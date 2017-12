La Ventana (29/12/2017 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 Karim S

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias la oposición señala al ministro Juan Ignacio Zoido tras el suicidio de uno de los inmigrantes internos en la futura cárcel de Archidona el PSOE reclama la comparecencia en el Congreso del responsable de Interior Unidos Podemos ha registrado una propuesta en la que se pide su reprobación en ambos casos consideran que el suicidio evidencia las condiciones las malas condiciones en las que se encuentran estos inmigrantes Málaga Esperanza Codina

Voz 4 00:33 los socialistas creen que la muerte un inmigrante en esta cárcel sin estrenar es la gota que colma el vaso ante la típica situación de acondicionar un centro penitenciario como improvisado CIE en la Red Española de inmigración de Ayuda al Refugiado ha pedido directamente la dimisión de Zoido desde la Junta de Andalucía el delegado en Málaga José Luis Ruiz Espejo dice que la situación es insostenible

Voz 5 00:53 no es tolerable que este centro penitenciario esté acogiendo reclutando a personas inmigrantes que no han cometido ningún tipo de delito Ike e una cárcel de este tipo se ha demostrado con este fallecimiento que todo apunta que puede ser un suicidio que no reúnen los requisitos de la característica ni es adecuado

Voz 4 01:13 el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado esta mañana a primera hora en su celda

Voz 1667 01:17 el último viernes del año los partidos hacen balance de dos mil diecisiete el PSOE habla de fracaso del Gobierno en la política territorial y social pero descartan reclamar un adelanto de las elecciones generales su secretario de Organización José Luis Ábalos también ha marcado distancias con Podemos a quienes los socialistas llegaron a definir como socios preferentes

Voz 6 01:34 pues es que no tenemos ninguna sociedad esto intentando repasara su interés tenemos alguna no además hemos tener algún problema lo bien cierto es que vamos a estoy algún problema porque en Barcelona los expulsaron del gobierno municipal

Voz 1667 01:48 pero a bajar el número de abortos practicados en España así lo indican los últimos datos oficiales son de dos mil dieciséis confirman el descenso de interrupciones del embarazo por quinto año consecutivo soñaba

Voz 1913 01:58 Toros un ligero descenso fueron en total noventa y tres mil ciento XXXI un uno coma doce por ciento menos que en dos mil quince son datos que facilita el Ministerio de Sanidad

Voz 1315 02:07 los expertos esta tendencia a la baja en el número de interrumpir

Voz 1913 02:09 tienes voluntarias del embarazo se relacionan directamente con la aprobación de la nueva ley en dos mil diez y con la posibilidad de tener acceso a la píldora del día después sin necesidad de receta médica la mayoría de las interrupciones del embarazo se realizaron a petición de

Voz 0827 02:23 la mujer en centros privados así

Voz 1667 02:25 prior ya son diez las personas muertas en el ataque armado contra una iglesia al suroeste de El Cairo un atentado registrado esta mañana deportes José Palacio

Voz 7 02:35 Ares que ha dirigido esta mañana el entrenamiento el Sevilla a la espera de que el nuevo entrenador Vincenzo Montella resuelva los flecos de su rescisión con el Milán está previsto que Montelfo llegue esta tarde a Sevilla es sea presentado mañana por la mañana ya dirige los entrenamientos para medirse el seis de enero ante el Betis en el Betis noticia Joaquín que ha renovado ya ha hecho oficial su renovación hasta dos mil veinte con el conjunto bético

Voz 0827 02:53 con cinco y tres minutos cuatro y tres en Canal

Voz 1667 02:55 las el exceso materia ley insuficiente asi considera el sector del taxi madrileño el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno para luchar contra la especulación de las licencias VTC de los vehículos de transporte con conductor te plataformas como caddie Fay Over Alfonso

Voz 8 03:12 pero el Ejecutivo de Rajoy señala que esta nueva regulación del sector de los vehículos de transporte con conductor asegura una convivencia ordenada con

Voz 0089 03:19 el sector del taxi principalmente porque impide las prácticas especulativas es decir solicitar licencias VTC con el único objetivo de revenderlas y lucrarse sin embargo desde el sector del taxi la situación se ve en dirección opuesta Julio Sanz máximo responsable de la Federación Profesional del Taxi

Voz 9 03:37 me parece que no va a cumplir esas expectativas de controlar esa especulación va a legalizar en este caso algo que nosotros entendemos que de ser intransferible porque ha sido contemplar las normas y ahora se da un plazo de dos años para tenerlas guardadas y luego sacarlas comerciar de forma impune que cuesta treinta y seis euros

Voz 0089 03:57 se crea también un registro único estatal de vehículos de transporte con conductor

Voz 1667 04:02 el Tribunal Supremo ha multado con cien mil euros a un vecino de El Escorial que pese a no tener licencia tal un árbol que había crecido en una parcela de su propiedad Raquel Fernández

Voz 10 04:12 cien mil euros tendrá que pagar un vecino de El Escorial

Voz 1315 04:14 el Ayuntamiento por haber talado sin licencia un fresno que había en una parcela de su propiedad así se desprende de la decisión del Tribunal Supremo que ha rechazado revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se condenaba a este hombre por haber cortado el árbol en dos mil diez pese a que según él estaba seco los hechos se remontan a dos mil diez cuando la Policía Local acudió a comprobar las obras de su vivienda se percataron de que se había cortado el árbol levantaron acta la junta de gobierno local le impuso una sanción muy grave prevista en la Ley de arbolado de la Comunidad de Madrid

a esta hora los termómetros marcan dieciséis grados en la Gran Vía madrileña

Voz 10 09:50 son las cinco y las cuatro y diez en Canarias lo prometido es deuda hoy tenemos en La Ventana la última unidad de vigilancia lingüística de dos mil diecisiete

Voz 11 10:04 eh que usted hablaba muy mal

Voz 25 10:10 digo sin ganar el equipo Mahdi amarillo que suma cuatro de veinticuatro se queda en la oposición décimo catorce X catorce con catorce puntos

Voz 3 10:19 estoy esperando la sesión golfa porque quería haber ido ayer a ver la película pero no pude por motivos laborales de trabajo por motivos laborales de trabajo son nuevas

Voz 26 10:28 de TPG asturiana hembra y el más caro y el lema

Voz 3 10:32 con Caneda Excel de marcar que Marc Márquez marcas Pelle el más caro es el beluga el IBEX35 cierra en los diez mil doscientos treinta y cuatro puntos por valores hace Norwich hace seis la que más sube algo más de un uno coma siete por ciento sí somos treinta y madre mía me acabas de confirmar pero no me cabía ningún tipo de Lanza pero no me cabía ningún tipo de Lanza podemos cometer errores iban los horror

Voz 27 10:56 rápido hay que emitir esta cinta

Voz 3 10:58 esta esta calabozo

Voz 27 11:00 esto sin más dilatación y hasta ahora son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 3 11:04 con esta nazi de UBS unidad de vigilancia

Voz 10 11:13 miramos dos mil diecisiete con uniforme número quinientos veintinueve veintinueve de diciembre podríamos decir te vamos acabando dos mil diecisiete imagino

Voz 0827 11:22 a estas horas pues millones de personas a punto de coger el coche el tren para ir a cenar con sus familiares con sus amigos para celebrar la Nochevieja esperemos que tengan una operación salida tan plácida como fue la de agosto

Voz 28 11:35 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias empezamos acercándonos a la Dirección General de Tráfico porque ya está en marcha la segunda fase de la operación salida en la que se prevén unos ocho coma tres desplazamientos en la que se prevén unos ocho coma tres desplazamientos tres de la autovía otras muy poco

Voz 0827 11:50 tráfico esperemos que la cosa sea más o menos así bueno un año en el que han vuelto a sonar nos los oídos muchos compañeros de diversos espacios Nos han derivado sus dudas a esta unidad de vigilancia bueno aunque es verdad que no todos quieren y ayuda

Voz 10 12:04 en primer lugar trabajo para el gran Isaías esto es un no parar

Voz 0827 12:09 hoy es el día en el que los guardianes de la moral

Voz 13 12:11 van a morir en el que DC

Voz 0827 12:15 negra lo Isaías pero yo creo que esa palabra existe

Voz 10 12:17 diga Isaías m paseo con con Isaías Lafuente por Latina lo ves al pobre revolviendo es en sus propias Isaías pero si no le preocupa ahí es nada como siempre está escuchando esperáramos

Voz 29 12:31 seis La sal de la tierra no sé si eso es bueno bueno te lo pregunta Isaías Lafuente para asegurar nada nada nada nada nada bueno necesita mi fuente

Voz 10 12:42 la gente se entere bueno aunque lo disimulen no puede dividirse

Voz 3 12:49 no

Voz 0827 12:52 hay acabamos un año cargado de acontecimientos en todos los campos en el literario por ejemplo Fernando Aramburu ha saboreado un éxito sin precedentes con su gran novela Patricia

Voz 10 13:03 cuál crees que ha sido el más vendido tres ese laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón Patricia Patricia de eso

Voz 3 13:10 Fernando Aramburu patrias una copla patria de Fernando Araújo a preguntas dicho Patricia claro que sí

Voz 0827 13:20 dicho esto como acaba de decir también que vivió el Día Mundial del Orgullo con nuevas formas de identidad sexual que no conocíamos hasta ahora como los etéreos

Voz 30 13:31 qué tal buenas tardes éxito rotundo el día grande del World Pride Madrid más de un millón de personas abarrotaron las calles de la capital gays lesbianas Francis

Voz 3 13:41 cuál es el mérito

Voz 10 13:45 las nuevas formas para el día D

Voz 0827 13:47 el orgullo fuga en el fútbol si fugaces desde luego se ha anunciado que el próximo año se va a poner en marcha el bar con v aunque tal y como lo contamos quizás sea el convenio por lo del ojo de alcohol

Voz 10 13:59 conocido Valverde

Voz 0827 14:00 el novio el gol y ha vuelto a pedir la implantación del bar del ojo de alcohol del ojo de halcón en el terreno internacional las bravuconadas de Tram ir las del líder norcoreano a Kim Jong un que ha exhibido su poderío militar lanzando misiles potentísimo escogen dado veintidós veces la vuelta al mundo la televisión estatal del régimen

Voz 31 14:22 hablaba así de un nuevo modelo de difícil intercontinental que voló más de novecientos mil kilometros que voló más de novecientos mil kilos

Voz 0827 14:32 novecientos mil kilos intercontinental no calendario Dario casi casi estamos que lo tiramos Francino también en la lotería que este año dio un premio no extraordinario sino súper extraordinario al menos tal y como lo contamos en la SER

Voz 32 14:44 el sorteo sigue adelante estábamos aquí Vadillo echando cuentas del dinero que ha repartido esta administración de Catral cuya dueña estaba tan nerviosa horas hablando contigo es que se ha vendido todo ha vendido cincuenta y cinco series a quinientos mil euros por serie vendida

Voz 0827 14:59 te mil euros nos pasa mucha gente eso es lo que repartirá la lotería

Voz 10 15:05 la próxima década nos ha tocado nada también ha sacado ni un duro en la SER

Voz 0827 15:10 a la tocarlo integro lo jugará el niño ya te contaré bueno y como no ha sido el año de Cataluña

Voz 33 15:18 tal

Voz 0827 15:19 hemos vivido meses de incertidumbre idea zozobra que además ha ido engordando con el tiempo tanto tanto que se ha convertido en zozobra entiendo la preocupación de mucha gente

Voz 34 15:30 ante lo que está ocurriendo entiendo su incertidumbre hizo Fabra hizo Fabra

Voz 0827 15:38 pero aquí yo creo que debería reconocer a la Fundéu y debería entrar en el diccionario y en el centro de la Fofó obra pulmón a quiénes unos San subida a los altares

Voz 35 15:47 me han llamado de todo desde Puigdemont pese a que hubo un desembarco por ejemplo de la vieja guardia del PSOE no algo coincidieron fue entender la mano a Puigdemont apunte Montes

Voz 0827 15:56 el tema Un yo pude Lledó y ahora mismo hay una lucha entre dos hombres con más al te puede ser cuya como Cullen

Voz 34 16:03 no podemos la que lo lo parezca crucemos muy Yeda

Voz 0827 16:07 y todo esto sin haber huido eh pero no solamente hemos sido los periodistas sus rivales políticos también le han dado al expresident huido ir Rafael Hernando siempre entra con alfombra roja en esta unidad al quieres decir que era más que patético tuvo una intervención un poquitito patética

Voz 36 16:23 señor Puigdemont y el antiguo Gobierno de la Generalitat están haciendo y siguen haciendo el ridículo sus movimientos ya no sólo resultan fruto de una ópera bufa sino que resultan absolutamente patético patético

Voz 0827 16:40 el plus cuán patéticos podía haber dicho bueno es verdad que y patético tiempo lógicamente es el que pasea y hasta Bruselas se dio un buen paseo pero no creemos no fuera esa la intención de Rafael Hernando bueno el de Puigdemont o Puigdemont no ha sido los únicos cambios de nombre al jefe de los Mossos también le llamamos de otra manera

Voz 37 16:57 hace dos día la fiscalía catalán ordenó directamente al mayor de los

Voz 10 17:01 los d'Esquadra Josep Lluís trasero Trapero

Voz 0827 17:07 mediado en que la diu era una especie de anticonceptivo

Voz 38 17:11 los GAL sucedió eso contigo

Voz 2 17:13 el Concilio o ofrece

Voz 38 17:16 Antonio misión

Voz 0827 17:18 esto cincuenta y cinco new new quién y Duyos la viuda

Voz 3 17:22 ah bueno

Voz 0827 17:25 hasta me he equivocado yo a llamarla diu cuando era muy bueno nos ha absorbido tanto el proceso que parece que las otras cosas pasaron hace muchísimo tiempo pero no por ejemplo el atentado de Barcelona cuyo autor por los datos que vimos en la SER era un gigante

Voz 37 17:40 sí que se va avanzando en la posible probable y identificación de alguna persona que ha podido tener relación constata que Javier así es

Voz 1667 17:48 las fuerzas de seguridad del Estado creen o dan por seguro que esa persona a la que buscan de unos setenta metros de estatura de unos setenta metros de estatura que

Voz 0827 17:55 dice unos setenta pero claro cómo empieza por S setenta parece que dice unos setenta metros de estatura este año se produjo además una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy en el debate el presidente del Gobierno tuvo un momento de esos para enmarcar un momento cumbre al responder a Pablo Iglesias cuanto peor mejor para todos

Voz 34 18:14 cuanto peor para todos mejor mejor para

Voz 10 18:17 mi beneficio

Voz 0827 18:20 y no solamente dentro en la Unidad de Vigilancia en todo también en la lista de los cuarenta Principales gracias a Iván Lagarto

Voz 11 18:30 el mejor

Voz 39 18:32 en aquel debate Rajoy pero

Voz 0827 18:35 sumió como lo ha hecho hoy de cómo su Gobierno había sacado a España de la crisis aunque algún dato aportado aquí en la Cadena SER por la vicepresidenta de su Gobierno desmentía irían tanto optimismo

Voz 16 18:45 la realidad es que en los últimos

Voz 1291 18:48 seis meses la Seguridad Social ha crecido en más de seiscientas mil personas y que vamos a un ritmo de crecimiento del empleo que nos permite pues seguir avanzando hacia esa cifra de veinte millones de parados de millones de parados

Voz 0827 19:02 veinte millones de parados todo un éxito por cierto en la votación de la moción de censura se produjo una novedad en el parlamentarismo no suelo español sino mundial sí sí sí el voto telemático

Voz 3 19:14 Alicia

Voz 11 19:15 el empate lame Hierro uno

Voz 0827 19:19 sí la verdad es que se veía venir lo que iba a votar en la diputada pero a usted le prácticamente con voto telemático incluido Rajoy salió vivo de aquella moción de censura como también salió vivo de su declaración ante la Audiencia Nacional aunque sorprendentemente declaró de cuerpo presente

Voz 37 19:36 que Rajoy tenga que declarar de cuerpo presente de cuerpo presente es una rareza en opinión de María Dolores de Cospedal

Voz 0827 19:42 cuerpo estaba presente pero cuando decimos cuerpo presente no solemos referir a otra cosa

Voz 34 19:47 mi corazón que no ver un segundo corazón que no siente porque no ve o no

Voz 3 19:53 ojos que no ven corazón que no siente

Voz 10 19:56 más sobre

Voz 40 20:01 sí

Voz 2 20:02 no

Voz 3 20:03 sí sí

Voz 0827 20:08 al humo y unos pocos más a tardó en morir su hija que han muerto precisamente Carmen Franco buena ha sido un año de aniversarios XXXIX ha cumplido la Constitución que son los mismos que permaneciendo el poder Franco desde que dio el golpe de Estado hasta que murió y también lo hemos resucitado en la Unidad de Vigilancia porque Franco aparte de los grandes errores tuvo también pequeños como este

Voz 1667 20:30 Francisco Franco el hombre que sólo hacía primeras tomas sufría con las palabras de más de tres sílabas

Voz 3 20:36 débil Morales se avengan a favor de la corriente antes que asumir la responsabilidad a mitad de Nalda entendido nada del caramba el gran Isaías es posible que es más basado algo siempre difícil más pasó

Voz 0827 20:56 mucho a todos los españoles precisamente porque Franco gobernará buenos han cumplido también diez años la Ley de la Memoria Histórica sin que hayamos hecho el trabajo por ejemplo de desenterrar las fosas estamos a la cabeza del mundo en número de desaparecidos junto a un país que citó Gabriel Rufián y quedó conocíamos

Voz 34 21:12 no lo digo yo sino por Amnistía Internacional España es el segundo país con más desaparecidos conjuntamente con campo ya conjuntamente con campo ya

Voz 0827 21:22 conjuntamente con Camboya que tiene una rima un punto obliga

Voz 3 21:30 a lo largo de este año la unidad ha engrosado

Voz 0827 21:32 nuestro archivo de inquietantes expedientes X en Madrid por ejemplo constatamos la existencia de ciudadanos que en vez de tener dedos en las manos tienen manos en los dedos

Voz 34 21:41 poco ambiente aún de pasacalles aunque se espera que vayan llegando poco a poco todavía queda algo más de una hora para que comience el recorrido en este campo de la cebada en los balcones unas cuantas banderas de España que se pueden contar con las manos de los dedos con las manos de los dedos

Voz 0827 21:55 recuerdan aquí que esto pueden a tener menos en los dedos es algo excepcional tampoco está mal tener

Voz 19 22:02 cuatro piernas y hay gente que las tiene el chico de diecisiete años y de origen boliviano ha sufrido heridas en la frente el brazo izquierdo la mano derecha y una cuarta pierna

Voz 0827 22:11 a una cuarta apoyarla por la que perdía abundante sangre

Voz 3 22:15 por la noche este aragonés pero creo la verdad es que lo que te hace cuatro piernas

Voz 0827 22:19 y atención a este otro extraño caso que recogimos en el mes de enero

Voz 32 22:23 en las imágenes se ve cómo esta mujer golpeó una niña aún joven irrepetible

Voz 10 22:27 pone la zancadilla un señor que lleven niños

Voz 32 22:30 era flor que lleven niños un brazo llevan

Voz 0827 22:33 por fin hemos registrado el extraordinario caso de personas con dos narices

Voz 16 22:39 hemos cuarenta mil españoles cuarenta y cinco mil siete mil quinientos millones en el mundo y todos somos personas con dos ojos dos narices dos narices y dos piernas bueno no todos no

Voz 0827 22:50 pues personas con dos narcotráfico pensaba en otra cosa que ahora dice seguramente también tenemos extraños casos de personificación como las banderas que ven hemos visto muchas

Voz 37 22:59 setenta y un mil seguidores aquí en Chamartín muchas más banderas de España que de costumbre hoy viendo este partido muchas más banderas de España que de costumbre hoy viendo a este partido

Voz 0827 23:09 suponemos que se divertir y en las banderas junto a banderas que ven partidos políticos que tienen pene

Voz 19 23:16 con su pene el el grupo socialista quiere que estas ayudas extiendan también a las familias

Voz 0827 23:20 con Odinga que lo habían de dice PNL pero claro si de tan deprisa que parece que hay algunos partidos que pudieran tenerlo pero los expedientes no solamente se refieren a la anatomía también tenemos algunos casos históricos este año por ejemplo hemos hemos resucitado Reyes o a lo mejor hemos degradado a nuestro Rey actual

Voz 42 23:43 por ejemplo un galardón que otorga más a Su Majestad el Rey de España Felipe IV que otorga a Su Majestad el Rey de España Felipe IV por la imagen que la corona al exterior y tendremos El sí de Su Majestad lo que todavía es la fecha en la que se va a recibir

Voz 0827 23:58 para mí que Felipe IV no bailan acoge la tengo no lo tengo clarísimo bueno es Felipe VI qué es un Rey joven aún le quedan años de vida y de reinado aunque quizás no llegue a un récord histórico marcado por este otro que reinó ochocientos años

Voz 43 24:14 escuchábamos como decías una escena del Reino de los Cielos en la que habla Edward Norton bajo una máscara plateada porque les por el estima se se tapaba las secuelas de la ley para en el papel de Balduino IV de Jerusalén que vivió allá por

Voz 37 24:27 hay ciento sesenta y uno hasta mil novecientos ochenta y cinco por ciento sesenta y uno hasta mil novecientos ochenta y Balduino

Voz 0827 24:34 no cuarto sencillamente ochocientos años gracias a Iturriaga supimos también que Cristóbal Colón no descubrió América cuando creíamos sino cinco cinco siglos después vamos que descubrió América antes de ayer

Voz 44 24:47 eh si nos trasladamos a decir anima empezamos y nos trasladamos quinientos veinticinco años atrás a mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos cuarenta y dos hace cinco días

Voz 10 24:58 hace tres días

Voz 0827 25:00 los cuarenta y dos fue hace cinco días fue en mil cuatrocientos noventa y dos así que Cristóbal Colón descubrió América cuando lo descubrió después de sortear tormentas marejadas quién sabe también si el ataque de temidos tiburones aunque no creemos que en el Caribe sean tan grandes como los que pululaban por Ibiza llegaba a pescar en un día quinientos

Voz 45 25:21 esos tiburones del escualo según tiburón de unos cincuenta setenta metros de unos cincuenta setenta metros de longitud pero grupo nacional no

Voz 0827 25:33 por gente centímetros efectivamente ves a un tiburón de cincuenta o setenta metros y claro te cagas por la pata abajo aunque hay gente Francino que caga de otra manera

Voz 34 25:44 si no había manera al mejor Nieves jugando la semana que viene de una bronca Luis que exige patas arriba que sepan más arriba dijo porque me tachó la ronca ahora defiende este martes

Voz 0827 25:54 ya que es difícil de cagarse patas arriba y hay gente que también bueno caga sencillamente como puede donde puede aunque no siempre donde debe

Voz 37 26:04 en un hotel de la ciudad está llevando a cabo un proyecto pionero que permite cagar que permite cagar cagar permiten cargar carga

Voz 10 26:11 teléfono móvil una sombrillas solares Elena Escudero Alicante buenos días

Voz 0827 26:16 alargar el teléfono móvil no cargar el teléfono móvil y también hemos conocido a lo largo de este año extraños métodos para ejecutar la pena de muerte

Voz 16 26:26 una prisión para que han pasado presos políticos

Voz 1291 26:29 donde hubo fusilados con el método del garrote vil fusilados con el método del garrote vil como buche Antic por ejemplo o una cosa u otro o la otra favor

Voz 3 26:38 no

Voz 10 26:40 lo hemos tenido como no me lo nada me nada dice léxicas paciencia sentido común muy alertó a las atento muy atento a las alertas alerto a la también hemos tenido también me lo nada redundante

Voz 0827 26:55 este es uno espera aspecto de diplomático británico no sorprenden los tatuajes cuando termales las mangas cuando uno se remangados suele ser las mangas hemos tenido también declaraciones cortas pero breves que sería otra forma de Melo nada redundante

Voz 31 27:07 si os tengo que decir que ha llegado antes la baronesa Thyssen será la que acompañará a los Reyes en esta visita Bono sus cortas pero breves declaraciones cortas pero breves declara

Voz 0827 27:19 qué es lo que suele ser de una declaración es corta eh legalmente hemos tenido me lo nadas del tipo en qué estaría yo pensando

Voz 46 27:26 ahí está la pelota grabaciones repito Rubén pero no va a hacer cambiar han echado jugadores del conjunto hoy de negro están en barrera bajó para los dirige Keylor Navas bordo

Voz 0827 27:34 dados que hoy los rabos Keylor Navas el nuevo portero del Real Madrid bueno y lo que hemos hecho este año Francina ha sido viajar viajar mucho por España

Voz 3 27:44 usted quieren

Voz 47 27:46 doce

Voz 0827 27:46 descubriendo peculiaridades en Aragón por ejemplo estas facturas tan extrañas que les llegan a los ciudadanos acuden que hay una controversia los envíen la factura mensualmente pero la lectura es bimestral cada bueno estuvimos también en Extremadura nos hizo buen tiempo durante el programa aunque no lo supimos hasta que llegamos allí mira que escuchábamos la radio

Voz 48 28:10 soy en Badajoz a intervalos de nubes nubes altas o bajas han bueno

Voz 49 28:14 qué bien no sé qué coño has a medias

Voz 0827 28:19 ustedes quieran ponga las Yllera no a ala ya verán lo que hace tiempo la carta tiempo a la carta estuvimos en Cádiz en San Fernando tierra de Camarón tierra también de adopción la provincia de Cádiz del gran maestro ajedrecista con cara de

Voz 37 28:33 bueno y el gran maestro internacional nacionalizado español Ibrahim

Voz 50 28:39 Cara a cara Culloch Camps Dragulescu debe actuar

Voz 0827 28:49 es que es muy difícil no es nada difícil pronunciarlo Linares en Jaén donde es una provincia en donde se hacen inversiones que son directamente lo apoya otra

Voz 51 28:59 inversión importantísima que desde desde el Consorcio se va a realizar y que esté incluida en los presupuestos son lo en torno a quinientos mil euros que en definitiva un dinero que va dirigió directamente al apoya a la apoyo de la mejora del coste en el billete del usuario el hervir

Voz 0827 29:16 aún también es tuvimos una ciudad con museos extraordinario alguno muy lujuria eso

Voz 8 29:22 sorteo de la Copa del Rey que se ha celebrado un hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim bastante lujuria bastante lujuria lugar para este sorteo de la Copa del Rey

Voz 0827 29:32 es un músico de documentos lo curioso buena depende de lo que no haga lleno pero será un museo que visiten mucho los mallorquines porque cuando llegamos a Mallorca nos enteramos de que es tierra de heterodoxos sexuales

Voz 52 29:42 el sexto en mi condición de heterodoxos sexual de heterodoxos sexo perdón literarios que esperaba eso procesal a pesar de Derecho Procesal a pesar cuadernos un lapsus lingüístico

Voz 0827 29:57 ese lapsus Live when muy libre desde luego y en Canarias donde dimos con atletas excepcionales que llegan los primeros a gran distancia de otros

Voz 53 30:05 como devolví veía o no veía no

Voz 1667 30:09 por la por la imagen de la pantalla de dialogo como metros

Voz 53 30:12 apretando los dientes y les sacaba unos cien

Voz 34 30:14 kilómetros aproximadamente al segundo clasificado

Voz 0827 30:17 a sacaban cien kilómetros al segundo clasificado bueno también pasamos por Granada donde descubrimos el general Life is cerramos el año en Pamplona una tierra en donde la gente vive muy pero que muy bien

Voz 54 30:29 las familias navarras son las que llegan como decimos más fácilmente a fin de mes en el tercer trimestre del año cada Navarro tuvo un gasto medio de dos y de dos millones doscientos treinta y tres mil euros de dos millones doscientos treinta y tres mil euros

Voz 39 30:44 en la rico

Voz 0827 30:49 no puedo íbamos apurando ya vamos apurando también el año dentro de dos días nos comeremos las uvas que es mucho más cómodo que las castañas aunque podíamos comer las dos cosas porque estamos en tiempo de uvas indie castañas bien ellas se ha fijado hoy Marta Valderrama

Voz 1291 31:03 estamos en épocas de castañas y de uvas pero no sólo los las comemos también las utilizamos para expresarnos aunque ninguna de las dos tengan muy buena fama

Voz 55 31:12 en la ACB como El año que sean

Voz 16 31:23 si decimos que sí

Voz 1291 31:25 si alguien está de mal humor está de mala uva

Voz 16 31:28 pero también de Latinoamérica que sí tiene

Voz 1291 31:30 la salud está como una uva quizás sea por eso que nos tomamos dos en Nochevieja para gozar de salud cada uno de los meses pero no nos atragantó hemos con ellas o como dice la superstición entraremos con mal pie en el nuevo año aunque siempre podemos compensarlo con un beso que también es tiempo de besos ya que mucha gente con la que nos reunimos de uvas habrá llevas Nos faltan pues uvas con queso que saben aves

Voz 56 31:54 de los Ben Ali llama eso ya ni en el cielo

Voz 1291 31:59 el año pasa a toda velocidad a toda castaña y tenemos momentos de todo tipo momentos complicados que se convierte en Buenos gracias a que alguien nos ayuda a que alguien nos saca las castañas del fuego cuando más lo necesitamos y momentos malos por culpa de personas quedan mucho la castaña y como no me quiero pasar de castaños

Voz 16 32:17 oro de despido ya que me van a dar las uvas

Voz 3 32:20 pues nada yo tampoco soy más la castaña por este año me voy

Voz 47 32:25 señores si me lo permiten

Voz 3 32:27 que me voy

Voz 0827 32:29 ahí fue un poquillo cansado gracias estaremos una semana de vacaciones pero el buceo de la Unidad de Vigilancia sigue abierto UD V arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo me equivocado que seguro que sí

Voz 3 32:42 Rajoy no volverá

Voz 10 32:44 provocado feliz año año hasta la próxima adiós

Voz 2 37:23 pues ahora lo oculta pasar un poquito

Voz 64 37:27 el miedo

Voz 10 37:46 Mona León Siminiani buenas tardes buenas tardes darlas Mona cómo estás fuera de que nos traes hoy la semana pasada hicimos un paréntesis

Voz 37 37:53 es muy muy hermoso muy relajante además con con la gran familia e hoy deberíamos ver a nuestra senda de Negra y Criminal no hombre

Voz 16 38:03 claro que sí entonces vamos a volver a la senda como hay que volver con el especial de Navidad del año pasado la noche del cazador rostros sí allá vamos empezaba así

Voz 55 38:14 niñas y niños que giros hablé de las personas que juzga a otras personas si os conté la historia del Rey que su reino Amán los precisamente de aquellos a los que había arruinado cuando aún era rico ahí pues hay además escrita en la biblia otras recomendación que tampoco conviene olvidar y que dice desconfiar de los falsos profetas que se cubren con pieles de cordero pero que en su interior son fieros como hubo por sus frutos los conoceréis es John vamos a Oprah

Voz 3 38:46 son personas

Voz 2 38:50 quien habla es Rachel Cooper es un personaje que juega un papel muy importante en esta historia pero aún es pronto para hablar de ella hay que contar antes muchas cosas algunas son terroríficas otras no tanto pero todas forman parte de la historia que hoy les quiero contar

Voz 10 39:11 estoy seguro que muchos oyentes otoñal la cabeza pero por si acaso lo recuerdo la noche del cazador era aquella película de Robert Mitchum en blanco y negro quedaron miedo del carajo quiere aterradora verdaderamente digamos que sí en mil novecientos noventa y cinco basada en la novela el bingo e del cincuenta y cinco seis hoy y sí sí si basada en la novela homónima de de de

Voz 16 39:41 seis grupos que esa en la que nosotros nos hemos nos basamos para hacer esto estaba protagonizada como decías por el enorme Robert Mitchum Shelley Winters se convierte en una cinta de culto casi automáticamente es que es normal porque es una delicia es muy inquietante y se enmarca en algo así como podríamos llamar desde yo le llamo el género gótico infantil

Voz 10 39:58 el papel de Robert Mitchum como Harry Powell

Voz 16 40:00 predicador criminales uno de los más carismáticos y recordados de un actor que si algo les sobraba desde luego era carísimo pero vamos Soria que es viene estresante estamos en la América rural en los años treinta en plena época de la Gran Depresión de Estados Unidos Ben Harper que no tiene nada que ver con el cantante cierto es un granjero padres de dos niños John marido de Huila están arruinados y sin perspectivas así que ven desesperado atraca un banco como digamos que no es un profesional la cosa no sale muy bien sin embargo si la tiempo llegar a casa antes de que el alcanzan la policía

Voz 39 40:32 esto es lo que ocurre

Voz 3 40:44 escúchame tranquila que ha pasado hecho algo por vosotros que has hecho dice que ha hecho pero viene la policía el Papa que ha pasado escuchar me tenéis que esconder es mucho dinero ahora es nuestro pero vuestra madre no debe saberlo porque hay que esconderlo antes de que llegue la policía robado escucha hecho por vosotros yo que si lo de Pisa gatito buscará

Voz 52 41:28 le escúchame tu madre no saber nada de este dinero Nancy tenéis que guardarlos hasta que seguís mayores mayor tampoco nazi promete que no

Voz 10 41:39 dicen

Voz 52 41:42 ratito en levantar la mano

Voz 65 41:44 Jones en la mano derecha

Voz 3 41:47 promete juramento Ben Harper será mejor que levantas las manos y con John puta de tu hermana

Voz 34 41:57 en cuanto con mis hijos

Voz 3 42:02 vamos a Lopo ondas más difícil está por quería despedirme de mis hijos siempre os quiero volver a casa niños tienes que

Voz 66 42:33 cosita que cosita a todo verdad hoy es nuevo estrena hoy y que el dinero donde digo a ver

Voz 16 42:39 esa es una de las preguntas que no sabemos durante buena parte de este relato sólo sabemos que tiene que ser un lugar ingenioso tan ingenioso que será el eje de todos los problemas que tienen estos niños que son los auténticos protagonistas de esta historia como ya se ha podido deducir que ya lo adelanto les repasar de todo ello de Solo en casa sabes con este tema el hecho es que por ahora Ben Harper está en la cárcel a la espera de juicio y es entonces cuando conoce a Harry Powell el malvado predicador encarnado para nosotros por el actor Nacho más Racó fíjate cómo se las gasta el tipo en esta escena están en la celda Iber Harper

Voz 19 43:13 está intentando hablar ensueños

Voz 2 43:20 niños Ben Harper Ariel

Voz 3 43:23 compartían celda y también

Voz 2 43:26 que no tienen que decirles Niños con que dinero del niño y ahora Cuéntame dónde está ese dinero ven cuentan en los estos un cómico reza por supuesto escocesas intentaba bastón Carmen sueños vamos hermano porque meto marcas sólo soy un pobre pastor de almas pastor de almas que está en la cárcel por error una confusión desafortunada a cuantos has matado pobre Pastor Macará Dios me todo el resto de un coche nada más son tiempos complicados sin embargo Truth del actas de todos fue un accidente durante el atraco intentaron detenerme les dije que tirarán las armas si no me hicieron caso ya lo hice por necesidad no soportaba pero exijo señora la miseria el señor lo entenderán entonces pero ustedes que les ayudaría comprender mejor qué haces fuera de mi cámara va a Madrid es donde está el dinero si lo hace seguro que Dios interceder a partir la otra vida crees que soy estúpido piénsalo con ese maldito sangriento porque tienes oculto este puñal entre tus mantas predica

Voz 3 44:44 por qué no la he visto

Voz 2 44:49 está espada me ha sido útil en los tiempos de persecución qué religión profesa estuvo exactamente de aquel señor Jehová yo hemos convenido este creo ahora apartado hoy ha vuelto a ver te pecado a mí te juro que te mataré con ese mismo Puñal

Voz 66 45:07 la verdad que el predicador aparte de dar un Yuyu que que te mueres tiene tiene un credo eso como bastante sometida no como un como un traje a medida sí la verdad es que sí de hecho este es el tema central

Voz 2 45:17 todo este relato la lucha entre el Viña del mal las apariencias

Voz 66 45:20 a veces

Voz 16 45:21 a contrarias de tanto el bien como el mal de las que en las que Rachel en este relato es claramente el rap la representante del bien a Rachel Cooper ya llegaremos a estos falsos corderos de los que no se advertía al principio el cuento no pero seguimos a Ben Harper le condenan a la muerte por horca Harry Paul el predicador tiene un nuevo objetivo en la vida que por supuesto y como hemos visto un poco sutilmente es encontrar el dinero de Ben Harper y los únicos que saben dónde está ese dinero son los niños ahora huérfanos de padre vamos a ver cómo están ellos

Voz 67 45:53 no dormí comentaba ovejas Cuéntame un cuento tengo ganas le prometí este que cuidar

Voz 68 46:04 es de mil ahora que está muerto tienes que cumplir todas sus pronto

Voz 3 46:08 besos

Voz 67 46:12 muy que tenía un hijo y una hija vivían juntos en un castillo en África pero un día una sombra es malos se llevaron al revés y antes de marcharse le dijo a su hijo que matar a todos los que intentaran robarle su aro tiempo después volvieron los hombres malos y entonces qué es eso

Voz 3 46:35 no

Voz 67 46:37 no digas tonterías sólo la sombra

Voz 0827 46:40 en la calle sin quién is Spain

Voz 67 46:47 su nombre con predicador

Voz 69 46:50 sí

Voz 67 46:53 esta cantando voz yo no estoy demasiado quieto como usted no a manos a la cama

Voz 66 47:17 esta es la nana famosa de la película que da también

Voz 1291 47:20 muchísimos sí de hecho aquí esta esto que estábamos

Voz 16 47:25 lo canta de Robert Mitchum una está fundido yo sinceramente creo que esta están es uno de los usos de de melodías infantiles con más escalofriante si efectivos que he visto en la historia del cine que envía esta película no sólidas Rocinante de esta esta canción que además es preciosa y tampoco va a poder escucharla de nuevo sin por lo menos sentir un escalofrío por caja

Voz 37 47:43 en ese momento de la historia ya va por lo menos directamente no

Voz 16 47:45 sí pero obviamente es demasiado arriesgado hacerlo de cara así que tiene un plan como cancelarse a los niños va a ser más difícil decidirá por la madre Huila son los años tren esta es una mujer viuda está en plena depresión y tiene dos hijos es es decir es una persona en una situación de vulnerabilidad máxima Huila encontrar un trabajo en una cafetería del pueblo y allí trabaja con hay si una de esas mujeres que cree en fuertemente sólo en lo que quieren creer es decir en sus prejuicios es decir que si se presentó un predicador ya puede este degollar perritos delante su cara que para ella va a seguir siendo la encarnación del bien sólo porque lleva alzacuellos hay sí claro no tiene ninguna duda de que Huila tiene que emparejarse con el santo predicador así que les hace de celestina ayer uno de esos intentos porque las enamore de Harry es conocida la la escena más famosa de esta película y que ha pasado a la historia del cine de la lucha de las manos que es la que mejor y más brillantemente resume este tema de la lucha entre el bien y el mar y el mal no el mar la cosa es que Harry Powell tiene dos tatuajes uno en cada mano en la derecha lleva escrita la palabra amor una Letrán cada dedo llena Izquierda la palabra odio también una Letrán cada dedo esto Nos llaman mucho la atención es un detalle bastante llamativo para la época cuando los tatuajes no eran comunes y mucho menos entre granjeros de la América profunda pero hay sí también de esto le pasa desapercibido escuchemos la escena que merece la pena

Voz 3 49:05 cuenta la historia de sus tatuajes

Voz 2 49:07 bueno no quiero aburrir les contamos no se haga de rogar preciosa tienes que oírla Huila está bien pues esta es la historia de la mano derecha y la mano izquierda el combate del como él aquí está escrito dos fue con esta mano con la izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel aquí en la derecha está escrito amor ahora mirad los mostrar el triunfo de la vida estos ustedes queridos hermanos están siempre luchando los unos con los otros fijaos Borg

Voz 70 49:45 los el odio de la mano izquierda vence y parece que va a perder pero un momento todo ha cambiado casi hermanos sigue hermanos el amor se recupera ya Pachá vas ganado el amor veloz yo va ha quedado fuera de combate

Voz 55 50:00 a vídeos yo nunca he vivido contarla también

Voz 16 50:04 es curioso Moner hecho ahora los viejos sabios no es la verdad pero la verdad es que Huila y además está instigada por ahí sí ibamos cae en las redes de tipo que además para ganarse su confianza la de los niños les dice que ven le confesó antes de morir que el dinero lo había tirado al fondo del río esto es mentira aquí los niños descubren que Harry miente nosotros todavía tampoco sabemos dónde está el dinero John intenta decírselo a su madre en varias ocasiones que este señor les tortura y que en cuanto ya se les intenta sacar la información pero Lula no le cree se casa con Harry todo cambia sin embargo una noche en la que la llega a casa presencia desde fuera una escena que la abrirá por fin los ojos

Voz 3 50:56 pero lo tu madre está muerta huy qué pasatiempo que estabais hablando de nuestras cosas Peer Decker la Harry no me des la espalda ha dicho que ahora no

Voz 71 51:21 encima se hace el ofendido cuando Huila vaso habitación y le encara el día empieza a atar cabos ya darse cuenta de que John no mentía Harry viendo que Huila seco

Voz 16 51:33 está empezando a convertirse en un obstáculo para sus planes Lamata y claro Il ha tirado de cada cadáver al río porque han algo tenía que haber en el río los niños de extremo quedan como había dicho al principio una situación realmente indefensa ya venían de una situación chunga imagínate el tipo vuelve a la casa les llama en esa también famosa

Voz 72 51:55 mi niño se ninguna

Voz 16 51:57 a los niños se esconden en el sótano en una escena de máxima tensión pero Harry les encuentra

Voz 11 52:03 el armario

Voz 2 52:06 se esconde disemine por supuestos dejaré empapadas pero antes vais a decirme dónde está el dinero Rafael

Voz 3 52:15 tranquila Payne pericia para eso creo el señor Mas

Voz 10 52:33 ah

Voz 3 52:37 tuvo lugar donde nadie lo buscaría la pala en el sótano allí está la marca de toda estirpe corriendo la madre Jon Goya soltarla a

Voz 69 53:12 gracias

Voz 3 53:16 deprisa John deprisa muy yo vengo niños Maldivas sea voy vamos empuja la barca deprisa

Voz 10 53:48 el Palacio al predicador ha sido de aúpa eh pero pero sigue persiguiendo cencerros completamente pirado además de hecho me acordó en la película esto cuando ruedo

Voz 16 53:56 a este grito es una cosa espeluznante Celestin en los ojos de las cuencas en fin además ahora ya sabemos el escondite del dinero o lo que es la muñeca de ver muy ingenioso verdaderamente sin embargo los niños llevando todo este dinero no usan de él quizás porque no quieren usar un dinero que les ha traído tantas desgracias no me extraña el caso es que siguen en la barca río abajo van mendigando por los pueblos au robando si es preciso hasta que llegan a la casa ahora así llaman a un buen timbre de Rachel Cooper

Voz 55 54:25 va a Amos niños vestidos ya tenemos que ir a la ciudad han que ya me da igual si sólo tienes una zapatilla tendrás que ir al pueblo a la pata coja ya lo veo oído por Dios vaya que tenemos aquí señora nos podría dar Arjona pan no hacen falta podemos esperar fuera no se necesitáis un buen baño y esa muñeca parece que también lo necesita cielos entre entra John estáis agotados sólo está bien pero sólo un rato

Voz 10 55:10 el primer golpe de suerte para los pobres niños para John Banville