La Ventana (29/12/2017 - Tramo de 18:00 a 19:00)

bueno de emergencia propia de aquellos incendios en

Voz 0809 00:59 es que se tiene que prever la protección de personas y de bienes

Voz 8 03:33 con este nuevo acuerdo sobre la mesa los vigilantes piden que se les adelante al menos el salario de un mes Pablo Gómez es miembro del comité de empresa

Voz 6 03:40 lo que es eso que bueno que es momento

Voz 9 03:42 coger el Gran Canaria o que haga lo que quiera y que luego la empresa nos ha jugado

Voz 8 03:48 el contrato de adjudicación incluye una cláusula en caso de impago que no permitirá que esta situación vuelve a repetirse

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana

Voz 0788 05:47 pero como cambia Sean Yates una Music y alegre que como ha sido dos mil diecisiete

Voz 4 05:51 te juro oscuro espantoso tremendo larguísimo

Voz 3 05:57 esto amigos es lo que pensamos hacer en las uvas meterle Music y alegre al filial

Voz 14 06:00 en la noche del treinta y uno de diciembre en directo

Voz 3 06:03 en la Cadena Ser va a por uvas con Especialistas secundarios tendrán los con

Voz 0788 06:07 dos de las eh por supuesto pájaro los mejores cómicos de las

Voz 3 06:10 estará aquí hay here a qué hora apunta chaval me nota todo mejor en el pecho como quieras día treinta y uno de diciembre de once a tres

Voz 0788 06:17 la madrugada cuatro horas cuatro

Voz 3 06:20 es deudor de música iré no sexo

Voz 15 06:24 otra vez

Voz 3 06:26 ahora mejor me gustaba más el tono triste

Voz 16 06:29 a por uvas pero está en circuito cerrado con otros rodaron en circuitos cerrados claro

Voz 1663 08:29 es una que está donde tú estás qué maravilla dosis que además de quieres llevar medida tiendas y es que me encanta la voy a hacer en cinco deporte Gallego buenas tardes Agnes baloncesto no baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música vamos con las noticias de en el Open de tenis buena jornada entrenamiento de Sevilla y ha vuelto a parar el Laren de Fernando está de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Cyril con las mejores opiniones las que deja

Voz 2 09:00 posó tarde gallego porque iba a ir a Gallego escáneres hambre que luego pasa a ser tercero a los pactos tuya Señor Gallego puntualizó Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego en la SER

Voz 20 09:19 la Ventana Carles

Voz 21 09:23 Francina

Voz 0313 09:26 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias estamos en nuestra última cita del año La Ventana con la música en directo de handling Prado Iñaki de la Torre están sonrientes no se infló las fiestas o porque es el último o porque vamos huraño como dice que llevábamos porque llevamos un año muy

Voz 0788 09:41 porque llevamos un año más bueno voy a punto pues mira hoy para

Voz 0313 09:43 cerrar el año hemos preparado una historia con final feliz cuidado no cuento de hadas e final feliz porque los en este caso la protagonista se lo ha currado hice lo merece es una historia que empieza además en un territorio que nos interesa mucho es You Tube que es ese yacimiento inmenso escaparate universal donde tú puedes llegar decir hola existo y mira lo que hago por ejemplo cantar no y un clásico en Youtube lo saben los youtubers y los que no también es hacer un cincuenta cosas sobre mí y en este caso pues cantando claro

Voz 14 10:15 no en la música

Voz 1490 10:18 luego ha añadido en la letra prefiero cálida cante por fin aprende a Madruga nunca tuve cualquier videojuego dificulta los tú tanto de viaje

Voz 14 10:50 así lo cuenta y así lo canta nuestra

Voz 0313 10:52 la de esta tarde que un buen día empezó a prorrogar sus sus canciones sus versiones básicamente en en Youtube por sumando seguidores tiene más de cuatrocientos mil acumulando descargas bueno colorada hoy se cuentan por millones

Voz 10 11:05 y en febrero va a sacar su primer álbum con una gran discográfica con Universal

Voz 14 11:10 con este Single que hoy presentamos en la calle que conozco arde un par de versos para hará canta arte al que que haga el vaso medio lleno que no puede cambiar el mundo pero Campbell tobillos todo lo pretenda de ahí no son momento

Voz 1490 11:32 el viento está a todos cerrados

Voz 22 11:43 hora ahora debamos vendrá

Voz 14 11:53 el IVA es arte buenas tardes bienvenida La Ventana muchísimas gracias felicidades lo primero Hoyzer el disco por su cumpleaños que hacía hace muy poquitos días

Voz 23 12:01 por todo tú crees en los finales felices en la vida

Voz 14 12:04 sí pero hay que pensar que todavía no llega al final esto nuestro trabajo no es el hay varias pero todavía no es el final son el principio oye el Milán pero de si es un milagro de de Youtube el el fenómeno el territorio el gran escaparate para quién lo conozca para quien no es cómo se digiere como se vive contarnos tu experiencia propia tú empezaste con seudónimo además no si sí medio medio ocultándose vino porque tenemos todos verdad un poco de vergüenza dieciséis años así cuando el PP no quería que nadie en clase se enterase de que yo cantaba o tenían Canal lo último que quería es que pudiese invadir mil pequeño oasis no a mi pequeño sueño pero luego ya cuando empecé la universidad pues me dio igual y sí que puse mi nombre y ahora mismo a cualquiera le dices que si sube son vídeos lo pueden ver en China claro pero a mí me parecía increíble tener una ventana al mundo desde mi cuarto no puede teniendo apellido cavallino Pardo

Voz 0313 13:01 fíjate que con con tus mismas cualidades que son que son muchas hermosas y además se nota sólo cuando empiezas a cantar lluvias nacido pues yo qué sé los años setenta por algo no hubiera sido tan tengas lo fácil hubiera resultado mucho más complicado amenaza si hemos ganado tanto que hablábamos de las redes sociales de tal el mundo digital tutea muchas cosas que él es verdad a unos dificulta no obstaculiza

Voz 14 13:25 pero es decir abierto una cantidad de puertas y ventanas nunca mejor dicho lo ha sido un infierno y al final resultó que era una mina bonos si es una mina es un yacimiento de de talento de tontería también pero de talento sin ninguna duda no pero la tontería yo creo cantes intermedio asistían los casos hables

Voz 0313 13:43 talento también y el Teletodo también efectivamente

Voz 14 13:46 todo un fenómeno en lo de la música la música hay casos muy sonados de todo el mundo tiene en la memoria

Voz 2 13:53 Pablo Alborán además es que no aquí al no vuelva

Voz 14 13:59 sí

Voz 24 14:04 tú

Voz 0313 14:08 de que han pasado años pero conocimos a Pablo cuando empezaba a ser un boom

Voz 14 14:13 en la red y han pasado los años y mira dónde está que por cierto Belli delito de una versión de Saturno veo muchas de Saturno que fantástica

Voz 24 14:40 a V que eh

Voz 14 14:59 me las canciones del general depende del euro me Meli

Voz 4 15:06 serie pero muchas veces me gusta escucharlo que es mi seguidores quieren hago encuestas eso directamente este un toque era escuchar la siguiente semana porque su boom vídeo cada abierto

Voz 14 15:16 les íbamos así entre todos creando música sí

Voz 0313 15:20 hombre Baleares

Voz 14 15:23 bueno pues está muy bien está muy bien de hecho se contaba días

Voz 0788 15:26 Manrique una cosa que no sabía que había muchos artistas en los sesenta y en los cincuenta que tenían dos repertorios uno queda el que a él le apetecía tocar y otro que era el repertorio más placentero para el público que iban a ir a ver dependiendo del tipo de garito donde fue un gran éxito digamos entregado imaginemos Salsoul que en aquel momento digamos una cosa de un reducto pues iban a su repertorio sol pero si va a un sitio un poco más salón de fiestas pues cantaban más estándar osea que es que lo digo porque porque están muy denostadas las versiones y parece que la originalidad una especie de de misión divina como me dijo un día Calamaro Hinault de cantar canciones de otros es una gran dificultad y además es una gran fuente de aprendizaje no sé si te lo parezca Dean

Voz 4 16:05 total bueno yo empecé a versionar grupos porque yo quería aprender a tocar guitarra de ese es como yo aprendí a tocando lo que tocaban otros creo que la dificultad está en en ser capaz de llevártelo a tu terreno ser capaz de transmitir lo que estás dice

Voz 14 16:20 hay otros que versiona anys lo firman ellos usar que está bien no por lo que decía lo que decía Francino espera que guardo

Voz 0313 16:28 hala

Voz 14 16:30 que decían que no lo sé no estaba pensando que lo que ha cambiado mucho realmente os todas las redes es el concepto del del éxito antes lo que tenía éxito resultaba sospechoso porque se pensaba pero estoy haciendo la música se sospechaba que era un éxito fabricada por la cual no ahora Fuentes un éxito muy democrático y me acuerdo del del disco aquel del un millón de fans no pueden estar equivocados es verdad que cuando una persona tiene tres millones de seguidores que le gusta sus canciones y los pone muy difícil que los tres estén equivocados de manera que como mínimos un éxito más

Voz 0788 17:02 practica

Voz 14 17:04 y además Youtube yo creo que no lo sé y me corregir pero para un músico para una música

Voz 0313 17:11 debe ser como deportista un centro de alto rendimiento donde ahí no de verdad

Voz 4 17:18 sí hay mucha competencia pero también en no es como la televisión que o bien tu vídeo Open a otro sino que nos pueden ver a todos entonces hay muy buen ambiente entre todos los creadores de contenido hoy también es te exige muchísimo optimismo no también tienes que competir

Voz 0313 17:35 yo era como yo que vuelvo oír a eso que con creadores de contenido tercer retirarlas de coste que Bellini está sola en Youtube ni ha venido sola La Ventana ni muchísimo menos

Voz 25 18:01 allí está abarrotada y ahora evacuar Chirac ya si escogemos el giro hacia tampón gilipollas y tan pujas

Voz 23 18:15 aparece es muy aceptara tenían que haberle visto ensayar hace un ratito con David Martínez con Rayden radio amiga cómo estás muy bien no estará antónimos predilecto antónimos que es sinónimo de ser de rebeldía hoy en día yo creo que antónimos hoy es sinónimo de sí sí de rebeldía el jueves estación como estar como muy bien cómo estás muy la verdad que muy contento oí este año pues ahora que los días estos hace repaso no un balance del año que horas ha salido eh tú no debería pedir mucho para dos mil dieciocho a riesgo de parecer maleducado tal como de dos mil diecisiete se siga que siga es que cada año a mejor docentes este que se sienta las bases de oye quiero que que contéis a los oyentes de La Ventana y nos porque estáis es juntos hoy aquí pero con vosotros no me voy a contarlo a mí pues porque nos llevamos muy bien porque la verdad que hacemos bastantes canciones juntos y colaboraciones en en escenarios por qué cómo nos conocimos pues supongo que por Internet asesinos seguro pero eso no no de mentiras mentiras dejará a mí me pasó una cosa que no sé si os ocurra vosotros cuando ha sido una película que cuando avisa a un protagonista que va a pasar un momento muy vergonzoso sientes como que te pega la vergüenza como que no quieres ni verlo la serie de Javier Gutiérrez vergüenza lado defiendo perfectamente pues pues lo que ocurre que cuando alguien me etiqueta diciendo mira ha hecho una versión una canción tuya a ver qué ocurre lo pasó mal antes de abrirlo no porque pienso que lo vayan a hacer mal sino es una cosa que me era como por si acaso y luego se

Voz 26 19:48 os lo hacen mejor que tú eso eso no no pero suele ocurrir que que suele ser estrepitoso el resultado yo lo paso mal porque a lo mejor la gente espera positivo yo me callo presionando a decir nada que yo creo que que Believe fue de las primeras personas que que subieron la versión que hoy lo hizo mejor que yo

Voz 23 20:08 cómo fue esa persona porque porque esta persona lo vale y así fue el hallazgo en la definición de de que significa Youtube para la música que quieras añadir a lo que hemos estado comentando hasta ahora no es que lo que he dicho acertadamente veo también es tu canal lo sea una forma de democratizar el arte en este caso la música hay que ya no hace falta sonar en las radiofórmulas que te pongan que a bombo y platillo ni que tenga que salir en otro tipo de cosas no como reclamo creo que que al final si vales de la tele no porque no hay olor relegan a ya es hora

Voz 0788 20:47 Inter y luego tienes dos cosas buenas yo creo una qué quitas intermediarios en el sentido empresarial osea yo soy mi mismo muy propio de de la distribuidora realmente es Youtube con la que por supuesto si no lo sabe la gente pues se reparten ingresos en los aquel bueno cada uno tiene su modelo pero luego pasa otra buena cosa que yo hablo mucho aquí que es lo de la clase media de músico que hasta que no padecido es todavía la clase alta del este forrada by tocaba todo el año y luego estaba Helga del músico de Gary estoy en medio casi nada en Estados Unidos y que cabrían poco más de tejido de clase media pero aquí no había nada esto sí permite clase media sea vas a nombres que no conoces de nada y los ves que están en la puerta del Joy Eslava aquí en Madrid llenando apostó no lo conozco de nada pues esa gente por ahí y ahí se ha convertido en yo creo que aquí

Voz 0313 21:26 democratizado el cásting

Voz 0788 21:29 el acceso también lógicamente

Voz 0313 21:31 la última parada no de este recorrido pero además el casting no sé si Youtube serían sería hoy lo de los músicos callejeros de ayer pero desde luego el el el el terrenos mucho más vasto y las oportunidades también más lo creo no aparecido los queremos que tocaba en el metro bueno en fin acosa una rareza tal que para lo bueno y para lo malo va como la pólvora erróneamente se comparte muy raro

Voz 26 21:52 pero lo madre la el oído se hace a consumo rápido oí deja de ser arte muchas veces para que sea otra cosa y que la gente ni siquiera escucha no solo oiga usted logro que seguramente es el agravante de que se compran discos en claro claro entonces sería el paraíso además eso sería aceptar que por lo que hacemos vayan por eso ya lo sabes no si más no a día de notario creo que de hecho hace poco me

Voz 0313 22:14 me compré el el el último que compra fue el el vinilo que sacó leyó

Voz 26 22:18 te da hasta marzo el cabrito esperó para que denominó denominarse la lo Goya a Mejor canción original y lo saco pero pero sí

Voz 0313 22:25 el oye del una curiosidad ante este este preguntaba por por como origen las canciones y te elige Nati motivo razones hay una que vaya mucho la atención estado por ahí revisando cosas tuyas en Youtube contra mucho material pero yo quería preguntarte por esta canción en concreto

Voz 1 22:42 qué ideas

Voz 1490 22:47 una estuvo una maraña ver a una sala Hereu esto ah eres tú

Voz 14 23:07 suena genial claro Mocedades año setenta y tres no está porque éste también de Eligio Dati o es

Voz 0313 23:16 ha sido un proceso de Galicia

Voz 14 23:19 a trabajando

Voz 15 23:21 bajando con Jacobo Calderón

Voz 14 23:27 y además pues se acercaba la fecha Eurovisión entonces será el momento de hacer esta conclusión ya tiene algo que homenaje no digamos si hay que unificar todas las ideologías desde luego lo que ha muerto son los precisos esta clarísimo eso se ve en los festivales os lo que

Voz 23 23:42 basta gente piense sube con quién hables

Voz 14 23:44 que nadie y eso me parece una noticia de Fanta están dando canciones

Voz 23 23:47 Perales noticias fantástica

Voz 1 23:51 eh

Voz 23 24:21 este es una opinión absolutamente personal pero esto que estamos escuchando demuestra que no sólo el vino con el tiempo puede ir a mejor que son gustos a mi esto me suena con mucho

Voz 14 24:36 mejor con la original sí pero por una cosa tiempo está más desnuda la canción tú no eres tú a secas sabes sí a mi me gusta mucho más caro por la versión extendida a cuatro voces a la vez el estribillo

Voz 0788 24:50 luego tenía unos arreglos instrumentales que la verdad es que por empacho acabamos cansados de ellos los setenta pero es verdad que hablamos aquí un día con Coque Malla y con alguien más lo recuerdo que ya no

Voz 23 25:00 sí lo digo no lo digo yo yo iba a decir que anualmente te gusta más sí sí pero pero afirmó datos lo siento el el micrófono que yo tengo de los conciertos se lo compré a Estíbaliz es decir banda claro en la seta

Voz 26 25:15 el micrófono tuve que cambiar Estíbaliz para poner rayas entonces yo soy muy a romper una lanza a favor

Voz 0788 25:24 bueno yo el de comprar un bajo al cantante de la radio lo orquesta que el de de que cantaba lo de la vaca lechera estaba llena antes buscando cosas de de radio sobre el mundo de las versiones es casi otra cosa aparte pero que es un gran género que se está inflando mucho Internet sobretodo por un canal precioso que se llama que seguro que lo conocéis posmoderno Vox que es de un pianista Brad Lee que de repente se le ocurrió hacer versiones de canciones de toda la vida de pop de rock pero convertidas cambiadas a géneros más añejos y fijaos cómo sonaba por ejemplo lo último que ha hecho que es convertir el despacito en otra cosa

Voz 1 26:00 no

Voz 15 26:02 ya me está costando más de todo esto hay que tomarlo sin ninguna Arturo

Voz 0788 26:17 es muy bonito el modo en el que ellos vuelven arreglar las canciones y entonces una segunda vida a alguna cambio lo agradezco también hombre muchísimo ambiente hartazgo del otro pero he puesto como ejemplo de Cameron dolorosa

Voz 14 26:28 sí bastante llevadero y mucho ingenio además

Voz 0788 26:31 tiene muchísimo y genio porque por ejemplo hizo una versión del blues Red Lights que los recordaré porque hacían Pharrell Williams y Robin Tricky que tuvo mucha polémica por la letra pero que era una canción así muy copiada de Marvin Gaye por cierto porque le ganaron el pleito por cierto a la Familia pero fijaos cómo suena esa canción que era una canción de soul funk convertida a una versión bluegrass

Voz 27 26:55 es maravilloso de boda hacerlo suyo

Voz 0788 27:03 bueno con el banjo con todos los instrumentos clásicos del asunto y lo haya otro canal que hay que seguir muy bonito en el que hay versiones preciosas y que lo ha hecho la ANP Recas a Radio Nacional norteamericana tiene como una especie de programa tipo de Radio Tres para compararlo aquí con algo que sea malo está Inditex Concert entonces lo hacen dentro de la oficina de la redacción y ahí estrena todos los músicos hacer versiones de sus propias canciones pero completamente el crudo por ejemplo se traen a Gregory porque lo hacen cantar apeló sólo con un piano

Voz 28 27:30 a tu eh hola que vendré insisto

Voz 0788 27:44 es la ANP creo que era seguir los conciertos y dining desde Concerts y luego también invitaron a aquellos conciertos a Wilco Wilco es un grupo bastante acústico pero bueno tiene muchos arreglos pues retraen a todos los músicos cada uno tres solamente nuestro éxito acústico tocan apeló delante de la redacción sin ningún efecto todo esto lo que demuestra es que muchas veces la canción mala hay mal arreglo o hay demasiada raíl

Voz 14 28:18 es Ivo efectivamente mucha producción que llaman pero

Voz 0788 28:21 esto tocaban crudo de repente descubres que cancelen detrás y que música y letras

Voz 23 28:37 también otros paseos que nos da aquí por la música de otras grandes Jones ya padece bisutería dentro

Voz 0313 28:43 la música también a este recorrido por dos itinerarios por

Voz 14 28:49 por el mundo Youtube hay por el mundo digamos del

Voz 0313 28:52 del mercado que es el salto que está a punto de dar nuestra invitada de esta tarde veladas arte antes escuchábamos eh un fragmento del del primer Single de ese disco que va a sacar en en el mes de febrero con Universal en no te quiero ver llorar y ahora mismo en La Ventana estrenamos el segundo que se va a poder escuchar en unos días a partir de no lo Belli cuando quieras

Voz 1490 29:23 yo no quiero quiero viajar sin frenos y es que hagan contigo yo no quiero estar todo o nada quiero improvisar sin miedo a que haya una caída todos revuelven cuando me lo tiene alrededor si tú y yo nos miramos si son muchos eso puede como el viento y cada esquina de mi habitación presta atención

Voz 22 30:06 por habernos pierde el control

Voz 1490 30:29 sin un dosis Ararar hará hará que existían las frontera desde que nariz sea meterla

Voz 22 30:52 yo contigo haberme dado Venture toda la noche

Voz 1490 31:04 Ari óseas que se revuelven Andrómeda de pronunciadas hito dos tiene todo ello

Voz 22 31:19 bueno pierde el control nuestra

Voz 0313 32:10 de nuevo váter Polo

Voz 3 32:12 este no es un programa de música

Voz 0788 32:17 saboreado aborda dándolo

Voz 34 32:19 Delia Noelia

Voz 21 36:43 Francina

Voz 1490 37:03 no me Janda de mi edad que no está esa aquí aunque Blanco dice voz Beate no nos da ya eh

Voz 22 37:41 porque los quiero

Voz 0313 38:05 el título de esta canción va muy día porque diciembre y no estás y es una canción propia que hace un par de años sacó nuestra invitada esta tarde las artes que está hablándonos de su paso por Youtube de su inminente salto al mercado con un disco salen en febrero yo quería preguntaros ahora su día Rayden por lo bueno de la gira Rayden voy a dar fechas ya directamente porque a las tiene no haber empiezas bien dos mil dieciocho si antes decíamos que tenía que moderar te vamos a ver el veintiséis de enero Albacete dos y tres de febrero Alcalá de Henares jugar en casa de su trampa diecisiete de febrero Toledo veintidós de febrero León 23F Santiago que litronas esos dos de marzo Gijón nuevas en marzo Santander etcétera etcétera que tiene pinta de no parar esto no si encima yo con perdón está un poco acojonado en Alcalá porque dos mil once toque gratis ciento ferial fueron mis padres

Voz 23 38:59 desde lo de la gente que iba con mi manera de llevar y poco más caro y luego pasó una cosa en Alcalá que yo por por ser coherente dijeron volvía a tocar hasta que uno del Consistorio un concejal no no devolviese porque no le imputa señaló devolvérselo lo robado festival benéfico ya pagó todo lo que hay que pagar en imponer dice que ya iba sí así que puedo decir que voy y encima ya han agotado el primer día y quedan como treinta el segundo hablando de Comisario

Voz 26 39:26 el Papa que te quieren admitiera pero me viene muy bien la verdad que encima es en el teatro San Cervantes que van a ser media hora Si ya en la Cala Vell y tú cómo vas a defender el disco en giras cuando empiezas por cierto el de esos salen febrero sí

Voz 4 39:40 en abril por ahora sólo hemos anunciado una fecha que es el veintisiete de abril en Barcelona sí pero va a haber un montón más

Voz 26 39:46 se da

Voz 4 39:49 vas a parte de acompañada de mi guitarra iré con teclista percusionista como mínimo

Voz 0313 39:54 no

Voz 4 39:55 con que cuenta Un poquito a ver nervio con qué espíritu con que con que con muchas ganas de que este año ya he tanteado un poco hoy estuve estuve tocando pues aquí en Madrid en Barcelona estuvo en el Teatro Real tocando en algún festival el con Estados con estas la verdad que ha ido de maravilla la gente es súper entregada hay una energía siempre brutal hay que es que no sé qué más contar tiempo

Voz 0313 40:22 el mundo va muy mal a la gente elevaron Mali se necesitan cuentos de hadas la gente de cita cuentos de hadas para poder creer en en cosas les buscando eso participar esto es Torreal externos Un bueno pero es que para cuento la palabra la palabra cuento es positiva aquí eso lo de vivir del cuento aquí sus insulto pero el emérito

Voz 0788 40:39 no pero del lo que hace es que vive de un de un cuento que yo digo siempre aquí que es como el de la tortilla de patata todo el mundo ya pero vamos a ver cómo países mucho en la clase de música de los peores dijeran patatas es un secreto a voces os a todo el mundo tiene huevos patatas al e ir el que quiera poner suelo encontramos todos ahora están igual de buenas todas las tortillas de vota no entonces Belli lo que hace es un tipo de música con poquitos acordes y con una melodía realmente tampoco sin ningún riesgo pero hechas de un modo en el que resulta que tiene mucho más seguidores son mucho más fans que otros haciendo la misma que no lo pilla bueno pero los mismos ingredientes soy algo mejor que otra mucha gente que es lo que quiero decir provocado también explicase la benjamina

Voz 0313 41:25 por desgracia les va a gustar es lo que vamos a comentar a continuación porque hoy estamos con lo de

Voz 26 41:30 el lo del poderío de de Youtube el gran escaparate de lo de lo del terreno este global al gran plataforma sirve para

Voz 0313 41:38 la música sirve también para la poesía y hay un fenómeno un fenómeno emergente brutal de unos poetas que se están convirtiendo en auténticas celebridades y que merece la pena conocer porque es que hay casos que estoy seguro que muchos oyentes han oído hablar de ellos ni de ellas hoy tenemos la oportunidad de hacerlo bueno pues vamos a hacerlo con Emma vaya Espinós

Voz 44 42:02 no Elvira Sastre Segovia mil novecientos noventa y dos ochenta y ocho mil seguidores en Twitter ciento

Voz 35 42:10 hay seis mil en Instagram sus vídeos en Youtube tienen cientos de miles de visualizaciones cuatro poemarios publicados siquiera de Alberte que los catastrofistas fallaron

Voz 14 42:21 no era el fin del mundo lo que venía eres tú

Voz 35 42:29 eh Loreto Sesma Zaragoza mil novecientos noventa y seis se dio a conocer colgando sus versos en Youtube donde acumula millones de visualizaciones tres poemarios publicados casi cincuenta mil seguidores en Instagram devuelto con apariencia de fichaje

Voz 45 42:44 eso lo estaba signo zorra Gil que se relame con cada el malos ya

Voz 14 42:51 es vírica tríceps que escándalo

Voz 35 42:53 Palencia mil novecientos ochenta y cuatro se dio a conocer colgando sus versos en las redes sociales más de treinta y seis mil doscientos seguidores en Twitter

Voz 1 43:04 cálido regazo protegido Miguel Ghani Rumanía

Voz 35 43:18 en mil novecientos noventa y tres reside en España desde dos mil dos un poemario publicado en abril publica al segundo ciento seis mil seguidores en Instagram sus vídeos de sus recitales colgados en Youtube acumulan visualizado

Voz 2 43:31 las cernía poco dado jamás en la que fue hallaba metía de todo

Voz 24 43:43 sí

Voz 35 43:47 Nerea cargado Valencia mil novecientos noventa y tres treinta y dos mil ochocientos seguidores en Instagram donde cuelga fotografías de sus versos catorce mil quinientos followers en Twitter dos poemarios publicados cuelga sus poemas

Voz 46 44:00 el humo de un cigarro encendido velas

Voz 14 44:02 mano de Picasso

Voz 46 44:04 Thibault has tu nombre en el aire

Voz 23 44:17 para que será el nombre de Picasso está acordando el año el añito que ha tenido Riders puede cantar frente al Guernica en un programa de radio Tres

Voz 0313 44:24 esa cosa debió ser pesaje te llevas ya en la mochila para siempre siempre lo comparo cómo

Voz 14 44:29 como alguien que que que le invitan

Voz 23 44:32 a que pegue la espalda una jaula donde un tigre de Bengala esta porque encima me me decían no no de cámara tú tienes que cantar de espaldas a al Guernica yo miraba la gente muy están pues ers estéis la cabeza estáis para hoy pero que falta respeto es esta luego me fije que Iván Ferreiro aquí el amigo se ese giro elegante dio es que tenga veintiocho eso sí sí sí pero pero sí fue fue una de las cosas para presumir yo sólo presumir de pocas cosas pero ahora las cosas porque porque para mí es el es la obra cumbre de de la pintura para mí para mí y cada vez que lo que lo ves pues hay miles de lecturas hay miles de de Historia no sólo el simbolismo y encima justo ante llegando leí una que que versaba sobre las tres canciones que iba a hacer no de que el Lucero que el caballo muerto

Voz 26 45:16 Caballero herido la familia de todo tenía que ver con esta canción que iba a hacer y era como todo todo pasa por la ganábamos que pase

Voz 0788 45:23 te pasa por ejemplo con aquel momento que eso que llaman la sinestesia de que hoy es una cosa hay notas un color te pasa con los cuadros que ves o con las fotos con las imágenes que las socias con palabras rápido

Voz 26 45:35 también pasa con las personas fíjate eh soy yo estoy estoy de la cabeza

Voz 0313 45:41 todo lo malo sí pero pero me ocurre que sí que estoy muy conectado y todo lo llevó como una esponja lleva decir lo lo lo lo los puntos en común que tiene la la poesía y la música pero que esto de cultura

Voz 23 45:50 es decir la poesía la música el arte cuadro

Voz 26 45:55 yo siempre mirada y digo una cosa que es que es un poco intensivo pero es que es la verdad creo que porque el nombre de pila de de del arte es es la vida y que cada uno de los dialectos del arte pues pues son ya

Voz 23 46:06 dos La vida entonces son equivalencias lo que en figura retórica es la hipérbole la fotografía es eh pues jugar con el ojo de buey no o así con todo doce es una persona que que lo entiende desde desde esta perspectiva pues puede estar abierto a todas las de yo estoy de acuerdo no hay no hay en una canción que no tenga una gota de literatura no hay buen poema ganó tendrá una gota rock'n'roll si lo lo puro o da siempre un poquito de asco y además siempre es más soso

Voz 1490 46:34 fue el que voy pero

Voz 47 46:56 en enero

Voz 1490 47:00 claro ya que han sido monja

Voz 48 47:05 no

Voz 24 47:10 eh

Voz 0313 47:17 de esos contaba Delia Lasarte detalles de ese proceso de música asamblearia que consiste en colgar una especie de encuesta en la red y a partir de lo que sus seguidores le proponen pues hacer CIA versiones de una u otra canción cuánta gente te pidió que cantaras el tema Marcos Rayden fue Rivera es una maravilla

Voz 4 47:38 a mí me gustaba la canción me parece una obra de arte

Voz 0788 47:40 me falta de Nadal

Voz 4 47:43 la maratón nos dejábamos toda la cabecera siempre

Voz 26 47:46 el mirábamos para que cantase si no la verdad la verdad que es que quiero decir dos casos sobre la música de sobre la voz de Belli que es que no es que haga una versión mala sino que hace a canciones buenas canciones que son buenas Perseo pero hay otras que que yo escucho origina digo bueno

Voz 23 48:04 este caso porque esta canción no

Voz 26 48:06 pero qué hace buenas y otra es que pues pues hay gente que pues eso que que tiene ese esa flor lo llaman en otro buen denotan que Tous que no sabe por qué te

Voz 0313 48:17 te puede afila no las la en los oídos como como los perros y creo que ocurre

Voz 1490 48:21 aquí

Voz 48 48:25 no

Voz 24 48:30 co

Voz 49 48:45 la Unidos eh

Voz 1490 48:50 sí

Voz 49 48:51 tuyos

Voz 10 48:57 te va a ir muy bien en dos mil dieciocho de lo sepas la RAE también

Voz 0313 49:02 ayer muy bien y entonces nos acordaremos de cuando los piropos la oponían roja

Voz 26 49:07 es una gran estrella oye cómo se cómo se cómo se distingue eso

Voz 0313 49:12 ya vuelve a los orígenes una afición de un abogado

Voz 26 49:14 son que son cosas distintas olvides interna que yo creo que que que a lo mejor es Porfirio Fisac en mi caso fue Porfi eh yo pensaba que mi mi afición era era a dedicarme a la música bueno yo es que la música empezó obligado que creo que Benjamín lo saber hacer eso pues que haber yo tenía un grupo mí yo escribía desde que tengo puño y letra y un poco ideas a la cabeza pues eh que tenía Pélata hacen yo escribía ya poesía mal que habían pero yo me medias ahogaba mi forma de catarsis era la poesía puedo amigos que todo lo hacíamos juntos todos éramos vírgenes entonces todo lo hacemos juntos eh pues de pronto dos de ellos que formar un grupo de música de de rap yo escuchaba rap pero no no era practicante dije yo no me puedo quedar atrás entonces no puede ser tan difícil la conversión no

Voz 0313 50:03 entonces empecé como como afición me cuentan vocación cuando en un documental que hablará sobre

Voz 26 50:08 eh sobre la música de de de rap en en nuestra lengua en el español eh pues pues se emplazaba en en una de las tiendas de México más más e icónica Si populares y sacaban la maqueta en el grupo como que era lo que más aquí lo que más escucha los Chamaco a tres bandas yo me quedé como a partir de ya fue in situ de fue ella

Voz 0313 50:28 la vocación con el tu canción de no ahorrar no

Voz 14 50:32 tiene aceleraba te negabas y nos sigan pegando

Voz 0313 50:34 toque de vocación a equivocación hay unas poquitas letras de diferencia yo creo que lo que pasa es que uno tiene que poder vivir dignamente de su trabajo y es muy importante para para alguien la confirmación que uno puede tener de que hay gente que está esperando oír lo que cantas oler lo que escribes o mirar lo que pintas ese es el paso definitivo es lo mejor para aclarar dudas eh por ejemplo que le pasa a un amor cuando no madura el amor que me más

Voz 50 50:59 por mano se amortiza tercera lengua hasta quemar guía se transforma inmuta enmendar el amor que sin basuras sean más centristas también hizo el mejor apoyo ya amortiguada

Voz 2 51:15 el mayor tesoro y amortiza los sin complejos sin condiciones pero hasta que los besos ya la era de la cama que magia sí

Voz 14 51:23 pese a que sólo son cuerpo Yon mostró a se enfrenta

Voz 2 51:25 qué Marcia aguanta la llama basta que sea orgánica donde se termina al prejuicio Tessio Ávila digan lo que les venga en gana serio querrá en ama hasta que lo pierdas todos menos asturianas

Voz 0313 51:37 en qué momento distingue es que no es una afición joven ser una vocación la de la de la música

Voz 4 51:42 eh yo creo que todavía me estoy empezando a creer yo sí que es verdad que este año ha sido un antes y un después para toda mi carrera desde buena empezó con con lo del doblaje la peli

Voz 51 51:58 la Bella y la Bestia si pues el el fichar

Voz 4 52:03 por una discográfica el estar con artistas como Álex Ubago la deje banco componiendo ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que quizá todo esto es es real

Voz 0313 52:14 sigue corriendo no te pares a vayas por calles donde la gente se equivoca

Voz 1490 52:36 nada nada nada

Voz 0313 52:48 Nos ha encantado a cerrar el año de esta Ventana de de música en directo con Delibes arte con Ryder que Barataria el detalle además de regalarnos yo no esperaba otra cosa de regalarnos algo a los amigos y muchísima suerte siempre que vaya muy bien

Voz 53 53:18 eh

Voz 1490 53:22 no de vuelta no no no

Voz 22 53:45 me eh el frío y las rotas

Voz 1490 54:05 no

Voz 22 54:05 Anes

Voz 1490 54:08 esto IMAS cada test hijos o radar unas de ellas por si quieren ser aquí

Voz 22 54:28 en el con ella

Voz 1490 54:47 sí

Voz 54 54:51 todos los decirlo mejor más alto pero no mejoró respecto a Leire horror ya se quema hace más de una cierta un aceite el dolor homicida del temporal de momentos que el intento recordar cómo los olvide quiero cruzar la línea ADSL seva actitud desdeñan hace cuánto que haces desde y desde hace cuántos

Voz 23 55:08 hoy a pies eh rozar el verde en el rumbo

Voz 55 55:11 pasar el punto de no retorno hasta pronto quiero vivir en este mundo cree siempre cuentan de que esté intentando seguir de la mejor manera aquí

Voz 1490 55:20 si esto IMAS un ella

Voz 0313 55:36 sí

Voz 22 55:40 aquí no

Voz 1490 56:01 ya

Voz 0313 56:04 pero interesa

Voz 1490 56:07 provoca

Voz 15 56:11 Josu novios Flor quebraron rivales

Voz 2 56:19 pues que se atisban Zubiri se creen con echó cuando ni se cuidan fanatismo en cualquier disciplina pelos que perdona pero nunca olvidarán de actores que vive en la que más que hablan sin salir del plano te quiero

Voz 22 56:38 eh

Voz 56 56:55 eh

Voz 1490 57:03 esto es hijo a ella

