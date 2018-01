La Ventana (01/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 y se servicios informativos

Voz 1817 00:11 son las cuatro las tres en Canarias prisión provisional incomunicada y sin fianza para Enrique principal sospechoso del asesinato de Diana Acker la jueza de instrucción de Ribeira ha tomado esta decisión hace unos minutos por la mañana ha saneado a declarar ante la justicia vamos a Galicia Ricardo Rodríguez la juez acordados ingrese en prisión por entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva Eye para evitar la alteración ocultación o destrucción de pruebas el investigado que se acogió a su derecho a no declarar se enfrenta a un delito de detención ilegal y otro de homicidio doloso sin perjuicio de que el avance de la investigación pueda permitir otras calificaciones más graves como la de asesinato según indica la magistrada en su auto la incomunicación se adopta a petición del Ministerio Fiscal para evitar que trata es de influenciar en la declaración de los testigos de los hechos lo que podría frustrar el fin de la investigación con respecto al cadáver hallado el informe preliminar de la autopsia indica que se trata de una mujer de entre dieciocho y veinte años de cabello largo y oscuro la causa de la muerte se encuentra en estudio no se han hallado signos de violencia pero sí indicios claros de criminalidad fuentes consultadas por la SER confirman que restos biológicos del cuerpo han sido trasladados al Instituto de Antropología de Verín para profundizar en su análisis el Gobierno ha cifrado en mil millones de euros el coste por el reto independentista de Cataluña son las cuentas que ha hecho Luis de Guindos esta mañana en La Ser en la entrevista que realizamos al ministro de Economía cada uno de enero además de Guindos ha defendido a Rajoy al candidato de los populares en las últimas elecciones catalanas Xavier García Albiol elecciones donde hace

Voz 0882 01:40 Duran Luis de Guindos ha habido un incremento del voto útil hace Ciudadanos lo que ha ocurrido yo creo en el cuarto trimestre ha sido que ha habido una concentración de voto en aquellos que se veían que tenía mejores expectativas de de resultados electorales de lo que se al voto útil y después también

Voz 1826 01:56 eh evidentemente la Ciudadanos ha presentado una muy buena candidata y ha hecho una campaña muy buena

Voz 1817 02:03 del exterior en Irán ascienden a diez los muertos en las protestas contra el presidente Rohaní manifestaciones que empezaron el jueves pasado en las que reclaman un cambio en las políticas económicas del Gobierno Donald Trump a través de su perfil de Twitter ha apoyado esta reivindicación de los ciudadanos iraníes los cuales asegura Trump son un pueblo reprimido desde hace años Rafa Panadero el presentes no ha dejado pasar la oportunidad dice que es hora de un cambio en Irán un país que está fracasando a todos los niveles a pesar del terrible acuerdo nuclear al que llegó con la administración de Obama un acuerdo por cierto que Trump ya ha dicho que quiere echar atrás el pueblo iraní está hambriento de comida libertad añade mientras la ría desde los derechos humanos de Irán están siendo saqueados sobre el terreno la situación sigue siendo confusa en algunas protestas están pidiendo mejoras al Gobierno reformista pero en otras se lanzan gritos contra el líder supremo el ayatolá Jamenei el presidente Rohaní ha advertido de que no se va a tolerar la violencia haya dicho que las protestas más que un amenazas son una oportunidad para trabajar también con los que se quejan para entre todos mejorar la situación económica ya en Yemen al menos veintitrés personas han muerto en un ataque aéreo al oeste del país según ha informado un medio controlado por las tropas saudíes el bombardeo el bombardeo lo ha llevado a cabo la coalición árabe liderada por Arabia Saudí y tuvo como objetivo una gasolinera hay también numerosos heridos es todo la información continúa actualizará en Cadena Ser punto com se quedan con la Ventana nosotros volvemos a las cinco o las cuatro en

Arias

Voz 1826 04:07 hola qué tal cómo estaba muy buenas tardes bienvenidos bienvenida así feliz año bueno igual que hicimos en la tarde del día de Navidad hoy les emplazamos de nuevo para recorrer lo mejor de estos últimos meses aquí el lamentará ya saben en este espacio que se abre habitualmente a la afición y a la realidad de la ficción vivo dando con las historias que vienen a través del cine de la televisión de los libros también con lo mejor de la música o con las historias personales que son las que nutren este universo que compartimos entre todos cada tarde vamos a empezar enseguida con esos recapitular alguna de las historias que han pasado a esta hora del café de La Ventana contadas por sus protagonistas

Voz 5 05:00 un día ya GAM era además va no ya Trump Plaza culpa Bani

Voz 1826 06:29 cuando se cruzan y se juntan la ficción y la realidad demuestran que la magia sigue existiendo no sólo en los libros y las películas como decíamos también en la vida real bueno esta historia con la que vamos a arrancar esta tarde es un claro ejemplo de todo eso Matías es un niño de siete años un niño de siete años al que le encanta leer incluso tiene un escritor favorito que es Andrés Guerrero cuervos hace un mes Matías decidió redactar escribirle una carta a su escritor para pedirle que por hora que siguiera escribiendo que es que unidad más libros que él

Voz 2 07:05 ya se los había leído todos

Voz 1826 07:08 la más de Matías entregó la carta a la librería Alberti de Madrid la responsable de la sección infantil de esa librería Laura vida decidió contarlo en Twitter escribió buscando Andrés Guerrero desesperadamente

Voz 2 07:22 bueno aquí en La Ventana tuvimos la suerte de reunirlos

Voz 6 07:26 dos a todos los protagonistas de esta eh Natalia grave

Voz 0313 07:31 las tardes hola

Voz 6 07:32 hola qué tal Natalia

Voz 0313 07:35 Andrés Guerrero escritor e ilustrador buenas tardes Andrés hola buenas tardes a todos Andrés siempre cuentan las entrevistas no sé si soy un escritor que ilustra o un ilustrado que escribe ya ya lo ha aclarado sigues ahí en la duda metas metafísica

Voz 0313 10:21 mejor de cada casa

Voz 7 10:22 sí lo mejor de cada casa es decirle a Matías que ya entregado otro libro más una sorpresa salga pronto hay otro amigo más ocho maestros conmigo

Voz 0313 10:35 no no esas buena noticia Natalia una curiosidad cuando decís llevar la carta de Matías a la librería le daría Alberti concretamente de Madrid que que que que que reacción obtienes

Voz 7 10:47 bueno que quede asombrados que la inocente la genialidad de dirigirse a un autor directamente no maravilla desconfía se pusieron manos a la obra ver cómo aguanta estaban André es bueno los serbios como muy profunda como acaba ahí expresaba pues muy bien contarlo

Voz 6 11:12 oye Natalio lo lo del hábito de la lectura

Voz 0313 11:14 es algo que que que eso suele traspasar de padres a hijos o no a veces hay chavales que leen y los padres no han abierto libro casi en su vida en vuestro caso como es la historia

Voz 7 11:24 bueno en vuestro caso le vemos ese bastante en casa el abuelo el padre y bueno yo estoy sobre todos intentó leer con ellos quieren presencia de ellos para que todos vean el arte de la vida estar sentado leyendo

Voz 9 11:40 ya bueno yo no lo sé porque ojalá funcionar en todos

Voz 0313 11:44 Nos casos ya no tengo a Natalia de te doy la enhorabuena por qué

Voz 9 11:48 tú lo has conseguido yo no sé qué haré con con con mis libros el día que no esté porque de verdad porque te has sentado solo

Voz 1826 11:55 maneras no hace que me sienta amén ya

Voz 9 11:58 además León todas partes o sea que me tumbó boca arriba

Voz 6 12:00 la octava o en la cama pero cuesta

Voz 9 12:03 ya bueno oye Franken sí pero claro vamos a ver a Matías me da la impresión de lo que le apetece en realidad no solamente leer los cuentos sino además encontrar un vampiro y hacerse amigo de él no

Voz 7 12:15 fue él no me no Arilla se era él Frankestein

Voz 9 12:23 soy esa Fran que Einstein no

Voz 7 12:26 sí porque les nuestros que más me dan miedo te gustan más

Voz 0313 12:32 influencia Esther inspira más ternura que un vampiro yo creo eh un poquito más eh a mí al menos respira más ternura Andrés una pregunta tú fuiste niño lector también

Voz 8 12:42 yo fui un niño lector si quién quién te lo transmitió

Voz 7 12:46 en casa de mi padre mi tía que vivíamos dos casas una al lado de la otra siempre había muchísimos libros ocultismo sabía libro le una casa a otra muchos libros infantiles Cuentos yo lo recuerdo más lejano de mi infancia de libro

Voz 6 13:04 ya que autor no hubiese escrito tuvo la misma carta que ha escrito Madrid aquí lo hubiéramos dicho por favor no dejes de escribir

Voz 7 13:12 hombre yo no hubiera explica más Twain

Voz 14 13:15 sí ahora escribiría

Voz 7 13:18 a autores más más cercanos no lo que pasa es que ahora ya estoy mayor

Voz 15 13:24 sí sí sí

Voz 16 13:26 Diego ya bastante tiempo me he estado en muchos de los que que venías somos amigos con los que juntos y yo

Voz 9 13:36 pero oye pero eso eso ocurre Andrés todavía os a la una de la magia parte de la magia de la lectura es que aunque hayas leído mucho aunque pases pocas que estás más desplegado cuando de repente encuentras un buen libro Un buen descubres algo algo a alguien que no conocías la emoción sigue siendo o no el disfrute hacer de llegar a casi sumergir T y intacto como cuando tenía sexo la edad de de Matías catorce que es la edad más voraz no quizá o dieciséis paralelo cuando tenías veinte

Voz 7 14:06 yo estoy esa es si la lectura es humilde unos yo creo que casi no deja de leer

Voz 1781 14:13 oye Andrés y esta historia daría para escribir un libro no

Voz 7 14:17 mira salgo con mi hija mayor y de repente dice hay un aquí

Voz 8 14:24 empezamos con los ojos

Voz 7 14:28 esos dibujos y todo

Voz 8 14:30 pero nada ni nadie

Voz 7 14:33 el libro Mi esta mañana en Facebook contactó librero la librería otro libreros amigo que estamos canta muy bonito no sino cómo lo hacemos como damos un abrazo

Voz 17 14:51 lo el qué preguntó el tiranosaurio primer diente

Voz 23 17:51 llegó el día aquí se separan nuestros caminos quería darte las gracias por este año junto a Di eres una persona increíble además del mejor profesor el mejor amigo que un chico de dieciséis años puede tener quería agradecerte lo mucho que me has ayudado lo mucho que me has enseñado enseñar tiene dos funciones en la vida la primera ser alguien que en eso sí que me has enseñado y la segunda es ser algo que por mi cabezonería no has logrado enseñarme ahora empieza a mi nueva etapa minuto la vida espero que todo lo que me has enseñado lo ponga en práctica y quería decirte que este año ha sido genial tanto risas llantos todo dicho espero no perder nunca el contacto contigo aquí me despido

Voz 9 18:34 pero no sé si tú que si nada impresionante porque de alguna manera este profesor que da clases en un instituto de de Córdoba en la provincia de Córdoba estaba un poco dolido porque creía que este chico que se iba a hacer formación profesional les va a seguir formándose lo que pasa que no acabará con el de con el título de daba un poco de rabia no haber conseguido enganchar le pero claro esta carta demuestra que sí que que él

Voz 24 19:02 trabajo que tú haces con tus alumnos aunque muchos días no vean el sentido a seguir estudiando materias que ellos creen que no elevan a sacar ningún partido bueno este profe está convencido de que ha conseguido inocula

Voz 9 19:15 dar en este alumno al menos el espíritu de Lope de Vega y el espíritu de la Pradillo de torneos ganados profesor Pablo buenas tardes

Voz 8 19:24 hola buenas tardes entonces el vocablo cómo va eso qué tal va bien que vaya vaya sorpresa imagino que vaya emocione también

Voz 1263 19:34 fue alucinante yo no me lo esperaba porque lo primero es que no me esperaba verlo a a este chico en en septiembre porque ya sabía que siga cambiar a las tal cuando lo vi me dice nada de mi parte y bueno pues nada que conocer el examen digo bueno pues eso que ya cuando leí la carta con la verdad que me emocione

Voz 0313 19:54 en tu escrito en el en el has hace un llamamiento me parece muy importante subrayar no tratar a los adolescentes a los alumnos en este caso operamos a los adolescentes en general como tontos porque no lo son

Voz 1263 20:06 fíjate en mí como como pobrecitos a los que hay que darles todo hecho yo creo que flaco favor le hacemos cuando me resolver todos los problemas que tiene creo que nuestra labor es darle las herramientas para que ellos aprendan a buscarse la vida ya solución al problema si se lo damos todo hecho estamos creando el pueblo inmersos

Voz 0313 20:26 ambos mucho y lo hacemos a menudo en este programa porque la educación y la verdad es que es una de nuestras prioridades y de nuestras señas de identidad y peleamos por ello hablamos mucho de lo que aportan de lo que de lo que enriquecen de lo que enseña a los profesores a los alumnos

Voz 8 20:39 pero Arturo que te he enseñado ti

Voz 1263 20:43 Arturo a mí el el hecho de que él no sabe realmente lo que aquellos que colegas quieren retransmitía los alumnos y tú piensas en irían para nada ahí termina por pensar que vas a tirar la toalla que no que no hay que hacerlo porque yo he tenido la suerte de ver la reacción en persona pero quizá crudo o por si hubiera reaccionado con veinte años estando ya no mantienen el contacto contigo pero yo creo que más tarde más temprano la la semilla que todos los profesores intentando sentar en nuestros alumnos la mayoría la inmensa mayoría de los casos yo creo que termina eliminando por eso nunca hay que tirar la toalla era que las clases de las clases valga la redundancia de hora es muy complicado porque eran un grupo numeroso muy desmotivado él fuerza pues a día a día a levantarse llegábamos de otra vez y otra vez pero que no que nunca hay que tirar la toalla Arturo razones

Voz 8 21:44 hola Arturo cómo estás

Voz 9 21:47 bueno bien oye una duda lo de la carta fue un fogonazo que se te ocurrió de repente

Voz 8 21:55 lo llevabas ya planeados desde un tiempo atrás dio yo no llevaba ya planes porquerías Terras gracias así a a Pablo

Voz 11 22:04 porque aquí lo único maestro que de verdad enseñanza de una persona que lo recibió solo en el MIT académicamente

Voz 0313 22:16 dice a él que te está escuchando nosotros los que hayamos habrá vosotros hablamos otros

Voz 8 22:20 Arturo que pastando

Voz 25 22:24 sí

Voz 1263 22:27 que que muchas gracias por las cosas que me han escrito lo primero y también con la sosa que me estás diciendo ahora vamos a esos padres que hemos hablado mucho a lo largo de este curso con motivo por otros cero que muchas gracias donde

Voz 9 22:40 el proyecto de Tengo una pregunta a Tengo una pregunta para Arturo Tengo una pregunta para Arturo

Voz 1603 22:48 yo quería preguntarte Arturo si es verdad porque tú lo dices de alguna manera en tu en tu carta es un profesor que habla diferente habla como habláis vosotros los alumnos a pesar de que se enseña a lengua y literatura es un profesor que habla

Voz 6 23:04 no habla como los demás eso es verdad

Voz 11 23:07 sí es como una especie como un alumno más pero ahora el maestro no sé cómo explicar a vosotros

Voz 8 23:15 si tiene que tiene que tienen para enganchar al uno

Voz 1781 23:21 saberlo he pasado yo creo que lo que pasa es que es un profesor que no ha olvidado que ha sido alumno hasta hace muy poquito tiempo hay una cosa que me encantados de la carta de lo que hemos escuchado de la carta no esa diferencia tú hacía así que para mí es la reflexión personal más válida que escuchan mucho tiempo de gente de tu edad me ha enseñado que hay un alguien que sí ya me he descubierto a través de lo que me han enseñado que hay un algo que desgraciadamente quizás no todo lo que él me ha enseñado lo lo lo lo he cogido no sólo quería decirte una cosa no sé si quiera una pregunta creo que este grado de madurez de reflexión es una educación elevada de un nivel elevado

Voz 8 24:01 no sé porque lo viste así yo creo que te para

Voz 9 24:07 cobra Arturo y Pablo Díaz sí sí

Voz 1263 24:10 que no sean así mas la mayoría si no se consigue eso es la capacidad que tiene su principal trabajo pues pues precisamente ponérsela por delante les mira si no te has dado venta Teresa Paz de poco a poco pues intentar sacando y Santo Arturo cuando el resto de las las eso lo decía porque antes pero ese sandeces yo tenía que repetir la misma plaza quedaban primero de esos fascinantes repetir con ellos fue circunstancia no sé si yo les decía no conforme con estos días estoy dando ellos estamos gente todo eran mucho más pues se vamos a descubriendo ahora intentos las cero mi propuesta saben de ese también en la edad ahí no

Voz 1603 24:52 claro es que con con catorce quince años es muy difícil y hay muchas inseguridades es un momento muy tormentoso de la de la vía a Arturo tú vas a seguir formando te te vas ahora formación profesional hacia dónde va tu camino que es lo que quieres aprender ahora en esta nueva etapa

Voz 0313 25:14 eso es lo que imaginas como te imaginas dentro de de pongamos cinco años Arturo eres capaz de imaginarse dentro de cinco años

Voz 1781 25:22 porque no se le ha dotado había verdad muy bien pues ahí hay mucha ahí hay mucha enseñanza He profesor yo me imagino que que es con los sueldos que se pagan en la pública pues uno va justito pero esto tiene que ser el mejor la mejor ubicación con unos recibe no no sólo la carta sino escuchar con alumno Hussain priorizado que de verdad las formaciones lo que eleva a cambiar la vida no

Voz 1263 25:42 dentro de fondos es de hace levantarte por la mañana récord carteles kilómetros tenía recuerda que tampoco se la mayoría aprobaremos el cabezazo de textura todos los y favores sexóloga lleva en el día a día es la base de que nosotros

Voz 26 25:56 sí

Voz 1826 30:27 y también nos conmovió de igual que conmovió a toda España la historia

Voz 6 30:30 Iker y Pepe Iker tiene sólo cinco años sufre paralela

Voz 1826 30:33 Luis cerebral donó todos sus ahorros a la campaña para investigar la enfermedad rara de PP y otro niño de su edad de cinco años el vídeo de Iker se visualizó enseguida los cincuenta euros que él había conseguido ahorrar iban hay directamente para el proyecto avances en enfermedades raras mitocondrial es

Voz 6 30:51 la infancia hablamos aquí hace unos meses

Voz 1826 30:53 es con la madre de Iker y también con Julio Montoya profesor de la Universidad de Zaragoza profesor del equipo de investigación que está detrás del proyecto

Voz 38 31:03 el mío

Voz 1826 31:15 vosotros queréis ayudarle bueno quién grabó este este vídeo es la madre de Iker que ahora podemos saludar Beatriz qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 8 31:25 hola buenas tardes Roberto y cómo está Iker sí ahí convaleciente que operaron lejos pero muy bien

Voz 6 31:31 anda aquí que es una de las operaciones a las que se tiene que someter

Voz 8 31:36 sí exactamente

Voz 1826 31:39 él ya está acostumbrado y las afronta igual con la misma naturalidad con la que te dice venga que vamos a grabar un vídeo que quiero pedir ahora para PT

Voz 8 31:47 sí hombre llora llora haya ahí yo era pero el humor

Voz 6 31:52 sí oye cuenta date cuenta de la historia como se le ocurre a Iker donar sus ahorros porque para P de que conocía a PP cuéntanos la historia Beatriz

Voz 11 32:01 como dice Iker no sé si cuando te favorito que es Melendi destino casualidad si hace unos meses yo presente ahí era un casting de un portal de moda porque dije porque no puede participar por esta herencia de ruedas las circunstancias hicieron que fuera acabará siendo uno el niño más votado de todo el casting

Voz 1826 32:21 pero no el elegido

Voz 11 32:22 pero no elegido no por ser el más votado tenía que ser el elegido eso también estaban las bases por eso yo nunca pensé que me fueran a llamar pero la sorpresa fue que me llamaron y ofreciendo un regalo para Iker porque el niño les había encantado pero diciendo que lo sentía mucho pero que no podían contar con él yo lo compartir redes sociales porque la gente que había apoyado a Iker tenía el derecho a saber lo que había sucedido a la gente el indigno una de esas indignadas pueda la mamá de P se ofreció a hacer un una campaña de recogida de firmas vía change a ella de forma anónima voluntaria sin conocernos de nada se encargó de hacerlo y la verdad que que tuvo mucha repercusión al final consiguió se imagen de El Portal de moda y a raíz de ahí pues empezamos a mantener contacto no nos conocemos personalmente aunque esperemos algún día llegar a conocernos pero pues eso os están hablando un día Racing me comentó la iniciativa que había hecho uno sobre el tratamiento en todo y todo eso me pidió que si por favor podía compartirlo eso estaba explicando mi marido Íker lo escucho y me preguntó Mamá y en qué consiste el tratamiento y para que ese ese tratamiento yo se lo explique a Iker y el voluntariamente dijo mamá yo podría ayudar donando el dinero de mi lucha a mí me gustó la idea es pues que de por supuesto que les voy a Weigle ayudaba que llevará su dinero al banco

Voz 8 33:55 lógicamente

Voz 6 33:57 así fue y así fue dijo pues vamos a a motivar también a muchos que puedan tener la misma voluntad hay la misma necesidad que yo íbamos a hacerlo a través de a través de ese vídeo mira vamos a saludar a Julio Montoya que es profesor de la Universidad de Zaragoza es quién lleva el proyecto de investigación sobre la enfermedad de Pepe profesor qué tal buenas tardes

Voz 15 34:19 no sé si conocen Beatriz Julio

Voz 6 34:22 Julio Beatriz nosotros hacemos ponerme el pues ahora ahora por radio también se saludar si Iker se todo aquello que quisieron de Hirst

Voz 8 34:30 a dejó largo el día personalmente

Voz 6 34:33 también seguro que si Julio haber cuéntanos porque todo esto está en un proyecto de micro mecenazgo de crowdfunding para buscar exactamente qué qué que le pasa a Pepe

Voz 15 34:44 bueno es un niño de cinco años que en este momento no puedan andar no puede hablar no lo absolutamente nada se maneja bastante mal

Voz 39 34:54 aquí tiene una enfermedad que llamamos

Voz 15 34:57 enfermedades mitocondrial es un tipo de enfermedad a esta rara que son muchos de ellas son muy diferentes pero tienen una cosa en común y es la una deficiente producción de la energía celular entonces la falta de energía que produce que producen las mitocondrias hace que no se produzcan bien las reacciones del metabolismo y entonces los órganos empiezan a

Voz 8 35:20 la si esto lo que pasa ver

Voz 6 35:23 por eso me has Fantasy y a través de la plataforma precipita se está haciendo una campaña de crowdfunding a ver cuéntame primero una una cosa bueno perdona que te tutee y cuéntame primero porque a través de esa plataforma creo que hay unas limitaciones y eso lo que hace es exactamente ahora estar incidiendo en una parte del proyecto de investigación no

Voz 15 35:44 exactamente si la plata precipita punto es es de la Fundación Ciencia y Tecnología ellos ponen unos límites esto tiene un límite mínimo y un límite no limite máximo un óptimo digamos increíble

Voz 6 35:58 estamos y que necesita el máximo que se puede pedir

Voz 15 36:00 son veinticinco mil euros nosotros pusimos veinticuatro mil límite por lo bajo eran creo que eran seis mil el límite de abajo se consiguió muy rápidamente realmente ahora estamos muy cerquita del del óptimo pero todavía faltan pues como unos ochocientos euros por ahí para para llegar por supuesto luego se puede continuaba hasta millones

Voz 8 36:21 ya no hay ningún

Voz 15 36:24 problema entonces el dinero se empleará fundamentalmente en conocer un poco la el gen que causa la enfermedad de Pepe porque lo que lo digamos distintivo de este niño dentro de las enfermedades mitocondrial es es que esta tiene un gen dañado mutado que no sabemos exactamente qué función juega en el metabolismo entonces lo primero que hay que hacer es saber que que la función que tiene para saber qué es la año que produce dentro de la célula luego tratar de curar dentro de la célula trata de El año que produce

Voz 6 36:57 qué esperanzas que expectativas tenemos ahí no hay que perder nunca no

Voz 15 37:00 bueno no hay que perder las nunca es las como todos sabemos las enfermedades genéticas son prácticamente imposibles de curar hoy por hoy no solamente a un caso que algún tratamiento etcétera los tratamientos paliativos para mejorar un poco la situación del niño pero la enfermedad no termina procurarse entonces esto es una cosa que alguna vez hay que empezar por signos empieza no a nada

Voz 8 37:25 entonces empezamos

Voz 15 37:27 con esto estamos haciendo una especie de terapia génica a nivel celular quizá pues a lo mejor algún día cuando se pueda pues se puede hacer una terapia génica a nivel de personas muy difícil todavía o Navarra cable en ese momento pero sino se empieza desde luego nunca

Voz 8 37:42 el profesor muchísimas gracias muy bonita yo un beso muy grande Iker muchas gracias Dati imparta Julio si quieres te saluda a ver si si si Iker

Voz 15 37:56 no le que es que me he enterado que has dado el dinero de tu hucha para trabajar

Voz 40 38:04 que se ella

Voz 15 38:11 sí es muy bien

Voz 40 38:16 que que te te

Voz 15 38:28 no te preocupes que tu dinero lo aprovecharemos muy bien

Voz 42 38:32 y nos acordaremos mucho

Voz 2 38:36 eh

Voz 1826 39:08 creo que no hay mejor manera de conocer la sociedad la realidad de un país y la de sus habitantes que viajando en bicicleta bueno la autora de esta sentencia es Cristina Spínola una periodista de Las Palmas que estuvo tres años y un mes pedaleando por veintisiete países recorrió treinta mil kilómetros en ese tiempo venció la malaria en tres ocasiones también superó atracos hasta un intento de violación

Voz 0313 39:30 pues con ella que le lleva a una periodista en este caso a dejarlo todo para empezar una nueva llamar locura eh una una aventura como ésta venga

Voz 43 39:39 pues eh Carlas y el querer cambiar el querer

Voz 19 39:44 cambiar una misma para cambiar ir para poder cambiar el mundo el el querer dar el primer paso y empezar un sueño que empezó hace diez años no hay él nunca pues decidirme no atrever me a ello en diez años y al final les sirven ahí ya ya doy el primer paso y me lanzo me tiro a la piscina cojo una bicicleta y un avión y me voy a Sudáfrica y eso fue lo que hice

Voz 0313 40:10 empezaste en Sudáfrica si intención

Voz 19 40:12 empezar en Marruecos pero al final todos sin por motivos de seguridad para no bajar todo el oeste de África que es muy complicado muy poco seguro prefería ser el este de África porque evidentemente no me daba tiempo a darle la vuelta todos los continentes por motivos de tiempo y de dinero entonces empecé en Sudáfrica ya desde ahí partí

Voz 0313 40:32 te acuerdas de la ruta Cristina describe tampoco la ruta que has hecho en estos tres años venga Carla me acuerdo

Voz 19 40:37 perfectamente pues mira empecé en Johannesburgo en dos mil catorce

Voz 43 40:43 de ahí pedalea por todo el este de

Voz 19 40:45 a Sudáfrica hasta Mozambique de Mozambique pasea malauí Malawi Tanzania Kenia llegue a Etiopía en Etiopía cruce en avión porque no pude cruzar por Oriente Medio debido a que no me dieron el visado en en Arabia Saudí porque no iba con un hombre lo cual además llevan contra de el propósito este viaje el empoderamiento de la mujer el servir de inspiración a las mujeres para que también se lancen hacer cosas y no lo entendieron digamos no creo que no lo pillaron desde el primer momento entonces decidí coger un avión ir a Mumbai Bombay la India cruzar la India hasta Nepal de ahí al sudeste asiático luego Singapur Indonesia Nueva Zelanda de Nueva Zelanda también en avión hasta Los Ángeles de Los Ángeles al Estrecho de Magallanes tardado dos años así que como te podrás imaginar ahora mismo el miércoles me voy a un chequeo médico porque no pronto

Voz 0313 41:44 pues oye Cristina en estos tres años así a bote pronto el mejor y el peor recuerdo

Voz 19 41:50 mira el mejor recuerdo para mi ha sido y todavía estoy decidiendo Messi es India o México en esos países te reciben pero como no en ningún otro y en cualquier lugar me recibían con los brazos abiertos así de tengo muchos muy buenos recuerdos dio el peor peor de todo un fue en Malasia y pedaleando por la noche algo señores no lo haga no sea no sigan su ejemplo no hagan ni ni hombres y mujeres no pedalean por la noche en esos países en el norte

Voz 43 42:24 va de Taipei vinieron dos hombres

Voz 19 42:28 estuvieron como una hora molestando me en moto venían ellos me tocaba me insultaba y ceñida hablaba muy bien el inglés hasta que después de una hora hicieron empujar medio iba como una moto intentando ir más más rápido de una moto y me pegué en una buena torta contra contra unos árboles de la bicicleta Halle Cambó el cuadro yo salí corriendo en dirección contraria era por la noche no se veía nada no pasaba muchos coches y tuve la gran suerte de que pasó un cuatro por cuatro con nueve una pareja de ciudadanos chinos ella estaba embarazada y aún así ellos pararon porque no es normal tampoco ver blancos habían ese Gimeno

Voz 1781 43:11 en medio de la selva corriendo

Voz 19 43:14 me parar pararon y me ayudaron me llevaron a la policía estos dos escaparon me ayudaron a subir todas mis cosas al al coche y tuve mucha suerte de verdad lo que chute de adrenalina de pensar que este era mi último día me casi me llevaba a abandonar Mi sueño pero bueno seguí

Voz 0313 43:31 en estos tres años te has sentido más

Voz 9 43:34 cajera aventurera periodista au sólo personal

Voz 19 43:39 me he sentido más persona que nada en primer lugar porque el conocer a tanta gente con unos valores tan grande hay gente tan alejada del

Voz 9 43:48 capitalismo

Voz 19 43:50 te hace ser mejor persona aprendes cada día de de todos ellos como dos mejor o peor de lo que

Voz 0313 43:55 imaginemos que Cristina después de tu experiencia

Voz 19 43:58 que no te puedes imaginar lo lo equivocada esta casi todo el mundo en el primer mundo en Mundo maravilloso yo yo quiero volver a dar la vuelta al mundo no sé si en bicicleta a lo mejor luego moto pero pero El Mundo maravilloso Carles estado mira yo empecé con unos ahorrillos que tenía lo vendía absolutamente todo no si yo no sé porque yo luego me quedé sin dinero y empecé a trabajar por Internet hay mucho trabajo ahora por internet te escribiendo vídeos y como periodista escribiendo artículos y lo después también hacía vídeos no me gusta la edición de vídeo hacia vídeos para hoteles ya había mucha gente que me donada a través de las donaciones puedo hacer muchas cosas como comprarme billete de vuelta aquí a Europa entonces yo no sé cuánto me ha costado esto pero en total tres años por ahí en el Tercer Mundo prácticamente no me ha costado tanto como la gente se piensa

Voz 1781 44:56 la cuestión no iba iba solo opciones liebre jugar de espaldas contigo

Voz 19 45:01 pues mira me hubiera gustado llevar un guardaespaldas pero no estaba en el presupuesto tu de Gibbs completamente sola lo que pasa es que hay un momento en México ya que estaba harta porque él solo también es muy duro psicológicamente entonces conocí a una chica de Letonia son que era fotógrafa eh con ella continúe hasta Chile vice el resto del viaje con ella y además cogíamos muy bien y fuimos al final la mejor a mí

Voz 1781 45:30 claro es que esto es que también he dicho que sentí es más viajera personas periodista pero no mencionó la palabra deportista tienes que prepararte físicamente para Ventura

Voz 19 45:41 pero bueno yo siempre fui deportista Michael pero realmente con este tipo de aventuras tú te entrenas todos los días incluso puedes empezar haciendo cinco kilómetros cada día vas aumentando un poco más y al final

Voz 9 45:56 van haciendo ciento cincuenta

Voz 1781 45:59 la vice la bicicleta con la que saliste es la misma bicicleta con la que regresó

Voz 19 46:02 ha aguantado los no no no no vamos cuál es sabiendo la tuve que cambiar cuando tuve a que el entonces bueno la verdad ahí que la cambié a otra de montaña eran eran de montaña estas dos primeras

Voz 9 46:16 luego tuve otro accidente cambié a una de híbrida

Voz 19 46:22 qué les con la que continuado la que me duró dos años con ella he continuado hasta Chile

Voz 0313 46:27 Cristina te lo digo de preguntar qué se no revienta

Voz 19 46:30 tu familia que te ha dicho mira a mi familia al principio no me decía nada porque no me habla básicamente dos

Voz 0313 46:37 pareció muy bien

Voz 19 46:38 es que no lo entendían tú imagínate yo vengo de una familia muy tradicional católica canaria que nunca habían cogido ni siquiera una bicicleta y no entendían como yo pues me podía alargar así en una bicicleta yo sola y además es que empecé por lo peor que era África no entonces se pues mi padre pues claro Mi padre no entendía nada y hermanos y mimada entonces no me hablaron no pero empezaron a sentirme yo he estado haciendo mucho pidió Mi canal de Youtube que se llama sola en bici todo junto había mucha gente que me han seguido ha dicho la verdad es que no estaba loca que lo está haciendo bueno un poco loca pero pero pero porque para eso hay que estar un poco loco un poco tocado pero pero lo está haciendo y además sale siempre bien de todas las situaciones entonces pues ahora

Voz 9 47:24 son uno de mis mayores seguidor

Voz 19 47:27 pues estoy no sé que es muy

Voz 1781 47:30 en en en en Las Palmas pasear en bici coges el pan o estás harta ya de

Voz 19 47:37 bueno he Michael ahora voy en skate sí porque no podido traerme Mi bicicleta desde Chile ya que las compañías aéreas en Nos ayudan muy poco a los ciclistas y los cobran unos exagerado precios por transportar la bicicleta no pude traerme Mi la dejado ahí a buen recaudo y ahora estoy buscando bici si alguien quiere vender una visión Haditha ya sabe dónde estoy

Voz 45 48:05 mira a Beethoven en este discográfica te queremos mucho los se ha sido gramola de platino cuánta gente vez veinte por lo menos sí pero arrestadas saber cómo decirlo como una tapia como así que esta Navidad si quieres se sacamos un recopilatorio pero olvídate de otras

Voz 30 48:21 fue pero qué me estás contando si ya tiene nombre la novena

Voz 9 48:24 sí un pelotazo si algo merece la pena

Voz 1826 49:26 íbamos ahora hasta junio SBS entregaron los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA La Ventana se desplazó a sucede para hablar con dos de los científicos más importantes de nuestro país con Pedro Alonso con Francis Mojica si el verbo

Voz 0313 49:42 estarán más pronto que tarde en el diccionario de la RAE pero las técnicas CRISPR son estas herramientas que permiten habérselo de lo bien que se pueda entender modificar el genoma con una precisión sin precedentes y de forma mucho más sencilla barata importantísimo que cualquier método anterior y a partir de aquí quemas contamos

Voz 48 50:03 absolutamente correcto vía se estamos bien empezamos bien solamente añadiría eficaz sencilla eficaz precisa y muy barata desde luego que está facilitando enormemente el estudio de los sistemas biológicos a nivel molecular eso quiere decir que con este corta pega que es lo que para lo que es como se suelen referir a estas herramientas sepuede e investigar como nunca antes cuál es la razón de por ejemplo enfermedades e cuál es el defecto que responsable de enfermedades e incluso abordar enfermedades complejas que implican no sólo un fallo en un lugar de del genoma no sólo un fallo por ejemplo un cambio de una letra por otra en las los tres mil millones de letras que constituyen el genoma de nuestras células sino en varios sitios distintos y eso antes era muy completo

Voz 0313 50:56 claro estamos estamos proyectando no sé si de presente pero pero hay tanto al futuro trajes a medida

Voz 48 51:02 algo así esto quizás sea la el el desarrollo de CRISPR quizás sea el impulso definitivo que va a permitir abordar una medicina personalizada adecuada a cada paciente considerar la no no enfermedades como un grupo de características que afectan a pacientes sino considerar enfermos como pacientes en los que se desarrolla una enfermedad de forma distinta dependiendo el individuo

Voz 0313 51:32 Pedro Alonso y que la malaria eso que decía yo antes después de tantos años siendo aparentemente una dolencia

Voz 49 51:38 lo más a mano para para para combatirla no hay manera de acabar de derrotar

Voz 50 51:44 bueno pues porque es un sistema biológico muy complejo es un parásito que tiene un ciclo biológico e complejo que induce respuestas inmunes e muy complejas que no acabamos de entender todavía aquí eh eh ante lo cual tenemos distintos tipos de herramientas a utilizar luchar contra el mosquito que transmite la la la malaria que pica lo humano infecta o luchar contra el parásito una vez que está en el humano través de fármacos o tratar de inducir inmunidad a través de una vacuna es interesante porque ninguna de estas herramientas es perfecta todas son imperfectas pero cuando utilizamos herramientas imperfectas de forma imperfecta podemos salvar seis millones de vidas en la última que es la que se ha hecho y entonces es el compaginar utilizar lo que tenemos llevarlo hasta su máxima utilidad entendiendo que sin perfecto y al mismo tiempo tratar de desarrollar nuevas herramientas nosotros seremos utilizado eres ve no y esto es esto surge prorrogar esas están desarrollando hay distintos proyectos utilizando los desarrollos que inició Francis eh a través del CRISPR CRISPR eh eh mosquitos que puedan suprimir la población de los mosquitos transmisores malaria o producir mosquitos estériles puede ser una de las grandes herramientas con las que contemos en el futuro

Voz 1826 53:16 impresiona muchísimo además de los dos hallazgos

Voz 1512 53:19 la idea dónde nos pueden llevar estos hallazgos científicos que creo que a Bono a Pedro Alonso y a Francis Mojica les une el tesón y que sus dos historias son dos historias de tesón no de un poquito de tesón sino son son claves del pueblo las

Voz 0313 53:35 de creer en su idea de creer

Voz 1512 53:37 en su descubrimiento iré a pesar de las negativas seguirá adelante pues desde las mosquiteras impregnadas en insecticida o cuando decían que ahora parece increíble que la vacuna de la malaria no era efectiva hasta en las Salinas de Santa Pola

Voz 0313 53:51 castigando microorganismo que no voy a repetir el nombre por supuesto pero como no me lo han presentado no soy capaz de pronunciarlo

Voz 9 53:57 iré allí llegar al CRISPR no

Voz 0313 54:00 es que son dos historias absoluta como se llama el microorganismo de las Salinas de Santa Pola por favor

Voz 48 54:05 los era mediterráneo

Voz 0313 54:08 Perera y el proceso para fijarse para poner el foco en en ese microorganismo llegar hasta donde hemos llegado cuáles

Voz 48 54:16 como suele pasar allí intuición también hay intuición y convicción de que aquello podía servir para algo tenía que seguir parado desde el punto de vista biológico ni muchísimo menos desde un principio podíamos imaginar que iban a desarrollarse estas herramientas únicas

Voz 51 54:34 pero sí que me quedó muy evidente

Voz 48 54:37 de que lo que encontramos en aquel momento en estos microorganismos de Las Salinas era algo para la vida aquí cuando vimos que no solamente estaban en estos microcosmos tan raro de las Salinas que les encanta vivir una concentración de diez veces superior al agua del mar cuando están en la misma necesitan más sal lo cual es extraordinario

Voz 1781 54:59 cuando vimos que además están presentes en muchos otros microorganismos como los que había

Voz 48 55:02 también en nuestro intestino fue dijimos mantenía esto es esto es grande eh lo que de lo que estábamos hablando lo que es lo que vimos en ese momento fueron lo que se llaman las CRISPR que no son ni más ni menos que palabras que se repiten dentro el genoma de los microorganismos el hecho de que estuvieran presentes en muchos organismos muy distinto los nos llevó a plantearnos lo que evidentemente su resultó siendo totalmente cierto es que tenían que estar cumplen una función muy importante si estaban en todos ellos el microcosmos muy distintos ambientes muy dispares es que Aramón relevantes y ahí continuamos durante más de diez años hasta que nos dimos la razón cuanta

Voz 0313 55:42 cuánta piedra ha tenido que picar Francis Mojica para que para que alguien empezara a hacerle caso que eso ocurre en la ciencia y en otros ámbitos de la vida pero cuanta piedra ha tenido que picar durante cuánto tiempo revistas que no publica

Voz 49 55:54 las ayudas que no llegaban

Voz 0313 55:57 existieron han compartidas experimentos que no se podían hacer cuanto tiempo de picar piedra si si es que ha terminado que no lo sé

Voz 48 56:05 la Vicario luego pulir piedras tuvimos como entre diez y doce años

Voz 0882 56:11 sí pero hoy sigue el problema es que tenemos aquí dos grandes científicos dos auténticos héroes con problemas ahora mismo de financiación por parte de los fondos públicos es increíble en el caso la malaria además una enfermedad olvidada por el primer mundo tienen que recurrir a a un multimillonario a Bill Gates eh parece In creíble la miopía de los políticos que son incapaces aún hoy teniendo a Ronaldo ya Messi centrados en la misma mesa en el mismo equipo eh perdón otra vez el simil futbolístico pero yo creo que así se entiende lo pediría perdón por otra cosa que Ronaldo y Messi pero que todavía tengo

Voz 0313 56:50 tengan que pelearse por los recortes no

Voz 0882 56:53 sí es increíble más de el cuarenta por ciento de recorte desde el inicio de la crisis cómo se lleva esto de luchar contra este poderoso enemigo que es la falta de de dinero público para investigar

Voz 48 57:05 lo tenemos muy asumido que desde el principio que nos implicamos en la investigación sabíamos dónde nos metíamos ha ido peor eso sólo tristeza ha ido todavía peor con los años pero vamos lo tenemos asumido y seguimos luchando intentando ver de dónde sacar algo eh vamos eh tengo tengo financiación ahora mismo tengo financiación no toda la que quisiera pero sí que la tengo lo que más pena me da son los muchos grupos que no la tienen en España hay muchísimos grupos muy buenos e con con gente estupenda con muy buenas ideas y eso es lo que hace falta hace falta muy buenas ideas yo prefiero el diez grupos pequeños con buenas ideas con distintas ideas diversidad de ideas que uno enorme con una sola idea ahí con un solo objetivo eso uno siempre piensa que todo el mundo lo tiene que entender pero no es así