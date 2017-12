La Ventana (28/12/2017 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el servicios informáticos

Voz 1667 00:11 son las siete las seis en Canarias el presunto asesino de la última víctima de violencia de género en Azuqueca de Henares también tenía antecedentes por malos tratos lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en Castilla La Mancha una pareja anterior del presunto homicida le denunció en dos mil siete Toledo y Sánchez Morote

Voz 0809 00:26 cómo se estaba investigando al presunto agresor le consta una denuncia interpuesta por una anterior pareja en el año dos mil siete y en Madrid como ya había insinuado por otra parte el subdelegado del Gobierno de Guadalajara sin embargo las mismas fuentes han precisado que la mujer finalmente no declaró entonces el tema quedó archivado este hombre de cuarenta años permanece vigilado donde ingresaba esta mañana en el Hospital de Guadalajara hasta pasar a disposición judicial

Voz 1667 00:48 ya son cincuenta y cuatro las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género en dos mil diecisiete según datos de la Fiscalía Vicente Magro es experto del Observatorio contra los malos tratos reclama un endurecimiento de las medidas contra los reincidentes

Voz 2 01:01 es pero en violencia de género la tolerancia tiene que ser cero cualquier persona que reincida en un hecho de maltrato desde mi punto de vista tiene que ser ingresado en prisión por la gravedad el riesgo de que de que cualquier otra mujer no solamente la su expareja sino otra cualquier otra mujer podía estar en una situación de grave de riesgo incluso

Voz 1667 01:20 habrá que Italia acaba de iniciar el proceso de convocatoria de nuevas elecciones el presidente de la República ha confirmado esta tarde la disolución del Parlamento que pone fin a una legislatura que ha contado con tres primeros ministros Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0827 01:33 buenas tardes el primer ministro italiano acaba de dar

Voz 0946 01:36 por terminada una legislatura bastante peculiar con tres presidentes de gobierno Letta Renzi ventiló ni en cinco años el presidente de la República ha disuelto el Parlamento esta tarde un consejo de ministros extraordinario convocado a última hora tiene previsto decretar la convocatoria de elecciones generales posiblemente para el próximo cuatro de marzo el primer ministro gente Alony es actualmente el político mejor valorado por los italianos sin embargo su partido el democrático sufre la peor caída en los sondeos de intención de voto mientras que la derecha con el regreso de Silvio Berlusconi y el Movimiento cinco Estrellas el partido más votado en las pasadas elecciones encabezan las preferencias según las encuestas

Voz 1667 02:15 bien Úbeda sigue abierta la investigación sobre la muerte de una mujer el pasado día veintidós en el hospital de la localidad después de estar trece horas en una camilla de urgencias sin recibir atención fue otro paciente el que se dio cuenta de que había muerto deportes Pedro Fullana

Voz 3 02:29 fumata blanca en el Sevilla ya es oficial al principio de acuerdo con Vincenzo Montella para que sea nuevo entrenador del conjunto hispalense en el momento que mañana se desvincule del Milán va a firmar por lo que resta de temporada y otro año más el sábado va a dirigir al equipo será presentado además el Atlético de Madrid Vitolo ha sido la gran novedad del equipo en su vuelta de las vacaciones el centrocampista será el también novedad el domingo en la presentación junto a Diego Costa ambos sean inscritos a partir del próximo lunes si tenemos baloncesto en directo jugar al Madrid pierde diecisiete ocho en el primer cuarto ante el Fenerbahce

Voz 1667 02:58 la previsión del tiempo para las próximas horas marcada todavía por las lluvias especialmente intensas en Galicia la cornisa cantábrica Pirineos y las zonas montañosas del interior previsión también marcada por el fuerte viento en Andalucía y la costa mediterránea es todo de momento seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0313 05:44 son las palabras más repetidas a lo largo de la historia hice estaremos escuchando una canción que lleva por título habrá cadáver ya podrán imaginarse que de una u otra forma a hablar de magia no sólo de magia pero quedémonos el momento honesto a ver conceptos asociados a la magia pues no sé muchos y el humor es la honestidad el engaño la trampa la sinceridad el espectáculo no me invento yo estas definiciones se corresponden a gente tan reputada como Jorge Blass Luis Piedrahita Juan Tamariz el Mago Pop

Voz 15 06:18 es verdad que los malos engañamos Europe y siempre avisamos de que eso ha ocurrido a que somos tramposos honestos junto con la magia que hoy es posible no hay límites es lo que la imaginación y de te lleve

Voz 16 06:33 por muchísimo en común la magia del humo

Voz 17 06:36 por porque ambas persiguen sorprender al espectador con un final inesperado fíjate que que en la magia sucede eso llegue el humor tampoco te pueden ver venir tampoco te pueden ver el truco si alguien sospecha cómo vas a cerrar el chiste antes de que los cierres

Voz 1 06:52 no lo función igual que en la mano

Voz 18 06:59 yo no les dan trabajo tamos tolerado cuando haces algo que te gusta no se les puede llamar trabajo hay mucha dedicación mucho tiempo me yo digo nuevamente pues ocho diez horas pero las cartas todos los días cómo transcurra

Voz 19 07:16 sigue sí que es cierto en que que en espectáculos cuando cuando era adolescente un niño y demás el público más sincero que son los niños sí que me ha pasado alguna vez oye que se te beso de ahí el niño señalando con el dedo gritando el secreto a los cuatro vientos sí que creo que que la magia como como espectáculo escénico que es un poco la magia que hay que a mí lo que más ha trabajado a lo largo de mi vida requiere de conocimientos teatrales el yo creo que el mago es un actor que interpreta el papel llamado esto es seguramente la ilusión pero que tendrá que ver la magia con la con la educación con la enseñanza

Voz 0622 07:49 bueno resulta con profesor de Primaria ha sido seleccionado para ganar el Price de el año dos mil dieciocho que es un poco como el premio Nobel de la enseñanza no hay cuarenta mil candidatos que son un montón Se eligen cincuenta y está entre esos cincuenta el premio que consiste en un millón de dólares va a ser anunciado en en Dubai el mes de marzo tenemos

Voz 19 08:08 los aquí para asomarse a la ventana a su protagonista Suso Ruíz buenas tardes hola

Voz 20 08:13 es hora estarle tal bienvenido hombre

Voz 0313 08:16 alguno de estos les conoces tú nueva Tamariz hablabas les conoces alguno de estos no claro que sí

Voz 21 08:21 amigos míos claro que sí pero y qué hace

Voz 0313 08:24 es un maestro como tú con unos magos como estos saber por dónde empezamos la Historia

Voz 21 08:29 bueno soy mago antes que maestro oí los conozco hace muchos años acechó Juan Tamariz es el que él fue el prólogo de Milito cuando pasea así que encantado me me ha encantado esa presentación tan mágica

Voz 0313 08:45 pero qué tiene que ver la magia con las matemáticas o la lengua ver porque tú das clase a chavales de de siete años de siete ocho años que tiene que ver una cosa con otra

Voz 21 08:54 bueno creo que tiene que verlo Él tiene que ver que los niños normalmente suelen ir desmotivados baja clase algo bastante común que prestan poca atención están aburridos en las clases me me motiva eh entonces qué he hecho yo pues crear un método de motivación real para eso alumno que es la magia educativa consiste en eso en utilizarla más como recurso didáctico

Voz 0313 09:19 por ejemplo concreto de lo que haces con los chavales

Voz 21 09:22 bueno pues la magia estatua volviera presente pero por ejemplo de forma puntual si tengo que explicar algún contenido o tenemos que repasar algún contenido específico de alguna asignatura hacemos siempre a través de la mafia porque porque el lo que aprendan los niños con la magia no lo van a la vida sabes que Landauro educación para que para que el cerebro aprenda sin olvide necesita emocionado Icomos los niños cuando en magia ven algo único les emociona con más verlo

Voz 0313 09:54 pero existen técnicas especiales para asignaturas concretas o vale la magia para todas para todo tipo de enseñanza

Voz 21 10:01 claro yo lo que he hecho ha sido recoger mi experiencia indiferente de juegos diferentes técnica para diferentes conceptos precio lo utilizamos para mediar en conflictos a trabajar valores que los niños desarrollen su pensamiento matemático incluso para controlar conductas Terra

Voz 0313 10:20 oye este es un libro tu libro Itu método es para es para los chavales sólo para profesores también para padres

Voz 21 10:28 pero crear un método de motivación real que sirva para todos lo incluso los padres no pueden utilizar para repasar contenidos en casa hacerlo de forma mágica de forma divertida ir para los chavales que quieren iniciarse en el fantástico mundo de la de la magia pues también lo pueden utilizar porque son juegos muy fáciles no son difíciles de hacer pero lo que sí tiene es un doble fondo todos los juegos que está explica los ahí lo que hacen es que van a trabajar no u otro aspecto del currículum

Voz 0313 10:57 debes tener tener cola de chavales queriendo ser alumnos tuyos no

Voz 21 11:01 es cierto que cuando voy en el en el por el cole dice cuando vas a vivir a mi clase cuando va a entrar en mi clase y no vas a hacer más para ganarme clases o cuando falta algún compañero y voy yo a sustituirle cuando abro la puerta empieza la ahí también

Voz 0313 11:18 sus Ruiz es profesor de Primaria en el colegio San Sebastián de Albaida del Aljarafe

Voz 21 11:21 el el Sevilla pero vagos desde cuándo el uso yo creo que te que con siete años me quedé alucinado meter hay asombrada hoy a partir de ahí recuerdo que cada vez que no reunió a mojar Familia siempre iba con una llamada no no preguntando a con lo cual saben hacerlo con el carta salvo la carta explicármelo era era divertido de Las Moreras para mal

Voz 0313 11:50 temáticas te sirve seguro e si lo sabes hacer bien de lo de sacar monedas una dos tres cuatro cinco de las orejas de los alumnos

Voz 21 11:56 sí sí sí de hecho el el otro día hicimos bueno que era como cómo multiplicar transformando con billetes de cinco

Voz 0771 12:01 algunos según hay quinientos como una multiplica

Voz 21 12:04 donde por cien mil personas son olvidado

Voz 0313 12:06 no no se lo digas a Montoro sobretodo oye tú te sigues formando como mago

Voz 21 12:13 yo sigo informándome porque no creo que alguna una profesión que tienes que estar continuamente

Voz 0313 12:17 ya claro que descubriendo cosas nuevas

Voz 21 12:20 entonces yo tengo una vertiente educativa que investigando cosas a en en la clase y otra apoyo a mí me mi labor pues eso aunque algo los teatros y tal entonces eso siempre estamos formando leyendo cosas nueva yendo a conferencias última formación grande que estuve fue el pasado agosto estuve en Las Vegas allí nos reunimos con con grandes magos aprendimos muchas cosas pero nunca suele estuve con Copperfield te mucha mucha ilusión verle de hecho viajes fui con conmigo Jorge Olalla si el esos son amigos y me lo presentó estuvimos hablando de cosas demasiado espectáculo suyo me encantó emocionó oí la verdad que fue un viaje mágico nunca mejor dicho muy bien

Voz 0313 13:15 yo soy Royce muchísimas gracias a Marte La Ventana hay mucha suerte

Voz 21 13:19 muchas gracias un abrazo para todos un abrazo feliz año un abrazo

Voz 4 13:23 la ropa interior roja no va a evitar que tu coche salga de la carretera beber cava con oro no va a hacer que resista las tres vueltas de campana convierte las doce uvas no te salva si tocas contra un camión en un cambio de rasante

Voz 5 13:35 las tradiciones no salvan vidas las costumbres si si viajas estas navidades acostumbra a planificar descansos llevar el móvil cargado

Voz 6 13:42 para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación no te amargas la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 21 14:43 sí sí

Voz 1 14:44 cuál fuera el Parlament procedía de creación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 25 14:52 la historia se acaba de anotar Chus

Voz 1 14:55 en dos mil diecisiete ha sido un año

Voz 0946 14:59 me pidan

Voz 19 15:21 que ronda de última hora como cada tarde que arrancamos en Andalucía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicita al Gobierno que apruebe el decreto de sequía en esta cuenca debido al bajo nivel de reservas en los embalses apenas un treinta y uno por ciento Además el sistema de regulación general lleva dos meses consecutivos en situación de emergencia a última hora en Aragón

Voz 0809 15:40 el secretario de Estado de Administraciones Territoriales el oscense Bermúdez de Castro ha aumentada aquí en la Cadena Ser que la sociedad catalana este rock rota por culpa del independentismo ya acusa a medios públicos como Cataluña Radio y TV tres además ha dicho que los funcionarios han acatado el ciento cincuenta y cinco

Voz 19 15:57 sólo de ocho a tres que contamos hasta ahora en Asturias malestar entre los hosteleros asturianos por las fiestas de Nochevieja que organizan los ayuntamientos la patronal del sector los acusa de competencia desleal de favorecer macrobotellones que restan clientes a los establecimientos pasamos a Baleares

Voz 1509 16:13 siguiendo el incendio declarado ayer noche en Pollensa que ha quemado setenta hectáreas de Carrizo el fuego avivado por el fuerte viento obligó ayer al desalojo de sesenta viviendas más de veinticinco efectivos y un helicóptero han logrado sofocarlo

Voz 19 16:25 de Baleares a Canarias Coalición Canaria investigase

Voz 1509 16:28 el alcalde de Firgas Manuel Báez suplantó a su hijo en unas oposiciones a funcionario es la única alcaldía que ostentan los nacionalistas en Gran Canaria

Voz 19 16:34 municipio que justo se preparar para la retransmisión televisiva de las campanadas va ese acoge unos días de permiso y alcalde en infusiones declara que espera que no sea cierto

Voz 1509 16:43 Putin ahora en Cantabria pues nueve miembros de una misma familia han tenido que ser trasladados al hospital de Valdecilla afectados por la inhalación de gas por la mala combustión de una caldera entre ellos una joven de catorce años y dos bebés afortunadamente secuestran ya fuera de peligro Castilla La Mancha

Voz 0809 16:58 consternación en Azuqueca de Henares y dolor por la muerte de otra mujer acuchillada presuntamente por su pareja tres días de luto declarados en la localidad de repulsa contundente de todas la sociedad y tres menores que reciben ayuda psicológica tras haber presenciado los hechos ahora conocemos que el hombre que convivía con la víctima fue denunciado por una pareja anterior hace diez años ella no de caro y la de no

Voz 1509 17:15 hacia fue archivada que contamos a esta hora en Castilla y León pues en Castilla y León el AVE Burgos se vuelve a retrasar lo ha dicho hoy él mismo el ministro de Fomento Íñigo de la Serna estaba previsto ya para el verano de dos mil dieciocho como decimos se vuelve a retrasar llueve sobre mojado porque no es el primer retraso la primera vez se comprometió para dos mil dieciséis

Voz 19 17:33 última hora en Cataluña dos mil

Voz 26 17:35 este hecho llegará con un aumento de precios bajo el brazo un encarecimiento que afecta a servicios sensibles como el agua y el transporte público un euro más al mes con respecto al agua o un encarecimiento del dos por ciento de media con respecto al transporte público CEU

Voz 27 17:48 hasta el caos en la frontera de Ceuta con continuos colapsos está afectando a la campaña de Navidad del comercio local en la llegada de turistas marroquíes según denuncia la Confederación de Empresarios

Voz 1509 17:57 a última hora en la Comunitat Valenciana el sector del comercio ratifica esta tarde uno de los acuerdos más difíciles de alcanzar durante este año el de los horarios comerciales que pactó la apertura de treinta y ocho festivos al año en las cinco zonas de gran afluencia turística de Valencia en todas las la de Alicante en Euskadi los menores alaveses empiezan a beber con doce años y medio un año antes que en el resto de España y para los quince ya lo han probado casi nueve de cada diez adolescentes es un estudio de la Diputación que alerta sobre otro dato a uno de cada cinco chicos definición su primer trago su padre o su madre pasamos a Extremadura

Voz 28 18:30 la mañana ha sido hallado el cadáver de un hombre en una de las riberas del río Guadiana a su paso por la ciudad de Mérida el cuerpo sin vida de esta persona cuya identidad y edad aún no se conocen ha sido localizado por un trabajador que realizaba tareas de limpieza según fuentes de la investigación el cadáver presentaba una

Voz 19 18:45 los estado de descomposición a última hora en Galicia baño de récord en dos mil diecisiete han visitado Galicia más turistas que nunca cuatro millones novecientas mil personas ión faltan los datos de diciembre se debe en gran parte al buen comportamiento del turismo internacional te contamos hasta ahora en La Rioja

Voz 29 19:01 la Rioja registró un superávit de treinta y tres millones hasta el mes de octubre por lo que es la comunidad con más déficit del Estado junto a Madrid según fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública y en Madrid

Voz 0867 19:11 pues cincuenta y seis kilos de pólvora mil artificios pirotécnicos dieciséis posiciones de serpentinas en la Puerta del Sol Francino ha comenzado hoy al montaje para la Nochevieja junto a la Real Casa de Correos este año con un espectáculo de fuegos similar al que se produce en Año Nuevo en otras ciudades como Londres París Nueva York osito

Voz 30 19:28 a última hora en Melilla en el transcurso de una consulta médica una paciente ha agredido con un bolso a la facultativa hirviendo la en el pómulo en el ojo tras esta agresión se ha activado el protocolo y el Servicio de Vigilancia del Centro de Salud ha conseguido retener al agresor

Voz 19 19:44 a última hora en Murcia los empresarios de Lorca exigen soluciones para la falta de agua y critican la ausencia de estas por parte de las administraciones crece el desempleo en el campo y muchas empresas agrícolas de la zona se están llevando los cultivos a otras provincias limítrofes erramos en Navarra

Voz 27 19:58 tras la firma del acuerdo sobre el cupo no párroco en el Ministerio de Hacienda la Comunidad foral recuperará

Voz 1509 20:02 doscientos quince millones de euros pagados de más al Estado en los dos últimos

Voz 32 20:18 escenario la de nuestros oyentes si yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle porque qué va ese chico

Voz 20 20:26 gana edito estatal de engañar

Voz 33 20:29 tener oye bien

Voz 34 20:31 hablar por hablar se convierte en obra de teatro desde el once de enero hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid una producción de Cornejo fins inspirada en historias reales de los oyentes del programa de la Cadena SER

Voz 0867 20:51 Arturo Canalda ha sido consecuente con sus palabras a cada uno lo suyo hace apenas un mes el día uno de diciembre en asamblea dijo que se marcharía si le imputaban Easy el juez le llamaba a declarar por el caso Lezo el aquello lo veía poco probable

Voz 35 21:06 yo estoy seguro que no voy a tener que ir a declarar ante el juez porque no ha hecho ninguna ilegalidad siguió en algún momento me llama un juez por un supuesto caso de este tipo porque viraje yo tengo algo que decir evidentemente me iría de la Cámara de Cuentas pero no estoy obligado a hacerlo y usted lo sabe

Voz 0867 21:22 imputado desde ayer Canalda ha presentado esta mañana su renuncia al cargo deja de ser consejero y por tanto deja de ser presidente de este órgano fiscalizador que por cierto se ha resistido a entregar los informes que se solicitan sobre la actividad del Canal Isabel Segura

Voz 1 21:41 Canalda ha registrado a primera hora de la

Voz 0867 21:43 mañana en la Asamblea su renuncia su sustituto será el hasta ahora vicepresidente y se abre un proceso de elección en el que deben llegar a un acuerdo ya veremos si por consenso todas las fuerzas del Parlamento madrileño Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 21:56 las tardes Javier acababa de abrir sus puertas el registro de la Asamblea cuando ha llegado Arturo Canalda ya ha entregado su carta de dimisión como consejero de la Cámara de Cuentas es el primer paso para su cese como presidente de esta entidad este mecanismo de cese dimisión se realiza ante la Asamblea madrileña porque el nombramiento de Canalda el resto de consejeros es potestad del Poder Legislativo regional Canalda señala en su carta de dimisión que siempre ha actuado conforme al ordenamiento jurídico pero ahora opta por marcharse para no

Voz 19 22:24 indicar al órgano de control de los gastos

Voz 0089 22:26 qué males en esa misiva aclara dos cuestiones la primera la Cámara de Cuentas de Madrid depende de la Asamblea como decíamos por lo tanto no se puede aplicar el código ético de los altos cargos del poder Ejecutivo que les lleva a dimitir si son investigados por asuntos de corrupción y la segunda cuestión Canalda no es tampoco militante del Partido Popular por lo que también está fuera del Código Ético de la formación conservadora el vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid Carlos Salgado va a ejercer a partir de ahora las funciones de presidente de este órgano tras la dimisión de Arturo canas

Voz 0867 23:00 gracias Alfonso de momento quién sigue en su cargo aunque podría haber movimientos en las próximas horas porque en Fomento reina el silencio más absoluto es Juan Bravo hombre de las finanzas de Gallardón y actual presidente de Adif en aquella época era además el consejero de Economía del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid de las reacciones el Partido Popular destaca la salida voluntaria de Canalda PSOE y Podemos que han pedido su dimisión ayer añaden que esto es un punto y aparte que bromas

Voz 19 23:26 yo creo que es una decisión que le honra

Voz 36 23:29 el cardenal la como presidente de la Cámara de Cuentas tiene un mandato fija por ley las causas por las cuales puede alguien que un presidente un consejero de la Cámara de Cuentas tenerse que no cumplen ninguno de esos requisitos

Voz 0771 23:40 dos hemos entendido que su situación era insostenible y finalmente supongo que lo ha entendido las y también por esa ha presentado celebramos la dimisión

Voz 37 23:49 John de Arturo Canalda pero creemos que la ciudadanía no suscita sin garantías de que la negras y fuentes no nos vaya a regalar para Reyes más imputaciones y más de acción

Voz 0867 24:01 en ti cuatro Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes unido La ventana cómo está

Voz 0771 24:06 qué tal buenas tardes Javier me dicen que está usted en la Asamblea trabajando si si si todavía tenemos algunas cosillas pendientes estamos aquí ultimando temas para ya dos mil dieciocho habrá alguna luz encendida todavía ahí no alguna algunas ya vigente que me acompaña

Voz 0867 24:20 Nuestro el PP dice que que que lo hace de manera voluntaria pero que no tendría que hacerlo y me refiero a Canalda por eso ellos valoran su buena voluntad de la que haya tenido el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas ustedes lo ven igual

Voz 0771 24:34 bueno es verdad que legalmente no le puedes obligar pero no olvidemos que fue el PP de Cifuentes

Voz 0313 24:40 cuando el partido que le puso al frente

Voz 0771 24:43 para de cuentas con la mayoría absoluta de los diputados del Partido Popular fueron ellos los que le pusieron es verdad que ahora no se podía pedir la dimisión pero él mismo había dicho que lleva dimitir por lo tanto yo lo veo lógico y lo veo que entra dentro de de la normalidad democrática

Voz 21 24:57 con una anormalidad democrática que no existía hace tres años

Voz 0771 25:00 antes de que Ciudadanos entra en las instituciones aquí no dimitía nadie y ahora pues parece que las imputaciones por delitos que tienen que ver con corrupción política implican una dimisión bienvenido sea porque eso es lo que sucede en otros países del norte de Europa y aquí en España estábamos viviendo un éramos una anomalía permanente

Voz 0867 25:17 eh usted cree que Juan Bravo que el actual presidente de Adif debería seguir el mismo camino le queda otra salida recordemos que es cargo público es verdad que este no es un cargo dependiente de la Comunidad de Madrid que esto afecta a Fomento y por tanto al Gobierno central pero ustedes sino recuerdo mal tienen suscrito un acuerdo con el Gobierno central en este caso con Mariano Rajoy por el que Mariano Rajoy ha llegado a la presidencia del Gobierno en el que queda bien clarito que imputados no

Voz 0771 25:40 sí eso es formemos un acuerdo investigadas entre entre los cuales hay un punto que dice que cualquier cargo público que está imputado por delitos que tengan que ver con corrección política tiene que dimitir hijo Hombrados un cargo público es el presidente de Adif la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias de España y por lo tanto tiene que dimitir tiene que dimitir fue la mano derecha del señor Gallardón Él fue el consejero de Hacienda en la etapa de Gallardón y bueno pues está imputado por por la operación Lezo y por lo tanto yo entiendo que tiene que dimitir ya insinuó lo hace tiene que ser el Gobierno de España tenía que ser Mariano Rajoy el que exijan su dimisión

Voz 0867 26:14 eh va a salir el voluntariamente ustedes creen que Albert Rivera va a tener que apretar las tuercas

Voz 0771 26:19 pues no lo sé yo espero y deseo bien

Voz 0867 26:21 ahora se

Voz 0771 26:22 sí eso creo que que dimita pues bueno pues por eso porque hay un compromiso encima de la mesa hay un acuerdo firmado con el Partido Popular que también le afecta a él como cargo público nombrado por el Gobierno de España no yo espero no tener que llegar a a esa situación y que él mismo dimita y que si no quiere dimitir pues que sea cesado por el Gobierno de España vamos a ver cómo evolucionarán en las próximas horas si iré a ver si vemos esa dimisión y sobre todo no no es tanto según una exigencia sino yo creo que es una necesidad no una necesidad de regeneración y de ir llegando poco a poco la imagen de la política en España no hay hay que predicar con el ejemplo y si somos exigentes con imputados tienen que ser computados de todos los partidos al final la política recupere esa imagen que ha ido perdiendo en los últimos años

Voz 0867 27:06 decía el portavoz del PSOE hoy desde Galicia José Manuel Franco que queda todavía mucho por ver no sé si este tono enigmático encierra algo que sabe que intuye au simplemente está jugando a fútbol no sé si usted intuye que que bueno que que va a ocurrir algo que estas fichas no van a ser las últimas en tropezar con el caso Lezo

Voz 0771 27:25 pues seguramente y yo creo que la justicia al final nos da la razón a los que creíamos que en el Canalis de segunda pues lo único transparente al agua los que sabíamos que había mucha de corrupción vinculada al canal de esa segunda mientras que otros defendían la gestión del canal a capa y espada escúchanos y fuentes defender la gestión del canal yo he visto como los diputados del Partido Popular se partían las manos aplaudiendo la gestión del canal segunda decían que la comisión de investigación circo que no había nada que esclarecer a esa comisión de investigación y ahí están los datos están las evidencias en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid se ha traído Arturo Canalda se atrevió a Gallardón y quince días después de que venga a comparecer Gallardón toda su cúpula del Canal Isabel II está imputada yo creo que es un ejemplo más de la utilidad de la comisión de investigación y te pongo un ejemplo Javier e Ignacio González vino a comparecer en la comisión de investigación ya al mes y medio presentó su dimisión como secretario general Esperanza Aguirre a las cuarenta y ocho horas de comparecer en la comisión de investigación dimitió como presidenta del PP es decir creo que la investigación está siendo muy útil para colaborar con la justicia sin hacer juicios pero sí exigimos responsabilidades políticas y pidiendo explicaciones a personas con Arturo Canalda como Juan Bravo comunidad González que han estado vinculadas de forma directa con él presuntas tramas de corrupción política en este caso a través del Canal Isabel

Voz 0827 28:44 Manuel afecta directamente pero la lista

Voz 0867 28:46 dados hay un asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid un asesor que no es elegido por ciudadanos sino por el propio Ayuntamiento su nombre se Juan María Del Álamo esta mañana le hemos preguntado a la portavoz municipal a Begoña Villacís Si todavía no sabía que iban a hacer yo no sé si le consta si el grupo municipal ha decidido ya que van a hacer con este asesor insisto ajeno al partido pero que trabaja en el grupo

Voz 0771 29:06 sí yo hasta hasta donde sé sé que es un funcionario del Ayuntamiento de Madrid que ha ido así asignado digamos agrupó municipal de Ciudadanos va en función de los resultados electorales pues el Ayuntamiento asigna un número de funcionarios a cada grupo municipal en este caso este señor estaba asignado al grupo municipal de Ciudadanos no no sé qué decisión van a tomar el sinceramente pero no es un cargo público de Ciudadanos es personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid tendrá que ser en todo caso pues tuvo municipal el que decida qué decisión tomar si es que tienen que tomar alguna decisión que la verdad es que conozco

Voz 0867 29:37 en a Ignacio Aguado ya que le tengo aquí lo que ha ocurrido en Cataluña conciudadanos es extrapolable podría ocurrir en la Comunidad de Madrid el efecto Arrimadas les va a llegar a ustedes a dos mil diecinueve o esto es estirar demasiado el chicle o sencillamente las situaciones no son comparables

Voz 0771 29:53 bueno yo creo yo creo que que yo creo que sí que a final de lo que hemos visto en Cataluña es el preludio de lo que puede pasar en otras comunidades autónomas nos hemos sido capaces a Nadal nacionalismo en Cataluña de poner encima de la mesa un proyecto distinto a lo que ha existido en Cataluña los últimos años por qué no vamos a poder ganar en otras comunidades autónomas como Madrid porque no podemos poner punto y final a bipartidismo también en la Comunidad de Madrid porque no podemos inaugurar una etapa nueva en la Comunidad de Madrid donde haya un gobierno limpio distinto lo haga mejor que los que están yo soy un convencido de que eso es posible ya lo que tenemos que hacer es humildemente

Voz 21 30:28 vencer a la mayoría de los madrileños de que es posible porque

Voz 0771 30:30 pero diciendo al Partido Popular hay que trabajar con humildad pero con constancia para que en dos mil milicianos que tengamos un Gobierno naranja

Voz 0867 30:37 bueno pues Ignacio Aguado que le agradezco que haya estado con nosotros desde la Asamblea de Madrid feliz entrada y salida del año salido entrenado o como se diga Nos vemos en dos mil dieciocho los debates de los martes aquí en La Ventana de Madrid un saludo fuerte

Voz 21 30:49 igualmente un placer gracias la animal matriz

Voz 0867 30:57 robo en la sede de M a casa ayer conocíamos Se el robo en la sede central de de esta compañía robo en Navidad de la empresa que recordemos había dirigido precisamente el hermano de Ignacio González y robot que que no parece nada casual teniendo en cuenta los personajes que rodean a este caso que investiga la Justicia ir sobre todo por lo que se llevaron de la oficina ordenadores con distinta documentación Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 31:20 buenas tardes lo que se han llevado los ladrones son ordenadores enteros en los que se guardaban según la investigación documentación importante para la causa que lleva la Audiencia Nacional con Fiscalía Anticorrupción Icon la guardia civil con la UCO es decir la policía cree que la finalidad del robo era eliminar pruebas de sus pleitos datos de la investigación que la Audiencia Nacional tiene abierta contra la empresa pública Mercasa por diferentes irregularidades cometidas en sus contratos y en sus operaciones en el extranjero donde operaba el Consorcio yo como por ejemplo en Angola o en República Dominicana y con los que se llevaban comisiones ha habido más robos en casa gracias a los pinchazos autorizados judicialmente Se destruyeron documentos de la ex secretaria general María Jesús Prieto también abogada del Estado que ya no está la empresa y que es una de las personas investigadas por el juez hasta la fecha hay más de una docena de imputados en este caso al que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bautizó como operación Trajano cuatro de ellos siguen trabajando en la empresa actualmente

Voz 0867 32:15 gracias Ana son las siete de la tarde y treinta y dos minutos

Voz 0867 34:24 vamos a repasar ya el resto de noticia hace el día Madrid mañana se reúne isla con representantes del Ivima la mujer que recordemos tuvo que abandonar su casa en Alcorcón la casa que había ocupado con sus tres hijos tras un incendio se quedó literalmente la calle hace un mes y ha estado viviendo durante estas últimas semanas con la ayuda primero de Cruz Roja y después del ayuntamiento de la localidad que hasta el día de Navidad estaba abonando esa residencia día veinticinco dejaron de pagar la chica tiene un problema porque no se puede pagar un alquiler el Ayuntamiento de Alcorcón ha rechazado hoy en pleno abordar este asunto ella ha estado con nosotros en antena de las

Voz 42 34:58 hay que hace un mes ha ido la tele vendiéndola mejor vamos para toda España de que si la isla tiene un sitio donde quedarse que el Ayuntamiento le garantiza pero cuando se apagan las cámaras y la se queda en el olvido IGAE Leila a Dios en plena Nochebuena me iban a dejar en la calle

Voz 0867 35:16 veremos cómo se resuelve este asunto en Alcalá de Henares tres adultos hermanos han resultado intoxicados esta madrugada por una mala combustión de una caldera de gas butano en su casa SER Henares Jorge

Voz 29 35:26 el suceso tenía lugar a las cuatro y veinte de la

Voz 43 35:28 pasada madrugada como dices tres hermanos sufrieran una intoxicación por la mala combustión de una caldera de gas butano el Summa atendió a estos vecinos de Alcalá de Henares en la propia vivienda en la calle Rossi Medrano uno de ellos de cincuenta y seis años presentaba bajo nivel de consciencia y era trasladado junto a otro de sus hermanos de XXXVIII años al Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad complutense el tercero en cambio

Voz 44 35:48 ingresaba en el hospital de Torrejón de Ardoz tras ser atendidos con oxígeno por los sanitarios todos se recuperan ya de manera satisfactoria los bomberos de la Comunidad de Madrid comprobaban más tarde que la caldera estaba mal ventilada Lulu de Beatriz en Madrid

Voz 0867 36:03 como toda esta semana estamos recordando aquí La Ventana de Madrid en las noticias que han sido portada de nuestros informativos durante estos últimos doce meses hoy el conflicto que aún no han tenido hasta hace tan sólo unos días Ayuntamiento de Madrid Ministerio de Hacienda por el techo de gasto y con un plan económico financiero que finalmente sacó adelante Manuela Carmena pero que le costó el puesto al concejal Carlos Sánchez Mato Felipe VI

Voz 0622 36:25 cuando hace un año Carmena salió del despacho de Montoro nada hacía presagiar la impresionante tormenta que se estaba incubando una perturbación con fuerte aparato eléctrico que acabaría por estallar trece meses después el dieciocho de diciembre Carmena se quitaba de enmedio al incómodo concejal de Hacienda y conseguía aprobar el polémico plan de ajustes impuesto por Montoro el mismo que Sánchez Mato se negó a defender

Voz 0827 36:56 yo no preveía que a lo largo del fin de semana

Voz 1410 36:59 el tomará la decisión de no apoyarlo no ante esa situación pues lógicamente no puede tener un delegado de Hacienda que que no apoye el propio su propio presupuesto no puesto que vamos su propio plan que él mismo había presentado por ese motivo pues posee cesaba Carlos

Voz 1 37:16 Live

Voz 0622 37:18 ni Sánchez Mato ni tampoco Carmena habían conseguido retorcer el brazo del más inflexible

Voz 34 37:24 ministros fueran tan amables de explicar los responsable de madre porque ellos son distintos especiales pues no entraríamos nuevo madrileños sino todo ciudadano de de España

Voz 0622 37:39 finalmente Carmena tomó el control Se puso a los mandos y a regañadientes comenzó a cumplir con Montoro Sánchez Mato nunca se ha resignado a ser un convidado de piedra lo que se ha producido a su chantaje pues no pues legítimamente una parte del grupo considera que hay que ceder al chantaje y otra parte de grupos que no es el momento ahora de reconstruir los puentes y empezar a

Voz 29 38:01 pararnos daños tarea no le faltará

Voz 19 38:04 Carmena

Voz 0867 38:07 mañana último capítulo de este repaso del año que tienen integro en nuestra web

Voz 0827 38:11 en Radio Madrid punto Es mañana recordaremos por cierto

Voz 0867 38:13 con la detención de Ignacio González y la caída de Esperanza Aguirre una cosa más esta mañana se ha presentado en el Palacio de Cibeles una de las exposiciones del año que viene Madrid mil novecientos treinta y seis no pasarán para verla tendremos que esperar todavía un poquito pero será homenaje a Madrid como capital de la resistencia durante la Guerra Civil Natalio cero

Voz 0812 38:33 en noviembre del XXXVI los madrileños lucharon durante dieciséis días contra las tropas sublevado general Franco en Lecco se conoce como la defensa de Madrid y que supuso la primera gran victoria contra el fascismo el lema de la resistencia da nombre a esta exposición Mauricio Valiente director de la Oficina de derechos humanos sin memoria

Voz 45 38:50 estarán es una seña de identidad de de Madrid

Voz 0827 38:54 una seña de identidad universo

Voz 45 38:56 tal los valores democráticos de resistencia frente la injusticia

Voz 0812 39:01 la muestra está estructurado en torno a dieciséis conceptos uno por cada día de batalla Tania Aguayo y Gonzalo Verger son comisarios de la muestra

Voz 46 39:09 antes son las personas las el diríamos la ciudadanía anónima estamos hablando de una exposición emotiva exposición muy visual que es intuitiva usamos muchísima de imagen biográfica e aportamos material inédito y algunas piezas originales

Voz 0812 39:22 la exposición forma parte de la política pública memòria impulsada por el Ayuntamiento

Voz 41 39:27 tres Alpes ser Sambeat

Voz 49 41:20 cinco deporte Gallego buenas tardes hola baloncesto no baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música vamos con las noticias de en el Open de tenis buena jornada era viento del Sevilla el libro ya ha vuelto a parar el Laren de Fernando esta de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Cyril con las mejores opiniones las que deja

Voz 1 41:43 su o

Voz 48 41:48 gallego contra los escáneres sombra que luego Cases Héctor Pezzella estudiar

Voz 1 41:53 señor Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego en la SER

Voz 9 42:04 la Ventana Carlas

Voz 1 42:17 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:20 la Ventana del resto de programa naturalmente claro que sí aunque estamos viviendo días de fiesta la verdad es que comenzábamos este Día de los Inocentes con la noticia de un nuevo crimen machista

Voz 50 42:30 treinta y siete años cumplió la semana pasada a Arantxa la mujer asesinada esta mañana presuntamente por su pareja Jesús de cuarenta años en su domicilio de la calle San Miguel de Azuqueca de Henares hace apenas diez minutos que he llegado a domicilio la comitiva judicial para proceder al levantamiento de calado

Voz 0827 42:44 a Arantxa ha sido asesinada delante de sus tres hijos su ciudad conmocionada y el alcalde de Azuqueca de Henares expresaba así su frustración

Voz 29 42:52 que hoy hemos fracasado como sociedad porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salir

Voz 9 43:02 la vida de esta mujer la verdad que es el día

Voz 41 43:05 a más triste como alcalde

Voz 0827 43:12 una mujer asesinada tres niños huérfanos a su protección se dedica la Fundación Soledad Cazorla que lleva el nombre de la primera fiscal para la violencia de género Joaquín tragar subido decía en Hoy por hoy que queda mucho por hacer para empezar ponernos de acuerdo en las cifras

Voz 51 43:27 son ya treinta huérfanos este año es una cifra espantosa cifra espantosa también la de las mujeres asesinadas estáis dando oficialmente porque eso es la cifra que da la Delegación del Gobierno cuarenta y nueve pero la Fiscalía creo que habla de cincuenta y cuatro muerta es una cifra insoportable para una sociedad moderna

Voz 0827 43:50 ayer vimos la foto del gran pacto de Estado que aprobará medidas que se desarrollarán en cinco años Joaquín hacía un llamamiento a los grupos políticos para que aceleren medidas contra esta violencia

Voz 51 44:01 sí aquí algún llamamiento a los grupos parlamentarios que aprobaron en mayo el proyecto de ley de pensión plena para los huérfanos de la violencia de género y todavía no ha seguido aprobado en el pleno creo que habría que activar un poquito más y ser más rápido lo mismo que sería bueno aunque ya parece que se va a poner en marcha el pacto contra la violencia de género es algo que urge y que urge mucho

Voz 0827 44:30 pues surge mucho así que esperemos que todo lo que se puede acelerar mucho se acelere hemos tenido noticias de Cataluña a lo largo del día las serias las van a escuchar en Hora Veinticinco las otras las hemos escuchado hoy en el reporte diario El Mundo Today

Voz 19 44:48 el de Cataluña es elegido el mejor referéndum ilegal de autodeterminación de dos mil diecisiete el de Cataluña ha sido el más influyente y el que más ha dado que hablar ha dicho el director de la revista vendo muy legal de autodeterminación que este año ha vivido su mejor momento en la redacción todos lo dieron clarísimo y el ranking no ha sido ninguna sorpresa vamos ahora con algunos titulares breves Albiol deja de hablar catalán que total para qué a Ciutadans y Cataluña no saben cómo explicar a sus electores el gran pacto de derechas que se disponen hace ya

Voz 0827 45:22 recordemos es una noticia de El Mundo Today pero después de lo que hemos visto porque no todo el mundo y todos los medios de comunicación en estas fechas estamos haciendo repaso de los mejores momentos de dos mil dieciocho y el triunfo de este hombre Salvador Sobral en Eurovisión fue uno de ellos después supimos de su enfermedad bueno hoy hemos sabido que ha salido de la UCI después del trasplante sí que otro buen momento todo por la radio los atendido a cientos y alguno lo hemos recordado y así vamos llenando

Voz 47 45:58 minutos momento loco en Bilbao en el mes de mayo con el público con

Voz 0827 46:01 cuando la careta de Brandon lo hace de todo desde luego Yes veintiocho de diciembre quedan tres días para acabar el año así que es tiempo de ir armando buenos propósitos para el año que viene de escribir la carta a los Reyes Magos bueno si usted está en este proceso atento a las twiterías que mostró

Voz 54 46:27 si hoy vamos con una interesantísima evolución de los propósitos de Año Nuevo a cargo de

Voz 55 46:32 sus propósitos de año nuevo dos mil trece bajar cinco kilos dos mil catorce bajar siete kilos dos mil quince bajar diecinueve kilos de dos mil dieciséis bajar trece kilos dos mil diecisiete bajar quince kilos dos mil dieciocho luchar contra los patrones de belleza impuestos por esta sociedad capitalista

Voz 54 46:51 y acabamos las tuberías con este precioso diálogo con los Reyes Magos a cargo de la próstata oro

Voz 55 46:57 incienso y usted que trae mirra por Dios no haber mirado

Voz 0827 47:04 el espíritu Iturriaga que está aún cuando él no está pero bueno no nos fijemos sólo en lo malo si realmente quiere marcarse buenos propósitos para dos mil dieciocho hoy Eugenio de la lámpara propietario de una empresa que se llama desea bien Nos han crecido está

Voz 54 47:19 Mejías por ejemplo Simón del desierto Nos dice

Voz 0827 47:22 mi deseo es ir más al gimnasio

Voz 54 47:24 a qué viene lo podré cumplir lo ha hecho

Voz 20 48:07 hola Oporto ya sabes que el aventurado me gusta hacer muchas cosas diferentes y a ser posible lo más cañero entonces cuál es la carrera más dura del mundo pues es la cara como ella me puso en su sitio no los mil once ciento que volver ahí porque hasta que no acabe no paro

Voz 0827 48:24 Nos ha dicho algo evidente pero que él mismo ha experimentado en sus propias carnes que es que este rally el Dakar es muy difícil

Voz 20 48:31 o es muy difícil muy difícil que tener mucha disciplina técnica hay que saber sobre todo tú muy bien pero cuando llegas a la arena las dunas estás muerto invertimos mucho tiempo ya es mucho pues pater de noche te vas a quedar atrapado en el desierto por la noche vas a quedar hilado fino vaso llegaba campamento vamos al cine