3 30:01 todos fuéramos a parar a tema artístico

Voz 0313 30:05 deberíamos felicitarte porque además de las nominaciones de los Goya que ya conocen los a los oyentes que sólo choques son muchas son mucho y esta mañana se han conocido las nominaciones a los premios Gaudí si tienes catorce tenéis en catorce nominaciones

Voz 31 30:19 los que no en dos mil dieciocho no le voy a pedir mucho porque este Idoia es muy intenso le voy a pedir tranquilidad y tiempo para escribir su

Voz 3 30:34 esta gente con cartas confesionales Carla

Voz 31 30:39 sí sí he recibido mensajes muy bonitos de gente con una historia muy parecida a la mía y que aún no

Voz 3 30:47 contesta porque es un poco locura todo eso pero

Voz 31 30:50 pero si os realmente ha sido como un proceso de de compartir ese momento no y esa historia y luego también pues Se amigos de mi madre que no conocía se han encontrado también entre ellos a familiares que tampoco

Voz 0545 31:05 con José que de repente sí sí

Voz 31 31:08 de ahí un bueno es es lo que tiene el cine no también

Voz 0545 31:12 Ello abuela aparece en la que aparece en la película te ha dicho algo

Voz 31 31:18 bueno mira yo yo todo el tema de de hablar abiertamente de eso es de lo único que me preocupa un poquito era mi abuela porque para ellas y fue osea es una cosa un poco más más difícil de entender que aún hoy en día les cuesta entenderlo no entonces y yo sufría un poco por ella pero en realidad

Voz 0313 31:36 sí le costó a Reagan Carla

Voz 31 31:39 imaginen que la Eros no veía el final dice mira si eso es bueno para tu carrera ellos setenta entonces pues ahí la verdad es que lo ha llevado muy bien mi está contenta y feliz

Voz 0313 31:52 te quiero dar las gracias por estar ya en La Ventana pero no te queremos despedir aún porque he dicho a la empresa Radio lindo que íbamos a abrir y cerrar con música portuguesa abrir lo hacemos siempre pero cerrar es que hoy tenemos un motivo muy muy especial

Voz 33 32:04 el tres

Voz 0313 32:15 el titular es muy sencillo e Salvador Sobral ha abandonado la UCI y lo ha hecho justo al cumplir los veintiocho años más gestualidad Elvira no podemos te voy a decir verdad

Voz 0545 32:24 qué alegría que le vaya siempre siempre salen noticias son poco feos con respecto a Salvador pero lo cierto es que se está recuperando con nuevo hasta

Voz 18 32:34 al hilo feliz año feliz año feliz año Guërna Carla Simón muchísimas gracias gracias la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 1 33:17 cadenas

Voz 17 33:21 historia escuchar que suenan muy bien Watson no grite hagan el favor pero quedémonos Vidor Vittorio viajes en el tiempo

Voz 1 33:32 adelante

Voz 18 33:34 esta espera

Voz 36 33:38 teoría con Nacho Ares todas las historias que puedas imaginar madrugada del sábado a la una y media una hora menos en Canarias y también en Ser Historia junto

Voz 1 33:51 en la Cadena SER

Voz 2 33:55 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted pretende con estos nervios es pérdida de papeles o que el y está dispuesto a hacer política además de ese inmovilismo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas sí o no de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ir con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 18 34:20 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio

Voz 2 34:23 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue La Ser el cine romanticismo buenos días Prim

Voz 37 34:34 seis

Voz 38 34:35 qué es cultura leemos y escribimos poesía porque es bonito leer y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y su humor

Voz 39 34:45 debe ser sincera contigo tú y yo tampoco porque no

Voz 2 34:49 es tu nombre es perfectamente el cine es nuestra pasión un viaje a través del cine clásico

Voz 15 35:00 acto que nos han marcado y lo que hace del séptimo

Voz 40 35:02 arte como una forma de ver la vida Sucedió una noche con Antonio Martínez y Elio Castro cadenas

Voz 2 35:13 hola me llamo Myriam IMI voz busca emocionar tú me llamó y mi voz busque sorprende me llamó mi voz me llamó Julio buscarse me llamo Ana y me voz busca ilusionar pero estas voces no engaña trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia te y La Ser credibilidad fiabilidad y eficacia

Voz 18 35:49 por cierto

Voz 41 35:53 eh

Voz 40 35:58 a vivir que son dos días les daba doce domingos desde las ocho de la mañana a las siete en Canarias con Javier Delpy

Voz 19 36:04 corren nuevos tiempos vamos a escucharlos Cadena SER

Voz 2 36:15 sí

Voz 40 36:16 si explota una bomba

Voz 18 36:20 el árbol

Voz 40 36:24 los más Pérez

Voz 17 36:27 cuando tiene su puede seguro de hogar no te sientes seguro te sientes segurísimo este mes contrátelo con un veinte por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 27 36:36 los próximos días nueve y diez de enero se celebra una gran cita financiera internacional la octava edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas del IBEX35 una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y ex sean como socios estratégicos con el apoyo de Gran Thornton ahora CECA van prisa Linklater su equipo económico Bolsas y Mercados promueve y organiza estudio

Voz 16 37:05 comunicación tú vendes salgo si quieres vende más si Ikea esperar mal anunciar T no tengo dinero no es problema Hanún

Voz 17 37:13 pueden radio con lector de la radio punto com El Tesoro cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 42 37:25 hay esto de la Navidad es como una película cada vez lo vivo de manera diferente cada año distinto y este año además con la novedad de que hay une FNAC en Madrid Río Miguel que me llevo aquí la sección de cine

Voz 1155 37:35 mira si te gusta el cine si la serie de actualidad que acabamos de estrenar La Ser

Voz 42 37:39 de Hannibal el Louvre en Blu Ray Aníbal copa o tiene una pinta esto fabulosa no es una maravilla si te gusta la Carling esto para amantes del percance oye Miguel está siendo muy bueno conmigo todo ha sido bueno sí sí sí pues los oyentes pueden llevar tarjetas regalo de quinientos euros entre andenes sido bueno punto com enterarse dice realmente han sido buenos Iker va a traer los Reyes todo lo que quieras esta Navidad lo tenemos un seguro seguros vamos a mirar más cosas

Voz 15 38:06 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya es tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 38:30 la Ventana

Voz 18 38:34 las Francina

Voz 36 38:40 desde el otoño hasta el verano la primavera Juan Ángel Vela del Campo da la nota con tanto de los

Voz 34 39:08 muy mal

Voz 21 39:13 hola Juan Ángel buenas tardes muy buenas tardes bienvenidos la semana más

Voz 0313 39:16 hoy nuestra aventura de los clásicos va a tener un contenido muy especial y muy personal también sobre todo personal va a ser un un resumen del año de este dos mil diecisiete pero no en plan cuarenta Principales que eso está muy bien Ana recuerdo que ya lo hicimos hace tiempo los cuarenta principales de la ópera no lo de hoy va a ser un recorrido muy personal con la va de Juan Ángel porque vamos a ver alguien que en doce meses asistido a ciento ochenta y siete conciertos lo sea uno cada dos días de tener un mapa de de recuerdos poseso muy muy singular y es lo que queremos compartir con él no tanto los espectáculos de más éxito de los músicos más famosos a lo mejor coincide no lo sé pero el hemos pedido a Juan Ángel que nos guíe por su recorrido sentimental citas con la música clásica que por un motivo u otro sería han quedado grabadas en

Voz 44 39:59 la memoria IRTA primera la primera de todas tiene que ver con una combinación deliciosa decisiva la música y los niños

Voz 1155 40:42 qué tiene

Voz 0313 40:43 en esta historia en concreto Juan Ángel Hermida

Voz 1155 40:45 esta historia como tú decías antes es seguido al pie de la letra eso es como que hoy más que nunca hoy más que nunca porque son recuerdos que he vivido un poco con él corazón recuerdos cómo conoció no lo voy a los súper de grandes espectáculos reconocidos que ya están suficientemente reconocidos y la primera de las citas la que me ha venido a la cabeza ha sido una representación en un teatro del Paralelo de Barcelona ópera La flauta mágica de Mozart de la ópera Flauta mágica hecha por un grupo de niños tan todos los cantantes como la orquesta como la puesta en escena como los coros de la Escuela Clarke música en su cincuenta aniversario la escuelas música aparte la tradición que tiene con las María Dolores Bonald al etcétera siempre ha tenido una especie de gran solidaridad con los barrios sigo los inmigrantes en Barcelona y atreverse a celebra su cumpleaños con esto tú fíjate en la representación me encontré hasta con Josep Caminal pelvis estuvo detectan desánimo desde inicio de Barça lo hice no me emociona tanto en un espectáculo nunca miento la época del Liceo y es verdad porque ver aquellos niños con aquella ilusión haciendo una ópera de esa manera ahora estamos escuchando en en uno de sus puntos de formación que esto

Voz 1626 42:00 por ciento

Voz 1155 42:02 pero hacer una flauta mágica de esta manera con todos los juegos infantiles con toda la naturalidad con que se pueda hacer una ópera de este tipo la estructura de cuento el lado musical el lado armónico melódico todo es verdaderamente con niños muy emocionante

Voz 0313 42:28 vamos a seguir con cumpleaños el Museo del Prado ha celebrado sus ciento noventa y ocho años de existencia con un concierto dedicado a caprichos de Goya

Voz 45 42:36 la Junta

Voz 1626 42:43 esto es quiero decir

Voz 0313 42:45 es raro sí es raro esto es esto es muy particulares

Voz 1155 42:48 sí es muy particular pero fíjate son de esas apuestas que hay que subrayar que contar esto es una apuesta que viene desde el año dos mil tres en Stuttgart un guitarrista alemán Jürgen hizo encargó un capricho de para guitarra es un capricho de Goya o compositor y desde entonces son piezas de cinco seis minutos no más y desde entonces ha encargado ya cuarenta y siete carros quedará compositores

Voz 13 43:14 de Méjico Uruguay Alemania Austria

Voz 1155 43:17 España estamos Australia de todas partes del mundo entonces son estéticas muy diferentes todas ellas alrededor de cuadros adecuados con los Caprichos de Goya en el concierto el Museo del Prado claro se habían proyectados de fondo los caprichos esta música que huida por nosotros en la radio

Voz 13 43:34 has visto baña viéndola

Voz 1155 43:37 el capricho tenía más Goya tiene mucho más sentido bastaron Llera tuvo una recepción grande de una música contemporánea entendida además a ser piezas pequeñas consigo música moderna son piezas pequeñitas son de diferentes algunas zonas una poesía alrededor otras con el vino con cuatro guitarras distintas después de uno de esos conciertos muy ligado a la pintura desde una perspectiva contemporánea pero utilizando la modernidad de Goya con la música más actual

Voz 46 44:08 eh eh

Voz 47 44:13 ella sí

Voz 0313 44:39 oye Juan Ángel En otro orden de cosas no se trata de ser tampoco un ranking pero que que orquestas y directores este año han destacado para de una manera especial

Voz 1155 44:48 pues fíjate alguno no fíjate si en el en el apartado anterior los Caprichos de Goya puedo parecer que voy un poco de moderno aquí voy de lo más conservador Fisas Carles porque dardos que estas que aman gustado este año son de las más de uvas que han pasado por Madrid la orquesta de la Staatskapelle de Dresde de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo la primera dirigida por Christian Thielemann la segunda por Yuri voz en la de estas Capella de Dresde que una soprano como Renée Fleming que cantó los cuatro últimos líder de Strauss estamos escuchando el último la drop la de San Petersburgo haciendo Chaikovski cosacos pese a que usted volviendo un auténtico súper clásico conservador me llamó la atención que en este concierto estuvo el ministro de Cultura dijo entre pasillos sombría es un pasillo dicen no hay cantante que me guste más que Renée Fleming a la que están los esquís estando en este momento lo mismo

Voz 46 45:52 sí sí

Voz 48 45:58 el

Voz 34 46:30 si te hago la misma pregunta pero

Voz 0313 46:33 por el músico que músico destacaría en este

Voz 1155 46:36 mil diecisiete pues mira yo creo que este año ha sido un año de grandes recitales pianístico Sokolov etcétera pero yo destacaría un español Joaquín Achúcarro ochenta y cinco bilbaíno bilbaino la acababan de hacer ahora adoptó glorifica Boris causa de estos de la Academia académico honorario de la Academia de Bellas Artes San Fernando de un concierto en el homenaje a Tomás y Valiente con la Universidad Autónoma de Madrid con cinco propinas que no dábamos crédito a lo que estábamos oyendo era recientemente igual que está Nacional hizo los dos concierto de rabel maravillosamente bien como se mantiene con esa frescura un pianista de sus características yo creo que el milagros

Voz 12 47:15 eh

Voz 0313 47:42 ah yo Juan Ángel tomamos ir avanzando no quiere que se olvide preguntarte lo lo de durante todo un año asistir a un concierto cada dos días de promedio

Voz 34 47:53 en

Voz 1155 47:56 por qué efectos provoca IS cuando vives así bueno va más incluso antes asistí a pero en fin yo creo que es tiene un concierto cada dos días puede puede vivirse pueda asimilar con los conciertos son muy distintos he decidido a óperas y conciertos sinfónicos el último concierto que he visto este año es una en sesión de música brasileña desde una roda de Soro en una de sus adictos caerá en el barrio de Lavapiés ahí con pues con con todos los brasileños haciendo su música particular con su baile entonces viendo todas las expresiones populares y cultas más profano sí de todas las épocas desde canto gregoriano más puro hasta lo más contemporáneo yo creo que es muy complementario pero claro no se puede vivir sólo de música hay que leer hay que ver exposiciones y todas estas historias

Voz 0313 48:44 tertulia es el periódico efectivamente escuchas la radio vas al cine les libros y la música qué lugar ocupa en todo este universo

Voz 1155 48:50 pues la música en todo este universo es lo que más tiempo me lleva todavía carros ciento ochenta y siete ciento ochenta y ocho conciertos son mucho no leo tantos libros ni veo tanta exposiciones Carles pero la música es un alimento para el espíritu porque desde el silencio uno percibe una realidad exterior que llena mucho desde el punto de vista espiritual

Voz 0313 49:11 sobre todo cuando escucha cosas como ésta

Voz 48 49:29 no no

Voz 8 49:44 sí

Voz 48 49:56 Usúrbil

Voz 0313 50:02 dicha Arús y al que estamos escuchando lo que hemos entrevistado juntos en alguna ocasión serían grandes del año parate

Voz 1155 50:08 sí sin duda este disco además el al que que figura está o Pelegrí meneo es un disco de óperas extrañas desconocidas y poco frecuentadas de Haendel tiene una hermosura increíble de principio Hafiz progreso los grandes tituló el cese pone siempre Julio César etcétera no uno salvo una pequeña incursión en jerga el resto son ópera rarísimas y la verdad hechas con esa con esa delicadeza con esa elegancia con que canta cantante el año hombre Juan Diego Flórez Aldo recita les uno en Pamplona y otro en Madrid verdaderamente extraordinario sobre todo el de Pamplona porque lo hizo con piano de Madrid fue a orquesta

Voz 0313 50:43 ya diestros hablan pero también no fijar usted también

Voz 1155 50:46 tú en Pamplona los navarros han estado ahí con el olvido este es vital sí sí

Voz 0313 51:11 vamos disfrutando muchísimo con este recorrido músicos sentimental del año con Juan Ángel Vela del Campo no deberíamos olvidarnos de la danza del Ballet

Voz 1155 51:30 pues sí porque empezamos el año con el Ballet de Uruguay en el Teatro Real haciendo obras de de Kilian Nacho Duato y luego hemos tenido desde el Ballet Nacional de Cuba con la con la mítica Giselle hasta uno de los grandes espectáculos del año que ha sido el ballet de Maurice Béjart ha gastado en Madrid hasta en Granada y que luego ha tenido también de fondo y como complemento una película de Arantxa Aguirre que están sin Beethoven estamos escuchando ahora uno de los fragmentos de el movimiento de seguro movimiento de la Sinfonía que es verdaderamente extraordinaria eso es el ballet se ve que ha tenido vida ha tenido una gran hermosura ya tenido esa mezcla también de respeto a la tradición de gran modernidad

Voz 13 52:38 y ahora que nadie se asuste no nos hemos confundido pero si el flamenco estar entrando cada vez más en lugares hasta ahora impensables

Voz 0313 52:50 el encuentro entre flamenco y música clásica no sólo es ya un hecho consolidado sino que proporcionaba sorpresas y realmente grandes

Voz 1155 52:59 bueno estamos escuchando ahora al guitarrista Cañizares que con su cuarteto este año a dos conciertos de esos detener en una vitrina primero en Italia que fue con música Domenico Scarlatti en el Festival de estrés nada más y nada menos que un programa íntegramente dedicada Domenico Scarlatti que la gente salid del Lago Mayor de toda aquella zona diciendo pero Domenico Scarlatti no era italianos que parece andaluz y demás y luego recientemente y esto me parece importantísimo en el para mí ir a Bashary el lado bilbaíno Carlos lo siento en el Santa Santorum de la música de cámara en este país que la centenaria Sociedad Filarmónica de un concierto dedicado a falla ahí está la onza es claro que estamos escuchando en este momento de la mano brujo falla algunas composiciones suyas que el público que venía con un cierto con la sombra de una duda que diría bueno al final estaba totalmente entregado la calidad de la calidad porque la música y al cabo no es que sea Flamenco flamenco es gran música o gran interpretar John o interpretación más floja que la de Cañizares yo creo que es el momento de madurez excepción

Voz 0313 54:14 vamos a meternos en la ópera porque hay se está produciendo otro fenómeno muy interesante para seguirlo que es una una revolución una renovación de los formatos pero también una apuesta por las nuevas tecnologías

Voz 55 54:29 no no hay

Voz 7 54:34 en Irún Lisboa tú lo has dicho lo renueva su for motos yo creo que esto ha sobre todos Lou que era cercana en la que el público está al lado de los cantantes y ahí ahora mil espectáculo del año ha sido la Opel Steffen lío en el Festival Verdi de Parma había patio de butacas Palazzo Farnese entramos ahí estabas junto con Curro por un lado cantaban a tu lado los cantante exactamente igual y todos fundidos pie moviendo T completamente por eso sitio del Palacio otro sitio cercano ha sido aquí mismo en Medinaceli donde hicieron un Nabucco para ciento cincuenta personas en el patio del Palacio Ducal es decir que los cantantes tomaran la misma distancia que tuyo en este momento la orquesta estará al fondo por supuesto una especie de proyecciones de Palmira pues entonces aquello daba un sentido verdaderamente grande a lo que es el sentido escénico y luego lo que estamos viendo el fondo carro es la ópera en cine ópera cine tienen los hombres reparte fuera claro si es este Don Carlos que según Carlos de París estaba en ese don Carlos cantando Jonas Kaufmann en escuchamos pero lo mejor de lo mejor Aranca es John Chelva Baeza también fíjate otro dos espectáculos el ángel exterminador es ha podido ver que en el en uno de esos centros comerciales de las afueras ha sido ver la ópera contemporáneo del Metropolitan público aquello que es en tu ciudad

Voz 0313 56:02 pues con la ópera cerramos hoy la última ventana de los clásicos del año Juan Ángel que tengas feliz dos mil dieciocho

Voz 1155 56:08 hizo también que el Ike lo disfruten juntos aquí musicalmente y en lo que se

Voz 0313 56:12 pero nos queda la propina la propina de abrimos la ópera con Mariela Rubio Varela que tan Lola todos la ópera de hoy tiene truco de dijiste

Voz 56 56:20 dañar por esto que suena tan divertido o no

Voz 57 56:24 esto es el lleve viven yo quiero vivir en este sueño que membrana es lo que canta las

Voz 43 56:31 sí sí

Voz 3 56:35 pero atención porque este fragmento pertenece a la ópera Romeo y Julieta de uno eso sí antes del drama que todos conocemos cuando Julieta ajena todavía su destino

Voz 57 56:44 dice quiero vivir dice demasiado joven para el mate

Voz 43 56:48 muy bien

Voz 3 56:59 ahora estamos escuchando la versión de Maria Callas pero en febrero en el Liceo de Barcelona vamos a poder escuchar a la soprano Caterina treinta a Cuba el papel

Voz 56 57:07 Julieta Joan Pons es el director musical de

Voz 3 57:10 dice hoy con en los dejamos dispone

Voz 58 57:13 después de una orquestación magnífica que dispone de bebé de todo el bel canto también italiano pues de una gran línea decantó hoy hay que Ibar hay además un tema universal en el libreto cosa que tenía todos los ingredientes para para triunfar

Voz 3 57:34 abrimos la ópera gracias con Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 59 57:45 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en público roza la guion bajo en Facebook

Voz 0313 57:55 a las ocho La siete en Canarias

Voz 17 57:57 las noticias parecen en ocasiones amigo borrachos que se repiten y no saben callarse nunca manda el riego con manchas Corredor y con Juan Carlos Jiménez el error cometido los medios antiterroristas importante conocer el contexto la información ha sido todo un nombre despropósito profundas consecuencias que nadie es capaz de imaginar hacerlos está invitando a normalizar pudor de las corruptos explica que a los políticos de este país lo expuesto doce reformas hora25 con Ángels Barceló han conseguido que en este país ya no se pueda ni hablar ni escuchar de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias SIC que nos también en Hora Veinticinco punto es apenas eh