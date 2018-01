La Ventana (01/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:03 cadena SER

Voz 3 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el abogado

Voz 1050 00:13 Enrique Wim conocido como el chicle y principal sospechoso de la muerte de Diana Quer asegura que su cliente no ha confesado ser el autor del asesinato de la joven madrileña es la respuesta del letrado José Ramón Sierra a los periodistas a la salida del juzgado

Voz 4 00:26 el en ningún momento se ha reconocido autor de ningún delito doloso ni de asesinato el homicidio jamás hay una cosa quisiera puntualizar porque hemos tenido conocimiento de que en varios medios está diciendo que hay tanto que lo él se reconoció autor de un delito sexual como que hay algún tipo de indicio racional de Quevedo en delito contra la libertad sexual eso es radicalmente falso ni él se reconoció autor de eso ni sobre todo esto es importante hay ni un solo indicio en la causa a la que ya hemos hace son nosotros que haga referencia a cualquier tipo de delito de carácter sexual con con la víctima ninguno no hay jamás ha habido ni lo hay en este instante afortunadamente

Voz 1050 01:06 la Guardia Civil encontró el cuerpo de Diana Acker después de la declaración ante los agentes este fin de semana además la jueza de Ribeira que lleva el caso ha ordenado la prisión provisional incomunicada y sin fianza para él mientras continúa la instrucción el Partido Popular le pide a Inés Arrimadas que tome la iniciativa para la investidura de un nuevo Govern de la Generalitat el coordinador general del PP cree que Ciudadanos tiene alergia gobernar y que ahora es el momento de que demuestren lo creo lo contrario y aunque los partidos aunque los partidos independentistas tienen la mayoría en el Parlament eso no es excusa dice Fernando Martínez Maíllo en declaraciones a Europa Press

Voz 1826 01:42 eso pudo ocultar ahora ya es el partido que ganamos a selecciones por lo tanto tiene que tomar su responsabilidad lo que se pueden hacer muchas cosas y eso de que no da números yo recuerdo las palabras de Rivera en relación con Rajoy en el año dos mil quince cuando dijo aquello de que la política no sólo son números que la iniciativa política bueno pues que se apliquen las el mismo

Voz 1050 02:02 en Madrid el balance de la primera noche del año deja numerosas peleas y reyertas hasta un treinta por ciento más que en la Nochevieja del año pasado en Madrid Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 02:12 hola buenas tardes noches muy activa para los servicios de emergencia para los bomberos en la Comunidad de Madrid el incremento de llamadas pidiendo socorro al centro madrileño del uno uno dos ha rozado el tres por ciento principalmente por el aumento en un XXXIII de las peleas de las reyertas en la vía pública esta cifra ya creció un veinte por ciento en la pasada Nochebuena y se veía venir que durante la Nochevieja iba casi a poder ser duplicada violencia muy unida

Voz 4 02:40 al consumo excesivo de alcohol y de drogas

Voz 0089 02:42 también se ve reflejado en el crecimiento de las infracciones de tráfico que han llegado hasta un veintiséis por ciento más se repite la misma situación que hace una semana con incrementos peligrosos en la red madrileña de carreteras

Voz 1050 02:55 sí en Murcia en el municipio de un hombre de cuarenta y nueve años ha muerto por un disparo tras una pelea ocurrida esta Nochevieja la Guardia Civil ha detenido al presunto autor del disparo que es otro varón además también en esta comunidad hay otras dos personas heridas graves por arma blanca tiempo para el deporte Marta Casas buenas tardes

Voz 5 03:12 qué tal buenas tardes días sin fútbol en España no así en la Premier League en donde tenemos en marcha tres encuentros todos ellos comenzando ahora sí

Voz 3 03:18 según las partes Marley cero Liverpool cero

Voz 5 03:20 sin Coutinho por lesión según ha explicado Jürgen Klopp además les tercero Hartsfield cero Stoke cero Newcastle cero para las seis y media queda el Everton Manchester United mientras tanto aquí en nuestra liga ya con el mercado de fichajes abierto han llegado los primeros movimientos la Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado que llega Jairo extremo llega libre procedente del Mainz Alemania va a firmar hasta final de temporada además en el Leganés está cerca de cerrarse la salida de Erik Morán al AEK de Atenas

Voz 1050 03:43 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las seis

Voz 3 03:49 las cinco en Canarias

Voz 6 03:53 servicios informativos

Voz 7 03:56 que una persona ciega pueda ser uno más es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías puedes

Voz 2 04:11 el cupón diario de la ONCE y tres mil euros al mes durante veinticinco años y premios de XXXV

Voz 8 04:22 durante todo el día

Voz 2 04:24 luego los detiene las cosas no dejan de ocurre las noticias no han parado pero al final de la jornada antes de acabar el viaje el tic tac del reloj en la radio local ambos por este sonido más profundidad más análisis más tiempo para contarte lo escucha bien la actualidad todo lo que ha ocurrido a lo largo del día desde dónde está la noticia y analizando la Hora Veinticinco de lunes a viernes a las ocho y siete en Canarias con Pablo Morán

Voz 9 05:00 Reina se

Voz 3 05:07 cuando contaba estrías asegura que de lo que incluyen también al pedir los regalos de Reyes que las tenga precios de El Corte Inglés incluye

Voz 2 05:15 el paso por ejemplo tienes una cámara reflex Nikon a cuatrocientos cuarenta y nueve euros además Nikon te devuelve cincuenta euros incluye además financiación en los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en el corte

Voz 10 05:32 la Ventana Roberto Saiz

Voz 11 05:42 tú

Voz 0788 05:44 sí claro

Voz 12 05:51 no

Voz 0684 05:55 quién el Tour a la quinta tabla vida sólo con un beso Inés ya va a la luna y me broca que todo lo cura ya bendita invisible cada vez que envió un lado pizzas en todos los cursos bandas ya estoy más seguro

Voz 12 06:27 tonta

Voz 0684 06:27 el polen si una vez salen orejas

Voz 12 06:35 apunta al mundo y quinto y eh

Voz 0684 06:47 el cariz de pleno que haré todo lo que tú quieras nada llena fue y mi cuerpo era jugó eh luego blando

Voz 12 07:15 el eh

Voz 0684 07:22 por encima de las sí sí

Voz 12 07:40 el trío tanto

Voz 7 07:49 sí

Voz 12 07:52 el cinco incremento que que intenta Ariel en el imponente emprendido el intento

Voz 0684 08:57 se ponen si me ha quitado

Voz 12 09:16 el gol

Voz 14 09:28 y un mundo

Voz 15 09:44 fue así hemos empezado si éste que escuchábamos es

Voz 1826 09:48 Talk Cabrales en directo el pasado veinticuatro de noviembre en pleno Black Friday pero celebrando allí en Bilbao el Fair Saturday Fito Cabrales presentando su último trabajo fotografía y con él hemos empezado ya repasar alguno de los momentos de nuestra sección de la hora de música en La Ventana con Iñaki de la Torre con Benjamín Prado con reportajes con personajes relacionados directa o indirectamente con los trabajos de nuestros invitados los directos que como decíamos la esencia de esa hora de esta sección como el que escuchábamos así que vamos a por más personajes por ejemplo Lila Down su último disco se llama salón lágrimas creo en él vuelve a cabrear se con el mundo a empoderamiento a intentar en poder a las mujeres pero tomando como punto de partida el amor y el desamor de un bolero también a recorriendo otros géneros el álbum incluye temas propios boleros clásicos colaboraciones de la talla de Andrés Calamaro o de Diego el Cigala

Voz 16 10:48 para

Voz 17 10:53 mira tú

Voz 18 11:01 Diez

Voz 5 11:10 son las seis y treinta y seis minutos de la tarde a las cinco y treinta y seis en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana en nuestra primera música en directo de esta temporada estamos con Lila Downs estamos presentando escuchando destripar su nuevo disco sanos lágrimas y deseo e Iñaki de la Torre dice Tehrik que por si hay que por sí ya es lo que se den empaquetar y ella porque quería sendas sillas pues porque mire perder las han puesto han puesto muchas sillas que tanta

Voz 0788 11:34 el y la luz no es una sola Dawson seis a siete u ocho antes lo decía Benjamín muy bien dicho que sea realmente interpreta literalmente las canciones hace como una actuación yo creo que lo veamos con muchísimo detalle comparando la misma canción en tres cantantes diferentes por ejemplo cuando Amalia Mendoza que era una cantante fantástica mexicana daba Cruz de olvido pues si nos vamos fijando tiene dos o tres tipos de declamación dos o tres tipos de cantante dentro digamos de la misma canción

Voz 4 12:03 pues dramática un poquito más enérgica en cierto momento en fin normalmente

Voz 0788 12:24 las cantantes son los cantantes cantan dos o tres modos la misma canción no se permite muchos personajes dentro no por ejemplo saladas Alcántara un hombre a David Saizar que seguro que lo conoce Lila Downs canta esta misma canción y él se dedica realmente a redondear la melodía Cela fantástica pero no cambia el timbre no cambia el modo en el que canta

Voz 4 12:41 ponerlo tardes es bonito pero es plano

Voz 8 12:53 un solo

Voz 1826 12:57 el ojo crítico de Jack que nunca

Voz 0788 13:00 bueno no aparece no no es malo es lo menos que te llama es plano además pero no es malo hacerse lo que pasa es que él está buscando eso que sea una canción redonda no pero cuando coge esta canción Lila Downs hace muy poquitos años dando mucho pero vaya tengo una grabación de hace poquitos años en las que ella tiene seis siete modos desde

Voz 17 13:17 la mar no es la voz un poco el aire de antes

Voz 20 13:24 qué

Voz 17 13:27 sí sin duda

Voz 21 13:29 ahora empieza a suavizar un poco

Voz 17 13:32 Mead les haré vuelve a la energía con un para atenuar un poco

Voz 22 13:41 sí sí

Voz 0788 13:44 dice que va recuperando juro

Voz 17 13:46 coros son ahora dramatiza que él no es

Voz 21 13:51 eh

Voz 0788 13:54 aquí parece que le falta el aire porque se está despidiendo retransmitiendo la vuelta de iniciar esta escucharse

Voz 21 14:01 que se sepa Bertone en no pero Serra que lucirá

Voz 4 14:07 esta es una actuación de estos son cinco seis personajes en unas cuantas frases pues eso es lo que había que poner muchas ellas cualquiera

Voz 23 14:15 lo que yo decía

Voz 4 14:16 el cable fácilmente de de lo que decías un ramo de lilas realmente eh

Voz 24 14:21 no

Voz 17 14:22 lleva una

Voz 21 14:24 tengo una mesa sin me estoy dejando lo dará el disco que estábamos presentando

Voz 3 14:38 sólo lágrimas y deseos que decía yo antes con Liga que hay algunas partes os ha hablado de la mujer como concepto como hilo conductor de la dignidad el respeto del empoderamiento lo cierto cabreado a la hora de componer el disco también de cosas que ocurren por ahí por el mundo pero tiene unas partes es festivas de música de esa que te lleva coño que hay que subrayar también

Voz 25 15:01 que está desvela es buena las per vestir yo prefería y feliz como cambia la voz que es lo mejor ya está aquí el guardián del buen el aguardiente yo digo emborracha al presidente también al gobernador

Voz 5 15:48 tenemos sólo posible explicación Valderas de algunos de los males que nos aquejan pero al margen de eso ante el cierre que exactamente qué

Voz 26 15:56 o a qué te refieres aquí quienes sí bueno lo busqué porque también no sabía ahí yo escuchaba esta canción de de pequeña pero no sabía que se pájaros se referían se refieren al que llamamos el pájaros carpinteros en algunos lugares de Europa

Voz 3 16:11 la vamos igual exactamente por qué haces esto

Voz 26 16:14 que que que que cuando cuando pica su agujero no el más bien está buscando insectos no en las cortezas de los árboles

Voz 4 16:24 oye yo quería preguntarte por el título es la verdad que es un grupo muy largo Jalón ahora más si desea pero claro Yoigo lágrimas y deseo y me acuerdo de la realidad y el deseo de de Luis Cernuda por por cierto el flota seguramente más más mexicano de todos los españoles junto con León Felipe tú has cambiado la real la realidad por las lágrimas las las lágrimas son la realidad a veces sí a veces lo son de verdad sí gracias bueno o no o no siempre por desgracia no siempre se logra por algo malo

Voz 26 16:52 si seguimos con esta situación de la violencia en nuestro país

Voz 27 16:56 he y la verdad

Voz 26 16:58 es que bueno uno se cansa también no de estar cargando esa crucis de estar en comentando le al Gobierno comentando en el arte también yo creo los artistas también estamos cansados no tristes madre decepcionados con los líderes Estados no muy asustada pero yo recuerdo claro

Voz 4 17:21 lo de la poeta magnífica joven buenísima poeta Susana Chávez la mataron en Ciudad Juárez por escribir cosas que no los Zabala análogos a los vándalos no te da miedo como uno más

Voz 1280 17:33 Pita

Voz 26 17:34 soy como que en este año se ha acrecentado la violencia y honestamente por eso opté por hacer un disco que era más amoroso que este más sobre sobre la introspección que que la narrativa

Voz 3 17:50 no más bien compareció antes Iñaki tiene razón también es un también es un disco y unas canciones que no le va a gustar nada algunos de los que asesinan mujeres

Voz 26 17:59 claro eso sí de todas

Voz 3 18:01 Heras amables dieran parte Fanta

Voz 0788 18:04 en las letras de muchas corridas que que que

Voz 3 18:08 a la de hecho en el drama hizo la bueno pues

Voz 0788 18:10 ahí se quedan que hay una frase muy bonita que se cuenta alguna vez que tú la conoces perfectamente un corrido que dicen México es un gran país no hay forma de negarlo pues lo han robado tres siglos no se lo han acabado

Voz 3 18:21 tenemos esta desgracia pero vamos a seguir viviendo con ella estos días en España tenemos una serie de de follones de los que no sé si estás al tanto ni tampoco merece la pena recordar de tipo político claro hace tiempo que tal y esto sí es escuchado en más de una ocasión es la expresión somos un país imposible somos un país imposible esos aplicable al tuyo también también aunque sean y metafórica no es porque estamos aquí todos queremos

Voz 26 18:44 qué es lo que sentimos ahora está mucha fe

Voz 3 18:47 Nos tracción no con situación de Golden

Voz 28 18:49 es el caso de Francia de que es imposible gobernar un país con cuatrocientas treinta clases distintas de quesos

Voz 29 18:56 cuando te hablo

Voz 30 19:00 no ID ilusión te ofrezca sólo sita cuerdas

Voz 16 19:21 si no me meto porque Baaz Saz en sentir a bordo

Voz 31 19:30 del del buen humor sí sí sí

Voz 16 19:35 ni siquiera

Voz 32 19:38 sabe leer

Voz 16 19:42 te e preciso

Voz 33 19:48 si la tira

Voz 34 19:51 o lo que viene día a ello

Voz 16 20:02 un Tour

Voz 33 20:09 y no

Voz 16 20:16 Iker nunca ha son mapa borre que dado a la haré como y si tu vida dando el rehén diré que tú era era

Voz 10 20:51 sí

Voz 35 20:53 a ETA

Voz 16 21:01 sí

Voz 3 21:03 ça

Voz 16 21:06 a mi paz

Voz 29 21:09 no

Voz 16 21:10 le Pérez hizo decir otra tira

Voz 34 21:19 tiré

Voz 36 21:28 Un

Voz 16 21:31 claro que no se del dolor fue en en la que él un

Voz 37 21:56 yo adoro a dijo

Voz 38 22:01 todo tú

Voz 4 22:04 un clásico en la voz de una

Voz 1826 22:07 ande con la que abrimos la temporada precisamente de esta temporada en septiembre con la down bueno vamos a recordar también a uno de los grupos de pop rock del momento a los y de Cars con cuestión de gravedad el álbum dicen más conceptual de su carrera un álbum que retrata a los distintos momentos emocionales de una ruptura que van desde el micro infarto al olviden eh

Voz 4 22:41 una pregunta esto esto que como como Romeo muy sureño Navas simula en alguna cosa en algún punto me recuerda por ejemplo hemos comentado aquí el el último disco M Clan cantera también por vía es tendencia esto es se ha puesto otra vez de moda el sonido este californiano depende de cómo sus estrellas creo que ahí ha habido en puntos de la gente haberse va a grabar

Voz 39 23:03 de ahí que usan mucho el el pedal steel este que que tienes editada en esta pequeña tendencia ha hecho que haya tres a cuatro discos ahora del rock en castellano que va un poco por ahí es verdad

Voz 4 23:15 sí sí o Quique González no acabas de otras maneras de es que es musical buen rollo que ahora a los esta canción empieza a Scolari coño nada por este jueves que sugiere no te te sitúa sitúan escenarios y agradables que es dijo que no tanto iremos repasando pero porque además todo tiene todo tiene un relato todo el disco no es evidente es etapa de de una relación pero está en concreto el momento Bono éste

Voz 39 23:40 mi bueno se oye

Voz 4 23:43 juntado hoy nadie ha sabido decirme que el hombre sí

Voz 3 23:45 de dónde viene de un deseo de la sala Sidecar de Barcelona a vale bares bares de llevamos ya un tiempo juntándolos porque teníamos nombre alguien se le ocurrió

Voz 4 23:56 por llama la selva sea cada vez que venía ellos esto lo conseguimos Juancho cuando decías antes que un momento dado en la carrera de grupo como has pegado que que la gente te aligera metraje verlo eso que es el el vértigo el miedo es decir bueno ya hemos basado como como como nadie

Voz 39 24:25 no obstante estamos muy acojonado si me permites dignas siempre estamos como poniéndonos bastante en los rededor Isère como con como preparados para que pueda venir algo malo supongo que como método de autodefensa entonces pues en cuando las cosas empiezan a ir bien en vez de pensar mira crédito mental

Voz 4 24:43 es bueno piense este alguna mala el

Voz 39 24:46 a ver caer ahora

Voz 4 24:47 decir que en otras regiones y con la cabeza el cuento de la lechera no contaba con el cántaro roto desde el principio podríamos llamarlo se pero pero agonías pero tenéis la historia de la Historia muy típica de un grupo de rock no Hall que empieza en el instituto en el barrio al que va creciendo lo que les llega el éxito bueno yo me voy ha propuesto no decir antes antes escuchar el disco bebía propuestos no no no les saque ceros y de Cars el tema de la hermana negra de ninguna caída hasta la nariz bueno claro el te ha dado por componer una canción tan hermosa y tan sincera que es una canción de amor fraternal lo considera que la primera vez que escuche el disco yo esta canción en concreto vamos

Voz 39 25:46 la ley va y efectivamente son símbolo hasta nada nada no lo intente tampoco quise que fuera muy evidente lo que sigue dice nada bueno a declarar así como hay declaraciones de amor no puede usted esto

Voz 4 26:01 pero de todas formas en en el universo si de Cars la de Leiva

Voz 3 26:08 no es la única historia hermanos ni muchísimo menos y hoy vamos a poderlo comprobar

Voz 26 26:13 con la ayuda de Laura Piñero

Voz 10 26:18 no hemos avales

Voz 7 26:24 el bajista de Sidecar Gervasi hierbas para los amigos tiene dos hermanos una hermana mayor que se dedica a la música

Voz 1620 26:31 y un hermano de la misma edad Yago arqueólogo estoy currando en Inglaterra en medio de las mil como la mayoría de los jóvenes profesionales de España que nos tenemos que ir a otros países a currar pues excavando un paisaje arqueológico bastante interesante a veinte kilómetros de Bedford lleno de estructuras de todos los periodos que van desde la Edad del Bronce hasta la época medieval Época Moderna

Voz 1280 26:55 es su hermano gemelo y es verdad que somos muy

Voz 1620 26:58 sí ahora con el tiempo pues hay veces que llega no Herman Herman tal años ya estoy tan tranquilo conmigo o lo que sea que le gustan los tiros secar es que ella le cuento la historia de oye mira que no si Herrmann yo soy el hermano de Hermann mucha gente ni siquiera se logre en realidad a veces hasta te da explicaciones que te lo prometo

Voz 1280 27:18 están unidos por una especie de cordón musical desde que eran unos niños

Voz 1620 27:22 siempre nos ha gustado bastante la música sobre todo el rol que el punk al principio la adolescencia les dábamos bastante al hardcore melódico también la cosa es que mi hermano con obvio a si declarar y todo siguió con banda

Voz 24 27:39 tres Se Frida

Voz 1280 27:49 Carlos alias Cronos el hermano tatuador del batería de Rulli

Voz 40 27:54 el pequeño macarras unir ver vale derechos parte es el culpable será pintarse lleva y a pesar de los muy duros que vaya a personas más sentimental los que te puedes encontrar

Voz 1620 28:04 yo nunca él de que todos los

Voz 40 28:08 cantan todos los grupos encantado salen vivir ya haciendo conocidos importantes no para intentar aprender mejorar y saben que sin creencias Mine mucho

Voz 1280 28:19 en su lista de recuerdos particular no olvida un concierto

Voz 40 28:23 la primera vez que se agotaron en La Riviera saber que salían como planes que no podían ni hablar de de Juancho que intenta presentar y no podía hablarse Le semifinal la garganta a ver a toda la familia bajo pues llorando llorando y orgulloso

Voz 1280 28:39 por su parte la voz y guitarra del grupo Juancho tiene tres una hermana y dos hermanos el hermano mayor era el que abastecía de discos a los pequeños

Voz 41 28:48 soy Pablo el hermano mayor de Juancho soy consultor viviendo en la Alameda en los años noventa pues con aquella efervescencia musical que había ahí de bandas pues bueno llevaron un espectador desde muy cerca no digamos

Voz 24 29:04 de DKV

Voz 4 29:06 el vida

Voz 17 29:10 los primeros conciertos

Voz 42 29:12 de Cars pues había que llenar las salas entonces ahí hay que movilizar gente para que vaya yo pues en Taba contagiar a mis amigos tenemos unos cuantos padrinos de decide Cars me acuerdo en concreto de un concurso de bandas en el que participaron música año sería la verdad eso es que la gente vota proxímetro llamada clase Fecam Bush a la segunda acera tercera mi amigo mencionando como os iban pasando rondas estos fenómenos no nos va a costar el hígado luz fue bastante chulo pero fue de las primeras adaptaciones de que yo me quedé con el actual escondieron muy chiquitito

Voz 1280 29:43 completan el álbum el resto de la familia amigos y en general todos los que siguen sus pasos desde el principio del camino

Voz 41 29:50 el disco me parecen discazo me parece que tiene sonido Sidecar muy reconocible pero tienen muchísimos melodías tiene en letras los potentes que antes está feo decirlo pero mi hermano lobo las canta muy bien

Voz 1280 30:07 se cierre con los músicos que les acompañan en directo con ellos mismos con los tres Sidecar música Andre amistad

Voz 24 30:17 el tiempo que busca

Voz 10 30:23 sí

Voz 24 30:26 reconozco que a mí me eh

Voz 43 30:30 no

Voz 24 30:35 si te quedas quédame Murtha

Voz 10 30:40 eh

Voz 24 30:45 lanzó Curtis que está las la vida Clara Clara Janés Pre será será en y y que eh creo te queda el fina se agarra a Primera la gran que esto

Voz 10 32:47 no

Voz 0089 32:52 no

Voz 25 32:59 todavía no conoce es la aplicación de las

Voz 2 33:01 cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla

Voz 4 33:09 ya puede seguir tu programa favorito muy buenos

Voz 2 33:12 días hay que subir los salarios el Gobierno se ha asomado por fin guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que interesen configurar la para que funcione sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales si te gusta la SER la aplicación te encantará queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa de Macri hay vídeos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 34:14 para el cual

Voz 44 34:16 está muy bien y mola mucho que por frotar un poco te salga un genio y que te diga que te va a conceder tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás

Voz 45 34:28 sí

Voz 4 34:30 esto

Voz 8 34:33 es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero que bueno mientras te lo piensas

Voz 2 34:40 volver a la lámpara

Voz 1280 34:43 sí

Voz 7 34:44 de algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si Atarfe cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el Glaser

Voz 8 35:05 nos une a todos el fútbol busque

Voz 7 35:15 en motociclismo

Voz 8 35:18 nos une el baloncesto no une

Voz 2 35:30 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 46 36:03 el Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio fue el Nou Queens of the Stone Gates IVA tal Alice in seis Jack Johnson fiu

Voz 47 36:14 era Island Tale Impala Nine Inch Nails Casey o Franz Ferdinand casa Vian chasis Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres W punto Mad Cool festival punto es

Voz 4 36:26 de lunes a jueves My Lol

Voz 3 36:28 habló de una manera trivial como incluso despectiva faltó una de Eliseo Parra seguir metiendo

Voz 0788 36:35 de hombre como nunca me lo voy a encontrar en la vida

Voz 3 36:38 más Eliseo Parra hola qué tal cómo

Voz 8 36:43 la vida moderna con David Broncano rollito dentro ya te reto sacar los bebé sabes de quién estás hablando

Voz 2 36:51 Oh My blog después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 25 37:00 bailó al nacer

Voz 1280 37:03 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 48 37:07 sí sí sí

Voz 1826 37:10 cinco y treinta y siete cuatro y veintisiete en Canarias en esta segunda hora hoy estamos repasando alguna de las visitas alguna de las actuaciones musicales aquí en La Ventana Jairo Zavala de Pedro también Nos visitó también los habló de viajes de opciones y viajes su cuarto disco el pasajero es la prueba testimonial de los muchos lugares que ha visitado en los últimos años

Voz 50 38:06 bueno hubo una falta no tengo las manos

Voz 1826 38:23 a antes de que anochezca eh ya estaba bailando por cierto aquí de Pedro con

Voz 3 38:29 este tema que es uno de los que sea dentro de las raíces más africanas si cada

Voz 28 38:33 el ego me acuerdo de les que te lleva a la costa occidental africana y bueno el Paul casualidades mi familia vivió quince años en África hay yo desayunado oyendo música africana que no sabía que era música africana no esta canción es un ejemplo de de lo que ha sido influencia pasa documental que hice hace dos años con junto a Paloma Zapata Ike me sobre todo me ha servido para abrir esas puertas de bloqueos frustraciones

Voz 4 39:05 y que me ha permitido terminar el disco porque son procesos difíciles a que estaba canción no es para bailar La con los pies es para bailarlo con la cabeza a la canción que dice muchas cosas y que está bien escrita que tiene mucho contenido incluso social si no te importa

Voz 28 39:20 bueno gracias por lo de bien bien escrita en estado creo que todo el disco está muy bien escrito y creo que de hecho lo que le da uniformidad curiosamente a al disco son las letras que tienen todas un nivel muy alto está muy bien

Voz 3 39:33 está muy bien contadas las músicas van variando hay muchas cosas distintas posturas la misma no creo con lo que da la unidad las canciones que también tienen letra aunque algunos viven pues hotelería lo tengo un poco de complejo en ese en la parte literaria porque sé que tengo muchísimo margen de aprender y de mejorar en la parte musical también no pero sobre todo en

Voz 28 39:53 que antes haber mencionado Ávila no que le han dado el Nobel que yo

Voz 6 39:58 a ti qué te parece parece

Voz 3 40:01 sin ir juntos estoy muy enfadado que no hayan dado antes porque como escritor yo conozco pocos escritores modernos que han influido

Voz 4 40:09 tanta gente tantas vidas de tanta gente a formas de escribir a otras personas

Voz 1826 40:13 como escritor hizo lo que a la parte musical también ayer dijo algo Benjamín que que yo me he grabado a fuego que me me parece me parece que que dio en el clavo y que es muy real y que dijo para entender la música de la actualidad alguien que quiera hacer componer una canción tiene que pasar por esa puerta por la de Bob Dylan porque sino es que no entra la canción tal sí sí claro claro

Voz 3 40:37 popular occidental hasta Iñaki creo que está de acuerdo posee

Voz 0788 40:39 sí sí sí creo que sí pero lo que pasa es que nadie son todo copias malas por así decirlo en el sentido de que Dylan sí que está esforzado siempre en hacer una historia y les da igual si la historia de las siete siete estrofas o dura dos y lo que tiene que contar es una cosa y luego la le pone música tras entonces eso casi todo el mundo dicho bueno yo escribí de bien o mal pero siempre pasó de tres estrofas o cuatro ya estrenando una mala canción y a él eso de da igual si a mí me queda mucho terremoto

Voz 28 41:06 acariciar los pies

Voz 1826 41:17 decíamos que Jairo que De Pedro se adentra en las raíces africanas sobretodo en esta canción y nosotros nos hemos dispuesto a hacer básicamente tres paradas tres viajes con la ayuda de Laura Piñero y el primero tiene mucho que ver con eso con África

Voz 1280 41:34 Jairo visitó África cuando era un niño pero no fue un viaje físico sino sonoro que se llevan dentro cuando menos lo esperas su madre africana

Voz 40 41:51 a morir

Voz 2 41:53 el récord no Whats App

Voz 1280 41:57 este fue el punto de partida que llevó a la realizadora de videoclips Paloma Zapata a proponerle viajar a de los protagonistas de su primer documental la banda sonora de un viaje aún por estrenar que pretende reivindicar la importancia de esta cultura en el mundo

Voz 51 42:13 después de los años pues está a preguntar quimera quiero contento por el viaje surge en la búsqueda de este personaje que a mitad de camino nos encontramos con otra me encontré que también era Hungría estábamos ahí yo no averiguar si ciertamente este alijo de de la conté que

Voz 52 42:31 los guión los músicos océanos mucho

Voz 51 42:35 muy respetados y son los son los que disponen la cultura y eso es algo que nuestra sociedad pero no no existe me me parecía muy interesante el poder explicarlo un documental

Voz 21 42:48 con motivo

Voz 51 42:50 es una de las canciones que aparece en el documental que también descubrimos que en este viaje fue una colaboración con con el con el primer presidente de Senegal después de su independencia que era senador que eran poeta entonces esta canción se llama a New York el cuenta la lo que siente un a un inmigrante africano llegar por primera vez a ciudad ciudadanos

Voz 21 43:11 si tiene llega cierto es letal

Voz 1280 43:19 en este viaje de Pedro recibió

Voz 51 43:21 me dijo gracias por traerme a África y me dio a entender que su buque ese viaje lo haya cambiado de alguna manera hay que reconocerle Massa APA visados que un percusionista muy joven que tocaba el Talabani media calabaza tal cual cortada la tocaba pues de una manera increíble imponer una de esas relaciones hay Jairo tocar con él

Voz 39 43:49 salió

Voz 50 44:08 cuernos cuál sido era no sólo hablábamos ya se verá qué les dirá

Voz 1826 44:35 bueno qué maravilla verdad con ese viaje al que nos ha invitado Laura Piñero en este caso que así podemos pasar por el proceso creativo de influencias Javier en muchísimas cosas que por cierto Laura me ha dicho que le gustaría entre las que deberíamos comentar de este tema que llama mucho la mención la la letra la letra que habla de la madurez

Voz 28 44:54 es de lo que se deja atrás eh devoró a veces haces un un ejercicio de reflexión de dónde vienes yo como la mayoría de los españoles me me he criado en un barrio chií en los barrios de hace de allí

Voz 4 45:08 cuando llegas

Voz 28 45:11 pues sabrá había mucha comunidad había mucho sentimiento de comunidad de conocías conocidas con todo el control Vecindario y salidas a la calle vivíamos en la calle viéramos en el parque en la calle no hoy ni soñábamos con lo que he podido hacerlo y ese tema de lo que soy ahora y lo que era y todo me resulta muy caro

Voz 3 45:28 sabes que no se viaja para cambiar de paisajes Dino de mirada no encuentra rotondas otras cosas en el caso de la música es caro e uno sea cuenta estaba pensando lo de la media calabaza uno se da cuenta que la música están media calabaza hasta unas semillas de nada una Fender de seis mil dólares

Voz 4 45:45 una vez que la magia está cuando vas por la calle esa tocando el tambor todo mundo sea la vuelta ahí te llama la atención no

Voz 6 45:51 de vi en el año lo que hizo que no se da para América a al otro la edad hambre donde dicen nadie tiene entre donde todo

Voz 29 46:10 qué pasa importante a través del suelo lo encuentro curandero

Voz 12 46:25 sí

Voz 29 46:26 lave las heridas

Voz 6 46:33 desde el suelo cuenta amanecía en el año que hizo que no se entrar a este lado de la para americana a favor al otro la bandera alambre donde dicen las diez diez empresas de todo lo que pasa es importante

Voz 12 46:58 DPA

Voz 29 47:00 narran cuentos definida explican cuentos de mueren eh que no es otro día haría de repente

Voz 6 47:20 eh cuenta ECI en el año el son que no se contra este lado para americana a dudo al otro la LODE dan hambre donde dice diez tiene nombre donde todo noto pasos importante

Voz 12 47:43 de ahí punto

Voz 29 47:46 imagina Teddy vimos junto a todos los días nos vemos

Voz 53 47:58 hablo mi vida Pío sin prisa sin fe tiempo

Voz 1826 48:06 los viajes y la música a la música en directo de de Pedro de Jairo Zavala bueno otro de los grupos con aires muy diferentes muy distintos que pasó por aquí fue Leo meramente nos hablaron de su trayectoria de su sonido de cómo había ido cambiando de los matices de sus letras de la reedición de su disco dos cómo no también lo regalaron algún directo

Voz 4 48:32 nuevas caras y nuevos hábitos nuevos códigos esta canción me parece una forma muy hermosa y muy elegante de decir estoy hasta los huevos de todo un poco criticas de las canciones cada uno más elegante que esa desde luego estar a esta hora es que siempre tiene el minuto técnicos

Voz 5 48:47 eso esta es hoy el podido de las está aquí está aquí en esta canción esta Fraile de Los Planetas

Voz 54 48:55 esta Bani de de los planetas sí que nada coincidimos con el eh después de un concierto de nunca Merinos estaba enseñando unas fotos de un sintetizador que se había montado justo acabamos de grabar el disco teníamos esta canción bastante

Voz 4 49:08 desnuda teníamos pensado cómo arreglarlo un poco más tarde

Voz 28 49:12 mirada al en vendíamos la canción para que hiciese con ese aparato lo que sucede las colaboraciones también

Voz 4 49:18 parto de la tribu harán amistades puedan amigos de hace tiempo depende de la hora los comportamientos son más que amistosos son tribales pero también han gustado

Voz 55 49:27 es eso que los discos al final siempre entre en hacer una colaboración los di en el disco anterior el primero fue Irantzu Valencia de la buena vida

Voz 54 49:34 sí

Voz 56 49:35 y Cristina de El columpio asesino y en este caso en este disco fue ellos seguirá Zaki que es el guitarra Carlos acompañó con Nacho Vegas dice una colaboración en gloria y luego puedes Manning que hizo la colaboración oye Leo Messi

Voz 4 49:48 Tebas tuvo sea café parate

Voz 5 49:51 pues cosas más raras se han visto Leo plenamente nace crece y se multiplica

Voz 26 49:55 los peores años de la crisis

Voz 39 49:59 esto es lotería Safar es mucho

Voz 4 50:03 mérito por otra parte

Voz 54 50:05 pues bueno si no se es que siempre no siempre no siempre la decimos es mezcla de muchas cosas pero siempre lo decimos que los músicos estamos acostumbrados a a vivir en un estado permanente de crisis entonces

Voz 4 50:19 cuando cuando realmente llegó

Voz 54 50:22 a este país eso que se denominó crisis nosotros ya llevamos muchos

Voz 0788 50:28 eso es un poco todo unido también unos sintetizado echan

Voz 57 50:30 vamos es verdad que intentamos guardar una relación entre que suene a sintético para la palabra Sergi que suene acústicos hay que hacer que sólo suena sintético sólo suene al grupo de rock intentar mezclar esas dos cosas todas formas antes los sintetizadores utilizamos muchos de ellos no son de los ochenta incluso de los setenta o

Voz 3 50:47 si el muchas veces nos preguntan que si somos que suena demasiado electrónico no sigo viendo en este disco Un grupo de rock con algún detalle persigue habiendo no es porque este reivindicando mi instrumento

Voz 58 50:59 movimiento

Voz 6 51:03 no resuelto

Voz 26 51:05 qué habrá que hacer elegir

Voz 4 51:07 entre una u otra pero esto es una mezcla que hayas hecho tú no no no no no no no la remezcla podría haberlo hecho por esas son las vidas distintas de las canciones también no

Voz 54 51:16 sí sí es lo bonito también he aprendido

Voz 4 51:18 mucho a mí la cuando es cuando escuche pero si en realidad ésta era la verdad

Voz 54 51:24 en original de la canción en la que la que acabamos incluyendo en el disco fue algo que que surgió prácticamente en el estudio que fue partir de esta misma letra pero oye

Voz 4 51:32 a la al otro extremo no hay ahora preparando este este P que va a salir el diez de marzo con la reedición del disco y eso eh

Voz 54 51:42 final pensamos en incluirla practicamente pero muchas veces ahora a la gente que la escucha unos dice bueno hay tres canciones y una versión nosotros cuando la tocamos realmente la tocamos con una con una canción totalmente distinta aunque tenga la misma letra pero sí será también la urgencia de estar grabando el disco estudio de tener allí una noche que tuvimos porque teníamos el estudio a nuestra disposición todo el día y una noche después de cenar nos dijimos oye vamos a subir y vamos a hacer como esta reinterpretación sí

Voz 3 52:09 sí así es bonito bueno yo como insisto que que León Benavente son son la sensación o una de las sensaciones del momento vamos a buscarlos externas Laura Piñero ha recopilado todo

Voz 59 52:19 el cerco a un punto de las daban

Voz 60 52:28 mañana que es ella no me duele

Voz 41 52:35 eh

Voz 1280 52:37 Herman Solís subdirector de la Escuela de Escritores que todas las semanas invitan a los oyentes de La Ventana a participar en el concurso Relatos en cadena conocía Abraham Boba con este proyecto de música poesía en Turín cuando aún León Benavente no había nacido desde entonces son amigos

Voz 52 52:54 verano del verano creo que fue muy catorce dije que me apetecía ir un poco a ver cómo era la vida del músico en carretera y entonces me fui pues unos días con ellos un poco tres días con ellos para desenmarañar la que lo de sexo drogas y roles sólo un bonito que esto es trabajo que son trabajadores trabajadores en este caso del rock no pero son trabajadores

Voz 1280 53:15 y como seguidor del grupo nos deja una primera valoración de lo que para él son sus canciones

Voz 52 53:21 si te fijas un poco habrán prácticamente muchas canciones recita parece casi como los Talking plus de la como lo rinitis creo que sólo es posible si las canciones están construidas a partir de la base rítmica y ahí tienes a César que ser metrónomo Manu es increíble tiene unos ritmos con corrimos club calco lo coge células vecinas debajo de Duque tienen mucho depués pan Hole sumas que que Luis realmente es un bajista aquí toca la guitarra y esa estructura rítmica e avanzan igual que avanzó un relato

Voz 1280 53:53 canciones que conectan con una generación que va de los veinte a los cuarenta para los que la política está implícita en todo y no hace falta hacer canción protesta

Voz 52 54:03 dar nuevas ideas que no nuevas sino recicladas la gente moderna que no era modernas en anticuada

Voz 1280 54:18 letras inspiran por ejemplo Ánimo valiente les sirvió a Lorenzo Rubio para construir el relato ganador de uno de nuestros concursos literarios en verano de dos mil catorce

Voz 39 54:28 que a mí lo que más me inspiro fue el título de la canción Ánimo valiente quizás entonces escribir una historia de una señora que se despierta un día valiente tras muchos meses de cobardía y de repente abandona su casa y coger el primer autobús para huir de su marido y rutina

Voz 7 54:51 se ha despertado las como siempre pero esta vez no ha preparado la comida ni el desayuno sea vestido dio marcha atrás ha pasado de largo por la panaderías supermercado los hogares que limpia el colegio y ha caminado hasta la estación

Voz 1280 55:13 otro punto destacado de las canciones es su inconfundible sonido nos lo describe el periodista Jon Sistiaga otro gran seguidor de la banda

Voz 54 55:22 a ver yo en Benavente a mí me encanta por por sus trallazos sonoros así un poco progresivos por esta aceleración funky que tienen nombre sólo poner en el coche que es donde mejor se escucha la música por cierto sube el volumen a tope y bueno canto sus canciones que que que que me parece que cuentan historias que está muy bien porque hay mucho grupo indie español a los que francamente yo no entiendo lo que quieren decir liaron de medidas cuando dicen viviremos juntos en la inopia me me parece maravilloso nos

Voz 1280 55:54 Iker Carazo músico irresponsable de Gárate estudios en Euskadi allí han grabado su último disco los leones rodeados de naturaleza silencio y buena comida

Voz 52 56:05 que ellos coge final sonido acústico porque les gusta a ellos de de como suele en los teclados antiguos pero con programaciones árabe tuvimos nuestras judío hacia Francisco narra pero mola mucho ellos colgaron un cartel eh acusarse grave que el de haberles hecho engordar cinco kilos y que eso que nosotros sí consideró desconoce que al final les importaba tanto a la comunidad porque Paco pero hoy

Voz 1280 56:37 sonido que ha ido creciendo sobre el escenario la política del Partido Popular Andrea Levy lo cuentas

Voz 26 56:43 en este último año al menos dos conciertos ya de León Benavente y aparte de lo bien que suenan en directo y lo que enganchan sus canciones yo destacaría sobre todo el buen rollo que generan en la escenarios

Voz 1280 56:58 pero falta un agregado en las creaciones que no se puede explicar subjetivo para Nacho Vegas las de León Benavente suponen un viaje físico y emocional discos que se aventuran a recorrer el mundo pero dando cuenta en los riesgos

Voz 7 57:12 qué implica el viaje