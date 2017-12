La Ventana (29/12/2017 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la sesión constitutiva del nuevo Parlament catalán se celebrará el próximo diecisiete de enero diez días después como máximo se votará la investidura del futuro president según Moncloa ha sido Soraya Sáenz de Santamaría la que ha comunicado este calendario a todos los grupos que componen el nuevo Parlament todos menos la CUP ninguna de las formaciones ha puesto problemas a estas fechas Mariano Rajoy considera absurdo que Carles Puigdemont pretenda tomar posesión del cargo vía telemática

Voz 3 00:37 es absurdo ser eh pretender ser presidente de una Comunidad eh viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero figurines ustedes que yo estuviera ubicado en Lisboa es decir creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido ya no es un problema jurídico ni político es un problema de sentido común

Voz 1667 00:58 hola Carles Puigdemont pronunciará mañana por la tarde su propio balance del año desde Bruselas la Junta de Andalucía lamenta el suicidio de uno de los inmigrantes internados en la futura cárcel de Archidona el delegado del Gobierno regional en Málaga José Luis Ruiz Espejo considera que esta muerte demuestra las condiciones insostenibles del recinto

Voz 4 01:16 que esta situación se ha convertido ya en insostenible y que no es tolerable que este centro penitenciario esté acogiendo recluyó yendo a personas inmigrantes que no han cometido ningún tipo de delito no reúne los requisitos de la característica ni es adecuado para recluir personas inmigrantes

Voz 0887 01:35 las pruebas de diagnóstico de VIH se podrá

Voz 1667 01:37 a comprar en farmacias sin necesidad de prescripción médica la medida aprobada hoy en el Consejo de Ministros busca disminuir el número de personas portadoras del virus sin diagnosticar informa Adela Molina

Voz 0011 01:48 aproximadamente en un par de meses se podrá comprar sin receta en las farmacias el auto test de detección del VIH hasta ahora era necesario acudir al centro de salud al hospital o a ONG's para tener un diagnóstico con el nuevo test será posible hacer la prueba en casa con total intimidad el Gobierno va a permitir además la publicidad de estos productos para que sean conocidos por el público

Voz 0887 02:09 desde EFE sida la Coordinadora Estatal

Voz 1667 02:28 en Valladolid la justicia condenado a algo más de cinco años de prisión a un hombre acusado de mal

Voz 0887 02:34 dotar al hijo de su pareja condena por malos

Voz 1667 02:36 datos continuados durante casi cuatro meses y en Boiro en A Coruña permanece bajo custodia policial el detenido un hombre que es el principal sospechoso por la desaparición de Diana Quer en el verano de dos mil dieciséis este hombre ha intentado agredir sexualmente a otra chica que logró escapar y dar detalles relevantes a los agentes para que éstos hayan procedido ahora a su detención

a la Dirección General de Tráfico ha puesto ya en marcha la segunda fase de la operación especial por las fiestas navideñas

Voz 5 03:14 buenas tardes hay un accidente la A42 hacia Toledo con siete kilómetros de retenciones en las entradas en la A4 con acceso a la M treinta en salidas retenciones en la A tres hacia Rivas en la A4

Voz 0481 03:25 la dirección San Cristóbal en la M40

Voz 5 03:27 entre Coslada Vicálvaro en ambos sentidos y también retenciones en Pinto

Voz 1667 03:31 este próximo año se va a comenzar con el desdoble de la A uno la carretera de Burgos trescientos millones hoy

Voz 0887 03:36 Bertín Fomento en esta variante que debería

Voz 1667 03:39 desatascar una de las vías que peor se pone por la concentración de empresas y oficinas en esa zona de Madrid David Guerrero

Voz 1673 03:45 Fomento ha estudiado ya las XXXI alegaciones de particulares y veinte informes de organismos oficiales que se han presentado en el periodo de información pública del estudio de la variante alternativa a La uno el proyecto Se remite ahora al Ministerio de Medio Ambiente para que formule la necesaria Declaración de Impacto Ambiental la alternativa preseleccionada es la trazada entre la M doce en el eje del aeropuerto hasta conectar con la UE no en el enlace con la organización Club de Campo y el Circuito del Jarama desde ahí hasta el Molar el trazado será coincidente con la actual carretera de Burgos se plantea ampliar en este tramo un tercer carril y la implantación de vías de servicio unidireccional es recordemos que el objetivo es diversificar el tráfico en el acceso a Madrid hoy se registra más de ciento cuarenta mil vehículos de media a la altura de Alcobendas y otros cuarenta mil en El Molar el proyecto cuenta con un presupuesto de doscientos ochenta y ocho coma siete millones de

todos los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan de forma urgente donaciones de los grupos cero positivo hicieron negativo en los próximos dos o tres días donantes del grupo A negativo los ciudadanos que lo deseen pueden donar en los treinta y dos puntos de donación de los hospital

Voz 0887 05:55 buenas tardes bienvenidos a La Ventana me gustaría compartir con ustedes la de momento última paradoja de este año este año tan complicado que estamos a punto de de determinar que parecen contraste muy significativo el discurso sin claramente triunfalista sobre la economía que acaba de hacer el presidente del Gobierno y que la RAE haya elegido como palabra del año apoyo fobia qué significa miedo rechazo o aversión a los pobres de los que mal que le pese a Rajoy y a sus voceros tantos hay en nuestro país concretamente trece millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social casi el veintiocho por ciento de la población no me lo estoy inventando es son datos de un estudio europeo de hecho la filósofa Adela Cortina creadora de este neologismo de fobia ya advirtió hace unos cuantos años que ésta era una tendencia universal y la verdad es que el tiempo ha acabado dándole la razón porque este fenómeno que los pobres generen tanta irritación que puede llegar incluso al odio no deja de ser digo yo una manifestación de la mala conciencia que provoca la desigualdad la desigualdad extrema porque es verdad que los indicadores económicos los grandes los números apuntan hacia arriba si si crece el PIB crecen las exportaciones el turismo crece el empleo pero claro cómo se reparte todo eso pues de manera cada vez más es igual la brechas enorme tantos pobres sinceramente acaban molestando por no hablar del empleo e has tocado tanto lo de la precariedad a la pérdida de derechos la explotación pura y dura el paro juvenil no les daría más la brasa porque todos sabemos exactamente de qué estamos hablando pero si quería compartir al abrir la ventana esta esta paradoja este contraste hace cuarenta años miren triunfaba una serie de televisión llamada hombre rico hombre pobre con y Nolte Peter Strauss los más veteranos tienen que acordarse seguro bueno pues empieza a ser hora de que alguien piense en una secuela pero ambientada directamente en España lo dicho bienvenidos a La Ventana

Voz 7 09:52 más fuego

Voz 0887 10:08 Isaías Lafuente buenas tardes muy buenas estamos abriendo en la última ventana este año hablando de palabras además decir nada es todo un lujo muy bien la última ventana porque como ha pasado el tiempo exacto para ser precisos elegido ahora

Voz 2 10:20 la Fundéu participan tanto ERC como la Academia pero sí que ha sido la Fundéu que cada año elige y además yo creo que está eligiendo con buen tino avión

Voz 0887 10:28 las palabras en este año

Voz 0887 10:53 deseo la verdad las garantías aprobó

Voz 0827 10:55 obvia pues será una de las palabras que incluía lo que pasa es que yo creo que los académicos podían haber trabajado un poquito más no porque ya que tienes apuró fobia podían haber hecho la antónimos a día ya prófugo ya aportó filo apología por ejemplo gente que trabaja que estudia precisamente la pobreza yo creo que podía haber ya creado el Universo de palabras que seguramente la gente y los medios de comunicación empezaremos a manejar a partir de ahora

Voz 0887 11:22 déjame que incorporamos a la conversación a nuestro cafetero de Hoya Matías Vallés adjuntó la dirección del Diario de Mallorca en Radio Mallorca Matías buenas tardes buenas tardes cómo estás amigos qué tal vas

Voz 0481 11:30 esto se acaba por lo menos en la región

Voz 0887 11:33 habla alto uno ha dispuesto a Fito

Voz 0481 11:35 los Fitipaldis diciendo hay días que parece que no se va a pagar el sol bueno el sol se extinguirá en unos millones de años que estos hasta el sol se

Voz 0887 11:43 los cinco mil no ampliara hacía si no nos va a pillar Matías tiene siempre una mirada un poco especial participe no no diré sesgada e pero no así muy muy distinta oblicua de los carriles habituales

Voz 0827 11:55 mirada de Matías todo puede ir a mejor solamente

Voz 0887 11:57 bueno esta mañana cuando hablamos por hoy no era tal como

Voz 0481 12:02 la vuestro si es posible que vaya mejor esta mañana

Voz 0887 12:05 los jamaicanos decía Tengo una duda por qué todos los buenos propósitos que nos hacemos en el comienzo del nuevo año son cosas que nos cuesta ni cosas malas digo pues yo no tengo respuesta Matías no no sé cómo piensas eso sí

Voz 0481 12:17 Lorente es que creo que sería más fácil cumplirlo si fuera sus propios Fukushima las cosas que realmente Nos gustan esto enlaza con una frase muy bueno de Salvador pan Iker un un catalán al que tanto añoramos precisamente en estos tiempos por su por su forma de ser y que decía no intentes ser más

Voz 0887 12:33 bueno yo creo que a veces por intentar sí

Voz 0481 12:35 ser más buenos de lo que somos entramos auténticos desastres no hacer el bien también tiene efectos secundarios es una cosa que no siempre no siempre tenemos en cuenta

Voz 0887 12:43 sabes qué pasa Isaías que Matías quedó impresionada el otro día el martes el día San Esteban San Esteban es festivo en Cataluña lo que en Baleares también iba a pesar de ser festivo estaba absolutamente repletas los gimnasios y Matías se quedó impresionado por qué te impresiona tanto eso Matías

Voz 0481 12:57 pues porque está claro está claro esto forma parte de las tropas

Voz 0887 13:00 es el nuevo año que efectivamente lo sea el concepto es van

Voz 16 16:14 igual es que realiza Perugorría otros países o Antón mentido Ignacio González la propia Esperanza Aguirre el Partido Popular hemos vivido tantos casos

Voz 2 16:23 ya desde que el que pese acusará el golpe duda obra veinticinco

Voz 10 16:28 es con qué pesar no digo pero cuántas rezó en escena

Voz 2 16:32 para mantener viva la desconfianza en estos políticos opinión con Ángels Barceló

Voz 17 16:42 la Ventana

Voz 18 16:45 con Carles Francino

Voz 20 16:51 sí

Voz 0887 17:05 un ratito a La Ventana citaba esa serie de televisión de hace cuarenta años tú te acuerdas Matías hombre rico hombre pobre

Voz 2 17:12 pues eso por supuesto por desgracia no lo que eso supone de das

Voz 0887 17:16 que que Nick Nolte acabó acabado representando en la Ryder qué papel no abandonaron efectivamente de de mendigo practicar pues esto que escuchamos es la banda sonora no sirve para recordar qué aportó fobia que significa miedo rechazo o aversión a los pobres ha sido elegido a palabra del año dos mil diecisiete por la Fundéu el término está construido a partir de de una palabra de origen griego que a poros que significa pobre sin recursos hispanos ocurrido invitar a La Ventana alguien que conoce muy de cerca que trabaja sobre el terreno con esta realidad que tanto nos molesta que algunos irrita hasta el punto de convertirse directamente en odio saludamos a Cristina Hernández responsable de la Fundación Rais Cristina buenas tardes hola cómo estás mientras gracias la buena noticia es que el hecho de que la palabra ya en el diccionario de la RAE Joy tenga a toda esta está está divulgación no sirve para hacer visible el problema lo triste es todo lo otro lo que hay otras efectiva

Voz 21 18:10 veinte nombrar es un ejercicio de poder muy y ese poder es el de visibilizar una realidad terrible insidiosa que sufren las personas sin hogar especialmente que son la máxima expresión de pobreza no que tenemos en nuestras ciudades sirias capaz de después

Voz 0887 18:29 a partir de tu experiencia de fin de los expertos que asesoran que late detrás de alguien que puedas llegar a sentir tanto odio le moleste tanto una persona pobre como para llegar a agredirla eso mala conciencia un espejo que tiene que es eso

Voz 21 18:43 es la intolerancia la fobia para lo lo que no sirve es útil porque no sirve para explicar por ejemplo eh porque rechazamos a las personas refugiadas pero no rechazamos a las personas migrantes que que vienen a ser inversores en nuestro país

Voz 0887 18:57 coloristas o a los turistas o por qué

Voz 21 18:59 eh nos molesta aunaba persona negra que está vendiendo en el rastro pero en cambio no nos molesta o jugador de baloncesto eh podemos decir que especialmente lo que nos molesta en estos casos es la pobreza no lo que hay es la intolerancia a hacia la pobreza no hacia hacia los que no tienen nada

Voz 0887 19:17 pero cuántos hoy con cuando se dispara esto a la los niveles en que estamos oye hace veinte años hace diez años cuando cuando cuando explosionó a esto con con tanta fuerza a Cortina hace hace tiempo ya que los

Voz 21 19:29 sí claro él era eh Adela Cortina ya lo conceptualizar el noventa y cinco eh pero sin duda esto viene eh de mucha tras eh los datos que tenemos jugando nos hemos puesto a investigar porque también esto es eh acuerdo fobia no los pocos estudios y el poco interés que despierta la pobreza y las personas pobres no lo el estudio que hicimos eh hace dos años en el observatorio atento nos dice que el cuarenta y siete por ciento de las personas sin hogar ha sufrido al menos un delito de odio la mayoría eh ha sufrido o más de uno estamos hablando en la mitad de las personas que no tienen hogar que son treinta y un mil personas en en España

Voz 0481 20:07 hay una cosa Cristina que que quería ver respeto a la palabra pero fobia estoy de acuerdo al cincuenta por ciento confunde es decir yo creo que la palabra si llamas fobia a la palabra del año pero aquí hay una cosa que estamos empleando fobia al como odio fobia literalmente es miedo es decir esto es estos delitos que se que se cometen que desde luego son imperdonables injustificable es decir sin sin ninguna base no podía Se fruto más del miedo que lo digo no vemos en el pobre al que nosotros podríamos ser sólo que se se torcieron un poco las circunstancias

Voz 21 20:33 no mira el ejemplo que puesto vale por ejemplo para para el odio pero para que no sirva por ejemplo un ejemplo del miedo es porque no entramos en un cajero a Sardinero cuando hay una persona

Voz 0887 20:45 cosa que nos ha ocurrido a todos yo al menos lo concede

Voz 21 20:47 por qué no lo hacemos efectivamente hay hay miedo miedo a esa persona pobre o porque evitamos la eh pasar eh por los lugares que son dónde están durmiendo personas sin hogar hay miedo a las personas pobres no cuando en realidad tenemos que saber que las personas que están en esa situación están pasando ellos mi miedo porque tiene temen a ser

Voz 0827 21:07 agredidos y rechazamos solamente al otro pobre o también a nuestros pobres quiere decir entre un grupo de amigos el amigo pobre es menos amigo el familiar pobre lo ignoramos más Adela

Voz 21 21:18 libro dice exactamente saldrá que también puede rechazamos hasta el primo que eh que es más pobre en en en en algunos comportamientos no lo que lo que sí que es cierto no es que muchas veces hablamos de de muros de una acción de derecho los humanos lo que está claro es que nuestras ciudades hemos construido muros apoyo focos muy altos que hace que esos componentes fue aprobó hace que hayamos que hay una distancia brutal entre las personas sin hogar nosotros Delia delirante

Voz 0887 21:44 sensación que hoy un componente de mala conciencia hay por la desigualdad

Voz 21 21:47 eh ya hace que no resta ver eso molesta mucho claro molesta hay hay muchas veces además lo que hacemos es para sentirnos mejor culpabilizar a la persona sin hogar si está ahí es porque algo habrá hecho eh utilizamos cuando en realidad a cualquier persona eh podemos llegar a esa situación tan extrema

Voz 0481 22:06 dice hablabas de de los cajeros precisamente en un cajero de Barcelona ocurrió el crimen de odio casi más importante yo diría de Europa exento de de este milenio que es la mendiga que fue a Bekele le prendieron fuego unos jóvenes condenado luego a diecisiete años generó una novela holandesa una película holandesa hoy una película que ahora mismo están carteles daré la cena con Richard Gere

Voz 0887 22:24 es muy deficiente salvo que Boyero dígalo dígalo

Voz 0481 22:27 contrario a lo que te queda es decir es es esto cómo se soluciona por por qué ocurre es decir cómo se llega a este extremo

Voz 21 22:35 bueno primero es es es mejor no usar la palabra mendiga porque de hecho estereotipo a las personas en un hogar y muchas de ellas ni siquiera ejercen la mendicidad y cómo evitar a está a este extremo lo que hay que conseguir es que eh antes decía que el cuarenta y siete por ciento de las personas sin hogar sufrió un delito de odio pues lo que tenemos que hacer es efectivo tan de moda que está hacer efectivo en los derechos constitucionales podemos probar hacer también efectivo el derecho y el número cuarenta y siete que es el derecho a una a una vivienda digna sino yo

Voz 0887 23:06 el perfil de los agresores lo tenéis o menos dibujado

Voz 21 23:10 por eso menos eh en una

Voz 22 23:13 de de quatre es de ocasiones

Voz 21 23:15 el treinta y tres por ciento semanalmente las personas sin hogar identifican a sus agresores como literal chicos jóvenes que están de fiesta

Voz 0827 23:24 que forma parte de la diversión efectivamente de la noche

Voz 21 23:27 zona eh orinan encima una persona sino a asustar la eh amenazarla con que la con qué te voy a violar violarla agredirla sexualmente tocarle el pecho tocarle el culo ya

Voz 0827 23:39 van con la valentía del grupo efectivamente

Voz 21 23:42 Manolo vetó también con la impunidad no de quien ha desprendido a esa persona de cualquier rastro de dignidad que todo ser humano merece

Voz 0887 23:49 estaba pensando cuántos casos de estos deben denunciar cuantos no

Voz 21 23:56 bueno la el los datos del Ministerio de Interior nos dice que que los datos son muy bajos muy ridículos por encima por debajo de veinte pero lo que sí que sabemos es que cuando hemos entrevistado a estas personas les preguntamos qué porque no denuncian la mayoría de las personas nos dicen porque no va a servir de nada no y sobre todo también eh porque tenemos que tener en cuenta que estas personas han sido agredidas por estar en la calle pueden ir a una comisaría pero después de la comisaría tienen que volver al espacio por el cual porque que que por permanecer en él el que han que han sufrido la la agresión no nosotros creemos que la mejor forma de prevenir los delitos de odio es que todo el mundo tenga un hogar no

Voz 0481 24:34 a mí lo que me gusta esto es que es una aplicación correcta una vez del delito de odio que a mi juicio se está empleando muy incorrectamente a mi juicio y el de juristas como Baltasar Garzón contra fuerzas policiales contra religiones de mucho peso que contabas que muy difícil decir que está en una situación de debilidad la persona sin hogar y perdona se llamaba

Voz 0827 24:52 me diga en aplicación de de vocabulario

Voz 0481 24:54 en pretérito pues la persona sin hogar es una persona desvalida y que con con menos capacidad de pronto todo agresión que se contra ya tiene el agravante

Voz 0887 25:03 concurren todas las circunstancias efecto

Voz 21 25:05 exactamente para que exista un delito de odio tiene que haber una persona vulnerable y un factor de desigualdad que en algunos casos no no se produce no

Voz 0827 25:14 sabéis también tenía estudiado el perfil de de El pobre quiero decir cómo se llega ahí porque digamos que algunos a lo mejor eran la pobreza otros tienen un gran fracaso en su vida y no encuentra un camino que seguir

Voz 21 25:28 bueno los itinerarios son son muy distintos no y por ejemplo es es importante saber que el ochenta por ciento de las personas que están sin hogar son hombres y el veinte por ciento son mujeres no los itinerarios para llegar a la a la exclusión social de las mujeres son distintos que eh que que que los hombres y por otro lado eh bueno muchas veces lo que sucede es que concurren tres o cuatro sucesos estresantes y a los que las personas no son capaces de dar respuesta y tampoco su entorno e IS es por ejemplo más o menos eh los perfiles no

Voz 0887 26:03 en en el caso de las mujeres especialmente

Voz 21 26:05 eh tenemos eh muy identificado que todas ellas detrás de sus vidas tienen una experiencia violenta bien sea de familias violento caso de violencia de género en su pareja

Voz 0887 26:16 Cristina Hernández responsable de la Fundación Rais Nos encanta esta conversación porque no nos ilumina una realidad que a veces lo queremos ver te voy a tener que te quedes porque enseguida cambiaremos asunto nuestro siguiente invitado creo que tiene algo en común con tu trabajo

Voz 23 26:31 tenemos

Voz 19 26:32 no

Voz 23 26:32 no los dispositivos

Voz 43 31:26 la Ventana con Carles Francino

Voz 44 31:32 seis tiros

Voz 43 31:42 tengo

Voz 44 31:50 eh

Voz 45 32:00 más

Voz 44 32:04 no

Voz 0887 32:19 son las cuatro y treinta y dos minutos de la tarde las tres C32 en Canarias esta mañana cuando han empezado a salir las primeras informaciones que apuntaban a la detención de un sospechoso del

Voz 0313 32:29 desaparición de Diana Acker miro corriendo a recuperar un artículo en el diario El Mundo el mes de agosto escribió Paco Lobatón donde hablaba de este caso pero no sólo de este caso hacer una reflexión muy interesante muy profunda y muy dolorosa también sobre el significado sobre lo que tiene que vivir el entorno familiar de amigos de gente conocida cuando desaparece alguien al que quieres que no es que muera que no Hesse by hay que puedas despedir sino que no sabes exactamente dónde está y cuando esa circunstancia continúa y continúa mantiene hice sostienen el tiempo eso tiene que ser un drama que no tenemos ni la más remota idea de lo que debe suponer para las personas que que lo sufren como el caso de Diana Acker del que parece hay novedades importantes no es el único hoy lo planteamos como polémica del día

Voz 2 33:15 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 33:21 hoy ha sido detenido uno de los principales sospechosos de la desaparición de Diana que se produjo hace ya dieciséis meses en Galicia su desaparición atrajo el foco mediático muy intenso en las primeras semanas reactivado después en fechas significativas o cada vez que surgía una nueva pista su nombre el de Diana Acker encabeza una lista limitada y engañosa porque fijando no sólo en la irrelevancia informa te iba podríamos pensar que son un puñado de personas las desaparecidas en nuestro país y sin embargo son miles en los últimos seis años según datos del Ministerio del Interior Se registraron en España ciento veinte mil desapariciones de las que permanecen activas casi cuatro mil doscientas denuncias y ahí atento Francino quinientos cuarenta y siete personas de las que nada se sabe desde antes de que comenzara esta década así que son miles de dianas sin embargo los ciudadanos tenemos noticias de la UCO de la UDEF pero desconocemos si existe alguna unidad especializada en estas desapariciones los ciudadanos sabemos que las familias de las víctimas de acciones violentas de atentados reciben atención psicológica para sobrellevar el duelo pero desconocemos si existe y durante cuánto tiempo en el caso del peculiar duelo sin muerto que se produce en una desaparición y nos preguntamos cómo se preguntarán angustiados los familiares de desaparecidos Si la atención mediática activa investigaciones policiales que sin embargo se arregla jugarían en casos menos conocidos son sólo preguntas que lanzamos aquí en mesa con gente muy principal es decir los pregón

Voz 2 34:53 estamos si existen desaparecidos de primera y de segunda

Voz 1678 34:59 Paco Lobatón buenas tardes amigo muy molesta

Voz 0887 35:02 por considerar que existen de primera y de segunda

Voz 1678 35:04 hay muchas familias que lo preside así yo me resisto a hacer ese reconocimiento porque es reconocer una derrota tremenda en la práctica hay un trato desigual eso hay que reconocerlo objetivamente lo hay desde el punto de vista del despliegue que se hace en términos de búsqueda de implica

Voz 0887 35:24 mí de inversión e investigar

Voz 1678 35:26 ahora debatida sobre el terreno cuando hay indicios para buscar también desde el punto de vista de la consideración informativa del tratamiento informativo en los medios hay empiezan a jugar muchos factores a mí mucha gente me pregunta bueno pero que es lo que lo determina son intereses distintos al interés principal que debe prevalecer cuando hay una persona desaparecida que es intentar entre todos encontrarla no es tan sencillo como no colaborar todos para para dar con el paradero para tener una pista para que la investigación pueda progresar

Voz 0887 36:01 Paco preside la Fundación Europea por las personas desaparecidas quién sabe dónde ahí está a punto de regresar como director la Televisión Española a un programa desaparecidos que se va a estrenar la primera quincena de enero seguramente luego lo comentamos lo quería preguntar después de tantos años más de veinte años ya pisando este terreno uno tiene la piel más más más grueso o más finas al revés es eso

Voz 1678 36:22 al final y la verdad también te haces mayor y se ve que eso también influye la fiel se te va haciendo más fina no la tengo más fina dentro de las cosas porque en el trabajo de la Fundación como seguramente le pasa Cristina en la Fundación en la que ya trabaja Fundación Rais estás muy cerca de la realidad de la persona a persona caso a caso familia familia cuando yo hice quién sabe dónde los noventa pues estaba hacer cada semana a semana tenía un gran equipo ahora van luego hablaremos del programa desaparecido cuenta también con un gran equipo en la Fundación sin embargo el trabajo es como digo personalizado muy individualizado de forma que mi teléfono el de los demás compañeros directora de la Fundación por ejemplo eh la responsable de comunicación suena permanentemente tenemos una relación entablada de ida y vuelta de última hora de acabo de saber esto a ver qué pasa

Voz 0887 37:18 Ana Terradillos buenas tardes se tal como ramas actualizar los datos del caso debían Acker la pregunta que está flotando en el ambiente

Voz 0125 37:25 es un no sé cómo plantearla SL es Adela en pillaron desde luego las líneas siguen ahí ciertas pero yo con todos los operativos de la Unidad Central Operativa con los que he podido hablar a lo largo del durante toda esta mañana digamos que están prácticamente convencidos de que el detenido tiene relación en algún punto con la desaparición de Diana Acker sino es en todos los puntos de su a esta persona ya se le tomó declaración al principio de este caso habéis dicho que eran ya dieciséis meses desde la desaparición de esta joven madrileña buenos se le tomó declaración era una persona que estaba siendo investigada nunca llegó a ser imputado en ese término que conocemos previo a lo de investigado pero sí que es cierto que siempre se le ha seguido la pista Ia hora de nos faltan muchas claves y muchas datos que no se irán dando bueno pues esa relación que la UCO ella tiene establecida que de momento todavía no los tenemos pero lo que sí que nos cuentan y lo que es sí que parece que es cierto es que gracias a la denuncia de una persona que y a la que intentan primero raptar después acuchillarla después meter a un vehículo pues gracias a la denuncia de esa persona ya las características que esa persona dado ante la Guardia Civil la Guardia Civil ha hecho bingo ya he dicho esto rasgos físicos son los mismos de esta persona a la que estábamos siguiendo ella es una chavala de Lugo del pueblo de Boiro y tuvo un intento de rapto hace cuatro días inmediatamente acudió a la comisaría a la Comandancia de la Guardia Civil de de esa zona y le enseñaron inmediatamente la foto de esta persona que ya a través de las redes sociales está corriendo y que ya todos ahora mismo visualiza vamos no esto es una persona de treinta y seis años está casado tiene un hijo trabaja de albañil y además de vez en cuando bueno pues se dedica a trabajar con los marisqueros pintando o lo barcos de de de bueno que están ahí en esa zona de tal ha sido detenida también su pareja cual también Nos da mucho que pensar por un delito de encubrimiento

Voz 0887 39:15 el viento por un delito encubriendo parece algo como

Voz 0125 39:18 no como terrible verdad porque una pregunta a los

Voz 0887 39:21 a Paco ya no cuanto será un caso de desaparición por cerrado es decir los meses que llevamos Diana que esto estaba ahí abandonado no en este caso no estaba totalmente abandonado pero hay un protocolo para eso

Voz 1678 39:32 hemos donde personas desaparecida desde el punto de vista judicial

Voz 0887 39:35 al tiempo que determine

Voz 1678 39:38 la actual la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que sólo se dispone de SMS para la investigación dependiendo de del juez de la jueza pues si ve que no hay progresos en las diligencias que representan la por ese cuerpo de seguridad del Estado decide el archivo provisional y sobreseimiento que es lo que pasó en el caso de Diana que ya ha pasado en muchos otros casos pero ojo eso la eso se percibe por parte de los afectados por parte de la familia como un punto y aparte como un cierre como portazo con lo cual es un tema que hay que cambiar si luego tenemos unos toma ahora mismo no hay que cambiarlo en el sentido de que los jueces hacen lo que pueden hacer con la ley que hay

Voz 0887 40:20 es que tiene claro pero hay que cambiarla le

Voz 1678 40:23 que ir a un estatuto de la persona desaparecida que cambia los plazos que cambie los dispositivos es decir los recursos a los que pueda dirigir la investigación el juez la propia fuerza ahí cuerpo de súbita todo esto tiene que ver con lo que apuntabais ahí con alguna pregunta más sobre el tema de las unidades de desaparecido

Voz 0887 40:43 el otro día recordamos el caso de la farmacéutica de Olot que se cumplían años no es fíjate el tiempo que pasó

Voz 0125 40:48 no y sobre todo lo que dice cuando tiene mucha razón ante un periodo tan corto de investigación ahí digamos estás vendido a un policía de Nava a una persona que en un momento dado sigue empeñado en resolver ese caso porque es una de las cosas que más la constan subida pero como te encuentras con otra persona que efectivamente porque no encuentra indicios porque no encuentran nuevos testimonios simplemente no tiene esa tenacidad que no todo el mundo la tiene pues el casos apaga y el caso es Iceta

Voz 0481 41:11 otra cosa previsible

Voz 1678 41:13 caso reciente es el caso de Francisca cadena desaparecida el nueve de mayo de este año en hechos Badajoz así que fue archivado los tres días cómo se puede activar a los tres días Un caso donde una mujer de cincuenta y dos años donde hay toda una población casi al cien por cien la población movilizada alarmada por esta desaparición no

Voz 0827 41:37 el perfil del desaparecido también es difuso y también habría que limitarlo no porque una persona mayor de edad aunque no sea muy humano dar un portazo y decirme algo hoy también tiene derecho a desaparecer es decir en qué momento una desaparición Se considera digamos extraño

Voz 1678 41:54 bueno yo creo que eso está bastante claro en en varios sentidos por supuesto nadie cuestiona que yo conozca eh el derecho a desaparecer es un derecho legítimo pero ojo mucho cuidado al hacer la interpretación diría yo que automática de que una desaparición en principio voluntaria no en principio no es voluntaria si se encuentra en el elemento que demuestre la voluntariedad entonces admitamos lo pero si no no entre tanto el Consejo de Europa es la única definición con la que responder de una forma consistente a tu pregunta Isaías dice que es desaparecida toda aquella persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente o cuyo nuevas residencias e ignora dando lugar a una búsqueda interés de su propia seguridad sobre la base del interés familiar o social

Voz 0887 42:44 porque el derecho desaparecer también existe

Voz 1678 42:47 este es el libre albedrío Ésta ha formulado exactamente como tal porque ya ser aprovechó Se da por hecho aromática esto

Voz 0481 42:56 si no en la reactivación del del caso Diana creer desapareción por lo que sabemos no no voluntaria yo que hay dos aspectos que no creo que nos interpelan como periodistas el primero es que las fotos que estamos viviendo hoy en todos los medios eh vez por supuesto claro sobretodo versiones digitales son fotos a las que cabría exigir de ella un mínimo es sobriedad es decir no creo que son las las fotos que correspondan a una persona desaparecida cuya suerte incluso física Se desconoce si yo creo que ahí se juega un poco con el escándalo con el morbo y aunque ella expuso

Voz 0887 43:21 expusiera a esta imagen de sí misma en un momento determinado

Voz 0481 43:24 con lo cual la estaba publicando eso no no justifica que no se aplicó mínimo código de esto de sobriedad a este caso y otra cosa respecto a sospechoso me echo mucho es el problema que surge al periodista por la escasez de datos no hay por ejemplo una de los datos más frecuentes es que es muy aficionado al running no te dice bueno pero que sea aficionado al running

Voz 1667 43:41 es un es un hecho que complica su situación que le

Voz 0481 43:44 que la empeora y ya en en casos anteriores pasaba con el cazador el cazador encontró no era aficionado a la caza huy pues entonces aumentaba al grado de de suspicacia y una cosa buena pero respetó la prensa que el algo que planteabais que la introducción hoy en Isaías sobre el relajamiento de las investigaciones decía Ana Un policía tenaz Un juez tenaz

Voz 1667 44:02 sí

Voz 0481 44:03 los periódicos en un pero la perdón la prensa los medios los familiares rechazan en principio la intromisión de los medios pero luego el último recurso siempre es ir al periodista para que de alguna forma se reactive la la la investigación

Voz 0125 44:15 lo que pasa es que nosotros no podemos hacer nada allí esto lo hemos hemos hablado verdad yo que ha acudido a algún encuentro con y en fin no me dedico concretamente a estas cosas pero bueno sí que me llamó la atención y por eso creo que que tengo que contarlo precisamente por eso por una dedicarme a ello tú sabes cómo la gente te pedía a casos claros eh yo le dejo

Voz 25 44:34 jo tocadiscos mayor recuerdo perfectamente acudieron viernes llovía hoy estuve dos horas dándole vueltas a excepción

Voz 0125 44:42 gente que se acercaba que te conocía diferentes sitios de donde vive en fin trabajamos si te pedía por favor

Voz 0887 44:48 pusisteis que que que pudiese poner un poquito él

Voz 0125 44:51 Peñón resolver el caso de su hijo de su marido pero claro tú puedes hacerlas

Voz 0887 44:55 bueno comentaba antes a Paco el caso de Cristina Bergua

Voz 0125 44:57 trabajó en Td3 vamos cada x

Voz 0887 45:00 Mestre este venían los padres a Fini emitió un reportaje hablabas con uno con otro pero llega un momento que la impotencia es tal porque es que no puedes aportar nada nuevo no

Voz 1678 45:08 pero las familias quieren decir claro lo piden otra cosa es que luego los medio tenga una actitud digamos proporcionada al al sufrimiento no hay una ley de oro que en la reunión a la que se refiere Ana Terradillos que yo es decir mucho que ella

Voz 0125 45:26 que me invitas te con su experiencia

Voz 1678 45:29 se resume en dos en dos principios la información no debe nunca añadir dolor al dolor de la familia ni debe jamás jamás interferir la investigación con esas dos leyes básicas empezamos ahí en medio

Voz 0827 45:43 hay de todo está la circunstancia individual está el fenómeno es decir una cosa es la atención al caso concreto y otra cosa es la atención al fenómeno sitúa a cualquier español de preguntas cuántos los muertos en la carretera de más o menos mil al año si le preguntas cuántas mujeres son asesinadas al año pues dicen más o menos cincuenta sesenta cuánta gente mataba ETA cada año pues cincuenta sesenta personas Si tu pregunta es cuántos desaparecido en España no se sabe decir hoy hoy leído estos datos idea me han alucinado sinceramente yo soy periodista y estoy trabajando no

Voz 1678 46:14 ellos pero Isaías es es es la tarea que tenemos desde dos mil quince que pusimos en marcha la Fundación yo he visto esa sorpresa en instituciones en personas muy informada muy formada no hemos conseguido que en dos mil diecisiete en este año que ahora termina el Ministerio del Interior por primera vez en la historia aflore datos que era una demanda desde los tiempos Sos que fuera asociación que pusieron sus padres yo otra familias en marcha era una un clamor no hacen falta dato la realidad es que no se cuantifican que no se nombra no existe efectivamente esta es una realidad decía Cristina antes conservadores exactamente igual no yo soy el Dios de la gente

Voz 0887 46:55 de hecho en en España pero lo cierto Paco el el programa que a la semana en televisión cuéntanos por qué vuelve a la tele un programa así

Voz 1678 47:01 porque es una necesidad yo creo clamorosa yo creo que también vuelve porque no hemos dejado de llamar porque seguramente las familias a través de bueno me las asociaciones de nuestra propia fundación han tomado un protagonismo que no tenían en otro tiempo han empezado a hacerse un poco más más visibles ya no sólo se conoce el caso Adriana se conoce el caso de Manuela Cabero en fin ha habido por ejemplo no ha habido esa emergencia yo creo que eso ha tocado la sensibilidad miró mal de los alto responsable de la radio televisión pública yo creo que es una necesidad de clamorosa estoy convencido de que vamos a hacer un programa

Voz 0887 47:41 útil va a ser desaparecidos cómo va a saber cuándo

Voz 1678 47:43 SER resumida en un programa donde los desaparecidos y sus familiares no van a ser un tema recurrente ni de tertulia sino van a ser el sujeto de una implicación activa el del propio programa que va a salir para intentar ayudar para intentar encontrar nuevas vías no en en cada uno de los casos pero sobre todo de apelación la participación de la gente que fue la clave en los años noventa si debe ser ahora es decir con las redes sociales claro eso ahora ya lo había cambiado mucho que pronto les a

Voz 0481 48:19 a Paco Lobatón hoy nos sentimos todos totalmente controlados el desaparecido está controlado y el que le hace desaparecer si es el caso también está controlado esto parece que ha sido decisivo además en el caso Diana decir

Voz 0887 48:29 puede una persona hoy desaparecer completamente

Voz 0481 48:32 saber que nunca será localizada

Voz 1678 48:34 porque sí porque realmente hay personas de las que no tienen ningún rastro

Voz 0887 48:39 haberlas haylas haberlas haylas

Voz 1678 48:41 yo aprovecho para decir algo que creo que es importante que tiene que ver con el derecho a desaparecer que sea invocado antes en el programa vamos a tener una lista reservada se va a llamar así lista R para que cualquier persona que por el motivo que sea quiere ejercer su

Voz 0827 48:57 hombre albedrío y evitar una búsqueda lo puede hacerse oye por unir vuestras dos acciones Si tuviéramos controlados a todos los sin techo aparecerían muchos desaparecidos

Voz 0887 49:09 bueno no en muchas otras series no lo sabemos

Voz 21 49:12 pues porque las personas sin hogar roto los lazos

Voz 0887 49:14 con con sus familias entonces sí que es cierto que tenemos una colaboración con la Fundación

Voz 21 49:20 eh que dirige Paco para que en aquellos casos en los que las personas e en Jamil estén buscando a personas que pueden que estén sin hogar y que quieren ser en contra dadas ahí esté nosotros defendemos mucho el el derecho a desaparecer Ruano quienes encontrados y luego también se da el caso contrario de personas por ejemplo que al final de de sus vidas a personas sin hogar y al final de sus vidas quieren restablecer esos lazos familiares pues en ese caso también eh Paco nos ayuda en contra a esas familias agencia de búsqueda

Voz 1678 49:52 tú fue la del Movimiento Internacional de Cruz Roja con Cruz Roja nació la primera agencia de búsqueda Illa alegre yo descubrí en una visita a la sede ya en Ginebra la ley de Dior es que cuando una persona buscada es encontradas en la pregunta de si a usted de ser encontrada acepta ser localizada y ella tiene la última

Voz 0887 50:13 una pregunta sólo por cerrar muy breve por cerrar el tema de de de Acker eh es que no se coger Zerolo a ver porcentajes por precedentes y tal y esta chica puesta arriba o los investigadores en algún momento conservan una ínfima posibilidad de que yo que sé que estuviera secuestrada como ha ocurrido en otros casos de gente chicas que han estado cautivas un montón de tiempo eh

Voz 0125 50:37 no lo sé eso nunca se pierde yo creo no la la posibilidad de que de esa persona este vida nunca se pierde empezando por la esperanza que tienen los propios padres y que han demostrado varias ocasiones sobre todo la madre de la desaparecida no pero no cuentan los investigadores desde el momento que una persona lleva tanto tiempo desaparecida pues siempre barajan la premisa estoy hablando de forma

Voz 0887 50:54 la verdad de que esta persona

Voz 1678 50:56 pues está muerta pero si hay una ecuación emocional que yo he aprendido de la familia que se resume en que mientras no hay evidencia constatación de muerte hay esperanza de vida efectivamente

Voz 0125 51:08 arte solamente un dato más esta persona detenida tenía antecedentes por delitos de droga sobre todo por delitos de agresión sexual en concreto dos agresiones sexuales

Voz 0887 51:16 oye fueran sabiendo más cosas porque se había sumado

Voz 0827 51:19 es decir si fue interrogado un momento determinado