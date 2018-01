La Ventana (01/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 apenas peinarse

Voz 3 00:11 son las seis las cinco en Canarias la jueza de guardia

Voz 1050 00:13 de de Ribeira ha decretado el ingreso en prisión incomunicada y sin fianza para Enrique a Boeing este hombre conocido como el chicle es el principal sospechoso de matar a Diana Quer y también de haber tratado de raptar a otra joven la semana pasada la magistrada entiende que existe riesgo de fuga de reiteración delictiva de destrucción de pruebas el abogado del chicle asegura que su cliente no ha confesado su autoría de los hechos aunque fue él quién indicó a los agentes donde se encontraba el cuerpo de Diana aquello de lo político el presidente valenciano ha reclamado al Gobierno de Rajoy que se aprueben este año dos mil dieciocho el nuevo modelo de financiación territorial una reforma que ya llega tarde según palabras de Ximo Puig en su discurso de Año Nuevo como jefe del Gobierno valenciano discurso donde además ha pedido a la implicación de todos para acabar con la violencia machista Valencia emanó Gilda escuchar ahora a Manuel Gil Cristina Cifuentes ha descartado que sea imputada por el caso Lezo la justicia investiga la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández un contrato que obtuvo cuando Cifuentes será la vicepresidenta de esa cámara la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado así de tajante el Laser ante la posibilidad de ser citado a declarar como investigada

Voz 4 01:27 ah es que eso no puede ocurrir no yo es que ni me lo planteo porque no puede ocurrir

Voz 5 01:32 según a uno es investigado

Voz 4 01:35 el judicialmente cuando realmente ha cometido un hecho en correcto pero cuando todo se ha hecho conforme a la legalidad cuando los informes técnicos lo avalan pues es que es que es una hipótesis que yo ni me planteo siquiera por mucho que algunos les encantaría claro

Voz 1050 01:49 escuchamos ahora el discurso de Ximo Puig en su discurso de Año Nuevo como jefe de Gobierno valenciano vamos allí Manuel Gil

Voz 0460 01:56 empleo justicia social y un nuevo modelo de financiación autonómica son las tres grandes metas que ha fijado el president Ximo Puig en su discurso de Año Nuevo en el que ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya incumplido su promesa de aprobar ese nuevo

Voz 6 02:11 modelo de financiación antes de que se terminara

Voz 0460 02:13 dos mil diecisiete algo que espera ocurra antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para acabar dice con esta insoportable desigualdad y es que según Ximo Puig el problema catalán es grave pero todo no es Cataluña

Voz 7 02:28 cuatro décadas después de ese gran consenso padecemos una crisis territorial que tiene en Catalunya su expresión más evidente

Voz 0313 02:36 pero todo no es no puede

Voz 7 02:38 SER Cataluña los valencianos de Seamus una solución al problema en Cataluña pero no puede distraer

Voz 0460 02:45 entre los grandes problemas de la Comunitat Valenciana hay presidenta ha señalado el empleo la sequía las listas de espera en la sanidad los barracones o la dependencia pero entre todos una más la violencia machista fecha ha recordado que en dos mil diecisiete ocho valencianas fueron asesinadas ya ha pedido a toda la sociedad que se implique para acabar con esta lacra

Voz 3 03:05 la llegada de pateras Europa no cesa al Gobierno

Voz 1050 03:07 no heleno ha informado que en las primeras horas de este dos mil dieciocho más de ciento setenta personas han sido rescatadas cerca de las islas griegas de Lesbos Samos lo han hecho repartidas en tres bazas de plástico que partieron desde territorio turco según el balance que hace Atenas el año pasado a esas islas situadas en el mar Egeo llegaron casi veinticinco mil refugiados inmigrantes tiempo ya para los deportes Marta Casasbuenas

Voz 0313 03:29 qué tal buenas tardes acaban de terminar tres partidos

Voz 1509 03:32 la Premier League triunfo del Liverpool con ungulados frente al ley además victoria del Lester contra el Hartsfield del Newcastle de Rafa Benítez contra el Stoke en menos de media hora a las seis y media turno del Manchester United que visita al Ewerthon mañana será el turno del City de Pep Guardiola de nuevo sin David Silva ha faltado en los dos últimos partidos por motivos personales y Guardiola indicado que no sabe cuando volverá a estar disponible además fuera del fútbol en tenis estreno con victoria de Fernando Verdasco en el torneo de Doha Se va a enfrentar en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre Albert Ramos Iggy lo ya que se juega mañana

Voz 1050 04:02 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto

Voz 3 04:05 Homs se quedan con la Ventana nosotros volvemos

Voz 1050 04:08 las siete las seis en Canarias y hacer

Voz 8 04:12 servicios informativos

Voz 10 04:41 nos une a todos nos une el fútbol busca el foso

Voz 11 04:52 Nos une el motociclismo

Voz 12 04:56 el baloncesto

Voz 10 05:00 nos une

porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos el larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en El Larguero punto es Capella ser

Voz 15 06:08 eh

Voz 18 06:44 seis y siete minutos cinco y siete en Canarias

Voz 3 06:46 días de momento hemos tenido historias personales música bueno ahora de aquí a las ocho es la parte de la ficción la que habíamos prometido de momento la que tiene que ver con los libros la literatura que ocupa su espacio natural cada semana esta ahora por cierto que la semana pasada en la tarde de Navidad resume hemos tuvimos la oportunidad de resumir alguna de las mejores entrevistas literarias que habían pasado por aquí a lo largo de este año nos quedaron algunas en el tintero así que hoy podemos proseguir en esta ocasión vamos a empezar recordando la visita de Ken Follet el Rey de la novela histórica que nos acompañó en octubre vería con su nueva novela una columna de fuego editada por Plaza Janés a partir

Voz 0313 07:27 este momento nos vamos a sumergir en el

Voz 19 07:30 siglo XVI en unos años muy convulsos marcados

Voz 22 09:14 de ese día las salas de la Ángel de piedra que vigilaba las

Voz 24 09:18 ciudades de lo alto de la aguja ítems

Voz 22 09:20 a las puntas grisácea desde sus salas de un blanco brillante

Voz 25 09:29 quién son

Voz 3 09:30 las buenas tardes de Mérida La Ventana

Voz 0313 09:35 sería un título adecuado para el mundo de hoy una una columna de fuego o se queda corto hay muchas columnas de fuego por ahí

Voz 24 09:42 de las grandes guerras religiosas sensible las diecisiete tienen en el mundo moderno ni está fue una de las cosas que ha traído a la historia algunos son las cosas terribles recurrieron en siglo XVI están volviendo a ocurrir hoy

Voz 0313 09:58 cuál es el peor incendio en su opinión la desigualdad la violencia la guerra la incomunicación cuál de estos cuatro diría que es el incendio más grave que nos afecta

Voz 24 10:11 siempre fue el Corán incendios más terrible no lo han Teresa dijo hoy en Segunda Guerra la vemos son la tengan hubiera online no nos gusta es igualmente podía haber guerra damos la gente normal nunca veía los cadáveres nunca veía la sangre nunca veía los pero hace lo vemos gente delegación fosa que se está tan retenes gramática es más difícil tener una guerra porque esto es bueno no

Voz 0313 10:41 la religión está y estuvo siempre en el fondo de los conflictos puestas en una cuestión una batalla entre fanáticos intolerantes crea no no crean

Voz 24 10:51 lo dicho en esos las reflexiones siempre o a menudo eso una excusa para no ser sincero el conflicto

Voz 18 10:57 pero no me sale difíciles

Voz 24 10:59 el conflicto que hay entre católicos protestantes sino un conflicto entre la gente actos religiosos los tiranos esas la proximidad rendiremos libertad frío que ser humano pidió y luego el resto de las van a Belgrado mire usted nació en lo que va como va a creer en Madrid pudo vivir Lorenza pues también voy como quiero creer ayer no fue el resto de la diversidad religiosa de otras reelegir libertades posteriores ya esto es de lo que trata la novela

Voz 0313 11:44 efectivamente Ken Follet describe entre otras muchas cosas porque es una novela gorda escribe en la novela una frase que yo me he subrayado porque enlaza con esto que estamos comentando dice el hombre que se jacta de conocer la voluntad de Dios está dispuesto a cumplirla a toda costa es el hombre más peligroso del mundo yo quería preguntarse pregunta esto de la religión es aplicable también a los patriotas a los que ponen la patria por encima de todo

Voz 24 12:09 hay que son gudaris porque esté firme se llega a escuchan sus sombría a otra joven engrosan nombre Hardy Dios tiene capacidad de escuchar eso dijo es una persona más área hay menos peligrosa creo yo

Voz 0313 12:31 el otro día hablábamos con un director de cine con con Alberto Rodríguez que rueda una serie de una superproducción para televisión que es que es la peste decía que documentando sede de la historia de Sevilla le había sorprendido muchísimo comprobar que en esa época una parte importante de la población era negra bueno era lograr que han Follet hay un personaje que se estima que confirma esa fin ese dato histórico que estoy absolutamente convencido de que muchos electores yo desde luego do no lo sabía desconocíamos hasta el momento

Voz 24 13:01 había muchos esclavos ya que era ha de África soy a él y hay gente que dice que es por ciento de la por los centros Villa a esclavos negros esclavos novia sólo en España sino en todas partes de Europa en aquel entonces a mí me ha gustado muchísimo

Voz 0281 13:21 no me alegra que lo digas el personaje de abril porque me parece que es una otra pequeña novela otra pequeña epopeya dentro de la epopeya de la novela es alguien que lucha por su libertad por ser un hombre libre ya no lucha por patrias por banderas por países sino por la dignidad personal de ser libres muy emocionantes el personaje

Voz 24 13:39 si en el prime time la gran personaje el primer borrador pero luego no desarrolle más y además son su vida alguno de sus tradiciones canas lo aprendes muchas cosas de la vida europea bien y al final de la novela se convierte en persona no no nombre negocie y luego lo

Voz 0281 14:08 los personajes femeninos son impresionantes e Isabel y María Tudor María Estuardo y en fin Catalina de Medici son inteligentes son feroces ABC en llegar a ser terribles esa idea que tenemos siempre de que el mundo gobernado por mujeres eran a sería más suave y menos áspero leyendo esta novela no queda tan clara eh

Voz 5 14:34 claro pero no

Voz 24 14:37 surge a lo largo de la Historia siempre ha habido mujeres negaron de adoptar el papel tradicional suele proponía las anda dos menos estas mujeres que a mí me parece más interesante suena

Voz 6 14:52 The Wall E con las más feas

Voz 24 14:54 si tengo que confesar que en la vida real también me fascina este tipo de mujeres

Voz 0313 15:01 que sepan los oyentes de La Ventana dos lectores de Ken Follet que una columna de fuego es si es en buena parte de una una novela de espías y esa es una esa una novedad importante que España la España de la época no sale muy bien parada de hecho yo lo he leído en alguna entrevista a Ken decir que nuestro país por aquel entonces era un poco el el matón del barrio el más poderoso el más rico el que a todo el mundo temía bueno la gente ante esos reacciona pues cómo reaccionaban entonces los europeos no

Voz 24 15:28 C

Voz 23 15:30 Glide como ha

Voz 24 15:34 tú sabes lo diecinueve Reino Unido como lo hizo en el siglo XI entre los siglos del siglo XX pues así actuaba en el siglo XVI España cuando uno es el país que manda uno puede hacer lo que quiera yo voy yo solo sin imperios

Voz 3 16:04 Ken Follett ha sido un placer conversar otra vez aquí en la La Ventana eh

Voz 0313 16:08 que vaya usted con Dios o con quien quiera pero la música con la paz en el sosiego será regalamos cómodo

Voz 3 16:14 era de verdad y muchísimas gracias y quiero dar las gracias

Voz 0313 16:22 Isabel Ozores que es la intérprete la compañera a la que hemos estado escuchando ahí con esa voz

Voz 3 16:26 hacer un trabajo sensacional Idi Amin

Voz 0313 16:29 me gusta siempre resaltar lo porque sin ellos sin ellas

Voz 3 16:31 no sería posible este magnífico ejercicio

Voz 0313 16:34 comunicación y de radio que acabamos de hacer gracias esa

Voz 3 16:36 ver

Voz 28 17:11 eh sí

Voz 3 17:27 y hace poco más de un mes noviembre invitamos al escritor Lorenzo Silva

Voz 24 17:32 quién dos de sus personajes

Voz 3 17:34 dirían que sus dos personajes Bevilacqua y Chamorro bueno están haciendo mayores están a punto de cumplir ya los veinte en activo

Voz 0313 17:42 sí y además estamos de enhorabuena por gracia acompaña un escritor que está de celebración porque dos de sus personajes literarios estén a punto de cumplir ni más ni menos que veinte años Icomos celebran escritor los aniversarios pues escribiendo

Voz 6 17:53 va a ser en este caso con un libro

Voz 0313 17:56 que incluye cuatro relatos repletos de crímenes investigaciones giros magistrales de guión y un catálogo de los horrores porque cuando hay niños o niñas o jóvenes ojo venas que diría que entre las víctimas pues uno se queda un poco así

Voz 22 18:16 Arnau me siguieron la H que estaba a unos cinco metros de la zona asfaltada sobre un terreno de bastante consistencia había huellas de calzado ni la si vamos a dejar nosotros encarguen de descubrir el cadáver no tenía ambas desperfectos visibles que las magulladuras del cuello un fino cuello dicho sea de paso que habría cautivado a más de unos y a su propietaria le hubieran permitido crecer después hubo algunas diligencias un poco de burocracia policial y judicial para disimular nuestra triste inoperancia frente al mal pero en aquellas demoledoras palabras sentí que quedaba sentenciado todo lo que de veras importaba por qué y en qué forma en el mundo en que vivíamos podían arruinarse de golpe y para siempre dos vidas sin que nadie acertara incluirlo antes de cumplir los dieciséis el chico tenía muchas papeletas para ganar la rifa de los veinte años de prisión que se estaban sorteando desde la aparición del cadáver en el que los efectos de la putrefacción no alcanzaron a borrar los rastros de las múltiples incisiones de arma blanca que verosímil veinte habían acabado con su vida investiga homicidios quizá no haya peor escenario que tener que vérselas con la madre de una niña de corta edad poco después de que la criatura aparezca asesinada y cuando aún no tienes nada que puedas decirle no ya para consolar la sino simplemente para mitigar en algo la impotencia y el dolor cómo lo malo siempre es susceptible de empeorar puede suceder además que la niña fuera hija única es decir que te toque tratar de sacar algo de una persona recién despojada de la Fall medular

Voz 19 20:06 Lorenzo Silva buenas tardes amigo buenas tardes las of Laurent consciente de que fuera tan tremendo lo lo es lo escriptos lo es que la ves imaginaba unidad móvil habla con voz angular el título del libro

Voz 0313 20:20 esa presentarnos tantos lobos porque es uno de los relatos alguien reflexiona diciendo hay tantos lobos hambrientos en el bosque con tanta hambre de tantas mierdas y somos tan pocos en ponérselo difícil echado tarea eh a Bevilacqua y Chamorro para aniversario los has puesto tarea pero

Voz 29 20:36 pero si es una tarea que en parte en parte viene de

Voz 6 20:40 que del año dos mil diez y dos mil trece

Voz 30 20:43 sé que es cuando escribí los dos primeros relatos pero los dos últimos y son de este dos mil diecisiete y además son historias que están en todos los casos diría inspiradas eh casos reales con más o menos proximidad no yo luego ficción mucho pero son casos reales es decir que hay en la historia criminal española asesinatos como estos incluso como el más terrible de los cuatro que probablemente es el cuarto

Voz 0313 21:07 asesinatos de niñas de adolescentes y todo sucede en verano no queda vamos que en verano no se producía noticia de un tópico del periodista

Voz 6 21:16 hoy no este mira hay este verano repasando a Don Benito que decirle Don Benito Pérez Galdós uno de esos episodios nacionales hay una consideración muy muy bueno simpática entre comillas que es que se refiere a la frecuencia con la que las revoluciones las revoluciones del siglo XIX sucedían en Madrid en verano y en particular está hablando de una de ellas las Argenta de San Gil en la que la revolución estaba pactada para hundía adelantaron no podían aguantar más es decir hacía tanto calor era tan insoportable en Madrid que se tuvieron que lanzar a pegar tiros el convertir las calles de Madrid un campo de batalla a un campo de batalla horrible en Preciados sabía cañonazos cargas de caballería no y él decía esto siempre pasa en verano no y es verdad que veranos calurosos no últimamente canícula Ares que tenemos probablemente la paciencia de las personas es más precaria también la la está ya con más facilidad

Voz 0313 22:07 hoy el mundo el universo de de Chamorro y Bevilacqua ha tenido que incorporara en estos veinte años por razones obvias un mundo nuevo que es el mundo digital con menos entusiasmo por parte de de Bevilacqua con mayor aceptación por parte de Chamorro y el resto de y resto del del equipo las redes

Voz 6 22:25 señales tienen colmillo igual que los lodos Lorenzo las redes sociales están llenas de seres humanos y los seres humanos son capaces de de una infinita generosidad y un sacrificio ABC es increíble y son capaces de una mezquindad extrema y también de de crueldad y lo que ocurre es que son herramientas las redes la tecnología no son más que herramientas pero quizá hay una diferencia entre la herramientas tecnológicas las anteriores que es que las herramientas tecnológicas son extremadamente potentes y tienen una capacidad de amar

Voz 3 22:58 edificación tanto de lo bueno como de lo malo

Voz 6 23:01 es terrible no piénsese por ejemplo hay una historia en la que aparece de refilón el tema del bullying No desde que antes bueno siempre avión matón el patio no pero matón del patio pues te podían pujar te podía o a lo mejor humillar un poco frente a los cuatro cinco detenías cercano ahora el matón del patio te empuja te humilla te patea te graba lo cuelga ITB tu barrio de tu colegio es de la vejación simplificada de una manera absolutamente espectacular que como

Voz 0281 23:27 se ven el primer relato del libro el que se expone en una en una red se ponen una lupa encima y ABC se pone una diana encima ya veces va dejando las milita psicólogo si sigue el lobo que viene a a comer de una una Capello el que llama al lobo bueno yo pero tengo la teoría de que la gran explosión de la novela negra los últimos tiempos tiene mucho que ver con cómo son esos tiempos están llenos de peligros nuevos están llenos de corrupción están llenos de de perturbados que ambas tienen una ventana sobre las casas de los demás en los ordenadores y es lo que reflejan las obras eh esto no en cuanto Relatos Negros por llamarlo

Voz 0313 24:06 eso sí los negros negros euros negro luces lluvia que especial

Voz 24 24:10 la obra de Lorenzo no

Voz 0281 24:13 pero lo que me gusta es que no se queden en eso por ejemplo que señales

Voz 6 24:16 es como es primer relato pues los peligros que tiene

Voz 0281 24:18 n esto de que todo el mundo vivas retransmitiendo sea Asimismo no y ofreciéndose casi como mercancía no

Voz 31 24:24 que el te diré de dónde sale elegida ese primer relato que es el más antiguo es del dos mil diez estábamos hablando de momento es todavía embrionario desde las redes sociales muy modernas alrededor del dos mil diez veces uno lo le dice

Voz 6 24:34 sí pero bueno ya ya ya estaba yo había oído poco antes a un representante de una red social que en un foro público al que a mí me habían invitado pues porque el tú muchos experimentos literarios Tales no con la red y literatura interactiva y demás y me invitaban el anticipo mucho estos foros y un representante de una red social en la que por cierto había muchos menores de edad en ese momento jactarse de que cada noche se volcaba en a sus servidores no recuerdo la cifra era fabulosa ochocientos mil lo un millón

Voz 0313 25:04 el pico de imágenes no después de decir eso

Voz 6 25:07 dijo estamos almacenando la memoria gráfica de una generación mientras me pregunte estáis almacenando la memoria gráfica de una generación menor de edad muchas veces sin conocimiento ni consentimiento de sus padres y vosotros sois quién irá almacena es para qué pregunta interesante no sobre todo cuando poco después se produce un asesinato Si aparece inmediatamente el perfil les ha chica asesinada en esa red social con toda esa información íntima sus fotografías en su casa y los mensajes que le mandaba a su novio fue una cosa verdaderamente espectáculo

Voz 0281 25:43 de Raymond Chandler hacia una cosa que él llamaba canibalismo darse que es que escribía relatos en todas esos porque vivía de publicarlos en entrevistas y más después cogía trozos de esos relatos y los metía dentro de sus de sus novelas tú te vas a Cani a alguno de estos cuatro a la Chandler no

Voz 19 25:59 lo que creo es verdad que lo hacía muy bien pero bueno

Voz 6 26:03 estas historias han surgido con vocación de de esta vez en este formato no de hecho

Voz 32 26:07 yo creo que alguna va tercera o la cuarta podrían haber dado para una no

Voz 6 26:10 sí pero he preferido funcionar más por la síntesis que que extenderla no porque me parecía que a mi me gusta este formato los tres a los que les gusta más la novela claro la novela tú puedes dar muchas más variantes puedes presentar muchos falsos culpables puedes

Voz 3 26:26 ahí yo recuerdo Sanguino del propio

Voz 31 26:28 pensamientos de Vila creo no recuerdo en qué relato en el que se ríe de ese formato de la Bella no

Voz 6 26:33 no como los bestsellers en los que cualquiera puede sí a pasar por culpable avalados al extremo no que es un asesinato una motosierra y al final quién empuñaba la motosierra ese esa dulce niñita de doce años y José azules no pero pero digamos que sí sin entrar ya el extremo caricaturesco es no es verdad que la novela te da para para ahondar en todo y para extender tanto de aquel juegos un poco al revés es decir yo te voy a dar los elementos esenciales de la historia de de del porqué el quién el cómo no y casi el relato funciona más sobre dejar al lector sobrecogido con el escalofrío

Voz 0313 27:05 el mes de las cosas que no se le han contado no yo insisto en lo de el digo pequeño pequeño por la dimensión pequeño catálogo de horrores que es éste que es este tantos lobos no me extraña que alguno de los investigadores acabe llegando a la conclusión de que la vida es una catástrofe en la que apenas pueden saltarse un par de muebles

Voz 6 27:23 bueno pues esta frase lapidaria te canción cual no bueno la verdad es que se se dice de manera positiva no porque estén es uno de los investigadores locales se encuentran en el cuarto caso en Almería y lo que dice de agua es que lo ve sereno que lo ve tranquilo que lo buena actitud como correcto de alguien que ya sabe que la vida es una catástrofe que sólo puede salvarse un par de muebles sigue hay que bajar las expectativas no que eso te da serenidad y tranquilidad la vida

Voz 18 27:48 oye otra cosa que quería dar dos dicho que es que la Caixa

Voz 0281 27:51 Morro han cumplido veinte años pero el también

Voz 18 27:53 qué les va cambiando

Voz 33 27:56 ha cambiando la mirada en todos los relatos dice éramos de la misma edad por tanto acumulaban ya un asimilar desconfianza de la vida

Voz 0281 28:03 semejantes y es verdad que hay una mira Haditha

Voz 3 28:06 más escéptica en estos relatos

Voz 6 28:08 pero bueno yo creo que al final tanto en su caso como en el mío esto se lo compartimos somos escépticos frente a muchas cosas pero creemos en el valor de la ilusión en el valor de la pasión el valor de creer en lo que haces en el valor de creer la gente que merece la pena que existe que existe es la que nos salva es la que nos salva todos los días esa gente que merece la pena madrugó a todos los días va supuesto ido Salva nos salva de la cantidad de desmanes que nos acechan de la cantidad de patoso que tenemos entre los otros diez la cantidad de desaprensivos que a veces están gestionando cosas delicado en cuanto fuera

Voz 18 28:43 ha dado muy corto bueno

Voz 19 28:45 no era por decirlo de una manera compasiva no

Voz 34 28:52 la mú oyente que en India

Voz 0313 33:35 Sergio del Molino ha escrito eh yo también lo he leído este verano la mirada de los peces editado por Random House la mirada de los peces haber es una novela que tiene un hilo conductor con un nombre propio que es el de Antonio Bayona tenido una mayor un profesor un activista que decidió iba a decir acabar con su vida creció matarse en julio de dos mil dieciséis hace poquito más de de un año no nosotros en octubre emitimos una entrevista que que grabamos dentro del rodaje de un tabú de de Jon Sistiaga donde este hombre contaba todo el proceso que le había conducido a tomar la decisión de de acabar con su vida Illa conversación tuvo momentos como éste yo decidí

Voz 23 34:16 eso acabar mi vida finalizar mi vida tranquilamente conscientemente libremente

Voz 43 34:26 pero tú no estás y los oyentes estén escuchando tu tono de voz pero yo les puedo transmitir lo que estoy viviendo una persona sin ruedas que perdió una pierna hace años en perfecto uso de de sus facultades con un plazo impresionante además sin ni una cana va a sus sesenta y ocho años dicen coño pero cómo es posible que este hombre quiera dejar de disfrutar de las cosas que tiene la vida la música el cine los libros los amigos el amor tú todo eso te lo vas a perder a partir de este momento todavía no toca

Voz 23 34:54 o si toca toca caminado mucho encaminado a veces de manera difícil arduas me he encontrado en un momento determinado en un sitio que me ajusta en es de ese caminar erigió aquí me quedo es mi valle de sangre y la es es mi valle no me quedo me despido van a proseguir el camino yo me voy a quedar y por fin voy a poder cerrar los ojos descansar y dormir

Voz 0313 35:45 a ver el libro de Sergio la mirada de los peces no es un libro sobre Antonio era mayor no pero si parte de la figura de una de esas personas en ese caso de uno de los profesores que no marcan la vida ikastola marcó pero que pero que descubre destapa también contradicciones verdad zonas de sombra que yo tampoco quiero destripar más de la cuenta en mi por la presentación por la gente que no la leído no pero fue desde luego decisivo de crucial para tienen todo no por lo que por lo que cuenta Sergio porque has querido escribir esto

Voz 18 36:16 bueno yo quería escribir todos los los después de esa manera si con esa teatralidad Ciesa prosodia no que tenía yo siempre a la verdad es que llevaba tiempo queriendo excluir sobre Antonio porque yo tenía un sentimiento de culpa de cómo de abandono Él fue un profesor mío Instituto Ifo una persona importante xima en en en mi primera vocación literaria en el descubrimiento del mundo en un entorno difícil que es un barrio del extrarradio en en Zaragoza que San José es equivalente pues puede ser que Vallecas Carabanchel aquí en fin eh y es fue una persona clave que con el paso del tiempo nosotros mantuvimos una relación intermitente fuimos manteniendo yo fui creciendo nos fuimos distanciando obviamente yo tenía una sensación de que bueno estuvo muy presente en los últimos años y públicamente en Aragón por por su activismo a favor de la escuela pública y por en fin una serie de de escraches y de acciones que iba haciendo yo tenía la sensación de que de que no había estado a la altura de que no que no no había sido justo con él de que le había arrumbado un poco como un trasto viejo como hacemos yo creo muchas veces con con con los maestros y siempre quería pues no sé si saldar esa deuda pero sí que escribir algo sobre a través del escribe eso de la adolescencia pero no sabía cómo ni cuándo era un deseo vago era el momento él me llama y me dice eso me dice Sergio Mira que te llamo porque ha decidido finalizar Mi vida que además el siempre decía finalizar medida como una entrevista nunca decía matarse ni ir esa llamada pues es provoca una catarsis nombró Cayón de verdad que que incluso me siento mal porque yo le rehuía durante un tiempo él estaba emanando me me perseguía yo le decía jo qué querrá ahora Antonio Dion estoy muy ocupado no puede atender Iggy cuando me viene son bebieron sentimiento de culpa muy muy muy grande que que bueno que canaliza escribiendo libros es practicamente sólo el libro yo creo que es un libro que llevaba llevaba escribiendo tiempo

Voz 24 38:11 yo voy a hablar de mí sentimientos encontrados con respecto al personaje porque yo creo que cualquiera que lea el libro finalmente los tiene por un lado me parece que habla de muchas cosas como decía Carles del barrio de tu adolescencia pero habla de algo importante que se ha convertido en un tabú porque ha habido como una especie de retroceso en España de cosas de las que hablábamos es en la radio hace veinte años y no era para tanto como es la muerte digna es decir que una persona no tendría la calidad de vida a pesar de que tenían buen aspecto a lo mejor no tendría la calidad de vida que él quería tener claro entonces por un lado me parece bien hablar de eso destapar un poco esa caja decir hay gente que desea morir se tiene que hacerlo de una de con pues con todas las garantías como se dice no pero por otro lado hay como una especie de exhibicionismo en venir aquí a hacer como vino contiguo de exhibicionismo que que te choca piensas cuál es la personalidad de alguien que hace como una crónica de suicidio anunciado sea previas

Voz 18 39:18 en de complejo porque claro cuando me llama el objetivo de la llamada no es anunciar me que va a finalizar su vida lo los siguientes Jon Sistiaga está haciendo un documental sobre esto y quiero que participen me me llama para un casting entonces claro es tremendamente complejo porque el no el que él que es perfectamente comprensible sino el cómo porque él lo argumenta que el quiere convertir esto en un acto político y querer es generar un debate y su forma de participar en política durante toda su vida esos muy coherente con lo que ha hecho ha sido con la espectacularidad con las acciones en la calle provocando además forzando a la gente a plantearse dilemas y a tomar partido era muy incómoda Antonio en todo lo relacionado con la cara muy incómodo porque no podías inhibir ten nada siempre él con sus acciones y como ejemplo siempre te obligaba a pensar ya plantea

Voz 24 40:08 pero quería que le hiciera esto es ciento volutas

Voz 18 40:11 antes era una llamada de amor sin duda alguna era alguien que que lo que quería era sentirse arropado ir quizá suena horroroso lo que voy a decir pero yo creo que disfrutó mucho esos dos meses de rodaje en lo que siguen hice va dibujando ese esa película que él no va a haber que él no va a haber además pero que la está disfrutando ICREA que de verdad que estuvo en su salsa Ai Se le veía además tu libro sí ciencia

Voz 0313 40:34 de estar terminado o lo leyó leyó un poquito unos fragmentos mi libro decía él no es decir yo les decía no Antonio nuestro libro decía bueno bueno yo me entiende volver

Voz 18 40:43 diariamente algo

Voz 24 40:46 no no no no lo creo

Voz 18 40:49 creo que que pensase eso pero sí que él sentía esa necesidad pues de de bueno dejarnos tal y como nos decía las cosas como además creo que era el documentarse B porque hay una escena en la que se ve cómo el le comunica por teléfono a un alumno que lo dejaba como bueno

Voz 0313 41:06 ahí queda eso ahora lidia con ello venga

Voz 18 41:08 a ver qué haces no Elvira déjame preguntarte de lector

Voz 0313 41:11 lector yo con el con el con la mirada de los peces de de Sergio del Molino me me emocionado más de una ocasión alguna relacionados con Antonio Amaya no otras no yo simplemente el título la mirada de los peces cuando iba a pescar yo iba con mi padre y he visto a esos peces dando botes ahogándose en la en el cubo muy contento saberlo pescado pero que efectivamente estaban en ese en ese momento pero en otros me he reído sea hay escenas en alguna de las cenas que organiza una comida que Correa hay alguna escena

Voz 3 41:42 incluso a mí me provoca una sonrisa a ti también

Voz 24 41:45 sí sí me ha provocado sonrisas y además yo escribía Sergio según al libro y hay muchas cosas que reconocía porque yo creo que todos los chicos de barrio nos parecemos todos los barrios EFE El todos los chicos de chicas de barrio Nos parecemos y uno lleva como un sello estaba marcado como el ganado

Voz 18 42:03 sí mira eso me lo dijo una una chica de mi edad de mi generación de Sagunto me dice debe terminar el libre me dice mira tú crees Crescas contado todo la estancia pero no has contado la mía me me contaba y es verdad que así que ese paisaje que era muy homogéneo en el yo Cruz Blanca han cambiado mucho los barrios ya no ya no son así ya no creo que es una cosa también de varias generaciones de españoles pero que ya no

Voz 0793 42:25 Donoso recordó

Voz 24 42:26 y te voy a hacer una cosa yo creo que tienes que contar una algo en el libro que a mí me ha inquietado no sé si te han preguntado pero que queda como suspense que es la relación con tu padre

Voz 18 42:36 sí bueno eso es un hilo para ti

Voz 24 42:39 exacto para para los libros queda ahí como diciendo pero qué pasa con el padre

Voz 18 42:47 que si pues el padre desde luego hay un atraviesa libros sentimientos Fandango El Molino que es verdad que al final hay una cosa inquietante y es que la figura del maestro tiene un punto pacense

Voz 24 42:58 exactamente sustituye su sustituto

Voz 18 43:00 no tiene complementaria muchos casos pero este caso es verdad que puede ser un poco sustitutiva no cascada

Voz 0313 43:06 a gusto con eso que tenías de una cuenta pendiente de saldar

Voz 18 43:11 un bueno razonablemente razonablemente yo creo que sí que hecho escrito libros que quería escribir que yo que no es poco no ahí junto a sus imperfecciones y todo lo que todo lo mejorable que puedo hacer pero escrito un libro que quería escribir he enfrentado a las dudas que quería enfrentarme no es explorado las zonas de sombra que yo quería no hay eludido lo que no lo que tengo lo que me parecía prescindible con lo cual sí

Voz 3 43:33 muchísima suerte amigo un abrazo muy grande que otras dos gracias

Voz 44 43:48 pues tuvimos la suerte de abrir rayos

Voz 3 43:51 lindo en septiembre con Sergio del Molino

Voz 44 43:54 aquí en mayo en mayo recordamos

Voz 3 43:56 los la visita de la escritora Elia Barceló una escritora veterana para quien el año dos mil diecisiete ha sido fue sin duda su año fue un amor a primera lectura tanto es así que después la convencidos para que diera clases de escritura en verano aquí en La Ventana Elia Barceló es escritora iberos es hora de Literatura Hispánica en la Universidad de Innsbruck ha publicado la novela el color del silencio en Roca Editorial una novela bueno de los libros de la obra de de Elia Barceló en otros países en otros idiomas ya se han vendido quinientos mil ejemplares si éste va camino también de de ser el éxito como decíamos de la actual Feria del Libro

Voz 0281 44:36 va por su tercera edición pero en pocas semanas ya se han colocado los

Voz 3 44:39 treinta mil ejemplares a que nuestro país eso son palabras mayores

Voz 0793 44:42 es posible la verdad es lo que decía antes que para mí también han sido una gran sorpresa ahí estoy muy feliz y espero que la cosa sigue hay que llegue a muchos lectores que a mucha gente lo disfrute

Voz 3 44:51 conocías tu fenómeno Elia Barceló

Voz 1050 44:54 sí pero el grupo no lo conocía desde ayer anteayer porque no hay más tiempo en el libro esta esta esta a principios de este mes tengo aquí La Vanguardia cuatro de mayo si le hace la entrevista decir ha salido esta ha salido el libro el Cross de silencio no hiciera T en en tres semanas no acabado el mes estamos en treinta mil ejemplares aunque no se vendiera que se venderán Center decenas de miles por ejemplo el ya sería el gran éxito casi del año presente y yo hay una cosa que hay que decir a Elia porque yo creo que su sustituto sucede au sustituyen en el mercado al fenómeno que también fue patria de Aramburu no entonces la curiosidad la siguiente patria la escribe Aramburu desde Alemania Italia desde Innsbruck a ver si la mejor manera de entender a España es desde fuera es aislarse de España no

Voz 0793 45:34 eh yo pienso que una una visión excéntrica siempre ayuda la distancia ayuda haber más o menos los movimientos generales es lo que hacían antes cuando había una batalla por ejemplo incluso en los pueblos muy primitivos destacaban a una persona el que mejor narraba para que se subiera a una colina IBI era lo que estaba pasando y luego pudiera contar qué había sucedido cuando terminaban de luchar porque cuando uno está dentro no se entera de lo que está pasando sólo trata de sobrevivir entonces es yo creo que de Fernando que que también Nos conocimos hace un par de años en una cosa del Instituto Cervantes Fernando ello en los dos tenemos es una visión privilegiada en ese sentido porque al estar fuera uno lee mucho sobre su país le importan mucho lo que está sucediendo en su país no está siempre rodeada de compañeros au de gente que que te dice lo que piensa sino que tienes que pensar tú solo basándose en lo que lees y eso eso puede que haga

Voz 24 46:28 pues una diferencia desde luego marca uno

Voz 3 46:30 interesante perspectiva que no está contaminada por el día a día no por el bombardeo de nosotros mismos de de los medios de

Voz 0793 46:37 y eso es el libro

Voz 3 46:39 el color del silencio de esta novela es es un viaje por los secretos de una mujer de su familia por las tradiciones culpas de de tres épocas distintas habla mucho de nuestra de nuestra historia reciente desde los meses anteriores a la sublevación de Franco en mil novecientos treinta y seis la noche en la que el hombre el ser humano pisó la Luna veinte de julio de mil novecientos sesenta y nueve vista desde Rabat también pasa por el Madrid actual mezcla pinceladas de luz marroquí sombras sombras que está muy presente sombras del pasado

Voz 0793 47:10 asombra sombras a pintar un presente inmóvil

Voz 3 47:13 Clemente marcado por la memoria de ayer es el color orden silenció una novela que arranca así

Voz 45 47:20 sí

Voz 46 47:28 en

Voz 0136 47:30 ayer soñé con la mora era uno de esos sueños que al principio no se distinguen de la realidad

Voz 33 47:36 Hadid son como los sueños de descubrimiento

Voz 0136 47:39 pues que producen esa euforia no sólo del reencuentro

Voz 24 47:41 pero Koldo muy amado sino de maravillado

Voz 0136 47:44 son pero por todo lo que es nuevo lo que siempre estuvo allí y uno nunca fue capaz de ver entonces la mora brillaba como una joya en el fondo de un estanque al mismo tiempo Reale imposible la superficie del agua alterada por ondas y reflejos que revelaban y ocultaban por turnos la existencia de lo que no debería estar allí pero sin embargo estaba yo recorría sus senderos fijándose en las fuentes en los faroles de hierro y cristales de colores que colgaban de los árboles en los azulejos de los bancos con sus dibujos geométricos azules y verdes y negros todo estaba Florido yo sabía que había llegado en la mejor época del año en esa primavera atlántica fresca Ifrán ante que luego morirá bajo el sol del verano pero que ahora desplegaba sus encantos para todos los sentidos del contemplado del raro paseante que se dejara arrastrar por la pura belleza de la vida que volvía a surge poderosa después del letargo invernal me detuve debajo de uno de esos árboles que nunca supe nombrar cargado de bolas de flores de cola

Voz 24 48:45 por De Rosa que cuelgan como adornos de Navidad

Voz 0136 48:48 disfrutando de la soledad de la calma y el silencio de aquel jardín que parecía uno de esos jardines encantados de los cuentos de un cuento oriental que se hubiera abierto sólo para mí

Voz 3 49:05 que inspiró esta historia es cierto que está inspirada que el punto de partida es es un libro de un historiador Ángel Viñas

Voz 0793 49:11 sí sí sí exactamente La conspiración del general Franco ahí fue la primera idea de de ese de ese punto de de partida de un par de días desde del golpe del sobre de la sublevación de los generales que se me ocurrió el uno de los personajes centrales el personaje del pasado digamos y luego a partir de ahí empezaron a venir más ideas y empezó a venir la el personaje central Helena la mujer del presente que busca respuestas a lo que sucedió entonces fue un proceso muy rápido en el que todas las noches me venían diálogos personajes ideas estaba deseando escribirla

Voz 3 49:47 sí Matías no te iba a decir

Voz 1050 49:49 libro que Se vende y Se le a ritmo de de escalofrío decir cuáles cuáles pueden ser las a mi juicio las dos claves que en contra del euro son Franco es decir nuestra nuestra relación y resuelta con el franquismo de los españoles creo que esta contribuido y luego evidentemente es el fenómeno del secuestro de desaparición de niños que es una cosa que está muy presente

Voz 0793 50:08 sí sí que el porque nuestro otros asuntos a mi me parece que los dos cosas son de lo más importante que tenemos en España por resolver una es la resolución de nuestra memoria histórica igual que sucede en las familias que se quedan muchísimos asuntos por resolver que se guardan que se ocultan de los que no se habla en la novela vale ese nivel a nivel privado el nivel familiar también el nivel político histórico general de un país desmemoriados que no quiere que les recuerden cierto tipo de cosas que no cura sus heridas que no limpia y luego el otro el otro problema de los bebés que parece que clama al cielo que una cosa tan terrible no no se le esté dando más importancia no se esté noreste de aclarando limpiando

Voz 3 50:52 Eto'o ha llegado a hablar con respecto a esto de la pérdida de memoria la memoria histórica como la gestionamos como la la dijeramos y cómo somos capaces de metabolizar la o no en realidad ha llegado a hablar y esto no sé si también entronca con aquello que decíamos con la perspectiva que tienes visto desde Alemania Weiss que lo ha resuelto desde luego de una forma muy diferente después de las atrocidades también que se cometieron no tú lo has llegado a calificar en realidad de amnesia voluntaria

Voz 18 51:18 por parte de los españoles es sí

Voz 0793 51:20 es una amnesia voluntaria es un es una una actividad concreta que es esa esa idea de de sí bueno como ya hace mucho tiempo ya no vale la pena hablar de yo también hace mucho tiempo de Fernando VII y fue un rey traidor que vendió a España y eso los españoles tienen que saberlo yo pienso que es importante que sepamos lo que sucedió para limpiar nuestro presente y avanzar hacia once

Voz 18 51:42 duro luminoso un futuro limpio

Voz 1050 51:44 yo yo te pido que Siria está clarísimo que tú has conectado y que existe hoy esta sensibilidad cuarenta y dos años después sigue siendo

Voz 18 51:50 es una sorpresa porque vivimos la tiranía de la actualidad

Voz 1050 51:53 lo que ha pasado no ayer sino de lo que está pasando hoy todos los no parece que no nos interesa sin embargo los esto pero yo te digo hubiera sido posible la transición dictadura democracia sin una cuota asignados importante de olvido