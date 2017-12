La Ventana (29/12/2017 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:03 apenas se

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias Cataluña reivindica la presidencia de la Generalitat para Carles Puigdemont su candidatura publicado un argumentario en el que asegura que el Estado no podrá impedir que el ex president vuelva a tomar posesión de su cargo el texto también llama antidemocráticos a todos aquellos que se opongan a la investidura incluidos sus socios independentistas Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:30 a lo largo de los doce puntos de argumentario Jones para Cataluña afirma que pujaban va a ser investido y que el Estado no podrá evitarlo aunque lo cierto es que sigue sin aclarar cómo va a hacerlo de hecho se limita a decir que los catalanes tienen claro que los problemas que ha generado el Estado los tiene que resolver el Estado también en este documento lanzó un dardo hacia la mayoría de partidos españoles pero que también puede interpretarse como otro nuevo Puñal hacia su potencial socio hacia Esquerra es que en pleno el debate para desencallar la Mesa del Parlament ni el futuro guber la lista de pulmón asegura que sólo hay un tipo de personas que no quiere verle como president aquellos dicen que no creen en la democracia en el texto en esgrimen que el gran vencedor del veintiuno de diciembre que los catalanes no pueden asumir como normal que no se respeta el resultado de esas elecciones o que el Estado tiene que aclarar hasta cuándo va a aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 1667 01:17 frente al debate catalán podemos lamenta que la vida de la gente haya dejado de protagonizar el centro de la agenda política y parlamentaria Rafael Mayoral acusa al PP de abrazar el debate identitario de España por conveniencia

Voz 4 01:28 la acción que ha girado de un momento en el que el Gobierno del PP se encontraba contra las cuerdas cuando se puso encima de la mesa su participación en la trama y la complicidad con los poderes económicos para saquear a este país han encontrado en la cuestión de la confrontación de las identidades nacionales un marco en el que se sienten

Voz 1667 01:47 algo más cómodo ante el Tribunal de Cuentas ha publicado hoy su informe de fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince En ese periodo la deuda de las formaciones con los bancos aumentó un veinte por ciento Pilar Velasco

Voz 1743 02:01 de los treinta partidos fiscalizados el Tribunal reprocha a siete en dos mil catorce y nueve en dos mil quince no reflejar la realidad de sus cuentas entre ellos ciudadanos Convergencia Izquierda Unida y Compromís la formación naranja no declaró un millón de euros en dos mil quince ya acumula numerosas deficiencias en la clasificación de su deuda de Izquierda Unida el organismo denuncia ciento cincuenta mil euros pagados metálico en la época de Cayo Lara incumpliendo así la Ley contra el fraude fiscal tampoco aprueba el PNV por la actividad de los batzokis calificados como actividades mercantiles paralelas general opacidad de los partidos al no identificar a sus donantes aumenta el endeudamiento que pasa de ciento noventa y tres millones de euros en dos mil catorce a doscientos treinta y tres millones de euros en un año y seis oraciones están en quiebra a la cabeza tres catalanas Unió CIU e Iniciativa per Cataluña

Voz 1667 02:46 deportes José Palacio tenemos deporte en directo balances

Voz 5 02:48 todo decimoquinta jornada la Euroliga está jugando en Moscú el Barcelona Lassa gana XXXII XXXVI al descanso al Khimki a partir de las ocho y media será el turno Baskonia que se mide al CSKA

Voz 1667 02:57 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com el La Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 6 03:05 a peinarse

Voz 7 03:08 servicios informativos

Voz 8 03:12 a La Ventana

Voz 0564 03:18 con Carles Francino

Voz 10 03:21 sí

Voz 11 03:22 es viernes y como cada semana hasta ahora iniciamos un recorrido por la cultura y el ocio por los mejores planes

Voz 1450 03:28 para este fin de semana que es el último del año

Voz 0867 03:35 en la Ventana de la cultura y el ocio

Voz 3 03:42 Risto

Voz 11 03:47 el tema Ballesteros buenas tardes bueno a ver con qué plan empezamos esta semana comenzamos a lo grande con danza

Voz 3 04:10 rabel

Voz 11 04:11 a qué espectáculo corresponde con el de la compañía dictar Ullate que interpretan cuatro coreografía

Voz 0564 04:16 días jaleo sola tres y Bolero en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao la última función es mañana a las siete y media de la tarde el espectáculo empieza con jaleos una de las coreografías más ovacionados de Ullate con quién hemos hablado y que la define así

Voz 13 04:29 adiós desea que se estrenó esta obra ha sido bueno ha de relojería porque el público lo aprecia luego le encanta esa esencia de lo español pero es el virtuosismo de del clásico con en el movimiento del contemporáneo que hay muy pocas compañías

Voz 14 04:47 puedan presentar una pieza y por porque supone tener

Voz 15 04:51 digamos una técnica muy depurada no

Voz 11 04:54 Custo de escuchar siempre a Víctor Ullate con tablas

Voz 16 04:57 lo que hace por la por la pasión que le pone

Voz 0564 04:59 lo que sí sí porque mantiene la pasión por la danza

Voz 17 05:02 intacta le preguntamos a un oficio tan sacrificado es grato sí

Voz 0564 05:05 compensa hay nos dijo esto bueno

Voz 15 05:07 presión vocacional con otras profesiones

Voz 13 05:10 amar la danza en un momento que más la cosa es es una droga pero es una droga una droga en el que es una forma de vida es tu vida es es es no no no no concebir y Astudillo y no sin pal danza no estuviera presente

Voz 11 05:34 Julio no hemos abierto con danza con que seguimos ahora

Voz 0564 05:37 seguimos con teatro con una obra que tiene bandas sonora

Voz 11 05:40 la propia de Sílvia Pérez Cruz

Voz 18 05:43 no siempre

Voz 0564 05:59 de de tirano en el Teatro Borrás de Barcelona hay función hoy a las ocho y media hay mañana la misma hora también a las cinco es una versión que dirige Pau Miró hoy protagoniza Lluís Homar al que hemos preguntado por la esencia de su personaje el inolvidable Cyrano hizo larga nariz

Voz 15 06:14 todos tenemos una parte de dos tangos no querrían será alto si somos bajos queríamos tener un culo pequeño tenemos un culo bordó pueden ser cuarenta mil cosas pero casi siempre todos los seres humanos tenemos una una una lucha con nosotros mismos de aceptación de lo que somos de lo que nos ha tocado se y en esa lucha pues bueno ahí lo sentimos todos reconocidos por ejemplo por no nos ayuda o nos fascina nos hace que no reconozcamos no en esa en esa faceta humana

Voz 11 06:42 qué pedazo nariz dice hora y me gusta mucho esta visión esto esta reflexión que apuntaba de Cyrano como metáfora de de nuestras flaquezas no de aquello que no acabamos de aceptar de nosotros

Voz 0564 06:52 es un también le preguntamos Lluís Homar si nuestros miedos han cambiado a lo largo de los siglos nos dijo que seguimos con la misma cito textualmente precariedad emocional pero hay algo que ayuda a combatirla

Voz 15 07:03 qué es lo que el detonante para que para que Cyrano acabé aceptando su morir su condicionó la misma Roxanne no el amor el amor es ese antídoto que aunque parezca suene Sonia tópico todo lo cura o o todo más que lo curan a todos nos puede ayudar no

Voz 19 07:22 por

Voz 11 07:31 muy bien va siendo el último fin de semana del año alguna recomendación distinta diferente especial podríamos plantearnos si se hará vamos a tener que calzar nos las zapatillas

Voz 20 07:41 y es que la gente buena

Voz 6 07:47 sí

Voz 21 07:49 llantos de ganar de ensamblaje explicó Ángel ya Antona muy hecha Besteiro

Voz 2 08:13 el seis

Voz 11 08:20 quinientas miras no creo pero esto huele estos vuela carreras bulés San Silvestre dice

Voz 0564 08:24 entre todas las San Silvestre destaca la San Silvestre Vallecana hizo recorrido de diez kilómetros desde el estadio Santiago Bernabéu hasta Vallecas toda una fiesta urbana en la que están inscritas cuarenta mil personas en la carrera popular y dos mil en la carrera internacional le hemos preguntado a Raúl Fuentes de la San Silvestre Vallecana el motivo por el que esta carrera genera tanta adicción

Voz 0779 08:44 bueno está en primer lugar porque si eso atletismo es muy a la gente pues completamente ahí estaba encantada con la salud con con poder correr pero también en hacha porque es un día muy especial siempre esa Madrid está precioso con las luces de Navidad además pues es justo hace de de unos a a celebrar con todas las familias el fin de año con lo cual yo creo que es una suma de todos estos conceptos que consideran que la carrera sea tratándose imagino

Voz 11 09:14 es verdad que es una carrera Mágina y la vallecana sin duda es la más importante lo más conocida pero hay San Silvestres en muchísimas ciudades yo creo que después que viene Paco Nadal con los viajes le voy a preguntar porqué hay gente que en estas fechas en este final de año viaja ex profeso es una eternidad carrera y San Silvestres solidarias además la más antigua de España luego eso lo comentamos

Voz 3 09:45 durante todo el cuerpo cuando caiga

Voz 22 09:51 no

Voz 2 09:52 qué

Voz 3 09:54 qué tal

Voz 11 10:09 a esta voces inconfundibles son la maravillosa orquesta del alcohol que estuvieron aquí la semana pasada que no podemos olvidar sí han también una del

Voz 0564 10:19 los grupos que tocarán este fin de semana en el festival en Tavernes de la Valldigna en Valencia un festival de música del que conoce todos los detalles nuestra compañera de Radio Valencia Ana manchegas

Voz 23 10:32 es la música de soul música en valenciano que ha sonarán en el escenario principal del festival como uno de los cabeza de cartel leyes que llega la noche de fin de año llega el festival uno de los pocos festivales de música en directo que es el celebra en España la noche de fin de año con un hilo conductor tal y como nos cuenta una de las organizadoras Elena cívico fomentar la lengua en valenciano

Voz 24 10:57 los conductores que que solemos tomar para configurar lo que es el cartel del festival Davis es que generalmente son grupos que cantan en valenciano yo bueno o no

Voz 11 11:08 pues también valenciano no todos cantar en valenciano

Voz 24 11:10 que nadie pues internacionales pero generalmente es un poco la escena musical valenciana no la que te puede disfrutar lo que cantan en en nuestra lengua siempre atendiendo a los grupos emergentes

Voz 23 11:21 porque el festival apuesta también además de la propuesta cultural por una serie de valores que pretenden inculcar valores de No a la violencia paz amor y respeto ya saben una propuesta diferente para comerse las uvas en fin de año

Voz 0564 11:42 John más seguimos con música pero muy distinta a todo aquel que tenga niños pequeños en casa reconocerá seguro al instante a los que cantan esta canción

Voz 11 11:57 Dios los Canta Juego CIC a esta Sara

Voz 0564 12:00 hace tan tocando en Zaragoza y mañana sábado en Barcelona en dos sesiones a las cuatro y media ya las siete con la gira Viva mi planeta nosotros hemos hablado con uno de los miembros de Canta Juego Poole

Voz 0779 12:10 y en este espectáculo el lo que se basa sobre un molino de de un molino eólico que conseguimos el el año pasado y este año tenemos ese Molino y un poco pues explicarle a los niños los diferentes tipos de energías que hay renovables pero también el juego por qué no decimos que la energía de la risa también es buena la energía de la música la energía de del amor

Voz 0564 12:35 Canta Juego empezarán dos mil dieciocho en los escenarios de Cádiz Granada Jaén Sevilla sí

Voz 11 12:40 más conciertos para terminar este fin de semana el primer

Voz 0564 12:43 no había nada

Voz 3 12:50 lo que quiero

Voz 0564 12:52 sí es Diana Navarro que es para esta noche a partir de las nueve en el Auditorio de la Diputación de Alicante

Voz 25 13:06 nada nada

Voz 3 13:11 otro para terminar además Ademar

Voz 0564 13:12 haremos con Sidoni que mañana cierran gira en el ingentes de Madrid nos han dejado grabado un saludo

Voz 1234 13:18 hola queridos amigos de la Ventana soy más Ross decidan y éstos para deciros que mañana día treinta despedimos la gira de El peor grupo del mundo en Madrid será en el Westin Center en el Palacio de los Deportes India vamos a ver un montón de sorpresas y además vamos a acelerar Nochevieja porque hemos decidido avanzar hundían qué pasa así que les esperamos a todos los que lo vamos a pasar en grande para ser un fiestón Sidoni en el Center mañana día treinta chao

Voz 26 13:51 canta lo vamos como nunca

Voz 27 14:06 organizar y tu agenda es convertir el futuro en un final perfecto para que hagas tu ya que recita que pueda enriquecer tu vida Endesa mantiene abierta cada viernes La Ventana de la SER

Voz 28 14:14 yo hacía con varios precios asegurarte de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios del Corte Inglés que incluyen un montón de ventajas por ejemplo tienes una cámara réflex Nikon ahora cuatrocientos cuarenta y nueve euros además devuelve cincuenta euros

Voz 2 14:32 yo también financiación en doce meses los tecnoprecios mucho

Voz 28 14:35 más que un buen precio sólo en El Corte Inglés

Voz 6 14:39 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya es tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ocas

Voz 29 15:00 Lula online el Securitas Direct punto es

Voz 7 15:03 de lunes a jueves Henao My Lol sea

Voz 30 15:06 lo de una manera trivial como incluso despectiva faltó una de Liceo seguir merced

Voz 11 15:13 de Corner reservas hombre como nunca me lo habían contra la vida humana hasta Eliseo Parra hola

Voz 31 15:17 qué tal como es

Voz 2 15:19 la vida moderna con David Broncano y todo el rollo Ferrer Carlos Herrera para saber de quién estás hablando no bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 7 15:37 Mail al nacer

Voz 2 15:41 la última hora

Voz 11 15:45 a última hora de este dos mil diecisiete que abrimos como cada tarde en Andalucía arrecian las peticiones de de

Voz 32 15:50 misión para el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido tras el suicidio hoy de un inmigrante argelino la futura cárcel de Archidona a petición que hace la Red Española de Ayuda al Refugiado o la Plataforma Ciudadana contra la utilización de Archidona para acoger inmigrantes que ya ha convocado protestas para mañana última hora en Oregón

Voz 33 16:06 pendientes del triple crimen de Andorra hoy el sindicato UAGA al que pertenecía el ganadero fallecido se ha reunido con el delegado del Gobierno al que recriminan que no se tomarán medidas especiales antes Gustavo Alcalde apoya la actuación de la Guardia Civil pero UAGA dice que ese fallo el naval

Voz 0564 16:21 la oración de la peligrosidad de la asesina

Voz 1450 16:24 a última hora en Asturias Asturias lidera la tasa nacional de casos de gripe que se ha cobrado ya su cuarta víctima la incidencia detenidos aumenta por sexta semana consecutiva en todos los grupos de edad con trescientos noventa y cinco casos por cada cien mil habitantes y en Baleares

Voz 11 16:37 la fusión entre Bankia BMN se basan en las islas con el cierre

Voz 1450 16:40 veintiuna oficinas en Mallorca Jay siete cerradas

Voz 11 16:43 en enero van a dejar de funcionar otras catorce enteros

Voz 1450 16:45 sitio todo el personal será recolocado saltamos a Canadá

Voz 0564 16:48 los finalmente el alcalde grancanario que suplantó a su hijo en unas oposiciones ha dimitido al principio dijo que sólo lo había acompañado y ahora que hizo el examen en su nombre en nombre de su hijo sin que éste lo supiera el Tribunal denunciará los hechos y los vecinos del pueblo se sienten a ocho a última hora en Cantabria aquí los administradores de fincas colegiados de Cantabria han canalizado tres denuncias vecinales por violencia de género gracias al convenio de colaboración suscrito con el Gobierno el ochenta por ciento de las agresiones y asesinatos de mujeres se producen en el hogar y el programa empujada que los vecinos denuncia

Voz 11 17:19 te contamos hasta ahora en Castilla La Mancha la policía no

Voz 0809 17:21 en a la cerrado seis puntos de veinte y de distribución de droga con veinte personas implicadas en Albacete dieciocho de ellas detenidas cinco ya están en prisión y se han incautado miles de dosis de cocaína hachís y marihuana los puntos de venta clausurados estaban en Albacete en Almansa y en el municipio valenciano de Ayora la operación que se inició el pasado mes de mayo se ha dado hoy a conocer

Voz 1450 17:40 y en Castilla y León la Guardia Civil ha abierto una investigación un hombre de setenta y siete años propietario de una explotación ganadera del municipio salmantino de Sando de Santamaría en Salamanca tras aparecer muertas veintidós vacas y tener a otras cincuenta y nueve sin comer a última hora

Voz 34 17:54 Cataluña condenado a prisión el jubilado que disparó el gato de su vecino con una escopeta de perdigones a grito de ahora vas a saber quién soy yo pasó en las Borges blancas en dos mil catorce la Audiencia de Lleida dictado cuatro meses de prisión por un delito de maltrato de animales domésticos

Voz 1450 18:09 a última hora en Ceuta el gobierno de la ciudad aprueba cuatro encomiendas de gestión a atracción por un importe de diecisiete millones de euros obras a las que no se va a aplicar la nueva tasa de servicios urbanísticos de un catorce por ciento porque entre en vigor a partir del próximo

Voz 0564 18:23 contamos en la Comunitat Valenciana muy pendientes de la evolución del incendio forestal que se ha declarado a primera hora de la tarde incluya en Castellón un bombero ha resultado herido por quemaduras y varias masías han tenido que ser desalojadas de manera preventiva el viento ha bajado su intensidad pero está previsto que continúe fuerte en las próximas horas de Euskadi

Voz 1450 18:39 el Gobierno vasco va a insistir en que el AVE Vitoria Burgos por extensión Euskadi Castilla León Portugal pueda transportar mercancías ayer el ministro de la Serna dijo que era técnicamente imposible el lendakari la dicho que espera que no sea una inocentada última hora en Extremadura

Voz 35 18:53 indignación entre los productores de la Denominación de Origen Cava con viñas en Almendralejo ante la decisión del Ministerio de frenar las plantaciones de viñedos para espumosos en toda España la Junta de Extremadura además va a recurrir este acuerdo del Gobierno central turno perdón

Voz 1450 19:05 Alicia vuelco en la investigación por la desaparición de Diana Quer la Guardia Civil ha detenido a una pareja de Rianxo por un intento de secuestro esta semana el hombre ya fue investigado hace meses por su presunta relación con el caso última hora

Voz 36 19:17 en la capital es pionera en autobuses que se cargan por inducción la línea setenta y seis de la EMT es la primera de España que a partir de enero contará con autobuses cero emisiones tanto acústicas como atmosféricas es una de las medidas del Plan de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0564 19:32 José Murcia

Voz 1450 19:35 el presidente de AENA Jaime García Legaz ha garantizado hoy a los trabajadores del aeropuerto de San Javier que mantendrán sus condiciones de trabajo cuando este cierre sus puertas y empiece a operar el nuevo aeropuerto de Corvera mantendrán sus condiciones económicas y tendrán la posibilidad de ser trasladado

Voz 11 19:48 vamos en Navarra con veintiocho fallecidos navarras

Voz 1450 19:50 otros mil diecisiete como el año de menos víctimas mortales de su historia en accidentes de tráfico

Voz 2 19:55 en la Ventana última hora

Voz 37 20:00 todo

Voz 30 20:07 este Navidad regala auto las mejores soluciones de transporte y movilidad

Voz 38 20:11 con eléctricas y patinetes Si lleva te hasta cien euros en cheques y además comprando maleteros Porta bici remolques barras Porta esquís lleva T hasta sesenta euros en cheques

Voz 30 20:21 eh

Voz 1450 20:22 abrimos los domingos y festivos consulta los horarios auto punto es

Voz 39 20:27 basada en casa con mi mujer y mi hija solemos cocinar pavo vamos

Voz 2 20:30 bueno vamos a abrir durante el año en Nochevieja lo pongamos con esta media nada tranquilitos familia luego los chicos saldrá por ahí recuerda en particular la de la familia de la noche vieja en casa de mi hermano verla el año noventa este animal yo con la familia

Voz 3 20:50 la de Madrid

Voz 0867 21:08 buenas tardes a todos en realidad la gran noche son ya las grandes noches de la Puerta del Sol las uvas las pre uvas uno veinte mil personas se van a comer las uvas allí en la plaza otras tantas acudirán a esas pre uvas de otros tantos a las pruebas de mediodía Bono unos poquitos menos la última prueba del reloj que no ha fallado nunca señoras han comido nunca allí ya les ha estamos cómodo cómodo no resulta escuchar las campanadas tampoco lo van a escuchar pero al menos se van a divertir vamos a las carreteras porque muchos han en la plaza ni en su casa de Madrid muchos se marchan a esta hora huyen de la capital para pasar la Nochevieja con amigos o familiares fuera de la capital había cierta intensidad y las salidas al menos a primera hora de la tarde luego la cosa se ha ido relajando cómo están las cosas ahora mismo Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 40 22:00 buenas tardes pues jornada tranquila a ahora en las carreteras madrileñas en tan sólo tenemos complicaciones en las salidas de la capital en la A3 en Rivas Vaciamadrid hacia Valencia y en la A cuatro a su paso por Pinto y en las seis a la altura de El Plantío en ambas vías tenemos circulación congestionada en ambos sentidos tráfico intenso además M40 en el tramo entre Coslada Vicálvaro en ambas direcciones en el resto de la red vial de la comunidad a esta hora se circula con total normalidad eso sí les recordamos que ya ha empezado el operativo especial de fin de año en el que está previsto que se produzcan cuatro millones de desplazamientos en todo el territorio nacional así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen con tiempo sus viajes prudencia y mucho

Voz 0867 22:41 esa calma en el asfalto terrestre carrera porque Nairo no metros es ni medallas pero sí una meta disfrutar con nuestros perros de un precioso pase por el Madrid histórico para acabar comiéndonos los puntos

Voz 3 23:03 sí

Voz 0867 23:06 las pre uvas Sampe restringe como cada año Nacho Paunero presidente el refugio qué tal muy buenas tardes y medio La Ventana de Marie cómo estás

Voz 31 23:13 muy buenas son todos si felices fiestas muy bien esperando respuestas ediciones ya Nacho la séptima edición por lo tanto estamos a tope y mañana va a ser un día grande en Cibeles a las diez que todo el mundo puede acercarse

Voz 0867 23:26 no es una carrera es una reivindicación en realidad no para que los perros también ocupen su lugar en la ciudad no que convivan perfectamente en un ambiente urbano

Voz 41 23:35 pues si se trata de darnos un paseo y bueno yo vienen cerca de mil personas como su mejor amigo llevarnos Un paseo por las calles respetando los semáforos están unos pasos de cebra de todas las todo el centro de Madrid la calle Huertas la Plaza Mayor el Congreso vamos que todo el mundo pudo disfrutar de ese paseo histórico de Madrid en plena Navidad con su mejor amigo

Voz 0867 23:56 tenso porque no hay que correr

Voz 41 23:58 no no no para estar ahí se puede se puede comprar resultó sin perro es es un ambiente familiar es una fiesta en la que todos vamos a disfrutar digamos a pasarnos lo bien que era Sampe requiere que el refugio pues es un evento con el que finalizamos el año con el que nos como las uvas antes que nadie y con el que disfrutamos con nuestro mejor amigo que eso es lo que queremos

Voz 0867 24:17 hoy desgraciadamente Nacho hemos conocido una noticia trágica el ataque de perros peligrosos a un niño de tres años en el Molar claro estas noticias hacen daño a los animales pero en realidad es la responsabilidad suele ser de de los racionales no de los propietarios o incluso de quién puede llegar a dejar a un niño sólo en ese momento

Voz 41 24:33 sí desde luego las situaciones no siempre son trágicas pero son anecdóticas es la realidad son muy pocos los casos que ocurran y la verdad es que fiarnos el cuarenta por ciento de las familias en España tienen un perro un gato y los incidentes son muy pequeños y lo que tenemos que hacer es intentar pues eso disfrutar de nuestro mejor amigo y es lo que vamos a hacer mañana en la Santa terrestre pasando los lo bueno pues de maravilla más de esperamos mil mil corrillos sí bueno tasas personas pues deseando pasar un día agradable con su mejor amigo qué es lo que es lo más importante en las Navidades pasaron Anaya diferente

Voz 0867 25:07 la la inscripción sigue abierta no se puede hacer a través de la web allí ya en el punto de partida

Voz 41 25:12 la la en la web en el refugio punto Recio ahora mismo nuestro puede ya inscribir viene toda la información en lo que sí todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo lo que puede hacer es ir a Cibeles ahí Él ha sido la maña inscribirse in situ que nadie va a nadie y lo vamos a negar que no participa en la San Pedro

Voz 0867 25:29 dicho de otra cosa más la última ya para los que tenemos perros un tormento cada Nochevieja por los petardos

Voz 41 25:34 hay manera de frenar esto en Madrid como es esta

Voz 0867 25:37 tiendan a otros sitios hay manera de de regularlo un petardo la verdad es que es igual a muchos animales no asustados debajo de la calma metidos en armarios

Voz 41 25:47 tremendo de los petardos es algo tremendo porque yo he tenido una practican se perdió por culpa de esto Veinticuatro horas perdida por culpa de los petardos ya son más de esos animales lo sabemos muy bien pero hay gente que que lo desconoce disfruta tirando los petardos que es un peligro realidad y luego a la hora de de los animales es terrible por eso para intentar en intentar que son que eso no ocurra pero claro está bastante difícil en lo lo lo yo lo veo difícil porque bueno las normativas son normativas municipales y ahí tendríamos que bueno es que influir de alguna manera para que la gente en ese sentido fuéramos responsable no tira petardos porque es que no desde luego mañana desde las siete diciendo es más la más acotados nunca nunca ha preguntado mira alrededor de de de las son pero no ha habido ningún petardo ni nada siempre hemos disfrutado pues eso que es lo lo importante y juntarnos por una vez que casi nunca lo lo lo podemos hacer el cuando puedo decir con tu perro ni estar Comas perros con más gente disfruta de todo bien mañana en Cibeles a las diez en la son perros

Voz 0867 26:51 bueno pues Nacho Paunero que vaya todo bien allí estaremos fíjate

Voz 41 26:55 a vosotros un abrazo muy fuerte felices fiestas

Voz 11 26:58 este año

Voz 0867 27:00 sí siete el mercado está lleno de uvas para alimentar las mesas de de esta Nochevieja y queríamos hacer patria pero no es posible porque las uvas que van a consumir ustedes en su mesa este domingo no son de Madrid son de Alicante al menos en un pozo deje muy elevado emitían Cutillas director de marketing de uvas doce en el valle de Vinalopó qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno Mirian sólo vosotros cuántos kilos de uva vendéis estos días

Voz 28 27:29 pues saber desde aquí desde el valle sale más de cuarenta millones otros hacemos una pequeña parte de esta gran cantidad hacemos alrededor de un millón millón y medio

Voz 0867 27:41 por qué esta uva de Defensa procede básicamente de ahí de Alicante

Voz 28 27:45 bueno la verdad es que la zona del Vinalopó que además también se conoce como el valle de las uvas es una zona privilegiada para para el cultivo de esta fruta Ball por su clima por la tierra entonces tradicionalmente se ha cultivado aquí bueno una aguda que que por la técnica del embolsado que se hace en julio conseguimos que llegue la última del año y que llegue en perfectas condiciones para que el día treinta y uno podamos despedir todos el año con comiendo estas uvas

Voz 0867 28:10 Miriam voy con algunas dudas prácticas son fáciles y se están imponiendo las uvas sin pepitas

Voz 42 28:15 sí la verdad es que sí que esto quiso transgénica porque

Voz 0867 28:19 no tienen petos

Voz 28 28:21 pero la verdad es que son cruces que se hace no en laboratorios pero que no es no es nada transgénico lo único que han cogido parentales de variedades muy antiguas que ya las existía si semillas se van cruzando con las nuevas de ahora y eso no se consigue que poco a poco la semilla vaya desapareciendo en realidad la Emilia existe lo que pasa es que ese semilla verde si abrimos una u ahí la una agua sin semilla y la abrimos veremos que hay una pequeña rayita verde es que esa semilla lo dan no ha unificado y entonces al comerla no se nota pero en realidad las semillas sigue existiendo en realidad

Voz 0867 28:57 ah y luego en los packs esto se que ya tienen las doce uvas exactas eso también perjudica el negocio es mejor comprar muchas aunque luego sólo utilizamos doce

Voz 28 29:06 a ver nosotros somos especialistas en ese tipo de productos donde dardos deudas entonces yo creo que al final hay que la tasa lo que el consumidor pide y al final el consumidor está pidiendo que les facilitamos esa tradición y si el consumidor quiere

Voz 42 29:18 tiene doce no le damos cincuenta y cinco misa

Voz 0867 29:22 el tamaño supongo que también es importante en la selección se descarta en las grandes que la abuelos unos atronadores

Voz 28 29:28 pero intentamos pues eh elegir racimo median hitos porque sino al y sobre todo nosotros tenemos productos especiales que se llama mini uvas para aquellas personas que prefieren Wall muy pequeñas para que el tiempo comerse las doce porque al final es verdad que si te ponen doce uvas grandes olas la más bonitas a la vista pero luego a ver quién se hace en el poco tiempo que tenemos

Voz 0867 29:48 no no hay manera de ingeniero digo yo Miriam Cutillas directora de marketing de de uvas doce gracias por estar con nosotros que vaya bien la Nochevieja

Voz 43 29:56 muy feliz unión ningún saludo vamos a Rita

Voz 0867 29:59 pasar el resto de cosas de a día de insuficiente considera el sector del taxi madrileño el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno para luchar contra la especulación de las licencias VTC de los vehículos de transporte con conductor de plataformas como caddie fallo Uber Julio Sanz ex presidente de la Federación Profesional de taxi

Voz 44 30:19 me parece que no va a cumplir esas expectativas controlar esas pequeñas especulación legalizar en este caso algo que nosotros entendemos que de ser intransferible creo que ha sido contemplada normas y ahora se da un plazo de dos años para tenerlas guardadas y luego sacarlas comer de forma impune donó dice que cuesta treinta y seis euros

Voz 0867 30:39 novedades en el caso de la y la la mujer que tuvo que abandonar hace un mes la casa que había ocupado con sus tres hijos menores tras un incendio llevaba cinco meses sin luz iluminando Se con velas pese a sus promesas el Ayuntamiento de Alcorcón dejó de pagarle el día de Navidad hostal en el que vivía hoy se ha reunido con el Ivima que ha prometido ver su expediente con la mayor celeridad pero a sorber esa ha llegado de un banco que le ha ofrecido pagarle mientras tanto un apartahotel Jesús Santos de Ganar Alcorcón

Voz 41 31:05 no es que hemos salido hay bueno estamos viendo a casa se haya Mater Blanco que era propietario de la Il ha dicho que le iba a intentar buscar una solución para que hasta las cacas social

Voz 31 31:19 va a ser pues un apartahotel durante

Voz 41 31:22 hace un mes esperando que durante este mes el Ivima le contestó

Voz 0867 31:26 en el día de balance y de análisis del año que estamos a punto de finalizar Cristina Cifuentes ha presumido de cifras económicas como han escuchado con autocrítica por las cosas que no se han podido hacer pero presumiendo de haber cumplido casi el setenta por ciento de sus compromisos electo

Voz 0434 31:40 es récord en creación de empleo porque hay más de ciento veintiun mil personas que hace un año no tenían empleo que ahora tienen un trabajo esto significa que cada día en Madrid se han creado trescientos treinta y tres puestos de trabajo lo que viene a ser lo mismo que cada día trescientas treinta y tres personas han encontrado trabajo sí se ha recuperado el cien por cien del empleo que sabía perdido durante la actriz

Voz 30 32:06 siete de la tarde treinta minutos

Voz 45 32:14 este año portar dibuja volverá a la Ser Manuel para entregar que otra cesta de navidad distinta incluye un affaire que los propósitos de año nuevo se cumplan cómo conseguir que esa cena no engorde sin comer cómo afrontar la operación no resaca sin dejar de beber pautas para definir con qué es mejor brindar cava o champán de postre Cristina Pedroche nuestras verdad cómo será el vestido o no tanto que lucirá en las campanillas todo regado con buenos músicas te viernes este año la fiesta empieza antes Marta

Voz 3 32:47 este domingo a las seis hora menos en Canarias

Voz 2 32:55 este domingo a las siete de la tarde avería despide dos mil diecisiete con Valeria

Voz 46 33:02 los Iker que llamada a casa que llamaron a casa desde la Casa Real porque tú abuelo paquetes que éste había presentado a la zarzuela o habla de los millennials y seis expresiones para para referirse a cualquier estáis es porque no por pregunto Vigo

Voz 47 33:27 un

Voz 29 33:31 la carrera más dura del mundo tiene un recorrido superior a cuatro maratones con un desnivel equivalente a subir

Voz 2 33:37 los que celebre es cruel

Voz 29 33:40 sádica surrealista extrema está concebida para que no pueda acabarse algo que únicamente quince personas han con

Voz 2 33:48 seguido en treinta años no sólo cuando te enfrentas a lo imposible

Voz 0867 33:53 sabes hasta dónde puedes llegar

Voz 2 33:57 este domingo a partir de la una de la tarde la maratón de Barkley en acento Robinson el dato humano del deporte Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es en la SER

Voz 30 34:13 k de la vida en un escenario la de nuestros oyentes

Voz 48 34:17 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle porque que va ese que conectan buscando edita esta tarde

Voz 49 34:24 el entretenían tener oye bien

Voz 29 34:27 el Hablar por hablar se convierte en obra de teatro son desde el once de enero hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid una producción de Cornejo fins inspirada en historias reales de los oyentes del programa de la cadena SER entradas en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale áspera

Voz 39 34:48 en el Madrid

Voz 0867 34:50 trabajo final de esta Ventana de Madrid de viernes ni en Nochevieja podía faltar Alfonso Ojea Alfonso Ojea que tal como es las cómo estáis bueno el director de pistas Blancas viene a contarnos cómo está la nieve este fin de semana en Madrid aunque bueno no puedo hablar del tiempo perdura nieve poco poco porque no hay demasiado

Voz 0089 35:06 no no hay nada de hecho las dos estaciones por así decir puramente madrileñas que son Valdesquí y Navacerrada Navacerrada está operando algunas semanas con unos seiscientos metros Valdesquí todavía no abierto pero va pero hasta están ambas cerradas por qué porque la lluvia que ha caído evidentemente no era nieve ha fundido la capa de nieve que había porque han subido mucho las temperaturas en esta sede este segundo frente que está atravesando seguirá atravesando

Voz 1450 35:30 Sistema Central aunque el domingo mejorará qué duda cabe y mañana

Voz 0089 35:32 por la tarde también pero ya ese agua que ha caído ha fundido y bueno pues los treinta cuarenta centímetros de nieve que había y por lo tanto Navacerrada tenido que cerrar esos seiscientos metros Valdesquí no ha podido abrir la que si sigue abierta no es madrileña pero está muy cerca que es la estación segoviana de La Pinilla y que tiene dos kilómetros y medio operativos y con con un grosor de unos treinta cuarenta centímetros no ha resultado afectada desde luego la Pinilla por la lluvia como han resultado afectadas las estaciones

Voz 0867 36:00 esquí Nou pero eh para acercarnos al campo para subir hasta la montaña para subir a Navacerrada nos da por lo menos para dar una vuelta y un poquito de nieve

Voz 0089 36:08 pero sin duda alguna sobre todo el domingo por la mañana mañana también pero sobre todo el domingo por la mañana y el lunes qué va a hacer buen tiempo es posible ya que el lunes a media mañana comienza otra vez a cubrirse pero desde luego lo que va a ser la mañana en la tarde del domingo el día de Nochevieja va a tener una temperaturas ideales algo más bajas que hoy pero tampoco bajísimas con sol por lo tanto un día magnífico para dar un paseo por por nuestra Sierra que la tenemos muy cerquita sesenta kilómetros de la puerta

Voz 2 36:34 eso

Voz 0867 36:36 no te vayas Alfonso Ojea porque como una sorpresa al vamos a cerrar esta última ventana del año y lo vamos a hacer como todos estos días con noticias que ha marcado dos mil diecisiete y una de ellas sin duda la más destacada se producía el pasado mes de abril con la detención de Ignacio González que supuso después la caída del aguirrista

Voz 50 36:54 a vosotros os imagináis que un presidente o una presidenta del Partido Popular en una comunidad autónoma tiene dinero fuera es hablar de cuentas corrientes en Suiza aquí

Voz 2 37:05 ella habría tenido que yo ya había tenido que

Voz 48 37:10 ABC Ignacio González detenido Cristina Cifuentes ratificó

Voz 0564 37:14 en la denuncia por la tierra

Voz 48 37:16 detenido a su antecesor Esperanza Aguirre desaparecida destape la otra

Voz 2 37:23 Hood el Churchill el político se convierte en estadista cuando comienza a pesar en las próximas generaciones

Voz 3 37:31 Esperanza Aguirre hace mucho tiempo que trascendió ese límite

Voz 48 37:51 en del Canal de Isabel II que llevado de la Comunidad de Madrid

Voz 2 37:56 el que afrontar el claro que amaron mucho juego pocas sería la Mango asimismo no para cantar en ella que va que cargar sobre macho yo hemos llevamos ya años juntos bajo la gloria suspendido muchísimas muchísimas más coincidencias también de las que la gente piensa me siento engañada y traicionada incorrecto y por tanto para mí sería lo ideal

Voz 48 38:48 el expresidente de la Comunidad de Madrid ha renunciado esta tarde a la portavocía del PP y concejal en el Ayuntamiento se va asediada por la corrupción el caso Lezo y la detención de que durante años fuera su hombre fuerte Ignacio González ha forzado definitivamente Soler

Voz 2 39:06 engañada y traicionada

Voz 0867 39:10 un año de terror nos marchamos que ustedes despidan bien este dos mil diecisiete pero sobretodo que reciban mucho mejor dos mil dieciocho el lunes les esperamos con la entrevista a la presidenta Cristina Cifuentes a partir de las dos y cinco de la tarde el martes los de La Ventana de Madrid estaremos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten de fin de semana infelices

Voz 51 39:46 sí

Voz 7 40:01 la Ventana Carles Francino

Voz 11 40:11 el mejor de los bienes

Voz 3 40:14 de siempre

Voz 52 40:17 fue verlos

Voz 3 40:24 Silvio con hablar

Voz 11 40:34 Paco Nadal buenas tardes amigo cómo estás qué tal estupendo apunto

Voz 1679 40:39 de salir de viaje como siempre pero un placer estar

Voz 11 40:41 aquí termina un año viajero empieza otra Boni por cierto antes de entrar en el detalle de destinos y de propuestas y de sugerencias las perspectivas para el turismo mundial siguen siendo a día de hoy al menos bastante buena no o muy buenas

Voz 1679 40:54 tan buenas porque todas las cifras ayer conocíamos que España ha superado su récord en once meses en una falta de diciembre la OMS de ya anunciaba que el primer semestre de dos mil diecisiete había subido un seis por ciento el número de turistas mundiales llegaba casi a seiscientos millones de decir vamos a llegar a mil doscientos mil trescientos millones de turistas de viajeros moviéndose por el mundo muy pronto el sector del turismo aguantó muy bien la crisis bueno que lleva una década de crecimiento desaforado para bien y para mal para mal parado

Voz 11 41:25 no no eso quiero hicimos siempre el peligro de morir de éxito

Voz 1679 41:27 sí sin lugar en algunos lugares se puede abrir es cierto pero recordemos que mucha parte de la población mundial vive gracias al turismo no olvidemos eso sí

Voz 11 41:34 bueno venga vamos a proponer destinos para estas fechas tan especiales y para el año que tenemos ya a punto de arrancar

Voz 3 41:39 no

Voz 11 41:49 o como la lista de propuesta sería prácticamente infinita te voy a pedir te voy a plantear Paco que el hijas dos venga dos destinos va pues mire yo creo que es

Voz 1679 41:59 ese año hay que ir a Holanda que volandas tiene muchas razones pero hay que ir porque líbor den una población en el once grande capital de frío es una de las capitales culturales de Europa dos mil dieciocho junto con La Valeta capital de alta cuna muy buena excusa como cualquier otra para visitar ese maravilloso país de los panes y remolinos que es Holanda de qué me gusta mi desde porque me gusta esta zona de Francia e pues bueno es que Holanda muy muy particular está norte son territorio ya nos prácticamente ganada al mar como como buena parte de Holanda y ahí están las Islas propicias es una cadena de islotes arenosos que se prolongan por Dinamarca y Alemania yo la recogí una vez yendo en bicicleta desde abajo desde has tardado y es una maravilla porque es un territorio Toxo abierto muy salvaje y muy cambiante Mesón Isla de arena que que el Madrid

Voz 1450 42:52 vamos a conocer más detalles vamos a marcharnos sobre el terreno

Voz 11 43:04 vamos solo ha colaborado en el diario El País Isabel Ferrer buenas tardes hola hola buenas tardes ya al menos ese rinconcito concreto sino

Voz 31 43:14 lo ha sentado muy bien sólo le ha faltado decir que son diez mil kilómetros cuadrados eso pero sí sí efectivamente es una zona con un paisaje cambiante con muchos bancos de arena es un humedal en realidad la hilera así la ira de islas creo mal interior

Voz 1679 43:28 pues hay muchas zonas muchas figuras DNS

Voz 31 43:32 sí está protegido por la Unesco y tiene un punto épico porque como cambia tanto el habitante de esa zona de Holanda en realidad tiene que luchar más que nunca contra la naturaleza entonces lo que han hecho ha sido como siempre los holandeses adaptarse de la mejor manera que es no dejar de batallar pero al mismo tiempo aprovechas la situación

Voz 11 43:51 oye Isabel hay muchas actividades previstas con lo de la capitalidad cultural europea

Voz 31 43:56 sí porque además de guarden está a dos horas de Amsterdam o sea está muy bien comunicada con la historia de que Patrimonio de la Humanidad las y ustedes el mar de Felicia han hecho varias cosas tienen dos personajes internacionalmente famosos los fisios que son Mata Hari la estrella de la Primera Guerra Mundial probablemente la espía que todos conocemos y luego el artista gráfico Moris es el que hace estas ilusiones ópticas con los bichos que entran y salen pero en realidad no sale ni entre ciento Yellen principio ni fin las escaleras que suben bajan no sabes muy bien por dónde entrar tampoco entonces estos dos personajes que están dedicado dos Andes exposiciones la de Mata Hari ha empezado y está bien porque Mata Hari a pesar del cine y de tu has artistas famosas desde Marlene Dietrich hasta Silvia triste el ejemplo era una pobre niña bien que se casó muy mal con un oficial que tenía sífilis se la contagió los niños que tuvieron murieron de esto sea un drama la historia luego acabo de espía y fatal porque la fusilaron eso es lo que intentan es dar una visión completa de una espía que sí que tenía su punto mítico oí dentro de la mística de la primera guerra mundial en este ámbito pero que no desgraciada luego ese es seres que hay que verlo es decir son unos dibujos inacabables que no sabes por dónde empezar a mirarlos y le han dedicado también un olé dedicará a partir de octubre no de octubre no hasta octubre el de dedicarán una exposición muy bonita porque es uno de los grandes figuras

Voz 11 45:22 muy bien pues Isabel Ferrer muchísimas gracias por la recomendación

Voz 31 45:26 perdóname tengo tiempo hay otro paraíso es que me gusta

Voz 11 45:29 pero a las islas

Voz 31 45:30 eh bueno aprovechando lo de las la las islas hay una carrera que no se va a celebrar porque no hace suficiente frío es una carrera también maravillosa porque son es patinaje al aire libre en un hielo muy puro porque si no natural con unos patines tremendos que pesan muchísimo y recorren once pueblos al aire libre doscientos kilómetros de carrera en aquí no puedes parar más que te va a tomar chocolate entonces esto cada año miden el grosor del hielo a ver si por fin este año tenemos carrera

Voz 54 45:59 el sonido ni en el norte de Europa La Galera hicieran algo estaba cambiando algo está cambiando

Voz 31 46:05 claro pero con esa idea de los once pueblos lo han hecho son once Fuentes once artistas internacionales once Fuentes en las han intentado elección puesto en los pueblos y eso es muy bonito porque por ejemplo hay una de Jaume Plensa con estos claras que plan vital el agua

Voz 11 46:19 sí sí planas que

Voz 31 46:21 con los ojos cerrados pero te miran ya está puesta ya entonces esto será muy bonito muy espectacular porque seguir los once pueblos pero por tierra

Voz 11 46:28 cuánto puede cuánto puede tardar un buen Un buen patinador en recorrer esa distancia que nos dice Isabel por curiosidad

Voz 31 46:33 toda una vida en todo esto algún día entero ponerlas no se celebra desde los años noventa la si la televisión en directo es tremenda

Voz 0779 46:41 segundo porque llegan muertos literalmente muerto

Voz 11 46:44 es que Pe declaró tengamos este año Isabel Ferrer compañera un abrazo muy grande feliz año hasta luego bisabuelo décadas da otra a ver Paco te he dicho dos destinos segundo otro país vamos al otro extremo del mundo Chile y eso por qué motivo y alcance de su propuesta

Voz 1679 47:20 el alcance Pere chance la noticia en dos mil dieciocho Chile celebra el bicentenario de su declaración de independencia de los otros como todos recordamos pero bueno en no sé cuántos fastos Bubble porque ya celebraron por todo lo alto en dos mil diez el inicio de la Guerra de Independencia pero es una buena excusa para visitar este país lleno de rincones singulares donde sí a una apalabrado de cine es naturales

Voz 11 47:44 pues vamos a hacer una cosa vamos a pedirle a nuestro compañero de Radio ADN Chile Carlos Costas que nos proponga un recorrido por los lugares más importantes más hermosos y más recomendables es su país

Voz 6 47:56 buenas tardes aquí en Chile les recomendaría varios destinos partiendo por la zona de la Patagonia es su bellezas naturales que se puedan conocer visitando el Parque Nacional Torres del Paine este lugar está ubicado a tres mil kilómetros al sur de la capital Santiago y la manera más directa de llegar es viajando en avión hasta Punta Arenas que en la ciudad

Voz 0564 48:15 más austral del planeta en la Ribera contó

Voz 6 48:17 en tal del Estrecho de Magallanes esta ciudad que a comienzos del siglo pasado recibió una gran cantidad de inmigrantes croatas españoles e ingleses es el punto de partida para un viaje por tierra que dura tres horas ya estando en el Parque Torres del Paine en la Patagonia chilena el visitante Se va a impresionar por sus altas montañas los témpanos de azul brillante además de sus amplias y extensas praderas donde destacan los fanáticos que es una palabra de origen quechua para denominar a esta especie de mamífero de la familia de los camélidos que es autóctona de América del Sur según datos oficiales unos doscientos cincuenta mil visitantes llegan cada año a esta zona la mayoría turistas estadounidenses alemanes y franceses que buscan disfrutar de la naturaleza y los circuitos de Tricky aquí en la capital Santiago yo les recomendaría visitar los barrios de Bellas Artes y el mercado de antigüedades del persa Bío Bío en las antiguas instalaciones de un matadero en la zona sur de la capital donde realmente puedes encontrar de todo la red del metro o el ferrocarril metropolitano cubre prácticamente toda la ciudad otro aspecto que destacaría es la diversidad cultural de una ciudad que los últimos años se Rikers sido con la llegada de miles de peruanos haitianos colombianos en marzo del próximo año se realizará aquí la octava edición del Festival lo Appaloosa y hay que recordar que Santiago Chile fue la primera ciudad que albergó este evento fuera de las fronteras estadounidenses que tendemos esta conexión con la música déjenme contarles por último que por estos días David Gilmore el histórico guitarrista de Pink Floyd está pasando vacaciones en Chile junto a su familia

Voz 0564 49:49 ya estuvo en el sur conociendo las Torres del Paine guió refleja

Voz 6 49:51 comentaba y lo último que supimos que visitó el desierto de Atacama en ese lugar del norte del país existe una zona llamada el Valle de la Luna muchos aquí crecimos escuchando el mito de que algún día Pink Floyd vendría a tocar aprovechando estos fabulosos alucinante parajes al menos uno de ellos el señor Gilmore cumplió comparte

Voz 0564 50:13 de esta ley

Voz 11 50:47 por qué la mezcla la combinación entre desierto de Atacama hizo música de Pink Floyd un concierto de Pink Floyd

Voz 1679 50:55 el lugar maravilloso que creo que voy en el Valle de la Luna en Atacama hubiera cruzado el mundo ir a verlo

Voz 11 51:01 porque hubiera sido la combinación perfecta ellos

Voz 1679 51:03 soy muy de Floyd era de de mi época

Voz 11 51:19 oye que no quiero que nos olvidemos del apartado de consultas en esta Ventana de los viajes yo tenemos una que apunta también a un lugar muy muy especial son las consultas las preguntas las dudas que los oyentes nos plantea no nos dejan en buen viaje arroba Cadena Ser punto com Esther a la que saludamos desde Madrid buenas tardes

Voz 0779 51:44 hola buenas tardes

Voz 11 51:47 Nos da una pista apunta a un destino muy especial que es India a dónde quiere si en dos mil dieciocho no India y Nepal ajá muy bien

Voz 1679 51:55 qué interesante Cuéntame Esther que quería saber

Voz 0779 51:59 pues mira Paco bueno lo primero alguna el relación de Franco declarado mucho aquí mi consulta Paco quiero ir con una amiga a mí de pagar unos veinte días en abril entre el dieciocho y a mí me gusta mucho deja con cincuenta organizar Mellon los viajes pero no sé si la India es un destino que nos permita hacerlo plausibles es seguro también para dos chicas son las que me recomendó